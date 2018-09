La Ventana (20/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la

Voz 0313 00:02 tarde las seis en Canarias la primera ministra británica se marcha de la cumbre de Salzburgo anunciando que va a presentar una nueva propuesta sobre Irlanda para intentar cerrar un acuerdo sobre el Brexit de hecho los Veintisiete la esperan para octubre y eso es bueno o malo Griselda Pastor buenas tardes

Voz 2 00:23 hola muy buenas tardes bueno pues veremos de momento propuesta nueva sí pero no se sabe cuándo ni tampoco me acepta como

Voz 1539 00:30 en la que la Comisión tiene sobre la mesa hasta el punto de ignorar a Barnier que hasta el momento es el negociador en el tema lo escuchamos lapsus que he tenido una reunión bilateral muy franca con Donald Tusk presidente del Consejo Europeo que me ha ratificado el compromiso Ab7 para obtener un acuerdo lo antes posible aunque hay cuestiones por resolver y el acuerdo depende del pacto sobre Irlanda quién no puede quedar dividida en dos territorios ha vuelto a repetir un problema al que se supeditan claro los plazos de una negociación que se acerca el final sin saber si habrá prórroga pendientes de conocer que pondrá May sobre la mesa en octubre

Voz 0313 01:10 pues ya lo veremos más noticias Ester Bazán pues empezamos con unas denuncia de Izquierda Unida que de no

Voz 1454 01:16 Evo pide que la reforma de la ley mordaza

Voz 0313 01:18 el avance porque está paralizada en el Congreso

Voz 1454 01:21 asegura que ya son siete meses a pesar del compromiso del actual Gobierno de acabar con ella nos lo cuenta marrón

Voz 1441 01:27 Izquierda Unida denuncia que desde el veintisiete de febrero fecha en la que se cerró el plazo de enmiendas ni siquiera se ha convocado la ponencia parlamentaria para avanzar en la reforma y advierte de que como nos empieza a trabajar con urgencia la polémica ley del PP no podrá drogarse ya en esta legislatura Ricardo Sixto diputado de la coalición

Voz 3 01:44 dónde está el interés a una voluntad en que la reforma de la ley mordaza no avance en esta Cámara reivindicación ciudadana y política apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto por el Partido Popular esto es inadmisible a pesar de los compromisos del presidente del Gobierno en la moción de censura

Voz 1441 02:00 Izquierda Unida ha enviado sendos recursos de amparo a la presidenta del Congreso ya la comisión de Interior recuerda que mientras pasa el tiempo las multas por la aplicación de esta ley siguen llegando a los ciudadanos vamos a

Voz 1454 02:10 ahora Estados Unidos sea registrado un tiroteo en Maryland hay varios muertos y heridos el autor de los disparos según la policía se encuentra en estado crítico en un hospital ampliamos con Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 02:21 buenas tardes ha ocurrido a las nueve de la mañana en Aberdeen Maryland en una zona industrial escuchamos al sheriff del condado

Voz 0313 02:29 Ángel mot mot

Voz 1510 02:33 firmado múltiples víctimas los medios locales citando fuentes oficiales hablan de al menos tres muertos y dos heridos el agresor o agresora está detenido en condición crítica al sheriff no ha dado detalles sobre su identidad los motivos por los que ha cometido el tiroteo o como ha resultado herido pero ha confirmado que ninguno de los agentes ha disparado el FBI se ha desplazado a la zona aunque asegura que ya no hay riesgo en esa área

Voz 4 02:54 los quedan los deportes Toni López buenas tardes por nuestro buenas tardes en marcha la fase de grupos de la Europa League minutos salir del Sevilla cero Standard Lieja cero en minuto ocho del Villarreal uno Glasgow Rangers cero gol de Carlos Bacca en marzo también partidos importantes como el PAOK cero Chelsea uno con Kepa Marcos Alonso Pedro Morata titulares o el Olympique de Marsella uno entrante Frankfurt cero a las nueve más partidos entre ellos el regreso del Betis a Europa juega en Grecia contra el Olimpia

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com

Voz 2 05:38 no

Voz 11 05:52 también quién débil

Voz 2 05:56 sólo seis minutos de la tarde las seis y seis en Canarias si les gusta la naturaleza esto que estar escuchando es una auténtica maravilla

Voz 0313 06:08 estos son sonidos que nos hace y de nuestro compañero Carlos de Ita del Valle de Ordesa y Monte Perdido muesca porqué porque hoy celebra los cien años de su declaración como como Parque Nacional esta mañana ha recibido la visita el Rey bueno todos los actos institucionales pero lo que más nos interesa está ahora pues es poder transmitirles una fotografía sonora allí mismo junto al río Ara concretamente se encuentra una compañera de Radio Barbastro Laura Carnicero y creo que unos lo podrá facilitar Laura buenas tardes

Voz 1539 06:47 buenas tardes Carlas entorno Ordesa empieza a caer la luz del atardecer pintando de colores a más intensos el verde de las montañas y el gris de la piedra que cubren las fachadas de los edificios de este pueblo que es también la puerta de entrada al parque nacional de Ordesa he perdido los últimos caminantes regresan a esta hora de la pradera de Ordesa al centro de visitantes que es también el punto neurálgico informativo de todo lo que esconde este porque el Valle de Ordesa ahí el río hará fueron los primeros escenarios en recibir la máxima protección medioambiental en este país junto a otros espacios del Parque Nacional de Picos de Europa en estos terrenos habita el quebrantahuesos una de las especies recuperadas después de estar al borde

Voz 2 07:32 sus caminos

Voz 1539 07:33 todos sus rincones sus vistas sus cascadas atraen cada año a más de seiscientos mil visitantes fue una joya paisajística y natural que quiere seguir manteniendo su esencia para que cuando sea visitada dentro de otros cien años los mismos caminantes puedan disfrutar de este mismo atardecer fuera sobre cogerse con la belleza de este espacio

Voz 12 07:58 y sí sí

Voz 13 08:23 a mí

Voz 14 08:41 lo han pintado buenas tardes

Voz 0313 08:44 cuántos años que usted guarda mayor del parque Juan

Voz 15 08:47 el G K cuarenta años cerca de cuarenta años que en años sesenta hasta noventa y nueve

Voz 0313 08:53 y en esos cuarenta años de qué está más orgulloso

Voz 15 08:56 pues de formar a la gente de aquí a última cabra hispánica estaba adquirir Ordesa Irán

Voz 16 09:06 pero a última cabían algo y la mató

Voz 17 09:10 vaya ha habido más porque eso hizo usted guardas Juan si se lo puedo preguntar

Voz 16 09:15 porque solamente a veces que cuando ellos de guarda había guardar salieron dos y entremos ver de aquí del pueblo

Voz 0313 09:23 eh

Voz 16 09:24 así y os salió director entre otros estado varios años hasta los ochenta y guardar solamente

Voz 0313 09:34 que elabora esa hecho en todo este tiempo protección

Voz 17 09:37 formación de protección

Voz 16 09:39 tú la alianza del parque informar sobre todo lo formar y luego echábamos comido a la cabra hispánica también yo limpiaba vamos caminos hay muchas cosas que contrastábamos adquiere pueblo

Voz 0313 09:52 cuál es el mayor peligro en una zona en un en un paraje natural como ese cuál es el mayor peligro el fuego por ejemplo

Voz 16 09:58 el fuego principalmente de fue muy muy bueno muy peligroso pero años que he estado un incendio di ni nada aquí poco ni nada

Voz 17 10:08 no sólo incendio en todas las zonas

Voz 16 10:10 ni uno nada

Voz 17 10:13 para evitarlo o ha sido un poco de suerte Tavernier

Voz 16 10:15 a informar a la gente pues como se prohibió la zona de acampada pues la gente entiende hacen parque y eso es para la el sentido eso es previo

Voz 0313 10:32 Juan con casi cuarenta años de experiencia Le quiero preguntar a la gente ahora respeta más el el padre de la naturaleza en general y este parque en particular o vamos a peor Llopis

Voz 16 10:42 yo creo yo creo que lo respetar la limpieza de papeleras así todo yo creo que lo respetarnos favorable y luego como hay más vigilantes ahora que antes pues ahora sí vueltas si eso es mejor

Voz 0313 10:56 tendrá usted en tanto tiempo de experiencia un montón de recuerdos me ha contado lo de la última cabra cuénteme algo que les venga a la cabeza los ese algún momento de peligro un momento de alegría

Voz 16 11:07 pues mire antiguamente aquí solamente se empeñaba un Montañeros hacia daño algo teníamos que guardar del parque y la Guardia Civil ha recolocado auxiliarle es como lo había otros medios helicóptero y nada pues lo teníamos que lo hace todos los rótulos

Voz 17 11:24 has salvado usted mucha gente Juan

Voz 16 11:26 ante principalmente como hasta las cascadas antes que no había pista ahora hay pistas tal agradar de Suazo pero antes tenemos que ir andando todo con con una los compraron y eso ya está u

Voz 0313 11:41 quién quién le a quién le ha tomado el relevo a usted alguien del pueblo también no alguien venido de fuera yo

Voz 16 11:47 no la metió muy bastante gente de fuera pero ya de alguno de aquí de pueblo también

Voz 0313 11:52 pues no se retire Juan porque creo que nuestro siguiente invitada me parece que la conocen poco

Voz 17 11:57 sí que él es muy clara me buenas tardes hola

Voz 0313 12:02 si se deja de Juan para que lo sepan los oyentes si trabajan en el Centro de Visitantes del del parque desde hace cuánto tiempo hoteles

Voz 18 12:11 pues se mira con dieciséis años empezó a trabajar durante pero trabajamos en verano solamente cuencas teníamos vacaciones dos o tres meses pero bueno acabamos para nuestros gastos y eso y luego ya estudié Magisterio

Voz 17 12:27 si ya antes se lo voy ya de forma continua

Voz 18 12:30 en la oficina de Huesca en el Sober de ochenta y se hizo así

Voz 0313 12:33 oye tú unos definirías un poco cómo es el el perfil así de promedio del del visitante de Ordesa viene gente joven gente más maduras son todo montañeros viene mucho extranjero

Voz 18 12:45 sí mira tener depende mucho de la época del año

Voz 17 12:48 sí

Voz 18 12:49 habrá aumentado Vincenzo el turismo extranjero sobre todo en los meses de abril mayo y eso tenemos mucho ir curiosamente

Voz 17 12:57 tenemos muchísimos irredenta así malamente juntas oye son has preguntado porqué hay alguna razón no lo es

Voz 18 13:03 sabemos por qué pero luego desea lo mejor promoción y también en muchos japoneses

Voz 0313 13:08 bueno japoneses hay en todas partes tanto pero sí que me deja un poquito sorprendido

Voz 18 13:16 muchísimos sí sí luego en verano pues es más turismo español y familias me ha puesto muy de moda el turismo de otoño transversal de las sayas el cambio de colorido grasa ya lo Express no sabes

Voz 17 13:32 a debe estar sensacional claro está está precioso entonces cuál es su rincón preferido del parqué

Voz 18 13:38 mí me gusta mucho el hecho

Voz 17 13:41 la del Estrecho

Voz 0313 13:42 sí describe la un poco como describe la altura que tienes y es muy si es muy muy muy ancha en su caída de aguas muy estrechito que son muy bonitas también así

Voz 18 13:52 me pues es es cuando llegas ves un trozo bastante amplios

Voz 17 13:57 a la roja

Voz 18 14:00 pues baja la cascada dependiendo de la época del año pues claro baja muchísimo más caudal lo

Voz 0313 14:07 qué altura que altura puede

Voz 18 14:09 pues no sé lo que puedo decir con exactitud la altura pero vamos es impresionante y este verano de este año y una vez que fui estaba con una luz que había caído paralelo

Voz 17 14:22 que viene Juan su rincón preferido del parque cuáles

Voz 16 14:26 sí sí para mí la calcado en este hecho

Voz 17 14:31 la otra cuál ha dicho plan las gradas y eso qué es

Voz 16 14:36 qué va el agua de la del río baratas por todas las escalas como una casa escalinata de una casa

Voz 0313 14:43 está bien o sea siempre siempre siempre escenarios donde donde esté presente

Voz 17 14:48 sí sí siempre él les hasta qué punto

Voz 0313 14:51 yo para el relevo generacional lo de lo de tu padre de tantos años ido

Voz 17 14:55 verdad

Voz 18 14:56 hombre pues la verdad que bastante porque porque claro pero al estar trabajando él allí poseía toda la vida oído pues el Parque de Ordesa no sé qué hiló claro a raíz de eso pues la gente joven ya teníamos un puesto de trabajo en verano ya tú empezabas con la dinámica sabes la venta bajamos bastante gente del pueblo allí antiguamente más que ahora

Voz 0313 15:19 me has dicho has dicho antes que estudia te Magisterio llegaste a ejercer alguna vez

Voz 18 15:24 no no no porque justo acabar ya me ofrecieron un puesto en la oficina del parque en Huesca un contrato que les faltaba gente ella poco a poco me fui quedando es que aquella pasé las pruebas y a se fija yeso llegaban dedicado a esto

Voz 0313 15:39 no te lo planteas no cambiar visitantes por chavales de momento no entra en sus planes no

Voz 18 15:43 entre ya y ahora ya después de tantos años ya

Voz 17 15:47 Juan han visto al Rey esta mañana por casualidad que sí si él Hay que él ha dicho

Voz 16 15:53 eh don Juan Carlos exprime cantando con él

Voz 17 15:57 da caza caza mayor caza mayor o caza menor al rebeco

Voz 16 16:03 así que cuando venía Marqués de Urquijo venía con él también hay hizo lo he dicho al al príncipe también

Voz 17 16:12 tenía tenía buena puntería al Rey emérito o no Numan que Luis Martín Burlada vendíais Martín no no pero algo vieron algo da algo vería que no sí bueno había bastante lo lo lo pudimos bueno bueno

Voz 0313 16:25 bueno viene mucha gente todavía se puede cazar en el parque natural

Voz 16 16:29 no en el parque nada era el parque que les vaya a buscar duelo

Voz 17 16:34 está muy bien está muy bien fundada Juan Pedro Juan Michel es que

Voz 0313 16:39 qué muchísimas gracias a los dos por este por este ratito felicidades por la parte que les toca del aniversario y nada larga vida al parque de de Ordesa y Monte Perdido que sean auténtica maravilla de verdad

Voz 17 16:50 muy bien muy bien en todos ellos se les

Voz 18 16:53 de que La Ventana verde siempre abierta para vuestra

Voz 17 16:56 me voy a ver si hacemos enviado programa ahí sabes bombillas por ella un beso adiós adiós adiós

Voz 2 19:08 cuando no han estado llegando cartas al programa sin cartas cartas

Voz 20 19:15 casi pero a una Sirte apetece hablar nos vamos a ir muy atrás en el tiempo Felice tema bien

Voz 2 19:24 en Aquí hay dragones el podcast que sólo los pares que hay gente que dice que los programas impares no los está encontrando hay gente que sin cultura música literatura mucho humo hacemos sino que ser humano principio Javier Cansado Juan Gómez Jurado Rodrigo Cortés y Arturo González Campos

Voz 21 19:47 yo no hablo ya disponía

Voz 2 19:49 en Podium podcast

Voz 0313 19:51 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana

Voz 22 19:53 aquí en la SER

Voz 1804 19:57 red aquí en la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tráfico

Voz 0159 20:03 accidentes complican la circulación uno de ellos en la A uno en Alcobendas genera circulación lenta a lo largo de cinco kilómetros dirección Burgos otro en la A3 genera tres kilómetros de retenciones en Rivas Vaciamadrid dirección Valencia otra alcancen la dos genera tráfico lento en Torrejón de Ardoz sentido Madrid más dificultades de entrada a la capital por la A uno hasta nudo Manoteras la dos en Canillejas y acceso a la M treinta y la M seiscientos diez en la zona de la Universidad Autónoma Traffic con lento además de salida de la capital por la A cuatro en Pinto la A5 en Alcorcón en la A42 en Getafe Fuenlabrada y también en varias vías en ambos sentidos como la cuatro en San Cristóbal de los Ángeles y las seis en El Plantío Majadahonda

Voz 2 20:41 un matriz diferente en el que puede circular con libertad con menos contaminación bonificaciones al apartar es posible gracias a negro un crossover inscrito

Voz 23 20:49 en su segmento con cambio automático que se recarga solo hoy ahorra combustible verá tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un híbrido asqueado

Voz 0867 21:02 el Partido Popular mantiene está ahora en su puesto el concejal del chantaje la alcaldesa de Torrelodones

Voz 24 21:09 si os vais a presentar todo lo seguimos con nuestra guerra equivocarse nada si no os vais a presentar

Voz 0867 21:17 luego claro el Partido Popular abre expediente informativo Ángel Viñas y pone en marcha el ventilador para jugar al despiste acusa a la alcaldesa de Torrelodones sin pruebas de realizar la grabación a este medio que las ha emitido de emitir fragmentos sesgados de la misma por la parte que nos toca tenemos la grabación completa los cuarenta y cinco minutos con dos segundos y escuchándole uno se da cuenta de que el verdadero de problema del Partido Popular no lo tiene con los independientes de Vecinos por Torrelodones lo tiene con sus propias filas dado el interés que existe sin el Partido Popular de Madrid por escuchar la grabación completa a esta hora avanzamos lo que piensa el concejal al que mantienen en supuesto de sus compañeros de partido no se corta dice que está rodeado de hijos de puta como son

Voz 24 22:01 dos tengo adversarios en mi partido que enemigos sabía

Voz 2 22:07 no de vivos tenemos auténticos hijos de puta pero nos consta mucho crecen los hijos de puta

Voz 25 22:17 el caso te lo crees que tiene O'Neill pero nos presentamos porque sabíamos que ocultaba el Partido Popular esto es lo que me está diciendo que evalúe agregó Street insisto para que vuelva a Velasco que la puso ilusión no lo acabo de entender que las que hacer algo si tengo las

Voz 24 22:37 evidentemente no siga contando con Esparta la dejen

Voz 0867 22:40 nuevo crecen los hijos de puta como champiñones en referencia al Partido Popular Ángel Viñas siguen ese partido hijos de puta según él relata además cómo la presión de ciertos promotores inmobiliarios de la zona ha provocado entre otras cosas la salida de la anterior portavoz Jorge García insisto el problema del PP no es el túnel de las seis el problema del PP es el túnel de la corrupción que perforó esa localidad a golpe de hormigonera durante años un poder que algunos aprovechándose de la marca PP tratan de recuperar echando mano de todo depresiones de amenazas de Chan Agesa La Ventana de Madrid siete de la tarde y veintitrés minutos Elena Biurrun alcaldesa de Torrelodones qué tal muy buenas tardes bienvenida bueno

Voz 26 23:22 las tardes bueno usted estuvo en esa reunión con el concejal

Voz 0867 23:25 niñas nosotros hemos escuchado su voz la de viñas tenemos nuestra propia lectura se sintió usted víctima de un chantaje durante esa reunión

Voz 26 23:34 absolutamente no yo a nivel personal sí me sentí chantajear como presidenta de Vecinos por Torrelodones absolutamente

Voz 0867 23:42 había coacción

Voz 26 23:43 eso lo dirá el tipo penal lo con califica el juez lo están estudiando

Voz 0867 23:48 se lo digo porque el Partido Popular asegura que no hay chantaje

Voz 26 23:51 bueno eso lo dice el Partido Popular como tantas otras cosas

Voz 0867 23:54 que ellos rechazan en cualquier caso la actitud y las declaraciones que ha realizado este concejal Ángel Viñas van a llevar ustedes ante la justicia contenido de la grabación porque de momento no ha actuado es decir hemos conocido el contenido sabemos lo que pasó en esa reunión pero de momento que sepamos ni la Fiscalía actuado de oficio y ustedes han llevado ante la Fiscalía ante el juez las grabaciones

Voz 26 24:16 bueno nosotros estamos con nuestro abogado de cabecera que gracias también al Partido Popular ya tengo un abogado penalista de cabecera este abogado lleva desde el martes estudiando y preparan no lo que se vaya a presentar

Voz 0867 24:26 es decir que queda abierta la puerta a emprender acciones legales absolutamente lo van a hacer absolutamente el abogado que les dicen que estamos tardando el Partido Popular le acusa a usted y realizar la grabación hice lo pregunto directamente realizó usted la grabación que hemos escuchado

Voz 26 24:45 tu mente no

Voz 0867 24:47 se lo digo para despejar cualquier duda porque la acusan a usted de una nota de prensa la tengo aquí delante de hacerlo

Voz 27 24:53 la he leído me reservo

Voz 26 24:56 parte de las opiniones personales que me generas otra rotundamente no

Voz 0867 25:00 usted se crean Ángel Viñas cuando dice que que actúa en solitario cree que cualquier movimiento cuando la cita a usted para la reunión en lo hizo digamos a título personal que que que en ningún caso esos movimientos se debían a ninguna orden de de algún superior por parte del Partido Popular

Voz 26 25:19 pues mira voy a ser muy clara como ya son casi doce años lidiando con esta gente porque cambian las caras pero en el fondo son todos los mismos pues no no termino de creer nada no me puedo creer absolutamente nada estará ahí las pruebas en en febrero de este año dos mil dieciocho en el Twitter de Partido Popular de Torrelodones dicen saliendo de la ejecutiva planificando la primavera iba metedura de pata es que tienen una foto de un proyecto en el que pone judicialización del paso inferior la metedura de pata Diego porque la captados nosotros y a partir de ahí sabemos perfectamente que lo tienen todo orquestado en calidad de que viene este señor a buscarme información de la marca Vecinos por Torrelodones por lo tendrán que decir ellos

Voz 28 26:02 no de cómo se produjo

Voz 0867 26:04 sea no le llaman a usted por teléfono le llama Ángel Viñas le propone quedar cómo cómo se produce esa cita y cómo se cierra

Voz 26 26:13 que es muy es que es todo tan tan sencillo yo recibo una llamada de él también creo decir como tantas otras veces he recibido de todo el resto de concejales de la Corporación puede también adelanto me reúno con quién quiero cuando quiero donde quiero faltaría más que no tengo que dar explicaciones a nadie dicho esto me llama por teléfono me pide verme tiene temas urbanísticos que hablarme respecto al paso inferior inciso este señor a día de hoy es el portavoz de Urbanismo del PP de Torrelodones portavoz de Urbanismo del PP de Torrelodones no quiere verme en Torrelodones como vivo en Las Rozas no tengo inconveniente en acercarme a Las Rozas no hay más

Voz 0867 26:53 se ven en una cafetería verdad no están ustedes solos

Voz 26 26:57 no

Voz 0867 26:58 tiene están ese encuentro en ese encuentro está también

Voz 26 27:00 en Jorge García concejal del Partido Popular Santiago Fernández concejal de Urbanismo que para evitar llames chascarrillos si además de muchas otras cosas también es mi marido

Voz 0867 27:10 bueno no es delito en la otra y quiero que escuche al número tres del Partido Popular en Madrid que se llama Alfonso Serrano

Voz 29 27:17 lo dejas sorprender la actitud de este concejal que desde luego no era conocida por la dirección del grupo municipal de la dirección local de la dirección regional del partido también sorprende sinceramente que una alcaldesa se reúna con un concejal de El parte de la oposición que no es el portavoz

Voz 0867 27:34 que no es el portavoz bueno pero usted me está diciendo que si es el portavoz en materia de urbanismo es decir que tampoco es un don nadie

Voz 26 27:40 vamos a ver es que si algo tenemos es que tenemos todo publicado por favor invito a cualquiera a entrar a los vídeos de los plenos del Ayuntamiento de Torrelodones y que vean las intervenciones de los de los concejales del Partido Popular se lleva el protagonismo Ángel Viñas porque es el portavoz de urbanismo medio ambiente que se lleva un pleno pues en su inmensa mayoría es urbanismo medio ambiente hay un portavoz económico el portavoz oficial que no se que lleva sinceramente

Voz 0867 28:05 es decir que que hay un portavoz titular y hay un portavoz en la sombra que es este señor

Voz 26 28:09 bueno no sé la sombra es que está

Voz 2 28:12 a organice que dirige el grupo municipal del partido

Voz 0867 28:14 por yo dones

Voz 26 28:17 hago yo en mi grupo municipal lo ganan el resto de grupos allá ellos

Voz 0867 28:19 alcaldesa el el Partido Popular sugiere fuera de micrófono que ustedes y el concejal Viña seis y ustedes tienen un medio pacto para bueno dinamitar la denuncia ante la Fiscalía de del Tribunal de Cuentas y de paso también a la actual dirección del PP en Torrelodones que no le gusta Ángel Viñas

Voz 26 28:38 yo creo que en el Partido Popular de Madrid ha visto muchas series de verdad no tengo otra cosa más que hacer yo en este momento de mi vida que aparte de estar a ocho meses de dejar el puesto en el que estoy está dar el relevo al equipo que viene soy la presidenta de Vecinos por Torrelodones yo no voy a tener que perder ni pierdo el tiempo con idas y películas de para no dormir con el Partido Popular en absoluto es que yo no hago más que decirnos que yo llevo ya casi doce años doce años conociendo sus formas sus a sus tretas de Pérez yo de verdad que no que no saben perfectamente que nuestras lo saben lo que ocurre es que quieren como sea que la marca Vecinos por Torrelodones desaparezca del panorama

Voz 0867 29:21 Duran lo quieran lo explican

Voz 26 29:24 lo explica en la grabación explica

Voz 0867 29:26 la gente que se quieren repartir los votos entre Ciudadanos y el Partido Popular

Voz 26 29:30 tendrán que explicarlo en de Ciudadanos Partido Popular nosotros la marca Vecinos por Torrelodones está ahí se presenta a las elecciones del dos mil diecinueve mal que les pese

Voz 0867 29:39 por qué Ángel Viñas dio el paso de reunirse con usted que gana él porque no sé pero aparentemente tenemos la impresión no que perder va a perder mucho de momento su cargo en las próximas horas

Voz 26 29:52 a saber el a mí me lo dice él me lo dice en un momento dado es el me habla de de que garantiza nuestra honorabilidad tiene clarísimo que no hemos metido la mano en las arcas cosa que por el contrario no cuestionará de los miembros de su equipo me llega a decir el tiene clarísimo Nos pone como ejemplo de haber desbancado al PP día más me dice es que se me quedó grabado porque me dice ya no que desbanque es al PP sino por la capacidad hacer juego sucio que tiene el PP me dice a mí un concejal del PP es que ocurre esto gente no se da cuenta que ya son muchos años a su lado y que hemos aprendido a defendernos de ellos es que no se dan cuenta que a mi señor Alfonso Serrano ni nadie del Partido Popular hoy me va a dar lecciones de decencia ni de ética ni me va a decir con quién tengo o no tengo que reunirme lo que tienen que hacer de verdad es parar parar de una vez la maquinaria que tiene montada limpiar y empezar de cero respetar y que dejen de darnos explicaciones ni ni ni lecciones de moralidad a los demás a los demás a mí

Voz 0867 30:49 no alcaldesa hemos arrancado el programa con otro fragmento de la grabación de esa reunión el concejal a admite abiertamente que su partido está lleno de hijos de puta es cierto que a su juicio y usted que conoce bien además de la zona como indica Viñas que el P P director lo dones no no lo controla Madrid que lo están controlando promotores inmobiliarios y otras fuerzas vivas de del municipio interesadas básica

Voz 26 31:13 pero lo vamos a dar lecciones por Torres nace en febrero del dos mil siete tenemos en histórico en hacemos por lo que hacemos porque el desmadre es tan brutal el control del Ayuntamiento es tan brutal por aquellos que se estaban beneficiando de ese pelota ACS boom que aparecemos nosotros los doce años después están las mismas caras parte de esos promotores siguen estando en primera línea sino ellos en primera línea tienen una representantes que la propia ejecutiva del PP local hay gente muy vinculada a uno los promotores que quiero que recordar un promotor que ha saltado a la luz que pidió un préstamo en la Caja de Ávila por veinte millones de euros sobre una parcela que vale seiscientos mil no ha pagado un euro a uno le ha ejecutado ese promotor tiene una persona de su confianza en la ejecutiva del PP local por favor estamos hablando de dos mil dieciocho Vecinos por Torrelodones nace en el dos mil siete no han cambiado

Voz 0867 32:08 es verdad es cierto como Se se deduce de la conversación que ustedes mantienen que determinados promotores y determinadas personas interesadas en controlar al Partido Popular en la localidad digamos que amañar un las votaciones para que se cambiará el actual portavoz del PP en ese ayuntamiento y que por tanto saliera Jorge García que había sido hasta ahora ese portavoz de es cierto que se infló el censo yo hice vació luego que buena parte de los miembros que aparecieron de repente en el Partido Popular ya no están

Voz 26 32:36 no me quiero meter en la guerra ni quiero saber nada lo que hacen de verdad me parece tan tan apetitoso que yo yo Mr

Voz 0867 32:43 creo yo en los cuarteles de Vecinos por Torrelodones muy a la denuncia al escrito que quieren elevar ustedes sabían desde hace tiempo que que estaban trabajando en esto como como nos ha contado se produjo alguna irreal

Voz 0827 32:53 la alcaldesa en el pago de la obra es cierto como dice él

Voz 0867 32:56 tío popular que se podrían haber ahorrado casi cuatrocientos mil euros

Voz 26 32:59 falso rotundamente falso mira hace ya dos años ahora más también invito a todo el que quiera que vea mi respuesta en el pleno ordinario del ocho de noviembre de dos mil dieciséis en el que les responde este señor en el minuto veinticinco de ruegos y preguntas el que ella le dejó muy claro que vaya a denunciarlos ya que nos deje de dar la tabarra hay que vaya denunciarlos ya hay un precio cerrado firmado con las eh que han pagado el paso inferior que han sido el Casino y la Kutxa el propia desde el suelo daros del suelo que tenían que haberlo pagado diez años antes y que el PP estando gobernando en Torrelodones no se lo pidieron fuimos nosotros a nuestra llegada ahí después de un ejercicio arduo y un esfuerzo arduo conseguimos firmar sendos convenios con ellos a un precio cerrado después de un trabajo arduo de los servicios económicos del Ayuntamiento que aquí también quiero de verdad dedicarles un mi su minuto de gloria porque ya está bien porque poner en duda el trabajo Vecinos por Torrelodones es arrastrar el trabajo de mucha gente muy seria honesta

Voz 0867 34:03 y que no está que para llevárselo alcaldesa para que le quede claro los vecinos al Partido Popular a un ciudadano de Torrelodones no le costó más ni menos la obra Laura costó lo mismo

Voz 26 34:16 aún ciudadano otro dones lo le costó nada porque la obra no lo pagamos los vecinos de Torrelodones la pagaron los promotores que tenían que haberlo pagado diez años antes por tanto al Ayuntamiento es decir a los vecinos no a precio cerrado una obra que tiene un precio de salida de siete millones tomados de siete millones y medio perdón con una adjudicación final de cinco comandos y con un modificado que más te a las fuerzas traído con un con un modificado de cinco coma uno invito Huévar invitar a todo el que quiera ver mi intervención en la sección ruegos y preguntas del pleno de noviembre del año dos mil dieciséis tienen toda la explicación económica

Voz 0867 34:52 desde entonces siete de la tarde y treinta y cinco minutos

sigue a la venta en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 30 35:04 caderas

Voz 2 35:08 la creadora de la berenjena pero

Voz 31 35:14 accidente pese a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en On My Lol con David Broncano

Voz 2 35:22 esto es el síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com postureo ser Cadena SER

Voz 20 35:31 hola soy Ponseti y quiero recordaros que sin tenéis ahora mismo en Cadena Ser punto com podéis es el podcast del último programa de Ser aventureros de todos los programas que queréis escuchar ya sabéis aquí Weiss encontrar las mejores aventuras ya los más intrépidos aventureros y también usted dice en redes sociales en Twitter arroba ser aventurero quién Facebook si os gustan los viajes y la aventura estes gusto programa Ser aventureros os espero

Voz 2 35:59 a poner Diada radiofónico no encuentro será culpa mía en medio de comunicación no no será que no has escuchado las ser escuchado y no no me tenías que decir que no que no ha escuchado la SER encontró yo no puedo mentir la Ser la escucha o no no me gusta mucho mucho relativismo moral cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oído La Ser lo lo pero esta frase en interna sentiros yo decía que no había oído la Ser pero a la SER la Cadena SER no podemos gustará todos pero nos conformamos con gustar está Montmeló cero siete de la tarde y treinta y siete minutos

el esa permítame vamos a ir a Vallecas porque sabemos que en el Partido Popular se ha producido algún movimiento en las últimas horas digamos que se quiere acelerar la salida de Ángel Viñas Vallecas Javier Bañuelos que sabemos buenas tardes

Voz 0861 37:12 qué tal buenas tardes pero de momento Jover que Ángel Viñas está desaparecido el concejal del PP está ilocalizable en vez de Madrid no van con él en su teléfono salta el buzón ingenua están algo tensos porque este escándalo se les ha ido Nos dicen de las manos no esperaba la repercusión que ha tenido estas grabaciones que acreditan el intento de chantaje de uno de sus concejales en Torrelodones bueno en el Partido Popular nadie sabe diecisiete concejal va a dimitir en las próximas horas pero en el partido nadie esconde que para

Voz 0827 37:38 Partido Popular es el mejor de los escenarios ahora mismo

Voz 0861 37:41 en cualquier caso la estrategia Javier parece clara quieren dejar caer a su concejal no le quieren presionar prefieren que sea una dimisión amistosa para que Ángel Viñas no se enroque en su acta de concejal porque recordemos que el acta es personal y dos Oribe desde la edición de partidos dice Javier que el PP es muy garantista los estatutos obligan a convocar al Comité de Garantías quieren escuchar antes de nada las versiones de su Concejalía la reunión ordinaria está prevista para la próxima semana pero ojo no descartan convocar un Comité de urgencia antes por el momento el PP ya lo hemos escuchado abrirle un expediente informativo aunque no descartan medidas más drásticas como por ejemplo la expulsión sólo una cosa más Javier sobre las nuevas grabaciones que acabamos de desvelar aquí en la Cadena SER desde ese fragmento en el que sitúa compañeros el partido comentado les que son unos auténticos hijos de puta bueno pues era director de parte popular los dicen que esa grabación demuestra que Ángel Viñas

Voz 2 38:31 no estaba en sintonía con el partido

Voz 0861 38:34 completamente por libre gracias

Voz 0867 38:36 a ver un saludo adiós Elena Biurrun muy rápido porque me queda un minuto esto cambia algo mantiene usted que no se va a presentar a las elecciones

Voz 26 38:44 Elena Biurrun Se va en mayo del dos mil diecinueve con ocho de sus concejales del actual equipo de gobierno

Voz 0867 38:50 así Vecinos por Torrelodones la marca estará abusos

Voz 26 38:53 totalmente José usted garantiza que el partido se

Voz 0867 38:55 presentar absolutamente hoy ha escrito usted una carta en Facebook explicando cómo han sido estos años ha recibido de todo amenazas denuncias sale asqueada de la política mucho

Voz 26 39:07 salgo muy asqueada tiene la política la lo lo bonito que tiene la política la política local de proximidad en la que puedes tener una capacidad brutal de transformación se convierten en en esto en barro salón muy asqueada además te toca de estar permanentemente defendiendo de los malos dices pero por qué pero por qué tenemos que estar nosotros permanentemente defendiéndonos y luego de otro tema que esta gente vive en otro mundo los que somos de gente normal de a pie tenemos familia tenemos hijos tenemos sentimientos y esto causa daño las familias mucho daño

Voz 28 39:34 Elena Biurrun gracias por venir a la radio un saludo muchísimas gracias

Voz 0867 39:39 ya ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER

Voz 2 39:44 en la Comunidad de Madrid disfruten del día hasta mañana a los

Voz 0313 42:53 el día con Isaías Lafuente vaya día llevamos Isaías vaya día llevamos siete Anita muy interesante muy interesante hoy en La Ventana

Voz 0827 43:03 hemos viajado de la belleza a la basura cada quince días Miquel del Pozo nos habla de la belleza del arte Él lo explica con mucha pasión pero ha sido increíble como lo han explicado dudé o Nati hablando de lo que hemos visitado hoy de la capilla escriben

Voz 33 43:18 es la versión no es un fin común

Voz 18 43:22 así que de claro creció en compró Bruni y ahora vemos un par de viñedos la sensación cuando me es una sensación difícil de describir pues como una burbuja que mantiene intacto un tiempo pasa

Voz 0827 43:40 una burbuja que mantiene intacto un tiempo ha pasado el como una burbuja pues también parecen cerrará la corrupción en este país una corrupción que nos espanta esa es la basura pero encima cuando tiene la ocasión de poder con el arte en el momento mismo del chantaje de la extorsión es tremendo y eso es lo que sucede con las conversaciones que hoy ha desvelado la Cadena Ser en las que un concejal del PP Ángel Viñas amenaza la actual alcaldesa de Torrelodones con desvelar una información comprometedora el encuentro en una cafetería

Voz 0230 44:09 le trae un informe que sugiere que en una obra pública se ha gastado dinero de más de esa conversación se deduce que el concejal está pidiendo a la alcaldesa que Vecinos por Torrelodones no se presente a las elecciones porque de esta manera ya no tendría sentido hacer públicos en Fort

Voz 24 44:25 si fuera así no tiene librarse tiroteos en adelante con esto pero lo que queremos es ha sido lo que estas buenas tardes Si es así lo que queremos de lugar de pelearme contigo practicamente lo que veo no siga me iba

Voz 2 44:38 eso me voy

Voz 27 44:42 si fuera si os retiráis no tendría sentido que yo siguiera con la denuncia

Voz 0827 44:48 y encima este concejal dice que está rodeado en su partido de hijos de puta la alcaldesa Elena Biurrun acaba de estar aquí en Radio Madrid forma parte de el Vecinos por Torrelodones una agrupación que nació precisamente para orillar a políticos de esta calaña nos acaba de decir que sale asqueada de la política y un poco asqueado también estaba esta mañana Juan Luis Cano uno de los fundadores de Vecinos por Torrelodones cuando escuchaba a Pepa Bueno dar la noticia esta mañana no daba crédito

Voz 33 45:16 la Ximo golpea el pecho la cabeza porque como ya no madrugó pues estaba yo no sé si de repente además es que ha sido muy fuerte porque según encendido de la radio estaba empezando a contar eso quepa una puestos los ojos como huevos Paloma

Voz 0827 45:32 la verdad es que la inventado oírlo pero no les sorprende nada el tinte de la conversación porque no es nuevo dice que tuvieron muchas dificultades para hacer política y en Torrelodones y las amenazas pues tampoco son nuevas

Voz 33 45:45 no te puedes imaginar la presión el juego sucio las amenazas y lo que tuvimos que sube que sufrir a todos los que estaban metidos una aquí

Voz 0313 45:53 amenazas Juan Luis también una denuncia

Voz 33 45:56 las denuncias osea si no recuerdo mal Elena Elena Biurrun Ésta es la séptima denuncia o que ya que tiene a mí me hacían fotos de mi coche buzoneo daban el pueblo entero con una foto mía dentro ninguna Ariana mes aparecía el el coche apedreado bueno las que está sin muy fuerte a negociar

Voz 0827 46:16 esta mañana hemos hecho el Hoy por hoy desde Córdoba y la alcaldesa después de escuchar también estas conversaciones decía que hombre ella cree que son una excepción en la política

Voz 26 46:25 yo defiendo la decencia de la gente que nos dedicamos a la política y especialmente a la política municipal hay miles y miles de concejales de hombre y mujer que han dejado a un lado su actividad profesional y que dedican su tiempo a sacará adelante un proyecto para su vecino para vecina eso es lo normal

Voz 0827 46:43 entiende que escucharlo a los ciudadanos les así que pero ve una virtud en todo esto

Voz 26 46:47 esta cosa hace uno año ni las conocíamos se denunciaban y llegaban a ningún sitio yo creo también que aunque ocurran hice graciosamente que perseguirle y hay que evitar al máximo que eso sigue ocurriendo si tenemos un Estado de derecho que nos permite parar frenar y sobre sobretodo culpar idear un ejemplo de que así no se pueden

Voz 0827 47:05 la culpa la decidirá la justicia pero la política dicta otro listón de momento este concejal sigue siendo concejales

Voz 34 47:14 Ana

Voz 0827 47:18 os es hoy la SER ha pasado la mañana en Córdoba una ciudad maravillosa la tierra de Séneca la de un profesor también que hoy enseña a Séneca un hombre que decía Juan Carlos José Carlos Ruiz que hoy tendría Instagram traste haría también en las redes sociales

Voz 35 47:34 yo estoy seguro de sí porque tanto insta gran como tuitear no dejan de ser herramienta neutrales depende del uso que se le pero tienen que era un hombre de su tiempo ICOM hombre de su tiempo maneja harías y hoy en día levantara la cabeza probablemente los instrumentos que tiene a mano para proclamar la filosofía estoica

Voz 0827 47:52 y mira qué casualidad si agrupaciones como Vecinos por Torrelodones nacieron para orillar a la vieja política nos comentaba que los estoicos que Séneca eran también resistentes al poder

Voz 36 48:03 al el estoicismo fue una filosofía de resistencia en tiempos de decadencia moral terror político por eso aparecen los estoicos

Voz 35 48:11 por eso siguen vigentes porque yo creo que ese periodo siempre llega a lo largo de los ciclos de la historia es inevitable que haya periodos de terror y de decadencia moral en la actualidad sólo tenemos que echar un vistazo al panorama de las noticias aunque para mí las noticias siempre son esperanzadora en el sentido de que es yo tengo una teoría que mientras las noticias siguen siendo negativas que el mundo va bien pero noticiable la excepción mientras se abran los telediarios connotación negativa es que eso es la excepción

Voz 0827 48:36 pues mira nos consuelan poner esta mirada de Séneca a lo que está sucediendo por supuesto han hablado de la Mezquita de Córdoba de la inmatriculación de la iglesia católica una de esas muestras de con la Iglesia hemos topado en otros lugares lo resolvieron de una forma mucho más contundente bueno Roma sin ir más lejos

Voz 1626 48:54 en algún Papa que se haya declarado en huelga hayan cerrado los tenemos dimitidos asesinados distraídos con hijos con novios pero no pues eso hizo Pío Nono y el veinte de septiembre de mil ochocientos setenta inició su encierro voluntario cuando las tropas italianas entraron en Roma la declararon capital de la Italia unificada dijeron hasta aquí han llegado los Estados pontificios a partir de ahora los Papas en San Pedro y Roma para los hijos lejanos Pío Nono agarró el canasto de las chufas y excomulgado a todo el Gobierno italiano que como respuesta dijo pues vale Papa pero te quedas sin Roma como te quedaste sin abuelos

Voz 2 49:31 la gente no consta que noten

Voz 0827 49:34 el azufre así se acabó la disputa un Papa en huelga desde luego es una imagen chocante otra historia que hemos oído esta mañana también tiene miga

Voz 37 49:42 aquí

Voz 0827 49:47 el Córdoba es Patrimonio de la Humanidad Medina Azahara también pero el conjunto arquitectónico del grupo bueno esta mañana han hablado con Manuel Martínez que es vocalista de Medina Azahara resulta que nos ha contado que los felicitaron cuando Medina Azahara fue declarada Patrimonio

Voz 38 50:03 es verdad es verdad se eh bueno mucha gente confundió puede tener un momento conflicto aunque el grupo no lo merece y a los a la gente que no conocía lo decía muchas gracias muchas gracias

Voz 0827 50:15 bueno no sé si de la humanidad pero patrimonio nuestro sí que son Medina Azahara del sur también llegó a parte de Medina Azahara como viento fresco martirio

Voz 39 50:27 tenue rígida en mí

Voz 2 50:29 la mujer que no necesita mucha reivindicación pero Elvira Lindo ha querido hoy hacérsela pero cuando salgan en no vida de alguien que

Voz 40 50:38 se ha roto barreras en un género musical y sobre todo en este yo pienso en Martiricos Olarte dio fue una revolución en el mundo del flamenco hay en el mundo de la copla pero debe martirio se decían cosas horribles entonces se decía pero que tenía poca poco respeto a la copla imagínate yo creo que Vázquez Montalbán dignificó la copla a través de sus textos que Martirio hizo un gran trabajo musical aparte que tienen

Voz 39 51:07 una voz súper personal

Voz 2 51:09 pues esta mañana Hoy por hoy en Córdoba y esta tarde hemos abierto a La Ventana a otra ciudad Patrimonio de la Humanidad a Palmira Illán viajar

Voz 0827 51:21 dado dos periodistas de El País Carlos Spottorno hay Guillermo Abril para saber cómo quedó esa ciudad después de siete años de guerra

Voz 41 51:29 pero realmente lo que buscábamos era el mío saber de lo que habíamos oído lo que se rumoreaba aunque es más unos se entrevé que había de cierto no hasta donde se había destruido Palmira de TI cuánto había quedado en pie cuánto quedaba cuanto estaba destruido mi bueno pues bueno mundo como fotógrafos siempre lo que busca es ese ángulo esa imagen en ese momento en el que en el que esa sensación de la que estaba hablando Guillermo se transmita visualmente que no que realmente hay una traducción de lo de la de lo emocional a lo visual para que el traslado de la emoción sea efectivo

Voz 0827 52:05 pues eso el resultado un reportaje que publican este fin de semana en El País Semanal allí veremos las imágenes y allí nos cuentan las sensaciones