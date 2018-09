La Ventana (19/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias continúa la comparecencia en el Congreso de la ministra de Transición Ecológica en la que ya ha anunciado medidas para abaratar o para intentarlo al menos el precio de la luz la ministra ha hablado concretamente de una rebaja de impuestos para aliviar la factura de los

Voz 1454 00:22 con sobre una suspensión del impuesto a la generación eléctrica que puede suponer aproximadamente un dos por ciento en esa factura nuestros compañeros en el Congreso están ya recogiendo valoraciones este anuncio de los primeros en reaccionar en los pasillos de la Cámara Toni Roldán portavoz de Ciudadanos en materia económica

Voz 2 00:38 tenemos un precio de la energía hay de la electricidad y una tarifa que es entre las más altas de Europa de falta competencia en el sector falta tener una tarifa regulada que sea más transparente donde se reflejen realmente los costes e importan todo pueda bajar el precio y el coste de la de la energía eliminar impuestos en la factura es una vía nosotros hemos propuesto que te que tengamos un mix energético un poquito más equilibrado para poder bazar esas facturas

Voz 1454 01:06 ataques en Yemen se han reanudado después del fracaso en las negociaciones de paz y el objetivo es una ciudad portuaria lugar clave de entrada de bienes hoy Save the Children en un informe ha alertado de que cinco millones de niños están en riesgo de hambruna informa para la SER desde la zona Orio holandés

Voz 3 01:21 hay niños tan débiles por el hambre que no tienen ni fuerzas para llorar así describe Save the Children la situación en un hospital en el norte de Yemen un escenario precario que podría agravarse por la renovada ofensiva de la coalición saudí contra la ciudad de Lleida a través de su puerto entran en el país alimentos combustible y una ayuda humanitaria esencial la interrupción parcial o total en su suministro que podría causar miles de muertes tan Quirós los ex representante de Save the Children en Yemen o los mercados respondieron a ello con un aumento en los precios de los alimentos que se doblaron en algunos sitios así gente que podía permitirse comprar comida ahora ella no puede ser la ONG estima que treinta y seis mil niños morirán en dos mil dieciocho debido a la malnutrición

Voz 1454 02:03 la alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea ha calificado de paso importante el acuerdo alcanzado entre las dos Coreas para reducir la tensión en las zonas fronterizas para la reducción de las instalaciones nucleares por parte de Kim Jong-Un Álvaro Zamarreño buenas tardes

Voz 0116 02:17 buenas tardes la responsable de la diplomacia europea considera muy positivo el compromiso anunciado por el dictador norcoreano en un documento conjunto con el presidente de Corea del Sur es un paso importante dice Mogherini que traza compromisos sin medidas concretas para la desnuclearización de la península en ese documento quimio nun ofrece desmantelar dos instalaciones relacionadas con el programa de investigaciones militares nucleares siempre que Estados Unidos también de alguno de los pasos comprometidos en la reunión entre Kimi Trump en julio el titular del deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 4 02:46 era muy buena se completa la primera jornada de la Liga de Campeones debutan Real Madrid Valencia ambos además ante equipos italianos en su estadio desde las nueve en el Santiago Bernabéu el Real Madrid Roma

Voz 1454 02:55 en Mestalla el Valencia Juventus de Turín seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1454 03:04 en Madrid les avanzamos nuevos detalles de la investigación iniciada en la Audiencia Nacional sobre el Campus de la Justicia el juez De la Mata solicitado toda la información sobre un contrato firmado por el ex consejero Alfredo Prada que ahora forma parte de la ejecutiva de Pablo Casado Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 03:17 buenas tardes encontrado adjudicó en dos mil diez dos mil siete a la empresa en compañía que asumió servicios de consultoría para construir es hermoso proyecto contrataron servicios por un millón de euros pero acabó pagando cuatro veces más según

Voz 6 03:30 hasta la denuncia que PSOE Podemos Ciudadanos eleva

Voz 0861 03:33 con a la fiscalía en el mes de marzo abre la viga central de blanqueo de capitales y anticorrupción de la policía judicial ha requerido ese contrato adjudicación sobre la que también detectó irregularidades la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización alertaron que no se cumplió la ley de contratos del sector público la Comisión de su de la deuda va a remitir esta misma tarde esa información a la policía adjudicó

Voz 1454 03:53 ah gracias Javier y el Ayuntamiento de Madrid está elaborando un informe sobre las labores que tienen que realizar la empresa constructora que trabajaban en el hotel Ritz para garantizar la seguridad en la investigación el consistorio ha solicitado a la compañía que realice las demoliciones necesarias para que la policía entre en el edificio José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano del Consistorio

Voz 7 04:11 la empresa tiene la obligación lógicamente de garantiza las condiciones de seguridad y hacer las demoliciones que sean necesarias para garantizar esa seguridad si la empresa si la empresa no lo hiciera el Ayuntamiento actúa por ejecución sustitutoria porque no se puede poner en peligro la vida de la gente dice puede asumir ese riesgo nosotros intervendría Mos para hacer esas obras y lógicamente ese la ese las imputa haríamos después en cuanto al coste de la empresa

Voz 1454 04:34 de un asunto más el precio de la vivienda en Madrid se sitúa en un veintiuno por cien por encima del presupuesto medio que los posibles propietarios están dispuestos a pagar son datos de la inmobiliaria Century veintiuno que revelan también que hasta el ochenta y siete por ciento de los que buscan piso prefieren comprarlo alquilarlo

Voz 8 04:49 aunque sólo el sesenta y cuatro por ciento lo consigue tenemos veintinueve grados en el centro de Madrid

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando

a las siete las seis en Canarias

servicios informativos

Voz 0313 08:29 son las seis y ocho minutos de la tarde a las cinco y ocho en Canarias nuestro paseo diario por la historia nos lleva hoy hasta un pequeño puerto de Asturias muy hermoso que sea matones y que fue escenario de un importante desembarco hace cinco siglos casi parece uno de los territorios de Juego de Tronos porque fue el Desembarco del Rey

Voz 23 08:50 en La Ventana acontece que no es con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:06 no a Carlitos primero de España no le cabía un territorio más en el cuerpo cuando desembarcó en la costa asturiana el diecinueve de septiembre de mil quinientos diecisiete venía a hacerse cargo de su reino porque con sólo dieciséis años Le habían caído encima la Corona de Castilla con sus territorios americanos y norteafricanos la de Aragón con sus posesiones italianas y todas las propiedades también de la casa de Borgoña esto era medio mundo pero es que en nada le iba a caer también todo el patrimonio de la Casa de Austria de ahí que en su imperio no se pusiera el sol tenía tantas parcelas por todo el planeta que en algunas siempre la de vía

Voz 25 09:45 sentía que amamos

Voz 26 10:02 aquel diecinueve de septiembre

Voz 1626 10:04 hombre Carlos I de España desembarcó en Tazón es en Asturias con los paisanos muy mosqueados porque no esperaba nadie cuando vieron aparecer una flota extranjera de cincuenta y dos barcos al principio sólo tomaron como una invasión hasta que los convencieron de que es seguir imberbe venía para ser el nuevo Rey de estas tierras Carlitos era el niño mayor del hermoso Felipe muerto tontamente de la nerviosa Juana aún viva pero prisionera desde que la declararon incapaz para Reina el nuevo Rey más perdido que marco el día de la madre pero rodeado de una corte le mangoneo eres inició desde Asturias un recorrido oficial hacia Valladolid allí convocó Cortes para jurar como Rey de Castilla y allí mismo le quedó clarito a Carlitos que no había entrado con buen pie en sus posesiones castellana su peregrinaje por tierras españolas para darse a conocer como nuevo Monarca pero sin hablar ni papa de español fue muy accidentada ahora con quién se entendió de maravilla fue con su abuela

Voz 1 11:02 sí

Voz 1626 11:13 germana de Fox y Carlitos entendieron muy bien porque los dos hablaban francés y encima acabaron liados que dicho así suena escandaloso porque germana la monísimo la viuda de Fernando el Católico efectivamente era abuela de Carlitos pero no de sangre tenía veintinueve años y sólo pretendía prestar a su nieto el mayor apoyo posible para facilitarle los primeros contactos con el Rey tanto apoyo tuvo unas consecuencias a las que pusieron por nombre Isabel la primera de los seis bastardos de Carlitos primero de España Don Carlos quinto de Alemania

Voz 25 11:48 a estas

Voz 8 11:55 es lo que pasa con los apoyos eh o lo que pasaba o pasa con los Reyes que solían dejar una prole de hijos ilegítimos

Voz 0313 12:02 durante que su propia familia no me extraña que a menudo sus historias sean llevadas incluso al cine

Voz 26 12:10 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia

Voz 0324 12:16 como muy bonito hay que no no

Voz 8 12:18 sí a contar qué qué fin a al tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine fueron las obras no la verdad

Voz 27 12:41 Carlos Boyero

Voz 8 12:53 hola Carlos buenas tardes bienvenido cómo estás amigo sí que eran los reyes para para hacer historia ser las historias de Rey de Familias reales

Voz 0324 13:02 príncipes princesas hijos

Voz 0313 13:04 Nos ilegítimos bastardos Damm

Voz 8 13:07 da para mucho eh pero no sólo de la antigüedad no no pero ese dicho que pasaba o si has visto una serie Carlos formidable que de no no no no sonora ver si sobre la familia real inglesa de que la reina es muy joven vamos cuando vive

Voz 0324 13:30 su padre hasta sospecho que va ir hasta la actualidad yo he visto dos temporadas que es lo es una una ambientación un un estilo unos guiones

Voz 0313 13:44 todo el mundo muy bien de The Crown es formidable

Voz 0324 13:46 eh que no siento ningún afecto Ny interés por las monarquías me tiene me tiene fascinado demuestra

Voz 8 13:57 el otro día lo llevan no sé el otro día hablamos

Voz 0313 14:00 del príncipe Carlos y de los fastos que se están celebrando ya para cuando en noviembre cumple setenta años

Voz 0324 14:06 sin haber sido Rey a que el pavo este tiene ya setenta años tienes ese pues debe debe de estar fastidia gravísimas que deseando Antonio con eso tan tan alucinógeno que debe ser hedonistas porque debe tener algo esa ha sido iré Fire te espera

Voz 8 14:26 otra tu vida no que muera mamá pero después de todo de momento no parece su madre de cuántos años tiene ya más de noventa yo creo que no tengo el dato ahora pero yo creo que son más de noventa pobre Carlos

Voz 0324 14:39 qué antipático no resultan viniese a ti te queda de de que ahí bien cuál de ellos es el de los setenta

Voz 8 14:44 no no no mucho porque se dedican

Voz 0313 14:48 otro día lo comentaba nuestra corresponsal Begoña Arce se dedica a opinar sobre casi todo opinaba sobre si si además nos contó Begoña que consiguió frenar un proyecto en Londres que estaba ya prácticamente cerrado oí hizo lobby con más gente y consiguió pararlo y se mete en cosas que no tal y tiene una pinta así por lo que cuenta la gente que les la tampoco así como bastante altivo no como un poco

Voz 8 15:13 poco tiene tiene mejor tiene

Voz 0313 15:14 mejor imagen su madre que el hijo entre la opinión pública

Voz 0324 15:18 yo solamente a la a la madre y el cine la esta glorifica dando bastante hizo Stephen Frears una película sí sí sí sí la reina que está que bueno que te mostraba bogeys que detrás de todo el protocolo de la apariencia que tienen que mantener hasta extremos surrealistas pues que que hay seres Atelier labora seres humanos estábamos

Voz 8 15:42 a Helen Mirren es

Voz 0324 15:44 formidables intenta ver de verdad de trabajo porque hay un capítulo que fue algo real que sobre la niebla en Londres

Voz 0313 15:52 desde cuando Churchill Chile

Voz 0324 15:54 eso iba a pasar y que la Palmar on diez mil personas así es ese capítulo es soberbios de la primera y en la segunda cuenta la el goteo la historia de amor entre la princesa Margarita y un fotógrafo que era como se llamaba esto decía que es el episodio más sexy erótico todo contado con una elegancia me me parece me parece aún de las de las mejores series así porque esto también está a la baja advirtiera

Voz 0313 16:28 pues mira vamos a hacer una cosa ya que has comentado lo de la princesa Margarita con el fotógrafo vamos con un estreno de esta semana sólo un episodio histórico que nos lleva a Estados Unidos a la familia de Estados Unidos la familia Kennedy la película se titula el escándalo Ted Kennedy

Voz 28 16:50 a mí

Voz 0313 17:01 para que no se ve la historia la vida del senador Ted Kennedy Ivonne su carrera política se truncaron por un accidente de coche en mil novecientos sesenta y nueve

Voz 29 17:09 conducía él el el coche cayó a un lago desde un puente y murió su secretaria de campaña que en fin que iba con él en el en el vehículo y allí se reunieron en fin de semana seis hombres casados y seis mujeres solteras ellos eran integrantes del equipo de de Kennedy

Voz 0313 17:28 trabajado en sus campañas electorales la mujer llamada Mary Jo y su muerte pues lo que digo que frustró toda la carrera política de texto

Voz 30 17:41 en Uruguay la versión original de dos Brin vemos fuera el será

Voz 5 17:54 que te llegue a la Casa Blanca en el setenta y dos

Voz 1 18:16 tenemos un problema que entre Paco y de Javi recibe nos encontramos al mérito qué demonios pasó anoche que eso conducía

Voz 2 18:28 lo único que sabemos es que la opinión pública a tu cabeza

Voz 26 18:33 debemos darla como cuadernos

Voz 0313 18:40 el título original de la película de chapa Quick que es la isla de Massachusetts donde ocurrió todo no qué tal la película Carlos subo al tema es

Voz 0324 18:48 el tema si el tema es por pues esa familia

Voz 31 18:52 a el machacada por

Voz 0324 18:55 por el destino no porque es que la Historia tetera el el cuarto hijo El primero que al parecer era el favorito del patriarca un tipo un millonario a Utah el autoritario manipulador feroz que supone que tuvo que ando metido con la mafia también en la época de la prohibición y que se propuso de sus hijos iban a ser pues eso los presidentes de Estados Unidos no y el mayor el hijo mayor en el que tenía puestas todas sus ilusiones remató en o o murieron no se murió en la guerra murió en un accidente mortal el segundo llevaban ya lo sabemos pero cargaron barbarie que el tercero a Roddick la gripe A M y este que Ted Kennedy que eras senador aspiraba también a la presidencia de Estados Unidos no con toda esa maquinaria que la familia ponía a su disposición que aquí cuentan pues lo que ocurrió vamos aquella noche y que truncó la truncó las aspiraciones de de este señor que de alguna forma se sentía acomplejado ante la leyenda de de los hermanos y hay un momento que le dice al padre el padre que está en una silla de ruedas pero sigue siendo feroz

Voz 1 20:17 bueno

Voz 0324 20:17 y le dice que yo también tengo carisma que yo también soy inteligente que yo también puedo el complejo de del patito feo y cuando tus tres hermanos han muerto no mayores sin esas circunstancias el tema yo que daba para mucho pero la piel a Bush durante media hora es como tiene el aire de un telefilme tú sabes e CIO de esas cosas de esas películas que ponen por las tardes es en en las televisiones que yo no doy crédito que son todas iguales independientemente del tema que aborden Diego pero de dónde sacan estos actores quién adscritos argumentos diálogos pues en laSexta en Antena que dio de bueno es una factoría no ya ya pero como las donde serie no lo deben de comprar todo pero nadie sabe de que de que va ni pues a veces tenía la sensación con un tema tan trascendente

Voz 0861 21:11 como que estaba un poco rodada así

Voz 0324 21:14 eh cuenta pues eso toda la eh pues como se ponen a a las órdenes de la carrera de este hombre pues multitud de publicistas de políticos para intentar tapar el un escándalo que se va complicando cada vez más porque es más hubo muchas dudas de que podía haber Si esta mujer estaba embarazadas estaba enrollada con él que aparentemente era como todos los Kennedy aparentemente eran maridos ejemplares y lo John Kenny de que yo sepa es a lo único vamos Federico fundamentalmente además de la política de a cazar a cazar a los señores no muy dispuestas por otra parte incluida a Marilyn Monroe y él Illa no no es resulta a mí me resulta sosa ahí ir poco a poco verosímil Isi y funcional ya te digo un poco con el y la atmósfera esa que crean los los telefilmes no a mí me me FC no creo que el tema daba para hay Juliá sobre los Kennedy que JFK JFK de Oliver Stone nuevos todo muy que es muy muy potente no

Voz 27 22:31 pero esta ya te digo que mi

Voz 8 22:33 en los pues vamos por otra

Voz 27 22:36 yo

Voz 0313 22:48 este viernes escenas de Ryder una de las películas independientes el año basado en una historia real que cuenta como una estrella del rodeo sufre un accidente diga que lo que le incapacita para volver a montar bueno suele frustra mucho como es obvio trata de reencontrarse consigo mismo y buscar su lugar

Voz 27 23:11 vamos a no más Granollers Canella jueves verso el original Ana Terradillos si no paras las crisis irán a

Voz 0324 23:37 qué tal guerra Carlos te ha gustado pues no otra decepción porque me habían habla a la América profunda de ellas y es la América profunda en la robado una directora china es muy exótico de sonar en la América profunda ICO con actores que no son profesionales que incluso la mayoría se dedican a esto que son convoys de rodeo mezclado con ficción un poco no además si es ficción sobre pero buscando y el realismo ha utilizado esta gente y eso que a veces da resultados espléndidos Kate después sigues que parecen actores estar Meryl oral legábamos el otro día sí sí aquí aquí sin embargo no tienen muchas limitaciones expresivas para mí es un tema que que que el cine ha hecho películas muy muy hermosas con con él como Vidas rebeldes necesita cuerdas la de John Huston tres Montgomery Cliff Gable y Mary Lynn eh hombres errante es una película preciosa de Nicholas Ray con Robert Mitchum Junior Bonner de la narración y tal no que son en todas historias tristes porque te hablan de la decadencia de de gente que vive que practica un oficio tan peligroso incluso letal o que te puede dejar tirado en una silla de ruedas aquí eh aquí el es la historia de un chaval de dieciocho años que ha recibido una lo acoge a un caballo que monta toros y caballos y que le queda vamos que que está expuesto le cuentan los médicos a acabar parapléjicos insiste pero es es un tío que que toda su vida esta o en eso eh su familia a sus amigos un mundo y dejar eso se plantea eh le resulta como muy difícil y Nariman a discapacitada aún te quiero decir el ese tema de los

Voz 27 25:46 perdedores que a mí me que le debe

Voz 0324 25:49 hemos al cine películas conmovedoras aquí me resulta tesis como tan tan realista datan

Voz 31 25:57 que no le falta le falta

Voz 0324 26:00 con qué alegría emoción alma emoción mi alma que dices que probablemente es los convoys sean como estos Niño como los los guiones que significan pero pues también el cine mitificación director diez actores formidables Easy sentimientos que te que te en Roger me parece lineal la películas

Voz 33 26:27 a nada

Voz 5 27:00 Sitti

Voz 0313 27:10 hoy decididamente miramos Estados Unidos se lo hemos hecho Conde Ryder con el escándalo de Ted Kennedy también con la con la música que selecciona cada semana Carlos Boyero para cerrar esta ventana

Voz 26 27:21 en donde parece que vamos Últimamente me siento muy muy evocadores te la dan pues desde mi adolescencia

Voz 0324 27:30 que yo escucho como en San Francisco y se las noches de blanco satén de los modelos blues con tu blanca palidez de pero cruzaron últimamente no no sé qué tapas estoy atravesando goleando ya tan perdido que ejerce pero cuando escucho esas que Anzhi esta concretamente Monday Monday los autores de esa preciosidad de canción que es Khalifa oralidad y yo recuerdo que siempre lo los domingos dejaba salir un rato y luego te ponían una película cuando sonaba esta canción en la radio el lunes lunes me echaba como a temblar me daba ánimo pensaba temblar porque empezaba ya no había ni cine ni salida del colegio llegaba el lunes lunes eh hicieran yo creo que tenían una armonía hay que conjugaba las voces esa señora mamá casta que murió muy joven interior de creo progreso carrera en solitario como cantantes sí sí

Voz 31 28:36 sí pero eran eran muy buenos de maman

Voz 0324 28:40 de Fapas yo no sé a veces dices es irían cursis habría cosas y yo tengo un recuerdo de esta música también entrañable pero la próxima semana no sabrás

Voz 8 28:52 San Sebastián no es nival te vas me y mañana que empieza muy bien para el festivos ahora llega alguien que está viviendo en San Sebastián desde hace años que se Barcelona pero que le canta Madrid

Voz 26 29:03 se pone por delante es un tipo muy alto muy grande muy grande se llamar a Loquillo

Voz 8 29:08 yo creo que si ahora a Carlos una de al

Voz 0313 35:49 no yo no sé si sigue existiendo un Rey del glam Si se que no nos hemos quedado en el setenta y tres pero también se como saben todos ustedes que esto de los años tiene algún elemento muy muy curioso mientras en España por ejemplo dices cuarenta años y nerviosa quiero significado especial tan los cuarenta años de dictadura y los cuarenta años de democracia de los que vamos a hablar mucho en este dos mil dieciocho por el aniversario de la Constitución bueno pregunta se han imaginado alguna vez hacer este recorrido a ritmo de rock and roll Pepe Rubio que es un compañero se lo ha imaginado

Voz 10 36:24 Jorge haya alguien hay alguien que está de gira

Voz 0313 36:27 en una gira que se llama mil novecientos setenta y ocho dos mil dieciocho cuarenta años el rock and roll actitud y el paseo que dice no puede ser el paseo sale ya lo creo que sale

Voz 26 36:41 el proyecto

Voz 5 36:46 atiende en la SER para perder

Voz 42 36:49 me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes diez

Voz 6 36:53 precisó demostrar lo que soy

Voz 42 36:55 hemos sino que crema

Voz 43 37:00 Jorge

Voz 5 37:06 algo

Voz 44 37:14 sí sí cumplir fielmente las obligaciones del cargo

Voz 7 37:18 el presidente del Gobierno

Voz 5 37:20 AD

Voz 26 37:24 a sociales que el Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto Ley de Expropiación de los bancos y otras sociedades del grupo Rumasa

Voz 45 37:44 estamos hoy aquí sancionando a la participación de mi país en el proyecto común europea

Voz 26 38:05 comienza señores los juegos de la vigesimoquinta Olympiacos señor González mal

Voz 5 38:27 el España va bien aquí y ahora

Voz 26 38:42 estamos trabajando en ello

Voz 1 38:50 el jueves once de marzo se han registrado con dos explosiones en la madrileña estación de Atocha la Unión la calma así Orissa procurando hacer las cosas bien pues bueno voy a pedir el voto es parece que es vieja política hace que no va a ser fácil acabar con lo que han hecho los partidos tradicionales esta organización socialista medio vasco deliberaciones nacional

Voz 0324 39:48 ha sido un honor no lo hay

Voz 46 39:51 por haber sido presidente del Gobierno de España prometo por mi conciencia el honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Gobierno

Voz 8 40:16 Loquillo buenas tardes buenas tardes cómo estás amigo cuarenta años de rock'n'roll de cuantas cosas

Voz 1 40:21 eh eh yo estoy ahora mismo que no sé Si

Voz 10 40:26 abrazar T abrazar el equipo

Voz 8 40:29 eh esto ha sido una cosa de Pepe Rubio de esas redes cosa y los dos

Voz 1 40:33 muy impresionado es que me queda o qué

Voz 6 40:36 la situación bastante durante cuenta de que si realmente es casi una banda sonora

Voz 0313 40:42 dónde está la Europa ir a España

Voz 6 40:45 es bueno la Europa la Europa ya demostró que da eh nos prometieron muchas cosas a nuestra generación y ahora mismo estamos en una Europa que no sabemos dónde está que no es capaz de este responsable no solamente con sus ciudadanos sino cuando ciudadanos que quieren venir a Europa Isère europeos y tenemos en España que vivimos en estado de confusión constante y uno no sabe si pensaba que esa esa confusión constante no tiene que ver con el control

Voz 0313 41:11 tú estás ahora mismo decepcionado estás cabreado te lo veías venir todo esto está

Voz 0324 41:15 viendo

Voz 6 41:16 en algunos creo yo creo que cuando cuando no se educa se olvida el pasado subió lo que costó todo se olvida las generaciones que lucharon en se se en cierta manera se frivoliza con la historia de nuestro país se cambia y sobre todo no se educada en democracia

Voz 8 41:42 suerte que la historia el rock'n'roll y ahora toca el momento no o también se también no yo soy partidario siempre

Voz 6 41:50 me preguntan a veces cada seis siete años sacas un disco de grandes éxitos porque hay que se primero plasta brasas insistía por otro lado recordar que tú estás en esto se hacen muchas diez señor legado entonces uno debe caminar con su legado con su pasado con el presente desde luego mira al futuro

Voz 0313 42:11 oye loco en una entrevista que hizo Sabino Méndez

Voz 6 42:14 si tu compañero de aventuras si tu amigo

Voz 0313 42:16 tú decías que no íbamos a vivir más allá de los treinta y estamos aquí uno cómo gestiona este este de decalaje este tiene supuestamente inesperado cómo se gestiona

Voz 6 42:26 eh bueno que hicimos con el el famoso Lenguaje de de la cultura rock de vive rápido un bonito cadáver se esos real evidentemente estamos hablando de de la segunda mitad de los héroes

Voz 0313 42:39 seis inocentes inconscientes

Voz 6 42:41 era una mezcla de todo pero éramos muy audaces iremos mil entonces Por otro lado veníamos de una España oscura y queríamos vivir la vida que nuestros padres no pudieron vivir y nos lanzamos a lo bestia Por otro lado vimos una España yo personalmente ese Barcelona una ciudad que en aquel momento

Voz 10 42:59 era la entrada a Europa donde todos

Voz 0861 43:01 muchos de los grandes intelectuales ingente que en aquel momento ya empezaba a despuntar en en en en el en en en el cine la literatura etc que escogió Barcelona como el lugar más cercano Europa donde se podía estar más cerca de libertad los movimientos feministas los movimientos de gay lesbianas etcétera tenían en Barcelona en el lugar el cargo cuando tú la explosión de libertades evidentemente crece de una manera determinada evidentemente te empapan de todo eso yo tengo el ADN de Barcelona marcado a fuego y a veces veo pues que hay mucha gente que no tiene que hablarporhablar sin saber lo que representa esa ciudad no

Voz 0313 43:40 pero te duele Barcelona hora muchísimo

Voz 0861 43:43 muchísimo que no sé es como si hubiera una confabulación judeo masónica como necesidad Forges en sus viñetas para acabar con la ciudad es que tengo esa sensación no sea tengo sensación de de de de ver cómo es atacada por tierra Mariaire entonces desde desde la situación en que en que están los jóvenes en Barcelona que que que que tiene que irse no es una ciudad sino en Nueva evidentemente se queda anticuada en todo lo que no pueden vivir después los viejos tienen que vender para poder vivir con lo cual dentro de poco en habrá de todo menos barceloneses otra la invasión turística mal hecha después la inseguridad que ahora mismo las calles desde luego las quejas de de pequeños comerciantes hosteleros de lo que realmente vio a Barcelona ante la situación que se está creando pues de que hay muchas zonas en que en que la gente no no no va con

Voz 0313 44:40 mira ahí porque tiene miedo visto entonces

Voz 0861 44:42 no porque tengo amigos que se dedican a hostelería hay así pero por otro lado también por la confusión que existe en todo lo que haya pluses por un lado después evidentemente no nos olvidemos y lo más importante en los atentados el atentado eso ha creado una situación fuera de nuestras fronteras qué dices qué ha pasado para que Barcelona ciudad que tenía todo qué queda capital del mundo de repente en muy pocos años es que dio tengo esa sensación que haya que hay un plan ahí lo siento decirlo pero es que parece que que todo sea confabulado para para quitarle ese trono

Voz 0313 45:19 así que volvamos a la música y a la historia por ejemplo

Voz 5 45:41 sí eh

Voz 8 46:13 pensándolo Quillo hace unos días en La Ventana por circunstancias diversas hablamos de adicciones cosa el directo es una adicción también no sana el directo a mí me ha salvado de muchas cosas

Voz 6 46:25 que yo siempre he tenido muy claro que el único sitio si me permites Sergio en el escenario a partir de que bajas del escenario a diferencia de lo que piensan la mayor la gran mayoría de de compañeros de profesión no de actores cuando bajas el escenario es cuando yo empecé a actuar porque cuando estoy arriba no es distinto a actuar soy yo entonces cuando baja sí que tienes que interpretar un personaje

Voz 10 46:49 y evidentemente tienes que saber mentir saber vender poner una sonrisa cuando toca cable arte cuando toca pero siempre con un escudo

Voz 6 47:03 por otro lado porque para mí no para mal medio metro noventa y cinco Entonces yo no puedo esa Baça pasa desapercibido podemos Nador sabes eso no quiere decir porque si lo pilla con gorra entonces nadie vivo con eso desde que tengo uso de esas cuando juega Baloncesto guisado con lo que vive

Voz 0861 47:19 yo

Voz 6 47:20 pero tengo muy claro que mi lugar es el escenario

Voz 0861 47:23 ahí sino estoy en algún proyecto artístico musical etcétera me me echan de casa

Voz 47 47:29 a la gente cuando ocurre lleva cuarenta años en ti mismo doblemente osea jubilado olían jubilado

Voz 0313 47:35 hoy piensan jubilarse dice no sé qué está pasando con los rockeros este país gente que está cerquita de los sesenta como tú qué pasa los sesenta que están los setenta cuando están dejes

Voz 47 47:46 irá con concierto usted estas con un disco con la gira con el libro que que estáis algo o ha sido un milagro

Voz 6 47:53 bueno seamos un ADN bueno como el tuyo también podemos compartir no sé si por otro lado porque a lo que cuentan ello tengo a un robo en ciertos compañeros de profesión no pues yo tengo pasado bronces todo tengo una disciplina deportiva hay tengo muy claro que estoy dos asimilado un escenario con lo que eso hace que tengas que estar en una el físicamente en situación de poder francés la mejor show a la gente que paga una entrada evidentemente una de las cosas que tiene el rock'n'roll es precisamente eso que hace que te Nina que te mantenga siempre en una constante

Voz 0313 48:30 le gustaría contar una cosa de Loquillo que aún lo mejor algunos oyentes no no conocen que es el respeto que tiene por su referentes hoy Loquillo lo es lo es él al que le pese hay mucha gente que se mira en ese espejo que aspira que dice que piensa que trata veces incluso de de imitarle bueno en este último disco que decía así un grandes éxitos también hay también momentos de homenaje hay una canción del grupo Lone Star Lone Star que bueno que da igual lo más jóvenes no tendrá ni idea de quiénes eran pero que sean a mi calle y que está ahí pues Day porque es un homenaje un reconocimiento claro que sí

Voz 48 49:01 no

Voz 6 49:29 ah sí yo te voy a contar una cosa yo con creo que fueron doce años caro esta canción edad mítica porque hablaba del barrio hablaba de las calles a la Barcelona de principios de los años setenta in yo recuerdo enterarme donde ensayaban los son estar con un par de amigos y colarnos en un sayo así evidentemente duramos un minuto hasta que no se echaron a patadas pero la puerta estaba abierta Nos escuchábamos desde fuera nos colamos y esa es una de las anécdotas como puede ser el caso de una banda que que con la que yo crecí ex entonces que yo crecido con el rock'n'roll español entonces sí que había evidentemente la influencia de las bandas sobre todo francesas no americanas o qué era lo que llegó a Johnny Hallyday e in its Celentano por ejemplo no y entonces con todo eso creo que fue lo que me golpeó para que me

Voz 8 50:39 te has dicho Johnny Hallyday perdona pero los oyentes tienen que saberlo también ya verás

Voz 5 50:46 a pensar en uno mismo es Loquillo haya dado ya cruzando el paraíso pero un ratito ya verá quién aparece sé que no puesto que no ven cada vez que siempre decía sí yo yo para el falta ahí como fue cantar con Johnny Hallyday

Voz 26 52:34 el recuerdo estoy como es muy emocionante

Voz 6 52:39 bueno en aquel momento yo creo que no tenía la la perspectiva que tengo ahora en aquel momento fue como una lotería porque que el ídolo de un adolescente de catorce quince años que de repente todo en cuentes es delante y resulta que es exactamente como tú te habías imaginado que no es uno puede pensar que que que se artistas así poco tú no crees pero cuando ves que el Real que es que es como tú te lo creías realmente irá a ciento cuarenta o ciento cincuenta aprovechándose saliste de París jugando a despistar a los dos policías que llevaba él de seguridad con un no sé qué Cacharro llevaba años Chevrolet yo sé un Megane coche decir loco vamos a despistar los israelíes embalado y hacer todo lo posible para que esto o llegar o dejar el coche durante de Maxime en medio de la calle y tú preguntar porque lo deja aquí no es que yo ni puede abarcar donde les de la gana ese era Johnny Hallyday el mito de la música francesa la gente debía entender una cosa es el artista de rock qué más tíquets ha vendido una gira en Europa más que los Stones U2 en su famosa gira de estadios y por otro lado no olvidemos una cosa el respeto que en Francia hay hacia sus artistas que eso es algo increíble pero para mí conociendo como es Francia lógico oye lo cosas de preguntarte a una cosa tú a cara

Voz 0313 54:35 es decir los de los discos de grandes éxitos de aves nunca ha ocultado lo que quieres tú desde jovencito querías triunfar quería ser una estrella quería ser el mejor símbolo Walter en el baloncesto de lo que fuere hoy

Voz 8 54:47 todo el mundo absolutamente todo el mundo quiere triunfar

Voz 0313 54:50 en el momento ser un artista ser reconocido ser querido a través de selfies de tuits

Voz 8 54:57 bueno mí hace poco me preguntaran deberán Harness me preguntaban

Voz 6 55:00 eh sí teníamos con pendencia digo sí

Voz 8 55:04 pero esta pero ese competimos pero estos investigadores patetismo que bueno

Voz 0861 55:08 que hay es en estas rebajas

Voz 10 55:10 el listón en el sentido de que antes eh

Voz 0861 55:13 había una cosa que se llama sentido del ridículo entonces uno tiene para llegar en cualquier cosa en la vida tiene que trabajar y creer en sí mismo y luchar levantarse tropezar el siglo de levantarme esos la vida en todo cosa en cualquier cosa a cualquier profesión que te dediques

Voz 10 55:31 esto es lo mismo osea

Voz 0861 55:33 es como cuando de repente eres confundimos la prensa real con la prensa del no es periodista que es de raza aquel que busca la noticia falsa para tener más clics entonces quedar bien ante el jefe por ejemplo esto ocurre en la música también Nos no es lo mismo es un artista contradictorio un ejemplo claro fue cuando pasas poco en el caso con Joaquín Sabina Che cuando después setenta bolos pues el yo aguantó hasta el final bueno es eso de verdad Equal los setenta vuelos anteriores entonces y en ese sentido esa inmediatez esos valores que estamos dando a el a un público va a unos ciudadanos o a unas a unos jóvenes que piensan que esto no nada llega gratis todos por trabajo todo es por valores por qué razón por qué razón hoy ahora mismo nos encontramos con algo tan patético como a ver quién la dice más gorda quiere que la dice más gorda sale en la portada de todos los periódicos

Voz 0313 56:31 el telediario y en cambio aquel que trabaja

Voz 0861 56:34 que que en nuestro caso crea una empresa tienen un montón de trabajadores genera un montón de trabajo ese no existe entonces esos son los valores que estamos transmitiendo ahora y eso nos va a llevar a lo que hemos dicho antes a cuando empezábamos a hablar que ha quedado de Europa o qué ha quedado de España

Voz 10 56:53 al final es una cuestión de actitud

Voz 0313 57:24 no quiere contrarrestar los oyentes de La Ventana que los próximos conciertos esta gira de Loquillo van a ser el día cinco de octubre en Sevilla en Murcia el veinte de octubre en Salamanca el veintisiete en Arnedo el tres de noviembre en Valencia el día nueve en Bilbao el dieciséis en A Coruña el veinticuatro del mismo mes en Zaragoza uno de diciembre y el último el de cierre en el Sant Jordi el día catorce que todos son importantes e todo sí pero cerrar ahí verdad

Voz 6 57:49 bueno llevamos dos años y Fernando en Madrid fino después de Wisin y cerrar la gira cuenta Aniversario la ciudad que me vio nacer invito a todos a todos los fans a que vengan ese concierto aparte yo tengo una debilidad sobre sobre todo para los fans catalanes porque han estado muchos años recorriendo cientos de miles de kilómetros para ver si son conscientes de eso entonces tengo que acabar esa gira de contenedor mi ciudad tiene una última cosa de o no y después de cuarenta años en el Tajo ya en la carretera

Voz 0313 58:27 eres feliz lo soy feliz

Voz 6 58:30 Liz porque hago lo que quiero y espero después de cumplir estos cuarenta años podría hacer feliz a toda la gente que ha conseguido que yo lo fuera me voy a dedicar los próximos años de mi vida a poder hacer feliz a todas esas personas también José María Sanz Beltrán Loquillo una suerte como siempre y yo encantado de estar aquí además amo la radio ya lo sabes

Voz 1454 59:37 a no