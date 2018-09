La Ventana (21/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canal

Voz 0313 00:02 días Médicos Sin Fronteras habla de emergencia sanitaria en el campo de refugiados de Moria en la isla griega de Lesbos y alerta además de los problemas mentales que están sufriendo sobre todo los más jóvenes

Voz 3 00:20 lo ha contado en La Ventana Idoia Moreno enfermera y coordinadora de la clínica pediátrica que esta ONG tiene en Lesbos hay nueve mil personas en un campamento creado para tres mil y las consecuencias son Terry

Voz 4 00:29 cables son ya niños adolescentes adultos que vienen muy traumatizados por las guerras en las que vienen escapando pero lo que hoy en día les está haciendo intentar suicidarse son las condiciones se encuentra el memoria porque tenemos actualmente gente que lleva más de dos años y medio en estas condiciones de vida simplemente para que es una idea la semana pasada tuve kosher la muñeca yo misma a un menor no acompañado de dieciséis años y a una chica de diecisiete años que junto con su madre haber intentado cortar las

Voz 5 00:58 Ana bueno por las condiciones debidas que millas de Moria

Voz 3 01:02 el Gobierno ha pedido un informe al Consejo de Estado relacionado con la modificación de los aforamientos que anunció el presidente Sánchez para aplicarlos sólo al estricto ejercicio del cargo público la ministra portavoz Isabel Cela agotaba las intenciones cuando este Gobierno diez

Voz 6 01:16 si tiene la voluntad de restringir los aforamientos está recibiendo a los aforamientos en todo momento de los ministros y ministras de diputados y senadores es importante que retrae mantenga son indio la habilidad y además está precisamente concedida en la Constitución por procedimiento agravado las eh

Voz 3 01:35 decías favorables a los clientes con cláusulas abusivas y que han sido notificadas superan el noventa y siete por ciento son datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial y recogen el balance del último año desde que se pusieron en marcha los juzgados específicos en junio de dos mil diecisiete Miguel Crespo

Voz 0047 01:51 los juzgados especializados que se encargan de resolver los casos de las cláusulas suelo han emitido desde que se crearon el año pasado un total de cuarenta mil novecientas treinta y nueve sentencias y solamente el dos coma siete por ciento de esas resoluciones han resultado desfavorables para los clientes reclamantes la tasa de sentencias condenatorias a la banca ha sobrepasado el dato del noventa por ciento en las diecisiete comunidades autónomas y en concreto en Aragón Canarias Cataluña y Navarra se ha superado el noventa y nueve por ciento hay que recordar que además de crear estos juzgados

Voz 7 02:19 especializados el Gobierno abrió una vía

Voz 0047 02:22 ayer nativa dando a los clientes la posibilidad de reclamar a los bancos y negociar de forma extrajudicial aunque según estimaciones solo el cuarenta por ciento de los solicitantes llegan a un acuerdo con las entidades fina

Voz 11 05:10 los servicios informativos

Voz 11 09:45 hacer un ratito

Voz 0313 09:46 decía que hoy en nuestra cita semanal con la música en directo

Voz 11 09:49 tenemos algo ya alguien muy especial muy singular muy particular

Voz 24 10:00 tumban eh

Voz 8 10:02 el muchas tampoco tiene como rector unido está el GREIM Unidad a himno lío las sabe guía qué bien

Voz 0313 10:25 la nuestro invitado de esta tarde tiene una canción esta esta que esta sonando El pensamiento circular que nos viene muy bien para la ocasión básicamente por lo de circular porque la vida como el pensamiento es así el círculo del proyecto que hoy nos viene a presentar

Voz 0047 10:41 lo empezó a dibujar cuando era un niño

Voz 12 10:43 ah vale honra pasas se sintió lo siguiente hay una edad en la que no pasa de ser un niño o una especie de proto adolescente hacer una adolescente quilla no parará de crecer irá añadiendo alimento a una personalidad que se construye con alguien puede hasta convertirse en un producto completamente irresponsable en mi caso ese camino empieza de una forma clara con la llegada de Golpes Bajos a mi vida a mi me gustaban la música desde siempre al principio escuchaba lo que ponían mis padres pero pronto tuve mis propios gustos Serrat Ibáñez de Beatle Tequila pero golpes eran otra cosa las canciones de Golpes Bajos eran diferentes modernas misteriosas y cargadas de emociones y ritmo eran canciones provocadoras bañeras letras oscuras que hablaban de miedos moscas y un mundo cruel para las almas sensibles me atraparon al instante Illa nunca fui a mismo eran de Vigo y tocaban increíble nadie me había hablado así de este una canción a la para me pasé todo el verano escuchando sus dos primeros discos los escuchaba con mis primos y no sabíamos cada letra y cada giro de Germán cuando empezó el curso de Gil equipo de fútbol del colegio porque me dijeron que ponía en el vídeo decenas recalentado en la bola de cristal los sábados por la mañana nunca tuvo una vida deporte Viva Golpes Bajos cambiaron unos amigos por otros los del deporte por los de la música a partir de ahí tuve claro que se podía ser músico siendo de Vigo y que se podía hacer una música propia una música de tu ciudad de Ci y a la vez de todos todo esto que contado de forma deslavazada y caótica no parece una gran cosa pero colosal años he descubierto que mucho de lo que soy como persona como músico se lo debo al discurso subliminal que Golpes Bajos sus canciones dictaron para mí una forma de ver el mundo Piñana o un mundo que aunque te abrace acabará dando un par de golpes bajos para que viles nunca un grupo tuvo nombre que describiera también sus canciones

Voz 0313 13:03 los tomar el texto eh luego le preguntaremos a Benjamín Prado que están Radio Santander esto que acabamos de escuchar nuestro invitado lo escribió hace hace poquito para un libro sobre la historia de de golpes bajos y vuelve al Círculo ha pasado el tiempo ha continuado esbozando ese círculo ha ido construyendo su propia historia primero con piratas luego en solitario pero pero resulta que a mitad de ese círculo surgió la posibilidad de hacer un homenaje al grupo de su juventud al grupo icónico al grupo fetiche en forma de concierto junto a otros músicos lo hizo y ahora unos años más tarde gracias a esa experiencia el círculo se completa con ese niño ya creció Brito editando un disco con todas las canciones de Golpes Bajos se llama o cómo se tiene que llamar cena recalentado

Voz 25 13:54 no

Voz 0313 14:13 Iván Ferreiro buenas tardes amigos cómo está el Garat ahí ya y comparó todas esas cosas no revele secretos sobre Charles cada dicho Benjamín esta mañana Benjamín Prado buenas tardes buenas tardes Carlos esos créditos Iván eh dice que hará con golpes bajos queda la ventolera esto es una terapia es un homenaje

Voz 11 14:31 exactamente pues yo creo que es un capricho desde austera no

Voz 0047 14:36 pero creo que tiene que ver con el capricho musical con el capricho y a lo mejor es como el premio que le al chaval de la foto sabes que está en la portada nueva al Joker CSS que quería ser músico pues de alguna forma es como decirme a mí mismo tío lo conseguís te pudiste incluso grabar las canciones de Golpes Bajos con Pablo Novoa goleó veis conteo apareciera es una

Voz 12 14:54 sí

Voz 0047 14:55 es un disco de fan sinceramente es el disco de un fan que puede hacer un disco

Voz 0313 14:59 de todas las canciones de Golpes Bajos por qué elegiste

Voz 0047 15:02 para título cena recalentado porque yo creo que en tienes tarjeta tan directa que es la primera canción que dio con doce años sentía que me dirigían a mí no debió las sanciones que me ponía mi padre de Serrat me explicaba las letras hablaban de los adultos del amor no lo sé que no conocía no dicen ha hablado un chaval de trece años eh que tiene que estar a las nueve en casa y le echan una

Voz 7 15:23 sí sí consiguió acompañaron una chica

Voz 0047 15:26 a que era todo y el se sintió la nada si nunca nunca me había visto tan reflejado en la canción no es lo que tienen las canciones déjame déjame contar

Voz 0313 15:35 los oyentes que aquí en fin

Voz 0047 15:37 tenemos una Herat y hay personas que no es excusa

Voz 0313 15:40 San que igual no están tan al loro Golpes Bajos lo básico en FON grupo que nació en el en Vigo en el año ochenta y dos primero con Germán Alda y luego con Pablo Novoa y Luis García citaba ahora iban que una historia curiosa por muchos motivos e iremos desgranando pero uno de ellos con el que tiene gracia porque el padre de Theo sin avisar presentó una maqueta del del grupo a concurso Holly ganaron no duraron poco como grupo duraron cuatro años cuatro y un poquito pero dejaron una huella muy profunda no hay más que ver a Ivan escucharle porque yo creo que no sólo hay respeto hay devoción ganas muchas ganas

Voz 25 16:19 no sí sí

Voz 26 16:34 dame la iría hay

Voz 25 16:38 mi Cos

Voz 5 16:48 eh

Voz 25 16:57 claro

Voz 0313 16:59 a la Benjamín que tú con el ojo que el hechas a todas las letras ha puesto las botas establece

Voz 11 17:03 sabes qué pasa que además es que este una de las cosas que caracterizaba a golpes bajos

Voz 0281 17:08 es que no hacían lo casi casi todo el mundo no no tienen demasiadas canciones de amor parece que las canciones siempre tienen que ser de amor o de desamor no no no no hay más que mirar sus dos himnos las dos más conocidos son malos tiempos para la lírica o No mires a los ojos de la gente que las dos sobre todas la segunda son verdaderamente raras osea yo

Voz 0313 17:27 eso pasa ahora con los móviles que ellos

Voz 0281 17:30 es verdad de nuestro tiempo la primera que os vais esa canción pensé porque eso les habría ocurrido esto porque es muy raro que alguien escriba No mires a los ojos de la gente no y eso es lo primero que llama la atención iban lo al fin con esa manera suya de cantar letra a letra diría yo las hijas canciones más que palabra a palabra letra a letra pues yo creo que lo ponen muy de relieve la culinaria hace extraña de las letras de los golpes bajos

Voz 0047 17:56 sí además hablabas de la falta de amor no es decir o no hay amor o cuando hay amor es un amor frustrado donde no es capaz de acercarse a ella sea siempre hay como algo algo a lo duro no en las citas de golpes

Voz 0313 18:27 hoy nos estamos dando un gustazo con este conocimiento a fondo de de Golpes Bajos es historia con el disco de Iván Ferreiro con cena recalentado luego hablaremos de los conciertos porque eso se va a desmenuzar en directo pero queremos hablar también de un libro que se va a publicar este próximo mes de octubre y que lo firma otro gallego que ahora mismo no sé por qué Circus hacia unos escucha desde Radio Club Tenerife Xavier Valiño buenas tardes buenas tardes

Voz 7 18:51 las tardes cómo estamos letal tal

Voz 0313 18:53 el libro se titula escenas olvidadas la historia oral de Golpes Bajos FM yo creo que tienes más o menos las mismas razones que que iban para meterte

Voz 11 19:05 bajo de arqueología musical no efectiva

Voz 7 19:08 me porque tú eres un arqueólogo musical

Voz 11 19:11 digamos un poquito que si investigar cosas es localidad Iván hace que si con la cabeza

Voz 7 19:17 lo que me llama la atención no si efectivamente libro estará más hombres en dos o tres semanas y bueno lo que yo tenía idea ya desde hace muchos años es precisamente escribir la historia de la banda digamos que entre los componentes de Golpes Bajos Iván estaría yo en medio no por edad iban los descubrió como con doce años una y doce trece tocó justo entre los diecisiete de los dieciocho Final de la adolescencia a primera hora

Voz 0281 19:41 juventud que dicen que esa es la música que más marca

Voz 7 19:44 y a mí lo que me interesaba era precisamente rendir tributo un esto también es un libro de fan no a esa gente que tanto me marcó estos cuatro músicos y bueno pues dedicarles contar su historia que nadie lo había hecho hasta este momento para que las nuevas tienes los descubrieran mira tú qué casualidad porque yo cuando empecé no lo sabía Iván estaba haciendo al mismo tiempo un disco

Voz 11 20:06 sí sí el profesor nos encontramos terminando jefe términos Delgado no solvente si además lo ha

Voz 0047 20:13 las las palabras que habéis dicho al principio son precisamente

Voz 7 20:15 el prólogo que iba a escrito para miles

Voz 0313 20:18 hoy has contado como en el caso de Iván con la colaboración de todos no de Theo de Pablo de Luis el Siguero que has conseguido uso que hable entre entre comillas Hermann que opine no como has hecho eso que que ha que ha rescatado por ahí

Voz 7 20:29 bueno efectivamente si no llegan a estar ellos no hubiera existido este libro está claro yo no quería inmiscuirme para nada quería que fuesen sus propias palabras que fuesen

Voz 0281 20:36 los los que la contasen y por eso es la historia

Voz 7 20:39 al es decir son ellos los que cuentan su historia entonces y ha contado con las los tres que continúan por suerte entre nosotros Si bueno aún haciendo música y luego pues con lo de Hermann también me planté cómo podía hacerlo no lo más evidente pues fue declaraciones de archivos es decir buscar todo aquello que hubiera aparecido en prensa todas las entrevistas que hizo en Radio incluso sus apariciones en televisión de ahí entresacar lo que me valía para un poco para hacer ese hilo conductor de la historia de golpes bajos al tiempo que aparecía en las que aparecen sus declaraciones pues voy entre mezcló dando la de los otros compañeros que hay una cosa que sí me gusta puede de lo que tengo de Germán que es que no tengo las declaraciones de un momento único

Voz 0047 21:20 ya sino de muchos años y entonces dan una visión

Voz 7 21:22 la poliédrica incluso contradictoria en algunos momentos no de de de su de su forma de ver las cosas

Voz 0281 21:28 dentro del era germana habla más en tu libro que en el disco de iban porque quería ser el de en medio de los golpes bajos pero es verdad que se parecen Se parece mucho más la música disco sí que es la música golpeó a esa velocidad esa comunidad con esa con esos filos

Voz 11 21:45 pero Iván no quiere cantar como Germán compinche es que nos han Calera como Ibáñez un disco de Ivano se pueden

Voz 0047 21:50 no se puede Mercero para enfrentar este disco creo que es el disco más difícil de cantar no en una cuestión técnica bueno que también sino colocarse en el sitio

Voz 13 21:58 lo de Germán iraquí no imitar a Germán

Voz 0047 22:02 claro porque yo tiene meta Germán años puedo cantar el disco exactamente igual que lo que Germà Mercero me lo aprendía a los doce lo tengo a mi cerebro no pero pero

Voz 0313 22:10 hombre me costó le costó les muy curioso porque yo estaba revisando porque claro tienes la tentación de escuchar golpes bajos y luego luego a Iván no es la primera canción en cena recalentado la voz entra exactamente en el segundo cincuenta y ocho de los Oca en el segundo cincuenta y siete

Voz 0047 22:24 anchas porqué era la idea mereció la idea yo no quería hacer un homenaje a las canciones PES bajos que eso es lo que hago muchas veces son manejar canciones cojo una canción me la adaptó a lo mío y que yo quería enseñar esa fuerza ese ritmo esa rabia esa ternura eso esa mezcla increíble que tenían ellos cuatro y que tenía que ver con ellos cuatro no

Voz 7 22:45 yo soy ya que el el el el el

Voz 0047 22:48 qué secuela no en esta historia pero realmente quería que se viera que golpes es lo que dice Xavier yo creo que los lo que lo que nos pasó todo será especial no sólo porque las letras Fran especiales porque Herman cántala especial sino que Theo tocaba especial Pablo tocaba especial y junto serán una bomba de relojería que estos cuatro años desgracia

Voz 0313 23:06 si le preguntaba antes qué eligió agradecerla recalentado para el título del libro y Xavier le voy a preguntar por qué ha elegido escenas olvidadas Parcs i

Voz 8 23:41 la algo

Voz 7 23:47 por qué les Javier bueno hay varias razones la primera pensamos OPS en un primer momento en llamarlo malos tiempos para la lírica evidentemente como una de sus dos canciones más emblemáticas pero quizás estaba ya demasiado

Voz 0313 24:00 lo fácil no utilizados y además tampoco me parece que

Voz 7 24:03 lo que hizo golpes bajo fueran malos tiempos sino precisamente todo lo contrario buenos tiempos para la lírica entonces Germán y los otros títulos pues bueno me gusta especialmente esta canción la la parte que canta Hermann que es así bastantes al ser a encaja la letra muy difícil y eso es uno de los méritos que tiene iba

Voz 11 24:19 a la haber hecho la la adaptación nueva

Voz 7 24:21 pero luego también hay un verso esta canción que que además es la cita que colocó al principio del libro no cuando dice no sea malo sumiso simplemente se les quiere que es una de esas frases lapidarias que tenía Germán Contini y que dije bueno pues teniendo esa frase teniendo esa cita entre las canciones de Golpes Bajos escenas olvidadas es la más lógica y además yo estoy recuperando precisamente

Voz 1239 24:41 las escenas olvidadas de golpes bajo su historia

Voz 0313 25:17 hoy casi que hablemos con alguien que estaba ahí directamente no de esos de la bomba de relojería aquello de entrada Iván Pablo Novoa buenas tardes hola qué tal cómo cómodas

Voz 27 25:28 pues muy bien conmigo que ver realmente ahora mismo

Voz 0313 25:32 para tocar dentro de un ratito ustedes te pillamos apuntó te pillamos a punto de sonido verdad perdona oye a Pablo esto propuso Iván de entrada te pareció que se ha habido una locura o ya te gustó desde el principio

Voz 27 25:49 me gustó pero fue un poco un choque emocional porque hombre pululaban trajo al ver cómo los recuerdos de todo que volver a revisar todo el pasado ir luego se tiene que plantear como hacen eso que tuvimos que poner de acuerdo iban y yo en pensar cómo hacemos eso para para que eso tenga sentido en el dos mil dieciocho para que realmente sea un disco que tenga un peso y un valor aparte del cariño

Voz 28 26:17 mire el homenaje que hace

Voz 27 26:20 Iván que tuviese un valor como artístico no es eso también era algo que teníamos que discutir

Voz 0281 26:25 los oye pero habéis vuelto otras veces ya volviste y una vez para hacer una gira después de muchos años si es verdad para eh

Voz 27 26:33 bueno en el mil novecientos noventa Germán y se juntaron pero yo no estaba

Voz 4 26:39 el

Voz 0047 26:41 claro voy a decir lo que a él no le llamaron Elvis tampoco

Voz 27 26:45 me comentó muy tenso entre

Voz 0313 26:49 nosotros oye Pablo y con qué te quedas tú de de tu historia en golpes bajos que te ha aportado musical mente evitar mente con qué te quedas tú

Voz 27 27:00 bueno para empezar realmente es es mi verdadero bautismo musical porque en cierto modo uno nosotros éramos unos chavales de de pues eso de un pueblo de Vigo de un de provincias que nos gustaba mucho tocar que estábamos muy ávidos de aprender y que escuchamos discos y aprendíamos mucho la verdad es que dedicamos muchas horas cartero Golpes Bajos fue el momento en el que nos dimos cuenta cómo era la industrial como se hace un disco que que tiene que haber detrás de de de la música que valores artísticos conceptuales tiene que a ver cómo se lleva eso a cargo hasta dónde puedes llegar como cómo enfrentar una grabación claramente lo que es ser un músico de verdad el yo creo que lo aprendimos los cuatro ahí

Voz 0281 27:44 hasta dónde ya donde no pero me han llamado la atención que dos de las cabezas visibles de los golpes bajos y Germán viniese de Siniestro Total ITS fuese a cómplices

Voz 11 27:56 este realmente parecen como como caminos muy distintos desde luego

Voz 27 28:02 los que realmente claro eh yo siempre le he dado siempre he tenido una teoría sobre el valor de Golpes Bajos para mí el mayor valor de Golpes Bajos es que es que es hay un contrapeso entre entre la dureza la rabia lo pum lo es las cajas de ritmos frenéticas lo bailable y los suyos

Voz 29 28:24 sí lo amable lo

Voz 27 28:26 lo vimos las armonías más bonitas y los acordes más complejos casi de ellas en cierto modo eso el el el origen de todo eso es ese esa antítesis que existen en cierto modo entre y Hermann y los dos lo conminaron muy bien y creo que con el con el cuarteto todo eso fructificó en el momento

Voz 28 28:47 con el que cada uno

Voz 27 28:49 que va por su lado evidentemente menear son ambos son grandes músicos pero en Cortes bajos el valor es precisamente ese equilibrio imposible entre esos dos mundos y eso hace que hables de Hermann que venga de siniestro de la parte más cruda fiables Theo que él no se va a algo como como mucho más amable más poco más suaves

Voz 30 29:14 muy bien Pablo Novoa dotes no obstante déjame

Voz 0313 29:16 con tu propia de sonido un abrazo muy muy grande amigo

Voz 27 29:19 vengo mucho Sabah hay va a Carlos y a todos los que estéis ahí que ella no

Voz 31 29:24 quiénes son muchos

Voz 32 29:27 era una charla Alba la ola

Voz 0313 29:57 la canción en su momento la música la ideó Pablo Novoa contiene acabamos de hablar y luego le puso la letra directamente Germán está en este disco de Iván Ferreiro el presentamos en La Ventana cena recalentado

Voz 11 30:09 y que ahora pasa por uno de los momentos más importantes los dos regalos de cada tarde música en directo con Iván Ferreiro ya

Voz 0047 30:17 a amigos

Voz 8 30:59 en el cuarto mires a los ojos

Voz 25 33:01 te marchas

Voz 33 33:03 ah sí

Voz 25 33:07 no teme más no

Voz 5 33:24 Iván Ferreiro en directo en La Ventana regresamos con él en cuatro minutos

Voz 21 38:02 encina

Voz 0313 39:00 aquí seguimos en La Ventana hoy con Iván Ferreiro presentando su nuevo disco cena recalentado un homenaje más que un homenaje a a golpes bajos nos acompaña también desde Radio Club Tenerife Xavier Valiño autor de un libro que va a salir dentro de un par de esa manitas en octubre escenas olvidadas la historia oral de de Golpes Bajos está pensando Iván que en los años ochenta ya velada de malos tiempos para la lírica que escribiría hoy

Voz 11 39:23 es que me estoy de acuerdo creo que estamos en grandes momentos para la lírica hasta puedes ir a la cárcel me refiero por la hilera de Derecho realmente la mirada al hablar conmigo

Voz 0047 39:34 los cursos ya hay cristos porque realmente hay hay discurso en el humor discurso hasta tenemos que escuchar hablar decir ciertas cosas en nuestra televisión me refiero que si hay para la lírica de lírica igual de más

Voz 0313 39:45 esos porque lírico a lo visto

Voz 11 39:48 si las cosas hay una letra

Voz 0281 39:51 el saldo es decir que debo decir tengo que decir que al César lo que es César me me están récord diciendo los compañeros de Radio Santander oye di viniera cántabro señora señora

Voz 0313 40:01 Santander hay que decirlo pero

Voz 0281 40:03 quería preguntarle si tiene alguna explicación para esa movida tremenda que hubo en Vigo en aquellos años lo siniestro dotar al

Voz 0313 40:11 no está por Abel Caballero alcalde Manuel Soto al alcalde brazo cámaras Gerardo Diego que pasó para que aquello

Voz 0281 40:19 Riera no haciendo un juego de palabras alguna explicación tiene que haber no paro de la madrileña hay diez mil explicaciones cuál es la de Vigo pues llame al día muy pequeño yo lo que vi fue mis

Voz 0047 40:30 hemos como por las noches salían hablando de grupos yo supongo que tiene que ver con que Vigo es una ciudad portuaria

Voz 11 40:37 la que es una ciudad industrial sabes que que es una ciudad gris y triste

Voz 0313 40:42 si hay algo que decir no que tú eres un poquito mayor que iban si se tiene si tiene explicación sí

Voz 0047 40:48 cree que alberga Xavier Ariño espectador y me voy enterando por los mayores a ver yo también lo viví la distancia yo vivía en aquel momento el Lugo luego es cierto que viajó

Voz 7 40:57 en en Madrid la presentación en rocola en el ochenta y tres y que incluso vi la banda anterior de de Teo y De Pablo en agosto del ochenta y dos justo un mes antes de empezar con golpes bajos llamaban tren Vigo creo que fue su último concierto pero vamos si yo entiendo que precisamente el su forma de escapar y eso le viene que las declaraciones de Hermann así me lo ha contado en de aquella ciudad gris en la que ellos no veían mucho futuro precisamente encontrarse en el Cal Pons de la casa de los padres de Theo ayer al centro de El epicentro de los músicos de de aquel no todo se juntaban todos pasaban por allí allí nacieron un montón de proyectos la verdad es que músicos no era muchos que lo siguieran tampoco había una gran población Vigo una ciudad realmente digamos tamaño intermedio tirando a pequeña no entonces no había ni tanta gente ni tantos músicos pero los que había se conocían entre todos y entre ellos montaron Siniestro Total por por eso Herman estuvo las dos bandas o resentidos hubo componentes que estuvieron en siniestro total y el resentidos al mismo tiempo claro ese magnifico hoy también hay que tener en cuenta que desde Madrid gente como Jesús Ordovás que era gallego

Voz 0047 42:03 tiraba un poco y le daba pues ese

Voz 7 42:06 eco a lo que estaba cociendo en sitios que eran distintos a Madrid

Voz 0281 42:09 hombre si debían estar siete debían estar las cosas con con rabia porque si te fijas en los los nombres de los grupos son tremendos no Rosell Guido Siniestro Total Golpes Bajos

Voz 0313 42:18 Aerolíneas Federales sí que no hay no no hay una sola canción de Golpes Bajos final feliz o con algo que sale parezca pero ni una cosa que se acerque

Voz 7 42:25 sus letras si eso era un poco la personalidad de Hermann que además cómodo su padre trabajaba para la Nestlé lo distribuía a distintas ciudades de España estuvo viviendo muchos sitios y en cada sitio que llegaba se encontraba que tenía que hacer amigos de nuevo que no era su sitio donde había nacido que eres es un poco fuera de lugar y quizás en Vigo fue donde se encontró por primera vez un poco centrado con esos amigos músicos pero su rechazo hacia la realidad que le rodeaba lo expresaba esa personalidad sí lo fue durante los años y acababa manifestando en canciones que eran letras oscuras llenas de miedos de temores en esos el contraste un poco que explicaba antes Pablo no con los es una película de miedo

Voz 0281 43:08 os damos canción

Voz 0047 43:10 estamos pensando en eso sí la reclusa Malta

Voz 7 43:14 por efectivamente ese contraste que decía antes Pablo con esos sonidos en buena parte bailables como mucho melancólicos pues es la la fuerza que tenían las canciones de de de Golpes Bajos

Voz 0313 43:26 bueno has dicho bailables muy bailables muy vale por ejemplo

Voz 5 43:30 el local está

Voz 8 43:53 New el con voz

Voz 0047 44:05 qué te pasa iba a las guitarras de Pablo Novoa me vuelvo loco

Voz 38 44:09 lo digo en serio me vuelvo loco y me dan ganas de voz sacro el trabajo de de Pablo en este disco yo creo que a él es el que enciende

Voz 7 44:17 si bien la ese contraste del que hablábamos antes me da la impresión de que lo ha querido mantener

Voz 1239 44:21 aquí en el disco para que no es les resulte algo blando algo aséptico no luego la Iván intentando cuadrar esas frases casi imposibles una métrica que un sonido complicado pues tiene su su mérito Maika reemplazarle también

Voz 0047 44:58 Lomce Ferrero está disfrutando pues creo no podéis imaginar también es es el disco el escritor comentándolos menos tiempo detenido escucharlo no hemos ido con las mezclas empezado con la pro bono sé que no puedo ir

Voz 0313 45:09 quieres otra bailable bailable sirve

Voz 0047 45:12 hemos las bases Sada nos dan abasto y señor todo acuerdo y esta también

Voz 0313 46:16 oye iban en mitad de todo esto he para que no conozcamos la trayectoria Golpes Bajos o no o no esté familiarizado con con el universo germánico Pini claro te encuentras emite el disco una rareza

Voz 11 46:30 porque esto es una rareza

Voz 8 46:38 uu

Voz 25 46:44 dame la ambigüedad a mí eh

Voz 8 47:13 uno

Voz 0313 47:34 Uche iban esto no estaba preparado de verdad que no estaba preparado nos acaba de llamar ella de verdad Cristina Pino buenas tardes hola Cristina cómo estás

Voz 4 47:44 pues son los mismos de una forma un nerviosismo como ganas de llorar estoy ahora mismo muy emocionada fijas de la cocina está mis hijas en la cocina contando están bueno pues es una es una especie de mezcla de mociones de todo un poco

Voz 28 48:02 soy bueno no que no vamos a ver yo se lo he escuchado y ayer también bueno

Voz 4 48:09 pues son realmente la verdad es que tampoco quiero ocupados mucho rato es simplemente bueno pues quería darle un beso muy fuerte a Pablo que bueno nos conocemos no se pues muchos años pero sobre todo agradecerle a Iván lo que ha hecho

Voz 0313 48:22 como yo lo dije esta mañana

Voz 4 48:24 no bueno pues ya sabes que empiezan a moverse las cosas porque se dirigía etcétera pues gente pues qué le gusta más me gusta menos para duro y yo siempre dijeron que yo yo siempre he dicho lo mismo salió a mí lo que yo lo que no quiero es una persona que intente imitar la voz de mi hermano ni un grupo que intenta imitar lo que da golpes porque cada uno tiene su forma de hacerlo sí lo que he escuchado me ha gustado Nosa además sobre todo porque sé que es desde el cariño ya digo ahora mismo en la voz porque estoy con ganas de llorar

Voz 41 48:54 es como a mí Cristina muchísimas gracias me vas a hacer llorar a mi que me estoy aquí que qué vergüenza me están viendo todos los de la ciudad alguno bueno vamos a dejarnos no

Voz 0313 49:08 pero está disfrutando con el disco Cristina

Voz 4 49:10 disfrutamos muchísimo dos

Voz 11 49:13 es lo que para mí este a mucho

Voz 4 49:16 por qué es el disco pero es el disco diva no sé no sé no sé explicarme porque tampoco soy de plenos muy Klose como explicarme no pero es mi hermano sabes que cuando no de la forma como habláis no cuando Germán es como que es como un cerca no entonces todavía como quedó helenos entonces

Voz 0047 49:36 pues si has digo ahora mismo estoy estoy

Voz 4 49:39 emocionada estoy temblando estoy de todos pero el llamaba simplemente para daros las gracias a todos y eso es muy fuerte y cuando nos conozcamos te lo dar en persona se he contado

Voz 0047 49:50 buena abrazo

Voz 28 49:52 mi Infantino también

Voz 4 49:54 no gracias sobre todo por la forma de cuando habla siempre porque no es la primera vez alguna de ellas copias ya has comentado y hermano de comer Germán ir siempre y siempre con unas palabras unas palabras que la verdad es que siempre buenas hizo lo son normalmente siempre voy en coche cuando sobrio como el plante quererlo el misma como entonces bueno pues las pelas gracias también porque siempre es bueno pues cuando has hablado de él con el siempre han sido unas taladrar bueno que a mí me han me han me han puesto pues eso muy muy muy feliz y eso es lo que quería

Voz 0313 50:25 sabes sabes que son sinceras que que grandes la música y qué bonita es la radio Cristina un beso muy grande

Voz 27 50:31 eh

Voz 4 50:31 pues por eso muchísimas gracias a todos

Voz 42 50:36 ya no es

Voz 43 50:46 eh

Voz 44 50:49 no

Voz 43 51:11 eh

Voz 0047 51:22 eh

Voz 42 51:34 no

Voz 25 51:43 nada

Voz 2 51:49 Santos

Voz 46 51:55 eh

Voz 0313 52:13 lo quiero romper este este momento mágico simplemente decir que a veces necesitamos que otros no recuerden para seguir sonando para eso vale un disco por ejemplo también vale un libro a un puñado de amigos no o antiguos compañeros de aventuras contando tus historias algunos esos aparecen en el libro de de Chabrier

Voz 11 52:33 niño y algunos y algunas historias las ha recopilado Laura Piñero

Voz 8 52:44 Ignacio Cubillas

Voz 1280 52:45 más conocido como pito fue mánager de Golpes Bajos si le preguntas por un recuerdo de los muchos que vivió al lado de la banda se queda con la primera vez

Voz 47 52:54 primer concierto dice a que vine dama fuera de Madrid ir un poquito antes del concierto se nos presenta un tipo así como las chapas yo no lo conocía en Gerland entonces yo pensaba que era un agresivas agresiva cuando estábamos en el tren de vuelta a mí me escucharla incendios escucharla par corrige juegas trabajó entonces el olvido pues jugador pues que Useres decís me hiciese eh pero eso no es serio que parecía muy muy es que da voz frase salía de la plaza

Voz 1280 53:31 el músico portugués Jorge Barros fue músico de directo en la última gira del grupo nos atiende de madrugada desde un piano bar de Oporto también recuerdo un principio

Voz 48 53:41 los he los a diez se que trabajaba con productos ahorcada extraescolares y ahora sí conocía pero más tarde quisieron copia bajos vamos fija bastante incierto ahí a poco original los hay varios pon tus esclusas esclusas Si diferencia

Voz 1280 54:00 por su parte el diseñador Francis Montesinos escoge un momento concreto el trabajo que realizó con ellos para la portada del disco a Santa acompaña

Voz 48 54:09 todo comenzó con una entrevista que método Palomar Sapporo en se ya me pregunto qué qué música me acusaron es posible dice que me encanta muy como no hay de grupos españoles que había descubierto un grupo que me trabo que era alguien Golpes Bajos después es me contaron el proyecto de el disco no me acuerdo que me fui allí a a la tierra meigas no conseguimos narró porque a ellos les hacía mucho

Voz 28 54:40 yo difíciles de mujeres

Voz 48 54:44 de acuerdo aquella en la verdad maravillosa con la eternidad pero que fue miembro invita

Voz 1280 54:52 Miguel Rivera de Maga es otro de esos músicos fascinados por golpes bajos desde su adolescencia

Voz 0281 54:57 bueno de absoluta

Voz 8 55:00 Puente

Voz 10 55:01 averno posmoderno empezaba a la altura de cualquier grupo del momento internacional sobre lo que tenía

Voz 11 55:09 en las composiciones a veces símbolo

Voz 10 55:12 no no consiguió que Pini grabará un tema para un

Voz 1280 55:14 no de sus discos compartir escenario canciones y amistad

Voz 11 55:18 cuando me comentó Iván Ferreiro que va

Voz 49 55:21 a hacer este homenaje a golpe a todas horas el reglamentada le dio muchísima alegría porque creo que es un grupo que mucho un músico respetado pero que el gran público aún necesita conocerlo a unas ha sido estar en la posición lugar histórico que se merecen

Voz 1280 55:35 y los últimos en recordar no son otros sino ellos mismos esos jóvenes que desplegaron gracias a su aparición en el programa La edad de oro y desde entonces siguen aquí en las voces de artistas y público

Voz 50 55:47 pero vamos en principio el flamante teníamos será

Voz 0281 55:50 simplemente juntarnos útiles para los cero uno

Voz 50 55:53 el gran sprint

Voz 51 55:56 que después se quedó

Voz 0313 56:14 Xavier Valiño autor de escenas olvidadas la historia oral de Golpes Bajos muchas gracias amigo y un abrazo muy muy grande

Voz 7 56:21 un saludo desde aquí desde tierras canarias y lo de primera porque la el abuelo de Germán era italiano

Voz 0313 56:28 pero también de un abrazo para ti de Santander Iván Ferreiro felicidades por esta idea amigo gracias por viene de la ventana

Voz 11 56:36 muchísimas gracias a presentarla simplón venga ya lo sabes cuando queráis amigos

Voz 8 57:03 Nuestros cuerpos pues Lord tirará el guardia

Voz 52 59:00 eso

Voz 11 59:04 sí

Voz 13 59:34 la Ventana con Carles Francino