La Ventana (25/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 son las cuatro las tres en Canarias Pablo Iglesias pide a la ministra de Justicia que deje la política el líder de Podemos ha dicho hace unos minutos que no puede ser

Voz 1362 00:11 miembro del Gobierno alguien que mantenga amistad con alguien como Villarejo Mariela Rubio

Voz 1454 00:16 así es y hasta ahora podemos había mantenido un perfil bajo limitándose a solicitar explicaciones a la ministra Delgado

Voz 1450 00:21 en unos minutos Iglesias endurecer la posición de los morados pidiendo la dimisión de la titular de Justicia porque no es aceptable decía que haya ministros en este país que sean amigos de un personaje como el ex comisario Villarejo estoy diciendo

Voz 1663 00:34 que alguien que se reúne de manera afable con un personas que de la basura de las cloacas de interior en nuestro país debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipos como Villarejo

Voz 0313 00:53 no he tenido tiempo de comunicarle esta petición a Pedro

Voz 1450 00:55 Sánchez e Iglesias porque está fuera de España

Voz 1454 00:58 en menos de cinco horas en las versiones sobre las conversaciones conocidas hoy han sido muy diferentes esta mañana Dolores Delgado decía que quien la conociera sabía que no se refería a Marlaska cuando pronunció el término maricón durante la comida en la que participó junto a Villarejo otras cuatro personas más a primera hora de la tarde llegaba la matización desde el Ministerio se señalaba que sí se refirió a él usando ese término en ningún caso pretendía denigrar lo por su homosexualidad la Ertzaintza ha localizado en una vivienda en Bilbao el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba signos de violencia entre las hipótesis de la investigación Se baraja un posible caso de violencia machista ampliamos Arantxa Alegría buenas tardes a hablar

Voz 0244 01:36 Concha baraja si todas las hipótesis y una de ellas es efectivamente que estemos ante un caso de violencia machista se investiga un presunto homicidio al haberse encontrado el cadáver de una mujer con signos de violencia en la calle Ollerías altas el número XXV una calle de Bilbao al parecer una llamada de un comunicante anónimo advertía de los hechos a la Policía podría tratarse de un vecino que ha visto o escuchado algo en casa de una vecina ha llamado a la Ertzaintza a eso de la una de la tarde al acudir a la vivienda han encontrado el cadáver de la mujer su pareja no se encontraba en el lugar de momento no hay detenidos el caso está en plena investigación aún se está a la espera del levantamiento del cadáver para su identificación

Voz 1454 02:14 está en marcha la Asamblea General de la ONU Secretario General ha advertido a los líderes mundiales de los populismos en Nueva York está la corresponsal de la SER Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 02:23 buenas tardes Antonio Guterres ha denunciado ante los líderes mundiales que el multilateralismo está siendo atacado cuando es más necesario que nunca en la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas ha perdido el sentido común frente al autoritarismo Girón los valores universales que están siendo erosionados dice los principios democráticos están bajo el Estado de derecho está siendo socavado Guterres advierte de que el mundo ha llegado un momento crucial en la lucha contra el cambio climático más cuestionada que nunca ahí llama a los líderes mundiales actuar durante los próximos dos años en línea con el acuerdo de París para evitar que sea demasiado tarde cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:05 la Comunidad ha va a doblar el número de plazas de acogida para menores ciento veinte plazas más veinte de ellas esta misma semana para abordar el hacinamiento en el centro de primera acogida de Hortaleza el Gobierno regional responsabiliza de la situación al de Pedro Sánchez por permitir la llegada de menores no acompañados iba a llevar el asunto a la Fiscalía esta mañana durante el debate sobre el estado de la ciudad Manuela Carmena ha ofrecido la residencia Palacio Valdés de Tres Cantos aún sin licencia para la acogida de refugiados escuchamos al vicepresidente Pedro Rollán y a la alcaldesa

Voz 2 03:32 de los mil setenta y cinco menores extranjeros no acompañados que sean atendidos de en lo que llevamos de año aproximadamente quinientos coinciden en practicamente esos tan solo cien días

Voz 1410 03:47 te ofrecí lo que le podía ofrecer le dije nosotros tenemos Tres Cantos lo vamos a utilizar para que ACNUR lleve mujeres y niños allí es importante pero es mucho más importante lo que le pasa la Comunidad de Madrid estamos esperando de que no se supongo que sí

Voz 1362 04:03 el Defensor del Pueblo ha recordado que la situación no

Voz 1915 04:05 es nueva en el centro de menores de Hortaleza y que ya en junio pidió a la Consejería de Asuntos Sociales información sobre las medidas que tenía previstas poner en marcha para abordar la sobreocupación más asuntos el decano de los abogados madrileños ha defendido la independencia de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el caso máster José María Alonso se ha referido en concreto a la parte que afecta al presidente del PP Pablo Casado asegura que si el fiscal ha decidido no acusarle es porque ha considerado que no hay no había circunstancias para ello en contra de lo que considera la jueza que instruye el caso en los juzgados de Plaza de Castilla que ya ha mostrado su malestar por ese cambio de criterio del Ministerio Público

Voz 3 04:38 consciente yo creo que en el análisis del máster de Pablo Casado la Fiscalía habrá hecho una valoración del tema ha considerado que no hay elementos delictivos

Voz 1362 04:48 en cuanto al tiempo nueva bajada de las temperaturas en este caso de las mínimas tanto esta madrugada como la próxima noche a esta hora tenemos veintiocho grados en el centro de la

Voz 1 04:56 Piqué

Voz 1454 04:59 es todo empieza la ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0470 09:42 es Luz Sánchez Mellado hola luz hola nace si lo convertiremos en tradición pero esto de que sea martes hace una administra tambaleándose ocurrió hace dos semanas Carmen Montón Bt gane la porra en antena cuatro horas por cierto por hora se gane la porra

Voz 0313 09:58 en fin ya sé que no es hacer apuestas una qué quieres que va a pasar con la titular de Justicia Dolores Delgado porque ha vuelto a rectificar hace un par de horas en fin aquí hay dos cosas muy distintas se por un lado las grabaciones lo que lo que dijo en su momento la la ministra que en fin lo de maricón prefiero un tribunal de de tíos con una de Tías digamos que por ahora ministro el Gobierno feminista muy bien lo que es bueno distrito entonces pero la verdad pero muy bien lo que no queda luego es que ha mentido au si queremos ser generosos ha habido contradicciones en su versión es la clave y luego no olvidemos la segunda parte que es muy importante que es que es estado todos los Estados tienen unas cloacas que utilizan todos los gobiernos que cada equis años saca mierda por los cuatro costados pasó con Perote hace casi veinte años hoy me está revisando la sentencia del Supremo confirmando en fin la sanción a Perote por haber hecho escuchas ilegales venía a decir algo así como que todo Estado de derecho puede renunciar a una parte de su territorio legítimo tal y cual

Voz 0911 10:54 caras de un bien mayor pero no se permite

Voz 0313 10:57 la intromisión a huevo de

Voz 1362 10:59 fin de la de la intimidad de otras personas

Voz 0313 11:02 eso puede grabar ilegítimamente vamos o sea que es parte es muy importante pero la ministra yo en fin no quiero hacer porra otra vez no que ganaré

Voz 1362 11:09 Ana siempre siempre nuevo para una oreja

Voz 0313 11:12 la encuesta dirías que es difícilmente sostenible simplemente incómoda la posición de ahora

Voz 1362 11:16 hombre yo creo que es más que incómoda no sé si sostenible al final yo no pasará un examen de ministra ya te lo digo no podría ser ni siquiera presidenta de mi comunidad estándares de calidad que se están poniendo ahora yo creo que fíjate me voy a mojar creo que es más y más punible aún más insostenible el hecho de que mintiera dijera que no conocía o que no había tenido relación profesional

Voz 6 11:39 eh con con

Voz 1362 11:40 Villarejo al hecho de los comentarios que se vierten en una reunión privada que insisto más allá de de yo fíjate no creo no lo que esa palabra que empleo referida Marlaska sea homófoba lo sostengo no creo que sea homófoba yo creo que es una forma de Estado Marsé cabrón cariño exactamente lo puedes serlo no honor claro yo me voy a poner de papel de abogada de de los diablos en este caso imaginemos que que esa conversación hubiera tenido hubiera tenido lugar entre hombres y subieran rever referido a mujeres en esos términos estaría dimitido ya o cesado el ministro en el lo que creo

Voz 0313 12:21 o adjunto o a punto a punto hoy

Voz 1362 12:23 o o o no tendríamos dudas al bueno exactamente Gobierno sí pero es que en general y bueno no acordaos de acuerdo del alcalde de Valladolid de mucha gente no quiero quiero decir con esto que que en términos de en tiempos de híper correción política nadie absolutamente nadie pasaría el corte de que se publicara una conversación privada en una en un marco además en una sobremesa de una comida de celebración con probablemente una copa en el cuerpo dicho esto evidentemente no es de buen gusto para mí es más no sé si punible pero sí desde luego no no no estético ni ético el hecho de que la ministra a titubear a por no decir mintiera en en negar su relación con con

Voz 0313 13:12 Alejo yo creo que cada porque sobre la puerta de todo tipo

Voz 1362 13:15 pero la comunicación en este caso hubiera sido sí estuve ahí sí estuve en esa comida si e igual no estuve muy acertada mis comentarios privados dicho esto no hago porra porque la voy a perder

Voz 0313 13:26 bueno por cierto nos vamos al Senado porque acaba de hablar creo el ministro del Interior y ahí está el destinatario de de una de esa palabra Alberto Pozas buenas tardes Carles buenas tardes he dicho Grande Marlaska Alberto tenía ganas de hablar porque ha entrado en el Hemiciclo después ha vuelto a salir lo que ha hecho básicamente es quitarle y

Voz 0055 13:45 Erro a las palabras de todos los delegados a conversación filtrada mantenía hace nueve años con varios comisarios de policía le vamos a escuchar esto que he dicho lo he repetido hasta cinco seis veces

Voz 7 13:55 no podemos centrarnos en una palabra en abstracto hay ir a los hechos lo que una persona es si representa y les llevó al cine este Gobierno instó a sus ministras y ministros para mí lo diré creo que cualquier día lo he dicho eso

Voz 0055 14:13 lo repetía más o menos lo que le ha hecho esta mañana un acto de la Guardia Civil que el Gobierno está unido y que le quita importancia a las palabras porque dice aunque sin nombrarlos que hay hechos que están por encima muy bien

Voz 0313 14:25 hay una cosa por cierto casual muy curiosa que luego a partir de las seis en La Ventana de la tele a ver si podemos ampliar con Mariola Cubells es que este jueves el ochenta mil que emite Televisión Española se titula Mamá soy gay el personaje troncal el protagonista de de ese programa es Grande Marlaska que cuenta lo que contó por ejemplo aquel aventaja al par de años no su historia azarosa en el tiempo que estuvo con parte importante su familia sin poder hablar y tal cual

Voz 1362 14:51 es que además en este sentido Grande-Marlaska fue uno de los primeros sin es el primer miembro de la judicatura desde luego creo recordar que que salió del armario salió de una entrevista preciosa de Rosa Montero en el País Semanal con toda naturalidad y con toda dignidad elegancia entonces que él mismo le quita hierro a las palabras del ministro evidentemente le otra levantar el cargo porque es miembro del Consejo de Ministros

Voz 0313 15:17 por qué no podía haber sido más frío o no ser nada

Voz 1362 15:20 sí sí que habría que recordar de todas las maneras

Voz 0827 15:22 bueno en general a todo el mundo pero sobre todo a aquellas personas que tienen relevancia pública que aquello que antes solamente hacía gente como Villarejo porque tenía sofisticados sistemas para grabar cosas ahora lo puede hacer cualquiera con su móvil es decir que aunque en general suele ser lo normal que te conviertes en una cena privada de la misma manera que te compuertas en público ahora especialmente

Voz 0793 15:43 pues imagino que ahora mismo hay mucha

Voz 0827 15:46 gente pública temblando porque seguramente ha hablado mucha más gente pública con Villarejo que ha hecho másteres en la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 1362 15:54 que habrá que requisar los móviles no solamente en la entrada de los estrenos privados de las películas como sabemos en los compañeros que nos dedicamos a de vez en cuando al periodismo cultural sino las reuniones de amigos a quién sabe quién puede llegar a ser que no

Voz 0313 16:08 sobre sobre todo según que amigos sí

Voz 8 16:13 llegas tarde llegas tarde los veces que digo esto cuando me comentan que puedo tener el mejor seguro de coche han prefiere

Voz 0313 16:18 si tu sabe línea directa siempre

Voz 9 16:21 las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 7 16:33 tenemos jornada entre semana martes desde las ocho urnas

Voz 1804 16:38 menos en Canarias por las aplicaciones de Carrusel deportivo y Cadena Ser nuestra web Cadena Ser punto com y la onda media española

Voz 7 16:46 el Real Sociedad Rayo Vallecano Atlético de Madrid Huesca el tercer partido de la selección femenina de que España Bélgica tras escuchar en Carrusel Deportivo

Voz 1804 17:12 se la ve

Voz 1 17:15 ventana con Carles Francino

Voz 4 18:06 Froome a me ex bien sí pues

Voz 0313 18:35 les decía hace un ratito al abrir la ventana estamos acostumbrados y que rascando Si buscamos siempre para encontrarla historias que te reconcilian con la vida de con el ser humano porque tenemos unas cuantas no va a ser una uno a hacer una excepción historias además con nombre y apellido Alejandra consta por ejemplo veintidós años madrileña astuto Trabajo Social y tiene un proyecto en Madrid que es de prevención contra la violencia sexual proyecto que está en marcha desde hace cuatro años que lo puso en funcionamiento con dieciocho que no está más Alejandro buenas tardes hola buenas yemení Sofía habrán Chuck experta en genios creativos y directora creativa de la Academia de conocimientos de Gaudí veintidós años en Barcelona está estudiando la carrera del liderazgo emprendimiento e innovación hizo tú y su labor su objetivo su leitmotiv es dar a conocer a Gaudí por todo el mundo desde todos los puntos de vista Sofía buenas tardes bienvenida La Ventana Kenia González veinte años asturiana Jen Madrid está estudiando biología historia participa en el programa universitario más selectivo portadas más complica además difícil que existe en Estados Unidos el Minerva Kenia buenas tardes

Voz 0268 19:37 hola cómo estás y la culpable de que estén todo

Voz 0313 19:40 pues aquí llama miren al ex director de marca de de sexo porque resulta que se ha montado una iniciativa Un proyecto de Quality y esta empresa ha buscado diez mujeres entre dieciocho veintiséis años que destaquen en sus ámbitos profesionales y que por lo tanto apunten como apuntan estas que pueden toquetear para bien el futuro qué nos espera en buenas tardes bienvenida cómo estás muy bien empieza tú haber el ADN de Quality qué es exactamente cuál es la filosofía que que encontramos detrás está de esta palabra esta idea

Voz 1949 20:12 pues como casi todas las buenas ideas y cohetes fruto de una unión y es la unión de eso de sexo somos una empresa en la que nos hemos dedicado muchísimo a trabajar la diversidad Pangea que se va a ver si lo digo viene un ecosistema de talento joven entonces

Voz 0313 20:27 el ecosistema de talento joven me he dicho días viajó y es muy bonito

Voz 1949 20:30 pues íbamos a muchos foros de de diversidad que afortunadamente cada vez hay más y cada vez vamos viviendo mejor los progresos ibamos metiéndole más rigor al tema y que se habla mucho de futuro no siempre es un poco el enfoque es pensar qué podemos hacer para que el futuro sea mejor eh nos dimos cuenta que echábamos un poco de menos las voces que iban a en Izar ese futuro porque en este tipo de foros en general pues las acceso

Voz 1362 20:57 lo que ya son presente la gran sorpresa

Voz 1949 20:59 ha sido que queríamos preguntarles bueno pensamos la mejor idea es preguntarles a ellas mismas que que piensan que que se podría hacer que echan en falta que que les inquieta que les preocupa e idealmente nos hemos dado cuenta de que no son el futuro son el presente es decir son mujeres que ya estaba haciendo para mi sangre antes líderes porque realmente a esta edad haber puesto en marcha semejantes proyectos es es impresionante

Voz 0313 21:25 bueno realmente están una experiencia muy valiosa Alejandre Sofía empiezo por vosotras porque los los referentes son muy distintos no no estamos hablando de prevención de la violencia sexual y Gaudí es mi mundo distinto por parte Alejandre tu historia cómo empieza cómo te inspiración esto

Voz 0793 21:41 bueno yo tenía diecisiete años o dieciocho hay recuerdo que me dieron una charla sobre esclavitud en tu ciudad yo aquí acaba de empezar la carrera ahí estaba muy curiosa en ver qué podía aportar yo recuerdo escuchar a la Historia de una víctima de trata con fines de explotación sexual que tenemos

Voz 0313 21:59 sólo extrajera extranjera era nigeriana

Voz 0793 22:01 tenía diecisiete años yo recuerdo pensar estar como tres noches sin poder dormir pensando como puede estar pasando en el mundo esto yo no estoy haciendo nada pues lo que me llevó a actuar realmente fue pensar es que podría ser yo podría ser yo pero yo nacido en otro país tengo otras oportunidades y una red sólida pero si eso estuviera podría ser yo porque no estoy haciendo nada

Voz 0313 22:22 y qué estas haciendo así fue como comenté

Voz 0793 22:25 de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual orientada hablar de sexualidad prevenir abusos sexual hablar de violencia de género y acabar con la forma más amplia de violencia de género que es la trata de personas pero teniendo en cuenta que muchas mujeres podemos pasar por otros puntos de la cadena como islas identidad de género y empecé ahí hasta que empecé a relacionarme con ONG's que trabajan con víctimas empezamos a colaborar para buscar formas de reintegrar en la sociedad con pasos pequeños en mi filosofía es cambiar el entorno no va de cambiar el mundo va de cambiar lo que tengo alrededor lo que te enfrente iba a partir de ahí empezamos también a capacitar partidos políticos entidades políticas en los idearios que tienen acerca de esa violencia sexual y esos son los tres ejes el trabajo que yo

Voz 0313 23:08 veremos hoy por desgracia un un montón de noticias que están relacionadas directamente con la violencia de género y que dentro de unos minutos trataremos pero quiero exaltar momentito a Dodi por lo distinto de la de la de la propuesta que que que te enamora del universo Sofía que su universo apasionante pero o de la figura de Gaudí

Voz 0911 23:25 a ver yo cuando cuando vine a España a vivir una de las joyas que siempre cuando bien

Voz 0313 23:31 tú eres ese Rusia

Voz 0911 23:34 que cuando vine a vivir aquí dije ostras es un es una prueba de su ingenio su arquitectura es impresionante ir visitando a Barcelona puede ser a la impresión que luego empecé a estudiar ir me metí mucho el mundo de emprendimiento y emprendimiento social no gustaba mi lema pues quería cambiar el mundo pero como sabemos que Amer mundo es muy difícil de dices que empezar por algo entonces empecé un proyecto social eh de jardines verticales hay obviamente pues por falta de experiencia Paul falto de equipo por la edad que tenía dieciocho años pues es muy difícil hacer las cosas entonces era como medio fracaso cuando empecé a estudiar la carrera de que éstos sean ahora

Voz 10 24:12 dije conocía Gaudí como descubrí

Voz 0911 24:15 el Gaudí desconocido ir me chocó porque esta persona tenía una forma de pensar una metodología unos valores muy fuertes a la hora de diseñar y crear cosas que a mí me inspiró muchísimo dije si yo esto lo supiera al principio yo sé si yo pensara como él pensaba pues no habría fracasado y habría creado cosas muy grandes

Voz 0313 24:35 se Gaudí más allá de arquitecto ingeniero tiene otros elementos en su perfil que merece la pena que la gente los conozca y que no los conocemos

Voz 0911 24:41 no las conocemos lo fuera sino incluso en España también exactamente no es una cosa sorprendente que incluso las personas que vivimos en Barcelona no le conocemos tanto no apreciamos su arquitectura tanto como los turistas que vienen y nos dimos cuenta de que tenía una conciencia social era un líder nato usan no podía haber creado las cosas que ha creado otras personas sin diseño de naturaleza para mí son las claves para emprendimiento para diseños para cualquier innovación que sea

Voz 1779 25:09 eso empezaban las cosas sin acabar pero bueno

Voz 0313 25:12 él lo sabía era consciente dijo no me voy muy bien pero quiero hacerlo tenía como si accede al programa Minerva y que te estaba aportando porque estás ahora mitad ahora no son cuatro años llevas dos más justa no

Voz 0268 25:22 para empezar tercero qué qué vais os vais varias

Voz 0313 25:24 el escenario de estudios no donde estas aves

Voz 0268 25:27 no estoy viviendo en Berlín pero he vivido ya en Corea del Sur en la India hay en Estados Unidos así que la forma de la forma de de entrar es en vez de tener un a un examen tipo selectividad que es la forma también que se suele hacer en Estados Unidos tienen su propia forma de de encontrar a gente y lo que intentan es encontrar a toda la gente con talento de cualquier ámbito social de cualquier país y para eso tienen es totalmente gratuito que son Line y lo que buscan es no son sólo notas que también sino logros que ya tengas tienes que demostrar que no sólo tienes la capacidad cosas sino que tienes las ganas has demostrado que ya has hecho ese tipo de cosas

Voz 0313 26:02 yo plantones cuando acabe Minerva objetivo tienes de Si yo pudiera hacer eso me gustaría

Voz 0268 26:08 quiero creo que querría empezar también algo como mis compañeras aquí pero sobre todo quiere encontrar algo que que se me debía en que sea una pasión y quiero ayudar a la gente me encanta hablar con la gente mi gran pasión es aprender de otros y por eso viajar también es una pasión eh y me encantaría conectar con con gente conectar les hizo llegar a ayudar tanto como pueda

Voz 0313 26:27 estoy pensando que sólo pude competir con Kenia en cuanto a conocimiento de territorios Aleix el niño de cinco años que entrevistamos ayer que lleva desde que nacieron da la vuelta al mundo con su padre un Melero es el único que puede con el que manda tanto que ha condicionado a los padres a que vuelvan a Grecia

Voz 3 26:43 me han decidido volver yo lo de Kenia lo vio tan claro abrió por ahí con ganas

Voz 0313 26:47 has decidir conociendo mundo no yo sigo hablar INE

Voz 1362 26:50 a complejo directamente porque claro yo me ilusiona amigo indecente cantidad de años pues no he hecho ni la cuarta parte de las cosas que habéis hecho vosotras pero aparte de bueno pues esa vocación de servicio social y de emprendimiento y demás tendréis que comer vivir de algo yo cuál es la palabra emprendedor en determinado los ambiente siempre es asocia pues eso a un empresario parece que ahora queda más bonito decir emprendedor que empresario pero Armilla cabo estamos hablando de un modo de vida también un modo de ganarse la vida como se Money tiza lo que hacéis esa parar tan horrible que yo lo dura que seguramente ellas me va a llamar a mí pero también está ha perdido ya te vale vale vale vale vale eh bueno bueno no vamos tan mal como sacáis digamos Se como como hacéis viable económicamente ese esa esa vocación ilusión y esa ilusión que consume positivamente y que os hace volcarnos con los demás por lo que habéis contado

Voz 0793 27:50 quizás yo voy a dar una opinión impopular absolutamente impopular pero yo creo que cuando te metes en el en el tema de emprender es un matiz que va para mi a nivel personal un poco más allá del tema de que ahora los empresarios son los nuevos emprendedores yo creo que si el empresario empresario iba emprendiendo cada vez más lo que tienes es un estilo de vida IV decides elegir el estilo de vida yo creo que tienes que preguntarte realmente quiero esto porque una vez metes los pies en el fango tiene cero glamour glamour aunque lo emprendedor suene super guay ir con poco con Opinió impopular me refería a que no siempre se monitoriza a veces sí a veces logras la forma de Monet citarlo a veces no a veces están estas en el camino yo por ejemplo he estado dos años trabajando en Ikea sirviendo perritos calientes iba a la semana estaba en el Vaticano dando una charla en frente del Papa y esos contrastes Sol el precio que decidido pagar por lo que hago ahora empiezo a monitorizar me empiezan a pagar por capacitación es empiezan a bailar al valorar mi trabajo pero yo no podría vivir de esto hoy por hoy entonces es un proceso a lo mejor encuentro la vía

Voz 1362 28:50 lo que no puede quedar así en una charla

Voz 0313 28:52 el Papa esto no puede quedar alojados

Voz 1362 28:55 por no lo logren matizar lo veremos en el camino

Voz 0793 28:57 pero yo creo que emprender tiene ese matiz se habla poco

Voz 1362 29:00 lo que pasó con el Papa bueno aquí charla

Voz 0313 29:03 por lo menos lo podemos no

Voz 0793 29:06 fue raro dije pero si yo estaba poniendo perritos calientes hace tres días fue extra

Voz 0313 29:10 una charla que que de que habla cinco

Voz 0793 29:12 Museo de líderes en el Vaticano donde jóvenes líderes ex poníamos problemáticas en nuestro país y hablábamos y de Objetivos de Desarrollo Sostenible yo hable de igualdad de género di mi trabajo aquí en promoción de derechos de las mujeres

Voz 0827 29:25 oye pues ya os salir con la ronda a Kenia ante

Voz 0313 29:28 Anta quien te gustaría dar una charla aquí

Voz 0827 29:30 la aéreas una Charley Sobrequés

Voz 0268 29:33 a quién le daría a cualquiera que me quisiese escuchar eso está muy bien eso de ir a los grandes líderes y es importante pero también es importante yo creo a salir a la calle a hablar con la gente normal yo creo que he aprendido muchas cosas muy importantes de gente de de a pie incluso gente no se ahora se me viene a la cabeza la conversación que tuve con un mendigo Nueva Orleans un montón también de ahí

Voz 0313 29:52 me cuenta pues me estuvo cantando que está viajando

Voz 0268 29:55 entre Estados Unidos y aprendí por ejemplo que tratan muy bien a sus mendigos en Canadá y que sin embargo sino también porque le gustaba en Quebec o me contó una historia de cómo casi un asesino en serie de cosas así sí

Voz 1 30:08 claro

Voz 0268 30:10 a pie además es lo que hace la diferencia no porque los líderes pueden tener opiniones muy importantes pero al final si cambias la mentalidad de la gente de a pie la mayoría de gente es de a pie y es lo queda es cómo va a cambiar el ambiente de la mayoría de las personas

Voz 0313 30:23 eso sí hay en tu caso la pregunta de la monitorización de de luz tiene algún tipo de de proyección se concreta de alguna forma

Voz 0911 30:30 esta es una de las cosas que en todo lo que hacemos con con mis compañeros es Asia es la parte de sostenibilidad Gaudí era una persona o una figura que tenía sostenibilidad por el hecho de detener la respeto a sean torpeza porque nada se pierde todo se reutiliza entonces lo que lo lo utilizaba en su trabajo en sus obras en vez de hacer los trabajos más caros para Well pues reciclable ahorra los costes eficiencia sacaba a conseguía sacar el mayor beneficio de todo lo que hacía entonces es uno de los pilares en todo lo que hacemos es sacar la mayor sostenibilidad de todo nosotros lo que pensamos es que cualquier trabajo que hagas cualquier proyecto que te apasione o lo que sea siempre le puedes sacar beneficios si lo haces con un impacto social como la conciencia social detrás y que si era mete impacta pues sacar y sacar beneficio porque tienes que comer de algo y eso es como el día de la percepción muy muy grave que tenemos de que las ONGs pues no comen y tal pero en realidad eso hay que decidir si por eso me gustó mucho el término de emprendimiento social hoy en día porque es es esto es de eso trata empresas grandes o pequeñas quién sea puede aprovechar y por eso puede ser sostenible

Voz 0313 31:42 déjame enlazar con esto que estabais comentando de una vocación que compartís de ayudar de lo importante de lo que enriquece a ayudar ID ONGs acaba de salir un urgente que haya un acuerdo entre España Portugal y Francia para acoger a inmigrantes del Aquarius eh que estaban otra vez por ahí deambulando en mitad del mar sin que nadie sin que nadie les dejara atracar vamos a hacer un punto y seguido os vais a quedar aquí porque en lo que nos queda de esta primera hora de Ventana queremos seguir hablando de vuestros proyectos pero queremos compartir también es una parte de la crónica del día dramática de esto que decimos de noticias que se amontonan relacionados con la violencia de género con la violencia machista tenemos algún testimonio alguna voz muy interesante para los próximos minutos

Voz 0313 39:23 yo no sé Isaías Roberto es Espasa vosotros y sobretodo no sé si le pasa luz yo estoy un poquito harto ya de En días como hoy tener quiera buscar canciones tan hermosas como esta de Manu Carrasco para ilustrar noticias que son una auténtica una auténtica desgracia es verdad Abbas ha a Google lo donde se hay busca su lista de música relacionadas con mujeres maltratadas qué tal encuentras unas cosas muy hermosas yo preferiría sinceramente no tener que poner según canciones para ilustrar anacrónicas como la de hoy que vuelven acumular por desgracia una hay dos y tres y más vida robadas al agresor tenía una orden de alejamiento el estilo en la alcanzó por la espalda y murió

Voz 29 40:05 yo nunca había denunciado tampoco había acudido nunca al Servicio de Atención a las Mujeres Maltratadas eso que una mujer era una mujer menuda muy activa con sentido del humor muy agudo tenían fuera son de niñas que no le cabían entre hecho cerca de mil personas se concentraban ayer por la tarde para guardar cinco minutos de silencio en memoria de está última víctima de la expresión más brutal de la violencia de género los número mil

Voz 30 40:26 claro que era sólo un nombre las suyas

Voz 29 40:31 por vidas

Voz 0313 40:38 ir está lamentable estadística de las de las vidas robadas y lo que hay detrás en los últimos cinco años hay que recordar que contabilizó vamos veintisiete asesinatos de niños o de niñas relacionadas directamente con la violencia machista hijos de fino de la o de la víctima o del padre también como es el caso iban sumando sumando sumando sin Kaká debe encontrarse una una solución la última ocurrido seguramente lo saben en Castellón esta madrugada y queremos saber si hasta ahora tenemos pues alguna novedad no vives Azuara Radio Castellón buenas tardes que que que se sabe de las víctimas y de su madre por cierto

Voz 1268 41:10 hola qué tal pues Nerea y Martina tenían tres y seis años y estudiaban en un colegio concertado de Castellón en Lope de Vega esta madrugada han sido asesinadas a cuchilladas por su padre en su casa y luego se ha suicidado tirándose por la ventana de un sexto piso esto ha sido a las cinco de la madrugada la madre no estaba en la vivienda porque vivía en otro domicilio porque estaban sí parados desde hace más o menos un año el autor del crimen Ricardo de cuarenta y ocho años trabajaba en el sector del azulejo pero se había quedado recientemente en el paro según nos han contado los vecinos el juez le había embargado la cuenta porque tenía problemas económicos no estaba cumpliendo con la manutención de las niñas y esto es lo que nos decía esta mañana Enrique un conocido de la familia

Voz 1 41:52 ella busca piso

Voz 3 41:55 encontró uno ahí un frente en el bloque a que se fuera a vivir allí cuando le tocaba a él pues ha llevado casos para acción no fue muy bueno ya puede buscando Suso ya que quería la custodia de donde ya hay bueno a ver yo no quiero que se quita la vida Él tampoco pero no le quita adelante

Voz 1268 42:19 la madre de las pequeñas es de Madrid pero vive en Castellón con su madre y da la casualidad de que la ex mujer del presunto asesino es psicóloga y trabaja en un centro de reeducación de menores en Castellón desde esta mañana tanto ella como el abuela pues están recibiendo evidentemente atención psicología

Voz 0313 42:35 no me extraña le hemos dado muchas vueltas a este asunto pero hoy un día más buscamos un elemento de polémica

Voz 0827 42:48 pues esa es la noticia Un hombre ha matado hoy en su domicilio de Castellón a sus hijas de tres y seis años después se ha suicidado el presunto asesino sin antecedentes penales había sido sometido sin embargo en los últimos meses a dos procedimientos

Voz 0313 43:01 violencia de género uno advierte de oficio

Voz 0827 43:03 tras recibir un parte médico el juzgado otro tras la denuncia por amenazas presentada por su ex mujer de la que se estaba separando ambos casos fueron sobreseído a petición de la fiscalía la víctima además no declaró en el primer caso ya como acusación en el segundo también pidió el archivo de la causa la diligencia policial edificó de riesgo bajo la situación de la víctima y el juzgado de negó finalmente una orden de alejamiento este dramático caso tan enrevesado deja patente una inmensa paradoja los procedimientos funcionaron las decisiones tomadas aparentemente se ajustaron a derecho pero ni los unos ni las otras fueron capaces de impedir crimen por eso es legítimo preguntarse qué ha fallado porque evidentemente o el protocolo tiene fallas o en algún punto del procedimiento algo se le escapó a alguien la lucha contra la violencia de género es muy muy difícil junto a los innegables aciertos hay que seguir aprendiendo cada día de los errores para evitar futuros horrores insoportables como el que hoy ha acabado con la vida de Nerea Martínez

Voz 1 44:11 Pilar Martín Nájera

Voz 0313 44:11 buenas tardes

Voz 17 44:14 pero esta tarde buenas tardes

Voz 6 44:16 luego creo que está claro es que Scholl de Sala Delegada contra la violencia sobre la mujer de la Fiscalía Gerena

Voz 0313 44:22 el del Estado

Voz 6 44:23 tiene que ser muy difícil acertar siempre lo comentaba hace un momento porque uno va siguiendo los protocolos aplicados han seguido pasos una denuncia que no se confirmó cada caso es una historia por dónde empezaría usted con esta concretamente Pilar

Voz 17 44:38 bueno esta historia entre sí creo que podemos ver es que no hay un incremento cuantitativo de la violencia que haga de enero apaga sospecharon que nos de algún indicio de esta forma tan Dexter hubo simplemente una primera actuación de oficio porque la mujer consultó con el pico que estaba angustiada por por la Ser una separación conflictiva como una separaciones médico lealmente con mucho sentido de estas ciudades que no lo puso en conocimiento de el órgano judicial y con la propia mujer la que dijo no no si esto es no estamos repara todo pero se van a dictar las medidas yo no quiero procedimiento penal no quiero seguir adelante de esta separación después hubo el procedimiento la gente preparan el auto de medidas provisionales donde se acordará horas visita van ejecutando en una de estas visitas hubo una discusión entre los padres que no estaban de acuerdo régimen de visitas que se había acordado por conformidad de ese convenio de conformidad hubo un desacuerdo intermediaron discutiendo vio yo amenazas que dieron lugar a la denuncia por parte de de la madre Hi5 otra procedimiento yo sí ahí aunque en el juzgado de guardia sí que el fiscal pidió que no pidió orden de protección cuando esta medida fue revisada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer fiscal que pidió la orden de protección pero el juez estimó que no había indicios suficientes y objetivos de Riesco

Voz 6 46:04 sí claro Pilar a lo mejor me meto en camisa de once varas somos un Estado por suerte de derecho muy garantista y tiene que seguir siendo así yo pregunto pregunto un hombre que que maltrata a su mujer

Voz 0313 46:18 de tira la categoría agua en padre quiero decir

Voz 6 46:20 hay muy poquitos casos de violencia donde la custodia les sea retirada no se pregunto eh a lo mejor yo digo que mete un jardín que no que no conviene pero lo he pensado

Voz 17 46:31 que ahora bueno yo creo que dos dos cosas antes imprime lugar apostando ahora es muy difícil que decir la actuación segundo lugar cada caso es un mundo

Voz 6 46:40 sí

Voz 17 46:42 mínimos puntuales que están inmersos en un proceso de separación creo que no podemos decir generalizar que se así todo ellos te supuestos de violencia de control de violencia humillantes de maltrato reiteración que ahí sí que creo yo que aún está fallando y que sí que tenemos que adoptar más medidas con relación a los hijos y es ahí donde habíamos porque vemos muchas denuncias penales pero muy pocas medidas de suspensión del régimen de visitas o la suspensión de la patria potestad de agua de custodia que es la forma de proteger y que además nos lo exige el convenio de Estambul

Voz 6 47:17 estamos hablando de de dos menores asesinadas por romper su padre pero también en cada año o más o menos la media es que cuarenta niños y niñas se quedan huérfanos por culpa de la de la violencia machista yo creo que hasta dos mil quince no se les considero víctimas directas de la de la violencia machista que también los las viudos o en te comía estaros son viudos los que asesinan a sus esposas y tiene deja en hijos discos incluso conserva la patria potestad son la familia de la de del de los niños huérfanos lo que tiene que emprender un complejo y un Vía Crucis por juzgados para recuperar au para o para tener esa esa patria potestad y esto también vale igual

Voz 17 48:04 se se últimamente cuando la madre muere a manos del padre en el noventa por ciento de los casos se acuerda en la vía penal sin que los Alcudia otros procedimientos la suspensión la privación o la inhabilitación de la patria potestad

Voz 6 48:23 déjeme que lo pregunto una cosa tiene usted constancia en toda su trayectoria profesional o alguien le ha contado si se dan muchos casos de mujeres que aguanten conviviendo con un maltratador porque tiene miedo de lo que pudo a correr a sus hijos

Voz 17 48:36 se sí que hay bastantes casos yo creo que es el principal temor que tiene la mujer para no para no denunciar miedo a lo que pueda pasar a los hijos tienen miedo a que no la crean también bueno yo te preguntaría por lo tanto el perdón sí el siempre de creo que dos cosas son muy importantes para mejorar la respuesta judicial ante estos casos y evitar que se produzcan primero que se modifica el artículo cuatrocientos dieciséis que dispensa al dos testigos de declarar encontráramos del agresor segundo lugar que se creen las Unidades de Valoración Forense Integral que permitan a los jueces y fiscales a la hora de decidir

Voz 0793 49:20 el informe psicológico eso está

Voz 17 49:22 en el Estado y espero que sea una de las medidas que con urgencia deben ser abordadas porque lo pide no solamente la Fiscalía sino que lo pie también los expertos del Consejo General del Poder Judicial muchas más asociaciones involucradas en la lucha contra la violencia

Voz 6 49:34 sí porque cuando leemos noticias de este de este calado Nos llama muchísimo la atención de que sean las propias víctimas las que bueno decidan desistir o incluso retirar la denuncia incluso no declarar

Voz 1362 49:45 Nos echamos las manos a la cabeza pero siendo tan

Voz 6 49:48 el recurrente ir conociendo de cerca casos que además son muy transversales lo mismo hablamos de que está está esta mujer la madre de las niñas es psicóloga pero estoy convencida de que conoce casos parecidos al suyo y sin embargo cae en los mismos comportamientos es difícil entender para para para la gente en general pero usted que está acostumbrada a lidiar en este tipo de casos como como se explica esta esta renuencia de las madres de las de las mujeres maltratadas a seguir con con procedimientos muchas veces palmario evidentes

Voz 17 50:20 bueno yo creo que buena parte la propia característica de la víctima niveles de ajeno que está tiene una vinculación afectivo muy importante todavía la grosor en segundo lugar su propia autoestima después de un proceso de maltrato está francamente carece de recursos y de apoyo eh por otra parte pues el proceso y tenemos que trabajar en niños daña mucho ese largos tedioso he supone muchos muchas barreras para las víctimas de momento que tirar la toalla eso unido a que también pensamos que de alguna manera sabiendo lo agresor que si la mujer no declara ya no hay elementos probatorios pues de alguna manera se presiona desde el entorno para que la mujer tiene la denuncia y bueno como ya en como ya se ha alejado del en teoría pues que no sigue adelante el trofeo esto por eso pensamos que es un delito público si no lo quiso el legislador de dos mil cuatro y por lo tanto la dispensa tiene que limitarse

Voz 0313 51:16 Pilar Martín Nájera gracias por estar en La Ventana

Voz 17 51:20 gracias a ustedes buenas tardes

Voz 0313 51:21 por cierto hoy por desgracia completamos la crónica de este día tan tan tan aciago en Granada un hombre ha asesinado a puñaladas a su ex pareja una mujer de treinta y nueve años tenían un hijo en común no constaban denuncias previas Rafa Troyano Rafa Granada buenas tardes hola buenas tardes Gemma nos puedes contar de esta mujer de esta vida robada

Voz 1779 51:38 pues se llamaba Nuria tenía efectivamente treinta y nueve años y una mujer alegre hasta dicharachera era una mujer comprometida con su pueblo Maracena el mismo pueblo la misma ciudad de Juana Rivas por cierto se Gemma a Nuria tenía un hijo de diez años se llamaba en pasado el que fue su pareja de cuarenta y nueve años también vecino de esta localidad aunque natural de Jaén ha sido detenido por la Policía Local acusado de asesinarla apuñaladas los vecinos han escuchado los gritos ya han alertado del suceso Nuria era muy conocida en la localidad era militante del PSOE era conocida por sus compañeros del partido no sólo allí en el pueblo también en toda la provincia es la quinta víctima de la violencia de género en la provincia de Granada en lo que llevamos de año cinco en una provincia ahora estaba parada había logrado rehacer su vida todos coinciden en que era una una chica muy agradable ha tenido hasta ahora hasta hoy una relación con un buen chico del pueblo un joven también conocido por ser uno de los conductores de la línea de autobús urbano ir hoy Nuria pues ha muerto asesinada a las diez y veinte de la mañana ha sido asesinada IAS como decíamos la quinta víctima mortal de la violencia de género en la provincia de Granada hemos tenido que contar aquí en la radio esto en Radio Granada