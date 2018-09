La Ventana (19/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 2 00:06 está previsto que comparezca en el Congreso la ministra de Transición Ecológica Se esperan iniciativas en relación al precio de la luz que vuelve a marcar récord pendiente de lo que diga Teresa Ribera en la Cámara va a estar Eladio Meizoso esta mañana se ha referido

Voz 0527 00:19 a actuaciones a medio y largo plazo para conseguir un precio estable y ha dicho que la prioridad ahora está en dar apoyo a los que están en situación de pobreza energética sin aclarar si habrá también medidas coyunturales para frenar ya para todos el recibo de la luz el PP está proponiendo una vía eliminar el impuesto del siete por ciento a toda la generación eléctrica creado en dos mil doce por el Gobierno Rajoy un gobierno que dijo entonces que eso no haría subir el recibo de la luz ahora su partido asegura lo contrario que si se elimina el impuesto se traducirá en una bajada automática del recibo

Voz 1915 00:53 Barcelona se va a convertir en la primera ciudad con obligación de reservar el treinta por ciento de los pisos a vivienda de precio asequible Se aprueba esta tarde en una comisión del Ayuntamiento aunque falta el visto bueno de la Generalitat de la Generalitat Monica Peinado

Voz 1600 01:04 la medida la han defendido a entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca iba a contar con los votos de Barcelona en Comú Esquerra Republicana el PSC y los concejales no adscritos la alcaldesa Ada Colau dice que la medida implica a los promotores privados en el problema de la vivienda

Voz 3 01:19 el lobby inmobiliario y el lobby financiero que tanto habían conseguido presionan a las administraciones públicas y han visto que las reglas del juego empiezan a cambiar que esos privilegia

Voz 0313 01:29 Dios no van a continuar y que se tienen que

Voz 4 01:31 a corresponsabilizar con la luz verde en el ayuntamientos

Voz 1600 01:34 sólo falta el visto bueno de la Generalitat que de momento expresa dudas jurídicas

Voz 1915 01:38 el presidente del Consejo Europeo ha anunciado que habrá una nueva reunión sobre el Brexit este próximo año porque el acuerdo no está aún maduro lo acaba de anunciar en Salzburgo donde está nuestra corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:49 Donald Tusk acaba de anunciar que será necesaria al menos otra cumbre para cerrar el acuerdo del Brexit cumbre cuya fecha no precisada aunque sí ha dicho que será este noviembre tutor hoy hay quizás más esperanzas pero también tenemos menos tiempo por esto voy a pedir mañana a los jefes de Gobierno que acepten convocar una cumbre a mediados de noviembre después añadido que pedirá también a los gobiernos que paren las peleas sobre la inmigración para convertir dice en fuerza positiva el tiempo que dedican a las acusaciones retóricas si estos posible vamos a saberlo enseguida porque populares socialistas europeos están a punto de comenzar su citas

Voz 1915 02:27 el Ministerio de Cultura ha comunicado a mediodía Javier Torres quiénes el galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas vienés es

Voz 0907 02:34 el toro en maestro el navarro Ángel vados profundo conocedor de la obra de Oteiza vados ha trabajado codo con codo con otro artista vasco Txomin Badiola en la Facultad de Bellas Artes de leyó en Vizcaya donde estudió a finales de la década de los años ochenta y noventa toda una generación de artistas que ahora tienen una gran proyección internacional el trabajo en el taller y la reflexión del creador sobre el mundo que le ha tocado vivir son algunas de las características este artista géneros

cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

la Cadena Ser en Madrid

Voz 1915 03:05 la Audiencia Nacional investiga un fraude de ochenta millones de euros en la Ciudad de la Justicia proyectada en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad se lo hemos adelantado en la SER se investigan varias operaciones en el proyecto algunas de ellas lideradas por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada que en la actualidad forma parte de la ejecutiva de Pablo Casado información de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:23 indiciariamente según las fuentes jurídicas consultadas por la SER de acuerdo a la documentación recabada se deducen delitos de malversación cohecho tráfico de influencias y demás delitos conexos en concreto se investigan varias operaciones bajo sospecha en el proyecto alguna de ellas liderada por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada por su equipo de momento no se ha producido ninguna imputación formal esta investigación surge como consecuencia de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se hizo eco de los informes elaborados por la Comisión no

Voz 0313 03:55 de investigación de la Asamblea de Madrid y también por la Cámara de Cuentas madrileña

Voz 1915 04:03 desde el Gobierno de la Comunidad han confirmado a esta emisora que ya han facilitado al juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional todos los informes que la han requerido aseguran que colaborarán con la justicia en todo lo que sea necesario más asuntos el Ayuntamiento de Madrid admite a un aumento de la suciedad en las calles durante el verano la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés ha reconocido durante la comisión del ramo que la capital ha empeorado en los índices de limpieza se han identificado puntos negros donde sea empezó a aumentar el dispositivo de limpieza

Voz 0795 04:29 ha habido un repunte en los últimos meses somos absolutamente conscientes que la percepción sobre todo en algunos sitios sigue siendo que hay una situación de emplear armamento en en esta cuestión por eso nosotros hemos empezado ya con Usera Villaverde Vallecas en una primera fase en una primera oleada actuaciones que van a coordinar todos los servicios no son los nuestros

día de cielos despejados aumento de las temperaturas hasta ahora tenemos veintiocho grados en el centro de la capital es todo empieza La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

aquí estamos ya con la ventana abierta un día más en la Cadena Ser con Isaías Lafuente como todos los días

Voz 0827 13:04 hola buenas tardes falta poco para que Europa Roberto eh ya falta poco

Voz 0313 13:07 de vacaciones muy largas Roberto Sánchez que está pasando bueno

Voz 15 13:10 el gol ha sido muy largo el verano hombre ya te has olvidado el lunes estar aquí de vuelta que nosotros

Voz 0313 13:16 hoy tomamos café con Matías Vallés que está en los estudios de Radio Mallorca el adjunto a la dirección del Diario de Mallorca Fatih el buenas tardes

Voz 7 13:22 buenas tardes Carles los los periodistas somos

Voz 0313 13:25 historias al final no no no

Voz 15 13:27 esta aventura donde es Turienzo el literalmente Donkey

Voz 7 13:30 vote contra los molinos de viento porque Vestas es una empresa

Voz 15 13:32 Sergio son gigantes

Voz 7 13:35 son molinos de viento a la vez porque una de cada cinco tu turbinas he visto el planeta está está creada propuestas esperemos que el resultado no sea el mismo que que en el libro también quiere hasta la extrema racionalidad de Pyro decir es el anti luego es una persona que habla con con una tremenda lógica la naturalidad que tiene esta misión quijotesca de llevarle una carta parece me parece una película aparece un relato al al presidente al consejero delegado de la empresa nos lagos o la globalización sino que ese populismo conviene contemple el factor humano

Voz 0313 14:05 sí lo que ha dicho de yo tengo treinta años vivo todavía en casa de mis padres y miran mal que bien me voy apañado pero hay algunas historias entre mis compañeros que son terribles eh

Voz 7 14:13 sí sí por supuesto es decir eso es decir luego nos quejamos de que si si crece crece la extrema derecha crece esta extrema derecha moderada que tenemos hoy en toda Europa Si hay un desistimiento de la de la Unión Europea pero o esto que ocurre además dentro de los márgenes de la Unión Europea Dinamarca España tiene que solucionarse también dentro de ese ámbito o será peor

Voz 0827 14:32 no solamente mirar a Vesta se sino también a las instituciones que ayudaron a que allí se instalase que esas ayudas permitieron crecer a esta empresa y cuando ahora ya tiene beneficios y ve que puede producir más barato en otro sitio se va sin que nadie le diga oiga perdone tiene aquí una factura pendiente

Voz 7 14:50 sí ya en el lado positivo para para verles y lo tiene un lado positivo el eco que consigue una empresa individual no es quede claro esté Pyro Piru hoy es Ulises no es si Ulises hubiera grabado de La Odisea les siguiera todo todo el viaje por el Mediterráneo Cristóbal Colón camino de Europa nueve camino de América perdona es decir es es esta situación de que todo ocurre al momento para todo el mundo que quiera seguirle

Voz 0313 15:10 hoy hemos invitado a tomar café aquí en La Ventana a dos amigos uno uno habitual que conocen todos los oyentes Luis Piedrahita Luis buenas tardes hola qué tal buenas y otro otro amigo más ocasional pero se ha convertido en una especie de tradición en España tenemos los Fermines de sorteo de la Lotería Nacional la final de la Copa del Rey y cuando viene a Madrid la venganza será terrible invitar a La Ventana Alejandro Dolina Alejandro cómo estás buenas tardes gusto Alejandro Dolina para qué no lo recuerde es el líder de la radio en Argentina desde hace un montón de años la venganza la venganza será terrible es un programa que vienen a la sala Galileo Galilei a

Voz 4 15:43 a fin a vivirlo haya a grabarlo

Voz 0313 15:46 la me emitirlo después en en Argentina y que yo lo recomiendo siempre porque es es un espectáculo de de radio de vida de de no te rías de ingenio de de talento yo lo recomiendo mucho al al a los oyentes de Radio porque es una manera distinta de aproximarse a este medio donde efectivamente básicamente demás es contar historias así es yo creo que sí está desde te veías escuchando la porque has entrado enseguida al estudio de la historia de Piru sí claro un hijo es que es teoría

Voz 16 16:15 que tiene mucha formas hiciera de distintas formas muchos continentes en la Argentina también hay básicamente yo pregunto finalmente que hacen los Estados nacionales Santa ese poder de las corporaciones no suelo record por que los pronto Estados los que se formaron al principio de las mínimas organizaciones tenía como objeto proteger a los que no podían trabajar porque eran demasiado jóvenes todavía o porque eran muy viejos entonces el el primer Estado el proto Estado es para guardar lo que eso ahora dárselos a los que eran demasiado viejos o demasiado jóvenes hoy no estoy tan seguro de que ocurra eso y que más bien los estados pro penden a favorecer a los más poderoso

Voz 0313 17:08 hay unos cuantos pinus ahora mismo en tu país verdad momento modificado verdad hay muchísima fábricas como esta que se marchan allí donde

Voz 16 17:17 menos impuestos cobren o allí donde sueldos de hambre se pagan

Voz 0313 17:21 tú tienes palabra para eso Luis no

Voz 2 17:23 sí pero por la tarde estas ya tiene el castellano para parar esto ya lo que yo cada vez que me pongo en modo Luis no pensado claro

Voz 0827 17:33 al hablar de una empresa que se llama Vestas y que se va a lo bestia otro país

Voz 0313 17:39 el es es Vestas que qué tal estas Alejandro bien bien muy contento de estar en España como siempre cuántos años hace que las visitas

Voz 2 17:52 me preguntaron si Homero de la cuenta pero el Joe

Voz 16 17:54 perdido ya la cuenta

Voz 2 17:56 por eso te lo digo mira nos conocimos Alejandro en el dos mil siete en Toledo y a partir de ahí intentamos hacer una visita anual que creo que se vio interrumpida en dos mil quince pero desde aquel dos mil siete yo creo que dos mil ocho dos mil nueve dos venció vinieron varias varias veces ya

Voz 16 18:17 hay hay buen provecho para darme en cada viaje a España aunque a ustedes les cueste admitirlo un baño de Sylvie porque si bien tienen ustedes muchísimos muchísimos problemas

Voz 0313 18:31 los

Voz 16 18:32 que tienen son mucho menores que los nuestros están descansando sobre bases sólidas de un cierto bienestar dio una cierta comodidad del pueblo de generación de riqueza de cierta facilidad para conseguir el trabajo los transportes adecuados etcétera cuando todos estos problemas se dan en en una base insuficiente lo que por de arbitrariedades diarias es muy difícil de soportar

Voz 7 19:05 importantes la perspectiva Matías sé que haré

Voz 0313 19:08 alguien desde un ángulo distinto que te ofrezca esta mirada

Voz 7 19:10 sí hubiera que llevamos unos días aquí es bueno estando aquí Luise Alejandro yo he venido a callarme no pero un día tanto de ahora lo que les decía sobre que sólo lo que hablabas del civismo Alejandro está claro que no vista la comparecencia de Aznar ayer en en el Congreso donde hubo un buen pun poco un duelo vamos a decir así de incivismo te quiero decir es que esto lo he visto pero

Voz 0313 19:34 también he visto peores

Voz 7 19:37 ahora están también puedes consolidarnos en estos respecto de Argentina

Voz 16 19:40 no he visto la calle también he visto y lo que se está más tranquilo qué hay dolor en todas partes el dolor está en todas partes un hombre ha liquidado que pide limosna inquieta desamparado es el dolor está también en el primer mundo pero me parece que hay un poco más esperanza en estas tierras de ustedes que en las nuestros ahora cuyas páginas escriben dolorosamente cada día

Voz 7 20:12 pero siempre se dijo Alejandro que Argentina la gran potencia que no quiere serlo el país más rico del mundo que a serlo

Voz 0313 20:19 sí vaya a saber si su amor a alguien por ahí interesados por cierto en Argentina lo de los másteres y doctorados universitarios las seis y claro sería tal

Voz 16 20:31 es una cuestión pequeña porque pensaríamos desde luego que sumar ejemplo desde luego es que es algo que está mal copiar se o facilitar según más de ese modo pero cuál es el dueño el cuál es el daño social que estas cosas producen simplemente una indignación sabor de mal gusto pues pero cuando al lado de eso se producen por ejemplo tomas de deudas que afectan a años y años de la economía argentina eso produce mucho daño social más que la mera indignación de haber vulnerado una norma académica es nada menos que la inseguridad de no saber si mañana hemos de comer o no

Voz 0313 21:18 esta tarde queremos mirar a la Universidad que está tan tan de moda por razones no precisamente positivas en los últimos tiempos en en las últimas semanas queremos mirarla desde una perspectiva absolutamente para mí al menos desconocida hasta hoy hoy hemos conocido un estudio que nos dice atención un estudio que ha coordinado el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas que nos dice qué nos dice que cerca del diez por ciento es decir uno de cada diez de los universitarios españoles ha tenido pensamientos suicidas en el primer año de carrera que es una cosa que me parece realmente espectacular hemos contactado con el director del programa de salud pública de ese Instituto Hospital del Mar para que ese asome la ventana nos cuente de donde salen estos datos Jordi Alonso buenas tardes hola

Voz 17 22:05 buenas Carly lo primero estos datos en España

Voz 0313 22:07 ya están por debajo o por encima estamos en la media no se de nuestros países del entorno

Voz 17 22:14 en primer lugar tengo que decir que datos sobre ideación suicida en estudiantes universitarios y los hay aislados de alguna universidad hasta ahora este estudio que hemos hecho nosotros lo hemos hecho con otras universidades de otros países empezamos primero un par de países Bélgica y España ya ahora ya son más de diez países los que tienen empiezan a tener a nosotros hemos publicado por tanto un poco antes a nos hemos centrado en los datos españoles una revisión sistemática reciente y venía a decir que uno de cada diez estudiantes universitarios en los estudios previos tenía ideación suicida exactamente estamos en la media ah pero es una media alta sobre todo hay que tener en cuenta que España es un país que tiene una tasa de suicidios afortunadamente más baja que la media de los países europeos y en los países anglosajones

Voz 0313 23:10 a pesar de que sigue siendo un programa un problema oculto del que casi no hablamos y que cuesta centenares o miles de vidas cada año aunque estemos en la parte baja

Voz 17 23:18 por supuesto pero para poner los datos de alarma en en contexto decir que que España en nosotros nos ha sorprendido estos datos porque esperábamos una prevalencia más baja ciertamente es alta es similar a otros países desarrollados y también exalto la ideación con planos en que se ha pensado en cómo lo haría sólo como manejar vías para hacerlo la buena noticia del estudio es que es baja la proporción de estudiantes más baja de lo esperado que han intentado

Voz 18 23:53 yo realizar un auto lesión

Voz 17 23:56 con intención suicida

Voz 0313 23:58 existe buena pregunta claro claro claro es que yo estoy dando las razones las razones de estos subsidios son también receptores

Voz 16 24:07 estudiantiles o simplemente

Voz 0313 24:09 Beiras es el estrés del primer curso

Voz 17 24:12 bueno yo les explico lo porque hemos hecho un estudio en estudiantes de primer curso Yi porque los vamos a seguir en el tiempo hemos empezado superior en la primera contacto con la universidad primero porque es una fracción de la población joven que uno diría que es elitista pero que en los países europeos está por encima del treinta y cinco por ciento de la población pasa por hacer estudios universitarios en algún momento los más jóvenes de treinta y cinco años han estado ahí por lo tanto es una población de interés es importante segundo porque la entrada en la universidad es un periodo digamos crítico en el sentido de A son gente joven estudiantes de dieciocho a veinticuatro años que están madurando todavía y que empiezan a hacer una serie de actividades a lo mejor desplazarse de casa convivir con otras gente tener exposición a a conductas de riesgo sobre todo estar muy exigidos académicamente por lo tanto no creemos que la universidad en si sea un gran estrés que seguramente lo es pero sí debe ser un problema para aquellos que son vulnerables es decir que han tenido algún problema o en la infancia adversidades o han desarrollado algún trastorno mental y de hecho esos unos factores que vemos que se asocian con presentar ideación suicida tener tener algún antecedente familiar de de psicopatología o tener un trastorno mental obtener un abuso haber padecido abuso o violación sexual

Voz 7 25:44 sexo son personas entorno a los veinte años no el joven Werther las grandes pasiones yo yo que devolverlo a la asociación con la universidad Un joven que no va a la universidad tiene menos ideación suicida como dice usted menos tentaciones de de cometer un suicidio

Voz 17 25:56 por los datos que tenemos que no son de este estudio concreto por los datos que tenemos de población general cuando comparamos a aquellos que están en la universidad o que han hecho socios con los que no sabemos que aunque los estudios universitarios son en general un factor protector de la psicopatología y también de la ideación en el caso de los de la edad estudiantil de la edad de los dieciocho veinticinco años hay más una tendencia a ver más trastorno mental los psicopatología también algo más de ideación suicida pero no es él no es el resultado de este estudio puesto que no sólo nos hemos centrado sólo en Estudiantes

Voz 0313 26:35 cuántos estudiantes han participado en el estudio

Voz 17 26:38 en el estudio español dos mil trescientos estudiantes y en los ocho países que te empezamos a tener los datos conjuntos hay unos quince mil catorce mil ir habrá unos cuantos más en breve porque habrá catorce entre doce catorce países ahora los esta

Voz 0313 26:55 en un estudio potentes estamos hablando estoy yo

Voz 17 26:58 no solamente es potente en el sentido de números hombre Nos potente afortunadamente para estudiar la mortalidad por suicidio porque esperamos que no haya ninguno que de nuestras ciudades que que muera por suicidio pero es es potente para estudiar la ideación los factores que la que lo que pasa es que que hay que tener en cuenta que que que bueno son se son países diferentes pero la metodología es exacto exactamente igual y eso es lo que le hace potente que dé toda la metodología todos los lo lo que medimos es lo mismo

Voz 16 27:30 sí suele sincero recordaba yo la vieja novela el joven Werther raro de Goethe aquí provocó una bola de suicidios intentos en Europa lo cual indignaba a Goethe porque él decía que había escrito la novela justamente para evitar suicidarse y que esta gente se suicidaba que Heidelberg terrorismo aquella tentación de ser de fichado aquella tentación de que los amores contrariados resulten en una interrupción de la vida existe todavía eso

Voz 17 28:04 bueno déjeme hablar de me me encanta este ejemplo y nosotros hablamos del efecto Werther en en cuando seamos suicidio cuando hablamos del contagio el el el suicidio como epidemia al suicidio como contagio y ahí es donde apelamos a los

Voz 0313 28:22 es de comunicación como se difundió

Voz 17 28:24 noticia suicidio el el el el esto verter lo que sea llamado denominar así es el efecto de contagio cuando Marilyn ver negro cual perdón Marilyn Monroe o cuando cuando otras Robin Williams cuando algunos raperos y y actualmente dado detalles de la muerte Porfirio incitan a gente que tiene vulnerabilidad

Voz 19 28:54 probablemente no lo haría a

Voz 17 28:58 a cometer el mismo acto por lo tanto se dice un efecto de contagio existe el el suicidio contagioso también existe el efecto pagué no que es otro personaje conocido en principio parece sé que es como vencer al al suicidio a base de tener gente pensamientos positivos que le que le digan que importante y que bonito puede ser llegar a vivir una cosa que sabemos por autopsias verbales de sobrevivientes de de suicidas son personas que han sobrevivido a un intento afición muy serio es que en muchos casos en la mayoría de casos hay un arrepentimiento inmediato Iker fingido ha sido fruto de o bien una intoxicación impulsiva etc

Voz 0827 29:44 señor Alonso los datos que nos ha proporcionado los a contextualizar los ha matizado pero cree que son suficientemente significativos como para que las universidades tuvieran protocolos para detectar a este tipo de perfiles y para intentar ayudar

Voz 17 30:01 bueno esa es una pregunta supongo que antes es decir la pregunta al millón vamos a ver creo que el estudio pone de manifiesto que es importante conocer monitorizar el sufrimiento la psicopatología el estado de salud mental el bienestar de los estudiantes los estudiantes están en una institución una institución que les ofrece muchas cosas y que les podía ofrecer más todavía a poco coste y una de ellas es que se conozcan mejor que sean conscientes de que pueden tener problemas y de que algunos de esos problemas pueden ser graves y que les pueden impedir a desarrollar la vida académica con éxito osea podía ser una una combinación ganadora por ambos lados la monitorización idear algunas algunas soluciones au algunas herramientas de autoconocimiento que por ejemplo en intervenciones on line además perfectamente

Voz 0313 30:55 muy bien Jordi Alonso le agradezco mucho estos minutos en La Ventana de verdad eh

Voz 19 31:00 yo a ustedes por su interés y por esta agradable conversación un abrazo amigo

Voz 6 31:08 claro

Voz 0313 31:17 es una canción que Jackson Brown compuso para enemigo suyo parada que se suicidó que se quitó la vida y que sigue siendo un problema lo absolutamente y un tema tabú en España ahora empieza a ver algún programa algún intento de pactar con todas las comunidades una especie de Plan Nacional de de prevención pero bueno a mí me ha dejado absolutamente además que sorprendidos pactado lo de los universitarios en primero de carrera que no sé qué ritmo de vida estamos himnos estamos citando como par

Voz 20 31:47 la como para llegar a esto no no

Voz 0313 31:49 no se me sorprende mucho la verdad

Voz 6 38:24 la moda juvenil la moda

Voz 0313 38:26 adulta la capacidad de rectificar iros de pensar cinco segundos antes abrí la boca yo creo que todo eso se junta en nuestra polémica de hoy

Voz 10 38:36 la polémica es lo bueno

Voz 0827 38:40 bueno ya sabemos que en el debe de los cien días de Gobierno de Pedro Sánchez se acumulan un puñado de notable rectificaciones pero el mal está muy extendido la última chusca la de la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León Pilar del Olmo que propuso ayer que los pequeños comercios cobrase en a los clientes por probarse la ropa como idea innovadora para modernizar el sector portavoces del sector calificaron la cosa de ocurrencia patochada mientras los ciudadanos de a pie se ahogaban en las redes sociales ante la polémica levantada la consejera ha dicho hoy que nunca fue una propuesta oficial sino solo un ejemplo con el que rizando el rizo de lo surreal ni siquiera está de acuerdo en fin se dice que rectificar es de sabios pero más sabio aún es no decir tonterías que después haya que negar y esta premisa que es universal a detenerla especialmente presente una persona pública cuando tiene micrófonos y cámaras delante la consejera no obstante dice que está satisfecha porque su desliz abierto

Voz 34 39:41 el debate parece que no se ha dado cuenta la consejera de que el debate abierto nada tiene que ver con las innovadoras ideas para modernizar el pequeño comercio

Voz 0313 39:52 porque tú Piedrahita pagarían un escrito por por entrar en un probador Jaume tú ya sabes que yo me pruebo yo llevo mi propia toalla

Voz 2 39:59 debo en medio de la tienda me vuelvo como en la playa me pruebo la ropa allí reclamó el pantalón como alimañas

Voz 35 40:07 quiere agradar muy molesto el rearme era el porque las puertas de los probado así no

Voz 36 40:15 tienen un Sierra no no no no no me deja

Voz 35 40:19 entes rendijas por las que puede durar Teri si los sectores de nuestra organización cinco física es un lujo destrucción

Voz 0827 40:35 programa Nadie sabe nada de Buenafuente y Berto Romero un argentino precisamente preguntó por qué narices en las casas las luces los interruptores de luz de los cuartos de baño están fuera es verdad que hay una cierta comodidad le das fuera ya entras con el paño iluminado pero una vez que estás dentro encerrado buena te puedes quedar

Voz 2 40:57 bueno hay que buscar oscuras y es muy duro veo sí

Voz 7 41:02 el en lo que sí quedó poco adelante el pequeño comercio ahí tocar el prohombre presiones que entre error sic Fernández decías Matías no no no lo que entra a favor del pequeño comercio la ventaja de tocar el producto es decir en el comercio electrónico que que que que practico me confieso que me arrepiento acabas comprando cosas que si las hubiera visto y tocado y tenido entrar manos antes de comprarlas no no las subidas adquirido y entonces yo creo que ahí sí que se quede por darle un poco de de descanso a Pilar del Olmo por lo que tiene dicho vaya usted a la atienda porque la tienda se sentirá en el ambiente en estas tres dimensiones cuatro inmersiones de que está de que está comprando

Voz 0313 41:38 no llega yo ya lo que hace a ver lo que en fin con mayor o menor fortuna eso es opinable lo que hace es un intento de posicionarse como defensora en toda regla de un sector que efectivamente está recibiendo por todos lados no pero está muy bien escuchar lo de ayer y lo de hoy su reflexión de ayer no es una reflexión En un lugar cualquiera es en la reunión de la Conferencia Sectorial de comercio yo

Voz 37 41:58 ya lo venden los propios fabricantes y entonces es complicado por lo tanto como digo tenemos que pensar en ideas innovadoras que añadan valor precisamente a esos pequeños comercios por me estoy refiriendo por ejemplo como lo he dicho en la propia Conferencia Sectorial a que habrá que cobrar por probarse en las tiendas porque sino la gente pues aproveché compra pone en las grandes compañías que venden por Internet digo un ejemplo es decir vamos a tener que trabajar mucho el Gobierno de España a las comunidades autónomas las asociaciones de comerciantes para buscar ideas muy motivador así muy innovadoras para que los comercios pues sigan existiendo en un futuro tal y como hoy se conciben pero modernizando sí

Voz 0313 42:36 esto era ayer y esto ha sido hoy

Voz 38 42:38 esto nada yo puse algunos ejemplos de cómo esté preocupada es lo

Voz 39 42:44 que de mi intervención de ayer

Voz 38 42:46 dediqué toda la intervención a defender al comercio de proximidad estoy preocupada como consejera porque el comercio tradicional debe adaptarse a los nuevos tiempos la consejera no ha propuesto yo no propuesto eso lo que he hecho es puesto ejemplos igual que puso el ejemplo para animar a la gente a que compren el comercio tradicional

Voz 16 43:06 que cuando alguien va a comprar unas cortinas

Voz 38 43:08 las parecida a una gran superficie pues ir pues comprarla por Internet puedes ir al comercio tradicional

Voz 7 43:14 evidentemente es la siempre sí claro bueno pues le trae pero habla de ella en tercera persona luego lo cual ya también lo grosso pero luego luego hay otra cosa cuando un político pronuncia la palabra innovación hay que echarse a temblar qué es lo que dice bueno voy a ser innovadora no por siempre otra vez con el lado positivo votara noticias la intercepción automática de los disparates es decir hay una persona que se les ríen directo y luego las redes le hace justicia a su propuesta por mucho que ella diga que no lo es que es pacientemente

Voz 0827 43:39 hombre es que es una propuesta disparatada sobre todo sobre todo cuando intentas abordar un problema que efectivamente es muy grave la proximidad hacia el comercio local pues está sucumbiendo ante la grandes superficies pero para eso por ejemplo una consejería hay un ayuntamiento por lo que tendría que hacer es decir mire en quinientos metros de calle él no puede haber ocho grandes superficies porque entonces el señor de la mercería o la señora de la mercería pues va a tener que cerrar el comercio antes que después no entonces el problema efectivamente consejera es muy grave pero yo creo que antes de proponer ideas habría que madurar las un poco sí

Voz 0812 44:15 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario uno social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 0313 47:23 faltan trece minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana Isaías un servidor como todas la tardes hoy tomamos café con Matías Vallés que están Radio Mallorca hemos invitado a los estudios centrales de la Cadena SER Alejandro Dolina ya Luis Piedrahita quienes estamos mirando la vida como hacemos cada tarde aquí en la en la ventana no y dentro de la vida de la buena vida lo de la no dirección y la alimentación ocupa un lugar destacadísima y cada vez por suerte preocupa e inquieta más gente lo paga tengo una duda cada x tiempo aparecen estudios

Voz 36 47:53 eh a favor del vino luego

Voz 0313 47:55 el albino aparece un vino vino un estudio que canta las excelencias del del queso de la leche luego otros estudios apuntan lo contrario lo último muy interesante y muy preocupante porque tiene que ver con los famosos azúcares añadidos es un estudio que sacaba una investigación que se acaba de hacer pública en el Reino Unido que analizado casi novecientos yogures y postres lácteos concluye es valorar no sé pero sí importante concluye que la inmensa mayoría tienen exceso de azúcar sólo se salvan los naturales y los griegos sea lo de lo del debut de sabores de frutas que pone ecológicos en atados cereales Nara y muy importante más importante aún adivinan a qué público

Voz 15 48:38 están destinados los que más azúcar tienen bingo

Voz 0313 48:42 niños Natalia Moragues buenas tardes

Voz 4 48:46 las tardes Natalia Moragues están los estudios de Radio Sevilla

Voz 0313 48:48 dietista nutricionista licenciada en Farmacia no sé si te ha sorprendido mucho poco este estudio es algo que ella porque a mí sí me ha sorprendido la verdad pensábamos que según qué etiquetas que te venden de que esto es sano ecológico mejor que otra cosa te iban por esa dirección pero este estudio va en la contraria

Voz 4 49:06 bueno la verdad es que a nosotros los dietistas nutricionistas o los profesionales de de la nutrición no nos ha sorprendido esta noticia porque bueno es algo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo eh no hay más que dar la vuelta al yogur o al postre lácteo a leer la etiqueta para darse cuenta de esto eh lo que ocurre que bueno nosotros lo trabajamos mucho en consulta con los pacientes que que vienen a Bono en las charlas quedamos en las conferencias intentamos de de bueno que te concienciar a un poco a la población de que este tipo de productos al final la mayoría son azucarados ir por tanto no es recomendable su consumo frecuente

Voz 0313 49:43 qué tanto por ciento de más tomamos de azúcar de de promedio

Voz 4 49:47 buah salga a decir pero pero no nos podemos llegar a pasar mucho mucho o bastante a los años que eso provoca bueno pues se ha visto que un bueno una cosa que quede claro un no es sólo el azúcar el que va a afectar a nuestra salud es un poco el conjunto de de cómo es nuestra alimentación es decir no sólo por el toma de azúcar e azúcar demás en mi alimentación ya había sufrir una patología es en general es seguir un patrón de alimentación no saludable que va a traer estos problemas es decir pues eh un abuso de de azúcares grasas que no sea aluda hables de alcohol etcétera no eh sobre cantidades podemos pasarlo muy muy mucho sobre todo los niños la Organización Mundial de la Salud recomienda pues tener un consumo máximo de cinco gramos de azúcar libre al día esto que es de esto de azúcar libre que es bueno el azúcar libre esa que el azúcar que se añade a los alimentos que no está de forma presente en él o aquel azúcar que procede de de un zumo no que hay que diferenciarlo del azúcar que viene intrínseco en el alzamiento es decir eh el el azúcar que pueda llevar una manzana es no contabiliza dentro de esos veinticinco gramos que se recomiendan o el azúcar propio natural de la leche la lactosa que nos ha sido añadida sino que es la que trae la leche los cinco gramos que suelen traer los yogures esos no contabiliza harían sigue contarían los que sea añade

Voz 15 51:20 el problema es el Villarreal cuando es si las recomendaciones veinticinco

Voz 4 51:23 tú luego de la vida real cuanto

Voz 0313 51:25 cuánto se consume de promedio pues mira ahí

Voz 4 51:28 yo hace poco dio una conferencia en un colegio hice un un ejemplo de de

Voz 7 51:34 no muy frecuente niños que sería por ejemplo

Voz 4 51:37 pues un vaso de leche con Colacao en el desayuno acompañado de unas galletas luego para el recreo pues un batido o un zumo acompañado a lo mejor pues de o otro paquete de ayudas au unas eh magdalenas por ejemplo el luego poniendo un Petrus friso o una natillas de postre en el almuerzo en la merienda pues poniendo a lo mejor no o alguna palmera de chocolate en la cena puede ser también algún postre lácteo y en este en este caso sí salían como ciento cincuenta gramos de azúcar al día e os habla una barbaridad estamos hablando que en veinticinco Oslo es lo recomendable pues claro no estábamos pasando por mucho

Voz 0827 52:19 eso son los azúcares en productos que no sospechamos porque cuando uno ve yogur azucarado en a sospecha

Voz 0313 52:25 pero tomate frito caro es decir es que el azúcar después

Voz 0827 52:28 el presidente el niño después de que sacudido estas cosas que más o menos podemos intuir que tienen azúcar Se está comiendo salsas y éxito amantes y conservas etcétera que también contienen azúcar

Voz 2 52:39 no me pequeño comía bocadillos de mantequilla con azúcar Si ya había más de veinticinco gramos de azúcar seguro sobrasada

Voz 7 52:48 bueno Fucka guía aquí estoy claro pero

Voz 4 52:50 que si no estuvieras aquí estaríamos hablando de que un cien por cien de las personas que consumen azúcar estarían ya en el debajo del suelo no enterrados o con alguna patología importante entonces sí desde fuera es un tiempo te aseguro que el azúcar estaría prohibida a nivel individual no se puede valorar esa nivel poblacional

Voz 7 53:08 no me ha gustado mucho el es una nueva

Voz 15 53:10 ya de Medina en mega hit el de estará no que quiere hacer

Voz 7 53:15 la pregunta Natalia porque los autores los autores del estudio siendo británicos son también muy pragmáticos plantean la siguiente tesis dicen Si usted elegir entre una bebida K carbono atada que ya sabemos lo que es un chocolate procesado las celebres gominolas o el yogur con exceso de azúcar a pesar de todo escoja el yogurt está de acuerdo con esto

Voz 4 53:33 a ver me has dicho bueno mira os chucherías y las descartaba posea la algo la también eh y luego el chocolate

Voz 7 53:41 a chocolate o la o las olas Maradiaga que has dicho es bueno entre todo esto ya puestos a elegir algo hay que darle al niño pues de un yogurt

Voz 4 53:48 yo elegiría el chocolate de un ochenta y cinco por ciento

Voz 0313 53:53 no cualquier chocolate tampoco o que tenga al menos

Voz 4 53:55 el ochenta por ciento de las formas los en la intervención del pie

Voz 0313 53:58 era ITA interesante como siempre nos plantea no no plantea una cosa muy muy seria o sea que decir a los que dicen es que a mí no me ocurre nada que decir que esa es una línea argumental en cualquier campaña por la salud que fin en su tiempo del alcohol el tabaco de los lo digo muy en serio o de lo que fuera claro que hay que responder cuando alguien te dice bueno pues yo he comido esto toda la vida pero aquí también que no les queda Piedrahita

Voz 15 54:21 setenta y seis

Voz 2 54:25 dame conserva muy bien a base de boca del grande quince

Voz 4 54:30 no cuando tenga cuarenta cuando tengan sesenta habla cincuenta y cinco hablamos de diez años hablamos trae no es lo que decía antes Si no creo que todo el mundo se me pueden acercar la manta a la tostada no en lo que decía antes que si todo el mundo enfermara por tomar tostadas con aceite azúcar como hacía mi abuela pues el azúcar estarían catalogado de Benin hoy estaría prohibido

Voz 0313 54:55 Natalia azúcar crea adicción

Voz 4 54:57 es mucho más o menos se podría llamar así la dependencia es algo parecido no es cierto que el que el azúcar pues han a nivel cerebral produce una sensación y una un placer pues que puede llegar a enganchar no es similar al de vuelo veces alguno las drogas es cierto que sí que acostumbra al organismo a esa cantidad de azúcar y hace que un día a día pues el cuerpo te lo vaya pidiendo te vaya pidiendo que sigas comiendo ese tipo de de productos sí que es cierto que engancha

Voz 7 55:30 yo te entre entre los contra ejemplos quería cita Donald Trump que bebe cada día doce latas de Coca Cola light