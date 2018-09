La Ventana (21/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido paralizar las obras de las llamadas viviendas colmena lo ha anunciado esta tarde ahora deberíamos saber porqué cero preguntamos a nuestra compañera de Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 00:19 pues las han parado porque en Barcelona no se puede construir infravivienda y el Ayuntamiento tiene claro que estos módulos donde cabe poco más que una cama no son un lugar adecuado para vivir nos lo contaba la teniente de alcalde de Urbanismo Janet Sanz

Voz 3 00:31 ningún tipo de tramitación administrativa que permita que dé cobertura legal a poder tirar hacia adelante unas obras de este tipo ningún edificio de Barcelona importante hemos parado las obras pero evidentemente estaremos muy atentos para que esto no se desarrolle ninguna en en ningún barrio de nuestra ciudad

Voz 1600 00:49 formalmente las obras se han parado porque se estaba cambiando la distribución del local con un permiso inadecuados Se necesita un comunicado de obras o una licencia de obra mayor que no se habían tramitado

es un viernes de manifestaciones en Idlib el último bastión rebelde en Siria después del alto el fuego pactado entre Rusia y Turquía en forma para la SER desde la zona Oriol Andrés

Voz 4 01:10 evocando el espíritu de las protestas con que en dos mil once se inició la revuelta en Siria miles de ciudadanos se han manifestado hoy en varias poblaciones de la zona rebelde para reclamar la marcha de Bashar al Asad entre otras demandas las protestas de hoy daban continuidad a las iniciadas hace unas semanas contra una posible ofensiva del régimen y su aliado ruso en la región pero tras el acuerdo entre Rusia y Turquía que ha puesto fin a la amenaza las manifestaciones han tomado un carácter más festivo es simbólico como explica la activista

Voz 4 01:37 ha sido en una manera de reafirmar los grandes valores

Voz 4 01:42 protesta a los milicianos extremistas vinculados a Al Qaeda pese a que actualmente estos controlan buena parte del territorio rebelde

Voz 1454 01:49 el diputado de Podemos Íñigo Errejón considera que el rechazo de la fiscalía que el Supremo investiga a Casado no restablece la credibilidad política del líder del PP porque aún dice no ha enseñado el trabajo que realizó para obtener el título mientras en el Partido Popular su secretario general

Voz 5 02:02 día hoy espero que todos los que han ido colaborando en el linchamiento al presidente bajen un poco el nivel sean un poquito más comedidos se retracte o al menos aprendan que la prudencia

Voz 0699 02:29 hola saludos todavía no ha comenzado el partido va con retraso entre el Barcelona y el Baskonia está a dos minutos del arranque Chris Singleton va a debutar en el conjunto azulgrana una de las grandes novedades de esta Liga después a las nueve y media se jugará el partido entre anfitrión y el Real Madrid arranca la temporada del Baloncesto con la Supercopa en Santiago de Compostela gracias

Voz 6 02:47 Pacojó además esta noche empieza la jornada cinco de Liga Santander a las nueve segundo partido seguido del Huesca Alcoraz en primera Huesca Real Sociedad el domingo

en el otoño pero la situación meteorológica es de verano José Jiménez

Voz 7 02:58 mañana sábado va a ser el día más caluroso el tiempo será estable y soleado y con temperaturas muy altas sobretodo en áreas del este sur y centro peninsular en ciudades como Sevilla en Madrid se registrarán XXXVIII y treinta y cinco grados respectivamente sólo en el Cantábrico se prevé abundante nubosidad lloviznas el domingo los valores continuarán por encima de los habituales en casi todo el territorio en las Islas Canarias orientales

lo que es

Voz 9 04:35 dicho sí

el festival tiene una historia absolutamente deliciosa

Voz 0564 04:43 ahí nace como algo pequeño en Gales hace más de tres décadas del modelo que aúna arte literatura debates y charlas se exportó a España hace trece años es una cita que invita a la reflexión este año el lema es abrir la mente para imaginar el mundo Un festival que transforma la ciudad durante este fin de semana Achille de Acre más chic la directora del festival Festival le pedimos que no recomendar alguna de las charlas de este fin de semana se quejó dijo que los otros iban enfadar pero al final lo conseguí

Voz 10 05:08 Bruno es el director de cine Stephen Frears director de la Reina Las amistades peligrosas ni Bella lavandería no basta jamás a ningún festival porque tienen una agenda terrible sugeriría a que vean a Ken Follett que vende ciento setenta millones de libros por el tema que toca que es el tema de este años Iván que es la convivencia Europa y la tolerancia el domingo recomendaría al genio de Antonio Muñoz Molina que está en el brazo a la UVI y media y a la diosa Isabel Coixet

Voz 0313 05:43 los tan mal el equipo titular Stephen Frears Ken Follet Antonio Muñoz Molina Isabel Coixet

Voz 0564 05:48 sí sí sí Manuel Vilas Paul presta no Paula Bonet a una apasionada de lo que hace le preguntamos también para qué sirve la cultura

Voz 12 06:32 uno de marzo

Voz 10 06:40 no

Voz 0313 06:46 hay voces inconfundibles e esta Silvia Pérez Cruz

Voz 0564 06:49 a ella firma la banda sonora de Tierra baja el gran clásico de Ángel Guimaraes del teatro catalán que acaba de estrenarse en el teatro de La Abadía de Madrid y el actor Lluís Homar interpreta él solo a los cuatro personajes de esta historia sobre el bien y el mal lo que siente Omar por esta obra va mucho más allá de la pasión interpretó por primera vez a Mali uno de los protagonistas con sólo diecisiete años en el Centro Cultural de su barrio

Voz 13 07:09 pero como algo que me ha acompañado empezó de manera accidental con diecisiete años bueno el barrio Hall of fue el común gran éxito hasta mi abuelo que estabais sentados entre de jugar bajar el centro social de que la parroquia teatro haberme luego de ella una charla de lo que lo había hecho para mí siempre eso había sido ese personaje de que yo no diría ofició presionó como algo poco peyorativo pero el comando que que algo que me ha marcado que me ha marcado el camino no

Voz 0313 07:39 Lluís Homar tenía diecisiete años con ese arranque en ese momento pero ya ha cumplido los sesenta por lo tanto imagino que habrá evolucionado o cambiado no sé su su lectura su manera de entender esta obra

Voz 13 08:10 que es posible vencer a Al Amal oscuro ese que llevamos dentro yo termino la obra de invitación a que también cada uno cada espetado cada persona pueda porque al final está en nuestra mano la vida pero pero pero existe esa posibilidad de conectarse a la Tierra Alta eso quiere decir conocer ver a la Tierra baja a la parte oscura imbéciles

Voz 0564 09:04 el Museo Guggenheim acaba de inaugurar la exposición de Van Gogh Picasso legado de Tannhäuser quién era este hombre nos lo cuenta Lucía Aguirre del museo

Voz 16 09:13 pues bien tras marchante de arte su padre y abrigo la primera galería ideas un educado para trabajar en la galería desde los diecisiete años mes tuvo un negocio familiar

Voz 10 09:25 de ahí estuvo necesitaba ligada a él poco a poco fue conociendo

Voz 16 09:33 diferentes artistas su pasión era el Alarte en fin de ya muy joven por ejemplo en mil novecientos doce compró su primera obra de Rousseau

Voz 0313 09:41 hoy en una perdona que es la de un mes la conservadora la comisaria de la colección vale vale vale bueno vayamos al personaje del que hablaba de ella quería convertirse en un marchante de arte de referentes del siglo XX fue todo uno

Voz 0564 09:54 sí en la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Estados Unidos gran parte de su colección está ahora en el Guggenheim de Nueva York es la primera vez que puede verse parte de esta colección fuera de ese museo una exposición de grandes pintores porque además de Van Gogh Picasso pueden verse obras de Manet Renoir o de gas pero que para Lucía Aguirre lo apasionante está en lo que no vemos

Voz 16 10:11 tiene una historia detrás maravillosa además porque son obras que cuanto más investiga sobre ellas más que atrapan pues por ejemplo hay una obra que es preciosa que es la mujer frente al espejo pero se ha descubierto a través de los rayos X que en realidad echando el corsés tampoco más alejada la mano ahora

Voz 10 10:30 pero al principio me pintó justo con la mano en la parte baja de Cos

Voz 16 10:34 se está basada en la obra de Annan a la persona amada su familia ochenta no

de Bilbao saltamos A Coruña para proponer que

Voz 0564 10:57 ahora un plan de danza A Coruña acoge este fin de semana el festival quince gotas que busca acercar las artes del movimiento a todo tipo de público es sobre todo alejando el baile de las butacas de teatro el festival reúne a doce compañías con espectáculos de contemporáneo y urbano en espacios emblemáticos de la ciudad que Irene Martínez es la directora artística del festival

Voz 18 11:15 públicos usaría ese tramo a pie de calle interrumpir su lado cotidianeidad con más pues calculo que se vivos ser tierna y toma contacto y tiene su primer contacto con el movimiento rogamos nos un cachito del tiempo decía paseo

este domingo los aficionados al al Running tienen una cita marcada en rojo porque es la décima edición de la carrera Madrid corre por Madrid

Voz 0564 12:11 sí correrán diez mil personas en un recorrido de diez kilómetros que pasa por el centro de la capital por la Gran Vía Puerta del Sol por Palacio Real y la meta en Neptuno a Pedro rumba vicepresidente de la entidad deportiva mapa Roma le hemos preguntado que hace de esta carrera la más especial del año para muchos

Voz 20 12:27 es una carrera que la inclusión de una carrera solidaria que cada año destina veinte mil euros a diferentes causas solidarias es una carrera ocupa muy mucho de ser un una carrera ecológica de una carrera con buen ambiente eso utilizan coches eléctricos

Voz 21 12:45 bueno hay ahí un recorrido muy importa

creo que Paco Nadal se ha propuesto que comencemos este otoño más que viajando rodando como Bollit setos porque tiene la agenda otro festival gastronómico en esta ocasión en Gaza

Voz 2 13:32 le se adelantaron a tierra sólo podrán sobrevivir dos vosotros seréis los encargados de elegir su

Voz 0313 13:42 dos Perpinyà película la dirigen calle casas y Albert pintó nos permite por fin por fin ponerle cara a Dios

Voz 0564 13:49 el actor Emilio Gaviria hace de Dios la experiencia es un grado y el actor va sobrado ya hizo de Dios en algún sketch del programa lo más plus la película toca temas como la familia el machismo la religión en la vida que además parte de una premisa complicada dos personas salvarías si la especie humana se extinguirá le hemos trasladado la pregunta él a Emilio Gaviria lo tiene claro

Voz 16 14:08 sabes que te digo te lo salvaría nadie porque realmente el único el único ni el único el único ser vivo de la tierra que que lo perjudicar todo deja deja llevar por el egoísmo por la ambición y el donde interviene el ser humano sea donde sea estamos tan contaminados que todos necesitamos también cosa queremos Afers ámbito problema del planeta y que no haya para todo el mundo es que queremos mucho lo queremos todo y nunca tenemos bastante

Voz 0313 14:42 palabra de Dios del cielo a la tierra dejad que los niños se acerquen a La Ventana

Voz 0564 15:02 esta semana nuestra propuestas el taller la letrerito en Caixa Forum Barcelona Se celebra los sábados domingos y festivos Se trata de una fábrica de letras en la que se invita a los niños a fabricarlas suyas de distintas formas y materiales con varios niveles de dificultad según la edad las actividades familiares del museo persiguen el trabajo en equipo de los niños con su familia además de aprender porque están convencidos de que aprender tiene que ser algo lúdico Isabel Abad es coordinadora de las actividades familiares del museo

Voz 23 15:28 lo mejor pregonar es cuando te das cuenta de que casa aprendiendo y como normalmente lo que hace el juego es hacer que lo pasé bien y todos los Cela pasando las incorporando de una forma agradable y sin verte cuenta resulta que saber algo que antes no sabías yo estoy percances textualmente es importante compartir con otra gente tema del reto superar retos grandes sobre todo es jugar y salir con algo nuevo que que no ni te habías planteado

oye niño sin niños los festivales son para el verano como hasta el domingo no no comienza el otoño alguna pincelada podría

Voz 0564 16:10 por si los últimos coletazos Festival Eros pasan por el Granada Shawn que llega a su séptima edición y el recién nacido el jardín de las delicias en Madrid nuestra compañera Marina García ha hablado con el veterano y el debutante hechas septiembre es desde hace siete años en el mundo festivalero sinónimo de granadas al cierre de verano después de todas estas exhibiciones intuimos que su director Antonio Romero lo vive con la misma intensidad

Voz 21 16:39 la verdad es que que ya son varios años y con la misma especie que en principio secreto que para mí lo importante en que nada disfrutar de de su calle de la capital de la cerveza Un

Voz 10 16:49 poco ambiente en el sur de no para nosotros como como el activo más importante que la propia ciudad festival que nació como un reto que fue un poco no

Voz 21 16:56 pura y si es cierto que por el mes de julio aproximadamente de dos mil fue me me llamaron y me comentaron que bueno estaba dispuesto a intentar organizar un festival en dos meses en Granada ahí la verdad es que que fue muy valiente

Voz 10 17:09 un poco loco como todos los años

Voz 0564 17:12 el guarda muchas sorpresas para sus Festival Eros y una de ellas ha sonado ya esta mañana

Voz 21 17:16 por el día en casi cincuenta conciertos siempre hay una característica hay que esta mañana se ha hecho como como conceptos

Voz 0564 17:24 pero este septiembre es especial porque con el Granada Sound coincidirá el nacimiento en Madrid de un nuevo festival que se estrena mañana sábado lleva por nombre El jardín de las delicias y Jacobo Domínguez es uno de los organizadores

Voz 10 17:35 queríamos que fuese un Festival de Bandas nacionalizar me con lo visual importa ante los cambios en pasasen hay tampoco quiero adelantar mucho más

Voz 0564 17:44 adelantar de un cartel que para ser el primer año lleva ya nombres como Hombres G oscile Cars

Voz 24 17:49 no es la pueda ser

ah mira para Ferrari siguiendo la isla del del hilo de la música pues como cada viernes no recomendamos al concierto ayuno muy gordo ya los

Voz 0564 18:06 a ver Pablo López en Valencia mañana el violinista Ara Malikian el domingo en Málaga y terminamos con U2 que dentro de un rato a partir de las nueve empieza su segundo concierto en Madrid en el Inter

hasta aquí nuestra agenda de la cultura y el ocio

en Madrid un accidente en la M40 en Coslada provoca cuatro kilómetros de retenciones llegando a Vicálvaro en dirección a la A dos más complicaciones en la M40 recintos feriales sentido A dos desde Mercamadri a Villaverde dirección A42 iba el de Marín dirección A seis complicaciones especialmente de salida a un circuito del Jarama a dos Torrejón de Ardoz a tres Rivas Vaciamadrid de Estremera a cuatro Sancristóbal Getafe y Pinto A42 Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada cinco Alcorcón

oye molinos y Navalcarnero en la A6 en la ruta

Zas M607 Tres Cantos y cincuenta congestión en Las Rozas Boadilla del Monte sentido A seis

Voz 0867 21:26 el Ayuntamiento de Madrid va a prohibir el reparto de publicidad en la vía pública unos sale de casa con las manos vacías porque llegar a oficina con el dos por uno del Burger la oferta del planteamiento dental oro plata y puede que hasta siendo socio de otra ONG vamos con la prueba de fuego esta tarde hemos enviado Enrique García dar una vuelta de aquí de Gran Vía por todo el centro buscando publicidad callejera Enrique qué tal buenas tardes

Voz 0475 21:52 qué tal Javier buenas tardes estoy ahora mismo en la plaza de Callao es salido a pasear como seguro que estarán haciendo a esta hora muchos de nuestros oyentes e iniciado mi ruta en el Palacio Real nuevo es subido por la calle Arenal por Preciados hasta llegar aquí y bueno me he tenido que parar varias veces porque por ofrecerme me han ofrecido churros han ofrecido dos por uno en café me han ofrecido hasta en dos ocasiones helado y cena e incluso bueno erradicar la pobreza en el mundo si te parece como ha salido con la grabadora en mano vamos a escuchar algunos de los sonidos yo creo que muchos de nuestros oyentes estarán habituados a escuchar cuando pasean por el centro de Madrid

Voz 2 22:28 está buscando perdura vale un abrazo hoy es el Día Mundial de la Paz aquí

Voz 1 22:43 que no habrá

Voz 27 22:43 eh hasta abrazos bueno siempre paridad no

Voz 0475 22:46 sea en cualquier caso ERE decirte que mayoritariamente se acercan a pareja sea grupos de personas parece que bueno al menos al ser viernes que a esta hora de la noche las principales ofertas de ocio y a los que vamos caminando solos por la calle pues no les resultan especialmente atractivos los que reparten folletos de publicidad

Voz 0867 23:01 a lo mejor son los abrazos sin duda Enrique gracias un saludo feliz fin de semana

Voz 28 23:05 en La Ventana de Madrid

Voz 30 24:08 no no ha sido una donación de una persona que creyó en el proyecto Piru un rapero que le pone corazón dijo oye esto me lo creo creo que tenéis razón es para vosotros

Voz 0867 24:20 pero la letras y vuestra Javier León buenas ideas

Voz 30 24:22 al final pusimos ciudad las ideas pero

Voz 0867 24:25 porque nace la forma que sexta que vais a representar esta tarde en la Puerta del Sol insisto la Puerta del Sol no cantáis bien el rapero cantar

Voz 27 24:33 Massa grabado por el sello

Voz 1 24:44 sí sí tenemos pensado hacer una un baile tenemos pensado hacer una demostración de cómo resucitar un corazón muy hacer una fiesta a la verdad es que dependemos hacer una fiesta que participen todos los ciudadanos de Madrid que quiero

Voz 0867 24:58 en el vamos a contar si te parece la situación laboral por la que protestaban porque está muy bien pero de fondo hay un problema real no vosotros estabais en el antiguo se ha pasado al suma y en ese camino en ese cambio como decía antes se han perdido derechos y categorías en principio tenía un compromiso firme oficial por parte de la Comunidad de Madrid que si va a cumplir pero que no se cumplió

Voz 30 25:19 así es pasamos a quedarnos en tierra de nadie hace dieciocho años entonces ni somos lo uno ni somos nosotros somos funcionarios dentro del Colectivo Estatutario profesionalmente todos igual de válidos desde aquí un saludo para todos compañeros suma con los que compartimos Woody calle sudores y lágrimas que al mismo tiempo en una situación administrativa que nos perjudica totalmente no podemos ser beneficiados por ser de Sanidad porque somos funcionarios pero no somos veneciano beneficia al dos coma funcionarios porque no estamos en Presidencia así que asfixiados excluidos desde hace dieciocho años

Voz 0867 25:46 esto supone algo por ejemplo a a nivel salarial

Voz 1 25:49 hay muchísima diferencia tenemos una diferencia muy importante prácticamente la mitad de de salario con el personal funcionario de la Administración Especial de la Comunidad Madrid que eso es lo que somos nosotros

Voz 0867 26:00 hice había un compromiso por parte de la Administración si todo estaba más o menos claro incluso creo que tenía el visto bueno de Ángel Garrido porque no se hace que os dicen porque el otro día os vio la puerta de la Asamblea protestando otra vez entiendo que el algo

Voz 30 26:12 no hay dentro también estuvimos ayer desde ayer igual el presidente Garrido contará consejero conocía el proyecto oí a través de su equipo el visto bueno venía tras eso equipo están en ello estaban trabajando es verdad que la literatura ha sido muy difícil como bien sabéis

Voz 0867 26:27 bueno es bastante bastante entendemos

Voz 30 26:29 el consejero está de Sanidad hasta hasta el hombre haciendo todo su esfuerzo presos extraña como el trabajo en equipo no es más eficiente final aquí creemos que que el presidente ya tiene que tomar cartas en entendemos porque no porque su equipo dice que se haga la oposición dice que haga los medios apoyan nosotros tenían más ellos mismos por la afición es que es verdad osea que son las que han estado colaboradores y trabajadores sino escuchar

Voz 1 26:51 sí pero porque no se remata esa tienen que irreal

Voz 0867 26:54 Mar les en directo como esa tarde en Sol la idea

Voz 1 26:57 cómo funciona eso es parte de un corazón de un gobierno

Voz 31 27:05 realmente queremos hacer de hacerles ver de que tenemos todos corazón parece que por parte de los políticos no lo tiene entonces queremos hacer esta esta representación de reanimar a lo que hacemos habitualmente en su trabajo y hacerles ver que ellos también tiene corazón que su corazón se puede parar entonces intentamos como pensamos que lo tienen parado tienen a un colectivo tan pequeño como el nuestro un colectivo pequeño y que no se resuelva un problema pequeño de setenta y uno personas pues no lo llevamos a entender los problemas pequeños tienen soluciones pequeña

Voz 0867 27:40 mucha suerte que que vaya todo bien esta tarde hinchada ya os digo que algunos políticos no tienen corazón

Voz 30 27:47 bueno esperemos que que si el coso Sanidad parece que sí que lo tiene y que su equipo le apoye estaremos con otras familias Haditha tarde osea que va a ser niños hijos estamos con otras medidas vamos trae es una tarde de familia tenga Miguel Javier gracias un saludo buenas tardes a ti otro

Voz 32 28:02 el Partido Popular ha actuado como debía primero abrió un expediente informativo sobre este concejal

Voz 0867 28:16 crecen los hijos de puta

Voz 1292 28:20 una decisión que nos parece oportuna adecuada es correcta

Voz 0867 28:25 cómoda que una carga de este calibre vuelve a estar en valores que tiene poco nivel de escrúpulo perforado vamos que básicamente unas tienen corazón hijos de puta gente sin escrúpulos después del intento de chantaje de dedicarle adjetivos como estos que acabamos de escuchar a sus compañeros de partido era complicado que el concejal Ángel Viñas el concejal del PP en Torrelodones pudiera continuar en su puesto esta mañana ya lo ha dejado todo ha dejado su acta el Partido Popular se ha dado de baja en el PP que da por hecho que el tema queda cerrado aquí queda cerrado o no porque tal y como avanzó la SER esta mañana otra de las personas que intervenía en esa conversación el ex edil Jorge García denunciaba la existencia de un pucherazo en las primarias locales en las que supuestamente se inflaron los números el número de votantes infló el censo para que ganara otro candidato y todo con la mediación de uno de los promotores estrella de ese municipio fue no queda nadie según este testimonio Un dos tres por ciento de los afiliados que votaron que se apuntaron para esas primarias el partido en Torrelodones niega la mayor y dice que el proceso fue completamente limpio

la Ventana de Madrid

Voz 0867 29:53 sal y media Javier Bañuelos en el Partido Popular de Madrid bueno no han sido tan categórico

Voz 30 29:58 al hablar de falsedad inadaptado

Voz 0867 30:01 donde la denuncia que supuestamente este ex concejal

Voz 30 30:03 el traslado en su día la Dirección General lo regional

Voz 0867 30:06 el partido en Madrid no si ni rastro de ella ignoran

Voz 30 30:09 por completo esa denuncia desconocen si al Partido Popular bueno le llegó aquella queja pero la verdad lo decía esta mañana tras el comité de dirección que se celebra donada mezquina en Arroyomolinos bueno pues no ha sido tan carnet categórico sobre los hechos en sí la vice vicesecretario de Comunicación Isabel Diaz Ayuso ha insinuado que van abrir no sabemos cuándo una investigación

Voz 1292 30:28 no tenemos constancia esta dirección desde luego no tiene constancia aún así vamos a verlo claro es interesante ver qué qué dice esta persona porque lo dice porque puede ser fruto de una batalla política puede ser una venganza

Voz 30 30:40 ponemos cualquier caso Javier llama la atención no crecer ha cogido por sorpresa a esa acusación porque no hay que olvidar que la actual cúpula del PP de Madrid ya forma parte de la dirección del PP de Cifuentes cuando supuestamente se denunció aquella compra de votos

Voz 1292 30:53 en todo caso de ser ciertas no lo haríamos porque ya les digo que en el Partido Popular no se permite eh bueno pues compra de votos de ninguna manera ni la amaño de nada

Voz 30 31:04 en el Javier hay quienes recuerdan que Jorge García fue el exconcejal que fichó Ángel Viñas para su agrupación era y es de hecho el jefe de la empresa de brokers que dirige el ya dimitido Ángel Viñas

Voz 0867 31:14 gracias Javier el Partido Popular debe elegir en los próximos días a un nuevo concejal que tiene que sustituir Ángel Viñas ese edil que protagonizó el intento de chantaje destapado ayer por las ventanas de madre y a la vuelta hablamos de la Semana de la Movilidad mañana se celebra el Día sin coches los preguntamos estas medidas realmente sirven para algo

Voz 33 31:36 es Tigre a La Ventana en la red

bueno quizá no lo hayan notado demasiado pero estamos en plena Semana de la Movilidad de Madrid mañana es el día ya sin coches hoy hemos tenido Parking Day que es una iniciativa que se repite en otras ciudades del mundo y que consiste básicamente en convertir plazas de aparcamiento en espacios de ocio o en jardines Luis Molina es del departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento de mal

Voz 37 34:01 entonces tenemos desde un paso de cebras que contiene una cebra en el en la propia exposición que es la que para los vehículos hasta

Voz 38 34:10 eh pues una especie de

Voz 37 34:13 de de té con la bicicleta subiendo al espacio porque lo que queremos alcanzar ese cielo de que podamos tener una movilidad activa sostenible en el Ayuntamiento de Madrid que viene a pie

Voz 0867 34:24 en las fotografías las ilustraciones que desde hoy se pueden ver en la calle Montalbán junto al Ayuntamiento de la capital mañana se va a cortar un tramo del Paseo de Extremadura se van a llevar a cabo otras iniciativas Adrián Fernández portavoz de Movilidad de Greenpeace qué tal buenas

Voz 1 34:41 hola buenas tardes

Voz 0867 34:42 sirve de algo o ayuda en algo en en materia de movilidad Un día sin coches que que no parece tal

Voz 39 34:48 bueno sirve para visibilizar es cierto que el Día sin Coches ya va a alcanzar casi dos décadas desde que se celebra a nivel europeo que los mensajes que traslada son siempre los mismos que es promover los modos sostenibles de transporte público y caminar ir utilizar menos el coche lo que sí que estamos viendo que están cambiando son son las medidas que hace veinte años parecía totalmente impensable que hubiera restricciones al tráfico en casas de contaminación o o que se excusas coches de determinadas vías identidad todas las grandes capitales tanto bandas tipo de medidas osea que algo sí que hemos avanzado

Voz 1 35:22 a mí

Voz 0867 35:23 el reto ahora mismo no en este asunto entendemos que que no se trata tanto de de cambiar el diésel por el coche eléctrico no que que parece no entenderlo así muchas personas que el cambio real es un cambio de mentalidad que viene por dejar el coche en casa hizo usarlo no cuando cuando es estrictamente necesario

Voz 39 35:39 así es en realidad todo es importantes porque el el vehículo automóvil va a seguir siendo necesario en determinadas circunstancias hay veces que imprescindible cuando se imprescindible lo suyo es que sea lo más limpio posible pero desde muchísimas otras circunstancias hacemos viajes en corsés que bien porque son muy cortos obvian porque son recorridos que se pueden hacer perfectamente en transporte público pues no en coche olvidásemos en coche los hacemos nosotros solos cuando en lugar de compartir el coche con más personas no cuadra reducirían mucho Trinidad contaminación

Voz 0867 36:12 te pregunto por las distracción porque realmente tenemos la sensación no de que en Madrid no existe un órgano serio técnico que controle organice y coordine los traumas los transportes públicos el Consorcio de Transportes al menos desde fuera no no parece que esté dando ese perfil y las infraestructuras muchas veces bueno aquí se han hecho pensando más en los votos los intereses electorales que por necesidad de Real extremos líneas de metro de metro ligero con vagones que van vacíos

Voz 39 36:39 es fundamental que exista un organismo que coordine no sólo el transporte público que sería la función del consorcio que la verdad que el consorcio está inflada dimensionado para todo lo que según la ley debería de manejar pero aparte la movilidad que no es sólo una suma de modos particulares e lo que te transmite precisamente desde la Comisión Europea para semanal movilidad es que utilicemos el modo de transporte más eficiente para cada uno de los desplazamientos y aquí hace falta una visión integral por parte de administración no es posible que tengamos bicicletas dependiendo de un departamento el tren de cercanías dependiendo del estado el consorcio manejando únicamente el transporte público sea competencia de tráfico por ejemplo

Voz 0313 37:18 entonces avisó integral es fundamental

Voz 0867 37:20 pues Adrián Fernández como siempre es un placer tener este programa hasta la próxima hasta otra de Semana de la Movilidad

Voz 0867 37:36 son obras sí ha sido un problema serio para el tráfico durante todo el día el socavón que ese abierto esta mañana en Arturo Soria por la rotura de una tubería en la confluencia con la calle Gregorio Benítez durante el fin de semana Nos dicen en el Canal de Isabel Segunda que esto que la avería esperan tenerla resuelta de momento aquello parece un caracter lunar en plena calle otra vez en Hortaleza hacinamiento de menores en el centro saturado hoy con habitaciones masificadas niños tumbados en colchones tirados en los pasillos ciento veinte avales para XXXVI plazas que tiene ese centro Esther es trabajadora y no puedo

Voz 0536 38:10 más nos están obligando a tener que decirle a un chaval tú vas a dormir aquí en el suelo porque no hay camas estamos jugando con enfermedades que en muchos traen tuberculosis problemas de la piel ETS dado el hacinamiento que tenemos de chicos no les podemos garantizar ni siquiera su salud no le podemos garantizar ni sus horas de sueño no podemos garantizar que coman correctamente porque tenemos que hacer cuatro o cinco Tour

Voz 0867 38:41 en este es el relato de la trabajadora de Esther tienen todas las fotografías de la situación que se vive ahora mismo en ese centro de Hortaleza en nuestra web en Radio Madrid punto de Si una cosa más la Audiencia Provincial ha decidido reabrir la causa contra los policías los tres policías municipales que insultaron y amenazaron a inmigrantes por ejemplo también a la alcaldesa Manuela Carmena en un chat de la policía vuelven a estar acusados de posibles delito de delitos de odio e injurias vamos a ser especialmente originales en la despedida mucha alternativa Ésta es la noche de U2 la segunda noche de U2 en Madrid actúan otra vez en el Palacio de los Deportes y con ello nos marchamos les deseamos un feliz fin de semana disfruten de Madrid el lunes estamos de vuelta como siempre desde las siete y veinte El siete emisoras de la SER en la Comunidad adiós

Voz 0313 40:43 se produce un fenómeno muy curioso con nuestro viajero con Paco Nadal IS cuando lleva algunas semanas fuera de España y la gente lo sabe empieza ya a preguntarse perdón de lo tenemos el le dejamos el viernes pasado lo recuerdo en Uganda muy impresionado recuerdo el relato emocionante y emocionado que nos hizo deber gorilas de montaña en en libertad en las montañas Bynum vislumbra donde se encontrará hoy una pista sigue en África pero no sé exactamente en qué lugar Paco Nadal buenas tardes

Voz 1679 41:11 hola qué tal muy buenas noches donde estoy pues estoy mira él no quiero darte envidia el año pasado estaba en un buen sirvió ahora estuvieron la excelente de estoy en Tanzania y estoy el el mismísimo borde del cráter del gorro una de las áreas de conservación de fauna salvaje más fabulosas de África sobre todo por la peculiaridad porque es un antiguo cráter de veinte kilómetros de diámetro y abajo en el fondo hay vida salvaje pues estaba esta mañana viéndola ahora ya estaban aquí en nuestra zona de acampada en lo alto del cráter pero vamos mejor sitio para entrar desde África ni Hemingway se se hubiera buscado un sitio así una conexión

Voz 0313 41:49 hoy este cráter del o como se llame es de esos espacios que que parece invitarte a que te lances

Voz 1679 41:54 bueno la ladera no son no no caen a pico no han podido bajar las jirafas por ejemplo pero el resto de animales bajaron por ahí pero no me voy a tirar Nos que voy a hacer

Voz 0313 42:04 bueno si te parece vamos a descansar un poquito de África sabrán ustedes lo saben se lo recuerdo que estamos a punto a puntito de cambiar de estación

Voz 0313 42:27 efectivamente este es el otoño el otoño de Vivaldi el nuestro en España comenzará el próximo domingo a las tres cincuenta y cuatro hora peninsular durará casi noventa días hasta concluir el veintiuno de diciembre bueno no lo parece por el tiempo que hace pero estamos a puntito de entrar en el otoño todo se andará en cualquier caso esa Paco es una estación fantástica magnífica para proponer rutas alternativas de viaje por dónde empezaría esto tenga la primera

Voz 1679 42:53 pues mira la primera yo creo otoño es bosque otoño es color Si hay un bosque el bosque de los bosques es Irati en en Navarra La Selva de Irati el segundo mayor Avital hayedo AVE tal de de Europa más selva maravillosa un bosque de mil setecientas hectáreas que en otoño siempre se convirtió en una referencia obligada es que el otoño allí es Ximo no tienes recorridos adolece de hacer pero sobre todo lo que se va a ver el el color en septiembre ya las hayas a final de septiembre ya empiezan las hayas a cambiar de color convirtiesen ya te digo la selva nuevo espectáculo y sobre todo lo bueno es que su bosque una selva bastante bien ordenada tiene muchos recorridos hay senderos ahí está ambientado de y blanco son unos días muy especiales de aquella zona de de de Navarra siempre tiene ningún recorrido inferior a diez kilómetros y eso son aptos para hacer a cualquiera a hacer cualquier recorrido de estos en otoño viendo los colores de la selva Dir Dati es unir una propuesta de otoño fabulosa para quien no lo sepa entrar hay dos accesos desde a o desde Ochaga vía en el Valle de Salazar pero mi primera propuesta para hacer en otoño sería un clásico la selva de gratis

Voz 0313 44:07 hoy allí se podrán recoger setas imagino no

Voz 1679 44:10 sí ya lo creo que es una zona muy buena de setas lo que pasa que está regulada como muchísimas zonas ya de setas no pero bueno pidiendo un permiso te lo dan se pueden recoger hongos y setas por la parte de Salazar así bueno lo tienes que llevar pues si alguien te lo pide pero sí sí es una muy buena zona de setas

Voz 0313 44:28 bueno pues si hablamos es setas también hay propuestas sugerentes muy interesantes en la Sierra de Albarracín Begoña Sierra buenas tardes

Voz 26 44:35 buenas tardes Begoña es gerente de la Asociación de empresa

Voz 0313 44:38 varios turísticos de la Sierra de Albarracín creo que se trata de dos fines de semana de octubre no el primero en en Bezas en en Teruel y el segundo en Calomarde también en en Teruel que se propone exactamente el estas jornadas Begoña

Voz 26 44:50 bueno pues proponemos acercarse al monte desde la perspectiva de bueno de de un conocimiento mayor de las setas que que que hay en el octavo hablaba de los bosques de de Irati bueno aquí también tenemos unos bosques especiales en la Sierra de Albarracín con mucha variedad micológica y lo que proponemos es bueno pues el sábado una salida micológica un paseo pues siempre agradables sencillo por una zona de fácil acceso para que puedan venir familias con niños au gente mayor vamos acompañados por un guía micológico y luego por la tarde hacemos un un Tiger de identificación de esas especies que hemos encontrado por la mañana

Voz 0313 45:31 qué setas hay por esa zona Begoña bueno

Voz 26 45:34 es ahora sobre todos están tenemos mucha variedad tanto de setas de otoño como el primavera ahora se está cogiendo sobre todo pues la más buscadas el Boletus Edulis aquí se conoce como porro y bueno si lo habéis probado mientras una estrella

Voz 0313 45:46 no no soy yo

Voz 26 45:48 hombre curiosos fuera llama la atención pero ahora aquí en nuestros pueblos es muy habitual oír hablar de de porros y luego pues el remolón el Lactarius eso es el el Niscalo también es otra de las de las más buscadas pero también se están encontrando pues setas de cardo Macrolepiotas mejillas y negra en fin hay hay variedad

Voz 0313 46:10 Begoña una pregunta Kike que significa que encierra el concepto recolección sostenible

Voz 26 46:14 bueno eso algo por lo que nosotros siempre desde nuestra asociación aunque es una asociación empresarial pero siempre hay hubiese a conciencia no de de sostenibilidad es tener cuidado con el recurso o pensar que el recurso micológico no es algo

Voz 10 46:28 si todo no es algo que que ponemos está recogiendo

Voz 26 46:31 sin ningún tipo de control sino que hay que tener en cuenta bueno pues eso que que hay que tener cuidado con él que la recolección hay que hacerla en base a unos criterios pues de de tamaño de lo que se está acogiendo de de número de ejemplares también dejar el bosque como lo hemos encontrado que es uno de los problemas que bueno pues que estamos encontrando ahora no que la gente va a recoger setas deja la basura es algo que no entendemos pero bueno pues incomprensible totalmente pero que todavía hoy pasa entonces yo creo que colección sostenible pasa por ahí por tener conciencia de que de que es un recurso que tenemos que cuidar tanto el propio micológico tanto las propias setas como el resto de de cosas que nos encontramos en el en el bosque

Voz 0313 47:12 tú la cunda el mensaje Begoña Sierra muchísimas gracias

Voz 26 47:15 muchas gracias a vosotros adiós buenas tardes

Voz 1679 47:46 no quisiera encontrarme no quisiera entrar en ninguno así estaba haciendo la boca agua de liar aquí en Tanzania una cena de setas como la que estaba proponiendo Begoña te te abierto que por cierto osos no pero acaba de pasar por aquí delante del campo esto un pedazo de Camacho cuando es casi tan grande como más peligroso que el porque se le gusta nuestra comida mire pues mira ya que hablas

Voz 0867 48:07 Asturias oso otoño si hay otro sitio

Voz 1679 48:09 yo imprescindible el bosque de Munich ellos la gran masa forestal de esa zona de de Asturias de lluvias aquí lo que manda es el roble que tiene también un otoño bellísimo y además con la marzo Estefi a la hoja se queda pero luego está el verde de los acebo es el ocre y rojizo que ahí hayas también Castaño que se pueden les no Munilla es un sitio también muy recomendable para hacer en otoño ojo hay una zona que es reserva Jean integral hay que pedir un permiso una autorización para hacer por allí pero bueno luego está hay muchos enteros también está el de Gran Recorrido el GR veintitrés que le llaman por dónde camina exacto que sí que da da una vuelta por toda la ESA por toda la el bosque de ellos hay osos por allí osea no el nombre no es baladí de puedes tropezar con una vez pasando por la carretera de lluvias se me cruzó un oso hizo bueno desde la grandeza de la naturaleza virgen y salvaje de de de Asturias que bueno

Voz 42 49:10 no Goyo

Voz 0313 50:03 cambiamos de escenario en esta lista de propuestas otoñales para viajar otra de las sugerencias que tiene en su agenda Paco Nadal son las Jornadas Gastronómicas de otoño sabor

Voz 1679 50:12 en Ibiza pues si hay en otoño también hay muchas propuestas gastronómicas aparecen nuevos materias primas el bosque cosas así en Ibiza las celebran también hasta el dos de diciembre el quince de octubre hasta el dos de diciembre son las jornadas gastronómicas otoños aborda dos mil dieciocho eh se celebran por toda la isla hay un concurso de mieles y tienen como lema Tiempo de matanza así el embarazo etapa muchos restaurantes de la isla que prepararan un menú a unos veinticinco euros sin bebida en torno a la a la gastronomía ibicenca de otoño también habrá catas de aceite que lo hacen y muy buen inmoviliza cocotero como buena isla mediterránea claro faltaría más

Voz 44 50:56 duda al Daily que eso sí está una se ha

Voz 1679 51:29 dice este es muy bueno también podría lucra a algo muy relacionado también con el otoño que son las casas rurales no comienzos de septiembre y se prolonga hasta el dieciséis de diciembre las casas de turismo rural de Galicia celebra el duodécimo Otoño Gastronómico y está muy bien porque cada casa rural que participa que son más de pie ofrecen dos menús diferentes exclusivamente concebidos para esta ocasión además el otoño en Galicia se sí primero en el otoño más no hay un menú Otoño Gastronómico otro paquete Otoño Gastronómico y bueno pues puedes ir solamente a comer también va a ser un fin de semana en la casa rural que es lo que procede no porque como dices con todas las propuestas vamos a acabar rodando y casi mejor quedarse a dormir en la casa real me parece muy bien en la página web de de de turismo rural de Galicia aparece en las casas que están de oferta en esta en este otoño gastronómico y me parece muy buena propuesta para ahí está hasta esta esquina de la península que se come siempre también en otoño más todo olvidado

Voz 44 52:27 hay una qué va

Voz 0313 52:51 pues vamos de esquina esquina saltamos de Galicia como cada viernes a Andalucía

Voz 0313 52:58 en Chevy dorado buenas tardes hola qué tal de viajamos esta semana ver

Voz 1136 53:03 vamos a Arcos la última vez que visite arcos en la provincia de Cádiz llegue por el aire no andando ni acabadas Johnny en bicicleta iba volando en un globo que había partido casi al amanecer de una de las orillas

Voz 1679 53:13 del llamado Lago de Arcos primero tienes que vence