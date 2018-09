La Ventana (25/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias la ministra de Justicia se han marchado ya del Senado donde comparecía en la sesión de control al Gobierno donde ha escuchado como era previsible peticiones de dimisión desde la bancada del Partido Popular esta tarde va a tener lugar su reprobación gracias a la mayoría absoluta que tiene el PP en la Cámara Alta

Voz 1915 00:25 la sesión de control ella no ha hablado de las grabaciones de la comida con Villarejo y con otras cuatro personas más varias compañeras de Gabinete allí el aludido en una parte de esa conversación que se ha conocido hoy el ministro Grande Marlaska han salido para arropar y defender a Dolores Delgado esta tarde en el Senado hay dos voces más en las últimas horas Alberto Pozas

Voz 0055 00:42 Nos qué Esther buenas tardes primero ha sido Grande Marlaska quién ha enterrado el hacha de guerra con un abrazo dentro de la Cámara Alta después ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo quien ha afirmado que Delgado Se mantiene perfectamente dentro del Ejecutivo y ahora han sido la ministra portavoz la ministra de Hacienda Isabel Cela y María Jesús Montero las que han salido en defensa de su compañera de gobierno

Voz 2 01:01 el Gobierno mantiene tiene confianza plena en la ministra pues que sea pero al darme más al Gobierno una manipulación

Voz 3 01:09 trabajamos cada día para los ciudadanos de esta mañana mi comentario a propósito de ese dije de forma expresa que era una magnífica ministro hay una gran persona y creo que ella ha pedido la comparecencia a petición propia para dar explicaciones y creo que de Justicia tal como su ministerio reza el esperar aquella de las explicaciones que considere conveniente

Voz 0055 01:29 la polémica por las conversaciones de Dolores Delgado con el comisario Villarejo se han adueñado de la primera mitad del pleno senadores populares han golpeado las mesas pidiendo su dimisión el presidente de la Cámara ha tenido incluso que pedir orden para poder seguir Donald Trump

Voz 1915 01:41 en la Asamblea General de la ONU el presidente norteamericano ha defendido sus políticas y lo que ha hecho en estos dos años más que ninguno según él lo que ha provocado algunas risas durante su intervención Nueva York Marta del Vado

Voz 2 01:51 buenas tardes ganan trampas esas políticas las que luz tras son bélica para garantizar la seguridad bien crecimiento económico

Voz 4 02:01 de hecho Aznar clavado con Mas

Voz 2 02:06 la ha anunciado consta dormidos no participaran al pacto global sobre inmigración de la ONU han difundido sin dependencia energética en el transporte denuncias insisto en que para reducir la ayuda internacional de Estados Unidos para dársela a sólo a los países amigos con los que compartan intereses ha criticado a la Corte Penal Internacional y asegura que va a recortar la financiación a los las azules Beltrán que ha llegado tarde a la Asamblea ha tenido que retrasar su discurso ha pedido a los líderes mundiales que aíslen a Irán mientras exista la amenaza de que consiga armas nucleares mientras sigue interfiriendo en otro país

Voz 5 02:38 el teniente próximo como en Siria y titular del deporte Toni López buenas tardes

Voz 0313 02:41 es sedán Lester buenas tardes el Comité de Competición no

Voz 6 02:44 era la tarjeta roja al inglés del jugador del Barça cumplirá un partido de sanción por su codazo a Pera Pons es información de Adriá Albets recordemos hoy a las ocho de la tarde Empieza Carrusel deportivo por onda media ya aplicaciones móviles con el inicio de la jornada seis Icon España haber Gekko del Mundial femenino

Voz 7 02:57 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 8 03:05 ese Real Madrid

Voz 1915 03:07 la Comunidad ha pedido al Ayuntamiento de Madrid la cesión de la residencia Palacio Valdés de Tres Cantos para acoger a menores no acompañados el Gobierno regional que durante el pasado mes de agosto criticó al Gobierno de Carmena por intentar utilizar esta instalación sin licencia para la acogida de refugiados quiere que el consistorio le ceda este espacio para resolver el problema de sobreocupación en el centro de primera acogida de Hortaleza tal y como les venimos contando ese centro está masificado Podemos ha pedido la reprobación del director general de Familia Menor y ha registrado en la Asamblea una proposición no de ley en la que además solicita su dimisión la diputada Isabel Serra

Voz 7 03:38 esto es algo que el Gobierno lleva mucho tiempo

Voz 0159 03:41 tratando de ocultar eh es algo que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo por el parte del grupo parlamentario Podemos por el resto de grupos de la oposición y ante eso como digo el Gobierno lo ha tratado de ocultar y ha tratado de criminalizar a estos niños y niñas

Voz 1915 03:56 metro ha retirado ocho trenes de la línea cinco cincuenta vagones en total del modelo dos mil en los que se ha detectado amianto la Comunidad asegura que no hay riesgo ni para los trabajadores ni para los usuarios pero la plantilla del suburbano critica la inseguridad de las instalaciones escuchamos al portavoz de Comisiones Obreras Alfonso Blanco y al vicepresidente de la Comunidad Pedro Rollán

Voz 9 04:13 queremos que cuanto antes signifiquen en la totalidad de de las piezas de El tren que contienen amianto que no podemos estar todas las semanas quince días con un elemento nuevo que contiene amianto porque es que seguimos

Voz 10 04:24 no Amer se de del material

Voz 11 04:27 que se trata de una presencia prácticamente

Voz 12 04:31 eh sin éxito

Voz 11 04:34 ante lo cual no quita que lógicamente se van a realizar todos los controles como no podía ser de otra manera lo que sí podemos es trasladar total de absoluta tranquilidad

Voz 1915 04:42 el sol y temperaturas más bajas este martes en la Comunidad de Madrid a esta ahora tenemos veintiocho grados en el centro de la capital pues esto ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com sigue La Ventana y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete a las seis en Canarias

Voz 8 05:06 al ese vicios informativos

Voz 13 05:15 qué te pasa después que llevo veinte veces diciendo lo mismo Yes de un sábado pues aprovecho para decirte que he llamado línea directa y tengo el mejor seguro de coche a un precio increíble porque no llevas tú miras veintiuna veces llegas tarde todos los abren Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero consulta condiciones en línea directo punto com una compañía Bankinter

Voz 14 05:40 en quince es un quince me lo dices a me lo cuentas Diego y te lo cuento sólo mañana tenemos un quince por ciento de regalo en Hipercor y El Corte Inglés en To Do y cuando te digo en todo en todo

Voz 8 05:51 sólo mañana estrena otoño con un quince por ciento de aplicarlo en Hipercor y El Corte Inglés quince por ciento en todo lo que compras con tarjeta el Corte Inglés en en el mismo lugar Hipercor y El Corte Inglés

Voz 0867 06:03 Otero siente la libertad el viento en su cara

Voz 4 06:06 uu Mutu pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 15 06:09 eh tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenido

Voz 0313 06:20 dos condiciones en Mutua punto es

Voz 15 06:23 ah sí

Voz 16 06:24 Hermanos Díaz llegó a ser la estantería más grande del barrio tal vez fue por el carisma de la mano pequeño seres Brito del mayor o por la moda de la aguacate y los dedos lo que siempre han tenido claro es que contar con un buen asesoramiento y con Vodafone One Profesional les ayudaría a informa te en el catorce cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital ready

Voz 14 06:44 desde ese momento en el que busque otra vez

Voz 8 06:46 han vuelto a cobrar de más que tuvo otra vez a reclamar ellos otra vez escurrir el bulto pues nada otra vez es ese es un momento legalizadas

Voz 17 06:56 liebre desde diez euros al mes tinte el poder de contar con un abogado tantas veces como nueces

Voz 8 07:01 este es llama gratis al novecientos cien seis

Voz 17 07:03 seis tres

Voz 18 07:05 sí oye papaya tengo una solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa vivir instalarnos una alarma porque

Voz 19 07:12 la alarma si alguien intenta meterse la alarma salta Securitas Direct avisa a la policía hay pueden echar el intruso de la casa

Voz 8 07:18 protege lo que más importa consecución

Voz 20 07:20 te has directo la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto eso

Voz 21 07:31 todo comienza con la ilusión de imaginarlo para sentir la emoción de conseguirlo la alegría celebrarlo llega cuyo de tenerlo entre las manos tendidas para

Voz 0867 07:42 todavía estás a tiempo veremos son los más prestigiosos galardones de Radio y Televisión que se concede en España entre impresa

Voz 22 07:51 los Ondas junto con e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica hay música Premios Ondas vive cada momento

Voz 5 08:05 sabes dónde estudiar tu máster en dato

Voz 8 08:07 hay batas Angels la Universidad Internacional de Valencia te ofrece programas de vanguardia con clases online en directo y un asesor personal durante

Voz 0867 08:15 todo el curso llama al novecientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco ochenta y seis e inscriben la apertura de expedientes gratis hasta el cinco de octubre el International de Valencia ahora en las aves

Voz 23 08:31 los jornada entre semana martes desde las ocho una hora

Voz 0867 08:35 menos en Canarias por las aplicaciones de Carrusel deportivo y Cadena Ser nuestra web Cadena Ser punto com y la onda media España

Voz 23 08:43 el Real Sociedad Rayo Vallecano Atlético de Madrid Huesca el tercer partido de la selección femenina de que España Bélgica el tras escuchar en Carrusel Deportivo

Voz 8 09:13 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:17 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias no hace muchos días que repasábamos aquí en nuestra cita diaria con la historia la ajetreada vida de Juana la Loca y Felipe el Hermoso una pareja sin una extraña pareja por muchas cosas bueno pues hoy Nieves Concostrina nos trae detalles sobre la muerte del del hermoso

Voz 4 09:37 en la Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 09:54 no a Felipe I rey de Castilla duque de Borgoña hermoso él siguió al pie de la letra la chulería que siglos después soltó los jovenzuelo actor John Derek en una peli de Nicholas Ray esa que dice vive deprisa muere joven y deja un bonito cadáver Hinault no lo dijo James Dean Felipe el hermoso cumplió con esa hoja de ruta y el veinticinco de septiembre de mil quinientos seis dio por terminada la juerga en este barrio con sólo veintiocho años todavía guapo sucedió a las dos de la tarde en la famosa Casa del Cordón de Bush los mientras su mujer la reina Juana más dislocado ha de lo habitual se agarraba su cuello diciendo que nadie lo despertar lo lo de que falleció por beber un vaso de agua fría en plena sudadera tras un partido de pelota no cuela con eso como mucho una faringitis que lo envenenar a su suegro Fernando católico porque estaba del yerno hasta el cachirulos y no le quería dejar la Corona de Aragón puede aunque seguramente lo que es lo llevó por delante fue la peste pero sea como fuere el Rey Fernando J cuando se enteró de que Felipe el Hermoso había atascado con Felipe muerto y Juana embarazada de su sexto hijo hijos la cabeza del revés en parte por genética en parte porque su marido había sido un gamberro y en parte por la presión política para que soltara el poder su padre el católico Fernando vio el cielo abierto para iniciar a un acoso implacable hijo que me de hecho el Reino que tú solo no vas a poder hija que eres muy joven tienen mucha faena con los niños hija que mira que tú no estás bien y encima Juana se lo puso fácil porque se empeñó en enterrar a Felipe en Granada se tiró tres años dando tumbos con el cadáver por Castilla en uno de los más excéntricos peregrinajes fúnebres que se conoce pero allá por donde pisaba Juana allá se plantaba su padre niña fiera para casa que no a casa que dicho que no hasta que consiguió en cerrarla en Tordesillas donde terminó de perder la cabeza pero feliz porque Felipe el Hermoso siguió a su lado hasta el final de sus días

Voz 21 12:42 oye Joyce yo tan triste y tan absurdo a la de lo de la pobre Juana la Loca cuyo estaba pensando que viene encarnó el papel Pilar López de Ayala en una película al año dos mil uno que no es actriz mañana se lo está en San Sebastián ahora de momento tenemos una cita con la Ventana de la tele esto no ha ocurrido nunca tiempo derrotas

Voz 0867 13:07 un comité de bienvenida a tener éxito Franco y cargados la monarquía pospone cachondos aparece procederán

Voz 25 13:15 en el choque de una ola de aire siberiano por el este con las borrascas que penetran desde el Atlántico

Voz 8 13:21 es que me encanta mirar a los aspersores esfuerzan Aguado la Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 5 13:39 Roberto hoy a viajar a Madrid para los políticos nada hay de verdad eh

Voz 7 13:47 cuánto me costaba mucho cariño

Voz 5 13:49 yo sí está en Francia la verdad hasta el normalmente en Valencia pero que no me importa nada

Voz 21 13:54 estamos bien en Valencia que la radio permite esas cosas hoy hablando de Valencia me estoy acordando del mensaje que me envía este ayer con la historia de de Jorge Martín Jorge Martín la eficacia del rock roja y su doble querido tipo músico de éxito en España enfermero cuidador en Noruega cuida a su mujer incluida gente con

Voz 0313 14:13 con Alzheimer la verdad que la historia podría inspirar una serie una película de momento tiene un documental

Voz 5 14:18 por lo comentamos el Norwich

Voz 0313 14:21 pero hay unido además que nos conecta con la con la tele porque al alzhéimer por desgracia nos iguala eh de alguna forma unos igual a todos es transversales global no conoce ni de clase ni de galones ni de nada te puede pegar siendo una persona muy buena te puede acarrear

Voz 5 14:36 siendo un lomo que cuando se lo dicen pues lógicamente se preocupa que te quiere saber más

Voz 26 14:52 cuánto tiempo Meca

Voz 8 14:53 de que eso está usted entrando en la segunda fase de la enfermedad

Voz 27 15:05 no es que aunque todavía podrá recortar perfectamente momentos de su pasado poco a poco irá unirán en los más recientes cosas cotidianas lugares fecha miremos tras reconocer las caras de familiares de personas queridas eso hará que se sienta con foso recitales pueden Quindós habría alentado Cycle aunque está dividiendo es muy duro en aunque sin eran con unos buen toro y el Alzheimer es ingobernable y interviene

Voz 26 15:34 sí señala

Voz 0313 15:40 el señor bandera que de señor tiene poco con un poco es más bien señor feudal es un narcotraficante es el personaje central de la nueva serie de Telecinco que anoche se estrenó con un gran resultado más de tres millones de espectadores más del veintidós por ciento de cuota de pantalla y con un título vivir sin permiso que da pistas ya desde el comienzo es muy peligroso vivir sin permiso

Voz 28 16:09 cuidado eh bien ya estaba bate ahora esto ya es como este habrá es que diez compromisos porque gente que olvida que viene con permiso

Voz 8 16:47 vamos a comer pulpo que deban Madero

Voz 21 16:55 pobre tío Aitor Gabilondo buenas tardes hola buenas tardes cómo se te ocurren esas cosas hombres con una cadena y que no hay manera humana de parir de ser Pere

Voz 5 17:04 María arranque la primera bueno empezar lo más iba a decir más arriba o más abajo debajo del agua sí sí

Voz 0313 17:12 has enganchado a las drogas eh toro

Voz 5 17:14 enganchados por Felipe VI bueno es están a la orden del día digo aquí no tenía otra pregunta Ana

Voz 0313 17:24 que sepan lo los pocos que no salió de agua eh que no sí que no es exactamente una una serie o no sólo una serie de Alarcos tampoco es una historia basada en el Alzheimer cada uno que lo defina como quieras mucho más ese es un ejercicio de luchas de poder es un drama familiar la familia es el territorio más fértil para contar historias y hay ocurre de todo no y lo iremos viendo a medida que avance pero el drama familiar sería

Voz 29 17:50 haga familiar es una familia peculiar porque es verdad

Voz 0313 17:52 que el patrón el patrias

Voz 29 17:55 de la familia es un narcotraficante un narcotraficante una persona que hizo su dinero a través del narcotráfico ya cuando está en el momento de ya de digamos de blanquear su imagen de dejar su legado ya no quiere problemas ya ha ganado a todos los enemigos habidos y por haber les sobreviene un enemigo inesperado que es el alzheimer que se resiste a que eleve a ven a perder esa batalla y esa lucha por por contra la enfermedad IBI por la sucesión de su poder es de lo que ahora seria

Voz 5 18:31 vamos a saludar a los cabezas de familia no a los padres no son José Coronado Pilar Castro buenas tardes eran serias de José María muy bien la barba muchísimas

Voz 4 18:42 verdad es verdad

Voz 30 18:45 pues anda que cuando lo leímos

Voz 1037 18:48 con ese nombre Nemo van de ir a Marino de nacimiento pedía barba no no les pusimos con pipa y gorros

Voz 0313 18:57 el patriarca total esto eh

Voz 7 19:00 malo malísimo eh

Voz 1037 19:02 es el rey de la técnico de la comarca es un nombre con un poder tremendo no solamente en en bienes inmuebles sino en lo que es la gente de de de oeste este esta comarca de ficción que que ha escrito para mí brillantemente Aitor Gabilondo hizo un así siempre

Voz 0313 19:24 oye Pilar y una mujer lo digo por el papel por lo que vimos en el primer capítulo Mariola lleva ventaja porque ha visto más pero yo hablo como espectador normal

Voz 7 19:32 no voy a hacer es es como otro un agujero en el

Voz 0313 19:34 unas circunstancias en un en un ecosistema como éste con un al lado se limita a verlas venir y pasar de puntillas

Voz 31 19:42 eso no a ella o a la garganta traga traga mucho además es es una mujer enamorada de que era su mayor pero sí lo no

Voz 0313 19:52 esto del agua pero hasta ahí dudando si bajar veces está guapa guapa oro

Voz 5 19:55 pero no muy correspondida precisamente

Voz 7 19:59 Zidane no siente que la de su lugar entonces ella lo quiere coger a través de sus hijos

Voz 0313 20:05 pero lo de la sangre lo tiene muy claro lo tienen claro

Voz 7 20:08 sí sí porque también el negocio familiar era de ella claro entonces que se a ella a él para que para que todo siga adelante

Voz 0313 20:17 no de contar lo de ayer no es que me diario

Voz 7 20:20 Bayern y que ayer sí porque aquí no lo había visto

Voz 5 20:23 es una me mira no puedo contar nada empieza con lo que el spoiler no puedo no puedo contar nada ayer

Voz 7 20:28 a ver si ves que tú siempre has con ventaja porque siempre has visto el capítulo antes que les afectan pero ayer como ya Treno puedes decir lo eh LLeras malo malísimo que tiene Alfredo

Voz 1037 20:36 lo malo malísimo tampoco el malo malísimo mayo Miami hace bastante hace tiempo no no no es un hombre con muchísimo pregunta de poder pero también es bueno buenísimo

Voz 7 20:47 está muy bien el día muchísimos puestos de trabajo

Voz 1037 20:50 el hace feliz a mucha gente no creer

Voz 7 20:52 esto desde luego es un buen padre de familia

Voz 1037 20:55 lo que preocupa al máximo por por su familia no pero le ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir no puede huir de sus fantasmas del pasado que les siguen y ahora en este momento en el que tiene la disyuntiva no puede contar que tienen esto porque inmediata que tiene encima los buitres sale echarían encima pero si tiene que siempre a pensar en en delega su poder y busca entre sus hijos que son cuatro los que hay ahí

Voz 5 21:20 empieza Alargue rave tronos aquí está aquí tenéis está está muy líquidos en su personal este dato es mérito del tú déjame déjame compartir esta este doble plano de del personaje de de José Coronado dice está en crear puestos de trabajo para saber el discurso con motivo del Día de la Fiesta del discurso lo lo diré traduciendo un poco en imágenes

Voz 28 21:45 ni hablar de oeste donde nací

Voz 4 21:49 empecé a trabajar en lo que a todos nos une aquí en Galicia

Voz 28 21:57 el mar ha llevado el pan a nuestras casas desde siempre es señor los hemos buscado la vida pescando construyendo los mejores barcos o transportando mercancías más Ramiro mercancía que debió voy a ganar creo que toda mi vida y ahora que puedo mirar atrás puedo deciros que mayor capital digo esto sí es su gente eche gente leal de palabras siempre dispuestos a echar una mano un compañero especialistas el trabajo en equipo y que la hay una cadera a organizar presumir empresario mira desde tres personas que se dejarían portar una mano porque

Voz 5 22:32 bueno idear la Premier

Voz 28 22:36 también hemos apoyado infinidad de proyectos sociales desde equipos de fútbol escuelas Pussycat centros para personas mayores o perdido sólo sirve si está en buenas manos lo llena de satisfacción que saben que todo esto lo ha hecho por los mismos

Voz 4 22:51 bueno pues

Voz 5 22:55 ha faltado el orgullo y satisfacción solo porque sonreír sonreído alguna forma es verdad que cada oeste

Voz 7 23:02 oye tú el otro día hablaba así que el el Alzheimer estamos acostumbrados a ver a personajes con ausente que son buenos pero poco acostumbrados a ver a personajes que padecen la enfermedad que son malos por tanto la empatía es mucho más difícil

Voz 32 23:14 muy bien contado en el capitulo

Voz 29 23:17 bueno yo yo es que es lo que más me llama la atención de esta historia porque es verdad cuando hablamos

Voz 7 23:22 estas de Manuel Rivas no lo hemos dicho la ideas de Manuel Rivas que está volando el pobre

Voz 5 23:27 bueno está bailando con un avión un avión tampoco hay más sitio

Voz 0313 23:35 no está presente el tono estable

Voz 29 23:38 pues sí a mí me llamaba mucho la atención por eso porque porque puedes normalmente se asocia al Alzheimer es una enfermedad asocia a perder el recuerdo de tus hijos tus buenos momentos pero también hay malos momentos en una vida larga y en y en una persona como Nemo bandera pues muchísimos no entonces bueno pensé que eso tenía muchísimo interés me acordé mucho de Pinochet de os acordáis que sí que sí se ha acordado a que había tirado bueno el no pero bueno habían llegado había ordenado ordenado tirar a personas desde aviones no ir pensé que hay daba mucho juego esa paradoja es lo que con lo que jugamos durante toda la temporada

Voz 0313 24:15 acabaremos enfatizando con con yo creo que lo pongo las cosas dura para yo creo que

Voz 29 24:20 acabaremos entendiendo al ser humano al que él va a ir llegando debido a la enfermedad el tiene tiene que hacer las paces consigo mismo y con el entorno antes de perder los recuerdos los buenos y los malos es una cuenta atrás

Voz 7 24:36 esto sabéis formado Davis firmado ya una especie de pacto entre ambos de creación ni el otro día lo decía el otro día lo decía Aitor que ya en fin que coronados tan su vida no

Voz 1037 24:47 si la estancia es decir cuando desde periodistas

Voz 29 24:51 estas me pone los cuernos con Urbizu pero sólo eso

Voz 5 24:55 en granito por un gran entre exacta como si fuera ahora te voy a resignarme ese grito bueno si no no lo digo por el físico lo digo por el talento

Voz 0313 25:07 hoy esa frase como está como están todos como está Luis era el iba a decir la palabra sicario no es exacta Nos precisa

Voz 0460 25:14 el el el sobre

Voz 0313 25:18 a su mejor viajó Mariano cuando cuando coronado le dice que cuando no reconozca un tiro se acerca poeta dice pues te lo prometo Romero tras lo cumple

Voz 29 25:30 sí

Voz 5 25:31 bueno mira mira a Nina se llama todavía me acuerdo Filaret Titín llega esto

Voz 7 25:42 ya cuando está coronada en el proyecto de siempre no lector claro se se cese si esa gesta ya ya sé que es un poco también gracias a Jose

Voz 5 25:55 sí

Voz 7 25:55 trabajamos juntas es por tu bien también queríamos trabajar juntas

Voz 5 25:58 no quiere Pilar tú tu talento también ayudar muchas a pesar de ser rubia con ojos

Voz 0313 26:07 hemos escuchado en el momento de celebración de los sesenta años estaba rodando con sesenta años ofreció

Voz 1037 26:12 ellos no justo justo los estaba cumpliendo ahí en esas fechas justo me Prado pues la semana anterior

Voz 0313 26:17 la pasada canutas en la salud hace un tiempo te ha ayudado en algo

Voz 1037 26:21 no sabes cómo no pero yo era para para

Voz 0313 26:23 el personaje un poco brutal brutal porque a mí

Voz 1037 26:26 yo justo esto empezando empezando la serie yo a tres meses desde que mediado el infarto y el infarto parece que es bastante normal la gente que el infarto que a los dos o tres meses tenga una depresión sí cuando ya lo ha superado de todo lo que ha pasado te metes una depresión tremenda así me pasó yo me había reído siempre de la gente que habla de la depresión y decía nada tú busca trabajo humo ocupa T que verás cómo se te quitan las tontito

Voz 5 26:50 yo cuando estoy mal pues cuando

Voz 1037 26:54 le viene te viene y es terrible bueno

Voz 33 26:57 eh eh no podía huir de mi realidad

Voz 1037 26:59 entre ellas estaba mi trabajo por supuesto y lo que hice fue utilizada analizar mi propia depresión mi propia angustia en la que tenían o que podían ser muy muy parejas desde luego era ir evidentemente mis circunstancias eran más amables que las cadenas de Nemo que que al fin al cabo yo pues no como muchísima gente me pusieron un extensivo tan feliz no es sin embargo el Alzheimer pues es hoy por hoy irremediable no

Voz 0313 27:23 hay un momento ayer en el primer capítulo de de de de angustia que transmite y de desesperación la llamada a la doctora Emma Stone fragmento cuando bajo la lluvia incluso si están intentando encajar como agarrarse a ella algo de como última esperanza no

Voz 1037 27:37 sí es negar la evidencia y luchar con lo que está acostumbrado porque piensa que está ahí no por porque si él ha tenido que convencer a muchos muchos enemigos durante cuarenta años para ser quién quiénes entonces claro siempre le queda la duda de que les puedan estar haciendo la zancadilla cuando más alguien empieza a sentirse débil pues todo se magnifica sin sin duda

Voz 0313 28:00 Pilar cómo va ese acento gallego tú a ver

Voz 5 28:02 ahí sí te pega muy rápido maravilla la gente gallegas maravilloso y tenemos un equipo gallego increíble no ya ha sido un descubrimiento así lo comentarios que buenas la serie que viene por dónde va ir

Voz 0313 28:16 te dices jode pero hablo como han puesto a los hablamos a llegar los gallegos cuando nosotros no nos dice nada a Peres casi siempre eso eso es Aitor lo tuviste en cuenta o en algún momento sopesar este ustedes

Voz 29 28:28 los Open hablamos y tome la decisión yo

Voz 0313 28:31 que es me tirar para adelante clara Si bueno no puedo todos los catalanes

Voz 5 28:38 sí sí sí Ferraro que no no no nadie diría que sí

Voz 29 28:44 no no es egos no si no no no vamos no me intentó justificar nada es una decisión

Voz 0313 28:48 no os propongo hay que tomar tantas decisiones cuando

Voz 29 28:51 es una serie que ésta es uno a veces aciertas a veces no yo creo que hemos acertado eh ya está hubiera sido mucho más caricaturesco e estamos hablando de un reparto en el que prácticamente todos son muy conocidos hubiera sido demasiado forzado como dice Pilar cantaría respecto a los mot

Voz 7 29:09 la os deseamos actos gallegos que las

Voz 29 29:12 por ello Telecinco

Voz 7 29:14 cerrado una segunda temporada sin haber emitido la primera que eso es

Voz 32 29:18 es una puesta a punto

Voz 7 29:21 solita en el panorama audiovisual

Voz 29 29:24 locos lo que les pasa no yo quiero creer que no que están súper cuerdos y que le ha les ha gustado mucho la serie que han renovado no sabe realmente si el otro día a día jo Paolo que es la primera vez que lo hacen nosotros estamos orgullos y es verdad pensamos que la Historia con una temporada no terminaba ahí historia que hemos empezado narrar que es la de su familia que necesitábamos más capítulos y es lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo yo Deco

Voz 7 29:50 es que el otro día hoy en rueda de prensa un encuentro con la prensa Basile le oído muchas veces y nunca le había oído defender con tanto fervor ha con tanta pasión y con tanta emoción una serie no sé si es por el trasfondo realmente del tema porque es una apuesta personal porque me parece

Voz 29 30:08 León realmente insólita no con ejecutivo de una cadena

Voz 7 30:11 como él ha puesto de una manera tan seria como les gusta personalmente sí pero yo le he oído muchas veces bien

Voz 1037 30:17 muchas han sido ya es decir

Voz 29 30:20 es un proyecto que Jose

Voz 7 30:22 si ganaba llevan hablando

Voz 29 30:25 estos años cinco años cinco años

Voz 0313 30:28 es algo que era más recientes Dios también tomo

Voz 1037 30:31 luego se mezclaron tarde las meriendas pero esto era una idea original la del Alzheimer de de de Basile y me dijo quiero hacer contigo en cine momento se juntó el libro Aparicio apareció Aitor fue cuando pues juntamos la merienda sí crearon

Voz 29 30:50 lo vas trabajando tanto tiempo tantos años intentando pues unir fuerzas y de repente ves el resultado y siente satisfacción pues bueno es una satisfacción

Voz 0313 30:59 bueno estamos hablando de antes de buenos y malos y buenísimo ese malísimos me da a mí que Mario el personaje es González que estamos acostumbrados a que es un chico guapo o a ver a mí Bromera eh que va a tirar para cabrón me pero pero da la impresión porque hay un momento hay una cena o las caras una decepción deciros esto es opinión no opiniones esto es opinión no se os amaño

Voz 1037 31:21 yo creo que es una a la una de las grandes una temporada muy ideales de de de chico limpio

Voz 5 31:28 si no hay tal aquí va a sacar su lado oscuro que a veces parece hasta guapo y todos ellos te lo es que no sólo son los personajes

Voz 1037 31:37 desde hoy de ideas e ideales de de Mario que tienen claroscuros todos tienen un poco hay un elenco de poder de por medio ya hay Aviación hay envidias empieza a salir lo peor de cada uno

Voz 29 31:51 lo que saca lo mejor y lo peor décadas todos los personajes son es una lucha de poder de ambición y en mi opinión todos los personajes tienen sus motivaciones sus argumentos de defensa estemos de acuerdo o no para lo que hacen no es un malo gratuito no hace se equivoca evidentemente hace el mal pero lo hace con una motivación humana conquenses

Voz 34 32:15 es es ponen mucho las heridas emocionales de los personajes entonces esos les humaniza entonces desde allí no saben demuestran penosa relacionarse desde allí

Voz 5 32:24 como como a la ministra de Justicia el papel que Ricardo Gómez dice el juez Fernando Giner ha salido esto no lo tengo no lo tengo pero me me ha perdido la cabeza

Voz 7 32:42 vosotros sabéis que lleváis tantos años haciendo ficción tenéis claro este momento dulce de la afición española lo Baby

Voz 1037 32:48 realmente genial claro sí si nosotros y toda la profesión de verdad

Voz 0313 32:53 el otro día un grupo de guionistas confesó nuestros micrófonos que incluso cobran más que

Voz 4 32:59 los que tenemos es que ellos antes cobraban mil euros cinco renovando el guionista

Voz 7 33:07 el caso de Aitor porque Aitor es uno de esos creadores con nombre que no hay muchos todavía pero

Voz 5 33:13 tú eres ya el so runner estos así como que Sue

Voz 7 33:15 Nan que que no hay tantos kilos que no hay tantos y eso se nota no a la hora de de hacer llegar con un proyecto a una cadena

Voz 29 33:23 sí pero yo quiero decir que no es nada no hablo de mi caso hablo de todo de todo de toda la profesión hablo ahora de los guionistas yo creo de la industria yo creo que nos hemos ido ganando poco a poco el respeto

Voz 0313 33:35 sí señor yo pienso que yo llevo desde

Voz 29 33:37 yo veintiún años así escribiendo series de televisión cuando comencé a eso once era han un producto realmente no no no se no se respetaba el ni ni siquiera los escritores anhelaba vamos a hacer cine hacíamos eso para comer y luego poco a poco los guionistas los directores los actores todo el mundo ha ido viendo ya hemos ido creciendo aprendiendo el público también nos ha valorado y creo que eso nos ha nos ha llevado hasta aquí

Voz 0313 34:09 Aitor Gabilondo José Coronado a Pilar Castro vivir sin permiso felicidades amigos

Voz 5 34:14 la realidad

Voz 35 34:19 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario renueva tuvo social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 36 34:43 a La Ventana en la red estatal

Voz 0867 34:47 a la ventana

Voz 36 34:49 día fuiste La Ventana

Voz 37 34:51 de

Voz 0867 34:56 Larguero los superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 14 35:00 pues sabemos que el larguero es mucho

Voz 0867 35:04 más

Voz 38 35:05 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido

Voz 21 35:08 Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí

Voz 38 35:10 sí Marcos López Miguel Marc empieza Larguero

Voz 0867 35:14 de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto es Capella ser

Voz 39 35:32 desde los estudios centrales de la Serra la vida moderna sin público la vida moderna sin ofensas la vida amor

Voz 0867 35:41 gracias gracias

Voz 8 35:46 es triste arrepintiendo

Voz 0867 35:49 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la ida moderna en o con

Voz 8 35:56 David Broncano síguenos también en nuestra aplicación móvil

Voz 0867 36:01 cadena SER punto com Cadena Ser

Voz 0460 36:09 buenos días hola buenos días que tiene muy buenos días y me iba al Rey saludarlos es decir Viva el Rey pero era el Rey es como expresión de éxtasis total como está no no flojo ha dicho Casado flojo tiene el hecho de sigue viva te lo vas a poner en envases de cristal ir intercalando viva el Rey la conversación la que un poquito más caliente al Reino Unido como lloviera

Voz 0867 36:33 el Rey renal Rimini Luis va con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy punto es cadenas Dani Garrido y los goles de tu equipo en Carrusel Deportivo sincronizados con el partido de tu televisión es muy fan

Voz 28 36:54 si quieres lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 0867 37:02 cómo se define usted

Voz 4 37:05 ese fin como el Tea a la que eh como un oye te Kutxa cada día en la entrada la noche asocie nada yo la inclusión también llama Karate

Voz 12 37:32 así se definen nuestros oyentes

Voz 21 37:35 así quiso nichos somos lo mejor hoy ante el panorama

Voz 40 37:46 oye Diego no viene la cena no puede me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva que he tenido la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 20 38:00 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es

Voz 8 38:14 en BP casa repostage te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 41 38:24 más por depósito afirmación válida para PP Ultimate es con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar

Voz 8 38:30 debido a distintos factores más información en BP te llevan

Voz 41 38:33 más lejos punto com

Voz 42 38:34 abrir la factura de la luz y no entender nada

Voz 4 38:37 mal

Voz 42 38:38 sentir que me tomen el pelo lo normal

Voz 14 38:41 por eso en Lucerna dejamos de hacerlo anormal para hacer algo mucho más honesta ofrecer luz a precio de coste entra en lucirá punto es y que la factura de la luz no te quite el sueño luz

Voz 43 38:53 lotera esto es lo que escuchas cuando tienes una gotera en casa

Voz 14 38:59 esto es lo que escuchas cuando pregunto si tu seguro en vías un fontanero

Voz 44 39:05 Eva mejor confiera un experto de El Corte Inglés seguros este mes con está un veinticinco por ciento de descuento en tu segurísimo de hogar El Corte Inglés seguros seguros no segurísimo

Voz 45 39:17 unas cajas de música una promesa

Voz 0867 39:20 hacia el pasado

Voz 45 39:22 esta es cien musical es un apasionante

Voz 8 39:24 Ventura directamente te este propuesta el próximo tres de tu critica al teatro Coliseum de Madrid el estreno más esperado de la temporada ya tu centradas hasta Asia musical

Voz 18 39:37 y si oyen papaya tengo la solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa a vivir instalarnos una alarma porque

Voz 8 39:45 la alarma si alguien intenta meterse la alarma altas

Voz 19 39:47 juristas directa avisa a la policía hay pueden estar el intruso de la casa

Voz 8 39:50 la protege lo que más importa

Voz 20 39:52 las diré la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Sepang

Voz 8 40:00 citas diré punto eso

Voz 14 40:02 empezamos en Cataluña vivimos la moción de censura

Voz 4 40:05 primera que triunfaba un cambio de gobierno el guionista loco del que yo apoyaba la temporada pasada país siempre vivo el guionista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 14 40:14 tiene una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 8 40:18 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hora25 con Ángels Barceló síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil la Ventana entre con Carles Francino

Voz 47 40:46 grasa cuando entran que el Pi S hombre es así que no

Voz 0313 41:26 acabamos de despedir a José Coronado a Pilar Castro haya Aitor Gabilondo ya Mariela también porque estábamos hablando de la de la tele aromas a hablar de historias de vecinos dice quieren contarnos la suya Historias de una comunidad de vecinos nos llaman Si quieren ya al nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 21 41:43 pero enlazo con la televisión porque si hay una serie que ha visto que te conoce todo el mundo en España es la que se avecina ya hay que ver cómo retrata los líos las pegas y los follones en eso en una comunidad de vecinos

Voz 48 41:57 la ley sacado las papeletas de los propietarios que ya han sido presidentes según el artículo trece punto dos de la Ley de Propiedad Horizontal la elección se realiza por turno rotatorio esto es si se realiza sorteo debe ser entre los propietarios que aún no hayan sido presidentes hasta que se cumpla un ciclo completo entre todos los vecinos

Voz 49 42:16 a ver que no me he enterado que esa Keira Knightley tú Javier Amador debería hacer lo mismo yo estoy confía en enlazar yo yo yo leí que te va a tocar me da igual a mí me gustan las cosas bien que todos brotes Kinski una cita para hacerla suya esto es una

Voz 4 42:37 la chapuza que conste en acta si se Niccolo

Voz 5 42:41 esto es un exceso de la televisión pero estoy seguro que mucho

Voz 21 42:43 los oyentes muchos muchos se han sentido identificados os recuerdo alguna alguna situación parecida

Voz 0313 42:49 pero esto puede cambiar puede cambiar porque el Gobierno plantea una reforma de las leyes de arrendamientos urbanos y de propiedad horizontal que podría cambiar algo muy importante ahora mismo para tomar grandes decisiones en una comunidad de vecinos tiene que haber unanimidad un solo vecino o vecina que voten contra un proyecto bueno eso quiere cambiar conserva una mayoría calificada yo le quería preguntar a Alberto Caballero Alberto buenas tardes

Voz 0864 43:14 hola buenas tardes que exige el creador de la que se avecina si esto va a perjudicar a la serie porque claro si si introducimos elementos de racionalidad igual hay perdemos un poco de emoción también no

Voz 50 43:25 bueno lo que pasa es que ya a estas alturas de la película como Ramos a cualquier cosa después veo que corre a las cuatro capítulos un cambio de la Ley de Propiedad resulta el caso

Voz 0864 43:35 claro eso se puede convertir en otro en otro conflicto

Voz 0313 43:38 la verdad Alberto

Voz 50 43:40 tímida yo creo que eso sabes que ya hemos explotado en la necesaria puede decir que a la alternativa más bien hasta bien

Voz 0313 43:48 oye Alberto ahora que ha pasado ya mucho tiempo y que está ya con muchas temporadas a cuestas

Voz 0864 43:52 en el origen en el en el comienzo de todo y de dónde de visteis en que concretamente inspira hasta seis hubo mucho trabajo de campo experiencias de amigos de gente conocida

Voz 50 44:02 sí bueno la ventaja de una comunidad vecinos que los autobiográfico porque tienes que vivir en Cármenes propia y ajena muchas anécdotas por tres hasta los nombres de algunos de los personajes son homenajes a nuestra infancia ya lo por el padre dentro de su propia comunidad sea eran en el receso en homenaje apellido por lo menos a otro vecino que que Annie enemigos acérrimos los hijos nosotros damos tiempo estaba Torres ha servido toda la vida Hay es muy tienen otras cosas autobiográficas luego realmente entrevistamos a administradores de fincas que que me dijeron que había gente que incluso ante nuestra teoría de que todo el mundo siempre va concluía que había gente que que no sólo está orgullosa de serlo sino que lo su tarjeta de visita en arte

Voz 0864 44:51 sí pero tiene tiene tanto mundo tanto universo que dicen con para un creador no imagino que para vosotros los creadores de televisión también buscáis eso el el crear un universo

Voz 0313 45:00 que lo había hecho de tal forma que no sé si sois hasta

Voz 0864 45:02 también los originarios de un subgénero bueno antes decía Francino la conoce todo el mundo una serie de referencia en Telecinco pero hoy en día casi tenéis un canal temático porque Factoría de Ficción está evidenciando casi todo el día vuestros capítulos

Voz 50 45:16 hombre fíjate al años nosotros hemos hecho lo dicen siempre repetirse esas cuatro capítulos al día osea real es un milagro que la gente por la calle simplemente porque para pues no pero bueno sí la verdad es lo que pasa es una especie de cajón desastre en lo que cabe todo porque al fin y al cabo es una comunidad de ser la vida de la gente no entonces en un edificio que en el fondo soy protagonista real de Corea del edificio hay ahí es un contenedor de bebidas y problemas que afortunadamente nosotros creímos en el origen de la serie que las tramas comunitaria digamos las más corales y acá se acabarían bueno haría acababa así que bueno ya que antes que cabe es hablar de prácticamente cualquier cosa noticia o acontecimiento que que que que te cuente casi todos aplicable a hay que en ese sentir muy agradecida

Voz 0864 46:12 a ver que dicen los oyentes Roberto que nos cuenta la historia

Voz 0313 46:15 desde vecinos a través de Twitter por cierto era

Voz 0864 46:17 traje al mundo al universo de la que se avecinan hemos puesto deja esta esta comunidad IDC Luis si dices lo que piensas razonado y sin tapujos es el raro y te dejan de hablar cuarenta vecinos a mí me hablan sólo tres pero muy tranquilo denuncie un aparcamiento ilegal y eso fue la guerra por cierto que parece que judicialmente se les dio la razón el teléfono es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 0313 46:41 Salvador buenas tardes

Voz 0864 46:43 muy buenas tardes Salvador expresidente del Consejo

Voz 0313 46:45 General de Colegios de Administradores de Fincas que está muy prontito para ir a una reunión de vecino precisamente así que le molesto poco bueno esto son cambio no acaba aprobando

Voz 52 46:56 bien yo creo que es importante que va a afectar exclusivamente al caso de las viviendas y estoy que tanto estamos hablando últimamente nosotros somos partidarios y hemos enviado una propuesta de reforma global de la Ley de Propiedad Horizontal porque hace cincuenta años

Voz 50 47:14 a través de los años ochenta

Voz 52 47:16 cuando se estaban desarrollando pues lógicamente los edificios actuales cuestionan las necesidades distintas Si creemos que hay que adaptarlas a la independencia de eso el bienvenida un cambio que tratan de regular y armonizar el problema que en muchas ciudades más turísticas del país se viene produciéndose

Voz 0313 47:35 si esto se acaba concretando cómo queda es que serán necesarios tres quintos de los votos para sacar algo adelantó no

Voz 52 47:43 sí bueno siempre en de propio pues ha tratado de buscar dijeron que regímenes para para aprobar los acuerdos los de siempre mayoría que sirven pues para para aprobar las cuentas las cosas del día a día los que Kiefer para las cosas importantes y algunos que andan a caballo con las cosas de otra naturaleza este sería o caso porque no nos olvidemos que tenemos garantizar el derecho a los vecinos a vivir tranquilamente en su casa sin más molestias estas pero también hay unos propietarios que teniendo derecho entonces hay que buscar un equilibrio entre ambas ambas realidades

Voz 0313 48:16 porque cuántos tipos de de mayorías existen Salvador

Voz 52 48:21 ahora mismo muchos ahora mismo muchos porque ha habido diferentes modificaciones que es uno de los problemas que plantea la Ley las que se ha tratado de dar solución algunos el caso en el que no es necesario mayoría para determinados tipos de energía renovables simplemente como un tercio de propietarios

Voz 0864 48:37 no se puede no podrían claro

Voz 52 48:40 o al caso del vehículo eléctrico que sólo tienen que comunicar no para utilizar un elemento común para paralizar once cola al que pueda enchufar la recarga no desde ahí hasta la unanimidad para modificar los estatutos hay diferentes tipos para modificar un ascenso es para instalar un ascensor es otra para alquilarla Fortea son tres quintos etcétera Todas lo lógico es buscar una mayoría de estas cualificadas no las simple mayoría para que esté debidamente justificado en el hecho de que no determinada beneficia pues bien porque hay una problemática porque hay más de una vivienda oí los propietarios

Voz 10 49:15 basado en las minas

Voz 52 49:18 para más de convivencia etcétera etcétera que nos tengan una herramienta con lo cual defenderse

Voz 0313 49:23 en sus años de experiencia Salvador y con eso ya la dejó ha vivido alguna escena parecida a la que escuchábamos del fragmento de la que se avecina me imagino que más de una no

Voz 52 49:32 yo creo que la realidad siempre supera la ficción efectivamente pues pues hemos debido de todo no no sólo digo claro lógicamente yo sigo ejerciendo de profesionales y consisten en esas comunidades de propietarios etc sino a todos no las situaciones más más curiosas precisamente el señor al que viene estoy yo creo que nos ha pasado todos los compañeros un señor que viene a una reunión aquellos se convierte en un absolutamente nada a que separar realmente a una persona porque porque llegan a las manos no algo verdaderamente tremendo pero esto que parece ficción también pasan la realidad lo cierto es que lo habitual es que las cosas vayan muy razonablemente y loco tasas que siempre nos quedamos con Allen captar la mayor parte de los casos pues la reunión se celebra las cuentas pues ahí si pasan sus discusiones pero somos personas y es normal que sea así

Voz 0313 50:29 muy del Salvador Díaz Lloris presidente del Consejo

Voz 0864 50:31 era el del Colegio de Administradores de Fincas gracias por estar en La Ventana eh

Voz 52 50:36 pues muchísimas gracias a vosotros

Voz 0864 50:38 oyentes de La Ventana historias de vecinos nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Vitoria Laura buenas tardes hola hola la hora tenemos una historia tipo La que se avecina o algo más fácil ver

Voz 10 50:50 nada nada sencilla

Voz 0864 50:54 cuanto se giros sois nosotros somos diez vecinos

Voz 0313 50:58 las votaciones como suelen ir

Voz 0864 51:01 siempre estamos de acuerdo todos los años Inca siempre estamos de acuerdo eso como es sabido

Voz 50 51:09 sí

Voz 10 51:10 nunca practicamente igual alguna quién estaba muy claro yo o no se había entendido bien pero siempre siempre estamos de acuerdo formamos parte de otra comunidad sí muchas veces cuando echasen generales y no estamos nosotros dicen bueno esto es no hace falta se ya sabemos lo que piensa uno ya sabemos lo que piensan los diez

Voz 0313 51:34 qué es lo último que habéis aprobado Laura si se puede contar

Voz 10 51:39 lo último que se un ahora mismo sinceramente bueno pues hemos cambiado todo el tema de El portal de de para los cuadros para hay un hay un hito entonces lo es que los que son jubilados pues se encargan de comprar las flores siempre estamos de acuerdo en las flores porque los que hemos quejado en nada o de cambiar lo de poner una cosa era en el portal o cual si era es que cualquiera y luego queremos

Voz 0864 52:15 pintar y todos dicen si se guardó como puede ser

Voz 10 52:18 pero a veces mira bueno se de haber hecho de que hemos brindado nosotros Luis Bello dicen bueno pues mi abuela pero total El padre esto Millás vamos lo hacemos nosotros siempre puedes una para cuando terminamos de picar por ejemplo Claudia y yo se haces dólar por ejemplo compramos lotería todas las Navidades para que no es porque a todos muy bien muy bien

Voz 0313 52:46 muchas gracias y parece Alberto que con con cuatro cinco historias como ésta te en fin la serie si desmonta