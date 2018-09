La Ventana (24/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1432 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias

Voz 0313 00:08 el Aquarius solicita a atracar en un puerto francés hace cuatro días rescataron recordemos a otras once personas en aguas del Mediterráneo aunque en el barco viajan más de medio centenar entre ellas varias mujeres una de ellas por cierto embarazada recordemos también que el ministro Salvini advirtió el pasado viernes que no viajara el barco hacia Italia

Voz 1454 00:26 médicos del Mundo Sos mediterránea en las dos son ejes responsables del barco de Salvamento acaban de ofrecer una rueda de prensa ha sido en París corresponsal Carmen Vela buenas tardes buenas tardes

Voz 0390 00:36 el acuarios con cincuenta y ocho personas rescatadas a bordo entre y es una mujer embarazada lanzado una petición de socorro para poder atracar en Francia de manera excepcional el barco fletado por las organizaciones humanitarias Sos Mediterráneo Médicos del Mundo ha puesto rumbo al puerto de Marsella donde podríamos han dicho gestionar esta situación crítica según explican los responsables de estas ONG en París hemos alertado a otros países pero no podemos imaginarnos que Francia vaya rechazar nuestra petición en vista de la urgencia humanitaria

Voz 1454 01:06 la Casa Real se sube el sueldo según los datos publicados por la Casa del Rey en su página web ha aumentado la retribución al aplicarse ahora la subida de sueldo que corresponde a los funcionarios María Manjavacas y cada año se aplican

Voz 1444 01:17 le corresponde a los funcionarios cuando se congelaron los sueldos hicieron lo propio hará que subidas el aplican también desde el Rey hasta el último de los funcionarios incluidos altos cargos y personal labor al una subida del uno y medio por ciento que en el caso del rey Felipe supone el cobro de algo más de doscientos cuarenta mil euros brutos en dos mil dieciocho y ciento treinta y tres mil euros en el caso de la Reina Letizia sueldos que salen del presupuesto que el Gobierno destina todos los años a la Casa Real y que este dos mil dieciocho es de siete millones ochocientos mil euros

Voz 1454 01:44 el Instituto de Ingeniería de Catalunya que depende de la Generalitat ha publicado un estudio esta tarde en el que desvela cómo se comportan las células tumorales desde el punto de vista físico y no lo hacen Emma Miguel como nada conocido hasta ahora se creía que desde el punto de vista de la firma

Voz 0563 02:00 Ical las células tumorales expandieron siguiendo el comportamiento de los elementos líquidos pero ahora un equipo del Instituto de Ingeniería de Catalunya liderado por el investigador Xavier atrapado ha descubierto que no que los tumores tienen una lógica propia de movimiento hasta ahora desconocido

Voz 2 02:15 si es o no que puso comporta M M su nuevo comportamiento que se llama el comportamiento de la materia activa es un material cuyos elementos son capaces de moverse por sí mismos cosa que en los materiales cotidianos de materia inerte no es posible con estos

Voz 0563 02:29 se abre una nueva vía para atacar los tumores alterando estas fuerzas que generan para expandirse titulares el deporte Toni López buenas tardes

Voz 3 02:37 ahora estar muy buenas la FIFA a los premiados de los mejores de la temporada pasada mejor jugador recordemos el máximo favorito Luka Modric por delante de Cristiano is Salade ni Ronaldo ni Messi estarán en Londres en lo deportivo esta noche cierra la jornada seis dos tres con el Deportivo Granada desde las nueve la Liga Santander vuelve mañana en su jornada cinco

Voz 1454 02:56 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:00 el Real Madrid en Madrid

Voz 1915 03:03 la Comunidad ha presentado el calendario del nuevo plan de infraestructuras judiciales con una inversión de noventa millones de euros hasta dos mil veinticinco el proyecto contempla reagrupar y modernizar la setenta sedes judiciales de la región sedes que según vienen denunciando los trabajadores están en una situación límite con problemas de saturación humedades y hasta plagas de ratas Enrique Núñez ex viceconsejero de Justicia

Voz 4 03:23 el agrupamiento de sedes judiciales en todos los partidos judiciales donde ha decidido especialmente en aquellos donde no se puede hacer un reagrupamiento porque no es necesario una mejora de las instalaciones buscando fundamentalmente la seguridad la mejor atención al ciudadano y lógicamente hubo una mayor y mejor prestación de servicio por parte de los operadores jurídicos

Voz 1915 03:41 la Consejería de Educación ha dado orden por escrito de incrementar por encima del límite legal el número de alumnos los colegios públicos de Vallecas y Moratalaz en la capital una orden en la que como les venimos contando no se justifica ese incremento de las ratios que según Comisiones Obreras pone en peligro el derecho a la educación de los niños Isabel Garbín es portavoz del sindicato

Voz 5 03:58 es más cuando se trata de una disposición general y no puntual pero es evidente que no pueden seguir huyendo hacia adelante y tienen que dar una respuesta a la masificación de la enseñanza pública y tienen que expresar proponer un plan a la opinión pública a la comunidad educativa y resolver los problemas que tiene de masificación la enseñanza pública

Voz 1915 04:17 la Consejería después de negarlo reconoce ahora que dio esa orden pero culpa de ello a Pedro Sánchez por no controlar es literal la llegada masiva de inmigrantes menores a Madrid a pesar de que este centro depende totalmente de la Comunidad de Madrid y Podemos Alfredo la comparecencia de la nueva directora general de Tributos de la Comunidad Se trata de Belén Navarro una exalto cargo del Gobierno de Rajoy en la formación morada temen que con este fichaje la comunidad

Voz 0313 04:40 la busque consolidar el paraíso fiscal en el que

Voz 1432 04:43 lideran que se ha convertido la Comunidad en cuanto al tiempo día de bajada de las temperaturas máximas y sol en toda la Comunidad hasta ahora tenemos treinta y un grados en el centro de la capital

Voz 1454 04:59 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete en las seis en Canarias

Voz 1 05:07 la SER servicios informativos

Voz 6 05:17 volver al trabajo un viernes bien Colville entregado un viernes un nuevo vehículo comercial Renault desde ocho mil ochocientos euros

Voz 1 05:24 el Rey que te bien la Renault si aprovecha el momento pro plus de Renault

Voz 1264 05:32 oferte Herce Iván válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es decir si oye papaya tengo la solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa a vivir instalarnos una alarma porque con la alarma si alguien intenta meterse la alarma salta Securitas Direct avisa a la policía hay pueden estar el intruso de la casa

Voz 7 05:50 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 8 06:01 un motero aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 9 06:04 pero hace lo mismo pero por menos dinero trae tu moto la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua puntuales

Voz 10 06:21 tú ya sabes que quieres estudiar un grado posgrado online que te impulse en el mercado laboral sabes que quieres hacerlo en una institución de garantías pagar Puerto formación un precio justo pero sabes quién te ofrece todo eso

Voz 11 06:33 en la Universidad Internacional de Valencia puedes escoger entre más de cincuenta grados y posgrados online con clases en directo y un asesor personal que te acompaña hasta el final del programa informa ten Universidad Bing punto es o en el novecientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco ochenta y seis Universidad Internacional de Valencia ahora los sabes

Voz 12 06:52 llevo muchos años buscando el número de la suerte este número ganador que me dieran la oportunidad de ofrecer sus hijos un avión son muchas apuestas apuestas perdidas y quiero que la gente que quiero siento orgullosamente esta vez no lo voy a apostar todo un número el novecientos doscientos doscientos veinticinco el número gratuito de ceja Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados once y fijar un pues va responsable apuesta aparte

Voz 13 07:21 ha hecho entonces venta Guirós Orissa a la izquierda eso espero Boston raro sin ningún sentido entre ellos que te los aprendes de memoria o no hay manera los irregular

Voz 15 07:34 algún día tendrás que enfrentarte

Voz 1 07:35 el inglés hazlo por ciento ochenta y dos euros con That's English el único curso oficial de inglés a distancia That's English punto com

Voz 0281 07:42 eh

Voz 16 07:46 los jornada entre semana martes desde las ocho una hora menos en Canarias han por las aplicaciones de carros

Voz 1 07:53 el Deportivo y Cadena Ser nuestra web

Voz 16 07:55 de la Ser punto com la onda media Español Real Sociedad Rayo Vallecano Atlético de Madrid Huesca el tercer partido de la selección femenina de Basque España Bélgica Craig el tras escuchar el Carrusel deportivo

Voz 1 08:28 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 08:33 son las seis y ocho minutos de la tarde a las cinco y ocho en Canarias como ya sabrán esta semana bueno estos días últimos ha vuelto a agitarse el fantasma de una reforma constitucional en este caso a propósito de los de los famosos aforamientos y mira tú por dónde todo este ruido y más ruido que nueces por cierto coincide con una empresario muy especial más de doscientos años de la Constitución de Cádiz más de dos siglos de la Pepa

Voz 17 09:01 en la Ventana acontece que no es poco con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 12 09:18 a intentar reunir unas Cortes para redactar una Constitución cuando por un flanco atacan los franceses por otro un Rey por un tercero la fiebre amarilla es muy desesperante por eso hay que dar mucho mérito aquel veinticuatro de septiembre de mil ochocientos diez noventa y cinco diputados pese al Rey pese a los franceses pese a la fiebre celebrarán la primera reunión de las Cortes de Cádiz proclamarán la soberanía nacional desde este día se tardó año y medio en redactar la primera Constitución dieciocho meses

Voz 19 09:49 que culminaron con el grito de Viva la Pepa

Voz 12 09:52 luego llegó el más torso de Fernando VII con las rebajas irse fueron al garete las Cortes la Pepa y la soberanía nacional

Voz 0313 09:58 viva la Pepa

Voz 12 10:28 las Cortes se constituyeron en Cádiz porque allí se acababa la España peninsular estábamos en plena Guerra de la Independencia contra los franceses y la Junta Central la encargada de organizar todo el tinglado parlamentario no hacía más que huir Despeñaperros abajo para poder asentar sus reales y comenzar el trabajo constitucional de Madrid Aranjuez de Aranjuez al Sevilla de Sevilla Cádiz porque los franceses venían Chang separaron en la Isla de León hoy San Fernando porque es un triángulo de tierra muy protegido que daría cierta tranquilidad a las reuniones pero si llegan a saltar el charco hubieran acabado constituyendo las Cortes en Camerún aquella jornada del veinticuatro de septiembre arrancó con una procesión cívica por supuesto con una misa la misa que no falte debían estar presentes unos trescientos diputados elegidos pero dado el caos en el país no todos pudieron llegar y las Cortes se constituyeron con sólo noventa y cinco representantes pero había que empezar a trabajar con trescientos con noventa y cinco o con cuatro gatos fueran listos o tontos hombre yo un poco tontos era porque la primera decisión que tomaron entre todos ellos aquel mismo día fue que las mujeres tenían prohibida la entrada al recinto de las Cortes pero bueno qué quiere era la primera vez que la política andaba solita y los diputados estaban despistados y lo importante lo verdaderamente importante es que hoy hace doscientos ocho años se dio el primer paso para que los súbditos se convirtieran en ciudadanos para un ratito él ya sabe vivan las cadenas

Voz 20 12:19 el siniestro en las cadenas y raya numerito montaron después con el regreso de Fernando VII y el retorno del del absolutismo pero bueno al final perdió y mal que bien somos efectivamente ciudadanos no súbditos

Voz 15 12:37 antes escribía para vivir ahora quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado tenía él buscando las horas también que no son ellas

Voz 0313 13:32 el Javier Prado buenas tardes buenas tardes Galadí le Roberto que hable que ha regresado de vacaciones y están al hombre como hay como medio mustio que estoy todo levanta te hablo observando no voy a su ingresos que tiene que volverá a rodar dile algo dile algo bonito diletantes estas quedará Robert no sabe no que te lo cuente Scariolo espanto temas echado

Voz 0281 13:51 también yo a vosotros

Voz 0313 13:53 sus estado es la segunda vez que lo dice los nos creemos además a la vez que mientes que los no no manar de verdad

Voz 1 13:59 cierto programa es cierto por eso que nos escuchado

Voz 0313 14:01 os he echado mucho de veinte Javier Sagarna cómo está sancionado los relato esta semana luego saludables los finalistas

Voz 21 14:08 muy bien casi hay en en la línea de los setecientos seiscientos noventa y dos

Voz 0313 14:13 semana irá muy muy bien porque además la frase cita bueno pues había que trabajarse una de las fáciles historias de amor habido

Voz 21 14:20 he vivido historias de amor a habido historias de ciencia ficción habido Historias de monstruo sabido ha habido suicidios obviamente ha habido muchas historias pero la verdad es que han sabido huir de algo que padecía que prácticamente no

Voz 0313 14:35 estable no como caerse por el barranco alguno que otros ha caído pero la mayoría no han evitado estaba pensando qué historias de amor a partir de la frase acercándose un poquito más al borde del barranco donde se esconde quiéreme y tope alguna a una vida una vida Seseña es que el amor José no tiene fronteras

Voz 22 14:49 sí ha

Voz 23 14:51 ni límites sí sí

Voz 24 14:59 sí

Voz 23 15:01 le ponen géneros

Voz 25 15:04 más cosas más más número

Voz 0281 15:07 acuérdate lo que decía era de dos personas el maravilloso entre quince debe ser fantástico

Voz 26 15:13 eh

Voz 24 15:16 hay cinco

Voz 23 15:19 debe este

Voz 25 15:20 me defiendo a cosas que en cuanto arranque no podemos ahora hay que estarse cada momentito

Voz 0313 15:54 los oyentes estarán preguntando qué hace Benjamín Prado con una canción como esta muy hermosa Por otra parte sino el motivo y alcance

Voz 0281 16:02 pues es que la canción es curiosa porque habla habla de alguien que canta un tema que a la gente que personalmente era de una desdicha de una desgracia de Toulouse se crea problemas todos los ámbitos y también del del amor que no deja de ser curioso que aquellos que consideramos muchas el amor cosas que cantan ellos entre ellos o en compañía de terceros desdichados

Voz 28 16:26 eh

Voz 0313 16:27 es el caso de la con bueno pero en todo este viene para recomendar un libro

Voz 29 16:31 ese es el motivo pues un libro

Voz 0313 16:34 estupendo que se llama

Voz 30 16:35 y así como una canción no claro que habla

Voz 0281 16:39 de amores amores de canción diría yo no de de parejas casi todas ellas musicales

Voz 30 16:47 pues que han tenido sus más sus menos sus sus muy Mena

Voz 0281 16:51 los diría yo no bueno desde las míticas Bob Dylan Joan Baez no hasta qué punto el se aprovechó de ella hasta aquel punto ella sacó las canciones a cambio de haberse dejado romper el corazoncito porel las parejas trágicas tipo Kurt Cobain

Voz 31 17:09 hay una sigas no siga sin ya

Voz 0281 17:11 esas raras porque yo por ejemplo lo que se cuenta en este libro de Nick Cave de Harvey por ejemplo no lo sabía y me ha sorprendido un montón la verdad

Voz 0313 17:19 no sigas porque es un libro que efectivamente recoge no sé si las mejores pero muchas historias de amor por lo tanto de desamor del mundo de la música Gemma Vallespín nos ha seleccionado unas cuantas ya

Voz 1 17:29 eh

Voz 0564 17:35 si el desamor tuviera sonido podría coincidir con los acordes que escuchamos los igual Horse es el tema que Jagger reescribió contando el fin de su relación con Marianne Faithfull

Voz 1 17:53 sí

Voz 15 17:55 la pasión suena de otro modo seis

Voz 0564 17:57 David Burke escribió GT para Brigitte Bardot luego su pareja Gender Kheyl agravó una octava más aguda fue tan escandaloso que Francia la catalogó para mayores de veintiún años

Voz 19 18:13 June Carter se enamoraron

Voz 0564 18:15 tarde estar casados con otros June escribió Ring of fire Johnny da convirtió el número uno habla de la pasión inevitable que sentían el uno por el otro John Lennon y Yoko Ono Se conocieron en Londres en mil novecientos sesenta y seis se casaron en Gibraltar tres años más tarde pasaron la luna de miel como todos sin salir de la cama pero en su caso para pedir la paz en mil novecientos setenta y uno Lennon publicó Imagine un álbum que Yoko afirmaba como coproductora

Voz 26 18:55 el fallo

Voz 0564 18:59 Joan Baez y Bob Dylan iniciaron su relación en mil novecientos sesenta y tres duraron dos años

Voz 33 19:05 eh

Voz 1432 19:14 cuando Terrón

Voz 0564 19:14 en el corazón puedes lanzarle al helado de chocolate o a componer cuando Rickie Lee Jones Tritón rompieron ella compuso un disco entero sobre el final del amor que incluía te Matos como es Leonard Cohen Joni Mitchell se conocieron en un festival ya saben cómo va esto una amiga común les presentó el tenía XXXIII ella Veinticuatro soy canadiense anda yo también me gusta el folk pues anda que a mí me llegó el amor luego terminó ella le compuso una canción de despedida Rain y nadie House

Voz 26 19:47 ha dicho tipo

Voz 0564 19:54 terminamos con una petición músicos del mundo viva el amor pero si la cosa se tuerce con pongan por favor

Voz 0313 20:05 Ariza Moria buenas tardes hola Maristas la autora de este recopilatorio que que que no sé con qué códigos lo has lo has seleccionado como algunas historias y con otra porque está Benjamín aquí apuntándole

Voz 14 20:19 bueno lo primero es que un gracias por invitarme a La Ventana estoy encantada Illes segundo con lo que me preguntas pues el criterio ha sido un poco a un primer nivel a nivel han porque hay parejas a mi me gusta mucho la música parejas que ya conocía la historia que sigo su carrera entonces por ahí pude tirar un poco y luego investigando pues salieron muchísimas más ahora un poco en la promoción del libro y haciendo entrevistas como que los periodistas me tiran más parejas como que podían haber estado no

Voz 34 20:52 es un poco locura ya que ha sacado el concepto Fun de Bob Dylan Benjamín Prado en mantienen esa relación

Voz 0313 21:00 acción concreta pero cuenta ahora los oye

Voz 0281 21:03 más Las novias de surge la sede del anterior

Voz 0313 21:05 Pirlo cuanto diga cuando Dylan y Joan va Se conocen la estrellara ella entonces hasta que punto ella jugó un papel fundamental en la carrera de él como acabó su historia por cierto

Voz 14 21:17 claro ella compartió esa etapa de Dylan en la que los dos estaban como comprometidos muy comprometido socialmente como que ella él componía también para ella que eso también hay que decirlo no ya cantaba canciones de Dylan pero ella como que también compartió invitó al escenario a él le dio cierta proyección lo único que luego las carreras un poco ese separaron Ilan bueno tuvo ese follón no por tirar por el la banda y la musicales eléctrica no pasarse de su guitarra acústica a la música más eléctrica entonces y olvidar un poco el contenido social quizá de sus canciones entonces como que como bueno pues como las vías del tren que al final se separan y el tren no pasa por esas vías si descarrila le dio la oportunidad

Voz 0281 22:08 es como aquel que decía que quería un tanto por ciento del gol de Maradona porque el aviador la pelota en campo antes de que el otro el regate a decirme que me tiraba no es verdad que pero es verdad que da la sensación fíjate leyendo el libro leyendo y viendo uno precioso algunas cosas no gracias te das cuenta de lo difícil que es la convivencia de dos mentes creativas verdad más de una una lección general verdad

Voz 0313 22:32 pero Marisa al mundo de la música es es es más

Voz 0281 22:35 amigo que otro sonó o no o luego el mundo de yo que sé de los escritores periodistas aún se me encanta estaban dando de lo de Nick Cave

Voz 31 22:44 te pille Harvey que de Marbella enjambre

Voz 0281 22:46 a mí me ha encantado porque ellos enamoran grabando un vídeo si bien la grabación de vídeos en nota exactamente cómo empiezan a mirar a hacer sus ojitos acaban dándose un beso dejan tragedia cuando se separan Nick Cave según según cuenta María Marisa y acabar incidiendo en la recayendo en la heroína y demás hay que es una historia muy bonita con un final muy muy muy duro verdad

Voz 14 23:06 sí la verdad es que en general bueno pues estas historias tienen finales bastante tenebrosos pero parten de un momento muy bonito no de una sensación como que pues son historias de que te hacen creer que el amor puede llegar a ser eterno y al final lo que trasciende es simplemente bueno simplemente son las grandes canciones que nos han dejado

Voz 0313 23:29 de amores eterno mientras dura decía el poeta Luis Rosales

Voz 14 23:34 si luego lo vi pues sí que es verdad que ya había visto mil veces ese videoclip había visto pero ni siquiera sabía que era el primero no

Voz 34 23:42 pues luego investigando

Voz 14 23:45 que me lo cuentan en ciertas entrevistas no como que se enamoraron rodando ese videoclip que se vieron allí por primera vez

Voz 0313 23:52 lo cuenta en el libro entre otras muchas cosas que cuando James quién conoce a Serge Gainsbourg en un casting además pensó de él se reproduzca literaria que era un viejo ególatra asqueroso que dicen para empezar no

Voz 34 24:04 está mal que que que le hizo cambiar de opinión bueno

Voz 14 24:08 pues supongo que el atractivo de la personalidad de ser ir burlón también ella como que estaba un poco venía de una relación anterior compositor de bandas sonoras no

Voz 0281 24:23 este sería un joven humilde y simpático no lo digo la traigo al tampoco les supo tan mal

Voz 14 24:30 eso es lo que iba a decir al fin al cabo pues también tenía esa fama no lo único que también tendría que tener cosas buenas supongo siguen quince se enamoró de lo Brigitte Bardot no con quién también tuvo otro romance muy sonados

Voz 0281 24:44 oye una cosa que me ha divertido muchos hay una frase que dice que hay dos tipos de pareja de matrimonios los que siguen juntos y los que acaban bien del peligro de Marisa al final dice los que sigue juntos como una parte después de tantos años que continuaban

Voz 0313 25:01 pues no no porque luego

Voz 14 25:03 el nombre pues yo tampoco quería ser cenizo no quería tampoco fuera un libro muy pesimista además es un libro ilustrado las ilustraciones tienen como es cierto aire como muy ahí soñador entonces colorista entonces yo quería también terminar con un poquito de esperanza no como bueno chicos no os preocupéis que a pesar de todo esto no sólo nos quedan las canciones sino que hay gente también que le ha ido bien hizo en artistas nos dé en ese mundo de lucha de egos no que hay dentro de una pareja

Voz 35 25:36 de en el arte no es decir que en ese mundo del arte de la música no sé si es más endogámico o no como preguntaba antes Francino pero desde luego los amores son más líricos

Voz 14 25:46 son más líricos y sobre todo yo creo que el desamor siempre te lleva bueno a quién tenga esa capacidad a un estado de inspiración que que es lo que le lleva a crear a los artistas no eso que dicen muchos músicos de que cuando estás bien vides y cuando está destrozado pues compones no

Voz 0313 26:07 pero me llamarán ególatra asqueroso no se lo superaría en la que si eso es lo que hizo de buen rollo asqueroso vale moría por los oyentes que no lo sepan ellas ilustradora se dedica la ilustrador infantil de ahí que dijera Benjamín con con buen tino que el libro se lee y se ve también oye cuando empezó hasta dibujar Marisa por por por curiosidad

Voz 14 26:30 yo empecé a dibujar siendo muy pequeña pero yo nunca lo vi como una profesión además soy autodidacta nunca prefirió como clases de dibujo así profesionalmente de técnica entonces pues simplemente yo empecé pues mi carrera en el mundo de la publicidad y a partir de ahí yo continuaba dibujando y la gente los bueno ciertos clientes caes metería más dibujos y más dibujos finalmente si la publicidad y me dediqué a la ilustración es sobretodo infantil y ahora por fin he tenido la oportunidad de hacer algo para adultos y encima bueno digamos que medió escribirlo porque es la primera vez que escribió algo oí un poquito sobrepasada pero vamos mira que Mallet llamados una las

Voz 34 27:16 cuesta queda muy bien varios marea muchísimas gracias

Voz 14 27:20 gracias a vosotros un placer amor

Voz 0313 27:23 tras canciones que han hecho historia

Voz 8 27:25 editado el number

Voz 20 27:29 a la Benjamín queja te quejarte

Voz 23 27:35 bueno y sereno a la cadena NBC no soy Seve no a la dieron Usón fue tu da nació de una amiga y yo hice la metralla a todo se sabe me vino siendo trae no vi la era no tiene dinero oí sesenta años la vi jamón taxi dolor para mí yo estoy contra mí normal en este vive y de todos

Voz 1 28:57 oye Diego no viene la no me ha llamado esta mañana y me han dicho que le han entrado a robar en su casa que mal

Voz 10 29:05 a la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 7 29:11 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege pagar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 10 29:23 esto es lo que escuchas cuando tienes una gotera en

Voz 36 29:25 Zara

Voz 10 29:28 esto es lo que escuchas cuando pregunte si tu según envía un fontanero

Voz 37 29:35 mejor confiera un experto de El Corte Inglés seguros este mes con está un veinticinco por ciento de descuento en tu segurísimo de hogar El Corte Inglés seguros seguros no segurísimo

Voz 1 29:44 en BP cada repostaje lleva más lejos

Voz 10 29:47 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología dice ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología beneficios el Oprah con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BBC lleva más lejos punto com

Voz 38 30:05 sabes dónde estudiaron máster oficial en Interpretación Musical la Universidad Internacional de Valencia te ofrece en exclusiva este programa de vanguardia con clases son La en en directo y un asesor personal durante todo el coso llama al novecientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco ochenta y seis e inscribe la apertura de expedientes gratis hasta el cinco de octubre

Voz 11 30:22 Universidad Internacional de Valencia ahora lo sabe

Voz 39 30:26 sabía de Carlas todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente tu luna rota pide

Voz 40 30:31 explicarlas Carlas punto es no te preocupes porque en Carlisle los encargados de todo el realizados todos los trámites con tu compañía de seguros que Clark las

Voz 8 30:47 la Ventana en las redes sociales a La Ventana hacía seis La Ventana

Voz 41 30:54 sí

Voz 42 30:58 por qué la política también se explica lo que vas a hacer es ordenar lo que ha pasado y quien gana con la respuesta es compleja ahí llena

Voz 1 31:05 de matices la comunicación política juega engañar somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir el asunto a donde está también y no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura estamos hablando de gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo las rabia

Voz 42 31:26 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete en Canarias síguenos también en Hora veinticinco punto es que apenas Serra

Voz 43 31:36 de noche a partir de las once y media Larguero Manu Carreño

Voz 1 31:40 tu opinión cuenta hay tanto de lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 20 31:46 hasta el número para grandes tus opiniones que creo recordar que exista

Voz 1 31:49 eh

Voz 0313 31:50 ah me dice Javi Blanco que sí que está viene el número

Voz 1 31:52 que cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño mandas tu nota de voz y cerramos con tus opiniones síguenos también en el larguero

Voz 1432 32:01 punto es cadenaser tenemos preguntas

Voz 1 32:05 es esa respuesta política que usted pretende con estos son heridos es pérdida de papeles o que el Burrell está dispuesto a hacer política además de ese inmovilismo y aunque no siempre nos lo pongan fácil ejercer de puente

Voz 1432 32:20 iremos buscando respuestas sí o no

Voz 38 32:23 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 15 32:28 sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio

Voz 38 32:32 síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER siguen las

Voz 43 32:38 información Butelle todo el deporte el mejor entretenimiento Payne

Voz 1 32:45 tutea que te escucha toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor recinto Niza lodo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de Radio Nacional de España contacto irá demando escucha tu radio preferida la Cadena Ser que tutea LTU escuchará y disfruta

Voz 43 33:05 cómo se define usted

Voz 18 33:08 es el euro usted así a la al que como un oyente que mucha cada día EFE polaca ya la anoche la asocie nada yo con la inclusión también llamadas la cada P

Voz 19 33:35 así se define pues los oyentes

Voz 0281 33:39 así me hechos usamos lo mejor es hoy ante el panorama

Voz 1 33:49 la Ventana

Voz 15 33:51 Carles Francino

Voz 0313 33:54 la verdad que esta tarde en La Ventana nos ha picado un poco la cosa infantil estar acordando aún de la historia de de Alex ese niño de cinco años acaba de regresar de dar la vuelta al mundo con sus padres Alex en algún momento fue DB y ahí ponemos el foco precisamente porque desde la semana pasada suena en Podium podcast algo muy especial que es el sonajero historias reflexiones charlas conversaciones música de todo ficción también María Jesús Espinosa de los Montero buenas tardes

Voz 1432 34:21 buenas tardes Carlas esta semana quiero presentar a los oyentes nuestra serie de ficción infantil bebé a bordo que cuenta las aventuras de Martina una da estresada de su hijo Santi en el episodio La isla de los juguetes perdidos Santi Martín ha descubren que ocurre en esta isla tan especial erguido

Voz 44 34:42 robó Roy no es posible si nunca lo sacamos de casa ayer ella cocina en la cocina sí que creo que ya sé lo que ha sucedido que es

Voz 0313 34:53 robot Ruth está en la ida

Voz 8 34:55 en la isla de los juguetes perdidos

Voz 1432 34:58 y que pone C

Voz 1 35:00 sólo una cosa era recuperarlo

Voz 1432 35:03 os perdáis cada semana en Podium podcast punto com Bebé a bordo la serie infantil del sonajero de Fisher Price para escuchar en familia y que los niños sean eh

Voz 1 35:21 Relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros justo en la mitad al borde de la Ventana de los libros cada lunes saludamos a los finalistas de nuestro concurso Relatos en cadena para saber cómo les va a ir bien que San inspirada

Voz 29 35:54 a y que le como lo hecho

Voz 0313 35:57 en la vida hay porque escriben y las cosas salen respuestas muy interesantes le recuerdo el dato la dado hace un ratito Javier Sagarna pero les recuerdo que esta semana a partir de la frase acercándose un poquito más al borde del barranco donde se esconde a partir de aquí hemos recibido ni más ni menos que seiscientos noventa y microrelatos que es una auténtica barbaridad de todos ellos los tres finalistas son los de Paula Palacios esperanza tirado Yolanda Nava dos son debutantes en la semifinal semana debutantes una una veterana otras veterana ira otras detrás de verdad hola Palacios tiene cuarenta y dos años de Santiago de Compostela trabaja en el Departamento de Marketing y Comunicación de una empresa de automoción Pablo buenas tardes buenas tardes

Voz 34 36:38 hola qué tal buenas tardes pues se trasladó la pregunta que planteaba Javier que tú que escribes

Voz 45 36:45 pues yo escribo porque me parece de las cosas más bonitas divertidas ahí estimulantes que pueda hacer uno en la vida

Voz 34 36:54 sí que sí desde cuando escribes Paula

Voz 45 36:58 eh pues yo escribo desde muy pequeña he desde siempre recuerdo jugara escribí

Voz 34 37:03 el jugador no ahora que me compraban

Voz 45 37:07 de pequeña diarios suyo en lugar de escribir diarios escribía novelas en aquellos diarios porque previniendo encuadernados con su tapa dura Hay demás él después bueno pues de la vida me fue alejando un poquito de la escritura por los que hacer es de de la vida y porque al final del día uno tiene que dedicarse a lo que le paga la la hipoteca

Voz 34 37:27 pero hace un año los retome con mucho gusto con mucha ilusión con mucha disciplina en parte gracias a vosotros

Voz 0281 37:33 esto es lo que decía Jaime Gil de Biedma el juego de escribir que no es un juego es algo parecido en principio al placer solitario saque todo lo que has dicho

Voz 0313 37:42 hombre que hará algún premio públicas este alguna vez Paula

Voz 45 37:47 y gané premios de pequeña de pequeña si de

Voz 34 37:53 ya de adulta no estoy empezando a participar ahora de nuevo cursos

Voz 0313 37:58 el bien oye Irene lectura qué tal andamos

Voz 34 38:01 sí bueno peor de lo que nos gustaría porque ojalá pudiésemos dedicarnos única y exclusivamente

Voz 45 38:05 ante a a la a ver cine ya estas cosas que no se enriquecen tanto pero bueno ahí ahí está

Voz 34 38:11 vamos leyendo algunas cosas que tienes entre manos ahora por ejemplo eh pues ahora mismo tengo entre manos Sein novela tengo el cuento de la criada mira si bien esto no sería no vio el primer capítulo como Fuji bastó sí pues me decidí por la novela sí

Voz 0313 38:27 no te voy a estar mejor la novela pero bueno y no está nada mal tampoco bueno Paula que tengas mucha suerte vale

Voz 34 38:33 gracias Esperanza tirado tiene cuarenta y cinco

Voz 0313 38:36 desde Avilés licenciada en Filología Inglesa esperanza buenas tardes

Voz 34 38:40 buenas tardes también debuta a ser una final

Voz 0313 38:42 tal hace mucho que nos envía relatos sonó

Voz 34 38:45 ves desde el dos mil trece

Voz 0313 38:47 pues bien pues si la perseverancia es una buena cualidad verdad de Hamen dispersarlos por qué ahora

Voz 0281 38:54 el cine ya lo demás no sirve para nada esto es ya

Voz 0313 38:56 ya te te atacamos también con la pregunta que escribes esperar

Voz 34 39:00 pues eso menos como ha dicho

Voz 14 39:02 yo me compañera pues Poor por Liber a fantasmas poco

Voz 34 39:07 esto esto no lo ha dicho ella esto lo has dicho tú es bueno porque pero digo que me divierte no sé pero también Paul después de haber leído mucho algo se te queda

Voz 0313 39:17 así están a un curso de escritura

Voz 34 39:20 una vez ese uno hace mucho tiempo

Voz 0313 39:22 empezamos nosotros sus justo los cursos ahora en octubre así que anima de ahí está claro es que la distancia Olli de lectura que tiene entre manos ahora Esperanza que Boris tildó puesto saberlo también

Voz 34 39:31 esto leyendo el hombre de los círculos azules de Fred Vargas lo que fue el Premio Princesa de Asturias este año

Voz 0313 39:37 me Avi Fred Vargas me

Voz 8 39:40 Jorge Javier

Voz 0281 39:42 está ahí pero sin entusiasmo es si es es

Voz 8 39:46 me gusta pero sin entusiasmo esperar

Voz 0313 39:50 la que tenga mucha suerte muchas gracias Yolanda Nava a cincuenta y dos años de León administrativo en una empresa de servicios llegó a la final anual ya manual incluso en el año dos mil trece el concurso desde dos mil once se hace un montón de años ya que Holanda buenas tardes

Voz 34 40:05 qué tal cómo estás cómo es oye muy bien me encanta jugaron oye que estás leyendo hacía completamos el catálogo de de recomendación con Carmen Martín Gaite Hugo quizás variable

Voz 0313 40:17 he recomendado a ti te voy a preguntar no no no porque escribe sino por los criterios de selección de las lecturas eso va por la época por el estado de ánimo porque alguien te recomendó algo porque tú

Voz 0392 40:30 creo que el dos que infunde el verano yo creo que todos tendemos a una lección poco más lo ya entraban realidad

Voz 34 40:39 un Nobel a Francia yo para mí no el verano para mí es novela negra Yolanda Laviana a policía

Voz 0392 40:47 no si no no sea hay momentos que igual te apetece más un poco de poesía o de otro tipo de cosas sí un poco por recomendaciones otros poco bueno por lo por afición por uno mismo selvas seleccionando muy mirando a ver a veces empiezas una cosa ir no te finales Sintes

Voz 8 41:06 bueno danos escribes todas las semanas nosotros sí procuro todas

Voz 0313 41:12 vivir pues Yolanda que tengas mucha suerte de que aquejados con nosotros meter baza de lo que hablamos es os apetece que Benjamín tiene hoy tres recomendaciones muy interesantes que van en la misma dirección y como decimos cuidarse cuidarse cuidarse va a cuidarse

Voz 26 41:25 sólo puedo nada da que no

Voz 0313 41:46 claro el primer recomendación uno lee el título dice guía para la salud y el entrenamiento masculinos dice coño pues pues interés dice autor Whitman eso es una broma o que es bueno

Voz 0281 41:58 no es sólo que ese es un descubrimiento porque son unas columnas escribió Wall Whitman justo después de publicar sin pena ni gloria sus hojas de yerba o día consigue

Voz 47 42:06 tras la la la madre y el padre casi de la poesía moderna así la madre

Voz 0281 42:10 con el padre es Baudelaire y viceversa no en el año mil ochocientos cincuenta y ocho lo sacó en un periódico muy pequeñito han estado inéditas muchísimos

Voz 0313 42:21 no es que lo hice con seudónimo además hizo coge dudó

Voz 0281 42:24 descubierto el autor era al más ni menos que Wall Whitman bueno yo veo un libro y aunque sea éste de extraño y hoy en día un poco machista títulos sin duda para la salud viento masculinos pues unos me empezó a llamar la atención como a algunas de las cosas que hice Whitman están ya en las ideas que tienen cualquier endocrino que recomienda Gaultier paciente ICOM otras se peleaban bastante con la realidad veamos vea bueno pues por ejemplo el deporte pues él dice caiga practicar

Voz 8 42:55 béisbol boxeo natación remo baile hay más D

Voz 0281 43:00 es verdad que me Taboadela entre los deportes Mahler pero también dice por ejemplo que no hay nada más saludable que antes de acostarse tomarse un buen trozo de carne seco y un buen vaso de vino o algún alcohol esto seguramente ya habría eso más discutible pero que hay que lo bizcos creo que hice bueno pues después del este libro delicioso de la editorial Nórdica con unas estaciones preciosas por cierto hablábamos antes con con Marisa dije bueno me voy

Voz 47 43:25 Aller al de la gran díscola de la de la

Voz 0281 43:28 dietética actual que es bárbara en Rage la Editorial Turner ha publicado su libro Causas naturales cómo nos matamos por vivir más que dice Bárbara Rey CC cosas pues que suena discutió dice por ejemplo que no se puede vivir en un mundo en el que la salud es inseparable de la virtud imágenes están todo el rato no pequeño cometa excesos porque vais a morir pero no se utiliza que vivimos en un mundo donde dice que estamos sobre diagnosticados sobre diagnosis Nico tiene mucho que ver con la industria farmacéutica como controla el el negocio nos dice que tenemos que recordar todas las cosas que hace unos años se daban por buenas y han ido cambiando por ejemplo ponen el ejemplo en los años cincuenta la tendencia que había anestesiar a las a las mujeres cuando iban a a al parto que ahora se considera un disparate como en general en la causa de la mujer Air de la al hora de ir a a parir bueno pues parece que se ha convertido ya dice algo natural en una actuación quirúrgica habla de un secretario de de de estado de salud norteamericano que después de culpar a los americanos de comer mal beber fumar hacer poco deporte llevar una vida una vida sedentaria hay demás dijo una frase para la historia hemos identificado al enemigo somos nosotros bueno bueno

Voz 0313 44:51 sobre todo es bueno pues después de tres

Voz 0281 44:54 a Whitman después de leer a Bárbara Enrech dije bueno pues voy a ver al doctor Martínez González es un señor que sabe que sabe mucho de esto y que acaba de publicar único que esa masa luz a ciencia cierta bueno el doctor Martínez González en algunas cosas viene en calidad de agua fiestas también por ejemplo lo de la carne roja y el vino no antes de dos o peor peor peor que esos Robert lo del vasito de vino a no dice que a partir de los cuarenta y cinco años y con lo cual no nos van mal

Voz 0313 45:24 a Iker sobre todo

Voz 0281 45:27 algunos doctores de alentar a la gente abstemio a tomarse un vasito de vino a mí eso me recuerda ese famoso ese famoso chiste del tipo que le dice a otro oye pero qué haces fumando sitúa fumado la vida dice bueno giro al médico me ha dicho que tres cigarrillos al día como máximo porque a está obedeciendo dice que no hay que incitar nunca no

Voz 0313 45:48 la de la dieta mediterránea no bueno les es uno de los GAL

Voz 0281 45:50 de en fin defensores la dieta mediterránea ya hay cosas de las que por ejemplo dice que lo del aceite virgen de oliva es lo mejor que se puede hacer en esta vida hay que además hay que utilizarlo para freír contara todo no sí también dice que los españoles estamos enfermos de pan blanco que la hablan con los está matando que son blancos pues pues él explica que el pan blanco como otros hidratos como el arroz y demás en el momento que entra en contacto con la saliva al masticar los se convierte directamente en glucosa es un chute de de azúcar claro maligno para el cuerpo humano más pies algún problema diabetes también dice lo mismo por ejemplo de los zumos dice que frutas así que frutas crudas sí que frutas de pero que los zumos van también directamente les Hagelin no son no son gran cosa también se mete con la leche dice que esas ideas

Voz 0313 46:35 a estar de moda es buena porque está de moda pero lo frutos secos

Voz 0281 46:39 sí sí que sí que se dice que todos los días te hacer tres ingestas de frutos secos de no sé no me acuerdo logramos ahora mismo no porque yo recuerdo que él defiende que no sólo no engordan sino que todo vascones tanto mejor para ayudar a perder peso no proceso es que al masticar los te llenan tienen una te colman aparte de que son buenos para la salud que tienen pocas grasas y más aparte de eso pues evitan que estamos ricos así que todas esas cosas cuenta el doctor Martínez González en salud a ciencia cierta

Voz 0313 47:11 déjeme preguntarle a nuestras finalistas esto de la dieta mediterránea si lo respetan mucho o poco a ver Pabla tú primero por ejemplo de todo lo que acabas de comentar y Benjamín es lo del vaso de vino lo del pan blanco lo de los frutos secos la leche el aceite virgen algo de eso los respeta solo estamos ahí

Voz 0281 47:28 José Tomás Whitman Tomás Martínez

Voz 34 47:31 pero sobre todas las dietas gallega más que la mediterránea Pagans ha faltado alguna referencia por ahí a los productos del mar pero bueno

Voz 0281 47:40 lo dice por cierto a de Aglif dice que tres días a la semana hay que comer pescado y a ser posible pescado azul

Voz 34 47:46 sí sí puede ser percebes al menos una semana pues ciudad fenomenal

Voz 0281 47:51 bueno pero eso pidiendo un crédito lunes a esto

Voz 45 47:54 pero hay que saber medir los caprichos que tiene

Voz 0313 47:58 con esperanza y tú qué tal lo lleva a saber

Voz 34 48:01 por ello el aceite de oliva bien y los frutos secos también Lotto

Voz 14 48:05 ya el vino nada ni tres Nine ninguno

Voz 34 48:09 que no todas las vino no nada bueno bueno bueno blanco y a veces

Voz 0313 48:14 luego Yolanda hay tú

Voz 34 48:16 una haciendo continuos si no se pero bueno me apuntó a las fiestas de Pablo hace Galicia cuando quieras a mí me lo pregunto cómo por favor

Voz 0313 48:28 muy bien estamos ya casi casi la cuenta atrás para para dar lectura los relatos se pero antes Benjamín como siempre trae una efeméride

Voz 6 48:35 Juan Glory Nauman Wert peores Newsweek en BPI en Sant Dennis voy a ir temblar en el CEIP de me dice tengo dos Tatum exceso de un campo mire Town Car Net Sue a haber Benjamín

Voz 0281 49:06 bueno estamos llega nuevo esta por casualidad aquí no se da puntada sin saber lo que pasa aquí hoy tal día como hoy nació Francis Scott Fitzgerald hombre de los de los narradores del jazz se les ha se les ha venido a llamar a la generación de mil ochocientos noventa y seis no bueno pues un un escritor que ha pasado como el gran autor sureño es un escritor que tiene obras como Gran Gatsby que quién no ha leído quién no ha visto que tiene obras como suaves la noche que es una maravilla que es el autor de aquel relato les basó la historia de Benjamin Button que a mí seguramente uno de los relatos que más no sería eso que más me ha inquietado a vivir a porque ellos que le doy la razón yo pienso que sería mejor no consiguen años ir descontando y cuando llegar a uno a cero hacer Palop no tener conciencia de la muerte un auténtico genio Francis Scott Fitzgerald lo único que se puede discutir es y Hemingway era mejor Steinberg mejor pero que los tres son los tres grandes maestros de la de la narrativa del punto corto también norteamericano quién lo o quién lo duda así que tal día como hoy nació Ramón de Campoamor el Rey del ripio nació Antonio Tabucchi el autor de Sostiene Pereira pero sobre todo diría yo nació el galán Pacios Peter

Voz 0313 50:33 Irán semanal del concurso Relatos en cadena en un minutito

Voz 6 50:39 hasta llegas tarde las veces que digo esto para no me comentan que pueda tener el mejor seguro de coche aun prefiere

Voz 0313 50:45 la línea directa siempre

Voz 1 50:47 las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 38 50:55 sabes dónde estudiar tú máster oficial en el management la Universidad Internacional de Valencia te ofrece programas de vanguardia con clases on line en directo y un asesor personal durante todo el curso llama al novecientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco ochenta y seis e inscribe la apertura de expedientes gratis hasta el cinco local

Voz 11 51:11 Pobre Universidad Internacional de Valencia ahora los sabes

Voz 1 51:17 para mí un faro es un punto de referencia una señal que te advierte de algo con un foro algo de cemento con un alza hacia una seguridad es una señal ambigua soy Mara Torres y descubrimos que es el faro a partir del lunes en las madrugadas de la sala quedan siete días el faro con Mara Torres oscuridad Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 49 51:46 eh

Voz 15 51:58 Smith

Voz 0313 52:03 Valdano ocho minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias vamos ya con los tres relatos finalistas esta semana concurso Relatos en cadena premio para el ganador los recuerdos sino seis mil euritos seis mil litros para un máximo de cien palabras el primero el de Paula Palacios se titula un regalo del cielo

Voz 50 52:22 acercándose un poquito más al borde del barranco donde se esconde puede verles a lo lejos esta vez serán unos siete Se parecen todos tanto que es difícil contarlos aunque gigantes y macro Céfalo son muy lentos y por tanto fáciles de cazar la piel blanca no se come pero una vez retirada la carne rosada y jugosa comparados con los alimentos del subsuelo es lo más sabroso que han probado nunca cada vez llegan más y eso es bueno el problema es qué hacer con los residuos que traen con aquel montón de cachivaches donde ponen hasta por todas partes y que comienzan a acumularse en la superficie plana

Voz 21 53:02 para aclares NASA de la palabra clave buenísimo cuando salen cuando sabes a parar ahora entendemos todo de qué bonita es la ciencia ficción cuando se sabe trabajar bien no hay un antiguo profesor un taller de escritura Enrique para él siempre decía que una novela es un punto de vista no porque este regate es un ejemplo perfecto de también funciona en el relato breve pues no es un punto de vista que bien lo he ido trabajando que vivirlo ido desvele ciudadanos y cuando finalmente nos desvela cuál es el punto de vista relato pues es estupendo y además que cuando una cantidad de cosas que a mí me encanta

Voz 0313 53:33 usted lo de Croce faros si letón este escaparán de la a veces yo diría que obedece a la pena escribir

Voz 21 53:38 ninguna datos sólo para poder meter Macron

Voz 0313 53:40 qué bien el cabreo esta vez vamos con el segundo el de esperanza Tirado que se titula Despedida

Voz 8 53:49 acercarnos un poquito más al borde del

Voz 1432 53:52 Barranco donde esconde sacuden poco los raquíticos arbustos los que más le ha premien con maldiciones y blasfemias aquí no hay nadie les dijo haberse caído sea llegada al fondo poco quedará ya se encargarán los buitres de esos huesos mientras las voces se aleja

Voz 15 54:11 ni siquiera unos segundos más sosteniendo la mirada

Voz 21 54:19 quiero saber más de esta salvando no sé si eso que que en este momento está está desviando a los demás pero el choque todas sus teniendo que ya no lo deja abierto no nos deja vio todo nosotros que todo el resto de la historia vemos la turba vemos el perseguido vemos a bueno pues ese samaritano que en un momento les salva a partir de ahí Nos deja todo el resto del trabajo de construirlo pero claro lo importante ya está contado

Voz 0281 54:43 los las historias del noroeste porque las tres finalistas son de Santiago de Compostela de Avilés y de León tendrá algo que ver eso

Voz 0313 54:50 vamos con el tercer relato el de yo es el más breve de hoy el de Yolanda Nava se titula El monstruo

Voz 28 54:56 no