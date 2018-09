La Ventana (24/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 a esta hora el líder de Podemos presenta en un acto en Madrid un documento con el título presupuestos con la gente dentro democracia en estado social y lo hace horas después de que la Mesa del Congreso ya ha frenado los planes del Gobierno para evitar que el Senado donde el Partido Popular tiene mayoría vetara la senda de déficit a la espera de lo que diga Pablo Iglesias sobre este tema desde Podemos ya ha adelantado que estudian la posibilidad de REC

Voz 2 00:29 ir al Constitucional la decisión por qué

Voz 0313 00:32 consideran que la mesa no tiene capacidad legislativa para hacerlo Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 00:37 qué tal de momento Pablo Iglesias está presentando ese documento dice que no piden la luna al Gobierno que son medidas para que haya justicia social son propuestas sensatas dice como la subida del Salario Mínimo Interprofesional a mil euros alquileres más asequibles bajada del impuesto a los autónomos bajada de la factura de la luz y que las grandes empresas y los grandes privilegiados dice Pablo Iglesias paguen más impuestos no parece en principio preocupado con la decisión de la Mesa del Congreso confía en que haya presupuesto

Voz 3 01:03 Nos creemos que las propuestas que estamos haciendo hoy al Gobierno son sensatas pensamos que son propuestas que benefician a la mayoría social deseamos de veras que haya un entendimiento para que pueda haber Presupuestos Generales y que el espíritu de la moción de censura se pueda traducir en hechos

Voz 1468 01:21 en su documento presupuestos con la gente dentro Carlas exigen también que la Iglesia pague el IBI y que las pensiones equiparen al IPC este año y el que viene

Voz 1454 01:29 las noticias hasta ahora un Ester Bazán pues a la espera como decías de si se pronuncio no Pablo Iglesias sobre esa decisión de la Mesa del Congreso vamos a recoger unas declaraciones de hace unos minutos el ministro y secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos que cree que sean invadido espacios y hablaba así sobre el papel de la presidenta del Congreso

Voz 4 01:45 bueno mire no me preocupan tanto los presupuestos sino como la actitud del presidente del Congreso que ha dado un paso muy atrevido muy realizado inaudito en la democracia y es que la misa solamente puede entrar en cuestiones técnicas pero nunca de oportunidad política y aquí se ha transgredido claramente en lo que se ve que es un bloqueo de la derecha en este país frente a un Gobierno absolutamente legítimo

Voz 1454 02:07 han sido procesados los tres exjugadores del Arandina por agresión sexual continuada el juzgado que lleva el caso les imputa formalmente ese delito pero mantiene las medidas de libertad provisional también impone una fianza solidaria de cincuenta y dos mil euros por si existieran responsabilidades económicas de los tribunales el Supremo la Sala del sesenta y uno ha dado a conocer esta tarde sus argumentos jurídicos para rechazar la recusación solicitada por algunos de los procesados por la causa del proceso informa Alberto Pozas

Voz 0055 02:33 el Tribunal Supremo rechaza de plano todas las pretensiones de los líderes independentistas para apartar a los jueces del caso no están contaminados por haber intervenido hace casi un año en la admisión a trámite de la querella contra ellos no están contaminados tampoco por participar en el juicio contra Frances Homs por la consulta del nueve de noviembre de dos mil catorce y su imparcialidad tampoco se puede cuestionar acusan a Junqueras puso money el resto de procesados de hacer acusaciones genéricas y carentes de justificación y dicen que sólo buscan empañar la honorabilidad de la justicia española todas la sociedad a estas alturas conoce los detalles de este proceso dicen no por eso hay que recusar a los jueces asegura el Supremo en un auto en el que asegura también que es una causa de delitos no de objetivos político

Voz 1454 03:10 la canciller Angela Merkel se ha mostrado a favor de un Brexit de carácter amistoso y acusado de falta de honestidad a muchos gobiernos británicos por haber fomentado dice el euro está

Voz 0827 03:18 el mismo culpando a Bruselas de lo negativo

Voz 1454 03:20 y los deportes Toni López buenas tardes

Voz 0458 03:23 muy buenas en menos de dos horas empiezan Londres la gala de donde la FIFA entrega los premios a los mejores de la temporada pasada no estarán ni Cristiano ni Messi sí estaba Cadena SER Antón Meana qué tal muy buenas

Voz 0231 03:32 hola qué tal Toni muy buenas tardes saludos desde el hotel Marriott aquí están los finalistas para los premios de la FIFA con Luka Modric que el debe está pasando ahora mismo por este hall veo también a David De Gea que se va a colar en el once Feed pro del año con Sergio Ramos dos españoles en el mejor equipo de la temporada por cierto la ausencia de Cristiano y Messi molesta mucho a la FIFA

Voz 0458 03:52 gracias Antón en lo deportivo a las nueve último partido de la jornada seis de Liga Un dos tres Deportivo Granada ahí en judo no

Voz 1747 03:58 el primer español en conseguir la medalla de

Voz 0313 04:00 como en el Mundial masculino pues es todo sigue la Ventana

servicios informativos

Voz 11 07:02 en qué interno y que no cambia de que duele tanto que Nos eh Trevor pero no que hagan más medio que pasa por esto una cima no los reyes con los viejos éxitos

Voz 0313 07:37 le gusta repetir aquel La Ventana que la música casi nunca es casual pero hoy menos que nunca eh porque esta canción que esas sonando de La Habitación Roja aparece en un documental que podrá verse muy prontito en octubre en el festival inédito en Barcelona y que se titula in the Middle of Norwich tiene como protagonista al líder y vocalista de este grupo a Jorge Martí pero no por su música aunque las canciones lo lo impregnan todo como es lógico sino por la vida que lleva cuando se baja del escenario que oro dirá si es enfermero cuidador de enfermos en Noruega y una persona enseguida verán por qué

Voz 4 08:17 muy entregada a su familia

Voz 12 08:27 que Noruega son muchos los discos saliendo en los medios que bueno hay aquí pues es todo lo contrario

Voz 0313 08:38 coge Martí buenas tardes hola qué tal hola Jorge cómo estás bien bien estoy bien pero estás en Valencia no Noruega ahora eh si estoy mal

Voz 1747 08:46 en Ciudad de Donosti que estuvimos tocando el sentido si el que viene vamos en Las Palmas ya después sí que me voy para para casa

Voz 0313 08:55 no nos cuentas esta esta doble vida porqué

Voz 1747 08:58 bueno a mi mujer es Noruega como yo he contado algunas veces no hay entonces bueno en un momento de nuestra vida ya pues es el le salió trabajo la Universidad de Trondheim Noruega y entonces se nos mudamos a a Noruega yo pues bueno tenía cierta libertad porque bueno ser músico y tal pero bueno la vida pues se te pasan cosas inesperadas no ya enfermo hace nueve años después bueno las cosas cambiaron pues con el tiempo tuvimos que mudarnos a al pueblo donde voy a sus padres pues para que yo pudiera pues a tener cierta libertad de viajar es poder ayudarnos un poco no y claro en el momento en que ella pues enferma obviamente pues al final han eh le dan una una invalidez y que pasa a cobrar una pensión con el tiempo y tal vez a las cuentas no cuadran y entonces pues bueno yo he a decir bueno ahora decidimos Bono Jorge pues no se mira contra estudia noruego invalida el título y intenta el enfermero sí sí yo era enfermero había ejercido algún esporádicamente cuando estaba en España la verdad es que siempre he intentado dedicarme a la música pero bueno antiguamente pues cuando tenía periodos en los que no que no teníamos conciertos sonó había giras pues me buscaba un poco la vida no es claro en Noruega pues Se nunca lo había hecho pero llega un momento en que las cosas hoy en así entonces pues bueno decidí decidida ese paso no ir curiosamente pues se cerca de casa había un un un centro donde se hacían a pacientes de alzhéimer o demencia exclusivamente no dejé un currículum no ahí y entonces me llamaron y bueno ahí empezó pues una una aventura también no porque era una enfermedad que yo no conocía de cerca bueno y los contrastes no ya ya ya de por si puede en España entre España Noruega son gran contraste a nivel cultural a nivel de clima etcétera imagínate pues si tu mujer ya está enferma I M pues mi mujer en fin no no está tiene una vida Un poco ciertamente limitada no porque no puede salir mucho prácticamente de casa y tiene que estar la mayoría del tiempo pues descansando de es una enfermedad bastante limitante la que tiene encefalitis me Gica Síndrome de Fatiga Crónica yo lo mejor habéis hablado alguna vez

Voz 0313 11:21 sí sí sí sí al boxeo si su condición

Voz 1747 11:23 ha ido empeorando con los años no y entonces claro yo he tenido que que multiplicar made in nada pues empecé a hacer hacer guardias de sustitución afortunadamente Noruega pues tenía la oportunidad de tienes la oportunidad de trabajar un poco a la carta cuando eres un sustituto no y entonces pues tienen una una aplicación y entonces yo me he ido cogiendo lo me me me he ido cogiendo los días que pueda pues los cojo ayuda entonces con esto pues y bueno y intente pues pues eso apoyar

Voz 0313 11:52 la economía familiar no deja déjame que vaya por dos vías de lo que estás contando que me parece muy está impactando mucho Jorge por dos vías una igual muchos oyentes creen entre los cuales me incluyo que un músico finde a un grupo además conocido de éxito a la gente que la vida solucionada no sé cuando la vida te plantea una situación inesperada bueno

Voz 1747 12:13 The Hole tú estás ahí por amor es esto

Voz 0313 12:15 por decir así no quiere decir que has cuidar lo estás escuchando a tu mujer

Voz 1747 12:20 te estoy por amor o sea de hecho pues bueno tampoco entra en el debate la va a haber mi mujer está enferma entonces eh el debate eterno que tuvimos hace han teníamos hace años de vamos a vivir en España vamos iraquí eso en el momento en que ellos resuelto así no ha lugar a esto respecto a la el tema económico pues hombre yo he de decir que que lo paradójico de esto es que yo toda la vida el vídeo para la música intentando vivir de la música y cuando llegó el momento de que viví vivía de la música pues de repente la vida te da un giro y obviamente yo con lo que con los sí que podría vivir en España pero perfectamente con lo pero claro noruegas que es un país tan caro no ya que que que bueno supongo el que ha ido lo sabe y es increíblemente cara entonces bueno llegó un momento en que combinó combinan ambas cosas yo creo que lo que lo que hace que bueno que casualmente en unos en unos encuentros que que bueno unos vídeos que se grababan para el país que se llaman Furious sessions pues Gueorgui mía que son el equipo que ha hecho que ha hecho el cuéntanos conocimos y entonces ellos eh bueno empezamos a intercambiar e email si tal pero bueno por afinidad ella era músico también bueno empezamos a a intercambiar mails por amistad vamos por afinidad musical por por feeling y tal entonces sabiendo poco más de la vida de de de ellos yo y ellos de la mía llega un momento en el que en el que bueno me dice se mudan a Suecia porque bueno la crisis etcétera en Barcelona las cosas no está muy bien entonces se mudan a Suecia Se van a Estocolmo y entonces pues ella yo creo que también se encuentra con con él es el hecho de ser expatriado de estar un desplazado no de no conocer a mucha gente el cambio de clima no tener muchos amigos empezar un poco de nuevo no me me me ha pasado esto ya no sólo me pasó cuando me sino luego me cambié de ciudad por motivos de salud y entonces ya bueno teníamos muchas cosas en común y entonces bueno ya empieza a ser mi historia hay que contar a la gente va pues yo conozco músico que dejó en España hoy tocan el voto cada en el SARS a todo en en tal o tocan Madrid eleva de puta madre y luego irá bueno es que nadie sabe lo que es músico bandas yo yo yo siempre Madrid de oferta

Voz 0313 14:35 las diga un perfil bastante bajo

Voz 1747 14:37 allí y aquí tampoco he contado mucho de lo que

Voz 0313 14:40 ya sé que lo sale de

Voz 2 14:44 las buenas tardes hola buenos cómo está la la que sí

Voz 0313 14:48 a que ya lo mejor para llega hasta allí no pueda seguir manteniendo el perfil tan bajo ella es la culpable

Voz 2 14:53 efectivamente es la regla es la que me ha metido en líos

Voz 0313 14:59 a además era si era seguidora de la banda no desde hace tiempo mía

Voz 2 15:02 pues sí yo conociera Mitación Roja aclaró como todo como todos

Voz 14 15:05 el de España y los empecé a seguir con mi habitación desde mil novecientos noventa y seis noventa y ocho y claro yo fui al fin me acuerdo además que esto no lo digáis en público pero era menor de edad te podía lo iba a ver cómo estás pero sí sí bueno no no solamente fuera una cuestión de ser fan de la banda sino que realmente con Jorge lo que explica en la conexión no está Suecia ahora mismo es de noche hace bastante frío ya para septiembre yo llegue aquí en enero te puedes imaginar estaba todo nevado no había luz para nada puede poner a la una y media en las dos de la tarde una aventura si es que sale claro vivir de noches muy duro y en ese momento no sentía como muy muy desplazada no de de España esto y creo que Jorge yo conectamos de una manera muy especial porque Escandinavia España realmente son países opuestos

Voz 2 15:56 no tienen nada nada nada que ver porque has querido contar esta historia mía

Voz 14 16:01 pues yo empecé empecé a estas historia por la edad que tengo con los cuidadores no sea yo creo que más que un homenaje a la banda o a la música eh yo era cuidadora yo cuidar a mi padre tenía la terminal si os escuchamos es que estamos La Ventana

Voz 2 16:17 terceros qué tal

Voz 14 16:18 y es muy Ifema para mí fue unos años muy intensos la verdad porque dormir en urgencias sea siempre es esa ese peso no preocupación eterna de que no sabes cuándo va a morir siempre tienes que volver a estar ahí no a veces a recuperar a veces estaba muy mal a veces no se acordaba de nada a veces injusta en ese momento que yo estaba en en los últimos años de mi padre incrustadas

Voz 6 16:41 que está muy abrumada por todo el tema

Voz 14 16:44 yo me dedicaba a la música en España entonces subirse a un escenario estar ahí con las sonrisas a como sabes para el apoyo pero siempre pensando bueno pues nada el móvil cualquier momento y tendré que salir corriendo no o bueno directamente volver de un viaje porque bueno pues porque lo han vuelto a ingresar porque sabes que ya le queda poco hitos de eres tenemos y hemos tenido oí he visto muchos reconoció que quizá yo no sea el mejor ejemplo porque todas las familias tienen una historia sino pero creo que es una fuerza interior que tienes que tener muy grande para poder soportar la otra vida la otra vida que estuve en tu trabajo tú con tus hijos tu con tu familia

Voz 0313 17:22 desde luego tú con tu pareja

Voz 14 17:24 yo creo que yo cuando conocí a Jorge me impactó mucho que él llevaba una vida de escenarios grandes que nadie conocía acelera cuidador no solamente de su mujer sino en un hospital porque todos los enfermeros son cuidadores ellos también se llevan a casa esta carga también sí lleva la casa esta pena cuando pierde un paciente que no son láctico entonces yo siempre he mirado muchos enfermeros siento muchísimo a los cuidadores y en esto documental para mí era como muy obvio que la primera pieza que yo tenía que hacer como directora una ves tuve la oportunidad no de de él para allá haberlo era ésta tenía

Voz 0313 17:59 yo tengo una duda Jorge un músico o un cantante un compositor que se se desnuda en su sanciones de alguna forma no en su obra como si pinta y escribe no motero en un documental debe ser otra cosa desnudarse en un documental

Voz 0489 18:11 sí yo ciertamente estoy esto estoy en estado de shock las últimas cuarenta y ocho horas la verdad porque yo además creo que siempre me ha abierto un poco en Canal no en las canciones pero pero esto es un poco es un poco diferente también pues el documental salió mi mujer hablando esa enfermedad etc bueno estoy sí un poco abrumado no es realmente diferente verlo Si bueno no sé o sí que es un poco

Voz 1747 18:40 bueno te sientes muy desnudo no yo de todas formas

Voz 0489 18:42 eh para mí tuve la duda de si lo si les decía que si yo les decía que no y al final para mí después de tantos años de de lucha y no se verá a mi mujer luchar por por ser una buena madre una buena pareja una buena hija no se es creo que creo que también está estaba bien sacará a la luz es este tipo de de historias no y dar visibilidad también estuve colaborando cuando se estrenó el documental de res que estuvo finalista en los que sobre la enfermedad y ahora pues he querido también estar un poco no se sacará a la luz es también el tema de los enfermos de Alzheimer que hace unos días fue pues él se había o mundial si se que estuvisteis hablando de ello no es que es una enfermedad muy dura y también el hecho de lo que sufren los los familiares de los enfermos que también pues llevamos una hay una carga muy fuerte y nadie se acuerdo de

Voz 0313 19:37 pues yo creo mucho de que te hayas animado Jorge Martínez Salazar y otro día hablamos con más tiempo pero gracias a los dos para asomarnos a la venta

Voz 1 19:44 la verdad muchísimas existen muchos ahora

Voz 0313 19:54 a las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0867 21:51 ha sido noticia estos últimos días por el intento de chantaje de un concejal del Partido Popular a la alcaldesa y la denuncia de otro ex edil por pucherazo en las primarias locales

Voz 18 22:00 sus va a presentar

Voz 19 22:02 no lo quién los con vuestra guerra aquí no pasa nada

Voz 4 22:05 si no os vais a presentar

Voz 0867 22:09 el Partido Popular niega que tenga conocimiento de denuncia alguna y el concejal Ángel Viñas esa historia esta tarde se reúne allí el partido para recomponer el grupo Jesús María Pacios qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana de Madrid como está

Voz 13 22:25 buenas tardes muchas gracias concejal de Juventud diez

Voz 0867 22:28 Leo en Torrelodones hasta que en el año dos mil seis viendo cosas muy raras decide denunciar ante su partido junto a otra compañera otra edil la presunta corrupción en el municipio corrupción a la que el alcalde no era precisamente ajeno un Conquense B usted cuantas veces se vio

Voz 13 22:45 nosotros no es vimos inicialmente con Francisco Granados porque fue quién pusieron de muro para que no nos dejarán accede a Esperanza Aguirre también nos reunimos con Cristina Cifuentes con Hayden of Jaime González Taboada Paloma Adrados

Voz 0867 23:00 la época dorada del ladrillo no era una época en la que veníamos de la Gürtel en toda la zona noroeste digamos que los promotores si los gobiernos municipales acción en agosto

Voz 13 23:11 efectivamente era un momento en el que se construía por todas partes

Voz 0867 23:15 me dice se reunió con Granados con Cifuentes Cifuentes que era entonces no no era todavía ni delegada del Gobierno y mucho menos presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 13 23:23 no en aquellos momentos no recuerdo exactamente el cargo pero creo que tenía algunas funciones Territoriales

Voz 0867 23:29 me menciona Adrados a Taboada nadie encontró nada raro en los asuntos que ustedes pusieron sobre la mesa

Voz 13 23:36 pues debieron encontrar bastantes lo que pasa que reaccionaron de una manera que no esperábamos en lugar de intentar resolver los problemas que que había lo que hicieron fue en cubrirlos echarnos a nosotros el partido

Voz 0867 23:49 es donde se celebraban estos encuentros donde donde se en estas reuniones

Voz 13 23:52 pues uno serán en Génova hay otros en Presidencia de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 23:57 que creo que llevaron incluso en un momento determinado a un promotor inmobiliario que fue digamos el que explico estos dirigentes del Partido Popular de Madrid no que pasaba por caja o esté promotor se quedaba fuera de una operación urbanística

Voz 13 24:10 efectivamente como una de las muchas pruebas que te les llevamos pues llevamos a unos promotores de Torrelodones que los cuales para nosotros son las personas que conocemos desde siempre que nos daban toda su credibilidad fueron allí junto con nosotros le contaron a Francisco Granados como él estaban chantajeando y como les les obligaban a a dar dinero para para poder acceder a sus desarrollos

Voz 0827 24:36 urbanísticos lo que esto entiendo que era quién

Voz 0867 24:39 es un digamos que era habitual no que era un método habitual este intercambio de de dinero a cambio de favores bueno

Voz 13 24:45 por lo que fuimos descubriendo por desgracia eso no era un caso aislado por lo por lo cual podemos entender que si era más habitual de lo que nos pudiéramos esperar porque no solamente no solamente era el chantaje de Laciana a un promotor sino que había muchas muchas más situaciones algunas de broma como como ver como funcionarios municipales pintan la casa o parte de la casado el alcalde ha como ese ese concedían contratos a familiares de políticos saltándose incluso informes negativos del interventor el tesorero que no había nada for

Voz 0867 25:21 ustedes aportan la documentación aportan el testimonio de este promotor el partido mira para otro lado no hace absolutamente nada ustedes lo elevan después ante la justicia

Voz 13 25:33 al ver que que el partido no sólo no hacía nada sino que lo que intentaba era ocultarlo decidimos era la Fiscalía Anticorrupción para para contar todo esto que que fueran ellos quienes y lo consideraba mi iniciaran una investigación de oficio

Voz 0867 25:48 Quique pasó

Voz 13 25:50 pues recibieron allí les llevamos les les presentamos una una denuncia con todo lo que entendíamos que estaba sucediendo en la respuesta fue que pues que que no querían que hay que viven archivar el caso si teníamos más pruebas que las presentará en esas pruebas nosotros les les facilitamos una relación de testigos les facilitamos las fotos de los funcionarios pintando la casa del alcalde les presentamos concursos que que entendíamos que no que no eran legales no hicieron nada no llamaron a un solo testigo

Voz 0867 26:24 sí es cierto o no sé si forma parte de la sabiduría popular es cierto que quedaban en el campo políticos y promotores inmobiliarios y que intercambio dinero en pleno campo

Voz 13 26:36 bueno a ver es lo que se hace a nivel particular pues queda entre ellos no lo que sí sé que que uno de los promotores delante Granados dijo que a él le obligaban a va a dar el dinero en el en el campo como dos fugitivos

Voz 0867 26:51 a partir de los hechos denunciados su compañera y usted empiezan a sufrir serios problemas en lugar de de tratar de esclarecer los hechos ya nos cuenta usted que nadie tenía mucho interés en conocer la verdad pero ustedes si empiezan a tener problemas serios no he visto termine además en expulsión del Partido Popular

Voz 13 27:05 si realmente las pulsiones El menor de los problemas porque nosotros pues por desgracia en aquella época sufrimos amenazas unas veladas y otras menos veladas pintadas pues en la casa de reyes aparece una soga pintarán en su vaya no o comentarios amigables de gente que no es decía pues que lo dejáramos todo porque detrás de todo esto había mucho dinero no vaya a ser que Undiano vayamos a encontrar con un atraco y un resultado fatal

Voz 0867 27:35 gente y muy temido ustedes no llegaron a tener ustedes por su vida supuesto además de las amenazas usted contó hace años que que fueron espiados tanto usted como su compañera de hecho el asunto terminó en los tribunales les sigue pero por qué les siguieron unos por qué me lo puedo imaginar pero hasta donde les siguieron pues

Voz 13 27:57 la verdad es que fue una desagradable sorpresa porque sabiendo todo lo que es capaz de hacer la gente pues nunca piensas que te lo van a hacer y no hizo nos enteramos pues bueno más bien se integró esta casa que que no sabían que no sabían seguido tanto a Reyes como a mí también ayer otro caso del notario de perdones Easy a mí me siguieron durante dos semanas durante dos semanas desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde dónde me iban haciendo fotos con mi hija llevándola al parto y mi hija tenía tres años la llevaba a cualquier sitio me iban presidiendo lógicamente yo no me entero de nada de esto está después se metieron en nuestras cuentas corrientes sea meter en nuestro trabajo se metieron en todo nos lo investigaran todo porque pues que cuando nosotros tanto Reyes como yo vamos a denunciar una corrupción que en Torrelodones dos semanas después no siguen a nosotros dos pues no hay otro motivo que que alguien no le interesaba que nosotros hiciéramos por ahí estaba buscando algo para chantajear decidió que el tema este del espionaje

Voz 0867 29:07 algunos tribunales pero el alcalde se libró no no llegó nunca a sentir a sentarse en el banquillo de los acusados no había manera de probar su relación con este asunto porque al final sólo se sentó pero con el banquillo la la empresa no la empresa que realizamos espionaje

Voz 13 29:21 bueno realmente el el alcalde hubo momento en el que sí estuvo imputado en Villalba lo que pasa que la jueza allí pues decidió en un momento dado sacarle qué ocurre que que solamente dejó como imputado a la empresa de detectives que al final la empresa detectives pues pues son con todo mi respeto son unos mensajeros ellos no han hecho nada insisto

Voz 0313 29:46 a unos y a las empresas indicaban

Voz 0867 29:49 vamos que hacían lo que lo que les mandaban en lo que es al contratado en su día

Voz 13 29:52 Ellos hicieron el trabajo de lo habían encargado entonces nuestra nosotros no tenemos nada contra ellos lo que queremos demostrar quién encargo eso y además como sepa algo que ha sucedido que en el juicio que hemos tenido contra la empresa detectives sí ha salido quién lo encargo como sea pagado quién lo paga

Voz 0867 30:11 cielo pago

Voz 13 30:12 lo pagaron dos promotores de Torrelodones uno de ellos que era sobrina del alcalde y el otro es José Luis Velasco que son los dos promotores que en la época boyante del PP es son los que hacían todo en Torrelodones

Voz 0867 30:28 que son los mismos que vuelven a sonar ahora me remito a los grabaciones adelantadas la semana pasada por la Cadena Ser los mismos nombres que vuelven a salir cuando se habrán de Se habla de procesos se apañados de de de pucherazo en unas primarias locales o por ejemplo de los intentos de chantaje a usted el contenido de estas grabaciones que escuchemos la semana pasada le resulta novedoso ya extrañados ese contenido

Voz 13 30:50 bueno la verdad es que sí me ha sorprendido porque siempre quieres pensar bien siempre intentas convencerle de que la gente es buena y que las cosas se van solucionando cuando pasó todo todo lo que sucedió en mi época pues esperaba que las cosas cambiaran es decir que que por lo menos pues los políticos de nuestro municipio pues tuvieran un nivel un poquito superior que ha ocurrido que cuando he visto que esta persona es capaz de hacer algo así la verdad que es un jarro de agua fría porque porque es una pena no que que que que que tengamos que convivir con todas estas cosas no sea verdad no sea verdad que además lo por lo que se ve pues es una historia tampoco poco inventada no pero desde luego que vaya a una persona chantajear a otra para conseguir su silla es que es lo peor que puedes acceder no

Voz 0867 31:42 usted ha abandonado completamente de la vida política verdad

Voz 13 31:44 completamente nosotros dimos nuestra palabra de retirarnos a la política porque cuando denunciamos todo esto intentaban desacreditar los de muchas maneras una de ellas era diciendo que queríamos ser los próximos alcaldes de Torrelodones para es mentira soy para demostrar que lo único que queríamos era buscar la verdad pues decidimos retirarnos de la vida política ha sido llevamos once años fuera de la vida política a pesar de que nos han hecho ofertas cuando pasó todo esto como decíamos han pasado muchas cosas a nosotros nos han llegado a ofrecer todo el dinero que queramos para montar un partido político de echarlos

Voz 0867 32:20 es nuestro objetivo han podido vivir en Torrelodones de nuevo bueno yo sé que su compañero por ejemplo se tuvo que marchar a vivir otro localidad clave será la verdad que cuando teme

Voz 13 32:30 es una historia como esta no se hace nada fácil no hace nada fácil pues muchos motivos en primer lugar por tu familia porque al final ellos sufren lo que tú estás haciendo unas son culpables de lo que tú estás haciendo aunque esté bien pero lo están sufriendo no entonces es cierto que nuestra familia pues ha sufrido mucho se lo agradecemos porque siempre han estado ahí pero eso no quita para que hayan sufrido han sufrido tanto que que Reyes ha tenido que marcharse de Torrelodones se tuvo que marchar a a Madrid porque la presión pues era demasiado demasiado importante no es una pena porque al final es el mundo al revés los que buscan una verdad a una justicia

Voz 0867 33:12 pues eso los perseguidos Jesús María Pacios queríamos ser recordado esta historia esta pesadilla al hilo de los acontecimientos que se han producido en Torrelodones en los últimos días gracias por venir al programa hasta la próxima muchas gracias a ustedes

Voz 0867 36:20 chavales tirados en un pasillo menores hacinados durmiendo en colchonetas en el centro de treinta y dos plazas en el que este lunes había al menos esta mañana ciento veintidós chavales los trabajadores están que no pueden

Voz 27 36:31 has estado el hacinamiento que tenemos de en chicos no les podemos garantizar ni siquiera su salud ni sus horas de sueño que coman correctamente porque tenemos que hacer cuatro cinco turnos de comida

Voz 0867 36:46 están hartos de la situación de las peleas y de la pasividad de la Administración que está ahí ya duele decirlo y tener que recordarlo para resolver los problemas y no para empeorar los la Consejería de políticas sociales culpa de este repunte al Gobierno central responsabiliza a Pedro Sánchez de abrir la mano hicieron controlar la llegada a España de estos menores escuchen a Lola Moreno la consejera responsable

Voz 18 37:07 como explica el Gobierno de España que está haciendo porque son menores insisto que la Comunidad de Madrid insisto no siendo un puerto de mar que alguien me explique cómo pueden estar esto es más de mil menores extranjeros no acompañados menores insisto están llegando a la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de control y sin que nadie los detecte por el camino por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es está desatendiendo incumpliendo en la atención a estos menores extranjeros no acompañados

Voz 26 37:36 que dos años que se produjeron las primeras de Num

Voz 0867 37:39 las dos años si hace sólo tres meses que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa no se veía el Gobierno de la Comunidad de Madrid tan contundente cuando estaba Rajoy de presidente pero da igual Se buscan soluciones urgentes y es mejor con su Mir las energías en buscar las cuanto antes quién desgañita en una batalla entre administraciones de distinto color político los menores inmigrantes llenan los centros de menores y también los colegios y la culpa también es de Pedro Sánchez según la Comunidad esta es la causa por la que con un documento oficial la Consejería de Educación ha pedido por escrito incrementar por encima del límite legal el número de alumnos en varios centros públicos de Vallecas y Moratalaz Isabel Albín comisiones

Voz 2 38:16 miras prepara ayer lo dieron más cuando se trata

Voz 28 38:18 de una disposición general y no puntual pero es evidente que no pueden seguir huyendo hacia adelante tienen que dar una respuesta a la masificación de la enseñanza pública y tienen que expresar proponer un plan a la opinión pública a la comunidad educativa y resolver los problemas que tiene de masificación la enseñanza pública

Voz 0867 38:36 la Comunidad de Madrid no ha tenido hoy su día un lunes muy lunes en la Puerta del Sol el documento está en nuestra web tenemos las pruebas y las órdenes son bien Clarita así primero de Educación unos negaron la información y después ante la evidencia han reconocido que sí pero que la culpa es otra vez de Pedro Sánchez Sara selva qué tal buenas tardes

Voz 29 38:53 qué tal buenas tardes si esta es la aplicación que nos dan la Comunidad de Madrid está gestionando en las últimas semanas la llegada masiva de menores inmigrantes fruto de la errática política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez ya está de hecho cuando les preguntamos qué cuántos migrantes Se están escolarizados de manera sobrevenida que es lo que justificaría ese incremento de la ratio no hay respuesta para nosotros no nos dan los datos nos dicen que son los han pasado ya a otro medio de comunicación aseguran eso sí que la Comunidad de Madrid no está incumpliendo la ley en cualquier caso Comisiones Obreras ya lleva años denunciando la saturación de los centros en estos barrios Pedro Sánchez como decía sólo lleva tres meses en el Gobierno

Voz 30 39:26 bueno hace calor verano en Madrid temperaturas por encima de los treinta grados la culpa es de Pedro Sánchez

Voz 0867 39:37 Nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre en la A siete emisoras de la SER en la comunidad en La Ventana

Voz 4 39:43 adiós

Voz 0598 43:04 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0313 43:09 qué hemos hecho lo que hemos dicho en este lunes Isaías

Voz 0827 43:11 yo estoy impresionado con la entrevista a Jorge Martín el vocalista de la villa en roja e Historia abre para atender a su mujer para atender a otros enfermos como ella precisamente para poder sobrevivir allí en Noruega una historia potente como la que contábamos al comenzar la ventana que hoy abierto la escotilla para contar el fin de una aventura que conocimos ya en el programa hace cinco años la de Marc Puigboltas Judith más que dos años antes de conocernos habían lanzado a dar la vuelta al mundo cuando hablábamos con ellos en ese momento acababa de llegar al es

Voz 2 43:44 abruma la vida con el barco el traslado porque estábamos medio instalados en tierra

Voz 0827 43:50 a en aquella aventura Ales ha cumplido ya cinco años y ha dicho a sus padres que ya es de dar la vuelta al mundo

Voz 1437 43:56 hasta hola a todos probablemente este es el post más duro que tenemos que escribir para vosotros Aleix nuestro Brumete que siempre nos ha demostrado su entereza marinera con tan sólo cinco años y mientras planteábamos nuestro nuevo destino

Voz 33 44:11 Nos pidió no viajar más quiere colegio estabilidad familia no perder los amigos cada vez que navegamos hacia nuevos horizontes

Voz 0313 44:24 hoy han estado los dos buenos los tres perdón en La Ventana en el programa

Voz 0827 44:28 contándonos una aventura fantástica

Voz 0313 44:30 o sea llevada a Panamá las islas Galápagos a las Marqués Australia sin una aventura apasionante aunque el último

Voz 0827 44:36 no no ha sido tan fácil la verdad que esto muchísimo

Voz 35 44:38 no hemos trabajado así un poco muy poco poquito verdad hemos escrito algo hemos pensado mucho y nos hemos instalado en un lugar concretamente porque al ese nos pedía colegio y nosotros nos apoyamos con cuatro con cuatro finitas

Voz 0827 44:55 Alves ha pedido colegio han vuelto a casa del mar a la tierra y están aterrizando

Voz 35 45:00 Nos han dejado una una casa la familia iraquí para este primer año están más o menos y en un lugar conocido la verdad que tenemos suerte porque estamos cerquita de la playa hay no estamos en la ciudad porque la ciudad la verdad que

Voz 0313 45:14 dónde vais a vivir Marc estamos en Tarragona en el barrio marítimo de San Salvador muy bien que guarda sitio web sirvió si es verdad que se tranquilos se iban a él viene

Voz 35 45:25 ya estás conectado ya no va al colegio porque de hecho hoy

Voz 0277 45:29 es ilegal mañana

Voz 0827 45:33 el otro tenía muchas ganas de hablar al ex ya hablado nos ha contado este protagonista de gran parte de la aventura y sobre todo el artífice de la vuelta

Voz 0313 45:44 es también ronda por ahí no si hola

Voz 0277 45:46 es como extras el día no al final considero volver no sé bien Trinca

Voz 0313 45:55 esto lo importante no si oye si te habla Michael el inglés Le pilas también no

Voz 22 46:01 Alex Jabo allí

Voz 0277 46:05 sabes que que un lío me vi hecho una herida al pie toda hice uno bien estaba inflado a pescado algo cómo cómo aplicar un tiburón pequeño no

Voz 0827 46:24 era pescado un tiburón bueno la vuelta a la normalidad que habrá habido cosas que no les hayan sorprendido nada porque siguen igual que cuando se fueron hace siete años las obras por ejemplo a las que Pedro Aznar ha cantado hoy en La Ventana

Voz 4 46:36 por nuestra piel pega al incrementar pues esté es más que hacer una guerra no lo vemos venir no gran terminara yo Judith están lejos de la Gran Vía

Voz 0827 47:18 han pasado muchos años fuera de España pero han estado informados nos han dicho menos mal porque la verdad es que si vuelve un día como hoy y se encuentran a Pablo Casado presidiendo el PP diciendo cosas como ésta sobre el PP de Valencia Deimos I

Voz 0579 47:31 lo de pertenencia al Partido Popular que la Comunidad Valenciana no hay que arrastrar los pies ni agachar la cabeza cuando pertenecemos al partido que más ha hecho por esta tierra yo lo que os digo es que estéis muy orgullosos de lo que habéis hecho porque yo no estoy porque no voy a permitir que nadie oscurece un legado impecable de servicio a todos los vale

Voz 4 47:51 que un partido que es el que más ha hecho por estar aquí

Voz 0827 47:53 era un legado impecable del PP en la Comunidad Valenciana es una declaración está diciendo cosas muy raras últimamente una declaración que nos ha sorprendido a muchos puede incluso el actor Miguel Rellán que esta mañana pasaba por los micrófonos de Hoy por

Voz 1579 48:06 lo mí me asombra lo de Pablo Casado porque desde luego para hacer un una disección del asunto es cara dura es ignorancia evidentemente no que desparpajo tan absoluto pero puede que es de verdad mire usted Pablito gente pero de verdad no puede ser idiota ahora yo tengo una teoría que no es descabellada y es que hay una gran comunidad de ciudadanos que se creen lo que dicen sus líderes están dispuestos a creer lo que digan digan lo que digan

Voz 0827 48:36 y mientras el PP Pablo Casado blanquear la imagen de aquel partido en Valencia

Voz 0313 48:41 el Gobierno no va a poder sacar adelante los presupuestos del próximo

Voz 0827 48:43 no con ese atajo legal que había buscado a través de una enmienda incorporada una reforma de una ley que nada tiene que ver con los presupuestos eso es lo que se discutía hoy en la Mesa del Congreso

Voz 0230 48:53 es una discusión está de la Mesa del Congreso sobre una enmienda a una ley que de aprobarse permitiría aprobar la Ley de techo de gasto que a su vez es necesaria para la eventual aprobación de los presupuestos generales del Estado le

Voz 0827 49:06 la verdad es que no es fácil de entender el PP y Ciudadanos han hecho valer su mayoría en la Mesa del Congreso Ana Pastor la presidenta del Congreso ha salido para explicarlo

Voz 0194 49:14 puedo recibir amenazas pero que a mí las

Voz 36 49:17 amenazas no me mueve el cumplimiento de la legalidad los ese a otros pero a mí desde luego nunca las amenazas me moverán en el cumplimiento de mis obligaciones como presidente y Yeste les recuerdo un acuerdo de la Mesa