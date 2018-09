La Ventana (18/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 las cuatro las tres en Canarias ha comenzado el pleno del Congreso en el que entre otras cosas se debate si se toma en consideración o no una proposición de ley que persigue que el Senado no tenga la última palabra sobre la senda de déficit de esa forma el Gobierno podría sacar adelante sus objetivos de estabilidad presupuestaria sacando la mayoría necesaria en la Cámara Baja la diputada del Partido Socialista Patricia Blanquer ha subido a la tribuna para defender

Voz 0931 03:00 sí

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid

Voz 7 05:17 hola buenas tardes si están ahora mismo si estáis escuchando la radio proponga un debate a través de las redes que a lo mejor secuela también en antena eh porque tenemos un teléfono el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta que no falla nunca

Voz 8 05:31 pero digo lo de las redes porque hoy vamos a hablar precisamente de cómo vivimos os sobrevivimos en el mundo digital

Voz 9 05:44 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:56 algunas preguntas para empezar a duermes con el móvil encendido chatear cuando vas por la calle te pones inquieto o inquieta cuando no llevas el móvil encima te cabrea mucho pocos y no cobertura más preguntas los primeros contactos una relación no para una cita los haces cara a cara como antes o a través de la red de deprime es una foto en Instagram no acumula tantos Aix tantos me gusta como esperaba sopor tener poquitos followers pocos seguidores podríamos seguir pero creo que por ahora es suficiente lo que hoy pretende hemos a través de dos libros muy interesantes pide el testimonio de una periodista tuitera con miles de seguidores es hacer una pausa un un stop está claro que la revolución digital nos ha cambiado la vida en algunas cosas para bien en otras para mal o para no tanto pero la pregunta es ya lo sabemos gestión porque vamos a ver si somos más libres son más cautivos estamos mejor informados o inundados de noticias lo de la multitarea es un avance o un retroceso para hacer bien las cosas al final vivimos más tranquilos son más acelerados bueno además el socorrido depende la mejor manera de responder a estas preguntas es escuchando a la gente que sabe del tema que se ha dedicado a estudiarlo que a través de las historias claro de las vivencias personales es lo que les proponemos hoy a los oyentes que nos cuenten si les apetece es os apetece historias a través de las redes historias vividas o a través del teléfono como toda la vida el señor a través del nueve cero dos Kato Murcia sesenta sesenta desea ahora ya está las cinco las cuatro en Canarias nos vamos a centrar solo en eso gracias por estar ahí y como siempre bienvenidos a La Ventana

Voz 11 07:40 buenas tardes otra foto se haga el habeas con tus propios ojos sólo con Estados Unidos

Voz 12 07:48 te hable ahora de nada me hace sentir miserable de Sterne el beber me llama obligación social aún tiene en Viña del Mar en Aguilar ahora entiendo bien destaca el a dónde está ya me gustaría ser lo que aparentó dejar atrás la esclavitud o perfecto mucho más en Tinder pero seamos sinceros ni tú eres eso está reunida anillo aquel more póstumo a parar aquel mundo de lo vea que la vida de tono Veltroni está proteste antes es porque todo autoestima hasta vídeo y postule para que el mundo obedece a que él ávida de todo un filtro no es tan fea y no te sientes va es porque tu autoestima hasta Middle disculpa castigue de esta cadena sino con partes este

Voz 11 08:44 a morir a un ratito por tu culpa

Voz 12 08:48 esto

Voz 2 08:51 Pistorius buenas tardes hola buenas tardes una pena lo de los gatitos efectivamente y es una pena que no hablemos de Aznar pero este temas muy interesante fijos pero fíjate yo creo que además nos va muy bien lo de la lo lo lo de la alternativa si tú quieres hablar de Aznar no no no pero pero hablaba en Twitter en el último Rato Aznar

Voz 0827 09:08 sí con lo country y diciendo algo así como que es lógico que Aznar no pida perdón porque todos los suyos imperdonable

Voz 2 09:14 cómo nos ha está muy bien Luz Sánchez Mellado buenas tardes bienvenida muy bien de la de la ristra de preguntas que hemos soltado así de entrada y que y que luego ampliaremos es creo que he hecho pleno bosque has hecho pero no Muguerta puerta había dos respuestas posibles pleno pleno así pleno así pleno si yo soy adicta al móvil sí sí

Voz 12 09:34 aquel lo confieso

Voz 2 09:36 la salud de las Mari eres adicta al móvil así

Voz 0313 09:39 en el tema de relaciones

Voz 2 09:41 qué relación estas relaciones relacionada laborales no no nadie en el tema relaciones amorosas sentimentales

Voz 1362 09:51 hay periodos la ingerido sí sí hay periodos hay estadíos de la relación hay fiebres a inicios hay finales hombre no me todavía roto por chat como algunos adolescentes pero bueno no

Voz 0313 10:06 digas nunca Martina verdes buenas tardes bienvenida La Ventana Martina Bordeta psicoanalista acaba de publicar Amar en tiempos de internet mea más con la ADE arroba o me Follow que se presenta por cierto este próximo jueves en los Teatros Luchana en en Madrid en Radio Barcelona Marc Masip buenas tardes bona tarda buenas tardes qué tal Marc Masip psicólogo y experto en adicción a las nuevas tecnologías y acaba de publicar desconecta la dieta digital para superar la adicción al móvil y hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías ya que nuestro rarito también Lucía Taboada Lucía buenas tardes

Voz 2 10:40 la aclararles ya lo saben compañera del Hoy por hoy

Voz 0313 10:43 hay en todo por la radio hace tres años que dirige junto a Juan López y a Juan Aranaz el podcast redada donde se tratan temas de de Internet de tecnología historias curiosas de la red tiene dicho así como una especie en su frontispicio de vida que que Twitter es su mundo y que no puede salir del eso es así

Voz 2 11:00 la LOE buena tanta con mundo pero sí es un poco

Voz 1322 11:03 me mi familia virtual ella ya llevan desde el dos mil nueve que llevan twitteros a muchos años de mi vida

Voz 0827 11:10 además es la responsable de que ciento veintidós mil personas que sepan lo que es una dosis porque ella se presenta en su biografía diciendo que pervive en Cadena Ser lo que ese como veis se construir pues eso que es construir frases que comienzan y terminan con la misma palabra

Voz 1280 11:26 eso es una época Laura Piñero buenas tardes buenas tardes una encuesta para los oyentes verdad y hoy hemos propuesto varias vías de participación para opinar en relación a este tema por un lado hemos publicado Cadena Ser punto CONI Twitter para que nos cuenten si están mucho algo o nada engancha dos al teléfono de momento más sesenta por ciento admite estar todo el tiempo mirando la pantalla también en las redes sociales del programa nos pueden contar esas historias en qué contexto utilizan el teléfono como Paula que dice que es su actividad principal a lo largo del día o Sergio que lo utiliza todo el tiempo para ligar ya no obliga en el bar dice y además pueden realizar a través de nuestra web el test de veinte preguntas incluido en el libro desconecta de Marc para conocer hasta qué punto están enganchados fíjate que Lucas cuenta que ya lo ha hecho con su mujer y su hijo a mi mujer le ha salido que es Liber Tous una persona poco dependiente el móvil a mí que soy culé Ana que estoy en zona de riesgo ya mi hijo que es como Fon es decir que tiene un problema de abuso del teléfono móvil lo imaginábamos pero impresiona verlo resulta sus palabrotas donde salen del libro de Márquez de la Marc

Voz 0313 12:41 ahora la FOM por de dónde está inventado eso Marc como cómo cómo ha surgido haber

Voz 0931 12:47 pues me ha costado más los otros dos

Voz 0313 12:50 una serie que vi pero pero

Voz 0931 12:52 o o la idea viene de una serie que vivir pero homofobas creo que es una definición perfecta para no hacer falta que no hace falta que definíamos qué significa la palabra no yo creo que es muy muy explícita

Voz 0313 13:03 no es un pelín exagerado los que abusan del móvil llamarles adictos

Voz 0931 13:09 sí es verdad que el tanto los adolescentes son los padres de los mismos chicos que tienen problemática sobre las nuevas tecnologías no les gusta oír que sus hijos adicto que ellos son adictos o a los adultos que no oigan no les gustará oír que son adictos pero si tú te pasas x tiempo con una pantalla si tú tienes dependencia de ese teléfono si cuando no lo tienes te sientes nudos y cuando te levantas lo primero que hace sido duerme con el móvil encendido si vas por la calle con el móvil si lo utilizas conduciendo sumado también en el trabajo en la escuela insidias problemas con la pareja o los amigos si quieres lo puedes llamar de otra forma pero intensa

Voz 0313 13:47 porque los daños que ocasiona el el móvil serían comparables aquí otra adicción bueno

Voz 0931 13:52 lo que la terapia que las consecuencias y que los hábitos son exactamente iguales que hay que existe con la droga con el alcohol con algo o con el sexo no tienen todos los factores en común que nos hacen además de deber que tienen más allá de seis sustancia o no una conducta muy parecida a la rehabilitación el tratamiento tienen mucho como tal

Voz 0313 14:14 el mal Martina en el libro Amar en tiempos de internet cuentas historias de distintos pacientes que han pasado por sus manos yo me quedo con unos cuantos el caso de Yannick fin llama mucho la atención porque su estado de ánimo nos cuentas depende exclusivamente de los Life que consigan con sus textos y comentarios quiere pareja no quiere hijos sólo quiere sentirse querida y valorada en Internet pero

Voz 7 14:37 tres o claro claro no claro pero

Voz 13 14:41 está claro para este caso digamos que mi libro que va sobre una tendencia creciente hacia el no amor sino hacia un amor asimismo es decir la búsqueda de la aprobación de que te quieran de que terminen es para mí la

Voz 1362 15:00 la patología en auge ahora mismo

Voz 13 15:02 aunque estoy de acuerdo con lo que dice este señor de la

Voz 2 15:06 Mar al mar sin

Voz 13 15:08 en relación al móvil ahora hay un desplazamiento asistimos a un desplazamiento del amor al otro el amor clásico porque por sus cualidades por cómo era por la diferencia pues la tracción a un amor a recibir alabanzas que es el Like de me gusta me gusta me gusta me busca efectivamente asistimos tenemos en la consulta de presiones caso de no tener esto

Voz 0313 15:37 hay una frase absolutamente definitiva definitoria en el libro de de Martina que es Narciso resucita mientras cero se muere de lo cual es una pena se mire por donde se mire

Voz 13 15:49 si hay un libro muy bonito de del del filósofo surcoreano no sé si es que se llama la agonía herederos yo voy en esta dirección estoy absolutamente y preocupada por esta esta corriente absolutamente en auge ahora voy a actuar de

Voz 0827 16:09 abogado del diablo en lo que para unos es una patología para otros puede ser terapia es decir gente que no se valoraba nada

Voz 2 16:16 pero de repente con unos cuantos lights

Voz 0827 16:19 encontrar un sitio en la vida que no encontraba antes de que hubiera estas tecnologías

Voz 13 16:24 puedo estar claro claro esto

Voz 2 16:26 ya veremos bajado evidentemente

Voz 13 16:28 temo que es como un selfie es como una ayuda

Voz 1280 16:33 en un momento determinado pero están las cifras

Voz 13 16:35 al que ahora mismo si te dan muchos la ex te flashes pero si mañana no los tienes es que te tiras por la ventana o a lo mejor te pillas una expresión están artificial dependes de que te amen exterior entonces no hay nada sólido no es nada interno porque tú crees en tu propia valía tu valía la pones en lo que digan de ti entonces es muy frágil pero hay hay

Voz 1362 17:03 la explicación incluso física yo he leído que que cada Like o cada res tuiteo o cada contestación cada mención produce una descarga de dopamina o sea es una cosa físicas como una droga que yo puedo entender porque realmente es la sensación es es es agradable es es te da subidón no sé si Lucía está de acuerdo cuando cuando tienes X y corazoncito se en Twitter o tiene ese muchas citas son mucho muchas menciones a algo aunque sea para darte aunque sean trozos es verdad que que te vienes arriba no puedo entender pero pero realmente no estamos no estamos poniendo la la el foco en los extremos yo creo que la que la gran masa disfruta de las redes

Voz 13 17:46 no no lo sé hoy mismo me han llamado una persona que ha y ha puesto un mensaje que pasa que no contesta a mis Whatsapp y la persona me ha contestado mira estoy mal me ha dado un ataque de pánico entonces y cortado todo el el todo todos los mensajes porque claro hay tantos estímulos que llegan por el Whatsapp luego el teléfono es algo que fomenta la adicción porque da un reforzamiento positivo desde la psicología tú le das al teléfono sí aunque no hagas nada quién es luz tienes bonito color tienes un mensaje de alguien que te jeans ese que tiene su mensaje no sé dónde ul hay que no sé como que alguien te lo solicita como amigo que excederá entonces sí que fomenta adicción porque refuerza tu conducta inmediatamente a parte de la estética del color todo lo que es muy atractivo porque es mucho más atractivo que lo que hay en la vida real

Voz 0931 18:48 no quisieron no es que al no es más complicado bueno yo te lo primero que comentabais creo que estoy muy de acuerdo en que puede ser que a veces sea terapéutico pero para mí es una falsa terapia el poder sentir esa conexión con los demás no además hay que tener en cuenta que no eres adicto al teléfono no es es adicto a esa para tú eres adicto al

Voz 0313 19:12 que te produce ese aparato igual que con las drogas

Voz 0931 19:15 sólo el juego que no los tocarlas no te produciría nada y que todo hubiera causado por unas carencias anteriores bien sea pues autoestima nivel emocional bajo depresión falta de aceptación en el colegio en el trabajo aquí como bien decía hay sí comparto la opinión la necesidad de aceptación de admiración de los demás entonces esa arma es muy peligrosa porque hoy te da pero mañana cuando te deja de dar la la caídas es mucho más grande no

Voz 1322 19:43 claro yo creo que las redes sociales nos han permitido por primera vez en la historia no necesita un intermediario para expresarnos es decir somos nuestros propios Purito publicistas nosotros vendemos nuestra información vendemos un producto una imagen que queremos vender no Isabel jugar con esta información saber que publicaron no publicar es algo que vamos aprendiendo poco a poco porque las redes sociales son relativamente nuevas llevan sólo diez años entonces vamos aprendiendo poco a poco el peligro la privacidad de lo que publicamos sonó eh pues hay gente que tiene una necesidad constante de pues eso de Like eso de o de favoritos de poner información propia e ir poco a poco yo creo que vamos sino yo no así tan tan radical ni tan e invitan a los extremos yo creo que llevamos siendo cada vez más conscientes de que por ejemplo Facebook e trafica con nuestros datos eh que tenemos que ser cautelosos con lo que publicamos en no publicamos en nuestras redes sociales pero sí creo que por ejemplo está alimentación nativa nacido con las redes sociales dentro de unos años eh va a haber como tú

Voz 1280 20:43 Bush urbanas completamente analógicas van a echar de menos

Voz 1322 20:45 esa sensación de de de tener algo de privacidad porque han nacido sin ella sean en mi primo pequeño de diez años ha nacido directamente con Instagram nunca nacido con una sensación de de de tener privacidad no siempre han estado en las redes sociales entonces yo creo que que será un aprendizaje que ahora mismo estamos en ello pero pero que poco a poco vamos a saber modular lo que publicamos a dejamos de público

Voz 0313 21:07 lo vio nacer siempre ha sido no me parece una buena noticia eh

Voz 1322 21:10 pues yo creo que las nuevas generaciones han nacido es que de lleno en las redes sociales ha nacido sin privacidad total porque con las redes sociales no hay privacidad

Voz 0931 21:18 perdonar no tu entrada en cuanto que el hoy ya que no lo veía tan grave yo yo creo que estamos fatal después de lo de la heroína eh nos encontramos con este problema porque me gusta pasarme tres pueblos pues a ver si así avanzamos uno a lo humano que teníamos un problema con las motos se iba sin casco la gente moría se ponen unas normas teníamos un problema con el cinturón a llevar cinturón se unas normas teníamos problema con el humo del cigarrillo se ponen unas normas no sé cuánto tiempo tendremos que esperar a poner normas a nivel estatal del buen uso del teléfono móvil véase Francia con escuelas interesa poco

Voz 1322 21:56 de desconexión digital no y también en el trabajo

Voz 0931 21:59 ahí respecto a lo que decías y haciendo el símil de tu primo Instagram que estoy cien por cien de acuerdo contigo en esas tribus va a reinar la cobardía van a ser gente que no va a tener capacidades humanas de interrelacionadas entre ellos porque todo lo habrán hecho a través de pantallas verse tocarse o leerse pasar una mala experiencia desarrollarse como seres humanos cosas que ahora eh yo me acuerdo cuando le pedía la primera chica para salir conmigo me acordaré siempre ya no existen estas cosas sí seguimos dejando que lo virtual supera era humano como muy bien decías soy mejor publicista porque vendo

Voz 2 22:35 una gran imagen también las redes

Voz 0931 22:37 como digo en el libro luego te vas a dormir con tu huyó de verdad entonces llegan las frustraciones que son primas de las depresiones y de las adicciones y nos sentimos mal yo soy bastante pesimismo pesimista en cuanto a la problemática actual porque la mayor causa accidentes en España se utilizaran pelos Salomón

Voz 0313 22:55 ayer ayer lo comentamos aquí en La Ventana precisamente

Voz 0931 22:58 entonces yo necesitamos como muchos de nosotros que ya estamos alzando la voz y por ejemplo en esta tertulia que vamos muy en la línea que la gente empieza a reaccionar y que no nos dejemos apabullar por todo no no lo Figo

Voz 1362 23:14 Marca acabo de ponerte cara

Voz 2 23:18 recuerdo recuerdo que coinciden

Voz 1362 23:21 en en otro en otro debate e ir recuerdo que que que bueno vamos a melón exactamente sí sí recuerdo que que bueno que discrepamos mucho vuelvo a discrepar sobre sobre ese alarmismo yo yo tengo dos hijas yo tengo dos hijos es que que que bueno usar los móviles y todo todos expertos y todos los y bueno pues los profetas perdóname la palabra agoreros que prevé seis el fin de las relaciones personales el fin de la comunicación interpersonal del piel con piel y demás me dices que tú te perdiste salir a tu novia cara a cara hay que mirar realmente yo creo que no que no tenéis niños en casa ni adolescentes en casa yo creo que que ellos también manejan bien esa dualidad a hay casos extremos evidentemente está bien alertar les pero yo creo que estamos es mi opinión personal estamos di demonizado también una herramienta que puede ser bien usada una maravillosa fuente de conocimiento tarde auto auto publicidad autoafirmación divulgación y también escaparate de de talento idea coadyuvante las relaciones personales no digo que la sustituyan pero sí coadyuvante hablamos de Sky a vamos a posibilitado la relación cara a cara de gente que está separada miles de kilómetros hablamos de una una panoplia de relaciones que se han abierto gracias también a las redes yo no digo que no haya que estar alerta pero lo que sí sostengo es que o quizá precisamente por esa etapa de efervescencia tenemos también el riesgo de demonizar una herramienta que es lo que puede ser fantástica incluso para reforzar

Voz 0313 25:12 extranjeros personero dejan un momentito Martina que con esto de la declaración de amor yo creo que iba poniendo caras y tomando notas y ahí tiene algo que decir seguro

Voz 13 25:20 yo creo que lo que ese debate no es la maravilla que supone Internet evidentemente que es maravilloso

Voz 0313 25:28 ahora duda yo trabajo con pacientes

Voz 13 25:30 en ciertos países donde no hay psicoanálisis donde no hay psicoanalistas por Skype es una joya es una revolución evidentemente que es fantástico yo lo reconozco tenemos todos Internet en los se era la cuestión es el uso que hacemos de esto y en mi caso

Voz 7 25:50 en el caso de que ni interesa

Voz 13 25:53 uso en las relaciones amorosas afectivas y hay una cosa que es de alguien ha dicho que es me parece muy interesante porque ha dicho algo como o o y nos producimos es eso que nos ha llegado la Silicon Valley de producir os a vosotros mismos mostraron y crear vuestro propio negocio o personaje entonces somos los héroes de hoy eh es una parte que desarrolla mi libro pero somos los héroes de hoy si queremos pero a qué precio

Voz 2 26:25 claro al precio de que es lo

Voz 13 26:27 que tenemos que decir para destacada realmente si observamos muy bien lo que se nos muestra es la miseria

Voz 7 26:35 ya de cada cual la patología de cada cual los traumas de cada cual si vamos viendo algo bueno por ejemplo tenemos cincuenta sombras

Voz 13 26:45 cuál es el héroe es al fin y al cabo un poco el equipo en la y en la televisión en los programas de telerrealidad que es lo que se exhibe porque si es que somos el héroe nuestros en Twitter en Facebook que no sé dónde qué es lo que vamos a tener que decirle tan interesante tenemos que sacar cosas banales es que eh llegamos a tener algún sin cualidad mucha cantidad hay poca calidad

Voz 0827 27:20 no quiero decir que ese afán por mostrar y por mostrar la mejor cara siempre se ha producido lo que pasa es que ahora se ha democratizado antes lo podían hacer solamente unos pocos que eran los que llegaban a tener alguna relevancia pública por las razones que fueran y ahora sin embargo que es lo que decía Lucía antes cada cual se lo puede fabricar y cada cual lo puede transmitir además a la otra parte del mundo que es verdad que tiene riesgos evidentes pero que tiene también una virtud evidente que es lo que Nos muestra la maravilla de estos nuevos canales de comunicación

Voz 13 27:52 no no no no discuto la maravilla del canal

Voz 0313 27:55 contigo Marx nos aguantan que voy contigo

Voz 13 27:58 el contenido que se pone que se pone se pone uno desnudo entonces si es la noticia

Voz 0827 28:04 bueno cuando uno es tontos contra la tontería esa esa tontería se multiplicará por millones cosa que no pasaba hace cinco décadas ir cuando uno pone su inteligencia su sentido el humor su perspicacia su conocimiento pues se multiplicará cosa que no podía hacer hace treinta cuarenta años cosa que nuestra generación cuando éramos adolescentes no podíamos hacer si lo hubiéramos tenido claro que hubiéramos hecho no

Voz 0313 28:28 Marc

Voz 2 28:30 Cruz es que prometer que te das el libro hombre ya mayor

Voz 0931 28:35 de los hijos pero ya te dije que es como cuando está resfriado que va son médico que a lo mejor no sea resfriado pero que los cuida y los cura igual página ochenta y cuatro ventajas del teléfono móvil facilita la localización pedir ayuda posibilita la comunicación cuidado el teléfono está hecho para llamar es lo último que hacemos nos acerca a nuestros seres queridos son fuente de información los ampliaba etcétera sabes lo que es hacen tus hijos o nuestros hijos lo último que hacen es buscar de forma útil en Internet lo último que hacen es llamar lo último que hacen es hacer Skype o Félix Sáenz se pasan el día en Instagram en el chat en Facebook llengua chapas

Voz 2 29:14 las y los tres hijos y nosotros bueno yo no no viendo vídeos de unos y otros nosotros los adultos en general no no pero si nos focalizamos a los adolescentes

Voz 0931 29:29 bueno el gen los adolescentes hacen lo que ven que hacemos nosotros pero luego vean vídeos en You Tube y luego juegan esto es lo que hacen entonces eso es verdad que el teléfono móvil es una fuente maravillosa como bien decías de cosas útiles y lo reafirmo eso está escrito en el libro pero el uso que hacen que yo creo que ha sido la clave lo que ha dicho disfrutando Elvira el nombre que el coloso de Lucía que es el uso que hace es de aquellos que la cocaína no es mala lo que es malos consumirla de acuerdo entonces el deporte no es malo el deporte es malo si haces un abuso de él con lo cual el teléfono móvil olvidamos es decir que lo demonizar vamos yo tengo un smartphone y utiliza un smartphone pero llamo puedo escribir no dependo de entonces nosotros trabajamos por lo menos desde desconecta para hacer un buen uso de un elemento tan mágico tan maravilloso que a la vez si se abusa de él está dejando claras huellas de que las consecuencias son terribles

Voz 1280 30:28 Marca hay muchos oyentes de La Ventana que están realizando es a través de nuestra página web Cadena Ser punto com si hice están sorprendiendo porque se temían que podían tener esa pequeña adicción al teléfono móvil pero no para tanto me dice Ramón por ejemplo no pasa más de veinte treinta minutos sin que mire el móvil lo peor es que la mayoría de las veces no hay ninguna notificación nueva o cuenta José que tenía algo de ansiedad por su trabajo y que los últimos dos años se ha incrementado por el uso del móvil fue a distintos psicólogos hasta que descubrió que éste era el origen el móvil hice pregunta Tania habrá en el futuro bares salas de conciertos restaurantes que no autoricen el uso del móvil

Voz 0313 31:16 yo no tengo ninguna duda ya los no tengo ya los hay alguno no tengo ninguna duda vamos avanzando eh vamos avanzando venga

Voz 14 31:26 nota mental si alguien va de coña hoy te dice que conoce el mejor seguro de coche con un precio bajísimo contestan llegas muy tarde

Voz 9 31:32 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com Hermanos Díaz llegó a ser la santería más grande del barrio tal vez fue por la corriente de gana o por los malabares con fines lo que siempre tenido claro es que la tranquilidad de tener soporte informático veinticuatro horas Vodafone One Profesional les ayudaría crecer informa tiene el catorce cuarenta y tres tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital ready

Voz 26 37:01 yo con buen buen un condón depende qué tal

Voz 27 37:21 la Ventana con Carles Francino pero ha sido pucherazo han veo a veces creo que data gozó de una buena Vicky ver en Budapest naftas con está en entender que se quema muy estado o sea es que a voy a no

Voz 0313 38:03 aquí seguimos asomados a la ventana en compañía de Luz Sánchez Mellado Isaías Lafuente convocada tarde hoy hemos invitado a Martina Bordeta siga Taboada porque estamos teniendo un debate muy interesante sobre si sabemos manejarnos vivir y sobrevivir en este nuevo mundo digital que nos ha atropellado en los últimos diez años Un mundo de redes sociales de nuevas comunicaciones de aludes de de información y de todo está siendo muy interesante porque discrepamos bastante yeso siempre siempre sano Barcina es autora del libro lo recuerdo Amar en tiempos de internet que son me Follow Marc Masip acaba de publicar conecta desconecta que es una especie de guía para intentar poseso llevar bien la gestión de estas historias que nos quedábamos hace un momentito con el el efecto que tienen sobretodo en los en el mundo adolescente no que no se dio Martina Si en ese nuevo territorio o el nuevo sistema de de afectos y de amor o de no afectos que describe tu libro clara los adolescentes ocupan un lugar destacado no

Voz 13 39:01 es que yo no me centro no me centrarlo en los adolescentes y me he centrado en lo en los adultos pero sí que tengo que decir me mi mi temor en relación a lo de los niños es Apps los niños primero comunican entre sí sin dirigirse entre sí asimismo que no sea mayormente por mensajitos luego conocen la sexualidad primero a través de la pornografía antes de tener cualquier novia Tito o novia Tita esto me parece triste hay una especie de autismo que se está produciendo en esta G duración secta o Generación Millenium como cómo lo queremos decir no hablo simplemente de los adolescentes que ellas son más grandes sino de los niños que son de la generación desde el dos mil para acá no entonces es preocupante luego hay también

Voz 7 39:59 cuestiones patológicas por ejemplo una

Voz 13 40:02 bolera mía ha descrito como ella tenía problemas con la con la con el contacto y la espada la niña que era un bebé y la niña empezó a darle besos a Suay Pablo depende mucho de los padres también

Voz 1362 40:18 esto es lo que hay que hay niños que no que no saben pasar las páginas de una revista le hacen hacen el gesto de deslizar la faceta eso es sí yo no sé si si si eso es bueno o malo en sí mismo me refiero en el proceso de aprendizaje del niño pero pero pero abundando en en las pérdidas y en los peajes que se pagan y antes yo confesado mi adicción no bueno y presunta adicción al móvil es verdad y hablo de de adultos que por ejemplo yo antes me bebía tocho de seiscientos las páginas en los en las pausas de café o en los ratos muertos en el tren en el bueno y las esperas que de este oficio son son muy largas y ahora soy incapaz de de de de asimilar cuatro páginas seguidas me cuesta me cuesta pedido capacidad de concentración imagino que los adultos que que con que no somos nativos digitales y que teníamos esa concentración de de antes contábamos con ella lo notamos no sé cómo se mide la capacidad de concentración de alguien nativo digital que no tiene esa experiencia previa

Voz 1322 41:23 yo estoy de acuerdo con luz yo creo que los móviles y las redes sociales no han vuelto más distraídos sobretodo porque tenemos un montón de estímulos en nuestra pantalla a los que hacer caso y no somos capaces a veces de centrarnos en uno el problema yo creo que el móvil tienen posa de las redes sociales tiene cosas muy positivas por ejemplo a veces cuando te sientes solo pues te de te hacen compañía no el problemas cuando te aíslan cuando estás acompañado cuando te aisladas en en el móvil eh yo creo que eso es el problema cuando tienen cuando fin aislarte eh por las redes sociales

Voz 0313 41:52 preguntaba el oyente antes lo de si habrá restaurantes que ya los hay o habrá salas de conciertos que ya las hay donde se prohibirá bueno pues yo creo que analizar Marc también estaba de acuerdo no porque es que en fin o lo impone es un poquito pues que no hay manera ahí hay imágenes a veces en los restaurantes que son

Voz 7 42:07 los los cero grados

Voz 1322 42:10 carteles de restaurantes a lo que dicen hablas

Voz 7 42:12 habla centavos a vosotros debe Mari Luz

Voz 2 42:15 en un colegio en Baleares la espiral contigo sí

Voz 28 42:18 ahora tiene ganar sumar no

Voz 0931 42:23 un cole en en Baleares ha prohibido los teléfonos la ha mejorado tanto la concentración como tú bien decías que ha subido un seis puntos el resultado media década alumno una barbaridad dicen los profesores que lo más importante es que han hablado entre ellos yo creo que sí que van a tener que haber normas estatales a niveles como la habido pues como decía antes no que tabaco alcohol lo o otras normas que se han puesto ya no sólo en bares en colegios sino que haya yo pido que haya una formación a nivel del sistema estatal educativo porque los niños estudian muchas cosas pero con lo que pasa más ratos con el teléfono y las tecnologías

Voz 0313 43:02 déjame que te pregunte una cosa marca propósito de las normas hoy a un menor de edad no se lo puede vender alcohol a partir de ciertos años inmobiliarias algo parecido con el smartphone digo

Voz 0931 43:13 bien yo para dar un teléfono móvil convencional de llamadas

Voz 0313 43:19 es en tu libro que antes de los dieciséis es es una temeridad

Voz 0931 43:22 bueno me parece una barbaridad por dos motivos uno porque no están preparados mentalmente para tener un aparato de estas dimensiones ya está demostrado dos aún no conozco el adolescente menor de dieciséis años que necesite tener un smartphone

Voz 1362 43:37 no lo necesitan pero ahora hablábamos antes fuera fuera de micro de esta polémica no yo yo os metía un adolescente su yo sé si os merece un adolescente de trece catorce quince dieciséis los menos lo llegando a un niño de diez once doce Además el el móvil se ha convertido en el regalo estrella de la comunión si se hace con Díez pero todos de la de la temporada en el instituto con con doce no y y yo no sé si si sería éramos capaces de negarse lo ha ido convertir a nuestros hijos en una especie como de lo hablamos antes de marciano no es verdad que en este momento ni yo dieciséis años inmóvil es un marciano en determinados ambientes e Instituto de fuera del eh no sé

Voz 2 44:30 los acordes más posible pero es muy duro

Voz 0931 44:32 sí yo quiero mucho a luz pero pero pero luz entonces éramos marcianos todos los que estamos hablando hace nada entonces sí yo creo que la avalancha que decía Carles antes hay una avalancha tan bestia que que nos acordamos pero nosotros hemos vivido sin móvil y muy muy bien

Voz 0827 44:50 bueno pero otras cosas por ejemplo yo también tengo

Voz 2 44:54 los amigos que también fue adolescente y nosotros

Voz 0827 44:57 marcamos que antes de los doce años no iba a tener videojuegos de estos que lleva a la Game Boy y claro a los diez no lo tuvimos que comer porque resulta que efectivamente el niño no manejaba la Game Boy en casa pero cada vez que iba a casa a los amigos la manejaba porque todos la tenían entonces quiero decir que nosotros no hemos tenido esto porque somos mayores por desgracia pero hemos tenido otra serie de cosas que que tal han forzado a que bueno aunque no fuera conveniente hasta una eh la edad tenerlo pues al final si iban acelerando las cosas porque se iba acelerando el fenómeno que yo creo que es una de las cosas más complicadas de este fenómeno sea el tema es que el fenómeno es muy grande pero además el fenómeno es muy rápido desde que llegó el tabaco a España hasta que llegó el tabaquismo pasaron cinco siglos pero desde que ha llegado el Like hasta que ha llegado el laicismo y perdona desde el palabro pues creo han pasado cinco días solamente entonces estamos todos como locos no los usuarios

Voz 2 45:51 sí aprendiendo o temprano estamos estamos en la

Voz 0827 45:54 la historia de un fenómeno que parece que no se hace sí

Voz 2 45:56 Será Antena tres o pienso como tú

Voz 13 45:59 que estamos ante un tsunami no nos da tiempo a procesar a estudiar lo que está pasando el fenómeno nos desborda es como un más remoto entonces precisamente es parte de lo traumático que estamos viviendo estamos un poco perdidos a nivel legal a nivel de lo que tenemos que hacer todo va al remolque porque primero ocurre una cosa que nos desborda completamente revolucionario y como tú bien dices tú tú dijiste sobrevivimos estamos Abbas hallados atropellados si hay una sensación que es traumática vivimos con en un tono de estímulo timo en el que no puede ser pensado absorbido por la mente es traumático entonces la sociedad se vuelve a un nivel general si no nos cortamos de tantos tuntún tuntún información estímulo ruido a todas horas no estamos viviendo en una sociedad cada vez más traumática que ocurre que para eso además acudimos a las redes para poder echar fuera la sobreexplotación que tenemos en hablaba de ahí algo en relación con una temporalidad de tu hablabas de que no podías leer más de cuatro páginas ahora mismo porque no lo que perdemos es la noción de edad algo que tiene un principio un desarrollo y un final ya no está de moda eso es todo aquí y ahora es el reino de la imagen de un flash inmediato

Voz 0313 47:44 buenas sin conexión el imperio y

Voz 13 47:47 está conectado pero sin historia

Voz 1280 47:50 mira dice Carolina he perdido concentración paciencia y duermo peor por culpa del móvil la mi hijo tuvo un accidente de tráfico leve por ir mirando su pantalla por la calle me preocupa a todo el mundo va mirando el teléfono por la vía pública dice New York el dos de enero borre Facebook y hoy mismo Instagram estoy saturado el que quiera algo de mí que me llame suele dejado Twitter para ver el resumen de noticias y Fanny dice que la solución no es demonizar las redes las soluciones enseñar a utilizarlas de manera ética productiva irse puede hay que educar en redes porque han venido para quedarse escribe

Voz 0313 48:30 esto me gustaría a mí porque es verdad iluso de algún

Voz 2 48:33 no parezca que demoniza no pero

Voz 0313 48:36 esto cada vez que planteamos el tema y que y que lanzamos alertas ya hablamos con gente que ha estudiado el fenómeno y dice cuidado por aquí cuidado por allá la respuesta inmediata estáis demonizado coño no demonizar nada es como cuando hombre no no dejamos nada estamos en fin sometiendo a debate un asunto que es extremadamente complejo no es como cuando hablabas al principio hace años de que la gente no ser descargada ilegalmente música ITER llamaban de todo esclavo de la multinacional en no no no no perdona está robando en fin las cosas por su nombre pues aquí igual se trata de plantear dudas sobre algo que en fin ofrece algunos aspectos

Voz 2 49:10 los como mínimo discutibles lo que pasa a algunos muy preocupantes yo lo digo por la reacción de demonizar nada pero yo estamos discutiendo sobre Internet yo sí que creo que

Voz 0827 49:18 ese mira el fenómeno con prejuicio por ejemplo ahora se dice ahora te montas en el vagón de un metro no ves a nadie leyendo y todo el mundo está con el móvil pero es que mucha gente que está con el móvil

Voz 2 49:28 leyendo a lo mejor ahora está leyendo

Voz 0827 49:31 otro más gente de los cuatro que antes leía un libro

Voz 2 49:33 el móvil una famosa foto es lo mismo

Voz 1322 49:36 mirando el móvil de un cuadro y todo el mundo intuyo que estaban hinchando el móvil hablando en Whatsapp y estaban buscando información del cuadro

Voz 2 49:43 habido ninguno de estos dos adolescentes

Voz 1322 49:46 eran adolescentes todos los hombres

Voz 0827 49:48 un prejuicio Marc también sirvió yo me entero de cosas porque a veces me dijo a través de Whatsapp me dice acabo de ver en la página web de no sé qué periódico esta noticia verdad

Voz 2 49:58 maravilloso también es buena

Voz 0827 50:00 este ente pero ha sido adolescente Osasuna cuando decimos ningún adolescente no hay adolescentes que utilizan los móviles bien ya hay adolescentes Pardo José la mayoría ellos lo puede discutir que vosotros habéis más a lo mejor es que lo utilizan mal y a lo mejor en la mala utilización tenemos que mirar a donde siempre hemos tenido que mirar que es la educación claro es decir las normas las normas me parece que están muy bien pero la primera referencia que van a tener con este fenómeno los ciudadanos del futuro es con sus padres con sus hermanos con sus tíos somos nosotros los que tenemos que enseñar a estos individuos a manejarse en esta nueva selva es maravillosa pero bueno es un poco frondosa

Voz 1362 50:38 yo creo que también hay nuevos conceptos no hay nuevos significados de las palabras por ejemplo el silencio antes en las salas de espera de los de los hospitales el urgencias por ejemplo había había un cartel de una enfermera diciendo silencio no ahora no hace falta no hace falta porque la gente está en bebida en sus móviles pero está en vida a sus móviles probablemente hablando con alguien

Voz 1280 51:01 claro que no está allí ya lo mejor esta

Voz 1362 51:04 no con quién le apetece hablar Hinault con la persona que tiene al lado que no le apetece hablar yo escrito bastante sobre el tema porque me interesa muchísimo y me parece que forma parte de esta civilización para bien y para mal y que y que no y que no hay que no por mucho que que que lo de hemos tenemos que vivir con ello tenemos que vivir con normas pero tenemos que vivir con ello yo yo a los a los que aspiran a retratar la sociedad y me dicen

Voz 29 51:26 que no tienen

Voz 1362 51:28 lo que no tienen eh redes sociales me parece que pueden aspirar a entenderlas pero no entender las del todo es mi sensación

Voz 0313 51:37 el PSOE dice es muy bueno

Voz 28 51:42 en este momento en particular no no no

Voz 1362 51:44 prefiere a gente que escribe escribe muy sesuda mente sobre el tema Hinault no lo no lo conoce no pero pero yo creo que que negarlo no significa

Voz 1280 51:54 que que que que que vayamos a superarlo poner

Voz 1362 51:56 el foco en los problemas y poner con los peligros

Voz 2 51:59 se trata de eso es es cuarto