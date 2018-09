La Ventana (17/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 son las cuatro las tres en Canarias los rectores piden a los políticos que no utilicen la universidad como arma arrojadiza es una de las frases del comunicado que han consensuado que están terminando de preparar que avanzado el presidente de la CRUE la Conferencia de Rectores Adela Molina buenas tardes qué tal

Voz 0011 00:20 más tarde el presidente de los rectores Roberto Fernández ha dicho también que los rifirrafes entre políticos sobre las titulaciones universitarias son un tiro en el pie de estas instituciones Fernández ha avanzado que en el comunicado que han consensuado y que aún no conocemos en su totalidad Se van a mostrar orgullosos de la tarea histórica de presente de las universidades iban a reclamar el apoyo de la sociedad el texto ha sido acordado Justo antes del Consejo de Universidades presidido por el ministro Pedro Duque que está a punto de comenzar aquí en el Consejo Escolar del Estado es la primera Reunión del ministro con los ochenta y cuatro rectores de las universidades públicas y privadas y se produce en plena polémica por las presuntas irregularidades en los másteres de Pablo Casado Cristina Cifuentes y la exministra Carmen Montón y la tesis del presidente del Gobierno ciudad

Voz 1454 01:01 bueno celebre la propuesta del presidente del Gobierno sobre aforamientos podemos dice que las saluda con alegría pero espera que el debate sobre la reforma de la Constitución pueda ir más allá el secretario general de la formación naranja ha destacado que mañana mismo el Congreso debate una moción a raíz de una propuesta de Ciudadanos sobre las medidas de regeneración democrática que pretende impulsar el Gobierno esto ha dicho José Manuel Villegas

Voz 1089 01:21 la insistencia la perseverancia de ciudadanos parece quedado te ha dado frutos y que le hemos podido torcer en este ámbito el brazo al Partido Socialista y el Partido Socialista insisto parece que va a tener que pasar por el aro de la regeneración aquí parece que mañana podría votar podría salir aprobada esta moción de Ciudadanos para acabar con los aforamientos y que incluso se puede podríamos impulsar una reforma exprés de la Constitución

la noticia del ámbito cultural José María

Voz 1454 01:54 Pérez Peridis ha sido galardonado con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales Javier Torres buenas tardes

Voz 2 02:00 buenas tardes el arquitecto escritor humorista ha recibido el premio por ser uno de los mayores expertos de arte románico no sólo en España creador de la Fundación Santa María del Real e impulsor de la Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica XXV años de trabajo poco más de setenta tomos su trabajo busca recuperar y difundir un arte muy cercano a la naturaleza que funcionó como seña de identidad de difusión de ideas entre toda la población del viejo continente el jurado también destaca su extraordinaria labor en la educación patrimonial de mediación social es colaborador de la Cadena Ser el verano

esta semana y lo hará con temperaturas más altas de lo habitual hará un calor inusual para esta época del año según ha señalado a uno de los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología a esta situación se suman las tormentas por toda la zona del Mediterráneo que pueden ser localmente fuertes mañanas esperan en el sur de Catalunya en la provincia de Tarragona en la Comunidad Valenciana también en Baleares por la tarde se extenderán a zonas de montaña en el centro serán intensas en el sur de Aragón el este de Castilla y León también en Castilla La Mancha cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1454 03:05 en Madrid nuevo caso de violencia machista un hombre de cuarenta y siete años murió anoche tras lanzarse por la ventana de su casa en Puente de Vallecas después de pegar a su pareja una mujer de cuarenta y tres y quemar el piso en el que vivía la mujer está bien tampoco hay heridos entre los vecinos el supuesto agresor machista tenía antecedentes por violencia de género y una orden de alejamiento sobre otra mujer distintas su actual pareja recuerden que el cero dieciséis es el teléfono contra la violencia machista es gratuito y no deja rastro en la factura aunque si hay que borrarlo de la lista de llamadas del teléfono más asuntos el Ayuntamiento de Madrid asegura que ya ha solicitado información a los juzgados para conocer cuál es la situación procesal de Ignacio González se lo venimos contando en la SER el ex presidente madrileño presunto cabecilla de la trama Lezo ha pedido la reincorporación a su plaza de alto funcionario en el Ayuntamiento de la capital la primera teniente de alcalde Marta Higueras asegura que se tratará a González como un ciudadano más

Voz 3 03:53 la verdad es que todo eso Se trata en en el área de Recursos Humanos pero se va a tratar con toda la normalidad como cualquier funcionario tiene un un reingresó no entramos a valorar nada más no bueno pero es una persona que solicita el reingreso y en ese sentido pues le va atender igual que a cualquier otra

Voz 1454 04:06 en Parla el Ayuntamiento aprobado en pleno la protección del mayor cementerio prehistórico de España un yacimiento arqueológico donde después de diez años de trabajos han encontrado ciento sesenta cuerpos del tercer milenio antes de Cristo SER Madrid Sur David Callejo

Voz 1161 04:18 recientemente se anunciaba la aparición de lo que podría ser uno de los cementerios prehistóricos más importantes de España del tercer milenio antes de Cristo en Parla junto a su hospital ya la A42 precisamente en el último pleno municipal todos los grupos aprobaban una moción en la que se pedía la puesta en valor de todos los yacimientos de Parla algunos con enterramientos

Voz 0313 04:36 tan desconocidos en

Voz 1161 04:38 el centro peninsular como de época visigótica e islámica el Ayuntamiento ha reclamado informes al Museo Arqueológico Regional a la Consejería de Cultura para que en el futuro se puedan crear centros de interpretación en la zona

en cuanto al tiempo las nubes van a ir aumentando a lo largo de la tarde en buena parte de la comunidad con probabilidad de lluvias tenemos treinta grados en el centro de la capital

Voz 0313 05:18 hola buenas tardes cuántos mensajes o cuántas llamadas de los que recibimos cada día a través del móvil podríamos considerar los sea muy relevantes imprescindibles casi como debiera a muerte no parece que sea muchos verdad y sin embargo hay algunos esos mensajes esas llamadas que pueden ser frontera entre la vida

Voz 4 05:37 la muerte los que enviamos o recibimos mientras vamos conduciendo

Voz 5 05:46 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 06:00 no me extraña que la Dirección General de Tráfico haya iniciado hoy mismo una campaña para combatir las distracciones al volante y singularmente el uso del teléfono móvil porque resulta incomprensible que muriendo cada año más de quinientas personas en España por culpa de distracciones bastantes de ellas debidas al móvil todavía uno de cada tres conductores reconozca que lee mensajes mientras conduce que le y uno de cada cuatro que los envía ya no hablemos de las llamadas eh así que nos topamos otra vez con esa doble cara que tienes eh

Voz 0313 06:39 pero claro utilizarlos en marcha de forma tan temeraria por favor el teléfono será inteligente el conductor o conductora es un verjas porque se pone en peligro a él y a los demás no será la primera vez ni la última por desgracia me temo en que un cadáver dentro de un coche después de un accidente todavía tenga el móvil en la mano o aparezca un mensaje a medio escribir si recordamos esa imagen reflexionamos sobre el absurdo de perder así la vida igual la próxima vez lo pensamos un poquito más bienvenidos a La Ventana

Voz 7 07:10 en sí y en y en buena gente

Voz 9 07:19 donde una ya en Ghana alguien piensa en llanto Natixis muy son me estoy ahí va ahí ya no prima una hora al aire para

Voz 6 10:06 Michael Robinson buenas tardes amigo qué pasa con esta canción y los escoceses es casi un y Murillo si tú vas al rugby al fútbol cualquier evento en Escocia pitos que suena bien suena bien pero con cuatro cervezas aún mejor sí buenas tardes a a estar los confesados los tres a ver los coges Samuel con los del móvil y la conducción una cosa son las llamadas es verdad que en fin la tecnología ha evolucionado mucho al hay una forma legal de poder hablar

Voz 0313 10:38 Arsys consideraban que es la conexión a través de bluetooth el famoso manos libres pero cualquier otra forma auriculares letal no sólo es absolutamente ilegal sino que es extremadamente peligrosa y cuántas veces sabéis he utilizado mal el teléfono habéis leído algún mensaje habéis enviado algún mensaje que me me llama la atención de todo este estudio bien mensaje sí que se lean

Voz 10 11:02 nunca jamás he utilizado el móvil como teléfono o como lanzador de mensajes mientras conducía ahora sí que tengo el GPS del coche un poquito desactualizado está más actualizado el teléfono móvil y entonces pues a veces conecto el Google Maps en en el teléfono como no tengo sujeción pues a veces sí que reconozco que está pendiente de que de que el móvil esté bien situado para tu seguir pero nunca jamás he utilizado el teléfono móvil conduciendo

Voz 1546 11:30 dado si con los hijos teléfonos o un Khalid Babia no descansa en paz compañero no esto a mí me llamó me llamó importancia vamos a ser un jefazos nuestro escondite fue multado ah pero no con el smartphone Laura con sus nuevas tecnologías no no no no hago caso es más Itzik y tengo he bluetooth para esas llamadas Si hundirlo

Voz 10 12:01 proclame ETA le voy

Voz 1546 12:04 no lo toco no no puedo que realmente

Voz 10 12:06 yo sí que es la edad pero desde más difícil conducir y después acceso cualquier actividad que mi teléfono que ahora maneras había distracciones prehistóricas desde la llegada del móvil no por ejemplo cuando te digamos y bueno el Feve esto me metía sobre el caset cometía esa eso segundos de distracción son exactamente los mismos que ahora pues emplear en ver quién te está llamando y en atender la llamada así que había distracciones previas pero es verdad que ahora se están multiplicando porque ahora utilizamos mucho más el móvil de lo que antes utilizábamos educación no

Voz 0313 12:40 a mí lo de los cuerpos de los mensajes sean recibidos enviados esos sé que ella me rompe todas la todos los esquemas Jesús buenas tardes

Voz 11 12:49 muy buenas tardes Jesús incluso ex director de la CIA

Voz 0313 12:51 de prevenciones Seguridad Vial de la Fundación Mapfre yo quiero compartir con usted el el estupor que me ha causado ver las últimas estadísticas de la DGT cuando dice que uno de cada tres conductores admite enviar mensajes de texto mientras conduce y uno de cada cuatro que lo le y es uno uno de cada tres Los envía el uno coma cuatro les bueno me parece una cosa no sé eso cómo se soluciona con campañas

Voz 1546 13:16 en tiene usted alguna explicación para que la gente que está

Voz 0313 13:19 escuchando lo haga deje de hacerlo

Voz 11 13:23 bueno no sé en tenemos que trabajar todos los ámbitos desde la concienciación nació como estamos haciendo ahora es dejar de mirar a la carretera dedicarnos pues a responde a mirar y a intentar manipular el teléfono con con las manos es directamente pues una esta es una ruleta rusa si yo no quiero dejarla construida hace de una de insistir en que incluso hablar con el manos libres supone una distracción importantísima de madera es verdad es verdad con el manos libres es que pensamos que no es peligroso y lo hacemos muchísimos y lo hacemos durante mucho tiempo y hay una investigación contigo un estudio al que me refiero en este tema es no estoy americano de Consejo de seguridad los dice que con el teléfono móvil una vez que nos hemos introducido la conversación esta durado pues aproximadamente más de minuto y la mitad de las señales no las vemos no es volvemos ciegos y además tenemos un efecto túnel con lo cual pues en Lugo a deber digamos la carretera hay dos márgenes pues prácticamente focalizamos toda nuestra atención y además lo más interesante para de este artículo es que nos llama la atención sobre dos cosas primero que como son distracciones cognitivas nunca nos damos cuenta de la información que hemos perdido es decir no nos damos cuenta de que estamos distraidos es que de repente que llevamos al trabajo ni decimos no sé cómo llegado aquí en casa de acuerdo absolutamente de lo que ha pasado en estos veinte o treinta cuarenta minutos y lo segundo es que todos tendemos a pensar que nosotros somos muy buenos conductores y que nosotros podemos hacer dos cosas alardes que nuestro cerebro

Voz 0313 15:00 entonces como formación

Voz 11 15:02 a los procesadores y eso es un error todas esa combinación hace una coctelera que combinado evidentemente con manipular teléfono dejar de mirar a la carretera pues nos nos Viena efectivamente estoy totalmente de acuerdo a todos estupor cuando vemos estas estadísticas

Voz 0313 15:16 estaba rondando por la cabeza Jesús mientras le escuchaba ahora Hinault habría y algún sistema alguna tecnología para inhibir los teléfonos que cuando entras en el coche hicieron la puerta oler al encendido el teléfono muere cuando se vuelve a encender eso se podría hacer

Voz 11 15:33 claro que sí claro que sí de haber estamos hablando es no de de frecuencia Si digamos de desbloquear esas señales lo más habitual evidentemente es el modo en modo conducción estamos todos acostumbrados ya no no lo tienen que recordar y por fin se nos pues nos preocupamos ese modo avión

Voz 0313 15:50 claro bueno pues hay una cosa muy mal

Voz 11 15:53 decía que ese modo conducción de todas maneras podemos hablar de el papel que pueden jugar las compañías telefónicas podemos junto a doblar desde las oportunidades los vehículos ir teléfono conectado no ahora es posible os como comentaba los antes enchufar a nuestro navegador en nuestro teléfono que hay formación del teléfono pues la idea que es la forma más segura de verla seguramente el propio automóvil esa noche en el vehículo conectado pero yo creo que lo más sencillo es decir soy me he mirado el dato hace poco Quiteria no soy tan listo el hombre en Homo sapiens llevan la tierra trescientos quince años bueno pues el teléfono llevaba veinte años y podemos esperar son los minutos a responder

Voz 1104 16:33 no como nos ha entrado esta locura que vamos anda

Voz 11 16:36 cuando vamos en el metro vamos en autobús y estamos mirando información

Voz 0313 16:40 estaba estaba consultando estaba consultando mi mi teléfono tengo un un iPhone modelito pero yo no veo el modo como yo soy muy torpe o novio el modo conducción yo veo el modo avión pero conducción no

Voz 10 16:50 pero todo tú lectura estuve

Voz 11 16:52 contar una una anécdota precisamente en la imputación Mapfre tiene una aplicación que se llama Dry MI6 que activar de modo automático este este sistema de conducción está disponible para teléfonos Android posiblemente estos teléfonos yo no me atrevería decir a lo mejor tiene un año

Voz 0313 17:09 el nuevo no es

Voz 12 17:10 eso es sobretodo de ser dueño ya lo mejor está por ahí no saben cuan tras

Voz 11 17:15 ah bueno entonces tu sistema operativo tú actualización lo que en ese modelo pero va él él niños lo introdujo hace aproximadamente un año y medio cuando nosotros les pedimos escolares aplicación Bryce misa dice él en niños nos dijeron que no que no era posible porque no se podía interferir con las llamadas afortunadamente eso ya lo han corregido por último el teléfono está disponible

Voz 10 17:36 aparte de detener esta conciencia de que sabemos hacer varias cosas a la vez en el fondo no lo sabemos hacer no existe también la conciencia de que los accidentes siempre los tienen otros es decir que cuando nos sentamos al volante porque esto no solamente pasa como el manejo del móvil o con el manejo de nuestro en nuestra radio etcétera sino que sucede con todo con la velocidad con mal hay obras que hacemos inesperadamente y que nos pueden llevar a un accidente en el fondo yo creo que es eso que nos pensamos que siempre los accidentes les ocurren a otros

Voz 11 18:05 totalmente de acuerdo eso es muy humano es digamos está la base de nuestro cerebro no en el hipotálamo una atrevería decir yo voy a si me permites con contar una pequeña anécdota ahí el año hace un año aproximadamente estas fechas salía de una reunión el comentario era claro que coche si te llama tu jefe como no para no contestarle no y luego sigues hablando hablando hablando bueno pues una semana después pues tuve la triste noticia desde un amigo que parece ser que había fallecido José en condiciones de hablar por el móvil insisto no sujetando no vilo mandando textos signos seguramente este tipo de extracciones no estamos viviendo una ilusión de quiénes somos no son los conductores de que lo podemos hacer que esto les pasa los imprudentes ahí estamos cometiendo un error estamos rodeados y no hay más que ver ahora la alambicada a los tertulianos ya cualquiera que no esté escuchando a que la próxima que vaya que ahora se paró en un semáforo a cuantos peatones va analizando el teléfono se a nosotros nos reconocen en los jóvenes que cruzan sin mirar mirando el teléfono lo más en quince por ciento o cuántos conductores en ese momento de detención pues están comprobando no sé qué prisas términos no para controlar redes está demostrado que incluso sonidos de recibir un mensaje ya nos alteran los empieza a subir la presión arterial ritmo cardiaco con lo cual insisto muchas ya pero olviden unos del teléfono móvil dejémoslo aquí hicimos lo en el maletero de tengamos para descansar cansadas hacemos un viaje largo cada dos horas como mucho iniciamos en ese momento tranquilamente pues todo lo que tengamos que

Voz 1546 19:37 así que tengamos os consiste en conductores ya que esquina porque claro Carles cuando mencionabas que ABC hay coches que cuando entres en Helios pues bloquea el teléfono yo pienso que eso sería motivo para no comprar al coche porque yo yo yo pienso que ahora los coches tan puesta al servicio de la praxis de haga todo lo que puedo estar aquí tu teléfono actualizado con tu coche para para diversos costes por diversas razones no entonces unos al reciente cuando vine en los coches sin conductor introduces como

Voz 10 20:13 GPS donde el que si puedes hacer lo que quiera

Voz 0313 20:16 bueno

Voz 11 20:17 efectivamente hay un caso muy un conductor de una marca famosa americana en un alto nivel automatismo que me da un infarto utiliza el coche que lo lleva de salva la vida no

Voz 0313 20:27 los coches autónomos para atraer grandísimas

Voz 11 20:30 las van a llegar a digamos a su ritmo pero mientras tanto

Voz 0313 20:33 exacto giros proseguía decían en una jornada nadie

Voz 11 20:36 al tráfico de colaboramos nosotros hacíamos habrá zonas en las que habrá que prohibir la conducción humana así es una exageración hoy nos toca en este momento pero sí que es verdad que cuando el vehículo pueda intervenir para evitar un accidente pues tiene cara

Voz 0313 20:49 verlo Jesús no sé si conoce a nuestro siguiente invitado pero si no le conoces seguro que le va a interesar lo que vamos a comentar porque tiene que ver también con el con el tráfico con la conducción Iker un aspecto muy importante porque todos lo conocemos pero digamos que poco estudiado a ver si sitúa todos en el contexto existen unos premios que son los IG Nobel que son una especie de de parodia de los premios Nobel no los otorga una revista norteamericana pero bueno es otra forma también de de dinamizar y visibilizar el trabajo científico y de investigación la semana pasada se celebró esta gala y uno de los premios fue para el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial de Valencia el el Intras de la Universitat por un estudio sobre atención la frecuencia motivación efectos de gritar e insultar al conducir un automóvil Francisco Alonso buenas tardes

Voz 11 21:40 bueno eso es director del Instituto única

Voz 0313 21:43 el a de la Universidad de de de Valencia lo primero es es es un orgullo o todo lo contrario que den un IG Nobel

Voz 13 21:53 bueno hay gente que lo buscan no que no saben seleccionado en este caso entre en papers no está mal y además para nosotros cuyo trabajo lo importante es que se lea también que socialmente pues es especialmente importante es en España siempre con la ayuda de Buster de lo hemos conseguido pero bueno estamos también las televisiones rusas americanas y no

Voz 11 22:15 los sitios que no pensábamos que pudiéramos llegar no

Voz 13 22:17 tras humildes esto qué es y qué resultados

Voz 0313 22:20 hay alguna sorpresa cuando uno se pone a estudiar a fondo lo de gritar e insultar al conducir porque en fin aquí uno diría tendería a pensar que es un deporte nacional pero no sé si en la práctica han lo han podido constatar que es así

Voz 13 22:32 efectivamente lo que hemos constatado es que está la demasiado incierta de una forma automática es decir de aparte yo una acuerdo por parte de la población admite que lo hace con cierta frecuencia hay un dos coma dos por ciento pero dice que hace siempre un cinco por ciento que lo hace casi siempre es decir si eso lo por el número de conductores es realmente preocupante hay gente que suben al vehículo inmediatamente ya está en disposición de realizar esta conducta además de leña que esta conducta está correlaciona con otras infracciones y correlación de contener el mayor accidente que es decir militar insultar no sirve para nada ni sirve para adelantar muy sirve para salir de la situación mi sirve para seguir vivo

Voz 0313 23:15 alguien alguien alguien pensaría Bono puede ser un desahogo pero nos dice que no que ambas a más crispación más riesgo también no

Voz 13 23:23 efectivamente lo que ocurre es que es un núcleo uno Entesa para seguir este de alguna forma liberando mientras está gritando e insultando pero lo que ocurre es que como no consigue el objetivo que pretende cada ver grita más insulta más a ves el nivel de estrés es mayor

Voz 1546 23:42 esto me me mixtas teniendo en mente ahora por ejemplo dos futbolistas que está Enzar a todos y tal y después a la mano y bueno iba a ciento ochenta y eso es todo se queda en el campo estoy imaginando un conductor llegar a casa claro estaba conduciendo es que como es ese es algo que no es un desahogo yo yo en vez

Voz 0313 24:06 no en su tu en los coches unos cosas yo tampoco no no era yo suelo un mensaje hace mucho tiempo lo confieso alguna vez lo leí a mis amigos no lo echó más luz

Voz 10 24:18 esto pero puede ver una persona absolutamente civilizado

Voz 1546 24:23 Antonin en sus maneras desgracias caluroso

Voz 10 24:26 pero en el coche y puede ser otro persona y reaccionar de una forma bien distinta que es entonces saldrá del coche Volvo no insta dentro puede ser otra persona seguramente Francisco lo que yo estaba pensando es que a lo mejor tienen que hacer otro estudio complementario es hace ya sabemos como nos explica que gritar no solamente no no sirve para nada mientras conducimos sino que incluso nos puede crear problemas ahora qué es lo que pasaría en la sociedad Si ese veintiséis por ciento que reconoce que se pasa el día insultando en el coche o los que lo hacen en los campos de fútbol etcétera lo hicieran en la calle normalmente a lo mejor estábamos en un previa a la Guerra Civil no

Voz 6 25:04 no

Voz 13 25:05 bueno vamos a ver en la calle la conducción fundamentalmente son dos en primer lugar que por qué se produce esta conducta porque no es sancionable que es una de las cosas que nosotros estudiamos mi

Voz 11 25:19 de alguna forma

Voz 13 25:21 es no permitida por el resto de la de la población es bastante admitida entonces es la la calle con los vehículos la propia ciudad exactamente lo mismo la cuestión fundamental aquí es que que que es lo que estamos enseñando qué tipo de valores les estamos enseñando que nosotros llevamos a los niños al colegio podemos llevar los vehículos y estamos gritando insultando si les estamos enseñando un lenguaje al al niño que no es lo más adecuado después incluso de viene el colegio cuando sacamos dar una exactamente una una lección de lo que no hay que hacer

Voz 10 25:58 pero sueños está bien visto desde lo ya entiendo todo muy

Voz 1546 26:02 en castellano un vestuario de fútbol

Voz 6 26:05 salió Fran

Voz 1104 26:06 con once muchísimas gracias por estar en La Ventana y felicidades eh muchísimas gracias a ustedes

Voz 0313 26:12 sido un abrazo Jesús Tom Cruise gracias por estar también aquí hasta la próxima

Voz 11 26:16 un abrazo lo hagamos conducción On My Mind Funes menos acreditara

Voz 0313 26:23 por el Mundial

Voz 6 26:24 sí un abrazo por cierto estado mirando

Voz 0313 26:27 la lista de otros de los premiados en los IG Nobel de algunos curiosos eso un doctor japonés le han premiado por practicarse una colonoscopia asimismo

Voz 12 26:38 el quinto

Voz 0313 26:40 mirando ahora el el el premio de medicina para

Voz 6 26:44 los investigadores norteamericanos

Voz 0313 26:46 que han estudiado el uso de montañas rusas para tratar de cerrar la expulsión de cálculos renales

Voz 12 26:53 y con hable de sí sí sí sí el de antropología

Voz 0313 26:58 para un equipo internacional que ha recogido evidencias de que los chimpancés imiten a los humanos con la misma frecuencia como los humanos invitan a los chimpancés

Voz 1546 27:07 bueno me gusta en una montaña rusa

Voz 10 27:10 la montaña rusa y a mí me da mucho miedo de la colonoscopia

Voz 0313 27:13 el la auto colonoscopia me aterra eso nunca te lo vas

Voz 10 27:15 no no claro claro algo que puedes tener una piedra en el riñón claro lo más desolador es cuando te llega el médico dice bueno

Voz 1546 27:21 ya la expulsará hicimos expulsa

Voz 10 27:23 iremos gato estás ahí esperando a ver si tu cuerpo lo expulsa una montaña rusa eso es el Dragon Khan el elemento definitivo para cruzar bueno es que la alternativa

Voz 4 28:33 empezamos un Cataluña vivimos una moción de censura

Voz 14 28:36 primera que triunfaban cambio de gobierno el accionista loco del que yo hablaba la temporada pasada el rotativo el guionista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 4 28:45 tiene una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 6 33:24 saber Michael Isaías por la que de está escuchando porque capos por boda por funeral la donde vamos a pagar Pablo liada a suena la voz de Mons bueno es contar no se muy bien podría funeral pero sí estamos reflexionando y sobre el mundo de las celebraciones se que es un territorio muy basto y bastante bastante subjetivo hoy por ejemplo hay quien celebra que en conmemoración años años cien días de gobierno que dices hombre mucho tiempo no es cien días para hacer fiestas pero las hacen y luego en el otro extremo tenemos alguien a punto de cumplir setenta años que no hay manera humana de que pueda convertirse en Rey pero que están celebrando también la pregunta que la polémica de joder pero que es lo que celebran la polémica guía es la Lafuente

Voz 10 34:10 pues el Reino Unido está celebrando los setenta años del príncipe de Gales Carlos de Inglaterra aunque no cumplirá hasta el catorce de noviembre los fastos ya comenzaron el veintidós de mayo cuando su madre la reina Isabel ofreció una cena de gala en honor de su hijo a estas alturas el príncipe Carlos ya acumula todos los récords posibles de un monarca a la espera es heredero al trono desde los tres añitos el príncipe de Gales más longevo de la historia y cuando llega a reinar si es que llega será el más anciano de los Reyes en el momento de la coronación récords no le faltan desde luego la pregunta es y los que va acumulando son merecedores de celebración porque si la longevidad se hereda y su madre llega a la edad de su abuela Carlos en el mejor de los casos no llegará a reinar hasta los ochenta y quizás tenga que saltar el turno porque no se pueda sentar en el trono su caso es el paradigma de las

Voz 1546 35:00 esquinas más absurdas de una institución

Voz 10 35:02 hereditaria Easy las monarquías perviven su historia dejará de ser una excepción porque la gente cada vez se muere con más años así que quizás deberían plantearse si de la misma manera que hoy no puede reinar un menor no sería conveniente fijar una fecha de jubilación como la que tienen el resto de sus conciudadanos para que así su reino parezca un poquito de éste

Voz 17 35:24 el mundo

Voz 6 35:29 quiere reír Michael que bueno

Voz 1546 35:32 ochenta años puede sentar en su trono dudo no obstante si podrá levantarse sentarse si ahí pero es mira no es que yo soy absolutamente monárquico no no no soy sin embargo hay algo que admiro y de la monarquía británica es precisamente por sus fiestas cada vez que te monta una buena en el Reino Unido que deseo boda bautizo o incluso funeral o la apertura de los Juegos Olímpicos o lo que fuese notando percepción que por nosotros mismos no lo tenemos tú ves lácteas dijo que ligan triste gente que que Kiki Krasic pero realmente somos Aranda pero cuando la monarquía monta una fiesta vuela la percepción que hay sobre el Reino es bueno entonces la única utilidad que tiene hoy día es precisamente montar fiestas

Voz 0313 36:24 corresponsal en Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 36:27 qué tal buenas tardes los dos apuntó haríamos esta definición

Voz 0313 36:29 es una institución festiva básicamente enamorar guiso o no

Voz 0273 36:32 es una institución que se ve organizar muy bien las ceremonias eso y no hay ninguna otra vez el mundo que lo mejor lo hemos visto en las bodas en los bautizos y en los funerales que también son impresionantes el de la reina madre fue uno de los últimos Si bueno es todo el país el que el que entra en escena ellos son perfectos para estas cosas son son perfectos y efectivamente hablabais de una fiesta pues iba a haber fiesta además en el palacio de Buckingham en los salones de Estado que son los más suntuosos los de las cenas de gala cuando la reina región mandatario extranjero así que la de Carlos el catorce de noviembre va a ser una fiesta por todo lo alto da la impresión de que la Reina quiere marcar un cambio quiere marca un momento importante para el heredero que que poco a poco está asumiendo cada vez más tareas que que se reservaba a ella los viajes al extranjero por ejemplo Isabel Segunda ya no los hace se están distribuyendo entre Carlos y sus dos hijos entre Guillermo y Enrique con sus respectivas esposas Éste es el núcleo duro ahora mismo de la realeza Brett tánica el que está en las páginas de las revistas y de los periódicos y también es una generación la más joven que está sobrepasando claramente a Carlos Si a su esposa Camilla

Voz 0313 37:40 pero pero no les sale al paso no eso no está no está previsto no

Voz 0273 37:43 ah no eso no está previsto en absoluto eso sea descartado repetidamente también debo decir que para los noventa y dos años que tiene la reina pues sigue estando francamente muy bien eh

Voz 0313 37:54 a nivel de imagen quién tiene mejor

Voz 0273 37:57 no sin duda la Reina Letizia dentro duda la reina porque el príncipe Carlos ha tenido una vida azarosa y yo personalmente sabemos todas las historias en fin el lío persona que tuvo con su matrimonio condiciona no vamos a entrar otra vez en esto por favor sí pero pero también es una persona que opina demasiado que no siempre opina bien pero que deja sentir lo que él quiere hacer y lo que no quiere hacer ha tenido encontronazos serios con grandes grupos de profesionales uno de los más sonados fue con el con los arquitectos eh consiguió haciéndolo bien derribar un proyecto que ya estaba aprobado de Richard Rogers en el barrio de Chelsea en Londres IV hundió el proyecto de hecho impuso la arquitectura que a él le gusta que es bastante discutible entonces recibe si si si esto ocurrió es una persona que escribe continuamente au muy a menudo cartas a los ministros tratando de influir en educación en medicinas alternativas en otras muchas cosas y es este papel el más criticado a nivel institucional porque la Monarquía debe ser completamente neutral no entrar en política no entrar en estos asuntos y ahí es donde el príncipe Carlos posiblemente puede tener algún tipo de problema Si llega coronas

Voz 10 39:16 el Begoña Andes Francino te preguntaba por un salto que es el de Isabel hacia su hijo es decir que aplicase esto no está previsto pero hay otro posible salto y es que cuando fallezca larga vida a la reina pero cuando cuando fallezca que él mismo renuncie y que el salto se produzca desde la abuela al nieto

Voz 0273 39:33 eso todavía unas impensables

Voz 1546 39:36 que estaba disparando eh lo que he estado

Voz 0273 39:39 ya ya ya esa exactamente y no no además hay que plantearse también ella un poco más en serio Si Si la nueva generación como se habla Guillermo por ejemplo está tan preparado para para ser Frei en estos momentos para asumir ese papel institucional y eso no está nada claro no sabemos está este hombre bastante joven que tiene en la cabeza ni qué capacidades pero en fin eso no va a ocurrir

Voz 1546 40:04 vale vale es curioso Carles cuando preguntaba a ver a quién está mejor visto no goleada es Su Majestad la Reina no hay claro como estado comentando Begoña este príncipe Carlos no hace más que

Voz 10 40:17 a opinar de de esas cosas

Voz 1546 40:19 desde la arquitectura a cualquier cosa Moritz inscribir ministro Si ir al mismo tiempo libre claro pero pero la reina no opinan nunca no opina pero se estableció en los sellos postales en La Moneda Aitán no sé qué ceremonias es muy difícil que mete la pata sólo puede mete la pata a la hora de opinar y ejemplo no nuestro y para algunos meto la pata pero otros no con el tema del del uno de octubre es gratuito opinó a la segunda yo no me acuerdo el guía mientras yo tengo que ir yo tengo sesenta años no me acuerdo nunca la segunda públicamente opinando nunca nunca jamás ahora aplicarlos lo hace cada luna llena se sube el pan

Voz 0313 41:08 alguna cosa Begoña

Voz 0273 41:10 es que si queréis ver todos los salones estos del palacio de Buckingham los turistas lo pueden hacer hasta el treinta de septiembre pues veintitantos euros o libras al cambio y precisamente estos salones también os puedo decir que se va a retransmitir en directo un programa de magia o que va a haber en uno de los teatros de Londres eh por del del príncipe Carlos porque resulta que una de las aficiones del Príncipe es la magia oigo ex miembros del círculo mágico que es una organización para promover esta esta actividad pues sus miembros hay que pasar un examen o escribir una tesis atención para poder ingresar Carlos lo hizo al parecer presentando un truco de su invención aprobó creo que no buen churros

Voz 0313 41:52 conoce el truco no que nos lo que no no

Voz 0273 41:54 pero es decir que el truco era intentar hacer desaparecer el ser humano no funcionaba en A Coruña

Voz 0313 42:06 Begoña Arce corresponsal en Londres una compañera

Voz 6 44:11 qué te aburren

Voz 17 44:12 por qué

Voz 6 44:15 la cada vez

Voz 17 44:19 sí la respuesta

Voz 0313 44:49 necesitamos un montón de cosas en este país entre ellas seguramente que los debates políticos se centren en cuestiones que afecten directamente la vida de los ciudadanos pero luego la la cosa va por donde va llevamos muchos días semanas incluso finca voy a contar hablando de másteres de trabajos de fin de carrera de tesis doctorales de presuntos plagios en algunas ocasiones poniendo en duda la autoría de los estos hoy vamos a conversar con un escritor un escritor de verdad eh que por sus manos han pasado algunos de esos de esos trabajos no él él el publica novelas el se presenta concursos él tiene obtenía ahora lo confirmará una página donde bueno te escribe lo que quieras donde se ofrecía a eso Igropulo puede hacer te puede escribir una biografía o ventajismo un currículum ya los trabajos de final de esas cosas eso ya suena un poquito más serio y como esta tan de actualidad hemos invitado a asomarse a unos minutitos a La Ventana

Voz 1104 45:41 Juan buenas tardes buenas tardes cómo va eso sobrevivimos sobrevivimos todavía no

Voz 0313 45:47 con Juanma hablamos aquí hace un tiempo el horror de algún oyente porque él tenía una carta escrita a mano que habría recibido del del Papa Francisco ha enviado el libro a tiro ateo y él respondió que fue un detalle a propósito de esa de esa carta pero hemos invitado por el otro porque nos ha dicho yo hecho trabajos de fin de carrera y he colaborado en en alguna tesis cómo funciona eso jugando a ver

Voz 31 46:11 bueno es que entiendo que las inteligencias son complementarias con lo cual no hay ningún desdoro es el que en que alguien recurre Dati para que tú digamos les redondez algo que él no es capaz de hacerlo por su por su falta de pericia con la palabra en última instancia

Voz 1104 46:26 entonces porque no pero entonces debería yo firmado por los dos

Voz 31 46:30 no pero a mí me contrata para que digamos que maquilla responde eh mejor el léxico evitar excepciones la corrija otro tipo gráficamente y aconseje pero el trabajo de investigación los en el barro primigenio lo pone él yo pongo

Voz 1104 46:47 el entorno

Voz 0313 46:49 esto en el caso de las tesis

Voz 1104 46:52 vienen los casos de trabajos de fin de carrera

Voz 0313 46:55 pelín menos

Voz 31 46:56 claro algunos hechos que son relativamente sencillos no son excluyentes dice muy poco en favor de que me contrata

Voz 1104 47:03 claro que no es pero no

Voz 31 47:05 pero somos como somos mercenarios de la palabra porque por desgracia en ese país pues de la literatura veinte en exclusiva y lo sabes entonces tenemos que diversificar no y bueno desde nuestra la oscuridad ir vendiendo nuestro entrecomillas talento pues para hacer lo único sabemos hacer que es el manejo de la palabra escrita con los prestamos a eso El moral inmoral rasgos no lo sé no lo sé Carles

Voz 0313 47:27 no Juanma sobre qué has hecho un trabajo de fin de carrera por ejemplo luego te pregunto pero hubo un antes y un trabajo de fin de carrera sobre qué

Voz 31 47:33 pues hice sobre eh sobre un poesías de Fray Luis de León para la Universidad de Salamanca hace mucho tiempo cuando abre la página Web en dos mil doce fue ir después pues hecho alguno bueno hice uno Congreso también para la Universidad de Sevilla la sobremesa bajo el bronce que eran temas la pues a fin pero el otro que documentar no eran trabajos muy exigentes pero bueno siempre documentarse siempre aprendes son enriquecedores para que los para que lo hace en este caso para mí pero bueno yo no lo contrataría nunca porque es un fraude hacia hacia uno mismo sobre todo eh

Voz 4 48:08 lo que sabes escribir

Voz 31 48:12 así claro entonces de que parece que estamos hablando de de complementar algo que yo no sé hacer del todo el que lo haré mal zona especiales desataron el caso es distinto de carrera es bueno que es

Voz 0313 48:26 es que lo has hecho tú has hecho tú directamente Hoyo Juanma y cuánto cuánto te pagan por un por una tarea como esta

Voz 31 48:33 pues en eran los inicios de entonces yo estaba más necesitado bueno no lo sé cuando sajones necesitado pero poniendo por corregir una tesis una tesis de una manera muy exhaustiva e puedo decir lo que cobre ocho haciendo rehusó la verdad es una realidad entre Goya ridícula ahora me salía a él como la de un ruandés emigrado a Namibia ir bueno me llevó muchísimas horas muchísimas no lo sé si volvería a hacerlo por ese dinero de verdad

Voz 1104 48:59 de calificación una colaboradora que tengo

Voz 31 49:02 qué es la correcto tipográfica que es mi ángel de la guarda

Voz 1104 49:05 es decir formamos un tándem de entonces eso es lo que lo que cobramos

Voz 10 49:09 qué calificación obtuvo el trabajo

Voz 1104 49:11 cum laude sobre sobre que versaba Juanma

Voz 31 49:14 no lo puedo decir sobre economía porque

Voz 1104 49:17 todos lo mismo

Voz 31 49:18 no era sobre economía un tema muy particular porque las tesis sabéis que todas localizan mucho y al final las conclusiones son requeridas la mayoría no aportan demasiado al al bueno al conjunto de la once de la humanidad pero bueno he sobre economía no no lo voy a decir porque si lo dijera evidentemente el autor pues se daría por aludido ir yo sé con un cura con el secreto de confesión entonces

Voz 11 49:42 simplemente por eso ayer somos muy ido muy eso

Voz 31 49:45 no son muy yo quiero quiero en

Voz 11 49:48 en lanzar una una

Voz 31 49:50 a la una lanza de estoy diciendo la frase males lo sé sabores de de los que de los que hacen las tesis está esta mujer se le ocurrió mucho es Simón son muchos años de dedicación exclusiva bueno mucho sería entre dos y tres años que estuvo dedicación exclusiva con la es y entonces ahí hay mucho trabajo y mucha exclusividad por eso yo meter en que simplemente se esa insinuación fiel séptico ven que alguien tan ocupado pueda hacer un trabajo tan arduo

Voz 0313 50:18 ya ya

Voz 10 50:21 ahora más que cualquier texto necesita una segunda mirada Juanma incluso mucho más este tipo de de textos que son muy densos y a veces supongo que se repetirán ideas que tú lo ves perfectamente cuando las reservas desde fuera y a veces claro transmites todo lo que todas tus virtudes que ha sido la investigación pero también todas tus carencias porque a lo mejor la escritura no es precisamente lo tuyo claro no

Voz 31 50:45 absolutamente de acuerdo esa mirada cenital de de un espectador ajeno es necesaria de hecho yo mismo todos mis Texas todo lo que hago me lo corrige mi ángel de la guarda que no voy a decir sobre investiga porque porque uno uno mismo no se ve el mejor escritor del mundo si eso el que fuera discernir lo es en eso ocurre toro debería tenerlo

Voz 10 51:04 bueno Juanma es que te da una pista de que el siguiente trabajo en vez de el

Voz 1546 51:09 ganó el fijo ochocientos puede ser un aprobado pues novecientos

Voz 6 51:14 lo que tendría queremos hablarle fundado del el doble no es

Voz 0313 51:18 a pensar Hoyo Juanma en cualquier caso el Tour es escritor hiló subrayado al principio porque cree que es importante el el

Voz 31 51:24 sí sí sí es una profesión sigues escribiendo

Voz 0313 51:27 novelas sigue presentando de concursos sigue ganando alguno das cursos de escritura escribes para otros se puede vivir con esto

Voz 31 51:36 según siete siete multiplicas mucho y se les nota no decae está siempre embistiendo está siempre mareando estar siempre haciendo de comercial de cinismo estás con la cabeza agachada los días en que en que no te sale nada esperando teléfono suena pero bueno sobrevive si sobrevive pero ya te digo a base di di diversificarse muchísimo porque la literatura es la última novela que publiqué una fragilidad pues

Voz 0313 52:02 se quedaron sin veladitos yo porque no quiero pasar

Voz 31 52:05 a las pequeñas y medianas que sangran la vanidad y los egos de los escritores y eso es lo que publica Planeta uno de los grandes y tiene unos x uno

Voz 32 52:16 el ejemplar al a los autores normalmente son

Voz 31 52:19 veinte no se puede vivir de la literatura es imposible absolutamente vivir

Voz 0313 52:23 pero tú tenías un trabajo antes no

Voz 31 52:26 sin trabajo acomodado solvente y de ocho a tres inscribir su responsable de comunicación de una empresa llegó a tener mil trabajadores

Voz 11 52:34 yo quería vivir en el sector Carles

Voz 31 52:36 era débil todos las veinticuatro horas porque ahora digo sin rubor yo soy escritor claro entonces yo pertenezco una Associació de seguidores de mi provincia ir ellos se califican como escritores y lo digo el único exitosa yo porque uno es decir en distintas profesiones pero pero el escritor soy yo digo como profesión después el hecho de escribir la uno puede hacer lo mejor o peor con independencia de lo que

Voz 0313 52:59 no te has arrepentido no te has arrepentido nunca de él

Voz 1104 53:02 dar el paso tiene los finales de Messi en algunos instantes que lo aseguro cuanto puse en venta o subasta la carta el papá pues no lo puse porque claro

Voz 31 53:14 porque quise sino porque es lo máximo

Voz 1104 53:16 pues eso de precariedad Isabelle Some

Voz 31 53:19 pero que no pujó nadie ir con Chris o coliseo hacer lo incluso hable con eso hace vídeo con Christie no recuerdo cuál de las dos me dijeron que no tenía valor cuando se muriera yo digo pues que no

Voz 1104 53:29 en ese bueno para que yo pueda vender la verdad que no pero bueno de momento sigue a buen recaudo

Voz 0313 53:34 Juanma sigue extendiendo la página si no sí

Voz 1104 53:37 sí tengo tengo la páginas la voy a decir porque aprovecho la escribe lo que quieras