La Ventana (14/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 3 00:07 el huracán Florence les está dejando fuertes rachas de viento en Carolina del Norte está a noventa kilómetros de Carolina

Voz 1454 00:12 al sur en Estados Unidos y según los últimos datos facilitados por el Centro Nacional de Huracanes llega acompañado de vientos máximos sostenidos de ciento treinta kilómetros por hora irá perdiendo fuerza entre esta tarde y esta noche y a lo largo del fin de semana su debilitamiento será más significativo en las próximas horas en otro lugar del mundo en Filipinas espera la llegada de un súper tifón que puede afectar a Ci cinco millones de personas casi la mitad niños según alerta UNICEF en informa Josema Jiménez

Voz 4 00:39 el tifón de categoría máxima cinco va a afectar a la costa nororiental de Filipinas donde más de nueve mil personas ya han sido evacuadas se esperan fuertes vientos y lluvias inundaciones y deslizamientos de tierra Unicef dispone ya de suministros de emergencia para cubrir las necesidades de agua potable saneamiento higiene nutrición educación y protección infantil para unas doce mil quinientas familias afectadas las autoridades filipinas han advertido de que el impacto del tifón puede ser tan destructor como el da Jan un súper tifón que causó más de siete mil víctimas dieciséis millones de damnificados

Voz 1 01:14 hombre de dos mil trece el Gobierno asegura que el presidente está

Voz 1454 01:16 fuerte y firme y convencido de que todo su caso ha sido para montar ruido para batir al Ejecutivo y que nada tiene que ver con la verdad es lo que ha dicho a mediodía la ministra portavoz cuando le han preguntado por la tesis del presidente el último en hablar de todo lo que ha ocurrido en los últimos días en la esfera política ha sido el president de la Generalitat Quim Torra

Voz 1 01:33 estos sabrán unas unas unas bum me parecen un

Voz 1733 01:35 las burbujas que crea la política y el periodismo madrileño a veces la política madrileña opta por unos extraños senderos que honestamente toda esta polémica de los másters y las tesis solo espero que se aclare este país lo que necesita es abordar los graves problemas que tiene

Voz 5 01:52 ya está ya que que el país los problemas Creus que no

Voz 1454 01:57 en noticia que acabamos de conocer el que fuera jefe de campaña de Trump declarado culpable de ocho delitos de fraude hace tres semanas ha aceptado colaborar con la fiscalía especial en la investigación sobre la trama rusa los titulares del Depor

Voz 0313 02:59 lo hemos pasado muy bien compartiendo una tarde de radio con oyentes en Calaceite de hecho sería un magnífico plan para el fin de semana quedarse en algún pueblecito de esa de esa zona del Matarraña pero tenemos otras propuestas como cada viernes hasta ahora que tienen que ver más con la cultura con el ocio así que vamos a arrancar en una valla Espinós buenas tardes

Voz 0564 03:17 bueno estábamos vamos venga

Voz 3 03:23 la cultura y el ocio

Voz 2 03:26 vamos vamos

Voz 1 03:37 el teatro música arte con que empezamos olvida

Voz 0564 03:40 hoy con la recién estrenada en el Teatro Goya de Barcelona

Voz 7 03:44 tras no aunque no

Voz 1 04:01 a es la protagonista quién hace de su rival andando

Voz 0564 04:05 pues la actriz catalana Marsé harán haga ella protagoniza este monólogo esta comedia sobre lo que somos lo que quisimos ser ID el coraje necesario para resucitar nuestros sueños Shirley es una ama de casa de mediana edad de Liverpool ahogada en una vida que no la satisface le hemos pedido una descripción minuciosa de Shirley al director de la obra el dramaturgo Miquel Gorriz

Voz 8 04:24 en algunas mujeres en Sevilla una mujer ama de casa principio sin ningún y sin ninguna aspecto que podamos pensar que es una heroína y en cambio pues es la mujer que tiene a ilusión por la vida que tiene que es inteligente que tiene humor que tiene hondura que es capaz de replantearse estas analizar qué nacido en que se ha convertido en replantearse qué quiere irse ya en una edad madura que es lo que quiere en esta en esta vida es lo suficientemente valiente como para llevarlo a aquellos

Voz 0313 05:00 yo desde luego la valentía hay está de porque es verdad que sentirse insatisfecho es muy fácil muy sencillo lo complicado será algo para evitarlo

Voz 0564 05:07 Nos decía el director que vida sólo hay una Shirley que lo sabe decide romper con el rol de la mujer tradicional con la rutina de freír huevos para la cena Isère ella misma cualquier director aspira a despertar algo en el espectador

Voz 2 06:03 ahí se va

Voz 9 06:07 la criatura más grande

Voz 2 06:09 superemos

Voz 9 06:11 boleros y esta noche el bosque será

Voz 1 06:16 somos

Voz 2 06:19 esto se exprime Roca Rey

Voz 0564 09:35 hay correspondencia fotos grabaciones dibujos y objetos personales entre ellos un pincel de Alberti el espejo cóncavo que Gómez de la Serna tenía en su estudio de Buenos Aires o la corbata de boda del escritor Max Aub el objeto preferido del comisario de la muestra porque es una corbata con historia

Voz 14 09:50 a mí me gusta mucho Él por todos los derroteros que ha tenido esa corbata que lo utilizó el día de su casamiento el caso aquí en España estaba la República no cuando perdió la guerra estuvo preso en campos de concentración su casa fue expropiada esa corbata fue enfermara por su mujer luego él finalmente logra irse a México la corbata si ese tránsito y luego su hija lanza España este colectivo detrás de esa corbata este tipo de la vida familiar también ha

Voz 2 10:23 sí

Voz 7 10:26 través Luis Enrique

Voz 1 10:52 saltamos ahora de Sevilla a Málaga con una propuesta de arte

Voz 0564 10:56 a partir de mañana puede visitarse la exposición sobre el artista ruso del siglo XX Cashmere Malevich en el Museo Ruso de Málaga se exponen cuarenta y cuatro obras dieciséis de ellas inéditas en España de uno de los grandes transformadores del arte hay obras de sus inicios también las más vinculadas al suprema turismo

Voz 3 11:12 es un artista cuya obra sigue siendo hoy pareciendo modelo

Voz 0564 11:14 Ana según nos ha contado José María Luna director de la colección del museo que siente fascinación por uno de los cuadros que se exponen

Voz 15 11:21 el cuadrado rojos sobre fondo blanco que además aquí va a estar colgado como se colgaban la exposición iniciales que se Malevich hizo en Rusia en una esquina cuando llegan aquí Nano en en una esquina siga haciendo es decir que paré contra parece totalmente esquinado como en la casa de Rusia tradicional aparecían los diez uno el rincón pero ojo no ese rincón reservado para el icono religioso que presidía cada cada una de las casas la vive la vieja Rusia

Voz 1 12:02 la siguiente propuesta además Nos vamos a Vigo

Voz 0564 12:06 dónde acaba de inaugurar la exposición Terras de salitre de Cristina emite

Voz 2 12:10 mire en cualquier

Voz 0564 12:24 los bienes Cristina Gomis es bióloga marina y fotógrafa es de hecho una de las pocas mujeres fotógrafas de National Geographic la única latinoamericana la muestra es un recorrido por zonas costeras de todo el mundo en las que se practican artes de pesca artesanales hay fotos de la India Groenlandia Madagascar la Antártida hay también de Galicia donde la fotógrafa convivió con mariscadoras Silvia hoy año la comisaria de la exposición nos ha contado las que para ella son las imágenes imprescindibles de la colección

Voz 16 12:50 para mí lo que más le gustaba lo que tengo un cariño especial como conducta denegar son las historias de de Groenlandia donde ya estuvo viviendo con los inuit Si bueno pues comparte con ellos su forma de de de vivir escapar de captar con ella ha visto oí Le contaban como cero degradando la zona de los polos cada vez tienen menos Dielo lo cual para ellos es vital para su supervivencia según cuenta historias tan humanas en todas las secciones de así las para la India Madagascar y esto supuso en Galicia

Voz 1 13:41 vaya agenda eh tenemos de momento fotografía teatro arte nuestras siguiente propuesta nos lleva a Zamora tiene que ver con la magia

Voz 17 13:52 el triunfo

Voz 1 14:00 la magia y en Zamora pues mira este fin de semana termina

Voz 0564 14:03 pues Jornadas Internacionales de Magia que acaban de cumplir veinticinco años una cita que reúne amagos de Japón Chile Rusia Alemania o Portugal y que en esta edición ha estrenado magia en la oscuridad espectáculos aptos para público invidente Paulino Gil es el creador y coordinador de las jornadas ya él le hemos preguntado cómo esa sensación de sentir la magia sin verla

Voz 18 14:22 en otros espectáculos que lo vemos en la magia que cada uno esos aunque su concurso más en este en la total oscuridad es una es una cosa una experiencia única además oír hablar a la gente invidente decir por primera vez apareció lo que lo que queremos es decir que es magia es que es muy difícil eso iba a gente con la misma situación que un invidente horas yo diría que peor porque no estamos tan acostumbrados como ellos

Voz 13 14:52 sí es cómoda

Voz 19 14:59 el PIB

Voz 1 15:06 qué más propone Semaf pues del fin de semana son buen momento

Voz 0564 15:09 para dedicarse a leer para empezar un buen libro no hay mejores recomendaciones que los libreros así que le hemos pedido a Rafa Gutiérrez el librero de la buena letra en Gijón que nos diera un título en el que invertir el fin de semana

Voz 14 15:20 acabamos de recibir a

Voz 20 15:21 los gente Argüelles que no se había sorprendido con letanías de lluvia con la que ganó el Premio Azorín o Whole Foods los ingenieros belgas que ganó siempre con llave llega una nueva historia también en narrativa El Acantilado Titulada El otoño de la Casa de Los Sauces una de las novelas que nos han impactado en estos en estos últimos meses sobretodo en una reflexión acerca de la muerte se convierte también una reflexión sobre la amistad sobre el paso del tiempo no magníficamente escrita de que recomiendo a todos los

Voz 1 15:49 el otoño de la Casa de Los Sauces Fulgencio Argüelles tomamos nota y ahora vamos con nuestro plan de cada fin de semana para los niños

Voz 0564 16:04 esta vez sobre ruedas

Voz 21 16:07 de este es la punta de mis pie

Voz 22 16:14 guión no

Voz 23 16:19 John Cutler eh

Voz 0564 16:24 si el Matadero de Madrid acoge este fin de semana el festival con b de bici el objetivo acercar la vice a nuestra vida cotidiana hay decenas de actividades también charlas conciertos y competiciones es un festival abierto a todos con un apartado dedicado a los niños que aún no saben montar en bici o vayan en rehenes a Peru Saiz Pérez director del Festival le hemos preguntado si son buenos tiempos para la bici

Voz 15 16:44 es un momento mejor o sea está mejorando desde que

Voz 18 16:49 estamos en dos mil once hasta ahora ha cambiado mucho la cosa hay más ciclo vías hay más apoyo institucional hay mucha más gente que usa la bici a esos trayectos y también pues el tejido entorno a la bici de tiendas talleres iniciativas es mayor también es un momento mejor es un buen momento sí pero pero queda mucho todavía

Voz 1 17:22 por si no hemos tenido bastante esta tarde con Pedro Guerra completamos la agenda de fin de semana con algunos conciertos que están programados y empezamos con Dani Martín

Voz 0564 17:29 con Dani Martín que estará esta noche en la plaza de toros de Alicante con su gira grandes éxitos Luz Casal actúa esta noche en el Teatro Romano de Mérida y mañana estará en Albacete cuando dos eh

Voz 2 17:52 se conviertan en los años que es mejor una caída que vive otra vida

Voz 0564 18:07 por último terminamos con Love Of Lesbian que sitúan hoy y mañana en el Palau de las Arts de Valencia

Voz 24 18:13 en el año como la amante toda una vida en el peor Doris Lessing

Voz 1 19:54 a las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0796 22:42 pues le dio diez años me parece defendió doce en cuanto colorida

Voz 0867 22:49 era blanco pues no que ya no se fabrica pero pero era un coche falso era un coche de esos que parece seguro es que Lugo sino en una primera curva

Voz 0796 22:59 bueno yo para mí era seguro porque han dado por eso oí

Voz 30 23:04 cero para mí era muy seguro y se acuerda sí sí con su

Voz 0867 23:08 había mucho era un coche de estudios económicos sobre eléctrico no era

Voz 0796 23:12 no no esto no lo había pero muy bueno muy bueno ir a un Clio que compre en el dos mil cuatro y muy bien mira sin estrenar

Voz 0867 23:28 así equilibrio era como es como el heredero del Renault cinco Don como Ciudadanos para el Partido Popular

Voz 30 23:35 falso manos de igual bueno consumo iba bien si con un ojo esto eran de cuatro velocidades

Voz 0867 23:44 no la de la quinta llegó después la quinta y la sexta

Voz 0796 23:48 sí me parece que era de cuatro de cuatro sí

Voz 0867 23:52 bueno pues Elpidio nada gracias por estar con nosotros abriendo esta Ventana de Madrid un saludo

Voz 30 23:58 nada muchas gracias buen fin de semana

Voz 0867 24:01 en La Ventana de Madrid siete de la tarde y veinticuatro minutos el debate sobre el estado de la región se cierra con crisis con crisis en el grupo parlamentario de Podemos un grupo partido desde hace tiempo pero una división que hoy ha sido ya muy gráfica evidentemente en la tribuna se ha visto que por allí no se han dejado caer ni Errejón ni el hombre de Iglesias en Madrid el ex Jemad Julio Rodríguez con Ramón Espinar de paseo por las tertulias de la tele y desaparecido de su escaño mientras en el atril estaba la portavoz Lorena Ruíz Huerta

Voz 28 24:33 no tienen ustedes credibilidad alguna su barco naufraga sin remedio a pesar de que tratar a usted ayer de aparentar normalidad señor Garrido nos describiera su programa de cien medidas para la Comunidad de Madrid de imposible ejecución la realidad es que la legislatura terminó la primavera pasada estamos ahora en los minutos de la basura como reza el argot deportivo esos minutos que hay que jugar aunque el partido este perdido

Voz 0867 24:58 muchos diputados de Podemos no se han cortado en privado al criticar el planteamiento del discurso de hoy de la portavoz y la división se ha vuelto a escenificar por la tarde cuando todos todos los diputados han aclamado a la diputada Clara Serra por su defensa de las conclusiones finales mal ambiente interno en Podemos que se consuma ya en una renuncia no Javier Bañuelos Vallecas qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 25:20 sí qué tal buenas tardes Javier la de Jacinto Morano una de las personas más próximas a esta hora a Lorena Ruíz Huerta que ha dimitido como secretario general del grupo parlamentario hemos hablado con el hace unos minutos Javier y lo desvincula de alguna forma de cualquier Chris sí interna prefiere que ese puesto Nos decía que lo ocupe alguien que vaya a ser diputado la próxima legislatura no es su caso porque esa quedó fuera de las listas de Podemos y también de los Antiqua Peace que no quisieron rivalizar con Íñigo Errejón uno gramos meses intensos en en Podemos y muy convulsos Javier el primer síntoma lo decías es lo que hemos visto hoy en esta sesión final del Debate de Estado de la Región no hemos sacado Javier el aplauso metro pero la situación ha sido muy evidente hemos visto a diputado desde Podemos que esta mañana ni siquiera han aplaudido Lorena Ruíz Huerta alguno lo decías

Voz 1679 26:01 ni siquiera estaba en su escaño cuando estaba interviniendo supo

Voz 0861 26:04 esta voz diputados que sin embargo sí han arropado a la diputada Clara Serra durante el discurso que dado esta tarde al defender las propuestas de resolución de su grupo de Podemos en sólo diez minutos Clara Serra ha arrancado más aplausos que su portavoz parlamentaria Lorena Ruíz Huerta en cuarenta y cinco uno de esos momentos ha sido este

Voz 1 26:22 Le dije más Juan Casado lo hicimos con Cifuentes

Voz 31 26:25 repetimos con Casado es incompatible defender el engaño y el tráfico de influencias del Partido Popular y estar con Madrid justamente lo que ustedes su desgobierno su dejación de responsabilidades ese sentarse a contemplar cómo los fuertes que son bien amigos suyos eh le ganan la partida a la gente decente que sí que cumple las reglas y eso es lo que llevan haciendo sólo estos tres años sino estos últimos veinte años

Voz 0861 26:52 con el contra este joven nación tan evidente que incluso en el PP no han podido evitar pasar por alto esa falta de cariño hacia Ruíz Huerta no hacía falta fijarse demasiado pero por si quedaba algún despistado en el hemiciclo viendo el tenis por ejemplo el diputado popular Alfonso Serrano ha querido acentuar esa división en la bancada morada

Voz 24 27:08 sinceramente tratar de enmendar

Voz 32 27:11 la intervención de su portavoz en el día de hoy no creo que lo haya hecho ninguna gracia a su portavoz es más usted ha cosechado yo eso lo reconozco mucho más aplausos que ella se lo ha pasado a las saque una fermentación

Voz 0861 27:24 bueno la falta de apoyo hacia Lorena Ruíz Huerta Javier Sierra lució también en la soledad y en la falta de respaldo que hemos visto hoy durante todo el día en la tribuna de invitados el único candidato ya confirmado a las próximas elecciones autonómicas este tono Ángel Gabilondo no estado y en el el Debate de Estado de la Comunidad que aspira a gobernar Íñigo Errejón no ha venido a Vallecas incluso uno varios diputados socialistas nos han reconocido fuera de micrófono que ha sido un clarísimo error de estrategia

Voz 0867 27:48 bueno hemos pedido a varios diputados de Podemos para intervenir esta tarde en el programa pero nadie ha querido intervenir e inmunes que les haya dejado tirados el Renault cinco es que hoy no está en Podemos hay al menos en el grupo parlamentario el horno para bollos esto último era un debate que ha ganado en ritmo y tono en su última sesión aunque con pocas sorpresas en los discursos Garrido y Aguado se reivindican asimismo como candidatos todavía por designar pillaron escuchado al principio Ciudadanos y el Partido Popular se han enzarzado en reproches mutuos sobre cuatro ruedas como han escuchado en la portada de este informativo aunque las tortas hoy se las ha llevado a alguien que no está en Vallecas Pedro Sánchez protagonista porque de nuevo Garrido ha querido situar en él y en Moncloa el foco de sus críticas empezando por otra

Voz 29 28:33 importe en Renault cinco la exhumación de Franco el gran macroproyecto del Partido Socialista del Gobierno socialista de estos cien días en el Valle de los Caídos uno de los fallos de los Caídos que es el que está ahí cerca El Escorial porque señorías el Gabilondo hay otro Valle de los Caídos el que está en Moncloa que vayan cayendo uno detrás de otros

Voz 0867 29:00 montando en emo Ángel Gabilondo lo tenía a huevo en su respuesta para enumerar a los caídos del PP podría haber enumerado Aguirre a González a Granados y demás pero Gabilondo ha preferido ser sutil prudente en sus críticas a Garrido al que básicamente le ha recordado que cuando se pone de risa fácil pierde las formas y aparca su ultraje de Presidencia

Voz 29 29:19 Le pido respeto para el presidente del Gobierno de los reclama porque lo he pedido siempre y en todo caso gobierne quien gobierne y respeto a las instituciones no me diga pues hasta en el vacío como si estoy con Madrid con España porque yo sí lo estoy loca recordar que Madrid es España pero España no es Madrid así que no nos aprovechamos de las instituciones

Voz 0867 29:45 el debate además nos deja un anuncio importante enésimo guiño del Gobierno del Partido Popular a la enseñanza privada el cheque Bachillerato para entre otras cosas resolver el problema que tienen de plazas ahora mismo los institutos

Voz 29 29:56 mi obligación es pensar en todas las familias madrileñas pero muy especialmente en aquellas que tienen una dificultad económica porque ocurre a muchos padres se quiere votó lo sabemos que cuando llega el momento de pasar de un colegio donde está concertada todas las señales de su hijo pero quiere permanecer en el bachillerato le cuesta mucho dinero y creo que es de justicia que aquellos que no se lo pueden pagar sigamos dándole libertad de elección

Voz 33 30:21 el de Basilea lo ha dicho esta tarde se han votado allí en Vallecas

Voz 0867 30:25 las resoluciones Javier

Voz 0861 30:27 no son vinculantes de las propuestas sólo se han caído tres una de ellas por cierto de Podemos que proponía reducir la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas que han soportado la crisis si es sabido durante todas las propuestas del PP una de ellas por un solo voto de diferencia gracias al apoyo de Ciudadanos la Asamblea de Madrid va a instar al Gobierno de la Nación a establecer mecanismos para despolitizar Televisión Española para el socialista José Manuel Franco que el PP reclame precisamente esto es todo un arte

Voz 34 30:55 es un sarcasmo su sarcasmo ustedes tiran empieza que pidan transparencia que hablen de purga en Televisión Española cuando ustedes han hecho lo que han hecho aquí contaré Madrid durante muchísimos años

Voz 0861 31:06 bueno el socialista hacía consiguió sacar adelante una propuesta para recuperar las becas de comedor para las familias que cobran la Renta Mínima de Inserción esta misma tarde también se ha aprobado una propuesta de Ciudadanos para que la Fundación Madrid I más D se transforme en una agencia independiente de control de las universidades públicas para evitar que se repitan casos como el escándalo de la Rey Juan Carlos destacar Javier una resolución más

Voz 0867 31:26 podemos bueno han conseguido sacar adelante su tinte

Voz 0861 31:29 acción de recuperar las treinta y cinco horas semanales y eliminar los recortes de profesionales sanitarios pero que nadie se emocione por graditos esas propuestas no son vinculantes de hecho de la que se fueron el año pasado hay Javier prácticamente ninguna sea puesta en marcha a día de hoy

Voz 0867 31:45 bueno gracias Javier aéreos dos minutos y saludamos a Roberto de carecía Nino Olmeda y analizamos cómo han visto estos dos periodistas el debate

Voz 39 34:04 venga vamos con el análisis en Roberto B Cares redactor del mundo qué tal buenas tardes

Voz 0867 34:08 harto cómo estás hola buenas tardes que tras Roger Nino Olmeda decano de la Asamblea periodista de Servimedia buenas tardes Nino puedan expresarse Robertson bueno un primer resumen a los dos y Roberto ha sido un debate goteo parecido más bien un mitin preelectoral

Voz 14 34:23 hombre yo creo que a cierto tufillo electoral sobretodo en las actitudes de de Ángel Garrido lo creo que lo he resumido muy bien ha intentado marcar su perfil propio postularse como candidatos Si yo creo que era una forma lo han logrado mientras Lorena Ruíz Huerta pues está un poco de el galardón no ha desaprovechado una oportunidad muy buena para pues no se para para empezar ya a hablar de lo que pretende hacer la esas es de fines de dos mil diecinueve ya estaba desaparecido

Voz 0867 34:50 no parece que no han pisado el acelerador no que incluso cuando cuando Garrido decíamos antes no lo había puesto huevo con el Valle de los Caídos ni siquiera aprovechado ese balón botando para rematar

Voz 0796 34:59 sí sí totalmente no sabemos que nunca el

Voz 0867 35:03 que es de estilo pausado Louis prudencial articulado

Voz 14 35:06 o de lado de del portavoz socialista pero lo cierto es que había motivos para para pues para criticar al Gobierno algo y no regional en muchos aspectos educativos etcétera Iron hemos visto particularmente pero claro es que es el estilo oeste de guante blanco que tiene Gabilondo que bueno él va sí es el el va poco a poco va avanzando pero lo cierto es que estas oportunidades un debate sobre la región el último antes de las elecciones hay que aprovecharlas

Voz 0867 35:33 eh Nino refuerza coincides en esto refuerza esto a Garrido ya Aguado en sus cruzadas para para ser candidatos

Voz 40 35:39 hombre yo creo que sí a ambos han hecho una función que se llama de meritorio don Ángel Gabilondo ya es candidato elegido primar a los militantes del PSOE bueno el señor Aguado pues bueno todavía no tiene claro si va a ser designado por el señor Rivera o apoyado porque evidentemente también votan los militantes de Ciudadanos pues hecho una campaña dejándome muy claro que se tiene aprendido a los diez mandamientos de Rivera ha empezado su intervención esta mañana muy temprano yo viva que torea casi he dormido por la mañana empieza a asustar

Voz 0796 36:13 hijos que entonces gintonic claro

Voz 40 36:16 ha empezado a hablar de socialismo en Andalucía de un hacia aliados y lo ha terminado hablando de las Juntas y la cocaína osea Fire quedar bien con su jefe Garrido pues también está haciendo méritos para que el señor Casado que ya tira encima lo que tiene encima cuente con él yo lo de menos el debate es el del Estado de la región entonces el señor Garrido debería haber explicado más allá de un par de ofertas que ha hecho muchas promesas genética que no sabemos si se van a llevar o no que debería haber pedido perdón por todo lo que ha pasado relacionó pegar yo creo que no tiene nada que ver con él pero relacionado con la corrupción

Voz 0796 36:52 si algo tiene que decir también de lo que pasó con la

Voz 40 36:54 la Cifuentes y a partir de ahí cuando no pida perdón y entienda que lo que se ha hecho se ha hecho mal pues empieza van a mandar su políticas pero

Voz 0796 37:02 luego ha empezado Venezuela ha empezado a lo bolivariano

Voz 40 37:04 bueno ha empezado que aquí más que en Andalucía hay menos que Zimbabue o sea que yo creo que hecho un discurso para ellos cuando es un debate el estado de la región que los ciudadanos por eso yo me pregunto muchas veces porque la gente no sabes ni dónde están asamblea porque será alguna vez me diésemos un grupo de ciudadanos en la Asamblea de Madrid sin que tuviesen apuntados por un partido político pues quizás de ahí noventa y seis iban al psicoanalista

Voz 0867 37:28 una cosa más que Roberto como has visto lo de Podemos se ha roto definitivamente el grupo

Voz 0796 37:32 yo creo que si no al menos

Voz 14 37:36 se ausente de la dimisión de dejan ciento Bora no yo creo que todavía van a suceder más cosas eh porque queda todavía ocho meses hoy el hecho de que Íñigo Errejón que es el candidato no estuviera que no es la primera vez que hace un fallo en Madrid

Voz 0796 37:52 es por otros lugares de España

Voz 14 37:54 no sé es para hacer un poco las alarmas no no vamos a ver qué qué ocurre la formación morada pero desde luego no se presenta en la mejor situación ahora mismo para afrontar las elecciones con el grupo totalmente dividido con con diputados que no se hablan entre ellos o que se ve mal no no es la mejor situación para aquí Íñigo Errejón Errejón tengo una campaña tranquila desde luego

Voz 0867 38:19 desde luego Roberto B Cares Nino Olmeda gracias a los dos compañeros un saludo vosotros

Voz 32 38:23 los Saló

Voz 39 38:29 la anécdota de la sesión de hoy hemos buscado el alcalde de Alcobendas y diputado regional a García de Vinuesa viendo el partido de Copa Davis frente a Froome

Voz 24 38:46 a su escaño

Voz 0867 38:47 el debate era aburrido y el partido infinitamente más emocionante como él mismo ha reconocido en tuitera sucumbido Vinuesa ha pedido disculpas pero insisto hemos pillado entregado a los colores de España que lamentablemente ha perdido frente a Francia

Voz 2 39:05 estoy loco por el tenis me encanta su puede tan emocionante estoy loco pobre

Voz 41 39:12 me encanta su ritmo tan eléctrico

Voz 2 39:14 ante estoy loco por el tenis y Loquillo árabes y Miami sollozando

Voz 0867 39:26 a echamos estamos de vuelta aquí La Ventana de Madrid el lunes no sabemos si bien en Renault cinco la Gran Vía no sólo aconsejamos estar con nosotros el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea estará con nosotros Ignacio Aguado en este programa hasta el lunes feliz fin de semana adiós

Voz 1 40:01 la Ventana con Carles trencilla

Voz 43 40:10 el mejor de los vio

Voz 44 40:11 siempre es el próximo en mi mente la del dos vidas

Voz 2 40:23 con Nadal

Voz 1 40:40 oye antes es saludar a nuestro viajero preferido a Paco Nadal les quiere poner en contexto el le recuerdo que la semana pasada la dejamos en en Uganda que había recorrido ya parte del del país pero le quedaba le quedaba la guinda del pastel la guinda del viaje adentrarse en el en el bosque impenetrable indie para ver al gorilas en libertad los gorilas

Voz 0313 41:01 esa especie que estuvo en peligro de extinción que sigue amenazada pero que tuvo en su momento una aliada extraordinaria casi todo lo que sabemos de los gorilas de montaña es gracias a David Anfossi la primatóloga norteamericana que los estudió durante más de veinte años

Voz 45 41:18 aquella mujer la investigadora estadounidense de hayamos

Voz 0564 41:22 ha sucedido con ir

Voz 45 41:24 pero el mostrarle el mundo entero la difícil situación en que se encontraban los gorilas lo que para de Jean comenzó siendo un simple proyecto de investigación acabó convirtiéndose en una cruzada apasionada para salvar ATAN no presidiría desgraciadamente aquella cruzada tabú en violencia asesina el mundo entero ha oído hablar de The Jam Pozzi de su excepcional trabajo con los gorilas de montaña del África central

Voz 0313 42:00 a ver ANFO si efectivamente fue asesinada en el año mil novecientos ochenta y cinco y tres años después aquella película que muchos oyentes recordarán gorilas en la niebla protagonizada por Sigourney Weaver difundió su labor de protección que ha servido para mucho porque la población de los gorilas de montaña ha ido creciendo estaba en los años setenta allá por doscientos y doscientos pocos ejemplares yo ahora pasa de de los ochocientos algo salgo

Voz 1 42:24 ya en uno de los territorios de los poquitos son dos los puede ver pues ha estado Paco Nadal aquí tenemos en en directo aquí en La Ventana a Paco hola

Voz 1679 42:31 hola qué tal muy buenas desde Uganda pues si todos los datos que ha dado son ciertos sí reales ICOM pros aquí sobre el terreno

Voz 1 42:40 lo del bosque impenetrable responde a su nombre cuando uno ve cuando lo extraño que

Voz 1679 42:44 bueno mira de todos los que iban esa expedición no recordábamos de lo bien puesto que este es el nombre de impenetrable porque es durísimo durísimo esa fueron cuatro horas abriendo senda a golpe de machete en una selva tres mil metros de altitud densa densa como porque ha visto con una pendiente tremenda y es verdad es impenetrable por por eso no ahí es donde vive ahora el las brutales una experiencia brutal es la segunda vez en mi vida que veo gorila de montaña que los tengo ahí delante la primera fue por lo que entonces era Zaire fue hace ya treinta años en el Congo en la montaña de Vilallonga no se me ha olvidado aquel viaje ya te digo han pasado tres décadas el de ahora bueno ha vuelto a confirmar me que es una de las grandes experiencias que pueden quién amen los animales Jinámar a ver los animales en libertad

Voz 1 43:34 oye antes esa incursión de su

Voz 0313 43:37 de ese paseo tan tan especial eso que hemos visto en el cine y la televisión de que

Voz 1 43:41 tú no mires nunca a los ojos de un de un gorila plateado ni hagas movimientos bruscos os os lo recomendaron hay que

Voz 1679 43:47 hay que seguir eso sí sí es tal y como aparecía la película aquella famosa por cierto a mí me animó a venir aquí también por primera vez a verlos y te dan unas instrucciones a ver solamente se visitan algunas familias que están habituadas habitual a una familia a la presencia de humanos puede llevar dos o tres años no entonces bueno me ellos toleran estás ahí frente a ellos a lo más de siete metros de dice bueno que no te muevas no puede llevar palos no llevar mochilas no no acercarte no no no mirarle directamente a los ojos Alba ocho a la espalda plateada a poco pasa nada no estará dando no pero si todas esas instrucciones que aparecen en el cine las películas son así no hay Si bueno si el macho Si la platea expusieron poco violento o ruge pues nada hechas al es una posición sumisa y él se queda tranquilo esto

Voz 0313 44:38 has comentado antes de las cuatro horas de abrir camino con el machete la pendiente en eso no indica que para para hacer esa visita hay que estar mínimamente preparado físicamente

Voz 1679 44:49 hay que estar un poquito un poquito pero conmigo venía gente muy mayor en otros grupos vigente más mayor todavía haber hay porteadores tú puedes contratar un forzado te lleva la mochila por ejemplo o puedes contratar dos practicamente que te empuje porque porque hay momentos que les tienen que empujar del culo va a subir porque va trepando no sí y viene gente muy mayor Rosa hay que den una mínima condición hay que saber que es una buena caminata es un día muy duro muy duro pero se puede hacer viene gente muy mayor

Voz 3 45:20 de Jeffrey goteo de todas las colisiones si era de eso he visto muy reggae una pregunta Paco

Voz 1 45:25 el acto que escuchamos de fondo son gorilas en el Miguel espera

Voz 3 45:29 sí sí sí

Voz 1 45:35 oye cuanta cuantas personas pueden visitar cada día al

Voz 0313 45:37 el Parque Nacional para ver a los gorilas vida

Voz 1679 45:40 cuánto hay que pagar eso sí eso es interesante mira te procedimiento sería pedir con mucha antelación porque hay mucha demanda y muy poco las plazas diarias para verlo a través de una agencia especializada aquí da cuesta setecientos dólares entrara ese parque setecientos de zona en Ruanda que es la otra zona donde se pueden ver seis mil quinientos mil quinientos sólo por eso en el Congo que será el tercer país es que los ochocientos que quedan viven en unas montañas que son fronterizas entre Uganda Ruanda y el Congo luego estamos hablando de la misma zona entonces eso eso es lo primero es decir es un es unilateralidad estaba calculando ahora mismo Uganda debe de ingresar como en unos ciento doce mil dólares diarios solamente por las visitas a a los gorilas entonces esto te tienes que presentar el día y la hora que te han dado en la en la en el punto de entrada por ejemplo este bosque impenetrable de Wendy hay cuatro entradas la mía por ejemplo solamente se visitaban cuatro había cuatro familias ocho personas por familia no pueden ir más de ocho lobos son XXXII presiones al día las que pueden acceder por aquí te presentas cada mañana a las siete de la mañana en el Centro de Interpretación Puerta del parque allí te distribuyen por grupos te dan instrucciones muy precisas muy concisa son muy profesionales cuidan muy bien a a este entorno una hora después cuando ya estaba bien preparado empiezo a la marcha entonces a cada cada familia tiene unos years cada familia de de primate de de gorilas que saben más o menos por dónde está ellos son territoriales se mueven por una zona muy concreta donde tienen comida cada familia saben donde los dejaron el día anterior entonces hacia allí los encaminamos eso puede durar dos horas a tres horas cuando llegamos donde estaba el día anterior bueno pues por las ramas rotas por el de excrementos por un montón de evidencias van siguiendo el rastro hasta que encuentra en la familia hizo lo puedes estar una hora allí delante de ellos tú te pones allí en silencio está afectado de que vamos como si no hubiera llegado a nadie no puedes acercarte de Amate siete metros pero muchas veces son ellos los que se acerquen a ti entonces en el grupo que me tocó a mí ayer hubo un momento bellísimo y que todo el mundo lo comenzó y se lo ha llevado en la retina como lo mejor que hace viaje Uganda empezábamos de mirando al espalda plateada el macho era el gran macho de espalda plateada que estaba comiendo allí en unas ramas de repente nos dice el Ranger mirar atrás mira detrás venían dos hembras que venían en dirección al macho se pararon delante del grupo como pidiendo nos pasó los abrimos un poquito pasaron rozando pero vamos Rozas el pantalón pum pum pum pum pasaron y se colocaron delante del macho no es ese momento de verlos unos animales bellísimos enorme salvajes en su casa porque tú estás ahí en zoológicos en una reserva pues fue fue algo que justifica el dineral que vale no bueno si quieres hablamos de de de ese de porque vale tanto de dónde va ese dinero

Voz 1 48:34 sí eso es muy interesante que elocuentes porque alguien estará pensando clavada de para ir a ver a los gorilas pero ese dinero tiene un destino muy muy especial tiene que ver con la propia supervivencia de los animales cuéntalo cuéntalo Paco

Voz 1679 48:46 pues mira si aquí en el debate en fin yo estoy también muy a favor de que no se maltratan animales no se monten animales yo reconozco una vez me monte en un elefante de la India en puedan ver no lo sabía lo pues podrán asociaciones y grupos animalistas que te explican que eso no se debe hacer encendí si no lo volveré a hacer no pero otra cosa es ya tener esa histeria con con el tema de los animales ver el ser humano ha tocado ya todo el mundo entonces de los animales salvajes muchas veces viven sobreviven porque se les puede dar un uso estos gorilas de montaña si no fuera por el turismo habrían desaparecido ya porque lo furtivos habrían acabó con ellos o sobre todo no hace falta ni furtivos la gente local que vive alrededor habrá acabado en su hábitat porque el hombre va calando bosque para cultivar el de gorilas sin bosques se muere no entonces gracias a que generan un dineral tremendo eso gorilas da mucho más dinero no sólo al país al Gobierno sino a las comunidades locales que los gorilas muertos de esos setecientos euros te lo explican allí se reparte por muchos ministerios no va todo ello pero eso sirve para pagar Rangers que vigilan que lo furtivo no los maten para fomentar el trabajo en las comunidades locales que no tengan que de alarma bosque o que no tengan que hubiera un gorila para vender las manos y la cabeza no es lo mismo pasa con los leones ya hay muchos sitios Kenia Tanzania pues Juana sea convenció a la población local de León vivo dejamos que un león muerto y el turismo yo soy el primero en reconocer que que con probarlo pero el turismo también puede ser bueno no no seamos tan tan extremista no entonces eso estos animales de África viven porque el turismo deja un dineral y la población local ha entendido que viven mejor gracias ese dinero que matando a elefantes leones eso orina hubiese mi posición y por eso siempre animo y luego hay otra parte conservacionista quién ha visto esos animales hará todo lo posible por protegerlo a toda la campaña que tenga conocer estamos

Voz 0861 50:38 Art es querer amar y proteger

Voz 1679 50:41 van van unidos no un ejemplo concreto

Voz 1 50:43 parte del dinero que pagan estos turistas por ver a los gorilas de montaña mejoran la vida de la zona por ejemplo en un orfanato en este es un grupo de escolares de ese de ese orfanato de la zona que ha visitado Paco que no ha estado solo les recuerdo que el viaje por Uganda es uno de los que proponen

Voz 0313 51:16 el país viajes hoy los compañeros

Voz 1 51:19 Paco ya ya van camino del aeropuerto para regresar a España pero nos ha dado tiempo para conocer las impresiones de alguno de ellos de que Varela por ejemplo Coruña su tercera vez en África o de gloria corrí Mariano López que son de Madrid

Voz 2 51:33 ah

Voz 46 51:36 tenía un desconocimiento muy grande de este país de Uganda en concreto

Voz 2 51:41 la sobretodo la piedad

Voz 46 51:45 el clima que es su húmedo posibilita que haya zonas verdes bosques densos frondosos agua hay ríos y caudales por todas partes cualquiera de nosotros lo recomendaría encarecidamente a cualquier persona hace falta hacerse a la idea echarle un poco de valor al principio a abrirse demente el ir hacia adelante y es algo que no se va a olvidar que no les van olvidar eso sí los podemos garantizar

Voz 2 52:13 vale

Voz 47 52:19 es que de todo del viaje caminando fuimos en busca de rinocerontes el ir caminando Hinault en coche pues lo hizo como mucho más emocionante teníamos ahí enfrente no un rinoceronte sino una manada tener a escasos metros de Ci a un animal que está en peligro de extinción ver su belleza yo creo que no se va a todos mucho más conscientes de que tenemos que intentar consta

Voz 2 52:42 por lo que tenemos

Voz 47 52:45 además yo creo que banda es la gran desconocida de África a todo el mundo cuando piensan África piensa en Kenia en Tanzania en Namibia y Uganda la verdad es que está siendo una sorpresa para todos nosotros gratis

Voz 2 52:57 no

Voz 1091 53:04 pero yo destacaría el el ir a sitios de El Casar por sitios de los que tanto se lo hablar haber Léonie lo Las fuentes del Nilo el lago Victoria eh son cosas de las que has oído hablar toda la vida que has soñado con ellas que tras haber imaginado

Voz 2 53:20 un espectáculo que no que no va a ser fácil olvidar

Voz 1091 53:33 el calor humano que encuentran cómo te encuentras agusto con todo el mundo cómoda igual cuando nos sentamos todos juntos a cenar da igual quién te toque al lado no hay no hay ninguna persona con la que no conecta estamos a las orillas del río Odiel y estará a las sobriedad de nacimiento baja no la verdad no tengo palabras para describir lo que sesión

Voz 1 54:02 ha sido un auténtico lujazo abrir esta nueva temporada de radio en La Ventana La Ventana de los viajes con con Paco Nadal en África en en Uganda en cuanto regrese por cierto amigos oyentes les recuerdo que reactive haremos el consultorio viajero que tenemos buen viaje arroba Cadena Ser punto com donde están acumulando ya dudas preguntas en fin cosas que le quieren plantear a Paco y que responderá en cuanto regrese de de Uganda pero hoy además ya para cerrar casi por esa magia de la radio desde Uganda cumplimos con nuestro compromiso semanal de recomendar un destino concreto en Andalucía

Voz 2 54:35 no

Voz 1 54:43 a ver qué nos propone es Paco