La Ventana (25/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias ya es oficial ya está confirmado el presidente del Gobierno viajará a Cuba aunque todavía no se conoce la fecha exacta una decisión que sale del encuentro en Nueva York entre Pedro Sánchez y el presidente cubano tiene más datos nuestra corresponsal Marta

Voz 1 00:22 encerrado en la bilateral que acaban de mantener en la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente del Gobierno ha aceptado la invitación de su homólogo cubano de Miguel Díaz Canel y viajará a la isla en visita oficial todavía están cuadrando agendas pero fuentes del Gobierno aseguran que será lo antes posible fuentes diplomáticas dicen que el Gobierno quiere recuperar las relaciones con Cuba en los últimos años han viajado a la isla desde Barack Obama a Federica Mogherini el Papa a los presidentes de Francia e Italia ya hace más de treinta años que un presidente español no va en viaje oficial

Voz 0313 00:54 otra noticia que les hemos avanzado esta tarde en La Ventana a las personas que viajaban a bordo del Aquarius y que fueron rescatadas en aguas del Mediterráneo para ser repartidas entre España Francia y Portugal han sido el Gobierno

Voz 1454 01:04 eso quién ha adelantado ese anuncio el anuncio de sea cual

Voz 0313 01:06 acabamos de conocer también que el Gobierno de Malta va

Voz 1454 01:09 a permitir que desembarca en las cincuenta y ocho personas que iban a bordo del comunicado que acaba de emitir apunta que la operación tendrá lugar tan pronto como logísticamente sea posible Portugal ha anunciado que a su país van a llegar diez personas hasta cuatro minutos desde el Gobierno han salido esta tarde en el Senado a respaldar a la titular de Justicia entre ellos Grande Marlaska el aludido en las conversaciones que se han hecho públicas hoy de la comida de la ministra de Justicia con Villarejo y otras cuatro personas y en las que ella habla de Marlaska pronuncia la palabra maricón Marlaska ha quitado hierro a las palabras porque lo importante dice son los hechos y ha dicho no sentirse ofendido Marlaska Delgado se han dado un abrazo al inicio de la sesión de control en la Cámara Alta mientras en la Cámara Baja Pablo Iglesias

Voz 0313 01:48 estoy diciendo que alguien que se reúne

Voz 2 01:51 de manera afable con Un personas que de la basura de las cloacas de interior en nuestro país debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipo tejos como Villarejo

Voz 1454 02:08 la encuesta del CIS que hemos conocido este martes incluye algunas preguntas sobre la Constitución y sobre una eventual modificación coincidiendo con los cuarenta años que se cumplen este dos mil dieciocho de la aprobación de la Carta Magna casi el cuarenta por ciento de los encuestados está bastante satisfecho de cómo ha funcionado desde que entró en vigor el sesenta y nueve con seis por ciento considera que debe reformarse y entre los que son partidarios hay un cuarenta y nueve coma tres por ciento que está a favor de una reforma importante el Tribunal de me ha dado la razón al Parlamento Europeo respecto a la Cecs Ella al acceso a las dietas de los eurodiputados no deben hacerse públicas Griselda Pastor

Voz 0738 02:43 la sentencia sorprende porque hablamos de gastos que suman muchos miles de euros cada mes cerca de siete mil por eurodiputado casi lo mismo que un eurodiputado cobra de salario europeo son complementos por los gastos de viajes las dietas y también los gastos de oficina un dinero que no van a tener que justificar ante nadie ya que el tribunal ha aceptado el criterio de que los datos incluyan información de carácter privada y personal Un criterio que en su día avaló también el Tribunal Constitucional alemán

Voz 1454 03:21 los titulares del deporte con Toni López buenas tardes qué tal

en menos de una hora de inicio la jornada seis de Liga Santander con el español Éibar a las nueve es el Real Sociedad Rayo Vallecano ya las diez Atlético de Madrid Huesca mañana juegan los dos los dos primeros el Barça visita Leganés sin informó Adrià Albets sillas oficial que será sancionado un partido por el Comité de Competición que no atiende las alegaciones del Barça misma situación con Parejo un partido de sanción sin atender las alegaciones del Valencia el Madrid visita al Sevilla mañana sin Isco que había sido operado de apendicitis y estará un mes de baja en baloncesto a las nueve España Bélgica la selección busca el liderato en el último partido de fase de grupos del Mundial

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com

Voz 0295 04:04 en ese

Voz 3 04:06 servicios informativos

Voz 4 04:32 Dolce Vita Guirós

Voz 0295 05:11 la historia del atraco perfecto Se trata de un butrón en un barco un robo desde las cloacas de la ciudad durante sólo tres noches Cuétara seis millones de euros en los joyas el plan para este sencillo lo uno

Voz 7 05:52 la Ventana con Carles Francino

Voz 8 05:57 eh eh

Voz 9 06:19 eh

Voz 10 06:21 no

Voz 9 06:30 hay eh eh

Voz 0313 07:04 pasé un rato en La Ventana hace apenas una hora hemos hablado indirectamente del Alzheimer a propósito de esa serie que estrenó anoche Telecinco vivir sin permiso donde José Coronado encarna a un ex narcotraficante que bueno que se ve aquejado de esta de esta enfermedad decía yo que el Alzheimer como otras dolencias no distingue de clases ni de ni de galones hoy vamos a hablarles de la segunda enfermedad neurodegenerativa que afecta a más gente en España que es el párkinson Se calcula que entre cien mil y trescientos mil personas están afectadas hoy tenemos una buena noticia que no es la solución mágica para nada pero que parece abren un camino de de enorme esperanza investiga la Autónoma de Barcelona sí hay medicina Anas acaban de hacer público un hallazgo que consiste en lo siguiente han encontrado una molécula una proteína muy muy pequeñita el que aseguran tiene capacidad para inhibir el comienzo del parkinson frenar el desarrollo e incluso recuperar las neuronas dañadas insisto eh que hay que ir siempre con mucho cuidado no esta solución definitiva

Voz 11 08:06 pero esto promete Salvador Ventura buenas tardes bona tarda hola buenas tardes bona tarda

Voz 0313 08:11 después felicidades el momento no con con prudencia y cautela pero esto pinta bien

Voz 12 08:17 si te ves son mucho la introducción que has hecho porque hay que tener mucha cautela pero sí que es una molécula que en la cual tenemos depositadas muchas esperanzas

Voz 0313 08:24 esta investigación de momento se ha realizado en gusanos y los siguientes serán ratones exactamente

Voz 12 08:30 si los usos son un modelo aunque pueda parecer extraño es muy común en el en el generación porque en este caso tienen muy pocas neuronas las podemos seguir muy bien son equivalentes a las humanos lo que pasa se tienen muchísimas menos entonces el compuesto este es capaz de evitar la pérdida de unas células específicas que son las que producen dopamina que de hecho son los que se pierden cuando un adulto tiene párkinson entonces estamos un estadio todavía muy preliminar los siguientes ratones un modelo todo muy especial que que tiene como los mismos síntomas que los pacientes ha padecido para después intentar pasar a una fase clínica de la cual todavía estamos muy lejos pero la cual esta molécula es una molécula que tiene unas propiedades muy especiales de hecho nos ha costado mucho encontrar la llevamos trabajando de estos dos mil quince y hemos tenido que probar más de catorce mil moléculas para encontrar en contra de esa

Voz 13 09:29 trabajando durante mucho tiempo Salvador con con mucha ayuda o con poca

Voz 11 09:34 con poca con muchos

Voz 12 09:37 eso con mucho esfuerzo de lado de los estudiantes es esencialmente piensa que hay que probar pues esos más de catorce mil moléculas casi una a una y una vez las encuestas después tienes que asegurarte de que funcionen de hecho la que hemos publicado en este estudio es una de ellas pero nos quedamos inicialmente con cuarenta que ya son pocas y cada una de ellas fue estudiar muy excesivamente irse fueron descartando progresivamente hasta que encontrábamos la que pensamos que tenía dos mejores propiedades

Voz 0313 10:06 cuando decimos que estamos en una etapa muy muy primera todavía que los plazos si tal pregunto por fechas son o no lo pregunto ya directamente

Voz 11 10:15 a depender de cuánto dinero podemos recoger a mi ver exactamente es de pero hay si hubiera dinero y recursos en condiciones

Voz 12 10:21 si hubiese dinero si los ensayos fuesen probar pero es pero de forma progresiva sino que es un argumento estaríamos hablando de unos diez años

Voz 0313 10:30 que no es mucho que no es mucho que no es mucho diez años para tener fármaco

Voz 12 10:36 y que funciona en humanos para saber si el fármaco ya sabes que depende de otras cuestiones

Voz 0313 10:42 yo cada vez más dinero con intereses que ocurre con las enfermedades neurodegenerativas está dentro del Alzheimer que cuesta tanto meterles mano que que que se investiga y se investiga investiga transferir

Voz 12 10:58 de manera si ese son difíciles porque lo primero que todo pasión dentro del cerebro y el cerebro es un es un órgano muy especial

Voz 0356 11:04 especial porque

Voz 12 11:06 está separado del cuerpo hallamos una barrera que se llama de mató encefálica que separa la sangre del cerebro entonces muchos medicamentos que son prometedores lo que el jueves que no acaban de llegar al cerebro con

Voz 0313 11:19 ya sabía para que funcionen

Voz 12 11:22 es una primera limitación y la segunda limitación real es que todavía no sabemos porqué se desencadena desencadenan estas enfermedades que una persona que tiene veinticinco años de Parkinson y una persona que tiene sesenta y cinco años sumas tienen dos y un cinco por ciento propiedades y eso todavía no lo conocemos qué es lo que hace que una célula a un organismo cuando se envejece tú desarrolle no conocemos sabemos que hay mutaciones genéticas algunas familias por ejemplo en el caso de Parkinson Michael J Fox que es un actor muy conocido es uno de ellos que hacen que la enfermedad

Voz 0313 11:55 sí soy antes al rededor

Voz 12 11:57 los cuarenta aproximadamente su avanzan como veinticinco años es entonces sabemos que eso ocurre porque la proteína que nosotros estemos como diana agrega antes y sabemos que cuando Parkinson ocurre porque esa proteína agrega el motivo por el cual en un tiempo determinado lo sabe y por eso son difíciles de tratar bueno siendo Dandy

Voz 0313 12:17 dice y todo tan complicado cualquier pasito esperanzador ha de ser bienvenido y saludado con un aplauso Salvador Ventura muchísimas gracias de verdad

Voz 11 12:25 el ánimo

Voz 0313 12:28 vamos con otra cuestión directamente relacionada con la salud ayer si estuviera escuchando la ventana desde el comienzo recordarán que nos hicimos eco de una carta que cuatrocientos científicos investigadores españoles han dirigido a la ministra de Sanidad una carta que venía encabezada con el lema alto Stop a las pseudo ciencias que matan yo recuerdo Roberto que lo he preguntado a nuestro interlocutor Bono pero ahí metemos todo el mismo saco decía no hay terapias que te pueden parecer mejor o peor pero que no son dañinas Hinault no fuerzan el abandono de de otras terapias que sí se sabe que funcionan por ejemplo el cáncer contamos la historia de dos casos muy recientes de personas que siguieron tratamientos de esto es digamos alternativos entre comillas no ortodoxos ya han acabado muriendo mucho antes de lo que seguramente les hubiera tocado no pese a eso precisamente diferenciar entre sanción tras ya hablábamos de homeopatía de acupuntura bueno hoy tenemos una noticia ya desde Suiza y que merece la pena que comentemos Suiza cuenta ya en su servicio público de salud en su seguro médico con terapias naturales como la homeopatía la acupuntura ergo la pregunta es esto podría servir para que algún día en España se trabaje se decir algo en la regulación de las terapias naturales idear seguridad hay cobertura a quién lo ejerce ya quién lo demanda pues ha puesto en contacto con el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las terapias naturales Roberto San Antonio Abad buenas tardes

Voz 0753 13:54 hola muy buenas también Benidorm Robert esto podría

Voz 0313 13:56 Sara en España o de momento todavía más todo tópico esto

Voz 0753 14:01 no es en estos momentos es es bastante difícil porque bueno ahora lo que lo que quieren aprender directamente destruir cualquier cosa que que no tenga que ver con la terapia oficial o la terapia convencional no lo único apuntar dos cosas por una parte en ningún

Voz 0356 14:14 momento citó al abandono del tratamiento

Voz 0753 14:17 uno de esos dos casos que estás hablando pero que ya hay sentencia judicial aunque no han hecho caso los medios pero no tengo nada más que decir hay al respecto sólo puntualizar ese caso que se demostró que efectivamente en ningún momento el terapeuta incitó al abandono por otra parte el caso de Suiza bueno lo único es rapidísimo

Voz 0313 14:33 sí sí sí sí había habido un referéndum para ratificar los eh

Voz 0753 14:38 es la ratificación no entonces bueno aparte mirado hoy mismo además da la casualidad de que he recibido un estudio de la Universidad de Friburgo en el cual hablaba de cómo la osteopatía incidía en la atención primaria y el estado de salud de la del sistema de salud de de Suiza no que el seis coma ocho por ciento

Voz 0313 14:57 de las personas de la población

Voz 0753 15:00 paso por por un osteópata setenta y seis por ciento de las personas lo buscan directamente lo que claro eso conlleva a que haya menos personas o pacientes que acudan a al Sistema de Atención Primaria dando con ello considerablemente a lo cero lo veía

Voz 0313 15:15 la la osteopatía por ejemplo en España no que yo sepa no tiene ningún problema no quiere decirse a un osteópata te trata ahí te no

Voz 0753 15:24 vamos a ver en la osteopatía igual que la apatía la homeopatía la medicina tradicional china se puede ejercer pero claro te en España pues pues no sanitario como has tú personal no sanitario dentro de eso hay unas capacidades y unas competencias en las cuales están definidas dentro de la profesión sanitaria en los que no son sanitarios no están definidas sus competencias y eso es lo que es necesario en España que haya unas competencias definidas que haya una regulación en la cual era necesario primero regulada y después ya veremos el tema del Sistema Nacional de Salud

Voz 0313 15:56 claro pero es lo primero regular porque por una cosa

Voz 0753 15:59 precisamente para que se acabe con todo este tema de que si hay supuestos profesionales que no están o que están incitando al abandono etcétera eso eso lo único el único culpable es es la administración por no regular la profesión y los estudios exigiendo unos mínimos que llevamos nosotros exigiendo que desde directamente desde Kofi Annan nosotros hacemos una autorregulación exigimos al profesional que tengamos estudios mínimos que tenga la Ley de Protección de Datos uno ojo informativa al usuario para que no lleve a engaño y confusión etcétera todo eso me cuestionó a la Administración pues vamos haciendo nosotros pero eso es lo que necesario para para las secuencias también

Voz 0313 16:38 muy interesante comentar estos Roberto porque fíjate ayer además lo hablábamos con nuestro interlocutor ver hay casos de estos ayer hablábamos de una Yoigo tenemos todavía creo que colgado en la página web de la Cadena Ser en Cadena Ser punto com la historia de alguien que abandonó una un tratamiento ortodoxo digamos convencional contra el cáncer a través de una secta de Medicina germánica es una cosa muy rara ese esos una cosa la homeopatía la acupuntura la osteopatía yo que son cosa absolutamente serias otra cosa es cómo se regulen verdad efectivamente pero no meterlo todo en el mismo saco era era mi mejor intento de ayer

Voz 0412 17:12 que eso es eso eso efectivamente es el problema no es es lo que no se puede hacer es que se tenga en cuenta el estudio del dos mil once de de cuando estuvo gobernando Zapatero en el que metían ciento treinta y nueve técnicas entre ellas el de hablar con los ángeles es que nosotros

Voz 0313 17:27 claro claro hombre faltaría más ayer contábamos la historia de Steve Jobs no que que le detectaron un cáncer que además era era relativamente curables el tomo zumo de limón no algo parecido durante nueve meses ya luego ya era tarde y acabó al mando pobre

Voz 0753 17:42 eh también hay una cosa muy graciosa no con el tema gracioso entre comillas claro es decir si una persona abandona el tratamiento del cáncer para para hacer algo

Voz 0313 17:51 lo que no es oficial

Voz 0753 17:54 que es culpa del profesional que la indicaba pero si el paciente directamente no quiere tratar siempre tengo una cosa con otra de sus casi no se habla también es un problema

Voz 0313 18:06 se lo que vosotros reclama AIS es regulación entonces no

Voz 0753 18:09 regulación regulación tanto del profesional como de los estudios como incluso de los centros

Voz 11 18:14 qué qué qué hacen o desarrollan las diferentes terapias naturales muy bien

Voz 0313 18:20 Puerto San Antonio Abad presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de de las terapias naturales gracias por estar en La Ventana suerte mucho

Voz 12 18:29 ha sido un abrazo

Voz 15 19:38 en el esquí

Voz 0313 19:55 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 3 22:18 es un matiz diferente en el que puedes circular con libertad con menos contaminación que aparcar es posible

Voz 21 22:26 gracias al que ha Niro un crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se recarga solo y ahorra combustible verá tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un y aquella

Voz 22 22:39 la diva

Voz 0867 22:42 sobre el estado de la ciudad un debate muy hot

Voz 23 22:45 para una ciudad muy cool que vea que no todo es destructivo nos dice la señora Maestre Lavapiés es como el barrio más más cool más junto con algunas mucho

Voz 24 22:57 la Ventana de Madrid barrio más hot

Voz 0295 23:00 en el barrio

Voz 24 23:02 más cosas vamos

Voz 0295 23:05 a utilizar vídeos porque Madrid se les ha ido la mano de noticias Javier Casal

Voz 25 23:12 el reedite alcaldesa la limpieza el precio del cartón ha bajado está cayendo constantemente

Voz 1410 23:20 a perdonar un minuto veo que hay un debate sobre si hace frío no cuántos tenéis frío

Voz 0295 23:25 vale cuantos candor con voz hay más este que tiene calor porteros la chaqueta

Voz 0867 23:48 les prometemos que ha sido bastante menos divertido buenas tardes a todos Manuela Carmena sitúa la vivienda como su proyecto de futuro con los precios descontrolados los alquileres por las nubes la turística devorando el centro la alcaldesa todavía con la brecha de su caída bien visible se ha presentado esta mañana un avance de la primera encuesta que analiza la situación de los pisos en Madrid con la petición que avanzó aquí el concejal José Manuel Calvo para congelar por ley los precios de los alquileres Icon el anunciado relanzamiento de la Operación Campamento un proyecto a medio plazo que pasa sido sí porque Carmina gane y el PSOE siga en el poder en Moncloa para desbloquear la situación con el propietario de los terrenos que recordemos es el Ministerio de Defensa Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 24:33 ah sí urge no hay tiempo que perder el Ayuntamiento de Madrid quiere sentarse cuanto antes con el Ministerio de Defensa para relanzar ese histórico proyecto que encalló y que ahora Carmena quiere reflotar para construir nada menos que once mil pisos casi el sesenta por ciento de ellos reservados a vivienda protegida operación que en el Palacio de Cibeles enmarcan en la reorganización urbana que ha diseñado en el sur o este de la ciudad de Madrid Carmena quiere frenar de golpe la especulación de los alquileres es ha sido todos los anuncios hasta que no llegue la nueva ley que regule a fondo este asunto El Ayuntamiento de forma transitoria temporal quiere congelar el precio de los alquileres para que no se disparen Carmena que por cierto ha avanzado algunos de los datos de la Encuesta sobre vivienda que han realizado en la capital

Voz 1410 25:14 estamos hablando de que el tanto por ciento de vivienda en propiedad en Madrid es un sesenta y nueve por ciento el veintitrés coma ocho debe utiliza la vivienda en alquiler también deciros un dato muy importante el cincuenta y tres por ciento de las un millón doscientos cincuenta y cuatro mil viviendas ya han pagado la hipoteca

Voz 0861 25:32 en esa grafía Javier sobre la vivienda que ha hecho el Ayuntamiento de más de Madrid también han detectado que los madrileños pagan de media setecientos euros de alquiler ciento once más que los que tienen hipoteca

Voz 0867 25:43 gracias Javier un debate de final de legislatura Carmena poco autocrítica con su gestión especialmente con la limpieza Maestre tapando las lagunas de Carmena Villacís reforzando su perfil electoral Causapié reivindicando su trabajo entre su partido y ante sus votantes en el sur ir con Almeida haciendo guiños constantes a Pablo Casado que es quién debe elegir a los candidatos del PP otra vez el Partido Popular utilizando un debate local o regional para tumbarla de lo lindo al Gobierno de Pedrosa

Voz 0827 26:10 la Ventana de Madrid Javier Casal debate

Voz 0867 26:13 cinco de los martes hoy cara a cara entre Ciudadanos y el PSOE José Manuel Franco Secretario General del Partido Socialista de Madrid qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes muy bien encantado de estar aquí un astado en Cibeles no no he podido que estar en asamblea junta de portavoces y rueda de prensa posterior y Mato acaba está ganas al estado Gabilondo G lastrado además por Estados declarados Gabilondo por nuestros concejales ha quedado porque decidieron goteo de gente que entraba gente que salía Ignacio Aguado portavoz parlamentario de Ciudadanos qué tal muy buenas tardes buenas tardes también ha aguantado hasta el final lo prácticamente hasta el final sí

Voz 0771 26:43 tiempo que podido verdad que teníamos junta de portavoces y hemos tenido a César Zafra en esa junta de portavoces en la rueda de prensa en en el Ayuntamiento pues estado John representa de Ciudadanos y todo el equipo de concejales

Voz 0867 26:54 de de Ciudadanos en el Ayuntamiento situó los primeros minutos de esta charla en clave municipal ha visto que bueno han seguido más o menos ustedes lo que ha ocurrido allí en Cibeles y si no lo han escuchado cómo han visto la sesión arrancó por ti porque has estado esta mañana en Cibeles como has visto Manuela Carmena

Voz 0771 27:10 sí he visto esta mañana yo pensaba que iba a ir a a ver el debate sobre esta obra ciudad he visto un festival de de Cortés de de de publicidad del Gobierno de Ahora Madrid la señora Carmena donde nos han empezaba a poner vídeos vi los hechos la que ya manera donde desde luego he visto poca autocrítica he visto mucha propaganda he visto una ausencia de planificación pues es horrorosa en su en su manera de de exponer lo que está haciendo en la ciudad y sobre todo y lo más preocupante es la falta de visión terrible no entonces gracias afortunadamente ha a mi grupo municipal ya Begoña pues hemos visto también luego la cara la cara B no de de todo esto que hay hay proyecto y futuro desde luego no encabezada por Carmena tenemos la suerte de poder votar en mayo vamos a ver qué quieren hacer los madrileños y que quieren que quieren ver al frente del Ayuntamiento de Madrid yo desde luego no quiero otros este año más de Carmena de redes clientelares de improvisación de falta de ejecución presupuestaria yo quiero futuro quiero gente profesional para eso pues no veo a nadie mejor que Begoña Villacís para estar al frente

Voz 0867 28:13 los guiños a José Manuel Franco que ha dicho Suu su portavoz en el Ayuntamiento Purificación Causapié sobre a los barrios del sur son un guiño para arañarle votos Ahora Madrid en aquellos distritos en los que las cosas no han funcionado bien o sencillamente función fatal

Voz 1863 28:28 bueno nosotros para empezar tenemos un proyecto que presentaremos en breve que afecta a los municipios de SUR que son los más abandonados ahora mismo por las políticas municipales luego en lo que es la labor de oposición la hace muy bien mis compañeros concejales en el Ayuntamiento con lo cual yo no voy a meterme en lo que es por ejemplo algunas carencias que estamos viendo en temas como vivienda en fin pero sí quiero decir por que Ana Carmena debería tener un discurso menos triunfalista porque hay algo evidente primero que va a renunciar a la marca con la que ha concurrido hace tres años ahora ya no exista a Madrid parece ser segundo lugar van a encabezar un proyecto personalista en el cual va a prescindir de buena parte de su actual equipo de gobierno con lo cual eso es una enmienda a la totalidad a su marca que ha estado haciendo hasta ahora algo no va también como ellos dicen cuando primero prescinde de la marca que ha acompañado hasta ahora y en segundo lugar prescinde de buena parte de su equipo de gobierno es decir las cosas no van tan bien como ya dice y otra cosa importante destacar alguna de las medidas de las que ella presume que esas arroba como propias han sido a propuesta del grupo socialista

Voz 0867 29:32 enseguida les pregunto por el tema de la vivienda pero que sacan ustedes el tema de Ahora Madrid y aprovechando que Ignacio Aguado estaba allí qué frialdad en la en la bancada de Ahora Madrid es verdad que hacía frío y lo yo decía la alcaldesa Carmena ha querido el aire acondicionado no porque lo que da frío estos días en Madrid pero es verdad que hacía frío pero alguno le le costaba sacar las manos de los bolsillos para aplaudir

Voz 0827 29:53 en qué frialdad se finaliza

Voz 0867 29:57 en su intervención grupo bancada del Partido Popular en pie finaliza Villacís aplausos fuertes y interviene Purificación Causapié más de lo mismo en el PSOE interviene Manuela Carmena ya no sólo en su discurso sino en las réplicas frialdad absoluta es que había concejales Pablo Carmona Romy Arce que ni se movió

Voz 0771 30:15 bueno es consecuencia de formar un gobierno a base de retales de otras formaciones políticas sin proyecto sin sin ningún tipo de de hilazón de nada lo que prevaleció en desde el primer momento fueron los sillones más allá de de de las soluciones para los madrileños y es lo que tenemos a día de hoy pues unos concejales que están a la gresca que están enfrentados entre ellos que están más preocupados de adhesión a revalidar otra vez su sillón en mayo o no y mientras tanto los que pagan el pato pues son nombre años que se siguen quejando con razón de la movilidad en el Ayuntamiento de Madrid de la suciedad de Madrid del precio de los pisos en Madrid detener el IBI más claro de toda España en una ciudad española bueno pues todo eso no hemos encontró soluciones más allá de las ocurrencias de cada día de la señora Carmena que cada día nos sorprende con alguna ocurrencia estimó la exención

Voz 0867 31:01 son además lo que que ha habido un nubarrón de de Power Point de vídeos pero que había era una idea que estaba bien lo que pasa es que hay que desbrozar un poco el terreno no para para llegar a ese a esa esencia no en el caso de la vivienda por ejemplo el relanzamiento de la Operación Campamento es una buena idea

Voz 1863 31:17 de ahí también tengo que decir puede parecer partidista mi intervención es que hay una idea que hemos tenido los gobiernos socialista pero bueno sicoseado que si conseguimos que eso salga adelante pues será bueno para todos los madrileños nosotros nunca nos vamos a oponer a lo que suponga progreso para los madrileños para lo que suponga mejorar la vida de los madrileños lo hagas quién lo haga nos vamos a oponer nunca nos oponemos a la operación Chamartín aunque nos gustaría matizar algunas cosas que espero pueda de matizar en el futuro tampoco nos vamos a oponer a la Operación Campamento lo haga quien lo haga si eso genera viviendas y eso lo que hace es abaratar el precio de la vivienda que posibilita que muchas personas que han no tiene acceso a una vivienda digna puedan tenerlo estaríamos siempre a favor insisto que lo haga pero tengo la sensación de que lo va a hacer un gobierno socialista

Voz 0771 32:01 eh llevan tres años y medio en el Ayuntamiento de Madrid sí ahora es el mejor momento para intentar impulsar en cualquier caso todas las soluciones que vayan en favor de los madrileños de facilitar una vivienda a los madrileños de permitir que puedan acceder en condiciones razonables a esos pisos pues fantástico pero yo quiero poner encima la mesa un dato por ejemplo la señora Carmen acogió el Ayuntamiento de Madrid con una lista de espera de vivienda pública municipal de ocho mil personas ahora está en veinticinco mil personas no ha dado ni una sola vivienda hablamos de educación infantil prometido dieciséis escuelas infantiles no ha construido ni una hablamos de la EMT la EMT ha perdido siete millones usuarios todavía pretende ponerse él la vitola de apostar por la movilidad oiga que su única competencia en materia de transportes que es la EMT ha perdido siete millones de viajeros en lo que va de legislatura es como para hacérselo mirar no pues así todo es es una cuestión de imagen frente a datos que son irrefutables lo que viene haciendo Begoña Villacís el equipo de ciudadanos planteamiento toda la legislatura denunciar

Voz 0867 33:01 les pido una respuesta rápida una de las ideas que ha planteado y ha puesto sobre la mesa Manuela Carmena les parece bien les parece mal que se fije por ley lo tiene que hacer el Gobierno central un precio máximo para el alquiler o que se congele hasta que se impulse una ley que permita digamos colocar las cosas en su sitio

Voz 1863 33:17 la idea que tiene que hacer el Gobierno central tiene ya puede proponer mira propuesta no me parece mal pero es el Gobierno de España el que tiene que hacerlo

Voz 0771 33:23 pero yo creo que el problema grave evidente no especialmente en el distrito Centro de de los precios actividades que están disparando que están generando un efecto expulsión de los vecinos del distrito Centro nosotros no somos partidarios intervenir el mercado de decir hasta dónde un propietario puede marcar el piso de su el precio de su de su piso de su propiedad lo que sí que somos partidarios es de poner en marcha políticas públicas de ayudas directa hay directas a alquiler de deducciones fiscales es decir se puede hacer muchas cosas sin tener que estar permanentemente manipulando el mercado topando el mercado interviniendo en definitiva la iniciativa privada y la voluntad de los propietarios que con su esfuerzo han pagado los pisos que tienen derecho alquilarlo apreció que consideren de puedan para

Voz 0867 34:01 bueno estará el jueves en este programa José Manuel Calvo el concejal de Urbanismo Le podremos preguntar por todas estas medidas siete de la tarde treinta y cuatro minutos

Voz 26 34:23 eh

Voz 0295 34:47 pero Lola para que Paula

Voz 27 34:53 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 0356 34:58 su veinticinco exprésate

Voz 0827 36:16 la Ventana de Madrid

Voz 0867 36:17 integra Tardi treinta y seis minutos y me van a permitir que para terminar el programa el dediquemos unos segundos al final de una pesadilla adiós al gallinero el poblado chabolista que ha comenzado hoy a ser desmantelado y Elena Jiménez nuestra compañera Se ido allí

Voz 20 36:32 mañana son al fin los últimos días de la excavadora ha comenzado derribar las chabolas del gallinero Ayuntamiento y Comunidad de Madrid se han puesto de acuerdo para realojar a veinticinco familias hablan Marta Higueras delegada de derechos sociales ir Rosalía Gonzalo consejera de Vivienda

Voz 28 36:47 por fin llegó el gran día de el gran día de los dos

Voz 0867 36:50 hechos humanos un día de celebración el que Aldama

Voz 25 36:53 es ese ruido del del Game derribó de de la chabola

Voz 20 36:57 en total son cuarenta y tres niños y cuarenta y dos adultos que van a cambiar lo que les rodea tengo muchos muchos

Voz 30 37:02 anoche los los

Voz 0295 37:07 Tutu

Voz 31 37:08 Justo una vivienda limpia en diferido

Voz 20 37:11 tres zonas de Madrid ciudad como Canillejas latina San Blas Vallecas así como dices están pueden librarse del estigma de malvivir en un poblado chabolista

Voz 31 37:20 Lage rocosos con todo

Voz 0295 37:23 lo normal en una vez

Voz 20 37:25 las chabolas derribadas su ya antiguos inquilinos habían dejado las camas hechas y en otro rincón un chaval de quince años escucha música no quiere hablar

Voz 31 37:34 tampoco quiere irse porque aunque dice que lugares socio es el único que ha conocido hasta

Voz 2 37:42 Ignacio Aguado Madrid dos mil dieciocho

Voz 0771 37:46 sí parece mentira que a doce catorce kilómetros de del centro de Madrid haya una situación de tanta precariedad de tanto abandono institucional político social mediático en ocasiones y que haya estado tanto tiempo ahí veinte años hemos tardado en

Voz 13 38:04 ponernos de acuerdo los viejos los no

Voz 0771 38:07 vemos partidos pero al final creo que es una excelente noticia que es una de las razones de por qué estamos los políticos aquí haciendo lo que hacemos para mejorar la vida de la gente y en especial la vida de las personas que lo están pasando peor como son los que a día de hoy siguen habitando en el gallinero así que fantástica noticia

Voz 13 38:25 también es un es una

Voz 0771 38:27 hay señal de esperanza de que puede haber acuerdos entre dos administraciones ente de partido de distinto signo político y ojalá que marque camino para futuro

Voz 0867 38:34 los dos tienen que haber y además es clave para acabar con las desigualdades tantas veces que hablamos de las desigualdades sobretodo en sede parlamentaria

Voz 1863 38:41 sí permítame quién de desigualdades en sede parlamentaria es el grupo parlamentario socialista porque somos los que llevamos ya mucho tiempo combatiendo estas desigualdades porque siempre decimos lo mismo pero es verdad Madrid es una comunidad rica pero que existen enormes desigualdades este su ejemplo clarísimo de las enormes desigualdades que existen en Madrid que a pocos kilómetros de Gran Vía por ejemplo tengamos es auténtico desastre en términos de fracaso de la sociedad porque su su fracaso de la sociedad ahora bien quiero dejar perfectamente claro que vamos a estar vigilantes sobre cómo se hacen los realojos nosotros pretendemos los socialistas que no se castigue a los barrios que ya tienen serios problemas con un realojo excesivo eh vamos a si se hacen las cosas con sentido común no se castiga a los barrios que ya tiene ahora mismo por unos problemas importan

Voz 0867 39:24 al Ignacio Aguado José Manuel Franco hasta la próxima mucho

Voz 1863 39:27 gracias muchas gracias a ustedes mañana estamos

Voz 0867 39:29 vuelta aquí en La Ventana de Madrid que mañana tenemos entrevista importante no nos va a acompañar el rector de la Universidad Rey Juan Carlos estará en este programa desde las siete y veinte respondiendo las preguntas de la venta elevar hasta mañana

Voz 33 40:01 está tenemos jornada entre semana

Voz 34 40:09 muertes desde las ocho una hora menos en Canarias por las aplicaciones de Carrusel deportivo y deba ser nuestra web Cadena Ser punto com la onda media

Voz 33 40:18 el Español Real y Atlético de Madrid Huesca sigue el tercer partido de la selección femenina de vas que España Bélgica lo has escucharon todo en Carrusel deportivo de se ir

Voz 3 41:01 no

Voz 28 41:07 ella Roberto Fenice idea de que habló y Xavi dorado no

Voz 5 41:11 ni casi caso hace casi que se lo dejamos aquí Cheli buenas tardes hola hola buenas tardes

Voz 1136 41:17 les vamos hoy con noticias y con convocatorias lo primero la información y las subvenciones científicas que otorga en España el Consejo Europeo de Investigación están dominadas por los hombres en contraste con otros países europeos como Portugal que nos aventaja lo ha comentado el presidente de este organismo Jean Pierre Burgueño España se sitúa como el quinto país de la Unión Europea en número de este tipo de ayudas en una lista encabezada por Alemania y Reino Unido que se quedan con el cuarenta por ciento ya dos olas de el dinero que se entrega ninguna convocatoria para mañana el Rey Felipe VI va a inaugurar mañana miércoles el II Congreso de Industria conectada cuatro punto cero que va a tener lugar en Madrid el evento se plantea como un gran espacio de debate sobre las innovaciones y últimas tendencias tecnológicas en sectores de referencia de la industria española contará con varias salas temáticas las que se van a abordar tecnologías y cuestiones como los gemelos digitales el Internet de las cosas o las plataformas en la industria cuatro punto cero

Voz 36 42:16 a terminar dando la bienvenida al último de Amazon Amazon es que así es como se va a llamar está basado en búsquedas basadas en inteligencia artificial cuantas más calificaciones más me gusta vayas haciendo el algoritmo afín hará mejor para encontrar más productos relacionados a tus preferencias o eso nos dicen

Voz 0295 43:04 lo que queda día con Isaías Lafuente

Voz 0313 43:08 al ataque Isaías pues con permiso de otras una de

Voz 0827 43:11 las noticias del día es la que hemos contado hace media hora la investigación del Instituto de Biotecnología y Biomedicina de la Universitat Autònoma que me he encontrado una molécula que permite tiene capacidad para inhibir el comienzo de Parkinson frenar el desarrollo e incluso recuperar algunas neuronas dañadas hemos hablado con Salvador Ventura el director de esta investigación nos dice que de momento en gusanos segunda fase muy incipiente pero esperanzadora

Voz 12 43:36 hay que tener mucha cautela pero sí que es una molécula que en la cual tenemos depositadas muchas esperanzas entonces el compuesto este es capaz de evitar la la pérdida del unas células específicas que son las células que producen dopamina que de hecho son las que se pierden cuando un adulto tiene párkinson nos ha costado mucho encontrar la llevamos trabajando desde dos mil quince y hemos tenido que probar más de catorce mil moléculas para encontrar en contra de esa

Voz 0827 44:01 quizás este corte haya que reproducirlo dentro de diez años en la Ventana porque dice que sí dinero en diez años se podría demostrar la existencia de esta partícula también en el cerebro humano y la otra noticia Dolores Delgado es la ministra

Voz 0356 44:14 desde de esta semana esta mañana Pepa Bueno contaban

Voz 0827 44:17 las grabaciones de hace nueve años en las que una comida con el ex comisario Villarejo dijo cosas como ésta

Voz 37 44:22 en una conversación insisto en un restaurante que el año dos mil nueve en una sobremesa en la que ella dice puedo contarlo de este Garzón responde sí entonces delegado dice Un mar con pregunta Villarejo quién es un maricón hijo contesta la fiscal entonces Marlasca

Voz 0827 44:39 sigue la rebeldía lo ha perdido la ministra en explicarse en tratar de salir de este lío y Toni Martínez cree que de todas las explicaciones posibles ha tomado la peor línea de defensa

Voz 0295 44:51 de todas

Voz 0356 44:52 las líneas de defensa posibles la ministra de Justicia elegido la de decir que no se refería Marlaska que es amigo suyo lo cual queda bastó

Voz 0295 45:00 enterrar a no unos maricón era otro

Voz 28 45:08 está todo tan desquiciado que eso tal vez ya no tiene importancia el que me conozca también que

Voz 0827 45:13 por supuesto que el PP ha entrado al trapo en el asunto ciudadanos también ha pedido explicaciones Marlaska le ha quitado hierro al asunto y la vicepresidenta Carmen Calvo también pero ha llegado después el fuego amigo

Voz 0356 45:24 dos actos malos para la ministra Dolores Delgado primero Pablo Iglesias líder de Podemos socio parlamentario del Gobierno

Voz 2 45:33 voy diciendo que alguien que se reúne de manera afable con un personas que de la basura de las cloacas de interior en nuestro país debe alejarse de la vida política porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipos como Villarejo

Voz 0771 45:48 esto es malo pero en segundo lugar no menos

Voz 13 45:50 vende la portavoz parlamentaria del PSOE Adriana Lastra apoyado

Voz 0356 45:56 hasta ahora una declaración de apoyo de Adriana Lastra ha supuesto dimisión en menos de veinticuatro horas

Voz 0827 46:02 tomaba café con nosotros Luz Sánchez Mellado que ha actuado de abogada del diablo

Voz 1362 46:06 nadie absolutamente nadie pasaría el corte de que se publicara una conversación privada en una en un marco además en una sobremesa de una comida de celebración con probablemente una copa en el cuerpo dicho esto evidentemente no es de buen gusto para mí es más no sé si punible pero sí desde luego no estético ni ético el hecho de que la ministra titubear a por no decir mintiera en en negar su relación con con billares

Voz 0827 46:36 pues no lo parece desde luego no se ha atrevido luz apostar sobre el futuro de la ministra en esas estamos ahora en esos están los partidos políticos hace poco más de quinientos años estábamos a otras

Voz 7 46:49 el veinticinco de septiembre de mil quinientos seis a las dos de la tarde

Voz 0827 46:53 murió Felipe el Hermoso el marido de Juana una muerte que encierra algunas dudas y una certeza a su suegra Fernando el Católico le vino muy pero que muy bien lo de que falleció por beber un vaso de agua fría en plena sudadera tras un partido de pelota no cuela que lo envenena

Voz 1626 47:07 para su suegro Fernando católico porque estaba del yerno hasta el cachirulos y no le quería dejar la Corona de Aragón puede aunque seguramente lo que es lo llevó por delante fue la peste pero sea como fuere el Rey Fernando J cuando se enteró de que Felipe el Hermoso había cascada con Felipe muerto y Juana embarazada de su sexto hijo y con la cabeza del revés su padre el católico Fernando vio el cielo abierto para inicia era un acoso implacable hija que me de el Reino que tú solo no vas a poder hija que eres muy joven tienen mucha faena con los niños hija que mira que tú no estás bien hasta que consiguió en cerrarla en Tordesillas donde terminó de perder la cabeza pero fue feliz así selvas gastaban hace quinientos años la verdad es que ahora cinco siglos después

Voz 0827 47:51 la cosa sigue tensa en España pero la verdad es que si nos comparamos bueno pues Estados Unidos tiene atraen por ejemplo en Estados Unidos pasan cosas como que hay hermanos que hacen

Voz 1863 48:00 campaña contra su propio hermano en esto

Voz 0827 48:03 acaso los hermanos de por algo usar que es congresista Republic

Voz 1863 48:06 cuando en Arizona Tram pista de Pata Negra

Voz 0827 48:09 bueno pues piden a los ciudadanos que no voten a su hermano sino a su rival no tiene desperdicio

Voz 0356 48:14 todos se dejaron el congresista no está haciendo nada para ayudar a la América rural no está trabajando para su distrito en absoluto es así les importara el sistema sanitario si les importara el sistema sanitario de sus hijos le pedirían cuentas Krishna nos está escuchando y no tiene interés me llamo símbolo David son los hermanos dicen los robos

Voz 0827 48:38 en por favor a mi hermano esta mañana en Hoy por hoy han sentado a dos hermanos políticos relevantes uno del PP otro del PSOE los hermanos Martínez Maíllo Fernando Zacarías el popular Fernando hablaba de su hermano

Voz 28 48:50 se ve que no es todavía una evolución por parte sobre todo porque ahí Marty llegaba con la música te acuerdas de Paco Ibáñez es que ya te he dicho que yo era Ron

Voz 0644 49:02 Juanjo deja a veces una despierto por la noche

Voz 0313 49:05 tal Alberti a galo

Voz 0644 49:08 va a dar Itu que lo raros que yo ya salido de centro derecha con esa música que escuchaba con una llevamos seis años o tal vez cuando era pequeño

Voz 0827 49:21 nunca pedirían el voto para su hermano pero desde luego se llevan bien eso sí las reuniones familiares prometen y ahí es la madre la que pone orden

Voz 0644 49:29 no nos prohíben pero suele haber bastante silencioso sugiere por el bien nuestra madre como se imponen en ese momento dice bueno vamos a dejar la política otro momento ellas vamos a los postres

Voz 0867 49:42 y menos grato que esta conversación

Voz 0827 49:44 el crimen machista nuevo que hemos conocido hoy

Voz 22 49:48 eh

Voz 0827 49:52 he asesinado a sus dos hijas en Castellón tenían tres y seis años se llamaban Nerea di Martina no tenía antecedentes penales pero en el último año había sido sometido a dos el seguimientos que acabaron sobreseído y no hubo orden de alejamiento y nos hemos preguntado si ha fallado algo Pilar Martín Nájera que es fiscal de la Sala Delegada contra la violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado nos decía que en algunos casos es muy difícil predecir determinadas situaciones

Voz 14 50:19 muy difícil es decir la actuación segundo lugar cada caso es un mundo entonces hay casos de violencia que son mínimos puntuales que están inmersos en un proceso de separación que creo que no podemos decir generalizar que se malo mal por supuesto porque ahí sí que creo que a está fallando en que sí que tenemos que adoptar más medidas con relación a los hijos y es ahí donde habíamos porque vemos muchas denuncias penales pero muy pocas medidas de suspensión de visitas o la suspensión de la patria Ponce toda el de custodia

Voz 0827 50:51 hemos avanzado mucho decía la fiscal pero habría que hacer otras modificaciones incluso en la ley