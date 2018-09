La Ventana (24/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 a las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 la ministra de Justicia reconoce haber coincidido tres veces con Villarejo después de que se hayan hecho públicas hoy unas grabaciones de cuatro horas durante una comida junto al ex comisario y otras cuatro personas en octubre del año dos mil nueve Dolores Delgado a través de un comunicado anuncia que dará explicaciones en el Congreso Javier Álvarez

Voz 0689 00:22 la estrategia procesal de Villarejo es Santacana al Estado y a sus instituciones primero cargó contra la jefatura del Estado con grabaciones relacionadas con el Rey emérito y ahora ataca al Ejecutivo en la persona de la ministra de Justicia esto es parte del comunicado en el que además se señala que a lo largo de veinticinco años en que Dolores Delgado ha trabajado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene recuerdo de haber coincidido con el comisario Villarejo en tres ocasiones junto a otros mandos policiales y cargos judiciales en la con cada objeto de polémica la entonces fiscal Dolores Delgado no estaba invitada pero acudió dice acompañando al entonces magistrado Baltasar Garzón la nota del Ministerio anuncia además que la responsable de Justicia comparecerá en el Congreso de los Diputados a petición propia

Voz 1915 01:00 la primera ministra británica reúne esta tarde a su Gobierno

Voz 1454 01:02 después del fracaso de su plan para el Brexit la pasada semana en la cumbre de Salzburgo corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 01:07 que en la reunión de esta tarde se espera que varios miembros del Gobierno planteen abiertamente el cambio de los términos del acuerdo esta mañana un grupo de conservadores euroescépticos entre los que se encontraba el que hasta hace unas semanas era ministro para el Brexit David Davis ha respaldado en Londres un plan alternativo de libre comercio al estilo del que tiene Canada una salida que es la misma que ha defendido este grupo desde el principio en la presentación los euroescépticos también han pedido que el Reino Unido inicio una demanda legal contra la Unión Europea en la Organización Mundial de Comercio a menos que Bruselas

Voz 1454 01:41 cedan las negociaciones el Supremo ha confirmado la decisión de excluir la candidatura vocal del Poder Judicial de uno de los jueces que formó parte del tribunal que juzgó la Gürtel ampliamos con Alberto Pozas

Voz 0055 01:51 José Ricardo de Prada tendrá que esperar a la siguiente convocatoria para ser vocal del Consejo el Tribunal Supremo confirma lo que dijo la Junta Electoral

Voz 0313 01:57 la sentencia que no podrá concurrir a esta renovar

Voz 0055 02:00 son prevista para diciembre no podrá porque no ha renunciado formalmente dicen ha supuesto un tribunal internacional de esta manera a las puertas del Consejo General del Poder Judicial se cierran por lo pronto para uno de los tres jueces que sentenciaron el caso Gürtel pieza clave en

Voz 2 02:12 la condena del Partido Popular como partícipe a título

Voz 0055 02:15 activo de la corrupción de la trama de que el ex presidente Mariano Rajoy tuviera que testificaron en el juicio

Voz 1454 02:20 ciento dos mil trescientas cuarenta y una parejas decidieron separarse interrumpieron su convivencia a lo largo del año pasado según los datos que ha hecho públicos hoy el Instituto Nacional de Estadística la custodia compartida ya se conceden el treinta por ciento de los casos en Hora catorce hemos hablado con Maristas Toledo directora de la Fundación Mujeres

Voz 3 02:36 sí debería fijar un criterio en todo el país en eso estoy de acuerdo pero no conoce en absoluto de acuerdo es en la orientación que tiene esa propuesta de Ciudadanos no nosotras hemos pensado durante todo el tiempo que la custodia compartida no se puede imponer sino que la custodia compartida tiene que ser el resultado del normal acuerdo de los cónyuges exactamente igual que lo es durante el matrimonio no no no es o durante la que la constitución de la paz

Voz 4 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 Madrid El PSOE ha llevado a la Fiscalía hay al Defensor del Pueblo el hacinamiento en el centro de menores de Hortaleza los últimos datos facilitados por los trabajadores hablan de ciento veintidós internos a pesar de que sólo hay capacidad para treinta y dos plazas la Comunidad culpa de la situación al Gobierno central a pesar de que este centro depende por completo del Gobierno regional escuchamos al portavoz del PSOE Ángel Gabilondo y a la consejera de Asuntos Sociales Lola Moreno

Voz 0175 03:28 Nos más dirigido al fiscal jefe de Madrid diciéndole que como responsable de datos de la acogida que guarda de menores y además creemos que se podrían estar vulnerando presuntamente desde fundamentales pues lo hemos hecho Dante ya asimismo ante el Defensor del Pueblo

Voz 5 03:46 luego lo que no vamos a hacer es dejar de atenderles pero entenderán que la Comunidad de Madrid insisto no siendo un puerto de mar que alguien me explique cómo pueden estar esto es más de mil menores extranjeros no acompañados sin ningún tipo de control sin que nadie los detecte por el camino

Voz 1915 04:01 la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena de dos años y cuatro meses de cárcel a una mujer que agredió a su padre y después le

Voz 0313 04:06 probó el coche en el barrio de La Alhóndiga en Getafe ser madre

Voz 1915 04:09 a García la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena de dos años y cuatro meses de prisión a una mujer que agredió a su padre y después les robó el coche en el barrio de La Alhóndiga de Getafe es autora de un delito de maltrato con agravante de reincidencia por lo que se le impone una pena de ocho meses de prisión además se le prohíbe comunicarse con su padre durante una

Voz 6 04:27 año y ocho meses y acercarse a una distancia

Voz 1915 04:29 inferior a doscientos metros también ha sido condenada como autora de un delito de robo con violencia todo ocurría en la calle Tirso de Molina de Getafe cuando estaba con su padre al pedirle el coche Yeste negarse a prestarse lo la hija le golpeó en el ojo izquierdo le agarro del antebrazo tirándole al suelo para después quitarle las llaves y llevarse el coche el padre sufrió traumatismo craneoencefálico leve varias contusiones que tardó en curar

Voz 6 04:50 doce días tenemos treinta y un grados

los de Madrid

Voz 0313 05:32 hola buenas tardes alguna vez se han planteado romper con todo largarse por ahí no tener las ataduras y las prisas propias de de nuestro día a día bueno pues sepa que hay gente que lo hace hoy hablaremos con una pareja que llevaba ocho años dando la vuelta al mundo que acaba de regresar a España Isaba en por qué pues porque su hijo les ha dicho ya vale quiere un poco de tranquilidad y amigos estables es una historia fantástica que vamos a contarles enseguida con la voz de sus protagonistas bienvenidos a La Ventana

Voz 9 06:25 a a formar a un pero si tenemos eh seis sede lo siento mucho sí ah sí no

Voz 11 08:58 Isaías buenas tardes hola buenas tardes ya estamos todos ya están todos Roberto Sánchez bienvenido buenas tardes pues echaba mucho de menos y lo sabíamos sabíamos Michael Robinson buenas tardes no te rías no te rías que lo hizo en serio hombre a ver si lo digo es verdad lo único que es la primera vez que escuchó la nueva sintonía pero se ha echado mucho de menos no dando patadas de bajo la mesa tú no tenías

Voz 0313 09:20 esta esta tarde en los de no

Voz 11 09:23 dime jugadores Aldo pensamos esos dos no porque hacen esas cosas

Voz 1546 09:28 bueno eso que han ocupado su nombre pero es absurdo no quiero decir nada más

Voz 0313 09:34 ha ganado durante mucho tiempo

Voz 12 09:37 el uno o el otro pues Bay aplaude

Voz 0313 09:39 el compañero que se lo da no decir nada

Voz 1546 09:42 a te entiendo de discutirá mañana con tónica herido Illa mencionaba Si en ese fugaz momento estaba de acuerdo contigo día

Voz 0313 09:52 has pensado ya no no no no no no

Voz 1546 09:54 cierto esto es que además me miro resultó muy grato cuando hoy en un principio que Messi iba a ir a pesar alquilar ochocientos nóminas yo pensaba quede claro ya no lo pienso no si sería en el mundo normal y bueno sin tantos médicos que sí sería un gran gesto vamos estoy seguro que en el caso que lo canas y Luka Modric me parecería muy elegante por la de Leo Messi el Barcelona Aldo aplaudir un compañero lo profesión que hecho francamente bien ese temprano sin embargo no inscrito en vez de que el que tiene mejor temporada les el mejor futbolista del mundo es que esos criterios nunca estoy del todo seguro ya durante otro pero con las dice que si hubiese sido eliminado con Croacia en los cuartos de final por alguna razón de hecho en cuartos de final el fallo un penalti no sé si es verdad se queda así parecen Lance no estoy Isofotón la unifica parada por la parte del del portero danés no por lo tanto un futbolista que juega en un país no muy bueno jugando al fútbol nunca puede ser detrás es decir para mí era como muy su apellido en su momento pero jugador de Irlanda del Norte a quién nunca figuraba en distintas no podemos reconocerle en su día como el mejor ejemplo Leonel Messi acaba de ganaron doblete la temporada pasada pero juegue en una Argentina que no da ni una ah entonces él es culpable de aquel lío pero al final esto es una fiesta del fútbol

Voz 0313 11:41 de a la gente que juegan hoy está bien ahí gane quien gane pues estar en fin da igual

Voz 13 11:46 tan extravagante pero no como él no no está por porque creo que también está habiendo y además que no existe un poco absurdo que sea el mejor después no nacía el Balón de Oro pero seguramente no será así como hay demasiado

Voz 0313 11:57 pero como se debe seguir el fútbol y futbolero que no se a distancia cuando está dando la vuelta al mundo de huraño y otro y otro y otro hace un tiempo Banzo tiempo no hace cinco años aquí en La Ventana conocimos a Mar Puigboltas su sueño de dar la vuelta al mundo en velero ya había comenzado hacía más de dos años pero en aquel momento la novedad importante de la aventura es que ese sumaba un nuevo miembro un fichaje eh su hijo a Lech

Voz 0486 12:24 Nos abruma la vida con el barco acabamos de hacer el traslado porque estábamos medio instalados en tierra aquí al lado de San Blas pero instalados en tierra por un tema de infraestructura y estamos bueno una vida muy intensa realmente recolocando todo sinceramente mucho trabajo porque no ha sido fácil estos meses entre que nos hemos tenido que al principio yo no podía perder aquí un poco el ritmo así que yo me vine aquí pues como dos meses antes que yo visita al es tan sólo tenía dos meses estos meses y poco con Sara yo estoy muy feliz y os puedo asegurar que tal

Voz 0313 12:58 en esta conversación lo manteníamos con Marc cuando estaban en en Panamá luego han estado por el Pacífico en Galápagos en islas que esas en la melancolía hasta que Judith hace unos días tuvo que escribir este mensaje en Australia

Voz 6 13:12 la todos probablemente este es el post más duro

Voz 0564 13:14 tenemos que escribir para vosotros ha llegado el momento de ciencia darnos el yugo está a la venta en Waters en aguas australianas como el mar el viento y la meteorología cambian también lo hacen las circunstancias de la vida Nuestro Brumete que siempre nos ha demostrado su entereza marinera con tan sólo cinco años y mientras planea vamos nuestro nuevo destino Nos pidió no viajar más quiere colegio estabilidad familia no perder los amigos cada vez que navegamos hacia nuevos horizontes

Voz 0313 13:41 es una razón de peso mar Puigboltas Judith más buena tarde bona tarda buenas tardes son los estuviese ser Tarragona y Alex también ronda por ahí no

Voz 1 13:52 hola le ves cómo estás bien bien no sea que al final ha conseguido volver no

Voz 0277 13:58 el ministro increíbles

Voz 0313 14:01 esto es lo importante no si citarla Michael el inglés le pilas también no

Voz 0277 14:10 Trillo

Voz 11 14:11 el último sitio esto es que habla un inglés muy raro

Voz 0313 14:21 bueno Marx Judith por dónde empezamos a ver cómo estáis como ha sido el retorno sabéis organizado dónde estáis ahora ver

Voz 2 14:27 bueno nos hemos instalado un poquito eh nos han dejado una una casa la familia para este primer año estar más o menos en un lugar conocido la verdad que tenemos suerte porque estamos cerquita de la playa hay no estamos en la ciudad porque la ciudad la verdad que me

Voz 0313 14:45 dónde vais a vivir Marc estamos en Tarragona en el barrio

Voz 2 14:48 marítimo de San Salvador en un sitio web sirvió si es verdad que se tranquilos se iban a el niños

Voz 14 14:56 estás conectado ya no va al colegio porque de hecho hoy añada

Voz 0277 15:01 es Miami el mañana

Voz 1 15:05 pero

Voz 0313 15:08 qué te gusta más el cole College matemáticas naturales sociales que te gusta más

Voz 11 15:15 también eso para perder se seguir con el relato

Voz 2 15:24 sí la verdad que abrumados también un poco con el reencuentro familiar cuando la verdad estamos superando los últimos días de Lac porque la verdad que que afecta bastante no sabíamos que afectaba tanto a la verdad que en camino de la verdad es que cuesta cuesta adaptarse a darse o hacerte a la idea de que no de que no estamos en el barco de de que con el corazón partido

Voz 1915 15:50 a estas adaptados subir E M pasó como Omar que estoy en Trieste por un lado porque hemos dejado el barco en la vida que ya vamos pero también muy feliz de estar con los nuestros y con muchas ganas arranca otra nueva etapa de diálogo

Voz 0313 16:03 es vendido el barco todavía no no está en alza

Voz 1915 16:05 ya con un broker así están reparando porque da son temas negaciones fueron bastante duras cogemos dos tormentas rompieron cosas del barco y bueno cuando todo reparado pues no van a vender

Voz 0313 16:18 eso de que Brumete iba en serio

Voz 1915 16:20 sí sí bañado con humor

Voz 6 16:23 sí

Voz 4 16:25 coquetas bueno contigo Punta Negra que quiere decir que haré

Voz 0313 16:32 las más tranquilas pero más lo son los grandes blancos no

Voz 1 16:39 por favor que que

Voz 0277 16:43 el día me vi hecho una herida al pie estaba infectado y uno habían era muy está inflado a sí

Voz 1915 16:53 pero es que el la el trópico cualquier pequeña

Voz 0313 16:55 herida pues bueno puedes tener una una infección enseguida pero que hizo preguntas muchas muchísimas que tenemos todos en la cabeza de que habéis vivido todo este tiempo por ejemplo que es un poco la que muchos soy encenderán el coco bebido de que han vivido como veis subsistir

Voz 2 17:13 bueno en los primeros años en con hecha Ortega el pues lo lo lo que se hace aquí mucho también el durante la época del verano lo que pasa es que hay prácticamente es todo el año en Panamá puedes recibir a gente en tu barco lo saca a pasear ir en el caso de de este país si normalmente en Polinesia también te encargase lo de la comida de sea comida desayuno cena a mediodía y les haces también de organillo

Voz 14 17:41 estás todo todo pues es lo que sean cuatro cinco días y bueno esto

Voz 2 17:45 la verdad que tenga tenga bastante va bastante buena economía lo que pasa que una vez pasas el Canal de Panamá ahí en el Pacífico el tema de trabajar estaba un poco más regulado entonces la verdad que este último año hemos trabajado

Voz 14 17:58 lo ve así un poco muy poco poquito tarda hemos escrito algo hemos pensado mucho y no sabemos

Voz 2 18:07 ha dado en un lugar concretamente porque ese nos pedía colegio así que estuvimos en Altea en una pequeña isla cerquita devoradora y allí Ales estuvo yendo al colegio francés aprendido un poquito de francés y nosotros nos apoyamos con cuatro con cuatro favoritas que la verdad no ilegalmente legal Pedro por una cuestión de legalidad pues no hemos trabajado más de hecho ya sabíamos que ex Nos estaba pidiendo voz y bueno a hemos el el último año y medio hemos tirado de nuestros recursos ahorrados durante la época que trabajamos en el en el Caribe

Voz 0313 18:42 ahora en el regreso qué qué planes profesionales tiene Marlon

Voz 1915 18:46 es yo continuar Colombia o de sino gráfico tengo que buscar clientes me gustaría ser autónoma porque lo que sí que tengo claro es que quiero ir a buscar al colegio al al niño entonces yo poder organizar si tengo que trabajar por la noche pues es la única manera

Voz 2 19:03 sí bueno yo yo también en lo último que están trabajando desembarcos sea eso lo que llamara a las puertas queda conozco oí a las nuevas que se me prefieres experiencia acreditada de la verdad que me gustaría seguir eh el gol extraño nuestra años vamos a ver qué me gustaría enseñar tan

Voz 0313 19:26 no está mal sitio para seguir en el mar estás en un sitio fantástico pero bueno eso es discutible discutirle volcarán normativa que complica las cosas a los estirada además

Voz 2 19:36 bueno es es si yo soy gráfico por lo tanto Jaime ahora una hora normativa en otros países es mucho más abierta hay muchas más facilidades pero no pasa nada de reciclarse sacase las titulaciones pertinente si se que se tengo que encontrar trabajo en moviendo barcos au vendiendo o enseñando me gustaría también

Voz 13 19:57 desde que esta mañana hemos estado hablante y hemos hablado mucho de vosotros y de vuestra aventura lleva dándome una pregunta en la cabeza habéis vuelto porque ha dicho hasta aquí hemos llegado pero si hubiera sido al contrario si vosotros dos hubiera tomado la decisión de regresar hielo subir ha dicho no yo quiero seguir aquí sabréis lo sabréis mantenido

Voz 2 20:21 yo creo que no hubiésemos buscaban trabajo allí donde vamos ya hubiésemos seguido se se la verdad que sí porque al al final y en el caso de de Polinesia francesa hay que pagar un impuesto por la importación del barco IS en impuesto para ese impuesto para amortizar lo necesitabas más de más de un año entonces como sabíamos que teníamos sólo un año era bastante

Voz 14 20:46 absurdo pagar un impuesto que durante ese año no basado de recuperarlo no vas a poder

Voz 4 20:51 hay un avión cerca de aeropuertos lo que yo he conocido

Voz 1546 21:00 hay personas que son muy amantes de la montaña amantes del mar no en ambos casos los que le aman la montaña no están del todo cómodos en la ciudad ustedes también quiso es de mar más incómodos cuando está en tierra

Voz 2 21:17 dos por supuesto no es decir no entierra en lugares como las ciudades sus claro era verdad que las ciudadanos ha nos ha apabulla sucede cuando llegamos a Sydney antes de regresar pues el ferry es fantástico porque el ferry te deja delante de la ópera de entonces bueno aguantamos cinco minutos con esto de la gente el turismo cinco minutos y agarramos un hotel a las afueras por favor cerquita de la salida porque supongo que nos acostumbramos otra vez pero el bullicio de la gente sí que nos ha provocado un poco

Voz 0313 21:50 ideal del otro bullicio en estos ocho años habéis estado muy en contacto poco en contacto con lo que sucedía en España en Cataluña de política de fútbol de cultura de vida en general

Voz 2 22:02 sí hemos estado conectados a la verdad que de alguna manera el grupo del Facebook que que hemos estado cultivando un poco ha sido la conexión pues ahí están también muchos de nuestros amigos en concreto cuando han sucedido cosas últimamente bastante fuertes aquí pues a parte de las noticias que pueda recibir de la prensa internacional y nacional que hemos recibido también hemos pedido yo en mi caso he pedido opinión Amis la áridos oye que está pasando porque nos llegan muchas informaciones diversas sí me gusta más o una formación más directa de alguien conocido que puedes compartir su criterio de vamos a Alex eh

Voz 0313 22:39 Alex mira si Aspe as pescado algo

Voz 0277 22:42 sí es un tiburón como Tiburón

Voz 0313 22:45 Un tiburón reyes bueno

Voz 0277 22:48 el Barquillo Burón Marcelo Pécresse si hubiéramos tirado a Aguado pide que no se muere esté irle a Me llamo de yo una foto

Voz 11 23:02 hola mamá siempre está detrás de las fotos

Voz 2 23:06 Tico de la pesca y la verdad que no a la mínima tiene más que podíamos nos escapamos con la caña de pescar si ya ha pasado a tarde no es poco Carrie habéis comido no bueno no te creando hace cuando llegábamos a tierra lo primero que hacíamos de Eusko

Voz 11 23:21 la carne

Voz 2 23:24 sí la verdad que el yo debo confesar que cuando empecé el viaje yo prácticamente no comía pescado y la verdad es que al final cuando tú agarra ser propio pescado oí lo fresco que está hecho llevar a estoy súper aficionado al pescado eh a todos nos encanta vaya pero sí es verdad que siempre llevamos en el congelador unos buenos unos buenos tacos de carne para porque bueno son una comida practica de cocinar en hoy en en el mal

Voz 0313 23:51 pero además se rápida iba

Voz 11 23:54 usted en algún

Voz 0313 23:56 momento

Voz 2 23:57 si bien es especialmente útil en en el en el mar de Tasmania estas últimas navegación y bueno hemos tenido en lo que sería las setas Vanuatu tuvimos un volcán que hay varios volcanes en la zona que están ahí

Voz 0313 24:12 volvimos son volcán como quien tiene un atasco

Voz 11 24:17 bueno no la verdad es que soy un tiburón acá

Voz 2 24:22 no la verdad que es lo último que te puedes esperar pero si nos agarró una nube tóxica obtenga recular es ese el cielo se volvió negro en un principio pensábamos que guardaba la tormenta pero cuando empezó a llover era ceniza pura ceniza

Voz 13 24:35 nosotros que buscando aire puro

Voz 2 24:38 sí eso la verdad que es una experiencia desoladora confiando en lugares como este donde no tienes acceso al agua salada al agua dulce pues bueno quedaron todas las todo el palo negro las velas negras dos dedos de de ceniza negra en el barco todo el barco y luego todo lo que es el acero y los metales pues G sí es una reacción química con el con el azufre y el barbecho un hecho unos zorros

Voz 1546 25:03 además de todo eso es lugares que habéis conocido en esos ocho años ganó Nouvel del mundo es que hay un lugar donde podéis decir ese es el lugar donde yo puedo vivir el resto de mi vida

Voz 1915 25:17 es una buena pregunta pues mira los lomos lo hemos hablado muchas veces con Marc pues no la verdad es que

Voz 2 25:22 a ver si no es decir en la es decir a hay paraísos donde dos lugares que yo sí diría que son excepcionales por su belleza ahí por su autenticidad hay todavía hay que conservar mucho el espíritu de lugar poco conquistado que sería quizás San Blas y las tú a Mutu

Voz 0313 25:40 ambas San Blas

Voz 2 25:43 que es donde hicimos Ales

Voz 11 25:50 estoy pero se han ido Andy salió del horno por San Blas la cigüeña verás

Voz 2 25:59 bueno no lo tuvimos en Barcelona la verdad que nos vimos eh nos movilizamos lo justo para detenerles y luego seguir trabajando pues es son lugar increíble donde está lleno de isletas y sobre todo para visitar en barco porque bueno te muy buena protección por los arrecifes si navega muy tranquilo allí el otro sería lo estado mutuo pero yo creo que dichas desearía que no no no porque en casa no es esta no están ninguno

Voz 1915 26:26 al final cuando tú vives

Voz 2 26:28 en algún lugar donde nos tu casa acabas echando de menos tus raíces si se esas

Voz 15 26:33 la familia ayudarle al gracias Alex entonces sí sí la verdad es bueno no hay mal que por qué no venga estamos

Voz 11 26:43 recuperar la zona de confort

Voz 2 26:44 que no la tranquilidad sobre todo en ataque

Voz 1915 26:47 el le da porque son para esos pero no estás tranquilo

Voz 2 26:50 lo hacen ahora da mucho trabajo

Voz 1915 26:54 son muchos años fondeados no en Marina sea entonces siempre estás durmiendo

Voz 14 26:58 con con una oreja hay siempre estás

Voz 2 27:02 bueno ahí porque que habéis tenido ningún

Voz 0313 27:04 todo eso que alguien

Voz 2 27:07 por más de uno se bueno bueno vamos

Voz 0313 27:11 no nos vale polvo al empezar pero bueno mirada pero piratas por ejemplo habéis encontró no pero yo pregunto enserio eso no no pero sabéis que no hay bandidos también sí sí

Voz 2 27:22 hemos cambiado rutas para no

Voz 1915 27:25 tras que iba a habilitar zonas peligrosas Venezuela por ejemplo navegamos sin las luces de navegación porque no

Voz 0313 27:31 me recomendaron porque así no te visualiza

Voz 1915 27:33 San

Voz 13 27:35 oye yo quería preguntar al pequeño Ales

Voz 1 27:37 cuando seas mayor vas a dar la vuelta al mundo iba a llevar a tus papás que ya serán viejito sí

Voz 11 27:44 a mí me quita un peso de encima pero sabemos que tanto eh

Voz 13 27:53 el Sabadell desde luego tiene un espíritu aventurero y aunque ahora el apetecía volver cuando seas mayor vas a hacer lo mismo que han hecho tus padres no

Voz 1 28:00 si te gustaría tener que entonces

Voz 1546 28:06 que debéis de llevar muy bien iba muy bien el concepto

Voz 11 28:11 Arrigo ocho años ahí

Voz 1546 28:14 podáis no tengo donde ir no

Voz 11 28:17 hace una vuelta por ejemplo no pero es que Miranda de Hernando no

Voz 1915 28:20 Nos enfadamos es que es imposible es es que cierra sólo es si te diría que es más en tierra porque estás más relajado en navegando no no te puedes permitir el lujo de de discutir

Voz 13 28:31 citó de sendos en

Voz 11 28:36 no claro

Voz 2 28:37 sí sí que es verdad que hay que hay que optimizar las fuerzas y bueno así como el Atlántico lo cruzarnos con amigos y decidimos navegar solos porque en verdad cuando estamos solos

Voz 1915 28:49 cuando hago tanto yo como ella tenemos

Voz 2 28:51 mentor bajos de misma amplio hoy de un poco de presión porque cuando las cosas cuando rompes cosas en una tormenta hay que el barco va menguando su capacidad también tu confianza va menguando y entonces algún día ella hasta afloja hay algún día flojo así que pero el que está el que está en esos momentos con las pilas fuertes aprieta las tuercas a cocina ese día Hay ánimos al otro y lo mismo con el otro

Voz 0313 29:16 pues al equipo es un equipo importante no sabéis arrepentido en ningún momento lo que va lo dejamos para mí lo mejor

Voz 2 29:23 en o pero pero una de las que yo creo que las cosas no vienen porque si no la verdad que estamos encantados de estar aquí la verdad no no no nos da miedo el trabajo va a ser duro seguro el plazas eso no lo estamos asustados Estamos muy contentos de recuperar amigos familia era y es lo que decías Judith un poco de tranquilidad de no estar tan pendiente siempre de tu barco que es tu trabajo y que es un pilar de la familia yo hablo con mi barco muy de menudo

Voz 0313 29:55 dime otros muy contentos de que estés en La Ventana para contar esta esta parte de vuestra víspera Marc Judy tal

Voz 15 30:01 seis hombres a los tres patrones de ganarse a una deuda

Voz 16 30:14 a ver la bien Blair se cortadito Carles

Voz 11 30:27 qué tal es que por cierto quién está en Primera yo creo que ahora ya lo saben los mejores son Segunda B cuando

Voz 27 36:47 el ocho

Voz 0313 37:28 son las cuatro y treinta y siete minutos de la tarde las tres y treinta y siete en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana Isaías Michael Robinson y el regresado Roberto Sánchez siempre que hablo de cuestiones relacionadas con la salud o con la medicina hay que andar con pies de plomo porque es un terreno un terreno muy delicado donde los debates se abren y se cierran se vuelven a abrir debates a menudo interesados o que esconden intereses detrás y que tienen resultados a veces pues en fin directamente proporcionar es con la importancia que le damos nosotros sentirnos bien no sentirnos mal no muchas veces se ha hablado de las terapias alternativas de la homeopatía de tratamientos que no son exactamente los que siguen las pautas tradicionales de la medicina bueno qué hay de cierto de falso en todo eso que hay de beneficioso perjudicial pues creo que las cosas se van aclarando y hay enfocados hoy nuestra política de la aventura

Voz 28 38:21 la polémica guías Lafuente

Voz 7 38:25 la historia de Rosa Murillo una mujer que falleció

Voz 13 38:28 hace más de un año tras abandonar su tratamiento oncológico para ponerse en manos de la homeopatía y que ahora ha dado a conocer su familia ha vuelto a suscitar la polémica en torno a estas pseudo terapias hoy pública el país una carta que más de cuatrocientos médicos y científicos dirigen a la ministra de Sanidad para que actúe contra ellas porque afirman contundentes hay que ser claros la seudo de terapias matan el fenómeno se extiende no cala además sólo entre personas informadas ni tampoco está exclusivamente en manos de curanderos que trabajan en escondido chiringuitos sino también año según señalan los firmantes de médicos que actúan con el conocimiento de sus respectivos colegios permitiendo así mantener el engaño es verdad que cada cual puede hacer con su vida lo que quiera es su derecho y es comprensible que la desesperación de una enfermedad grave pueda llevarte a buscar cualquier tipo de esperanza pero también es deber de las autoridades no contribuir con la inacción a la estafa de pacientes graves permitiendo que médicos colegiados extiendan recetas de productos que después se venden en las farmacias dando así una apariencia médica a estos tratamientos

Voz 0313 39:36 Ayesa mencionas de la historia de Rosa Morillo pero en Cadena Ser punto com ya pueden leer otra que ponen los pelos de punta Maika Ávila buenas tardes

Voz 6 39:44 qué tal muy buenas como ésta es si es el caso de Paquita son nombre ficticio hemos hablado con con su hijo con con Pedro a su madre a Paquito le diagnosticaron cáncer de mama hace tres años no tenía buen pronóstico porque estaba encapsulado eh había que extirparlo quizá dar alguna sesión de radio e Paquita no sólo no le contó nada a su familia sino que en tres años que lleva con diagnosticado este cáncer de mama no ha regresado al al médico a los mes es de ser diagnosticada le contó a la familia que tenía este cáncer pero que ya estaba en vías de solución cuáles son estas vías de solución una secta sanitaria que se autodenomina nueva medicina germánica y Adalid quien lo puso en marcha se llama Hammer tiene mucha difusión por por Internet por redes sociales entonces Pedro dice

Voz 13 40:38 sí

Voz 6 40:39 yo claro eh John P empezó a decirme nombres empecé a mirar por Internet y dije bueno iban a mi madre pues le cuento mañana que esto es rasante y tal dice Pedro textualmente no pude convencerla Mi madre me ha visto llorar más que cuando era pequeño Iliada de igual he sentido impotencia ahí ya me hago bien estaba cambiando su actitud dice Pedro que ella espera solamente el día que le llamen del Hospital le diga que que su madre pues estaba en urgencias enferma Ike Ike se está muriendo no pueden hablar de de del cáncer es un tema tabú porque entonces Pedro sabe que ese se pararía de su madre que que ha sufrido pues una transformación del pensamiento a causa de esta secta pero sí que de denunciarlo así dejar muy claro un mensaje que que quién pueda

Voz 0313 41:28 no verse estafado tenga

Voz 6 41:31 alguien que que está en este punto que escriba a la asociación para proteger al enfermo de de las terapias pseudo científicas

Voz 0313 41:38 Emilio Molina buenas tardes

Voz 0486 41:40 bueno estar en mí y me dice presidente estas

Voz 0313 41:42 nación para proteger al enfermo de terapia científicas con estas os historia sólo con estas dos la ha comentado ha comentado Isaías tendríamos ya para un buen rato de conversación pero yo creo que esta carta de la que hoy se hace eco el país con más de cuatrocientos firmantes donde se dice en fin en su encabezamiento seamos claros las ciencias matan yo creo que marca un antes y un después no sé si usted que lleva mucho tiempo en esta batalla estaría de acuerdo

Voz 0486 42:10 pues esperamos que así sea esto que que parecía cuando se presentará sociedad es algo tan irritante tan pues yo para nosotros es un martes cualquiera estamos recibiendo desde hace tres años pues casi seis semanas también casos de ese estilo entonces es algo que no que no se puede sostener además alguien tiene que hacer algo y llevamos bastante tiempo denunciando esto como para que las cosas sigan igual

Voz 0313 42:36 cuando hablamos de de terapia eso de tratamientos alternativos y y hay que meterlo todo en el mismo saco o hay que diferenciar algunas cosas Emilio

Voz 0486 42:45 pues bueno para comenzar no deberíamos hablar de terapias si no es algo una propuesta que sea validado científicamente como realmente terapéutica porque si no pues incurrimos ya en la primera el primer error no que es donde está no es que no que no tienes con lo cual de las alternativas complementarias holísticas integrar llevas naturales que el todo esto algunos más hemos estado no son terapias sale algún en fin no tienen validez oficial tres casos no sólo no sea válido oficialmente sino que se ha descartado que funcione no podemos hablar de que dentro de estas propuestas científicas y se quieres podemos hablar de una manera más amable no convencionales

Voz 0313 43:25 sí tenemos por un lado

Voz 0486 43:27 los Hinault público aparentemente inocuos como la homeopatía al Rey que como algunas propuestas por el estilo que en realidad no hacen nada ni uno de sus principales problemas es que a veces los pero en tan tomar algo que ha ganado pensada algo como es el caso de un cáncer no por otro lado tenemos directamente propuestas pues de tipo sectario o venenosas incluso tóxicas aquí llega mientras que incluso con la medicación normativa que que es uno de los peligros de las llamadas mal llamadas medicinas complementarias que bajo la excusa de que no no indicar un enfermo que abandone superar ya que es lo que haría una alternativa pues parece que si bien es más un trato de favor algo así con datos que estamos recibiendo muchísimos casos de afectados de cáncer que están tomando algún tipo de hierbas hacia o de remedios verbales y que resulta encontraba estando totalmente anulando los efectos de un tratamiento real la colándose así que no lo que y el MMS

Voz 6 44:27 es una lejía diluida seguro que tú has oído tanto hablar de

Voz 0486 44:32 por Dios esto lejía diluida Se llama M

Voz 6 44:34 MS Paquita de la que hemos estado hablando antes pues ha tomado agua de mar está lejía diluida y como seguidora de de esta secta es negacionista del Holocausto nazi opina que la quimioterapia su plan para los judíos para diezmar a la población esto son las características de una secta

Voz 0313 44:52 hola a supuestamente quede comentabas Emilio in

Voz 6 44:54 lo cual bueno que según unos estudios y sobre todo de la Universidad de Yale lo que dicen es que el riesgo está en abandonar la la medicina que cura

Voz 0313 45:04 por eso en el mismo saco que una cosa son esto locos negacionistas yo te Ricky clásicas

Voz 0486 45:12 tiene dar la mayor porque el peligro de base de todo esto es la desinformación a los ciudadanos

Voz 0313 45:17 claro si el peligro nuestro producto

Voz 0486 45:19 sí es la creencia en que el producto funciona denuncia por Orinoco que parezca el producto que iban a tomar malas decisiones en momento en el que estás precisamente en un en un estado en el que no puede ser carburar digamos con con la con la facilidad con la que

Voz 0313 45:34 bueno Oper perdón por la interrupción pero para que los oyentes Soccer una idea el caso de Steve Jobs el gran Steve Jobs

Voz 0486 45:40 a menos de hubo graves que parece que era bueno

Voz 0313 45:42 no tenía muy mal pronóstico que era que era tratable y estuvo casi un año bebiendo zumo limón ya cuánto oiga llego tarde no ven

Voz 0486 45:50 SER tomando un zumo para un cáncer que sin capaces de páncreas que por lo general tienen muy mal diagnóstico pero él termina la tremenda suerte de detener pues una variante muy notable en las etapas tempranas en las que suele trataron pero bueno Steve Jobs tenía sus creencias y a cabo tomando una mala decisión

Voz 6 46:07 claro eso

Voz 0486 46:08 claro porque aquí nos referimos que no tiene nada que ver con el con que uno sea inteligente o no que tenga acceso a los recursos sonó de hecho incluso como comentabais frente con con cierto grado estatus social y económico más alto es la que está cayendo más en estas cosas precisamente porque tienen una falsa sensación de seguridad antes quizá la gente como no tenía estudios lo sabía menos vulnerables había que hoy en colar entonces dependía más de gente que que a la que consideraba capacitada para tomar decisiones

Voz 0313 46:41 aumenta el nivel sociocultural mucho

Voz 0486 46:44 elevado la gente tiene más acceso a la información no se dan cuenta entre mucho más acceso a la desinformación y que además esta gente que de forma muy especialista ellos el son muy sofisticados capaces incluso engañar a profesionales formados ni de explotar sobre todo un una habilidad que tremenda para explotar las vulnerabilidades de todo el mundo tenemos en la cabeza por el mero hecho de ser humanos

Voz 0313 47:06 para entonces los listos

Voz 1546 47:09 no no voy a discutir con usted acerca de que simplemente tendremos que no está de acuerdo sobre su beneficio no ha pero si es aceptado en España a que Tura pero no supo cuando realmente es una pintura sin

Voz 0486 47:30 lo que puedo un encomendar un poco la acupuntura en una de las terapias que va a costar más final porque los estudios que se han estado haciendo a lo largo del tiempo hacía lo cual tiene como un ensayo clínico pero no tenemos tiempo así que lo reducirá en que hasta la fecha no había manidas de convenientemente el estudio que el paciente no supiera lo que estaba dando el médico tampoco lo supiera para lo que se llama un doble ciego para que los resultados lo estuvieran tendencioso en los ponentes nervioso según las expectativas del paciente no para que el efecto placebo que podía influir fuera descartado el fallo no se ha hecho hasta ahora lo que ha provocado esta había un aluvión de estudios que le proporcionaban a la a la acupuntura unos beneficios que en realidad que cuando se ha ido mejorando la técnica que se ha ido avanzando en este ensayo ha ido desapareciendo y cada vez se ve que son más compatibles con el braceo probablemente en unos años cuando empiecen a tomarse las agujas digamos de nueva generación que son retráctiles permiten que el paciente no sé dónde cree que el malestar proporcionando tengamos una unos días mucho más rigurosos y acaben descartándose que de la cultura porque sabemos que no depende de los puntos donde los tintes quinientos Tinsa en puntos aleatorios que acaba produciendo los mismos efectos que se los pincha un supuesto profesional en los supuestos punto dos menos

Voz 0313 48:51 bueno quedarnos como estamos tampoco

Voz 1546 48:53 yo sepa administrar los suyo tampoco no

Voz 6 48:56 claro esto es una de las aristas de este tema muchas veces tan complejo aunque los simples que no deberían aplicarse en ningún caso que son médicos colegiados como médicos que recetan homeopatía es un Carlos Briones y científico anunciaba en Twitter hace poco como a su hijo de once años L daban para unas placas pues un producto homeopático y como en los propios médicos que denuncian estas prácticas ante los colegios de médicos en miran para miran para otro lado es otra de las denuncias que también contará la sala

Voz 0313 49:25 cartas es que en ese artículo que tenemos en cadena

Voz 6 49:27 SER punto com pues puede puede Elder Vero

Voz 0313 49:30 pues es Emilio Molino el vicepresidente de la Asociación para proteger al enfermo de terapias otro científicas gracias por estar en La Ventana no creo que sea la última vez que hablemos de este tema

Voz 0486 49:39 pues que no muchísimas gracias a vosotros

Voz 33 53:15 esa del doce por ciento de los accidentes mortales en España a noventa kilómetros por hora Un conductor que ha pedido tarda en frenar doce metros más que uno sobrio hoy en tanto por ciento voy a comprobar de primera mano cómo afecta el alcohol a los reflejos y la vista al volante vale pues cuando quieras primera segunda tercera con siete diga ya vas a pisar celo Braga la tercera ese tiempo embrague que franca eso deja deja deja cederá te afecte pena

Voz 2 53:48 bueno es quedan unos metros e pasado hora y media la primera Copa que nos tomamos ya cuatro copas y que ahora mismo

Voz 16 53:59 eh físicamente

Voz 2 54:05 venta

Voz 33 54:07 sesenta setenta ya

Voz 0313 54:13 Aimar Bretos buenas tardes buenas tardes bebes no conduzcas es no cuando casi él es no conduzcas nunca

Voz 0027 54:19 después de de hacer este experimento que acabamos escuchar mucho más convencido te digo Carlas y bebes no conduzcas nunca

Voz 0313 54:25 Aimar Bretos estrena esta noche en IMAX en el programa tanto por ciento para poner cara a eso que decimos siempre las cifras ya las estadísticas seis nuevas entregas del programa una de las cuales tiene que ver con los efectos de las drogas y el alcohol al volante qué notaste que no frenaba ser el momento donde pensabas que ibas a frenar en el en el punto exacto que te desviadas como notas Texas cuatro copas a la hora de de conducir

Voz 0027 54:48 pasamos muchas semanas preparando este programa que se emite esta noche a las diez y media Ndi Max aquí al escuchar los testimonios de la gente había muchos que decía Moro con cuatro copas termina yo estoy perfecto y otros que decían te ocurra cogerlo cuando más de

Voz 1546 55:01 una o dos copas en recibimos por qué no

Voz 0027 55:03 probamos en mí los efectos de conducir borracho sin asumir evidentemente ninguno de los riesgos de conducir borracho porque teníamos a dos médicos controlando el experimento a un experto en conducción de de riesgo que tenía en todo momento el control del coche y lo que sentí era que podía controlar el coche y la realidad no era esa cuando yo freno cuando el experto me dice aquí tienes que frenar yo cuando voy sobrio consigo parar en en determinado punto me quedaban todavía nueve metros hasta unos conos que que hacían de de peatones digamos con dos copas más freno y me quedo a al ras de los conos si llegan a hacerlo en los niños los habría rozado cuando tomó dos copas más USA cuando ya cuatro cuando yo estoy con cuatro copas esta noche

Voz 11 55:50 bueno hay Mario yo vi un hombre yo soy muy fan de Aimar

Voz 1546 55:56 sí sí pero no te aún no es que es que iba ya con embrague segundo tercero iba a ser un coche automático

Voz 0027 56:05 no es otra que ser no lo había pensado no pero alcanzaba una velocidad muy poco tiempo era un circuito cerrado circuito en el que se se explica a conducir con riesgo el suelo estaba mojado para además para hacer más más deslizante la carretera ya ganáramos mucha velocidad en poco tiempo la frenada era brutal imagínate con alcohol con con tus reflejos son amortiguado es como hemos escuchado la la frenada era era brutal

Voz 0313 56:30 en la tele Aimar si Bercy un poquito