La Ventana (20/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

ah bueno yo yo a mí me da mucha rabia pensar que hay cosas endémicas en España pero sí que es verdad que hay culturas en las que yo mentimos lo sabemos mentir como con más facilidad no tal vez el catolicismo yo no lo sé pero el caso es que yo me acuerdo que en el año noventa y uno viajé a Estados Unidos a la Universidad de Virginia no hay porque estaba allí el que entonces era mi novio dando clase Nos enteramos de que los estudiantes firmaban una especie de compromiso cuando entraban en la universidad es bueno que se comprometían en esa especie de momento a no copiar otros claro para mí con mi mentalidad española con mis veintitantos años mentalidad española Gelabert

hacer trampas jugando al fútbol jugando a las canicas jugando al futbolín me ha dado siempre mucho apuro fíjate copiar no no a mayo era relativamente buena estudiante yo no yo no recuerdo haber copiado copiado

ha dejado que me copian es decir lo echó todo a nivel de frecuencia infantes echar una mano sí no sé si eso sí que lo echo he visto hacerlo o no y que a mí me me recordaba esa película de Woody Allen te acuerdas que ponen una fábrica de galletas en una un horno de galletas para para hacer un túnel y robar en un banco una cosa así y al final la la tienda de galletas va fenomenal tanto es así como que no me acuerdo cómo se llama la película pero tan tanto es así que que se olvidan durante un tiempo que en realidad han puesto esa panadería para robar no entonces yo creo que eso pasa a veces con la cuando Thiem peñas en copiarlo en hacer chuletas de tal manera dices pero si te lo estás aprendiendo

sí yo creo que sobre todo vivimos en un momento en el que importa más la estética y la ética es una vamos refleja bastante bien lo que está pasando es cierto yo estoy muy de acuerdo sobre todo con el enfoque que el estáis dando creo que lo fundamental también es no dramatizar en exceso no no no dejen de leer con tanta afectación la importancia del conocimiento el conocimientos muy importante pero es verdad que hay que intentar que bueno el método que la gente joven entienda que no hay nada más satisfactorio que conseguir las cosas por uno mismo y sin trampas es verdad pero tampoco sacando los pies del tiesto volvió a todos locos pensando que todo es un desastre

Voz 30

25:17

no sé yo también le he dado muchas vueltas es verdad muchas veces también he pensado si yo qué sé algo existe la carezcan hoy en Lazarillo en el fondo no no creo que seamos tan diferentes de otros no no me no me parece que que haya más tendencia a la corrupción o a la mentira en España que en otros países yo creo que no yo creo que sí que es verdad que hay que diferenciar muy bien entre grupos de muchachos que están en plena etapa adulta no es lo mismo que una persona adulta trate de apropiarse de lo suyo que el hecho también natural no de que algún alumno de echarle el ojo al examen del de la vamos a tomarlo bueno con naturalidad tratar tampoco de de de de pensar que esto es una cosa terrible pero bueno si explicar que bueno que cada uno tiene que intentar no por mérito propio llegar hasta donde pueda sin más