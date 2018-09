La Ventana (17/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1104 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:08 ha terminado sin acuerdo la reunión que han mantenido los sindicatos de tripulantes de cabina y la dirección de la compañía Ryanair

Voz 0138 00:14 es una reunión celebrada en el servicio de mediación

Voz 0268 00:17 mi traje en relación con la huelga anunciada por este colectivo el de los tripulantes de cabina para el próximo viernes veintiocho de septiembre no sólo en España también en Portugal en Italia en Bélgica y en Holanda en esta semana habrá un nuevo intento para acercar posiciones convocados por el por la Dirección General de Trabajo Ernesto Iglesias es el responsable de vuelo del sindicato USO sectoriales

Voz 2 00:34 es una crónica anunciada no luce hoy no habría nada nuevo que pone sobre la mesa por tanto pues nada pues se se mantienen intactos la reivindicación y habrá que seguir adelante habrá que convocar huelga tal y como procedimiento estimase agotado y la ley exige hay nada Hay en seguiremos para adelante para lo del día veintiocho No obstante el día veinte Nos veremos eh ante la Dirección General de Trabajo con su nuevo director e intentaremos hasta el último momento como hemos intentado todas las ocasiones el menú

otro de Innovación Universidades ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a los universitarios después de las presuntas irregularidades de los títulos de un instituto concretó en una universidad concreta ha dicho Pedro Duque acaba de terminar esa reunión nos cuenta Adela Molina que está allí nos dice que no se ha hablado del tema de los másteres y que en hora y media de encuentro han hablado de una reforma que lleva pendiente años

Voz 3 01:26 en la localidad de filas a los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos que no se preocupen que no se dejen llevar por todo este ruido que pasará a que en la universidad sigue siendo una universidad de calidad también decirles a las empresas que pensaban contratar en la universidad que tampoco se dejen llevar que esto pues es estamos hablando de de de de un caso muy concreto que no acepta practicamente

ser mecenas del Museo del Prado otra iniciativa que hemos conocido este lunes y que se enmarca en el bicentenario de la pinacoteca hay que no cuenta Raquel García a partir de cinco euros cualquiera empresa o particular en el museo en la web puede participar en este proyecto piloto que tiene como protagonista un cuadro lleno de misterios una obra inédita de origen desconocido Retrato de niña con Paloma de Bet siglo XVII valorado en doscientos mil euros Andrés Úbeda jefe de Conservación del Prado

Voz 4 02:15 para encontrar retratos femeninos y encontrar retratos sobre todo infantiles es rarísimo con la ternura y con la proximidad con la que se presenta la desconocida niña de la Paloma pues es prácticamente inédito en la época hay muy pocos retratos de esta naturaleza

la donación puede ser anónima o nominal hasta ciento cincuenta euros la desgravación fiscal es del setenta y cinco por ciento del treinta a partir de esa cantidad

Voz 5 02:42 dos partidos en la tarde noche de hoy de Liga Santander a las no

Voz 0138 02:44 sobre cierra la jornada cuatro Girona Celta de Liga unos tres a las ocho cierra cierran las cinco el alma

Voz 6 02:49 este Cádiz una semana en la que vuelve a la Champions mañana primera jornada a las siete menos cinco Barça sube a las nueve en Mónaco Atlético el miércoles tú no para Madrid y Valencia que reciben a Roma

Voz 0138 02:59 a seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 7 03:04 cadena SER Madrid en Madrid

Voz 0138 03:07 el presidente de los rectores Roberto Fernández ha evitado pronunciarse sobre el sistema utilizado en la Universidad Rey Juan Carlos que pagaba más a los profesores con más alumnos como les hemos contado en la SER este sistema favoreció lo ocurrido en el Instituto de Derecho Público en el que se impartieron los títulos del master de Cifuentes de Casado de la ex ministra Mons

Voz 8 03:24 bueno el presidente de la CRUE no suele interferir en la autonomía de las universidades un hay un Reglamento General queda el Estado pero después hay reglamentos particulares que aprueban los Consejos de Gobierno de cada universidad yo les confieso a ustedes que no conozco en detalle el reglamento de la Juan Carlos

Voz 0138 03:43 el presidente Ángel Garrido pide una reunión con Pedro Sánchez Garrido critica que Sánchez se haya reunido con el president catalán y no con él después de acusar al Gobierno socialista de hacer una política de marketing

Voz 2 03:54 yo les sugiero que saque un rato ya escuchado al separatista ya ha tenido muchas conversaciones con él la he visto muchas veces ahora que hable con las personas normales

Voz 0268 04:03 así la Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto dirigen

Voz 0138 04:05 gracias a raíz de las pintadas homófobas frente al Instituto Diego Velázquez de Torrelodones el pasado verano pintadas en el mobiliario urbano que aparecieron durante el mes de

Voz 0313 04:13 Bosti que la Asociación Arco Polly llevó ante la sección de de

Voz 0138 04:16 litros de odio discrimina Discriminación Raquel Fernández

Voz 9 04:19 Arco Paulino Welcome alcaldesa hemos vuelto LGTB y no duele con fueron algunas de las frases que se pintaron en los bancos arco iris situados frente al Instituto Diego Velázquez

Voz 0138 04:29 no fue una acción aislada ya que en ese lugar

Voz 9 04:31 se han registrado desde el verano de dos mil diecisiete un total de cuatro acciones similares pide la Fiscalía al Ayuntamiento información sobre la reiteración de los hechos Elena Biurrun es la alcaldesa

Voz 10 04:42 no estamos trabajando por la tolerancia el respeto y es un tema de prevención lo que no vamos a tolerar jamás qué tipo de ataque

Voz 9 04:49 hasta el momento se desconoce la autoría de esas pintadas tenemos treinta grados en el centro de la capital

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete de las seis en Canarias

Voz 1 05:09 servicios informativos

Voz 7 07:33 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 07:37 son las seis y siete minutos de la tarde a las cinco y siete en Canarias la historia quedaría visitamos hasta ahora de la mano de Nieves Concostrina nos confirma que las disputas territoriales son lo peor de lo peor provocan guerras y generan conflictos que se eternizan en el tiempo Bono tantos eternizan que a veces se olvida incluso el origen el cómo empezó todo hoy traemos a La Ventana Un caso que nos toca muy de cerca Melilla

Voz 23 08:04 en La Ventana acontece que no es con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 2 08:20 en Melilla ciudad autónoma española tan mona ella

Voz 1626 08:26 que esté enclavada en el norte de África es una cosa y que por ello Marruecos de la brasa de vez en cuando con la tontería de reclamarla otra muy distinta así que a ver si está la escucha el señor Mohamed VI le queda claro el asunto soberano porque el diecisiete de septiembre de mil cuatrocientos noventa y siete hace quinientos veintiuno años

Voz 0138 08:45 un conquistador que atendía por Pedro de Estopiñán

Voz 1626 08:47 eran conquistó la plaza de Melilla que poco después paso a la Corona de Castilla Isabel que señor Mohamed en aquel año en aquel momento el Reino de Marruecos no existía a treinta

Voz 7 08:58 por qué te habla el Rey del Real Madrid no dio un evento al que tiene parta Pepe frío al que está canino soy el príncipe de Bahrein que vaca

Voz 0486 09:21 buen humor movió punto Dans Melilla fue de los fenicios cartagineses romanos de los visigodos y hasta de los vikingos como es

Voz 1626 09:30 estaba allí mismo en el camino de todo el mundo el que pasaba por allí la atacaba la quedaba llegó el momento crucial de la Reconquista seguro que les suena cuando una tal Isabel un tal Fernando recuperaron el último territorio musulmán de la península Granada y Melilla seguía ahí invadida por unos y por otros ya saben en qué plan estaba el mundo hace cinco siglos pues a tortas por ampliar sus fronteras llena aquella zona del norte de África no existía una nación definida había pequeños territorios dominados por Reyes suelos cada uno a su bola y Melilla tan pronto pertenecía a unos como a otros en estas andaban cuando el duque de Medina Sidonia por su cuenta y riesgo dijo voy a mandar a alguien a que se dé una vuelta por Melilla envió a Pedro de Estopiñán con cinco mil hombres que llegaron vieron y vencer

Voz 7 10:15 con la crisis y la inflación ruso feo y alcohol Madoff era un ateneo irá Baby toda la población se murió porque es la remite a modo de esta seis supermercados ahí

Voz 1626 10:31 allí se instalaron soldados marinos dos curas un médico cirujano y un boticario y hasta hoy por supuesto que hubo intentos de unos y otros de arrebatar Melilla a España porque es una plaza estupenda rima ahí asoma al Mediterráneo pero no lo consiguieron fue casi dos siglos después de que Melilla formara parte de España cuando la dinastía alauita unificó el país inacción Marruecos así que ya me dirán cómo se le va a devolver Melilla Marruecos si Marruecos no existía como si Suecia reclamar a Melilla porque una vez estuvieron los vikingos

Voz 7 11:01 hoy gracias al ver cada una al desayuno conductores en vez de manteca con hora que dejó bien tapada merienda

Voz 0313 11:12 no sabe Ana y la verdad que nunca bingos en Melilla claro que estos anduvieron por medio mundo tierra hablaron con todo lo que pudieron pero ha pasado mucho tiempo así que mejor dejar las cosas como ésta y ahora La Ventana de los libros

Voz 7 11:29 si antes escribía para vivir ahora quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado

Voz 25 11:44 el bote las horas tan buen que no son

Voz 1104 11:58 eh Javier Prado buenas tardes amigo dejaría Banic arte hombre que te pasa qué pero hace mucho calor pero con abanico la radio hizo hace mucho calor en Madrid y sus aquí siempre he tenido un tanto por ciento folclórico que olvida la bata de cola encontró oye qué bien lo pasamos el viernes en Calaceite San fíjate Javier Sagarra buenas tardes cómo va la olla a alguien que haya eso Javier

Voz 0313 12:18 escucharlo volvimos a comprobar esa joder esa esa esa atmósfera ese clima que se crea cuando que se pone leer poesía de repente bonos la gente estaba muy atenta y era muy respetuosa con lo que estábamos haciendo pero en cuanto Benjamín arranca con unos versos en este caso además muy especiales para Haro de Ángel Crespo como un todo estaba Pedro Guerra tocando que también contribuye al clima pero como es ese fenómenos muy muy bonito hoy que es un lugar para recomendarlo es un sitio maravillosa historia aquí en oral con una historia cultural hacerlo en mundo de magnetismo se extrae no ha tú notas que no es un sitio como otro cualquiera queréis que en La Ventana de los libros donde hace años ya años y años que vive con curso llamado Relatos en cadena hoy hablemos un libro de relatos vengativa que José allá nada

Voz 7 13:07 la segunda verdad por qué

Voz 0313 13:32 esta tarde nos acompaña el autor de un libro de relatos que se titula mudar de piel un libro muy recomendable que ya lo hizo Benjamín ya cuya recomendación yo me apunto la mayoría de los cuales escapan en un territorio muy concreto el de las acciones familiares que casi nunca son fáciles y que tienen mucho que contar ese universo en el que al final todos habitamos no de una u otra manera un libro que empieza así

Voz 27 14:00 yo era el mayor si bien lo era por muy poco Lucía no cesaba de recordarles parecía asumir que mi condición me otorgaba ventajas eres el mal

Voz 5 14:10 señor tú decide que decía

Voz 27 14:12 en cualquier encrucijada cuando lo cierto es que solíamos hacer su voluntad compartíamos el recuerdo entre ha brillado de una madre a quién a pymes conocimos vivíamos rodeados de robles y pinos en un Airbus a casa a la que llamábamos la fortaleza y aunque no queda más lejos ni el pueblo donde asistíamos a clase ni el apeadero del tren que tomaba nuestro padre parada desplazarse a la ciudad no cumple hacía sentirnos aparte de todo de un lado estábamos nosotros y del otro el mundo del cual participaban pronto

Voz 0486 14:42 sobre el compañeros o las sucesivas empleadas domésticas que ejercían decente

Voz 27 14:47 las nuestro padre que lugar le reservamos difícil determinarlo dentro y fuera si se me permite la indefinición en los otros desde que pensábamos lo incluía

Voz 4 14:59 pero se trataba de una conjugación impositiva

Voz 27 15:02 reputada por un del cual sin confesarlo Nos defendíamos en realidad no pasaba de ser una ajada camisa de fuerza con la que intentábamos preservarlos según nuestro deseo retenerlo

Voz 0313 15:19 Marcos Giralt Torrente buenas tardes bienvenida de La Ventana como más gracias este es el primer relato Lucía yo como los hermanos tratan de preservar un mundo a su medida lo intentan lo intenta no intenten que hasta que en un momento dado la vida

Voz 28 15:33 los caminos divergen Iker

Voz 5 15:37 hace uno cuando los caminos se separan sin quererlo cuando yo siempre he intentado soy hijo único y siempre me han producido mucho misterio en las relaciones entre hermanos

Voz 0313 15:45 para mí ha dado máster sé que la palabra no hay que pronunciar la hora pero te podría dar un máster

Voz 5 15:50 tras este relato fue un reto presentes por eso porque nunca había escrito siempre mis narradores habían hablado en primera persona generalmente se parecían bastante a mí porque eran hijos únicos por lo general o al menos no se hablaba de hermanos no yo creo que este es el primer el primer texto en el que explícitamente al una relación entre hermanos y fue fue un reto sí pero espero que me ha salido habían esa hermano

Voz 0313 16:12 yo creo que muy bien muy bien sí a la familia es un territorio al que en fin todos podemos acudir en cualquier momento de de de flaqueza de de de de dificultad pero del que también queremos subir a menudo por una serie de problemas que forman parte de la condición humana

Voz 28 16:31 lo que incluyen el rencor la envidia el

Voz 0313 16:35 no sé el desprecio a veces el no sentirse bien tratado en por qué has buceado qué es lo que te atrae de este mundo para haber puesto el foco el cuerno en todos los relatos

Voz 5 16:46 bueno el la familia es como una representación del mundo pero condensada no en todos todos los fenómenos que se dan en el mundo sea en la familia de esa manera más aguda no y en ese sentido para mí representa un casi como una amistad de laboratorio no para el químico no tienes todos los materiales mano a mano no y luego también me gusta imaginar historias universales que pueden suceder en cualquier tiempo en cualquier región ahí es mucho más fácil que es lograr ese efecto digamos no identificación del elector cuando cuentas historias que suceden dentro de las casas no cuando no hay un exterior claramente diferenciado de otros exteriores no

Voz 1104 17:24 voy a voy a darle la razón a Benjamín

Voz 0313 17:27 algo que comentó el pasado lunes aquí en el programa que muchos oyentes recordarán hice libro Ademar cosa está muy bien estábamos Juan Tato cojonudo pero hay uno sobretodo que habla del proceso de pérdida de conciencia de un padre como la hija redacción lo vamos a hacer es tampoco estoy de acuerdo sombras que revelan Bono me parece tristísimo también ir de una complicidad de una dureza notables y habla de encajar uno más la de una familia sí está muy bien estamos yo yo creo que lo mismo

Voz 0281 17:58 que lo que sí que dos personas estén al lado no significa que estén Juno que dos personas que sepan quién quiénes son tampoco significa que se conozcan no yo creo que eso nuestros lazos a hablar mucho de eso no de de esa parte desconocida hemos todas las personas esa cara a cara en sombra y lo difícil que es conocer la incluso de los que son hijos padres hermanos y los problemas que causa el querer las conocer no cuando uno quiere invadir ese trocito de sombra del otro es cuando empiezan los problemas y en estos relatos casi siempre empiezan los problemas cuando hay algún grado de invasión aunque sea mínimo y cómo funciona

Voz 0313 18:34 los equilibrios de poder eh en en el en el cuento concreto del que hablábamos hermano que la distancia

Voz 0281 18:41 viene tal pero controla domina las siete

Voz 0313 18:43 acción totalmente para cabreo del del del que está de espectador bueno sí es cierto

Voz 5 18:50 creo que ninguno de nosotros ofrece la misma cara a todas las personas que decir ni siquiera ante uno mismo no son como vamos como pieza de un puzzle del cual ni siquiera nosotros tenemos el mapa completo o no si esa es la vida y eso eso yo creo que es lo que tiene que lo intenta desentrañar la la literatura no

Voz 0313 19:08 otro de Lorraine uno de los mejores otro de los grandes relatos de este de este libro que se titula Un refugio imprevisto cuenta la historia de un chaval de los de los setenta con un padre ausente otro padre ausente porque esa figura se se repite ahora invasivo no no suelen este libro

Voz 0281 19:24 es también es verdad

Voz 1104 19:27 verla

Voz 0313 19:27 los puntos de diciembre cosas pues este hecho

Voz 1104 19:31 a Bono su madre intenta cuidarle proteger leerle lleva de vacaciones

Voz 0313 19:37 a sitios distintos y tal esto lo puedo contar en un momento dado a este chico le pasa lo que a muchos nos ha ocurrido no que el grupo de chavales que tienes delante pues te crea o no les cae bien o lo que sea pero alguien sale siempre en tu defensa no sé como ocurre pero eso pasa en el patio del colegio en tal siempre hay uno que se mete ahí en medio de tal y aquí también pero ese chaval luego desaparece del relato es el que regala los huevos y la leche yo me quedo con ganas de de desde saber qué fue de chaval

Voz 5 20:05 en general la mayor parte de los libros es una aseguraron absolutamente de los cuántos son de ficción tales en este caso hay uno que está inspirado en un tío mío aunque la anécdota que se cuenta no es real pero bueno al personajes está claramente interesado un tío mío que extradición

Voz 0313 20:22 traición luego hay uno que tiene pedacitos de

Voz 5 20:25 realidad mía que es éste el que estás contando precisamente no yo tuve una infancia con casi en exclusiva con mi madre no tan dramática como la este niño Nos llevamos yo muy bien pero tenía la desgracia que cada verano legión lugar distinto para veranear y parámetros granos a una fatiga porque llegaba un sitio es conocido y empezaba la ardua tarea de hacer me amigos cosa prácticamente imposible como todo el mundo sabe en los pueblos en verano para aún madrileño para colmo no en la época si efectivamente esa anécdota pues sucedió en uno de los lugares donde pasó en verano me recibieron con piedras Bages todas las persianas de la casa hizo uno Safja va a buscar animadores y me dice amigo de de este maravilloso hacer lo que pasa es que solamente lamentablemente una semana porque luego terminó el verano como solía pasar ya jamás nunca supiste más supe más de nunca jamás

Voz 0313 21:16 inédita interesó tal vez sí

Voz 5 21:18 me interesó pero en esos momentos en la en la infancia cuando tienes nueve diez estuve unos de tus padres dice que era entonces era muy poco

Voz 0313 21:26 en una curiosidad malsana y morbosa ya lo sé pero este recibimiento a pedradas que en el relato se dice fue

Voz 0281 21:32 malentendido el tuyo

Voz 0313 21:35 malentendido o por algo en concreto llevabas

Voz 1104 21:37 no sé un traje que me gustaba o no a los de Franco

Voz 5 21:41 yo creo que eso es empezaron a insultarme desde el otro lado de la carretera yo me puse Gallito y acabamos piedras y yo no me di mis fuerzas será uno los al fin cosa estaba vais a correr tantos tuvisteis los dos atisba o de la carretera tú no fuiste agallas

Voz 0313 21:57 es triste no serán muchos pero hay hay

Voz 0281 22:04 hay una cosa muy muy repetirán el libro un poco el el la manera de vivir las cosas de los niños los narradores de los cuentos muchas veces son niños o jóvenes que está en formación no hasta qué punto las cosas que hacen los adultos sin llegar a juzgar si son buenas o malas y una separación el justa o injusta lo mejor o lo peor causar un efecto tremendo en los en los niños que lo viven como si les

Voz 5 22:27 arrancaran un cachito de Hanoi yo creo que es una

Voz 0281 22:29 leitmotiv que está casi todo el rato en el libro y muy muy bien

Voz 5 22:32 manejados duró esa perspectiva del niño o del adolescente es perfecta porque es una es una perspectiva como desde el extrañamiento o no quiere decir que la realidad en la que habitamos nos parece normal porque nos la contamos todo el día como relato nos contamos para empezar nuestra propia personalidad como son pero un poco desde fuera pues a lo mejor no resulta tan normal no están un poco desde fuera es la del niño y la de la adolescente

Voz 0281 22:58 abro montar tu crees que ahora los niños de ahora con Internet con teléfono bueno se están

Voz 5 23:03 más eh aparte de los padres

Voz 0281 23:06 cuál de aparte son los y los problemas con máquinas distintas bueno

Voz 5 23:10 que los niños nunca osea siempre han estado aparte los padres os Francia la la recuerdo fundamentalmente sólo a mi padre para empezar estaba generalmente fuera

Voz 0313 23:20 directo

Voz 5 23:20 la mente en otro país Mi madre estaba trabajando mientras yo salía del colegio sólo iba a casa sólo había durante un hace pocas pues una mujer que me atendía estaba en la calle con los otros niños no hoy en día los niños tienden a estar sobre todo encerrados en su cuarto con una máquina efectivamente no y eso pues puede que los entrene el mundo que ha de venir no pero también yo creo que dejan muchas habilidades sociales fuera no por lo menos que les tiren piedras y poder responder y luego correr

Voz 0313 23:48 enviado mucho o poco la perspectiva al ser tú

Voz 5 23:51 padre me ha cambiado esos ICIO poco

Voz 0313 23:53 conocido el de ser padre es un edificio muy glosado pero luego en el día a día poco reconocido por los hijos en su momento con el tiempo si todos nos acordábamos echamos de menos pero en el momento de la brega de la batalla de la infancia adolescencia es un oficio digamos bastante ingrato

Voz 5 24:09 me ha cambiado totalmente porque hasta que fui padre era hijo toda mi interpretación el mundo de la yo en contra de mis padres del mundo no ahora mismo es mi hijo lo primero yo soy un ser absolutamente secundario en la vida de mi hijo y estoy digamos a su servicio para facilitarle el tránsito por este lugar al que lo he traído a veces no sé si he hecho bien haciéndolo pero efectivamente a cambiar mi mi perspectiva no por eso también intentó tender una mirada un poco más optimista sobre el mundo porque después de todo este mundo ya no es el mío es el de mi hijo no sí

Voz 0313 24:39 como las canciones que cuando no las querellas dejan de ser protegida no hay un montón de de frase Si de reflexiones y de conceptos en en este libro mudar de piel yo me he notado como todos los lectores unas cuantas hay que hay una sobre la seducción

Voz 28 24:52 es la ley ahí lo pesada que decía el tema

Voz 0313 24:54 es absurdo que a veces empleamos pero sobre los afectos y su fecha de caducidad que ese es un concepto muy muy interesante no se queda con un par de frases que son de dos relatos distintos y las ponga sobre la mesa una dice además estoy bastante de acuerdo a veces vale más una ausencia cuidada con mimo que una presencia destiempo el donde la oportunidad y la segunda es hay afectos a los cuales preserva mejor el recuerdo entonces concluimos con todo esto que la distancia mejora mucho las relaciones

Voz 5 25:23 hay donde elegir hay hay relaciones que es Stars resultan muy dañadas precisamente de la distancia no pero también es un empeño

Voz 29 25:34 actuó o innecesario el aferrarse a

Voz 5 25:38 a vivir un tiempo cuando ya ha pasado no quiero decir y no hay que estar encima de las personas y no tener ese trato o ese roce constante no quiere decir que es traiciones el recurso lo que es la memoria o el amor en común no pero a veces es mucho más sanos y estar lejos porque la gente crece la gente madura y en esa maduración pues a veces la crisis la la la distancia se provecho

Voz 0281 26:00 esos relatos los que intentan recuperar relaciones perdidas y afectos abandonados no les sale muy

Voz 1 26:07 bien no

Voz 5 26:10 la última frase es de un cuento efectivamente sobre la amistad y bueno cuantos no hemos perdido amigos no por el camino que sin embargo de pronto piezas en el metro oí surge espontáneamente nosotros con no sea todo lo contrario te preguntas cómo es que alguna vez tuviste

Voz 0313 26:28 yo digo que quería llevar

Voz 30 26:30 con la la camita en la pregunta es por ahí por qué cuentos no quizá porque todo aquello que cuenta sólo quedan pedacitos como has dado porque exactamente esta forma no porque porque él este libro salió como un libro de cuentos se expresa en fragmentos breves

Voz 5 26:47 son una forma nacen del libro anterior no mi libro anterior a un libro de relatos del que estoy orgulloso y me sigue gustando mucho pero me había quedado como con la sensación de que no lo había hecho redondos decir que eran cuatro relatos que yo no reniego de ninguno de los cuatro pero que no forma un libro no pese al al tema común y entonces me queda esa espinita quise hacer un un un libro muy unitario muy amarrado con una estructura muy definida e Ignacio de eso porque relatos bueno siempre me he sentido eminentemente cuentista empecé en la literatura como Benjamín sabe bien con un libro de relatos no fue casual fue porque yo digamos en este periodo de formación de todo escritor fui eminentemente un lector de relatos no ha por ejemplo una de las las a momentos lectores más importantes de mi adolescencia apuesta colección de de la Biblioteca de Babel que dictaban en Siruela que dirige a Borges no entonces literatura borgiano eminentemente han había también algunas novelas y tal pero que sobre todo eran cuentos pues es la que me formó como escritor no yo empecé con cuentos tengo todavía ese corazón muy pero sí creo que además el relato te da una ventana perfecta sobre el mundo y creo que además es un género especialmente adecuado en estos tiempos

Voz 0313 28:00 barcos somos gente honrada pero a atracar te vamos a pedir que te quedes este ratito que nos queda en el y La Ventana de los libros y que no deshacer de jurado para para el concurso de relatos

Voz 5 28:10 feliz

Voz 31 28:14 un motero aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 0313 28:17 pero hace lo mismo pero por menos

Voz 31 28:19 pero trae tu mutua la mutua hay que bajar

Voz 32 28:21 el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Duero bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 13 28:34 yo que en qué puedo ayudarle

Voz 14 28:37 llamado a porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo robo no

Voz 15 28:41 pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra y mañana perfila recupero quiere alarme la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva

Voz 16 28:48 que protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 17 29:00 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus como

Voz 0138 29:03 comisión de apertura a la que te cobran banco formalizar ricos

Voz 18 29:05 comisión de subrogación recobran banco cambia hacia otro comisión por cambio de condiciones la que te cobren Baco por ampliar

Voz 0313 29:09 de títulos casi te viene todavía

Voz 19 29:12 la mejor conocer la hipoteca de un banco que

Voz 20 29:14 no te cobra comisiones elige bien

Voz 21 29:17 Texas naranja de ING elige entre variable mixta con

Voz 22 29:20 precio que buscas y cero

Voz 0486 29:22 cero cero comisiones encuentra la ONG punto es

Voz 22 29:26 hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina tambien hay vidas como las de María

Voz 0486 29:32 los Ruben que gracias a su testamento solidario una

Voz 22 29:34 te ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef punto es

Voz 38 32:14 el lema es cumplir de información Duque inquiete con todo el deporte en el mejor entretenimiento

Voz 39 32:21 con TDT escuche a toda la programación de la cadena SER la TDT de tu televisor recinto Niza lodo hice tres en tu mano toda la programación de la cadena de radio literal de España con pedirá de mando y escucha tu radio preferida la Cadena Ser en tutea LTU escuchan disfruta

Voz 38 32:42 cómo se define usted

Voz 7 32:44 ese feeling uno a uno oye te a a la frase como un oye te queda mucha a cada día el PP con la entrada la noche la asocie nada en juego la difusión también llama Cape

Voz 2 33:12 así se define en nuestros oyentes así eso me hechos sólo lo mejor el balón

Voz 1 33:26 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 33:35 antes de seguir con las ventanas de los libros les quiero anunciar bueno les quiero decir antes algo que me imagino que sabe la mayoría de los casos lo recuerdo los lo recuerdo estamos hablando además de Familia aquí con Marcos Giralt de ser padre y esas cosas que me imagino que todo el mundo sabe que el sonido es uno de los factores que contribuyen más directamente al desarrollo de los bebés y qué pasa que en Podium podcast a lo sabe muy bien desde hoy comienza en un proyecto que tiene una pinta fantástica sonajero que el título ya ya está bien traído iba ser un es ya de hecho un espacio sonoro para padres para madres IBI para bebes

Voz 1104 34:10 a esa Espinosa de los Montero buenas tardes qué tal el primer titular sólo eh

Voz 0268 34:14 pues pues si el sonajero el sonajero de de Fisher Price donde vamos a hablar de juego de aprendizaje de de desarrollo Queremos conversar con papás y mamás en un tono fresco y actual que son los parece fundamental en nuestros podcast vamos a buscar el lado divertido de las cosas vamos a fomentar las las conversaciones y sobre todo Nos lo vamos a pasar muy bien en familia todo eso alrededor del sonido de la voz que que yo creo que lo lo que todos los nos importa más el sonajero de Fisher Price va a tener cuatro puertas distintos vamos a explicarlo charlas es una serie divulgativa donde se hablará de todo lo relacionado con

Voz 0313 34:52 con preguntarte eso sí va a ser un proyecto didáctico divulgativo lúdico o va a tener

Voz 0268 34:57 tiene esas cuatro patas esta pata divulgativa de charlas donde se hablará de todo lo relacionado con el mundo de la crianza también vamos a poner la banda sonora a los juguetes con Dale al play nuestro podcast más lúdico placentera es el título de nuestra serie musical que se va a encargar de poner ritmo a eso tan complicada veces que es el el embarazo y por último y esta es también una joyita Bebé a bordo que es de las primeras yo diría casi la primera serie de ficción

Voz 0313 35:25 infantil qué hacemos y qué va a menudo

Voz 0268 35:27 dar nuestros viajes en familia te diré carnes que tenemos a nuestros actores más jóvenes de cuatro años de cinco

Voz 0313 35:35 a a bordo bajo una pista una pista de la trama nos miran al bebé a bordo

Voz 0268 35:39 en las aventuras de Martina nada estresada así se llaman los estresada Nos otra que las mamás del siglo XXI que son mamás que tienen que trabajar y la gimnasio cuidar a hacer la comida y además en este caso helada Martina protagonizada por nuestra compañera Marta González Novo de

Voz 2 35:57 hoy por Hoy Madrid en

Voz 0313 36:00 va a estar acompañada de su hijo Santi juntos van a hacer determinados en hechizos que van a encantar a los más pequeños poder esta tarde hemos averiguado que Príncep y yo no lo sabía que el príncipe Carlos es una aficionada a la magia que su tesis consistió en presentar un truco que no se sabe cuál fue pero que debió hacerlo bien porque en fin porque ahora lo hace goles a la madre les salió fatal Mari Ángeles Espinosa de los Monteros estamos atentos sonajero muchas gracias

Voz 1 36:39 relato este encadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 7 36:45 será escándalos

Voz 0313 37:03 Javier oyentes de La Ventana sobre todos los interesados en participar en este concurso de Relatos en ya les avisé que esa temporada pretendemos dar más más prestancia y más y más fuerte más peso con personajes que lo son a nuestros finalistas de cada semana así que les incorporamos a La Ventana de los libros antes de leer los relatos Pride

Voz 28 37:21 en su un poco se gestionen los nervios

Voz 0313 37:24 pero que iban a sacar esto pero para que metan baza también en todo lo que comentamos aquí los finalistas de hoy recordamos la frase de la semana anterior una frase muy concisa muy breve me oyes pregunta y a partir de ahí hemos recibido setecientos siete seis dos y seis restar presión a barcos y si no no si es que esto va creciendo y creciendo nubes jueves no sé dónde nos llevará los finalistas son Asier Susaeta Luciano Montero Gemma García Asier Susaeta tiene treinta y nueve años ese Vitoria-Gasteiz exige industrial y estuvo la pasada temporada en la final anual está bien tú te acordarás

Voz 1104 37:55 brasier cómo está aseguraron arratsalde al mejor dicho vamos a ver cómo vas muy bien muy bien qué tal efecto como el verano para escribir y para leer

Voz 41 38:06 si bien como siempre que tienes más más tiempo pues sobre todo lo más leído no estar igual que Morín espacio tenemos voy apuntando ideas y luego ya cuando vuelvo pues las trabajo Un poquito

Voz 1104 38:21 alguna lectura en especial que nos quiere comentar recomendar

Voz 41 38:24 pues los seres queme en que no habitan en un libro de relatos que ser cantante

Voz 1104 38:31 sí que vosotros otro que apunta a la moda otro de la música que salta también al campo de la literatura hay muchos ahora

Voz 0313 38:38 muchas no son nos venimos

Voz 41 38:41 el relato breve que negro que son teorías todo esto pero está está muy bien

Voz 0281 38:46 yo soy lesbiana acaba de sacar un novelón de quinientas páginas sus ha estado

Voz 1104 38:52 cuando tú no sé qué nos quieren echar que están fuera a ser que tiene que es mucha suerte amigo muchas gracias que te con nosotros sé que conversaba Luciano Montero tiene sesenta y ocho años es asturiano vivió en Madrid es psicólogo se jubiló hace tres añitos Luciano buenas tardes

Voz 41 39:06 hola buenas tardes es la segunda ocasión en la que llega

Voz 1104 39:09 hace unas semanas si no me equivoco no

Voz 41 39:11 ha pasado una semana sí

Voz 1104 39:14 oye lo de no sé si te lo pregunta otra vez lo de escribir es ese que te jubilado estuvo venía de atrás ya

Voz 41 39:21 siempre sea un poquito antes pero realmente ha sido después de jubilarme cuando la literatura pasaba a primer plano tanto como tanto la lectura ocupa ahora con mucho placer

Voz 1104 39:31 eso iba a preguntarte lo disfrutas no por supuesto que que que que tienes entre manos hora de lectura que estás leyendo Luciano

Voz 42 39:39 este verano está dando leyendo algo

Voz 41 39:42 buenas escritoras jóvenes latinoamericanas el IVA Monica Ojeda Samantha sueco Lin a Marian Enrique a un español caminos de barro y actualmente actualmente cuenta los clásicos con el otoño de Virgina Woolf destruyendo la novela Alfaro Virginia Woolf

Voz 1104 40:00 no está mal tiempo eh fíjate la retahíla de títulos que salta un momento Mariano

Voz 30 40:07 hábitos de los a mí a amigas que ha citado de lo más interesante

Voz 1104 40:10 pero para bueno Luciano que tengan mucha suerte Yllera garcilla tiene cincuenta años es madrileña vivía en Arzúa A Coruña es veterinaria han casualmente no trabaja era cómo estás buenas tardes buenas tardes lleva muchos años escriben el concurso quedó los este verano el verano en un aparca para en verano para la escribieron no descanso o no deseados no descansa nunca

Voz 41 40:33 esta verán hacia muy light mira eh nada siguen cogiendo ideas por ahí

Voz 0313 40:38 el alguna idea Time una idea que te que te ronda por la cabeza una

Voz 42 40:44 pues no sé ahora mismo

Voz 41 40:48 sí que está pensando mucho los niños y las reacciones de la infancia esas cosas y que ahora mismo lleva que tienes por ahí bueno es que es que tengo en la mesilla Los niños tontos María pues como que me sí sí Mesías

Voz 1104 41:04 muy bien que es mucha suerte al kitsch ahí con nosotros para lo que queráis que Benjamín trae otra recomendación hoy de peso pero pero de peso

Voz 43 41:14 sí

Voz 0313 41:40 el peso de casi setecientas páginas que es lo que ha invertido Julio Llamazares en en la Rosas del Sur pues sí

Voz 0281 41:46 porque Audi no acabó la Sagrada Familia pero Julio Llamazares y que ha acabado con un esfuerzo casi negro que equivalente a Nico de verdad su historia de todas las catedrales de España había publicado hace bastantes años ya una primer tomo Las rosas de piedra árabe obligado que llama Las Rosas del Sur que son las en España españoles todas las cantidades y a mí me divierte y me entretiene mucho me gusta todo lo que hace Julio Llamazares desde luego también como un novelista también como como poeta aunque sólo tenga un poco más olvidado pero me gusta mucho esta esta idea que ha tenido de ir visitando todas las catedrales de España no hablar solo de las catedrales obviamente hablar a cuenta de cuáles gótica algo ahí cuáles son los cambios que se han hecho en cada una habla de sus capillas a la historia habla de los episodios en fin eh que han ocurrido o dentro o fuera de ellas pero también habla con los vecinos que está alrededor habla por ejemplo llega a la catedral de Cuenca por ejemplo se pone a hablar con un señor que está ahí con una pinta el hombre bastante tirad ella que está pintando intentando venderle un para los turistas pega un poquito la hebra con él porque Julio Llamazares pega la hebra con todo el mundo según su propia confesión Isabel cuenta al sabe usted yo soy hijo de Arturo Pomar dice robó el niño genio del del ajedrez español el que empató con un hizo tablas con un campeón del mundo pues si no me ha ido la vida muy bien tanto ganarme la Ése es el tipo de Historia que puede contar

Voz 1104 43:13 has dicho Cuenca si te gustaría saber cómo está qué imagen proyecta ahora mismo la catedral de Cuenca ver cómo está pero ahora en este momento vamos a ver Paco Unión buenas tardes

Voz 0931 43:22 hola qué tal carro Paco buenas tardes a todos

Voz 0313 43:25 pues tu dirás las tardes estamos escuchando

Voz 0931 43:27 pues en la actualidad la catedral de Cuenca es el monumento más importante de la ciudad de la provincia el templo mayor conquense está abierto tanto a la liturgia con misas diarias a las nueve y veinte de la mañana a las doce y media los domingos como a las visitas turísticas entre las diez de la mañana y las siete de la tarde todas la semana que tienen que pagar

Voz 0281 43:45 según Julio Llamazares tres euros para entrar por cierto no

Voz 0931 43:48 el precio del pack completo son ocho euros catedral tesoro itrio aunque sólo la catedral Se puede visitar por cuatro ochenta el Trifón os cuento es precisamente uno de los últimos atractivos que se han incorporado a las visitas desde hace un año se permite el paseo por este corredor sobre la nave central de la catedral es decir desde las alturas y el visitante se puede asomar por la fachada principal y disfrutar de las vistas a la Plaza Mayor además este año se ha incorporado al recorrido el Patio de las limosnas lo que acerca al visitante a un nuevo mirador sobre la hoz del Huecas el segundo lunes de cada mes se celebra lo que denominan los lunes culturales con visitas guiadas conferencias y aquí el precio está reducido a un

Voz 5 44:26 euro

Voz 0931 44:28 que desde dos mil dieciséis con motivo de la exposición del artista chino Ai Weiwei que se instaló en la catedral este monumento ha visto cómo se incrementan las visitas en dos mil diecisiete pasaron por sus naves más de noventa y nueve mil personas frente a las setenta y cinco mil por ejemplo del año quince antes de la exposición el templo está en continuo a rehabilitación rara es la vez que lo visitamos y no encontramos alguna capilla cerrada por obras o cualquier otro elemento arquitectónico también algo necesario entendemos en un edificio que tiene más de ocho siglos y un apunte más hace un año la catedral de Cuenca fue el escenario de la entrega de los Premios Nacionales de Cultura que presidió el Rey dos que se reconoció entre otras personalidades a Concha Velasco o a Martí

Voz 5 45:06 yo

Voz 0313 45:07 muy bien Paco muchísimas gracias compañeros fíjate

Voz 0281 45:10 cuenta Julio que él cuando llega le cobran lo que cobran hundido se queja tampoco hay discutir con la taquillera pero luego cuando entra legal uno de esos aparatitos que te va contando la catedral más dice bueno al final esto de la explotación turística no está mal porque tiene desventajas y bueno la historia subiendo la parte de arriba de Cuenca encontrándose supuestamente con una monumento al al escritor Federico Muelas que es uno de los padres de Cuenca hay alguien le hizo una no es muy bonito mera Julio va a la Catedral Madrid alas de Extremadura a las de la Mancha a las de Levante bueno por toda España también va a las de las islas también va a la catedral de de Mallorca dándonos cuenta por ejemplo cómo es una catedral enorme parece más grande la catedral que la isla como tiene unas particularidades como mirar a la derecha una una capilla que está diseñada por Gaudí mira a la izquierda una capilla que está diseñada por Miquel Barceló sí con lucecitas una cosa verdaderamente extraordinario dice una cosa muy bonita dice que dice que en Mallorca al al quién llama a las mil formas de la belleza seamos capítulos un título muy bonito dice como él se sintió casi enfermo con eso me llama el síndrome de Stendhal que es que ante tanta belleza ante tanto arte una bruma te abruma son menos mareado esa su visión de Mallorca de la ciudad de la isla de La Catedral

Voz 1104 46:20 has dicho Mallorca Mallorca buenas tardes bona tarda

Voz 0931 46:23 qué tal buenas tardes qué tal Peter pues cuéntanos cómo está

Voz 0313 46:25 el Mallorca ahora mismo la según cátedra

Voz 0931 46:28 palma es uno de los iconos más típicos de Mallorca que ningún visitante se quiere perder es todo un reclamo turístico y además de las afinidades religiosas de algunos conciertos también se produce la espectáculo lumínico conocido como el espectáculo del ocho este fenómeno mágico son ocurre dos veces al año en dos fechas simbólicas el día dos de marzo en la festividad de la agraria el once de noviembre queda ya poco en San Martín a partir de las ocho de la mañana la luz del sol atraviesa el rosetón

Voz 0313 46:53 señor de la Seu y se proyecta el reflejo en la

Voz 0931 46:55 parece justo debajo del rosetón opuesto el de la fachada principal formando el número ocho este espectáculo es gratuito la entrada es gratuita eso sí además la Catedral de Mallorca ofrecen más acciones que despiertan mucho interés como por ejemplo es la visita de sus terrazas son doscientos quince escalones sólo para personas que gozan de buena salud del año consecutivo tanto turistas como residentes pueden recorrer la torre del campanario del templo y las municipales terrazas exteriores para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad Hay también a la bahía de Palma para hacernos una idea del interés hasta terminar el año ya no quedan entradas disponibles para los residentes durante los fines de semana los sábados que cuando es gratuito sino son doce euros por persona ir precisamente durante este verano ha tenido lugar una manifestación anti turística de RAM Palma esta entidad había colgado una gran pancarta en la muralla frente a la Catedral de Mallorca en protesta por el turismo masivo y es que en la Seu a diario está envuelta de turistas de cruceristas hice pueden encontrar decenas de vendedores ambulantes así como artistas de todo tipo también apareció múltiples a rodajes tanto en anuncios publicitarios o programas de tele

Voz 0313 47:58 visión gracias Peters un abrazo compañero eh

Voz 1104 48:00 noviembre vamos a esta oración de La Ventana en Palma de Mallorca iremos a la oportunidad creo que el nueve de nueve de noviembre