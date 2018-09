La Ventana (14/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1454 00:06 datos de la llegada de inmigrantes Europa en lo que llevamos de año son datos que ha facilitado la Organización Internacional para las Migraciones la cifra de los que llegaron por tierra casi dieciocho mil siete veces más que los primeros nueve meses de dos mil diecisiete de enero a septiembre la ruta más frecuentada fue de Turquía a Grecia como en años anteriores más de la mitad de los que usan esa ruta provienen de Siria Irak y Afganistán en cualquier caso y según estos datos las llegadas Europa por tierra representan sólo el veinte por ciento setenta y cuatro mil quinientas personas lo hicieron por mar el peso vuelve a intentar que se tramite por la vía de urgencia la reforma de la ley de Estabilidad para que el Senado no tenga la última palabra sobre la senda de déficit desde el Congreso de los Diputados nos lo cuenta Mar Ruiz

Voz 1441 00:50 desde que la reforma se comienza a debatir el próximo martes en el pleno del Congreso para ello han remitido un escrito de reconsideración a la Mesa de la Cámara en el que argumentan que la decisión de PP Ciudadanos fue política y no jurídica y además contraria al reglamento porque se saltaron el trámite de escuchar la opinión del resto de grupos en la Junta de Portavoces la cuestión de fondo no es menor ya que el Gobierno confiaba en sacar adelante la reforma el setenta o ochenta días se tramita ahora por la vía ordinaria esos plazos como mínimo Se duplicarán complicando el calendario presupuestario del Ejecutivo de Pedro Sánchez que mantiene su intención de presentar las cuentas a finales de noviembre a principios de diciembre el Ministerio de Cultura

Voz 1454 01:28 de la Fiscalía de Bélgica han anunciado una investigación después de que una revista del país ha publicado una carta suscrita por una veintena de artistas en la que acusan al dramaturgo Jean Fabre de acoso y comportamientos sexistas e inapropiados corresponsal Griselda Pastor

Voz 1441 01:41 ya en el artista más transgresor de Bélgica rechaza estas acusaciones asegurando en un comunicado que nunca ha obligado a nadie a traspasar sus límites afirmación que apoya toda la compañía de teatro pero tienes ya la han dejado que acusan claramente de vejaciones e intimidaciones sexuales Éste es el contenido de un largo comentó que a manera de carta ha sido publicado en una prestigiosa publicación flamenca documento suscrito por veinte ex colaboradores y colaboradoras de los que doce piden guardar el anonimato a las fotos en su estudio privado como previa a pedir relaciones sexuales equiparan la polémica en Bélgica con la que generó el mito americano porque las que las consigo dieron afirman en la carta que éste era con Jan Fabre el camino para mejorar su posición escénica

Voz 1454 02:31 vamos con los titulares del deporte a esta hora Toni López buenas tardes

Voz 3 02:34 hola buenas tardes competición en directo en tenis semifinales de la Copa Davis en Lille el primer punto fue para el conjunto galo en la derrota de Carreño tres sets a cero pero en juego está el Bautista púgil ganándola español un set a cero en el segundo set pierde dos a uno más la Vuelta Ciclista a España llega a Andorra etapa diecinueve ahora mismo diez kilómetros para la meta en nato Irlanda el pelotón va unida

Voz 4 03:03 el presidente Ángel Garrido dice que acepta la condición de ciudadanos para aprobar los Presupuestos la gratuidad de las escuelas infantiles si le hace una propuesta de treinta y cinco millones de euros Garrido insiste en que es algo que cuesta trescientos cincuenta millones no treinta y cinco como defiende ciudadanos escuchados

Voz 1441 03:18 portavoz de la formación naranja Ignacio Aguado y al

Voz 4 03:20 siente barrido

Voz 5 03:22 usted no para hacer anuncios del pregunta dónde la sacar ese dinero y nosotros llegamos con una propuesta que sensata necesaria y urgente no hay decisión los impuestos no no no se cortó nada al juego del torero si quiere que hablemos de dónde sacamos el dinero habla

Voz 6 03:37 ha insistido en que esa propuesta que usted hace en relación a las escuelas infantiles cuesta treinta y cinco millones de lo dicho que trescientos que Horton equivocar pero fíjese aquí esa tribuna sede parlamentaria yo me comprometo a que sus tenemos presenta una propuesta de treinta y cinco millones Se lo aceptamos pues ya está más que decir una propuesta de treinta y cinco millones relativa a la gratuidad de las escuelas infantiles que era aceptada de este momento por este Gobierno

Voz 1454 04:02 en Pozuelo los vecinos afectados por el incendio de un

Voz 4 04:05 lo que de viviendas están ya volviendo a sus casas todos los desalojados pueden volver menos los del bajo que es donde se han originado las llamas Raquel Fernández

Voz 1915 04:12 completamente controlada está la situación en el lugar del incendio en donde las familias desalojadas pueden hoy volver a sus casas menos los residentes del piso en donde se originaron las llamas así lo ha asegurado la alcaldesa Susana Pérez Keith Land que ha indicado que también se prevé que se dé de alta a los cinco heridos que fueron trasladados a los hospitales todas las familias ha dicho han sido atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento

Voz 0827 04:36 es además había un niño pequeño todo salió bien

Voz 7 04:38 está bien que empató ante el reto de bomberos encontraron en el camión al este y está feliz bueno pues aquí nada más

Voz 0827 04:43 tuvo mucha parte mala

Voz 1 04:45 de la investigación del caso para determinar el origen del siniestro se ha hecho cargo la Policía Judicial de pozo

Voz 4 04:50 sólo a esta hora tenemos XXXI grados en el centro de la capital

Voz 1 05:06 Arias

son las cinco y siete minutos de la tarde las cuatro y siete en Canarias

Voz 0313 07:12 son las cinco y siete minutos de la tarde las cuatro y siete en Canarias aquí seguimos suya en Calaceite en el teatro la hermandad acompañado su buen puñado de ganó

Voz 1 07:19 los oyentes

Voz 0313 07:22 a fíjense si es mágica la radio que nos acaba de entrar un mensaje de alguien que desde Dubai asegura estar muy contento muy satisfecho de estar escuchando una radio o un programa que se hace desde Calaceite por cierto esta segunda hora de programa Tengo una estructura Un poquito especial porque estamos como cada tarde muy pendientes del final de etapa de la Vuelta Ciclista hoy terminan alto en Andorra más arriba de más allá de dos mil metros hay un grupo del líder hay encabezando la carrera faltan poco menos de diez kilómetros la carrera está interesantísima Valverde Jade a ver qué pasa finalmente pero a esta hora tenemos siempre una cita que vamos a respetar con la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 15 08:11 la mayoría de los oyentes se decantan por el horario de verano es decir seis de cada cuatro oyentes seis de cada cuatro oyentes pedirá preferirían permanecer en en Vera

Voz 16 08:20 no está por encima de los juguetes

Voz 16 08:25 les por partido cincuenta goles por partido o pero esto es la vida

Voz 8 08:28 es un eslogan político si Andy Lucas

Voz 17 08:31 los seleccionan por ningún partido político no se declinan por ningún partido político somos populares desde hace

Voz 15 08:37 dieciséis a los taxistas de Sevilla han decidido unirse a la huelga de hoy se suman a otras ciudades como Madrid Barcelona Valencia Bilbao el paro será indefinida hasta el próximo miércoles día uno vamos el paro será indefinida hasta el próximo miércoles día uno

Voz 18 08:50 la búsqueda tienen noventa y dos años que aunque nuestro gran gusto conversar sobre la muerte de alguien que aún estará presente que aún estaré copresidente Arena está de cuerpo presente buenista bueno está presente el no pero sí hay

Voz 2 09:04 Nos cometer error iban los horror

Voz 19 09:07 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias canas

Voz 8 09:18 B V unidad de vigilancia que llega ya a su informe número quinientos cincuenta y seis

Voz 0827 09:28 Toni Garrido aquí estamos de cuerpo presente en Calaceite como sé que cuando vais buscar el mar pues os vais a veces a Cataluña o David esa Valencia tranquilos en Valencia siguen teniendo la misma hora que aquí el mismo huso horario no vaya a ser que os ayer levantó esta mañana de ayer es escuchaba Pepa Bueno

Voz 20 09:46 esa de España que abrimos a las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Valencia a las cuatro las cinco y treinta y cuatro en Valencia

Voz 0827 09:54 de momento de momento ha cambiado el huso horario de Valencia bueno empezamos con una rectificación y con una petición tú has dicho así muy claro dijera informe quinientos cincuenta Isidoro menos este caos de ha preguntado porqué es hoy el quinientos cincuenta y siete la semana pasada fue el quinientos cincuenta y cinco no comenzamos Francino la temporada número quince de esta unidad de vigilancia con este informe quinientos cincuenta y cinco Rivas

Voz 21 10:17 pero redondo con mala rima es verdad pero no

Voz 0827 10:20 no me venía muy bien el juego de palabras con los cincos pero me comí el último informe a Francino me lo comí así que el de la semana pasada fue el quinientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y siete que también me viene muy bien porque rima con Calaceite por ejemplo no bueno tenemos la duda la duda que nos ha enviado de oficio el equipo de todo por la radio una frase

Voz 22 10:40 presidente que enviamos a gran Isaías por si pudiera haber un equívoco el gran

Voz 10 10:52 es el presidente que España tiene el gobierno con más mujeres del mundo y tal como lo dice podría su Jerez

Voz 8 10:59 que hay mujeres que no son del mundo

Voz 23 11:01 el Gobierno el Gobierno amigas

Voz 0827 11:05 con más mujeres del mundo en el cole

Voz 23 11:07 dijo de ministros

Voz 22 11:09 hay más mujeres del mundo tal vez esa pausa hecha antes desvirtúa un poco la frase hacia gobiernos que tienen mujeres que no son del mundo

Voz 0827 11:17 si la duda razonable la vigilancia hasta bien tirado y la explicación es clara no todas las mujeres son del mundo aquí en Dubai eso da exactamente lo lo mismo no tendría que haber dicho el presidente del mundo somos el gobierno con más mujeres llame todavía Si Pedro Duque fuera Petra Duque podría decir somos el gobierno con más mujeres del mundo y alrededores exacta alrededores pero en este caso no en este caso sí que la cosa daba lugar

Voz 24 11:42 a equívocos cualquier día los tacos si siguen preguntando yo te envío carajo partido defienden a destajo incluso me aplauden inquietó con desparpajo

Voz 0827 11:53 ella acabamos una semana muy movida Francina ya sé que no te gusta hablar de másteres Ruano pero la división de Carmen Montón ha sido una de las noticias relevantes de la semana

Voz 1 12:02 le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra

Voz 0827 12:06 me Sanidad Consumo y Bienestar Social dimite por un master cargado de algunas irregularidades y claro imagino que habrá muchos políticos relevantes estarán revisando títulos trabajos másteres por si acaso porque ya se sabe

Voz 0313 12:20 bueno el refrán de cuando vea las barbas de tu vecino aplica ante las tuyas cuando las barbas de tu vecino aplicar

Voz 0827 12:27 fíjate los días bueno dijo Carmen Montón se despidió de todos una ministra que por cierto comentó comenzó muy potente con muchas ganas de trabajar aparte del Ministerio de Sanidad de consumo hoy de Bienestar Social aquí en la Cadena Ser le dimos también el Ministerio de Ciencia

Voz 10 12:48 cuando la nueva ministra de Ciencia carro y motor de la nueva ministra de Ciencia Carmen Montón afirma que la homeopatía no extinción y cura

Voz 0827 12:54 pues nunca llegó a ser ministra de Ciencia con él esta segunda dimisión tras la de Maxine Huerta pues como nos contaron en las teorías el Gobierno ha establecido ya una nueva medida de responsabilidad política

Voz 25 13:05 dos ministros dimitidos en cien días el Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido una nueva unidad de medida de responsabilidad política iraní gordos lo ha visto

Voz 0827 13:13 Carmen Montón ha durado dieciséis Maxine muertas puede ser una nueva medida para contabilizar el tiempo bueno entre las irregularidades en el máster de la ex ministra Carmen Montón no se destacado lo suficiente esta que contamos aquí en la Cadena Ser en Hora catorce escucho Félix Juan Martínez Rivas sobre la nota media que obtuvo en sus estudios

Voz 0313 13:34 todo ha salido al paso en rueda de prensa una información comunico y eldiario punto es que habla de un máster plagado de irregularidades con una nota media de ocho cuarenta y tres por ciento según una nota media de ocho cuarenta y tres por ciento

Voz 0827 13:45 una nota media de ocho cuarenta y tres por ciento bueno ocho cuarenta y tres es una nota notable e roza casi el sobresaliente pero un ocho coma cuarenta y tres por ciento no llegaría al uno eh un suspenso vamos Redondo la hemos cambiado la nota la ministra y además también le hemos cambiado el nombre nos dice Marta Estévez

Voz 4 14:03 el PP de Madrid el presidente Ángel Garrido marca la diferencia entre el caso de Pablo Casado y el de la exministra Carmen Montón Carmen Montón

Voz 0827 14:10 Carmen Montón eh por lo menos lo dijimos Montelongo Carmen Montón mientras que por cierto por cierto es una palabra que existe Mondo eh es saber lo que es frondoso no tengo ni idea

Voz 0313 14:19 sí un monto es un tronco de árbol

Voz 0827 14:21 sin corteza el Gobierno de Pedro Sánchez lleva ya cien días lleva ya amontonadas cuántas eh dimisiones Albert Rivera desde luego va a por el presidente Alfonso Sanz pues le pilló una conjugación del verbo realizar un poquito rara el presidente de Gobierno le señalan los con el dedo

Voz 26 14:41 lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él sin esa tesis hay plagios como ser religiosa tesis como ser religiosa tesis

Voz 0827 14:52 ese Real dio sus eh que es comer tiren irregular un verbo que es regular bueno parece que la tesis la realizó Pedro Sánchez pero en la realizó no por motivos académicos la realizo según contaron en La Sexta y escucharon Jauma Cabanas Diego de orador por motivos electorales

Voz 27 15:10 si en un largo escrito en su cuenta de Facebook el presidente anuncia que a partir de mañana va a publicar su tesis electoral mañana va a publicar su tesis electoral y arremete duramente en ese escrito contra el PP y contra ciudadanos

Voz 0827 15:23 su tesis electoral bueno en realidad era tesis doctoral no sé si al presidente es el está haciendo largo pero algunos sí por ejemplo a los compañeros de Radio Nacional de España es el está haciendo muy largo ya el Gobierno de Pedro Sánchez esto lo escucharon Cándida Altagracia ilumina a Davis

Voz 0313 15:40 presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha asistido hoy en Oviedo a su primer acto político del PSOE desde que accedió a la presidencia cuando se cumplen cien años de gestión se cumplen en años de gestión al frente de elegida

Voz 0827 15:53 Kibo hubo dos dimisiones en fin año estaba parada yo no en años de gestión ni más ni menos pero no sólo a los compañeros de Radio Nacional de España a los de la Sexta también los cien días de la ex ministra Carmen Montón se les ha hecho un siglo esto lo escucharon Jesús Rivas José Manuel García ha pedido

Voz 28 16:10 ha dicho también que lo va a seguir defendiendo ninguna irregularidad lo defenderá ya fuera del Ministerio de Sanidad donde estado cien años de Sanidad donde estado cien años dimite después de esa exclusiva que les estamos contando

Voz 1 16:24 claro eso ya es algo

Voz 0827 16:26 suena Mañero de Radio Nacional no dudaba así pero no corrigió podíamos decir cien años una hora menos en Valencia bueno también sobre el paso del tiempo esta gasolinera low cost que se abrió muchísimo antes de que fuese descubierto el petróleo que ya tiene mérito muchísimo antes de que tuviéramos automóviles lo escuchó Juanfran López también en La Sexta

Voz 29 16:48 en las gasolineras locos es nula la atención no hay nadie que pueda prestar ese servicio al conductor

Voz 0827 16:53 cuando va a repostar son solito

Voz 30 16:55 en la realidad nosotros estamos entendiendo veinticuatro hora el guía durante trescientos sesenta y cinco años durante trescientos sesenta y cinco años

Voz 0827 17:06 hablar de emprendedores son veteranos a emprendedores abrieron la gasolinera esperaron ahí siglos hasta que la pudieron poner en marcha el falso mito sería redundante no del falso mito también efectivamente los mitos suelen ser un poquito por lo menos imaginativos y mientras Pedro Sánchez tiene que esquivar tropiezos el PP está muy crecido en los últimos tiempos tan crecido que en el Congreso de los Diputados vota por dos esto lo contamos aquí en la Cadena Ser lo escuchó José Javier Simón Alonso

Voz 1454 17:35 durarán os va a rehacer su ley de Universidades rechazada esta mañana en la Mesa del Congreso con los votos del PP y el Partido Popular con los votos del PP y el Partido Popular

Voz 0827 17:44 con los votos del PP y del Partido Popular que hasta ahora son el mismo partido

Voz 31 17:49 uno haré

Voz 1 18:00 vamos a hacer un punto y seguido a vigilancia lingüística porque pide paso la Vuelta Ciclista de tapa de Andorra

Voz 1 18:20 Carrefour merece más la mejor Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 33 18:39 el Francino muy buenas tardes desde el final de esta décimo novena etapa de la Vuelta Ciclista España en Andorra de La Rabassa aquí va a construir en este puerto de primera categoría una jornada ya que en principio de seguir así las cosas Simon James va a ser más líder de la Vuelta es el hombre más fuerte

Voz 0827 18:55 yo ahora mismo a falta penas de dos kilómetros y medio

Voz 33 18:58 para la línea de meta marcha un terceto por delante y está el maillot rojo Simon Jade en ese terceto en compañía de Chiva opinó el corredor el francés ganador ya de una etapa en esta Vuelta Ciclista España Hideki holandés que es ahora mismo quinto en la clasificación general ojo porque Valverde está dejando un minuto y siete segundos Valverde que viaja con el resto de los favoritos con Nairo Quintana con Superman López también con Enric además en definitiva con los hombres que están en la parte noble de la clasificación en general pero que hoy está sorprendiendo el líder por una facilidad pasmosa a la hora de correr a la hora de pedalear levantado en la bicicleta realizando prácticamente todo el trabajo sucio circulan ahora bajo la pancarta de dos kilómetros meta estamos con los comentaristas de la Cadena Ser con Roberto Torres con Melchor Mauri con Silvia Tirado Icon hambre ICO en meta caritas de los colombianos cuál

Voz 11 19:51 no bueno pues ahí está un ambiente no tan espectacular como en otros días la temperatura es fantástica ya las caras lógicamente de preocupación de tensión entre los miembros de los diferentes equipos esperando la llegada de los primeros corredores en meta

Voz 33 20:03 Melchor uno cero cuatro uno esperaba nadie que perdiera Valverde ese tiempo en el día de hoy se pensaba que iba es al revés

Voz 34 20:08 sí está claro que movía está ahí hemos visto que ha jugado

Voz 11 20:11 todo esa baza ha buscado controlar la la etapa para buscar llegar aquí a buscar esa opción de conseguir porque no esa victoria de etapa junto con las bonificaciones y realmente no esperábamos no esa reacción tan potente de de Simon Gates que realmente defendiéndose ha buscado ese ataque que realmente le ha llevado a distanciar a Alejandro y ahora está con unos segundos Le vemos que va buscando la máxima diferencia posible para intentar ya que se ha quedado Alejandro buscar sacar el máximo provecho de la etapa de hoy

Voz 34 20:39 madre mía toma vayáis si se va ganando la Vuelta sale sale la verdad

Voz 35 20:45 creemos subiendo muy fácil muy fácil no mira para atrás está claro que es lo que vas a sacar el el mayor tiempo posible lo que tenemos claro que el pueblo asumir Valverde Valverde no va muy finos y no ya tenía que haber echado el resto ahí Nadal no para ganar la Vuelta sino que cuidado que se te puede ir el segundo puesto y si siguen así la verdad un minuto y pico hoy pierde este día y otro día es mucho tiempo para que los números

Voz 33 21:06 mira yo hago las bonificaciones era Pello Bilbao ha estado trabajando para su jefe de filas a para Superman López no se tirado para mí demasiado tilde

Voz 34 21:14 como tardes sigue aparte miraba gran rimas ahora es el movimiento inteligente yo creo que Enric que ataca sí que tiene que tirar para atrás pueda que les sido más puede acaparador Valverde Silvia bueno es gratuito

Voz 36 21:28 yo creo que va a coger su ritmo es un corredor veterano no se va a cebar van a pasar por la pancarta del último kilómetro y medio millar Alejandro yo creo que sí que va a intentar regularse no nos vamos a cebar igual la hora ya cinco segundos más que cinco segundos menos sino vamos a guardar un poquito también para para mañana hay Cruise Beach es

Voz 34 21:45 eso es buenísimo para Valverde Alberdi para Enric Mas que se que se creía que se quitado al podio en los que es el hombre

Voz 33 21:52 tres que estabas pensando en el podía no es ganar la Vuelta

Voz 34 21:55 aquí bueno queda el día de mañana mañana la estrategia todo cambiará seguro que la gente mete goles

Voz 35 22:00 es antes no van a trabajar hoy la carrera Lampre preparada la carrera y al final serán preparado hayáis nueva válvula

Voz 33 22:07 jugó al tío es fantástico como está corriendo está levantado en la bicicleta poniendo un ritmo le cuesta todo el mundo seguir seguir ese ritmo ahí Valverde como está sufriendo ahí está dando bandazos en esa parte dura de ascensión ya circulado la paga la cabeza de carrera bajo la pancarta del último kilómetro

Voz 35 22:22 Jaime más ya no sé qué pensar Él tiene que tirar para adelante hasta donde llegue ya no va a Valverde con él le da igual que ponga el ritmo que pueda llegar arriba

Voz 33 22:30 madre mía cómo el ignoto

Voz 34 22:33 hagan la etapa le va a costar yo si fuese vino tendría muy clara es porque yo creo que salimos a un ritmo y si puedes me pasa

Voz 1 22:43 pero nadie crea

Voz 11 22:46 con bonificaciones los árabes son diez segundos solamente por por ganar aunque son seis haciendo segundo pero está claro todo va a depender un poco también de de Cyrus han hablado sí ha dicho oye tira tú también haz lo que puedas llevar no quiero real de puramente únicamente disputar la etapa pero yo pienso que que bueno entre ellos dos Se van a jugar la la etapa sigo sí y unos segundos muy muy importantes que Simon y hoy se va a llevar para su saxo ventajas

Voz 33 23:15 los a tomar tiempo eh porque no queda prácticamente nada por delante viene del corredor británico el maillot rojo de que está no voy a decir sentenciando porque lo que queda mañanas de escándalo pero sí por lo menos está en Carlisle de esta Vuelta Ciclista España a su favor Line contiguo opinó el corredor francés habrá que tomar tiempo luego por detrás a más rezagados el resto de favoritos vamos a ver quién consigue la victoria ojo que Barranca tipo Pinault es rápido no

Voz 34 23:38 pido no nos se Eva

Voz 33 23:41 dar el británico Tim opinó que va a encarar ya la última curva para proclamarse ganador de esta etapa la segunda que va a conseguir el corredor francés en lo que llevamos de Vuelta Ciclista España los franceses que

Voz 7 23:51 muchos aquí se vuelven locos soy para curva la última cincuenta metros veta giro hacia la izquierda venta de vándalos gana opinó galo piloto vamos Firpo cuando pase James Pasalic ahora

Voz 33 24:07 seis segundos seis segundos de bonificación Bryce

Voz 7 24:10 yo ahora esperar a que venga el resto ha ganado Thibaut Pinot

Voz 33 24:14 pero Simon James alejado encarrilada la Vuelta Ciclista España dos mil dieciocho que era lo de mañana que es un escándalo repito con el Coll de la Gallina con cinco puertos de primera categoría pero es que hoy entre la bonificación es que luego aparte fíjate atrás como vienen de cháchara Enric Mas Superman López y Fabio en los tres ahí madre mía ahora intentará acelerar un poquitín repasan veintinueve segundos desde que cursó la línea de meta el segundo clasificado Valverde que se va a dejar hasta la vi los chavales

Voz 12 24:42 hola Noia alejando la verdad es que no ha tenido vendría a por lo tanto pues bueno

Voz 11 24:47 es cuestión de de intentar perder el mínimo tiempo posible buscar realmente llegar lo más cerca posible y por ejemplo una vez acabe veamos la diferencia y cómo queda sindicación súper daría para más

Voz 7 25:01 en su es Superman ha entrado con más A49 segundos alguien que el de hermana cincuenta nietos siempre referentes con respeto segundo clasificado lema Valverde alardea el ángel de se vuelve loca entre Alejandro Valverde

Voz 33 25:14 a un minuto y siete segundos la bonificación uno trece que se dejado a Alejandro Valverde en la línea de meta repito sobre James más se deja cuarenta y nueve más la bonificación es decir cincuenta y cinco segundos Alejandro Valverde uno trece más la bonificación unos siete bonificación uno trece Se deja lejano Valverde hay vuelta eh hay vuelta ahora vamos a comentar primero esperar que llegue Nairo Quintana micrófono como supuesto de nuestro compañero Borja Cuadrado abierto Nairo Quintana que no

Voz 7 25:44 está más gravoso pitas viajó en este final de vuelta le está costando muchísimo el ambientes de Nairo pero Nairo

Voz 33 25:51 está para lo que está a unos cuarenta y cuatro que se deja también del encuadrado bueno pues

Voz 37 25:56 estamos detrás de Alejandro Valverde que se ha cruzado con Enric Mas también se ha cruzado con el líder de la carrera Simon Yates para bajar pulsaciones esta junto a Juan Carlos Escámez con quién hablábamos antes Si va bajando poco a poco ha girado es habitual los hola cero Alejandro

Voz 7 26:17 a ver de qué puede estar pasando las referencias

Voz 33 26:23 y a ver si en un momentito ya una tres eh con la bonificación que el rica apoyéis uno trece más para un Alejandro Valverde que se va a quedar a uno cuarenta y cinco prácticamente en la clasificación general Cuadrado

Voz 37 26:35 a ver con Alejandro ya cerquita vamos a ver si se para por aquí les sigue llevando Juan Carlos exclama

Voz 12 26:44 en el gran vamos a alejando en realidad tanto para las horas

Voz 33 26:49 bueno mira Kinnon gana la etapa cinco segundos seis a tres de Kreuzberg Rigoberto Urán A52 repito en la clasificación de la etapa no gobernemos la clasificación de la general pero por cerramientos ha dejado Alejandro con yo dicho vamos a decir uno siete más la bonificación con alambres fíjate

Voz 34 27:06 Alejandro uno tres bajará un poquito muy bueno ya está

Voz 37 27:14 pues no sé en este momento

Voz 34 27:17 porque si sí bueno cuando arrancado ya como he quedado yo ahí con capaz de dejar el gol a Ciudadanos ha cerrado y hace nos ha hecho voy Garrido alejándose puede ganar esta Vuelta a España no se está claro que ahora está más difícil pero que esta mañana pero bueno no quedase por muy

Voz 37 27:38 a la pregunta sobre cómo está muy buenas piernas

Voz 34 27:42 he conseguido seguramente comido bien por lo que sea porque siempre no responde igual

Voz 37 27:50 pues te lo preguntan más por de podio queda acuerdo veo que te venga bien

Voz 33 27:56 bueno pues pasé marcha Alejando Valverde más pierde puesto en el podio Enric Mas eh se queda cuarto Chris muy Le adelanta clasificación general después de la victoria de Thibaut Pinot Jeffs líder a uno XXXVIII Valverde crees huy a unos cincuenta y ocho Enric Mas a dormir y quince segundos preguntas rápidas los hago comicios contigo Silvia acabado la vuelta

Voz 36 28:18 eh no acaba estos esta final hasta el último día no acaba mañana puede pasar mañana puede James pagará el esfuerzo es que nunca sabemos mañana es un día muy muy muy intenso desde el principio sí que es verdad que tengo que decir que entonces no entendí un poco la estrategia que ha sacado Movistar en la etapa porque sigue al final pero hay veces que es mejor guardar dejar las responsabilidades a otro Joy pensaba en una escapada grande que hubiesen llega hoy detrás eh y el equipo estaba trabajando mucho y muy duro toda la etapa

Voz 33 28:47 perdona he dicho venía a Pájara es cuando se nota al aeropuerto

Voz 11 28:52 puerto muy largo ciento

Voz 33 28:55 treinta kilómetros dándole candela a los pero

Voz 11 28:57 bueno yo pensé que si las piernas te responden realmente ese bajón que le ha venido Alejandro no le viene pues bueno pueden pueden buscar Simon y ellos no tiene el día que ha tenido que ahí se ha juntado todo pues realmente las cosas al Movistar le podían haber salido mejor no yo pienso que Salam jugado han buscado su oportunidad hoy no les ha salido quién Tim ni un día

Voz 12 29:17 malo hoy pues mañana puede tenerlo bueno y por lo tanto carrera vuelta yo creo que sigue habiendo hagan oyes da vueltas

Voz 35 29:24 pues no la ya no la ganó del todo porque ese pero luego lo apuntado a la bastante lo primero ha dado a sus enemigos les ha dejado la cabeza tonta con les ha dado para el pelo a todo se ha notado que está por encima de todos a mí la única duda que me queda es el giro a la explosión que pegó si mañana otra explosión sino es por eso tiene la Vuelta ganada

Voz 33 29:45 se ha no Enric Mas Requena a diecisiete segundos del podio mañana recuperar ese puesto hoy las sensaciones de Chris ubica han sido muy superiores si mañana es otro día es verdad pero bueno

Voz 36 29:54 no no pero también hemos visto sufrir al final yo creo que para mañana Enric lo tiene que tener muy claro seguir la rueda de con la suelo

Voz 35 30:02 de lo que en con quién te Hunter ha tenido la suerte cuando atacaron Aído ha salido estaba por delante cuando lo ha cogido James estaba por delante Il ha venido bien

Voz 36 30:10 sí la verdad es que yo he visto las momento bueno la cara de Enric no tampoco es la de los días anteriores eh yo creo que también el cansancio

Voz 35 30:17 si es que hay dos muy rápida la etapa iban a llegar muy machacona abunda llega a la gente sin fuerzas ha llevado más de una apagará Movistar ha puesto un ritmo impresionante la verdad es que ha hecho una carrera muy dura muy dura muy dura y al final ha quedado beneficiado si alguien

Voz 11 30:30 pero yo aplaudo la actitud de Movi Star es lo que tiene que hacer

Voz 33 30:34 sí sí sí pero

Voz 11 30:36 bueno les sale bien perfecto Chapo no les sale mal pues bueno a toro pasado está claro que si no lo hubiesen intentado sin hubiesen buscado un poco de esa estrategia pues quizá todos estaríamos diciendo pero aquí esperan no nos

Voz 35 30:47 está claro que que lo han hecho bien lo que pasa es que les ha salido mal

Voz 33 30:50 además vamos a ir poco a poco cerrando antes Silvia estrategia que crece de

Voz 34 30:55 Valverde tiene que ser bueno yo creo que emprenden las fuerzas actualmente nuevamente concretos como recuperé hoy

Voz 36 31:02 pero yo creo que tienen que salir al ataque uno XXXVIII no no es tantísimo tiempo yo creo que sí Alejandro recupera bien y el equipo vuelve a trabajar de la forma que lo ha hecho hoy podemos ver otro tipo de carrera que hemos visto hoy al final

Voz 33 31:15 estrategia de James para mañana Torres

Voz 35 31:18 pues a ruede y a ver cuánto dura su equipo los demás tienen que reventando el equipo en el primer puerto voy hacer carrera gente separada y a lo mejor Valverde lo tiene muy difícil pero cuidado que se metan cortes y a lo mejor ya no los puede aguantar

Voz 33 31:30 Melchor reconoces a la perfección esta zona mañana es una etapa va en tres Caldes aquí en Andorra ir alto de la gallina Se sube Comella puerto de segunda categoría luego besa desliz besar el disco nunca lo digo bien qué es un puerto de primera categoría Ordino repetimos Ellis y después el alto de La Comella para coronar en el Coll de la Gallina que son cuatro kilómetros de subida pero tremenda explosiva que esperas de mañana

Voz 11 31:52 yo espero mañana que realmente Movi Star vuelva a jugar

Voz 33 31:55 sus bazas vuelva a hacer una etapa de pizarra

Voz 11 31:59 buscar con Nairo esos ataques a principio de tapa para buscar bueno esa escapada que les pueda permitir poner nervioso o como mínimo desgastar al equipo del líder aunque él pues si juega con inteligencia con inteligencia sabe que tiene una diferencia importante pero no les queda otra que buscar ese desgaste de del equipo de intentar dejarle lo más sólo posible para el sí a la si Alejandro en la parte final Enric Mas vuelven a tener un día bueno jugar sus bazas en en los dos últimos puertos finales

Voz 33 32:28 no traigas gamas mañana tampoco lo traerá a Melchor

Voz 37 32:32 hasta mañana a Silvia me llena hasta mañana Torres hasta dónde estás Cuadrado bueno pues estábamos cerquita de Enric Mas que estaba terminando haciendo rodillo que se marcha para la la zona de podio lo gigante poquito tristón tristón sí por haber caído nada hasta la cuarta posición por eso no ha hecho todavía declaraciones y luego ya hablará con más calma después de que un poquito también las acusaciones ha ganado

Voz 33 32:51 motivo Pino el corredor francés segunda victoria consigue el corredor del Ebro Obama segundo ha sido Simon James a cinco segundos aventajando Simon James N prácticamente un minuto y siete segundos más la magnífica John Alejandro Valverde nueva clasificación general Jay sigue de líder sigue no es más líder que ayer Valverde segundo a uno XXXVIII hay lo que va a tener que perder mañana tercero se mete Hernández adscrito a uno cincuenta y ocho cuarto sale del podio Enric Mas a dos minutos y quince segundos Miguel Ángel López que se queda quinto a dos en veintinueve Nairo Quintana más de cuatro minutos en la clasificación general así están las cosas mañana habrá mucha tralla es un etapón para mí está la etapa reina de la Vuelta Ciclista España y estaremos claro que sí aquí en la Cadena SER para contaros todo lo que ocurra en esa penúltima aunque en realidad última jornada de competición de la Vuelta Ciclista a España os dejamos ya desde Andorra con La Ventana de Carles Francino hasta luego

Voz 1 33:50 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 38 33:54 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizar hipoteca comisión de subrogación la que recobran banco cambiaría otro comisión por cambio de comicios

Voz 1 33:59 es la que buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 1 39:29 faltaban veinte minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias después ahora emoción del ciclismo la etapa de mañana será absolutamente brutal la de hoy ha sido muy buena también retomamos el pulso de la Unidad de Vigilancia lingüística estábamos de dime tu nombre

Voz 0827 39:46 Hardy la verdad es que el escándalo de los másteres ha ensuciado la imagen y el nombre de la Universidad Rey Juan Carlos mucho cachondeo ayer JJ Vaquero por ejemplo proponía un programa de televisión que se titularse Master Chief of podría estar muy bien pero hay muchos que incluso están pensando en que sería bueno un cambio de nombre a la Universidad para que pase el asunto pero mucho ojo con los cambios de nombres no vayamos a llamarlo Juan Carlos II por ejemplo

Voz 10 40:15 de su Majestad el Rey Felipe VI del jefe del Estado y también del anterior jefe del Estado del Rey Don Juan Carlos II el Rey Don Juan Carlos II para por lo menos

Voz 0827 40:28 la virtud Juan Carlos II de momento tiene una impecable imagen no como otros hay otra posibilidad que sería tomar el nombre del actual Rey pero también tiene problemas

Voz 1 40:38 tenía un papel dificilísimo el Rey Felipe VI rey Felipe sexo en ese primer discurso Pablo Iglesias añadía que esta tarde en su cita con Felipe VI en su cita con Felipe VI

Voz 45 40:47 Dani Lleida también ha pedido sensibilidad para el futuro Rey Felipe VI Felipe VI

Voz 0827 40:52 los treinta años después un Rey de España volvió

Voz 0313 40:55 el rugby podría decirse que también Felipe VI que también Felipe sexo jugó

Voz 0827 40:59 descendencia extender estaremos pensando desde elaboren eso cuando pensamos hay Felipe bueno en fin así que quizás sea mejor bucear en la Historia y buscar otros nombres de Reyes menos complicados no el de Alfonso X por ejemplo no está mal no

Voz 1454 41:15 ayer estuvimos en la presentación en Valencia del Premio de Novela Histórica Alfonso X El

Voz 1 41:20 sabor Alfonso X El sabor la

Voz 1454 41:22 eh sabio

Voz 0827 41:25 bueno vamos a seguir vamos a seguir ya tienes un máster por la Universidad Alfonso X El Szabo de lo puedes colgar

Voz 46 41:39 pero bueno vamos a regresar al presente es la segunda persona que dimite en el Gobierno de Pedro Sánchez la ministra Carmen Montón pero Fernando Castro lo tiene claro que sea la segunda ministra que lo hacen como dijimos

Voz 28 41:53 Carmen Montón ha anunciado su dimisión y es la segunda ministra y es la segunda ministra que dimite del Ejecutivo de Pedro Sánchez en estos cien días

Voz 0827 42:06 la vigilancia es en La Sexta también bueno seguramente decir que es el segundo ministro que dimite a muchos sea muchas pues les puede parecer un lenguaje poco inclusivo pero usar como alternativa a esta fórmula pues también da lugar a equívocos Francino porque han dimitido ministro y unas ministra no dos ministras no así que tenemos alternativas por ejemplo la suya es la segunda dimisión en el Gobierno Sánchez por ejemplo así no entramos en follones y hacemos una cosita inclusiva por cierto otra ministra en apuros es la ministra de Defensa por la venta de cuatrocientos bombas inteligentes Arabia Saudí bueno ya podría haber vendido en vez de bombas inteligentes pues nuestros nuevos carros de combate los carros de combate de los que yo nunca jamás había oído hablar lo escuchó Fernando Martínez se llaman Leonardo

Voz 1 42:51 el gran parte de nuestra escasa capacidad para acercarnos a ese dos por ciento de compromisos se debe a compromisos previos asumidos en materia de adquisición de armamentos por ejemplo carros de combate Leonardo carros de combate Leonardo es las fragatas F cien Nos Eurofighter

Voz 0827 43:06 eso está muy bien pero lo de los leotardos no Leonard el Leopard o leopardos los queremos Castellón Izar llamar Leonardo al leopardo es como llamar en Harvard a la Universidad de Howard

Voz 47 43:17 cuando decías que a lo mejor tenemos que ir a Jaguar digo igual o como se diga eso en inglés porque no tengo una idea ahorra telón porque Jaguar la relación laboral y la idiosincrasia laboral es muy un le

Voz 0827 43:30 bueno pues si no lo sabemos decir casi es mejor no decirlo que hacer el ridículo por cierto una curiosidad toda la tormenta de los títulos irregulares tiene su origen en una verdadera fiebre por engalanar currículums con títulos y títulos y más títulos se empezó a hablar titular para nombrar este fenómeno y resulta que la palabra o el palabro llegó el diccionario en el diccionario de la Real Academia en el llegó en el año dos mil uno para definir eso para definir despectivamente esa valoración desmesurada de los títulos y certificados de estudios como garantías de los conocimientos de alguien por cierto entró en el diccionario en dos mil uno tituló Cities y atención máster las dos palabras ya sabemos que los femeninos nos crea problemas a veces por ejemplo José Antonio Barrionuevo cree excesivo feminización la poco P de profesor que es profe cuando nos referimos nuestra profe nuestro profe bueno pues cree que aunque sea mujer tampoco hace falta feminización ellos sabían que tenían que disfruta de explotar la claro tú Lane esa es la profe de la prosa de de Latino de Griego les dije vamos la profana de Latín o de griego la verdad es que tiene razón José Antonio en qué profe acorta justo la parte de la palabra que lleva ya la marca de género el señor o señora profesor profesora pero profe en realidad es neutro neutro absolutamente podría servir para él o para ella no pero ojo la Academia que a veces te están reacia para las palabras todavía estamos esperando a la palabra cancillera que está en el imaginario pero con ellas no podemos designar Angela Merkel pues resulta que incluido profe en el diccionario ya atención también es femenino profano Eva he aunque reconoce que para el femenino se sigue usando también la profe pero profano es el femenino que nos corregía José Antonio Barrionuevo pues también está en el diccionario así que a Lourdes Lancho no la podemos meter en la Unidad de Vigilancia tan sin duda la actriz María Galiana con el femenino de la palabra héroe lo captó Mario Suárez

Voz 48 45:37 tiene una cosa es una ciudad pequeña hoy en todo el mundo se conoce como lo natural Carolina a decir ahora mismo la Hero a la heroína de la ciudad

Voz 0827 45:47 en la Hero a la heroína corrigió ella misma he pero sentó por unos segundos el femenino pero a este femenino que nos envía Carmen Espinosa el que construimos a partir de testaferro para referirnos a la amiga del Rey Emérito a Corinna

Voz 1 46:03 Collina no desmiente que sea su voz la que aparecen en las grabaciones hablando del Rey emérito y acusándolo de cobrar comisiones ilegales y de utilizarla ella como testaferro como testaferro

Voz 0827 46:13 a esta Cerra bueno de timo lógicamente testaferro es Cabeza de Hierro eh así que si seguimos la etimología pues sería un contra Dios decir testaferro porque estaríamos diciendo cabeza de yerra y ese es el criterio que sigue la Real Academia para no incluir este femenino en el diccionario es femenino testaferro pero claro si consideramos la palabra españolizar está terminada como pues se podría construir el femenino correcta bueno pero no está hacerlo testaferro la testaferro bien pues de momento es la testaferro y eso sería lo correcto según marca el diccionario pero veremos cómo evoluciona la cosa Francino porque al final los hablantes somos quiénes mandamos bueno hay cosas que tienen menos discusión no como esta falta de concordancia que nos envía Mario Suárez la vigiladas Nuria López que es la secretaria de Comisiones Obreras en Andalucía

Voz 14 46:59 la ministra de Defensa entre Goodall incertidumbre

Voz 36 47:01 en ese escenario a sus trabajadores

Voz 14 47:04 trabajadoras de lo va Sillero variada de lo va Sillero variada

Voz 0827 47:07 de los astilleros gaditanos hombre sería astilleros gaditanos y una falta de concordancia clarísima eh hice quería resaltar el origen Garitano de los trabajadores de los astilleros pues el músculo más bueno genérico o el desdoblamiento Garitano si haitianas podría haber servido aunque Sintes es un poquito pesado desdoblar bastante más otra vigilancia interesante José Luis Pulgar José Javier García ha pedido Pepe Rubio y Mario Suárez se sorprendieron mucho con este adjetivo que nunca habían oído el adjetivo musulmán no

Voz 0313 47:42 en el informe policial se asegura que el líder musulmana líder musulmán no supone una amenaza real y actual para la seguridad nacional

Voz 0827 47:49 como era una información que nos llega de Catalunya pensada ya lo mejor era catalano no no tiene nada que ver cosas raras pero ésta no preventiva el adjetivo es musulmán ni musulmana ni está ni estuvo jamás en el diccionario y esperemos que no se extienda como se extendió en su día para referirnos a los talibanes como los talibán bueno pues el error después de los años ha renacido nos dice Alfonso Sanz hasta tres veces lo decimos en esta información de veinte segundos

Voz 0313 48:15 los talibán han secuestrado tres autobuses al no

Voz 0325 48:18 este de Afganistán y han secuestrado a sus ciento setenta pasajeros precisamente hoy entraba en vigor la tregua de tres meses anunciada por el Gobierno afgano siempre que los talibán también la respetaran Carlos

Voz 0313 48:29 Villa el secuestro como dices pone en riesgo el alto el fuego unilateral anunciado este domingo