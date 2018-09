La Ventana (18/09/2018 - Tramo de 18:00 a 18:30)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias hasta ahora seguimos pendientes del derrumbe que se ha producido esta tarde en las obras del hotel Ritz de Madrid recordemos que una persona ha muerto en la última conexión teníamos a tres atrapados Alfonso Ojea alguna novedad

Voz 0089 00:19 sí algunas son diez personas en total las rescatadas por los servicios de emergencia del Ayuntamiento y de la comunidad seis de ellas lograban salir atención por su propio pie con heridas dos de estos trabajadores han resultado con heridas graves otros dos con heridas moderadas y un tercero atención está en estado crítico ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón los equipos de rescate han continuado su intervención porque faltaban cuatro más y han sido rescatados vivos con heridas leves tres D

Voz 1 00:46 Ellos el cuarto ha fallecido

Voz 0089 00:49 según Eugenio Amores jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1896 00:52 la última víctima caigamos a última víctima que nos queda la hemos localizado pero las heridas que tiene son incompatibles con la vida pero hasta que no lo podemos rescatar no eso no lo podemos confirmar del todo no

Voz 0089 01:07 la secuencia del derrumbe Carnes ha sido instantánea las últimas plantas concretamente la quinta y la sexta han colapsado derrumbándose una tras otra sobre la primera planta ahí se encontraron al menos ochenta trabajadores

Voz 0313 01:20 gracias Alfonso repasamos ahora otras noticias Ester Bazán

Voz 1454 01:22 Nos vamos a ir al Congreso hay declaraciones en los pasillos de la ministra de Defensa habla por primera vez después de toda la polémica sobre la venta de armas a Arabia Saudí de que el presidente del Gobierno dijera en La Sexta que no violar las posibles repercusiones de paralizarlo Éste es un extracto de lo que ha dicho Margarita Robles

Voz 1441 01:38 me siento con las armas absolutamente respaldado

Voz 2 01:41 por el presidente del Gobierno por el proyecto que decía

Voz 1441 01:45 de la actuación del Gobierno yo me siento muy cómoda en el Ministerio de Defensa me siento muy cómoda en lo que hacen las Fuerzas Armadas trabajando por la paz y en cuanto otras cuestiones para el Ministerio de Defensa es un caso cerrado tenemos muchos casos abiertos en los que hay que trabajar juntos

Voz 1454 02:00 en conversación con los periodistas Robles ha insistido en que siente el respaldo del presidente que cree en el proyecto y que el día que no crea se marchará asegura que no se ha escondido desde la crisis y que mantiene unas magníficas relaciones con el presidente del Congreso del Gobierno y en el Congreso volvemos allí porque ha empezado el debate sobre la senda de déficit Se ha hablado de vivienda a lo largo de la tarde está previsto que también se debata y se vote la moción de Ciudadanos sobre los aforamientos Mar Ruíz buenas tardes

Voz 1441 02:25 buenas tardes sigue a la espera de esa votación Unidos Podemos a acaba de anunciar que cambia de postura y no apoyará como era su intención inicial esa moción ante la negativa de Ciudadanos a eliminar también la inviolabilidad del Rey como había pedido el PNV

Voz 0911 02:38 Nos parece que en una democracia no puede ser que hay algunas personas por su apellido por apellidarse Borbón no respondan ante la justicia como el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas no es la reforma que nosotros por la que nosotros estamos apostando

Voz 1441 02:52 la moción de Ciudadanos pide suprimir los aforamientos políticos de senadores diputados y miembros del Gobierno para todos los delitos acepten o no a su actividad política

Voz 1454 03:00 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias enseguida les contamos también la información del deporte

Voz 4 03:07 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:10 la Guardia Civil investiga una segunda agresión sexual a una menor en las fiestas de baja de Majadahonda el pasado fin de ser a la primera denuncia se produjo el sábado por la mañana por parte de una menor de catorce años más datos con Raquel Fernández la segunda denuncia ha sido presentada en el cuartel de la Guardia Civil este lunes por la familia de la chica por la supuesta agresión sexual que aseguró sufrir durante las fiestas patronales de Majadahonda este fin de semana al parecer los hechos se produjeron en las inmediaciones del recinto ferial según fuentes cercanas al caso el mismo día en el que la otra menor denunció la presunta agresión sexual que también está siendo investigada por la Guardia Civil y en San Sebastián de los Reyes una mujer denuncia el mal funcionamiento de las ambulancias que deben trasladar a su madre de noventa y ocho años al Hospital Infanta Sofía con tiempos de espera que han llegado a ser de varias horas

Voz 5 03:55 me pero alguna menos menos veinte pero había gente que estaba esperándoles la son que medio no eran las cuatro menos cuarto yo no tarde me hubiera gustado invitar a alguien en la puerta del Infanta Sofía a ver que usé Elvira la cantidad de gente quería esperando ambulancia todos mayores hitos desesperados

Voz 1915 04:14 la Comunidad niega irregularidades los sindicatos aseguran que la empresa adjudicataria está realizando muchos más traslados de los que le corresponde por contrato Miguel Sierra ex responsable de transporte de ambulancias de UGT

Voz 6 04:24 treinta por ciento más de los traslados previstos con un personal raspado para realmente técnico quinientos eh a que absolutamente inviable que los transportes sanitarios la diferencia

Voz 1915 04:33 con este martes reabre el Mirador de la octava planta del Palacio de Cibeles tras siete meses cerrado por obras de rehabilitación en la fachada del edificio en las visitas se reanudan con el mismo horario de diez y media a siete y media de martes a domingo

Voz 3 04:46 tengo Juve hasta ahora en buena parte de la comunidad

Voz 1915 04:49 a esta hora tenemos veintiocho grados en el centro de la capital

Voz 7 05:00 Nos quedaba el deporte Iván Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes se acaba la espera en cincuenta minutos arranca la Champions a las siete menos cinco Barça PSV Nos vamos hasta el Camp Nou para conocer las alineaciones Adrià

Voz 8 05:11 buenas tardes hola qué tal buenas tardes confirmado ya el once

Voz 0017 05:13 del Barça para el estreno en la Champions recupera Valverde el once de gala con la vuelta de Busquets y Coutinho formará el Barça con Ter Stegen en portería Sergi Roberto Jordi Alba en los laterales Piqué y Umtiti pareja de centrales Busquets Rakitic Coutinho en el centro del campo y arriba Leo Messi Luis Suárez Yus manden Belén

Voz 7 05:31 gracias Adrià Barça PSV a las siete menos cinco y después a las nueve de la noche en Mónaco Atlético de Madrid los dos partidos desde las seis y media en Carrusel deportivo y una última hora sobre el asesinato de Celia Barquín arroz Amena la policía Danes ha comunicado que el cuerpo de la golfista fue encontrado en un estanque con varias puñaladas en el torso la cabeza y el cuello tras intentar defender

Voz 1454 05:48 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos si no hay novedad a las nueve las ocho en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 4 05:55 la SER servicios informativos sí conozco y seguro de coche que te ofrece el mejor precio llegas tarde todos los Limia directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once esta condición ser Línea directa punto com eres autónomo utilizas el coche en tu trabajo y línea directa te damos un quince por ciento de descuento en tu seguro de cero dos un dos tres cero línea una compañía Bankinter cuántos años tiene tu coche dijo

Voz 10 06:35 este calcular todo en meses Podium podcast y Fisher Price presentan el sonajero una forma diferente de explorar la maternidad y la paternidad con innovadores contenidos pedagógicos y la mejor música

Voz 11 06:46 para disfrutarlo con Pepe no te pierdas en Podium podcast el sonajero de Fesser es la banda sonora ideal para tu bebé Fisher Price que los niños sean niños

Voz 9 06:58 si buscas hipotecas te viene bien conocer sus comisiones

Voz 4 07:01 comisión de apertura la que te cobran banco

Voz 12 07:03 les subrogación la que cobra el banco por cambiaría otro comisión por cambio de condiciones

Voz 9 07:06 la reportera se busca su hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco

Voz 1 07:12 por que no te cobra comisiones elige bien

Voz 4 07:15 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero cero comisiones encuentra la Erin NG punto

Voz 13 07:23 pues Álvaro de canolas todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente tu luna rota pide cita

Voz 14 07:30 perlas punto es no te preocupes porque en Carlisle nos encargamos de todo es realizan los todos los trámites con tu compañía de seguros cada ella

Voz 4 07:39 el Leroy Merlin tocamos más de mil doscientos productos aprovecho ya nuestro stock fuera viene antes del veinticuatro de septiembre Leroy Merlin da vida tus ideas de ese ese momento en el que aparece una gotera en tu casa y parece que no es culpa de tu vecina no que va unida a la Comunidad y al final seguro que ni llaman al seguro es ese es un momento legalizadas Clare ese amor desde diez euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos tiene seis seis tres

Voz 15 08:10 oye tú tienes alarman si una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento

Voz 4 08:18 la alarma que tengo aquí el activó todas las noches

Voz 15 08:20 mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 16 08:25 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 0812 08:35 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario renueva turno social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 17 08:55 en cristal Vox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo para que sea aún más sencillo nos encargamos de todos los trámites con tu compañías de seguros en cristal esta ambos para ayudarte por el XXV aniversario de cristal Vox repara esto sustituyese el parabrisas te llevas una cámara deportiva 4k llama al novecientos veintiséis veintiséis cero cero hoy en cristal books punto es

Voz 18 09:15 mira que allí instrumentos pues mi hijo ha tenido que elegir el más grande la tuba todo el día con el apartado Parry Pipe abajo digo yo treinta euritos al mes que me estoy ahorrando de gimnasios se me están poniendo unos brazos

Voz 19 09:26 cuando sales de los congresos el bienestar de es la vida de otra manera la SER presenta el Congreso el bienestar y la música entre dos aguas en Punta Umbría Huelva del veintiséis al veintiocho de octubre con rozar el Estrella Soleá Morente Javier Ojeda y muchos más adquiere tu paz disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría mar asistencia al Congreso y visita los lugares colombianos descubre el Monasterio de la Rábida donde se alojó Colón conoce cómo se gestó el descubrimiento súbete a las carabelas que lo hicieron posible Up to reserva en habitación doble

Voz 20 09:58 por sólo ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com o en congresos de bienestar punto es

Voz 15 10:08 oye tú tienes alarman si una aquí y otra en mi casa de la playa y qué tal estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 16 10:23 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 4 10:33 a La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:39 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias es una lástima que hoy no estén con nosotros ni Benjamín Prado ni Carlos Boyero porque el episodio histórico que está de Nieves Concostrina sea desparramado con abundancia por el cine Iborra la literatura hoy les hablamos del famoso prisionero de la máscara de hierro

Voz 21 10:55 tú

Voz 22 10:58 en La Ventana acontece que el nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 11:14 no y el dieciocho de septiembre de mil seiscientos noventa y ocho ingresó en la prisión parisina de La Bastilla el hombre de la máscara de hierro dicho así a bocajarro esto parece restar credibilidad a la sección porque suena más a novelón de Alejandro Dumas sea película con mosqueteros que aún acontecido histórico pues no el hombre de la máscara de hierro existió sus recorridos carcelarios están documentados Icesave que murió en la Bastilla cinco años después de llegar pero se desconoce su identidad ni porque lo encerraron lo único seguro es que no se parecía en nada a Leonardo Di Caprio ni era el hermano gemelo de Luis XIV

Voz 23 11:53 lo envidiable quién no se desvíe afrontará las vaya a poner sopla hablo de mí Ana mala

Voz 24 12:10 cada águila ni hablar

Voz 1626 12:16 las razones por las que el Rey Sol Luis XIV ordenó el encarcelamiento de ese hombre a quien nadie ha sido capaz de poner nombre son un enigma y probablemente los seguirán siendo coinciden los estudiosos en que máscara de hierro debió de ser un tipo de alto standing y conocedor de secretos de Estado no está claro si la máscara era de hierro de terciopelo ni si la tenía siempre puesta no sólo en los traslados pero sí se sabe que este hombre tenía modales refinados que su rancho era más exquisito que el de sus colegas presos que tocaba la guitarra y que sólo tenía contacto con el alguacil Voltaire escribió sobre máscara de hierro porque cuando estuvo encerrado la Bastilla conoció a reclusos que supieron de su existencia luego llegó Alejandro Dumas terminó de liarla porque en su obra el vizconde de bragas con una de las muchas continuaciones de Los tres mosqueteros introdujo al misterioso personaje como hermano gemelo de Luis XIV a Dumas le vino bien el misterioso tipo para su novela pero todo lo que escribió es pura ficción el hombre de la máscara de hierro murió en mil setecientos tres fue enterrado en el cementerio de San Pablo de París con nombre ficticio a quise acabo el hombre pero el mito siguió creciendo personaje fascinando a Francia Luis XV y Luis XVI ordenaron revolver los archivos para averiguar la identidad de aquel individuo pero no hubo forma al hombre de la máscara de hierro literalmente se lo tragó la tierra

Voz 0313 13:58 o bien pensado tampoco está mal y que se mantenga el misterio porque sólo da todavía más grandes hay más atractivo al al personaje por cierto en la tele yo no sé si alguna deshecho algo del prisionero de la máscara de hierro pero lo vamos a saber enseguida o no

Voz 9 14:15 dicho esto no ha ocurrido nunca

Voz 4 14:19 el comité de bienvenida al éxito Franco y cargados la monarquía os pone cachondo aparece Gaarder

Voz 2 14:29 choque de uno la bebida no ponerme este con los borrascas que penetran desde las

Voz 4 14:34 la antigua es que me encanta mirar a los aspersores ya expulsara a Aguado en La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 1 14:50 Mariola buenas tardes bienvenida sabes algo de esto de la máscara de hierro pues mira sin ver al generación no no se ha hecho nada en televisión encadenar voy a confesar mi ignorancia de que realmente era un personaje real no sabía no entiendo cómo eso que es un material televisivo de primera magnitud no ha sido llevada a la tele pero no no hay nada relacionado con eso en la tele fíjate

Voz 8 15:11 en el ver en la tele no muy bien te voy a cambiar al PSOE hizo lo voy a cambiar también a los no era ya lo han anunciado en el todo por la radio pero Epi Blas han salido del armario bueno más bien les han sacado

Voz 25 15:25 han pedido que se a que se tengo porque no te levantas de agua

Voz 0313 15:36 las Irun guionista de la serie Marsans Man que en una entrevista reconoció siempre pensó en los personajes como una pareja de hecho dice que que muchos de sus amigos se referían a él Gassman el montador de cine que fue su pareja durante muchos años

Voz 3 15:48 cómo convive la las haber un notición no es porque sí es muy curioso que de pronto porque además habido polémica con esto una polémica completamente absurda ya desde hace muchos años que se dijo que sí que efectivamente estaban inspirados en una pareja gay hubo que salir al paso de unas declaraciones para evitar suspicacias y demás si si son gays otro Epi plas

Voz 0313 16:15 ahí pero fíjate fíjate lo que recordaba Toni Martínez hace un rato eh que en Polonia en el año dos mil siete la Defensora del Pueblo propuso prohibir los Teletubbies letal porque uno de los Teletubbies salía con bolsas podía exacto podía deducirse sólo tuvo que comer que nota que tampoco estamos no hace tantos años

Voz 3 16:36 bueno está bien está bien que de pronto se haya normalizado esto te acuerdas en la portada el New York ir del New Yorker estoy un poco dislexia refiere una portada de Epi Blas que ellos estaban uno estaba apoyado en el hombro cuando en defensa el matrimonio gay que era maravillosa idea Haití digamos es cuando se evidenció que eso era ah como a esa era un grito a voces osea vamos era era evidente que eran gays y además está muy bien porque está muy bien construido estos personajes te voy a contar que he hablado con un guionista que era de Barrio Sésamo de aquí de España

Voz 0313 17:09 así

Voz 3 17:10 eh tienen firmada una cláusula de confidencialidad porque no pueden hablar de nada es relacionarlo de relacionado con Barrio Sésamo con los entresijos con la creación de personajes etcétera etcétera entonces un bueno pues si os ha tienen que pedir permisos este guionista ha salido ha salido porque ha querido porque ha querido decir que efectivamente porque estamos en dos mil dieciocho Carles Francino pero no aquí en España no podemos

Voz 0313 17:35 hemos hablar con otro guionista vamos a la vista de Médico de familia de compañeros de Sin identidad Manuel Ríos San Martín buenas tardes

Voz 26 17:42 qué tal cómo está qué tal muy bien muy bien oye lo de él él el síndrome Epi Blas

Voz 0313 17:49 no hace tantos años que en España también debía anotarse cuando uno se pone a escribir series no crear personajes homosexuales desde hace cuánto se pueden escribir con normalidad cuanto dirías tú más o menos

Voz 27 17:59 hombre el sabes qué pasa que yo creo que yo pille ya lo ese Dios los noventa que yo me todo lo que podíamos llamar la nueva televisión de donde fuese como ahora pero yo creo que sí que se dio ya una liberalización de las costumbres poco a poco yo creo que bueno fuimos avanzando despacio al principio pero yo creo que ya eso me estaban empezando a cambiar

Voz 0313 18:23 si os acordáis el primer beso gay en la ficción española fue en la serie Al salir de clase entre Santi Rubén Vera

Voz 28 18:30 sí lo parece aquí me esté poniendo tan difícil tío te sabe muy bien por lo que estoy pasando creo que no lo sabes minuto ir ahora al conocerte ha sido enorme he tenido todas las ideas mucho más claras es como como quien esto todo el rato interpretando el papel primer sin nada

Voz 0313 19:01 luego en física y química ya en dos mil ocho Javier Calvo

Voz 1441 19:04 que encarnaba el personaje de Deferr confesaba también llorar

Voz 24 19:08 pero no tiene ningún problema con el alcohol nada Ellos es una enfermedad bueno eso sirve eso hay gente que dice cómo te juegas con el rollito sevillista llamas escolta para que te ayude

Voz 29 19:27 Smith

Voz 24 19:31 ya ya sale homosexual que que elevó gustan ya sabemos lo que Julio

Voz 8 19:42 imagina trece años después eh pero no

Voz 3 19:45 irá Manu hemos de reconocer que tú dices bueno ya pillas te una buena época pero yo recuerdo ese momento de Al salir de clase de la polémica mira y mira que lo había Twitter recuerdo porque esto siempre se lo a los guionistas es verdad que hubo una llamada de atención por parte algunos anunciantes para que se eliminara el personaje Alejo Sauras

Voz 27 20:07 la verdad es que no lo sé yo estaba en ese momento

Voz 30 20:09 sí sí sí nos Focus por ejemplo compañeros no ya sólo por temas homosexuales que también lo otro lo tapamos alcohol drogas y si comes

Voz 27 20:20 nunca recibimos una llamada de nadie es verdad está venir la cena que te decía estado algo

Voz 3 20:28 si al hacer

Voz 27 20:30 eran nunca fueron cosa así todo concretas hacer insinuaciones de que bueno a lo mejor había una persona que había dicho pero nunca nunca ocurrió nunca ocurrió nada concreto digamos

Voz 0313 20:43 oye Manu y ahora que digamos que este asunto por ejemplo está claramente superada

Voz 31 20:48 pero a la hora de de París

Voz 0313 20:50 en una serie sigue habiendo

Voz 31 20:53 hay gente que quiere hacer

Voz 3 20:55 era un personaje por razones morales de corrección política o algo o eso nos lo perdemos

Voz 27 21:02 osea puede puede que haya algo o pero realmente está cambiando así que yo creo que yo con la llegada de las de las plataformas nuevas plataformas con las últimas seres están haciendo Antena tres Telecinco incluso mayor tasa yo lo que ya esa roto como sea sólo con personajes más polémico resumen lo mucho se busca que los personajes puedan despertar polémica antes eso podría ser malo yo hago el personaje polémico conflictivo ha ganado mucho entonces ahora mismo hacer un personaje que que generase todo esto no sería mal visto digamos todo lo que pasa es más difícil generar todo esto porque ya muchas cosas las hemos asumido hace más sobre

Voz 1626 21:43 todos estamos en dos mil dieciocho pero sí

Voz 3 21:45 que sí que fue curioso fue el primer persona emplea la primera pareja de lesbianas porque eso sí que era un tabú Manu eso sí que era algo muy poco visto en televisión yo recuerdo el momento Hospital Central y a mi me parece que hay que reivindicar el valor de la tele en eso que ha servido para normalizar cosas que a nosotros en fin no nos analiza pero que en casa mucha gente joven la lo veía y lo veía como un agua como como una ventana no una ventana al mundo

Voz 27 22:09 a mí lo que me gustan mucho eso nosotros de manera muy larga en el tiempo con lo cual era muy normal es muy natural y luego me gustó mucho también Aquí no hay quién viva no con los vecinos en las mujeres tiran dos que eran gays y también como era calidad porque muchas veces a lo mejor tenemos claro es lo mismo como cierta polémica ofrecer era algo que podía ser polémico porque era joven eso besos pero está dos él es que saliera de una manera bastante natural y cotidiana allí eso yo creo que que vino muy bien a la causa

Voz 0313 22:44 nueve mano Manuel Ríos San Martín al gracias horas Omar de este ratito la venta ha sido un placer

Voz 26 22:50 abrazo

Voz 1 23:00 por ello serán pena es obligado hacer una referencia que entró nos ha costado Tarcisio su ya ya ya suyo que yo quería allí dentro de los pronósticos

Voz 8 23:14 bañeros Romero en el cuento de la criada a es porque

Voz 1 23:16 que era el año o entrar en el momento era el contexto trasero el Juego de Tronos unos ya lo sabe ya sabes que no es mi serie favorita Juego de Tronos

Voz 32 23:26 pero pocos lo sabes

Voz 1 23:30 pero el cuento de la criada era la oportunidad para encontrar una actriz

Voz 8 23:34 Dani Garrido buenas tardes qué tal muy buenas noches amigo de Tronos podrían ya a mostraron a un dragón vi el capítulo Sharon aún me pegaron y se ve que el bicho hoy la Champions la Champions y la Champions asumo la Champions al trono eh pensaba que iba a ser campeones pues sí porque hay un montón de definirse el Barça el Madrid Atlético Madrid que hago notar el Valencia que sabes que es temporada de centenario quiere hacerlo bien si pisan los empresarios Hermes tú también mayor así que este año cumple cien años sin los vientos constantes de Valencia marisquillo yo soy de un momento para volver a la Champions y bueno pues pues los partidos hoy ya sabes que son para los despistados un par de franjas horarias ya no existe el veinte cuarenta y cinco por eso está a punto de terminar La Ventana hay empezar el carrusel te tienes que ha perdido un día te tienes que quedar siete menos cinco perdió el Barça hoy no porque te avisamos yo no puedo a mi partido al Barça tras caer la gana eh pareció hasta las siete no toca hasta el año próximo nuevo menos siete menos cinco vamos Carlet si hoy si viene hasta el año pero sí es verdad es verdad el doce de diciembre el Madrid ha tenido a qué quieres ver el Madrid Garrido si no no no porque vais los tengo aquí apuntado perdió venga lo que me diga este siete menos cinco de nueve hoy el Barça contra el PSV que es el partido más más asequible y el Atlético de Madrid en Luis II ante el Mónaco barato sí pero no es el equipo de dos mil quince han perdido muchos jugadores ya es Mbappé desde Tomás le marque monigote de Madrid Fabio es decir no son lo mismo teóricamente el Atlético tendrá que ganarse partido aunque hay un problema con el verde no está bien en el césped no está en buenas condiciones pero bueno el Atlético tiene que ganar ese partido mañana el Valencia fue en Madrid buen carrusel con mucho gracias los despedidos no Mariola si tú va estará próxima hasta mañana al segundo

Voz 9 25:46 la Ventana con Carles Francino

Voz 4 25:49 un motero siente la libertad el viento en su cara

Voz 9 25:52 la mutua pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 33 25:55 eh tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 9 26:09 oye tú tienes alarma

Voz 15 26:11 hay una aquí y otra en mi casa de la playa y qué tal estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 16 26:24 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendara llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es

Voz 13 26:34 Álvaro de Carla todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente tu luna rota pide cita

Voz 14 26:40 perlas punto es en no te preocupes porque en Carlisle los encargados de todo el realizados todos los trámites con tu compañía de seguros Caixa

Voz 34 26:48 Carlas repara

Voz 24 26:58 en las redes sociales La Ventana quien fuiste la venta

Voz 35 27:04 k de las

Voz 9 27:10 imaginemos que es la primera vez que escuchas algo sobre Hablar por hablar

Voz 0020 27:15 entonces deberíamos contarle que es un programa de radio que llevan Antena veintiocho a los protagonistas de este programa de radio son los oyentes que comparten con nosotros sus historias pasando un tema otros siempre ocupación se interesa unos por otros con total empatía nos muestran que es lo que realmente le preocupa a los ciudadanos cada noche y todo esto sin guión de por medio una historia un poquito

Voz 9 27:41 la siguiente historia porque si hay algo que es importante en la vida es escuchar ser escucha

Voz 4 27:47 al hablar por hablar con Adriana murió de lunes a viernes a partir de la una y media de la madrugada una

Voz 9 27:56 en Canarias cadenas

Voz 36 28:00 desde los estudios centrales del hacer la vida moderna sin público la vida moderna sin ofensas de la vida moderna gracias gracias

Voz 1441 28:15 triste el señor metido reprimen

Voz 4 28:17 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la ida moderna en On My love con David Broncano reto es el motor síguenos también en nuestra aplicación móvil

Voz 9 28:29 Capriles a punto com de Nasser

Voz 8 28:36 que buenos días hola buenos días Iñaki Urrutia muy buenos días buenos días y me iba al Rey saludarlos ya es decir Viva el Rey pero era el Rey es como expresión de éxtasis total cómo estás viva el Rey no no el flojo ha dicho Casado flojo tiene leches hoja sigue viva te lo vas a poner el máster de cristal para ir intercalando viva el Rey la conversación la que un poquito más caliente al Reino Unido como lloviera

Voz 4 29:01 a un toro con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy punto es Cadena SER

Voz 9 29:15 cómo se define usted

Voz 2 29:18 a mí mismo como Amío como uno oye T a Siria o a la que nace como un oyente que Kutxa cada día entre por la tala anoche las once nada yo la inclusión también llama cada P

Voz 1 29:45 así se define nuestros oyentes