La Ventana (25/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0470 00:08 es la noticia en cualquier otro contexto podría sonar absurda o ridícula pero hoy tiene su importancia y su significado la ministra de Justicia Dolores Delgado y el de Interior Grande Marlaska se han abrazado en el Senado donde tiene lugar a esta hora la sesión de control al Gobierno

Voz 1915 00:22 claro tiene su importancia claro que Marlaska lo hace después de unas declaraciones en las que suministra su compañera la ministra de Justicia dijera en unas grabaciones del año dos mil nueve en una comida con Villarejo y con otras cuatro personas se refiriera a él pronunciara la palabra maricón el titular de Interior ha dicho que no se siente ofendido lo ha hecho en declaraciones

Voz 3 00:43 a a la prensa en los pasillos del Senado Alves

Voz 1915 00:46 esto Pozas está en la Cámara Alta hay allí alguna

Voz 3 00:49 es más Alberto buenas tardes sí Esther buenas tardes

Voz 0470 00:51 la de Carmen Calvo Vicepresidenta del Gobierno acaba de decir en los pasillos de la Cámara Alta que Dolores Delgado Se mantienen el puesto que se mantiene perfectamente ya habían dicho que prefiere

Voz 2 01:00 trabajar con nombres en un Gobierno feminista perfectamente se va a mantener

Voz 0470 01:05 Media hora antes el al ministro Grande Marlaska el que le quitaba hierro a las palabras de delgado negando que ni siquiera tenga que disculparse

Voz 4 01:11 ha sido la tres

Voz 1 01:14 cede a vacía vuelvo a decir que lo importante no son las palabras

Voz 5 01:17 sino los hechos para exculparse hay que haber ofendido

Voz 0230 01:20 no haber querido defender el Gobierno intenta zanjar

Voz 0470 01:22 la polémica pero esas conversaciones de hace nueve años se han adueñado de la Cámara Alta el PP acaba de pedir la dimisión de la ministra y así contestaba Dolores Delgado no le voy a contestar

Voz 6 01:34 no lo merece ir respecto

Voz 0470 01:36 el presidente del Senado incluso ha tenido que interrumpir la sesión para poner orden gracias Alberto la fiscal de sala delegada contra la

Voz 1915 01:42 violencia sobre la mujer ha estado en La Ventana hasta hace sólo unos minutos Pilar Martín Nájera nos ha contado que quizá hay que hacer algunos cambios y le preguntábamos por el caso que hemos conocido esta mañana en Castellón de un padre separado que ha matado a cuchilladas a sus dos hijas

Voz 7 01:56 cada caso es un mundo hay casos de violencia que son mínimos puntuales que está

Voz 1220 02:01 lugar en versos en un proceso de separación que

Voz 7 02:04 pero que no podemos decir generalizar que se llama el montaje Craviotto supuestos de violencia de control de violencia humillantes de maltrato reiteración que ahí sí que creo yo que hoy está fallando y que sí que tenemos que adoptar medidas con relacionados hijos diez ahí donde habíamos porque penales pero muy pocas medidas de suspensión

Voz 8 02:25 en ese orden

Voz 7 02:27 la suspensión de la padre haga entonces estaba toda el agua de custodia

Voz 1 02:31 la forma de proteger y que además nos lo exige el convenio

Voz 7 02:33 Tamudo el último caso que está ahora mismo en y

Voz 1915 02:36 destilación y que ha ocurrido en Bilbao se conocen pocos datos de la mujer fallecida tiene veinticinco años y dos hijos

Voz 9 02:42 es el deporte Toni López buenas tardes de toros buenas tardes empiezo la jornada seis de Liga Santander la primera interesada de la temporada a las ocho español Éibar las nueve Real Sociedad Rayo Vallecano a las diez Atlético de Madrid Huesca mañana juegan los dos primeros Barça Madrid y en baloncesto a las nueve España Bélgica la selección busca el liderato en el último partido de fase de grupos del Mundial femenino cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:06 el Real Madrid

Voz 1915 03:08 en Madrid novedades sobre la investigación abierta en un juzgado de Getafe por los presuntos malos tratos a un niño con autismo en un colegio de educación especial el juez que instruye la causa ha pedido a la empresa Clece que identifica a los monitores que supuestamente vejar una este menor en el patio del centro y que fueron contratados por esta compañía Laura Guti

Voz 1275 03:23 el juez ha pedido a Clece que le remita el listado nominal de auxiliares que prestaron servicio en el colegio Santiago Ramón y Cajal en noviembre del año pasado cuando el dispositivo que Eduardo llevaba escondido grabó esto

Voz 10 03:33 bueno bueno me viene Nicolas a darme va a estar la Mirena o en el metro el pelo con por qué no me gusta del esta vez en la vida que porque no sabes lo que te he dicho en nada

Voz 1275 03:52 decía quiere saber quiénes son estas personas algo que hasta ahora no ha podido conseguir con la declaración de las tres trabajadoras del colegio imputadas el juez llama a declarar como testigo el próximo tres de octubre a la coordinadora de Clece en este centro

Voz 1915 04:04 gracias Laura hay nuevos problemas en la sanidad madrileña las urgencias del Ramón y Cajal llevan una semana colapsadas según denuncia el sindicato Mats la Gerencia del centro mantiene cerradas desde el verano ciento cuarenta y cuatro camas mientras en urgencias decenas de personas esperan el ingreso Javier cordones portavoz del sindicato

Voz 0230 04:19 Nos parece inadmisible que haya

Voz 11 04:21 la personas en urgencias ingreso donde hay dos servicios para veintitrés camas donde no hay separación entre las más que unos vio ambos ir donde no hay ventanas cuando derriba una planta más arriba están las habitaciones cerradas

Voz 1915 04:36 y una cosa más el año que viene habrá dos macro puentes en Madrid la Comunidad ha aprobado el calendario laboral de dos mil diecinueve que contempla como festivos el uno y el dos de mayo el seis y el nueve de diciembre en total habrá doce festivos a los que hay que añadir otros dos que fija cada año o cada Ayuntamiento en cuanto al tiempo no

Voz 3 04:52 la bajada de las temperaturas en este caso de las mínimas tanto

Voz 1915 04:55 esta madrugada como la próxima noche a esta hora tenemos XXI

Voz 3 04:58 grados en el centro de Madrid

Voz 1915 05:01 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 2 05:07 el servicios informativos

Voz 17 06:26 tenemos hoy elegir al ganador del bote de la Primitiva señor bien hoy quiero a cómo se llamaba

Voz 12 06:32 con este tan simpático que siempre estaré finalista para los botes pero que todavía

Voz 17 06:35 no ha ganado sí hombre moreno alto con el pelo medio largo el que es de un pueblo de Málaga Marbella como se llamaba Pedro de Mojácar pues entonces suprima Concha

Voz 19 08:37 pues para mí faro es

Voz 20 08:40 una orientación por la desorientación

Voz 2 08:43 la luz que te ilumina para llegar a tierra firme como una señal que te advierte de algo para mí un sábado

Voz 1 08:52 yo soy Mara Torres y descubrimos que es el faro a partir del lunes en las madrugadas de La Ser seguridad quedan seis días para vamos con Mara Torres Cadena Ser

Voz 20 09:10 es una marca no le yo no veo rojos y azules y españoles es blanco y Balbino por eso es el más cálido lo haré así que más me atrajo la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular aún no lo sabe tu problema no soy yo tu problema Iris

Voz 21 09:31 Nozar

Voz 0230 09:49 qué es lo que va a pasar mañana señor Sánchez que va a ir usted mismo a la puerta de la cárcel para abrirlo Ésta es la idea que tenemos

Voz 22 10:01 ya estamos entrando por la rabia en La Ventana con Toni Martínez hola con Especialistas secundarios Badajoz Pilar de Francisco Pavón Roberto Sánchez conmigo Roberto hola Orreaga queremos súper concurso Desafío de churrófilo de súper

Voz 1610 10:17 lo que sí tenemos hoy tenemos un concursante que tengo muchas ganas de conocer

Voz 1220 10:23 criterios y porque poner aquí cuarenta y cuatro años soy muy fan de Iturriaga Amira de níquel de mí

Voz 22 10:28 que este envite albanés y ponerme a Alberto tú que estabas he a tope

Voz 1220 10:35 dar las gracias a mi hermana la mejor manera de describir el

Voz 0230 10:43 el momento político nos la trae la ministra de Hacienda María Jesús Montero anoche en Hora veinticinco

Voz 22 10:48 nadie dijo que iba a ser sencillo es una tarea harto complicada caramba el gran Isaías

Voz 1610 11:02 también te apartamento de complicada

Voz 0230 11:05 es una expresión que hay que consultar cobrar Isaías seguro que el correcta sí pero si no lo fuera si no fuera correcta una expresión certero

Voz 2 11:14 sí porque parece una síntesis de algo que es harto complicado algo que es altamente complicado Ike además produce un cierto hartazgo

Voz 0230 11:25 es un hallazgo altamente complicado sea cual sea el significado real el correcto lo que sugiere es exacto el Gobierno tiene una tarea harto complicada

Voz 2 11:35 sí

Voz 0230 11:37 cada día le apareció un lío nuevo cuando no es la tesis de Pedro Sánchez es el máster de la ministra de Sanidad o una comida de la ministra de Justicia como y ahora está en el Senado dando explicaciones aunque de otra cosa que es de la semana pasada el clima es poco raro los líos se atropella también ir a Pedro Sánchez al Senado para dar explicaciones sobre su tesis la portavoz del Grupo Popular dolor Herranz explica que al presidente le llevan a rastas que también podría ser un podría ser una expresión mixta le llevan arrastrando le de las rastas

Voz 1 12:10 es el Partido Popular que le está llevando a ras

Voz 21 12:16 el

Voz 0230 12:23 Montserrat quiere llevar al presidente arrastras al Senado pero no arrastras desde Estados Unidos donde se encuentra ahora sino desde el aeropuerto desde territorio español ahora escucharéis que primero quiere asegurarse de que Pedro Sánchez esté aquí

Voz 24 12:38 le pedimos al presidente Sánchez que vuelva en Falcon en helicóptero en avión desde Estados Unidos y que convoque elecciones

Voz 0230 12:46 entre el Falcon y el avión no son medios de transporte distintos más casi podríamos asegurar que el Falcon es un avión el plan es que regrese que acuda al senador rastas el nuevo convoque elecciones

Voz 25 13:03 lo venimos

Voz 0230 13:03 siendo la política española es más peligrosa que el patio de Prison VRAC nuevas grabaciones revelan que la ministra de Justicia Dolores Delgado estuvo en un almuerzo con el ex comisario Villarejo

Voz 22 13:13 también esta mañana comentaba yo hoy seguramente siempre probará

Voz 0230 13:20 seguramente es eh reprobar a la sesión del Senado para reprobar a la ministra pero por otra cosa por su actuación respecto del juez Llarena y la defensa del juez en Bélgica es que esto tiene ya dos semanas es un asunto practicamente de archivo por eso la sesión del Senado de hoy la política española hay follones nuevos todos los días hoy ya le piden la dimisión por otra cosa más por sus palabras en un almuerzo

Voz 2 13:48 llevado de hace nueve años como están los hombres este año

Voz 0230 13:51 la tele es mejor aclararlo porque el nivel está en que no es tan fácil distinguir la política de Gran Hermano VIP

Voz 2 13:58 qué duro es esta

Voz 1 14:01 ya en dos actos malos

Voz 0230 14:06 para la ministra Dolores Delgado primero Pablo Iglesias líder de Podemos socio parlamentario del Gobierno

Voz 26 14:12 estoy diciendo que alguien que se reúne de manera afable con un personas que de la basura de las cloacas de interior en nuestro país debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura

Voz 2 14:27 aquí porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de pero como Villarejo

Voz 0230 14:32 Pablo Iglesias pide claramente en la dimisión de la ministra esto es malo pero en segundo lugar no menos grave la portavoz parlamentaria del PSOE Adriana Lastra apoyado hasta ahora una declaración de apoyo de Adriana Lastra ha supuesto dimisión en menos de veinticuatro horas en la ventaja para Dolores Delgado la esperanza es que en este caso no es explícito del todo a este partido

Voz 13 14:58 a este grupo a este Gobierno

Voz 3 15:02 que tiene recuerda este partido ciento cuarenta años

Voz 13 15:04 así que ha pasado por muchas cosas no les va a chantajear a nadie ni Villarejo eso sí el CIS

Voz 0230 15:11 ha presentado su última encuesta y el PSOE lleva ventaja lo que lleva a Pedro Sánchez a gritar de Estados Unidos

Voz 18 15:24 venga todo digo

Voz 1006 15:29 no para cazamos las tendería Scott que tuitera un comportamiento que es universal

Voz 1 15:35 el desayuno se toma mirando a un punto fijo y sin hablar con nadie bueno y también odiando al haber nacido

Voz 1006 15:42 vamos ahora con una charla honesta de Pepe Isbert

Voz 1 15:44 tú sabes lo duro que es que te prejuzgar sólo por ser guapa Neruda poco

Voz 21 15:48 sí he helenístico tuiteó sobre la eterna lucha entre ilusión irrealidad durante la maternidad

Voz 1 15:57 hacia lo de exteriorizar biberones chupetes ETF cada vez que me despistó un segundo encuentro al bebé mortis que una chanclas vuelco Espando a mira a un determinado grupo de personas me flipa esa gente que afronta la vida sin drogas ahí a lo loco a hostias con la realidad

Voz 1006 16:13 ya acabamos las librerías con una conversación en el restaurante a cargo de gas

Voz 1 16:17 tiene Nuño todo bien señor la ven extra un poco fría es un gintonic

Voz 22 16:24 a las ocho

Voz 1 16:26 cuando

Voz 0230 17:13 ayer hemos escuchado al presidente del Gobierno español hablar desde Canadá decía lo siguiente que la política española y sobre todo que lo estamos hablando de la política catalana falta empatía en el debate de política general de Aragón el debate sobre el estado de la Comunidad el presidente Javier Lambán ha hecho un comentario sobre Hitler y los nazis el independentismo catalán y los sucesivos gobiernos de España lo escucharemos ahora tranquilo vamos a escuchar sostiene Lambán que el independentismo es el soltado desde desde que se aprobó la Constitución los gobiernos de España han intentado apaciguar a estos

Voz 13 17:50 duros parece claro que la política de apaciguamiento sólida por los sucesivos gobiernos en Cataluña traducida en una progresiva dejación de funciones del Estado en esa comunidad ha producido el efecto contrario al deseado es lo que intentaron Chamberlain con Hitler y ya sabemos cómo acabó sexto

Voz 2 18:11 abrigada

Voz 0230 18:15 aquí

Voz 2 18:18 desde la extracción muchas veces esta analogía

Voz 0230 18:20 no no hay que apaciguar porque ya otros intentaron apaciguar a Hitler es verdad que con estas analogías se pierde de vista un dato quieras que no Hitler sin ejército pierde mucho

Voz 2 18:34 Hitler

Voz 0230 18:35 sino hubiera tenido un Ejército capaz de invadir toda Europa tal vez las cosas hubieran sido distintas por el contrario si Quim Torra tuviera a sus órdenes el ejército más potente de Europa y una cierta tradición de invadir España qué es lo que pasaba con Alemania en los años treinta del siglo XX lana lo podría ser más exacta esto se hace muchas veces se pero con no con los independentistas sino con todo es que ya intentó con Hitler de hoy ver si la clave no era el apaciguamiento sino el Ejército que tenía la criatura no tampoco sería muy riguroso sugerir que en el siglo pasado hubo una guerra mundial porque Hitler convocó un referéndum ilegal en Alemania

Voz 1 19:13 no

Voz 0230 19:13 y Francia Gran Bretaña para apaciguar a Hitler enviaron unos antidisturbios esto tampoco sería correcto a veces la política lleva a exagerar las cosas fijaros en la alcaldía de Barcelona se va a dar una circunstancia curiosísima Manuel Báez era el candidato de Ciudadanos Weiss estuvo en el partido socialista Ernest Maragall será candidato de Esquerra Republicana Maragai estuvo en el partido socialista los socialistas lógicamente que estuvieron también el partido que entre los posibles candidatos de la antigua Convergencia achaca me aquí y ahora hay otro también que estuvo en el partido socialista que es Ferran Mascarell dos cuatro estaban en el Partido socialista será una pelea a muerte que es algo bastante habitual en la política una pelea a muerte entre gente que está bastante de acuerdo

Voz 21 20:00 bien

Voz 0230 20:06 estos días el tema está en lo que se llama las cloacas del Estado un personaje en el centro de todo un excomisario dedicado a información especial el ex comisario Villarejo que está en la cárcel que parece que no le gusta estar a la criatura pugna por salir al feto de quince meses empujando esto de las cloacas del Estado que debe ser personas que realizan

Voz 1 20:27 actividades ilegales para legales alegales

Voz 0230 20:32 para obtener información que se hace con esa información posee facilita las autoridades para que tomen decisiones todas sabias y por nuestro bien sucede que a veces ese tráfico de información se desvía alguien espera el momento oportuno para utilizarlas por ejemplo un ejemplo si alguien agravado a alguien diciendo

Voz 2 20:51 mejor tú has dicho esto el día

Voz 0230 20:58 que te ofrecen un puesto de guía turístico en Cádiz y dices lo siento no puedo aceptarlo porque no conozco Cádiz

Voz 1 21:05 alguien hace pública esta conversación ellas y que más mata

Voz 0230 21:10 ni un medio digital pública fulanito afirmaba en dos mil cinco que conocía mejor Cádiz que su simbología Fragueiro Herrera a partir de aquí si te encuentras en esta situación puedes entrar en varias líneas de defensa a no sé yo no ve tampoco crean que conozco tanto mi tema fe eso es muy antiguo ya de olvido de a usted qué le importa lo que yo dijera un día borracho

Voz 29 21:36 ah muy bien la fiesta muy bien muy guay

Voz 0230 21:39 mucha

Voz 29 21:41 muy divertida bailando bebiendo

Voz 0230 21:44 Tito muy bien son diferentes líneas de defensora a todo el mundo sabe se ve todo el mundo sabe que hay un montón de información confidencial obtenida de manera ilegal o poco ortodoxa por un excomisario que está en la cárcel y que se va publicando a un ritmo arbitrario la ministra de Justicia Dolores Delgado afirmó no tener relación con el ex comisario Villarejo y luego ha admitido que alguna vez le vio

Voz 30 22:06 yo con el Villarejo este letrado jamás he tenido relación con el Villarejo policía he temido esos tres encuentros

Voz 0230 22:17 en uno de esos tres en una de las conversaciones de sobremesa de la ministra

Voz 1 22:21 en una conversación insisto en un restaurante en el año dos mil

Voz 31 22:23 nueve en una sobremesa en la que ella dice puedo contarlo de este Garzón responde sí entonces delgado dice un Mari con pregunta Villarejo quién es un maricón hijo contesta la fiscal entonces Marlasca

Voz 0230 22:42 de todas las líneas de defensa posibles la ministra de Justicia elegido la de decir que no se refería Marlaska es amigo suyo

Voz 1 22:51 lo cual queda bastante raro

Voz 0230 22:53 claro como si dijera no déjanos maricón era otro pero está todo tan desquiciado está todo tan desquiciado que eso tal vez ya no tiene importancia

Voz 30 23:05 el que me conozca también que no

Voz 22 23:08 decía

Voz 0230 23:10 bueno la ministra están dificultades para explicarse sobre todo es que nadie sabe muy bien cómo una ministra se ve obligado a dar explicaciones sobre si en una comida privada de hace nueve años dijo que prefería tribunales de hombres estaba esta mañana en una conferencia prevista para explicar sus planes de gobierno y está dando explicaciones de esto

Voz 30 23:26 considera días Dios estoy hablando en un ambiente absolutamente distendido relacionado a otra cosa éxito me indigna con esto indigna metro

Voz 0230 23:39 así la ministra dice que la grabación está manipulada es una conversación de tres horas bueno vamos a ver el fragmento polémico son dos segundos fragmento polémicos este se oye a Villarejo quién es el maricón responde Delgado Marley

Voz 32 23:56 pues vamos

Voz 0230 23:59 pero están es como una sinfonía no manipular por supuesto manipular por supuesto que se puede vamos a escuchar el mismo sonido sin Dolores Delgado

Voz 32 24:07 a lo

Voz 0230 24:10 esta ahora vamos a escuchar el mismo salido con otra respuesta

Voz 1 24:13 pues como él mismo sonido con Chiquito de la Calzada pero manipulado

Voz 0230 24:22 para que parezca que está dentro la cafetería

Voz 32 24:25 a mejor

Voz 0230 24:28 por por poder se puede manipular todo otra cosa es que sea creíble Dolors Montserrat del Partido Popular es que política lo que no se perdona esa mentira la frase de Serrat está incompleta en política lo que no se pierda es la mentira del rival y sino se perdonara la mentira a secas con las cosas que hemos oído en los últimos años no quedaría nadie esta frase Nos indica de todas maneras que el mensaje de día era claro todos los portavoces de los partidos habéis que salen a primera hora de la mañana a colonizar radios y televisión

Voz 1610 24:55 no no

Voz 33 24:57 sí

Voz 0230 24:59 salen todos dispuestos a colocar su mensaje va a gruñón el listo perezoso cada día están los mismos solos siete enanitos cada día los mismos en la radio ciento prisiones diciendo cosas en general llevan una misión un mensaje que colocar el de Dolors Montserrat oyera la ministra mentido

Voz 24 25:15 queremos es que dimita una persona que ha mentido a los españoles ya metió tres veces y cada día que pasa la mentiras más sonando

Voz 0230 25:21 en qué se nota que es era el mensaje pues hay indicios cada día que pasa de Mosquera mentiras y luego lo repite ha metido tres veces por si no ha quedado claro ha mentido tres veces incluso en su afán de decir la palabra mentira en todas las frases llegan a un rincón en próximas ediciones de Gran Isaías gracias a un que entró a valorar de que ella a menudo

Voz 1 25:42 todo dentro valorar de que ella me lo digo

Voz 0230 25:45 citó iba encaminado a la frase final los españoles no se merecen una ministra que les mienta pero sorna entran en un proceso como de aceleración dice los españoles no se merecen una ministra que siga siendo ministra lo cual claro

Voz 24 26:00 luciendo una situación complicada el pueblo español no merece a una ministra que es la notaria mayor del reino que continúa siendo ministra afronto lo que tengo

Voz 0230 26:08 que dimitiría si no merecen que siga siendo ministra Mientras tanto en el teléfono de aludidos Fernando Grande Marlaska dice que el Gobierno está cohesionado como la Guardia Civil

Voz 20 26:18 sobre que esto puede que poco a poco que está tan consolidado es puertas

Voz 1 26:30 yo cohesionada

Voz 0230 26:37 sí sí sí sí ahora sean salud sean vistosas saludado no Grande Marlaska

Voz 22 26:44 caso ha dicho hay que cabrón todo

Voz 0230 26:54 todo esto que decía Grande-Marlaska de la Guardia Civil es porque estaba en un acto de la Guardia Civil en un intento de llevar la atención hacia la Guardia Civil muelle considerarse un intento fallido

Voz 22 27:07 bueno nadie es perfecto Especialistas secundarios

Voz 1006 27:17 bueno ha llegado ha llegado el otoño amigos cambio me está músico por favor

Voz 35 27:24 así que

Voz 1006 27:25 se acabó la calor calor el verano ya suele es un recuerdo no de un patio de Sevilla pero vosotros a vosotros os gusta el otoño no no no me responde allí no responder prefiero que andas porque ves llega lo hagan los oyentes tenemos a uno al teléfono que va a respondernos esta pregunta o la Antonio qué tal buenas tardes hola qué tal

Voz 1 27:48 cómo se llama más Pedro Pachón qué tal buenas tardes

Voz 36 27:52 aquel a casa mirando a la soja caer sentó a mí me o aquí en la soledad

Voz 1006 28:00 cuyo el puerto no diría que eres de los que el otoño pues te dejan poquito Chop

Voz 36 28:04 bueno la verdad es que no me preguntes por qué cómo y que igualó como pero la me afecta

Voz 1 28:15 afecta mucho no Pedro Pedro Pachón ya es desde Sigüenza Sigüenza ya Becas becas qué horror

Voz 1006 28:22 bueno Pedro siempre tenía que estar abajo al llegar el otoño tú eres ya de por si una persona así tristón

Voz 1 28:28 no hacía

Voz 36 28:30 en realidad son la alegría de la huerta de verdad CSS fuera de otoño ya se muy alegre de hecho en verano también llamé para un tema que abre este teléfono Sergio en la SER imitó no era otro de hecho vuestro Tano también era otro sí sí sin darnos cuenta el otoño nos destroza el ánimo a todos pienso

Voz 1006 28:48 perdona Pedro Pedro habla y nosotros siempre estamos mucho menos el mismo tono a estos el todo por la radio estamos contentos Pedro siempre tenemos

Voz 8 28:55 no bueno así que si alguien les de junio

Voz 36 29:01 era diferente a cómo cómo está sonando ahora lo tengo grabado como viejo

Voz 1 29:05 ah sí cuya gran a estos tus conversaciones con la Ser las grabas en julio

Voz 37 29:17 llega llegado huy que estamos alumbrando amigo

Voz 1 29:20 la música

Voz 37 29:23 vamos al teléfono personal que quiero celebrado el verano todos nosotros hemos Armero Pachón qué tal Pedro desde lo llama desigual que preciosa se cuenta a como gracias Jara qué tal su de música

Voz 21 29:51 oye pues este estos de junio

Voz 1006 29:55 pues sí que no voy a cuenta pero si efectivamente los Puñal cambia bastante el tono de la emisión no

Voz 8 30:00 por si todo lo que le viene

Voz 36 30:04 el invierno también se nota mucho en la emisión que cambia bastante la la antena de la SER

Voz 1 30:09 en ingresos también cambiamos el tono si si si si no tienes grabado no si lo tengo tienes la grabación del invierno si la

Voz 37 30:21 tenemos tenemos oye todo el teléfono hola buenas tardes me escucha hola buenas tardes a escuchar aquí escuchamos y compañero cerramos las puertas un poquito hola buenas tardes apunta el amor cola me llama Honda víveres casi niveles vais a morir

Voz 21 30:43 pues Pedro

Voz 1006 30:44 para el invierno ponen la cinta que pone de invierno la perra gorda dice nota mucho el cambio estación en la antena de la SER no nos habíamos dado cuenta inhóspita agradecemos que nos hayas hecho pues que nos demos cuenta

Voz 8 30:53 la agencia nada de nada salvo que puedo saludar

Voz 1006 30:57 pues hombre yo que es saludar a Marte que redactara

Voz 1 30:59 estás bien dicho bien dicho Pedro

Voz 1006 31:02 son los ojos y además yo no me veo con ganas

Voz 22 31:05 era me voy esperar Elena Pachón

Voz 39 31:21 Bush ya dotadas de todo y aquí está no tus que es la base la vimos no de tasas

Voz 21 31:45 os pido mi donde cada ahora

Voz 22 31:55 no sé si es otoño no pero esta música Laura Piñero chulo muy chula

Voz 13 31:59 conocéis ella es una de las jóvenes voces francesas más reconocidas de Europa ha vendido cuatro millones de copias de sus anteriores trabajos y esto es lo nuevo para los que no la conozcan su nombre real es Isabel el primer gran apoyo profesional lo recibió cuando era una niña una de sus profesoras detectó su talento Ilie ayudó a conseguir un importante beca decantó ha formado parte de varios proyectos musicales entre ellos por cierto uno vasco francés de baile hizo rap Cabaret en los mejores locales de París ya está tocó el la caída antes de consolidar su propuesta en solitario aquí está con su cuarto disco de estudio cantando en francés y castellano

Voz 22 32:42 no bien con su madre tu mano del español ella es

Voz 21 32:48 sí han llegado a mi tónica elefantes mi

Voz 1610 39:00 estamos aquí porque

Voz 22 39:05 estamos en por las radios pero dejando momentito que anuncie una cosa queremos jovencitos queremos esfuerzos pro dentro de una horita en La Ventana que lo sepan los oyentes va a interesar a temas relaciones con los vecinos qué tal lo lleváis estupendo si hay un residente de la escalera lo mejor así poner a Dios al presidente las Cabrera por si tú eres ahora en este momento si renovado de esta tu comunidad bueno estoy segundo

Voz 0470 39:34 la propuesta para cambiar la ley que las grandes decisiones de una comunidad vecino no necesiten una unidad ahora tiene que ser unánime la votación para poner un ascensor bueno pues esto lo van a cambiar con tan Fausto motivo se nos ha ocurrido que hoy podríamos compartir con los oyentes de La Ventana y con vosotros queréis historias de vecinos de buena vecindad de mala vecindad positivas historias negativas historias regulares aquel ascensor aquel la pista de pádel por ahí no me dejaron

Voz 22 40:01 ah sí

Voz 1610 40:04 el campo de golf no recuerdo

Voz 22 40:07 recuerdo el teléfono

Voz 0470 40:09 nueve cero dos catorce sesenta sesenta historias vecinos historias como

Voz 1220 40:13 nota que ya habéis hecho vosotros vuestras sección y bueno aquí

Voz 22 40:17 un ratillo acordada no no corras que falta la telonera vamos

Voz 1 40:25 la charla

Voz 22 40:33 pronto estará flamante corresponsal en Youtube Pilar de Francia

Voz 3 40:38 vamos a escala esa vecindad que se llama Youtube es una relación muy bonita traigo hoy que es periodismo inquietud puede parecer que es algo hay aceite pero no es un poco más leche que visualizar abrazo Marlaska Dolores Delgado es la relación lo que simboliza a Pedro Sánchez crudo algo así precios sano mi por ejemplo una prueba es el youtuber Forjas el Rey de los reportajes en Youtube tiene un millón de suscriptores y esta semana ha indagado un poco en el desfase generacional usan padres hijo las redes sociales y el móvil de la misma forma o hablamos de universos paralelos pero sí un poco como sucede con tabaco de de para los padres tienen la imagen esta elegante de Hepburn Cary Grant con el cigarrillo pero para nosotros son los pulmones museos de Padilla no un poco de hasta lo que te viene así es el desfase generacional según forfait

Voz 0230 41:27 estamos en Madrid vamos a hacer una entrevistado tanto a padres

Voz 49 41:29 como hijos sobre desfase generacional Cómo conocí a vuestra pareja más reciente

Voz 2 41:33 nos conocimos baila nadie desde entonces nos encanta el baile yo

Voz 1610 41:39 como si esa chica tan todo tiré a lista

Voz 2 41:41 le diré Instagram cuando te Buzai el teléfono que teléfono móvil afirmó solamente trabajar yo Prada lo bajó bastante bastante tiempo

Voz 22 41:52 cuatro dos todo el día todo el día veinticuatro dijo

Voz 18 41:57 la cita

Voz 3 42:00 para mí ha logrado a mí saben que otro reportaje esta de fútbol hay mucho periodista deportivo en Youtube un ejemplo es Rodrigo FAES el tienes cien mil suscriptores un poquito más bueno sabéis si tiene un es su propio canal donde anal analiza la liga de fútbol masculino también experiencias que vive porque es parte de los youtubers no sale mucho de casa pero cuando salen salen se coja una modelo pasaporte y lo que surja el lo que ha hecho es estar en el palco VIP del Bernabéu Don partido

Voz 22 42:31 está al palco cincuenta todo el Bernabéu a nuestros dos cosas buenas en el palco es el catering o esto también que es una de chocolate experiencia esto es cierto pero uno de los mejores estadios todo el mundo déjame abajo si algún tipo de Falco parecido y ni qué os ha parecido todo esto porque he sido inolvidable

Voz 3 42:53 pero bueno cuando habla del partido sea ni ponerlo en You Tube en palcos cuando no vas a You Tube lo cuentas en el Club de Campo para porque si lo más nuevas experiencias este hombre es un periodista deportivo vocacional empecé muy jovencito adolescente dice que ahora es mucho más fácil si quieres porque tienes no más trabajo tienen más redes sociales

Voz 1882 43:16 yo era un chico normal llevo normal como vosotros

Voz 1 43:19 siempre me gustó asumir periodismo deportivo escuchaba

Voz 1882 43:21 adiós a la televisión veía los partidos de fútbol jugaba fútbol es hacer un cursillo de Comunicación Audiovisual en el cual yo con dieciséis años

Voz 20 43:29 aprendí a manejar una cámara y apremiar grabar ya montar

Voz 1882 43:33 sí a editar os digo que que tenéis una oportunidad de oro todos los estudiantes una oportunidad que yo no tuve su día las redes sociales utilizarlas bien utilizarlas para que sea vuestro escaparate vuestro trampolín para que la gente con diez los currículos y allá acuda a Twitter a vuestro Instagram a ir tú no pongáis excusas

Voz 13 43:52 vale no es que eso no pero bueno con dieciséis

Voz 3 43:55 este chico de Xavi a editar sabía grabar sabía todo a ver al no si un crack también fiamos cosa yo cerraba la puerta cocino novedosa

Voz 1 44:05 el CES

Voz 3 44:08 seguro que elegantes sí que te lo cofia sí bueno el que siempre a otro periodista deportivo es Rafael escribe el tiene ochenta y ocho mil suscriptores es del Castellón según cuenta el ascenso en hace dos meses del equipo a Segunda División B fue el mejor día de su vida

Voz 20 44:30 a primera BP administrativamente me estamos en Tercera División no una sino tres veces por toda esta gente veinte clubes tampoco lo usabas en vida mía imaginar el día más pende Vitaly miro cuando eres todo tipo morir

Voz 22 45:02 en personas pero le diría que han ve estará mañana explicarlo pero

Voz 3 45:10 pero bueno bueno pero aquel latido y el día que tengan un chiquillo en la chiquilla este chico jamás supo hacer mismo pero jugamos

Voz 22 45:20 estoy se bosque si no lo sabía ahí está el dato claro es clara y Bruno Alemany esconder el Castellón

Voz 1610 45:31 vamos a Chapman va en sería me me lío con estas

Voz 3 45:34 Manel sacristía está flipa que os podré decir toda la alineación de jugando Alfaro y bueno vamos con triunfitos otro es que se esfuerzan mucho son los críticos de Operación Triunfo está el youtuber mal Wert ochenta y ocho a mil suscriptores que ha empezado dos mil dieciocho y él tiene que hacer la crítica de las primeras actuaciones

Voz 1 45:56 con la Review

Voz 50 46:00 este tío

Voz 1 46:02 en este momento Rodrigo Rodrigo demostró interés vocalmente mucho potencial ahora la actuación

Voz 22 46:22 con una mierda

Voz 3 46:28 sí sí comentarios Congo Jerome millennials bueno cuidado con él Emma ha hecho creo que Villarejo tiene grabaciones a ver qué dice usted que es muy fan de noté pero que lo hace porque si no no vives buenas tardes

Voz 1610 46:41 anuncio que tengo contacto una de las participantes de OT la conozco y es amiga lo de ahora lo puedo decir lo que vamos a saludar rápida que a nuestros dos concursantes Lloyd al campeón la semana pasada Sebastián segunda semana qué tal Sebastián hola buenas tardes mios muy bien sí

Voz 1220 47:08 David Blanco se he dicho antes que es muy fan mío lo cual ya lo otorga una pequeña ventaja antes de empezar está en Miami nada más y nada menos que hace dos meses hola David

Voz 1610 47:18 qué te horas ahí pero es que me da igual con lo cual se vamos a espera tu Juan David

Voz 1220 47:28 el desafío David he elige padrino o madrina

Voz 8 47:32 pues Carles Francino si Sebastián

Voz 1610 47:39 a ver si en ese pilar Pilar Pilar que si quieres perder cualquiera de los especialistas te vale venga vamos por David bueno pues a lo tonto ya sabéis ya lo hemos comentado estamos en otoño

Voz 1220 47:58 de muchos árboles pierden sus hojas Pedro

Voz 1610 48:00 de los Pachón efectivamente ha estado hablando de ello ojo pero

Voz 1220 48:04 esto de la caída de las hojas es una muerte o un suicidio todas las viviendas que te quiero decir que las hojas se mueren y se caen o es el propio árbol el que las hecha esto es muy poético David Sinclair diría que es hija

Voz 22 48:24 es una una bueno no suicidio

Voz 1610 48:27 López árbol arroja la son las debido a la sequía fisiológica cabra no pueda hacer llegar agua hasta sus hojas

Voz 1220 48:32 sí para no secarse del todo dice aquí somos muchos

Voz 1610 48:35 hojas preguntas me pregunta pago tenga una fácil David

Voz 1220 48:40 dime tres palabras que RIM con otoño

Voz 8 48:45 balón yo he guió Meroño quedado ciudad retoño

Voz 22 48:53 bueno bueno

Voz 1610 48:54 de esta crisis bien el año que viene efectivamente muy bien venga se ha jugado la Supercopa de baloncesto este fin de semana que él ha ganado al Real

Voz 1220 49:03 Adri del Baskonia o el Indautxu de Bilbao ya estamos el Real Madrid el Real Madrid una vez más pregunta

Voz 1610 49:11 muy molesta me voy a poner serio

Voz 1220 49:13 no porque no pueda parecerlo porque he leído un informe además yo creo que hoy habéis hablado también el alcohol bueno un informe escalofriantes sobre los efectos del alcohol que según la la organización de la salud el alcohol está detrás de la muerte de cuantos millones de personas al año de un millón de dos millones o de tres millones yo creo que sí pues yo diría que de yo no voy tres Jilin más tres millones trescientos años de verdad te voy a decir tres causas de mortandad que tiene el alcohol causa como causa principal quiero que me digas cuál es la más importante vale a ver una las enfermedades cardiovasculares dos las patologías digestivas tres los accidentes de tráfico

Voz 8 49:57 hombre las enfermedades cardiovasculares

Voz 1610 50:01 no los accidentes de tráfico veintinueve por ciento al aquí para echarte pregunta

Voz 1220 50:09 más claro si voy hay hay que felicitarlos va a gustar a Catherine Zeta Jones

Voz 1610 50:14 vamos a sí bueno me han sorprendido al ver la edad Koke bien los ha quedado ver la edad que es

Voz 1220 50:21 es más joven de lo que yo pensaba vale pero cuántos años crees que tiene Catherine Zeta Jones David te doy dos dos años arribados años abajo

Voz 8 50:30 bien de cuarenta y ocho

Voz 1220 50:32 muy bien cuarenta y nueve muy bien tampoco está mal su marido al que vimos en la entrega de los semis recuerdan quién es su marido pobre Michael darle Michael Douglas ese señor que eso por cierto duple setenta y cinco y los cumple hoy la pareja donde nació en el mismo día del cumpleaños bonito el AZ igual te sirve de pista para decirme la película que hizo Catherine Zeta Jones con Antonio Vendée

Voz 51 50:56 tras el forro el muy bien lo que dijo el zorro cuando no pudo llegar a las uvas se hombre aguar You son los que están verdes

Voz 1610 51:10 tan verdes muy bien y por último a no hemos hecho doble y eso bueno venga va paso está la de verde esta doble atentado pregunta

Voz 1220 51:18 que cuántos haber David cuántos animales del tamaño de un zorro caben en una ballena Montón cuanto saca ya Francino que ya se habla de stock cuántos animales del tamaño de una ballena a vale tiene una ballena para trampa

Voz 0230 51:39 en una entrada ya avisa estás hay

Voz 1220 51:42 en cuanto mal es del tamaño de seductor rosca venir una by ahora mismo hay a miles de niños en los coches diciendo la respuesta llena ballena cuántos van a cabe si va llena

Voz 1610 51:55 pues todos te mereces crucero sí allá cómo va a comer no no no Valle en la sí bueno te vamos a dar el doble por la anterior la de Francino claras dos tres cuatro cinco y bueno siete ocho a ver esperamos dos ha fallado estrés ha fallado tres y una de cada ocho ocho ocho siete que con doble pero la doble doble para siete y medio venga que no me da tiempo Sebastián hablemos de cine Pilar al rebote hablemos de cine está celebrando el festival de San Sebastián que este año ha dado el premio Donostia

Voz 1220 52:40 a toda la carrera a alguien que cuyo talento es inversamente proporcional a su tamaño de quién hablamos

Voz 8 52:48 yo me voy a fiar de Pilar Pilar Danny De Vito

Voz 1220 52:51 mire pero muy bien pregunta de ole tu Chacho Ésta es decir ocho va dirigida al guionista de la película Vaya par de gemelos en la que Danny De Vito es hermano gemelo que hay que tener imaginación súper cachas de quién

Voz 52 53:07 no sé si es Schwarzenegger

Voz 1220 53:10 Schwarzenegger pero sexo atención sé que es muy difícil te voy a pedir que del estrés Schwarzenegger pero te voy a dar hasta tres errores tras vale para tú te equivocas yo te digo venga tenga empezamos dale

Voz 8 53:24 sí sí me doble si re

Voz 1220 53:29 para para para no era para para después de la Z es la eh no es la N vale un fallo sigue después de la eh

Voz 8 53:37 después a ZP en sí otra en

Voz 1610 53:41 no no hay otra en sólo hay una en es una eh no puede fallar más Schwarzenegger te queda

Voz 8 53:47 pues de la fe

Voz 22 53:52 mano firme ya has dicho je je je je hablando de A

Voz 1220 53:56 no se ha sabido que hace veinticinco años mantuvo una guerra sucia con el otro gran machote del cine americano hombre con quien Perera Schwarzenegger cree enfrente siempre que te imaginas otro cachas

Voz 51 54:10 con el de Rambo eso cómo se llama de Rambla no siento las piernas

Voz 1610 54:16 claro es que la voz ahí bueno vamos a responder de Rambo medio punto y medio punto medio punto a punto es Sylvester

Voz 8 54:25 estás

Voz 1610 54:25 vale están en casa bueno venga hasta luego nevar en efecto doble bueno

Voz 1220 54:34 dicho doble doble vale hoy cumpleaños sesenta y ocho años cumple Marc Jamil mucho dirá quiénes Jamis mítico personaje estelar ha hecho eterno a Hamilton

Voz 8 54:46 Sebastián pues no tengo

Voz 1220 54:50 pues no te voy es dar Luke Skywalker Esquerra ya he oído por aquí un look no venga mira hoy también es el aniversario del primer título de Fernando Alonso de Fórmula uno Hoy se cumple hoy se cumple unos cuantos de fueran Brasil hace años hace años pero cuántos años pista el número tiene rima o

Voz 8 55:12 pueden ser quince quince tiene rima

Voz 1 55:16 si hace años

Voz 1610 55:22 perdón perdón dijo a no era trece trece el mejor amigo televisivo de Fernando Alonso se llama Antonio Lobato vale pero como se llamaba el mejor amigo de los hoy Jodie ahí ya vulgo al muy bien venga va va va va va a mí

Voz 1220 55:41 eh hace poco se comentó la noticia saudí las mujeres por fin podían conducir bueno pues ahora circula otra esas cosas que que no había pasado nunca ahí alucina es claro que que que ha pasado en árabe a vivir que ha dejado presentar el telediario privadas que iba a dar tres opciones pero me vale está también vale perfecto sabes lo sabes todo lo que es el claxon no que copiloto no he dicho alguna vez al piloto y bueno pues yo nunca no se ha mostrado contrario DGT acaba de pues este nombre viene de una empresa inglesa que los comercializaba claxon no vale pero claxon aunque es con k por cierto viene del griego y en ese idioma en griego claxon significa tres opciones Aller está grito o cuidado que te pillo ovillo gris todo perfecto muy bien por última pregunta

Voz 1 56:32 pregunta

Voz 1220 56:35 indio dio un pato nace en el mismo día al cabo de un año quién es mayor

Voz 8 56:45 de da la misma pero de tamaño el niños

Voz 1610 56:48 tú has intentado

Voz 1220 56:53 es un niño y un pato al cabo del año que en el mayor es el pato porque ya tiene años

Voz 1 56:59 y pico

Voz 1610 57:02 muy bien muy bien muy bien

Voz 22 57:04 no no no no no es verdad

Voz 1220 57:07 además es víctima ha sido de cuatro

Voz 1610 57:11 no sé si no tenemos un empate siete curioso bueno a eso se refería no se está haciendo gestos Nerea como que lleva la contabilidad es igual vamos a muerte súbita de da Vinci Sebastián muerte eso