La Ventana (20/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1915 00:00 con las cuatro las tres en Canarias el vicesecretario de Organización del PP de Madrid ha explicado en la SER en el informativo Hora catorce que el concejal de su partido que ha intentado chantajear a la alcaldesa de la localidad madrileña de Torrelodones actuado por libre la información y todos los sonidos que les estamos ofreciendo desde primera hora de la mañana los tienen en nuestra página web Sonia Palomino buenas tardes buenas tardes Alfonso Serrano insiste en que el concejal ha actuado a título individual el número tres del PP de Madrid repite que nadie en el partido conocía esta reunión y que en todo caso no cree que sea un chantaje porque la alcaldesa ya había dicho que no se presentaría a la reelección

Voz 0827 00:36 lo dejas sorprender la actitud de este concejal que desde luego no era conocida por la dirección del grupo para la del grupo municipal de la dirección local de la dirección regional del partido también sorprende sinceramente que una alcaldesa se reúna con un concejal de él parte de la oposición que no es el portavoz

Voz 1915 00:52 que no aclara si forzara la dimisión del concejal de momento sólo ha abierto un expediente informativo llevará el asunto al próximo Comité de Derechos y Garantías del partido PP y Ciudadanos van a recurrir ante la Mesa del Congreso la admisión a trámite de la enmienda que han presentado los socialistas y que busca sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit argumenta dos de Dolors Montserrat e Ignacio Prendes estafa

Voz 2 01:14 fraude y engaño no sólo engaño a los trescientos cincuenta diputados sino a todos los españoles que estamos representados

Voz 1 01:21 a través de la Cámara vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance dentro del marco reglamentario para impedir que se cometan este auténtico atropello

Voz 1915 01:32 trescientas mil firmas para que la maternidad no penalice es la petición que han realizado tres científicas al ministerio de Pedro Duque para que se acabe con la brecha de género en el ámbito de la ciencia para que la maternidad no castiga su trabajo esta mañana han entregado esas firmas y allí ha estado María Manjavacas no quieren elegir entre la maternidad o la ciencia son madres y son investigadoras y con firmas han pedido que la maternidad deje de penalizar las María de la Fuente investiga en cáncer trascender tuvo trabas por tener dos hijos por no haber trabajado durante las bajas de una de las cosas que piden es tan sencilla como que ese las suscita

Voz 1603 02:06 cuya cuando están de baja maternal con una medida efectiva

Voz 3 02:08 plantear la sustitución de investigadoras cuando se encuentran de baja porque muchas veces esto tiene una repercusión enorme en los proyectos de investigación que dejando ejecutarse a su vez en la en la contratación de de mujeres no porque siempre habrá ese temor de que de que fueran

Voz 1915 02:23 las ha escuchado otra científica la secretaria de Estado Ángeles Heras que se ha comprometido a atender sus peticiones consciente también de que la brecha de género es una realidad en el campo de la agencia las asociaciones de pensionistas de Euskadi de Navarra

Voz 0313 02:35 vuelto a hacer un llamamiento para una gran movilización

Voz 1915 02:37 Simón uno de octubre para exigir unas pensiones dignas y una mejor atención a la dependencia quieren que coincida esta nueva movilización con el Día Internacional de las Personas Mayores después de una nueva reunión que ha mantenido esta mañana en Vitoria han hecho público un comunicado en el que exigen tener una vejez digna y que esto pasa dicen por la defensa del sistema público de pensiones por contar con una pensión mínima de mil ochenta euros cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:06 en Madrid habrá comisión de investigación del caso máster en la Asamblea los tres grupos de la oposición han votado a favor de investigar tanto a la Universidad Rey Juan Carlos como a otros organismos adscritos a las universidades públicas como el cardenal meros en el que estudio Pablo Casado el PP ha rechazado la propuesta escuchamos a los portavoces del PSOE Juan José Moreno de Podemos Eduardo Fernández Robinho ir ciudadanos Ignacio

Voz 5 03:26 Aguado que hay un acuerdo claro de trabajar para buscar las irregularidades que son claras y notorias no establecer un juicio general a las universidades públicas porque en realidad no sería justo hacerlo piel objeto

Voz 6 03:39 finalmente eh mención al Instituto de Derecho Público pero al mismo tiempo se abre a otros centros adscritos y a otros y en otras universidades que puedan estar afectados por ejemplo por el caso Casado gracias

Voz 5 03:51 cantantes de la Universidad Rey Juan Carlos que haya podido conocer ella podía estar involucrado en esta presunta trama de corrupción universitaria

Voz 1915 03:58 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el Plan Madrid nuevo norte el desarrollo urbanístico en el entorno de la estación de Chamartín se prevé la construcción de diez mil viviendas y un espacio de oficinas José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible

Voz 7 04:10 el plan de lo que viene es a superar lo que tradicionalmente se ha conocido como la Operación Chamartín en base a por ejemplo el cambio en el modelo de ciudad nosotros hemos apostado por un modelo de ciudad sostenible basado una

Voz 1915 04:24 la diputada del PP en la Asamblea se ha referido durante el pleno de este jueves a Franco como el caudillo que ganó la guerra Begoña García así se llama esta parlamentaria lo hacía durante una respuesta al PSOE

Voz 4 04:33 claro que se le ocurre en materia de seguridad es dividir y enfrentar a los españoles con la exhumación de El Caudillo que ganó la era yo creo que deben de convocar Mines el el generales tenemos veintinueve grados en el centro de Madrid

Voz 1915 05:01 es todo empieza la ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco a las cuatro en Canarias

Voz 1 05:07 apenas el servicios informativos

Voz 0313 05:17 hola buenas tardes a veces no lo parece pero vamos avanzando en asuntos importantes se han acabado por si había alguna duda eh se han acabado las medias tintas con el tema de meter mano de frotarse contra alguien de toquetear a partir de ahora cualquier contacto no consentido con con implicación sexual será considerado abuso

Voz 8 05:38 punto

Voz 1603 10:28 qué más explicaciones que más matices

Voz 0313 10:30 es además que que además el además escribir y luego luego

Voz 1603 10:33 hay que como en este caso hay que ver las circunstancias ver en torno se puede dar el caso de que el el acusado quedó en libertad porque pero que el el delito esté bien definido o le sea leve o no pero que esté bien

Voz 0313 10:46 es que pase además que más allá del lenguaje jurídico odio los conceptos que manejan los jueces y juezas en este país en el que sea las palabras son muy importantes para cualquier ciudadano normal como nosotros que te digan coacción leve o abuso sea ya marca una diferencia en el mensaje clarito pero además eso es indiscutible en recordemos que todo lo que es

Voz 0827 11:06 avanzado porque se ha avanzado mucho camino en estos últimos años viene de unos delitos que se consideraban contra la honestidad no eran delitos de carácter sexual y a partir de ahí pues el Código Penal y las sentencias han ido afinando no siempre con todo el acierto que a lo mejor los avances requieren pero se ha ido afinando y desde luego el camino seguramente es inacabable hemos andado mucho yo creo que este es un paso

Voz 0313 11:31 desde yo cuando hay botellas a medias a no ser que sea un caso muy raro me gusta siempre ver la botella medio llena y creo que hoy podemos decirlo así Lucía abriles buenas tardes hola van Avilés ex magistrada fundadora de la Asociación de Mujeres juezas de España no sé si nos llevan entusiasmo pero bueno es un avance esto no

Voz 10 11:51 bueno yo creo que efectivamente es un avance eh siempre bueno pues nosotras desde la Asociación de Mujeres Juristas siempre reivindicamos un poquito más desde luego y que bueno es un avance importante tenemos que marcarlo dentro de todo el movimiento como como habéis dicho no principio del no es no ir en esto hay que incidir en que sentencias recientes como la denominada intensa de la manada sí que se ajustaba estos parámetros de él de la plataforma Poyet consiguen ideó el lema del que no es no y tiene que encarnar en todo este movimiento social de transformación social de debate injusticias propiedad qué va calando poco a poco pero calando en el ámbito judicial iba provocando una transformación de la justicia en estos días también no desayunamos con la noticia de que este extendía al Consejo General de Poder Judicial extendida la formación especializada en materia de violencia doméstica y de género a jueces que no tienen atribuida esta competencia exclusiva esas un paso importante no pase importante también es el que queda con esta sentencia pero hemos de hacer una serie de

Voz 11 13:04 puntualizaciones para la misma cuál

Voz 0313 13:07 serían

Voz 10 13:08 pues eh a ver en la sentencia realmente en no está diciendo nada diferente de lo que ya dice el código que nada en el Código Penal el abuso sexuales son un contacto sexual consentido en el que no hay ni violencia ni intimidación en lo que parece ser pero estos sí con toda la cautela del mundo porque no contamos con la sentencia porque la lectura de la nota de prensa que ha emitido el poder judicial parece ser que a lo que se refiere el Tribunal Supremo en considerarlos a dejar claro

Voz 12 13:41 en el que el abuso

Voz 10 13:44 sexual es el mero contacto sexual no consentida

Voz 12 13:46 no claro sea fugaz o no es fugaz

Voz 10 13:49 o permanente que ese contacto sexual es decir en otras ocasiones éste ha considerado que el que el negro Rose que en mira abuso sexual aquí el Tribunal Supremo lo está diciendo bien claro sea un roce osea un tratamiento más duradero esto puede ser calificado como abuso sexual por qué porque atenta contra la libertad sexual de la víctima de quién los sufre de tal manera que hablará de abuso sexual con independencia de este tocamientos de la gravedad de este tocamientos la gravedad incidirá sobre la graduación de la pena

Voz 0313 14:26 en la calificación de la cuando

Voz 12 14:28 claro que eso es muy interesante porque claro

Voz 1603 14:31 estamos hartos de escuchar a conocer la experiencia de mujeres que tienen que soportar de un jefe de un compañero de algún Bartok desmiento nada grave nada aparentemente y tal pero permanentemente que le conocen que les ponga la mano encima cuando se Cruz tal claro luego el juez determinará si finalmente denuncian que recoge la gran mayoría de los casos no llegan jamás a los tribunales eh si finalmente denuncian serán juez que determine hoy esto fue una cosa en un bar casual y tal no o estoy una reiteración porque claro el abanico de penas va de tres meses a dos años o sencillamente una multa verdad es decir ahí es un abanico bastante amplio

Voz 10 15:10 sí sí el Papa ya me eh bueno es que además socialmente

Voz 12 15:15 yo creo que tenemos que tener en cuenta

Voz 10 15:17 actriz de de datos objetivos que han salido arena recientemente la encuesta sobre la percepción social de la violencia sexual que realiza por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género haces de fecha abril de dos mil dieciocho vino Argales de datos relativos verdaderamente escalofriantes viene a decir que el cuarenta coma nueve por ciento de los hombres y el treinta y tres coma cuatro por ciento de las mujeres entendían que la responsabilidad para controlar este tipo de conductas sexuales recibía fundamentalmente en la mujer acosada

Voz 12 15:49 o a para vestir yo creo que esto

Voz 10 15:52 son datos que nos dan un índice de cuál es el nivel de tolerancia social a la violencia sexual contra las mujeres que además recordemos también que como el a la agencia de la Unión Europea para los Derechos Humanos en una encuesta que se hizo a cuarenta y dos mil nada más y nada menos que cuarenta y dos mil mujeres en los Veintiocho Estados miembros de la Unión Europea vino a decir que una de cada tres mujeres europeas experimentado un episodio eh había experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida es decir yo creo que que tiene que acompasar la justicia la percepción jurídica de la vida de las mujeres

Voz 0313 16:30 hay que adecuar tiene más que un con

Voz 10 16:32 entrar en un un punto de equilibrio en el que realmente la nación el contexto la percepción de las mujeres el contexto en el que suceden este tipo de conductas que atentan contra la libertad sexual de las mujeres que tenga realmente en cuenta en el ámbito jurídico

Voz 0313 16:50 muy bien lució hábiles muchísimas gracias por asomarse esta tarde a la venta en donde estamos contentos no el resúmenes ese o

Voz 10 16:56 gracias buenas pero no sé

Voz 0313 16:59 sí sí bueno moderadamente satisfechos yo creo que

Voz 0827 17:01 lo decir las palabras son importantes por ejemplo en el caso de la manada digamos que la polémica no era en tanto a la pena porque se consideraba uso en el grado máximo de la pena Si hubiera considerado agresión sexual en grado mínimo seguramente la pena establecida hubiera sido practicamente lo mismo no pero claro parece increíble que en lo que pasó aquello se calificase solamente como Abu como agresión no es el llamar a las cosas por su nombre y el que esto quede claro y nos quede claro a todos y a todas pues yo creo que es muy importante al margen de la pena que en cada caso es establezca pues lógicamente no es lo mismo una agresión que otra ningún abuso que otro

Voz 0313 17:36 que lo ha dicho hola dado entender la magistrada esta unificación digamos por abajo o por lo más básico de este tipo de delitos tiene que ir empujando hacia arriba y al final acabar unificando la calificación de que son este tipo de son bromitas Neeson cosas no

Voz 1603 17:51 porque la gran mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de cosas porque es un lío porque te quita pero yo sigo recordando ahora Teresa Rodríguez Conesa empresario selfies el clima trató de besarla y no se bueno eso es delito punto es decir hice puede denunciar y sobre todo tienen que tener cuidado quiénes quiénes se crean que es un comportamiento el puedes hacerte risas pero oye no pasa nada hacha Tita no se debe tal no no me toques no me toques que son nuestra con sentido y por tanto es un es una es un abuso clarisimamente es una abuso

Voz 0313 18:24 son esa casa

Voz 13 18:28 sí conozco el seguro de coche que te ofrece el mejor precio llega

Voz 1 18:31 tarde tarde todos los

Voz 13 18:34 de Línea Directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once con

Voz 14 18:41 te condiciones de Línea Directa punto com Iris propietario de un vehículo comercial elimina directa te damos un quince por ciento de descuento si decides asegura entró con los otros nueve cero dos dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 15 18:54 en un mundo inundado de información irrelevante en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejan a las claras

Voz 1 19:00 la claridad si uno más claro agua en esa viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Eaton ir arriba síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER

Voz 16 19:17 pese Colita el día en que pueda ayudarle buenas llamada porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo un robo no

Voz 17 19:24 pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra mañana

Voz 1603 19:27 perfila recupero quiere está alarme la alarma porque

Voz 17 19:29 es la mejor manera de que no vuelva a suceder

Voz 18 19:32 qué me importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 19 19:43 a ver tengo veinte segundos para decirte que el programa miles de cumple veinte años y por eso el día veinte de cada mes por repostar veinte litros más de carburantes BP Ultimate con tecnología obtienes veinte puntos PP extras y además si lo haces de siete ocho de la tarde te dan veinte puntos por litro en tires hasta el veinte de septiembre de las bases legales en BP te lleva más lejos punto com

Voz 4 20:05 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 20:09 vamos con el sonido con los sonidos el día yo me imagino que muchos oyentes ya no les vendrá de nube porosidad algún despistado algún rezagado se lo vamos a recordar noticia que les estamos contando desde esta mañana es la cada eh porque mira que hemos hablado aquí en muchas partes de de corrupción pero ni a escuchar o leer a lo que huele cada uno ponga la calificación que quiera amenaza chantaje igual es una auténtica vergüenza pues te deja el cuerpo de de esa manera el que habla recordemos es un concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Torrelodones llama Ángel Viñas hijo Bono yo digo que amenaza veremos se dirige a la actual alcaldesa Elena Biurrun que son parte de independencia Vecinos por Torrelodones bueno dice Dios que todo ya anunciar si no renuncia a presentarse en las próximas elecciones municipales

Voz 20 20:56 a presentar los estímulos con vuestra guerra pase nada

Voz 1 21:01 Librería aquí para saber eso sí

Voz 20 21:05 os máis con los Baixa presentar Si no os vais a presentar Si vosotros nos presenta Ice entre ciudadanos y nosotros iba repartida

Voz 0313 21:17 y la cosa va subiendo va subiendo va subiendo lo de tono y continúa

Voz 20 21:24 yo creo que además de consecuencias de carácter político que Solbes así que

Voz 1 21:36 muy duro ya el colmo el final porque si esto

Voz 20 21:40 pero sin prosperará sinceramente me habéis hecho estoy seguro pero no tengo ninguna duda de que en los y mucha gente no Save defensor de vuestro o les tirar yo solía defensor del Estado se seguro que lo sabes motivo Lourdes lo es decir quién lo podía decir lo mismo que probablemente sube el intervenido algunas personas no no tengo nada él es que sean los invente o yo defiendo

Voz 0313 22:19 esto esto esto es lo que parece esto es lo que parece ya que bueno recordamos si alguien decía esta mañana que oro que ahora Calleja en la tertulia de Hoy por hoy que pocas veces se puede apreciar un comportamiento con tintes mafiosos de forma tan clara y tan rotundo

Voz 0827 22:33 dará maneras no solamente no solamente hay una amenaza eh eh aparte de la amenaza que hace que es lo que tiene tintes mafiosos también vemos a un político capaz de tapar una irregularidad que considera delito si les dejan ocupar la silla del Alcalá

Voz 0313 22:48 moneda de cabría decir digamos que hay dos ahí

Voz 0827 22:51 otras cosas irregular cosas sin ninguna

Voz 0313 22:53 recordemos que Partido Popular abierto un expediente a este concejal en fin ya veremos cómo termina la justicia veremos se actúa pero lo que nos interesa también esta tarde es irnos al origen dice un vecino de Torrelodones a la gente el resto de España que no conoce la historia de por aquí de municipios cercanos a Madrid pues dará un poco despistada bueno esta gente este tipo de agrupaciones de electores de partidos independientes hace ya un montón de años empezaron a abrir camino porque las cosas estaban como estaban y uno de los que fundó Vecinos por Torrelodones es un compañero de muchos años aquí en la SER ahora no pero vete a saber en el futuro agraviado muy larga y qué es el legendario legendario integrante de goma espuma Juan Luis Cano Juan Luis cómo estás amigo hola cómo estáis yo no recuerdo Juan Luis yo de además no no me dejes mentir tú me contaste hace un montón de años cuando estábamos juntos aquí en la SER esta historia que entonces estaba de moda es metido en política dice bueno es que hemos tenido que salir porque novias lo que era eso

Voz 12 23:51 sí además un momento en el que no había crisis exacto que claro claro inútil que intentar tocar tocarle la entienda viene mover la silla o intentar eh poner un poquito de cordura en la política municipal meterse con un alcalde como el concejal de Unió de urbanismo o con un y un constructor era imagínate cuando eran intocables tocarle bueno pues nosotros fuimos un grupo de vecinos de ahí de Torrelodones que no estábamos dispuestos a que para que se fue ahora en cuatro eh bueno pues la calidad de vida de todos los demás entorno al que nosotros lo sabíamos sino porque queríamos buscar saben tesoro que Héctor denso ofrecía que era un entorno maravilloso tal cuestión ello desapareciera para encuentro golfos Se forrada empezamos a mover aquello yo yo la verdad es que lo empecé a moverme mucho también el la radio ellos aquello tomó una intención brutal Nos no llegamos a ir hasta hasta Bruselas a denunciaron una misión ya que yo tomo una dimensión nacional que ascendió los municipal no tuvimos suerte zumos muy perseverantes contra carros y carretas con No te puedes imaginar la presión el juego sucio las amenazas y lo que tuvimos que sufrir a todos los que estaban metidos en aquel amenazas Juan Luis también sí bueno denuncias denuncias osea si no recuerdo mal Elena Elena Biurrun Ésta es la séptima si si se lleva a cabo la la amenaza de concejal de jazz estar la séptima denuncia o que ya que tiene

Voz 1603 25:29 te dices pero sí claro claro claro

Voz 12 25:32 perdonaría a mi a mi persona esto no me lo han contado a mí me buzón y alineación fotos de mi coche buzoneo daban el pueblo entero con una foto mía dentro de una diana mes aparecía el coche apedreado encima nuevas que estas incluso fuerte a negociar no no y no ocurrió nada mucho saber a quién

Voz 0313 25:52 entonces no ocurrió absolutamente nada

Voz 12 25:54 no ocurrió absolutamente nada es más dentro del propio Partido Popular de Torrelodones hubo un par de concejales que estaban en contra de todas las maniobras que estaban haciendo allí completamente sucias bueno pues en cuanto la presidenta de Madrid en aquel momento que creo recordar que era un Esperanza Aguirre lo que hicieron fue echarles del partido

Voz 1603 26:22 o sea los a los a los concejales del PP que no les gustaba lo las trampas y los las coacciones e Italia a ellos les les sacaron del partido

Voz 12 26:33 de saca donde pero la historia está con la que amenaza de señora a Elena Biurrun ahora con lo del túnel Este que cuentas algo así y estoy a estas absolutamente patética rocambolesca osea

Voz 0313 26:48 cuenta la cuenta

Voz 12 26:49 sí bueno vamos a ver si hubo una una recalificación a la moda de la época de una de un bosque que ellos llamaban Elario homogéneas sur entonces ahí Ferrer se recalificó se hizo pues eso tres millones setecientos mil chalés adosados

Voz 11 27:05 y entonces

Voz 12 27:07 los promotores de aquella de aquella urbanización lo que hicieron fue osea el Palacio pues lo que dijo es que los promotores iban a hacer un túnel que iba a unir la nueva zona recalificado con el pueblo bueno una vez que que se hizo la recalificación se hizo el desarrollo urbanístico Piccolo de aquello se olvidó aquellos sólido y los problemas en otros lo que pagar absolutamente nada ahí porque no vosotros bueno pues como ellos creían que iban a seguir ganando eternamente y ellos no calculaban que ya que nosotros queramos unos pringados llego a ganar las ganarlas algún momento no lo puede presentar que ganamos y entonces es un trabajo después de un trabajo arduo ir brutal es que era y ex concejal de Urbanismo Fernandes convenció años después a los promotores de aquella zona de que hicieran que pusieran el dinero

Voz 11 27:56 para hacer aquel famoso túnel eh

Voz 12 27:59 eso qué significa esto no es no es baladí esto significa que el Ayuntamiento no ha pagado ni un solo euro de lo que ha costado ese túnel y entonces ahora según este tal señor uñas y concejal ellos lo que van a llevar a Salvanés llevar al Tribunal de Cuentas es que un de un desfase en el precio del túnel según un perito que han contratado pero no lo sé si esto ha sucedido lo tengo pero en caso de que haya sucedido primero no lo ha pagado el pueblo que lo habrá pagado será promotores o la promotora que ha hecho el Dunne sentir es porque aquello hizo a precio cerrado la se hizo un concurso público no me acuerdo cuál fue la empresa lo ganó el en un acuerdo que lo se hizo aprecie cerrados a que que no al Ayuntamiento es no daba un duro inicial alguien tuvo que para algo más que yo creo que no no lo pagaría el la primera promotor

Voz 1603 28:51 la oye Juan Luis pero a mí lo que me me deja helada esconden dice bueno y espero que no haya consecuencias personales a qué se refiere

Voz 12 28:59 pese a que que puedes imaginar imagínate no tener idea pero es que es que claro es que de de todas de la amenaza de todo esto que que estamos poniendo ahora mismo en solfa hay cosas muchísimo más Brands como por ejemplo esto que acaba de decir Montse o como por ejemplo lo que dice de yo creo en vuestra honestidad cosa que no dice

Voz 0313 29:18 sí que eso es de traca eso es otra cosa

Voz 12 29:22 el fuerte esos muy fuerte osea es que hay cosas muy graves hay por cierto diré que una vez que si el desarrollo esto es una maldad que dejó caer así es mucho mejor el nada más acabar aquella promoción y con esto no quiero decir nada es solamente un dato que aporta nada más acabar aquella promoción de viviendas en aquella el área calificada el presidente del PP de Torrelodones por aquel entonces si imputado Nacional Mario Mingo a Helbig allí en un chalet que tenía al hombre

Voz 21 29:52 no

Voz 12 29:55 esperamos que el aportó como un dato en unos ya ya ya haya malinterpretado ya es historia

Voz 0313 30:00 ha esta mañana a escuchar los los saudí

Voz 12 30:03 no no sorprendido sea casi me voy con la el techo a la cabeza porque como ya no madrugó pues yo no que de repente además es que ha sido muy fuerte porque según encendido de la radio estaba empezando a contar eso Pepa sino nuestros ojos como borre Paloma San no daba

Voz 1603 30:22 oye Paloma Palomo el déjame que te pregunte una cosa y claro me estás con me estás contando con los vecinos por Torrelodones sois gente bueno como en tantos otros lugares porque luego han llegado las alcaldías de muchos pueblos ciudades agrupaciones de vecinos sí de ciudadano los que no tienen vinculación con ninguna si las políticas pero eso es posible mantenerlo en el tiempo es decir cuando tú te dedicas tu esfuerzo a parte de tu trabajo aparte sus dedicaciones de tu familia de tal tienes que quitarle tiempo el servicio público que supone la la política pasa el tiempo nadie te protege tú me estás diciendo no estabas contando que te ponían tu día no tienes ninguna organización de detrás que de alguna manera te de te de apoyo cómo pueden sobrevivir estas agrupaciones fuera del del calor de los partidos políticos porque me da la impresión de que a veces tiene que ser muy ingrato no

Voz 12 31:16 yo no sé otras agrupaciones yo te puedo explicar a los corredores porque lo vivo tan cerca como que lo tengo en casa y como no los jugadores pues mira teniendo a un sentido de la honestidad brutal un compromiso impresionante y sabiendo que vas a sacrificar no solamente tiempo sino bueno pues pues lo que acabamos de creer no tu seguridad hay muchísimas estas cosas yo lo tengo en casa hay mujeres concejala desde el principio

Voz 11 31:43 y es terrible porque

Voz 12 31:45 bueno eso hubiese en absoluta soledad tremendo y sobre todo aquello que enfrente su potente

Voz 1603 31:52 entonces

Voz 11 31:53 solamente hay una cosa que

Voz 12 31:57 pero pensar que siempre triunfa no que es la honestidad de verdad al sentido común Piel el trabajo el esfuerzo el trabajo de verdad creen esto no es no lo digo porque sea mío sino el trabajo el esfuerzo

Voz 10 32:11 que son que otra cosa

Voz 12 32:13 ha trabajado y sigue trabajando el los concejales y grupos desatino probarlo dones no puede llegar en una idea es brutal además todos hay que decir que todos los miembros de ese partido que han estado y que están muy en el tipo de gobierno todos son profesionales que no necesita

Voz 0827 32:28 que esa es la clave quizás la clave yo yo creo que estas agrupaciones pueden subsistir porque es gente que de repente un momento de su carrera profesional y de su carrera vital dice me voy a comprometer con el Ayuntamiento y al cabo de cuatro años ocho años lo deja deja paso a otros que llegarán con las mismas ganas que ellos no

Voz 12 32:44 exactamente exactamente y entonces la historia de porque antes al principio habéis dicho no me ha dicho que que ya había anunciado a nuevas sino en el Boletín había anunciado que no se iba a presentar otra vez claro evidentemente porque nosotros tenemos que no de ocho años no no hemos seguido esa no podía seguir el mismo equipo de gobierno pero sí claro entonces rápido que le propone una Elena no es que ella no se pregunte porqué que bueno toda la posición sabe perfectamente que quiere aportar lo mismo cosa que no va a seguir ella Él lo que dice este vecino

Voz 0313 33:20 claro que no se puede saber si quieren cargarse unas siglas directamente sí

Voz 12 33:24 claro bueno mira quiero decir una cosa solamente ya que en cuando nosotros presentamos a las elecciones en Torrelodones el primer el primer la primera vez perdimos osea quiere decir un día para otro y la posición el segundo la segunda de ganamos uno gobernando en minoría pero en las últimas en la última legislatura acabara que ocho meses implicamos al Partido Popular en el en el en el Ayuntamiento eso significa ya no eran votos sobre un para el cambio eran votos sobre la gestión

Voz 11 34:00 claro aviso mucho hacerse mucho debían hacer Juan Luis Cano

Voz 12 34:06 gente espero que esto sirva de está la polémica sobre todo para la gente que apoya a los corruptos y a la gentuza

Voz 0313 34:12 Juan Luis se ve muy grande compañero espero verte

Voz 1 34:15 muchas gracias un abrazo a todos sabíamos hoy se había hecho la deuda en la red social es La Ventana quien funky La Ventana

Voz 1603 39:28 la Ventana con Carles Francino

Voz 32 39:48 sus

Voz 33 39:54 sí

Voz 8 40:00 sí

Voz 33 40:16 Reid sí

Voz 34 40:28 está Lee

Voz 0313 40:39 seis ellas recordamos la la película donde esta canción remotamente pulmón te puedes Tom Jones esto eso sí sí sino de aquellos estas versiones muy bueno muy buena muy bueno recordamos la peli no Full Monty la escena final como sale al escenario todo la era una historia al cinco en clave de comedia pero con un fondo Potes social muy potente de gente que se queda sin trabajo que seguro a la vida y acaban montando para que no haya visto la peli tampoco hacemos spoiler acaba montando un bueno pues una actuación con striptease para recaudar fondos acabara en el escenario quitándose el uniforme de policía que llevan y quedándose como Dios les trajo al mundo bueno hoy traemos esta música a colación a La Ventana porque nuestra polémica tiene que ver con algo parecido digo sólo parecido y los protagonistas no son

Voz 33 41:27 supuestos policías municipales

Voz 0313 41:30 bomberos de verdad de carne hueso

Voz 35 41:34 la polémica guía es la fuerza

Voz 0827 41:39 pues el Cuerpo de Bomberos de Zaragoza es el que ha decidido enseñar el cuerpo de alguno de sus bomberos para un calendario solidario y el Ayuntamiento lo ha frenado no ha habido una declaración oficial pero fuentes del ayuntamiento han declarado a diversos medios que no les gustan las fotos porque no reflejan la pluralidad del cuerpo divulgan un canon de belleza que ha hecho mucho daño a la sociedad ya dan una visión patriarcal de la sociedad bueno puede que este tipo de calendarios sean perfectamente prescindibles y que más que sexistas sean ya una antigualla que dicen ya ni en los talleres de coches ni en los camioneros en los camiones y la verdad es que me lo parece pero esa sería otra polémica ahora bien ya puestos parece normal que dado que te van a ver durante un mes al menos es cójase entre el cuerpo los mejores cuerpos y hombre mejor que demasiados Hicham buscados los presentes en perfecto estado de revista en cuanto a lo de la visión patriarcal que es un concepto a punto de convertirse ya en letanía quizás debería reflexionar el Ayuntamiento sobre porqué Zaragoza en pleno siglo XXI tiene solo once bomberos apenas el cuatro por ciento del total de la plantilla no vaya a ser que sean las oposiciones y sus pruebas más que los calendarios las que fijen cánones físicos tan masculinos y alejados de la realidad que estén frenando la igualdad en el cuerpo promoviendo la desigualdad de sus cuerpos

Voz 0313 43:00 sabes qué me pasa Montse antes de abrir la boca con este tema poner el freno de mano no de verdad porque sí sí porque estamos a muerte

Voz 1603 43:11 había bomberos sólo bomberos son

Voz 0313 43:14 los bomberos tal vez tal vez ninguna volverá quiso posar

Voz 1603 43:16 aventuro yo lo conozco sin conocer no lo sabemos pero vamos a priori si están a gusto con su cuerpo y les apetece enseñarlo ya la gente no le importa donar dinero por ver el cuerpo los bomberos porque no tenemos que tener un poco de cuidado también es decir una hoy hemos estado hablando precisamente eso de los estereotipos lo importante que es la imagen tenemos que tener cuidado en en en proporcionar diversidad porque igual que Full Monty lo gracioso eran eran cuerpos imperfectos integrales no eran cuerpos Danone pero hemos visto muchas mujeres imperfecto

Voz 0313 43:50 sí bueno

Voz 1603 43:52 por qué tienen que ser todos perfectos igual no igual hay alguno con barriga y otro más Calvente vete y otro no sé que no pasa

Voz 0313 43:58 también de la visión patriarcal están todos no acabo de entender si están todos comestibles pues esto

Voz 1603 44:03 pero es mejor que mejor pero no me quiere decir no

Voz 0313 44:06 no no no nos pongamos nosotros mismos

Voz 1603 44:09 es es de otros tiempos

Voz 0827 44:12 de de cuerpos en un cuerpo de bomberos está más garantizado que en una emisora de radio ejemplo

Voz 1603 44:17 a ver si partimos de un claro

Voz 0827 44:20 aunque está bastante digamos amargamente

Voz 0313 44:22 de hecho los bomberos de Bilbao de Barcelona de Coruña de Zaragoza bastantes años y además eso recaudan fondos recaudan dinero para además además

Voz 0827 44:31 la clave es que yo creo yo creo que nadie nadie bueno Nagy a lo mejor un dos por ciento y compra este calendario para ver a los bomberos para poner a los bomberos colgados en el salón de tu casa los compras precisamente para ayudar a esa ONG para llamar la atención para hacer un poco de bombo bueno pues hace una cosa especial no

Voz 1603 44:49 en fin yo creo que estar ha llamado la atención que se ha hecho siempre

Voz 0827 44:52 con este tipo de de calendario si le ponen

Voz 1603 44:54 un toque de humor diversidad claro entonces ya claro es imposible ponerle un pero algo algo similar pero como no conozco las fotos no conozco cuál era la intención y no conozco de saltar ojo con de la luz de los estereotipos gasto al puritanismo exacto eh

Voz 0313 45:14 entonces maratón tuna Monthy y bueno lo dejamos aquí en donde no

Voz 4 46:13 la Ventana con Carles Francino

Voz 38 46:25 si tú

Voz 0313 46:47 esta música esta canción la descubrimos hace tiempo y aquí en La Ventana se hizo viral además en todo el mundo porque son son niños sepan apareciendo en escenarios distintos y con una realización televisiva digamos Bono modesta casi artesanal son niños sirios que cantan dicen cosas del tipo que hemos hecho para que no es asesine es protegernos de los bombardeos proteger nuestra infancia mundo que nos estáis haciendo igual os hemos olvidado un poquito pero hoy Montserrat Domínguez nos propone un acercamiento a la guerra de Siria realmente singular muy hermoso además ese me permite la expresión muy muy original además los ojos sonando en un conflicto que dura ya para siete años con más de cuatrocientos mil muertos donde los niños efectivamente suelen ser como en todas las guerras los principales damnificados yo creo que lo cuente ella pero sólo quiero preguntarles recuerdan agrieta la grieta fue el mejor ejemplo de eso que se llama novela gráfica periodística y ahí mostraba como Europas enfrentado a bueno en fin de qué manera la inmigración o la crisis de los refugiados no bueno ese trabajo consiguió en el año dos mil dice el premio Soto eh yo ahora repiten sus dos autores con una incursión a la ciudad de Palmira a las ruinas de Palmira el otro lado que veremos este domingo en El País Semanal que es una auténtica maravilla Montse porque es una idea distinta de contar

Voz 1603 48:07 bueno porque lograr la realidad porque los periodistas tenemos que buscar nuevas formas nuevas narraciones que atraigan a la misma historia de dolor terrible que llevamos contando siete años nos nos lleven de la mano a conocer y en este caso son Carlos Spottorno y Guillermo Abril

Voz 0313 48:23 Carlos es el fotógrafo fotógrafo Guillermo es él

Voz 1603 48:26 el gran

Voz 0313 48:28 ya pero sería tan dolorosos mira verdoso es esto

Voz 1603 48:31 y entonces los dos nos llevan de la mano hacia hacia Palmira a través de lo que es un cómic practicada Mick fotográfico recordemos que las ruinas de Palmira son algunas de las más bellas del mundo que han sido profanada de una forma eh que todavía te te te entran ganas de llorar cada vez que piensas lo que hizo el ISIS cuando entraron allí destrozaron buena parte de esas de esas ruinas que son el legado de la humanidad por no hablar de las personas que que mataron allí pero bueno son ellos los que lo cuentan los los que entran ahora en Palmira en lo cuentan de una forma muy gráfica muy atractiva muy periodística

Voz 0313 49:10 cuentan como ese país todavía golpeado por la guerra intente recuperar una fuente de riqueza tan potente como el turismo pero claro yo no sé Carlos Spottorno que yo no abrir buenas tardes

Voz 16 49:22 hola buenas revela los dos bien

Voz 0313 49:24 se oye en la estancia por Palmira visteis algún turista uno dos tres

Voz 11 49:30 ni uno ni uno ni uno ni uno ni uno

Voz 0796 49:33 pues un sitio es un sitio que nos dijeron en el Ministerio de Turismo dirimirse turismo nos dijo que que ya se podía visitar no técnicamente se puede visitar sin permiso etc pero claro la realidad es que es casi una base militar el quizás no vimos a ninguno vamos

Voz 0313 49:50 oye que que que que que se siente cuando uno pisa ese terreno cuando recorre las ruinas de algo como como Palmira sabiendo lo que ocurre allí

Voz 0796 50:02 pues yo no se Carlos hablo yo

Voz 11 50:04 pero a ver adelante

Voz 39 50:09 y es la sensación que recorre no yo recuerdo está pensando en que si si la avería la mente para que para que sentido de forma gráfica ese final de

Voz 11 50:19 silos pues Rice no sé si no

Voz 39 50:23 pues poco esa esa sensación no de de las ruinas de la humanidad no a los delirios fanáticos como se juntan no de esas guerras milenarias ahí acaban

Voz 0796 50:33 no en un templo bastado Se bueno el común recordar las que no piensa así

Voz 39 50:40 en resumen una imagen yo creo que los hijos

Voz 0313 50:43 Carlos tú que eres el fotógrafo y que cuando paseas por cualquier escenario digno de ser inmortalizado pues tiene una mirada especial que buscabas y que encontraste en ese en ese lugar

Voz 0796 50:56 sólo ahorrarme es lo que buscábamos era primero saber de lo que habíamos hoy desde que se rumoreaba lo que es más o menos se entrevé que había desiertos hasta donde se había destruido Palmira eh aquí cuánto había quedado en pie cuánto quedaba cuanto estaba destruido ir bueno pues bueno mundo como fotógrafos siempre lo que busca es ese ángulo esa imagen ese momento en el que en el que esa sensación de la que está hablando Guillermo se transmita visualmente es decir que no que realmente hay una traducción de lo de la de lo emocional a lo visual para que el traslado de la emoción sea efectiva

Voz 1603 51:32 hay una hay una foto charlas en él en el que bueno por cierto podríamos presumir de que estáis en Palmira ahora mismo dada la calidad del sonido no lo vamos a hacer porque en realidad están a Carlos y Guillermo están en Alemania porque este este reportaje este cómic novela gráfica excepcional Se publica también en el Süddeutsche Zeitung es decir es una colaboración pero bueno hay una foto que se que Tita llamado especialmente la atención Carlas que es de OM atravesaron ya hay una foto Spottorno que para mí simboliza perfectamente todo lo que es la guerra y la supervivencia que es la del dueño de un taller no y es lo único que queda en pie con una destrucción en en el propio edificio en el que está sin embargo hay supervivientes ya hay personas hay que se han quedado que no han podido huir y que depende de ellos la reconstrucción de su país

Voz 0796 52:29 Suárez fue un momento verdaderamente evocador visible estábamos paseando visitando personas que acababan de volver a la ciudad de Homs que está parcialmente destruidas es decir parte de ella está totalmente destruida Irún toda pues caminando doblas una esquina y nos encontramos con todo ese edificio completamente destruido en el que sin embargo por algún milagro una tiende sin microscópica un un combatiendo un taller de carpintero se había mantenido de pie bajo los escombros y funcionando daba un poco la sensación como un como si fuera un es que eje una plantilla

Voz 12 53:08 Carnegie mañana haciendo después del incendio no

Voz 0796 53:10 en esa nación de bueno la vida resurge poco a poco entre las temidas tu casi literalmente fue un momento muy especial sí que lo fue

Voz 0313 53:18 oye que detalle tan importante que vamos en la en la en la segunda página del reportaje cuando se muestra imágenes ese pequeño equipo que ha empezado a restaurar lo que destruyeron los los los animales estos del del del ISIS que obsesión tenían con las caras con con cargarse las caras de las estatuas verdad

Voz 0796 53:36 totalmente no es mi hermana iconos hacía suya era era la pretendían acabar con con los símbolos de de de occidente básicamente si con con toda representación humana de lo curioso es que tenían cierta

Voz 39 53:51 eran casi una metáfora de lo que han hecho también hemos visto que han hecho también con las personas no que son decapitar personas entonces ese era curioso ver no como se reproducía abismos tema y también con las con las estatuas con los bultos con con con aquellos monumentos que usaban en Palmira

Voz 1603 54:09 bueno de personas entre ellos el hombre que durante tantos años de ese patrimonio que es una historia tremenda la de la de ellas su yerno aquí aparece su yerno porque fue el hombre que cuidó de esa

Voz 0313 54:22 en ruinas

Voz 1603 54:25 por eso se quería ir no sé qué día sabía sabía posiblemente intuía lo que iba a ocurrir tuvo una muerte espantosa y habéis podido estar con su con su yerno no