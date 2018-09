La Ventana (21/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Caná

Voz 0313 00:02 Arias pues lo primero lo más inmediato acabamos en La Ventana con una enfermera con la coordinadora de la clínica pediátrica de Médicos Sin Fronteras en Lesbos en Grecia trabaja desde el mes de febrero en el campamento de refugiados de Moria nos ha relatado de forma estremecedora la situación que allí se vive Ester Bazán

Voz 1454 00:23 ha hablado de una total ausencia de humanidad Idoya Moreno Nos ha dicho que lo que está viviendo allí es lo más duro y lo más inhumano que ha vivido en subir

Voz 4 00:30 da tenemos actualmente casi nueve mil personas en un campo que fue para máximo tres mil personas actualmente tenemos tres mil quinientos niños entre estas nueve mil personas hablamos de situaciones higiénicas totalmente insalubres un baño para cada setenta y dos personas una de ochenta y dos una ausencia total de asistencia sanitaria en todo el campo para las nueve mil personas hay un médico griego dos médicos voluntarios

Voz 1454 00:57 los niños y adolescentes nos decía llegan traumatizados por la guerra y esta situación agrava su salud mental la primera ministra británica ha pedido respeto hacia el Reino Unido a los líderes de la Unión Europea y les ha instado a presentar nuevas propuestas que hagan desencallar las negociaciones del Brexit y lo ha hecho en una declaración en Downing Street después de que los Veintisiete la cumbre de ayer en Salzburgo rechazaran su plan el diálogo con Bruselas ha dicho atraviesa un impasse las radios y televisiones comerciales han expresado su malestar disconformidad con las enmiendas propuestas a la ley de Propiedad intelectual que se está tramitando en el Congreso consideran que los cambios que se proponen al actual modelo provocarán que las entidades de gestión tengan una posición dominante frente a los usuarios Carlos Cala la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y la Unión de Televisiones Comerciales en abierto han criticado en un comunicado lo que se pretende hacer a través de estas enmiendas consideran que en lugar de para perfeccionar técnicamente la transposición de una directiva europea ya realizada en abril las enmiendas están utilizando para volver a los tiempos de los abusos de posición dominante de las entidades de gestión sobre todo de las multinacionales discográficas y editoriales las enmiendas presentadas altera los criterios fijados para las tarifas generales que aprueban las entidades de gestión modifica la actual composición del organismo regulador por que se encarga de decidir en caso de conflicto y lo hacen de tal manera que este organismo pierde su capacidad de garantizar unas tarifas que eviten los abusos cometidos en el pasado por las entidades de gestión comportamiento que ya fue sancionado por las autoridades de competencia hay por el Tribunal Supremo las radios y televisiones comerciales critican que se modifique de manera tan sustancial el modelo para favorecer a las entidades de gestión en contra de todos los usuarios de lares el deporte Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 5 02:40 el cinco de septiembre yo he la Liga ha recibido una carta confirmando la Federación ahora mismo no autoriza al partido en EEUU a pesar de ellos Javier Tebas ha hablado hace hora y media ha afirmado que sigue siendo optimista con la disputa del Girona Barça en Miami para hoy empieza la jornada cinco Liga Santander esta noche a las nueve Huesca Real Sociedad cinco de tres minutos cuatro

Voz 1454 02:59 es en Canarias

Voz 3 03:02 cadena SER Madrid

Voz 6 03:05 en Madrid la delegada de Medio Ambiente de la capital

Voz 1454 03:08 Inés Sabanés ha condenado los mensajes que se vertieron en un chat de guasa formado por policías municipales en el que algunos agentes insultaron a Carmena lanzaron loas a Hitler la Audiencia Provincial ha reabierto el caso al considerar que el juez cerró la investigación sin contestar a la defensa del denunciante del caso Sabanés dice que hay límites que no se pueden sobrepasar

Voz 7 03:25 sí

Voz 0795 03:25 no se puede ir a donde se llegó en esos chats porque me parece eh si es grave en general eso asumido que desde algunos todo el cuerpo de policía ni muchísimo menos pero a quién afecte esos son temas muy graves y muy serios

Voz 1454 03:42 tío y les estamos contando el hacinamiento que vuelve a registrarse en el centro de menores de Hortaleza a las habitaciones están masificadas con ciento veinte niños para treinta y seis plazas los chavales tienen que dormir en colchones en el suelo de pasillos salas de visita o despachos Ésta es una de las

Voz 8 03:56 trabajadores del centro él nos están obligando a tener que decirle a un chaval tú vas a dormir aquí en el suelo porque no hay camas no le podemos garantizar ni sus horas de sueño vemos como algunos menores les roban la media en Dallas zapatillas la ropa otros menores les pegan nosotros no podemos hacer nada

Voz 1454 04:17 desde la Consejería insisten en que están haciendo un gran esfuerzo económico para aumentar el número de plazas y Madrid se une hoy al parking D y que convierte los aparcamientos de la ciudad en huertos y jardines es un evento mundial que se enmarca en la Semana de la Movilidad Iker reivindica que los espacios destinados al automóvil sean espacios verdes para las personas el Ayuntamiento ha organizado actividades medioambientales y culturales Luis Molina es el jefe del departamento de Educación Ambiental del Consell

Voz 7 04:40 Astorga hay que tener en cuenta que los coches la mayor parte de su tiempo permanecen parados estacionado ocupando un espacio de la vía pública que si no fuera por los coches lo podíamos utilizar los otros para que tenemos treinta y un grados en el centro de la capital

Voz 1454 05:01 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis a las cinco en Canarias

Voz 3 05:10 servicios informativos

Voz 0827 05:17 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 10 05:20 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizar hipoteca comisión de subrogación la que recorren banco cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que te cobren Baco por ampliar

Voz 11 05:27 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 3 05:34 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero

Voz 12 05:39 pero condiciones encuentra la en ese punto es

Voz 13 05:44 hoy es ahora había que queda en el SAS de la si te llamada que de España os han llegado las bombas inteligentes dividirse que sabe si a los gobiernos ha quedado Margarita Robles labia al otro Gobierno con el presidente cabeza sí también está el sí a que les ha restado posibilidades a los socialistas les crea cuando dice que defiende los derechos humanos de la CGT de estas apelando que están dando está dando una adúltera atender

Voz 14 06:14 OO A vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 15 06:22 tú tienes alarman si una aquí y otra en mi casa de la playa

Voz 16 06:26 en qué tal estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos Illa de la playa la tengo para que no se meta nadie

Voz 17 06:37 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 18 06:47 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 15 06:56 en vigor tenemos sesenta y cuatro tiendas cerca de ti para que siempre encuentra la solución que no

Voz 19 07:00 necesita cintura herramientas ferretería más de cuarenta y cinco mil productos con la garantía y el servicio del Grupo El Corte Inglés muy cerca Petit Prince que arreglamos hoy

Voz 20 07:09 si eres de los Ruth capaces de encontrar al pesado que pide fotos perdonan los puedes hacer una foto perdona que parezca que escrito la Torre perdonan los haces otra viene encuentran ofertas increíbles House como el juez diferente Prokon ciento cincuenta euros de descuento ya haremos cinco meses de seguro gratis del diecinueve al veinticuatro de septiembre en fuck

Voz 7 07:28 sí

Voz 16 07:29 en cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología tipo ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad que ciertos carburantes pueden dejar Iker hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 20 07:40 más por depósito afirmación válida BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 17 07:49 hay líderes que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también a Ibiza es como las de Madrid

Voz 3 07:55 hola Rubén que gracias a su testamento solidario una

Voz 17 07:57 te ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef punto es

Voz 6 08:10 ordenó usted la Gürtel una casa en la repito ordenó usted la Gürtel Pepa pero que hace es que no estás nacional tú tienes que hacer preguntas de cine llegamos tarde al Festival de San Sebastián perdona pero es que estoy ensayando precisamente para las entrevistas del Reino película que va a San Sebastián allí lo va Petar porque habla de corrupción política de papeles de Bárcenas de iniciales de ostras de Bodas de hijas de ex presidentes de mujeres que no sabían nada de ti bueno dejan ya de hacer spoiler porque de eso vamos a hablar el sábado a las siete y media de la mañana en La Script matinal por la noche en la sesión golfa todo en la Cadena SER ya paga el micro

Voz 15 08:49 si el cine en las La escribe

Voz 3 09:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:03 son las cinco y nueve minutos de la tarde las cuatro y nueve en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana y los viernes hasta ahora saben que tenemos una cita con que con el médico unirá de vigilancia lingüística

Voz 3 09:13 que pasa

Voz 21 09:16 ah que usted me habla muy mal

Voz 22 09:25 para ello saudí Kara Dio ahora dio Arabia Saudí es

Voz 7 09:27 país serio en sus relaciones

Voz 23 09:30 Marcial lo informe policial se asegura que el líder musulmana que el líder musulmán no supone una amenaza real y actual para la seguridad nacional

Voz 24 09:38 Collina no desmiente que sea su voz la que aparece en las grabaciones hablando del Rey emérito y acusándolo de cobrar comisiones ilegales y de utilizarla ella como testaferro

Voz 7 09:47 como testaferro del PP de Madrid el president

Voz 25 09:49 Ángel Garrido marca la diferencia entre el caso de Pablo Casado

Voz 26 09:52 en el de la exministra Carmen Montón Carmen

Voz 6 09:55 Don ha dicho también que lo va a seguir defendiendo no

Voz 7 09:57 tengo una irregularidad no defenderá ya fuera del estéreo de Sanidad donde estado cien años cien años

Voz 27 10:04 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha asistido hoy en Oviedo a su primer acto político del PSOE desde que accedió a la presidencia cuando se cumplen cien años de gestión Se cumplen cien años de gestión al frente del Ejecutivo podemos cometer errores se iban los horrores

Voz 28 10:20 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 18 10:29 como cenas de UV humildad de vigilancia paralelismo con el número

Voz 0313 10:38 informe quinientos cincuenta cincuenta y eso sí este es el correcto correcto efectivamente bueno hallarse ya lo aclaramos

Voz 0827 10:43 la semana pasada ahora vamos a aclarar otra cosa Ángels Barceló sigue al frente de Hora Veinticinco es una aclaración para oyentes en general para ciudadanos en general y en concreto

Voz 29 10:54 sí además le digo una cosa ahora mismo sólo pueden acceder a esto las personas ricas las personas que sacó

Voz 4 11:00 en parar Ilich semanas fuera la verdad

Voz 1454 11:02 eso en contratos que no es altruista es que suele ser un contrato que cuesta mucho dinero sí

Voz 30 11:06 el depende del país galo

Voz 31 11:10 lo que no entiendo del país

Voz 7 11:12 bueno queremos les doy el recado pero bueno

Voz 0827 11:19 perdona Pepa Bueno que confundido con Ángels Barceló es que ya la pobre Inés Arrimadas los viernes no sabe a qué hora vive bueno ya es viernes Francino es un día que siempre se espera con deseo alumnos quizás con exceso de deseo le pasó nuestra compañera de Radio Bilbao Sonia Lamberto que el pasado día diecisiete lunes subrayamos el lunes dijo Straw que escucho Julen López qué tal

Voz 32 11:41 bueno en cielos prácticamente despejados para comenzar el día en Vizcaya en un día de que se espera por lo general soleado aunque no se descartan algunos chubascos tormentosos de cara a la segunda mitad del día es viernes diecisiete de septiembre horas viernes diecisiete de septiembre titulares

Voz 0827 11:57 pues no no no no era lunes entonces ganas de acabar la semana tenía nuestra compañera aunque hay otros compañeros a los que les gusta es recordar que es lo que les sucede a este compañero de Radio Nacional que el día diecinueve de septiembre decide dar marcha atrás al mes lo escuchó Íñigo Sastre

Voz 33 12:14 el miércoles diez de septiembre buena estar de gente gente Jose diez diez que días hoy o diecinueve Paradiso

Voz 0827 12:27 hace unos más o menos bueno eso nos ha pasado a todos y a veces tengo la sensación de que los errores nos pasan por un cierto contagio en la careta recordábamos por ejemplo a los compañeros de Radio Nacional de la Sexta hablando de los cien años del Gobierno de Pedro Sánchez bueno pues a nosotros parece que también sendos están haciendo largos a la Pepa Barceló buena Pepa Wendy Perdomo

Voz 34 12:48 es cierto que organizó con mucha prisa ese acto ayer para celebrar los cien años para celebrar los cien años dirás creo que a él le parece venciera a ese largo envió días Bami Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 0827 13:03 ha hecho largo decía Pepa y no solamente a Pepa tú también vas lo mío y funeral

Voz 0313 13:09 pero si estábamos reflexionando hoy sobre el mundo de las celebraciones se que es un territorio muy basto y bastante bastante subjetivo hoy por ejemplo

Voz 33 13:16 hay quien celebra que en conmemoración año Segovía es decir aquí hay quien celebra quien conmemora cien años cien días de gobierno hoy yo soy alguien por lo es pero

Voz 0827 13:24 qué nos está pasando qué está pasando ahora se conserva bien Pedro Sánchez para llevar ya cinco años gobernando en fin hay cosas peores como por ejemplo insinuar con una frase equívoca que dejemos dar de beber a nuestros niños y es bueno pues creo que lo dijiste tú Francino de brilló Mario Suárez

Voz 0313 13:42 déjame que te pregunte una cosa marca propósito de las normas hoy aún menores

Voz 7 13:46 pero no sólo puede vender alcohol a partir de ciertos años a partir de ciertos ahí su con el móvil daría algo parecido

Voz 0827 13:53 bueno a partir es de futuro e aclaremos que aun menor en España no se les puede ver el alcohol punto jamás eh pero claro tal y como lo dices no se les puede vender alcohol a partir de ciertos años parece que desde que les podemos vender alcohol pues desde que nace no ya a partir de ciertos años pues es cuando ya les dejamos de dar alcohol Hinault no es así no es así sí bueno la cocina típica construcción que nos lleva a una frase equívoca en España se puede vender alcohol ya decimos a partir de ciertos años se pero es que hila muy fino nuestros oyentes

Voz 3 14:24 ha ido

Voz 0827 14:33 esta semana incorporamos un nuevo vigilante El Gran Wyoming que vigiló a Pablo Casado en el intermedio y lo escucho Alejandro Herreros que es el que nos lo envía

Voz 33 14:43 su presencia al frente del Gobierno está ahí

Voz 19 14:47 habéis oído todos Hu Jia Valiño

Voz 7 14:51 qué le pasa Últimamente han casado pues no sabemos a lo mejor estaba pensando en las carabelas

Voz 0827 14:56 la niña da pinta irá Santamaría bueno y hemos tenido también varias consultas de compañeros de la Cadena SER Toni Garrido por ejemplo me llamó para aclarar si se equivocó o no cuando dudó entre dos verbos el verbo explotar el verbo explosionar

Voz 1995 15:09 es una inquietante noticia de última hora seis heridos leves en el metro en Madrid que concretamente en principio al estallar el ordenador que una mujer llevaban el bolso han tenido que desalojar por el humo además el convoy pero fíjate la noticia ha explotado ha explosionado

Voz 0827 15:26 perdón un ordenador dentro unos desnudos bueno estaremos atento a este sancionado perdón buena a petición del propio programa improvisados una vigilancia en directo de urgencia en queme equivocado Isaías bueno en la rectificación porque en realidad explosionar sirve efectivamente pero también sirve explotar son verbos casi sinónimos pero no lo son porque explosionar es un verbo que tiene tanto uso Trànsit vivo como intransitable es decir algo está ya por sí mismo o algo lo hacen estallar así que explosionar no sirve para las dos cosas el tamaño del ordenador ha explosionado pues claro que sin embargo el verbo explotar con este sentido solamente tiene un uso intransitable hubo para lo que está ya por sí mismo no podríamos decir la Guardia Civil ha explotado una bomba sino diremos la Guardia Civil ha explosionado una bomba es decir explotar solamente como uso intransitable explosionar no sirve para las dos cosas bueno pues esta fue la explicación que dimos con carácter de urgencia podemos decir algo más aunque las cosas son como las expliqué la RAI recomienda una cierta especialización de ambos verbos se y así por ejemplo el Diccionario panhispánico de dudas sobre el verbo explosionar dice que aunque puede usarse como intransigente y como transmitimos recomienda que con el sentido estallaron hacer explosión pues se utilice como intransitable e es preferible el uso de explotar

Voz 0313 16:42 total en ese caso vale pero bueno

Voz 0827 16:45 ya veremos a ver los oyentes qué es lo que vamos haciendo con estos dos verbos pero bueno no solamente Toni Garrido ayer el equipo de todo por la radio me envió otras consultas la primera sobre el libro de Pedro Sánchez y sus párrafos copiar

Voz 33 16:55 los aparecen párrafos copiados de una conferencia de un diplomático español La Moncloa dice que se trata de un error involuntario

Voz 7 17:02 caramba el gran Isaías

Voz 33 17:06 la expresión error involuntario va directa al gran Isaías porque puede considerarse que todo errores involuntario ya que si es voluntario deja de ser un error para convertirse en acto de mala fe pero siempre es así

Voz 0827 17:18 el error involuntario buena pregunta Tony bueno la verdad es que lo primero que piensas es que es una redundancia error involuntario dices bueno todos los herreros involuntario sin embargo ojo eh en la definición de error nada se dice sobre la voluntariedad o la voluntariedad errores para el Diccionario una acción desacertada o equivocada o una cosa hecha es raramente así que los errores podrían ser según esta definición involuntarios o voluntarios hice entiende bien Si pensamos en algún error

Voz 0313 17:47 por fumar

Voz 0827 17:48 fumar es un error y la mayoría de los fumadores hoy lo cometen voluntariamente porque están informados de las consecuencias de fumar mucho no sobre el fondo del asunto oye pues puede que al escribir a uno se le olvide pueden unas comillas pero claro en el caso que nos ocupa y que contó el otro día el país parece excesivo ese olvido la lengua la mayoría de los gazapos de los errores se cometen involuntariamente es muy difícil en realidad Francino errar voluntariamente en la lengua esta mañana por ejemplo lo han demostrado aquí en Hoy por Hoy Se trataba de responder erróneamente a preguntas muy sencillitas y mira el resultado con un oyente que se presta de hacerlo que se llama Mario is es el que se ha prestado al experimento recuerda

Voz 0313 18:31 tienes que contestar haya vamos

Voz 18 18:34 dos por dos cinco capital de Francia aquí más dice a quien madruga Dios que tortura tiene un día veinticuatro es peor

Voz 33 18:45 pero esta no estafó John horas a tu padre yo tú

Voz 18 18:49 tú Benito Pérez Galdós mierda nombre del marido de Ana Botella Rajoy Marte sí

Voz 7 19:02 no se olvida y si es viernes olvida

Voz 0827 19:06 este equivocar porque lo natural es no equivocarnos la verdad es que ha sido muy interesante en el Día Mundial del Alzheimer bueno la segunda consulta el equipo de todo por la radio también me llevó ayer sobre plagio sin negros la portavoz comentario del PSOE Adriana Lastra defiende que defiende a Sánchez admitiendo que en el libro hay palabras copiadas pero que no es plagio

Voz 7 19:27 claro trescientas palabras son quinientas palabras que no llevan comillas es un plagio por favor el grano al final con tanto trabajo Isaías necesitará un negro o el gran Isaías

Voz 33 19:45 son una ONG ha pedido a la Real Academia que elimine las acepciones negativas le la expresión negro

Voz 0827 19:51 pues nada vamos por partes buena plagiar es copiar en lo sustancial obras o ideas ajenas dando las como propias eh así que si no citas no entre comillas pues parece que lo que escribes o lo que dices es propio y sería una especie de robo o lo parecería además es muy curiosa la etimología de plagiar porque deriva del plagiar el latino que significa Irala robar esclavos o comprar o vender como esclavos a personas libres es decir en el fondo nuestros robar del robo de esclavos pues al final pasamos al robo de ideas y así se ha quedado el verbo plagiar en castellano sobre lo del negro oye pues veremos la RAE la verdad es que siempre ha sido reacia a sacar del diccionario términos despectivos hacia minorías y los hay todavía más claros que negro e por ejemplo una agita nada o una judía

Voz 0313 20:36 nada claro en el caso de negro pues muchas

Voz 0827 20:39 las acepciones tienen que ver sólo con el color no con la raza en el caso de negro como persona que trabaja anónimamente para provecho de otro pues puede da también darse a interpretaciones no es que trabaje como un negro en un sentido despectivo sino que sencillamente el negro es el que trabaja en la sombra el que queda opacados oscurecido el color negro lo expresa muy bien cómo expresa muy bien el color negro pues cuando decimos que tenemos un día muy negro si no estamos pensando en los hombres y mujeres de raza negra sino que estamos pensando en el color igual que el verde es esperanza pues el negro lo hemos dejado para otras cosas entre ellas por ejemplo para el luto no así que veremos qué es lo que pasa con estas acepciones de la palabra negro y otra más enviada de buenas a primeras desde la madrugada yo estaba dormido pero en la envía Damián Santiago

Voz 15 21:26 llevo mucho tiempo la radio que he visto cosas insólitas a dos hablaremos de esas sedes que se han producido en las páginas

Voz 31 21:37 nos puedes contar una de estas insólita meses

Voz 7 21:40 con Carlos Ortega relleno de escuchar su si se lo solicite sale me encanta la palabra me apuntaba Benítez yo no sé qué piensa a Isaías Lafuente de la palabra

Voz 31 21:48 creo que es la va a llevar el por qué no nos ha escuchado pero sencillo es la llevaba rápidamente a

Voz 26 21:54 esa sección de vigilancia de Caja claro no nos

Voz 0827 21:57 rápidamente aquí está eh el el piensa ahora que también hemos oído eso también merecería una vigilancia pero vamos con insólita veces que tenemos que aclarar es una palabra que no registra el diccionario ahora sí de la adjetivo idiota tenemos el sustantivo idiotez de la adjetivo insólito porque no insólita pues veremos si este insólita insólito al final termina reflejado también en el diccionario

Voz 35 22:24 te fuiste

Voz 0827 22:27 el idioma funciona así evolucionando nuestro idioma también funciona pues bebiendo a lo largo de los siglos de aportaciones de otros idiomas con el tiempo las palabras se han ido Castellón iniciando ya veces dudamos sobre cómo pronunciarlas le pasó por ejemplo a Joaquín Estefanía hablando de la liberación de los cien días años del Gobierno de Pedro Sánchez cuando usó la palabra It

Voz 0958 22:46 es verdad que veía una parte de la sociedad civil pero también había una parte de la sociedad civil que no existió por ejemplo no vi a ningún banquero estaba la elite la elite una o una elite el mundo empresarial pero no mucho más ir tampoco había mucha gente de la cultura

Voz 0827 23:00 estaba la elipse entiende muy bien lo que dice además es preciso pero lo dice en francés bueno esta palabra efectivamente la tomamos del francés para referirnos a esas minorías selectas en algún ámbito social o político económico entre en el diccionario ya Castellani izada en mil novecientos ochenta y cuatro sin tilde

Voz 18 23:16 la elite elite pero de desde dos mil uno El Diccionario recoge la doble acentuación ve elite o Elia yo diría siempre élites

Voz 0827 23:24 esta es la más extendida y por eso al final aunque al principio los académicos optaron por digamos hacer una adecuación fonética al original francés pues al final ha triunfado Elite es la que más extendida está pero se podría decir en cualquier caso en las dos formas pero en ningún caso el y si queremos hablar en español iré Francia están viendo llegó por ejemplo otra palabra con la que no acabamos de aclarar dos bufete Buffett bufé y sus plurales bufetes Buffett o bufé es bueno en estos treinta segundos de radio hubo de todo y fíjate

Voz 1995 23:55 Zeid cruza contigo de un tema muy concreto y son los bufetes esta mañana nos hemos levantado en el bufé da igual donde estés brilla el universo ha creado un buffet tipo medio Joseph a gente que no sabe qué hacer en los bufetes

Voz 7 24:10 tú los abogados simple llenos bufetes de comer a tope a tope y además poco carácter a la gente un buffet al final les desata siempre se náufrago que todos llevamos dentro aparecen que cuando uno llega algo singular más semana es curioso

Voz 0827 24:27 bueno pues lo dijimos de todas las maneras posibles y en algunos casos no vimos ni una ni una aclaremos bufete terminado en eh para el despacho de abogados plural bufetes cuando hablamos de comida Buffett Buffett bueno pues buffet es una palabra que apareció en varios diccionarios manuales de laca Denia pero no llegó al diccionario oficial en mil novecientos ochenta y cuatro el diccionario e incluye bufé bufé con su plural Profés festero ojo ojo no debía extenderse tampoco lo suficiente porque en dos mil uno entró la palabra Buffett en Elvas plural de Buffett me pierdo sería Buffett Buffett hoy cosa que podemos decir para referirnos a la comida halal bufé o bufetes o Buffet o Buffett cero nunca buscó plural bufetes no de de comida hombre salvo que un despacho de abogados de repente

Voz 0313 25:18 lo de lo de ala malas es castellano pues no

Voz 0827 25:20 sí que es catalán seguro si tú te Atabal

Voz 0313 25:23 no sea tú te te te Elías te bloquea usted confunda eso hay agobiar sin agobiar

Voz 0827 25:29 pues ahora lo lo lo lo miramos sutileza balas me encanta al Arsenal encantado maravillosa palabra en todo caso bueno y otras cosas que heredamos por ejemplo del latín que a veces tampoco sabemos pronunciar bien no sabemos si es

Voz 18 25:42 currículum vitae evite

Voz 0313 25:45 hicieron méritos hasta el punto de que Conde dirigió las

Voz 36 25:48 tesis doctorales de sus discípulos quién presidió la comisión que evaluaba esa tesis fue el rector ahora magistrado del Constitucional Pedro González Trevijano como él mismo recoge en su currículum vitae en su curriculum vitae que aparece en la web del tribunal

Voz 0827 26:04 bueno pues si queremos respetar el latín es lo pronuncia haremos currículum vitae no curriculum vitae que se nota que es lo bien con currículum es más que suficiente por otra parte parar referirnos a esa relación de títulos honores cargos trabajos siempre que sean verdadero eh también podría ser currículo que es sinónimo pero cuidado porque currículo también se refiere al plan de estudios de prácticas de una determinada formación académica así que yo creo que con currículum o currículum invite tenemos más que suficiente

Voz 7 26:35 ya no existe el verla tambalearse en no exista va sobre la marcha bueno poquito a poco vamos a ver tenemos varios verbos

Voz 0827 26:43 hechos polvo esta semana el primero lo escuchó Teresa Colomer en Carrusel Deportivo into rodear

Voz 37 26:49 sí lo hemos hecho es horrorosa

Voz 0313 26:52 todos los partidos están rodeadas estable

Voz 37 26:55 ah rugió está muriendo

Voz 0827 26:58 con dos sólo es el verbo correcto es con dos aves insta a Rajoy que es pintar sin arte Omic o maquillar en exceso a alguien e una por una conjugación errónea pues es una de las vigilancias estrellas de estas demanda un verbo mal conjugado que escucharon Pablo Calvo Daniel Martínez Manuel Carande Irene Moreno Tapia Alberto Vázquez

Voz 7 27:19 pero sin el castellano bueno Jorge Rodríguez bueno

Voz 0827 27:22 que intervienen en esta unidad para corregir a un grande Andreu Buenafuente por una conjugación del verbo intervenir

Voz 38 27:28 estas ranas que estamos escuchando son las de

Voz 0827 27:33 esto ha sido Asturias las las Galatto Gasol

Voz 38 27:35 las obras ranas ya lo dije en su momento es una conversación de dos

Voz 39 27:40 que yo me voy a intervenir hay que yo me voy a intervenir

Voz 7 27:43 qué bien voy a intervenir creo que es

Voz 18 27:45 el catalán es intervine en catalán es intervenir vine

Voz 0827 27:49 es que del catalán pero en castellano recordemos es intervine y otro verbo pillado por Sebastián Cárdenas en este caso bien conjugado pero usado como sentido justo contrario al que queremos darle el verbo tachar hablábamos de una serie de televisión de Atlanta pero hay dos claras favoritas una es Atlanta es una comedia de autor algunos la pata

Voz 7 28:08 son ya de obra maestra algunos la tachan ya de

Voz 0827 28:11 de obra maestra algunos la tachan ya de obra maestra es un poquito raro porque tachar es atribuir algo a alguien o a atribuir a algo perdón o alguien una cierta falsa e se utilizaba digamos más bien para decir que una cosa es mala Eli es raro que al ser una obra maestra pues sea considerado una falta hice le tache de obra maestra más bien lo califican

Voz 0313 28:34 pican la considera la consideran obra maestra

Voz 0827 28:37 bueno hacer regulares verbos que son irregulares es un clásico de esta unidad otro que se va extendiendo imparable conjugar el verbo prever cómo se conjuga el verbo proveer esto lo escuchó José María Riol

Voz 40 28:48 todos los expertos y todos los profetas perdóname la palabra agoreros que prevé seis que prevé seis

Voz 7 28:55 de las relaciones atrevéis recordamos una vez más

Voz 0827 28:58 las no nos cansamos de hacerlo que preverse conjuga como ver así que es prevé is nunca prevé seis

Voz 41 29:04 ha

Voz 0827 29:09 ya hay García está muy tranquilo porque parece que el Gobierno español

Voz 7 29:14 no va a vender definitivamente bombas a Arabia Saudí no no va a vender bambas

Voz 42 29:20 vamos a escuchar los argumentos que el ministro de Exteriores da para vender definitivamente cuatrocientas

Voz 0313 29:24 ambos para vender defensivamente cuatrocientos bombas

Voz 42 29:27 Arabia Saudí buena pues es una venta muy dulce

Voz 0827 29:29 le vamos a vender bambas Arabia Saudí que son eso es bollo redondos de crema de nata o quizás les vendamos las zapatillas Gerona y en este caso Bamba proveen proviene de una marca registrada de calzado que sea más así va como W sí bueno quizás les mandemos unos discretos para animar la casa oye ya puesto es Francino después de enviar esas cuatrocientas bambas también podría enviar España Arabia Saudí algunos efectivos de un nuevo cuerpo policial recientemente creado tal y como contamos en la Cadena SER no escuchó Julián Vega Vidal es la policía floral los tres muertos en un nombre cines

Voz 14 30:09 cuenta años y sus hijos de veintinueve diecisiete

Voz 7 30:12 el años la Policía Foral floral

Voz 14 30:14 la Policía Foral floral ha detenido a otro hombre y a sus dos hijos como presuntos autores de los críos

Voz 1454 30:21 tienes claro se lo hemos puesto tan agudo además

Voz 0827 30:23 Gil de que sea puesta a elucubrar imagina que en ese cuerpo policial pues sólo entrarán personas que se llamen Jacinto Ros a Margarita Hortensia Narciso

Voz 3 30:33 no

Voz 0827 30:38 bueno muchos de los errores que cometemos pueden ser considerados verdaderas animalada As por eso nuestro compañero Ignacio Barrón esta semana ha decidido buscar animadas de las de verdad en nuestra manera de hablar sobre todo las más camaleónico porque no todas son tan evidentes

Voz 7 30:54 los animales no han acompañado a lo largo de la historia se han convertido en nuestras mascotas nuestros mejores amigos y eso se ha visto reflejado en el idioma cuando nos enamoramos sentimos mariposas en el estómago queremos estar todo el día con nuestra pareja como unos tortolitos estamos más felices que una perdiz incluso dejamos de razonar porque tenemos muchos pájaros en la cabeza pero hay que estar al loro porque no todas son tan evidentes hablar que no estamos tan mal nombre Un ejemplo es la canícula la época más calurosa del año en la antigüedad se asociaba la época más sofocante con el avistamiento de la estrella Sirio en la constelación Canes mayor el Can Mayor por eso se llamó popularmente días del perro ID derivó a hace un tiempo de perros cuando hace mal tiempo también existen expresiones que pensamos que se refieren animales en realidad hay gato encerrado no no se referían a un lindo gatito sino una bolsa o talego en donde se guardaban las monedas en el Siglo de Oro pero atracada la gente las escondía entre sus ropajes por lo que los rateros daba la consigna de que ahí había gato encerrado al igual que los gazapos que caza Isaías que no tienen nada que ver con los pequeños conejitas agazapados sino con la palabra griega que significa error de lenguaje

Voz 15 32:11 el juego es uno Yafari Page y bueno

Voz 7 32:15 sí tenemos una vista de lince no vemos igual de bien que el felino ibérico lo hacemos como un personaje de la mitología griega con fama de tener una gran vista y piensas montar un pollo espero que no cojas a una pobre ave de corral sin al pequeño podio portátil

Voz 0313 32:29 a que es subían los oradores en las plazas públicas

Voz 7 32:31 para luego montar un pollo podríamos seguir hablando de otras muchas expresiones como el contrato León Nino o sudar como un cerdo pero como se acaba el tiempo os dejo con la mosca detrás de la

Voz 3 32:47 el cerdo

Voz 33 32:49 la era la alternativa la verdad es que es una maravilla eh bucear en el lenguaje

Voz 7 32:54 Historia bueno yo nada más que añadir Ignacio no pienso decir

Voz 0313 32:57 contrató Léonie uno podría ser un contrato cabrón también

Voz 7 33:00 pues la verdad sí sí sí sí pero la explicación es mucho más compleja así para la próxima semana lo buscamos

Voz 43 33:06 habla uno y a uno le parece bien y al otro le parece mal entonces el otro debía estar oiga ya ha dicho usted que yo no he dicho

Voz 18 33:12 yo no soy quemadas no estamos solas

Voz 43 33:17 servidumbre de intervenir en público no sea una escuchaba todos al otro relación Antanas

Voz 0827 33:23 ha destacado acabar montando el pollo en fin recuerdos como nuestra dirección de correo o V arroba Cadena Ser punto

Voz 7 33:29 com muchas gracias y ya se ha equivocado hoy no volverá ocurre cabalmente localizado mucho gracias

Voz 3 33:46 la Ventana en las redes sociales rompan La Ventana quien Face Time La Ventana

Voz 44 33:53 Cabré

Voz 45 33:57 eh

Voz 3 34:04 une a todo el fútbol el motociclismo nos une el baloncesto

Voz 9 34:18 Nos une todo bueno

Voz 46 34:26 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 12 34:48 en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 7 34:50 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dicen a las claras

Voz 19 34:56 el favor sin uno

Voz 7 34:58 más claro agua

Voz 47 35:00 el a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER

Voz 48 35:13 hay una radio sin relojes

Voz 19 35:14 hay un lugar en el que coinciden Wagner España hay el Santo Grial

Voz 3 35:21 la ópera comienza en un claro en el

Voz 28 35:24 bosque en las montañas que rodean el monasterio de Mons Salvat un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de Spike si eso Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera

Voz 15 35:37 Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 7 35:41 la radio que tu programas

Voz 45 35:44 ya

Voz 3 35:46 oye

Voz 49 35:48 me gustan dio la buena el todavía Carlos enhorabuena porque estás en la calle

Voz 3 36:00 plan homicida

Voz 49 36:04 un equipo de profesionales que te acompañan las veinticuatro horas del día para darte

Voz 19 36:10 información irregular dijo

Voz 49 36:12 disculpe caballero que pasa este lenguaje ya hemos emplea guiamos emplear el lenguaje ya queda como un pelín el tipo Jardín antiguo pertinente uno si es que se están perdiendo los valores no no lo pregunto sin sin ironía o pregunto pero no no no es simplemente que los valores

Voz 33 36:30 qué pena me da no GP en la a la Cadena Ser nombrar no diga eso qué pena me da

Voz 3 36:36 me duele nuevos valores y me duele

Voz 7 36:49 sabes dónde estudiar

Voz 12 36:51 data de la Universidad Internacional de Valencia te ofrece programas de vanguardia con clases online en directo y un asesor personal durante

Voz 15 36:58 todo el curso Jamal novecientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco ochenta y seis e inscribir de la apertura de expedientes gratis hasta el cinco de octubre Universidad Internacional de Valencia o dices tú tienes alarma si una aquí y otra en mi casa de la playa

Voz 16 37:13 y qué tal estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 17 37:24 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 18 37:34 de muchacho creí descubrir los valores de la juventud

Voz 12 37:37 esta semana dedicamos entre tiempos al académico y dramaturgo Antonio Buero

Voz 18 37:41 mejor me pasmo de lo tanto que era en todo el país y encuentro que los de la madurez son los más obtiene

Voz 3 37:48 junto a María Romero repasamos grandes canciones de musicales en la madrugada del sábado al domingo a las tres y media una hora menos

Voz 7 37:55 los en Canarias con Ana Martínez Concejo síguenos también en redes y en nuestra aplicación móvil Cadena SER

Voz 48 38:03 esto es lo que escuchas cuando tienes una gotera en casa y esto es lo que escuchas cuando pregunta si tu según envía un fontanero

Voz 50 38:15 mejor confiera un experto de El Corte Inglés seguros este mes con hasta un veinticinco por ciento de descuento en tu segurísimo de hogar El Corte Inglés seguros seguros no segurísimo

Voz 0564 38:26 alguna vez te has preguntado qué esta pasando por la cabeza de tu bebé Podium podcast y Fisher Price presentan el sonajero una forma diferente de explorar la maternidad y la paternidad con innovadores contenidos pedagógicos y la mejor música para disfrutar con tu bebé el sonajero convierte cada momento en una experiencia única para toda la familia

Voz 51 38:45 las en Podium podcast el sonajero de Fisher Price la banda sonora ideal para tu bebé Fisher Price que los niños sean niños

Voz 3 38:57 la Ventana entre comunicarlas trencilla no

Voz 53 39:12 lluvias de invierno primeras llegadas te da lo mismo a flote toda mi me lo creía muy fuerte y daría la vi bien Sport y derrumba y ahora niña no quiero

Voz 3 39:57 el terror

Voz 0313 40:01 mi niña Mari dentro de un ratito después de las noticias de las seis las cinco en Canarias tendremos como cada viernes aquí una cita con la música en directo hoy con un trabajo muy muy especial en un personaje también muy muy singular muy particular pero que la música no falla nunca la música es vida y en la música como ya sabrán hay un montón de temas que hablan por ejemplo de la maternidad de las madres de los padres de los hijos de las hijas como esta canción que estamos escuchando de de Pasión Vega que está dedicada precisamente a su hija

Voz 53 40:30 gente corriente

Voz 0313 40:36 bueno pues esta semana es ha puesto en marcha en Podium podcast una serie un proyecto un producto una iniciativa que se llama sonajero que consta de cuatro apartados es muy interesante placentera placentera se encargará de poner las músicas al embarazo Dale al play hablará de los juguetes infantiles Bebé a bordo relatará historias de ficción y cuentos para todas las edades charlas por ahí como su nombre indica ahí se hablará de todo lo relacionado con con el mundo de los de los breves para profundizar y dar más detalles de este nuevo proyecto que acabamos de estrenar tenemos con nosotros a María Jesús Espinosa de los Monteros la jefa de podio o la María Jesús Cobo está está al caer las buenas tardes acompañada de Cristina buscada locutora de Los cuarenta conocida por todos los oyentes que es una de las voces que encontramos precisamente en los audios de de placentera hablando de música

Voz 13 41:27 en los embarazos los estudios más recientes se habla de que no realmente no perciben en el sonido tal como

Voz 54 41:33 lo lo escuchamos nosotros y no pueden escuchar la música tal la escuchábamos nosotros pero sí es cierto que si la escuchamos nosotras nosotras vamos a transmitir a nivel de de la tensión muscular de nuestro estado de ánimo etcétera una serie de sensaciones y percepciones que son interesantes para el crecimiento

Voz 53 41:49 de momento puedo seguir siéndolo

Voz 26 41:51 hoy está y escuchar la música que me guste a mí

Voz 53 41:54 me haga sentir bien

Voz 0313 42:00 Cristina busca buenas tardes buenas tardes llegar las seguido ha seguido siendo egoísta poniendo a la música que te gusta todo

Voz 18 42:06 que si ahora nazi de de lo que yo quiero

Voz 0313 42:10 hoy después de hablar claro al oye tu trabajo tu trabajo gira en torno al

Voz 28 42:14 va en torno a la música y un ha cambiado la percepción que tenías de ella con la maternidad pregunto

Voz 26 42:21 la verdad que sí mucho porque una de las cosas que que hablamos en placentera es que yo por por respeto a los oídos de los demás jamás he cantado delante nadie porque creo que es una aberración de hecho mi marido es cantante con lo cual hay marginados no pero desde que soy madre pues no paró de hacerlo todo el rato y claro le preguntaba si esto es normal el índice que es que es natural innecesario de hecho

Voz 0313 42:43 Patxi del que habla Cristina es Patxi del campo musicólogo y director del Instituto agrupar de que es una de las estrellas María Jesús yo diría de este proyecto nuevo eh

Voz 0268 42:52 sí la verdad es que sí hemos eh contamos en en el sonajero que es como se llama todo este gran espacio sonoro que has explicado muy bien con esos cuatro podcast diferentes con con expertos en maternidad en paternidad en juego y además de lo explican de la forma más divulgativa posible porque Chris los ahora Patxi es una persona

Voz 40 43:11 que que sabe explica

Voz 0268 43:14 por la importancia de de la música durante el embarazo también los primeros meses del del bebé Hay yo creo que en torno a todo este proyecto ya algo muy bonito que es poner en valor la importancia de los sonoro de la voz para para los más pequeños y para el desarrollo e su desarrollo en los

Voz 0313 43:33 dime dos años seguidos Cristina que es lo que más te ha sorprendido de todo lo que has aprendido

Voz 26 43:37 me ha sorprendido mucho que que Patxi me decía al ponerle además yo un audio de de mi bebé que que has expresaba no con sonidos está habla habla habla dice tú siempre déjale terminar porque él se está comunicando contigo a su manera y entonces incluso cuando mueves los labios él deje que él se exprese cuando termine entonces tú ya invitas los sonidos que él hace porque todos como música hasta los cinco años ellos expresa encantando y con con todas estas tonalidades y melodías easy tenéis que hacer un juego ahí de de el habla tú respondes la L imita el sonido y entonces se siente comprendido

Voz 1454 44:16 no recuerdo si recuerdas el primer sonido que lo hizo tuve

Voz 18 44:19 sí perfectamente

Voz 26 44:22 el sonido que hito pero pero al nacer porque es que el nada más nacer yo ya le grave una odio que puse nada ya que que era todo Kika quita todo el rato como como como bueno pues decir sílabas sonidos ritos ya lo dijo desde el principio lo que pasa que Michiko si muy muy muy pequeño pero Michiko decía Chris ha dicho han Cal

Voz 49 44:45 lo digo como sitio en inglés y yo les dije bueno o Ángel

Voz 0313 44:49 pero más pronunciado del siglo Merapi bueno esos placentera luego Dale al play en Dale al play e Imma Marín que suena especialista en educación y comunicación a través del juego nuestra compañera Ana Uslé charla charra

Voz 55 45:03 los meses iniciales están marcados por un gran desarrollo sensorial todos lo percibe a través de los sentidos y adquieren una gran importancia los codos que acompañan al bebé este proceso porque son una estimulación intencionada que favorecerá a su evolución decidirse en cuenta que el bebé está limitado es decir está tumbado no puede hacer nada si no se lo acercas no toca nada que no lo pongas delante

Voz 31 45:22 entonces todas las actividades de estimulación visual auditiva táctil o gustativas son las que le irán quitando a comenzar a tener el gusto por qué las ganas de eso que es moverse de tocar de alcanzar de lleno

Voz 52 45:35 hace algunos años para la boca con tres actores porno sí

Voz 7 45:56 Inma Marín buenas tardes

Voz 0313 45:59 hay más qué tal cómo estás

Voz 7 46:01 pues mira tú solo

Voz 0313 46:05 que se podría hablar de juguetes en la radio no te lo creías

Voz 4 46:08 pues la verdad es que me sorprendió muchísimo porque una cosa es una entrevista y otra cosa es poder expresar au hacer sentir al oyente solamente con palabras y que como es un juez de lo que poco y la verdad es que me ha encantado como ha quedado tendido muchísimo en agosto de muchos ochos

Voz 0313 46:26 hoy hay juguetes o algún juguete en concreto que sea por definición más recomendable que otros hoy tenemos que ser hay que tener manga ancha

Voz 4 46:34 más que nada es que depende de la edad de lo que estoy buscando chistoso estando algo para que la cuna o para que juegue regateo o dos depende del momento hay por tanto también de la verdad es que cada niño pues va a tener su mejor juguete no va a veces no es tanto que Un juguete sea mejor que otros sino que Un juguete es más me amas más adecuadas en un momento determinado a un niño que a otros no

Voz 0313 46:58 claro porque se acelera pregunto es si se le da a un a un niño Un juguete antes de lo recomendable o así lo tiene demasiado tiempo le puede llegar a perjudicar de alguna manera

Voz 4 47:08 más que perjudicar seguramente es que estamos perdiendo oportunidades más si damos un niño a antes de tiempo puede haber un problema de seguridad por ejemplo pero incluso si no lo hay claro lo puede seguramente no les resulte atractivo y cuando les resulte estar aburrido de juguete no ir por tanto queremos quemado las posibilidades lúdicas y la atracción que podría haber tenido no

Voz 0313 47:31 por qué por propia definición Inma que es lo más importante que es que es lo más importante que buscamos en Un juguete para los niños

Voz 4 47:38 Clemencia que divierta que divierta editor que despierte por tanto lo que es no es la capacidad de asombro no esa capacidad que está entre la sorpresa algo que te sorprende no y que por tanto te provoca

Voz 18 47:49 curiosidad pieza curiosidad es el moto

Voz 4 47:51 por del aprendizaje es lo que te lleva a instaurar a investigar a poner pero la boca a querer conocer mejor y de forma hizo iba a aquel objeto aquello no por tanto el asombro de algo la diversión y el asombro que que conlleva es algo que se debe pedir a cualquier juguete

Voz 0313 48:09 estaba pensando Inma Cristina María Jesús Bed basta también está pensando que lo de Educación comunicación a través del juego esto que buscamos en la edad más temprana en nuestra relación con lo con los bebés con lo con los niños pequeñitos de adultos también se intenta es decir Inma cuantos proyectos y cuántas historias aire de empresas que llevan a sus empleados a un lugar para que jueguen para que mejor en relación es verdad que se cree un clima

Voz 4 48:35 con su pues para clima por supuesto pero también para networking también para que los aprendizajes de aquellas programas aquellas en horno de todas maneras de organizar sobre lo que sea se produzca de manera significativa del aprendizaje lúdico

Voz 56 48:52 ya soy muestra como como tú

Voz 4 48:54 buenas maneras de que la verdad siguen a tener sentido y por tanto ha quedado significarse no

Voz 0313 49:00 Cristina tú tienes algún plan con el tema juguetes Teresa una hoja de ruta o tal o tal cual vaya surgiendo la cosa tal cual vaya

Voz 26 49:08 no no tengo demasiado pensado pero sí que es verdad que desde que desde que nació me doy cuenta que disfruto mucho estando con él no es como muebles

Voz 0313 49:17 Cristina que está tiene ahora va con él

Voz 26 49:19 es tres meses pero es muy despierto y entonces es verdad que ya un libro el edil otro día un libro y abre las pues las solapas novena

Voz 7 49:26 donde no me digas que le está bien

Voz 49 49:29 sí

Voz 7 49:30 no está a favor si están poder aquí están por aquí el pequeño priman si me prima prima también que tienen que son bebés un mes menos es menos si han estado aquí

Voz 13 49:44 Armando armando follón antes de empezar llevaba guapísimo con una camiseta rockera como de Led Zeppelin sí

Voz 0313 49:55 eso sí que es verdad que jugamos mucho dinero y lo que sí que me

Voz 26 49:58 la cuenta es que claro yo no tenía idea de por ejemplo los peluches en sí que son un poco como estorbo no en realidad porque lo que mola son los los juguetes que te hacen jugar con él y que tienen melodías que tienen