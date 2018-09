La Ventana (21/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias la juez que lleva el caso máster en Plaza de Castilla ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre el archivo de la causa en relación a las tres compañeras imputadas en la misma causa que Pablo Casado y por los mismos delitos toma esta decisión después de que el Ministerio Público haya presentado esta mañana un escrito antes

Voz 0464 00:22 veremos en el que dice que no hay delito en el máster del líder del PP

Voz 0273 00:26 información que ampliamos con Alfonso Ojea buenas tardes buenas

Voz 0089 00:29 puedes Esther la magistrada quiere saber la estrategia de la Fiscalía a partir de ahora porque la decisión del Supremo condiciona la investigación sobre estas tres compañeras de Casado que han cursado el mismo máster que el líder popular las tres mujeres están bajo las pesquisas por los mismos delitos por los que se solicitaba investigar a Casado principalmente la prevaricación aunque el cohecho impropio también Cédric sí especialmente contra una de ellas contra Alida Mas Taberner la jueza Carmen Rodríguez Medel se adelanta así a la posibilidad de que las defensas pudieran presentar un recurso de nulidad de las actuaciones porque la Fiscalía del Supremo ya ha exonerado a Casado de los delitos de prevaricación y también de cohecho en todo caso la jueza ha tomado ya declaración a estas tres mujeres hay también por tanto más diligencias sobre las ya practicadas que sobre el líder popular que no hay ninguna

Voz 0273 01:15 la primera ministra británica pide respeto para el Reino Unido ha hablado Theresa May en un discurso televisado desde Downing Street un día después de que los Veintisiete en la cumbre de Salzburgo rechazaran su plan y le instaron a que presentara otro el mes que viene corresponsal en Londres Begoña Arce una Theresa May desafiante ha pedido a Bruselas nuevas propuestas para desbloquear la negociación la primera ministra detallados los dos puntos que impiden un acuerdo uno de ellos significaría acatar las normas comunitarias en inmigración y comercio

Voz 1718 01:42 lo ha dicho sería reírse del resultado del refrán

Voz 0273 01:45 en Doom el segundo punto sobre Irlanda del Norte implicaría romper la unidad del país algo inaceptable para cualquier primer ministro May ha dejado la pelota en el campo de Bruselas

Voz 2 01:56 ahí no muchos

Voz 0273 01:58 si ayer Donald Tusk afirmó que nuestras propuestas socavan el mercado único no explicó cómo ni dio detalles o hizo una contrapropuesta así que ahora estamos en un callejón sin salir bueno acelera los trámites para las becas doctorales unas ayudas para la contratación de dos mil científicos este año Adela Molina se podrán solicitar a partir del mes que viene si el Consejo de Ministros ha aprobado el inicio de los trámites para convocar esas ayudas pre doctorales y también las de formación del profesorado universitario el ministro Pedro Duque ha explicado que por primera vez la convocatoria Asad se hará de forma conjunta

Voz 1 02:29 y para que sea más sencillo para los aspirantes y también para que sea más rápido pues prevemos

Voz 3 02:36 que se abra una convocatoria en vez de en diciembre que fue realmente un trastorno muy grande para los alumnos año pasado por vamos a intentar que sean octubre

en total el Gobierno va a destinar estas becas de investigación ciento setenta y ocho millones de euros un presupuesto similar al del curso pasado

Voz 4 02:55 la Cadena Ser SER Madrid

Voz 0273 02:58 en Madrid alivio en el Partido Popular tras la dimisión del concejal de Torrelodones Ángel Viñas un día después de ofrecerles las grabaciones en las que se oía a este edil intentar chantajear a la alcaldesa del municipio Viñas ha dejado su acta ya ha renunciado a la militancia el presidente de la comunidad Ángel Garrido

Voz 0177 03:14 parece que es lo mínimo que podía ser yo creo que a mí me conoce me gusta hacer las cosas consolida ahí yo creo que la forma de tratar cualquier irregularidad que se conozca desde luego no es la de citar a otros concejales para hablar de ellos tomando un café ergo se denuncia donde procede que es la autoridad judicial

Voz 0273 03:29 hoy les estamos contando también en relación con este caso que en la misma reunión en la que Viñas trató de chantajear a la alcaldesa y otro concejal popular Jorge García aseguró que había perdido en las últimas primarias locales porque la votación estuvo amañado el más asuntos la Guardia Civil ha detenido a un hombre de veintisiete años acusado de abusar sexualmente de al menos treinta menores fue detenido y puesto en libertad en marzo y ahora ha vuelto a ser arrestado por difundir contenido pedófilo en Internet Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil

Voz 5 04:11 ahora mismo se están investigando eh el la la intervención de las más de ochenta y tres mil quinientas fotografías que tenemos en nuestro haber además de más de mil trescientos archivos vídeos gráficos ir esta persona una vez detenida es segunda en la segunda ocasión la autoridad judicial decreta su ingreso en prisión

Voz 0273 04:29 el Rayo jugará finalmente en su estadio el partido liguero de mañana contra el Alavés la Comunidad ha autorizado el acceso del público al campo después de que el coordinador de seguridad de la Policía Nacional haya supervisado el plan de evacuación elaborado por el club el estadio se cerró el pasado veintisiete de agosto para garantizar la seguridad durante las obras ahora el informe encargado a una empresa

Voz 1 04:48 de ingeniería ha certificado que el estadio es seguro tenemos treinta grados en el centro de la capital

es todo empieza la ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes ayer a esta hora nos congratulamos de que el Tribunal Supremo haya despejado las dudas a partir de este momento Cualquier tocamientos no con sentido de tinte sexual será considerado abuso muy bien pero ya lo sabemos nos hemos preguntado alguna vez por qué tantos tíos lo hacen lo de tocar cosas peores y además lo hacen bastantes jóvenes bueno pues una parte yo creo que no pequeña una parte de la respuesta la hemos encontrado no se lo van a creer en un anuncio del Salón Erótico de Barcelona

Voz 6 06:06 y tú cómo aprendí esta joya

Voz 4 06:09 eh

Voz 7 06:10 quizás crees que fue así algo así pero la verdad es que fue más bien sí

Voz 8 06:17 sí ahora

Voz 4 06:25 exacto de esos aprendido cómo cuándo y por dónde meterla en una sociedad sin educación sexual es tu libro también ha aprendido que alguien con tiene hambre de polvo que si marcaba no hay mamá que esto es una oportunidad que si ella no oponer resistencia no es un avión

Voz 1 06:56 más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual inspira a tu hijo que

Voz 2 07:03 y mientras siga así seguiremos Fabri

Voz 4 07:05 cuando violadores semana seguiremos acumulando minutos de silencio y seguiremos estando en humanos de jueces que crean que una violación esos que juegan en una sociedad sin educación sexual era obligatorio

Voz 10 07:31 sí

Voz 1 07:32 Carola Armero buenas tardes hola buenas tardes Carles sexóloga charlas en colegios a niños a niñas has visto el vídeo verdad

Voz 11 07:39 sí sí lo he visto y la verdad es que es muy directo porque es muy directo y a mucha gente le puede parecer Congo han terminado soez pero dice la verdad está totalmente cierto todo lo que lo que plantea

Voz 1 07:51 oye esto está peor que hace años vamos para esto quiero destruir la falta de educación sexual o la insuficiente de educación sexual o como referencia única estamos peor

Voz 11 08:02 estamos peor yo creo que vamos un poco para atrás pero no por nada porque sí que es verdad que muchas veces cuando le planteadas a los padres hoy incluso a los centros educativos dar esas charlas pues mono nosotros no hemos tenido esa educación sexual no pero ahora mismo hay un contenido digital es de fácil acceso porque esa es la realidad sí vamos para atrás porque porque es así porque nosotros sí lo vayamos codificado como como aparece en el vídeo y todos lo hemos visto no pero ahora buscas cualquier cosa relacionada con hacer el amor y que lo busca el término más buscado en Internet es como hace el amor y sólo busca un niño claramente aparece vinculado ya contenido pornográfico

Voz 0313 08:40 si esta es la primera vía de acceso de los chavales y las chavalas al al mundo del sexo acceder directamente a la pornografía Ali al porno machista como se dice en el vídeo tiene peores consecuencias para ellos o para ellas

Voz 11 08:53 tiene consecuencias de pro para los dos porque sí que es verdad que la mujer queda en un segundo grado sobretodo en este contenido que hablábamos porque hay mucho tipo de pornografía pero el noventa por ciento el contenido portó pornográfico es un poco machista redes sí que es verdad que la mujer quedaban poco pues son relegada a la sumisión o no a complacer al hombre y eso actualmente hace poco en una entrevista también que que ofrecía en la Cadena Ser el hablaba no dos

Voz 1 09:18 la dieciséis años me decían que si la mujer

Voz 11 09:20 Nos para placer al hombre eso son una cuestión que a mí me dejó abierta pero sí que es cierto que ellos lo hacen desde vamos no es justificable no pero sobre los los chavales lo hacen desde que desde el el pensamiento de que es lo correcto de que no hay otra forma de de ofrecer placer entonces están las dos partes yo creo que están castigadas por el mismo baremo

Voz 0313 09:45 claro déjame incorporado la conversación a Isaías Lafuente tierra Fabiola San Juan que tiene aquí atentos los dos escuchando Isaías Rafa buenas tardes

Voz 0827 09:51 hola buenas tardes y seguro que con

Voz 0313 09:53 cosas que que comentar Isaías sí hombre

Voz 0827 09:56 mi lo que me lo que me preocupa es porqué una generación de padres y de madres que ya nos hemos educado digamos no una sexualidad abierta pero bueno en una mayor libertad sexual de la que tuvieron nuestros padres no estamos siendo capaces de educar a nuestros hijos en este camino

Voz 11 10:11 pues mira te te cuento yo normalmente cuando voy a algún centro educativo e incluso en algún taller que que ofrezco a los padres el tema

Voz 12 10:19 que es el el digamos el handling

Voz 11 10:22 a pensar que estamos educados desde la libertad total desde que ellos tienen el mayor acceso posible entonces un poco de legábamos bueno ya te digo te pongo el mismo ejemplo de que todo lo buscamos en en redes como You tuvo como es hacer una paella mínimamente no

Voz 1 10:36 entonces elevamos a esa libertad

Voz 11 10:38 los peques para que para que lo vean sin embargo en esos talleres yo hago una pregunta muy sencilla siempre que es la primera que que es para ellos una una relación sexual porque desde luego no es una penetración y cada uno me escribe una cosa totalmente diferentes a todos escriben cosas ciertas pero tienen los conceptos totalmente diferentes entonces esa es la educación que les estamos dando realmente a nuestros hijos dependiendo de cada padre y el hijo se deja claro pues barre un concepto totalmente distinto hoy al final que pasa que cuando hablan con amigos y demás pues acaban buscando todos en el mismo sitio

Voz 1781 11:13 se suele que decías de una relación sexual merecería casi un ensayo no porque fíjate acuérdate cuando Bill Clinton tuvo las acusaciones que tuvo consideraba que no había relación sexual porque no había penetración y entonces ya estamos en un modelo en el que yo

Voz 0313 11:26 me pregunto estamos hablando muy estarán poco modelo caradura eh perdona Rafa

Voz 3 11:29 ahí

Voz 1781 11:32 el calcio ya pero bueno en cualquier caso fíjate lo que puede salir de lo que dicen los niños fuera mi preocupación va un poquito más allá yo creo que es verdad que los niños tenemos todos una responsabilidad los que somos padres Si por supuesto los colegios post pues eso no de que crezcan con una idea de lo que es la sexualidad y todo esto innova vayan directamente al porno que precisamente por internet pues puede ser facilísimo perdí los adultos y unos mayo de si el porno que se vende es un porno como decías no un poquito sino que puede ser muy machista es decir encaminado únicamente a es si a esa idea de que todo no está hecho sólo para dar placer al hombre quizás no para que el hombre o falta eh

Voz 0313 12:07 para que el hombre no falle también aquel vuelve al hay exacto

Voz 1781 12:09 sí bueno también lo digo por ahí no salen manadas no por ahí no salen eh eso no auténticos verraco es que lo que buscan es pues eso no el abuso directo eh y él no pensar que tienes delante a una persona una una relación primero personal en todo caso ya llegará luego lo sexual

Voz 0313 12:27 está muy bien el vídeo IBI quiero simplemente comentarlo para los oyentes que lo hayan tenido oportunidad de verlo yo yo se lo recomiendo porque las escenas que describe y que pone en la radio pues no queda no queda tan claro pues cuando dice una una chica con escotes pues si una chica que va vestida con un hall con un traje negro que se está mirando al espejo y que lleva un escote esto es una oportunidad la oportunidad es dos o tres tiros por ahí rondando y una chica con un vaso en la mano y con síntomas de andar ebria de andar de andar borracha o au si ella no no protesta pues una chica contra eso cuatro maroma cerquita que no recuerda un poco al fin algo que de tanto hemos hablado en los últimos meses dice si no se resiste es otra oportunidad ya que es un vídeo lo decía al principio muy contundente muy directo pero yo creo que que muy útil y muy muy real también es una doble llamada

Voz 0827 13:12 atención no por un lado a la sociedad a los jueces a los educadores pero también es una llamada de atención a la propia industria del porno

Voz 11 13:21 exactamente hay mucho tipo de porno como hizo antes lo que pasa es que sí que es verdad que de Si si contemplamos pornografía que yo creo que muchos otros consumidores de de ella y no por ello hay que avergonzarse que eso es otra de las cosas que que está ahora parece que si ves porno delincuente no pues sí que es verdad que muchísimo muchísimo tipo de pornografía pero qué sucede que en la mayoría en la mayoría de los últimos años sino de vídeos pornográficos que son antiguos

Voz 0268 13:48 pues están enfocados totalmente al hombre porque antiguamente

Voz 11 13:51 el consumidor de porno de pornografía directa era el hombre y la mujer prácticamente no veía nada entonces qué pasa que cuando hemos sido nosotras las que hemos empezado a ver esos vídeos hemos pensado que dónde queda la figura de la mujer no del placer femenino donde queda el orgasmo femenino sin sin darle placer al hombre no entonces eso yo creo que es para la última fase del vídeo que dice hay que modificar la industria del porno uno lo dice así no pero viene a decir eso efectivamente habría que modificarla porque el sexo es algo bueno y es algo natural

Voz 12 14:22 sí precioso pero claro

Voz 11 14:25 eh desde desde las dos partes y desde que las dos partes disfruten estén de acuerdo por supuesto

Voz 0313 14:30 claro una última pregunta a qué edad es recomendable empezar a hablar de sexo con los con los niños

Voz 11 14:36 pues mira yo doy talleres a partir de los cinco años sí que es verdad que todo el mundo hablaban del con una compañera dice que bueno muchos centros educativos que no te abren las puertas a dar educación sexual porque porque piensan que en citas en vez de Lucas piensan que les vas a decir a sus hijos como tienen que hacer cosas que no van a hacer no está todavía estamos en ese en en esa desinformación porque hacerlo buenas bebida no mal pero sí que es verdad que a partir de dos cinco años cuando yo digo que doy talleres de sexualidad y todo el mundo se va otra vez volvemos a hablar a la penetración a tipo de prácticas de ese tipo la sexualidad son por ejemplo los tipos de familia son por ejemplo en la identidad sexual la transexualidad los niños lo entienden todo todo porque no están contaminados socio culturalmente tres somos los adultos los que tenemos esos handicap y eso evitaría muchísimo bullying hay hay muchísimos campos dentro de la sexualidad todavía por nos encontramos los profesionales con que se nos mira raro cuando queremos compartirlo en centros educativos

Voz 4 39:02 la Ventana con Carles Francino

Voz 13 39:10 dedicándome hasta que

Voz 0313 39:58 Madrid tiene un montón de rincones preciosos igual que otras ciudades pero hoy hablamos de Madrid porque aquí situamos nuestra polémica destacó

Voz 4 40:08 la polémica

Voz 0827 40:12 ayuntamiento de Madrid ha aprobado una ordenanza sobre publicidad exterior que prohibe expresamente abordar en la calle a los viandantes para repartir folletos anuncios pegatinas o cualquier otra clase de producto publicitario el abordar es el verbo clave porque repartir ya estaba prohibido bueno se trataría de no incomodar a los ciudadanos de los que según expresó concejal responsable se reciben quejas constantes quizás solamente sea un fenómeno extendido en las calles más comerciales de las grandes ciudades pero es verdad que alguno de estos puntos obligan últimamente al ciudadano a driblar a portadores de todo tipo de ofertas desde comer un buen menú hacerte un buen corte de pelo hasta su muerte a una ONG o entrar en balde en un bar de alterne es verdad que cada repartidor por sí solo puede ser paradigma de la buena educación de la simpatía pero claro la suma de intentos acaba siendo en ocasiones agresiva sucede lo mismo que sucedió con la publicidad telefónica en nuestros hogares pero en este caso es que ni siquiera contamos con una Lista Robinson que nos proteja si es que no queremos recibirla no sabemos si la prohibición es la única solución pero parece claro que sin ella el fenómeno no solamente no se autor regulado sino que no ha dejado de crecer en los últimos tiempos

Voz 0313 41:29 seguimos comentando lo que nos parece no deja de parecer pero Rafa yo creo que es muy interesante esta esta polémica porque en el fondo de todo ello lo que subyace es un debate pendiente que es cómo gestionamos el espacio público y el espacio público es todo es el tráfico es la movilidad son los patinetes son los mimos de la Rambla de Barcelona son los que te efectivamente abordan en la calle Madrid donde sea para ofrecerte algo y ese es un debate que tengo la sensación que está todavía abierto y con muchos flecos colgando

Voz 1781 41:58 y que además es muy difícil de regular pues estos días que estamos viendo precisamente todo el tema de la movilidad no viene por caminos que no nos podemos ni imaginar a mí me han llegado a decir expertos científicos que están trabajando sobre el tema que en diez años no conducimos ninguno leído pero como puede ser sí o conducir este coche sí pero no tendrán el dinero a pagar seguro porque vendrán coches dotados tendrán que ser una serie de cosas pero

Voz 39 42:20 hasta dónde llega a fin esta decisión

Voz 1781 42:24 que anunciaba la polémica porque me imagino que eso significa que sacaban las entrevistas televisivas a modo de encuesta que pude juega con la que trabajaba muchísimos

Voz 3 42:32 no lo hicimos medios de comunicación bien apuntado hasta dónde llega el abordaje para músico acusado

Voz 0827 42:40 se contempla de momento en la ordenanza pero es verdad quiero decir que también puede ser considerada una forma de molestia no en este caso solamente ser volaba la publicidad exterior

Voz 0313 42:49 sí lo de las ONG tú crees que va incluido Isaías hay un lo pregunto porque no lo sé creo

Voz 0827 42:53 que no creo que pueda Agueda al Mail face to face

Voz 3 42:56 no exactos sí sí no pero

Voz 0827 42:58 es curioso que claro cada vez que avanzan más las tecnologías al final lo que hay que hacer es volver eso al cara a cara no a enfrentarte cara a cara con una persona de decirle venga a mi restaurante que es el mejor que hay o Myrie apunte sea ONG el otro día contemple una conversación fascinante en donde abordaba una persona un voluntario de una ONG a una mujer y la mujer ya lo decían hoy estoy en esta en Cruz Roja decía entonces intentaba convencer para adaptarla al

Voz 3 43:26 Strauss-Kahn mejor cambio usted que la vida es más humanitaria todavía no poco como es vendiendo teléfonos

Voz 0313 43:32 el secretario general de Médicos Sin Fronteras durante varios años por centrarnos en este punto co exacto de la de la de la conversación y hay soledad Weiss algún tipo de de recomendación de instrucciones a la gente que va a la calle a Bono a a captar donantes que está muy bien además son todos suelen ser vamos yo no me encontró nunca o con órganos sea amable simpática y no vale hasta igual los que están muy bien pero es verdad que el que son insistentes

Voz 1781 44:00 de no sí bueno hay dos condiciones no la primera es ah y tengo que reconocerlo y yo fui como director en en su época en el año noventa y ocho creo que fue director de la organización en España cuando decidimos iniciar aquí el face to face es decir el el ir a la calle a la gente y explicarle lo que da lo que pasa es que pusimos dos condiciones la primera que yo creo que se cumple con todas es que no se haría en socios ni se les pediría dinero ni se haría obligatorio sino simplemente era un proceso de información para decirlo lo que necesitamos su apoyo si usted quiere nos deja su teléfono le llamarán Si usted quiere sea de asocie uno dos en el caso aquella época de Médicos Sin Fronteras decidimos huir de los servicios profesionales que lo hacen poner a voluntarios que ya habían trabajado con nosotros en su época en la que no estaban trabajando en el terreno es decide a mucho más mire usted yo vengo de Sudán vengo de tal y usted conocer una realidad que a mí me gustaría explicarle entonces era un poco más próximos y es verla que eso sea masificado Bono pues con todo así la ira y la primera la de la de Médicos Sin Fronteras la de cualquier otro organización que empieza a ser un poco agobiante en muchos en muchos escenarios no también es verdad que estos procesos tienden a su propio agotamiento es decir cuando tuvo a todos los días a las misma esquina las mismas ONGs haciendo eso al final podría esquina sigue pasando el noventa por ciento de la gente es la misma cada día luego al final son ellos los que acaban cansados y no hay una evolución de todo eso es un modelo que acabará no

Voz 0313 45:22 siguen siendo voluntario son chavales que cobran para hacer

Voz 1781 45:25 en todo el mundo cobré por haber cuando estos chavales salen a la calle están haciendo un trabajo que no hacen estando en el terreno no en el caso de de Mercedes yo creo que siguen siendo voluntarios de la organización gente que ha sido reclutada para trabajar en la organización de una parte de su tiempo lo van a dedicar a hacer ese ese encuentro en la calle no sí pero evidentemente cobran porque es parte de lo que hacen a cambio de una hace todo trabajo otra cosa es que tienen unos salarios de organización no gubernamental que no tiene nada

Voz 0313 45:55 es otro efecto colateral de la de la nueva ordenanza del Ayuntamiento de Madrid porque la gente que está en la calle repartiendo folletos de lo que sea o informándole de lo que sea bueno cobra por eso cobra poco pero cobra ahora dejará de Cobra

Voz 23 46:08 es decir es un grupo de gente no no pero a lo mejor no muy numerosos que hablamos de una gran ciudad pero son unos cuantos eh

Voz 1781 46:15 que que hay mucha más gente que que en ese economía digámoslo así como tampoco pero que hay muchísimo al ámbito de la felicidad de las tiendas de los bares pero ojo también de la prostitución callejera que ha tiene otra regulación o el face to face de las ONGs o lo que digo es decir es que la la multitud de programas que estamos viendo en televisión es que hacen encuestas a pie de calle que no son encuestas digámoslo así sondeos científicamente válidos pero que quieren opina quiere mostrar la opinión desde un telediario hasta un asombro programa de variedades no todo eso

Voz 0313 46:49 genera una economía habrá que ver cómo funciona pues mira has hablado de una multitud de ofertas de situaciones de de de información que se ofrece de tal vamos a comprobarlo sobre el terreno vamos a comprobarlo porque el centro de Madrid está ahí ha estado un un ratito paseando Pepe Rubio no sé el resultado final que habría obtenido Pepe dónde estás lo primero

Voz 40 47:09 pues bueno estoy en lo que ya extraoficialmente se conoce como la cera Carmena de la Gran Vía de Madrid y bueno

Voz 41 47:16 pues la verdad es que agobio

Voz 40 47:18 agobio no he sentido debe ser la hora también que estas cosas son más por la mañana que a medio día

Voz 41 47:25 y la verdad que hecho kilómetro que que ni Ukic ocho Bay aquí prácticamente recogió como diez pasquines más o menos pero muy muy centrados sobre todo hay una gran ONU gastronómica me he encontrado de restaurantes mexicanos de tal

Voz 19 47:39 con ese Buffett chinos restaurantes árabes el clásico de hamburguesas americano Happy Green porque era también la tema esto de comer sano también está muy de moda

Voz 41 47:51 si después también encontrado ya para quitar un poco el tema comida hay una parte también excepción estética donde está la clásica peluquería Manoli donde pues te marcan daban por cinco oír y te cortan el pelo a mujeres aunque también por cinco euros la verdad que eso es una maravilla sexto verdad hace en también tenemos la depilación por veintidós euros aquí dicen que elige cómo quiere que te combine la zonas me pierdo aquí después una clínica dental donde pues precios bastante normal el cuatro mil euros unos sin cuatro implantes bueno lo normal una ortodoncia por mil setecientos noventa y uno si cosas y lo que después tal anoche local la noche loca te da mucho mucha caña con pasquines del tipo vuelve loca la discoteca más loca de de Chueca también espectáculo mucho espectáculo de reggaeton de gogós si es muy habitual que te repartan este tipo de pero la verdad es que Bobbio agobio no es sentido lo que lo que cogió un buen moreno obrero de dar vueltas por el centro de Madrid consigue estos pasquines pero debe ser la hora pero bueno Kings en una hora cogido como

Voz 0464 48:57 es una cosa eres tú seguro que tu testimonio se sentirán muchísimos oyentes identificados en circunstancias

Voz 0313 49:06 que no fueran de tener pendiente una conexión con La Ventana tú cuando te dan un papel un pasquín de lo que sea lo coge sonó lo coges y lo cogiendo gracias cuántos metros tardas en lanzarlo a una papel

Voz 40 49:16 lo coges y tardas eh

Voz 42 49:18 no vamos diez metro APIA

Voz 40 49:21 claro pero la que encuentra lo tira intenta siempre la verdad intento yo particularmente que era personal que me lo da no me vea siempre intento buscar la otra acera a buscar un sitio que me da un poco mal servido para a mí también me manifiesto tiene que instruiría cuando sea una vuelta a las que ya estabais hablando en el tema ONGs Amío en eje no me han asaltado pero curiosamente aún Group un grupo religioso sí que me asaltado intentado lo venderme una biblia he intentado preguntar el precio era biblia pero antes de darme el precio me querían hablar de cómo se iniciaba la vida y tal era cosa

Voz 3 49:50 estaba mal digo vamos a dejarlo porque veo que el precio nombró Days y la cosa iba iba iba a ir para largo pero bueno no tiene prefiero pero ya no tiene prefiero eso también es un face to face eh

Voz 40 49:59 no te vienen un nuevo claramente viene luego si si cuando el trece también todos los más yo quería Mi biblia venga a ver cuánto o no quiere saber cuánto costaba pero no no no tenido una charla

Voz 0313 50:12 bebé un abrazo compañero venga hasta luego bueno pues saber en qué queda esto de la nueva ordenanza que plantea el Ayuntamiento de Madrid pero ha salido a la conversación por un tema colateral el tema de las ONGs estamos hablando de Médicos Sin Fronteras lo decía Rafa precisamente de Médicos Sin Fronteras

Voz 43 50:28 el fuego

Voz 44 50:37 sí o no

Voz 0313 50:41 de Médicos Sin Fronteras llega una alerta una más sobre la situación en la que se encuentran los refugiados del campo

Voz 0464 50:47 de de murió en la isla griega de Lesbos Bono hablan de

Voz 0313 50:51 el ejerce sanitaria de salud mental emergencia sin precedentes entre adultos y especialmente

Voz 0464 50:56 de entre los niños piden la evacuación de emergencia de los de los más vulnerables

Voz 0313 51:02 bueno para que no le basten estas estas palabras estos datos para entender lo que pasa vamos a sumarle un un testimonio directo saludamos a la enfermera y coordinadora de la clínica pediátrica de Médicos Sin Fronteras en Lesbos Idoia Moreno buenas tardes

Voz 0268 51:18 hola buenas tardes hola cómo estás

Voz 0313 51:20 qué tal

Voz 0268 51:23 por decir algo a su

Voz 0313 51:25 tímidamente porque lo hemos visto lo hemos leído asustado la la palabra infierno para definir la situación y creo en este caso no es no es un tópico no

Voz 0268 51:35 no yo llevo aquí desde febrero oí yo tengo una palabra para definir la situación actual que es inhumano es totalmente inhumano

Voz 0313 51:44 cuéntanos cómo es el día a día Idoya y esto de la salud mental sobretodo qué qué está pasando que la gente ya no aguanta más

Voz 0268 51:51 pues el problema de salud mental enorme que estamos viendo es consecuencia de la situación en Omán el hacinamiento extremo que se está dando al campo de refugiados de Moria tenemos actualmente casi nueve mil personas en un campo que fue para máximo tres mil personas actualmente tenemos tres mil quinientos niños entre nueve mil personas hablamos de situaciones higiénicas totalmente insalubres un baño para cada setenta y dos personas una ducha ochenta y dos una

Voz 1781 52:20 ausencia total de asistencia sanitaria