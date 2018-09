La Ventana (24/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 2 00:08 el Gobierno italiano ha aprobado un decreto sobre inmigración y seguridad que introduce cambios en materia de acogida de refugiados il imita la protección humanitaria de estas

Voz 1454 00:17 ha sido el ministro del Interior el ultraderechista Salvini el encargado de comparecer ante la prensa al término de la reunión del gabinete italiano Roma Joan Solés

Voz 0946 00:25 la nueva normativa en materia de inmigración que los italianos han bautizado con el nombre de su autor decreto Salvini ministro del Interior cancela el permiso de residencia por razones humanitarias

Voz 0230 00:36 pereza extrema o en algunos casos Reunificación

Voz 0946 00:38 familiar condiciona el derecho de asilo a la verificación de conflicto armado en el país de origen prorroga el tiempo de retención en los mal llamados campos de acogida de tres a seis meses decreto en mano el ministro Salvini ha asegurado que la nueva ley le permitirá desmantelar todos los campamentos de personas de etnia gitana antes del dos mil veintitrés falta por ver si como alega la oposición el decreto supera un recurso de inconstitucionalidad

Voz 1454 01:04 la ministra de Hacienda considera inadmisible la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar una enmienda para impedir que el Senado tenga la última palabra sobre la senda de déficit y que se incluyó recordamos en la tramitación de una ley relacionada con un tema de violencia de género o freno que ha salido adelante con los votos de PP y Ciudadanos

Voz 3 01:19 el PP Ciudadanos Chapín saben

Voz 4 01:21 derecha lo que pretende es que no se cuente con unas nuevas cuentas públicas para el conjunto de los ciudadanos básicamente porque ellos saben que las cuentas que está elaborando el Partido Socialista con Podemos y las cuenta que queremos llevar a la discusión de los representantes legítimo en el Congreso van a mejorar la calidad de vida de la gente

Voz 1454 01:40 el vicepresidente de la Asociación para proteger al enfermo de terapia pseudo científicas ha estado en La Ventana confía Emilio Molina en que la carta abierta la ministra de Sanidad que han suscrito cuatrocientos científicos y de la que hoy informa el diario El País ayude a poner límite a lo que ellos dice reciben casi cada semana desde hace años

Voz 5 01:55 lo que que parece un cuando se sacaron de la sociedad es algo tan positivo para nosotros es un martes cualquiera estamos recibiendo desde hace desde el comienzo de tres años pues casi seis semanas también casos de ese estilo entonces es algo que no que no se puede sostener además alguien tiene que hacer algo y llevamos bastante tiempo denunciando esto como para que las cosas sigan igual

Voz 1454 02:20 en Cadena Ser punto com pueden leer el caso de otra mujer diagnosticada de cáncer que ha decidido no volver al médico una historia que de la que nos ha hablado su hijo vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 6 02:30 qué tal buenas tardes historia el judo español Nico será de veintidós años de origen georgiano sacará llevar el primer oro masculino la Historia de España en la categoría de menos de noventa kilos venció al cubano Silva tras son mundial perfecto en fútbol esta noche se entregan los premiados de Best en una gala en Londres a la que no irán ni Messi ni Cristiano es para que el ganador del galardón al mejor jugador sea Luka Modric además mañana empieza la jornada cinco de Liga Santander hoy termina a las seis de Liga Un dos tres con un Deportivo Granada a las nueve de la noche

Voz 1454 02:59 son las cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1804 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:06 en Madrid el principal imputado en el caso máster el catedrático Enrique

Voz 2 03:09 Álvarez Conde ha pedido la citación como testigos del consejero

Voz 1454 03:12 de Educación Rafael Van Dyck en el que fuera director del Instituto de Derecho Público quiere que el consejero aclare si presionó el rector el día que saltó el escándalo del máster de Cifuentes Enrique García buenas

Voz 7 03:21 tardes buenas tardes Álvarez Conde quiere que van lleguen aclare las llamadas que hizo al rector de la Universidad de la Universidad Rey Juan Carlos a Javier Ramos el día que el diario punto es publicó la información sobre el fraude en el máster de Cristina Cifuentes según

Voz 2 03:33 han adelantado la agencia Efe el considerado

Voz 7 03:36 en la trama de regalo de títulos pide que se identifique la identidad de los titulares de las dos líneas dos líneas telefónicas correspondientes a Kenia al rector el propio consejero reprobado por la Asamblea por esta asunto reconoció haber llamado al rector para pedirle toda la documentación posible su ex asesora Maite Feito imputada también en el caso llegó a decir al rector que si la Universidad no enviaba el acta de fin de máster de Cifuentes los iba a matar hay que recordar que van que no ocupó el vicerrectorado de Investigación de la Rey Juan Carlos entre dos mil dos y dos mil doce siendo una de sus competencias la gestión del Instituto de Derecho Público epicentro del caso

Voz 1454 04:12 gracias Enrique y el PP de Torrelodones se reúne esta tarde para hacer oficial la expulsión de Ángel Viñas como concejal los populares han presentado ante el Tribunal de Cuentas la documentación sobre las obras en las que supuestamente se produjo un desvío de dinero de cuatrocientos mil euros con el que viñas intentó chantajear a la alcaldesa Elena Biurrun tal y como les contamos en la SER la semana pasada desde el gobierno municipal de Vecinos por Torrelodones insisten en que los técnicos del Consistorio del consistorio hicieron todos los trámites de forma correcta Ángel Guirao ex concejal de comunión

Voz 1509 04:38 hacia un poco estamos absolutamente convencidos de que los

Voz 8 04:40 es que los técnicos del Ayuntamiento han actuado con absoluta pericia que lo han hecho bien ese convencimiento no lo ratifica el que la dirección facultativa de la obra el Ministerio de Fomento incluso al PP

Voz 9 04:52 estoy en una aldea cuentas treinta y dos grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis en las cinco en Canarias

Voz 9 05:07 peines

servicios informativos

Voz 1804 06:06 lo que tiene usted que Asenjo es entrar y coger las joyas

Voz 9 06:09 pero no será nada fácil en cuanto la policía descubra el butrón lo primero que hará será hablar con los fieles un minuto para decidir si sigues con nosotros sonó minuto la asamblea de los muertos una serie sonora basada en la novela homónima de Tomás Var Boulogne públicas en salamandras

Voz 1804 06:27 ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 9 06:53 oye Diego no viene no puede me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva que mal

Voz 9 07:51 algún día tendrá que enfrentarse al inglés

Voz 18 07:53 por ciento ochenta y dos euros con That's English el único curso oficial de inglés a distancia That's English punto com

Voz 21 09:01 en cada momento

Voz 22 09:06 en nuestra patria una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles el blanco y entonces sí Balbino por eso es el más caro algunos lo abren ya sistemas matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno Losa habrá problema no soy yo tu problema eres tú eh

Voz 23 09:47 culo roto

Voz 1804 09:49 los mucho mucha un defensor de vuestro estirar la homicidas

Voz 9 10:01 de grande lo de Torrelodones se regó somos un poco

Voz 2 10:05 en la España plural en Radio Barcelona está Toni Martínez se lo bueno está en Especialistas secundarios la mitad del Mundo Today en Radio Madrid la otra mitad del Mundo Today señor es Roberto Sánchez el regresado en Radio Valencia Pedro Aznar la mitad de Aznar que perdido ya ocho así

Voz 24 10:21 no

Voz 9 10:24 menos

Voz 2 10:25 al músculo Andrés San Antón por lo menos siete a ver en un ratito nuestra entrevistado no

Voz 9 10:30 eh oye la ministra de Hacienda

Voz 0230 10:37 por empezar por algún lado no la ministra de Hacienda Maite esos Montero ha dado un consejo líder del Partido Popular Pablo Casado lo que podría considerarse

Voz 25 10:44 un consejo definitivo señor casado tiene que dimitir

Voz 9 10:50 sí ya vamos así allá

Voz 1610 10:53 tienen poco recorrido poco margen

Voz 0230 10:59 no voy a decirle una cosa tiene que dimitir pero a continuación esto es lo malo le pide que haga otra cosa deje ya la pataleta claro esto es injusto porque si dimite qué más te da que siga con la pataleta sea cual sea la pataleta es más incluso podría tener sentido tener una pataleta después de dimitir si dimite es es razonable estar con la pataleta y ante la previsible resistencia de dejar la pataleta la ministra lo pide dos veces iré a ella la pataleta deje ya la pataleta hay una costumbre no suele decir las cosas y sin los dos veces ya la pataleta efectos están todos en España pidiendo la dimisión Un día más sería la política española es peligrosa como el patio de Prison Break ha tocado a la ministra de Justicia Dolores Delgado ha pedido ir a las Cortes a explicar los términos exactos precisos de su relación con el ex comisario Villarejo que está en prisión preventiva es un comisario en prisión bueno esto ya lo damos por normal pero a la ministra si la acusa de haber tenido tratos con el excomisario la ministra dijo que apenas conocía al excomisario hoy ha publicado la grabación de una conversación de tres horas en la que participaron la ministra y el excomisario hablaban cordialmente

Voz 1509 12:23 es de tortilla de patatas

Voz 0230 12:26 bueno se supone que el autor de la grabación y la filtración es el ex comisario Villarejo de quien también se supone que es el autor de las filtraciones sobre las conversaciones de Corinna la amiga especial del ex rey Juan Carlos I hay conversaciones de todo tipo

Voz 9 12:44 ahí están grabadas

Voz 1 12:46 hoy en día se graba todo todo está grabado Casquero claridad

Voz 0230 12:56 que la ministra ha hecho hoy una nota diciendo que ha coincidido con el ex comisario Villarejo tres veces y que irá a las Cortes a explicarlo pues sí

Voz 1509 13:05 porque no me apena de todas las noticias

Voz 0230 13:08 posibles de todas maneras eh de todas las noticias imaginables de todo lo que pasa no hay nada comparable a la desaparición del otoño menudo calor

Voz 22 13:17 sí muy amarillo

Voz 0230 13:27 hace tanto calor y tanto brillo también hace tanto calor que se habla del tiempo incluso fuera de los ascensores le llaman El Verón año es verano no no es Meroño no hay que buscar un eufemismo no es verano hace tanto calor que nadie habla de la guerra comercial entre China y Estados Unidos que es una guerra sin soldados una guerra incomprensible para la mayoría de los seres humanos

Voz 1981 13:53 sin acaba de publicar un informe en el que califica los nuevos aranceles Estados Unidos de grave amenaza al libre comercio

Voz 0230 14:00 doscientos mil millones de dólares en aranceles

Voz 1804 14:02 es que han entrado en vigor esta noche y a los que el gigante asiático responderá

Voz 2 14:05 con otro paquete anunciante sesenta mil mía

Voz 1804 14:08 con ese claro esto quién lo entienda que levante la mano

Voz 0230 14:10 porque no hay nadie es como una partida de es como una partida de póquer rara además porque dice doscientos mil millones dice responderá con sesenta mil que a priori pues parece que

Voz 9 14:20 nuevos estados manito

Voz 0230 14:25 los sonidos pone encima de la mesa aranceles por doscientos mil millones de dólares China responde con sesenta mil millones estas cantidades son tan difíciles es que yo soy de pueblo pero los doscientos mil millones de dólares es todo lo que producen un año Finlandia es decir en esta partida de póquer EEUU por encima de esa final China responde veo tú Finlandia Luxemburgo un poco no lo peor de esta guerras que no hay manera de saber con quién vamos que por experto buscando en el archivo lo del calor para poner la canción de esta hemos encontrado esto que hicimos alguna vez

Voz 26 15:06 Angela Merkel podría ser del Rayo Vallecano

Voz 22 15:14 sí pero

Voz 9 15:15 de Angela Merkel podría ser del Rayo Vallecano acuerdos alguien se acuerda de no no era vuestro stock y que a se encuentra el archivo cosas misteriosas Angela Merkel sí claro no podrían ser las notas del móvil que no sabes que sí sí sí

Voz 0230 15:36 imaginaros que por causa de esta guerra comercial podríamos morir todos Alá aparecer una nueva civilización de simios inteligentes o lagartijas o gatos El planeta de los bancos a los gatos dominan la tierra ayer una excavación arqueológica el único rastro de Europa que encuentran es este

Voz 26 15:53 Angela Merkel podría ser del Rayo Vallecano

Voz 9 15:56 lo vieran deducir a partir de ahí una vitola

Voz 0230 16:01 Serra Klar más difícil sería que esa nueva civilización de gatos inteligentes encontrar a esta otra frase del líder del Papa del Partido Popular Pablo Casado porque

Voz 27 16:11 en la Comunidad Valenciana antes de que guardar al Partido Popular

Voz 9 16:15 era irreconocible a partir de ahí imagínate reconstruye los si mucha gente iba a la comunidad

Voz 0230 16:22 menciona sedes orientaba decías que serán Burgos

Voz 9 16:25 Pekín que será será mujer

Voz 0230 16:28 en una comunidad irreconocible respecto de cuando porque la frase plantea una paradoja temporal inquietante pero sí la Comunidad Valenciana era irreconocible con respecto a como es ahora Pablo Casado está sugiriendo que los habitan los habitantes del presente viajaran a través del tiempo hacía un momento en el que el Partido Popular gobernaba la Comunidad Valenciana en una reconoce

Voz 1610 17:00 siempre nos quedarán las twiterías modos al repasó Twitter empezamos con una reflexión que no está mal tirada a cargo de Guillem Martínez Lolo

Voz 0509 17:09 Kiko cuando saquen a Franco sería meterlo en el consejo de Endesa

Voz 1610 17:15 cuando te dicen algo como lo que twiterías Bartolo el malo pues sólo te queda bajar a la cabeza y acertar

Voz 0509 17:20 fue el espermatozoide más rápido respétame

Voz 1610 17:24 luego hay gente a la que el romanticismo pues no les sale un ejemplo

Voz 29 17:27 c5 tuyo junto a la chimenea a la luz de las velas con una botella de vino que te parece poco vino

Voz 22 17:37 vamos

Voz 1610 17:38 vamos con otro de lea o muy lo que no sabemos si esto es una amenaza pero lo parece

Voz 0509 17:43 la pereza no es un pecado tan malo porque me impide llevar a cabo los otros

Voz 1610 17:47 llegaba a más de uno ha intentado lo que plantea

Voz 0509 17:50 el tuit cosas ojalá una impresora que se pudiese detener con un ay ay ay ay no lo lo nuevo no hay no no

Voz 28 17:58 el motivo pasados dos eh

Voz 21 18:01 la venga después de las twiterías vamos con las noticias El Mundo Today de Peralta en sintonía sonora maravillaron Zinedine y quitarme Serge entiendo

Voz 1981 18:12 anulan el gol de Koeman en la Copa de Europa en noventa euros tras analizar el partido con el VAR

Voz 9 18:17 a reunir de nuevo al dream team para remontar el encuentro desde ese punto

Voz 29 18:22 Pedro Sánchez cree un Ministerio de dimisiones

Voz 1981 18:25 gestionará las más de doscientas dimisiones que se producen diariamente en el Gobierno de España Paulo Coelho el Jorge Bucay se enfrentarán en un duelo a muerte para decidir cuál de los dos es más feliz el que pierda tendrá que beber cicuta dio una tasa de Mister Wonder descubren una nueva especie de homínido al encender las luces de un after es incapaz de caminar erguido tiene un fuerte olor corporal no ha desarrollado el lenguaje y se reproduce de cualquier manera un hombre que lleva años intentando suicidarse con homeopatía confirma que a él no le funciona Acebo Homeópatas le recomienda que espere a ponerse enfermo y la homeopatía era el resto ahora el nuevo iPhone tiene la mejor cámara en el mercado pero sigue sin la función de pagar impuestos en España Apel desactiva automáticamente la ubicación cada vez que toca pagar al fisco la música del hilo musical de Movistar es del grupo de Pang que ha montado el hijo del consejero delegado donados tienen que soportar los abonados tienen que soportar al adolescente gritando permanencia permanencia hasta que les atiende un operador

Voz 1509 19:25 las personas también podrán apostar en las carreras de caballos

Voz 9 19:28 Ellos saben más de números sino estiman con las apuestas se quejan los equinos

Voz 1981 19:33 muy entraron sólo masoquista que no recogía las cacas de su esclavo cuando lo paseaba con algo así multa además multa mi más ha gritado a los agentes un bebé muy prematuros se echa novia desde la incubadora estamos enamorados y nos vamos a casar para para ha dicho el niño en su primera semana de vida

Voz 30 20:09 con esto sí

Voz 0230 20:35 el Gobierno español presentará una protesta ante la Organización de Estados Americanos por las palabras de su secretario general Luis Almagro dirigidas al ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero

Voz 31 20:48 mi consejo mi consejo mi consejo es un consejo nada más que no se investigue este eso es muy importante es un consejo importante tener un consejo bueno estoy que creo que puede hacer mucho bien

Voz 32 21:02 la agresividad de la expresión no

Voz 0230 21:05 hay una frase pues agresiva provoca que el periodista quiera asegurarse busque una ratificación es imbécil Zapatero claro es verdad y un periodista siempre tiene que buscar la confirmación de la noticia pero tal vez en este caso había ya suficientes datos como para pensar que el señor Almagro tienes opinión curiosamente en ese punto el secretario general de la Organización de Estados Americanos buscó meandro

Voz 31 21:31 Señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión

Voz 0230 21:36 pero por si hubiera dudas finalmente Almagro establece una categoría

Voz 31 21:41 sabe que estoy midiendo grados de investigar Vidal que tienen que ver con cuantas aclaraciones necesita la gente para entender lo que dije definitivamente el señor Zapatero está el grado más alto imbecilidad actualmente porque ha necesitado siete explicaciones para entender y vamos a ver si luego esta explicación también lo entienden

Voz 0230 22:02 parece que está enfadado todo esto confirma con Gemma todos alrededor de las labores de mediador que Zapatero está haciendo en Venezuela ya se ve que Luis Almagro no es partidario os habéis dado cuenta de que habla

Voz 32 22:13 de grados de investigar virilidad no imbecilidad de civilidad es difícil

Voz 31 22:21 todos los midiendo grados de investigar Vidal

Voz 0230 22:25 Nuestro de Exteriores español Josep Borrell ya anunciado una nota de protesta se puede aceptar carné

Voz 22 22:32 Zapatero súmmum de la imbecilidad

Voz 9 22:38 es una se equivoca añadido ávido

Voz 0230 22:43 no una discusión parlamentaria muy complicada cuya conclusión es que el Gobierno lo tienen más difícil para aprobar los Presupuestos Generales del Estado es una discusión está de la Mesa del Congreso sobre una enmienda a una ley que de aprobarse permitiría aprobar la Ley de techo de gasto que a su vez es necesaria para la eventual aprobación de los presupuestos generales del Estado no es nada fácil de entender el Partido Popular y Ciudadanos tienen mayoría en la Mesa del Congreso de los diputados han votado juntos en estas discusiones sedán siempre argumentos jurídicos pero en extraña coincidencia los argumentos jurídicos de cada partido coinciden con los intereses políticos de cada partido decía esta mañana el presidente del Partido Popular Pablo Casado en Onda Cero sobre los independentistas catalanes son desleales incorregibles no hay nada que dialogar con ellos y en este caso también hemos aprendido de las lealtades absolutamente incorregible de los independentistas por tanto ya no hay

Voz 9 23:45 nada ni que saber negociar es todo el diálogo está muy bien cuando se dialoga sino una pistola

Voz 0230 23:52 dado el señor casado por la pistola responde lo siguiente que ha puesto una pistola encima es una forma de hablar es una forma de hablar

Voz 19 23:59 hoy en día no hagan

Voz 9 24:07 mientras tanto el presidente del Gobierno estaba en Canadá como se sabe en Canadá los independentistas organizaron algunos referéndums que no eran legales

Voz 0230 24:15 dos bien es verdad que nadie envió a la policía a los colegios electorales hubiera sido una opción enviar a la Policía Montada de Canadá que probablemente como era Canadá ya estaba ya era relativamente fácil pero nos envió a la policía por el contrario se acabó con una llamada Ley de claridad para órgano estará un referéndum con garantías que por cierto perdieron los Sinde pese esto es lo que sucedió en Canadá y Pedro Sánchez en Canadá dijo lo siguiente

Voz 9 24:39 creo que si algo tenemos que aprender podemos extraer de la experiencia de cara respecto al que ve que es esa precisamente que desde la política se puede encontrar desde el respeto a la legalidad Se puede encontrar sin duda alguna una solución

Voz 0230 24:54 Pedro Sánchez no dijo que la solución sea un referéndum como en Canadá pero sí se dicen Canadá que Canadá es un ejemplos está invitando a pensar en Se está sugiriendo sin decir y todas estas cosas de la política moderna Pedro Sánchez en todo momento habla de Lady algo

Voz 9 25:09 desde la ley en cada frase lo repite un par de veces lo vamos a hacer desde la ley desde el diálogo por cierto que el primer ministro de Canadá dijo una cosa en inglés quedan inglés confía en que

Voz 0230 25:21 este delicado asunto dice se resuelva con respeto a las reglas del juego a la Constitución española ya los derechos humanos

Voz 9 25:28 bueno a todos

Voz 0230 25:32 con Rice e esta alusión a los derechos humanos indica que hay fuera esto de la policía y los palos en los colegios electorales no lo acabaron de ver claro llama les tiquismiquis extranjeros os acordáis de Donald Tusk que el primo de Peter Sellers presidente del Consejo Europeo que también después de los palos en el día de las votaciones ahora hace casi un año dijo su famosa frase esto no sé si lo veo él lo dijo en inglés la fuerza de los argumentos es mejor que el argumento de la fuerza

Voz 1 25:57 picados de alimentos

Voz 0230 26:03 de cómo quitarse las la ley de claridad para quien no lo sepa se dice que si hay una mayoría sostenida en el tiempo a favor de la independencia se plantea un referéndum con una serie de condiciones la victoria de si tiene que ser con una mayoría cualificada tiene que ser homogéneo en todo el territorio y en ese caso se inicia una negociación no es exactamente una independencia de aquí te pillo aquí me independizó estas una fórmula que en España abiertamente sólo defiende al Partido Nacionalista Vasco otro follón de este fin de semana presos independentistas Pedro Sánchez la delegada del Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera dijo que si los presos fueran condenados y pidieran el indulto ellas partidario del indulto lo dice en catalán

Voz 0160 26:44 sí de man el indulto yo soy partidaria aclara

Voz 33 26:46 el galán llegue mañana eh si pierde

Voz 0230 26:49 ducto yo soy partidaria pero lo tienen que pedir preguntado por esto Pedro Sánchez lo traduce al castellano de una manera peculiar

Voz 9 26:55 en relación con los indultos el yo yo creo que la reflexión que trasladó la delegada del Gobierno de que yo desde luego comparto es que la política española y sobre todo con estamos hablando de la política catalana falta empatía

Voz 0230 27:08 pues sólo habiendo escuchado una frase la otra no tiene mucho que ver pero eso pasa muchas veces en politica la delegada del Gobierno siempre puede decir es una forma de hablar diga ahora por ejemplo aquí decimos porque es una es una forma de

Voz 34 27:22 claro me lo puedes repetir lo puedo decir más largo

Voz 19 27:29 la ahorismo

Voz 0230 27:34 hoy usaban hasta ahora esto de los presos se gestiona mediante indirectas es política de indirectas escuchamos al ministro de Fomento José Luis Ábalos

Voz 23 27:43 a eso yo diría que no ayuda

Voz 0230 27:46 el ministro de Exteriores Josep Borrell hubiera

Voz 1981 27:49 he querido que el juez considerase otras medidas

Voz 9 27:55 la la vicepresidenta Carmen Calvo se retrasara mucho tiempo

Voz 1509 28:00 sería alargar demasiado una

Voz 9 28:02 una situación de prisión preventiva que cazar hizo alarde tanto en el tiempo

Voz 0230 28:07 tras esta sucesión de declaraciones y con este sentido del matiz que caracteriza la política española el vicesecretario del PP Javier Maroto lo interpreta así que

Voz 35 28:15 es lo que me pasar mañana señor Sánchez que va ir usted

Voz 0230 28:18 a la puerta de la cárcel para abrirlo

Voz 36 28:22 pero desde luego sería un notición eh llega a Pedro Sánchez a la puerta de la cárcel hola y el funcionario de la puerta iba a quién es

Voz 9 28:32 se habla

Voz 36 28:35 soy Pedro Sánchez bienvenido abrir la puerta de la cárcel ahora que bien diría todos

Voz 0230 28:38 pero una cosa que sólo salga los independentistas catalanes todo esto es es bla bla bla del día ahora bien pasar pasar lo que se dice pasar tampoco ha pasado nada salvo lo del calor

Voz 9 29:09 estamos en el Goya Pedro Aznar venga hay bueno hay varias cosas que nos unen a todos hay que cómo estoy como estoy en la Comunidad Valenciana no la reconozco y entonces todo el rato me sorprende Normaa bonito está todo bueno hay varias cosas que nos unen a todas las poblaciones del mundo

Voz 1981 29:24 aparte del Meroño es que son los coches por ejemplo el olor a humanidad en el transporte público oye esto sonido atención

Voz 37 29:32 qué bonito la fantasía hoy ya ya ya es otra de las clásicas imponía que nos acompaña nuestro día a día una pieza de música clásica se conoce como el

Voz 0230 29:40 Opus cemento en sí pero no bemol

Voz 37 29:42 dicho esto está en taladro ma non troppo

Voz 1981 29:45 no es lo único que no le gusta ya Raúl desde que ha llegado

Voz 37 29:48 eso es lo único que no pasa en todas partes todos los días a todas las horas

Voz 1981 29:56 así que yo pensando que esto es un síntoma de progreso y exceso y creo que ya es hora de hacer un museo

Voz 22 30:00 cada respecto porque ahora mismo llegar a donde está Francino hace falta un curso acelerado de Indiana Jones la película podía ser Indiana Jones y el socavón urbano más sobrepasaba es por nuestro bien al incrementar es así una guerra no lo ves venir no Gran la Terme llenara DACA entrar en la red

Voz 30 31:00 y hay que empezar dos

Voz 22 31:17 ahora mismo en tras al Primark por cuatro euros los calzoncillos y a un operario sudaba cuenta sobre el papel era una idea ajena al etapa que nunca y puede que Alpina un clásico no Every Baby Lampérez Juan Vaca entrar en la UNED tengo más canción es que está la canción sin acabar como las los no

Voz 21 34:03 además en las lo Ventana bien tiene la ventaja

Voz 39 34:10 cadenas

Voz 12 34:15 empezamos en Cataluña vivimos la moción de censura

Voz 9 34:17 primera que triunfaban cambio de gobierno el guionista loco del que yo había mal la temporada pasada

Voz 21 34:21 a países entre vivo indio amistad lo conoce ha ido de vacaciones no

Voz 25 34:26 tiene una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 1804 34:30 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hora25 con Ángels Barceló síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil

Voz 9 34:42 la creadora de la calle de la berenjena pero

Voz 1804 34:47 hace según este juguetes a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en On my love con

Voz 1 34:54 David Broncano esto es el y síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com postureo ser Cadena Ser

Voz 40 35:06 quieres escuchar de nuevo el testimonio de un madrileño torturado por el policía Billy El Niño en mil novecientos setenta y cinco fue entrevistado por Francino en La Ventana lo tienes en La Ventana punto es en la sección a la carta

Voz 1804 35:18 de la de la Cadena Ser lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 41 35:29 hay una radio sin relojes

Voz 9 35:31 hay un lugar en el que coinciden en España y el Santo Grial

Voz 30 35:37 la ópera comienza en un claro en el

Voz 1981 35:40 los que en las montañas que rodean el monasterio de Mons salvar un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner sitúo en algún punto Rafa del norte de España eso Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera

Voz 21 35:53 Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 28 35:58 narrativo que tú además Holguín

Voz 21 36:04 te gustan las sí porque aquí cada uno

Voz 2 38:02 faltan veintitrés minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias seguimos en La Ventana en Todo por la radio ya antes a saludar a nuestra invitada Especialistas secundarios va más allá

Voz 1610 38:15 con la venia hoy queremos abordar el fenómeno político la política pero desde una pronto en general pero desde un una perspectiva poco con hacía casi diríamos inédita a ver son políticos que abandonan la actividad política por causas naturales es decir los tres no forzados por sí mismo desde ya tenemos a un testimonio el Espa Melo hola buenas tardes para mí lo qué tal buenas tardes bueno era usted palmero usted se dedicó a la política nadie le obligó a abandonar velada

Voz 9 38:45 no no no fue mi decisión porque yo quise porque usted quiso cuéntanos experiencia por favor

Voz 3 38:51 bueno ya lo que se conoce como un político allá

Voz 1610 38:54 Gil destacó que es un valiente de estos que luce comunidad no

Voz 3 38:57 refiero agallas físicas con qué pudo respirar debajo del agua es que ese este mediodía algo así como como como Toré muy larga y muy aburrida

Voz 1610 39:08 bueno eso quiero saberlo como que no primero un hombre mediocre

Voz 3 39:14 era sordomuda si mi padre monstruo marino se gustaron copular unirse bajo el mar y nací yo la típica esto

Voz 9 39:21 la típica historia si no

Voz 1610 39:23 política ustedes allá usted no esconde sus agallas verdad

Voz 3 39:27 contrario el partido aprovecha mi talento podríamos decir pues para dar mítines de bajo el agua funciona no funciona porque porque la gente tiene que subir a la superficie acoger cada treinta segundos

Voz 1610 39:39 eso es un recuerdo sí claro toda ves que

Voz 3 39:42 de súbito bajando vaya si es es muy difícil que cale mensajes de nuestro partido los fanáticos total los fervientes el partido que eso nos hubiera respirar sacaban abogando ante tus ojos

Voz 1610 39:53 sí claro el mitin sacado con un montón de cadáveres flotando no claro pero mira qué interés tenía el partido en dar mítines debajo del agua no entiendo

Voz 3 40:01 estrategia hace campañas ya sabes difundir mensajes de radio televisión prensa redes sociales bajo el agua esas mía

Voz 1610 40:08 con mis dos de estrategia no pero aún así el partido no te echa no

Voz 3 40:11 no paran lo suyo que se va el partido me quería más funcionaba desde cuándo fue la razón de su renuncia las drogas como Chela así trabajo en París o el nacimiento un hijo en París pero lo cierto es eso ladrón hay una nota especiales nada más no tengo tiempo para política dijo tiene Soto cambia mis prioridades claro normal yo no estoy diciendo no era para nada mensajes niños lejos siempre solo digo que una vez entre en tu vida no hay espacio para además al menos para la política es como la palabra de Dios

Voz 1610 40:52 pues tío es una historia yo quería traer otro tipo de historia pero estás muy poco edificante la verdad

Voz 3 40:58 mira escucha si quieres cosas edificantes tienes la primera hora de la ventana

Voz 1610 41:03 es la entera claro lo que hay claro en la segunda bueno pues muchísimas gracias Melo muchísimas cosas vamos a intentarlo a ver si tenemos eh más más suerte

Voz 2 41:14 tenemos un motivo menos chungo con el siguiente político

Voz 1610 41:17 que es abyecto José qué tal buenas tardes buenos tardes hola manejado si tú también yo no me esperaba esto no hemos pero desde la usted que dejó la política

Voz 3 41:28 si no yo deja la política por motivos súper naturales y la verdad es que no sé cómo decirlo hasta ahora yo es que la política porque tenía que ir al baño

Voz 1610 41:37 porque me baño yo hacía aguas mayores presunto mayores muy mayores

Voz 3 41:43 teníamos una votación importante en el Congreso hay una llamada urgente de la naturaleza en Mi bajo y entre sí

Voz 9 41:50 tengo que ir al baño mis discos

Voz 3 41:53 dar ya es otra es importante aunque me tengo que ir que no que que votar sí al final pues bueno antes ya

Voz 1610 42:00 no no nos explique el final porque no lo imaginamos entiendo el drama de momento pero oiga tanto tanta tal como para dejar la política es una vocación lo entiendo

Voz 3 42:07 pensé a ver no puedo desarrollar una tímida que coarta verdad mi naturaleza es verdad es que a mí se ciudades fisiológicas y eso les digo yo no sé es verdad lo que significa una persona debe realizar una labor profesional que le permita me que lo diga así está

Voz 1610 42:31 bueno pues con esta frase que pide mármol sin duda alguna tan bonita como tirar desde no soy

Voz 2 42:39 no soy capaz de describir la cara de nuestra invitada voy a darle un poquito de reto

Voz 3 42:43 el sosiego sí la presentación musical

Voz 2 42:46 qué hace todas las semanas algo mucho más bonita donde las

Voz 28 42:49 el suave lío

Voz 29 42:53 luego cifrado francesa por parte materna de pequeña jugaba que tenía un programa de radio que se grababa en caset bueno incluso en el colegio tenía una radio propia ella era la directora abundaba maneras pero no de las que ustedes están tan fue el primer grupo que fue falsa en esta época viajó a Londres para realizar unos cursos de dibujo me eh pero que tampoco es un artista el pincel eso sí la pueden encontrar en casa bailando al estilo a mitades una mujer libre Iris en Ibiza a Samir Dayan es una mujer que como esta canción canta a los cuatro vientos que es feliz vive las cosas con intensidad emotiva dice toma todo con mucha paz

Voz 30 43:54 se

Voz 9 43:58 sí están preguntando quién y por qué

Voz 29 44:01 si les digo que gusta mucho Nacho Vega no existe incluso los estoy confundiendo bueno voy a terminar con una cita suya no fijo que me gusta la música indie para crear un envoltorio hay políticos que se crean envoltorios falsos para aparecer modernos

Voz 22 44:29 eh dotar de La Ventana en Todo por la radio Andrea Levy

Voz 2 44:36 la diputada en el Parlament de Catalunya hay vicesecretaria de estudios el Partido Popular esto de los políticos que se fabrica en un envoltorio estos transversal creo que no entiende ni de derechas ni de izquierdas ni de color

Voz 0160 44:47 no no es verdad que hoy en día ya además en esta sobreexposición ella no sólo cuando nos pones los micros y las cámaras sino porque ahora podemos acceder a comunicarnos personalmente a través de las redes sociales pues es muy fácil que él crea una imagen Moltó Orio el decir que sabemos cocinar cuando no sabemos que somos un desastre la cocina o que tenemos determinadas aficiones simplemente pues para crear esa imagen no entonces yo reivindico esa naturalidad aunque a veces sorprenda y aunque a veces molesta

Voz 2 45:18 cuando los hizo por última vez han compañero hoy eres un fan fan no pongas esto que no es verdad que tú no eres así pero tampoco es esto del máster

Voz 1509 45:25 en China

Voz 2 45:27 estoy harto de másteres de verdad pero bueno

Voz 0160 45:30 pues sí que sí que te sorprende no de pero bueno eso es verdad

Voz 1509 45:35 tú vais este concierto porque qué te gusta

Voz 0160 45:37 o que sigue desde el grupo de música bueno las cosas a veces la lectura yo creo que al final lo que tenemos siempre y lo que queda a los políticos es nuestra credibilidad por tanto siempre hemos de trasladarnos si todo lo que digamos ha de ser lo que pensamos lo que creemos y lo que sentimos y a partir de ahí pues construir nuestro discurso

Voz 2 46:01 con Andrea Levy podríamos hablar ya lo mejor salen de muchos temas de actualidad incluso del día de gente que si va a dimitir que si no define historia que hay por ahí rondando pero me gustaría comenzar un poquito por el por el principio porque están en política ella estaba en un despacho de abogados que había apostado porque había currado muchísimo para entrar el saldo salto de eso porque

Voz 0160 46:23 de hecho cuando les comuniquen la noticia

Voz 1509 46:25 no no lo que decíamos se porque se va de lo que decía ahora los que escuchábamos no porque en Causas naturales ojos ahí Palmira cuando Melo decía que se iban pues yo cuando lo comuniqué me lo prima me dijeron pero tú estás loca no sólo yo bueno pues no voy a pensarlo por si acaso me lo pienso y digo que no pero era el año dos mil doce fue el primer Gobierno de convergencia con Esquerra Republicana informaron un pacto llamado el pacto por la libertad en esos momentos yo estaba vinculada ya de hecho

Voz 0160 46:56 esas pues con

Voz 1509 46:58 el Partido Popular pero bueno muy de ir a los mítines no bajo del mar no tuvo esa suerte pero bueno

Voz 9 47:03 quitaran alguno no tuvo agallas

Voz 0160 47:06 lo hagan invitado y entonces pues está en el despacho decía allí pues no se no siendo dentista ahí esto me parece que no sirve para bien ni para que vayamos a mejor ni para construir una sociedad mejor yo yo no sé si

Voz 1509 47:19 sí yo podría contribuir a comí con mi voz con palabra con con con comienza argumentos pues eh hacer un un

Voz 0160 47:28 discurso pues también ilusionante en Cataluña para aquellos que nos sentimos independentistas y ahí pues me dieron una oportunidad en en el Partido Popular en ese momento

Voz 2 47:37 los este espacio para meter el dedo en el ojo más de la cuenta pero este fin de semana escuchando a Pablo Casado decir que o leyendo porque lo leía en realidad que Cataluña la de ahora se parece a la Alemania de los años treinta digo hombre no hace falta exagerar si se puede hacer crítica política de todo tipo pero igual a veces todos en general le nos pasamos del paisaje su momento de sobre actuaciones no

Voz 1509 47:57 creo que hay una tendencia a ser demasiado

Voz 0160 47:59 detuvo hoy mismo cuando alguien dice que españolas

Voz 1509 48:02 pero esto estoy de acuerdo porque creo que la la inmediatez en la que

Voz 0160 48:08 no tenemos expresar nuestras opiniones muchas veces menos hacer ser muy impetuoso en el sentido de que estoy contigo

Voz 1509 48:14 estoy contratado es decir no

Voz 0160 48:16 me gustas te odio y a veces hemos posiciones intermedias que seguramente no son tan excitantes seguramente mediáticamente no dan grandes titulares pero yo creo que contribuyan a crear ese sosiego y tranquilidad o esa serenidad en la reflexionen en la sociedad yo creo que aportan muchísimo más si es cierto que a Cataluña pues que está elefante les sobren hormonas y le falta reflexión

Voz 2 48:41 pero nuestra Cataluña la Alemania de los años treinta con convengamos eso siempre

Voz 1509 48:44 no por por por suerte por suerte por suerte

Voz 44 48:48 yo siempre digo que que él

Voz 0160 48:50 lo que sigue haciendo Cataluña pues un lugar que a pesar de tener esa lacra del nacionalismo que hay que combatir y que Europa siempre ha combatido pues aún el el el tejido la el tejer sociedad la piel los amigos los vecinos las familias pues pueden contribuir a que no sea una sociedad inflamable que provoque justamente pues esas historias no por ejemplo que que es que nos han contado de otros momentos en que el nacionalismo pues acabado destruyendo la sociedad

Voz 2 49:20 sí sí la cosa yo creo problema no son tanto las ideas sino cómo se ejercen no puede ser el el nacionalismo catalán pues era asfixiante el español a veces da miedo cualquier otro nacionalismo al final según como se ejerza pues puede ser mía nacionales

Voz 0160 49:33 hemos combatido justamente con con libertad con esa gran palabra que dicen muchas cosas así que hemos de interiorizar con ser diversos cuerdo una Cataluña y sobre todo una Barcelona ciudad cosmopolita ciudad diversa ciudad abierta moderna que representaba pues ese aperturismo a veces no sentíamos muy orgullosos yo lo digo porque llevo tres años en Madrid y ahora me siento muy feliz Madrid pero siempre Tea

Voz 1509 50:01 por cierto no diferencia no con Madrid pues nosotros hemos mucho más abiertos ya justamente que yo Madrid vivo al contrario no

Voz 0160 50:09 lo más diversidad y pluralidad apertura gente que no tiene miedo de conocer a otra gente diversa más en Madrid que en Barcelona y eso lo veo con mucha tristeza

Voz 2 50:17 Aznar es nacionalista

Voz 0160 50:19 no me parece que tenga un proyecto nacionalismo no creo que haya que no creo que que dice es asimilar el Patriot mismo con el nacionalismo nacionalismos a alguien que odia al otro sabido ha por ejemplo a un presidente del Partido Popular odiar insisto el nacionalismo a ser sociedades inflamables y a mi me parece que en Cataluña hay lo veo como algunos no se lo digan simplemente por pensar diferente y eso me preocupa porque con mucha gente de que ahora me odia antes podía tener conversaciones y hará lo digo con y lo lamento no hay algunas personas que ya no me pone a hablar

Voz 2 51:03 vamos a preguntar de todas partes esto suena entrevista con rueda de prensa incluida aquí los colegas están deseando plantear las suyas saber desde Barcelona por ejemplo Toni tú primero va

Voz 34 51:14 hola qué tal mira pues supongo en Google

Voz 0230 51:18 el buscador Pedro Sánchez Partido Popular tradición en España

Voz 9 51:23 con dos millones ochenta mil resultado cambio

Voz 0230 51:27 Zapatero Partido Popular traición España me salen sólo doscientos setenta y seis mil

Voz 1509 51:33 que yo pregunto que nunca hay que buscarse ningún caso hay que les pero no pero como se queda de los buceadores intermedios

Voz 0230 51:41 me ha parecido que situaban al Partido Popular en las posiciones intermedias se Garay meter quería preguntarte si te parece justo si Pedro Sánchez es diez veces más traidor a España que Zapatero

Voz 0160 51:52 fíjese que alguien que que gobernado este país yo creo que no le puede gobernar pensando que que traiciona a España yo creo que hay algunos que han acertado más en la gestión que han hecho algunos que han acertado menos yo pues no comparto las recetas que aplica el Partido Socialista a nivel económico cuando Gobierno no estoy de acuerdo pues con la gestión que hizo Zapatero pero bueno pues eso déjeme pensar que que cuando se gobierna el Gobierno pues con voluntad de traicionar a los a los suyos pero bueno yo recomendaría

Voz 1509 52:24 que Google dicen muchas mentiras muchas cosas que no son verdad yo siempre iba mi madre por favor no entiendas Internet porque ahí me dicen nada cierto sobre mí quiero saber cómo se llama el grupo de whatsapp en que partió poco claros mandáis los mes porque tiene que existir hombre claro que es que no lo oculares

Voz 1804 52:45 el fondo

Voz 1509 52:46 no va a mí me encanta me encanta que me en bien de mí

Voz 0160 52:50 también y cuando incluso nos vemos en programas de humor y que hacen Galaxy cuando nos equivocamos ya hacemos gazapos reírse de uno mismo es buenísimo sano y además una cura de humildad positiva pero la verdad es que tendría que plantear hay un ejercicio de creatividad porque nos llama vicesecretarios

Voz 2 53:09 no tiene un nombre

Voz 9 53:12 quiénes a punto es una serie súper aburrido del secreto pero es verdad

Voz 1509 53:21 a que no no no aparte es nuestra foto saquen

Voz 0509 53:24 eso hemos contenido más que crear más preguntas Íñigo hola qué tal a ver de pequeña te gustaba jugar a hacer programas de radio

Voz 2 53:32 con a ser directora

Voz 0509 53:35 yo matizar el señor cadenaser hoy ahora mismo que ofreciera un programa de Zapatero si cerca uf ser Andrea Levy que de que sería el programa de radio

Voz 1509 53:46 política de música o de motos vespas tres cosas que me que me gustan mucho pues me cuando cuando tú del programa de radio que se llama Radio Camón ver con han parten en ese momento no no ve vi no hubiera cosas revoluciona ya que laca del ver pues era era de música la la verdad el programa que tenía pero por todo lo que se da poder explicarlo contar el momento en el que vivimos desde sus dice

Voz 0160 54:18 dos aspectos pues en la política pero la música también explica política las los movimientos sociales explican también las cuestiones que están candentes en nuestra sociedad no son programa como lo vería es un programa de variedades