La Ventana (19/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0470 00:08 la ministro de Transición Ecológica está ya compareciendo en el Congreso ya contado algunas de las medidas que pondrá en marcha el Gobierno para intentar controlar la subida del precio de la luz Ester Bazán ministra Theresa riberas explica en la Cámara Baja en un día en el que la luz ha vuelto a marcar

Jorge es el tercero en este mes de septiembre que además no suele caracterizarse por la tendencia al alza Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 3 00:28 buenas tardes la ministra ha anunciado que en una semana se va a suspender la aplicación del impuesto del siete por ciento a toda la generación eléctrica

Voz 4 00:35 la medida más adecuada más acertada para enviar una señal clara por parte del Gobierno necesitamos aliviar la factura del consumidor en un momento excepcional en el que no puede ser es quién afronte las turbulencias

Voz 0230 00:50 la ministra también quiere mejorar el actual bono social eléctrico crear un bono social de calefacción facilitar el autoconsumo y a medio largo plazo una reforma estructural del sistema eléctrico en la que ha dicho también España va con retraso respecto a otros país

Voz 1454 01:03 los europeos Sanidad financia desde hoy un nuevo sistema de medición la glucosa sin pinchazos para todos los menores de dieciocho años con diabetes tipo uno Nos lo amplía Laura Marcos más de trece mil menores de toda España se van a beneficiar de este sistema que va a mejorar mucho su calidad de vida porque les evitará tener que pincharse mínimo seis veces al día para conocer sus niveles de glucosa el sistema llamado Se está pensado para los niños que requieren muchas dosis de insulina y es muy fácil la medición se realiza a través de un sensor que se adhiere a la piel basta con acercar un aparato al menor para que toda la información sobre su glucemia quede registrada el número de personas que viven en situación de pobreza extrema se redujo en dos mil quince según los últimos datos disponibles y que ha hecho públicos este miércoles el Banco Mundial en este organismo fija el nivel de pobreza extrema en aquellos que viven con menos de un dólar con noventa viven Asís setecientos treinta y seis millones de personas frente a los ochocientos cuatro de dos mil trece el presidente del Banco Mundial ha subrayado que en los últimos veinticinco años más de mil millones de personas han salido de la pobreza extrema vamos con los titulares del deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 5 02:09 qué tal muy buenas primera jornada de la Champions que continúa este miércoles tras las victorias del Barça del Atlético ayer hoy de las desde las nueve juegan los españoles tanto el Real Madrid que recibe en el Santiago Bernabéu a la Roma como el Valencia que se enfrenta también a a la italiana Juventus de Turín que viene con Cristiano Ronaldo para jugar en Mestalla ambos sonaran nueve desde las ocho y media abriremos los partidos en Carrusel deportivo además fuera del fútbol Rafa Nadal no competirá en la gira asiática el balear y que tiene unas molestias en la rodilla y además hoy se ha conocido que la Copa de España de fútbol sala se va a disputar en Valencia en la Fonteta será a comienzos del mes de marzo

Voz 1454 02:52 en Madrid la investigación del caso máster se divide oficialmente en dos la jueza Carmen Rodríguez Medel no asumirá por tanto la parte sobre presuntos gastos irregulares en el Instituto de Derecho Público cuando estaba dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 03:06 tal buenas tardes el caso máster en efecto se divide y el delito de malversación de fondos públicos será definitivamente investigado por el Juzgado número treinta y cuatro de Plaza de Castilla este órgano judicial recibió hace meses

Voz 3 03:17 es la denuncia contra ese profesor pero decidió

Voz 0089 03:19 vivirse en favor del juzgado cincuenta y uno que desarrolla la instrucción sobre la concesión irregular de los máster al final las irregularidades económicas van a ser aclaradas por la titular del Juzgado treinta y cuatro Esto significa que Enrique Álvarez Conde va a ser interrogado en las próximas semanas por la magistrada Coro Monreal el delito de malversación puede llevar penas privativas de libertad de hasta diez años cuando las cantidades malversado superan los cincuenta mil euros

Voz 1454 03:45 esta mañana ha comenzado en Fuenlabrada la caravana verde por la educación pública una iniciativa impulsada por las diferentes federaciones de padres y madres de alumnos que quiere denunciar las carencias y reclamar más profesores y ayudas como la gratuidad de los libros SER Madrid Sur

Voz 7 03:57 dar García una caravana recorrerá las cinco áreas educativas de la región realizando encuentros con Ampas con los ayuntamientos de cada zona y organizando mesas redondas todo culminará el domingo con una fiesta por la escuela pública en Madrid y es que para Camilo Gené Presidente de la FAPA hay que denunciar los problemas alarmantes que vive la escuela pública como la falta de participación de Ampas en la vida del centro colegios en construcción al comenzar el curso plantillas docentes sin completar

Voz 8 04:21 al estrés que nos falta profesorado Ernesto cuestión noche ir lo que queremos hacer es como una especie de Bristol la región en materia educativa

Voz 7 04:30 la caravana continuará hoy en Leganés para terminar en Valdemoro donde pasará la noche en un colegio cedido por el Ayuntamiento

tenemos que sumar un nuevo accidente laboral en la región un hombre de cuarenta y dos años que ha sido golpeado por un toro mecánico en una fábrica de Meco los sanitarios del Summa han conseguido revertirla cada cardio-respiratoria y ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital de La Paz día de cielos despejados aumento de las temperaturas en toda la comunidad a esta hora tenemos veintinueve grados en el centro de Madrid

Voz 2 06:30 desde las ocho Marcelo Marta

Voz 6 06:42 Figa Juventus de Turín

Voz 14 06:54 vuelve la Champions aquí la base escuchar toda en el deporte con Dani Garrido Cadena ACB

Voz 15 07:10 cajas de música una promesa viaje pasa a Anastasio musical es una apasionante aventura

Voz 2 07:18 directamente este propuesta el próximo triste tu critica al teatro Coliseum de Madrid el estreno más esperado de la temporada contra ella tus entradas al espacio musical

Voz 16 07:29 la lideresa toro un inventor runner todo al otro lado del esta letra que pareció plural pero al final no y sirve para elegir que algo es tuyo todo lo postró fue el Hawley T

Voz 3 09:39 oye una ministra anunciado la supresión de un impuesto para bajar el recibo de la luz suba hoy les ves

Voz 0230 09:45 es la ministro de Transición Energética veremos lo que dice la ministra de Hacienda no había todavía tenemos que esperar hoy ha habido una manifestación había manifestación de pensionistas a las puertas del Congreso en el tercer cuarto párrafo explicamos todos que se ha suspendido la reunión de diputados que había dentro porque no estaban de acuerdo en la revalorización de las pensiones es curioso que todos demos por hecho que como no están de acuerdo no se reúnen bueno en principio tienen que reunirse pues cuando no están de acuerdo las reglas parlamentarias antes eran esas uno se reunió cuando no está de acuerdo ahora es al revés ahora las reglas parlamentarias han cambiado por ejemplo te imaginas qué pasa si teniendo España un lastre tú te quedas con el lastre y tiras España es lo que le pasa a la frase del líder del Partido Popular Pablo Casado que le dice a Pedro Sánchez que libre al lastre de España y convoque elecciones porque pues

Voz 22 10:35 hacer es liberar a este lastre de España convoque elecciones

Voz 0230 10:39 entonces claro librar

Voz 3 10:42 el lastre de España no hija libran nuestra

Voz 0230 10:45 este de España te de esa desde España te quedas con el lastre hace selecciones en el lastre esto no sería positivo por ejemplo tienes un plátano López las dos partes que haces tiras lastre si tiras el plátano de te comes el desastre esto pasa porque cada vez más los políticos hablan en frases cortísimo más frases de cinco segundos eso les obliga a una tensión muy grande porque unos minutos después de decir esto Pablo Casado Pablo Casado y la ha vuelto a suceder en otra frase de cinco segundos para decirle al presidente del Gobierno que con la reforma de la Constitución se ha sacado un conejo de la chistera y que eso es irresponsable con las prisas le dice al presidente que se ha sacado de la chistera un conejo irresponsable con lo cual la carga el conejo

Voz 23 11:30 hola Paquita descrita airear bailado tal al viendo me lo crean pero acaba de pelo color castaño igualando atrás suele bellísima hiciera volar lo escuchamos

Voz 22 11:42 para ocultar este desastre saca un fijo irresponsable de la chistera

Voz 12 11:48 el conejo

Voz 0230 11:49 definición es irresponsable Aaron se referirá a Casado al acto irresponsable de sacar un conejo o tal vez que el conejo es peligroso pero calificar de irresponsable el conejo es injusto porque el conejo no sale solo de la chistera no sale porque se lo que Pablo Casado les sucede que habla en corto

Voz 22 12:05 no es que su Gobierno no avance es que su Gobierno se cae a trozos es venga frases de tres segundos señor Sánchez La Moncloa le queda grande

Voz 0230 12:12 claro que Pedro Sánchez legar réplicas de la misma dimensión

Voz 15 12:16 consejos vendo que para mi no tengo

Voz 0230 12:19 el debate parlamentario PSOE PP podría ser entre Mister tuit y Mister en Pablo Casado todo son frases de cinco segundos en las que el significado no es siempre lo más importante

Voz 22 12:30 el Partido Popular le va a hacer comparecer en el Senado para que explique todo lo que la prensa le exige que haga

Voz 0230 12:36 entonces hay que pedir cosas en el PP pedirá en el Senado que el presidente la saga se ve que la marca de cinco segundos es importante porque Pablo Casado cuando tiene una frase más corta habla despacito

Voz 22 12:46 su Gobierno camina a lomos de la mentira

Voz 1432 12:50 el autoritarismo

Voz 0230 12:52 hemos para llegar a los cinco segundos no tenéis que las frases pues no son

Voz 3 12:55 no no hay una tensión de politica notables en la nueva modalidad de debate parlamentario está también la vicepresidenta Carmen Calvo con su estilo dramático sellarán sagaz veo que será especializada en preguntarme todos los miércoles

Voz 0230 13:10 en hacía y a continuación lo repite más fuerte como si alguien en la última fila hubiera gritado no

Voz 24 13:16 si se va especialista voy a mí lo que usted parador sino recuerda aquí todos los miércoles por la mañana

Voz 12 13:26 está

Voz 0230 13:27 dirigiéndose Carmen Calvo Dolors Montserrat del Partido Popular que también habla en cinco según des que es el nuevo idioma político un idioma en el que todos son frases de cinco segundos

Voz 22 13:38 hace que sólo piensen en las patas y en los votos

Voz 0230 13:41 eso es un idioma nuevo domingo según des tiene la virtud de que si ponemos en diferentes pistas en diferentes pistas de sonido todas las frase queda el mensaje político condensado todas las frases de Pablo Casado de hoy

Voz 22 13:57 en cinco segundos queda muy bien a los autobuses

Voz 0230 14:05 todo son frases de cinco segundos que convierten las twiterías en novelón es

Voz 12 14:12 claro

Voz 15 14:15 Twitter y la comparecencia de Aznar sigue colgado

Voz 0251 14:21 Aldo Irak pensar por ejemplo le ha hecho pensar a Hank solo

Voz 25 14:24 el bigote de Aznar es como la pierna de un amputado que seguro que les sigue picando

Voz 0251 14:30 yo no sé vosotros pero en casa sí que sabíamos esto que no

Voz 25 14:33 cuenta aquel coche sabías que sean levantar la bolsa de la basura no te sección a dos o tres falanges no está para bajar aún vamos a el Consorci que se pregunta algo trascendente vuestra ropa para dormir y para hacer deporte no es la misma que sois pericos razón tiene en el siguiente tuit h punto vive la vida dice como si pudiera acudir otra cosa

Voz 0251 14:57 y acabamos las bacterias a veces un malentendido deja al descubierto

Voz 25 15:00 Agencias de uno el Twitter Hannibal Lecter ley implantado un diente postizo me lo puedo cepillar doctor por supuesto salvo las ocho

Voz 12 15:28 el éxito porque te gusta

Voz 26 15:45 a

Voz 27 16:03 una buena

Voz 1 16:17 seguro que muchos oyentes conoce no han oído hablar de las palabras de la semana pasada del alcalde de Vigo Abel Caballero sobre las luces

Voz 3 16:27 de navidad de Vigo la semana pasada está este discurso

Voz 0230 16:31 alcalde de Vigo saltó de móvil en móvil

Voz 1 16:34 era un vídeo de Abel Caballero

Voz 0230 16:36 en el que explicaba entre risas cuantas luces

Voz 20 16:39 va a poner en Vigo vamos a volver no es disminuciones de lámparas

Voz 3 16:46 el alcalde de Vigo lanzaba esta advertencia

Voz 20 16:51 que sepan los alcaldes de los tanto la alcaldesa de Paris Hilton de Berlín que vamos a ser el no va más ya los ciento Madrid Barcelona porque esos en los que que haya pequeñitos

Voz 0230 17:10 nada en este discurso seguía enumerando cosas mil

Voz 20 17:17 has de iluminación arcos bolas va a haber bolas de doce metros de diámetro

Voz 0230 17:24 había risas especiales para los árboles

Voz 20 17:27 vamos sin los minar trescientos veinticinco árboles

Voz 3 17:35 Roy al alcalde de Vigo y planteaba una iniciativa

Voz 20 17:38 iré a ver a a alguien listo de investigación ustedes que cuestionado le preguntaré como usted venían estoy vivo desde desde el satélite está Reed

Voz 3 17:50 desde aquella viendo por lo maneja es una imagen

Voz 0230 17:57 señor ministro el alcalde de Vigo desea verle hola ministro venía a decirle cómo se

Voz 3 18:02 de vivo desde Juan Bueno y así ha sido un discurso muy muy celebrado total que la ciudad de Vigo está convocaba a un referendo Radio Vigo Marcio Varela buenas tardes buenas tardes qué tal hola muy bien nosotros vosotros también hay Alfonso más votado has votado

Voz 0470 18:24 sí ya he votado ya votado hay dos fechas para elegir son el diecisiete o el veinticuatro de noviembre el año pasado si va a hacer el veinticuatro noviembre pero por problemas climatológicos pasó al veinticinco noviembre creo que pocas ciudades en España o en el mundo siendo alcalde ponen tan pronto enciende tan pronto las las luces de Navidad pero ahí está la votación ya tienen una semana todos los ciudadanos de y quien quiera en la página web del Ayuntamiento de Vigo y también en las redes sociales de de Radio Vigo pues votar y elegir cuándo se va a encender esas luces de Navidad que parece que va a ser el no va más este año porque además no sólo su encendido de luces hay conciertos hay fuegos artificiales es algo que hay que verlo porque se colapsa la ciudad completamente como así ocurrió el año pasado

Voz 3 19:05 bueno es que Abel Caballero

Voz 28 19:07 he se ha convertido en un personaje núm en personaje en Vigo no está haciendo estar representando ya su propio personaje bueno quizás sea el así

Voz 0470 19:15 sí es una persona que está muchísimo en la calle que le encanta juntarse con todo el mundo escuchar proposiciones él está en prácticamente cualquier acto en la ciudad desde hubo un festival de baile gallego hasta una entrega de medallas de un campeonato de natación allí bastara Abel Caballero que eso son algo que siempre gusta a la ciudadanía tiene un programa Vigo de cerca en televisión donde la gente llama

Voz 3 19:36 sí sí sí Vigo de cerca se llama el programa

Voz 0470 19:39 la gente llama il hace sugerencias al alcalde y pues intenta atender las muy amablemente y además todas las cosas que también se ha hablado mucho no sé si ha llegado a todos los móviles de España es que el comenzó el verano pasado en los conciertos que hacen en verano al auditorio de Castrelo pues él antes de la artista principal sale él como una especie de telonero manda

Voz 17 19:58 el mensaje Salzburgo proclama al pueblo

Voz 0470 20:00 IET cogido un extracto para que veáis pues como son esas palabras de Abel Caballero antes de los conciertos del verano mensajes expira a las masas ganadas sí sí sí

Voz 3 20:20 bueno no si es que no no no es muy habitual imaginarse un alcalde antes de un concierto en cualquier otra ciudad decir

Voz 29 20:26 bueno esto es lo de anoche no hubo rumores

Voz 3 20:33 pues bien el Varela muchísimas gracias gracias a la ahora algo completamente diferente

Voz 14 20:42 podía instruirá adquiridos pero de aquí a y uno de mayo Louis Bullock ser frío el crearon Moody's

Voz 0230 20:57 es otra cosa que ha sucedido hoy en el Parlamento en las Cortes vamos a fijarnos en algo que ha pasado quizá algo desapercibido vamos a comenzar por un rincón del Parlamento bueno una equivocación también había había una vez un diputado que se equivocó cuantos cuentos comienzan así todos nos equivocamos pero hay equivocaciones tan inoportunas verdad vamos a escuchar una de las equivocaciones más inoportunas del año es una tontería un diputado hoy del Partido Popular se llama Ricardo Tarno ha preguntado a la ministra de Defensa Margarita Robles la ministra está en una posición política como sabemos de debilidad notable es diputado pues ha ido a buscarla tenía una frase para decir el diputado la frase de su nuevo líder Pablo Casado ajuste sólo acierta cuando rectifica usted sólo acierta cuando rectifica que a su vez es una frase de Manuel Fraga que le dijo Felipe González hace muchos años pero el diputado Ricardo Tarno venía dispuesto a decirle a la ministra usted sólo acierta cuando rectifica iba al diputado es equivocado

Voz 24 21:51 datos una señora ministra es usted consciente de que sólo acierta cuando se equivoca jugador se rectifica

Voz 30 21:58 sí

Voz 3 22:01 me que Melián hombre sale más entra fuerte pero aquí ha perdido fuerza a la intervención ya de salida ha sido males salida falsa

Voz 31 22:12 aquí que sí que no había la escuchamos

Voz 24 22:17 de que sólo acierta cuando se equivoca cuando se rectifica

Voz 0230 22:22 lo peor es que por el micrófono del diputado se han colado las risas de los vecinos de escaño

Voz 12 22:31 porque los vecinos

Voz 0230 22:32 los escaños en compañero bueno en su segunda intervención el diputado hecho un ataque personal a la ministra de quién ha dicho que es poco inteligente

Voz 24 22:39 las bombas son muy distintas a usted porque las bombas parece ser que son inteligentes

Voz 3 22:45 pero bueno esto es

Voz 28 22:49 anecdótico pero muy llamativo el ataque personal de en el Parlamento aún diputado llama tonta una ministra delegada es decir no

Voz 0230 22:56 la respuesta de la ministra ha pasado más desapercibida porque ganó tendemos a destacar lo anecdótico vamos a escucharlo vosotros diréis lo que ha hecho la ministra de Defensa hoy eso no es una denuncia de irregularidades en los contratos de venta de armas en el Ministerio de Defensa

Voz 32 23:11 queremos que haya un poco de de que hayan podido un poco de pollo político

Voz 0230 23:14 vamos a verlo Margarita Robles que ha hecho Margarita Robles durante estos cien días

Voz 24 23:20 mire señor Tarno en estos tres meses que lleva al frente del Ministerio de Defensa Longo que he tenido Cáceres corregir las omisiones las imprecisiones los retrasos Air las cláusulas secretas de contratos que hayan dejado mis antecesores

Voz 0230 23:36 la ministra de Defensa denunció en el Parlamento que los contratos de venta de armamento hay omisiones e imprecisiones y cláusulas secretas que queramos entonces a continuación sugiere la razón de estas omisiones e imprecisiones y cláusulas secretas hice la ministra que esas irregularidades podrían

Voz 3 23:52 estar motivadas dice podrían

Voz 0230 23:55 por falta de atención de sus antecesores con dos motivaciones distintas intereses empresariales y carrera política

Voz 24 24:01 supo que más interesados unos en su carrera empresarial otras en llegar a la presidencia del Partido Popular

Voz 0230 24:08 sus antecesores son Pedro Morenés y Dolores de Cospedal dice que estaban más pendientes de sus intereses personales que del Ministerio insinuación que tiene una relevancia especial en el caso de Pedro Morenés ya que la carrera profesional del ex ministro

Voz 3 24:21 estaba vinculada a empresas que fabrican armamento

Voz 0230 24:30 me llaman tiquismiquis pero comentar en el Parlamento que un ex ministro de Defensa dejó cláusulas ocultas en los contratos de venta de armamento porque estaba más preocupado por su carrera empresarial en empresas de venta de armamento no está normal no a continuación la

Voz 3 24:46 extra añadido pero mire le voy a decir una cosa

Voz 0230 24:49 en una de estas piruetas que a veces se hacen en los debates parlamentarios asegura que nunca criticará a sus antecesores

Voz 33 24:55 en ningún momento habrá oído de mil una sola crítica pública a mis antes

Voz 3 25:01 pues bien que la acabamos de escuchar sin ánimo del contrato

Voz 0230 25:07 de plano pero eso parecía una crítica decir que hay irregularidades en el Ministerio porque los ministros anteriores estaban preocupados por otras cosas todavía después ha vuelto a insistir la ministra en el tiempo que lleva ha tenido que recomponer varios líos en los contratos del Ministerio de Defensa ha dicho singularmente con la fabricación de unas fragatas ciento diez y es que a los tres

Voz 24 25:26 adobes de Navantia en Ferrol que pasa por que las fragatas F ciento diez están paralizadas

Voz 0230 25:33 las fragatas F ciento diez ya vuelto a insinuar que algunos líos tienen que ver con intereses empresariales

Voz 24 25:39 a lo mejor porque hay algún misil usted sabe de algunos intereses empresariales usted sabe que han hecho que se paralice el proyecto

Voz 0230 25:48 ya no hay uno misil usted en esas fragatas F ciento diez Se está estudiando la integración de un misil fabricado por la empresa MBA de la que el ex ministro de Defensa Pedro Morenés fue directivo en España dice Asier el Parlamento dice usted sabe es para quedarse perplejo y tomar medidas drásticas

Voz 0470 26:19 esto sí sería drástico de verdad venga Especialistas secundarios

Voz 0251 26:22 pues yo mire precisamente por no irme a dormir a una nevera contratado una alarma del hogar soy si me dejo llevar por el pánico pero lo sé pero sí pero es que son tan convincentes que al final bueno no quiero ser el único del barrio que no porque lo tiene alarma entonces contrata una pero la he ido lo barato alegato sigue a una compañía nueva y si conocéis Security Kill the cat conocéis a esta empresa es una empresa abarate de seguridad el sistema la verdad es que no funcionan muy bien así que voy a aprovechar esto minutitos en los que tengo el teléfono gratis que pagar hacer para llamar a la compañía os parece bien vamos

Voz 15 26:55 me llamaron seguir el rescate de Ángel hola

Voz 0251 27:07 José Ángel verás hace unas semanas contra un sistema de alarma para para mi casa y no estoy muy satisfecho la verdad

Voz 34 27:14 a a ver qué me he usted contrató todo el pack alarma vigilante perro rabioso minas antipersona pareja pinchos foso La Ser francotiradores y suelen será

Voz 3 27:25 no sólo piel alarma nada más

Voz 0251 27:27 el pack simple Arda siempre una risas

Voz 35 27:30 es la madre mía

Voz 0251 27:32 pues yo pensaba que era que con la edad

Voz 35 27:35 vale ya sería suficiente para Chantada bueno qué problema tiene bueno pues el problema

Voz 0251 27:40 que no suena cuando tiene que sonar que va a su bola

Voz 35 27:42 con pocas hubo a la que se refiere usted con que va a su bola no

Voz 0251 27:45 suena con en intruso que su función básicamente no sonar cuando entran intrusos pues no suena

Voz 35 27:49 sí o que que traste un intruso Caballero como os alguien tiene usted intruso

Voz 0251 27:56 pues intruso pues pues muy tres tías con pasamontañas y barras de hierro que entran sin avisarle parece bastante intruso

Voz 35 28:01 con un intruso suena intruso son dice que la alarma no suena

Voz 0251 28:06 no no no no no no suena no le digo entraron y salieron como si nada estaba tranquilamente en mi sofá con viendo domine Frings tranquilamente con mi mano en dentro del pantalón y otra mano con distancia y salieron como si nada vale como si miento uno de ellos se gire me dijo The Walking de ya no mola nada ir alarma

Voz 35 28:25 en silencio Flash Caballero lo mejor que no esté activado

Voz 0251 28:31 no no están mute no porque cada vez que entro yo en casa la muy que habrá sí que suena cuando dentro yo suena

Voz 35 28:36 a ver si suena si para entonces esto es una alarma joven distinguir lo que es al propietario del intruso

Voz 0251 28:42 no no así sí que sabe distinguir problema que me distingue a mí mira Mishima el otro día entrenó uno de unos desconocidos entrar a mi casa encontrar una Rey setenta y tres desconocidos pues no sonó ni una sola vez eso sí cada vez que aparecía sonaba la alarma

Voz 35 28:58 aquí se oiga usted eso queda cogía manía a mí sí dicho que el hecho a la alarma cola alarma no se sabe nunca Caballero Sampe sabemos cómo funcionan pero no cómo piensan ya son benigna la ciencia todavía vamos a otra cosa voy a hacer lo mismo se la llevo eso devuelvo la tienes se es la aquí porque esto podría provocar una especie de las alarmas lo que a ser debe hacer usted sacrificarlo de inmediato como la de la pared la hagas ten un barreño con agua

Voz 15 29:26 la más barato la alarma vale sí chilla

Voz 35 29:30 eso es lo de menos el problema es que una vez lo haga usted en su casa va a quedar sin sistema de seguridad permitiremos nosotras reemplazarlo si ese si es él

Voz 3 29:38 Telémaco Sin seguridad oye en sonidos que miedo

Voz 35 29:44 Es Marta lo que nueve de cada diez hogares en España no tienen alarma juntos locos que viven al día

Voz 0251 29:50 pero lo que hace la gente sino alarma yo quiero para sentirme seguro mientras les

Voz 35 29:54 pero ha sin alarma es imposible estar seguros los que pienso yo usted su calle en su calle tres vaya que es un lugar muy grato para conversar y hasta que llegamos nosotros recuerdan que está lema nosotros otro sistema de alarma

Voz 0251 30:09 a ustedes muchísimo claro que sí verán con confianza a tope por cierto una cosa la alarma es sin mente escandalosa

Voz 35 30:16 sabes que sonido utilizan ustedes comunicar naranjos gracias por confiar ese críticas de Cat gracias a usted bueno pues ha sido era que la primera Jose Ángel

Voz 0251 30:26 José Ángel muchas cosas bueno ya solucionado este mitad hubiese

Voz 17 35:30 la Ventana con Carles Francino

Voz 0470 35:44 bueno que conste que Marta Estévez está eh porque antes decía dos sabíamos tan están porque flotando pues Marta esta y luego nos contaran alguna cosita de la tele pero antes

Voz 48 35:57 bueno pues al final

Voz 17 36:02 al hilo y que paradigmas chulo antes las voces cruzadas con Shiloh blanco no está para J

Voz 12 36:12 a mí me estoy dispuesta a romper una lanza a favor de la gente buena no de la buena gente que está gracias señor René nada

Voz 1432 36:19 bueno sí porque a pesar de las malas noticias con la que nos levantamos todos los días yo creo que hay que ser optimista y hay que ver el lado bueno de las cosas desde esta humilde sección pues intentar hacer el mundo un poco mejor yo lo llamo mi mundo deseado ejemplo pues ha dicho es las hace unos días el guitarrista de Guns N'Roses que algunas de sus canciones son sexistas pues el mundo deseado llegaría por ejemplo martirio que canta por cierto esta noche y mañana aquí en Madrid irse haría una versión de Tsai Luis Sweet child of Man dulce niña Mía para limar asperezas y aquí no ha pasado nada por ejemplo vamos a ella mira

Voz 6 37:00 sí hay todavía

Voz 26 37:13 no hay nada ha ido venía ya a la etarra Olaia

Voz 12 37:28 bueno deseado

Voz 1432 37:31 Amy Winehouse seguiría poniéndonos los pelos de punta con su voz y haría un concierto con artistas de todas partes para celebrar esos XXXVI que habría cumplido estos días se siguiera entre nosotros ya ella admiradora del cantautor Joan Manuel Serrat le invitaría cantar su éxito

Voz 49 37:47 mi hija Víctor I to make Bigelow obliga en arte no no no ya Prim Black I vuelven a cómo va Nou no eran como a hay Mc Beat it on line Daraj to make Vico una riega el agua go go go

Voz 12 38:20 tú este visto bueno y pensé

Voz 1432 38:25 lo más extravagante que Vice escucharemos desbordadas porque el broche final de esta sección lo va a poner nuestra soprano más internacional caballeros gracias casi cantando la canción que compró a Pau Donés muy loco todo si vamos allá

Voz 49 38:43 la caída desde el Jarabe de Palo dice que vio el hombre ya indagando en la noche

Voz 32 38:55 muy buenas

Voz 49 39:02 una gripe atraso otro cae nada

Voz 12 39:08 mi suerte

Voz 49 39:11 Dean Cain da

Voz 12 39:13 no

Voz 32 39:17 ves acá fuera

Voz 49 39:22 sí ya un

Voz 32 39:26 puro un beso The love la lo que fue pero tapan los todos

Voz 51 39:40 eh

Voz 12 39:46 la derrota

Voz 2 39:55 que Kikes Estados Unidos dije quiero

Voz 12 39:58 el Drolma que es una tele con Marta Estévez un poco barrios yo no voy a Peres

Voz 1432 40:13 da les doy fiestas después de soy Layos veces sentado al que muchos consideran el chico más desagradable de fiesta y si se llama RD sí sí así como su robot no el chico cuento por segunda vez al programa para ver si pues es a la segunda tenían más suerte RD tiene dos preocupaciones un al aspecto físico y la otra el dinero que las personas tienen en el banco y cuando vio que Sergio la pareja que lo habían asignado pues no tenía pelas empezó a darle pan pan pan al estilo Sergio Ramos pues pues mira a todo lo que le dijo es que busca un marido rico

Voz 52 40:48 el aviso que no que no tenía ambición de ningún tipo como por ejemplo que me digas que no y quién no tienes coche tampoco te lo quiere sacar que tetas en transporte público pues es así como que mis neuronas es como que hace unió así como que chocan sabes es como que no como que creo que no somos afines

Voz 6 41:10 me parece niña fisco mimo

Voz 52 41:13 claro que levantó por supuestísimo hay mucha gente que que aspira a ser como yo

Voz 12 41:20 pues no hay mucho antes no

Voz 3 41:24 cero íntimo y menú no hacía

Voz 15 41:30 no pero desde luego

Voz 0251 41:37 sí esto sí que no que abrimos una nueva sección sí si es un nuevo espacio dedicado a veteranos de guerra austro veteranos de guerra en personas que tuvieron que combatir en un conflicto bélico con que yo creo que eso es lo merecen porque yo lo dieron todo por por por por su país eso es Consultorio estará abierto a cualquier guerra vale en cualquier parte del mundo y en cualquier época de la historia todo vale sí que vamos a esperar un poquito abrimos los teléfonos pero que en que se pone las gafas cogen el teléfono marcan el número con la única mano que les queda y todo eso pues igual puede tardar un ratico pero vamos a esperar la llamada de estos

Voz 53 42:14 te dan los mira ahí está solo

Voz 35 42:19 hola buenas tardes a su nombre por favor los Zemin ambas una noche hippies melenudos como Iñaki relata te puedes ponerte pendiente es la pena no

Voz 0251 42:37 bueno va a ser difícil esta sección usted a su nombre rango por lo menos tampoco daban rango militar no

Voz 35 42:45 el rango de mi época

Voz 0251 42:47 en qué conflicto armado de luchar

Voz 15 42:50 pero la guerra de los Ciruelos vale a mí no me suena yo no ya puede recordar memoria a los oyentes

Voz 35 42:57 tras como aquel ostrás lindas y sobrepasaban la linde de la casa y lo quisieron quitar yo empecé

Voz 0251 43:07 bueno eso es la guerra de los sirve lo los frutales no

Voz 35 43:10 más allá de las fotos perdón J I que llama guerra sirvió para que la guerra acabe cuando le cortamos el ciruela tan bueno cuando acabó la guerra que Roque las ciruelas casa la verdad talla cambiamos eh

Voz 0251 43:28 no encontraba su lugar no cuánto duró la guerra de Ciruelos

Voz 35 43:31 da sólo dos horas y media ahí estaba todo cambia

Voz 0251 43:33 luego no es más que la gente joven

Voz 35 43:36 decía Adela corta ciruelas esa está todos Maitane seis enlace station lo muy diga que está dispuesto les muy Boné

Voz 15 43:51 he dicho todo lo que la gente entero

Voz 35 43:57 no no yo es plaza pasa fatal si Singer el estado para los que combatió en esa guerra

Voz 0251 44:04 lo entiendo perfectamente y quería usted lanzaron una especie de petición no de pregunta al aire no

Voz 35 44:09 el me pregunta si tengo que hacer cola en el supermercado puedo quedarme con todos los datos

Voz 0251 44:16 bueno yo creo que como veterano de la guerra de los círculos usted yo creo que usted puede colarse

Voz 35 44:23 que se Blanco Fira

Voz 0251 44:26 cadena gracias tenemos tiempo para otro veterano hola buenas tardes

Voz 15 44:33 bueno yo soy yo

Voz 35 44:36 sí lo la Segunda Guerra Mundial otro la II Guerra Mundial de segundo División

Voz 15 44:42 la Segunda Guerra Mundial un dos tres dos luz Javi poco viable hacer la Segunda Guerra Mundial un dos tres guerras segundo grado

Voz 35 44:54 hundió famoso sí muchísima inversión dado todo medio de comunicación habló pero coetáneos veinte hubo otra segunda Guerra Mundial menos conocido el primero por supuesto si no focos de los medios de la Guerra de la Segunda Guerra Mundial adelante

Voz 15 45:11 yo no tenía tiene que tomar

Voz 35 45:13 exacto él

Voz 15 45:16 la novia cracks pero había más más honda

Voz 35 45:19 no había estrellitas pero era menos vistosa pero era era una guerra de verdad mucho más quieras no poner todo a pie menos presupuesto pero mucho porque pasó desapercibida para los eso llama

Voz 15 45:37 para eso para recordarnos que bueno Segunda Guerra Mundial de la segunda cumbre claro que puede ser una ganar

Voz 35 45:47 es curioso el hecho conmigo

Voz 15 45:50 pues sí que da el saludo saludo ya está aquí Francino este homenaje no que hemos querido con retira a nuestros veteranos yo creo que habrá nuevas

Voz 3 45:59 entregase de este sí sí sí sí yo les quiero las quiere

Voz 0470 49:10 no faltan once minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias y esto no es ninguna sintonía de oro nueva sección de Especialistas secundarios sino que es el comienzo de la clase de música de hoy en Yakarta Torres qué tal está

Voz 47 49:21 a mí me he traído hoy este nudo amor para siempre yo ya tengo mi amor para siempre ya lo sabéis pero éstas son los lodos Fer que

Voz 21 49:30 dieron famosa esta canción en los sesenta a la he traído porque tiene que ver con U2 que viene mañana a España a tocar como sabéis lo que quería era que viera es que realmente los grandes grupos no solamente admiran a grandes músicos grandes músicos sino que también hay gente que entre ellos es gente de culto a la que admirar y que no todo el mundo conocemos no entonces a ver los U2 les encantó esta canción derogó affaire que por cierto lo va a hacer luego tampoco tuvo gran relevancia más que esta canción y entonces ellos mismos me parece que a la altura del año ochenta Bassi hicieron su propia versión de este extinguido

Voz 47 50:27 como le gusta a los U2 por supuesto pero bueno esto eran los U2 ya digo de los inuit

Voz 21 50:32 es que estaban todavía fijándose mucho los demás músicos Si ya digo que ellos como todos los músicos hoy muchísima música de todos los tipos como como bien sabéis entonces tienen gente en la que resulta que coinciden es muy curioso entonces esta esta en realidad ellos querían que estaban canto una canción de lo va a hacer cuando realmente era un señor que se llamaba Robert Knight que también solamente tuvo ese éxito los actos propios Love Affair se fijaron en un músico que no era casi conocido pero bueno encontraban cosas en la radio hoy en los discos de las tiendas dijeron bueno pues vamos a hacer una versión de esta canción pero para que sigáis viendo cómo hay músicos a los que se veneran que luego resulta que no son tan famosos para nosotros pues estaban estos chicos que dan los Ebert libro Albers

Voz 47 51:30 a saber y Brothers San famoso

Voz 21 51:33 en España por esta canción y por poco más pero

Voz 47 51:36 entre los músicos americanos han muy famoso

Voz 57 51:39 va

Voz 21 51:49 este es su gran éxito la verdad el Bye bye love en ellos por ejemplo en sus voces e inspiraron un montón por ejemplo Dúo Dinámico español se inspiraba en este tipo de música en estos juegos de voces hilo lo curioso es que ellos los que veneran a los libros de es en realidad están venerado todo a un matrimonio más burló infeliz Brian que eran dos compositores eran un matrimonio compositor Ilic eran también los que les habían compuesto el hueca su sí

Voz 47 52:32 bueno ya digo que los Guerrón los los ver libros de repente Brothers

Voz 21 52:38 cielos hacerles saber le Brothers son en España conocidos por dos o tres canciones pero en Estados Unidos son muy venerados por muchísima gente muy seguidos por ellos por ejemplo por Simon Garfunkel que también les encantaban cuando ellos empezaron también se inspiraron en este dúo sobre todo por las voces por el modo así folk country de cantar incluso lo estuvieron de teloneros en dos mil tres

Voz 47 53:00 estos son Simon Garfunkel el centro al palo

Voz 21 53:11 bueno se hicieron una reunión en dos mil tres volvieron a salir a los escenarios y se llevaron como invitados a los que les habían inspirado ellos libro hacerlo digo para que la magnitud de gente que en cambio aquí tampoco tiene

Voz 58 53:22 la tanto tanta fama

Voz 21 53:24 por cierto que también ellos los árbitros les tenían una canción que llamaba Leslie limit que resulta que todo el mundo cree que es de los Verdes irá de Gilbert Deco

Voz 59 53:33 no va a eso eh

Voz 21 53:52 el mismo le desde mi deja que sea yo que grabó Bob Dylan unos cuantos años después creyendo que era de los aisle Brothers incluso Elvis Presley unos cuantos años después cuando la poca están poco más Cruner en Las Vegas y en Hawai que le hicieron un repertorio pues digamos que muy entregado al público canta una versión maravillosa

Voz 6 54:24 hola Rubén

Voz 21 54:28 el otro día os hablaba yo también de Carole Kim Kwan

Voz 58 54:30 todo hablábamos de la el fallecía

Voz 21 54:33 dentro de Aretha Franklin

Voz 47 54:36 yo suena esta canción

Voz 21 54:45 este es el Will you still love me Tomorrow que seguro que recordáis lo habían grabado las sirenas el ya la había compuesto para el así es componía para mucha gente antes de cantar con su propio nombre y su propia voz bueno pues para es que gente de todos los tiempos admira a Carole King que no es una artista por su propio nombre muy conocida en España la propia Amy Winehouse dejó grabado una versión que ha salido de modo póstumo

Voz 59 55:07 de ahí yo eh

Voz 12 55:22 ah ya os dije que

Voz 21 55:24 bueno sí era maravillosa Amy Winehouse es una pena que lo hubiéramos perdido pero os decía también que ella había grabado había compuesto La gran canción que acabó de encumbrar Aretha Franklin

Voz 2 55:50 quiero decir que alguien tan grande

Voz 21 55:53 Aretha Franklin que podía componer ella hay que ponía podía disponer de los mejores compositores dos resulta que acudía a Carole King ya riesgo fin por cierto de Carlo King hasta los propios Beatles en su primer disco tenían una versión Sales cadenas y que lo habían cantado las cookies es como la conocieron ellos y es muy curioso porque los Rolling Stones los Beatles hablando de artistas de culto que a ellos les gusta y que nosotros no conocemos agarran y coinciden en hacer una versión de un mismo tipo que nadie conoce que se llama Arthur Alexander

Voz 47 56:31 ver por ejemplo este Dowd sin

Voz 21 56:34 la grabaron también el primer disco que os digo que había varias versiones diera de ese tipo que nadie conocía ni en Inglaterra en en España

Voz 30 56:52 seis heridos y humo

Voz 21 56:58 este mismo hombre de Arthur Alexander grabaron los Rolling Stones pero así por supuesto siempre está de acuerdo una canción que amaba y que estaba en uno de sus primeros discos que tienen un montón de canciones melódicas que puse alguna vez por aquí Iker aún a avaladas y muy melosa aquella vez que son músicos que me he esforzado de todos los tiempos que son músicos de culto acaban pasando de oreja en oreja pero que no todos conocemos pero que los grandes músicos conocen otro que hizo una versión de este yute por ejemplo fue Willy de Ville cuando todavía se llamaba mi debía

Voz 30 57:39 ha sido eh

Voz 12 58:05 así cerremos sobre todo por los radiografía que en muchas gracias