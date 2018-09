La Ventana (27/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias vamos a volver está ahora a Estados Unidos a la sesión que tiene lugar en el Comité Judicial del Senado y que supone recordemos el examen para el candidato de Donald Trump al Tribunal Supremo

Voz 1454 00:16 los conservadores el Senado de EEUU están cuestionando el relato que ha hecho la mujer que ha acusado de abusos al candidato del presidente al Supremo pero ya se mantienen su declaración y lo en lo que ha contado en la sala Carlos Pérez Cruz está siguiendo esa comparecencia

Voz 1 00:29 pues huerto escogidos no al cien por cien

Voz 2 00:36 el festín Foresta completamente segura de que fue el juez Brett Kavanaugh quién la intentó violar cuando ambos eran compañeros instituto una mujer de cincuenta y uno años afronta esta tarde el interrogatorio de los miembros del comité judicial del Senado se ha mantenido firme en su denuncia emocionada

Voz 1 00:51 tú

Voz 2 00:55 recordaba las brisas del juez y de su amigo Omar Llach cuando sucedió el presunto intento de violación del que acusa al juez se reían Amy Costa después de la intervención de Ford está prevista la del propio juez Brett Kavanaugh

Voz 1454 01:08 esto a Washington en Nueva York el presidente Pedro Sánchez está participando a esta hora en un foro de routers cree que Trump está cometiendo un error cuando dice que la Unión Europea es un rival un enemigo cuando es clarísimamente un aliado y contribuye a la seguridad tener una Unión Europea fuerte el Defensor del pop en del pueblo ha iniciado una actuación de oficio por todo lo que ha rodeado el asesinato de las dos niñas en Castellón en el programa La Ventana hemos hablado con Ana a su hermana y su cuñado hace once años ella tuvo que pelear después por la custodia de los tres niños del matrimonio que en ese momento tenían tres dos años y cinco meses el fue condenado por homicidio pero no por asesinato lo que impidió retirarle la patria potestad

Voz 3 01:46 pues todo esto ha sido todo muy difícil desde la pena de la pérdida por asesinato hacerte cargo de los niños y luego las peleas constantes con instituciones con la Seguridad Social para conseguir

Voz 0545 01:57 el cosas que les pertenecen a los niños

Voz 3 01:59 por por derecho inquiete lo ofrecen y nadie te informa de todo lo que te corresponde tienes que ir tú a pedirlo encima siempre te ponen trabas te ponen zancadillas para así no pueden darte lo no te lo dan todo ha sido todo muy difícil continuamos en la lucha claro y ahora más teniendo en cuenta que este tío oiga pues está en la calle el asesino

Voz 1454 02:19 Ryanair ha cancelado para mañana sesenta y cuatro vuelos hacia o desde España con motivo de la huelga que se ha convocado mañana huelga de los tripulantes de cabina en toda Europa y según uno de los sindicatos convocantes las cancelaciones ascienden a ciento cincuenta y ocho los titulares del deporte a hasta ahora Toni López buenas tardes

Voz 4 02:35 para estar muy buenas el Alavés puede empatar a puntos con Madrid y Barça en el liderato lo harás

Voz 5 02:40 si gana hoy al Getafe a partir de las ocho Alabama

Voz 4 02:42 Mora juega en Valladolid Levante hicieran la jornada seis de Liga Santander dieron hay Betis que juegan desde las diez de la noche además hoy empieza la Liga Endesa ACB de baloncesto con el Barça Lassa Herbalife Gran Canaria recordemos que mañana España juega los cuartos de final del Mundial femenino ante Canadá

Voz 1454 02:57 son las seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:05 las motos podrán seguir aparcando en las aceras de la capital si dejan al menos tres metros de espacio para pasar la nueva ordenanza de movilidad que ha superado el último trámite antes del pleno no obliga a estos vehículos aparcar al lado de los coches la excepción estará en el centro donde las motos sí tendrán que seguir aparcando en las bandas delimitadas para ello Francisco López Carmona es el director de Gestión y vigilancia de la circulación

Voz 0313 03:25 ahora lo que se exige es que

Voz 6 03:28 anda deje tres metros de espacio de paso para el peatón eso quiere decir que hay muchas aceras

Voz 0313 03:33 conforme a la norma actual puede ser utilizadas

Voz 6 03:35 el estacionamiento que no van a poder ser utilizada sencillamente porque una de tres metros y medio no se puede aparcar una moto de manera que se deje tres metros de espacio espacio libre osea que realmente hay una protección adicional de ahí para los peatones

Voz 1454 03:50 la Comisión Española de Ayuda al Refugiado lamenta las trabas burocráticas planteadas por el Ayuntamiento de Tres Cantos para destinar la residencia Palacio Valdés de la localidad a la acogida de inmigrantes esta organización a gestionar el edificio propiedad del Ayuntamiento de Madrid pero ahora la Comunidad el Gobierno de Carmen han alcanzado un acuerdo para destinar allí aparte de los menores de no acompañados del centro de Hortaleza a pesar de la negativa del Gobierno de Tres Cantos escuchamos a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre y el presidente de la comunidad Ángel Gago

Voz 7 04:16 todo el centro lo va a gestionar la Comunidad de Madrid así que entiendo que quien tiene que presentar el proyecto es es la Comunidad de Madrid y no en todo caso con el apoyo del Ayuntamiento ya digo hay un problema a Viena posibilidad de solución pues vamos a ver vamos todos de poner lo mejor de nuestra parte para solucionarlo

Voz 0313 04:31 bueno lo que luego en quince días y en menor

Voz 0177 04:33 es posible siempre y cuando tengamos a solucione que tienen que ver con Urbanismo no ven también nos gusta hacer las cosas de la mano también del Ayuntamiento de Tres Cantos no creo que eso es lo razonable porque las cosas cuando van de acuerdo de de todos salen muchísimo mejor que Esteban composiciones

Voz 0313 04:46 en cuanto al tiempo día de cielos despejados en la mano

Voz 1454 04:49 por parte de la comunidad pero ojo a las mínimas que van a bajar esta madrugada cuando alcanzaremos los quince dieciséis grados a esta hora tenemos veinticinco en el capitán es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete de la seis en Canarias

Voz 1804 05:07 la el servicios informativos

Voz 1623 05:16 como dueño del bar Manolo ICOM amantes de lo casero como mis croquetas por recomiendo el seguro Hogar de Línea Directa a la hora de Manolo

Voz 8 05:22 los que valora no de casa saben que seguro es el mejor cambiaría el seguro de hogar del INE directa ahora desde ciento veintinueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directa punto com

Voz 9 05:33 sí oye papaya tengo una solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa vivir instalarnos una alarma porque

Voz 10 05:40 la alarma si alguien intenta meterse la alarma asalta Securitas Direct avisa a la policía hay pueden estar el intruso de la casa

Voz 1804 05:45 la protege lo que más importa

Voz 11 05:48 la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 12 05:57 a la luz sube el cerca de un once el porcino y Luis con una entidad no para de subir

Voz 13 06:03 es que mientras todos te dan malas noticias en Son House tenemos una buena ahora también gestionamos tu contrato de la luz ven a una de nuestras tiendas y te asesor ambos sin compromiso nuestros clientes ahorran ciento veinte euros de media al año

Voz 1804 06:14 yo buscadores del ahorro Hao

Voz 13 06:17 sabes

Voz 14 06:18 si estás pensando en menaje complementos ropa de cama baño piensa en Basic porque es la nueva línea que Hipercor ha creado para di miles de productos donde el estilo la calidad y el buen precio marcan tendencia base ex todo lo que necesitas para equipar Bogart por menos de lo que imaginas si quieres darle un nuevo aire a tu casa piensa en Hipercor está en Basic

Voz 15 06:40 tenemos hoy elegir al ganador del bote de la Primitiva señor bien hoy quiero a cómo se llamaba

Voz 16 06:46 con este tan simpático que siempre está de finalista para los botes pero

Voz 15 06:49 que todavía no ha ganado sí hombre moreno alto con el pelo medio largo el que es de un pueblo de Málaga Marbella como se llamaba Pedro de Mojácar

Voz 17 06:59 sí se pues entonces supriman

Voz 0545 07:02 el destino es caprichoso

Voz 1804 07:04 mira cualquiera por solo un euro puedes ganar el pote de más de treinta y seis millones de euros de la primitiva no te la juegues

Voz 18 07:11 tú ya sabes que quieres estudiar un grado posgrado online que te impulse en el mercado laboral sabes que quieres hacerlo en una institución de garantías pagar Puerto formación un precio justo pero sabes quién te ofrece todo eso

Voz 14 07:22 en la Universidad Internacional de Valencia puedes escoger entre más de cincuenta grados y posgrados online con clases en directo y un asesor personal que te acompaña hasta el final del programa informático Universidad punto es o en el novecientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco ochenta y seis Universidad Internacional de Valencia ahora los sabes

Voz 1804 07:41 a dos días del segundo derbi de la temporada uno de los hombres fuertes del Atlético de Madrid llega a El Larguero el presente y el

Voz 0313 07:48 Arturo del Atlético de Madrid y un jugador como Saúl lo representa a la perfección

Voz 1804 07:51 esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias Saúl Ñíguez trimestral recuperarme tú no te mueves el Athletic esto no encontró todo bastante desgraciado del Larguero con Manu Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil y Cadena Ser punto com Saúl buenas noches hola buenas noches sabes dónde estudiar tú máster en Big Data y la Universidad Internacional de Valencia te ofrece programas de vanguardia con clases on line en directo y un asesor personal durante todo

Voz 0313 08:22 se llama al novecientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco

Voz 14 08:25 entre seis e inscribirse en la apertura de expedientes gratis hasta el cinco de octubre Universidad Internacional de Valencia ahora lo sabes

Voz 19 08:33 esto es lo que escuchas cuando tienes una gotera en casa y esto es lo que escuchas cuando preguntas si tu según envía un fontanero

Voz 20 08:44 Eva mejor confiera un experto de El Corte Inglés seguros este mes con está un veinticinco por ciento de descuento en tu segurísimo de hogar El Corte Inglés seguros seguros no segurísimo

Voz 18 08:55 Valls vive en París Nono en la calle París

Voz 21 08:59 sí

Voz 1804 09:01 yo no yo estoy ahora

Voz 21 09:03 he hecho política casi toda mi vida pues yo no voy

Voz 1804 09:06 presentar máster porque cuando no tienes Masters mejor no presentar máster

Voz 22 09:10 esta noche a partir de las diez una hora menos

Voz 1804 09:13 en Canarias entrevista al ex primer ministro francés y aspirante a la alcaldía de Barcelona Manu en Hora Veinticinco sino que pase aquí estaremos para contarlo con Ángels Barceló síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com

Voz 1 09:31 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:35 son las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias hoy se cumplen años es un hecho que ha marcado al que marcó en su momento la imagen reciente del Vaticano por si fueran pocas las historias leyendas no sé que se atribuyen a esa institución es la misteriosa muerte de un Papa continuó y continúa alimentando todo tipo de de teorías y especulaciones algo habrá digo yo o no no lo sé hoy en cualquier caso lo recordamos

Voz 23 09:59 sí

Voz 24 10:02 en La Ventana acontece que no es sólo con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 10:19 no que preguntar en el Vaticano por algo que ocurrió entre sus muros la noche del veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y ocho provoca cierta tensión de glúteos porque aquel día se les murió un Papa todavía no saben si fue por su cuenta o por cuenta ajena cualquiera sabe pero el caso es que hace cuarenta años que un estúpido velo cubre la muerte de Juan Pablo I murió a los treinta y cuatro días de pontificado aún no les había dado tiempo recoger todos los sabios del entierro de Pablo VI cuando tuvieron que sacarlos de nuevo para los funerales de aquel papa que fue visto inmóvil el Papa Luchani se murió sin avisar y fuera de todo pronóstico porque se acostó fresco como una lechuga tal que hoy pero tal que mañana ya no amaneció y a partir de aquí ya no vale pregunta se prohibió la realización de autopsia nunca se pudo saber que cenó la noche anterior las cuatro monjas que asistieron al Papa fueron trasladadas al Santo Oficio con la prohibición de hacer declaraciones Hinault hubo un boletín médico que explicara claramente las causas de la muerte eso sí el médico que certificó el deceso mirando la cara del Papa dijo que casi seguro se debió a un infarto de miocardio la negativa a hacer autopsia la justificaron diciendo que la constitución apostólica promulgada por Pablo VI en mil novecientos setenta y cinco lo prohibía pero en realidad ni lo prohiben y lo ordena simplemente no dice nada osea que ni sin y no ni todo lo contrario la omisión de autopsias entiende cuando el Papa está pachucho padeciendo una enfermedad tratada por los médicos o cuando se le conoce una dolencia crónica pero vamos es que Juan Pablo I no le dolía nada por eso un grupo de cardenales exigió una investigación exigencia a la que otro grupo de colegas contestó con una Pedro recta

Voz 1 12:46 el cardenal sirvió di llegó a decir tenemos

Voz 1626 12:49 los la absoluta certeza de que el corazón de Juan Pablo I dejó de latir por causas absolutamente naturales y punto pelota que el papado estrés mucho hilo mismo lo del infartos verdad oiga porque no es saludable llegar con tanto brío al Vaticano

Voz 0313 13:17 por cierto el Papa anterior a a Juan Pablo I que fue Pablo VI tal día como hoy intentó hace cuarenta y tres años intentó convencer a Franco para que anulara los fusilamientos de cinco personas lo recuerdan verdad los más veteranos tres militantes del fraude presos de ETA político militar pero el dictador

Voz 26 13:35 ni se puso al teléfono fusilamientos se llevaron a cabo eso generó un montón de protestas dentro y fuera de España y empujó a Aute a escribir esta canción

Voz 1804 13:47 tintes dicen era Hamburgo

Voz 21 13:51 crecemos en dos ejes verá la luz para la noche más larga los hijos que no tú las ultimas tras la no será la noche más larga

Voz 0313 15:55 enseguida abrimos Radio lindo como todas las semanas pero quiero recordar a Elvira antes el IRA buenas tardes como buenas tardes porque me

Voz 0545 16:03 joe que voz es verdad es una los bueno claro es una voz hoy vamos a hablar al principio de las voces que llenaron nuestra adolescencia de nuestra juventud y la de Aute con unas composiciones además muy bonita murieron unas buenas canciones preciosas es malo

Voz 1 16:19 es favoritas

Voz 21 16:27 hora de la Dama

Voz 0313 16:31 hoy es un día para hacer memoria y ahora ahora sí Radio lindo

Voz 1804 16:39 sí

Voz 0313 17:08 unos días estuvieron aquí Alejo Stivel y Ariel Rot compartimos los recuerdos de este salta porque lo has elegido hoy

Voz 0545 17:16 elegido porque esta semana ha sido aún por cierto como precisa de de tequila para mí decíamos antes era en un sentido digamos reflexivo no es el momento reflexivo juvenil pero Ariel Rot a cantar rock en tu propio idioma que era una cosa muy seria

Voz 0313 17:36 la novedad

Voz 0545 17:37 claro yo tenía cuando salió Tequila en una España dieciséis años era una chica de instituto hoy para mí Tequila CIR por el Retiro cantando al salir del instituto que estaba dentro de el el único centro de enseñanza que hay dentro del Retiro salir del retiro del único de los focos institutos femeninos que había en Madrid y salir todas las chicas cantando las canciones de Tequila que tienen ese aire tan popular que sirven para un

Voz 0313 18:05 yo ya verdad sirven igual para

Voz 0545 18:07 da para un concierto de gente joven que para el final de las fiestas de un pueblo y esa esa música que que une y que y que te hace saltar como como esta este fondo de batería tan bonito que tiene

Voz 1804 18:23 confían

Voz 0313 18:45 qué echas más que menos de de aquel espíritu de Tequila que echa más de menos hoy que echas en falta de lo que nos transmitía Tequila en aquel entonces trasmite

Voz 0545 18:54 día alegría desenfado ganas de vivir ganas de bailar ganas de cantar y aquí como buenas intenciones poco mal rollo sabe todo todo lo que te lo opuesto

Voz 0313 19:08 semana que estamos esta semana es horrible

Voz 0545 19:12 aquí no se quería quería simplemente venir aquí a hablar con vosotros de esto pensaba algún invitado pues no porque yo creo que todos estamos estupefactos ante lo que estamos viendo en los medios yo creo que el nivel de agresividad que hay ahora mismo en los medios es peor a fíjate que que hoy leía una entrevista con Eva Hache

Voz 0313 19:36 sí que me parecía muy interesante me parece casi

Voz 0545 19:39 con yo don ella decía siempre que hago comedia trato de no hacer daño a nadie y esto me parece que dicha ahora mismo parece revolución ardiendo durante decía cuando empecé muchas mujeres me pedían desde el público que me metiera con los hombres pero no le veía sentido a quitarme de un plumazo la ermita de la platea no tememos cortar nos a nosotros mismos pero me gusta distinguir entre el humor y el mal gusto y hay cómicos que no me hacen gracia dice sobre todo los que parten del odio y el rencor es muy sencillo y no me gusta un artista al hijo de otro me parece la lo más sabio esto con respecto al humor pero me me parece que está Excal dada en tan evidente no es estos momentos de polarización estrés más que vivimos sólo los medios eh no son los horarios en las redes la vida de otoño

Voz 0313 20:32 eslóganes si si no ofende estás

Voz 0545 20:35 exactamente no yo creo que es tanta la agresividad que sale hoy en día por ejemplo en las columnas en los que sí que tenemos una responsabilidad y cobramos poder bien yo creo que hay que distinguirlo del que entra en Twitter con el que siempre hemos que es agresivo y tal pero bueno nosotros cobramos por lo que no

Voz 0313 20:52 pero al final nos hemos contagiado no de eso

Voz 0545 20:55 no somos contagiado o puede pasar una cosa que haya un una forma de hacer periodismo perverso que sea buscar la aceptación del público a buscarlos clicks por tanto y a lo mejor tú estás diciendo que eres muy libre expresando pero en el fondo eres esclavo de de de de buscar tu propia popularidad no están tan la agresividad que se le hoy en día las columnas que parece de verdad aquel que no la practica porque yo no practico no parece que eres un poco imbécil parece que hay algo de lo que no te estas enterando no yo creo que los plumillas ahora mismo alardean de esa agresividad y piden más caña y buscan sangre claro el que no es víctima de esa sangre no se da cuenta del año que hace no no me gustan comparaciones históricas no me gustan las comparaciones con otra época pero si se le si se ve cómo era la prensa de los años treinta en en España por ejemplo es irnos a a Europa en España te das cuenta de que había cosas que parecían no en hecho lo de llamar a Azaña y com por ejemplo era algo habitual el hecho de decir Federico García Lorca osea no no es una cosa que es que se haya inventado ahora ni mucho menos sino que se inventó hace mucho tiempo eh yo creo que tiene que ver con épocas convulsas

Voz 0313 22:17 pero fíjate una columna de la que es la la voy a citar porque se ha hablado mucho en los medios de antes en tertulias estos días lo que escribió a Arcadi Espada a propósito del rifirrafe

Voz 28 22:28 tuvieron eh Aznar Oriol Rufián

Voz 0155 22:31 el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso Aznar se equivocó con Rufián a Rufián hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole la polla maricón Arzo como prefieres comerme la de un golpe o por tiempos mientras uno va son riéndose delicadamente en su cara pero si se opta por la no significación entonces hay que negarse a responder al gamberro hasta que aprenda no comerse los mocos en público porque de no optar por una de las dos soluciones la prensa socialdemócrata titulará como si fuera verdad delirante equiparación de sujetos

Voz 1804 23:00 tensión entre Rufián Aznar

Voz 28 23:03 bueno pues si yo entiendo lo que quiere decir

Voz 5 23:06 sencillamente perfecta es necesario decirlo yo creo que nosotros que hemos llegado

Voz 0545 23:11 lo que hemos llegado a acostumbrarnos hay personas que están menos al día en lo que suscriben las columnas son lo que se publica lo que ese cuál era en Twitter y tal y estas cosas realmente les asustan no yo a veces algo el ejercicio de leerse en las personas yo qué sé a la señora que limpia mi casa yo les digo a ti qué te parece esta frase para ver cómo reacciona porque cuando estamos inmersos en este mundo no

Voz 0313 23:35 no sabía es normal el otro

Voz 0545 23:38 ya asistía una charla que me pareció interesantísima de de un periodista que debe de un periodista que no vino a a informar sobre las elecciones sembrada si yo creo que es algo que tienen pero puede mover es el paradigma de toda América Latina no dije algo interesantísimo no que dijo que es lo que tenían en común todos personas e Neo los fascistas por así decirlo o o ultras reaccionarios como Donald Trump en Estados Unidos como Viktor Orban como Cannes Kaczynski y decía por ejemplo en Brasil a a nuestro a es a nuestro líder bolso largos

Voz 0313 24:25 sonaron el que apuñalaron le va

Voz 0545 24:28 le va a apoyar la clase media no es ese tipo de clase baja que la que se ha producido un sea ha generado un rencor social sino que le va a apoyar la clase media pero entonces qué es lo que une a todos estos líderes dijo alojó algo bien interesante no analizaba lo que une a esta corriente de políticos que lideran una regresión de los derechos humanos en el mundo occidental decía que sí que aunque Paulson sonaron estaba apoyado por las clases medias y no tenía el respaldo de los humildes compartía algo esencial y es que trufada sus discursos sin ningún complejo sin intención alguna de de censurar sea así mismo de misoginia de racismo de burla hacia los desfavorecidos desprecio pues las mujeres hacia los gays Hinault ya no quiero decir minorías porque estamos hablando de una sociedad diversa ya no podemos estar

Voz 0313 25:19 lo que no podemos estar hablando de la

Voz 0545 25:22 de las minorías como si estas personas fue dan unas poquitas

Voz 0313 25:25 el link en peligro es exactamente no acto son

Voz 0545 25:27 personas que conforman nuestra sociedad no y él ha descubierto que que que ese lenguaje me refiero a sonar lo descubierto como esos otros líderes que es el lenguaje chulesco abuso amenazante euros cero en vez de alejar a los votantes los los acerca es decir que lo votan no en contra de esa ha sino precisamente por eso

Voz 0313 25:52 fíjate estás hablando de citado algunos nombres Orban Kaczynski propio otra algunos en en en América Latina podríamos hablar de Francia Italia gente que está en la órbita de bueno para fascista de la extrema derecha pero pero muy extrema bueno pero si miramos aquí en nuestro paisaje político cotidiano y esto que ha hecho Pepe Rubio no es exhaustivo médico pero bueno un pequeño repaso sito de cosas del tono de lo que se dice y cómo se dice

Voz 29 26:22 mire señor Garrido yo a usted no le voy a llamar cuñado

Voz 0313 26:24 no le mi cuñado porque mire yo le tengo respeto de vida

Voz 30 26:27 los que dimita por miserable Hypo irreal

Voz 5 26:29 con sable

Voz 1804 26:34 pero la gente quiere que se vaya Chelsea buhardilla como

Voz 31 26:41 me gustaría ver a uno de esos dueños de la NFL cuando ven que alguien no respeta nuestra

Voz 0313 26:45 la bandera decirle a ese hijo de puta fuera de

Voz 31 26:47 el campo ahora mismo estás despedido

Voz 1804 26:51 sí es que en el pleno siglo XXI no puede estar de izquierdas por unos carca está todavía con la guerra de la vuelo unos hola

Voz 0545 27:02 el culo exactamente hice tiene derecho a insultar pues si ese ese tiene derecho a ofender absolutamente si no te tienen que llevar a un tribunal por ello pero también conviene estar atentos porque es una manifestación de yo creo ahora mismo de algo más hondo de un cierto sector de la sociedad que piensa que otros tienen la culpa de su desgracia entonces cuando tú asumes ese discurso está asumiendo algo muy feo esta radicalización verbal de la de la política sea se aprecia absolutamente los medios yo creo que hay medios que viven de mierda el ambiente que viven exactamente de eso no hay derecho a hablar pues claro que hay derecho a hablar yo creo que ahí derecho a insultar yo creo que hay una cosa supera humana que es meter la pata qué nos pasa a todos y hay otra cosa muy noble que es la de pedir disculpas por haber metido no manda yo creo que eso te ennoblece pero igual que hay derecho a hablar insultaban parece que ahora se pone en duda que haya derecha ofender C

Voz 0313 28:12 tenemos que admitir Nos que hacemos un trabajo público

Voz 0545 28:16 pues que que hay veces que podemos ofender a él

Voz 0313 28:19 quién tenemos que asumir bueno ahí tenemos todavía muy reciente en la memoria la historia de el pobre Rober Bodegas del cómico y Loli sus chistes en fin vaso menos acertados da igual sobre gitanos

Voz 0509 28:31 pues ya no se pueden hacer chistes de gitanos vale os haya trabajado mucho del trabajo de guionista la tele desde hace unos años cada vez que exhiben chiste de gitanos pues llegaba una carta sorprendentemente bien escrita iraquí viendo que no hiciese eso más no hizo entonces ya no se hacen ya es muy difícil ver un chiste de gitanos en la tele vale si me parece bien como sea ellos han pedido que no hagamos chistes y lo estamos cumpliendo nosotros hemos pedido que me acordes a nuestras normas sociales y ellos supongo que necesitan tiempo pero

Voz 5 29:03 días pero puede hacer de puedo hacerme agradece gracias pero ahora no pero claro no pero amenazarle

Voz 0313 29:10 bueno no no Iker y bueno hubiera una campaña hay tuviera que pedir perdón este hombre a todo el país lo que lo que

Voz 0545 29:18 de paso fue una cosa el pidió perdón pero yo creo que si pides perdón sobre todo cuando hace sumo tiene que ser sincero pero es que además hay que ser sincero pues claro que no pidas perdón sinceramente se nota se nota pero además hay una cosa

Voz 28 29:34 este monólogo de Rober Bodegas

Voz 0313 29:37 texto es muy importante es lo que hace en el arranque que no hemos no lo hemos puesto porque tampoco hay tiempo es lo que lo que hacen en ese monólogo es criticar veladamente pero bueno veladamente notan veladamente a directivos de televisión que se encargan de ir censurando cortando usted no lo digas esto no lo hagas mal él puso el ejemplo de los gitanos que te pueden acertado o no pero no era ni tan sólo un ataque contra la comunidad gitana era una crítica a los a la gente que manda censura cogiendo sea eso pero la reacción fue desmesura

Voz 0545 30:07 pues fue bueno fue desmesurada

Voz 0313 30:10 quedó a un paso de sentarse en el banquero

Voz 0545 30:12 pero también es verdad pero también es verdad que yo precisamente vamos a tener el próximo jueves a una boda gitana que yo creo que nos puede

Voz 0313 30:21 que nos puede hablar de este

Voz 0545 30:23 muchas más cosas no pero en los puede contar que efectivamente yo creo que en España la comunidad gitana tenemos un problema con la comunidad gitana es decir no es una comunidad que ha que esté integrada hay hay un nosotros pensamos que como no ha habido racismo con los negros como en Estados Unidos porque no ha habido negros nosotros estábamos libres de cualquier racismo pero es verdad que hay un estigma clarisimamente vascos que va a salir un informe sobre la Comunidad bueno en los próximos días por ejemplo pues hay cosas muy evidentes como si una chica gitana estudiaba enfermería pues a lo mejor si en la empresa si el hospital privado que la que está buscando la enfermera hay que puede contratarla si se entera de que es de etnia gitana y lo va hacer iba a contratar personal entonces quiero decir que que yo creo que está el que dice pues te voy a pegar una apuñalada que es algo bastante normal en Twitter pero también está el que se ofende sinceramente porque se da cuenta de que su comunidad sola comunidad postergada etcétera yo creo que tenemos que contar con eso yo cuando lo escrito por ejemplo sobre las procesiones y me parece ya he dicho que es abusivo el espacio que ocupa en la Semana Santa etcétera a mí me han dicho de todo pero yo lo asumo asumo lo que me pareció es que si pidas disculpas tienen que ser sincera yo creo que él dijo pido disculpas porque me han amenazado de muerte no te lo tienes que tragar no luego es que hablando de unos benditos y tal yo fíjate te voy a decir una cosa creo que en Brasil es posible sino gana o el sonado va a ser gracias a las ofenda evita a las mujeres pobres

Voz 0313 32:11 hay una campaña en marcha esas todas las mujeres pobres que

Voz 0545 32:13 no están dispuestas a votar a ese tipo que dice de esas cosas de las mujeres en fin esto es una cosa muy larga de la que yo también he sido víctima de la corrección política pero que estamos viviendo un momento tan donde los derechos humanos están tan en entredicho que es lo que pensé

Voz 0313 32:31 la ofensa suma puntos y ese tampoco es el camino

Voz 0545 32:33 no

Voz 32 32:37 no es que Bush

Voz 0545 33:05 Elvira Lindo hasta la próxima semana hasta

Voz 0313 33:07 antes de conocer a saludar agitando buenos mucho cantar

Voz 0545 33:09 porque hay cosas interesantísimos que nos va a nacer reflexionar sobre cómo nos comportamos la semana

Voz 1 34:17 idea La Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 23 34:25 cabreos

Voz 1804 34:29 por qué la política también se explica que vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado con la respuesta es compleja ahí llenas

Voz 22 34:36 de matices la comunicación política juega encallar ex somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir el asunto a dónde estás

Voz 1 34:47 si bien no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la custodia blanco de gasto con hora25 con Ángels Barceló somos felices haciendo la rabia

Voz 1804 34:57 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete en Canarias síguenos también en Hora veinticinco punto es Cadena Serra

Voz 33 35:07 noche a partir de las once y media Manu Carreño

Voz 1804 35:11 tu opinión cuenta hay lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete siete

Voz 0313 35:17 el número d'Estudis d'Opinió que creo recordar que existe ah me dice Javi Blanco que sí que está viene el número

Voz 1804 35:24 de cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias Clark mano gane mandas tu nota de voz y cerramos con tus opiniones síguenos también en el largo

Voz 18 35:32 pero punto es Cadena Ser tenemos preguntas

Voz 0313 35:36 cuál es esa respuesta política que usted pretende

Voz 1 35:38 pero con qué domingo esos nervios es pérdida de papeles o que el Govern está dispuesto a hacer política además de ese inmovilismo y aunque no siempre nos lo pongan fácil ejercer de puente

Voz 1804 35:51 iremos buscando respuestas sino de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte hoy para ir con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 1 36:00 sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio

Voz 1804 36:03 síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER sigue las la más completa información usted este deporte en el mejor entretenimiento en todo TDT escucha toda la programación de la Cadena Ser en la TDT tutele

Voz 1 36:23 recinto Niza lodo humano toda la programación de la cadena de litoral de España

Voz 1804 36:29 la demando escucha tu radio preferida la Cadena SER Tuttle Ethel escucha la cómo se define usted

Voz 34 36:39 en fin limo homófobos lleve a así a la carta como uno Yeste que Kutxa cada día con la ya han en la noche la asocie de nada y yo la difusión también llama a cada P

Voz 30 37:06 así se define en nuestros oyentes

Voz 0545 37:10 me he hechos sólo lo mejor es que el Paloma

Voz 0812 37:21 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario prueba turno social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo ven tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 9 37:41 sí sí oye papaya tengo la solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa vivir instalarnos una alarma por qué

Voz 0313 37:49 con la alarma si alguien intenta meterse la alarmas altas

Voz 10 37:51 Securitas Direct avisa a la policía hay pueden estar el intruso de la casa

Voz 1804 37:55 protege lo que más importa

Voz 11 37:56 las diré la compañía que protege tocar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 35 38:06 nosotros habremos construido juntos

Voz 1 38:08 vosotros habéis hecho algo grande ellas habrán aprovechada su oportunidad

Voz 36 38:14 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te en Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 19 38:26 esto es lo que escuchas cuando tienes una gotera en casa y esto es lo que escuchas cuando preguntan si tu según envía un fontanero

Voz 20 38:37 lleva mejor confiera un experto de El Corte Inglés seguros este mes con hasta un veinticinco por ciento de descuento en tu segurísimo de hogar El Corte Inglés seguros seguros no segurísimo

Voz 12 38:47 que el recibo de la luz sube cerca de un once por ciento de la electricidad no para de subir

Voz 13 38:53 mientras todos te dan malas noticias en pon House tenemos una buena ahora también gestionamos tu contrato de la luz vena una de nuestras tiendas y te asesora ambos sin compromiso nuestros clientes ahorran ciento veinte euros de media al año buscadores del ahorro ida Phone House

Voz 15 39:08 que tenemos hoy elegidos ganador del bote de la Primitiva señor bien hoy quiero a cómo se llamaba

Voz 16 39:14 con este tan simpático que siempre está de finalista para los botes pero que

Voz 15 39:17 todavía no ha ganado sin hombre moreno alto con el pelo medio largo el que es de un pueblo de Málaga Marbella como se llamaba Pedro de Mojácar

Voz 17 39:28 pues entonces suprima

Voz 0545 39:30 el destino es caprichoso y pueden L

Voz 1804 39:31 era cualquiera por sólo un euro puedes ganar el bote de más de treinta y seis millones de euros de la primitiva no te la juegues

Voz 18 39:38 Juan no has comprado muchos detergentes por van doscientos veinte y aún quedan cajas en el coche

Voz 1626 39:43 sólo pero sin descuento de Carrefour comprar portátiles y productos con descuentos de hasta un ochenta por ciento siempre un mínimo de un ciento garantizado para canjear en coche las compras en tiendas Carrefour Carrefour nos merecemos lo mejor

Voz 37 39:59 si este otoño llega secretos de belleza El Corte Inglés del veintiséis de septiembre al catorce de octubre disputa un veinte por ciento de descuento directo en miles de productos de para farmacia de marcas como sistema pm Skaar

Voz 1626 40:12 el cola es que muchas más estrena el secreto esté pellizca en El Corte Inglés

Voz 1623 40:21 que tu tostada caiga del lado de la mermelada que lo que es el coche y justo es tratar de que se ponga a llover son sólo caso lo que es pero que la ONCE celebre un sorteo el día once del mes once y que encima reparto un premio de once millones de euros once premios de un millón y once premios de ciento once mil euros está claro que no es casualidad ya está a la venta el cupón del sorteo once del once del

Voz 1 40:44 aun con tu vendedor de Irún

Voz 1623 40:46 punto de venta autorizado o juegos once punto es

Voz 1 40:50 la Ventana con Carles Francino

Voz 23 40:59 hasta el verano bueno del campo das la nota con tanto de los tres

Voz 21 41:24 lo hizo muy mal el Azuqueca

Voz 0313 41:31 Juan Ángel buenas tardes bienvenido a noventa era como otras amigo

Voz 1155 41:34 estupendamente oye tú ya sabes

Voz 0313 41:37 ver si los oyentes lo recordarán porque lo repetimos a menudo que La Ventana de los clásicos igual que la Ventana del Arte que tenemos también uno de los libros del cine pero ventanas de todos los colores tiene una vocación fundamentalmente divulgativa eh que luego permite compartir discutir polemizar incluso pero lo primero más importantes divulgar es que que se conozcan las cosas y con la ópera ya sabemos que los obstáculos a veces resultan especialmente complicados por tradición por esa imagen de elitista de de Arroyo que aún tiene para mucha gente porque es así por eso cualquier vía de acceso cualquier camino nuevo cualquier puerta cualquier ventana que se abra yo creo que tiene que ser bienvenida y aplaudida y una fantástica es el humor hoy les vamos a hablar de un espectáculo que tiene de todo

Voz 1 42:20 de entrada bel canto a chorros Norma con alguna dificultad

Voz 38 42:52 muy bien

Voz 0313 42:55 hay hay tenemos hay tenemos un problema un espectáculo que incluye clases de canto la cosa va derivando y claro ahí secuela en otras músicas más modernas

Voz 34 43:29 eh

Voz 41 43:45 sí

Voz 0313 43:49 y se acaba creando tal ambiente tal clima que ya lo inesperado el público canta todo esto que acaban de escuchar forma parte de de ópera locos que es un espectáculo de Yllana que pudo haberse en Madrid los Teatros del Canal y que cuando termine se va de gira aporta a España por el resto del mundo Juan Ángel lo de la Puerta Nueva lo de la vía distinta de acceso yo creo yo creo que hay la Audiencia sin ningún reparo y sin ningún rubor

Voz 1155 44:47 sin ningún reparo sin ningún rubor estoy totalmente de acuerdo contigo es un espectáculo que trasmite eso a lo que tanto aspiraba hay que tanta aconsejaba proponernos un poco estupendos un filósofo como Kant es el humor el humor como fuente de divulgación y entonces espectáculo primero se hace muy buena música porque están con

Voz 0313 45:06 bueno como canta en ese claro es eso es eso es lo primero que hay que decir claro

Voz 1155 45:09 es lo primero sí sí y luego toda esa buena música se hace una pequeña broma unas pequeñas variaciones el público participa mira lo que está contando claro uno sale con una sonrisa pero vamos una sonrisa enorme y luego ves en la calle que los niños que hay muchas familias con niños y todo eso lo miras por la calle van cantando dentro de poco debe ser de La Traviata de Funny titula de todo canario en el escenario

Voz 0313 45:33 pues vamos a saludar a David Totón que es fundador y director artístico de David buenas tardes cómo estás amigo vía María Rey Joly soprano es una de las reinas del del escenario tal

Voz 28 45:43 bueno sí

Voz 0313 45:45 es como le gusta mucho a veces es un problema ponerle etiquetas a las cosas si tuviera que definir este espectáculo con unos seis con una palabra igual es excesivo con una frase con un concepto que serían

Voz 5 45:55 si nosotros pensamos que hombre locos es una buena definido

Voz 0313 45:58 sí sí pero luego el título

Voz 1155 46:00 la opera cómica visual en la idea que teníamos desde principio era acercar la ópera al al público esas ha sido el principal objetivo honor ya habríamos hecho con

Voz 5 46:11 ha montado un espectáculo con Ara Malikian que acercaba la música clásica algún pensamos que bueno que siempre estamos investigando la fusión entre la comida gestual y la música pues pues acercar la la ópera nos parece interesante y es verdad que el resultado ha sido muy estricta

Voz 0313 46:28 María como canta una sin con tanta potencia y con tanta dado hoy con tanto gratos en que si el escape la risa a veces ya no es que te entra un ataque de tos como al pobre de pero cómo cómo cómo se aguanta eso

Voz 43 46:41 la risa la risa dentro osea hay y luego es verdad que nosotros en el escenario no es merecimos muchísimo no estamos riéndonos a carcajadas hay veces que se te escape y en eso eso hay que decirlo pero participamos entre todos de de de de ese efecto que se genera de de de la comedia de la risa de del momento

Voz 1454 47:04 cómico que estamos creando a parte de una historia de

Voz 0313 47:07 de de amor de enamoramiento muy muy tierna aire otras actividades que tampoco voy a revelar pero que sepan los oyentes que lo que se en al escenario en clave irónica pero yo quiero saber también en la vida real existe es una lucha de egos a codazo limpio ahí cada uno quiere imponer su voz brillar un poquito más que el otro que la otra se miran de reojo se pisan un poco eso Nerea soy una unidad

Voz 1155 47:27 está muy bien conseguidas por eso

Voz 0313 47:29 así sí la vida real España es una viñeta es una belleza verdad

Voz 1155 47:33 es una bendición

Voz 0313 47:35 esto o tu pusiste el el el foco en este en este asunto de fondo de la de la competencia feroz como leitmotiv por algo bueno forma parte de la vida

Voz 5 47:44 realmente el proyecto comenzó así que problema luego te juntas con con esos cinco o monstruos Italia intentó es el espectáculo empieza a derivar hacia otros otros sitios muy bien estoy en concreto el tema del amor yo creo que de repente surgió en el proceso de de creación el el azar sabes historias de amor de Irún sí pero no teníamos pensado el tema de decir vamos a construir más apropiado pero porque en el fondo es con trocitos de ópera hemos construido nuestra propia opera y al final lo que creo que es un espectáculo África del amor y la esperanza

Voz 0313 48:13 María tiene frío pobres pero no yendo la temperaturas Un poco bajita aquí hoy y hoy tiene discusión claro es la primera vez que interviene es en un en un espectáculo digamos que no convencional poco ortodoxo

Voz 43 48:27 no no es la primera vez que había hecho el pimiento verde como Hadi ya claro más con Toni Comas que también repite en esta aventura iraquí la verdad es que a mí me encanta salir un poco de de lo ortodoxo digamos así de la ópera y hacer una cosa más loca diferente que me permite no solamente emplear me la parte lírica el vocal puramente operística sino de actriz de Comediants de de payasa de locura en general

Voz 0313 48:55 bueno Juan Ángel siempre comenta que en la Ópera de unos años para acá se les pide se les exige a todos los intérpretes una parte actoral que igual hace treinta cuarenta años no tenía el listón tan alto y ahora sin embargo se les exige mucho mucho más que antes

Voz 1155 49:11 en siempre ha sido importante pero en este momento yo creo que es imprescindible yo creo que la pareja citaba Toni Comas que forma histórico más y tu vida más tanto en el Pimiento Verdi como ahora es estupenda tenéis una compenetración desde luego

Voz 43 49:25 sí también estuvimos el candil en los Teatros del Canal hace ya unos años Steinitz encajemos pareja y bueno entonces todavía

Voz 0313 49:33 hay hay un momento hay un momento Toni Comas es verdad lo han ya lo han apreciado los oyentes hace un ratito que serán mezclando intercambiando clásicos de la ópera con con música más moderna de Titanic y bueno cosas de esas hay un momento especialmente entrañable es que no quiero revelar tampoco mucho pero bueno área de de de amor Londres tampoco así de vídeo para entendernos y en un momento duda incluso de su futuro y aparece en el escenario con una bombona de butano diciendo hay que mesías están acabando y cantando esta canción

Voz 1 50:10 Fomento maravilloso

Voz 0313 50:31 muy curioso además porque esta risitas de fondo que se oyen del día de de la función claro es para reírse es un hombre que está que está enfermo de amor que ve que además le falla la voz que no están su buen momento y que está pensando lo está rondando por la cabeza quitarse de enmedio incluso hay quien le tira cosas para ayudarle a ellos pero canta esta canción y la gente seguí el espectador Se ríe nos reímos no con lo cual ahí se produce una mezcla de de sensaciones mucho muy que no que no sé si es buscada eh tampoco debe seguir

Voz 1155 51:00 absolutamente generar yo creo que era espectáculo

Voz 5 51:03 genera un montón de emociones no hay emoción es la tristeza la angustia de la felicidad sabes yo creo que es claramente como todas las piezas que tiene la ópera lo hemos logrado como poner en esta en este pieza que que es una es una hora y veinticinco minutos

Voz 0313 51:16 qué pasa muy bien pasa genial Pure pasado muy bien sobre todo es que él está especialmente orgulloso del día que fue a veros de lo bien que hicisteis participar y lo bien que en tono ha dicho textualmente el el público el público imagino igual que escuchábamos Notes será de suerte desigual no en función de de diría que no que no

Voz 5 51:33 o sea que estamos sorprendidos porque siempre sido una cosa que he querido pensábamos que iba a ser cada día va a ser un no no todo lo contrario

Voz 0313 51:39 antes no nos tenemos doy fe buenas cantar sí sí sí que querían querían entrenamos que bien entonados cuando nos ponen en grupo bueno bares que simulan ahí se disimulan los errores no o las deficiencias pero que enteramos sonaba muy bien el día que el diario estuve yo estuve tendrá es verdad

Voz 5 51:58 es maravilloso cuando se genera sabes cientas personas al unísono cantando genera una energía en el teatro impresionante ya que también queríamos y eso es maravilloso

Voz 0313 52:07 oye Juan Ángel una una una pregunta un poco sí y ayer tuvimos un un debate que en La Ventana sobre el Niño de Elche y el flamenco fue por su actuación en la Bienal de Sevilla el otro día que ha generado post mucho ruido entre los entre los ortodoxos y los más puristas del flamenco y los que no porque lejos de Elche digamos que provocador lo es un rato con su espectáculo no en este caso tú que no eres un purista ortodoxo de la ópera pero hablas con muchos que opinan de este tipo de de incursiones

Voz 1155 52:36 los aficionados a la ópera

Voz 0313 52:38 los puristas los puristas son los que

Voz 1155 52:40 es más se resisten a que les quiten un poco de los

Voz 0313 52:43 pero yo estuve pero yo estuve el día que asistía la función tenía público entendido de ópera muy cerquita tenía una fila entera adelante que yo algún algún detalle concreto algo algún guiño de de clásicos de la operación escapaba porque no entiendo tanto ellos lo celebraban además el visto vez el resistiendo claro

Voz 1155 53:05 en principio los puristas se resisten a ir pero cuando van ya participan porque verdaderamente es un espectáculo con humor es un espectáculo muy bien hecho y entonces cada ante ante la evidencia no hay forma de negarse no

Voz 0313 53:18 vosotros habéis tenido en ese sentido y algún inputs algún comentario de eso no no no para nada

Voz 5 53:27 Nadal o todo lo contrario creo que la gente lo está disfrutando y como el desde eruditos a gente normal que era la intención no de intentar llegar a la gente pues está gustando muchísimo

Voz 0313 53:35 lo hizo la misma pregunta que nos hacíamos ayer con la del Niño de Elche no pero se ha conseguido rascar gente nueva conozca las flamenco y entre con la opera pasa lo mismo no seguro que centenares miles de personas que están viendo en absoluto la obra pues muchos habrán estado aún con la ópera a lo mejor serán las canciones pero no han estado nunca

Voz 5 53:59 no y escucharon cinco cantantes de ópera de este nivel en directo es una maravilla y escuchar las mejores arias de la historia de la ópera en directo y contadas con una historia tan hermosa y luego también que es un espectáculo que tiene una plástica hay una estética también muy poderosa esto yo creo que el conjunto hace que el espectáculo es decir lo que es un espectáculo totalmente Ortega internacional bueno deseamos comentando cara nos vamos a París

Voz 0313 54:19 eso es el asalto provino de París

Voz 5 54:22 en estas navidades estamos cerrando una gira por China programadores de Berlín hoy

Voz 0313 54:30 hacerlo bien que hacerlo

Voz 5 54:32 que que lo hemos escribía la pone con eso en mente sabes realmente llegar a al público internacional nosotros como compañía

Voz 0313 54:38 sí eso es viajando por el mundo la idea fue

Voz 5 54:41 genera un espectáculo internacional que acercase la ópera al mundo entero

Voz 0313 54:45 el el nuevo el débil que es verdad que alguien alguien os dijo alguien te dijo ti dice esto es que es la ópera pero sí la parte más plasta de la ópera

Voz 5 54:53 sí sí unos programadores alemanes ligeras y es como si es que es una ópera pero sin aportes aburridas

Voz 0313 54:58 estrategia de tenerlo y además alemanes del todos

Voz 21 55:16 eso que está vetado

Voz 0313 55:18 es que esto seguramente se podría hacer lo mejor con con cantantes aficionados que tuviera una vis cómica chula también pero no a ese nivel vea vaya que claro con el pero no a ese nivel no es hay que cantar hay que cantar mucho efectivamente

Voz 46 55:34 bastante difíciles Si hay que integrar todo el gesto en la las acciones no es que hay que mezcla muchas cosas el cócteles potente entonces lo de cantar hay que llevarlo

Voz 47 55:47 han aprendido bien y si no hubiese tenido sentido SAS es la clave ha sido una gracieta a realmente respetar sabes si tener el mayor exigencia artística salas para este proyecto el Barça un espectáculo de primera división

Voz 48 56:22 y yo tiro de veto durará hasta que no terminen yo lo digo nada

Voz 1155 56:30 a las dificultades a las que hacía referencia ahora María que la estamos viendo Iggy como tienes función esta tarde fíjate es nuestra puesto Gemma