La Ventana (14/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 el gobierno dice que el presidente está fuerte y firme y está convencido de que las dudas sobre su tesis doctoral han sido un caso para montar ruido y abatir al Ejecutivo son declaraciones de la portavoz Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que instaba también a Ciudadanos y al Partido Popular a pedir perdón y a algo

Voz 3 00:23 más que los demás tengan altura porque todavía no sabemos que va a ser el señor Rivera con el su currículum un poco en fin que vamos a oir ni sabremos del señor Casado lo que ustedes pregunta

Voz 1454 00:40 pues Ciudadanos va a modificar ahora su página web para corregir el currículum de su líder Albert Rivera ayer recordamos cambiaron la del Congreso que van a cambiar y porqué Óscar García

Voz 1645 00:49 en Ciudadanos y se han visto obligados a realizar esta segunda modificación esta vez en el currículum de la web oficial del partido porque figura que Rivera es doctorando en derecho constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona sin embargo la Universidad ha desmentido que sea doctorando porque eso implica estar matriculado Rivera no lo está así que en ciudadanos reconocen el error de nomenclatura dicen fuentes del partido confirman que ese cambiará para poner que cursó estudios de doctorado cuando terminó la carrera aunque luego los dejó porque entró en la vida política Ésta es la segunda modificación que hace Ciudadanos en menos de veinticuatro horas del currículum de su líder ayer por la tarde ese cambio la ficha de la web del Congreso para añadir un máster que no aparecía

Voz 1454 01:29 la Audiencia Nacional Susana de Apelación ha rebajado la condena al rapero Pablo has el que alabó en Twitter a ETA y los GRAPO la explicación con nuestro compañero Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:38 más de dos años y un día a nueve meses de cárcel porque el tribunal presidido por el juez Eloy Velasco entiende que los mensajes del rapero enaltece el terrorismo pero no suponen un riesgo real para las personas el rapero Pablo Jasen fue condenado en marzo pasado por varios tuits en los que se decía a ETA el GRAPO e injurias a la Corona en una canción contra el Rey Juan Carlos era la segunda condena al rapero por hechos similares en la Audiencia Nacional ahora la Sala de Apelaciones rebaja la sentencia de la Sección Primera y aplica a Pablo Hazel la condena mínima legal

Voz 1454 02:10 el centro del huracán Florence debilitado ya categoría una pero peligroso según las autoridades ha tocado tierra en Carolina del Norte en la costa sureste de Estados Unidos donde ya se han registrado importantes inundaciones y al menos cuatrocientos mil usuarios han quedado sin electricidad estos son datos facilitados por el Centro Nacional de Huracanes que asegura que el ciclón mueve vientos máximos sostenidos de ciento cincuenta kilómetros por hora en nuestro país se nos presenta otro fin de semana próximo a lo que los expertos llaman gota fría lluvias y tormentas Josema Jimena

Voz 0055 02:40 se esperan abundantes precipitaciones en Andalucía Valencia Murcia y zonas próximas el sábado va a ser el día más complicado de hecho Ciudad Real en Castilla La Mancha toda Andalucía excepto Almería y Huelva están en alerta amarilla por lluvias y tormentas el domingo la inestabilidad se desplazará hacia Cataluña Islas Baleares y alguna zona del centro pero

Voz 1454 02:58 insular son las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 2 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1315 03:06 el presidente Ángel Garrido anuncia durante la segunda jornada del debate sobre el estado de la región un cheque Bachillerato para el año que viene para los centros privados

Voz 4 03:15 mi obligación es pensar en todas las familias madrileñas pero muy especialmente en aquellas que tienen una dificultad económica porque ocurre a muchos padres Iker votó lo sabemos que cuando llega el momento de pasar de un colegio donde está concertada todas las señales ha recibido su hijo pero quiere permanecer en el bachillerato le cuesta mucho vídeo y creo que es de justicia que aquellos que no se lo pueden pagar sigamos dándole libertad de elección

Voz 5 03:42 bueno pues la portavoz de Podemos en la Asamblea Lorena Ruíz

Voz 1315 03:45 portales responde dice que eso es más de lo mismo más beneficio para la educación privada

Voz 0313 03:50 pero oculta que detrás de esta medida está su propósito

Voz 6 03:52 lo deliberado de seguir de trayendo dinero público

Voz 5 03:55 para dárselo a las escuelas privadas

Voz 7 03:57 déjese de fe que señor Garrido y recupere la inversión en educación pública iguales

Voz 5 04:02 a a la del resto de las CCAA

Voz 1315 04:05 empieza en las anulaciones de venta de vivienda pública en Madrid a fondos buitres un juzgado de la capital anulado la venta de este tipo de casas a un fondo en Leganés Alberto Pozas

Voz 0055 04:15 la primera sentencia fue dictada en mayo y ahora empiezan a llegar más resoluciones que reflejan sus argumentos siete familias de Leganés han ganado la partida a los fondos buitre y el juzgado dos de lo Contencioso de la Gran Vía ha establecido que la venta de sus siete casas por parte del Ejecutivo de Ignacio González fue un proceso irregular la sentencia suscrito ya no es firme tanto el fondo de inversión como la propia Comunidad de Madrid pueden recurrir ante el Tribunal

Voz 0313 04:36 peor de Justicia está por ver todavía además como ejecutaría el Gobierno regional la vuelta de esas viviendas

Voz 0055 04:41 a la titularidad pública Se espera una cascada de sentencias en este mismo sentido dando la razón a más víctimas desde la plataforma de afectados que han llevado este caso nos cuentan que tienen pendiente de resolución dos demandas colectivas de vecinos de Vallecas y otra

Voz 8 04:53 las en Parla treinta grados en el centro de la capital

Voz 1454 05:00 es todo empieza La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0313 05:08 sí

Voz 2 05:10 servicios informativos

Voz 1 05:18 hola buenas tardes hoy es el primer día

Voz 0313 05:20 esta nueva temporada de radio en que abrimos la Ventana

Voz 1 05:22 ya fuera de los estudios centrales de la Cadena SER les hablamos desde Calaceite destaca el aceite en Teruel y quiero contarles porque

Voz 5 05:35 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:48 a casi todo el mundo les sonará aquella campaña reivindicativa del del terror existe por cierto el último vídeo donde un tractor adelanta trenes absolutamente brutal también les sonará la expresión que se ha incorporado a nuestro vocabulario de la España vacía bueno pues detrás de todo esto como detrás de las estadísticas de los números uno de los grandes titulares a lo que hay siempre siempre son personas personas como las que nos acompañan esta tarde aquí en el teatro los hermandad con un montón de proyectos vitales de planes iré anhelos como cualquier otro hijo de vecino pero con la sensación a veces de ser un poco un poco bastante Ciudadanos de segunda eso es así desde hace tiempo y lo que ha provocado hoy sigue provocando por desgracia es una merma gradual de la población cada año se marchan miles de personas algunas comarcas de Aragón de Galicia de Castilla y León de hecho esta misma semana seis presidentes autonómicos se han reunido en Zaragoza y San conjurado para reclamar más recursos más dinero y más atención para intentar frenar ese éxodo pero todo esto que les cuento es sólo sólo una parte de la realidad la parte digamos de reivindicación y de iré queja hacia fuera que es absolutamente legítima pero al mismo tiempo eso no se conoce tanto nos topamos con otro fenómeno hacia dentro que consiste en buscarse la vida en inventar en promover proyectos en definitiva en no rendirse bien poner en valor los activos de este territorio que son muchos de todo eso queremos hablar hoy en La Ventana esa es la realidad que queremos transmitir a quien no la conozca y además con una reflexión añadida muy pronto vale la unidad de un país se puede defender con banderas con símbolos con proclamas cada uno con lo suyo pero es compatible la unidad con la desigualdad

Voz 1 07:29 y sobre todo es justo que suceda eso yo sinceramente creo que no bienvenidos a la venta

Voz 9 08:06 on

Voz 2 09:22 kleenex ah

Voz 0313 10:04 son los cuatro y diez minutos de la tarde las tres y diez en Canarias ya estamos una tarde más con la ventana abierta en la Cadena SER Hoy ese Calaceite en el teatro las hermandad acompañados un buen puñado de amigos de oyentes a los que agradezco muchísimo y el calor y el ánimo como siempre digo son ellos y ellas nuestro mejor combustible hoy tomando café en esta primera hora con Isaías Lafuente con Rafa Aguilar

Voz 1176 10:25 hola buenas tardes compañero Jamis y manifestar aquí dice

Voz 12 10:29 además tiene un vínculo especial que quiero que acomete no porque

Voz 0313 10:32 esconderlo sería feo tan nada esto es como ciclista

Voz 12 10:35 cuando vas a lo que hay que dejarle delante Madrigal aplaudan dos hermanas y vino con mi cuñado se vinieron aquí hace diez años dejaron Barcelona dejaron siempre se crearon aquí una para crear un aceite de oliva de primerísima calidad y aquí están en Calaceite precisamente se que hoy me quedaré pues si se llevan a años te tengo que decir que has tardado mucho entrenarnos por aquí el año pasa

Voz 1176 10:54 a las seis narcos

Voz 0313 10:59 pues yo creo que ejemplos concretos con nombres y apellidos como este que que tiene tan cerca Rafa Vila San Juan son los que deberían servirnos para cambiar o al menos para matizar el discurso cuando hablamos de esta parte de estas partes de de España Teruel Calaceite en concreto o los otras Teruel es y Calaceite es que abundan por distintas partes del del país tienen problemas efectivamente muchos problemas pero también se buscan soluciones no yo creo que hay que ponerlo en en valor hice pueden buscar por caminos muy distintos quieren alguno ejemplos concretos aparte de este para empezar pues nuestro compañero Pablo Marqués de radio la comarca ha encontrado unos cuantos

Voz 13 11:33 con una densidad de población inferior a la Laponia Teruel es a buen seguro una de las provincias españolas más castigadas por la despoblación una zona conocida como desierto demográfico pero como bien saben en todo desierto existe un oasis y aquí tenemos varios desde el Matarraña country Berti se encarga de ayudar a extranjeros que quieren vivir en el mundo rural de manera online buscan restauran e incluso construyen la propiedad perfecta para personas de todas partes del mundo así consiguen fijar población y crear puestos de trabajo en el territorio David Suárez es el gerente de esta curiosa inmobiliaria

Voz 0763 12:04 está consiguiendo que se genere empleo tanto a nivel de construcción e como instaladores de jardinero también está creando empleo nivel de arquitectos y aparejadores ingenieros también hay una cosa que también es un objetivo para nosotros que era la generación de riqueza pensemos que éstas comprar la compra a vecinos que han sido propietarios

Voz 13 12:27 en menos de una década más de cien personas de XXXIII nacionalidades diferentes han llegado al Matarraña y el futuro pinta aún mejor

Voz 0763 12:34 el Matarraña haberse convertido en un un destino residencial de primer orden que igual en diez años estaríamos estamos estaríamos hablando de una tendencia de crecimiento de población que realmente sería único en en esta parte de del sur de Europa

Voz 13 12:47 pero si hablamos de Teruel no podemos olvidarnos de su maravilloso cielos sin apenas habitantes ni contaminación lumínica las estrellas brillan con luz propia desde arriba desde el espacio miles de satélites vigilan nuestros pasos así que por qué no aprovecharlo Ricardo Martínez lo ha sabido hacer con su empresa pulsar Space desarrolle explota tecnología basada en la observación y análisis de planeta Tierra para impulsar las energías fotovoltaicas

Voz 12 13:10 queremos pensar que estamos ayudando a reducir la huella

Voz 14 13:13 estos dos en todo el planeta al hacer más accesible el uso de estas de zoología y personas que a lo mejor tienen conocimientos para tenemos puede estos sepan que tienen que utilizar mentalmente siempre bajo la supervisión en la especialista

Voz 13 13:24 IS como explica Ricardo Teruel es tierra de oportunidades

Voz 14 13:28 para mí Teruel es una tierra está está todo por hacer por ejemplo

Voz 12 13:32 nosotros estamos

Voz 14 13:34 el puerto es una pasada todo lo que está haciendo en el puerto de Teruel en los proyectos que hay

Voz 13 13:40 todo pero como siempre lo importante son las personas y por eso no hay que olvidar la labor social que realizan un gran número de asociaciones en la provincia desde ATA di la asociación turolense de ayuda a la discapacidad trabajan desde hace un tiempo en una residencia novedosa e innovadora encanta vieja personas de la tercera edad conviven con personas con discapacidad para Ramón Royo gerente de Adedy es la combinación perfecta

Voz 15 14:02 te en lo que se aprovecha es el dinamismo de las personas con discapacidad intelectual y sobre todo pues su su capacidad de de afecto y de espontaneidad para que esté en con con las personas mayores tu por supuesto

Voz 16 14:14 en este que se lleva a cabo la convivencia no sólo se queda ahí

Voz 15 14:18 incluso las personas con discapacidad pueden ejercer labores de voluntariado y de apoyo en en lo que es la residencia de hecho lo hace porque lo que hemos visto es que es positivo hoy es complementario

Voz 0313 14:30 tres ejemplos que muestran que Teruel es tierra de oportunidad

Voz 13 14:32 puedes así que ya lo saben en Teruel somos pocos

Voz 1 14:35 pero no poco cabo Millán buenas tardes

Voz 0313 14:38 buena está Ramón Villares presidente de la Diputación de Teruel el alcalde de Castellón me encanta este eslogan eh de Teruel somos pocos pero no poco Nos es ésta ha acuñado si es idea de Pablo si la comparten los utiliza lo vamos

Voz 1493 14:49 a partir de ahora pero bueno es buena es buena pero

Voz 0313 14:52 Sofía hay buena o muy buena eso comentaba uno de los invitados del reportaje de quien diez años se puede invertir la tendencia en lugar de una parte de España que se vacía se empezará a llenar pues es muy optimista porque momento sigue saliendo gente no todos los años

Voz 1493 15:05 sigue saliendo sigue saliendo y estamos perdiendo yo creo que falta esa ayuda a gente como ésta emprendedores que no tiene ningún tipo de ayuda que a veces el ayudas sí que es sí que es económica la ayuda no es la que hace falta a veces simplemente es solucionar pasos a dar que terminan por al emprendedor Hinault logran acabar el objetivo que tiene no lograr despegar eso muchas veces no pensamos expresamos que con ayudarle con una subvención esto está salvado no hace falta ese estudio de viabilidad que al final es necesario que en los últimos tiempos pide pero hace falta ese empeño ese ánimo saber lo que habéis dicho antes que Teruel es tierra de oportunidades que aquí todo puede salir peros cita tal vez ese ese punto que es poner menos trabas a la gente para que se quede en este en este territorio creo que el día que logremos eso no hará falta subvenciones la gente somos suficientemente au son mucho más creo suficientemente inteligentes para sacar sus negocios IBI emprender nuevas con nuevas ideas algo que puede ser muy positivo para para sino para repoblar que yo siempre digo eso para que lo autóctono se quede en el territorio

Voz 0313 16:15 sería poco ese plan ciento trece SOS Teruel que promueve su la institución que usted preside exactamente qué ayudas les da estos eh

Voz 16 16:23 Prendes ayudas económicas sobre otro

Voz 0313 16:25 pero como decía usted exactamente no si alguien que está escuchan dice bueno pues yo igual tendría ganas de poner en marcha un proyecto vital profesional por esa zona qué qué tipo de apoyos les

Voz 1493 16:34 no son económicas nunca ningún caso en ningún caso de momento no son económicas nosotros hacemos de enlaces simplemente con ese enlace en seis meses hemos lo ocurrido logrado perdón a sentar alrededor de ciento treinta puestos de trabajo en la provincia de Teruel tengo que decir que lamentablemente son todos alrededor de la autovía que con eso me dejas habla que es importante lo de la simple las comunicaciones y la infraestructura eso es eso es importante el vídeo el vídeo el tractor y el correcto importante hemos comentado pues por ahí van los tiros pues al final sí hemos logrado instalada a toda esta gente que no se vayan que no que no aparezcan ese proyecto que no

Voz 0313 17:12 lo dejen porque nadie les hace caso

Voz 1493 17:15 nosotros hemos sido los acompañantes hemos levantado muchos días el teléfono nos hemos presentado en departamentos de diferentes instituciones para que tengan vía libre todos los emprendedores que han venido a consultar a pedirnos ayuda implemente con eso hemos logrado colocar en pocos meses ciento y pico personas que para una provincia como ésta es un número muy importante además algunos de ellos en pueblos muy pequeñitos a punto de desaparecer por eso no digo que el ciento trece lavarse la tiene en ese apoyo ese acompañamiento al emprendedor cual cualquier industria tenemos Kerry que recuperar recuperar o instalar porque en muchos casos no he estado en la provincia de Teruel ese tejido empresarial que no tenemos el sector primario ha sufrido lo que ha sufrido nadie tampoco ayuda ese sector primario porque tenemos una PAC que quiere reparte unas ayudas en desigualdad en diferentes provincias cobramos mucho menos que la provincia de Zaragoza

Voz 12 18:11 me agradaría no la política Agraria sigue

Voz 1493 18:13 ya partes de eso y aves que empezamos mal si el sector primario por algo se llama primario pero sí Ava por detrás de las demás provincias pues ya empezamos mal pues bueno si sitos que se salen del sector primario o han decidido incorporarse en el sector primario tienen una burocracia hay unas trabas impresionantes imposibles de superar a veces un apoyo que no financiero sino apoyo de respaldo de avalista por decirlo de alguna manera que es donde va a entrar el ciento trece para que puedan hacerse o para que les puedan abrir la puerta en Avalia de de Gobierno de Aragón o de o de Teruel que también lo hay por lo tanto necesitamos estar detrás pero sobre todo para que hasta el momento en que necesita la financiación el emprendedor tiene que ver que alguien le abre la puerta Ike Si mañana no lean resuelto el documento que necesita sabe que el ciento trece una persona del ciento trece que son cinco tutores que vamos a contratar próximamente pero ahora ya lo estamos haciendo con el personal que tenemos se lo va a solucionar

Voz 0313 19:19 para hacer una pregunta económica pero que en el fondo filosófica qué tanto por ciento de ese proyecto está destinado a reforzar la autoestima de la gente de aquí

Voz 1493 19:28 Nos es un poco es un poco si fuera un tanto por ciento que que dijera yo eh pues ni tanto por ciento sería el el noventa y cinco por ciento a este proyecto porque creo que es creo que es la base pero el tanto por ciento que se destina afortunadamente real es es mínimo es un tres por ciento pero es lo que hemos logrado es lo que es lo que al final se consigue cuando en una institución tú tienes diferentes grupos políticos tienes un equipo de gobierno sólo hay una parte que que cree en que tenemos que mantener esta provincia adelante yo creo que que las diputaciones el objetivo que tiene

Voz 0313 20:10 en es conservar ayudar apoyar

Voz 1493 20:13 garantizar esas esos servicios que tienen que dar los doscientos treinta y seis municipios de la provincia de Teruel pero no tendría que ser el que el que buscará la solución a la despoblación no o a retener a los que se van esto es un asunto de Estado ya mejor dicho esto es un asunto de Estado pero sé no llegar arriba pues sí pero

Voz 0313 20:32 oye no por eso por eso estamos haciendo estaremos

Voz 1493 20:34 tras las manifestaciones podemos hablar del tren podemos hablar yo cuando los de una autovía que que era lo que me refiero y antes una autovía desde Alcolea del Pinar que pasaría por aquí por Calaceite porque estamos hablando de esta carretera al puerto de Tarragona no no hablo porque un día me levanta AUI de oveja que que bonita esta carretera que no yo hablo con base hablo porque he visto que estos ciento y puestos de trabajo que que hemos podido lograr instalar están al lado de la autovía al lado de la autovía no quiere irse la gente lejos y ahora cerrado es la térmica que parece ser que a todo el mundo le molesta la térmica en estos tiempos atrás cuando cuando no había viento o no había agua porque no llovía el Carboneras bueno porque la la luz no subió ni un céntimo sin embargo ahora que hay agua ahora que hay viento y ahora que hay térmica ha subido la luz pero nadie se acuerda que en tiempo los que de guerra pues pues estaba la Térmica hay dando el callo estaba el carbón de Teruel de una pequeña provincia de Teruel pero ahora de repente hay que cerrarla habrá molesta ahora dice Europa que molesta pero lo dice ahora cuando hay un gobierno y lo decía antes cuando había uno el otro y se echaban las culpas uno al otro pero nadie toma una decisión ya nadie toma tampoco la decisión para solventar un problema que se ve venir y a lo mejor una de las decisiones que habría que tomar es que esas infraestructuras puede esa es la banda ancha una perfecto pero tiene que ser una autovía desde Madrid a Tarragona la que tiene que atravesar las zonas más deprimidas para que las empresas estén pensando en un futuro pero todos empresas las del sector primario también a instalarse en la zona

Voz 12 22:12 pero vamos a ver presidente seguir entiendo yo me pongo papel de empresas de emprendedor en estos momentos y omite no sé si voy a Tarragona voy a Teruel usted que ver

Voz 1493 22:20 pues yo le voy a decir que tiene que estar en Teruel ilegal

Voz 12 22:23 decías que más le gusta

Voz 1493 22:29 y le voy a decir que se busque un pueblo pequeño porque va a poder ganarlo

Voz 12 22:33 si te por ejemplo por ejemplo porque va no

Voz 1493 22:36 a criar sus hijos mucho mejor que en la ciudad con mucha más libertad yo creo que una mejor educación va a tener un modelo de vida que no lo va a disfrutar porque por la mañana saldrá a las ocho menos cinco de las ocho estará en el en el puesto de trabajo podríamos hablar así de temas sanitarios de que siempre nos quejamos en la provincia de Teruel que decimos es que los médicos es verdad hay falta de médicos pero por ejemplo para para ir a un centro de salud todos todos los pueblos de Teruel tenemos un centro de salud de mediadora esto no lo tienen en Madrid no lo tienen en Barcelona la calidad de vida que podemos ofrecer en los pueblos de Teruel es lo que le ofrecería impediría y además le vamos a ayudar en su proyecto y lo vamos a ayudar porque lo vamos a abrir puertas y además cuando tengamos esa autovía que sí que a mí me van a hacer caso porque voy a acampar delante del Congreso cuando tengamos esa autovía yo le voy a facilitar la salida el puerto de Tarragona que va a ser uno de los más importantes dentro de poco sino se empeña Catalunya en que no lo sea pero pero lo puede ser

Voz 0827 23:39 a ver si le va a hacer instalará aquí dentro se va a ir a Tarragona

Voz 12 23:42 sí pero yo voy yo

Voz 0313 23:44 sí pero de de la reflexión de de Ramón voy a las personas hablaba de calidad de vida de los hijos de la educación de proyectos vitales en definitiva Pablo antes en el reportaje hacía referencia también a a las personas y hoy tenemos dos proyectos más dos ejemplos más de cómo a través de de ideas concretas Se puede cambiar la realidad dos proyectos además que creo que tienen un y lo que los que los vincula que los comunica eso que se llama la economía colaborativa bueno pues debida colaborativa de gente bastante mayor de gente bastante joven enseguida no entenderán Juan Fernández Encarnación ramo son un matrimonio Mayor pues ya maduró digamos que han ideado con otros amigos bastantes casi un centenar una cooperativa para construir una residencia a medida se llama residencia San Hermenegildo están en Teruel capital está a punto de empezar a funcionar tiene como filosofía pues eso afrontar los años de de hacerse mayor lo rehacerse maduro de la vejez en definitiva en un ambiente no desconocido ni hostil por descontado sino de gente conocida en un ambiente amistoso Encarnación buenas tardes bienvenida qué tal

Voz 17 24:48 hola buenas tardes bienvenida ya edito Elena

Voz 0313 24:50 la Sánchez valenciana ingeniera industrial e su familia paterna de ferias de Albarracín pueblo en el que ahora vive cero con tu con tu pareja conector pervivir en tres ferias y Valencia así poco tocando lo devolvían interfono esto pueblo en invierno tiene para entendernos ETA vecinos no tiene tiene un colegio con seis niños y ahí ha nacido un proyecto de Cobo Working Elena buenas tardes lo lo lo he dicho bien no es un espacio compartido entre cuánta gente seis personas que sois de que perfil haber

Voz 1 25:16 en un principio buena que nación Albarracín es un poco va ser dónde dónde queremos que sea la sede hay buena la idea el perfiles que somos un conjunto de personas que sí que tenemos una idea en común es que juntos sumamos y sobre todo la ida fundamentales que creemos que creando esta Comunida

Voz 18 25:34 podemos ayudar a

Voz 1 25:36 en un efecto llamada y que muchos más emprendedores que piensan igual que nosotros puedan ver y que puedan venir y ver que hay una oportunidad en los pueblos igual que nosotros que hemos sido educados como estudiado en grandes ciudades pero pensamos que que grandes oportunidades en el pueblo y que hay que aprovecharlas

Voz 0313 25:52 Encarnación a quién se le ocurre la idea de una residencia de amigos porque él se puede definir así OMEN

Voz 17 25:57 no empezamos la idea con un grupo de amigos que surgió ya hace varios años pero cabe ha habido muchas contrariedades pero ahora ya es el momento que la ilusión que teníamos para cuando cumplieran los años para nuestra vejez todas ellas están reunidas en este complejo o residencias de mayores o sea es un tiene de la acogida para todo el mundo centro de día minusválidos válido oportunidades de querer tener tu apartamento o acción que tienes tu casita

Voz 0313 26:34 ya no son sólo habitaciones sino también al abaratamiento es individual

Voz 17 26:37 sí pero quien quiera ir un sin apartamento puede ir a una habitación individual entonces

Voz 0313 26:44 los apartamentos son una nada

Voz 17 26:46 entonces yo lo que quiero cuando eres mayor pues si tienes ganas de tener tertulia con tus amigos tener un espacio abierto estar allí que tú no tienes ganas de salir de tu casita poso con unas instalaciones preciosas todo con cristaleras con gimnasio con rehabilitación con comedor no solamente para los residentes que también puede ir gente de la calle siempre y cuando tengan sesenta años y a toda clase es que quiera capilla tenemos también para condicionar un locales también con capilla ya digo a una persona por ejemplo yo a mi madre si la si la tuviera Se le rompió una cadera allí puede estar durante un mes o dos porque tendrá toda clase de rehabilitación que quiera que nosotros queremos contratar servicios de podología lo contratamos os a todo que se pueden usar para una persona

Voz 0313 27:44 ahí tengo yo alguna ayuda para hacer esto ayuda

Voz 17 27:46 ha habido algún gran pero empezamos desde que ni Sima cantidad claro ha ido subiendo subiendo pero a mí me parece es que es un sitio estupendo porque a la vez es una inversión es una inversión de tu acción no de tu apartamento pues puede pasar a los fijos siempre sin ánimo de lucro porqué estas residencias sin ánimo de lucro por lo tanto las residencias que claro quién gestiona como es el natural se tienen que dar un porcentaje para ellos

Voz 0313 28:15 esta no es sin ánimo de lucro entonces va a resultar sale es existe algún proyecto usted Ramón igual lo conoce algo parecido en España hay una mosca está

Voz 12 28:24 por tiene María que quería grabar el proyecto no lo hay una hay una cosa

Voz 0313 28:29 es que no me suena proyecto

Voz 17 28:32 cinco hubo uno parecido pero es que no lo iguala en Nalda la pena es que hay que ir a verla porque por ejemplo hay tres salas sigue ahora vamos en condiciones

Voz 0313 28:42 ah vale pues podemos está del matrimonio

Voz 17 28:45 en en los que hacen la vida normal que puede centrar que puede salir luego hay otro ala para las personas en un matrimonio ocurre una desgracia que uno enferma ir pues aquí pasa asistido sin salir del propio edificio

Voz 0313 29:01 ese día pasas por el centro

Voz 17 29:03 dadas por su esposo con tu mujer de hacerle compañía las personas que tienen que tener asistencia no precisan de una persona que las veinte que eso es importante

Voz 0313 29:14 es una forma de mi vida en un barrio de amigos

Voz 17 29:16 exacto es que que allí los asisten día y noche

Voz 0827 29:20 es el sueño de todos los españoles Muniesa vecinos y llevarte bien con todos Ése es el sueño de media España

Voz 0313 29:27 nosotros sólo mirándole es al llegar a no

Voz 17 29:31 a asistidos títulos hay rosas la por nuestro claro

Voz 0313 29:35 así que nada Elena en en vuestro proyecto en que estáis trabajando ahora mismo lo las seis personas implicadas saber

Voz 1 29:41 Nuestro predicción particular Albarracín los punto com que es una Oue para difusión de del destino de Sierra de Albarracín y luego lo que se está trabajando realmente lo acabamos de montar por así decirlo el mes de agosto gracias a Cristina Yuste la justa la la gente de Desarrollo Local de la comarca irreales yo tengo de Diputación que me ha estado apoyando desde luego ha sido la persona que Nos ha unido a estas personas lo que estamos trabajando es ahora simplemente esa a montarlo a ver qué tipo de principios queremos tener qué tipo de charlas queremos hacer cómo podemos invitar a otros emprendedores como nosotros como queremos montar lo básicamente y desde luego tener un espacio prepara este espacio con Internet de condición etcétera

Voz 0313 30:22 vamos a hacer una cosa vamos a seguir conversando aquí en La Ventana hoy desde Calaceite les anuncio ya que después además de la polémica llega de tratar de Qatar detrás Isaías Lafuente una conexión con Italia con un tema muy interesante que seguro que que les va a llamar la atención les vamos a rezar herir también una estampa de vida que no sé si es muy habitual en un pueblo pequeñito como Óscar aceite esta mañana nos hemos topado al poquito llegar aquí con una escena el el asunto de de fondos muy serio pero que aparecía propio de una película de Berlanga más vista monseñor corriendo calle abajo calle abajo

Voz 0946 30:55 sí

Voz 0313 30:55 a dónde va donde va no nos que soy el alcalde y acaban de atracar el banco eso ha ocurrido esta mañana en Calaceite el final de la historia lo contamos en cuatro minutos

Voz 1 31:08 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 19 31:11 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizar la hipoteca comisión

Voz 17 31:14 el banco por cambiar de otro comisión por cambio

Voz 19 31:16 tienes es la que te cobren Baco para ampliar el placer importa

Voz 8 31:18 casi hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 20 31:25 hipotecas naranja de ING entre variable mixta con el precio que buscas cero

Voz 0313 31:30 de no ir conclusiones encuentra la ingle hip punto es

Voz 21 31:36 en ese momento en el que cancelando vuelos sin dar explicaciones y amplias

Voz 22 31:40 el mostrador te dice amablemente que te va a dar un zumitos obtener indemnice

Voz 20 31:43 acción ese ese es un momento legalizadas como una catedral desde diez euros al mes siente el poder

Voz 13 31:51 contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos cien seis seis tres

Voz 1 31:57 en Carrefour tiendas hasta el diecisiete de septiembre

Voz 20 32:01 el veinte por ciento de descuento en todos los detergentes descuenten cupón canjeable para próximas compras

Voz 5 32:07 Carrefour todos merecemos la mejor

Voz 0137 32:12 Otegi entonces la casa está al borde del acantilado donde mucho mejor orientada sur a norte claros como es grande las puestas de sol ya escándalo no estupenda el acceso a la playa unos escalones genial pues me pone la casa para regalo a mis padres les va a encantar porque

Voz 1 32:34 la tenga viernes veintiuno de septiembre bote de ciento treinta millones juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 18 32:47 la Ventana en las redes sociales en La Ventana en Face en La Ventana

Voz 23 32:54 cadenas

Voz 24 32:58 a ver muchos errada la noche de bodas noche toledana como de la noche el día de la noche a la mañana hacer noche en hablarporhablar las escuchamos todas cuál es su noche

Voz 26 33:14 yo Hablar por hablar tu eres de lunes a viernes desde la una y media de la madrugada una hora menos en Canarias con Adriana Mourelos

Voz 2 33:21 cadena SER

Voz 20 33:26 los viernes no My Lol por las luces se apagan los teléfonos encienden y yo muero por hablar con

Voz 16 33:32 digo soy el ser con más empatía

Voz 20 33:35 que ha existido en este oficio casi casi como Iñaki Gabilondo Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega que llevas puesto

Voz 0313 33:44 esto

Voz 5 33:47 qué color

Voz 27 33:48 color color Morán no more negó

Voz 5 33:50 me gustaría que me lo destrozadas

Voz 20 33:56 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 1 34:05 los otros como si

Voz 20 34:07 explorador rebelde maya es un explorador Council

Voz 22 34:11 no nos presentamos ante los oyentes que nos vamos a poner el casco de legionario las armaduras PIL Lumen Manu

Voz 20 34:16 como decía Asterix

Voz 22 34:19 al vete a todos los oyentes Sambeat y Nacho vaya es como si formara parte de la Historia SER Historia no es un programa de Historia es un viaje a la Historia inmersiones

Voz 28 34:33 creo que en estos meses de Cronovisor no me habías traído nunca a un lugar tan exótico como esta paradisiaco es que cuesta de enero se ejerce presupuesto

Voz 22 34:42 pero tal hemos tirado la casa por la ventana SER Historia con Nacho Ares madrugada del sábado al domingo después del Larguero y siempre que quieras en Ser Historia punto es Atenas Serra

Voz 29 34:54 sí

Voz 21 34:58 hay una radio sin relojes

Voz 20 35:00 hay un lugar en el que coinciden Wagner España y el Santo Grial

Voz 1176 35:07 la ópera comienza en un claro en el bosque

Voz 26 35:10 las montañas que rodean el monasterio de Mons un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto raza del norte de España se eso Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada ley ópera

Voz 5 35:22 Mariela Rubio y Rafa Bernardo

Voz 0313 35:25 me punto com narrativo que tú programas

Voz 30 35:29 ya

Voz 13 35:30 escuchar a Dani Garrido los goles de tu equipo en Carrusel Deportivo sincronizados con el partido de tu televisión es muy fácil

Voz 20 35:37 si quieres lo que quieras de Laser cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 30 35:49 eh

Voz 1176 35:52 a las seis de la mañana se aventura en los sábados a las seis de la mañana el Kursaal poco claro muy bien pero antes que en verano estábamos a las siete horas siete una hora fresquitos no al de seis a siete de la mañana volvemos Salon Mi de invierno saca volverán a las seis a las seis el sábado de la mañana si ya el cuando quejondo bueno lo diga más porque no podemos hacer más de treinta llegamos a las siete pero empezamos a las seis y diéramos a ser aventuró

Voz 2 36:21 cada cien

Voz 0313 36:23 con carreteras Francia

Voz 5 37:24 son los propios seguidores habituales este

Voz 0313 37:27 dramas sabrán entre otras cosas que cuando hablamos del humor y con todo lo que está ocurriendo últimamente en este país tuiteros a los que quiere mandar a la cárcel pero en fin monologuistas que tienen que pedir perdón por hacer un chiste y demás sabrán que somos férreos defensores de que el humor es un arte y hay que ponerle poquitos límites no y luego está la estupidez Albert Einstein dejó dicha entre otras muchas cosas geniales una frase que era la estupidez humana y el universo son dos cosas infinitas pero no estoy seguro de lo segundo de oro del universo no bueno yo creo que este prólogo los viene magníficamente para presentar nuestra política de hoy

Voz 31 38:05 la polémica guía está fuera

Voz 0827 38:09 una polémica que ha surgido en Madrid en el debate del estado de la región que se celebra en aquella comunidad el presidente Ángel Garrido que es del Partido Popular ha contestado Ángel Gabilondo que es del PSOE que había calificado de micro proyectos algunas de las iniciativas presentadas por el presidente ironizando sobre

Voz 1493 38:24 el macroproyecto del PSOE que es el Valle

Voz 0827 38:27 es caídos ya ha dicho uno de ellos porque hay otro Valle de los Caídos en La Moncloa en donde van cayendo uno tras otro refiriéndose a la dimisión de dos ministros de una directora general en tan solo cien días bueno ya sabíamos a lo mejor en Calaceite no pero en Madrid sí que Ángel Garrido no es precisamente Castelar pero hombre hay que tener mucho desparpajo para echarle en cara dimisiones a otro partido cuando el Partido Popular tiene todos los récords en todas las instituciones de la región cuando sus dos predecesores en el cargo acabaron como acabaron pero eso no lo más importante ironizar con el Valle de los Caídos y usar la metáfora como comparación para zaherir al adversario de muestra un desprecio a las víctimas allí enterradas que es impropio de un responsable político que en el mejor de los casos no sabe distinguir entre una conversación de barra de bar y un debate parlamentario o que quizás no sepa o desprecia lo que para muchos españoles simboliza todavía ese monumento

Voz 0313 39:26 Rafa un segundito antes de que digas nada Isaías lo ha contado muy bien con cien perfectamente perdió cargos de esos días donde merece la pena escuchar el el el original

Voz 16 39:37 los aplaude escuchar el fragmento micro proyecto

Voz 4 39:39 decía el Partido Socialista hombre yo entiendo que acostumbrado a las grandes cosas que hace el Partido Socialista esos macro proyectos como por ejemplo el gran macroproyecto del Partido Socialista del Gobierno socialista de estos cien días el Valle de los Caídos uno de los valles de los países que es el que está hay cerca

Voz 32 39:59 porque señoritas Gabilondo hay otro valle

Voz 5 40:01 los fallidos el que está en Moncloa que vayan cayendo uno detrás de otros

Voz 12 40:14 cuando ustedes emo que os hemos Rafa citamos

Voz 0313 40:17 no vamos más allá yo creo que hay que ir mucho más allá

Voz 12 40:20 se abierto el martirio la española no es decir tristemente que Ángel Garrido se acabe convirtiendo en MacArthur no que persiga a los demás cuando decías tú Isaías es que los predecesores de la amigo tienen que tienen también su uso sus historias que contar desde Esperanza Aguirre Ignacio González Cristina Cifuentes y lo que más a mí lo que más me hace pensar estos días es decir pero estamos poniendo en encima de la mesa tuvo una serie de temas que están ocultando la realidad de un país que necesita en estos momentos otro tipo de medidas otro tipo de cosas que se están ocultando debajo de la manta de los famosos Masters de los famosísimo más harto de lo más pero también más hay algo que profundamente hincado en este en este mundo político creo que las dos dimisiones de los dos ministros que se han producido en este Gobierno pone el listón muy alto mejor que es que es buenísimo pero ojo que es que quienes están atacando también tienen lo suyo y en cambio no estamos viendo que se estén tomando medidas por lo tanto tenía que medir a todos por el mismo rasero pero dejemos eso para otro lado y empecemos a construir un país que tiene suficientes problemas desde el problema territorial hasta los problemas de los que estamos hablando aquí acabemos con la España de Gila del teléfono que se descolgaba señorita integró el póngame con Valladolid no es que tengamos la banda ancha y que tengamos las autopistas y que tengamos poquito pues eso un plan lo que pedía el presidente de Diputación no era un plan director no era decidir hacia dónde vamos íbamos todos juntos yo creo que todo eso está confundiendo mucho un debate que es para mi gusto puramente electoral y que es

Voz 0827 41:47 el baldío pero tiene límites no tiene límite el catalán y el respeto el respeto a los muertos yo creo que es fundamental no consellers Valle de los Caídos significa lo que significa no se puede utilizar para hacer chistes todos en un debate Parlamente estamos totalmente es como si el Gobierno de Angela Merkel pierde gas y de repente alguien le dice que la cancillería se está convirtiendo en Auschwitz es decir hay cosas que en determinados países no se pueden decir por respeto a los que murieron hice utilizas esa falta de respeto para intentar atacar a un contrincante político significa que no tienes altura para más yo creo

Voz 0313 42:22 vamos una semana eh es realmente complicada llevamos una semana bastante triste con sí con la polémica estar tan pesada y tan tan fea además de los de los de los máster de la tesis con el tema de la bomba de Arabia Saudí en fin que hay de esas otras que aparecen de Gila exactamente pero ya fue de ayer lo comentamos abrí la ventana ya fue triste a mí me da mucha pena hay mucha rabia la imagen de oro del Congreso de no poder haber un fin un acuerdo unánime para para retirar los restos de Franco de los Caídos si acabamos de cerrar al menos una tapa una página de esa etapa no pudo ser posible pero que al día siguiente salga todo un presidente autonómico con esto me da una pena enorme me gustaría incorpora a la conversación estamos hablando de políticos y de política de al final en el fondo todo lo es me gustaría incorporar alcalde de Calaceite Josep Maria Sert que lleva de alcalde desde dos mil once al que yo conozco por cierto en otra vida en las comarcas de Tarragona pero eso no viene al caso ahora mismo señor Sanz buenas tardes bona tarda hola bona tarda buenas tardes cómo cómo va eso Bono antes de que nos cuente lo del episodio del atracador de la bicicleta eh porque ha sido así no una curiosidad usted en el Ayuntamiento con concejales o en el pueblo convecinos habla mucho de esto de las tesis de los máster sólo pasa por ahí por pero son cosas de de de de Madrid por el temblor

Voz 16 43:35 es bastante porque como queréis mucho pero muchos temas continuamente en todos los emisiones sea Radio se haya la división sea entonces la gente de aquí lo que nos preocupa es el día a día guiado a ver cómo podemos llegar a final de mes y como con la cosecha como las de los productos de aceite todo esto llegan bastante bien a fin de mes tasa de paro tienen aquí

Voz 1493 43:56 no

Voz 16 43:57 es un paro técnico estamos hablando de un dos setenta y cinco valencianos de dicho pero pero ojo con esto lo tenemos basta

Voz 0313 44:04 esta esta mañana esta mañana el alcalde cuando le pilla por la calle ya recuperado el resuello después de correr detrás del atracador o perdón de madre me decía bueno es que yo tengo que ocuparme de este tipo de cosas de suena pero se me dice yo cuando me muera quiero este agujero decía bueno como te lo puedo dar claro ese tipo de de historias que tan bien son política que son política de proximidad cuéntenos las del atraco por favor que se que es un tema serio de fondo ha entrado una persona armada no sabemos si con pistola no se sabe real o de fogueo a una en una sucursal bancaria muy cerquita de este de este teatro la hermandad también venido coches de la Guardia Civil el tipo huido en bicicleta no se ha llegado a ver

Voz 32 44:39 no

Voz 0313 44:41 pero corría pero usted corría no porque sí que corría que has visto

Voz 16 44:45 bueno efectivamente lo que pasa es que me han avisado de que había un atraco

Voz 0313 44:49 ya automáticamente veinte

Voz 16 44:52 John es intentar que no haya nada que no que no ocurra ninguna desgracia efectivamente y además del Ayuntamiento bienes cuesta abajo hasta por lo tanto podía bajar más ligero porque correr ya no digamos que corre ha informado me han informado desde la Guardia Civil

Voz 33 45:10 hemos estado a ha sido un atraco rápido un señor o un tío

Voz 16 45:17 no sé cómo llamarle un atracador atracador con bicicleta sea presentado dentro ha entrado dentro de la oficina con una pistola que no sabemos

Voz 33 45:25 sí era de fogueo era normal

Voz 16 45:29 y me ha pillado un dinero se ha alargado otra vez en bicicleta entonces mientras ha pasado esto automáticamente han saltado todas las alarmas ya nos han avisado a la Guardia Civil que tenemos aquí no pueblo también ha salido rápido pero de momento no sabíamos por dónde ahí día ido ni nada automáticamente después se ha encontrado la bicicleta unos doscientos metros en la cuneta en dirección a Tarragona es todo lo que sabemos ha llegado la Guardia Civil de Alcañiz con su capitán hombre ante la policía judicial en finan una cantidad de de números extraordinario para ver si podíamos

Voz 0313 46:09 que hay a la siguiente pregunta me da un poquito de apuro planteárselo porque llevamos un ratito de conversación muy interesante donde creo que un montón de oyentes estarán describen una realidad joe muy atractiva hay que hay que pinta muy bien en muchos aspectos lloro quiero preguntar si esto es usual quiero decir usual no usual los sería la expresión Si esto pasa muy a menudo o lo de hoy es una excepción que en los últimos cinco años no había ocurrido es una excepción que los últimos cinco años

Voz 16 46:32 ha ocurrido ha pasado alguna vez pero no ahora últimamente no en los últimos cinco años esperemos que no vuelva a mí

Voz 0827 46:39 presentaba al alcalde justo cuando venía corriendo ahí esto con cara de forastero me miraba

Voz 16 46:43 claro claro ahora ya entiendo no no no

Voz 0827 46:46 a su preocupación no cesaron estas bicicletas

Voz 12 46:48 yo en cambio entraba en Calaceite con el coche he visto todo de coches de secretas con comillas encima con las con las lucecitas

Voz 16 46:56 sí hombre claro

Voz 34 46:58 en Hora esto todo esto porque viene la sede no es una cinta no

Voz 0313 47:02 pero que no que el que el que el que aún bastantes problemas por detener un territorio poco poblado pero el de la seguridad no sería de los no sería de lo más graves de lo más serios para entendernos usarlo pregunta Ramón Ramón pone cara cuando decimos atracos a lo mejor un robo nos en el campo herramientas no se esto ocurre

Voz 1493 47:19 a que los efectivos que tenemos son muy buenos muy eficaces estamos precisamente a pocos meses de de una desgracia grande y que ocurrió y los que más la pagaron fue un Civilización señor Biel ingenieros sí que es verdad que que nosotros llevamos mucho tiempo pidiendo más de tres años cada vez que firmamos un convenio para reparar los cuarteles la Diputación y el Ministerio Nos desplazamos a Madrid siempre siempre es el mismo tema que pedimos más efectivos los que están haces lo que puede claro no lo no lo suele criticar ni mucho menos

Voz 0313 47:53 la campaña en el Congreso para cuando es para eso se lo decía en mayo hubo una organización muy gorda el pasado mes de mayo desde el de Teruel Existe otra vez no es un es un grito y un eslogan que toda España conoce que cuando empezó yo creo que era bastante desconocido pero va a haber Otra movida de estas

Voz 1493 48:11 me da miedo lo de acampar colas de este Gobierno con el otro porque cambiar muy a menudo pero pero si quiere pero congresos ánimos sitio pero es ilusorio de que ninguno nuestras ligeras por lo tanto habrá que acampar algún

Voz 12 48:24 herido se Tauste no si de de yo creo

Voz 1493 48:26 o mejor de aragonés el Partido Aragonés sí que es verdad que que somos un partido territorial yo si no me preguntes no lo hubiera dicho pero

Voz 12 48:35 a Madrid lo digo porque vaya a sus colegas del Congreso pero no tiene por qué no les gustaría ver

Voz 0313 48:42 por eso a veces

Voz 1493 48:44 dudas Si estás donde estás porque al no tener un partido responsable no te hacen caso pero cuando han estado los los de partidos responsables tampoco les han hecho entonces yo sí que voy a intentar armar me de fuerza y de ropa para la acampada cerró para derrotas

Voz 0313 48:59 lo derrotas sobre todo déjeme recordar algo algo más a los oyentes de La Ventana esto tampoco es un espacio de propaganda eh pero sigue descripción de la realidad los atractivos de Teruel de de Teruel provincia o territorio somos lo la naturaleza como como es obvio la y las oportunidades y los pueblos mira Ambel pertenece desde desde este año a la red de los pueblos más bonitos de España pero es que había unos cuantos ya estaba Calaceite estaba al de Roures está Albarracín Porto Minguell algo Rubio los de la a Cantavieja yo no sé si alguna provincia en España tiene tantos pueblos en la en la en el ranking de los más bonitos Otero

Voz 1493 49:34 aquí no hay ninguna porque yo lo he visto tantos propia porque además se quedan cortos creo que de los doscientos treinta y seis podríamos dejar seis pero el resto podrían encajar perfectamente

Voz 12 49:45 los seis el día que un buen alcalde podría estar también no sé si le falta un plan de acción pero desde luego abuela Noé no hay que vender

Voz 1493 49:57 lo por City no ganar

Voz 12 50:00 sí es verdad es verdad es verdad pero pero usted

Voz 16 50:02 discurso como eso se lo pregunta todo se este discurso al que estamos tan acostumbrados de Sergio del Molino bautizó como La España vacía que está muy bien pero dices cuando lo piense qué putada no era España vacía como se puede revertir ese discurso sólo pregunta todos uno de las unos dos puntos importa además yo con un programa de radio además radio para darlos a conocer es muy interesante y muy agradable de agradecer a la Cadena Ser ya ya a Carles Francino todas las tu equipo es también

Voz 13 50:29 el encontrar puntos como ha sido esto de los pueblos más bonitos de España a esta asociación que creo que Calaceite no ha cambiado mucho principalmente en el número de visitantes en en cuanto a condiciones porque claro hay una serie de inputs en los que esta asociación