La Ventana (18/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias tenemos noticia de última hora se ha producido un derrumbe en las obras que se están realizando en el hotel Ritz en Madrid según las primeras informaciones parece que hay varios heridos Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 00:18 qué tal buenas tardes Carles así es al menos cinco heridos cinco trabajadores heridos todos con eh

Voz 0995 00:23 han sido atendidos ha

Voz 0089 00:27 está en la en pleno centro de Madrid donde se encuentra el hotel Ritz a escasos ochenta metros del Parlamento aquí han sido atendidos falta eso sí una un sexto trabajador por localizar se encontraría debajo de ese derrumbe derrumbe que se ha producido en la primera planta de este famosísimo famosísimo hotel madrileño que está en obras desde desde hace varios meses para una reforma en profundidad que nos llevaría hasta el dos mil veinte que sería cuando el hotel Ritz volvería a abrir pues bien esa primera planta aquí

Voz 1 00:54 existía una estructura de Mecano tuvo que estaba soporta

Voz 0089 00:56 en la segunda planta se ha venido abajo en torno a las cuatro de esta tarde por lo que parece ha sepultado a seis personas cinco han sido localizadas heridas leves queda a unas está

Voz 0313 01:06 bueno pues estamos pendientes de novedades que más contamos hasta ahora Ester Bazán

Voz 1454 01:09 pese que hay pleno en el Congreso esta tarde se estaba celebrando ese pleno en el que ya se ha debatido el primer punto del orden del día que está relacionado con una modificación para que el Senado no tenga el poder de veto sobre la senda de déficit ya terminado ese debate de la toma en consideración de una propuesta que suscriben cuatro grupos y que por lo expuesto en la tribuna saldrá adelante a última hora de la tarde cuando se produzcan las votaciones cuéntanos Eladio Meizoso

Voz 0527 01:32 la proposición de ley ha sido presentada por el PSOE Unidos Podemos Esquerra Republicana de Catalunya hay otros diputados del Grupo Mixto en el debate sólo han anunciado su voto en contra PP Ciudadanos UPN y Foro Asturias Víctor Piris del PP y Antonio Roldán de C's han acusado a los que impulsan la propuesta de no respetar las reglas del juego institucionales

Voz 0069 01:51 algunos están más cerca de las artimañas de Maduro en Venezuela para acabar con la Asamblea Nacional que del respeto a las reglas del juego que nos dimos entre todos aquí en España tiene que saltarse las normas hurtar el el el debate democrático en esta Cámara

Voz 0527 02:07 pero todos los demás portavoces han acusado de esto mismo al PP por su reforma legislativa de dos mil doce ya han expresado su voto a favor de la proposición de ley debatida hoy aunque varios han anunciado también enmiendas cuando se tramite

Voz 2 02:19 a China responde Estados Unidos con nuevos aranceles

Voz 1454 02:22 Ministerio de Comercio chino ha anunciado que va a imponer aranceles a las exportaciones estadounidenses por valor de sesenta mil millones de dólares en represalia por las tarifas de doscientos mil que antes había dictado las autoridades de EEUU titulares del Deporte hasta ahora Evan Álvarez buenas tardes

Voz 3 02:37 qué tal buenas tardes hoy comienza una nueva edición de la Champions lo hace con el estreno de dos equipos españoles el Barça que recibe al PSV holandés a las siete menos cinco y el Atlético de Madrid que visita al Mónaco a las nueve lo contaremos desde las seis y media en Carrusel Deportivo lejos del fútbol la noticia están Estados Unidos donde ha sido asesinada Celia Barquín una joven golfista de tan sólo veintidós años

Voz 1454 02:54 son las cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 4 02:59 el Real Madrid

Voz 1915 03:02 antes del derrumbe X acabamos de contar en el hotel Ritz hasta ahora también acabamos de saber que Manuela Carmena ha recibido el alta médica hace unos minutos he abandonado ya el hospital de La Princesa donde permanecía ingresada desde anoche tras caerse en su domicilio la alcaldesa sufrió un traumatismo craneal leve y una herida en la frente este accidente lo que se suspendiera el debate sobre el estado de la ciudad previsto para hoy la primera teniente de alcalde Marta Higueras ha avanzado a la salida del hospital que la sesión se podría celebrar antes de que termine este mes ya hay fecha para el realojo del gallinero empezará en el veinticinco de septiembre Comunidad Ayuntamiento han aprobado hoy el convenio que permitirá iniciar el derribo del núcleo chabolista ir realojar a treinta y seis familias hasta asignarle es una vivienda definitiva el vicepresidente del Gobierno Pedro Rollán

Voz 5 03:44 con estos tres coma ocho millones de euros que aportan las dos administraciones Ayuntamiento y Comunidad se va a proceder a la adquisición de las viviendas en un concurso público lógicamente in a partir de ese momento ella seguirá asignando a cada vivienda estas treinte seis familias que cumpla con los requisitos de derecho

Voz 1915 04:04 aún reacio a los bomberos de Leganés han recuperado del fondo del lago de la fortuna en el Arroyo Butarque un vehículo robado y que se había utilizado en varios atracos en gasolineras en Madrid SER Madrid Sur Pilar García

Voz 6 04:15 fue un vecino el que alertó el domingo de que dos encapuchados habían introducido un coche en un lago de Butarque junto al barrio de La Fortuna rápidamente los bomberos de Leganés acudían al lugar para primero comprobar que no había nadie en el interior del vehículo después proceder a sacarlos del agua según fuentes municipales las principales hipótesis de la investigación se centran en que los responsables de abandonar el vehículo querían borrar pruebas ya que el coche era robado ya había sido utilizado con anterioridad en varios robos en gasolineras de toda la Comunidad de Madrid no obstante Policía Nacional y Local mantienen abierta la investigación

Voz 0444 04:46 en cuanto al tiempo habían bajado ligeramente las temperaturas y se espera que las nubes vayan aumentando a lo largo de la tarde dejando lluvias y tormentas en la sierra a esta hora tenemos veintiocho grados en el centro de la capital

Voz 1 05:00 llegas tarde gastar de los veces que digo esto cuando me comentan que puedo tener el mejor seguro de coche un precio entre

Voz 8 05:05 Le Tour dos lo sabe línea directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 1454 05:17 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 0995 05:24 peines eh

Voz 1 05:26 inicios informativos

Voz 2 05:33 si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros sigue escuchando

Voz 9 05:37 la moto hogar vida han mentía a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condición ese mutuo a punto es

Voz 10 05:53 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar Iker hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 11 06:04 más por depósito afirmación válida para PP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 0089 06:14 en el día en que pudo ayudarle

Voz 12 06:16 las llamado porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo robo

Voz 13 06:20 no pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra y mañana por recupero quiere este alarme la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva

Voz 14 06:27 el protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1 06:40 Otegi millones Holanda sí mire crían deportivo así potente

Voz 2 06:45 seiscientos noventa caballos vale rojo existe de cuatro plazas ya sabe para ir con las amigas se genial a conductores tienen perfecto póngame todo para regalo la bola no tiene carné pero se va a volver Chrissie con Deportivo porque lo tengo viernes veintiuno de septiembre bote de ciento treinta millones juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 15 07:10 nuestra historia reciente sólo se entiende gracias al diálogo puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes cualquiera que sea su número de escaños es hora de nueve Postiga dos

Voz 16 07:25 en el cuarenta aniversario de la Constitución el país y la SER reúnen a los dos presidentes del Gobierno que más tiempo han ejercido como tal en la actual etapa democrática

Voz 7 07:36 a Felipe González y José María Aznar modera Soledad Gallego Díaz directora de El País veinte de septiembre hola y metió dilatar podrá seguir el encuentro en directo en Cadena Ser punto com patrocina Toyota Heidi con doce cómo piensas

Voz 0230 07:54 colabora Colegio de Arquitectos de Madrid tenemos un problema nos vamos a poder ir al fútbol contó

Voz 1 08:01 amigos que estén ahí no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución está muy cerca

Voz 14 08:06 en vigor tenemos sesenta encuentro tiendas cerca de ti para que siempre encuentra esta solución que necesidad Fontán

Voz 17 08:11 sería carpintería jardín más de cuarenta y cinco mil productos con la garantía y el servicio del grupo el corteinglés muy cerca recíproco que arreglamos hoy

Voz 18 08:23 veinticinco

Voz 7 08:23 hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino deleite al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco martes y viernes en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo emprendedores y startup protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio cesa pero que crezca

Voz 19 08:52 con setenta Guirós Karrubi a la izquierda eso espero Boston raro sin ningún sentido entre ellos que te los aprendes de memoria o no hay manera los irregular no

Voz 20 09:04 algún día tendrás que enfrentarte

Voz 14 09:05 el inglés hazlo por ciento ochenta y dos euros con That's English el único curso oficial de inglés a distancia That's English punto com

Voz 0812 09:13 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario pero no social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita algo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 7 09:35 Nuestra patria una marca yo no veo rojos y azules yo españoles de blanco y emotiva el vino el mercado ahora y que más matarle la inmensa mayoría de O'Belén españoles donde el Partido Popular ya I love to emblema no So You Tube problema

Voz 4 09:57 alfalfa

Voz 7 10:15 puede ser presión negro que a Sánchez pero de momento no lo explicado por quema esto porque soy negra verdad

Voz 0313 10:24 esta frase serviría para muchas cosas pero hoy en Todo por la radio tenemos noticia noticia importante importantísima vuelve el concurso de Juan A

Voz 22 10:37 madre

Voz 23 10:38 era era necesario era necesario

Voz 24 10:40 el gracias gracias a Iñaki por la suplencia pero acá estamos todavía estoy sí sí sí nada me encanta encanta de Caritas verano sí sí sí

Voz 23 10:54 esperando Domenech recuperando a marchas forzadas que eso es otra historia va al lío Toni empezamos estamos los demás el a las demás debate digital del ahora anterior me ha puesto el el digital de marca

Voz 0230 11:22 desde leído que dice lo siguiente un triatleta vetado en un bufé libre por comer demasiado

Voz 4 11:28 todos aclararlo todo el puerto la propia aclara bronca que ponga

Voz 0995 11:46 se llama Llanos la voz Brodsky

Voz 0230 11:48 alemán bueno le ha entrenado en un restaurante por la que para estos igual no nos perdamos en detalles la verdad al tema sería comido cien platos bien bien bueno eso dicen los sueños el buffet dijeron que no le querían más como queriendo que vamos a ver no José María Aznar es este triatleta Aznar le han llamado a las Cortes para que diera explicaciones sobre la financiación ilegal del Partido Popular es una comisión de investigación se anunciaba las presencia de los diputados Gabriel Rufián y Pablo Iglesias y como las antiguas películas del Oeste el ambiente era muchachos una pelea todo el mundo sabe que José María Aznar no es persona que se arruga en el cuerpo a cuerpo parlamentario Aznar esa la bronca parlamentaria lo que el triatleta al bufet libre Aznar entra en una bronca parlamentaria va a por todo el bufé a Pablo Iglesias le he dicho que es un peligro para la democracia

Voz 1091 12:36 usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España

Voz 0230 12:39 al socialista Rafael Simancas le he dicho que es un frustrado

Voz 1091 12:41 ya sabe usted que la frustración produce melancolía que usted esa organización mañana como le parezca

Voz 0230 12:46 al republicano Gabriel Rufián que pertenece a un partido golpista pues es el representante de un partido golpista al portavoz de Bildu le he dicho que es de un partido que es parte de ETA su partido

Voz 21 12:57 era una parte de frustra

Voz 0230 12:59 dado peligroso golpista hay terrorista continuación Aznar se ha puesto en pie ya ha dicho pues yo creo

Voz 1 13:06 te voy a sacar las

Voz 0230 13:08 hoy ha tenido una función importante y es que Pablo Casado y Albert Rivera aparecen personas moderadas y Mariano Rajoy de extrema izquierda usted es un golpista usted un terrorista usted un frustrados te un peligro

Voz 1 13:18 la la democracia alguien más cuanto dos horas alguien más

Voz 0230 13:21 quiero explicaciones de la Gürtel ha sido un espectáculo peculiar sobre todo porque

Voz 0527 13:27 que le habían llamado para que diera explicaciones es verdad que nadie espera de estas comisiones parlamentarias un clima naïf

Voz 7 13:39 el orden constitucional Le pido que no les he pedido que no sea tan duro con su propio partido señor presiente en el debate que esto no es fácil por ciento Se vamos a intentar así tardamos así no te coge creo que hoy aquí sentido usted me parecen peligro con las libertades que usted es el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular a mí su populismo y usted no me importan en fin impresionante y mucho qué ambientazo

Voz 0230 14:22 hemos sabido también hoy que Epi Blas serán pareja uno de los guionistas de Barrio Sésamo lo sabéis Paesa ha comentado mucha ha explicado que cuando escribía para Epi Blas pensaba en una pareja de novios

Voz 20 14:33 a la hora de los Teletubbies

Voz 0230 14:39 veintiuno y ahora ya nadie se acordará pero en el año dos mil siete la Defensora del Pueblo de Polonia no sugirió prohibir los Teletubbies porque Tin que Wynn que el mundo se llevaba bolso hoy podía sugerir Se con eso que era homosexual

Voz 22 15:01 la Comisión Europea en aquel lejano año dos mil siete

Voz 4 15:05 regañó a Polonia la Defensora del Pueblo de pueblo

Voz 0230 15:08 Sonia retiró esa petición eran otros tiempos hace once años la Comisión Europea tenía una autoridad hoy Europa está planteándose sancionar a Hungría por incumplir los estándares de democracia el presidente polaco ha dicho que la Unión Europea es una comunidad imaginaria hace once años la comida con europea levantaba una ceja la Defensora del Pueblo de Polonia rectificada sobre los Teletubbies hoy Polonia dice que la Unión Europea el hecho Pumpido Mona sigas

Voz 25 15:32 ah sí

Voz 23 15:40 mira twiterías

Voz 1 15:42 de tu como teoría

Voz 26 15:46 murió hace este día vivimos la verdad viejos tiempos complejos y hay tanta información que la gente pues al final lío el Twitter de la Pekín va Tony que sexo que hacen los ingleses de tirarse desde un balcón bien vamos con una noticia de última hora que nos aporta Fedele

Voz 27 16:02 hallan una momia Argentina de más de trescientos años en perfecto estado de conversación

Voz 26 16:09 Miley This is unos recuerda que nunca nunca hay que preguntarle a nadie

Voz 27 16:13 su ex los ex bueno lo Daniel lo tengo más que superado genial yo Socas podido faltar conmigo

Voz 0069 16:20 ya

Voz 27 16:20 pero si ella no digo ni su nombre muy bien para mí como si lo hicieran lo que hay que olvidar a mí es lo mejor que he hecho en mi vida y si te apetece ver fotos

Voz 26 16:32 un sueño de la humanidad desde hace muchísimo tiempo controlar el aguacate

Voz 27 16:36 toda la tierra lo intenta exacto me pongo un despertador a las dos de la madrugada para sorprender en su punto de madurez a ese aguacate que hoy está duro mañana por la mañana estará pasado

Voz 26 16:48 acabamos con no Robespierre que y tiene una conversación que bien podría haber mantenido Iturriaga hace años con sus viejos escucha ya verás

Voz 0527 16:54 papi quiénes son los kurdos los que usan la mano izquierda y los turcos los que usan la otomano

Voz 28 17:03 Navarro

Voz 23 17:06 con este primer día no

Voz 4 17:12 no

Voz 29 17:21 que sí eh eh eh

Voz 0230 17:49 de hay novedades en la guerra comercial entre Estados Unidos China porque aquí estamos ocupados en varios asuntos urgentes pero hay una guerra mundial en marcha al presidente de Estados Unidos que ya sabéis que se llamado la otra consagrado a ver toda una trama firma que China quiere influir en las elecciones americanas en favor de los demócratas y de ser cierto esto las elecciones americanas serían como un partido internacional Rusia controles sin la economía mundial está pendiente de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos una guerra en la que está decidiendo si está diciendo quiénes al jefe del mundo en la próxima década nosotros pilla un poco a contrapié a España no a nosotros España está en un momento en el que no sabemos si vamos a hacer un ajuste o aumentar el gasto la ministra de Economía Nadia Calviño lleva diciendo unos días que hay que subir impuestos

Voz 30 18:59 si hay un momento en el que toca subir impuestos es ahora porque tenemos precisamente un crecimiento robusto la situación económica es favorable y es el momento de hacer cambios

Voz 0230 19:07 para el Gobierno está anunciando esta subida de impuestos aunque el anuncio a veces en estos días en los que pasan cosas raras el anuncio es un poco raro porque el Gobierno anuncia la subida del IRPF añade la verdad no va a servir de mucho de esto lo hacemos lo que podemos dos curioso raro su mensaje curioso un gobierno que anuncia una subida de impuestos y al mismo tiempo dice que no se la cree del todo vamos a escuchar la historia completa Se trata de subir el IRPF a aquellos que cobren más de ciento veinte mil ciento cuarenta mil a ciento cincuenta mil euros al año por una parte está Podemos Pablo Echenique argumento a favor de la subida

Voz 31 19:44 no tiene sentido que paga el mismo porcentaje una persona que gana sesenta mil euros al año que una persona que gana el dobles por ejemplo que gana ciento veinte mil euros al año

Voz 0230 19:56 de un razonamiento la ministro de Hacienda María Jesús Montero sugiere que se acerque el porcentaje de impuestos desde el cuarenta y ocho por ciento que es ahora hasta el cincuenta y dos cincuenta y cinco tamaño

Voz 32 20:06 explorando ese nivel y lo que sí habría que ir acercándonos al resto de países de la de la zona euro en donde normalmente por encima de ese nivel eh se tiene en torno al cincuenta y dos cincuenta y cinco por ciento de tributación

Voz 0230 20:21 Pablo Iglesias también argumenta a favor de esta subida unos otro

Voz 30 20:24 lo hicimos como hay que tocar el IRPF álbum del de lo que cobran diez mil euros al mes yo creo que ese uno por ciento de asalariados que cobra diez mil euros al mes van a estar todos encantados de esforzarse un poco más para que en España haya mejores servicios

Voz 0230 20:39 bueno esto es esta es una idea con la que puedes estar de acuerdo o no pero hay unos argumentos lo raro viene logrado el presidente del Gobierno dicen La Sexta el domingo si se trata de subir los impuestos a los ricos sepamos que los ricos no pagan el IRPF

Voz 1 20:54 mi planteamiento es que la gente rica no pagan el impuesto de la renta de casos claro

Voz 0230 21:00 porque quién es rico tiene mecanismos para evitar impuestos

Voz 1 21:03 porque tiene las Sicav tienen el impuesto de patrimonio tienen impuesto de sociedades y demás

Voz 0230 21:08 pero como tenemos que hablar con otros grupos es verdad que nosotros tenemos que hablar con los grupos parlamentarios para Podemos esto es muy importante para Unidos Podemos este es un tema fundamental el presidente plantea una salida

Voz 1 21:19 yo lo que hemos planteado Unidos Podemos es bueno

Voz 0527 21:22 si tenemos que subir pues si tenemos que subir el último tramo echamos elogio Metro pues pongamos le ciento cincuenta mil ciento cuarenta mil euros a partir de ahí subir el IRPF claro así planteado

Voz 0230 21:36 no parece una subida de impuestos muy rigurosa de yo no me lo creo del todo yo no veo pero como la ministra de Hacienda María Jesús Montero explicaba ayer en la Cadena Cope que esta medida no va a recaudar mucho

Voz 32 21:48 eh la recaudación de una recaudación significativa

Voz 0230 21:52 que el Gobierno la plantea porque está negociando con Unidos Podemos es tamaño en el marco de la negociación como Unidos Podemos porque para ellos es importante

Voz 32 22:01 en donde para ello era importante plantear que las grandes renta también va a contribuir más de lo que venían contribuyendo

Voz 0230 22:08 no esto estará bien no estará mal lo de subir el IRPF quiénes cobran más pero no es muy frecuente que un gobierno suba los impuestos y al mismo tiempo diga esto no es que valga para estos porque lo piden esos de ahí porque les conviene claro esto es raro llamaré transparencia e te a lo mejor la transparencia esto a continuación

Voz 1091 22:27 son gente sin complejos con mucho gusto con este señoría llevan el conocidas señor Correa ni que contrate al señor Correa no se produce frustración te conteste les antes

Voz 1 22:36 pues nosotros también

Voz 0230 22:40 en nos tenemos hablado aquí que si algún día nos pillan no nos conocemos a Francino lo conocemos de verle en la propaganda de la SER Iturriaga de verle por la tele y tirar triple pero entre nosotros no nos conocemos de nada es más hacemos la radio con los ojos vendados para no reconocerlo en este momento Aznar que vamos a escuchar parece que le va a meter a todos

Voz 1 23:00 te escuchamos a mi señor Iglesias

Voz 1091 23:06 escribe usted todo lo que quiera y mí me de verdad porque a lo mejor se le haya un poquito la cara de vergüenza a mí su populismo mire usted no me importan impresionan y mucho es y no me importa nada usted aquí no me impresiona nada

Voz 1 23:20 es que es invisible

Voz 0230 23:24 aumento eh vamos a escuchar ese momento el que que le doy me quedo solo

Voz 1091 23:29 me impresiona ni poco ni mucho es que no me impresiona nada

Voz 1 23:31 la gente me impresiona narra con sus maneras también la han dado al también le han dado la han dicho

Voz 0230 23:42 todo ha sido un poco todas la sesión parlamentaria ha sido un poco patas Gabriel Rufián tiene usted vergüenza que esto es lo ha repetido muchos muchos muchos y bueno una cosa muy destacada es el regreso del mire usted al Parlamento como sabéis fue el inventor de este amigo imaginario que todo lo ve en la política hay que responde al nombre de usted todo el rato de Aznar dice mire usted cree usted su nombre porque se siente solo por lo que sea Aznar creo este amigo imaginario él empezó decir mire usted y desde entonces son legión los mire usted listas vamos a escuchar por ejemplo al ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves

Voz 1 24:17 esas ayudas yo estoy yo no lo sabía

Voz 0230 24:21 presidente del Gobierno Mariano Rajoy dejémoslo

Voz 1 24:24 en demencial de este tema

Voz 0230 24:26 la verdad es míster no acaba ahí abreviados hay mucho si Albert Rivera ex doctorando en derecho

Voz 0069 24:32 podemos pedirle a los ciudadanos que no defiende sus libertades

Voz 27 24:35 que se conformen oiga mire pues aguanta usted Sivall

Voz 0069 24:37 ahí está lleno de esta casa varía pues se aguanta

Voz 0527 24:40 miren y bueno pues mide pues mire pues ese aguanta usted usted al final usted se ha convertido en un personaje central en la política española sea el usted lo imaginario de mire usted un usted reclama Tokio como el de la vicepresidenta Carmen Calvo me lo dice usted que ha sido Gobierno me lo dice usted que ha sido Gobierno repite

Voz 33 25:00 lo dice usted que ha sido responsable de los derechos sociales cavando

Voz 0230 25:03 no

Voz 0527 25:04 insiste me lo dice usted es catalán

Voz 0444 25:06 no porque les faltaba

Voz 1 25:09 qué más me lo dice usted que no ha aprendido nada de todo lo que hemos vivido

Voz 0527 25:13 no ha aprendido nada de lo vivido está este usted realmente un pieza eh que más sabe hacer este usted ni el origen

Voz 1 25:20 a usted que no sabe es catalán

Voz 0527 25:23 vendido no sabe qué más

Voz 1 25:25 de entender Boko me lo dice usted que no hicieron absolutamente nada lo dice usted consecuencia teme lo dice porque usted lo aprendido nada claro nosotros hace cómo va a aprender por usted

Voz 4 25:41 es la culpa de todas mis mis hijos que es lo mismo enviaba a e inquietud amargo

Voz 22 25:59 como ayer perdió el usted sería el singular de algunos no buenos algo

Voz 0230 26:04 bueno algunos son son mucho más malvado ustedes ustedes un personaje amistoso los algunos algunos casi siempre son gente maligna como hoy el personaje del día es José María Aznar uno de sus mayores éxitos de amigo imaginario fue su conversación con las vallas de la Dirección General de Tráfico para mucha gente recuerda lo de las copas pero Aznar hoy a una voz que le decía además no come

Voz 1091 26:30 burguesas a mí no me gusta que me digan no puede ir hace más de tanta velocidad no puede usted comer hamburguesas de tanto no puede usted comer esto de comer es evitar es que esto ya de no

Voz 1 26:47 los plazos aplaudió

Voz 0230 26:55 alguien tiene este catecismo cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor precio increíble

Voz 8 27:00 en todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 7 27:12 comienza con la ilusión de imaginarla sentir la emoción de conseguirla la alegría a celebrarlo viera cuyo detenerle entre las más hondas

Voz 34 27:23 todavía estás a tiempo los más prestigiosos galardones de radio y televisión que se conceden en España entre en premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica hay música Premios Ondas

Voz 7 27:42 vive cada momento

Voz 35 27:44 mucho

Voz 10 27:47 en BP caza repostage te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 11 27:58 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1861 28:08 con tres notas tienes un acorde con tres bolas una carambola con tres premios un triatlón con tres cifras el triple de la ONCE un juego en el que es muy fácil ganar elige un número de tres cifras cualquier combinación de ellas pude tener premio por sólo cincuenta céntimos puede escaner ciento cincuenta euros y ahora además hay dos sorteos diarios triples de la ONCE tres cifras que da mucho juego

Voz 0313 28:32 son las cinco veintiocho minutos de la tarde las cuatro y veintiocho en Canarias tenemos noticia de última hora novedades con respecto al derrumbe que se ha producido en las obras de remodelación del Hotel Ritz Alfonso Ojea adelante

Voz 0995 28:42 eh

Voz 0089 28:43 pues así es novedades dramáticas Carlas puesto que acabamos de acaba de confirmar el fallecimiento fue uno de esos trabajadores en estas obras de remodelación del hotel en total hay diez víctimas hasta este momento una de ellas mortal hay tres heridos graves que han sido trasladados hospitales otros tres heridos leves tres tres jugadores permanecen sepultados bajo esa estructura de mecano tubo de andamios y también de forjado se ha venido abajo tiene efectos desde la planta quinta hasta la primera donde se encontraban estos trabajadores esos esas tres personas que están desaparecidas ya no lo están por porque los servicios de emergencia han conseguido hablar con ellos un evidentemente eso les ha confirmado que están en un estado bueno pues que han sobrevivido no se sabe todavía cuál es su estado médico están las unidades de rescate intentando acceder a esa estructura de Mecano tuvo derrumbada para poder extraer los con toda seguridad por lo tanto estaríamos hablando de aún tres personas localizadas pero que necesitan ser rescatadas del interior de este edificio la plaza de la Lealtad en Madrid como os podéis imaginar están trabajando todos los servicios de emergencia tanto del Ayuntamiento madrileño como de la Comunidad ya incluso acabamos de ver cómo la Policía Nacional acaba de traer su Unidad de Guías Caninos especializados en la búsqueda de personas

Voz 1 30:00 sepultadas esta es la situación

Voz 0089 30:02 a en este momento Carles Un fallecido nueve personas heridas de distinta consideración de ellas Express todavía el localizadas pero no han podido ser extraídas de los escombros

Voz 0313 30:13 gracias Alfonso noticia de última hora que les hemos contado aquí en La Ventana en la SER

Voz 21 30:22 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 37 30:29 cadenas

Voz 38 30:34 cada noche a partir de las once y media

Voz 7 30:38 Manu Carreño opinión

Voz 39 30:40 cuenta todo lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 7 30:45 en el número d'Estudis d'Opinió que creo recordar que existe

Voz 23 30:49 ah me dice Javi Blanco que sí que está bien el viento

Voz 7 30:51 cada no sé a partir de la Xunta y media una hora menos en Canarias Manu Carreño bandas tu nota de voz y cerramos con tus opiniones que nos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 23 31:02 la creadora de la calle de la berenjena

Voz 1 31:07 pero

Voz 7 31:08 a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias con David Broncano

Voz 39 31:16 yo soy síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com o postureo ser Garden hacer

Voz 17 31:26 quieres escuchar de nuevo el testimonio de un madrileño torturado por el policía Billy El Niño en mil

Voz 0230 31:31 novecientos setenta y cinco fue entrevistado

Voz 17 31:34 Francino en La Ventana lo tienes en La Ventana punto es en la sección a la que

Voz 1 31:38 de la de la Cadena Ser lo que quieras de la SER cuando tú quieras nuestra aplicación

Voz 2 31:49 y una radio sin relojes

Voz 7 31:51 hay un lugar en el que coinciden Wagner España y el Santo Grial

Voz 4 31:58 ópera comienza en un claro en el

Voz 40 32:00 los que las montañas que rodean el monasterio de Mons Salvat un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de España eso Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada ley

Voz 26 32:13 Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 21 32:18 la radio que tu programada oye

Voz 16 32:24 o sea que si caos enhorabuena porque claro uno

Voz 1 32:41 que te acompañan las veinticuatro horas del día para darte

Voz 7 32:46 información irregular dijo

Voz 16 32:49 disculpe caballero este lenguaje ya hemos emplea

Voz 1 32:52 ya hemos emplear el lenguaje ya queda como un pelín antiguo Harding antiguo un pelín antiguo si es que se están perdiendo los valores aprender no lo pregunto sin ironía pregunto pero no siempre te que los valores han cambiado que qué pena me da pena me da la Cadena SER no verán no diga eso qué pena me da

Voz 4 33:12 Kadima se me duele nuevos valores y me duele

Voz 0230 33:26 conozco y seguro

Voz 8 33:27 coche que te ofrece el mejor precio llegas tarde tarde todos los línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 2 33:39 de condiciones de Línea Directa punto com Iris propietario de un vehículo comercial Libia directa te damos un quince por ciento de descuento si decides asegurarlo con nosotros lo de cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 12 33:52 colitas en que pudo ayudarle buenas llamado a porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo

Voz 13 33:57 no un robo no pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra y mañana perfila recupero quieres alarme la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva

Voz 14 34:05 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 2 34:17 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 41 34:20 comisión de apertura la que te cobran banco por formalizar la hipoteca a comisión de subrogación la que el banco por cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que te cobren banco para ampliar

Voz 1 34:26 etéreas tifus casi hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco

Voz 4 34:31 es que no te cobra comisiones elige bien

Voz 7 34:34 Decca naranja de ING entre variable mixta con el precio que buscas

Voz 14 34:39 cero cero comisiones encuentra la imagen NG punto es hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan la educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas vidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento

Voz 2 34:58 informa tienen novecientos no puede ciento siete quinientos fuentes estamento grifo punto es

Voz 42 35:04 mi mujer el que lleva unos días diciéndome que me anime que me apunte con ella y sus amigas bailes de salón a mí en a qué quieres que te diga pero hoy se llevaba siendo hace poner en marcha esta nueva Catherine

Voz 43 35:15 cuando se les de los congresos el bienestar de es la vida de otra manera la SER presenta el Congreso el bienestar y la música entre dos aguas en Punta Umbría Huelva del veintiséis al veintiocho de octubre el con Christina Rosenvinge Santiago Segura Ariel Roth y muchos más adquiere Tupac que disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría mar asistencia al Congreso y visita los lugares colombianos descubre el Monasterio de la Rábida donde se alojó Colón conoce cómo se gestó el descubrimiento el súbete a las carabelas que lo hicieron posible acto reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto es

Voz 21 35:56 la Ventana con la

Voz 0313 36:11 a ver que faltan veinticuatro minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias hay que seguimos en Todo por la radio en La Ventana turno para Especialistas secundarios

Voz 44 36:21 pues un año más vamos a hablar de naturaleza porque hemos renovado dentro

Voz 0995 36:25 con colaboración Romero más

Voz 26 36:28 a un aplauso

Voz 23 36:30 a mí lo que me quedé que por los pelos hemos renovado pero que si ópera estoy aquí yo contento eh bien bien

Voz 1 36:40 de treinta y uno de agosto no firmamos no aquí cuanto antes lamentaron creo que había hacer mucho frío tienen a más que cuarenta años

Voz 23 36:52 no no no muchos años mucho daño

Voz 26 36:55 bueno suele ocurrir para tu primer día esta temporada querías hablarnos de un animal que estos días con la vuelta al cole en septiembre pues está está en boca de todos

Voz 23 37:03 me refiero a Piojo no esta época lo niño

Voz 22 37:08 pillan Piojo en el cole yo con otra biólogo está bien dicho si yo con otro biólogo si tú primero siempre se estamos desarrollando algo no está mal

Voz 27 37:17 perdiendo un servicio para acabar con lo Piojo pero por favor de una manera de una forma natural sin recurrir a producto químico

Voz 1 37:24 mierda ni ni Anja que utiliza para acabar de manera natural depredadores naturales pero vamos a la vivienda en la calle un niño con Piojo y hacer una suelta de unos diez quince murciélago así como los piojos depredador natural

Voz 26 37:40 ya pero si la gente no suele querer murciélagos en en casa por lo general habló con los que

Voz 27 37:47 eso es lo que hacemos una suelta de unos SEO siete halcones peregrino para que se coman murciélago depredador natural vino peligroso tiene el que les en casa puede serlo por eso tenemos una suelta de un par de águilas reales halcones peregrinos águilas reales tranquilo era Gil no como me con ellas un Jaguar a en la casa allí en unas semanas a las ha ventilado el águila eso sí recomendamos a apartarlo objeto de vidrio cerámica o lo que sea porque son bicho no entienden de Lladró

Voz 23 38:16 ni de favorita

Voz 1 38:19 no luego no me engañas quemar roto la no apartarlo

Voz 26 38:23 sé que el problema de los piojos los lo solucionamos pero al final mucho menos queda un Jaguar

Voz 27 38:28 el caso lo lindo gatito un poquito más gordo no pasa nada hombre bueno pues que no lleven toda la gente que tenga hijo con Piojo que vamos cuando quieran el teléfono ahora mismo salir sobre impresionante pantalla si os parece abrimos ya al consultorio porque me dicen se mide el Inter me dicen que tenemos ya a alguien en el teléfono con una consulta la buenas tardes con quién hablamos

Voz 45 38:48 sí estoy estoy en antena ya está entera que fuertes yo deja que sea bueno registros civiles y yo llamó desde Parla ha dicho no da igual a Parla eh verá para hay que hay que vivirla eh bonita

Voz 0995 39:11 así sigue bueno pues bueno Parra

Voz 45 39:14 a Parla que es una ciudad preciosa en esta época del año por la noche pues la ciudad ciudadanos nuevamente silencio pero últimamente estamos escuchando una cosa que he grabado con el móvil un gran gol el redacta escuchemos lo escuchamos por la noche

Voz 21 39:35 eh

Voz 45 39:38 bueno yo no soy Jacques Cousteau ni tampoco es Susana pero a mí esto yo me parecen ballenas

Voz 1 39:45 muy bien qué te parece el amigo sí sí sí son ballena y concretamente probada vale y por el tono diría que están fabricando

Voz 45 39:53 pero qué dices aquí

Voz 1 39:56 sí el registro la ballena seguro de que están encontrando piso en ciudad del extrarradio vale donde la guardería son más barata el futuro prometedor para pareja de Llull Marta jóvenes porque créanme tanto Tito pero la Anele está envidia sí

Voz 47 40:13 pero si me pero si yo quiero para ella

Voz 45 40:17 tanto plancton agita plancton de perlas de ganas de ganar encima fue gracias por la que lo vio no lo dejamos aquí he venido a Parla que esto aquí Mirlo cualquier signo de a veces estamos sólo adiós adiós la hija de perra me bueno

Voz 7 40:34 pero la conexión con animales muy bien

Voz 23 40:44 a ver corresponsal corresponsales Pilar

Voz 0444 40:47 llega la principal novedad con un poquito de retraso del mundo real pero ya ha llegado ya no hay vídeos de vacaciones en los elementos que indican que el mundo sigue girando sigue estando atmósfera el agua el Desafío Iturriaga de los martes cosas que no cambian hice habla también Youtube de las colecciones de los quioscos y de las colecciones de cromos atención al canal todo lo moderno está en cromos FC con más de cincuenta mil suscriptores así lo viven

Voz 7 41:17 el álbum de dos mil doce

Voz 26 41:19 cien pero temo todos los cromos para pegar los pronto en el canal vale

Voz 48 41:22 aquí como cromos antiguos aquí tema o más álbumes álbum vale por ahí tengo cajas vacías y por ahí tengo algunos cromos de crack por ahí abajo tengo más cromos por aquí tengo todos los cromos repetidos no sabía muy bien ahí tengo bolsitas para cambiar los los tengo todos recogidos en una base de datos menos

Voz 1 41:42 esto esto esto son aunque

Voz 0069 41:44 coger todavía

Voz 0444 41:46 fascinantes de nuevo bienvenidos a dejar de grabar coreografías imposibles si queréis destacar jugar a videojuegos trepidantes ahora lo que se lleva a esto más ritmo Jané que me Nos ritmos rubios es poco han Boxing deseaban dos cartas para al mundo del Mundial de Rusia claro con solo otro comentario tú no tienen nada

Voz 23 42:08 unas Coutinho y lo otro y el otro no me acuerdo quién es yo no tengo Semel

Voz 0444 42:14 esto es lo digo en cromos FC mañana están aquí nosotros también se lleva mucho filatelia en Youtube filatelia cool a tope High pese al señor seto y de hecho yo sí yo soy muy fan de él es que soy muy fan del siguiente vídeo echen me lo sé de memoria que es la colección del canal de Eligio reprodujo

Voz 49 42:35 ahora ya voy a presentar mi colección de sellos de España las épocas que clasificamos los sellos son el reinado de Isabel II y el Gobierno provisional reinado de Amadeo I primera República Borrego Carlista Alfonso XII XIII Alfonso XIII esa segunda Liga Estado español centenario del sello irritaba Juan Carlos I he llegado Mela

Voz 0444 42:58 no se ven más de veinte mil visualizaciones en este vídeo de gente que colecciona se está dado aquí en la prueba irrefutable yo estoy en la tendencia yo te se hace mayor ahora pues no es tendencia que llevará al festival de Coachella es tendencia que revés quitas estarán de te Toño en el Hogar del Jubilado esto es lo que hay que hacer ahora más Energy es la que tiene el canal friki malísimo fm es un canal sobre series que está bien pues ojo voy tranquilito con manta con mantita hay tele entrevistan artistas que hacen cosas el audiovisual como Carolina Jiménez ella hace efectos especiales efectos visuales y ha trabajado tanto en Águila Roja como en la peli El Hobbit

Voz 0995 43:38 cuidado si hay duda que mayo

Voz 0444 43:41 bueno palabra sí sí hay una difícil misión a hacerte en arañas pues no

Voz 50 43:46 teníamos un un simulador de telarañas tú no tú no haces control que no tenéis vosotros ese programadores generan la herramienta que nosotros vamos a necesitar obviamente codo con codo porque ellos van van montando la nosotros la vamos te está esperando su un par de paradas hasta que la herramienta funciona con nosotros queremos que funcione que cuando sacaba la peli normalmente cuando se trataba muy bien pero bueno dando dicho sí Isaías

Voz 0444 44:13 bueno gente ciencias es que no puedes hacerte la SD hacerte experta en telarañas además claro es muy difícil quién quiera saber más de efectos especiales de pelis puedes el canal se llama o que infografía también hay otro artista es Jaime Altozano más de seiscientos mil suscriptores el ex compositor que mete los toda una habitación de miel en señal de TV I'll hace bandas sonoras esta semana entrevistó a un a uno de sus ídolos han Zimmer no sé si lo pronuncia muy bien Él es el que hizo bueno mejor escucharlo Eliza bandas El Rey León Piratas del Caribe que son así

Voz 1 44:46 sí

Voz 40 44:52 la entrevista no duró mucho más hubo un comentario que me hizo el al principio que no está grabado

Voz 21 44:57 hoy Maixant es verdad

Voz 0995 45:00 que hay un criterio que la música

Voz 51 45:03 europea tradicional de conservatorio sedes

Voz 0995 45:06 saca mucho que es la armonía en el que su

Voz 40 45:08 música pues no despunta especialmente pero sus ántrax son de todo menos simple su carrera es increíblemente variadas y acabó

Voz 7 45:16 dado la música difiere por completo

Voz 0444 45:19 bueno es es el canal de Jaime Cantizano ya lo veis esto se llevan yo tengo colecciones filatelia música clásica quién se apunta Hans organizando pero quiero que queden Antonio creo ya y no perdamos Juan Emilio el timo fue su hobby que hay que tener un jóvenes en pintar pintar es relaja pintan estén caos es un artista más de medio millón de suscriptores entero eh caos con cada vez se le queréis buscar dibujante y animador que enseña este arte él dibuja con Photoshop

Voz 52 45:55 te voy a dar consejos para dibujar el y en digitales que luego puedes cambiar todos los tonos con los que está trabajando así que veo algún color bastante neutro alguna fiel sales terminal en puntito y otros no que yo doy algunas pautas citas cada uno

Voz 53 46:08 que las aplique el código quiera siquiera aplicarlas y no quiero aplicarlas pues claro aplique si erais con pinza el que os encanta en que cree guardar para tener los siempre tenéis que venir aquí al pinza tienes Kiko donde tienes la opción de guardar eso no sé estoy viviendo muy rápido sin vivimos en que no cesa profesó

Voz 0444 46:24 pero bueno te estoy más arriba que dije pero bueno este chico además caos prueba que el fotos Opel se puede usar para el bien no sólo para los pómulos de Manel Fuentes

Voz 1 46:35 así se imagen

Voz 0444 46:37 ya

Voz 22 46:39 bueno vamos a córner

Voz 23 46:43 primer desafío de esta temporada saludamos a nuestros dos concursantes Sebastián de viene de Sevilla tiene sesenta años ha estado ya ojo en Pasapalabra Saber y ganar quiere vivir la experiencia de estar en un concurso serio Sebastian buenas tardes

Voz 47 46:59 buenas tardes después de pasar posible en Calvi ya sabía llegó al así

Voz 23 47:04 de ahí ha hecho efectivamente te vas a tener un buen adversario José Ángel Lozano ahí va también de Sevilla es que tiene treinta y cuatro años es ingeniero aeronáutico serio mi lazo que te pasas vale estáis bien los dos preparados saludos José José

Voz 20 47:25 sí es verdad bueno arengaba para hacerle no perdona que te da la vida

Voz 23 47:35 nada más que nada vamos venga vamos

Voz 0995 47:39 he Sebastià primera tanda diez preguntas dale he vuelvo o no

Voz 23 47:45 eh no es verdad hago algún padrino venga a no sin padrinos eh venga venga Roma empieza

Voz 0995 47:53 los he Sebastian volvemos justo lo Pedrosa yo creo creo que me voy tenga vuelvo justo para despedir el verano sacaba dentro de unos días que como siempre Sebastián ha durado más o menos días

Voz 1220 48:09 a día arriba día abajo de el verano

Voz 39 48:12 noventa Hay uno sombreros

Voz 0995 48:15 noventa esa de muy bien en cinco días después del último desafío allá por el mes de julio el quince de julio terminó el Mundial de fútbol ya parece que ha pasado en el que ganó Francia Croacia eso sabemos todo el mundo te acuerdas de resultado Sebastián cuatro uno cuatro dos o tres dos pues fue cuatro uno pues no fue cuatro uno porque fue cuatro dos porteros Herrero hay no pasa el último Shakhtar a ver a ver piensa eh piensa completar hay que completar esta oración siguiente siguiente colocando palabras en espacios vale atento ningún pobre es emperador aquí algunos a Baros son pobres luego algunos no son repito ningún pobres emperador ya algunos a Baros son pobres luego a algunos

Voz 39 49:13 Sebastián con algunos pobres temores a unos pobres son navarros

Voz 23 49:23 el Kenny de quién

Voz 0995 49:26 pues bien algo más segura que si alguno Álvaro son pobres luego a algunos Ábalos no son emperadores dejémoslo porque no tenemos tiempo vas por eso no la verdad es que hay que reconocer que después de lo que pasó este verano y el Congreso el PP tal la derecha española hay que reconocer que están muy buenas manos José tú ves ahí a a Pablo Casado Albert Rivera Juárez gente joven también potente desempate con ceros concurrió Mulhouse impecable necesitar que por cierto quienes más joven de los dos Sebastian Pablo Casado o Albert Rivera

Voz 39 50:03 es un parecidos pero que está casado muy bien

Voz 0995 50:09 tras casado XXXVII años Albert Rivera treinta hecho pregunta ni al pasado también otras muchas cosas este verano por ejemplo el treinta y uno de julio un avión de Aeroméxico os acordáis de las sea un abren de Aeroméxico no se cayó yendo de Durango a ADIF a México D F viajaban ciento tres personas cuanto se salvaron Sebastián

Voz 39 50:28 pues creo que todos efectivamente los todo no ochenta hay cinco lesionados pero ni un solo

Voz 0995 50:35 lo fantástico seis días antes el veintisiete de julio todos Flip ambos mucho quizás para mi gusto demasiado con un fenómeno astronómico que no estuvo mirando al cielo un buen rato que qué paso Sebastián te acuerdas pero trabajo aunque

Voz 39 50:49 hicieron todos jugo una que llamaron fabulosa Luna roja pero te acuerdas el fenómeno cómo se llama

Voz 1 50:58 la luna luna fenomenal

Voz 23 51:02 venga va te la doy que está bien explicada pero espero era Eclipse total lunar la moto Jamal una

Voz 1220 51:11 todo esto nos podemos imaginar la cantidad de gente que cumple años hoy os voy a decir rápidamente Ibaka Pilar López de Ayala Karanka en mítico Aitor Karanka Lance Armstrong

Voz 23 51:22 a a dejándola magnífica

Voz 0995 51:25 a la luz su su que su suegro Cuco Ochs también yo yo yo cumpleaños pero en Yuyu yo Feli

Voz 1220 51:34 licitaciones para alguien que ya ya se fue desgraciadamente me voy a poner de pie porque era el cumpleaños de James

Voz 0995 51:42 no sé que pasó a la historia con honores por qué personaje Sebastián hombre James canto

Voz 39 51:50 en colgando y soprano Antonio

Voz 1220 51:54 habría cumplido cincuenta y siete años sólo escribiría intenso vivía en vi vía es yo me puse a ver un un documental que le

Voz 23 52:03 Almadén los amigos cuenta cuenta acabe acabé llorando como una magdalena que pena a medio de verdad

Voz 0995 52:08 pues bueno verdadero falso Bangkok Se arrancó la oreja

Voz 22 52:15 ver a ver no fue falso

Voz 0995 52:19 su amigo supuesta amigo Gauguin discutieron con una espada hago un Leszek le seccionó el lóbulo de la oreja sólo el lóbulo cuando llegó a la suele Van Gogh contó que no

Voz 1220 52:29 que se había hecho Él que se había autolesionado fíjate Onofre

Voz 0995 52:33 Miguel Pérez línea de la perdí la peli que sabe la perdiz según hemos sabido estos últimos días hay un oso que está causando mucho daño a la zona los Pirineos ciudad hablábamos aquí en la verdad hablases aquí va va de no hombre era cuál es el nombre del los Goliat o la masa

Voz 23 52:55 un Goliat suena suena muy bien

Voz 0995 53:01 no he eh en una mesa ojo hacer una mesa hay cinco moscas acoge su mata moscas a la plaza dársela al Tajo y Matas dos cuántas te quedan muchas

Voz 54 53:15 quedan trece vivas o muertas a cinco

Voz 23 53:22 te