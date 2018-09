La Ventana (27/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1636 00:00 las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 el Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio por todo lo que ha rodeado el asesinato de las dos niñas en Castellón a manos de su padre ha pedido información a la Fiscalía también a la secretaría de Estado de Seguridad Mario el alarido buenas

Voz 0259 00:17 tardes buenas tardes Fernández Marugán se ha dirigido a la secretaria de Estado de Seguridad y a la Fiscalía General para solicitar toda la documentación sobre un caso que recordemos se archivaron las dos denuncias y la jueza especializada en violencia de género denegó la orden de protección para la madre y las dos niñas a pesar de que una de las denuncias fue por amenazas de muerte muy serias hoy hemos sabido que el parricida le dijo a la madre me voy a cargar lo que más quieres te vas a quedar sola el Defensor pide una protección rápida y eficaz para los menores vuelve a recordar que ya recomendó

Voz 2 00:49 jueces suspender las visitas Irratia

Voz 0259 00:52 las custodias a los padres maltratadores con la última víctima de hoy en Málaga Esther ya se puede decir que estamos ante el peor septiembre desde que hay estadísticas con nueve mujeres dos niñas asesinadas

Voz 1454 01:04 noticia que les ha adelantado la Cadena Ser en el informativo Hora catorce les hemos adelantado los vínculos del ex comisario Villarejo con el digital que está difundiendo las grabaciones que intentan poner en jaque la estabilidad política del Estado los propietarios de la web que ha publicado los audios de una comida de dos mil nueve son socios de empresarios vinculados a los negocios del ex comisario fuentes próximas a Villarejo reconocen un acto de compra venta con un empresario a quién se relaciona con el dueño de la web Moncloa punto com pero niegan una vinculación con ese portal la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir una pieza de Gürtel para investigar las adjudicaciones que el PP de Camps hizo la trama Camps ha comparecido ante los medios Inma Pardo que ha dicho buenas tardes

Voz 0808 01:42 buenas tardes Camps ha afirmado que no dio ninguna instrucción para adjudicar contratos a la trama Gürtel y lamenta que después de diez años el intente recolocar otra vez en la matriz de la causa Orange Market se ha mostrado tranquilo ante la decisión de la Audiencia Nacional mantiene que el caso se reabre por las declaración

Voz 1454 01:57 desde Ricardo Costa Pablo Crespo y Álvaro Pérez

Voz 0808 02:00 que no han aportado según él ninguna prueba en suma dice que es el hombre más perseguido de España ha sido el hombre más simples

Voz 3 02:06 tirado ha analizado eh

Voz 4 02:08 perseguido bajo lupa bajo Metroscopia

Voz 3 02:11 vio atómico se me he intentado ligar a todo tipo de cosas y nadie ha encontrado absolutamente nada porque nunca nada ocurrió

Voz 0808 02:21 también ha señalado que el TS del Tribunal Superior de Justicia valenciano decidió juzgarle por el caso de los trajes sí esta sería una suerte de revisión de ese juicio para ver si pueden juzgarle ahora

Voz 1454 02:30 mañana en huelga anunciada en Ryanair y ya conocemos Eladio Meizoso los vuelos cancelados en nuestro país

Voz 0527 02:35 si Ryanair no ha dado la lista la facilita el sindicato USO que es uno de los convocantes de la huelga mañana de tripulantes de cabina de esta aerolínea hay un total de ciento cincuenta y ocho vuelos cancelados en Europa sesenta y cuatro de ellos afectan a nuestro país con salida o llegada aquí los aeropuertos más afectados son los de Valencia con dieciocho cancelaciones Palma de Mallorca con catorce y Alicante con diez Ryanair dice que ha informado ya a todos los afectados para ofrecerles un vuelo alternativo a la devolución del precio del billete pero no la indemnización a la que estarían obligados por la norma

Voz 1454 03:09 cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1 03:13 el Real Madrid

Voz 1454 03:15 en Madrid en media hora comienza una nueva concentración de los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos en huelga este jueves para pedir la dimisión del rector Javier Ramos por los sucesivos escándalos de los másteres de Cifuentes Casado y la ex ministra Montón

Voz 5 03:29 nada

Voz 1454 03:31 nueva concentración que se suma a la que ella ha tenido lugar esta mañana hay que repetirán también a las seis y media en el campus de Móstoles el rector lo dijo en una entrevista ayer aquí en Cadena SER Madrid descarta dimitir y otra protesta a la de los conductores de la súbete CS han concentrado en el Paseo de la Castellana para protestar contra la nueva norma que prepara el Gobierno para su regulación un decreto ley que facultar a las comunidades autónomas a regular su actividad los trabajadores temen que este decreto límite su actividad o directamente les haga desaparecer de las grandes ciudades Santiago

Voz 6 03:59 al Efes portavoz de la Asociación Española de peces

Voz 1 04:02 sobrecoge que no conocemos pero porque intuimos por las noticias que se han ido dando

Voz 7 04:06 que lo que quieren es hacer es transferir las competencias a las comunidades autónomas estas intuimos que lo harán a los ayuntamientos y con los ayuntamientos es lo que se pretende es conseguir lo que está haciendo ya hay impulso

Voz 1454 04:19 a Barcelona el lograda puntos de reutilización de objetos estarán incluidos en los puntos limpios fijos que se van a duplicar el objetivo es según el ayuntamiento permitir el reciclaje de enseres muebles o pequeños electrodomésticos la portavoz municipal Rita Maestre

Voz 6 04:32 una funcionalidad nueva hay muy demandada por

Voz 1821 04:34 con mucha gente por muchos vecinos en Madrid en los puntos limpios fijos los grandes que ya he que es la posibilidad de que allí se dejen objetos para su reutilización a veces sucede que uno bueno pues se tiene inmueble simplemente ya no lo quiere pero funciona un electrodoméstico que funciona Íbamos introducir estos puntos que Perú

Voz 1454 04:52 tenemos veinticinco grados en el centro de la capital es todo empieza la La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco a las cuatro en Canarias

Voz 1 05:08 cadena SER servicios informativos

Voz 0313 05:35 hola buenas tardes me van a permitir una pregunta si de entrada cuánto hace que no reciben una bronca de esas de padre y muy señor mío porque algún habrán recibido imagino en algún momento de la vida no o al revés al revés cuál ha sido la última bronca que le han echado a alguien lo pregunto porque hoy en Twitter hemos leído la bronca de una madre a un hijo en los siguientes términos hoy veo que eres un impertinente y un faltó So esto es muy asturiano lo de faltó eso no te educamos tan prepotente no tienes razón para contestar así a nadie eres un chulo Rusia el destinatario de este regañina en toda regla es un compañero periodista y Colell hablaremos enseguida pero esta tarde me gustaría Si les apetece compartir otras historias de broncas y comentar si sirven de mucho o de poco que me imagino que depende no porque algunas son contraproducentes seguro están fuera de lugar pero otras yo creo que son no han sido muy útiles así que me encantaría escuchar lo que quieran contarnos historias de broncas a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta a partir de este momento en nueve cero dos catorce sesenta sesenta o Roberto Sánchez buenas qué tal Carlos buenas tardes a través de la red sociales ya saben a través del Facebook de La Ventana o de arroba La Ventana en Twitter la etiqueta es broncas pues nada esperamos sus historias como siempre y como siempre también bienvenidos a La Ventana eh

Voz 9 08:09 en

Voz 0313 08:57 hoy tomamos café en La Ventana como Serrat Domínguez Montse buenas tardes muy buenas esta canción de tres y chamanes echarle la bronca al presidente de alguna forma echarle la bronca con música pero con palabras bastante contundentes estaría una bronca digamos a la categoría de la sutileza

Voz 6 09:10 sí porque las broncas a veces darse no es decir si te hace te obliga a salir de de esta especie rutina de defender de de culpa agujas la burbuja a burbuja viene echada en la cual te está bien explicado oí tal te obliga

Voz 0313 09:27 se a un resentido total tú crees que Pedro Sánchez ahora echar la bronca algún ministro ministra en los últimos días sobre saber malo pues no lo sé Train estamos muy muy respetado

Voz 6 09:39 tras si tras es muy irrespirable es decir con falsos medios de comunicación bailando al son de de las grabaciones que además nos dan para para veinte años es decir o creamos este país completamente no sé cómo se hace borrachos a todas las personas de la vida pública que tienen algo que ocultar y que les ha agravado el ex comisario Villarejo o vamos a seguir danzando como si fuera el flautista de Hamelín y eso me me

Voz 1 10:08 molesta profundamente hay algo ahí que me

Voz 0313 10:11 sí ríe el tono de hoy Isaías buenas tardes cobraban o uno de hoy que lo hemos comentado contigo además de la comparecencia de De Pedro Duque era de de un de una extrañeza hay Yunes tu por decir bueno yo en fin dice pero por qué no tienen beneficio Ellos la sociedad dice joe tú muy complicada Joan Rosell contable Tale no sonaba todo marqué que seguramente que seguramente el origen de todo esto está en esa frase que pronunció Pedro Sánchez de la persona que haya tenido alguna algunas está bueno igual es situar el listón muy alto pero esta esta cosa esta especie de de de de persecución

Voz 11 10:46 derramaría aire es una cosa bastante irregulares sobre todo sabiendo anterior sabiendo lo que viene de quién sí sí sí claro espurios hay claras y yo creo que es eso nosotros tenemos que hacer una periodista estamos que hacer un medio hoy el editorial del país

Voz 0313 11:02 me ha gustado me ha gustado mucho lo con lo comparto porque dice Bono está bien que vayamos bom bom bom bom bom así encadenando una cosa tras otra pero cuando surge algo lo primero es ver el origen comprobar contrastar mirar el alcance no hacer seguidismo con exacto no

Voz 3 11:18 pero fíjate José al ver a Pedro Duque esta mañana uno podía pensar hombre podía haber ido un poco más preparado con papeles fama además no pero por otro lado pues también ha salido ahí a calzón quitado diciendo pues mire usted hecho esto no he tenido ningún problema con Hacienda ya

Voz 0313 11:36 digamos que eso se sitúa a otro nivel

Voz 3 11:38 no porque aquí hay que diferenciar mucho el nivel delictivo el el nivel de una

Voz 0313 11:44 lento el nivel del fraude después el nivel

Voz 3 11:46 que tú entre dos opciones escoja una cumbre a lo mejor desde si te pones muy puro desde el punto de vista ético se le puede reprochar algo eso ya es problema de el presidente del Gobierno no pero bueno yo creo que ha salido salida a dar explicaciones pero fíjate ha quitado gravedad no ya que esas son de gravedad

Voz 6 12:03 eso con máxima alerta yo creo que hubo se cometió hay un no sé si una injusticia pero hubo algo allí que a mí me sirvió desde el principio máximo Puerta había cobrado a través de una empresa para pagar menos impuestos pagar menos impuestos es algo quiere decir que que más o quién menos intentamos eh sin saltar

Voz 0313 12:21 bueno y que hacen todas las empresas este país tuvo tuvo una inspección mecanismos legales recurrió a la

Voz 6 12:28 es decir no había nada más allá de que te gusta y no hubo nada cosa que estaba solucionada zanjada ya había pagado ya había perdido su eso eso es decir había hecho lo que cualquier ciudadano cuando te viene una inspección un requerimiento de Hacienda yo creo que hoy lo que PSOE es que fue el primer caso después

Voz 3 12:48 estas declaraciones que recuerda esta mañana Pablo Iglesias

Voz 11 12:50 Pedro Sánchez estaba muy reciente la gran hipoteca hipotética muy bueno a ver

Voz 0313 12:57 tú recuerdas alguna bronca importante que te hayan echado en tu vida y que sirviera de Al Dura da igual pero una bronca importante porque está de hoy que hemos comentado tiene tela buena bronca hablaremos con el destinatario

Voz 6 13:09 obviamente pusieron las orejas rojas mis mis hijos

Voz 2 13:12 yo eso por el móvil

Voz 11 13:15 Javier a ver cuenta bueno pásala bien claro me paso la vida

Voz 6 13:20 diciendo oye estamos frenando el móvil aparte au vamos a concentrarnos os vamos a ver estoy tan eh y claro yo uso la excusa del trabajo pero me pillaron a trabajo sino sencillamente pues eso estamos pendientes de la camita de contestar correos Italia

Voz 0313 13:37 tú no les cuando

Voz 1 13:39 has padre comer algo bueno

Voz 6 13:42 de ahí realmente tenía poca podía haber intentado no dijimos que Army decir no os dais cuenta aquí yo estoy

Voz 11 13:49 mi responsabilidad ahora lo que ocurre en el país

Voz 6 13:52 mis pasa por lo llevo sobre mis hombros pero la verdad esto tuve la jeta en de cemento hubiera no hubiera colado

Voz 0313 14:00 oye dejadme que salude a nuestro compañero el diario El Mundo Iñako Díaz Guerra que no sé cómo está hoy porque es que lo ha puesto él en Twitter el mira lo que me pasó Iñako buenas tardes

Voz 12 14:09 muy buenas no estoy bien estoy recuperado pero no salario

Voz 0313 14:15 el tu madre te podía haber felicitado por la entrevista que le veces a Josep Maria Pou en la contraportada del mundo que es magnífica nota he dicho nada de eso

Voz 13 14:22 para hoy hoy y esto estamos quedando porque lo hizo público que ha pasado pero hoy ha optado por no hablarme las tele y hacerle pasar

Voz 0313 14:30 no pasara oye cómo se le queda a uno el cuerpo cuando su madre dice algo así además bueno a ver

Voz 13 14:38 hacía mucho que no me pasaba supongo que acabo sacro aunque no ha dejado un poco preocupado Montserrat porque claro si hasta los cuarenta estoy aguantando esto y ahora pues sí

Voz 12 14:46 entonces ya me toca los niños cuando claro

Voz 1636 14:49 no

Voz 13 14:50 pero bueno yo lo primero que hice fue intentar explicarme pero fue casi peor porque porque me dije bueno a Mango no sabes cómo va esto digo no sabes que si el tío era un trozo Olmo sabes si me insulta regularmente como sabe si veinte

Voz 0313 15:03 en Armenia aunque bien es Thomas

Voz 13 15:06 a ver cómo funciona las redes y me costó contestó no pero de educación Saúl el debate clave ya que haces pero oye que

Voz 0313 15:13 que pudiste haber escrito en Twitter quiere molestar a tanto

Voz 13 15:16 tu madre bueno ojo porque escribí me contrataron a un tuit yo es verdad que un poco borde a cuento pero lo que escribí fue que que hacía falta ser bobo

Voz 0313 15:27 por qué porque es el origen como arranca el hilo por donde Twitter un tuit de fútbol

Voz 13 15:32 o sea yo está yo estaba en el Lequio estaba en el en el campo viendo al Athletic tal sí son su jugado y sí sí

Voz 0313 15:41 muy bueno a mi me gusta mucho

Voz 13 15:44 si en un grupo de amigos en el cual pues claro está está hablamos a veces de negro campista como te un concepto que a lo mejor que yo lo puse dijera negro asoma esa es mi mi jugador preferido es alguien me dijo muy rápidamente hace falta hace racista y me ha metido hace falta ser bobo

Voz 12 16:02 con vino joven estamos aquí te dijo tu madre como te conté

Voz 0313 16:08 vamos a superar hasta mundial

Voz 13 16:10 después que me mandó ese tuit ese guasa que ha leído antes Carles en el cual eso me llamó de todo acabado eh eres un chulo además que fue como muy moderó una cosa voy a decir está viene porque un poco a razón tiene porque este la madre leyeran más podemos frenarán habría mejor rollo

Voz 0313 16:27 está está bien lo de tu madre pero la respuesta que le diste a quién salió ahí al paso de lo del negro es la mejor que se puede dar a ese tipo de drogas en en Twitter la respuesta de esa del tipo oye turno será el bombo no pero pero igualó el pobre igualmente acosado

Voz 3 16:45 hay en Twitter hay gente con el gatillo muy fácil no Lleida quiere decir yo creo que antes de responder no sé si esta persona te conocí a Ci mucho y demás no responderá a una persona también hay que saber valorar su sentido del humor su ironía el primer un poco historial no pero bueno hay gente que que enseguida se lanza no degravamenes bronca tiene la misma para las mismas letras que cabrón es lo único que le faltó llamarte eh

Voz 11 17:10 pues sería la primera vez que la primera mire yo tengo una curiosidad

Voz 6 17:13 la bronca se ha quedado en Twitter o tú has hablado con tu madre

Voz 12 17:17 no si no fuéramos tú te coge el teléfono

Voz 13 17:21 pasaban me mandó se Whatsapp les dije eso me dijo yo sé de Educación ya acabado mi charla con mi madre que supongo que considera que como ya sabrá que yo luego lo puse en Twitter que sobrepasó porque yo tardé dos horas en dos horas en digerirlo y luego lo puso en Twitter un poco porque sí que creo con poca razón tiene porque yo general soy una persona bastante afable y en Twitter a veces me pongo muy muy tonto pero ella no tiene

Voz 0313 17:41 twitter siquiera al que tiene Twitter es tu padre

Voz 12 17:44 por ahí van los tiros en una operación conjunta no iba a mi padre de que sus tú sabes que tu padre tu padre

Voz 3 17:55 es el inductor y tu madre

Voz 15 17:58 mira ya que bueno bueno bueno

Voz 0313 18:00 pues nada Jacko oye no sé que hable es pronto

Voz 12 18:03 lo Corella no te deseo o de verdad llevarle unas eso no un rato la llamo ya se ha disuelto preferiría

Voz 3 18:12 de todas las maneras una llamada de tu madre una llamada de Thomas agradeciendo te seguimiento

Voz 13 18:19 hombre yo creo que mejor la de Tomás porque yo sé que mi madre me quiere después de tantos años al pasar a cosa

Voz 0313 18:26 de hecho ya de guerra un abrazo muy grande a Vigo un abrazo a la broncas a través de Twitter dice Lola yo a ver no voy a ser muy original pero la mayor que me llevé fue por mi primera gran alarga la borrachera fiestas de su pueblo dieciséis años mezcla de bosque Ron en poco tiempo de pillaron al día siguiente porque no era capaz de levantarme de la resaca

Voz 1603 18:47 Francino qué mucho eh Gallardo alguna bronca

Voz 0313 18:52 policial además creo yo voy a contar una bronca que me cayó este verano por hacer el imbécil y lo puedo contar si lo puedo contar lo debe sí sí es europeo de Lopo Contador además una bronca que me echó un chaval muy joven un agente de la Policía Municipal de Monrovia el CAM que su pueblo de la provincia de Tarragona donde tengo una casa en una urbanización cerrada prácticamente cerrada bueno desde desde la casa donde vivo hasta la pista de pádel dejó ABC la zona deportiva hay tres cuatrocientos metros Ana Oramas y a veces voy en la moto alguna vez no me no me había puesto el casco este verano no entraba nunca la Policía Municipal y este verano iba hundido pum pum en el casco algo mimo mimo curtió un motorista detrás chaval joven eh por favor apague el motor me echó una bronca sin sin alzar la voz parece mentira que alguien como usted el ejemplo que da que no se me echó una bronca dice digo mira me da una vergüenza lo que me estás haciendo que nunca más nunca más cometer esta imprudencia que es una imprudencia y una estupidez me pasó y me echó una bronca de una utilidad magnífica o sea no no no sé su nombre pero espero saberlo porque cuando vuelva a ver si lo localizó para hileras gracias eh que extra pero no lotes no te puso muy esto pero no me expulsó pero da igual dices que da igual la multa que le ponga diez debería darle vergüenza yo pues sí pues sí tienes toda la razón me echó una bronca vamos de que que la recuerdo y que y que agradezco de verdad broncas

Voz 6 20:15 nutritivas visto mucho

Voz 11 20:18 buenos días por dijo que te está contando sí sí sí sí sí Holy Jacko se queja de su madre pero saber

Voz 0313 20:24 a ver e historias de broncas en La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Almería Fernando buenas tardes hola hola bienvenido Fernando bienvenido a La Ventana qué tal hombre

Voz 14 20:35 a ver qué pasa con los broncas ustedes nunca te yo hace unos días

Voz 0313 20:40 a ver a quién eh

Voz 14 20:42 pues yo tengo una hija generalmente se encontraba caigo en la cuenta al no hay una reserva de que mucho me vine preocupada o consulta de manera que lo tuyo me pasó eso yo veía yo viaje muy mal mal mal puesto colocado

Voz 3 21:04 se oye muy mal Francino te diría algo muy vete un poco a ver si es posible a mejorar el sonido

Voz 0313 21:10 eso sí dejamos ahora mejor

Voz 14 21:13 dentro del avión cuestionable Encina metido el morro en el que yo no no te pido que iban en el coche ocupando pues puso el paso de ellos paso entonces aclaran romper pues iba ocupar mi casa voy con mi hija huevo con hijas ni tu hijo me encuentro aquellas señoras el coche estaba que impedía ataca bien el técnico che la yo tengo ahí a otra sí retransmitía yo le dije pero hombre por favor al Poulsen pues hizo afectado pues ya me llegó al alma teléfono no suelen cuenta cumplirá una necesidad de Marina comida símbolo como en fin yo la verdad gracias por por por permitirle entrar en antena por el palco era pues caso porque son muchos esperando que te dijo la señora

Voz 0313 22:09 a Fernando

Voz 14 22:10 al principio eso lo así como como el contestaron dejó con lo cual al perdona lo quitó Nolito pero da igual ellas cada dos por tres

Voz 0313 22:20 pues tomamos nota de la denunciada Fernando gracias por llamar Rosell oyentes de La Ventana historias de broncas nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Madrid Gemma buenas tardes hola hola buenas tardes hola qué pasa con las broncas saber de ida o de vuelta por cierto

Voz 16 22:36 he ido a ver a ver

Voz 0911 22:39 bueno a ver eh fue una cosa muy reciente yo acabo de mudar me hace poquito a Madrid con mi pareja ya llevaba un mesecito aquí antes que yo porque él trabaja aquí ahora nada bueno yo fui más tarde porque bueno yo voy por tema de estudio hasta octubre pues no tenía que estar aquí es muy claro cuando llegue al pie bueno yo vi que toda decoración pues la había puesto eran justo con sus balones de fútbol con la bandera del Atleti en alguno no con la bandera de España con de conocer cuando está claro que me gusta nada no me lo había hecho Irigoyen mira pues esto voy a quitar todo y me voy a yo lo voy a decorar todo esto como a me de La Habana total que yo cogí y me fui Ali que han está Hamilton antiterroristas mis delitos vamos monísimo hasta que llegó él claro dijo él llama la consulta o no me han dicho nada no sé qué y además les escondido un balón la Atleti en la escondiendo a decir que estaba puesto allí en medio del salón y yo suelo escondí lo acusen otro lado sí claro ese balón era algo muy especial para él porque se lo había regalado su abuelo y ya hay ya la bronca empezó por ahí con toda la razón del mundo pero allá bueno ya lo bueno se lo soluciona hablando se entiende la gente ella ahora está a mitad de la casa con Belice coge una rosa palo y la otra mitad

Voz 17 23:59 a ver si palmera pulpo cohabitan Velits así baloncesto eh Clara Clara estaba bueno espacio para darle para mí

Voz 0313 24:10 bueno pero acabó bien la cosa que yo estaba eco tal como avanzaba la historieta a ver cuál es el final

Voz 0911 24:14 haga pasando nos hemos dejado no

Voz 0313 24:17 bueno bueno bueno nos alegramos Gemma oye muchas gracias por llamar a La Ventana eh venga una hace bueno esta no está mal que pasa con la gente el Atleti hoy porque del Athletic y que está pasando unos uno de los grandes

Voz 3 24:31 la jornada de liga en lo que he leído un poquito bien no

Voz 0313 24:34 eh sí es verdad es verdad pero yo creo que están subidito eso es todo

Voz 6 24:37 a cambio clásica tú le dices a alguien que haga algo luego no te gusta eh le echas la bronca es desoye o lo haces tú Osidi dejas libertad la otra persona para que lo haga que puede ser desde vestir a un niño con una ropa quedó dices cómo no pega en estos leotardos con esta falda ideó o lo hacemos o cada uno tiene libertad sino no llegan

Voz 3 24:58 pero desde luego lo yo creo que lo peor que se puede hacer para contrarrestar algo que te sienta mal es hacer exactamente lo mismo pero eso no equilibra sino que duplica el problema yo creo a veces pensamos en los pródigos jo qué dificultades tienen para encontrar consenso es bueno en las vidas de pareja también existen esas

Voz 0313 25:13 pero es curioso El Mundo broncas tiene un montón de un montón de mirada así de de casuística eh porque está a la bronca la bronca fuera de lugar la bronca contraproducente que dice la madre que debería cuántas de las tan echándome ordenado la bronca que te hace que te hace pensar la bronca que ese que se lanza desde una posición de superioridad jefe por ejemplo no aún subordinado y luego hay otras muy muy útiles mira esta mañana cuando preparamos el tema en la reunión verdad cosa hemos ido con Serbia esas muy suculentas ya algunas de algunas personas del equipo de La Ventana desde luego en antena lo Ocariz contar algunos alguna dicho no no no no no yo en Antena no pero otras han dicho que sí

Voz 1636 25:55 estaba en la Televisión de Aragón si nuestro jefe tomó una decisión que a mí no me gustó llame a una compañera me fui al baño a hablar bueno hablar a ponerlo verde verde vamos era poco después de terminar la conversación me Jamal despacho me dijo cuidado con lo que usted dice porque

Voz 6 26:17 las paredes escuchan yo dije

Voz 1636 26:20 perdone no no sé qué me estás hablando sí sí que sabe de qué estoy hablando porque estaba en el baño de al lado horribles pues yo tenía doce años me gustaba mucho el balón mi profesora mes escogió para llevarme a su estudio cosas

Voz 6 26:33 que era un honor enorme coincidió

Voz 1636 26:36 día que me invitado a pasar la jornada en el estudio con una especie de master class con el día que mi familia se mudó de casa con lo cual desapareció a las ocho de la mañana volvía a las ocho de la tarde y no carguen ni una sola caja cuando llegue a casa fue ETA

Voz 1534 26:52 la bronca que me echó mi padre que nunca volvía a hacer valer la mayor bronca que el kurdo fue con mis padres una vez que bueno salía de fiesta con mis amigos olvidó avisar de que llegaba tarde a casa eh bueno Mis padres toda la noche llamándome preocupados que dónde estabas con está ellos en cogerle claro a la mañana siguiente aparecía a las once y bueno una bronca terrible que retumbó todo el edificio cuando tenía tres años mi obsesión por el azúcar

Voz 18 27:13 me llevó a entrar en mi clase de parvulario y robar caramelos de la caja de los dulces cuando yo era profesora de la impresión me me encima Mi mayor recuerdo fue por llegar tarde a casa no llegue a la hora que me había dicho mi padre y la respuesta fue tener la puerta cerrada lo malo es que contesté Ferrando le a los dos días la puerta él a partir de ahí un mes sin salir de casa

Voz 0313 27:39 hoy echamos o no se echa la bronca La Ventana a través el nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Málaga Virginia buenas tardes hola buenas Virginia bienvenida a ver qué d'Hebron Kaká pasado qué paso bueno

Voz 19 27:51 no ya hace ahora más de un año yo trabajo un centro comercial

Voz 0911 27:55 sí bueno pues ella

Voz 19 27:57 empatando con clientes ir llegó una tarde pues un cliente que habitualmente saluda a un cliente más o menos semanal muy agradable por ciento el hombre y entonces nada pues yo ya tengo costumbre siempre saludo hay llegó me doy la vuelta hoy no sé qué me preguntó algo ilegal viene buena tarde dígame entonces el hombre se quedó parado en seco hoy pedir señorita que no les da la buena estar de Dios mío yo que me has porque es una persona educada y esto y a mí me sabe fatal que lo que no le he dicho buenas tardes porque normalmente constatan goteras como Wembley esta vez y trabajando bueno sí echó el hombre el sol una bronca yo me estaba poniendo pero

Voz 0313 28:40 pero que me encuentre modelo auto bronca

Voz 19 28:44 digo digo el pobre y ello no no mire perdone que buenas tardes Gemma no no no no no hay que darle digo ha hecho muy bien en recordar pero así bueno el tío de una retahíla

Voz 0313 28:54 co tendría ganas hablar a lo mejor sí sí sí sí

Voz 19 29:01 el Levante aquel son doce fue bueno vida en más de hecho ya les digo les filo bien lavado el hombre me vea dónde me vea buenas tardes señorita o bienes acerca

Voz 0313 29:11 sí bueno señor exigente Un señor exigente consigo mismo Virginia muchísimas gracias de Málaga a Valencia Pastora buenas tardes hola hola buenas tengo la pastora qué pasa con la bronca saber

Voz 0911 29:23 fue ahí no le oigo bien sí sí y fuimos a un concierto mis hijas siguió a ver a Joan Manuel Serrat Márquez que actúa aquí en Valencia e ir entre acto y acto él hablaba en valenciano catalán

Voz 0313 29:36 sí se entonces por detrás

Voz 0911 29:38 los una señora pues la viva voz interrumpió era el descanso de una canción pues bien increpando les que hablara en castellano

Voz 0313 29:47 qué pesados son día hoy

Voz 0911 29:49 entonces el hombre yo comprendo que si viene uno inglés no le basta despidieron hablan castellano no bueno no tiene nada que ver pero él es muy cortésmente les dijo que había costado cunetas y cárcel hablar y expresarse en la lengua

Voz 20 30:05 en sí muy bien indicó a marcharse Si leía porque en la segunda parte los va a pasar mal sino porque en la segunda parte cantó canciones

Voz 0911 30:17 en catalán que bueno que casi no cantaba él canta al público cantado

Voz 0313 30:22 pero no sé si nos pudo escuchar Pastora hablamos el Día Europeo de las Lenguas de esa lectura de poesía que hubo en Bruselas de poemas en castellano en catalán en gallego y en euskera y estuvimos es tuvimos alegrándonos de los ricos que somos en España por tener cuatro idiomas cooficiales además joe que es una es una riqueza que no todo el mundo tienen hoy estábamos conducía a día que se profundice

Voz 12 30:45 si Dios me sorprendió

Voz 0911 30:47 es un poco porque es Joan Manuel Serrat sabe tiene canciones en cualquier parte va a cantar en catalán

Voz 0313 30:53 claro y en castellano ya está

Voz 0911 30:56 vale todo cordón no lo entiendo pero nada más que como un cuando yo dije lo que se ha perdido sin horarios

Voz 0313 31:03 bueno Pastora tiene toda la razón muchísimas gracias venga la última las de Alicante Santiago buenas tardes hola buenas tardes de tal Santiago como Báez amigo

Voz 16 31:12 bien muy bien pues vamos de bronca esta tarde

Voz 12 31:14 sí

Voz 16 31:16 pues la historia es un poco peculiar hace unos cuantos años pero volviendo de un trabajo nocturno en pues tomé un taxi en eso fue cuando el Barcelona llegaba vuelta hacia casa el tipo entonces pues iba a despotricar contra todo el mundo era era como pero además conduciendo Don bastantes nerviosismo bueno añadió cada vez me ponía cada vez más

Voz 0313 31:47 suelen ir suelen ir asociadas las dos cosas la mala leche y el conducir así un poco nervioso

Voz 16 31:51 sí exactamente entonces ahí va por el camino cada vez salir hacía peor íbamos por la calle Aragón ha llegado un punto a mil llegó a poner nervioso que le dije he hecho me he arrepentido de lo que en ese momento directo les dije Oiga mosqueo porque está usted tan mal porque o o en este caso dicen por no se suicida directamente yo decía lo mismo de arrepentir y lo que les dije que estaba diciendo se lo difícil invadió como frío en el cuerpo como diciendo que estas diciendo no pero curiosamente jucio no

Voz 12 32:27 así este señor se calmó se suicidó

Voz 0313 32:31 lo que funcionó

Voz 16 32:34 funcionó y Le pido disculpas algo incluso yo yo no es difícil ganar además me quedé frío atrás porque yo mismo me di cuenta que lo que había dicho era aparte

Voz 3 32:44 sí sí eran demasiado duro

Voz 16 32:46 esperaba cuenta que nos tocaba no pero de pronto funcionó y empezamos a hablar con todas las él se bajo totalmente la intensidad y empezó a conducir normal empezó hablarme con tranquilidad bueno es que es cuando tal tal y entonces en ese momento pienso sólo entenderá perfectamente yo lo llevaba dinero o todo el dinero para pagar el taxi que haya que subiera casas no sabía cómo se dice lo que piensa que yo de como les digo que suba casación en fin todo eso no me dijo sí sí somos T después tal y como la llegada Kansas juez super amable con una que vienen muy normal impone mucho

Voz 0313 33:25 ya ya pero pero es el modelo de bronca útil de Santiago claqueta cuando cuando tenemos mala ahora gracias Santiago cuando tengamos para que

Voz 3 33:33 espejo pero cuando estamos de mala leche el espejo es el otro que se oye a lo mejor te estás pasando no

Voz 0313 33:38 para acabar sólo una cosa dicte informa Patrick dice Francino le dimes a la DGT tres puntos del carnet ah bueno sí bueno voy a vetar a cobrarlo yo digo lo que me pasó ya te digo bueno esas son tres puntos a dos tres de vencer no sepa qué tres Boyan Bono y al joven a joven gente se lo pregunta si a los medios preguntara ya se lo preguntaré

Voz 1 34:00 sí

Voz 21 34:02 vaya a Bélgica

Voz 22 34:16 alguien tiene este catecismo cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor precio increíble pobrecitos todos los línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 1 34:32 allí dijo no viene la cena no pueden me hayan

Voz 23 34:35 dado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva

Voz 1 34:38 qué mal

Voz 23 34:40 en ella la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 24 34:46 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año

Voz 25 34:55 el Tigre a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana quien fuiste La Ventana

Voz 26 35:04 Arenas

Voz 1 35:08 a partir de las once y media

Voz 21 35:11 Manu Carreño

Voz 1 35:12 cuando decimos con Manu Carreño hola Marc y muy buenas hola buenas noches vaya carrera que te has marcado mucho la verdad es que en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenas noches Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches sitiada Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone El Larguero Rafa Nadal muy buena hola buenas noches Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez a la banda al completo que está la banda completos fatos la banda veniros no si a partir de las once y media una hora menos en Canarias ciclos también en el Larguero punto Cadena Ser desde los estudios centrales de

Voz 27 35:50 se la vida moderna sin público la vida

Voz 1 35:53 moderna sin ofensas de la vida moderna gracias gracias

Voz 6 36:03 si bien bien

Voz 1 36:06 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la ida moderna en On My Lol con da

Voz 22 36:13 Pitt provocar síguenos también en nuestra aplicación móvil

Voz 1 36:17 cadena SER punto com Cadena Ser en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 28 36:26 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras la claridad

Voz 1 36:31 poder esta buena uno más claro en este viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno y síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 25 36:48 escucha la SER en tu móvil tablet y entorpece

Voz 22 36:53 pero también puedes hacerlo en la TDT de tu televisor recinto Niza low key tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España negra de mando Iliescu Chateau ratio preferida la Cadena Ser en tu TFT escuchará disfruta

Voz 5 37:15 escucha millennials Time Massera expandir

Voz 29 37:20 la cara loca loca locas locas como un elemento estamos inmerso en las red social Instagram Caloca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes estaremos Twitter ha Caloca loca juventud era hacer uso de las nuevas tecnologías no nos

Voz 1 37:42 ha pillado de perfil Twitter no somos clásicos

Voz 5 37:51 te está promulgado Pétain

Voz 30 37:58 con tu con Chupeta giros a la izquierda eso espero tan raro sin ningún sentido entre ellos que te los aprendes de memoria o Roy manera los sin no

Voz 5 38:12 algún día tendrás que enfrentarte

Voz 22 38:13 el inglés hazlo por ciento ochenta y dos euros con That's English el único curso oficial de inglés a distancia That's English

Voz 23 38:19 punto com allí o no viene la final no puede me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva que tenía la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que sean llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 24 38:33 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 31 38:44 envía cada repostaje te lleva más lejos

Voz 22 38:47 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 31 38:55 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 22 39:05 la historia del atraco perfecto Se trata en un banco un robo desde las cloacas de la ciudad durante sólo tres noches seis millones de euros en el plan parece sencillo lo único que tiene usted que hacer que es entrar y coger las joyas

Voz 32 39:22 primero no será nada fácil en cuanto la policía

Voz 22 39:24 sí a descubra el butrón lo primero que hará será

Voz 32 39:27 hablar con los pasajeros tienes un minuto para decidirse sigues con nosotros honor minuto la asamblea de los muertos una serie sonora basada en la novela homónima de Tomás Barceló publicasen salamandras

Voz 1 39:39 sí ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 33 39:44 y en Chile

Voz 34 39:54 sí

Voz 1 40:02 la Ventana con Carles Francino

Voz 10 40:10 vamos esta no puedes guarda todo del tres

Voz 35 40:52 no

Voz 0313 41:01 las redes sociales ya hemos comentado un montón de de este el nuevo territorio de expresión para ganarse para informarse e insultarse pero también para reflexionar hoy por ejemplo vamos hoy en las últimas horas ha triunfado bastante un dibujo una simple ilustración bueno no tan simple porque aparecen dos mujeres sentadas a la mesa conversando y una le dice a la otra hubiera muerto trece personas en septiembre de salmonelosis estaríamos hablando de emergencia nacional la ilustradora se llama EMA Gascó en su reflexión la verdad es que muy certera muchísimo no rasgado las vestiduras Nos lamentamos lo denunciamos cada vez

Voz 1 41:35 con una mujer murió asesinada Iván unas cuantas

Voz 0313 41:38 seis diríamos la ola opinión publicada

Voz 1 41:40 pero luego está la la cal de la vida de verdad que pasa lo damos ya por descontado que ocurra eso no lo digo porque ha sido nuestra polémica

Voz 36 41:52 la polémica es Lafuente

Voz 0827 41:56 en las últimas cuarenta y ocho horas han sido asesinadas en España a cinco mujeres víctimas de la violencia de género dos de ellas niñas pequeñas septiembre ya es el mes más cruel desde que hay estadísticas XXXVIII mujeres asesinadas en lo que va de año la secuencia de las últimas horas ha provocado un estremecimiento lógico en la sociedad verbalizado en gritos de dolor en voces de condena en gestos de luto en petición de medidas que frenen definitivamente esta sangría pero ese coro ritual quizás magnifican nuestra verdadera preocupación por esa violencia el debate político no hace falta documentarlo está a otra cosa en los últimos días casi ningún periódico dijo ayer

Voz 6 42:34 su apertura a la sucesión de cuatro asesinatos

Voz 0827 42:36 dos en apenas ocho horas y las tertulias que ayer desmenuzar con el último barómetro del CIS no analizaron el pequeño detalle de que la violencia contra las mujeres es el problema número diecinueve para los españoles baja al puesto veintitrés del ranking cuando se nos pregunta cuál es el problema que más nos afecta personalmente hace un año no sorprendió un informe de la FAB en el que uno de cada cinco jóvenes españoles menores de veintinueve años consideraba que la violencia machista es un tema que se exagera mucho bueno quizás no sea solamente un problema de los

Voz 28 43:12 el datos tremendo ahí cada cual tiene que picar piedra y aportar lo que buenamente pueda

Voz 0313 43:17 quiera nosotros somos una emisora de radio entre las varias musicales que tenemos tenemos una que se llama Cadena Dial

Voz 1 43:25 es una suerte francés que mentideros existe donde puedo

Voz 0313 43:34 que diera día tiene en marcha la campaña la igualdad necesita ritmo que es una campaña una idea en defensa de de la mujer y para luchar contra esta desgracia de la violencia de que llamamos violencia de género el pistoletazo de salida fue el festival liberal que se celebró el pasado día ocho en Madrid conciertazo e entre otros artistas Luz Casal pastoras leer Miriam y Cepeda de OT Pablo Alborán el gran Pablo Alborán que dijo esto muchísimas gracias

Voz 1 44:00 adiós al für colaborar con la Fundación Mujeres muchísimas gracias a todos vosotros porque estando aquí estáis colaborando a luchar con todas las de la desigualdad de género de maltrato creo que es un trabajo que no solo tenemos que hacer aquí pero es un trabajo que empieza en nuestras casas es un cambio que empiezan nuestras casas en el trabajo en el arte y en las letras de nuestras canciones siempre pues la mujer para la mujer gracias por hacer lo posible porque gracias a vosotros

Voz 37 44:40 se estén K dos sus el niño tejen traigo nueve buen Fusté

Voz 0313 44:50 parte de la recaudación de ese concierto se destinó al Fondo de Becas Soledad Cazorla de la Fundación Mujeres hemos hablado alguna otra vez este fondo aquí en La Ventana contribuye a la educación y al y al desarrollo de Manos por la violencia de género Marisa sólo Eto'o directora de la Fundación Mujeres buenas tardes buenas tardes bienvenida que te vaya semanita llevamos

Voz 6 45:09 llevamos una semana que yo creo que

Voz 38 45:12 que nos horroriza no a va a cualquier persona de buena voluntad yo creo no cuando alguien piensa que efectivamente tenemos a niños y niñas en una situación de riesgo que puede llevar a hacerles fallece morir no asesinato a manos de su padre pues en nos ponen los pelos de punta

Voz 0313 45:29 la otra noche en Hora Veinticinco años Barceló lo he preguntado a la vicepresidenta Carmen Calvo que cuando había porque ya no los hay esperemos en España un atentados terroristas por ejemplo al día siguiente se montaba un gabinete de crisis algo para dar una respuesta y no sé se activaba algo no sé si esta semana se ha activado algo especial si tú tienes alguna noticia o algún más allá de intereses

Voz 38 45:51 que yo creo que hay algunos elementos de esta tragedia que yo estoy de acuerdo con que es un daño mayor incluso a veces que el terrorismo político que sin embargo sí su mina mucho no entre diferentes responsabilidades del Estado etcétera etcétera yo creo que nos hemos acostumbrado a no sorprendernos cuando se acumulan los casos no pero en somos acostumbrados a un cierto nivel de tragedia efectivamente pues no se monta ningún gabinete de crisis como mucho pues intentan poner en valor las medidas que se están aprobando etcétera etcétera yo creo que sí sí que es verdad que estamos en un momento en el que hay que pedir un poquito más de responsabilidades a las instituciones del Estado no solamente al Gobierno no sino también pues a la policía a los juzgados a los mecanismos directamente responsables y de haber protege de haber puesto en marcha unas medidas de protección que no fueron efectivas no sin buscar culpabilidades probablemente pero sí buscando analizar los errores para que dejemos de cometer estos errores en la protección de las víctimas de la violencia de género y sobre todo y especialmente en sus hijos e hijas no porque el tema de de que pueda haber otros niños otras niñas eh conviviendo con un señor que ha sido condenado por violencia de género a mí a día de hoy pensando en lo que ha pasado en Castellón me parece

Voz 6 47:07 en riesgo intolerable no quiero ser ciudadana

Voz 38 47:09 sociedad así sentada junto a Marisol

Voz 0313 47:12 se encuentra Ana hermana de una mujer que hace once años fue fue asesinada a partir de ese momento ella y su madre se hicieron cargo de sus tres sobrinos Ana buenas tardes bienvenida La ventana cómo estás gracias no sé por dónde empezar la quédate vientos sobrinas por cierto en aquel en aquel momento era muy pequeño santón

Voz 2 47:33 tenían tres dos tres y dos años y cinco meses ellos presenciaron el si los niños estaban delante y les ha quedado mucho rastro mucha secuela como los

Voz 0313 47:45 llevan tantos años después cómo conviven con eso

Voz 2 47:48 al principio era llevar muy mal pero nosotras con los años pues hemos nos hemos ocupado de que no les quedaran tantas secuelas es posible no entonces a día de hoy son niños que están bien están bien hasta normal

Voz 13 48:03 os costó mucho tener su tutela eso es muy complicado ese proceso

Voz 2 48:07 en nuestro caso como se le condenó a él por homicidio o por asesinato no le quitaron la patria potestad entonces el juez no

Voz 38 48:16 no os aconsejo

Voz 2 48:17 porque lo pillamos por la vía civil la realidad pero la patria potestad no a un estando los niños delante no le quitan la patria potestad eh nosotras lo pedimos entonces a los cinco años conseguimos quitarle a él la patria potestad después tuvimos que pedir la tutela porque tampoco te la dan automáticamente el sigue en la cárcel no él ya está en el tercer grado ya lleva un año fuera ir solamente va a dormir al centro

Voz 0313 48:42 tenéis noticias de él de por dónde andas y está cerca lejos a media distancia

Voz 2 48:49 pues hemos tenido conocimiento de que estaba intentando buscar una casa a dos kilómetros de la nuestra entonces no debe tener buenas intenciones cuando está si su familia es de otra ciudad está intentando acercarse a dos kilómetros de nuestra casa

Voz 0313 49:04 eso era puesto en conocimiento de alguien

Voz 2 49:07 hemos dicho ya a la Fiscalía para ver qué medidas se pueden tomar por sí pueden a ampliar la orden de alejamiento o si pueden impedir que viva que resida en la en la zona o en la provincia

Voz 0313 49:18 sea el tiene una orden de alejamiento sobre los niños

Voz 2 49:20 los sobre los niños y también la la orden de alejamiento la conseguimos cuando se les calificó a ellos como va

Voz 13 49:26 qué más que eso fue hace tres años porque hasta hace tres años ellos no no estaban consideradas como víctimas eso ha costado montones de Marisa conseguir esa calificación también un montón ha costado

Voz 38 49:36 sí sí yo creo que el relato Paloma que lo cuenta también es un relato muy importante para para para entender cuál es el proceloso camino judicial que tienen que emprender las familias que han vivido una tragedia es decir que cuando está hemos diciendo que se tomen determinado tipo de medidas por ejemplo las sentencias condenatorias como por ejemplo que se retire automáticamente la patria potestad de los padres lo que estamos diciendo es que no podemos hacer responsables a la familia que se queda bajo con la tutela de estos niños y que por lo tanto son responsables de su futuro de que super en un trauma que además sea exclusivamente responsabilidad suya emprender todos los trámites judiciales civiles y penales que tienen que ver con esa tutela porque lo que se encuentran las familias que hemos ido conociendo en el fondo de becas es precisamente esto es la incomprensión de porque nadie se hace cuenta de la cantidad de esfuerzo que yo tengo que invertir en esto que nadie me ayuda a resolver lo que parece lógico no que si un padre ha matado a su pareja delante de los hijos comunes no puede seguir haciéndose cargo de esos hijos comunes y eso debería ser un automatismo social de la justicia que no enfrenta a las familias a un esfuerzo judicial adicional que hemos de recordar además que este esfuerzo no solamente es un esfuerzo de tiempo es un esfuerzo también económico porque la justicia en este país no es gratis para para según qué cosas tuvisteis

Voz 0313 50:59 te iba a decir pelear pleitear con con la familia de él por lo de la patria potestad y la tutela y eso

Voz 2 51:07 el padre de él que también es maltratador

Voz 0313 51:09 entre del también es si también era maltratador

Voz 2 51:12 los padres se separaron porque él era maltratador Easy el padre se quiso acoger a la ley de abuelos para poder quitarnos a los niños y también tender un régimen de visitas pero no lo consiguió porque para eso hay que pasar por un tema psicológico que no pasó este señor tomos ya murió así que bueno un problema menos que tenemos

Voz 0313 51:29 es otro es un dato esa es la herencia lo lo del relevo generacional es que a veces recorrió además los hijos hoy por favor los hijos