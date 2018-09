La Ventana (17/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias comenzamos en Estados Unidos porque el presidente Trump acaba de anunciar la aprobación de la declaración de estado de emergencia en Carolina del Sur después de los daños provocados por el huracán flores

Voz 1454 00:19 la tormenta recordamos provocó también la muerte de diecisiete personas graves inundaciones en este estado en el de Carolina del Norte esta declaración autoriza al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias a coordinar todos los esfuerzos de rescate en casos de desastre y además autoriza a destinar fondos federales para hacer frente a la actual situación hemos estado pendientes además en las últimas horas del recorrido del tifón que matado cincuenta y cuatro personas en Filipinas acaba de llegar a China y hay más de tres millones de personas desplazadas Victoria García buenas tardes bueno

Voz 1460 00:50 las tardes el tifón Man Hutch sigue su camino hacia el norte cruzando el territorio chino de Guangdong la provincia más poblada del país allí llegaron fuertes vientos y lluvias torrenciales ayer noche hoy están descargando agua Si vientos de más de doscientos veinte kilómetros por hora a mayores aún que los que el tifón a su paso por Filipinas dejó este fin de semana cincuenta y ocho muertos y millones de dólares en daños materiales algunos ríos de la localidad han subido casi tres metros su caudal desbordando si llevándose por delante casas y campos de cultivo hay tres millones de personas desplazadas a lugares más seguros

Voz 1454 01:23 una hora y media ha durado la reunión de los rectores con el ministro encargado de los asuntos relacionados con la universidad Pedro Duque se ha reunido con más de ochenta de los convocados para analizar la reforma pendiente pero no han hablado de los másteres sí lo han hecho en un comunicado en el que rechazan rotundamente que se utilice a la universidad como arma de pelea política se eleve a categoría general casos particulares Roberto Fernández es el presidente de la Conferencia de Rectores

Voz 1 01:44 el hecho de que haya un caso en un instituto que además está su You dice en ningún caso se puede extrapolar al funcionamiento del conjunto de la unidad española que ha conseguido ser estar entre los diez sistemas de Ciencia e Investigación más importantes del mundo que ha progresado notablemente su excelencia económica sobrevivencia académica en su prestigio internacional en absoluto un caso puede mancillar el prestigio de una universidad que tiene hoy debería ser orgullo de todos los españoles

Voz 1454 02:16 las regiones europeas afectadas por la despoblación piden Rex

Voz 0771 02:19 cursos y cohesión en unas jornadas de trabajo convocó

Voz 1454 02:21 las en Valladolid que se celebran hoy continuarán mañana van a elaborar un documento que remitirán a Bruselas y solicitan ayuda para frenar este problema Se trata dicen de formar alianzas entre las distintas regiones para luchar de manera conjunta vamos con el deporte Toni López buenas tardes

Voz 0827 02:36 quedar a estar muy buenas partido de clasificación al Mundial daban

Voz 2 02:38 el resto entra España Letonia en el Vicente de Francisco José Delgado ha empezado al partido Pacojó muy buenas

Voz 0699 02:43 hola muy buenas Toni oyentes de la Cadena SER acaba de comenzar este partido que va del camino hacia el Mundial de China España viene de perder en Ucrania pero es líder de grupo con seis victorias y una derrota eso sí una victoria uno pondría muy cerca de ese mundial acaba de arrancar primeros treinta segundos sin canastas España cero Letonia cero

Voz 2 03:00 gracias Pacojo además a las ocho cierra la jornada cinco dos tres con el Albacete Cádiz a las nueve lo hace la cuatro de Liga Santander con el Girona Celta hay recordamos esta semana empieza la Champions mañana Barça PSV y Mónaco Atlético en Madrid Roma Valencia Juventus

Voz 1454 03:13 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este lunes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 0827 03:21 a veces eh

Voz 1804 03:24 servicios informativos

Voz 4 03:28 más tarde yo gastar de los veces que digo esto cuando me comentan que puedo tener el mejor seguro de coche a un precio increíble que dos los libio directa Simon

Voz 5 03:36 las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 3 03:44 la de la brújula hablamos de historia Los Bayos como fiesta que procede del mundo romano luego se Cristian y estéril las voces que obtenemos Irán te mujeres Luis

Voz 1804 03:55 dos del mundo que nos rodea la Tierra gira principalmente forma una isla Eurasia y siempre con expertos que respondan a nuestras dudas

Voz 0313 04:03 copiar a los romanos el calendario a los griegos no

Voz 1804 04:07 cada semana la escuela de la brújula inicia un vuelo por la historia con Jesús Callejo Carlos Canales Juan Ignacio Cuesta David Centinela Marcos Carrasco y Francisco y quizá todos los viernes nuevo episodio en Podium podcast

Voz 4 04:21 en ese momento en el que busque otra vez te han vuelto a cobrar de más título otra vez a reclamar ellos otras dice escurrir el bulto

Voz 3 04:28 pues nada otra vez es que es un momento legalizadas

Voz 6 04:33 se celebra desde diez euros al mes

Voz 7 04:35 siente el poder de contar con un abogado tantas veces como nunca

Voz 3 04:38 te llama al novecientos cien

Voz 4 04:41 seis tres

Voz 8 04:43 en el otro lado letra que parece un plural pero al final no y sirve para elegir que algo es tuyo todo lo hemos trofeo delantero del colectivo

Voz 9 04:54 algún día tendrá que enfrentarse al inglés hazlo

Voz 4 04:56 ciento ochenta y dos euros con That's English el único

Voz 9 04:59 curso oficial de inglés a distancia That's English

Voz 4 05:01 com oye tú tienes alarma si una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos la de la playa la tengo para que no se meta nadie

Voz 1804 05:17 protege lo que más importa Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 0867 05:27 empezamos con Cataluña han vivimos una moción de censura

Voz 10 05:29 mira que triunfaba cambio de gobierno el guionista loco del que yo hablaba la temporada pasada

Voz 3 05:34 el país siempre vivo idealista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 4 05:39 y de una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 1804 05:43 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hora25 con Ángels Barceló síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil

Voz 11 05:53 no

Voz 12 05:56 la Ventana con Carles Francino

Voz 13 06:08 a mí

Voz 0313 06:43 estoy imaginando muchos oyentes preguntándose ahora comentando esta música me suena esta música me suena esta música forma parte de la banda sonora del cuento de la criada pasa que esta noche esta próxima noche ya sé que el descanso Sagrario eh pero tenemos una buena razón mucha gente tiene una buena razón para a no dormir para dormir poquito dormir menos que otros días no se celebra la septuagésima edición de los premios Emmy se podrá ver de madrugada en Movistar Series manía a partir de la una y media de la madrugada por eso digo lo de dormir un poquito menos y uno de los duelos más emocionantes va a ser entre el cuento de la criada que se elevó los principales premios dramáticos en la edición anterior

Voz 15 07:23 los hacer Ford han tenido el detalle de acceder a darte un periodo de prueba digamos física aportas muy pero que muy bien algo mejor te ofrecen que te que ves no yo no estará encadenada en este cuarto

Voz 12 07:49 y después Ayón la ejecutarán

Voz 4 07:53 el cuento de la criada de Guijuelo

Voz 0313 07:55 de tronos que después de un año de ausencia se encuentra lógicamente entre las favoritas con su última temporada este es el gran duelo el Madrid Barça de la series para entendernos pero luego hay otras que también buscan galardón galardones importantes están Woerth Walk the American The Crown

Voz 16 08:51 hay un asunto delicado que necesita

Voz 0867 08:53 sometidos a su consideración

Voz 17 09:02 su puesta

Voz 0313 09:07 sí sí supuesto José Manuel Romero buenas tardes

Voz 1084 09:10 qué tal buenas tardes amigo José Manuel como saben los oyentes

Voz 0313 09:12 desde la Cadena SER es el responsable de series de La Script y en un día te pregunto si estás nervioso tú también bueno no por ahora no pero ahora no

Voz 1084 09:19 tengo curiosidad a la gala de sí sí sí sí

Voz 0313 09:22 no lo aguanta el el gran combate la la gran pelea el cuento de la criada Juego de Tronos quién crees que así a priori tiene pues está está muy abierto

Voz 1084 09:32 ni siquiera las críticas en Estados Unidos se pone de acuerdo en que va a pasar yo creo que el cuento de la criada va a ganar por por las nominaciones que tiene sobre

Voz 0313 09:40 todo porque luego muchos de sus actrices

Voz 1084 09:43 no he ocupa puestos importantes de las nominaciones de interpretación y eso siempre es una señal Juego de Tronos hay que recordar que el año pasado no estuvo nominada por qué se emitió en verano entonces está fuera de plazo de las reglas que impone la cadena de televisión americana y yo siempre digo de los semi que hay una regla no escrita que si se olvidan de tiene un año o no entras por cuestión de de tiempo de emisión ya no vuelven porque le pasó por ejemplo a Mad Men que ganó cuatro tres Emmy seguidos y luego ya ni siquiera con el final ese final de Mad Men se acordaron de de Mad Men entonces yo creo que el cuento de la criada también por por la cercanía nos ha emitido en junio julio en Estados Unidos por el tema que trata claro que en el año del mito es el momento de su creo que sería raro que que no arrasara cuando sabes por ejemplo que su actriz Elisabeth Moss es la mejor iba a ganar Ésa es uno de los semi fijo que ahí sino sólo lleva pues será un escándalo seguramente

Voz 0313 10:37 oye de Juego de Tronos

Voz 18 10:39 mira que los caballeros estén allí

Voz 3 10:42 lucen junto a intrusos salvajes

Voz 18 10:44 somos intrusos fuimos invitados no por mi pueblo libre

Voz 19 10:50 los norteños y los caballeros del Valle luchamos valientemente juntos al hicimos mi padre decía que encontramos a los auténticos amigos en el campo

Voz 18 10:59 ataque absuelto en están derrotado

Voz 20 11:03 la guerra ha terminado llegó el invierno si los maestros aciertan será más fríos de los últimos mil años deberíamos irnos a casa antes de que llegue

Voz 0313 11:13 dejó de tronos de la última temporada que van a dar un apareciendo cositas se sabe algo más pues es sabido

Voz 1084 11:20 poco porque el secretismo es es tremendo Si se habla alguna toros el escapa algo vamos sólo hemos visto algunas fotos en redes sociales del programa Williams y algo de sangre sí en redes sociales van Juego de Tronos y que se llevó porque esto de los en y en mucha gente no lo sabe pero celebran tres galas Ésta es la gala de los famosos y de lo importante pero llevan celebrando galas desde hace diez días en mis técnicos creativos hizo lo que hacen es premiar pues desde el maquillaje la iluminación que ha habido premio para

Voz 21 11:47 eh representantes españoles y si ya lo leerlo

Voz 1084 11:50 los efectos especiales de de Juego de Tronos no para el ranchero a David Ramos se irá también en maquillaje para Ana

Voz 0313 11:56 ahora Ana Lozano no efectivamente en en el

Voz 1084 11:58 a H la American History

Voz 22 12:01 en otras series otras otras

Voz 0313 12:05 producciones que tengamos que prestarle atención

Voz 1084 12:07 esta noche pues en drama por ejemplo está entre esas dos Si acaso The Crown hoja de Crown porque puede ser una sorpresa que que entre a premiar a la historia de del reinado de Isabel II porque Juego de Tronos y el cuento de la criada también han tenido bajones de guión pero en otras categorías miniserie es la gran favorita ese como decías el asesinato de Gianni Versace eh con Penélope Cruz con Edgar Ramírez Ricky Martín un un elenco que también es muy muy de alfombra roja que les gusta a los Emmy y la verdad es que en esa categoría no tiene apenas competencia ahí sí que está nominado como mejor actor protagonista en miniserie también otro español Antonio Banderas por por interpretara a Pablo Picasso

Voz 0313 12:45 caso en guiños pero la verdad es que tiene poca

Voz 1084 12:47 las opciones porque la competencia es dura no esta Benedict Bach ir Darwin Chris Poor por el asesinato de Gianni Versace

Voz 23 12:57 Picos Machine que sí de chufla Ontiveros Iturrioz su cortes de Aguilar usted cumplir

Voz 3 13:12 claro

Voz 0313 13:13 bueno pues a la espera de conocer si Penélope Cruz o Antonio Banderas solos dos en fin se alzan con uno de los premios Emmy a los que están nominados ya comentábamos efectivamente lo decía José Manuel que dos españoles ya han conseguido hacerse con uno en la categoría de de creativos que hace unos días que que se otorgaron Se trata efectivamente David Ramos supervisor de efectos del Ram sito por su trabajo

Voz 3 13:34 juego de Tronos iré Ana Lozano

Voz 0313 13:36 que formó parte del equipo de una quilla Doreste American History Versace

Voz 3 13:52 English tantas veces la eh

Voz 0313 14:00 Swayze hará Lozano buenas tardes bona tarda buenas tardes y felicidades eh oye has maquillado a Penélope en varias ocasiones como cómo cómo es trabajar con ella

Voz 24 14:15 pues eso una maravillas porque aparte de que es un super papás sociedad es

Voz 0313 14:20 en una grada Cruz demás

Voz 25 14:23 esta vez las que se deja de repente pues Campa personajes es estropearlo con el cajero es verle cosas reales que ponerla guapa yo siempre lo digo es muy inflación

Voz 0313 14:34 y como y como y como cómo se elige osea en este caso concreto por ejemplo qué tipo de maquillaje decidisteis utilizar porque he visto que el premio en concreto al mejor maquillaje no protestó Nico qué tipo de maquillaje como se decide eso

Voz 25 14:48 cuando dicen aprobado chicos habla pues cuando no hubo Suances grandes propias y realmente habían prótesis en la serios aquí Edgar Ramírez llevaba prótesis que también estaba nominada por eso ecos por eso pues bueno lleva pequeñas prótesis que no se consideran prótesis porque digo son pequeñitas Torres si utilizamos prótesis en la boca prótesis dentales para aumentar el labio empezamos en en las pequeñitas en las cejas que al final decidimos a ponerlas porque el trabajo minucioso en el cual vas poco a poco intentando que se parezca porque el principio todo el mundo decía que equivocado al caso que no se parecen nada perdido Cardona Cela lo que pasa que sí

Voz 0313 15:31 aquí a trabajar

Voz 25 15:34 piezas hay cosas horas cejas pues la peluca de limpieza sobre todo lo que más nos ha ayudado es las tropas es de la boca cambiarle la forma de los labios te cambia el óvalo de la cara

Voz 0313 15:46 se está convirtiendo se están convirtiendo las series bueno ya son de hecho en un terreno tan tan exigente como el cine sólo tiene escasa porque hace ya dos décadas que te dedicas a ello

Voz 25 15:55 sí sí sí sí sea es son exe son muy exigentes y eso está muy bien son muy exigentes tienen presupuesto y cuentan con ellos para hacer pruebas probar cosas dos años es una maravilla

Voz 1084 16:06 además esta está Donatella claro que es muy alejada de la imagen que tenemos ahora de Donatella Versace no aunque todo el mundo creía que iba a ser el a una de ahora no es la los

Voz 25 16:16 ahora es alguna de los años ochenta y entonces eso en principio sí se como la aparte donde se acabará con la Donatella de ahora ir yo creo que no era una buena idea osa es como no hay que realmente se está hablando de los noventa y del asesinato de Gianni Versace en aquella época en la que lado tenía otra cara

Voz 0313 16:38 completamente diferente el mejor diferentes diferente y me me atrevo a decir que mejor eh

Voz 25 16:43 sí sí bastante pues ellos

Voz 0313 16:45 era una pregunta en estos en estas dos décadas en esos venía dedicando te al bueno tú empezaste que esta profesión debería ser menos usual de lo que es hoy cómo cómo ha evolucionado en este tiempo

Voz 25 16:58 la profesión pues no se entera o muy difícil porque era como familia costaba mucho entrar en cine

Voz 26 17:04 entonces poco a poco me fui me he metido

Voz 25 17:07 bueno y ahora ya pues bueno es una profesión que ya no está marcada por familias porque lógicamente ya mucha ya se ha jubilado bueno es dura porque no siempre contamos con los medios que queremos las películas deseadas bueno lo que pasa que también tenemos a ver si directores muy buenos aunque yo trabaje fuera siempre me queda cuando yo mucho tiempo fuera siempre tengo ganas de volver CBS como echo de menos uno se los técnicos de aquí echo de menos muchas cosas

Voz 0313 17:40 yo un premio y un premio como éste que has ganado me imagino que te abre puertas y ventanas de todo no

Voz 25 17:44 sí si sigo me me abre puertas lógicamente me había puertas en EEUU entonces estoy recibiendo desde hace tres años dentro de ella aquí lógicamente si te abre puertas es un mundo ya te digo que te deja te da opciones para hacer películas grandes como La Haya o provocó un Drácula que son películas muy gordas que el Caribe sí pero que ya te digo que son viento claro está el ganaron premios lógicamente pues bueno daba la porque aquí me conoce todo el mundo que ir allí no me conocen tanto

Voz 0313 18:20 muy bien Ana Lozano oye encantado asomado este ratito a La Ventana y lo he dicho que felicidades eh muchas gracias en un beso José Manuel para cerrar Jackass

Voz 6 18:30 eh eh está queda algunas series fuera

Voz 1084 18:33 eh si yo para mí es que cada uno tiene su pero no para mí The que que es el espino la secuela no de The Good Wife yo creo que ha sido una serie muy combativa políticamente contra contra Donald Trump y ha completado una temporada maravillosa en la que le ha dado por todos lados desde el FBI la trama rusa hasta el el tema de la prostituta no que cayó pagándole sobornado La entonces pero bueno y es verdad que los académicos y nosotros no podemos ver todas las series de los además tampoco entonces es quién la envía a los capítulos que pueden ver también pues el marketing

Voz 3 19:07 suma mucho a ver qué pasa

Voz 0313 19:53 son las siete de las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 27 20:01 y es que la vida media de los neumáticos es de treinta y cinco mil kilómetros en naranja tela pone más fácil tener más precios bajos neumáticos todo el año para tu comodidad abrimos hasta las veintidós horas y las veinticuatro horas el auto punto es por auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 28 20:20 Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso sea propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos sacan lo

Voz 10 20:32 echarle una mano a Matilda el agua es una la Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda red Gear de la Comunidad de Madrid le

Voz 3 20:43 la información del tráfico

Voz 29 20:46 a esta hora en Madrid tenemos dos averías que complican la circulación de manera importante una en la helados en Torrejón que provoca tráfico lento en ambos sentidos y otra en la M40 que también provoca tráfico en ambos sentidos en la zona de Villaverde retenciones en los accesos de entrada en la uno hasta el Nudo Manoteras en la A dos en el cruce con la M treinta y cinco en la intersección con la M40 de salida por la A cuatro en Pinto por la A cuarenta y dos en Getafe cinco en Alcorcón en ambos sentidos hay complicaciones por la A uno en Alcobendas la A tres en Rivas la cuatro en San Cristóbal las seis entre las Rozas y El Plantío la M40 dificultades en Coslada hacia la A tres en el barrio de La Fortuna hacia la A42 y en Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la A Además en la M50 hay complicaciones en ambos sentidos de la marcha entre Majadahonda y Las Rozas

Voz 0867 21:35 con matriz diferente en el que poder circular con libertad

Voz 4 21:37 con menos contaminación bonificaciones apartar es posible

Voz 1804 21:41 gracias al que admiro un crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se Ricard Jesús Rubí ahorra combustible Vera tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un híbrido que ya

Voz 0867 21:56 más allá de unas elecciones y más allá de quién no quiénes sean los candidatos Madrid trata de mirar al futuro mañana se celebra en Cibeles el debate sobre el estado de la ciudad nosotros hemos bajado esta tarde a la calle de la Gran Vía para que los madrileños nos cuenten lo que todavía le falta a Madrid que es mucho

Voz 3 22:14 la política estaba la política sin más general quitaría las habrá que siempre tenemos parte de Madrid aprovechan las obras se hagan más carreras de cuidado con el turismo

Voz 6 22:28 eso PSOE y hacer una ciudad viví visible el favor notamos lo va a las palomas claro eso no se puede equidad

Voz 3 22:36 pues mira por ejemplo el metro que se por las noches abiertos creo que sería importante hacer algo en cuanto a toda la gente que está viviendo en la calle ahora mismo está unos impuestos que creo que podrían invertirlos en solucionar el tema también de los manteros y entonces se que se les está siendo bastante más como tener la mano has levantada podrías interés La Ventana de Madrid

Voz 30 22:59 muchos comba al alcohólico

Voz 3 23:02 si todo va bien

Voz 0867 23:04 el debate de mañana de España despejado su futuro electoral Manuela Carmena tendrá que explicar qué le queda por hacer hasta mayo de momento tapar zanjas y acabar las obras y para qué han servido también estos cuatro años de un gobierno del cambio un gobierno que ha tropezado en ocasiones con la inexperiencia otras veces con la torpeza y que se ha apuntado muchos tantos en materia de movilidad de Medio Ambiente Urbanismo un gobierno de izquierdas que desbloqueado curiosamente lo creció en Chamartín sí pero que no ha acabado ni con la suciedad de las calles con la amenaza de la ficción que está full

Voz 10 23:36 minando la vida del barrio y hace casi imposible a día de hoy comprar o alquilar un piso en el centro de Madrid

Voz 0867 23:44 políticos hoy de momento hablen los que diseña las ciudades debate sobre el futuro de Madrid en el Colegio de Arquitectos su Madrid que demanda una nueva planificación urbanística más allá de ensanchar unas aceras vamos a la sede del COAM Enrique García qué tal muy buenas tardes

Voz 31 23:59 qué tal buenas Arles Javier sí porque ensanchar las aceras además una iniciativa que responde a una preocupación medioambiental lo incluso estética es también una forma de establecer un modelo determinado de ciudad eso es lo que se va a debatir apenas en unos minutos ya está lleno este salón de actos del cuando en plena calle Hortaleza lo van a hacer el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid José María Ezquiaga también el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona Salvador Rueda cuál es el futuro de la ciudad de Madrid fue el futuro de las ciudades que es el título de este debate en el que se va a hablar de algo tan cotidiano para los madrileños como los problemas para acceder a la vivienda o el uso del transporte público una invitación a reflexionar sobre algo la ciudad que si me permites al otro son describió el Entripori el antropólogo francés la cosa humana por excelencia

Voz 0771 24:43 gracias Enrique a las siete y media arranca el debate

Voz 0867 24:45 que organizado por el Cogam con la participación de Radio Madrid entrada libre hasta completar aforo La Ventana de Madrid Javier Casal Cycle veinticinco Ignacio Aguado portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 0771 24:57 buenas tardes mucho haber ido en coche a las

Voz 0867 25:00 Gran Vía si cerca cerca pero está cumple

Voz 0771 25:03 aparcar pero siete en coche venía de la Asamblea

Voz 0867 25:05 que tiene acusarlo no no ha venido en Renault cinco

Voz 0771 25:08 pues eso dejó al niño en su finca mis mire sin cabeza

Voz 0867 25:12 hay que había coches se que citar en el Debate sobre el estado de la región y tuvieron que optar ustedes por el Renault cinco usted para referirse al PP IU en el caso del PP para referirse a Ciudadanos por cinco mil

Voz 0771 25:22 bueno pintamos el reloj cinco porque creo que todo el mundo cuando lo citas le viene a la cabeza que coches un coche que los años setenta ochenta

Voz 22 25:32 pues era un coche bueno pero que

Voz 0771 25:35 ahora pues no te vale para hacer viajes largos y sobre todo que hay otros modelos pues seguramente mucho más confortables con más garantías y con buena pues mayor durabilidad no

Voz 0867 25:46 por ecológicos es mucho más ecológicos digerido el debate sobre el estado de la región tengo la impresión de que usted Ángel Garrido buscaban lo mismo que Gabilondo no salió al ruedo porque básicamente tiene el cartel garantizado pero pero que ustedes se enzarzaron en reproches varios no sé si pensando en los ciudadanos o realmente en sus jefes para que les tengan en cuenta

Voz 0771 26:08 no yo al menos no no sé cómo enfocar el señor Garrido el debate yo lo

Voz 1084 26:13 que con algo de preocupación por qué

Voz 0771 26:16 de esta legislatura se acaba es verdad que hemos hecho muchas cosas nosotros hemos intentado ser útiles en la medida de lo posible con con la fuerza que tenemos en la Asamblea de Madrid pero llega lo rápido la próxima legislatura y hace falta un proyecto para la Comunidad de Madrid hace falta que se marquen las líneas estratégicas de lo que queremos que sea la Comunidad en los próximos años hace falta un presidente con visión con capacidad de llegar a los ciudadanos de generar otra vez ilusión no por la Comunidad de Madrid tenemos los mimbres pero no falta un buen capitán de barco

Voz 0867 26:48 eso lo digo porque yo no encuentro explicación a según qué cosas por ejemplo esta reflexión suya al inicio del discurso una reflexión que muy madrileña no me parecía

Voz 1022 26:57 porque la política no se viene

Voz 32 26:59 a gastarse el dinero público dinero de los impuestos el dinero que tanto esfuerzo ha costado a las familias en prostitutas y cocaína como los cargos socialistas del PSOE en Andalucía a la política

Voz 0867 27:14 hecho una diputada socialista tuvo que borrar un tuit este es el nivel que cabe esperar de la nueva política bueno yo

Voz 0771 27:22 tenía que este tipo de cosas no pasaran en política

Voz 0867 27:25 pero es que pasan retrasa su discurso no no lo de las prostitutas y la cocaína lo digo por la referencia que hace usted en un debate sobre el estado de la región de la Comunidad de Madrid sobre una cuestión que tiene que ver con Andalucía y que a priori no nos toca para nada de cerca los madrileños

Voz 0771 27:39 lo importante contextualizar lo que ha sido el bipartidismo para bien y para mal para España entonces mi introducción que era lo que lo que habéis dispuesto a introducir al debate lo que lo que quería sentara las bases de la nueva política de lo que es la nueva política basada en valores basada en servicio público y no en casos como los lamentablemente hemos conocido a través de los medios de comunicación de gente en Andalucía pues que se gastaba el dinero en cocaína de prostitutas gente en Madrid a Basso sobres en B gente en Cataluña que seguida mordidas del tres persiguen gente en Valencia etcétera etcétera etcétera y eso no puede ser entonces o en Madrid en Andalucía en toda España hay que cambiar a esos políticos si hay que cambiar la forma de hacer política y eso es lo que reivindicar

Voz 0867 28:18 el discurso bueno podría usted de Arroyomolinos y del exalcalde de Ciudadanos lo tenía un poquito más cerca

Voz 0771 28:25 haber sido molinos pero era reunidos a día de hoy nadie ha se ha acreditado que es donada es más creo que los vecinos de Arroyomolinos están contentos con la gestión que se ha hecho en su municipio el resto grupos Parlamente grupo municipal está bien porque de hecho han vuelto a darnos la confianza después de la dimisión del alcalde a sigue tan mal no lo estaría haciendo al grupo municipal allí

Voz 0867 28:46 usted pidió ayer a Pedro Sánchez que que pida perdón por el asunto de la tesis y ha dado por hecho usted que que Sánchez plagió esa tesis doctoral voy escucharle también a usted en unas declaraciones que hizo ayer no entendemos muy bien qué quería decir con estas palabras

Voz 33 29:00 bueno yo creo que en lo que tiene que hacer es pedir perdón El a los españoles como decía al principio de él ha reconocido la Moncloa ha reconocido que ha plagiado casi un trece por ciento de su contenido al menos un porcentaje del cuarenta por ciento pero la propia Moncloa reconoce que ha sacudido un trece por ciento

Voz 0867 29:15 no me parece ético no Moncloa no dijo que que eso era un plagio ni ni que si hubiese copiado plagiado el trece por ciento

Voz 22 29:23 bueno dijo que según este sistema

Voz 0771 29:26 Gemma no del que ahora todo esto dijo

Voz 0867 29:28 no lo dijo Moncloa sí por la pregunta viene acerca de si tener

Voz 0771 29:31 los que pedir perdón tenía que pedir perdón Albert Rivera al señor Sánchez hombre no todo caso tenga que pedir perdón él por amenazar con el dedo a la bancada de Ciudadanos tendrá que pedir perdón él por tener oculta su tesis doctoral y mentir en sede parlamentaria diciendo que era pública tendrá que dar muchas explicaciones yo creo que ahí hay un posible fraude con respeta su tesis doctoral y lo lógico es que vaya a dar explicaciones que no se pongan nerviosos simplemente es que vaya a dar explicaciones Congreso nos diga si lo que publican algunos medios de comunicación que no son cualquiera estamos hablando de medio de comunicación muy importante de este país es cierto o no esos medio de comunicación a los que amenazó con querellarse contra ellos se ratifican en lo dicho y lo que decían era básicamente que la tesis está plagiado y como hay duda razonable acerca de la autoría de esta tesis de su relación con determinados miembros del tribunal lo que hemos pedido es una comparecencia que no se pongan

Voz 0867 30:25 es una cosa y otra cosa es lo que usted dijo que no era exactamente preciso y en esto coincidirá conmigo

Voz 22 30:31 yo lo que dije es que si hay un porcentaje de copia que no es original pues lo lógico es que dé explicaciones si hay párrafos enteros que están sin entre

Voz 0771 30:40 Villar Si hay pero si hay un

Voz 0867 30:43 sistema informático que he dicho que hay un parecido un trece por ciento pero que hasta el veinte por ciento las universidades digámoslo toleran dónde está el problema si están ustedes enredados en un asunto del que quiere sacar jugo

Voz 0771 30:54 nada más sacar de esto para intentar zanjar el tema en una dirección o en otra es que hable en la comparecencia mañana vamos a ver si esa comparecencia va hacia adelante no esto es muy sencillo si yo recuerda Pedro Sánchez pedir la dimisión de Cifuentes

Voz 1084 31:06 antes de comparecer nosotros queremos

Voz 0771 31:09 que vaya a comparecer el señor Sánchez que explique el tema de la tesis porque es nuestra labor ejercer el control a al al partido en el Gobierno en este caso al PSOE en este caso el señor Sánchez ya está no hay ningún ánimo detrás lo único que lo ha tomado a mal se lo han tomado como algo personal ya ha empezado a amenazar a medios de comunicación a periodistas no subía el dedo el Congreso diciendo os vais a enterar hombre Nos amenaza nosotros está tranquilo cuando tiene que hablar con el señor Torra no pierde los papeles cuando el independentismo está tratando de liquidar el Estado en Cataluña pero si pierde los papeles con nosotros por pedirle explicaciones pues no me parece de recibo sinceramente bueno bueno ahí a él

Voz 0867 31:49 no vamos a hacer una pausa le preguntó en seguida por Madrid por su relación con el Partido Popular y por la negociación de los presupuestos

Voz 3 31:57 la Ventana del Madrid

Voz 12 32:03 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana a seis la ventaja

Voz 35 32:10 cadenas

Voz 36 32:16 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa combina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho VI

Voz 3 32:29 cinco

Voz 37 32:32 el hombre gritaba pero Lola para que Boyacá

Voz 36 32:42 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 12 32:52 sigue en las redes sociales en Twitter en Facebook

Voz 3 33:06 ex dios radiofónico no encuentro nada que me guste será Kurt Pandillo será que este medio de comunicación no será que no has escuchado la ser escuchado y no no me gusta decir que no que no has escuchado la SER

Voz 38 33:29 yo no has encontrado no pues yo yo no puedo mentir la la la SER la escuchado no no me gusta mucho mucho mucho relativismo moral mucho buenismo

Voz 3 33:39 cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oído láser sentidos yo decía que no oigo la SER la Cadena SER podemos gustará a todos pero nos conformamos con gustar teatro estaba meloso siete de la tarde y treinta y cuatro minutos antes de Madrid Puig

Voz 0867 34:09 sintonías nuevas que todavía no tenemos costumbres señor Aguado habrá Presupuestos en Madrid

Voz 0771 34:14 bueno si el PP aceptan nuestras condiciones Asimo negociada a los tres anteriores ya habido presupuestos yo espero que en este cuarto también son tres condiciones que se pueden incluir desde luego nosotros vamos a pelear con ellas y sí señor Garrido rectifica ya acepta pues las tres iremos adelante y sino pues te debe buscar otro socio para sacarlos

Voz 0867 34:34 eso usted ha fijado las líneas rojas una de ellas es que sea gratuita la educación infantil en la red pública madrileña de guarderías el Gobierno ha dicho que no

Voz 0827 34:43 a ustedes su es Ángel Garrido

Voz 0867 34:45 que va a tener que tragar con esta propuesta ha dicho que que es más caro de lo que ustedes en principio han calculado previamente

Voz 0771 34:51 bueno yo creo que se confunde de cálculo sinceramente no sé si es por qué pues no ha estado en la negociación de presupuestos o porque no ha hablado con su consejera de Economía pero el coste aproximado de que las escuelas públicas infantiles de cero a tres sean gratuitas a partir del año que viene es entorno a treinta y cinco millones de euros más someras creo que es una inversión necesaria que es prioritaria y que va a ayudar a muchísimos miles de familias madrileñas que llevan a sus hijos a escuelas públicas infantiles guarderías de cero a tres y que a partir del año que viene van a ver como no les cuesta el dinero que cuesta este año me parece que eso es hacer política útil por eso lo hemos puesto como una de las condiciones otra tiene que ver con la tarifa cero para para autónomos para autónomos que contraten a su primer trabajador que tenga modificada la cuota al cien por cien en la Comunidad de Madrid y la tercera es ampliar en dos mil nuevas plazas las plazas de residencias de mayores en la Comunidad de Madrid que hace mucha fe

Voz 0867 35:42 en principio a priori ya digo que no veo que las condiciones sean imposibles a quién beneficia más que se aprueben las cuentas al Partido Popular o ustedes teniendo en cuenta que van a ser los últimos presupuestos y que van a coincidir prácticamente con la campaña electoral fue yo creo que benefician a los madrileños

Voz 0771 35:56 dime de igual que el año que viene hay elecciones sinceramente ya el día veintiséis de mayo yo creo que son las selecciones pues los madrileños decidirán a quién quieren ver en la Puerta del Sol como presidente de la Comunidad de Madrid yo voy a trabajar mañana tarde noche para hacerlo y hasta entonces pues ser útil lo más útil que pueda llegar a acuerdos con unos y con otros sacar adelante medidas no puede decir lo mismo el PSOE Podemos y que han votado en contra a los tres presupuestos E imagino que votarán también en contra a estos sin poner ninguna condición porque no ponen condiciones votan no por defecto lo cual me parece que el siglo XXI pues es una manera hacer política un poco triste Yeste

Voz 0867 36:31 los aforamientos en Madrid llevamos meses con este debate ya no hacía falta que lo pusiera sobre la mesa Pedro Sánchez pero nosotros no salimos del bucle no y en principio no se reunirá la ponencia para esta reforma estatutaria para que salga adelante una de las promesas electorales de Cristina Cifuentes y que ustedes habían contemplado precisamente en ese acuerdo con el que facilitaron el Gobierno de Cristina Cifuentes es por qué estamos estancados en esto por qué no sale adelante

Voz 22 36:55 porque no quiere pero eso no no quiere ni Pepe

Voz 0771 36:59 eso PSOE el año pasado nosotros mandamos una carta hace ahora un año tanto PP como PSOE para poner en marcha una reforma exprés del estatuto o habríamos tardado semanas en ponerlo en marcha nos dijeron que no de hecho votaron en contra en el debate sobre el estado de la región del año pasado tanto PP como PSOE creo recordar que Podemos se abstuvo es decir no hay vuelo si no hay voluntad no sé porqué querrán seguir protegiéndose querrán seguir manteniendo sus privilegios pero en cualquier caso no vamos a tirar la toalla vamos a seguir insistiendo en que se eliminen los privilegios a políticos en la Comunidad de Madrid y en otras donde sí lo hemos conseguido en Andalucía y Madrid lamentablemente no dista comunidad

Voz 0867 37:32 que no lo va a haber este está en esta legislatura es probable que se ve antes a nivel nacional que a nivel Madrid a pesar de que Madrid Se puso ese debate mucho antes sobre la mesa

Voz 0771 37:40 es posible es posible nuevo seguimos en Murcia Muces que conseguimos eliminar aforamientos mañana mismo en el Congreso de los Diputados vamos a llevar una moción se vota una moción para entre otras cosas a eliminar aforamientos vamos a ver qué hacen el resto de grupos ya digo vamos a seguir trabajando para que ese ese privilegio se elimine y todos los ciudadanos seas político seas carpintero óseas eh periodista pues estén cortados por el mismo patrón judicial y que mantengan algunos privilegios mayores que otros me han dicho ya iba a ser Can

Voz 0867 38:08 el dato

Voz 0771 38:09 y así que Macri más

Voz 0867 38:11 primarias ya me tiene que contar lo que pasa es que no minuto no vamos a poder el proceso de primarias de de ciudadanos eh

Voz 0771 38:17 los afiliados representan el que consiga más apoyos pues es el que gana esa pero

Voz 0867 38:22 le podría con otras experiencias de primarias en otros partir

Voz 0771 38:24 Nos ya bueno hay otros partidos funcionarán como consideren pero nosotros tendremos primaria seguramente pues en diciembre o en enero cuando decida la ejecutiva cuando llegue momento yo me presentaré nuestros afiliados me dan su apoyo pues saldré a por todas saldremos a ganar al bipartidismo ya el populismo y saldremos a demostrar que podemos gobernar mejor

Voz 0867 38:41 se siente conforme con el respaldo que que le da ahora mismo Albert Rivera

Voz 0771 38:45 totalmente yo creo que hay muy buena sintonía con con con Villegas con Fran contó como todo el equipo que está en el Congreso está nacional creo que se está haciendo muy buen trabajo que estamos todos muy alineados y muy enchufados en esta vuelta de verano

Voz 0867 39:00 no diga enchufados en política

Voz 0771 39:02 yo de estar al cien por cien al ciento veinte por cien estamos a tope creemos que tenemos el mejor proyecto para España Hay para la Comunidad de Madrid ahora sólo toca comunicarlo contarlo y seguir con humildad haciendo lo que estamos haciendo que es sacar reformas adelante o al menos intentarlo déjalo dijo partidos bueno pues mucha suerte

Voz 0867 39:20 Ignacio Aguado el gracias por venir a vosotros un placer hasta la plaza imán gracias a ustedes y mañana no hay programa mañana hay fútbol mañana hay Champions cambian los horarios de los partidos y eso supone que nos vamos a quedar algún día de esta temporada fuera de juego para el miércoles desde las siete y veinte Ella siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid hasta el miércoles adiós

Voz 4 40:01 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes sabemos que el larguero es mucho más

Voz 41 40:10 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo

Voz 3 40:15 Tanto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 1804 40:18 esa Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Barkero noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 6 40:28 sí que lo es también en nuestra aplicación móvil y en el Larguero culto es que apenas había comienza con la ilusión de imaginarlo sentir la emoción de conseguirlos la alegría celebrar cuyo de tenerlo entre las manos

Voz 36 40:50 todavía estás a tiempo Premios Ondas tiros más prestigiosos galardones de radio y televisión que se conceden en España entre el premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica hay música premios

Voz 42 41:09 a cada momento

Voz 12 41:15 el día con Isaías Lafuente

Voz 0827 41:23 primer día de otra semana a Isaías Aberri cada lunes no llegan las cifras por ejemplo de los muertos en carretera este fin de semana seis muertos en otros tantos accidentes de tráfico a veces quedan enterradas allí en otras informaciones resulta que muchos accidentes se producen por distracciones y cada vez más esas distracciones se producen por el uso del móvil y no aprendemos porque

Voz 0313 41:43 resulta incomprensible que muriendo cada año más de quinientas personas en España por culpa de distracciones bastantes de ellas debidas al móvil todavía uno de cada tres conductores reconozca que lee mensajes mientras conducen y uno de cada cuatro que los envía ya no hablemos de las llamadas en el teléfono será inteligente pero el conductor o conductora es un verjas porque se pone en peligro a él ya los demás no será la primera vez ni la última por desgracia me temo en que un cadáver dentro de un coche después un accidente todavía tenga al móvil en la mano o aparezca un mensaje a medios

Voz 0827 42:16 bien pues sobre sus versos hemos hablado con Jesús Moncloa que director del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre hice que es que cuando cogemos el volante vivimos una peligrosa ilusión

Voz 26 42:27 está viviendo una ilusión de que somos el conductor que lo podemos hacer que esto les pasa a los imprudentes ahí estamos cometiendo un error está demostrado que incluso el sonido de recibir un mensaje ya nos alteran los sentidos a subir la presión arterial ritmo cardíaco con lo cual olviden unos del teléfono móvil

Voz 0827 42:45 pero no nos olvidamos si quedas para olvidarnos alguna vez no deberíamos olvidar estos datos que nos dábamos incluso sobre un estudio del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos

Voz 26 42:54 los dice que con el teléfono móvil una vez que nos hemos introducido la conversación la mitad de las señales no las vemos volvemos ciegos y además tenemos un efecto túnel con lo cual pues en lugar de ver digamos la carretera hay dos márgenes pues prácticamente focalizamos toda nuestra atención y además nos de atención sobre dos cosas primero que como son distracciones cognitivas nunca nos damos cuenta de la información que hemos perdido y lo segundo es que todos tendemos a pensar que nosotros somos muy buenos conductores y que nosotros podemos hacer dos cosas a la y eso es un error

Voz 0827 43:27 eso es un error de tontos y después están los insultos hemos hablado con Francisco Alonso que director del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial en Valencia que ha resultado premiado en los IG Nobel que son unos premios que otorga una revista estadounidense que satirizar sobre la información científica su estudio sobre la frecuencia motivación y efectos de gritar insultar en el coche algo que en realidad no sirve para nada nos decía aunque sea haga mucho

Voz 26 43:56 aparte de que puerta por parte de la población admite que lo hace con frecuencia hay un dos coma dos por ciento pero dice que hace siempre el cinco por ciento que lo hace casi siempre hay gente que sube al vehículo inmediatamente ya está en disposición de realizar esta conducta además de que está con nota está correlacionan con revisar otras infracciones y correlación de contener mayor es decir militar insultar no sirve para nada ni sirve para adelantar muy sirve para salir de la situación de mi sirve para seguir vivo

Voz 0827 44:30 y además insultados delante de otros a los que después diremos niño

Voz 0313 44:33 insultes de valores

Voz 26 44:36 que nosotros llevamos a los niños al colegio podemos llevar los vehículos estamos utilizando insultando

Voz 0313 44:43 sí

Voz 26 44:44 estamos enseñando un lenguaje al al niño que no es lo más adecuado después incluso decimos bien en el colegio cuando estamos dar una exactamente una una lección de lo que no hay que hacer

Voz 0827 44:57 iba parece que tenemos un día tonto pero es que sobre tonterías con todos han ido algunas tuitero

Voz 43 45:02 el tema está de la tesis no es tan ha resumido con este chiste que nos cuenta Moon river a mí este de la tesis me recuerda al chiste madre porque lloras Si ahora soy alcalde hijo por eres tonto ya antes sólo lo sabía yo de falsa humildad nos habla en este tuit calva doble hace un año que me tocó la lotería y sigo siendo la misma persona preside si te tocaran trescientos euros gilipollas a mí no me tutea señora que se tu madre y acabamos con un Twitter estos de falta de entendimiento en la pareja que tutea rácano en el salvaje alcanza Mel eso que De Gea ya dentro de aquello el que madre ni a Paco pareces tonto

Voz 0827 45:39 y hoy el PSOE ha celebrado los cien días de Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 18 45:43 ya ves de cara

Voz 44 45:46 tras días que cada uno B

Voz 0827 45:49 de un color de ellos ha hablado hoy el propio Sánchez lo hizo ayer en una entrevista en La Sexta un análisis de la forma de esa entrevista a la hecho Toni Martínez

Voz 3 45:58 el presidente del Gobierno batió anoche su récord personal de entrevista

Voz 0771 46:02 con Ana Pastor si todos los fíjese con Pepa Bueno ocupaban cuatro segundos

Voz 45 46:06 fíjese fíjese yo creo que que en fíjese fíjese usted fíjese fíjese fíjese fíjese

Voz 22 46:11 ayer Pedro Sánchez le pidió Ana Pastor que se

Voz 3 46:14 Jara durante ocho segundos

Voz 45 46:19 de ahí que sea fíjate fíjese fíjese de yo Dona un pero fíjese fíjese fíjense fíjense fíjense fíjense fíjense

Voz 0827 46:27 cada cual tiene sus su muletilla subrayó Pedro Sánchez está consolidando la muletilla fija se está consolidando a toda velocidad eso sobre la forma sobre el fondo el periodista José Antonio Zarzalejos esta mañana en Hoy por hoy dijo que ayer en la entrevista dio tres entrevistas

Voz 25 46:44 donde no hubo portaaviones pruebas era previsible que dijesen lo que lo que dijo la segunda entrevista foros sobre las contradicciones ya ahí sí me pareció que el presidente no tuvo un buen argumentario para sacar la cara o defender especialmente la ministra de Defensa malamente a la portavoz de Gobierno y finalmente la parte final que es el futuro ahí yo creo que el titulares que él ya no dice que va a acabar la legislatura en dos mil veinte y no se atreve a decir si este año va a haber o no va a haber elecciones

Voz 0827 47:16 de momento lo que ha hecho y el presidente Pedro Sánchez es un anuncio

Voz 25 47:19 no quiero anunciarles que el Gobierno

Voz 46 47:21 va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos si todos actuamos con altura de miras esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo sesenta días humano

Voz 0827 47:35 lo que al PP le parece cortina de humo y a Ciudadanos le parece muy bien entre otras cosas porque ellos también lo habían propuesto Iñaki Gabilondo confesara esta mañana que le llegan constantes voces de personas próximas a ciudadanos al PP al PSOE o a los partidos independentistas quejándose sucesivamente la mala oposición que se está haciendo o de los tropezones del Gobierno o de los deseos de lograr un acuerdo en Cataluña pero claro todo

Voz 4 47:58 por lo bajini dicho todo esto por lo bajini de lo decía en secreto por supuesto es la segunda voz palabras que se pronuncian mirando a los lados por si hay moros en la costa como en los viejos tiempos cuanta racionalidad desperdiciada

Voz 0827 48:12 en fin cien días ya de Gobierno de Pedro Sánchez de las noticias del mundo today los han visto así aguantar cien días en el gobierno principal logro de Pedro Sánchez en sus primeros cien días de gobierno

Voz 3 48:24 agotar la legislatura es el objetivo más importante de la legislatura

Voz 1022 48:28 en el resto de noticias los titulares del futuro

Voz 0827 48:31 esta mañana en Hoy por

Voz 1022 48:32 hoy Carmen Montón plagió el setenta por ciento de su dimisión la exministra tomó párrafos enteros de entre otros Richard Nixon y Benedicto XVI se Salvini se mira accidentalmente en un espejo y comprueba con horror que Mario no acaba de ser las bombas que vendemos Arabia Saudí Premio Princesa de Asturias de la Concordia en el jurado ha valorado el bonito detalle que tienen los explosivos de matar sólo a quién lo merece y lanas analizará la tesis de Pedro Sánchez en busca de vida extraterrestre Mariano Rajoy consigue por fin encender su ordenador de Santa Pola Albert Rivera será doctorando los martes y los jueves y licenciado los lunes miércoles y viernes

Voz 0827 49:21 estas son las noticias paralelas de las de verdad Bélgica ha negado la extradición del rapero balcánica a España hoy hemos hablado con él en Hora catorce dice que seguirá allí en aquel país

Voz 25 49:32 sí se en Bélgica

Voz 26 49:34 de modo de vida normal aquí está dando al caso y seguir haciendo lo que hacía luchar por la libertad de expresión y en mi caso a disposición de la lucha