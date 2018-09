La Ventana (14/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1454 00:00 las seis las cinco en Canarias hospitalizado un niño de dos años por supuesto maltrato en el ámbito familiar la Policía de Elche ha detenido a su madre y a su compañero sentimental Última hora con Cristina Medina

Voz 0149 00:15 el pequeño de dos años ingresó en estado crítico ayer tarde en el Hospital de Elche desde donde fue estabilizado y trasladado de urgencia a la UCI pediátrica de Alicante en el hospital de referencia Inmediatamente se activó el protocolo por presuntos malos tratos en el ámbito de la Familia tanto la madre como su compañero sentimental fueron arrestados se encuentran en estos momentos en la comisaría de Elche a la espera de pasar a disposición judicial la mujer de veintisiete años y su pareja de XXV residen en Elche la investigación la lleva a cabo la Brigada de la Policía Judicial de la Comisaría ilicitana

Voz 1454 00:47 reunión en Viena de los ministros de Interior de la Unión Europea el titular austriaco de este departamento en una rueda de prensa al margen de esa conferencia ha propuesto realizar la revisión inicial de asilo en los barcos en los que llegan los inmigrantes una idea que apoya su colega italiano Salvini que fue Le acompañó en ese acto en formación de nuestra corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:06 ministro del Interior de Austria pertenece a la extrema derecha el sus declaraciones con Salvini se han producido tras una pelea a voces entre los ministros de Italia Luxemburgo cuando éste ha recordado al italiano que en su país viven diez mil italianos que llegaron para encontrar trabajo Asselborn había defendido que Europa necesita inmigración legal Salvini lo contrario el rifirrafe lo ha subido a su Facebook tras grabarlo sin decírselo a nadie después y ya en rueda de prensa junto al ministro de Austria ha defendido que los controles para saber quién tiene el derecho al asilo si hagan sin bajar de los barcos

Voz 1454 01:45 el Gobierno considera que ya está respondido de manera suficiente todo el tema de la tesis del presidente la ministra portavoz ha criticado el comportamiento de Ciudadanos y Partido Popular y les ha pedido que pidan perdón

Voz 2 01:55 el Partido Popular y Ciudadanos han trabajado en esto eh con una sola voz y lo que pensamos es que honestamente honradamente con las la calidad que la política es detener lo que toca ahora es que pidan perdón al presidirá

Voz 1454 02:15 un mes después de la tragedia del puente Morandi en Génova se han rendido homenaje a las víctimas el presidente del país ha recordado que fueron golpeados por una tragedia inaceptable la reconstrucción es un deber y hay que hacer que vuelva la normalidad y la esperanza ha dicho Sergio Matanela en una entrevista vamos con los titulares del deporte Toni López buena

Voz 3 02:31 es el buenas tardes terminó la etapa diecinueve La Vuelta a España la primera que piensa Andorra como fue Íñigo Marquínez muy buenas buenas tardes al británico Simon James

Voz 4 02:39 la dejado encarrilada la Vuelta Ciclista a España dos mil dieciocho has sacado en la línea de meta de Andorra Alejandro Valverde más de un minuto la etapa la ganado Thibaut Pinot Valverde está ahora mismo a uno treinta y ocho en la clasificación general del británico Enric Mas ha perdido

Voz 3 02:52 puesto de podio en juego el segundo punto de las semifinales de la Copa Davis entre Francia España el primero fue para Francia en el segundo Roberto Bautista le empatan

Voz 1454 02:59 un set seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 5 03:04 cadena SER Madrid en las

Voz 6 03:06 la volea de Madrid los grupos parlamentarios acaban de terminar de presentar sus propuestas en esta segunda jornada del debate sobre el Estado de la Región vamos a Vallecas Javier Bañuelos qué tal buenas tardes

Voz 0281 03:16 buenas tardes acaban de en las veintiocho propuestas de resolución

Voz 0861 03:18 prácticamente todas han salido adelante entre ellas una del PP por un solo voto de diferencia gracias al apoyo de Ciudadanos la Asamblea de Madrid va a instar al Gobierno de la Nación a establecer mecanismos

Voz 0281 03:27 para despolitizar Televisión Española

Voz 0861 03:30 el socialista José Manuel Franco que el PP regla

Voz 0281 03:33 eso es todo un sarcasmo es usar

Voz 7 03:35 las mo su sarcasmo que ustedes tiran empieza que pidan transparencia que hablen de purga en Televisión Española cuando ustedes han hecho lo que han hecho aquí contaré Madrid durante muchísimos años

Voz 0861 03:46 el Partido Socialista consigue también sacar adelante una propuesta para recuperar las becas de comedor para las familias que cobran la renta mínima de inserción esta misma tarde también ha aprobado una propuesta de Ciudadanos para que la Fundación Madrid más de se transforme en una agencia independiente de control de las universidades públicas se acaba de levantar la sesión se da por terminado ya el último Debate de Estado de la Región en esta legislatura

Voz 6 04:06 gracias Javier el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy respondiendo a una pregunta de la portavoz de Ciudadanos Begoña Villacís que para dos mil diecinueve tendrá mil plazas disponibles para atender a migrantes y refugiados Luis Nogués director de integración y emergencia social

Voz 8 04:19 el Ayuntamiento de Madrid se siente comprometido con la tarea de acoger e integrar a las personas que llegan a Madrid unas como lugar de tránsito hacia otros destinos y otras con la firme voluntad de integrarse y contribuir a mejorar la ciudad los dispositivos habilitados son viviendas compartidas y alojamientos de carácter colectivo adecuados a los diferentes perfiles de los inmigrantes familias con menores a cargo mujeres jóvenes y hombres solos unas mil alrededor de mil plazas

Voz 6 04:46 y una cosa más nuevo accidente laboral en Madrid el segundo del día en Getafe un hombre de treinta y cinco años ha resultado herido grave al caerle encima un toro mecánico hasta ahora tenemos treinta y un grados en en centro de la capital

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete a las seis en Canarias

Voz 0313 05:07 la peines eh

Voz 1 05:10 vicios informativos

Voz 10 05:16 si buscas hipotecas te viene bien conocer sus comisiones

Voz 11 05:19 comisión de apertura la que te cobran banco por formalizar hipoteca comisión de subrogación la que recobran banco cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que cobren

Voz 0313 05:25 el importe ITER así tus casi hipoteca

Voz 12 05:28 tiene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 5 05:33 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero

Voz 1710 05:38 pero Comisiones de encuentra la dejé punto es

Voz 5 05:44 cuando nos han estado llegando cartas al programa cartas cartas

Voz 13 05:51 casi pero aún así si apetece hablar nos vamos a ir muy atrás en el tiempo haciendo Felipe tema bien

Voz 5 05:58 L en Aquí hay dragones el podcast que y que los padres que gente que dice que los programas impares no los está encontrando

Voz 13 06:07 gente que Bono

Voz 5 06:09 es cultura música literatura y mucho humo hacemos sino que ser los principios Javier Cansado Juan Gómez Jurado Rodrigo Cortés y Arturo González Campos disponible en Podium podcast

Voz 14 06:27 sabemos cuánto te gusta ahorrar por eso en Hipercor y supermercado y Corte Inglés te ofrecemos ofertas como estas

Voz 15 06:33 todo un cincuenta por ciento de descuento en la segunda unidad en todas las conservas de espárragos

Voz 14 06:38 que un treinta por ciento de regalo en alimentos dietéticos e infantiles por compras superiores a nueve euros

Voz 15 06:43 Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 16 06:49 yo soy llama tuve Encina estas encaja no por el que este fin de semana han entrado de robar en varias casas de la urbanización y para avisar de

Voz 1271 06:57 vale gracias pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma no me han avisado bebía meterse en la aplicación para ver cómo está mi casa

Voz 17 07:04 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es hay líderes que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también a Ibiza como las de María o Ruben que gracias a su testamento solidaria Unicef ayudarán a que miles de niños tengan la educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef punto es

Voz 18 07:36 los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés

Voz 19 07:40 sí ya estas acreditado para viajar Bin con tus datos personales que cualquiera de nuestras agencias gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma además reservando en Viajes el Corte Inglés te regalamos un bono descuento de doce euros para tu próximo viaje no es prismas tú viajes del Imserso con la garantía y confianza de Viajes el Corte Inglés te lo has ganado

Voz 20 08:06 la Ventana

Voz 1 08:08 desde cada aceite con Carles Francino

Voz 0313 08:12 aquí seguimos en Calaceite efectivamente hasta ahora en La Ventana hemos tratado a casi de todo de la despoblación de las críticas falsas en Trip Advisor hemos seguido en directo la Vuelta Ciclista hemos repasado todo tipo de gazapos lingüísticos con Isaías los oyentes que nos acompañan creo que lo está pasando bien creo me da la impresión pero podría

Voz 21 08:29 sí Carlo simplemente para que no haya dudas

Voz 0313 08:32 sí pero a partir de este momento esto crece este aumento porque tenemos nuestras citas de cada semana con la música en directo con Benjamín Prado nuestro poeta de cabecera buenas tardes

Voz 21 08:43 los menores lo qué tal fue muy contentos

Voz 0313 08:46 mañana paseando por el pueblo la gente cien yo estoy lo conozco a usted lo conozco buenos Benjamín me uno de los Rolling Stones sí bueno si son seguidores habituales del programa de esta sección en concreto sabrán que de vez en cuando nos encanta mirar por el retrovisor no se trata de ese rancio ni de acomodarse más de la cuenta a la a la nostalgia pero es que los contextos son siempre muy interesantes e inútiles muy utilizada más no por ejemplo pongámonos en el año mil novecientos noventa y tres hace hace veinticinco añitos que ocurrió entonces en España Bono el el PSOE ganaba sus últimas elecciones con Felipe González Aznar estaba ahí al acecho con lo del paro despilfarro y corrupción ganaría tres años después sufríamos una crisis otra crisis en el noventa y tres del carajo ETA seguía asesinando entre otros a López de Hoyos en aquel año los actores de doblaje se pusieron en huelga en el año noventa y tres Ray Loriga público héroes tú te acordarás eso se inauguró el Museo de Historia de Tenerife

Voz 0281 09:40 eh

Voz 0313 09:41 el Barça ganó dos Ligas entre gracias al Tenerife precisamente desea cosas cosas muy diversas y en mitad de todo ello un músico canario muy jovencito por aquel entonces decidió irse a Madrid con una maleta de canciones que sería fundamental para su biografía

Voz 10 09:56 para la de mucha gente

Voz 22 09:59 no

Voz 10 10:02 no

Voz 22 10:03 eh eh

Voz 10 10:06 sí

Voz 1 10:09 sí

Voz 20 10:10 en Siria Rondón completa porque mi padre y a seis ambiente del pueblo por la renunciado

Voz 0313 10:23 es que esta canción además se titula precisamente biografía con econó tras nació un disco golosinas que hoy se reedita remasterizado con versiones nuevas y con otros artistas que colaboran una maravilla que hoy presentamos en directo en La Ventana en Calaceite con Pedro Guerra eh

Voz 24 10:47 y de niño hoy lava

Voz 25 10:51 en Cannes acciones

Voz 24 10:55 el baile venía de adentro y así se inventó

Voz 25 10:58 a los niños soñaba olores pero la mezcla de espuma colonia es fruto de unos P

Voz 24 11:16 tú creció con sus sueño que un día le caldo de verte ya sé que nazi para casa contigo Matilde mi vida de mi es tres eh me dijo que si nos casamos santuario y bailó para eh

Voz 25 11:38 eh ahora me fuerte

Voz 24 11:48 Arnés mira

Voz 25 11:49 eh

Voz 24 11:53 que un día llano quiera bailar conmigo nunca nunca Ariño y ternura colonias Yves te tengo me tienes quisiera morirme haga Rada tus P El amor es tan grande tan sincero y sentido que un día de lluvia virus aquí

Voz 0281 12:22 la hoy

Voz 25 12:25 otra cosa me voy a dar Esprit ir a serlo

Voz 24 12:38 aquí un día llano quiera bailar con mi habrá fue no pudo era Arnes vi

Voz 25 12:51 mira eh

Voz 24 12:53 tengo miedo de que Undi llano quiera bailar conmigo

Voz 25 12:59 a K

Voz 26 13:03 eh

Voz 25 13:05 eh

Voz 26 13:08 no

Voz 21 13:17 Pedro Guerra en directo esta tarde en La Ventana en el teatro la hermandad

Voz 0313 13:22 en Calaceite con este disco con esta reedición de de golosinas que es uno de esos títulos que yo creo que en la antes decía su biografía la de otra mucha gente que ha acompañado incluso a más de una generación con con las que se podrían explicar historias vitales situaciones enamoramientos un montón de un montón de líos que es algo que creo que hace siempre feliz a un músico Pedro Guerra buenas tardes amigo buenas tardes cómo estas Zimmer semana trabado un poco la boca antes cuando decía disco remasterizado de la palabra Yoigo máster digo remasterizar tiene otro significado de aquí no me imagino

Voz 1710 13:53 sí sí remasterizar significa a Abel Pardo les tales y es que la música hay gente que que no presenta el máster pero la música lo presentamos dos veces sucede querellas y más complicado nosotras somos más de sino los remasterizados

Voz 0313 14:10 hoy ahora que estamos con la con la tuntún a esta de los de los máster si todo esto que estamos hablando y que miramos para atrás en nos hemos en Cannes hallado en estos veinticinco años en general en el mundo de la música de la política de la de la de la cultura somos más canalla soy como país que hace veinticinco años o más mediocres no se puede que sí

Voz 1710 14:29 también puede que no también es verdad que hoy en día antes será más difícil que la gente se enterara de determinadas cosas vi pero hoy también con las redes sociales y la manera en que se ha vuelto a la comunicación tan inmediata y directa sí sí quizás también está esa cosa canalla de ir persiguiendo a la gente a ver qué tienen que ocultar algunos no tenía nada pero los Oscar entonces sí pero no sé si antes la gente va a seguir así pero es verdad que hoy es muy difícil escapar porque había alguien de mi

Voz 0313 15:03 no lo decía por favor que Pedro Duque sí que ya ha estado en el espacio por favor que no estaría de todas formas dijo esta mañana decía decía Toni Garrido que han hecho el Hoy por hoy desde el castillo de de Peñafiel que si uno pone la radio lo el periódico de la tele habitualmente dice hostia estamos todo el día peleados Irujo no es verdad este es un país donde se vive razonablemente bien donde joder agentes bastante feliz donde donde nos gusta divertirnos no nos gusta escuchar música leer libros poesía luego vas a un recital de poesía que está lleno o sea que iguales que estamos muy fijaos opuesto el foco en el en el ruido Illa piedrecitas pequeña del día a día nos queda más pero eso está bien que que compositores como tú nos hablen de las otra realidad es que

Voz 1710 15:43 ese seguro porque además que a veces por ejemplo que no poner la televisión pensaron informativo y de repente a a medio informativo piensas que depresión no pero claro que sitúa solamente cuentas pero las cosas malas no suele

Voz 0313 16:00 pero una una duda por ejemplo una pregunta a tío hoy componer una canción de amor te te sale lo te cuesta más o menos que hace veinticinco años por el por el contexto general

Voz 1710 16:09 no no las canciones de amor digamos que eso pasa por por mi propia experiencia entonces va por otro lado no menos mal esos cazaba guardado no por cierto una pregunta

Voz 0313 16:20 sobre el amor espérate

Voz 20 16:28 pues eh piden

Voz 27 16:36 no está todo eh

Voz 0313 16:53 el amor es mejor que sea ordenado desordenado

Voz 1710 16:56 sí yo lo prefiero ordenada ordenado esta canción la escribí porque era una época yo recuerdo a mucho más joven y de repente se debatía mucho sobre esta cosa de la pareja abierta no la aún se debate serio yo siempre me acuerdo de canción de Pablo Milanés que tenía se berza de la prefiero compartida antes que vaciar mi vida yo pensaba eso seguro que mentira no porque prefiere dormir así que hablaba de este tema de la mora abierto pero bueno volviendo a lo de antes yo creo que la parte está de las relaciones de pareja del amor incluso las canciones con Se para conocerse a uno exacta salvaguardar pienso yo que va por otro lado

Voz 0281 17:42 luego hablaremos de Ángel Crespo que es uno de los poetas de de Calaceite que hubiera que la cita encontró su su lugar hiel vino aquí en todas las pruebas podía tener una casa grande porque en la casa grande podía tener un despacho Él y otro su mujer y él tenía una frase que repetía mucho que era la felicidad es en los despachos separados en la cama juntos

Voz 0313 18:02 desde ayer

Voz 27 18:33 pues de eso Veritas los cuatro

Voz 0313 18:43 leí hace tiempo en una entrevista que le hicieron creo que en el Periódico de Catalunya que te preguntaba y tú decías yo es que no el amor soy un poco Manoli el puedes ampliar la teoría por favor qué significa eso

Voz 1710 18:55 pues no lo sé lo dije yo

Voz 28 18:58 sí sí lo leído no no me lo invento pero yo no creo en eso no honor Spanoulis en la Aguer puede que en una época el fueran mucho pero uno aprende con

Voz 0313 19:07 tiempo sin sobre todo además

Voz 1710 19:10 hondo como es mi caso encuentras a la persona con la que suficientes que con esa persona con la que quieres construir tu vida ahí todo yo llevo ya dieciocho años en ese proyecto y de todas las cosas de una manera completamente distinta

Voz 0313 19:26 oye yo antes de si vamos por ese camino y pruebas vuelvas a llamar es tu matrimonio proyecto cosa que te va a costar Tosac en casa te salga del año noventa y tres en el año noventa y tres yo estaba ahí yo también estaba ahí

Voz 0281 19:40 y recuerdo perfectamente que a mí me llevo a escuchar a Pedro Guerra y el invitado de la semana pasada Alejo Stivel sí señor me llevó a Libertad ocho y le dice pero es que a mí los cantautores sabes que de tampoco son un poco mi mi Honda en aquel momento me dijo ya

Voz 10 19:57 pero te puede gustar la música no gustar de los cantautores pero no te puede gustar la

Voz 0281 20:01 que no gustar te este para saber tenía toda la razón del mundo pero me gustaría saber si Pedro ahora mismo le pones la etiqueta de cantautor hice la queda porque yo cada vez tengo menos claro qué es eso de un cantautor si lo eres tú más que Madonna que también escribe sus canciones

Voz 1710 20:18 yo de momento me las sigo quedando bien es verdad

Voz 0313 20:20 pues bien si también es verdad que

Voz 1710 20:23 eh esas por ejemplo es una expresión que sólo se usa prácticamente en España en en América Latina sobre todo utilizan la palabra trova trovador en inglés está Samurai tenido que sería más o menos lo mismo y últimamente oigo una una que me gusta bastante el utilizan en México todo esto que es Cannes sionista no entonces qué pasa con cantautor que yo por ejemplo creo que a mí me define pero también es verdad que define a una parte de lo que yo hago hay otros momentos donde yo me voy hacia el folk o hacia otro tipo de músicas y creo que hay conceptos más amplios porque cuando tú estás poniendo una etiqueta muy Taburete una guitarra de palo

Voz 0281 21:04 en una intervención política en las letras digamos esa definición antigua muy no no no estoy seguro no es tampoco

Voz 1710 21:13 que si que hay gente que vamos yo no tengo ningún problema existe también canción de autor que también es algo un poquito más amplio que encierra pero en fin Últimamente me está gustando porque en definitiva

Voz 24 21:26 da igual da igual el nivel de compromisos

Voz 1710 21:28 han no sea lo que hacemos son canciones era sigamos

Voz 0313 21:31 jugando con las palabras y con los conceptos que te el amor al deseo

Voz 20 22:05 a veces mis

Voz 27 22:18 antes que me

Voz 29 22:26 sí

Voz 0313 22:33 antes de que hablemos un poquito más a fondo de la diferencia entre deseo y amor y lo que uno hace cuando tiene ganas de conseguir algo de dónde saca las fuerzas déjame recordar a los oyentes es decía al principio este disco remasterizado este golosinas cuenta con con la participación de cuatro artistas invitados por Pedro cuatro amigos que hacen versiones y en este caso lo hace con Pablo López

Voz 30 22:53 qué tal

Voz 1710 22:56 Carlos todas

Voz 30 23:01 eh

Voz 26 23:05 eh

Voz 31 23:05 yo no

Voz 26 23:09 eh que te desnudes

Voz 1710 23:25 queremos esta colección los bajó la verdad la verdad es que estoy encantado porque como efectivamente el planteamiento en un primer momento a reeditar aunque remasterizado todos esos un proceso por el cual se mejora un poco el sonido pero era conservar el original de mil novecientos noventa y cinco había que aportar una novedad hay de reto ente a mí me apetecía trabajar con gente que me gusta mucho lo que hace el que son excelentes compositores de canciones con los con obvias ha bajado y entonces y además trabajar con alguien que aparentemente no está en la misma cuerda que tú pero demostrar que cuando hay dos personas pueden juntar y sigue la música está por medio

Voz 0313 24:10 llevase una camiseta de Bunbury sí

Voz 1710 24:13 es que el habla de la gente que le gusta a él

Voz 0281 24:15 pero habría que hablar también de la gente a la diseños estaba él porque quiero contarle a quién no lo sepan los oyentes y a las personas que están ahí que hay una campaña por Internet de gente que saluda la reaparición de este disco golosinas

Voz 1710 24:28 en las que está prácticamente todo

Voz 0281 24:31 el mundo gente muy distinta

Voz 1710 24:33 Se David Bisbal

Voz 0281 24:36 está hablando de lo que le gusta la música de de Pedro Guerra hasta no sé si es que está todo el mundo casi no me no me sale nadie porque está todo el mundo yo creo que está también el propio hombre está poetas actores es es impresionante la nómina de gente que se declara

Voz 0313 24:54 la fan de este disco golosinas no crees que escuchemos a cuatro venga Ana Belén Fito Páez Andrés Suárez a Ismael Serrano

Voz 32 25:11 eh

Voz 33 25:19 ah sí

Voz 1 25:33 incluso bueno que para el éxito reconocimiento como un auto imprescindible dentro de la música y creo que también supuso encontrarse con los cantautores de otra manera con la nueva generación de cantautores

Voz 15 25:54 recuerdo que coincidía ambos muchas veces ya estaba trabajando allí en el teatro María Guerrero Itu presentaban estas maravillosas canciones allí

Voz 1 26:03 en la cafetería en los bajos del teatro vida siquiera un gusto sentarse allí a escuchar sus escucharte las canciones silo de escuchar ese universo de cómo las canciones habían ido naciendo y se había hecho canciones según siempre luego con tu hijo pero lo mejor para todos y que el paso del tiempo le ha dado a esas canciones como también techo y Dati

Voz 34 26:28 enhorabuena

Voz 1710 26:31 yo creo que la lo hemos hecho

Voz 27 26:33 sí muchos

Voz 1 26:37 el escrito que en aquel momento vivíamos en este circuito de accesos sabíamos de búsqueda un relato propio música para mí se convierte en una referencia de porque yo veía que no dejaba de aprender cosas porque eh va a ser disco cada vez que se cae diferente diferente a lo que se había escuchado en el padre sobre todo lo que tiene que ver con la haciendo todo no supuso eh yo vivo punto de inflexión Mi carrera eh yo creo que la música de la canción de autor sin duda

Voz 27 27:27 al día

Voz 9 27:30 eh

Voz 0313 27:34 a ustedes por la rabia seguramente no lo perciben pero la gente que está aquí en Calaceite a lo mejor es más observador hay si Pedro Guerra cuando le llueven los elogios Se va un poco corre concentrando el civismo va poniendo así serio porque es una persona tímida y pudorosa pero es lo que hay por ejemplo a alguien como Marwan que escriben el libreto de este nuevo disco reeditado de de golosinas le bautiza bueno ha dicho de él que es como el guardián entre el centeno de toda una generación pero creo que eso son palabras mayores

Voz 0281 28:04 hace una generación porque si ves esos vídeos de gente que se declara fan incondicional de golosinas y de Pedro a Miguel Ríos esta Ruibal está Auserón está Fito Páez está Juan Diego Botto está Sole Giménez está Víctor Manuel pero también esta Elvira Sastre por ejemplo ETA de dos añitos está allí de presidenta del club de fans de Pedro ya sabes que yo siempre repito que el verdadero éxito de de cualquier tipo de obra artística no está en lo que vende o lo que consigue cuando sales sino en lo que sigue consiguiendo diez o quince o veinte años después porque él pasó el tiempo es muy cruel para las que no merecen pasarlo no

Voz 1710 28:40 hombre la verdad es que yo cuando pedía la gente que de alguna forma mandará saludos y tengo que decir sí a mí cuando me elogian mucho pues me abruma un poco pero

Voz 0313 28:51 Oscar Wilde decía que un tonto nunca se repone de un éxito solamente pasé una frase que hay que tener escritores pero es verdad que

Voz 1710 28:59 hubo cosas que me emocionaron mucho por ejemplo yo le pedí un saludo a Joan Manuel Serrat que es pues es el top de la canción de autor aquí porque bueno nosotros tenemos relación y yo sé cosas Serrat le gusta mi música pero no esperaba que me mandaron saludo cantando una de las canciones de golosinas no lo mismo hizo Dani Romera me mandó cantando una canción no sea que de repente fui descubriendo en los saludos pues que de manera sincera a la gente me comunicaba que les disco golosinas fue importante

Voz 0313 29:29 ya que cuál fue la clave de su éxito de golosinas o no jugó mejor conservar el misterio y no y no no saberlo explicar del todo

Voz 1710 29:37 no no lo sé yo supongo que primero es el primer disco no el primer disco de alguien siempre si tiene alguna cosa que luego no se vuelva a producir no yo creo que es la mezcla también de lo que hay en el disco con la época en el disco salió con lo que la gente puede relacionar de su vida con ese toro no porque yo creo que al final el lazo que se establece con la música cuando hay una cosa emocional que te recuerdo una época de tu vida eh hay mucha gente que manda saludos les recuerda a la época suya universitaria iban a la universidad o está ligado esas emociones y entonces eso

Voz 0313 30:14 es la receta la receta era y es muy buena amor y golosinas porque un día estas cosas

Voz 27 30:30 nunca

Voz 20 30:32 en febrero

Voz 27 30:40 Silvio yo a la eh

Voz 20 30:50 Lin

Voz 35 30:53 yo

Voz 27 31:07 como curva P

Voz 20 31:15 acaso

Voz 27 31:19 todo lo que así lo que fue eh

Voz 20 31:31 poco eh

Voz 27 31:40 digo no

Voz 5 31:54 ciento versos Benjamín es bueno yo tengo una teoría sobre qué pasó Pedro Guerra otro de los

Voz 0281 32:00 a ilustres visitantes de Calaceite que fue el el poeta Jaime Gil de Biedma decía que había dos maneras de de merecer el éxito no detenerlo pero no es lo mismo sino de merecerlo uno

Voz 1710 32:12 era ser un muy bueno

Voz 0281 32:15 y otro era ser muy distinto y que lo mejor era hacer las dos cosas Pedro era muy bueno era muy distinto pero había algo en él que sonaba de otra manera y es verdad que había algo en él que sigue habiéndolo que es que Pedro en ese sentido sí se parece al tópico del cantautor tienen mucha poesía lo que me gusta mucho recordar siempre la etapa de Pedro con Ángel González la pareja la pareja artística esta extraña verdaderamente inesperada que formaron el maestro Ángel González y Pedro Guerra el respeto con el que Pedro trataba era muy emocionante el gusto con el que Ángel afronta todo pues ir Cornell hacer recitales también también lo era que siempre siempre lo recuerdo y además Pedro sigue de alguna manera manteniendo la memoria de la memoria de de Ángel Gonzalo

Voz 27 33:05 México los verbales era parte eh

Voz 35 33:15 modo

Voz 36 33:24 Un

Voz 24 33:27 ahora Adepa

Voz 1271 33:38 buenas vengo de Securitas directa e instalar la alarma

Voz 0313 33:41 decías por venir tan rápido no se preocupe año Fidalgo

Voz 1271 33:43 nuevo gente vivir en Microsoft

Voz 8 33:46 pues de un montón de meses por fin oye podido recuperar

Voz 1271 33:48 pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 17 33:52 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege pagar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calculan Leinen Securitas Direct punto es

Voz 5 34:08 además en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 37 34:15 cadenas

Voz 8 34:19 porque la política también se explica no te vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado hoy con la las respuestas compleja y llena

Voz 5 34:26 matices la comunicación política juega engañar

Voz 38 34:29 somos periodistas y sabemos que sabemos hacer un trabajo de de circunscribir

Voz 5 34:34 el asunto adonde está también y no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la custodia estamos hablando sobre gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo la radio

Voz 8 34:47 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete en Canarias síguenos también en Hora veinticinco puntos

Voz 0281 34:54 pues Cadena SER

Voz 10 34:56 contamos con el mejor portero unos reporteros

Voz 5 34:59 ahora mil Mayrén pasea compra

Voz 13 35:03 buscó el sólo una pareja de centrales y Rafa Alkorta ayudó al faro el medio centro la mezcla perfecta de potencia africana béisbol frío pucelano raras mejora adheridos un inglés y un italiano en el centro del campo que la no otra vez el parricidio grandes olas y que era siglo I believe si los extremos clase velocidad y calidad Álvaro Benito y Javier Sobirà dengue en si tenemos al delantero argentino del Valentín Alsina y todo el cuerpo un arquero y con el Balón de Luis Suárez que despierto su Pace entre el líder de los programas Leader

Voz 39 35:48 Dani Garrido Cadena Ser

Voz 0313 35:52 tenemos preguntas cuál es esa respeto

Voz 15 35:55 la política que usted pretende cumplido esos nervios es pérdida de papeles o que el ciclista dispuesto a hacer política además de

Voz 14 36:04 y aunque no siempre nos lo pongan fácil ejercer de puente iremos buscando respuestas sí o no

Voz 5 36:12 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte hoy ir con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 15 36:17 sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio

Voz 5 36:21 síguenos también en Hoy por Hoy punto es cadenaser sigue las

Voz 10 36:26 cómo se define usted

Voz 9 36:36 oye o a la frase como un oye que cada día el PP con la entrada la noche la asocie nada luego la eh trago fusión también llama la carne

Voz 1710 36:56 así se define nuestros oyentes así me ellos lo mejore hoy ante el balón dama

Voz 17 37:11 hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Ruben que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas vidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos ochenta

Voz 0281 37:29 estamento Unicef punto es

Voz 18 37:32 los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés

Voz 19 37:36 sí ya estas acreditado para viajar Bin con tus datos personales que cualquiera de nuestras agencias gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma además reservando en Viajes el Corte Inglés te regalamos un bono descuento de doce euros para tu próximo viaje no es prismas tu viajes del Imserso con la garantía y confianza de Viajes el Corte Inglés te lo has ganado

Voz 27 38:00 ahora

Voz 10 38:02 que he tardado una hora en aparcar que súper me queda lejos de casa que la peluquera me he dejado el flequillo muy corto en casa de mis abuelos no hay wifi que han cancelado miseria favorita que la pizza ha llegado fría

Voz 40 38:13 estos deberían ser sus problemas y no irse a la cama sin comer ni que te casen con doce años ni huir de tu país ayuda a terminar con el hambre y la desigualdad la pobreza somos ayuda ayude en acción

Voz 16 38:30 el Chris tu vecina estás en casa por el que este fin de semana dentro de rogar en varias casas de la urbanización Miera para avisar T

Voz 1271 38:38 vale gracias pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma no me han avisado bebían en la aplicación para ver cómo está mi casa

Voz 17 38:44 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 32 39:02 no

Voz 41 39:14 eh

Voz 20 39:22 eh

Voz 27 39:34 sí no eh

Voz 0313 40:11 es un baldón veinte minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias estamos como cada viernes en nuestra cita con la música en directo hoy estamos con Pedro Guerra presentando la reedición de golosinas un disco absolutamente imprescindible estamos en Calaceite les recuerdo que estamos aquí en primer lugar para para reivindicar la vida y el futuro de esta parte de la llamada España vacía mira para que no se va a Ci demás estaba yo pensando Se podría contribuir a esto desde la cultura desde la música desde la literatura desde el arte pues ya lo creo que sí es que además Calaceite tiene tradición tiene una historia que que avala este camino Beatriz Merino compañera de Radio la comarca nos lo va a explicar el mundo de la

Voz 1271 40:50 arte encontró en Calaceite el sitio en el que quería allí en el que debía estar allí dio vida los ochenta coste a no existe un espacio de mil cuatrocientos metros cuadrados por el que pasaron decenas de artistas internacionales todos becados de diferentes disciplinas con un proyecto

Voz 28 41:04 todos con la misma habitación había uno que era Pinto el otro escritor

Voz 1271 41:07 Antonio David ha abierto la galería Art y mes y además es el actual propietario del edificio que abrió coste

Voz 44 41:13 él es el precursor de aceite con Torá habló de Calaceite has José Donoso conoce el Calaceite ese entusiasmo se quedó vivir a trabajar

Voz 45 41:22 esto pues también estuvo en Vargas Llosa García mal

Voz 5 41:25 que es José Manuel Anguera es el teniente de alcalde

Voz 1271 41:28 por su profesión de carpintero los conoció a todos Donoso abrió la veda de una lista interminable de nombres de la pintura a la escultura del mundo editorial la música el cine e incluso la medicina Saura Buñuel el Roma Vallès Marsé son sólo algunos no estuvieron de paso incluso algunos como Ángel Crespo

Voz 0738 41:44 eligieron como lugar de descanso eterno

Voz 45 41:47 más de Tiedra todo esto lo que hacían mucho iban llamando de unos a otros venían otros keniano en la castigue todos tienen comprará algo el pueblo los acogió muy bien me yo estoy de Calaceite

Voz 1271 41:57 no es is apagó en el noventa y siete pero hay más luces el museo Juan Cabré

Voz 0313 42:02 es un foco de atracción cultural tremenda

Voz 15 42:05 de cohesión cultural también Carmen portales

Voz 1271 42:07 dirige desde hace veinticuatro años este espacio incluido en la red autonómica Calaceite acogió pero también dio a muchas personalidades la ceramista Teresa Hassan o este calagurritano pionero en arqueología

Voz 15 42:17 el alma máter de museo Juan Cabré es la colección arqueológica Juan Jáuregui pero para darle dinamismo se optó por dedicar una planta a exposiciones de arte contemporáneo cosa que la familia cabreo de los hijos dijeron que su padre le hubiera encantado

Voz 0313 42:30 Calaceite ha sido es pero sobretodo y cómo

Voz 1271 42:33 anhela el alcalde José María esa Alzheimer dentro de la protección como monumento quiere ser

Voz 15 42:37 tenemos que pensar que se vive en que tenemos que tener la juventud tenemos que darlo con unos servicios a botellas en casa

Voz 1271 42:45 Calaceite quiere futuro ya además lo quiere con no es es

Voz 15 42:48 casi todos los pintores que pasaron por por no es si luego pasaban a exponer en el museo fue una época fantástica desde el Ayuntamiento oriental Gasol

Voz 1 42:57 a la salida

Voz 44 42:58 a veces no sabemos cómo fabricar cundir alguien que escucha el programa Isère con ánimos encantado a quedarle hemos

Voz 1271 43:06 Calaceite ven su plaza de los artistas un punto y seguido se resiste a que se queda en un recuerdo

Voz 5 43:27 a que Calaceite está muy lejos del paro aquí llegan las olas el

Voz 0313 43:35 del mar pero sí que llegaron por lo menos tres solas culturales y tres

Voz 1710 43:39 las literarias muy importantes que efectivamente en los años setenta el año mil novecientos setenta y uno se vino a vivir aquí José Donoso un gran novelista chileno en el había vivido primero Pollença después ha vivido en el Sitges

Voz 0281 43:54 Icono el adelanto que le dieron por su novela más fama

Voz 1710 43:57 cosa que es el el el obsceno

Voz 0281 43:59 claro de la noche con ese adelanto se compró en Calaceite tres casas del siglo XVII sabes cuánto le costaron no al cambio de hoy seiscientos euros a mí me las venden por el mismo precio también me las quedo bueno pero él además de El obsceno paso de la noche es el autor de Un famosísimo manual que se llama Historia personal del boom que es de donde se empezó realmente a juntar esa generación prodigiosa de autores latinoamericanos a los que él se fue atrayendo al palacete Borghese trajo a Gabriel García Márquez aquí se o a Mario Vargas Llosa aquí se trajo a Julio Cortázar del que Donoso era un gran un gran fan aquí se trajo a los siguientes un poco más jóvenes pero cercanos al boom latinoamericano a Bryce Echenique a a Jorge Edwards hay un documental del director Emilio Ruiz Barrachina que se llama pinta de piedra un documental y un libro en el que cuenta toda esa historia de cómo cada cita se convirtió en la capital del boom que era el fenómeno literario por antonomasia dos años setenta Además aquí Donoso hizo otra cosa que es que dejó de ser no

Voz 0313 45:00 lista para convertirse en poeta público

Voz 0281 45:02 un libro que se llama precisamente los poemas de un novelista donde habla mucho de Calaceite en su primera parte por ejemplo habla de los abanicos de piedra sobre las puertas que desde tiempo inmemorial dibujan la precisión del frío después viene una segunda ola que fue la de la famosa Ghost

Voz 1710 45:21 sin la izquierda divina catalana pues con aquellos poetas maravillosos Jaime Gil de Biedma el que hablaba antes

Voz 0281 45:28 José Agustín Goytisolo un novelista como como Juan Marsé algún editor como otro chileno Mauricio Vázquez que también tiene parte de de la del monumento que se le dedica en la en la Plaza de los de los artistas que en aquel momento era un editor muy importante porque al editor de la de Bruguera en Bruguera por ejemplo se publicarán todas las novelas de de García Márquez y una tercera a la que fue la de Ángel Crespo un escritor muy importante en la posguerra un escritor un poco desaparecido porque era muy difícil de encasillar no pertenecía exactamente no estuvo en el positivismo con Carlos Edmundo de Ory con Eduardo Chicharro no pertenecían actualmente a la generación del medio siglo por por estilo y además yo creo que le hizo mucho daño el éxito que tuvo como traductor Ángel Crespo es un reconocido siempre como el traductor de la Divina Comedia de Dante en verso también como el traductor de los cantos de Petrarca también de algunos libros importantes de Fernando Pessoa autor de una biografía sobrepeso a pero por encima de leer aún él era un gran poeta que encontró aquí en Calaceite según recordaba siempre el U lugar donde que siempre había estado buscando un lugar amplio un lugar en el campo la naturaleza él venía de Ciudad Real de un pueblo de un pequeño pueblo de Ciudad Real y siempre había estado en contacto con la naturaleza y el poema que hay en la plaza de los artistas grabado en un precioso libro de piedra y con el que quiero acabar porque las personas que aquí lo conoce pero otros que vengan las relaciones tienen que la plaza los artistas a leerlo creo que lo explica muy bien este es Ángel Crespo hablando de Calaceite

Voz 10 47:02 tanto acariciar las piedras que se hicieron Arboleda donde hubo dureza había pájaros de hierba donde antes el polvo agua donde los silencios trinos donde tropecé en las piedras halló mi voz

Voz 0281 47:20 camino tenemos pues

Voz 46 47:26 Benjamín

Voz 1710 47:30 ya algún que otro

Voz 5 47:31 a todo

Voz 20 47:37 fue

Voz 29 47:50 eh

Voz 20 47:54 Imagine no aún está por lo que no será posible

Voz 29 48:03 lleno ya VRAC tierras con lo que no ser

Voz 35 48:15 es Nancy en Praga

Voz 29 48:23 tan bien al tiempo que

Voz 0313 48:31 menús esta mezcla fantástica entre poesía y música que hacemos casi todos los viernes aquí en La Ventana joya estamos presentando el el disco reeditado de Pedro Guerra de golosinas que decía yo antes que cuenta con la colaboración de de varios artista está roza Allen que ahora es como Javier Gutiérrez que no hay película donde aparezca pero en los últimos tiempos no hay proyecto musical donde alguien no que colabore roza lo cual nos alegramos muchísimo la cantante fantástica hay un yo una tipa estupenda e Rosal en que sería hoy estamos minan de veinticinco años atrás no con el impacto de tu disco que que que que has que ha supuesto Rosal en por ejemplo en el panorama musical de los últimos años

Voz 1710 49:07 pues yo te diría que hay una mosca por aquí

Voz 0313 49:09 va desde las cuatro de la tarde así si no consigo cazar la antes de las siete que me sentiré frustrado de verdad ver una mosca seguidora del programa es de las cuatro por aquí revoloteando Dirty perdona Pedro

Voz 1710 49:22 mira de verdad que bueno la razón por la que salen está en el disco sin hace que es indiscutible no porque además es verdad que Rosal en tan bonito lo que hace y yo pienso que tan necesario no porque ella de alguna forma viene a poner a llamar la atención sobre que sobre que hay una música que deja que nos llega a todos a la música de super éxito más comercial pero que las cosas se pueden hacer de otra manera aquí también demostrar que mucha gente a la que le gusta que las cosas de otra manera no pero bueno además es verdad que en ciertas cosas ahora mismo ya no se porque claro lo de Rosa ven como una cosa que se ha disparado triple pero cuando la veía en los primeros momentos no encontraba cierto me pasó lo mismo con Ander Suárez se muchos paralelismos no con cosas que me sucedieron a mí en cuando yo estaba en el Libertad ocho cuando grabé mi primer disco bueno me empezaron a pasar cosas hermosas que te da esta profesión pues de repente lo veo ahora en muchos de ellos no

Voz 0281 50:25 sabes qué pasa que hay otra definición del del cantautor que no hemos dicho que es la que tenía Rafael Alberti que os llamaba canta historias

Voz 0313 50:34 Cebé parece bonita yo creo que las canciones que cuenta

Voz 0281 50:36 bueno una historia son las que al final Duran porque luego te das cuenta veinte años después de que esa historia que estaban contando además de la que el de la del que cantaba o la de la que cantaba la

Voz 0313 50:46 ha dicho no sé tú sabías eso Benjamín que Pedro Guerra de pequeño quería ser Nino Bravo sí o no o tampoco o dijiste son aún no no no eso sino dije y eso porque el camino no ha sido exactamente el mismo que no pero

Voz 1710 51:01 bueno sí que lo tengo recuerdos vagos pero había un momento en que yo podría creo que podría tener pues se hizo siete ocho años tendríamos aquí no recuerdo había una época que ponía la tele y salían esos minutos musicales en blanco y negro por ejemplo siempre salía Cecilia Jorge une no yo los veía tele en ese poco cuando en enhorabuena en el cantante pues a los que no jugaba una música que nos gustaba cantar pues era imposible que no nos gustarán enhorabuena

Voz 0281 51:30 a los seis años lo normal es que de ser Amancio Pirri

Voz 0313 51:33 no habrá Bush no intente porque no cuela cambiemos de tercio hablemos había hacia hablamos de mujeres no hablemos de canciones con nombre de mujer

Voz 27 51:46 la famosa actriz rubia de Carmen el acto se esperando la tres fundidas que las heridas son hombres con Messi y pues brilla era dinamita con un disfraz de agua verde

Voz 1 52:41 se llama estamos haciendo listo nada pero me dijeron una cripta Rosa María Rita Silvia Matilde no sé si me

Voz 1710 52:51 jo alguno algún nombre de mujer en la lista de canciones de Pedro de todas esas están las si después discos posteriores hay más

Voz 0281 52:58 ahora vuelve a llamarle panoplia ahora

Voz 5 53:01 lo dijo él lo dijo él

Voz 1710 53:04 Irán te voy a contestarle a lo que dijo Pirri es verdad eh

Voz 0313 53:09 lo que pasa es que yo quería ser Johan Cruyff Messi me entiendo está mal no está tan claro está al tampoco las historias con nombre propio se cuentan mejor

Voz 1710 53:19 sí yo creo que sí yo creo que utilizaron el nombre propio porque a veces cuando se pone a su nombre propio pues como una sensación también de más rotundidad en algunos casos puede ser inventado y en otros casos pues puede estar relacionado con una persona real en el caso de Matilde es el nombre del del personaje de la del ex marido de la peluquera de la peluquera pero sí ahora que es también tengo que decir que en una época decidí cuando hablar de un tema que podría ser afrontados desde el punto de vista yo una mujer o de un hombre porque es un tema que nos puede afecta ambos sexos por compensación decidí las canciones contarlas en la media de lo posible siempre en femenina no

Voz 0281 54:09 es muy interesante que esté usando Pedro todos roto la palabra contar hombre cantar esta diciendo que contar y es que a mí cuando me dijo cuál era mi canción favorita de de golosinas yo no tuvo ninguna duda está al marido de la peluquera por qué porque creo que es una canción que consiguen lo que a mí me parece más difícil de conseguir que es una novelista de cuatro minutos contar esta es más que es una historia un micro relatos si es una especie de microrrelato au si quieres una novela reducida al tamaño de una canción que es muy difícil hacer pero lo hace todo el rato

Voz 0313 54:41 bueno pues hoy hemos abierto esta tercera hora de La Ventana con el marido de la peluquera vamos a cerrar con una canción imprescindible de este disco imprescindible que sólo sin las vamos a cerrar con contamina muchísimas gracias a Pedro Guerra muchísima suerte amigo gracias a la gente de Calaceite que ha compartido esta tarde de radio

Voz 5 54:58 pero seguiremos después fuera los de aquí hasta siempre

Voz 24 55:11 mes cada mes Cuentos del árbol dating de los desde el velas mes esquí talde los los Amel Orriols modelada Arbus casi no se cree que hay en los libros que yo no contaminan me pero no con que asfixia al aire a veros con todo y con tus bailes beben pero no con la rabia y los malos sueños

Voz 1710 55:43 no pero sí con lo lo

Voz 24 55:45 sabes que anuncian besos con tan convencido que a mi rama tendrás abrigo contaminan me de conmigo que va un mira Amat tendrás

Voz 25 56:05 digo tanto de la estaba en el eh

Voz 24 56:13 del barrio antiguo ir del barrio pero dame Elorrio modelo Tambo sin los boss ser del barrio antiguo hoy del Barrio Nuevo contamina menos pero con lo que asfixia la hay peros con todo

Voz 1710 56:32 sólo con dos bailes B

Voz 24 56:35 pero no con la rabia y los malos sueños pero psicólogo la vimos que anuncian ves con tan Mina este conocido que va mi rama tendrás abrigo con tan divina exclamó el conmigo que va a mi rama tendrás a abrigo con tan medicina y ves claro seco medido elevado mate entrar

Voz 47 57:09 las abrigo yo

Voz 24 57:15 eh

Voz 48 57:33 jornadas

Voz 49 57:34 la mejor pero la de este fin de semana es un bocado gourmet sábado desde las tres una hora menos en Canarias por la FM si estás en Madrid o en las aplicaciones de Cadena Ser y Carrusel deportivo Cadena Ser punto

Voz 13 57:48 por la onda media vemos radio para el resto de España al Atlético de Madrid desde las tres a las dos en Canarias Duddy al habitual Real Sociedad de Fútbol Club Barcelona Valencia Betis

Voz 5 58:17 viva deportivo más grande que nunca

Voz 49 58:23 cadena SER

Voz 5 58:28 todo comienza con la ilusión de imaginarlo sentir la emoción de conseguirlos la alegría celebrarlo Vietnam cuyo de tenerlo entre las manos

Voz 14 58:39 todavía estás a tiempo premios prestigiosos galardones de Radio y Televisión que se concede en España entre premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica y música Premios Ondas

Voz 50 58:58 cada momento huyó

Voz 0313 59:02 ahora los viernes dábamos doblegar

Voz 5 59:05 donde después de El Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega como es Genova a las cuatro y media de la mañana el estreno esta temporada decir vetar andando llame para que fuese muy difícil de encontrar en Youtube con Antonio Castelo pero sí que nos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com Cadena Ser

Voz 15 59:34 la Ventana con Carles Francino