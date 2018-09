La Ventana (27/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 2 00:09 ya ha comenzado el Senado de Estados Unidos la sesión para la nominación o no del candidato del presidente al Tribunal Supremo se trata recordemos de un juez

Voz 3 00:17 es que ha sido acusado de acoso

Voz 2 00:19 Suárez de momento por tres mujeres

Voz 4 00:22 mujeres ha abierto la sesión con su testimonio Carlos Pérez Cruz informa para la SER desde Washington

Voz 5 00:27 con el Xerez y discos traemos

Voz 6 00:31 Rafael estoy hoy aquí no porque quiera estar estoy aterrorizada estoy aquí porque creo que es mi deber civil

Voz 0230 00:36 no contar lo que me pasó cuando Brett Kavanaugh y yo estábamos

Voz 6 00:39 en el instituto en ese contexto comparece Christine Ford la primera de las tres mujeres que ha denunciado públicamente al candidato de donar al Tribunal Supremo por acoso sexual la sesión tiene lugar en el Comité Judicial del Senado que deberá determinar si es o no válido para ocupar la plaza en el Supremo de los Estados Unidos pum puesto vitalicio nerviosa emocionada firme Ford está reafirmando en sus acusaciones contra el juez ahora afronta el interrogatorio de republicanos y demócratas después será el turno del juez Brett Kavanaugh

Voz 1915 01:08 el ministro Pedro Duque ha comparecido a mediodía en su ministerio para explicar por qué constituyó una sociedad para sus dos viviendas una en Madrid otra en Jávea como ha publicado esta mañana Okdiario el titular de Ciencia e Innovación y Universidades dice que una sociedad a la puede crear cualquiera que no ha habido ahorro y que ha pagado todos sus impuestos

Voz 7 01:40 veo que no ha habido ningún ahorro real

Voz 1 01:45 de impuestos por tener la sociedad

el director del CNI y niega que este centro haya tenido relación alguna con el ex comisario Villarejo y que el Centro Nacional de Inteligencia tenga grabaciones sobre él cuéntanos José María Patiño

Voz 8 01:58 el general Sanz Roldán no ha querido contestar a una serie de preguntas sobre el comisario Villarejo por la discreción que le obliga el cargo pero sí ha negado que el CNI y haya tenido relación alguna con coge salario que tengan alguna grabación realizar

Voz 4 02:12 en un almuerzo organizado por las

Voz 8 02:14 fijación de periodistas europeos el director del CNI y ha querido precisar que este organismo actúa dentro de la ley y que tiene un código ético que impide que cualquier tipo de información personal y confidencial trascienda más allá de la analista que la trata

Voz 1915 02:28 vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 9 02:30 ahora Esther buenas tardes Fernando Alonso anunciar que deja la Fórmula uno para siempre ya se sabía que el año que viene no correría en esta competición en la previa al Gran Premio de Rusia acaba de confirmar que la Fórmula uno ha terminado en la agenda del día de hoy termina la jornada seis de Liga Santander a las ocho a Getafe y Valladolid Levante a las diez Girona Betis además Sergio Busquets renovaba con el Barça hasta dos mil veintitrés Alemania ha sido designada como sede de la Eurocopa de mil veinticuatro y en baloncesto empieza la Liga ACB a las nueve y media con el Barça Lassa Herbalife

Voz 1915 02:58 Gran Canaria cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:06 juez de Madrid ha rechazado anular la venta de tres mil viviendas del Ivima un fondo buitre desestima así el recurso de XXXIII inquilinos en contra de lo dictado por el Tribunal Supremo sobre casos similares a éste Alfonso Ojea

Voz 0089 03:16 el Juzgado de lo Contencioso número diez de Madrid rechaza anular la venta de tres mil viviendas de este tipo alegando que los inquilinos que han ido a los tribunales no han acreditado de manera fehaciente cómo les ha afectado negativamente esta venta es justo lo contrario de lo que el Tribunal Supremo ha señalado hace ya varios meses los inquilinos están completamente legitimados para acudir a la justicia son en definitiva las víctimas de unas operaciones de venta que han machacado sus derechos como arrendatario según el Juzgado de lo Contencioso número diez de Málaga de Madrid la Comunidad no afectó a los derechos de los inquilinos por qué esa venta a fondos de inversión no ha supuesto un cambio en las condiciones de alquiler el Gobierno

Voz 1915 03:54 de Tres Cantos sigue sin permitir que la residencia Palacio Valdés se convierta en un centro de acogida tras el acuerdo alcanzado entre la capital y la comunidad para trasladar allí a los menores hacinados en el centro de acogida de Hortaleza el Ayuntamiento de Tres Cantos insiste no tiene la licencia necesaria no la van a cambiar SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 11 04:10 el primer teniente de alcalde Javier Juárez ha explicado que el Ejecutivo no se mueve un ápice del posicionamiento que ya tuvieron con el proyecto de acogida de inmigrantes de Carmena para Juárez el nuevo proyecto tampoco es compatible

Voz 1533 04:21 pesar de que tenga un proyecto educativo no olvidemos que estos menores están ahora mismo en un centro donde pernoctan y tienen un alojamiento somos conscientes de que es improbable que se lleva a cabo buenas y mueble y como he estado desde el principio no obstante no tire un alojamiento

Voz 12 04:37 Juárez ha reconocido que el Ayuntamiento no ha tenido acceso a una ninguna documentación ni se ha iniciado ningún trámite ante el consistorio ya ha vuelto a recordar que en cualquier caso el Ayuntamiento de Madrid la Comunidad de Madrid o el Estado pueden llevar a cabo un cambio urgente de uso del suelo de esta parcela veintiséis grados en el centro de la capital

Voz 1915 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

el viernes Akon Natalie José Vicente Dorado nos dieron este paseo Arcos

Voz 16 05:49 es una ciudad Atalaya donde no faltan miradores sobre el Tajo que forma el Guadalete como el balcón de la Peña en la plaza del Cabildo donde coinciden una basílica un ayuntamiento un castillo un convento de clausura y un parador de turismo es una maravilla

Voz 5 08:00 Valls vive en París donó la calle París

Voz 21 08:05 yo no he hecho

Voz 5 08:06 de cinco

Voz 21 08:08 crítica casi toda mi vida pues yo no voy a presión

Voz 5 08:10 dar máster porque cuando no tienes Masters mejor no presentar máster esta noche a partir de las diez una hora menos en Canarias entrevista al exprimer ministro francés y aspirante a la alcaldía de Barcelona

Voz 4 08:22 Manuel Valls en Hora veinticinco pase lo que pase

Voz 5 08:25 aquí estaremos para contarlo con Ángels Barceló síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com

Voz 10 08:40 los españoles Balbino la mayoría donde el Partido Popular y a uno los actos lejanos tu problema

Voz 23 09:17 lo que sí es verdad señora roble es que el señor Mariano Rajoy el auténtico Press

Voz 4 09:22 la gente del Gobierno de España rompe la buena pero obras Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Luis Piedrahita horas Lucía Taboada Iñaki de la Torre a Susana Ruiz Roberto Sánchez campamento de igual hay más igual hay más pero estamos los que estamos venga bueno y la Fran

Voz 0230 09:48 se del día es de Pedro Duque m ni ministro de Ciencia Innovación Universidades a quién la oposición como sabéis pide explicaciones por tener sus dos casas a nombre de una sociedad el ministro dado explicaciones esta mañana desde luego ha demostrado que no es un político convencional ha comenzado así

Voz 0888 10:06 en fin no es necesariamente un buen día incluso esta mañana me ha dado un susto corriendo un perro con lo cual los el día que Leo

Voz 4 10:16 sí que destilaba maltés en realidad

Voz 0230 10:19 de sus palabras no queda claro vamos a escucharlas de nuestras si no no queda claro si corría él sí sí o corría el perro vamos a escucharlo los dos

Voz 0888 10:29 me ha dado un susto corriendo un perro con lo cual milagroso el día

Voz 1284 10:31 yo corría él ya te digo documentales eh

Voz 3 10:36 los perros persiguen lo que corre porque son depredadores valores que extranjero

Voz 0230 10:39 no queda claro si el perro estaba quieto policías ser una esquina

Voz 1284 10:43 yo creo que corrían tiempos difíciles bolsas

Voz 0230 10:45 Ustari también puede ser que el perro ladra hay muchas hay muchas incógnitas yo creo que debería comparecer en las Cortes para aclarar quién está pasando en estas semanas el perro el perro quien peor lo está pasando en estas semanas es la funcionaria del Palacio de la Moncloa encargada de llamar a Pedro Sánchez para situaciones de crisis sesenta por su nombre debido a la familiaridad no desde el día de Maxi muerta el día de la eh de Sanidad cuando las conversaciones de la ministra de Justicia Pedro Sánchez es verdad harto ya de que le llamen ha dejado un mensaje en su contestador para todos los ministros

Voz 1 11:22 mentira es que David

Voz 4 11:24 estáis hablando el club

Voz 1 11:27 no lo contrario

Voz 24 11:29 dicen

Voz 25 11:32 no

Voz 4 11:35 sé que hemos ahora twiterías

Voz 25 11:37 el Nadal hasta el repasó Twitter esto de Twitter es muy loco en los tuiteros están muy largo mirad lo que anda pensando Lord

Voz 5 11:42 las siempre me pareció fatal un desperdicio que Okdiario no se llamará Inda House

Voz 4 11:50 es importante

Voz 25 11:51 el significado de las palabras para llevarse chasco como este tuit de Miguel anómalo maestro en El secreto milenario del kung fu comer mucha fruta pues vaya mierda de secreto es milenario no espectacular las nueva moda nota narrativas del clip veinte están afectando incluso a las canciones populares de este tuit de Farewell del es una vía

Voz 5 12:12 un viejo van para Albacete lo que ocurre

Voz 25 12:14 a mitad de camino te sorprenderá pues no lo veo pensado nunca pero es absolutamente lógico lo que dicen este tweed azul y señores anunciantes

Voz 5 12:24 televisores novedosos sirvió espectacular la imagen de su televisor en mi televisor no necesito su televisor

Voz 25 12:31 lo visto eso eh ya acabamos dejando el listón del humor muy alto con este tuit de peli bueno Pelli malo

Voz 5 12:37 doctor soy muy en coherente y eso fui por trabajo y me comieron lo de arriba vaya aparece incoherencia fase cinco por el culo

Voz 4 12:45 no noticias del Mundo

Voz 1981 12:56 el control y Kike por este orden Manuel Valls llega a Barcelona en su crucero de campaña hay promete acabar con los principales problemas de la ciudad empieza una nueva época dicho desde el balcón de su piso alquilado en Airbnb el candidato promete para Barcelona una nueva torre Eiffel y una ampliación del Museo del Louvre eso Francia declara anticonstitucional la independencia de España la República francesa tras doscientos años de deliberaciones dice ahora que España sigue siendo una provincia del imperio napoleónico

Voz 3 13:27 con la Guerra de Independencia de mil ochocientos catorce

Voz 1981 13:30 no era vinculante no estaba reconocida en su constitución ingresado el propietario de Canta Juegos convencidos de que

Voz 0230 13:38 es un varón sol Kutxa Aaron tú eres una cuchara a usted es un bol repite el empresario Chow Chow ha insistido después de varios años escuchando sus propias canciones los médicos confirman que sólo es capaz de comunicarse con utensilios de cocina a los que llama mi gente

Voz 25 13:57 el timador Arman cuéntanos Pedro Duque Ulla el espacio para evitar su dimisión desde anime ha asegurado que aunque dimitiera tardaría varios años luz en notarse en la

Voz 1981 14:07 gracias Armand vamos ahora con algunos titulares breves la ministra de Sanidad comparece con dos agujas clavadas en la frente porque olvidó quitarse las en su última sesión de acupuntura Villarejo difunde grabaciones de Malú llamando gol

Voz 1284 14:21 estaba Amaia Montero

Voz 1981 14:23 viaja al hemisferio sur huyendo del año será de bruces con el premier el dueño de un bar cuelga las cabezas décadas de los famosos que han visitado el establecimiento Pedro Sánchez empieza a recurrir a los ministros que tenía Rajoy porque nunca dimiten Carlos Boyero dice ahora que el cine no termina de convencerle y se mueve parece real sí que para eso sale a la calle a cosas que se mueven para qué querría la gente pagar por esto insiste

Voz 10 15:01 dos mil seis todo dentro sí

Voz 27 15:47 todo el follón de hoy alrededor

Voz 0230 15:50 por de el ministro Pedro Duque sus casa

Voz 5 15:52 tras y su sociedad

Voz 0230 15:55 derivan de esta frase de Pedro Sánchez en el año dos mil quince

Voz 5 15:58 sí yo tengo en la ejecutiva federal

Voz 28 16:01 a partir de mil dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva

Voz 4 16:14 bueno defina la mitad defina lo que toca

Voz 0230 16:16 no espero esta mañana Pablo Iglesias líder de Podemos ha recordado esta frase de Sánchez en relación a Pedro Duque estaba aquí en la SER Pablo Iglesias ha recordado esta frase en la mitad de tiempo vamos a escucharlo ocho segundos para Pablo Iglesias lo que Sánchez le ha costado dieciséis

Voz 29 16:34 sí tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos esta persona al día siguiente estará fuera de mi Ejecutiva Fin de la cita

Voz 0230 16:43 eso que ha dicho Fin de la cita si ponemos las dos frases a la vez pero damos ventajas Sánchez eso que dices salto primero cuando corres contra alguien que seguro que le vas a ganar sin cesar tu primero te doy ventaja le daba ventaja Iglesias Sánchez Iglesias le pilla antes de la meta

Voz 28 16:59 sí yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido salir a un responsable político que

Voz 29 17:06 sí tengo que hable contigo que creara haga de impuestos toca a esta persona al día siguiente estará fuera de de la esquina ejecute

Voz 5 17:15 o vale

Voz 0230 17:18 la carrera buena eh ahora porque esta frase tiene importancia política porque a Pedro Duque no le dicen que incumpla la ley española la ley vigente le piden que cumpla la ley moral de Pedro Sánchez que es una cosa un poco rara escuchamos no la ley moral en sí sino que le pida Nominees toque que cumpla una ley moral de escuchamos Albert Rivera líder de Ciudadanos explicar cómo ve este como de este problema para él lo importante es que Pedro Sánchez ha situado el listón aquí

Voz 0888 17:43 se más el listón a ese listón

Voz 0230 17:46 en cualquier ministro que tenga algo se tiene que ir el

Voz 0888 17:48 además es que todos los ministros que tengan cualquier asunto en este caso fiscal lo de cualquier tipo con tu tesis se tienen que ir

Voz 0230 17:55 cuando dice con tu tesis no se refiere a su tesis doctoral sino a la tesis a la afirmación que ha hecho sobre los impuestos y las sociedades interpuestas bueno en un sentido muy parecido al de Albert Rivera habló la portavoz del PP Dolors Montserrat el problema es que los socialistas severa su propios

Voz 0888 18:11 jo y al final estamos viendo a gobierno aún Pedro Sánchez durante su propio espejo

Voz 0230 18:16 es decir la oposición no acusa exactamente al ministro de hacer nada ilegal le acusan de no superar el listón de Pedro Sánchez al final acabaremos leyendo un titular que diga acusan al ministro de cumplir la ley en este clima surrealista llega la ministra de Hacienda María Jesús Montero esta mañana y explica en Televisión Española antes de que hable su compañero de Gobierno explica en Televisión Española sobre la sociedad de su compañero

Voz 30 18:40 a ver vamos a ver hay figuras que son legales que son figuras que no están pensadas para eludir impuestos pero figura que se utilizan algunas veces para eludir impuestos

Voz 4 18:49 no vamos bien te preguntan por un compañero del Gobierno

Voz 0230 18:52 le dices a veces figuras que no están pensadas para eludir impuestos se utilizan para eludir impuestos si seguimos

Voz 30 18:57 importante lo que consistiría el fraude es se utiliza esta figura con el siempre he hecho de tapas renta para que me entienda

Voz 0230 19:06 entendido que a veces se utilizan sociedades para tapar renta y que hacen esas sociedades cuando son de tapar renta

Voz 30 19:11 importantes lazos Ivano tiene una actividad real eso es lo que los impostor en investigan cuando se habla de fraude fiscal respecto a esa sociedad entonces

Voz 0230 19:20 entonces justamente es lo que se ha publicado de la sociedad del ministro que su sociedad no tiene actividad y por si fuera poco sigue opinando la ministra

Voz 30 19:27 pero más allá de esa gestione pues es verdad que el presidente Sánchez en su momento trasladó que le parecía que se utilizaba con demasiada frecuencia la figura para ocultar renta y que por tanto no le parecía no aceptable ese tipo de planteamiento

Voz 0230 19:42 ya hace una consideración que incluye una duda sobre su compañero de gobierno

Voz 30 19:45 dependiendo de cómo se haya utilizado es legal o no

Voz 0230 19:49 rematase en este caso concreto habrá

Voz 30 19:51 sí efectivamente la sociedad se crea solamente para no declarar la renta Ozzie tiene una actividad como sociedad incorporada

Voz 0230 19:59 bueno según Pérez tenéis que hacer declaraciones

Voz 4 20:03 os pido que no me apoye esta manera no

Voz 0230 20:08 es más habrá que ver si mi compañero de gobierno tiene una sociedad para defraudar o no tiene actividad madre mía la ministra de Hacienda sobre su compañero de gobierno Iberdrola el ministro después ha dado explicaciones pero fuera porque se trataba de la peculiar situación

Voz 1284 20:25 a dar explicaciones por cumplir la ley

Voz 0230 20:27 es algo nuevo ante ese deban explicaciones por no cumplir la ley tres explicaciones por cumplir la ley es más raro fuera por eso o porque Pedro Duque no es un político profesional que ha dado unas explicaciones entonó peculiar

Voz 0888 20:41 pues la historia es que cuando compramos la casa en la fuimos a registrar me parece que por notario alguien nos recomendó

Voz 31 20:48 eh constituir una sociedad

Voz 0230 20:52 el notario alguien le recomendó algo que el Gobierno estaba promocionando

Voz 0888 20:56 Nos recomendaron pues que el Gobierno está promocionando y bueno nos pareció que tenía ciertas ventajas

Voz 0230 21:02 desde la sociedad se encargó a unos amigos

Voz 0888 21:05 los aún a unos amigos de allí de del pueblo

Voz 0230 21:09 y si le preguntan por otros casos de otros ministros

Voz 0888 21:12 lo que no veo es que esto sea similar a nada no es similar a nada allí en cuanto evitar impuestos

Voz 7 21:17 veo que no ha habido ningún ahorro real

Voz 0888 21:22 de impuestos en absoluto por por tener la sociedad

Voz 0230 21:26 has sido una comparecencia un poco confusa dice Pedro Duque que no han incumplido la ley española no incumplido con Hacienda la oposición le pide que vaya al Parlamento a explicarlo con lo que habrá una semana más derruido seguro

Voz 4 21:48 Especialistas secundarios llegaron por Hoy por hoy a se bélica bueno es bueno la semana pasada ha recordado

Voz 25 21:57 es el Epi Blas Gates sigue el asunto de pilares de acuerdo que el creador reconoció que eran eran pareja eran homosexuales pues atención una semana después el topo la radio o el te X R está en disposición de dar una exclusiva relacionó también con el mundo desde la infancia tenemos al teléfono señor Simón Cherry bueno qué tal hola pues decíamos entonces español pero tú eres el guionista creador de la serie Comics donde está boli verdad dibujados por el británico Martin pero todo eso

Voz 4 22:28 el creador no el cerebro no detrás

Voz 25 22:32 el ideas vale como guionista tienes algo que decir quién salir del armario creativo no

Voz 32 22:37 sí señor a ver quiero decir por primera vez en un medio de comunicación que todos los personajes que sale lo dibujo donde está Walid son gays

Voz 33 22:47 todos todos todos todos todos

Voz 25 22:51 se colmo regalamos qué hacer y dónde está Wally son unos dibujos que representan a cientos de personas para pequeñito no es un personaje siempre igual vestido con gafas vale que hay que encontrarlo no hice este plan multitudes

Voz 32 23:05 a y todos los demás son gays todos gay pero como yo como yo y los demás que saben dibujar son ya sale de la gente

Voz 25 23:15 a usted que el guionista de Byblos dice que a los personajes un poco cómo era su vida su caso sería el mismo no va metro para ventosa que tú eres una especie de heterosexual homófobo pueblo resumiendo no y piensas que vive en un mundo rodeó de America's no

Voz 32 23:29 de Mariquita hippie adictos sería astur de tu sexualidad virilidad el estudio y cómo te has dibujó diría que es una persona atrapada dibujados los yo diría que eres una persona de poca vida sin entrar a Marta comprime

Voz 25 23:52 el marco legal Vigo al parecer bueno alegando atención porque lo llamó otro guionista gringo guionista de de que

Voz 32 24:02 el cerdito fardos se que de tres cero dos Ligas además madre mía los tres los tres ganaron la misma Paco

Voz 25 24:19 esto también es una predicción de tu vida personal no va a la gente pero un poquito sólo nos Yamón guionista en este caso del oso Yogui creo que les

Voz 32 24:30 qué le pasa lo sabes yo oí la cueva no te vive en una sociedad pues hija Malamadre cada vez que si curiosamente la registró me parecía que se fueran a casa pegaba digo pues no venga

Voz 24 24:49 sí

Voz 25 24:52 a Santa Claus eh vamos con nuestro más otro yo ni estabas que también te has desvelar un secreto hola buenas

Voz 32 24:59 estuve aquí también el guionista es lo que pasa cuando excursionista que iba Pedro va a sacar los órganos y practicar con el

Voz 25 25:09 por ellos y último alguien y estado la guionista de EE

Voz 32 25:13 vetara a quién dan nombre de La Ventana tenemos final podría es infinito así que vamos a poner un redoble para acabar y vale

Voz 4 25:29 era era Emma

Voz 34 25:42 hace uno

Voz 10 25:44 los Sara

Voz 4 25:55 más animadas de Susana Ruiz en Todo por la radio va pues yo voy a seguir perro muy perro muy no hay un perro y yo pero mira voy a seguir la línea de chicos que chicos para eh bueno de los especialistas para seguir rompiendo esquemas vamos a ver

Voz 1 26:17 los datos no haga tono Mónica Naranjo rompiendo la todos

Voz 35 26:26 dice una cosa hace

Voz 4 26:29 Nos ha estado enfadado sugieren atención

Voz 35 26:31 es un dato verdad era este horrible agregó

Voz 4 26:37 el primero no era un poco rico

Voz 35 26:40 no

Voz 1284 26:41 bueno pues decía Vengo rompernos descanso que harán lo vais a flipa a los gatos son buenos cazadores de ratas

Voz 34 26:50 no he visto

Voz 4 26:54 en sus contratado siempre que me explique siempre se ha tenido la idea de que los gatos son el enemigo natural de las rachas pero el primer estudio realizado parado

Voz 1915 27:03 comentar las interacciones entre gatos silvestres erratas silvestres desmiente esta creencia por primera vez unos investigadores

Voz 0434 27:10 han monopolizado el comportamiento en movimiento de ratas que llevaban microchip en presencia de gatos que viven en la misma zona vale el estudio se hizo en una zona de Nueva York donde gatos callejeros

Voz 4 27:22 han invadido un centro de reciclaje de desechos en el que vivía en una cosa más de un centenar de ratas instalaron cámaras de vídeo para registrar los movimientos y el Rey

Voz 36 27:30 multado fue esto tan pírrico que os voy a contar

Voz 4 27:33 en setenta y nueve días que son dos meses

Voz 36 27:35 ah y medio menos únicamente se registraron veinte episodios

Voz 0434 27:39 de acecho sólo tres intentos de matar de los cuales únicamente dos terminaron por el otro no porque el y el otro fue una persecución

Voz 4 27:48 ah ya ya el gato perdió el interés la gravedad según los autores del estudio

Voz 0434 27:53 los gatos preferían cazar pájaros o ratones para comer para que no estamos hablando de ratas han por las ratas debían dar tres condiciones que el gato tuviera mucha hambre que no tuvieran otro alimento menos arriesgado disponible porque la rata

Voz 4 28:09 sí muerden según como usted que la raza tengo aquí

Voz 0434 28:14 al mente necesitaban el efecto sorpresa porque ese dicho que hubo sólo dos intentos que fructificaron de muerte en el caso de las dos muertes exitosas se produjeron cuando las ratas estaban escondidas

Voz 4 28:25 sí bueno los vídeos también damos paso la rata que hay gatos la rata

Voz 0434 28:29 las pasan menos tiempo al aire libre y más tiempo ha cubierto esto qué quiere decir que es cierto que en las zonas donde hay ratas cuando también hay gatos se ven menos roedores pero no porque las maten como piensa la gente sino porque las ratas es cómodo presencia intimidatoria

Voz 4 28:42 cuando tantísimos pero desconocía que ha empleado suyo

Voz 1915 28:54 Lucía Taboada buenas tardes buenas tardes secuestro en Internet venía ahí está de cumpleaños el buscador que cuando escribió Mateo McConnell sabe que quizá quisimos escribir Matthew Mc Conaughey y además nos enseña a pronunciarla nazi aneja es decir

Voz 4 29:08 sí pero que no hay manera tuvo que tampoco no

Voz 1915 29:19 cuál es es Jairo Miguel cumple veinte años así que traído cositas que podéis hacer en Google y quizá no sabía que se podían hacer es decir trigo cositas para que perdáis el tiempo justo si Vanesa en Google el buscador tipo calcula te calcula automáticamente las propinas

Voz 3 29:37 hoy que guay pero además te divide la comida si agrupa

Voz 1915 29:40 que las cuentas para pagar una comida en grupa veces son para agravar las ya de hecho sigo pagando una comida un grupo de hace cinco años

Voz 37 29:46 Argel cinco amigos tenían billete sólo de cincuenta novicios

Voz 1915 29:49 pues algunas no hubo una grato en una caña

Voz 3 29:53 yo doy con el visor de Google en el gran

Voz 1915 29:55 puedes buscar más de cinco millones de libros publicados entre mil ochocientos y dos mil ocho para averiguar la frecuencia con la que usaron diferentes palabras por ejemplo yo buscado borrachera el pico más altos alcanzan los libros de mil novecientos sesenta y ocho

Voz 4 30:09 estos hippy claro puede estar horas con

Voz 1915 30:12 sí pero también Euskadi buscado el pico más alto desde el dos mil

Voz 1284 30:15 el más reciente luego parejas

Voz 1915 30:17 si escribes Atari Brett Haut en Google Imágenes te aparece este

Voz 3 30:21 sí

Voz 1915 30:24 es el típico juego de romper ladrillos con una pelota sabéis bares no es totalmente gratuito y hay puedes perder el tiempo tanto se llama Atari break Break Out lo tienes que buscar en Google Imágenes

Voz 4 30:39 si escribes en Google PACMA

Voz 1915 30:40 el buscador hileras a voy a tener suerte

Voz 38 30:43 pues bien puedes jugará Paco es armada estoy tan importante y creo que si ese aspecto que sí

Voz 1915 30:53 algo así es que ir si escribes esta debe interesar Iñaki a Google Guitar hileras a voy a tener suerte

Voz 3 30:58 a saber una cita Bonnín

Voz 5 31:02 a ustedes

Voz 1915 31:06 a su vez regar la guitarra esto obviamente no lo todo aquello yo hubiese tocado el himno del Celta y el bosque para eh en Youtube luego si entras en Google Sky puedes adentrarse en el universo con imágenes del telescopio Hubble de los satélites de la NASA por silla que se te apetece darte una vuelta por mercurio en dando la utilidad más absurda de Google que es mi preferida

Voz 4 31:24 hola cariño sólo quería decirte que nuestro hijo ha decidido irse a jugar a este que suena

Voz 1915 31:30 yo y con el actor bueno pues Google te calcula en España el número el número de Bacon o grados de Kevin de Kevin Bacon perdón Sebastian la suposición de que cualquier persona involucrada en la industria del cine de Hollywood puede vincularse a través de sus papeles

Voz 33 31:45 con esta actor en seis pasos los seis grados seis grados

Voz 1915 31:48 así que por ejemplo si pones Bacon Number Brad Pitt se calcula cuánto les

Voz 33 31:53 ahora uno ya lo sé con Villarejo funcionaría un compromiso a dos pasos de Doha

Voz 1280 32:03 nota mental si alguien va de coña hoy te dice que conoce el mejor seguro de coche con un precio bajísimo contesta llega muy tarde

Voz 3 36:40 mi mujer que lleva unos días es decir

Voz 46 36:42 entre Cornellà baile de salón Ivo pues que quieres que te diga que ya

Voz 1284 36:46 drogas de poner en marcha esta nueva Caberín

Voz 47 36:49 las condiciones de los congresos el bienestar ves la vida de otra manera de hacer presenta el Congreso el bienestar y la música entre dos aguas en Punta Umbría Huelva del veintiséis al veintiocho de octubre con Christina Rosenvinge Santiago Segura Ariel Rot y muchos más adquiere Tupac por ciento cincuenta euros y disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría mar asistencia al Congreso y a los lugares colombianos descubre el Monasterio de la Rábida alojamiento de Colón conoce cómo se gestó el descubrimiento súbete a las carabelas que lo hicieron posible más información en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto es colaboran Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía Diputación de Huelva Puerto de Huelva

Voz 3 37:35 en La Ventana con Carles Francino

Voz 4 37:50 Lucía tírate renuncia libro del Celta eh que yo no sé cómo es que tampoco te pierdes alguno ya me ves cómo es el del Celta

Voz 3 37:59 suena el año

Voz 48 38:02 a ver cómo la muerte historia tradición lema nobles todo adultez al corazón cuando el gas contesta a toda la afección al al Celta B Ramos a la Celta Campillo

Voz 4 38:14 no habrá alto ellos mucho gusto Piedrahita estás preparado no sé yo no voy a estar preparado plata tramos ya preparados para Ulises

Voz 49 38:35 a ver si no nos esprín terrible

Voz 3 38:41 bueno pues si estamos preparados para crear nuevas palabras con afán de cerdo trofeo pero antes déjame que os recuerde que vuelve la tercera temporada

Voz 5 38:51 se amígdalas de mis amigos mis Sans

Voz 3 38:56 en los Cines Callao de Madrid sí pero ahora por fin invita

Voz 4 39:00 tanto a una hora decente señora no

Voz 3 39:02 tiene usted excusa todos los jueves a las ocho y media

Voz 4 39:06 hombre hoy jueves hoy jueves hoy es que hoy no pero ya el de ahora

Voz 3 39:15 así que será todos los hagamos periodismo

Voz 4 39:17 a mí me a mí mismo dato

Voz 3 39:22 no tenéis excusa para no venir íbamos con los neo palabros que esta semana amueblar a nuestras conversaciones vamos a ver Primera está alude a un problema intrínseco de la condición humana que son ayuntamientos fraudulenta y yo he visto ayuntamientos con arco de detección a la salida para que los concejales no se lleven cosas como como en el Farah igual realmente porque algunos se llevan hasta el gotelé de las paredes son consistorios en los que al grito de al cohecho pecho jabones al favor al amiguismo no edificios institucionales que que que bueno pues que que todo son como una tostada hace tan por todas partes se sobornar Xunta sin pudor a que no haya que un tarda igual todo todo eso cómo podemos llamar a ese edificio en el que hay trato de favor hay en jabones ya hay sobornó mitos como podemos llamar a ese edificio con constituye constituye con

Voz 4 40:32 a ver si somos así consistorio historial

Voz 3 40:39 exacto a ese edificio Consistorial en el que hay en jabones hay sobornó mitos ya ahí os tratos de favor yo propongo como como

Voz 4 40:50 hay un también con hache hay hay también que evidentemente hay juntamente definición quedaría tal que así

Voz 34 41:03 eh ahí

Voz 5 41:11 a mí el consistorio corrupta institución pública local donde abundan sobornos cohechos desmanes ayuntamiento donde hay un también eso es un también

Voz 4 41:29 por otra más

Voz 3 41:31 gente con la que no se puede pasear porque van saludando a todo cristal posible un paseo como ellos van saludando a todo el mundo su ISP P su índice de salutación es por minuto es altísimo pasa con Revilla noción

Voz 4 41:47 ya con Revilla si pasa lo salud presiona para ver si lo condicionante de verdad

Voz 3 41:53 pero además saluda esta gente saluda mucho más de lo que necesita no porque con lo que con lo que saluda una persona de éstas podrían saludar varias familias del tercer mundo Duran porque en cada casa esto sucede cada vez que saludan ves que explotan de felicidad y cuando está un ratito sin saludar el está bajo los vis tristes Molino sapo CAM tienen como síndrome de abstinencia notas que tu conversación no les llena banco mirando así a los lados buscando a alguien para saludar o alguien que les salude no hay palabra que dé nombre a esa adicción a las cortesía es irreverente como podemos llamar al sujeto enganchado a saludar ya que les saluden yo propongo saludo a pata

Voz 4 42:44 a su dolencia es la

Voz 3 42:47 la ludopatía la definición que

Voz 4 42:49 la villa tal que así

Voz 34 42:53 a la salud

Voz 48 43:00 adicción patológica a las reverencias salutación a Tito se deja dominar por el entusiasmo la conversación instantánea dejando

Voz 5 43:13 segundo plano al compañero conversaba originalmente eso es

Voz 4 43:22 jamás esto es delicada Care Kit

Voz 3 43:26 todo disculpas han por lo que aún no he dicho

Voz 4 43:30 a ver siguiente a ver

Voz 3 43:32 el calendario del amor que pasa algunos días están marcados en rojo en días de cerrado por reformas pero hay veces que a los dos les afecte bueno pues es como visitar Benidorm en febrero que las principales atracciones están cerradas pero sigue habiendo cosas divertidas

Voz 50 43:51 hacer y hay que variar los hábitos amorosos variar no es renunciar delicado y urge encontrar una palabra que den nombre a ese clavo ardiendo si me perdonas la expresión a la que ambos se agarran cuando se cumplió lo podemos llamar a esa versión más gastronómica del amor a la que se recurren los días de inquilino comunista

Voz 1 44:17 no propongo fe la fe él

Voz 4 44:20 a ver la fe la definición quedaría tal que así

Voz 34 44:27 hasta la fecha

Voz 48 44:34 comida sustituto vegetal una actividad carnal

Voz 4 44:41 el plan B para el día de agarrarse a un calvo Jardiel

Voz 3 44:51 la gente que me ha mandado a Twitter Dick que te gusta ese su nombre en Twitter Dick que te gusta hoy no sé si es diques te gusta o que te gusta importan como exhortando o presentando que te gusta es una palabra Bella hay sutiles como el aliento de las mariposas vamos allá la gente es que conceptos sutileza la gente que camina dentro de un tren el tren que ya es un ente itinerante se en sí no es un timo

Voz 1284 45:24 entre el tren porque ya se van moviendo él

Voz 3 45:26 sí él solo ya va de un lado a otro pero hay gente que quiere más que van paseando por decirlo de gente que sonó bien

Voz 43 45:35 porque van eso ya a trescientos kilómetros por hora ellos quieren también caminar dB A

Voz 3 45:42 cuatro kilómetros por hora consiguiendo únicamente de esta manera que su viaje en realidad se realice a doscientos noventa y seis kilómetros por hora y retrasando la llegada a su destino

Voz 4 45:54 claro son grupitos no

Voz 3 45:56 amadas que van atravesando los vagones que van que van a más caminando como Péndulo es porque porque el treinta al movimiento tienen que andar con exceso de dilaciones agarrándose a los sillones y sin que nadie sepa cómo llamarlos pasado no sabes que decir urge una palabra que dé nombre a los caminantes de tren cómo podemos llamar de una vez por todas a los peatones de convoy vi que te gusta propone transeúntes

Voz 4 46:30 quedaría tal que así

Voz 34 46:36 que tu

Voz 5 46:39 según pasajero

Voz 48 46:42 pero que deambula caminando dentro de un vagón de tren en movimiento paseante de con voz vagabundo con tren de vida

Voz 5 46:52 eso es son

Voz 1284 47:01 sí le millennials atacan de nuevo

Voz 4 47:03 sí señor pues aquí estamos

Voz 1284 47:06 hoy tenemos a dos a2 Shine según tres en mi casa así viajeros estreno alojados hoy allí y hoy vía había dado voy a hablar de viajes de de cómo viajar en moto sea lo más barato posible queriendo partirse la paz de con muy poco dinero para proponer unas cuantas aplicaciones cosita para que el radio de oyente vaya ya preparando si saca dado con el gusanillo de este verano para el año que viene pues mira tenemos para buscar vuelos las mejores para mí son Sky escáner Mondo IV el flanco mundo calculáis mira a otra función para Google no sé si eh pues mira Mondo está muy guay porque te deja todos los precioso sea te ponen te abre el calendario tú ves los niveles de los precios según el diario el calendario entonces puedes elegir el día más Baratillo de todos Illescas y escáner que tienen lo mismo también pero una función muy interesante que se llama a cualquier dar sea me da igual la vida si tú les das hay hice venga lo primero ida nos vamos para tenéis está muy guay y luego tenemos ex sacado unos tips para cuando ya haya decidido tu destino iba a coger el pues si tú aeropuerto y siempre por ejemplo siempre me viajar en esto ya claro no se aplica a la gente que trabaja a toda la gente yo hablo ya de gente que mantuvo Athletic R

Voz 4 48:24 no gente influencia pues es gente que no tiene dinero porque no quiere porque no quiere que se hable de vagabundos gente que vive la vida de estómago dos los errante

Voz 1284 48:35 el poder siempre viajar en temporada baja si mezclar compañías de vuelos siempre sea porque te vas a Selma para todo en general siempre de volar con escalas y lo tienen muy poco aprecia tu tiempo vuela con escalas da igual que tenga una escala de veinticinco horas da igual si te vas hay diez euros más barato para apenas claro es decir si siempre buscar también los aeropuertos alternativos porque hay mucha ciudad que aunque no te den la opción siempre tienen el aeropuerto pequeño que sólo tiene una cafetería hay una termina una señora dijo

Voz 4 49:04 te que es el martes día adiós señora Cuatro Vientos volará bajo y te bajas

Voz 1284 49:12 mí siempre llevar la comida de casa SAE un bocata hechos es que p'alante sabe eso no te hace falta solamente donde el control no te dejan pasar no no sino lleva sí

Voz 4 49:22 habla no sé si por supuesto

Voz 33 49:26 sólo dos mudas ya está con eso va rotando la que tiene puesta lo que va a ser dándonos no

Voz 1284 49:34 Ana luego ya cuando ya llegamos a nuestro o alojamiento podemos ir si las dudas hablaran de estos Podemos y estoy muy muy muy baratos osea usar Coach Surfing que es simplemente intercambio de hogares osea dejase que se quede alguien tu casa y otros se tú va en un futuro pues intercambiar pero siempre es este perfil de intercambio de modas no si esa gente siempre es rotatorio todo desde luego está bien

Voz 5 50:00 ni siquiera estará la conoce todo el mundo pero hay una que me gustó muchísimo que se llama email

Voz 1284 50:05 arden a ver Jean es gente que tiene jardines te te lo deja para que tú pongas una tienda de campaña su jardín a si eso está muy uvas y otra es leasing Airport demostrar lo mejor es algo Móstoles para para dormir sí pero esta esta aplicación combinada con Lounge Buddy es como es una aplicación que es previo pago pero te cuesta muy poquito entonces te da acceso a todas las zonas VIP de de cómo cientos de aeropuertos por el mundo combinada puede dices mira es pues no tengo Bono Tet podemos siempre al aeropuerto para dormir en la zona VIP no calmo

Voz 4 50:42 a dormir y comer carne pero lo mejor es cuencos grandes miserias pero no quiero renunciar sueldo de un restaurante de lujo nos

Voz 1284 50:58 y si esto no te convence siempre quedará a Google Maps

Voz 4 51:04 realmente es muy buena gente joven eh no no no creo no creo no creo

Voz 49 51:13 a ver por con el eh

Voz 4 51:18 la misión nos vamos al siguiente que Pedro Sánchez alquila el jardín de su casa reparar a ver que estamos en clase de música con Iñaki de la Torre si las hace de sus guitarras has dejando que ya estáis oye a ver

Voz 10 51:38 la garganta

Voz 4 51:40 si la garganta recién la bueno

Voz 10 51:42 eh

Voz 51 51:47 lo de este cantante de aquel grita índice destroza la garganta y el cantante original que tengan es que la tenían gran mérito bueno pero hoy fíjate estamos todos muy de Youtube y Google porque yo he encontrado en Youtube que se llamaba el la Breve historia de la distorsión de la guitarra destroza lo digo pues eso que buscar ahí un sueño Honey y bueno pues ahí zona pero es que ver es qué bonito que contaba yo trae algunas cosas que contaban ellos sí otras de mi propia cosecha de eso tendré que hacer dos capítulos porque no tiene cosas muy interesantes es tocáis a la guitarra por supuestos una guitarra distorsionada pero quiero que sepáis que realidad la guitarra eléctrica Prce no suena distorsionada no suena durante

Voz 52 52:29 aquí está limpia

Voz 10 52:34 pues nada agresiva nadie como sabéis de miles van bueno pues eh

Voz 51 52:49 ya digo no lo puso casi ningún efecto hay muy muy poquito pero vallas digamos que está en limpios una Fender estrato Caster de toda la vida sin ningún tipo de efecto pasada por el amplificador que necesariamente tampoco la amplificador distorsionan nunca la guitarra ir por ejemplo para que sigáis pensando que una guitarra eléctrica Perseo no tiene distorsión os recuerdo otra canción que hay de Ben Harper que sea más Mike y sedes empieza con la batería y luego empieza la guitarra y el bajo y veréis cómo la guitarra tampoco tiene ningún tipo de distorsión ningún tipo de destrozo por así decirlo pero el caso de Hayes además en la palabra la palabra distorsionar también va por ejemplo para fotos qué pasa con una foto que distorsionadas que se de forma o cuando hoy es alguien por teléfono realmente está siendo un poco distorsionados sobre todo en los teléfonos fijos antiguos aquí en la radio cuando nos llaman a veces ese aire así espumoso es una distorsión de la onda de sonido no bueno pues creo que veáis cómo cambia una guitarra cuando no

Voz 4 53:49 no tiene distorsiona que de repente empieza a tener distorsiones

Voz 51 53:52 pero los Blur en esta canción

Voz 15 54:00 mira limpia paralímpica listo suena bastante

Voz 51 54:14 bueno aquí aparte de la extorsión pura a la saturación tiene un montón de efecto más que nada uno

Voz 4 54:20 más que lo que dices es necesario es

Voz 51 54:24 bueno para esto si realmente ese tipo de música pero a lo que voy es que ese trata por así decirlo de estropear el sonido esa es la gracia del asunto y lo digo porque además en realidad la distorsión nació de un modo accidental porque la esto es fruto de que tú al amplificador le obliga a hacer más esfuerzo del que puede digamos que le metiese les lo voy a decir muy a lo bestia más electricidad de la que puede procesar las válvulas la al por donde pasa del la bombillas esas por las que pasa del tres y entonces te empieza a distorsionar que es lo que le pasaba por ejemplo a uno de los primeros que están grabados que que tuvieron distorsión en su música que era un guitarrista semana júnior Berna

Voz 25 54:58 claro

Voz 5 55:09 eran los años cincuenta

Voz 51 55:10 y él lo metió en el amplificador incomode debió demasiado buena ganancia que llaman de repente empezó a estos eran un poquito pero la guitarra luego llegó otro tipo que dijo pues a mí esto me gusta también y entonces empieza a hacerlo premeditadamente porque se llamaba Gori Carter que tenía una canción en su momento muy famosa al final de los años cuarenta que sumaba rock Away