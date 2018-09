La Ventana (19/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 la ministra de Transición Ecológica ha concretado ya en el Congreso alguna de las medidas que ha habido anunciando en la comparecencia de esta tarde había hablado de la suspensión del impuesto eléctrico de mejoras en el bono social de la creación atención de un bono social de calefacción ha salido con

Voz 0020 00:21 vetando al final de su intervención al final de esa comparecencia vamos a escuchar sus explicaciones respecto a estos dos últimos puntos que afectan sobre todo beneficiarán a los consumidores más vulnerables y que según ha dicho la ministra son la prioridad en lo que respecta al bono relativa Óscar mi a calefacción este invierno deben estar plenamente opera

Voz 2 00:41 Ellos en lo que respecta a la ampliación eh a otro tipo de colectivos particularmente aceptados y señalaba de modo especial a personas mayores familias e A mono Marín tales como eh casos particularmente sangrantes que no quedaban cubiertos suficientemente en en el en el mar

Voz 1454 01:05 a la Reunión del Consejo Europeo está a punto de empezar en Salzburgo y lo hace con problemas para España han por un asunto relacionado con la inmigración y con el despliegue de guardias en las fronteras exteriores de la Unión allí está nuestra corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas tardes

Voz 1490 01:19 hola muy buenas tardes España sí ha sido comparada con Grecia y con Italia por el primer ministro austriaco course que las siete del Partido Popular Europeo ha dicho que estos países no quieren un despliegue de Frontex en sus fronteras para no tener que quedarse los inmigrantes su escuchamos

Voz 3 01:35 entonces siempre enemistado Keep

Voz 1804 01:38 por remitir previsto escrita

Voz 1490 01:40 España Italia Grecia hablan de un problema de soberanía pero en la práctica creemos que lo que no quieren es tener que registrar a todos los legal ha dicho eso cursa abriendo la polémica sobre el tema que va a entrar aquí el debate cuando afronten la inmigración y es que el despliegue que propone Bruselas quiere en los países del norte que sea obligatorio aceptarlo para los países

Voz 1454 02:06 esta nacional sobre el Campus de la Justicia en Madrid el magistrado que lleva el caso ha solicitado información sobre un contrato firmado por el que fuera consejero Alfredo Prada que ahora forma parte de la ejecutiva de Pablo Casado información de Javier Bañuelos a repetir

Voz 1804 02:19 es de la Audiencia Nacional ha llegado a través de la Brigada Central de

Voz 0861 02:22 banquillo de capitales y anticorrupción de la policía judicial han requerido el contrato que Alfredo Prada cerró en dos mil siete con la empresa bobsleigh compañía que asumió los servicios de consultoría para construir ese ruinoso proyecto del Campus de la Justicia saltándose la ley de contratos del sector público la Comunidad contrató los servicios por un millón de euros pero finalmente acabaron pagando cuatro veces más según consta en la denuncia que PSOE Podemos y Ciudadanos elevaron en el mes de marzo ante la Fiscalía y los

Voz 5 02:51 dolares el deporte José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas comienza a esta hora la jornada de Liga de Campeones han empezado el Ajax cero a cero también el Shakhtar Donetsk cero Hoffenheim uno a las nueve los dos españoles el Real Madrid recibe al Roma en el Santiago Bernabeú la también italiana Juve con Ronaldo visita a Mestalla el Valencia que vuelve a la máxima competición continental desde las nueve los partidos desde las ocho y media Carrusel deportivo con Dani Garrido además en ciclismo acabamos de conocer que Mikel Landa ha decidido no asistir a los mundiales de la próxima semana en Suiza Omar Fraile será quién ocupe su lugar en la sala

Voz 1454 03:22 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este miércoles a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 7 05:46 la Ventana

Voz 0020 05:48 con Carles Francino

Voz 15 05:51 entonces ella al caer el sol tiembla al corazón y el tampoco era rosas rojas taza de café ETA

Voz 0313 06:36 estamos escuchando a Mikel Erentxun y a Sole Giménez andando rosas rojas perdiera la cabeza golpes bajos que tenían una canción conocida de malos tiempos para la lírica porque está visto que son tiempos no sé si malo pero bastante complicados para para Alarte para para la cultura para la música porque empieza a haber una en fin con con más frecuencia de la deseable episodios de que a mí me parece una cierta intolerancia el último lo tenemos en Valencia ahí ahora mismo cínico estamos leyendo y escuchando por hay bastante polémica por un por un grupo de esculturas que están

Voz 0827 07:09 colocadas en el en el Paseo de la Marina

Voz 1804 07:12 eh simbolizan que recrean

Voz 0313 07:14 cuerpos desnudos practicando sexo bueno pues resulta que estas esculturas han llamado la atención no parabienes de algunas asociaciones conservadores que están reclamando ya su retirada

Voz 1804 07:25 e Inma Pardo buenas tardes

Voz 1478 07:27 qué tal buenas tardes al titular pero darnos rumbo a algún otro detalle por favor buenos un grupo de esculturas lo que heladas en láminas de acero son del artista alcoyano Antoni Miró sigue exhiben eso sí exhiben cuerpos desnudos secuestrado tú has griegas un poco parecido la gente una idea

Voz 0808 07:43 exactamente cuerpos desnudos practicando sexo explícito forman parte de una suite erótica que está situada en ese paseo de la marina de Valencia allí un aperitivo de una muestra impulsada por Presidencia y Conselleria de Cultura de la Generalitat que está previsto que inaugure próximamente el día veinticinco de septiembre y que va a estar hasta finales de noviembre en esa antigua base del equipo Alinghi de Copa América en esta marina de Valencia son escenas como dices de la Grecia antigua que quieren poner en valor esa época que tratan el sexo con naturalidad es verdad que están en una zona muy transitada junto a ese emblemático edificio de Veles e Vents son figuras de su gran tamaño que bueno hace que la gente a pie en bicicleta o con patines en suma muchos turistas también bueno pues las descubran separen las contemplen hagan la foto sean muy comentadas estos días en Valencia y como decías imágenes eróticas que desde alguna asociación conservadora como el Foro de la Familia de Valencia han pedido ya su retirada consideran que son inadecuadas para ocupar un espacio público e incluso han llegado a decir que podría vulnerar la Ley Orgánica de Protección del Menor hay que decir que ha sido la única asociación que ha pedido directamente la retirada de esta muestra

Voz 0313 08:48 bueno gracias Inma Antoni Miró buenas

Voz 16 08:50 pues bueno es Prada buenas

Voz 0313 08:53 Antonio qué tal el yo me imagino que un artista cuando se pone a a crear imagina que su obra tendrá tendrá repercusión Bono si se debate y discute pues tampoco pasa nada pero no sé si llegando a este nivel sólo esperaban Toni sinceramente

Voz 17 09:07 sí sí lo bueno estoy como digamos bastante sorprendido porque si no máquinas siempre falta ha criticado comentarios siempre esto es bueno además porque sé que la gente se relaciones en dices Inter Pelé irse intercambiando opiniones y eso siempre es muy positivo porque cada vez que lo visto coincida con algún grupo Trump poquitas excesivamente conservadora entonces es egipcio una cosa que podría ser tan normal la excusa que se dice que pasa tal si son muy pequeños guías ingresa incidir interesaría no hay que tanto lo mejor que puedo hacer los padres es comentarlo con lógicas de una cosa tan natural como esta estamos hablando de imágenes que vienen de la a

Voz 0827 10:01 Daniel lo Erviti entre sí

Voz 17 10:02 yo los cuales dicen las hay boda pero de aquella manera ambientes determinada niño volviera no requiere es un poco absurdo un poco las cosas no

Voz 0313 10:19 alguien alguien le ha dicho Olea ha sugerido hoy igual mejor que lo retiraremos honor he dicho nadie

Voz 16 10:25 a mí no me han comentado donadas por lo que nos gusta

Voz 17 10:27 creo que estoy diga así que sería un auténtico retraso socialmente culto en donde no a la librería como bastante ridículo esas piezas en expuesto ya alguna vez también siempre ha habido alguna pequeña convenir que éste primero fue cuando hasta que está muy bien que es de la mediterráneo

Voz 12 10:49 sí que es cómo interpretarla

Voz 17 10:52 Arteaga otros tenemos con Grecia a la cuna de la cultura cultura que todos no solamente siempre yo todo el mundo

Voz 12 11:03 bastante ciertas cosas es la gente en las vidas

Voz 17 11:06 el normalidad algo porque ligamento

Voz 0313 11:10 Antonio se retire que me gustaría incorporar a la conversación al comisario de la exposición Fernando Castro buenas tardes sonado esperada hola

Voz 16 11:17 buenas tardes me encanta hablar contigo qué tal cómo va esto bueno pues todo

Voz 0313 11:22 la reflexión que la CIA al principio al al propio artista no que que el arte pues lógicamente se crea para para generar emociones incluso

Voz 0827 11:30 es para provocar el para debatir

Voz 0313 11:32 para reflexionar pero para montar un pollo no creo que nadie tenga o desde el punto de vista del artista o de un comisario que sea el objetivo cuando organizaba algo no

Voz 12 11:43 el objetivo de provocar es demasiado barato no provocación es una ser muchas veces una carencia de decirle sutileza intelectual la provocación por la provocación es algo que suele ciega en contextos que no son habitualmente los experiencia artística o estética no nosotros bueno el artista que es el principal ejecutor Tomir hoy yo como comisario lo que queremos hacer como siempre es una exposición que tienen un carácter artístico emocional estético intelectual muy educativo no ha no ha sorprendido estos días que tanto montando una marina en el edificio en el espacio de la base de que el espacio que se montó con la Copa América me llamaron de algunos periódicos haciendo que si estaba preparado para clausurar la exposición Gerard

Voz 18 12:27 casi de teatro del absurdo porque como ya clausuran sino

Voz 12 12:29 los inaugurado entonces esa actitud me llamó mucho la atención sobre todo porque claro esta parte de la cultura que ahí se se alimenta ese viene como dice Miró de Grecia clásica de esa cultura que vienes de banquete de Platón de Aristóteles es la época las tragedias de Esquilo Sófocles en las que además ni siquiera aparecía la canción de sexo no la palabra sexo es una palabra que introduce más ante la temática les da ciencia sexual esto habla de una palabra más importante que ceros claro entonces a esta o exposición que eso está utilizando siente la terminología sexo explícito ese parece mucho como cuando hice gastronomía rocambolesca o cine carta único objetivo explícito sale a la pornografía pero en realidad el sexo en griega en Grecia o mejor el autismo griego era indicativo presencial la pedagogía encarnación de los cuerpos natural sobre todo la idea de un hago oral del cuerpo que armoniza con la naturaleza y por tanto como decía don Emilio lo que queríamos en paseo marítimo era hablar del cuerpo humano como paradigma de la relación con la naturaleza que haya gente que dice que escandaliza a mí me escandaliza a Cristiano Ronaldo es un escándalo público lo que era hace creo que eso sí que vulnera la Ley Orgánica a todas las que existen dado que al final transmite modelo de comportamiento social que eso el del prestigio a otra de este deporte entendido como cura economía y a me parece que yo hice una cosa yo estoy dispuesto a escuchar sobre la familia si esos padres me enseñan una lista de videojuegos que tienen sus hijos los niños están jugando al San Andreas están jugando a juegos militarizados juegos de rol si están a través de sus ordenadores pidiendo lo que están viendo sin control parental está dispuesto no sólo a quitarlas escultura a quedarme yo del ámbito de la cultura parece que este fracaso era vestiduras de escenas unos tabús analfabeto compraron porque el problema ya no de Arte Contemporáneo apelando a los orígenes de la filosofía a la civilización occidental por tanto Ello cuando el otro día lo escuchaba a la gente que lo puso en marcha de Excel provincias es dije que me parecía todo bastante cómico o sea que hay una parte que aunque al final no supimos están atacando están presionando a los políticos en una época que has hecho muy bien en recordar que es una época de regresión en contra las libertades expresivas que eso no es quiere ser funesto pero además en la época de los cruceros Santiago cierra los raperos hacerse lleva Antoni estamos en unas pocas de censura muy importantes de regresar si estas cuestiones en los ochenta creo que estaban resultas de otra manera ya estaban resueltas en la otra manera partidista como tú Miró que lleva desde hace muchos años que les tocó atravesar la dictadura franquista que es defensor de las libertades civiles que es un defensor de cuestiones identitarias y políticas muy importantes que convertir esta exposición hora polémicas hombre esculturas que reproducen trabados de la Grecia clásica ridículo es más anuncia una cosa por anticipado cuando vean la exposición la polémica será mayor porque Cuende entre la base para que también todos los foros existentes no vayan pensando dentro que está todas las pinturas hay una cantidad de obras sobre política espera que es mucho más más duro el arqueo de fuera osea que si estaba preocupado que vayan entrando que se van a recibir porque allí está en todas las manifestaciones políticas de los últimos tiempos la defensa de la lengua la cuestiones identitarias la cuestión catalana es decir que si esto les ha parecido muy provocador que se prepare malo sobremanera preparando porque hay una cosa clara a Toni Miró con la mordaza cualquiera ya yo soy su comisario pero comisario un término muy policial en un amigo suyo que tengo privilegio de hacer exposiciones de suegra cero seis sobre todo que para nosotros lo importante es explicar que esto tiene un valor educativo es más fino en valor político y que que el erotismo el cuerpo el deseo no es algo es algo oscuro me decían que que no ponemos estas esculturas en un sitio que nadie las viera

Voz 0313 16:45 es que ahí está el problema haya sido Fernando sigue sigue ocurriendo algo con el sexo y el erotismo en este país sigue ocurriendo algo es un tabú hay gente todavía con bloqueada de cabeza que no lo ve como algo natural te busca estarán hablando de pornografía hay que han hablado pornografía por esta exposición que tiene bemoles la cosa

Voz 12 17:01 dio por ejemplo veo raciones de forma lo hacía por la tarde cuando a Chábeli para mí esa paranoia y la hija de la Pantoja es un ejemplo de pornografía mediática y a cinco de la tarde cuando ponemos la tele están reality show o programas como Sálvame deluxe nadie protesta porque se emita hemos y eso es eso podemos llamar corrupción explicita del imaginario colectivo es decir eso sí es explícitamente no vulgar degradante estamos durante horas escuchando una gente algunos de ellos claramente hay aparecen en la televisión continuamente gente drogada la gente que estaba perjudicada o está mal de la cabeza analfabetos funcionales que van a cobrar millones de de euros fue entrar en una casa aunque orificio o perdón a que ningún país protesta con agua a mí eso sí me preocupa todo esa especie de mundo de niños jugándose el cocineros niño jugando a ser canta de decir que no recuerda a Joselito aquel el ruiseñor de las cumbres hace pocas a la primera Marisol esos nadie protesta porque Iker que no estamos haciendo una exposición pensando en la idea del niño común pequeño idiota porque no es mayor son muy listos mi esos más listos que sus padres creo que la idea de un espacio público hoy el espacio público es Internet es más público que la calle es más público la televisión y los medios de comunicación que otra cosa la radio es un espacio público aunque sea de empresas privadas pero a mi que me dejen al decir que les está provocando una de las imágenes que tiene recortar gastos ni en la marina es la victoria otra sea

Voz 0313 18:35 G con perdón eso está en octubre

Voz 12 18:38 si si algún padre estos algún día viaja a Florencia que le piden que ponga un calzoncillo al Ángel porque también lo ha pedido

Voz 1478 18:45 si extremo el Vaticano

Voz 12 18:48 es un sitio muy serio palos que sean cristianos de porque hay mucha gente que que impone la moral judeocristiana yo con perdón soy ateo me siento muchas veces vulnerado el derecho del Estado como este que se cantas hoy un novio de la muerte y los ministros se cuadran muchas nubes en España es un país ilustraron el sentido de la Ilustración francesa no hemos llegado aún a entender o que es la secularización la superación de los tabú es por tanto si esta exposición estoy debates Un debate que tenemos ahora que se ha llevado al principio casi a ras de suelo pero sabes pero que está sirviendo la exposición para que la gente se hace difícil por qué no te me decía uno que sí cobrado por todos los selfies que se está haciendo la gente mira me entero o Cutura seríamos millonarios algo pero si viene para para reivindicar el poder colectivo de herederos de autismo ojalá

Voz 0313 19:37 bienvenidos muy bien Fernando Castro Toni Miró un abrazo a los doce ánimo eh

Voz 12 19:42 un abrazo para vosotros gracias venga

Voz 19 19:47 pero es un sueño

Voz 15 23:36 curtida que buenas tardes a todos los viajes de lujo

Voz 0867 23:40 presentaciones en hoteles de medio mundo de cinco estrellas campañas publicitarias multimillonarias maquetas promocionales vallas Esperanza Aguirre y su consejero de Justicia Alfredo Prada se unieron así a lo bobo cinco millones de euros en promocionar su Ciudad de la Justicia dinero que ese fue literalmente por el sumidero y allí en Valdebebas no hay más justicia que la que imponen las liebres y conejos que corretean por ese lugar aquel despropósito fue llevado por Cristina Cifuentes ante la Fiscalía y una comisión parlamentaria debatió en Vallecas sobre lo que pudo ser nunca fue el pelotazo de Aguirre y Prada que ahora da un paso más a partir de todas estas evidencias y datos la justicia ha decidido hoy abrir diligencias y ojo y todo apunta a su máximo responsable Alfredo Prada Miguel Ángel Campos qué tal muy buenas tardes

Voz 1552 24:27 más tarde se investigan delitos de malversación prevaricación cohecho tráfico de influencias entre otros con ex Goss en concreto se investigan varias operaciones en el proyecto entre otras la gestión de la seguridad del enclave una lona de publicidad ya está el pago de un máster a un alto cargo subdirector de la Ciudad de la Justicia alguna de esas operaciones fue liderada por el ex Tejero Alfredo Prada que en la actualidad ha sido nombrado por el presidente del PP Pablo Casado como responsable de la oficina del cargo popular es decir Prada se encarga de velar por la idoneidad de los cargos públicos en el PT esto juzgado ordenó este martes dos requerimientos de información a la Comunidad de Madrid que fueron cumplimentados según las mismas fuentes de momento no existe ninguna imputación formal esta investigación surge como consecuencia de los informes elaborados por la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid por la Cámara de Cuentas esos documentos ponen de manifiesto ausencia de control en las cuentas de documentación justificativa del proyecto y otras graves irregularidades en la gestión y contratación la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia en la Audiencia Nacional de que ha iniciado las pesquisas por orden del juez José de la Mata en la Ciudad de la Justicia se contrataron obras un Javier por trescientos cincuenta y cinco millones y medio de euros pero sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso ya a medias ya abandonado el Instituto de Medicina

Voz 0827 25:48 a desconectar unos el contrato lo prometo

Voz 0867 25:50 demos gracias Miguel Ángel Alfredo Prada que además de exconsejero de Esperanza Aguirre básicamente es el padrino político de Pablo Casado Eduardo Gutiérrez diputado de Podemos qué tal muy buenas tardes

Voz 17 26:01 buenas tardes apunta el tanto

Voz 0867 26:03 antes por elevar las presuntas irregularidades ante la Fiscalía o la Asamblea de Madrid por las conclusiones de la comisión parlamentaria

Voz 17 26:10 el calendario o esa vía presentamos la denuncia antes el Gobierno señora Cifuentes tuviese ya inevitablemente que presentar el informe comprometa a la Fiscalía nosotros representamos bares en vamos

Voz 0867 26:29 a los lo ha explicado muy bien Miguel Ángel Campos Se Prada lo tienen complicadísimo el juez además ha pedido contratos firmados por el ex consejero de Justicia de Esperanza Aguirre y además le ha tocado a Prada es un juez que es muy meticuloso Arnau y Prada recordemos ocupa un puesto ahora mismo la dirección del PP nacional ha sido como digo el padrino político de Pablo Casado hará algo el Partido Popular con él o debería hacerlo

Voz 17 26:53 on se Prada Le tienen histórico realmente muy muy singular ir poco a poco indicado para luchar contra la corrupción porque llega como vicepresidente del Senado mano Esperanza Aguirre cuando presidió el Senado a continuación llega como con Ciencia Interior ir en el año dos mil tres y a partir de ahí se produce una serie de desfalco a través de una empresa muy importante que es la que nos ha pedido la Audiencia Nacional se ha dirigido a los que estábamos lo denuncia tiendo completamente la primera página que es donde vienen las personas que firman los contratos ya parece ser operada da la casualidad de que además señor casado que la fichado su primer trabajo remunerado fue como asesor del señor Parada el conde era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia da la sensación de que los niños pueden llegar muy lejos lo de Campus de la Justicia y además sobre todo a través de una empresa que se llama Bodies fue la encargada con cinco contratos cinco contratos de hacer una gerencia genérica de facturar muchos millones de euros los a la Comunidad es decir a todos los madrileños para

Voz 12 28:09 mozas vinculación que tiene un poquito

Voz 0867 28:11 desde el hilo las responsabilidades pueden llegar más arriba estoy pensando naturalmente en Esperanza Aguirre

Voz 17 28:18 en mi opinión me parece imposible que se tomase decisiones de tantos millones de euros sin el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Aguirre pueda alegar que no tenían conocimiento de de tantos millones de euros que ponía el presupuesto de la Comunidad de Madrid y que ese mal se mandaban a una empresa pública que da la Campus de la Justicia que de la que excluir esa ciudad va a costar va a costar

Voz 1478 28:46 me ha gustado mucho a los destroza ir

Voz 17 28:48 B y demostrar que ella siendo presidenta ahí que estaba al frente de todo el Consejo de Gobierno no sabía de este tipo de ya

Voz 26 28:57 que estaba jubilosa que

Voz 0867 28:59 además de la presentación Eduardo Gutiérrez gracias por estar con nosotros un saludo eso

Voz 1804 29:04 en La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 31:25 los sindicatos han pedido más seguridad en el trabajo lo ha hecho esta mañana durante la concentración en la plaza de Cibeles tras el fallecimiento de un obrero en la reforma del hotel Ritz

Voz 25 31:35 una vez más el trabajo le cuesta la vida a un trabajador queremos en primer lugar trasladar nuestro apoyo y solidaridad a las familias y a los compañeros del trabajador fallecido y de los lesionados son muertes evitables y por lo tanto tremendamente injustas

Voz 0867 31:51 Carmen enseño Secretaria general de Salud Laboral de Comisiones Obreras qué tal muy buenas tardes Carmen cómo estás ahora buenas tardes Susana Huerta responsable de salud laboral de UGT qué tal Susana buenas tardes bueno decían ustedes esta mañana accidentes muertes evitables

Voz 4 32:05 de quién es la culpa en la culpa es que no es una respuesta

Voz 0867 32:11 no ha de unos sistemas de las empresas la tenemos

Voz 4 32:13 clave la subcontratación de la falta de formación de los

Voz 0867 32:16 trabajadores mira para hacer un pequeño repaso

Voz 4 32:18 la eh la la culpa está en en el ámbito de en principio haciendo un pequeño repaso así vemos la evolución vemos que hemos sido capaces en España de mantener un estándar de calidad que poco cómo ha sido hemos ido mejorando pero llegó la crisis llegó la crisis yo la reforma laboral y esto era espera le ser los sindicatos llevamos alertando de esto durante durante bastante tiempo la crisis en principio lo que produjo fue una expulsión de la prevención en las empresas es decir los empresarios tienen la excusa perfecta para no invertir y a partir de ahí de la inversión pasamos ahora no concienciación no compromiso incluso rayando a veces la impunidad en el incumplimiento de las normas eh el acompañando a la crisis o la reforma laboral la reforma laboral aumento vi ha generado una marca de trabajo que ya se está cambiando como estructural de una alta temporalidad rotación jornadas interminables es ritmo has de trabajo frena ético es de trabajo trabajadores con miedo trabajadores que no pueden ejercer sus derechos y aquí tenemos el cóctel es decir eh empresarias que no cumplen con su deber de de de tejer la salud y la vida de los trabajadores trabajadores que a veces no tienen la capacidad para poder ejercer sus derechos y que además al final esto se convierte en una exposición unos riesgos brutales y estamos como retrocediendo en el tiempo

Voz 0867 33:35 hay un goteo además a diario de heridos de muertes en el trabajo principalmente su muertes que se producen en las obras pero analizando los datos se Susana no solamente las obras es decir no sólo caen personas en el Tajo

Voz 4 33:48 si por desgracia tenemos que lamentar también otro tipo en otros sectores este este tipo de accidentes e también estamos viendo un repunte muy alto en la industria no tenemos que perder de vista la industria el en la época de crisis hubo una bajada exponencial también de de este tipo de accidentes pero sí que es verdad que después de este aumento de de la económico lo que estamos demostrando es que la industria no hay que perder la de viste que también el recorte está siendo muy grande la industria tampoco los servicios es el sector por más grande de nuestra comunidad y también se está viendo un repunte más un sector con una alta precariedad laboral que es evidente porque además no solamente tenemos un alto porcentaje de accidentes mortales sino también de graves que eso no hay que perder de vista

Voz 0867 34:30 en vuelvo al tema de las obras como influye en esa en ese repunte que se ha producido en los últimos meses dentro de las muerte es por siniestralidad laboral que estemos saliendo aparentemente de la crisis y que estemos inmersos otra vez en otra fiebre urbanística que nos está llevando evidentemente lo vemos en las calles de Madrid haber andamios sucesión andamios por por los edificios más viejos de de de de la ciudad no

Voz 4 34:54 no aprendemos en aprender más en el final estamos teniendo estamos en una recuperación económica a costa de la salud trabajadores en el sector de construcción es un sector especial siempre lo ha sido bueno bajo el paraguas de la especulación y la enriquecimiento rápido de determinadas empresarios no pues se lleva a la salud se lleva las esconden los ritmos frenéticos la subcontratación en cadena los trabajadores que no saben de qué están haciendo en qué plazo eh con quién trabaja en My coordinación empresarial mayor formación no hay ni siquiera en las medidas de seguridad a veces más básicas que son muchas veces baratas y muchas veces además rentables porque el empresario de muchos sitios en España especialmente no sabe todavía no sabe o no quiere saber que la prevención es rentable no sólo en términos debido a que hoy no no hablar nunca de rentabilidad rentable económica es decir hay estudios de de de Europa incluso más allá de Europa en el mundo entero donde dice que por cada euro que tu inviertan en prevención revierte la empresa creo recordar que eran dos coma uno sea más del doble entonces y él

Voz 0867 35:59 que que que la prevención de riesgos laborales y la lucha contra la siniestralidad no es cara

Voz 4 36:03 para nada al contrario es rentable para las empresas aparte que para los trabajadores no van a poner en riesgo nunca su salud y su vida

Voz 0867 36:10 Susana la Administración hace lo suficiente que se le puede pedir a la Comunidad de Madrid que no esté haciendo ya

Voz 4 36:15 pues eh la verdad es que nosotros en la Comunidad de Madrid estamos trabajando en un plan director el quinto Plan Director hombre

Voz 0827 36:21 acción de Riesgos Laborales estamos en a las eh

Voz 4 36:23 esas estamos visitando las estamos haciendo esa campaña de sensibilización a los empresarios junto con la administración

Voz 1478 36:29 pero también collage in para llegar

Voz 4 36:32 de llevar a las empresas que esa sensibilización sea necesaria pero sí que es verdad que hace falta inspectores de Trabajo está claro que todo esto no hubiera ocurrido y todo estos accidentes no hubieran ocurrido si la condición en la ley de prevención regó laborales hubiera cumplido dentro de las empresas ir hubiera inspectores suficientes para poder realizar esto porque lo que no hay sus inspectores suficientes

Voz 0867 36:51 tres estudiado entiendo los perfiles de los trabajadores que fallecen el de ayer por ejemplo en el Ritz era de de Costa de Marfil con unas particularidades además familiares no sabía era muy bien quién se va a hacer cargo de la repatriación entiendo que la empresa debería hacerse cargo de esas repatriaciones

Voz 4 37:04 sí evidentemente el perfil está hemos estudiado ni siquiera nada nuevo ni de este año no el el perfil del trabajador e inmigrantes con contratos precarios con el Twitter con una temporalidad que a veces no sabe ni siquiera el idioma que no ha sido formado que no conoce sus derechos que no puede exigir sus derechos incluso encabece los conozca es decir el perfil está claro desde hace bastante tiempo

Voz 0867 37:26 no hay Si señalaba Susana no la falta de inspección aquí en Gran Vía que que estamos rodeado de obras no no me refiero en este caso la de las aceras de la Gran Vía pero que hemos visto muchas aceras y muchas muchas obras en hoteles sobretodo nos encontramos con imágenes sorprendentes y hemos hecho fotografías desde la propia redacción de la radio vino otra jugadores elevados sobre o subidos a prácticamente una flotilla de de un edificio de de diez ocho plantas sin ningún tipo de sujeción ni ni arnés esto es habitual

Voz 4 37:55 por desgracia sí por la falta de formación está clarísimo que hay que es en sí

Voz 0867 37:59 pero pero tendremos superior que le diga Pomar usted por favor la protección está claro pero tan

Voz 4 38:04 hace falta formación en esos superiores muchas veces la primero la precariedad y después la formación a sus superiores los superiores muchas veces lo que son los mandos intermedios no son capaces de conocer su responsabilidad tienen responsabilidad civil y penal no son capaces de conocerla igual hay que formarlos a ello hay que formarlos a ello también tenemos que ver que la precariedad tan llegas el sector a ese a ese mando intermedio también teme por su puesto de trabajo en muchas veces cómodo va bien ha dicho Carmen las prisas el sacarlo lo antes posible tal Nos nos lleva a una situación en la que la edad es total por todos por la parte del obrero por la parte del mando intermedio por la parte del empresario que no le interesan tremendo

Voz 0867 38:42 Ana pues Carmen Manchev año Susana Huertas os agradezco las dos que hayáis venido esta tarde hablar de un asunto que no debíamos

Voz 4 38:49 hay que ver gracias a próxima muchas gracias

Voz 0867 39:00 nos marchamos y lo hacemos con la música de U2 que mañana regresan a Madrid mañana y el viernes que actúan en el Palacio de los Deportes de la Comunidad mañana más Ventana de Madrid como siempre desde las siete y veinte de la tarde las siete emisoras de la SER en la Comunidad hasta mañana adiós

Voz 0827 43:01 allá vamos llevábamos atención filólogos politólogos amantes de la lengua vigilantes de la lengua en general hoy hemos contado en La Ventana que ha nacido un nuevo idioma en España después del monitores el Marianne es el Cospedal es Toni Martínez ha documentado que ha llegado el cinco según des los que Pablo Casado les sucede que hablo en corto

Voz 26 43:20 pues que su Gobierno se es que su Gobierno saca trozos venga frase es de tres segundos La Moncloa le queda grande

Voz 1478 43:28 claro que Pedro Sánchez Le dos réplicas de la misma dimensión

Voz 26 43:30 yo Casado consejos vendo que para mi no tengo

Voz 1478 43:34 adiós debate parlamentario PCB podría ser entre el tuit y Mister tot en Pablo Casado todo son frases de cinco segundos cuando tiene una frase más corta habla despacito

Voz 31 43:45 su Gobierno camina a lomos

Voz 24 43:47 de la gira

Voz 0660 43:49 Miguel autoritarismo para llegar a los cinco segundos es un idioma nuevo Ringo según

Voz 0827 43:54 ay cómo se echa de menos en el Congreso a gente como José Antonio Labordeta hoy hace ocho años ya Francino que murió bueno en cinco segundos sonó hoy ha sido otro día intenso de debate en el Congreso Últimamente se habla mucho de las rectificaciones del Gobierno en sus primeros cien días pero el mal no parece exclusivo hemos hablado de Pilar del Olmo consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León que antes de ayer después de la Conferencia Sectorial con la ministra propuso como idea modernizadora del pequeño comercio en la región

Voz 32 44:29 tenemos que pensar en ideas innovadoras que añadan valor precisamente a esos pequeños comercios por me estoy refiriendo por ejemplo como lo he dicho en la propia Conferencia Sectorial a que habrá que cobrar probarse en las tiendas porque sino la gente pues aproveche compra pone en las grandes compañías que venden por Internet

Voz 0827 44:45 cobrar por entrar en un probador veinticuatro horas después ha tenido que rectificar después de que portavoces del sector calificaron la idea como ocurrencia o patochada

Voz 33 44:55 yo no he propuesto nada yo puse algunos ejemplos igual que puso el ejemplo para animar a la gente a que compren el comercio tradicional que cuando alguien va a comprar unas cortinas parecida a una gran superficie pues compran por Internet puedes ir al comercio tradicional

Voz 0827 45:11 si es así es desde luego bueno ya sabemos que recta sí es de sabio y en la polémica nos hemos planteado cuantas rectificaciones aguanta la sabiduría estábamos hablando con Luis Piedrahita y con Alejandro Dolina el presentador de la venganza será terrible un programa de radio de éxito en Argentina que estos dos días hoy y mañana emitirá desde aquí desde Madrid desde la sala Galileo Galilei y ellos han preferido hablar de los probadores tú ya sabes

Voz 34 45:34 yo me pruebo yo llevo mi propia toalla y me pruebo en medio de la tienda vuelvo como en la playa me pruebo la ropa allí el pantalón como una larga como alimañas es decir no es no

Voz 35 45:44 no me gusta verme ni siquiera Grace es muy molesto realmente era el porque las puertas de los probado así

Voz 4 45:53 no tiene pero no no no no

Voz 1804 45:55 pues deja gentes rendija

Voz 1478 45:59 por lo Esquire pudre Teri si los actores noches organización si sí

Voz 1804 46:06 pero hay un un juguete

Voz 0827 46:09 la verdad es que vamos a estar muy nerviosos la próxima vez tendremos según probador buen en Castilla y León se ha hablado mucho de esto de cobrar por probar T en el resto del país todavía se habla mucho de la comparecencia de Aznar ayer en la comisión de investigación del Congreso también en la escrita

Voz 36 46:24 sería la comparecencia de ayer de Aznar sigue coleando idea que pensar por ejemplo le ha hecho pensar a Jan solo

Voz 37 46:31 el bigote de Aznar es como la pierna de un amputados que seguro que les sigue picando

Voz 36 46:37 y acabamos las bacterias a veces un mal entendido deja al descubierto las carencias de bueno el tuit desde Hannibal Lecter le

Voz 0867 46:43 ha implantado un diente postizo me lo puedo

Voz 37 46:46 el doctor por supuestos algo las ocho Hook

Voz 0827 46:49 de ahí la comunicación te importante es bueno habríamos La Ventana con Andrés Turienzo con Piru un trabajador de Vestas que va a cerrar habrá suplanta en León dejando en la calle a trescientos setenta trabajadores entre ellos a él la Piru y a otras dos mil que trabajan en empresas subsidiarias hace ocho días salió desde Villadangos en bici hasta Dinamarca para entregar una carta al presidente de la compañía

Voz 18 47:13 con esa carta al llegar al corazón de de ese mandatarios en jefe que que vea que las pasando es es muy difícil muy es muy fastidiado para para los trabajadores muy creemos solventar la ahí volver a trabajar con contable que es totalmente de qué fiable pues no entendemos porque porque es el cierre de ella

Voz 0827 47:39 Andrés está intentando llamar la atención con su hazaña ahí está contento de que lo está consiguiendo pero

Voz 12 47:46 no lo estaba acogido una repercusión muy grande

Voz 18 47:48 echamos en falta que esto no ocurrirá antes porque sí que es verdad que nosotros nos levantamos en pie de guerra hacen bastante tiempo oí no nos hicieron caso crearon una empresa me da a lo que a los trabajadores al comité de empresa bueno es una pena pero bueno ahora ya hay que estar juntos hay que estar unido si es como mejor sea

Voz 0827 48:09 así habríamos La Ventana con hombre idealista luchando contra quién fabrica molinos de viento bien un quijote decía Matías Vallés es que está vivo

Voz 38 48:17 eh Andrés Turienzo el literalmente Don Quijote contra los molinos

Voz 0827 48:20 viento porque Vestas es una empresa Energía soul

Voz 1 48:22 el son gigantes son molinos

Voz 38 48:25 junto a la vez porque una de cada cinco tu turbinas he visto del planeta está está creada por Vestas esperemos que el resultado no sea el mismo que que en el libro también quiere destaca la extrema racionalidad de Pyro decir es el antílope es una persona que habla con con una tremenda lógica la naturalidad que tiene esta misión quijotesca de llevarle una carta parece me parece una película parece un relato al al presidente al consejero delegado de la empresa

Voz 0827 48:49 pues así es un acuerdo luchando contra una economía que a veces parece loca y quijotesco también es el empeño de cada semana de cruzar voces de Sheila Blanco esta tarde la flaca por Montserrat Caballé

Voz 28 49:07 dice que cuando una BNP atrasó otra

Voz 15 49:24 es suerte

Voz 0827 49:28 esta Caballé virtual se ha cruzado con Loquillo el de verdad una gira

Voz 1804 49:33 la celebrando ahora para celebrar sus cuarenta años de carrera que han sido cuarenta años de la vida de España

Voz 15 49:46 a ser padre

Voz 1804 49:49 pero me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes se cruce de la Historia de España vive la historia de lo que yo le ha impresionado no se abrazar T abrazar el equipo

Voz 0313 50:02 eh esto ha sido cosa de Pepe Rubio y al final esos riesgos

Voz 40 50:06 estoy impresionado es que me he quedado pues una situación bastante durante cuenta que si realmente es casi una banda sonora pues nada

Voz 0827 50:15 a él ha puesto la banda sonora a cuarenta años de historia en nuestro país y le hemos preguntado dónde está España donde esta Europa en estos momentos

Voz 40 50:23 vaya vemos lo que hay que prometieron muchas cosas a nuestra generación hay ahora mismo estamos en una Europa que no sabemos dónde está que no es capaz de ser responsable no solamente con sus ciudadanos sino con los ciudadanos que quieren venir a Europa Isère europeos tenemos en España que vivimos en estado de confusión constante se olvida el pasado subió lo que costó todo se olvida las generaciones que lucharon se se en en cierta manera se frivoliza con la historia de nuestro país se cambia y sobre todo no se educa en democracia

Voz 1804 51:01 muy contento no parece

Voz 15 51:04 pero veríamos con conocido un estudio impresa

Voz 0827 51:10 de coordinado por el Instituto Hospital del Mar de investigaciones médicas según el cual un diez por ciento de los universitarios españoles ha tenido pensamientos suicidas en el primer año de carrera y algo menos de un uno por ciento lo ha intentado hemos hablado con Jordi Alonso director del programa de epidemiología y salud pública de este hospital