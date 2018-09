La Ventana (20/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1454 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:09 ya está confirmado el presidente del Gobierno acudirá al Senado para hablar de de su famosa tesis aunque critica al Partido Popular por hacer ruido con el tema ya quitado Bono ha intentado quitar hierro al asunto Ester Bazán

Voz 1915 00:19 Carla de error cuando se le pregunta por el plagio el presidente del Gobierno ha hablado en Salzburgo donde ha comparecido ante los periodistas después de la reunión del Consejo Europeo ahí está la corresponsal comunitaria de la SER Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 00:32 hola buenas tardes Sánchez se niega así a al rango de crisis a las hojas copiadas de su libro ya advierte al Partido Popular que seguirá en el Gobierno por más que hagan ruido lo escuchamos

Voz 1722 00:42 eh ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición de libros y a partir de ahí pues si el Partido Popular quiere que en el Senado comparecerá pero también advierto a la oposición hacer oposición no es hacer ruido si están empeñados en no hacer en hacer ruido perfecto el Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar

Voz 1291 01:01 moros son declaraciones en Salzburgo donde hablando

Voz 0738 01:04 el Brexit ha reclamado a Make un acuerdo sobre Gibraltar en octubre anunciando que la gestión del aeropuerto quedará excluida de esta negociación porque el objetivo ha dicho es un acuerdo factible sólo para los veinte meses de prórroga en los que la Unión negociará con los británicos

Voz 1454 01:21 su futura relación el Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que cualquier acción que implique un contacto corporal no consentido con propósito de obtener una satisfacción sexual supone abuso Hinault coacciones leves en La Ventana hemos hablado hace unos minutos con la Asociación de Mujeres juezas Lucía Avilés una de sus socias fundadoras contaba en la SER que es un avance es que hay que enmarcar en el movimiento del no es no aunque hay que seguir decía reivindicando más

Voz 1 01:46 el abuso sexual es el mero contacto sexual no consentidos sea fugaz o no es fugaz o permanente que ese contacto sexual es decir en otras ocasiones éste ha considerado que el mero Rose que en no no era abuso sexual aquí el Tribunal Supremo lo está diciendo bien claro o sea un roce osea un tratamiento más duradero esto puede ser calificado como abuso sexual por qué porque atenta contra la libertad sexual de la víctima de quién los sufre de tal manera que hablará de abuso sexual con independencia de este tocamientos de la gravedad de este tocamientos la gravedad incidirá sobre la graduación de la pena pero no en la calificación de la conducta

Voz 2 02:31 vamos con los titulares el deporte Toni López buenas tardes buenas tardes seguimos en Semana Europea tras las victorias de Barça Madrid Atlético y la derrota en Champions hoy primera jornada de fase de grupos de Europa League a las siete menos cinco el Sevilla recibe de las tandas de Lieja y el Villarreal al Glasgow Rangers más tarde a las nueve el Betis juega en Grecia contra el Olympiacos además esta mañana reunión entre Liga ya fue con motivo del posible partido en Estados Unidos entre Girona Barça Tebas afirma que se jugará al noventa por ciento ya lanzó presidente de la fe le da un veinte por ciento

Voz 3 03:00 mira de cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1804 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:07 el Partido Popular de Madrid han enviado un comunicado en el que responde al chantaje de uno de sus concejales en Torrelodones a la alcaldesa del municipio de Vecinos por Torrelodones el sonido sólo estamos ofreciendo este jueves en La Ser en ese comunicado el PP descarta criticar la actitud del edil desplaza el foco hacia la alcaldesa Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 03:23 sí que da buenas tardes directamente acusan a la alcaldesa de Torrelodones Elena Biurrun de haber grabado esa conversación en el PP lo dan por hecho ido tachan como un detalle llamativo a la Cadena SER ha consultado a la dirección del PP de Madrid en qué pruebas se basan para llegar a esa conclusión pero no hay respuesta llovían por ejemplo que en ese encuentro había más personas presentes en ese comunicado el PP de Madrid también le llama la atención que aquí

Voz 3 03:45 la reunión no se produjera en el Ayuntamiento

Voz 0861 03:47 de Torrelodones en cuanto a su concejal al margen del expediente informativo no descarta más acciones entre ellas el expediente disciplinario y la consecuente expulsión del partido pero la reunión ordinaria del comité de garantías del PP no se celebrará hasta la próxima semana

Voz 1915 04:01 gracias Javier y el Ayuntamiento controlará el reparto de publicidad en la calle abordándolos viandantes lo hace después de recibir numerosas denuncias por estas prácticas mediante la modificación de la Ordenanza de Publicidad Exterior que también prohíbe instalar lonas en las fachadas de los edificios cuando no se trata de inmuebles en rehabilitación Sara selva buenas tardes

Voz 4 04:18 tal buenas tardes la Ordenanza plantea la prohibición de abordar con publicidad a las personas que van andando por la calle podrá hacerse publicidad del establecimiento pero sin incomodar a los vecinos José Manuel Calvo delegado desarrollo urbano sostenible

Voz 0230 04:30 hemos quejas constantes eh

Voz 5 04:32 de personas que van caminando por la calle y de pronto se encuentran

Voz 3 04:35 pues pelados por todo tipo de de de este tipo de impuro

Voz 1291 04:41 en cuanto a las pantallas han fijado una serie de requisitos

Voz 4 04:44 afectará al tamaño al horario en el que pueden estar encendidas el objetivo es reducir la contaminación lumínica visual

Voz 1915 04:49 gracias Sara en cuanto al tiempo y suben las temperaturas con cielos despejados en la mayor parte de la región tenemos treinta grados en el centro de la capital

Voz 1454 05:01 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

servicios informativos

empezamos en Catalunya han vivimos otra moción de censura

Voz 8 06:49 no cree que son caigo

Voz 14 08:20 a ver yo no veo rojos y azules yo españoles blanco y Balbino por eso es el más cálido lo haremos así que más Natalio y la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular y aún no lo sabe tu problema no se llego tu problema eres tú la eh

Voz 15 08:56 gravera

Voz 13 08:58 insisto de investigación saber ustedes que fue astronauta le preguntaré cómo se los buzos de Vigo desde desde el satélite está Rey desde aquella

Voz 9 09:08 como tu cara bonito emplea

Voz 0313 09:14 qué le está pasando el acalde de digo ese esa es una pregunta pertinente pertinente Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Lucía Taboada la gente dirá qué pesados son con la nueva temporada señor Chet como está pero claro la gente incorporando hoy tenemos dos incorporaciones sonadas arcano

Voz 14 09:34 claro bueno hizo Sara Ruiz por otro bueno bueno bueno

Voz 0230 09:40 porque jueves que jueves a las gentes era quejando pero la gente se va volando sí sí es un compendio de gente si si al final esto es un convenio o y vamos a dedicar vamos a ver si podemos dedicar el tiempo que merece el caso de Torrelodones un caso que en realidad es un desafío para arcano

Voz 16 10:02 parecía complicado esta complicada rima tiene una rima complicado la Cadena Ser

Voz 0230 10:06 como saben bien emitiendo la conversación entre un concejal del Partido Popular y la alcaldesa de una agrupación de lectores de esta conversación se deduce que el concejal amenaza a la alcaldesa con una demanda judicial le dice claramente que sí Se retira de la alcaldía si retira la lista de electores si la agrupación de electores no se presenta si desaparece la agrupación de electores del planeta Tierra la demanda no se presentara en un alarde de Clarín la le dice lo que queremos es la silla en la que está sentada esta conversación se desarrolla en una cafetería por lo que parece y ahí está el detalle bonito porque en ese momento cuando le dice lo que queremos es la silla en la que está sentada se oye una voz que dice buenas tardes en India introduciendo el concepto casual en la corrupción no en el delito este señor que dice buenas tardes podemos ser cualquiera de nosotros entrando en una cafetería o bonito que en esta película aparecemos nosotros vamos a escuchar ahora ahora ese momento lo que queremos es la silla en la que está asentada buenas tardes

Voz 17 11:12 queremos eso ha sido lo que está buenas tardes

Voz 16 11:16 no es un poco entrar en el bar desde desde la puerta con buen tono si buenas tardes llegas comprendiera

Voz 0230 11:25 el lunes pasado rollo tu casa pero lo que está pasando luego escucharemos con detalle esa conversación que tiene momentos muy brillantes Pedro Sánchez sigue de bajón y mira que lleva toda la semana intentando tomar la iniciativa política cogiendo carrerilla la celebración de los cien días la reforma de la Constitución los aforamientos el recibo de la luz son como ejercicio pero no hay manera porque hoy El País

Voz 15 12:10 el diario El País publica hoy

Voz 0230 12:12 libro publicado por Pedro Sánchez a partir de su tesis aparecen párrafos copiados de una conferencia de un diplomático español tan copiados que incluso aparece la misma errata la misma no la misma Ferrat en los dos textos La Moncloa dice que se trata de un error involuntario

Voz 16 12:31 caramba el gran Isaías

Voz 0230 12:41 la expresión error involuntario va directa al gran Isaías porque puede considerarse que todo errores involuntario ya que si es voluntario deja de ser un error para convertirse en acto de mala fe pero siempre es así vale para todos los casos para todos los errores para todas las acepciones de error en el tenis Erice error no forzado a esto tiene que resolverlo esto tiene que resolverlo gran Isaías nuevos rodeado de ratas serían pocos pero es un chiste que va con retraso acordando

Voz 16 13:15 oye qué bien bien pero seguro que sigue ha sido entre Rajoy

Voz 0230 13:25 las ratas error si eso tiene que resolverlo el gran Isaías Pablo Iglesias líder de Podemos que dio su apoyo a Sánchez cuando se cuestionó su tesis ha dicho que la aparición de párrafos sin citar no es algo positivo dando a este concepto

Voz 8 13:40 dos versiones la versión elegante pues elementos académicamente poco presentables es la versión

Voz 0230 13:45 popular creo que es bastante cutre

Voz 8 13:48 en parte es bastante cutre ya acabado diciendo que creo que bueno su presidente tendrá que dar explicaciones

Voz 0230 13:55 el presidente tiene que dar explicaciones ahora mismo Pedro Sánchez lo dicho lo hemos dicho en el boletín de las digo que está dispuesto y la verdad que lo ha dicho cuando la mayoría absoluta en el Senado que obligue al Senado la portavoz parlamentaria del PSOE Adriana Lastra defiende que defiende a Sánchez admitiendo que en el libro peligro a mí entiendo que en el libro hay palabras copiadas pero que no es plagio

Voz 1291 14:20 trescientas palabras de quinientas palabras que no llevan comillas es un plagio

Voz 16 14:24 ah ah caramba el gran Isaías va a dar una carta de trabajar el gran Isaías sólo resultará trescientos palabras sin comillas por favor al final con tanto trabajo Isaías necesitará un negro o caramba el gran Isaías

Voz 14 14:45 esto

Voz 0230 14:46 una ONG ha pedido a la Real Academia que elimine las acepciones negativa tras la expresión negro que en la política española se utilizan con gran soltura sobre todo por parte de aquellas personas que hablan sin complejos su club no me me impresiona nada usted nada de ahondar en el otro

Voz 18 15:02 otros sin complejos negro que lo hiciera Sánchez pero

Voz 0230 15:05 momento no lo explicado bueno vamos a escuchar arregle a Rivera al ver river hablando en cinco segundos ha estado esta mañana de la COPE hablando en cinco según es ese idioma que obliga

Voz 19 15:16 a hacer frases de cinco segundos a Sánchez se acaba el tiempo al ritmo que se acaba la credibilidad y un presente el Gobierno tiene que tener credibilidad

Voz 0230 15:23 son cinco segundos exactos es una habilidad hablar en cinco segundos o menos Dolors Montserrat del Partido Popular habla en volver es que son palabras de tres en tres

Voz 1915 15:31 estafa

Voz 20 15:33 fraude y engaño

Voz 9 15:37 a ver

Voz 20 15:41 sí verdad

Voz 9 15:44 Rafa para conquistar T mentiras para quedarte y engaño para vivirlo junto aquí es el volveré

Voz 0230 15:49 es palabras de tres en tres atentos a la edad de del niño de Albert Rivera no se puede

Voz 19 15:54 gobernar España con quién quiere liquidar España parece que lo entiende un niño de cinco años y la mayoría gente

Voz 0230 16:01 claro que probablemente quiere decir Rivera que sus ideas entiende a partir de los cinco años eso lógicamente abarcar una mayoría bastante amplia pero tal y como lo dice un niño de cinco años y la mayoría de la gente parece que de entre todos los niños de cinco años sólo ayuno no entiende que sería un niño un poquito repito eh con traje corbata peinado con la raya al lado dicen puesto en realidad será por las prisas de hablarían cinco según se ha comido él incluso él hasta incluso un niño de cinco años en otras ocasiones Albert Rivera lo ha dicho mejor siempre también en cinco segundos creo que no se puede

Voz 3 16:38 gobernar España con quién quiere liquidar España creo que

Voz 0230 16:41 lo entiende un niño de cinco años no es esto si es una frase que acompaña mucho Albert Rivera dice algo y añade esto lo entiendo un niño de cinco años aunque a veces el niño que crece

Voz 18 16:52 lo siento mucho los buenos son los que pagan impuestos en los que

Voz 3 16:55 ley y los malos son los que amenazan ese salto

Voz 18 16:57 a la ley y esto lo sabe un niño de seis años

Voz 16 17:08 esta frase de Rivera

Voz 0230 17:10 tiene en realidad su origen en Groucho Marx aunque el niño de Groucho era algo más pequeño hasta un periodo de cuatro años podríamos a los Rivera de suma años para que no le acusan de plagio pero es importante señalar que Groucho Marx decía eso y a continuación añadía es todo otro es que era un crío de cuatro años a mi me parece chino Groucho Marx decía esta frase para reírse de sí mismo no lo decía despectivamente no decía

Voz 21 17:36 lo que yo digo lo entiende está un niño de cuatro años y

Voz 0230 17:39 no lo entiendo es que esto no era Groucho Marx He estaba haciendo lo contrario de lo que hace Luis Rivera que utiliza esa frase para decir que no piense como yo es que no sabe pensar porque lo yo lo que yo digo lo entiende esta un niño no lo entiendo un niño sólo caros boba

Voz 14 17:54 ya ya sólo cantar cada uno hacia por ese coro de fondo pero que queréis

Voz 22 18:00 ante qué queréis que queréis Coca ante si simplemente estoy buscando la solución cada político que me trae la corrupción realmente me desespera porque sus penas de cárcel tiene menos años que el niño tal vez Rivera que yo estoy fuera los años que realmente hablan de citas y nombrar club o de citas que que no se pueden citar pero Pablo Iglesias es un presidente que no pana nombrara Java sabes que ahora sigue Erreka porque en realidad yo quiero llegar al final realmente por eso la gente me grita ya lo estamos haciendo por eso arcano no te lo explica ahora mismo la pasé me la quitan Sánchez es como Carlos Sobera porque vive de las citas

Voz 16 18:37 claro

Voz 14 18:37 claro

Voz 23 18:42 qué pena

Voz 0313 18:45 cuando palabras para después con arcano ahí de momento twiterías va a tener interés

Voz 9 18:49 no

Voz 5 18:50 durante los con Madame Curie que tiene problemas con las equivalencias de tiempo alguien sabe a cuántos minutos humanos equivale el último minuto de la lavadora un hijo pregunta a su padre y la verdad sale a la luz el Twitter de Garcinuño papá que es el sarcasmo y tú me lo preguntas bienvenido el hablando de hijos le preocupa bastante el futuro no sé qué es peor si el mundo que estamos dejando a nuestros hijos o los hijos que estamos dejando nuestro mundo vamos con la iguana que sueña con un mundo de fantasía donde los conductores usen el intermitente os imagináis que inventan una luz parpadea ante para saber si el coche vamos a ir a la derecha o a la izquierda sería la hostia y prole Mazo en Houston que Twitter señor vegetal Houston tenemos un problema dime el comandante eso está turbado eso es grave lo grave es que no hay gravedad coño

Voz 9 19:52 después de las twiterías llegan noticias El Mundo Today

Voz 10 19:58 hola antidisturbios a punto de jubilarse Sepe

Voz 1981 20:00 asimismo durante la manifestación de los pensionistas aparta vieja les ha gritado a midiéndose también no ponerse las cosas difíciles ahora que por fin está a punto de retirarse varios compañeros tuvieron que separar los de sí mismo a las puertas del Congreso Pedro Sánchez lleva dos meses comiendo solo porque no cuenta con apoyos suficientes tras el fracaso de las negociaciones con Pablo Iglesias para compartir un pincho de tortilla adaptado por retirarse a un rincón del comedor y escuchar a Vetusta Morla con los auriculares el noventa por ciento de los conductores espera a que pite aldea tras para arrancar aunque el semáforo estaba en verde

Voz 0230 20:40 o el de atrás no se pone rojo yo no me muevo dice la mayoría de los españoles al volante según datos de la DGT Tráfico se plantea eliminar los semáforos porque de esto ya se encarga el tío de atrás

Voz 5 20:52 última hora Armand cuéntanos deja de levantarse cuando yo era su bebé porque él no se levanta cuando yo a ella hay que enseñarle el valor de la reciprocidad insiste la mal

Voz 1981 21:01 es gracias Arman vamos ahora con algunos titulares breves crear un curso de guitarra que sólo enseña los acordes necesarios para poder follar

Voz 16 21:12 si te actúa en nombre de su tatuador para que le hagan un descuento

Voz 1981 21:17 hacienda preguntará directamente a David Broncano cuánto cobra cada español les dicen los taxistas competirán con el agua gratis hay ofreciendo a los pasajeros pagó de su propia petaca antes una esquina de la plaza de España de Madrid anuncia que quiere separarse y los restos de Franco piden al Gobierno cinco minutitos más

Voz 16 21:39 muy bien venga Especialistas secundarios gala una bacalao todos

Voz 14 21:46 eso ayuda a hablar de cine visto

Voz 9 21:49 qué música tan era pues es nanas

Voz 14 21:57 escucha sí

Voz 5 22:08 vamos a hablar de cine con nuestro crítico de cine favorito cuando nuestro segundo crítico de decirle que les Agustín

Voz 14 22:14 el agustino hola buenas tardes qué bien

Voz 5 22:16 con tres recomendaciones para este fin de semana las recomendaciones que mola mucho verdad vamos seguir yo creo que de menos con cual empezamos pues siempre estamos con la película todos los todos lo saben de que es un documental musical lo comentamos los cuento una vez en los últimos años Julio Iglesias vive amargado

Voz 26 22:37 cada vez que sonríe y señala con el dedo pues todo el mundo

Voz 3 22:40 se dice hilos sabes pero quise

Voz 26 22:44 saben todos que él sabe sabe más que él no sabe lo que dicen que saber durante la película vemos cómo estos dilemas atormentan a julio y cómo afectan a su vida profesional e incluso personal la película es Buero recomendable si de colas en el cine con sueño bueno que es bonito aburrida no gritos sí lo mejor que sabe lo mejor su honestidad hay imágenes nunca vistas de Julio Iglesias por ejemplo con un calcetín

Voz 5 23:05 de ahí que Salek público con calcetines lo peor la banda sonora hablando sola vamos con la segunda recomendación cinematográfica que es el protector dos verdad pero sí que es una comedia sexual omeya sexual bueno Johnny Rowe se acaban de conocer y desea mantener relaciones vale pero son personas prudentes tiene miedo de contraer enfermedades de transmisión sexual hijos no deseados con pruebas que lo tienen protección a rodar películas y un poquito la odisea de esta pareja por encontrar un protectora batió pues que les permita liberar toda esa

Voz 16 23:40 energía seis y con con seguridad vale

Voz 5 23:42 entretenida látex E S B que ese calidad que hay presupuesto látex no pero como comedia falla porque te ríes poco o nada ofero o una mierda entre poco nada si la película el protector dos que es la segunda parte del no no esto es porque las expectativas de la pareja son altas lo que buscan son dos cuando no les gustan

Voz 17 24:02 sí

Voz 5 24:03 protector dos Isaías vamos con el mejor verano de vivida que es un drama apocalíptico

Voz 27 24:13 en está basado en hechos reales e hay yo soy basada en hechos reales bueno tras el Holocausto musical provocado hace dos veranos por despacito marino es un veterano

Voz 26 24:25 saben que el mundo no está preparado para otro ataque similar nosotros entonces la la Humanidad necesita que dos mil dieciocho tengo verano sin canción del verano vale un verano en paz marino y otros héroes anónimos todos ellos iban a jugar la vida para hacer realidad este este sueño nuestros las elecciones no es dura es directa no aptas para estómagos sensibles recuerda a veces incluso la lista de Schindler vale hay una escena de una de una boda donde bailan el despacito que sois Madrid la gente se ha ido de la gente se iba a decir

Voz 5 24:54 pues vaya si sino no a preparar desde fuera recomendable si te gusta sufrir el mejor verano de vivido Agustín Pavón gracias a estas recomendaciones ahora vamos a hacer se sabéis estas pequeñas sección películas sí sí sí según que segundos

Voz 0313 25:09 mi crónica pues si hoy Mauricio desde Isla

Voz 5 25:11 no sé o es al revés ahora no me acuerdo bueno nos envía su versión el diez segundos de Alien el octavo pasajero vamos a escucharla

Voz 10 25:19 pero ahora voy bien ahí

Voz 22 25:40 yo oigo yo estoy viajando por el espacio por el universo

Voz 16 25:44 el una alianza ya ya ya ya olla olla

Voz 22 25:46 está pasando Yao yo estoy viajando con el universo me encuentran los partidos esto el universo porque los máster son relativos cojo porque cuando llega el rapero sino dices la verdad aquí tenemos gravedad cero es decir que no es grave la mentira que Bigas estas en el espacio y me permite que siga realmente sabes que yo sigo su máster es como el espacio porque están suspendidos osea que hay un suspenso yo lo pienso yo suelto versos excelsos que tienes que volver a ver por eso dicen tres dos un acción para comprender esto tienes que darle la repetición y me dicen rima un poco pues decirle una palabra para ver cómo la cojo un gol lo meto por la escuadra para como lo ritmo es el carrusel a mi me gusta más el programa en fin no estamos aquellas que yo mola mazo Si esto es el Carrucel Creek yo meto un golazo pero bueno aquí termina arcano cuéntanos qué ha dicho Pedro Sánchez minutes resulta

Voz 28 26:38 tú

Voz 9 26:40 si piensas

Voz 0230 30:56 admita que qué pena me dais no que me a la Cadena Ser el nombrar no diga eso qué pena me da España

Voz 9 31:02 la primera se me duele España nuevos valores y me duele la Cadena Ser

Voz 35 31:16 Volvito

Voz 10 32:04 la Ventana con Carles Francino

Voz 14 32:08 bueno

Voz 0313 32:18 aquí seguimos en Todo por la radio en La Ventana sé que estáis deseoso si deseosas de viajar una semana más a Estados Unidos para transitar por el planeta Trump el la Pedro Duque en ese universo Marta del Vado Marta buenas tardes hola hola Av

Voz 1291 32:41 buenas tardes pues muy bien aquí siguiendo al presidente Donald Trump que esta semana se la pasado defendiendo al juez Brett Kavanaugh ya sabéis

Voz 3 32:49 sí que es el candidato que ha propuesto para

Voz 1291 32:52 a esa plaza vitalicia en el Tribunal Supremo Kavanaugh va a comparecer ante el Comité de Justicia del Senado otra vez pero ahora después de que una mujer denunciara públicamente que fue a

Voz 1915 33:03 cada sexualmente por este señor a ella

Voz 1291 33:05 que es una mujer sin ningún cargo público la han tenido que testifique también ante el Senado primero con cámaras ahora no está claro cómo va a ser eso finalmente en fin que Trump siente que tenga que estar pasando por esto él el juez no la denunciante

Voz 36 33:20 a ver lo hizo en descomposición estúpida en Sauber la hicieron gestionar de

Voz 1291 33:28 sé que este hombre no se merece estar pasando por esta situación porque la presunta agresión ocurrió hace treinta años

Voz 16 33:35 bueno Trans cree que es una maniobra

Voz 1291 33:37 obra de los demócratas para obstruir su administración

Voz 36 33:41 es claro Trump no lo entiende

Voz 1291 33:43 a la luz de esta obra Igual no lo entiende igual que no entiende a las diecinueve mujeres que le han denunciado a él por abusos cometidos desde los años ochenta hasta esta década el último episodio de agresión ocurrió en dos mil trece según según la denunciante en fin que en el universo Trump da para mucho pero Estados Unidos da todavía para mucho más si os quería contar hoy una noticia que hemos conocido esta semana y que puede tener consecuencias a nivel mundial y es que Coca Cola está estudiando si entrar en el mercado de las bebidas con cannabis

Voz 0313 34:16 perdón con Canalis decía

Voz 16 34:19 la empresa Na'vi con dos en estos Juegos besaron la empresa en un comunicado

Voz 1291 34:27 está en conversaciones con un productor canadiense de marihuana para sacar al mercado Pablo bebidas con CB de que es un componente de la marihuana no psicoactivos para incluirlo en sus bebidas todavía no he tomado ninguna decisión pero las acciones de la empresa canadiense se dispararon casi un veintiuno de

Voz 16 34:45 con él

Voz 37 34:48 bueno en realidad en Estados Unidos

Voz 1291 34:50 es ya han empezado a comercializar este tipo de bebidas no es la primera gran empresa que lo hace un ejemplo el grupo que fabrica la cerveza Corona anunció el pasado mes de agosto una inversión de cuatro mil millones de dólares para empezar a vender este tipo de bebidas con cannabis con dos

Voz 16 35:08 bueno habrá que recordar que Canadá es uno de los

Voz 0313 35:10 pocos países del mundo que tiene legalizado el uso recreativo de la de la marihuana por la cara y en Estados Unidos un debate no Marta a nivel federal

Voz 1291 35:18 sí porque en un total de nueve estados más en la capital aquí en Washington DC el uso recreativo de la marihuana es legal el uso terapéutico está regularizado en treinta estados de los cincuenta aunque la prohibición a nivel federal continua claro la industria legal de la marihuana está creciendo enormemente en los estados en los que está permitida sólo el año pasado obtuvo nueve mil millones de dólares en ventas que para que os hagáis una idea es el equivalente a lo que vende anualmente una conocida Arca de pañales en Estados Unidos los analistas estiman que esas ganancias van a superar los veinte mil millones de dólares dentro de tres años

Voz 1915 35:55 a las claras la Industria incoó

Voz 1291 35:58 oye cultivadores fabricantes minorista distribuidores laboratorios por la marihuana ya no es sólo marihuana se venden también productos procesados desde aceites a jabones bebidas dulces repostería gominolas en fin que todo eh

Voz 16 36:11 esto ha creando un par de años

Voz 0313 36:15 oye pero cómo se puede controlar de un estado a otro sea tú que vives en una ciudad donde es legal

Voz 0230 36:21 como controlando uno a otros que no os voy a entonces

Voz 1291 36:23 claro es mi es caótico de hecho aquí es legal el consumo pero no es legal la venta

Voz 16 36:29 tanto en Virginia por ejemplo que está

Voz 1291 36:31 y a diez minutos literalmente de The Washington todo está prohibido pero lo que nadie puede controlar es que la gente de ese estado venga aquí con

Voz 0230 36:39 suma vuelva eh

Voz 1291 36:42 sí es la regularización a medias claro porque lo como digo la puedes consumir pero no la puedes comprar y esto provoca muchas zonas grises por ejemplo es legal que un particular mayor de edad a veintiún años cultiven en su casa hasta seis plantas lleva encima dos onzas que son como unos sesenta gramos

Voz 16 37:01 el pero está prohibido tan rápido

Voz 1291 37:05 a era legal sesenta gramos que puede llevar sesenta gramos ir puedes regalar la mitad a otro a otra persona de mayor de edad pero está prohibido fumar en lugares públicos caro Washington cuando vengáis haberme lo vais a comprobar es una ciudad en la que vas caminando y frecuentemente huele a marihuana por todos lados al menos en mi barrio que a ver tampoco

Voz 14 37:26 de los Angeles dársele

Voz 16 37:30 es el de las Costner no es el de los Obama pero está mal

Voz 1291 37:35 tampoco es raro que vayas a una fiesta que la gente esté fumando aunque no lo pueden promocionar públicamente entonces qué pasa que hay eventos que se crean en redes sociales en los que no dicen ni lugar ni día si tú quieres ir si te interesa pues tienes que contactar en privado con los organizadores que te invitan a su evento privado digamos aunque sea en una sala o en una discoteca pero es que también hay otro tipo de eventos de charlas en grupo más didáctica ya sabéis que aquí son muy de echarlos en grupo Hitachi enseña los diferentes Suso los que puede tener esta planta a cocinar con mariguana los usos medicinales es hacer jabones entonces cuál es el principal problema para la ciudad bueno pues estaba hablando con el responsable de la Unidad de narcóticos del Ayuntamiento es el teniente Andy

Voz 0230 38:19 es decir no

Voz 36 38:21 sobre

Voz 1291 38:25 es que aquí no hay manera de comprar marihuana legalmente entonces quien quiera consumir legalmente sólo puede cultivar las o que alguien sea las regale porque en la práctica está prohibido todo tipo de venta esto que está creando un mercado negro muy difícil

Voz 16 38:41 a por las autoridades dicen que sí

Voz 0313 38:43 mis plantas antes da igual el tamaño

Voz 16 38:46 persona perdían el tamaño tamaño claro eso no los queremos que la iniciativa se setenta con desgarro con gente

Voz 1291 38:54 no tienes gente que te vende en la calle dice dice el teniente incluso más que antes de que se legalizar el consumo en dos mil dieciséis y tienes tiendas en las que se venden por ejemplo camisetas gorras tazas a cuarenta y cinco cincuenta dólares de regalo entre comillas una onza de marihuana

Voz 16 39:10 es como como ese barrio

Voz 1291 39:16 sí hay hay tiendas en en cada Manzano en cada en cada dos manzanas no

Voz 0313 39:23 oye una pregunta por poner mínimamente serios que el tema lo es también tú sabes si la negociación ha tenido algún algún impacto en los índices de criminalidad el que sea legal a lo mejor ha eliminado todo el mal rollo que rodea al mundo del de las drogas el tráfico de todo eso

Voz 1291 39:36 que se lo pregunte al teniente de momento no tienen datos evidencias que relacionen índices de criminalidad con la legalización del consumo de hecho el teniente estrujar pone el foco en otro tipo de drogas de diseño en las metanfetaminas en el lo que es

Voz 16 39:48 estos son los opiáceos sí que está pro

Voz 1291 39:51 cuando todas estas muertes en Estados Unidos y que preocupa muchísimo más sobre la mariguana de hecho dice que el sentido común y lo que estamos viendo de cómo funciona en la práctica pues les lleva a pensar que en un periodo breve de tiempo Se va a terminar legalizando a nivel federal

Voz 36 40:06 he hecho es muy muy muy bien

Voz 1291 40:13 que si se legaliza hará que no sea un montón de gente haciendo lo que puede para consumir sino que lo convertiría en una industria de verdad y que eso dice que sería beneficioso pues desde el punto de vista de seguridad pública dice que se puede equivocar a equivocar pero que él cree que en un periodo corto de entre uno o dos años vamos a llegar a la legalización completa porque dice que es casi una una obligación

Voz 16 40:36 muy bien Marta encantadas como siempre en bosques

Voz 37 40:48 esto

Voz 9 40:49 día

Voz 16 40:54 acusar a Ruiz bienvenida a se subsana vuelve a ver chalada si me identifica ahí

Voz 14 41:05 al el animal en cuestión

Voz 38 41:08 sí ha mantenido en de ciudad

Voz 0230 41:13 pero si lo hace

Voz 38 41:16 quizás hace extranjeros extranjeros si no no

Voz 16 41:18 pues no no es una paloma Pichón una paloma pero no todo vale

Voz 0313 41:24 no

Voz 16 41:28 on grasiento son cosas que no son ratas voladoras las

Voz 5 41:33 las contras come expira a las

Voz 16 41:36 bueno si se me decían lo que pienso no termina no llevó las cinco las seis exacto cinco Canarias pues como si aquí

Voz 1915 41:47 si hubiera fumado algo un señor que se llama fumé giro Cano que un investigador de la Universidad de

Voz 1291 41:52 Kioto en Japón el San preguntó

Voz 1915 41:55 en qué piensan las palomas hasta entonces este señor intentó meterse en la mente de estos pájaros ir la verdad es que descubierto algunas cosas interesantes que ahora me me voy a voy a suceder a contaros antes que nada porque sino

Voz 16 42:08 esto de de explicación tiene mucho sentido

Voz 1915 42:10 decir que las aves seguramente si intentas visualizar un pájaro es verdad cuando quieran mirar algo no mueven los ojos como los mamíferos que miramos de reojo hacia arriba hacia abajo mueven toda la cabeza e la giran hacia lo que está llamando su atención ballet bueno pues fue el giro Cano y una bióloga de Oxford diseñaron un diminuto casco que lleva incorporada con sensor de movimiento para intentar averiguar cómo las palomas mueven la cabeza hacia donde enfocan la mirada cuando están volando son grandes voladoras las palomas los investigadores probaron el casco con distintos ejemplares muchos lo rechazaron no eran válidos para para el experimento pero otros lo aceptaron bueno más o menos bien a estas que si las llevaron a unos cinco kilómetros soltaron para que volaran de regreso a casa eran palomas mensajeras al descargar los datos registrados en el mini ordenador que había incorporado al casco los científicos pudieron ver con detalle las maniobras de la cabeza la trayectoria de vuelo vale lo primero que observaron fue la gran estabilidad de la cabeza de las palomas en pleno vuelo apenas se tambalea a pesar de la resistencia del aire supongo que no sé si alguna vez habéis hecho

Voz 16 43:15 bueno o en un sitio aunque si realmente mandarlas bueno el aire

Voz 1915 43:21 he tenido mucha resistencia la cabeza se mueve así sin querer pues no apenas les mueve también descubrieron que sin tambalear giraban constantemente a la cabeza de lado a lado la mueven mucho más de lo necesario para la maniobra de vuelo hielos ellos creen los investigadores que es para escanear el paisaje cada giro de ciento ochenta grados van ciento ochenta Un poquito menos igual ciento cincuenta iban paisaje

Voz 16 43:45 al acercarse a los puntos de referencia

Voz 1915 43:47 una carretera o una montaña unas vías de tren lo identificaban ir reducían los movimientos lo que indica que hacen ese movimiento para buscar algo que les permita orientarse que puedan reconocer osea que cuando vuelan solas las palomas observan atentamente su entorno cuando vuelan solas porque las soltaron luego por parejas para saber más cosas de cómo usan los ojos cuando vuelan en estas circunstancias disminuyeron mucho los movimientos de cabeza

Voz 16 44:12 sin ir a todos lados miraban la una a la otra partido de vuelta impagada

Voz 1915 44:16 esto indica que el compañero de bandadas una señal visual clave es igual no hace falta estar tan pendiente de la carne

Voz 16 44:21 el anillo la montaña porque sus amigos chupando rueda de piensa haría lo al de la cabeza otro en los balances

Voz 38 44:30 nada al revés no la balance antro la mueven fea pero es absurdo porque ya Maresca mira Rosa las ratas

Voz 0313 44:45 la duda con otra debatimos sobre eso

Voz 39 45:00 no

Voz 38 45:09 no se da bien

Voz 25 45:16 sí

Voz 38 45:25 este es porque está bien

Voz 9 45:33 esto es porque llevamos

Voz 0230 45:35 con el caso de Torrelodones porque no es causal bien no no nos ha hecho como como lo muestran arrancó Rivera se comerlas tallo Chun porque además no hay

Voz 16 45:46 eh

Voz 0230 45:47 el caso de Torrelodones sabéis que ahí la grabación de una conversación dicho noticia que estamos dando en la Cadena SER hay un concejal del Partido Popular que conversa con la alcaldesa que es una agrupación electoral vecinos de Torrelodones lo hemos cortado antes

Voz 8 46:03 Taha

Voz 3 46:05 le trae un informe

Voz 0230 46:08 qué sugiere que en una obra pública se ha gastado dinero de más de esa conversación se deduce que el concejal está pidiendo a la alcaldesa que Vecinos por Torrelodones no se presente a las elecciones porque de esta manera ya no tendría sentido hacer públicos informe vamos a escuchar con atención porque hay ruido de fondo

Voz 17 46:29 si fuera así si fuera así no tiene ningún sentido Clio sigue adelante con esto año político ya no tienen ningún sentido sin los presenta el daño personal no de eso

Voz 0230 46:43 si fuera así si os retiráis no tendría sentido que yo siguiera con la denuncia que podría hacernos daño personalmente pero es algo que yo deseo que bueno ahora bien si os vais a presentar poco después

Voz 17 47:02 no presentar los seguimos con nuestra guerra en kilómetros

Voz 0230 47:06 me me duele más arraiga del todo seguimos con nuestra guerra atentos al tono casual debería aquí

Voz 17 47:14 a eso

Voz 0230 47:17 venía aquí para saber eso es bonito el uso del pretérito imperfecto que es muy propio de personas tímidas seguro que muchos de vosotros unos uno porque sois unos tímidos pero muchos de vosotros cuando entró en una oficina decir buenas tardes venía para saber si me podía indicar no decimos vengo para preguntar salvo que

Voz 16 47:38 a su nombre como Dios manda Turín cobraría Hacienda siempre condicionada

Voz 0230 47:46 el imperfecto e decimos venía para preguntar es una manera de restar importancia al acto de irrumpir en un espacio ajeno incluso hay personas tan tímidas que antes de decir lo que buscan se ven obligadas a toser

Voz 17 48:01 debería saber eso sí

Voz 3 48:03 sí

Voz 16 48:05 tímido S

Voz 0230 48:10 a todos les sale no venía un poco para saber eso perder

Voz 3 48:16 tiene que ser antes es decir lo que venía a saber

Voz 0230 48:21 que teniendo en cuenta lo que hemos escuchado hasta ahora para que tenga que toser lo que viene ahora tiene que ser fuerte no lo vamos a escuchar

Voz 17 48:27 ahora atentos si os vais con los Baixa presentar eh

Voz 0230 48:34 por decirlo claramente venía un poco para saber si os vais a presentar a las elecciones o no porque si os mis pues tengo que presentar una denuncia por irregularidades los presentadores no olvidó en caso de presentar la denuncia que lo sepas el castigo

Voz 1804 48:56 es muy grande porque si estos próspero prosperado lo poco muy poco

Voz 17 49:01 yo creo que es mucho castigo demasiado

Voz 0230 49:08 yo tampoco puedo comerme este informe pericial así como así porque es un informe que ha costado varios miles de euros

Voz 17 49:13 varios miles de euros que tenido que sacar del partido presenta musical que no batir

Voz 0230 49:19 no sacas miles de euros del partido y con esos miles de euros haces un informe pericial tienen que dar rendimiento porque si no te dicen oye gilipollez el rendimiento obtenido por esos miles de euros el rendimiento obtenido puede computarse en dos modalidades porque se ha presentado la denuncia o porque no se ha presentado pero es con la Alcaldía debajo del brazo porque los otros se han retirado en el caso de que vengas con la alcaldía de bajo el brazo Valle te pide explicaciones por los miles de euros

Voz 8 50:00 porque si te dicen de decidir apoyar tú contestó tengo las

Voz 0230 50:02 ella no se Cali por porque qué es lo que ha venido a buscar

Voz 17 50:09 queremos eso ha sido lo que estas buenas tardes

Voz 16 50:15 que ya la suya palabras para tres

Voz 0230 50:21 y fíjate que todo el proceso de este la denuncia al ruido que habría Podría hacerte daño y fíjate que yo creo que ese daño sería injusto

Voz 17 50:31 estoy seguro de que los lomos mucha gente no soy el defensor de vuestro estirar

Voz 16 50:41 bien bien nosotros no

Voz 17 50:44 oye escucha pero suelta a otro vosotros sois honrados

Voz 0230 50:55 piensas que yo voy a juzgar ahora no

Voz 17 50:57 muy añade esta frase genial

Voz 0230 51:01 dice vosotros sois honrados no podría decir lo mismo si hubieran intervenido algunas personas

Voz 17 51:07 de mi partido escúchame escuchamos lo podía decir muy probablemente sube el Inter

Voz 0230 51:19 tras Bugallo después de conocer estas informaciones la información que ha difundido hoy la Cadena SER después de conocer estas informaciones el Partido Popular ha tomado la drástica decisión de abrir expediente informativo

Voz 16 51:35 miedo a ver qué ha pasado no vaya a ser que sea una conversación que ha sacado de contexto

Voz 0313 51:48 esta tarde estará a la alcaldesa de Torrelodones con Javier Casal en en La Ventana de Madrid Lucía Taboada que a través de Internet

Voz 1915 51:53 pues ahora se cayera indagar estéis en la figura de otra alcalde del alcalde de Vigo Abel Caballero se llevado eso bueno pues bueno verdad

Voz 16 52:04 ha hecho muchas cosas yo no voy al campo no voy a opinar

Voz 1915 52:07 el último en Vilar pero sí porque tengo que volver es es mi ciudad natal pero os voy a hablar otra vez de Vigo con vuestro permiso

Voz 14 52:22 has dicho víboras los Parque Jurásico por favor

Voz 1915 52:26 bueno porque está en las redes sociales un vídeo que ha tenido lugar en

Voz 16 52:30 es verdad pero primero

Voz 1915 52:33 os voy a poner en antecedentes y luego ya os os hablo de este fenómeno viral no sé si sabéis que hace tres años apareció por error en una rotonda de Vigo un seto jurásico el dinosaurio arbóreo tuvo tal éxito que es el de bautizo en redes sociales como dinos seto el alcalde de Vigo Abel Caballero en vez de retirarlo como estaba previsto pues aprovechó el tirón de popularidad para plantarlo en plena Puerta del Sol de Vigo es decir en todo el kilómetro cero de la ciudad Dina se ha convertido desde entonces en un emblema hasta Pedro Sánchez compartió en su Twitter una foto con él y hasta tiene su propio habido videojuego

Voz 40 53:06 un nuevo juego dentro llama anodino seto UBS de Wall

Voz 1915 53:09 no

Voz 40 53:09 vamos a empezar a jugar bueno creo

Voz 16 53:12 los usuarios pero

Voz 1915 53:14 es bebé Chanel pero no nos conformamos en Vigo con dinos esto no no pasado en tiempo vinos seto empollón huevo que estuvo petrificada debajo de sus patas durante unos meses hasta que el huevo Klose uno Ignacio Niño otros siete jurásico más pequeñito que está a Onésimo no sólo vale ahora ya me pongo seria porque se tiñó este fin de semana fue decapitado si envidia colgada en redes sociales ve cómo un individuo se sube a lomos de Dino seto y al caer le corta la cabeza al pequeño alevín dinosaurio

Voz 41 53:50 este es el vídeo

Voz 1915 53:54 os pido silencia vamos a final el el sonido final donde sí