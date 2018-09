La Ventana (27/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0933 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 el presidente del Gobierno insiste en su objetivo de gobernar hasta dos

Voz 1 00:12 mil veinte aunque asume que no será así

Voz 0313 00:14 si los partidos políticos ha dicho priorizan el conflicto frente a la cooperación osea que hace pronóstico no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir Pedro Sánchez continúa Nueva York y ha participado recordemos en un foro

Voz 0933 00:25 de la agencia noticia Writers allí también ha hablado del futuro de los

Voz 1454 00:29 presupuesto siguiendo el acto ha estado nuestra compañera

Voz 0933 00:31 Marta del Vado que va a hacer el Gobierno Marta buenas

Voz 1510 00:34 SER después el presidente quiere sacar adelante los presupuestos del año que viene aunque tenga que hacerlo con las cuentas de Rajoy Pedro Sánchez va a presentar el borrador a la Comisión Europea a mitad de octubre con un incremento del déficit de cinco mil quienes sí lo presentarán al congreso a finales de noviembre si nos vemos obligados a presentar los presupuestos con el anterior objetivo de déficit lo vamos a hacer nuestros potenciales aliados entenderán que hemos intentado aprobar los presupuestos nuevos pero si no podemos tendremos que adaptar nuestros objetivos al presupuesto anterior serán ciudadanos y PP dice Sánchez quienes tengan que dar explicaciones y se oponen a un nuevo techo de gasto que permita una menor austeridad

Voz 2 01:15 acción general de Tráfico ha propuesto quitar más punto

Voz 1454 01:17 desde el carné de conducir por usar el teléfono móvil al volante o por no llevar el cinturón de seguridad o el casco es una de las propuestas que ha llevado al Congreso a la comisión de seguir

Voz 1904 01:26 la vial el director general de la DGT allí ha pedido a Navarro a todos los grupos políticos consensuar medidas para bajar la siniestralidad María

Voz 3 01:34 vacas y son cuatro años sumando víctimas y accidentes

Voz 1904 01:37 después de doce años hay que revisar el carné por puntos porque por cambiar ha cambiado hasta la causa que provoca más accidentes ahora por encima de la velocidad las distracciones sobretodo por usar el móvil por tanto que plantea la DGT quitarnos puntos

Voz 4 01:50 resulta que tenemos es guasa como primera causa de accidentes mortales algo habrá que hacer vamos a proponer subir a cuatro o seis al quién va a decidir cuatro seis ustedes esto es una ley

Voz 1904 02:03 una ley que ya avanzó aquí en la SER Pere Navarro que va llegará al Congreso para la que pide consenso como para otras medidas unificar a noventa kilómetros por hora la velocidad máxima en las carreteras secundarias ahora este límite recordamos están los cien

Voz 1454 02:16 a esta hora en el Oratorio San Felipe Neri de Cádiz tiene lugar un diálogo sobre la Constitución con la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno de representantes de los distintos partidos políticos ahí está nuestro compañero Francisco José Román buenas tardes

Voz 5 02:28 de qué tal buenas tardes debate que se está celebrando en este momento hay discrepancias sobre la conveniencia o no de tocar la Carta Magna española todos están conformes en que la Constitución se puede tocar en algunos casos concretos pero para ello es necesario alcanzar un consenso suficiente entre los partidos representantes en este momento de la ciudadanos a partir de aquí Mayoral de Podemos ha propuesto una reforma en profundidad porque el marco territorial de España ha dicho está roto Albert Rivera de C's ha pedido que no se toque el texto sin una mayoría al menos igual que la que la aprobó hoy de hecho ha subrayado la validez de la actual Constitución cosa que en su opinión ha quedado demostrada con la respuesta dada al desafío catalán en los últimos meses Pablo Casado el Partido Popular ha pedido pragmatismo ha advertido de la deriva a la que se puede enfrentar la Constitución una deriva difícil de controlar Siles

Voz 1510 03:13 esfuerzo de reforma explica bricks eso improductivo

Voz 5 03:15 Carmen Calvo la vicepresidenta por el Partido Socialista ha dicho que en cualquier caso la responsabilidad está en manos del actual clase política que debe mejorar prestaciones he dicho como la de la vivienda por ejemplo o los aforamientos sería bueno un cambio para mejorar los aspectos morales de la vida política en el país

Voz 1454 03:31 vamos con el deporte Toni López buenas tardes

Voz 6 03:33 pues termina la jornada seis de Liga Santander a las ocho Alavés Getafe y Valladolid Levante el Alavés con la posibilidad de ponerse colíder Si gana Isidro hacer Valladolid el Valencia será el único equipo de la Liga sin victorias para las diez de la noche queda al Girona Betis en Montilivi en baloncesto mañana la selección española juega a cuartos de final del Mundial femenino contra Canadá para hoy

Voz 0827 03:52 hoy da comienzo la Liga Endesa ACB a las nueve y media

Voz 6 03:54 el único partido de día Barça Lassa Herbalife Gran Canal

Voz 20 06:32 ella es todo para que se pueda contar lo lleva escrito entre todos lo que no dudan que nadie que es quién pero si la siempre mirando otra sólo los abrir para poder extraer nuestro de crecerá eh

Voz 0313 07:30 y por si no lo sabe merece la pena recordarlo España se convirtió hace ya unos cuantos años en un país pionero en la defensa de los derechos de los de los homosexuales con leyes con actuaciones con decisiones gubernamentales y eso fue seguido luego en otros países en otros gobiernos en otros estados yeso motivo sin duda para sentirse orgulloso luego

Voz 0933 07:51 el día a día luego está la vida cotidiana en todos los ámbitos laboral el el escolar en en la calle pura y dura

Voz 0313 07:58 las cosas son un poquito más complicadas Nos han tanto de color de rosa como pretende pintar una ley al final son las propias personas las que le dan categoría de normalidad a esa a esa decisión política no eso no sólo ocurre en España ocurre en otros países y hoy no se la noticia desde Alemania realmente llamativa alumnos vamos prácticamente todos los alumnos que son centenares de una escuela privada católica que está en en Renania del Norte Westfalia eh han protestado de hecho siguen protestando porque un profesor suyo maestro en en prácticas no fue finalmente contratado Livan a contratarle pero al final se echaron atrás porque había comunicado que iba a casarse que iba a contraer matrimonio puede hacerlo con su novio corresponsal Carmen Viñas buenas tardes cuéntanos saber

Voz 1510 08:45 buenas tardes Carla se trata de un profesor de inglés ideología muy querido por alumnos y profesores del centro al que tras una pasan días el ofreció un contrato fijo el hombre dijo que tenía planes de casarse con su pareja y las autoridades el Instituto acto seguido le retiraron el contrato el centro que pertenece a la orden de los platos alega que la actitud del maestro ante la vida no está de acuerdo con las ideas de la Iglesia católica sobre el matrimonio y la familia le contrataban porque fuera homosexual sino por sus planes de matrimonio alumnos y profesores indignados acudieron a los medios locales quienes hicieron eco de la historia que ha dado la vuelta a Alemania claro hoy han organizado una protesta con camisetas y globos de colores en la que han participado seiscientos estudiantes los alumnos dicen que continuarán con sus protestas saben que no van a mover los cimientos de la Iglesia católica pero que tal vez remueven conciencias y que las protestas les a Ford les han fortalecido positivamente como comunidad Bono también hay muchas voces reclamando que actúe las autoridades de Renania porque centros como éste Se ofrece los mismos certificados que las escuelas públicas reciben una subvención de entre el ochenta y siete noventa y cuatro por ciento de los costes de personal inmateriales llueve sobre mojado en Alemania porque también está recordando que hace dos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó nulo el despido de un médico de un hospital católico alemán bajo el argumento de que se había vuelto a casar tras el divorcio el tribunal dijo entonces que respetar la idea de matrimonio de la Iglesia católica no es un requisito profesional esencial legítimo ni justificado afortunadamente el profesor ha encontrado trabajo en un colegio público

Voz 0313 10:21 bueno pues dentro de lo que cabe un final medianamente feliz para esta historia recordemos que hace muy poquito en España la la justicia al Tribunal Supremo de la justicia europea también lo acaba de ratificar el caso de que la profesora de Almería a la que habían despedido era profesora de religión porque en su vida privada en cine hacía cosas decían los responsable que no casaban con los principios de de la Iglesia es una historia muy muy pesada y que se repite que se repite bueno llevamos unos días con la de la famosa conversación de la ministra de Justicia que si hace unos años le llamó maricón al actual ministro del del interior una palabra hoy afortunadamente en en en desuso en desuso del todo pero que utiliza menos que está mal vista bueno pues realmente por pura casualidad esta noche el programa ochenta m el que se emite después de la serie Cuéntame tiene como protagonista

Voz 1826 11:07 así quién Roberto que no puede estar más de actualidad pues a ese mismo personaje al ministro del Interior Grande Marlaska bajo el título mamás soy gay ese programa como decías que es una radiografía sociológica fundamental de lo que ocurrió de las cosas que cambiaron para nuestra sociedad sobre todo desde esa década de los ochenta bueno pues este programa cuenta desde los inicios del movimiento para visibilizar el colectivo LGTB en los años sesenta hasta la ley de matrimonio homosexual cada uno de los entrevistados es el es el a

Voz 0313 11:40 ahora mismo ministro Grande Marlaska

Voz 1826 11:43 un habla por ejemplo de cómo supuso para él una ruptura absoluta con su madre cuando confesó que era gay

Voz 21 11:48 la primera que lo cuente en el ochenta y ocho a mi madre diez años después IFO desgarro la reacción desgarro las matado

Voz 22 11:56 el daño más profundo que

Voz 21 11:58 ha podido alcanzarla no es tremendo retomar la relación fueron después de de cuatro cinco años durante sus años yo no la vi

Voz 1826 12:08 o habla por ejemplo también de lo que supuso para él dar ese paso darlo en una ciudad como Bilbao en esa época

Voz 21 12:15 en chica de dieciocho años en mi caso en la capital en Bill en una capital pequeña mediana Bilbao que decir en este aspecto pues primero tienes que saber si hay donde hay como hay de tu bastantes problemas tienes muchas veces en la cabeza con diecisiete dieciocho años en asumir admitido este la familia en la sociedad de uno pesa mucho a la hora de no son nada fáciles todo eso evidentemente la clandestino para mí era yo por mi carácter me para mí era dificilísimo imposible dar ese paso

Voz 0313 12:43 sé que comenta Grande Marlaska es muy interesante y muy importantes recordarlo porque eso ocurrió hace años ya está hablando de una ciudad como Bilbao pero eso sí Yepes Sando hoy si hacemos la comparación entre no según Barcelona o Madrid un Valencia aún Sevilla pues con ciudades más medianas con pueblos pequeños donde directamente los homosexuales siguen a menudo señalados sin incluso perseguidos y maltratados es una pena por eso cualquier referencia o cualquier programa que se haga que invite a la a la reflexión y al respeto y a la tolerancia ha de ser ha de ser bienvenido por cierto en este ochenta mi aparecen otros

Voz 1826 13:16 sí aparece también por ejemplo Carla Antonelli yo recuerdo por cierto han cambiado tantas cosas en este país estamos hablando de los ochenta pero yo soy gordo como en un programa donde tuve como invitada Carla Antonelli la televisión de finales de los noventa yo recuerdo al ver el programa como todavía ella yo todo el mundo hablaba de Gay en lugar de por escrito y me tengo que poner una para no remitirme a aquel momento aparece también el dibujante de cómic Nazario el activista y escritor Jordi Petit como el escritor Luis que Martín

Voz 0313 14:34 estos días está la agenda política prácticamente monopolizada por las dificultades del Gobierno por las tesis por los másteres por las sociedades por las casas por las dimisiones las no dimisiones hay un follón bastante notable mucho ruido bastante mierda en la alta política pero me gustaría por un momento poner el foco en otra política quiénes se dedican a eso suelen decir lo aseguran que la crítica local es el nivel más gratificante de esta práctica pero también el más complicado el más el más duro pase con el periodismo tú puedes coger un buen día hay escribir o ponerte delante un micrófono no sé lanzar pestes sobre Donald Trump no pasara nada pero como hagas eso mismo con un concejal al o con el alcalde de tu ciudad ahí la cosa ya ya va a ser distinta hace muy poquito lo conservarán los oyentes en la memoria el caso de de Torrelodones esas grabaciones absolutamente fin vergonzosas de episodios de corrupción de chantaje en la política además en la política local bueno hoy nos preguntamos querían pasa en Asturias el pasado dieciséis de agosto se lo recuerdo asesinaron a un concejal de Izquierda Unida de Llanes a Javier Abrines y a partir de ese momento las filtraciones de la investigación se suceden al mismo ritmo que las amenazas a políticos de otros concejos no el último en sumarse ha sido Riosa iré hecho esta mañana concejales militantes y simpatizantes de Izquierda Unida se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Oviedo pidiendo o pidiendo mayor protección nuestra compañera Silvia Rúa Mario Asturias ha estado esta mañana en la concentración y lo hemos convocado para que nos cuente qué está pasando Silvia buenas tardes hola

Voz 1904 16:09 qué tal buenas tardes que hoy cómo cómo describirías

Voz 0313 16:12 el clima de los concentrados hoy aparte del cabreo que deben llevar había miedo

Voz 1904 16:17 pues un clima de preocupación sobre todo también de han querido sobre todo de demostración de fortaleza porque Izquierda Unida quieren demostrar que no tienen miedo a ejercer los cargos para los que han sido elegidos a pesar de que esas amenazas algunas como decías incluso de muerte que han recibido la alcaldesa del concejo de ríos hay varios ediles más amenazas que hacían referencia a ese asesinato en agosto pasado de Javier Inés y que les ha llevado hoy a salir a la calle para pedir el fin de esa campaña de acoso así la llama el hacia sus representantes públicos ya pedir también más medidas de protección a la Delegación del Gobierno han sido la propia regidora Ana Díaz ir Begoña Collado de Izquierda Unida de Llanes las encargadas de dar lectura al manifiesto en el que Collado por cierto ha aprovechado para exigir el fin de esas filtraciones sobre el crimen Darden es bajo secreto de sumario la escuchamos las autoridades

Voz 24 17:04 judiciales policiales y políticas tienen que asumir su responsabilidad llegar hasta las últimas consecuencias para parar esta sangría de filtraciones

Voz 1510 17:16 que lo único que contribuye es aún

Voz 24 17:18 mentar el dolor la incertidumbre

Voz 1904 17:21 es cierto que un caso que en principio no parecía tener relevancia la tomado hoy tras estos acontecimientos es que quien fuera también alcalde de Izquierda Unida de Cangas del Narcea José Manuel Martínez se encontraba su coche calcinado en julio pasado en un monte en otro Concejo ni vías según él mismo ha confirmado hoy no es la primera vez que sufre percances similares dice que ha venido sufriendo o perseguir acción política desde dos mil siete cuando le nombraron alcalde este caso ya está en manos de la Guardia Civil que lo está investigando

Voz 0313 17:48 hoy Silvia qué hay detrás de todo esto quiero decir en el caso de Torrelodones por ejemplo estaba muy claro que todo el follón la corrupción la mierda que a día por ahí estaba relacionada con el sector inmobiliario que si promotores que si recalificaciones de terreno etcétera etcétera que se que se intuye que puede haber detrás de estas amenazas porque lleva ya mucho tiempo hay mucho ruido bastante gente afectada que es lo que hay detrás

Voz 1904 18:09 es de momento todo son especulaciones no se sabe lo que lo que si hay relación entre los casos lo que

Voz 3 18:15 sí sabemos que el lunes próximo será reunir la

Voz 1904 18:17 da de seguridad Asturias donde Izquierda Unida espera recibir información por parte de la propia delegada del Gobierno Delia losa pero es cierto que las amenazas aludiendo al crimen de Janés hacía la alcaldesa de Riosa han hecho saltar las alarmas Ismael González el responsable de Organización de Izquierda Unida federal decía hoy en Oviedo donde ha estado también presente que lo que no quieren es que cosas como ésta se reproduzcan en más municipios y en otros cargos públicos no saben si relación pero bueno tampoco la descartan del todo

Voz 0313 18:44 pero no saben tampoco porque les amenazan

Voz 1904 18:46 no no a ellos hablan de momento en el caso de Riosa por ejemplo o como hablábamos ahora de Cangas de Narcea de persecución política pero bueno en realidad son todo especulaciones relación entre los casos por ejemplo de Llanes y de Riosa no se sabe si exista más allá de de que las semejanzas sí que se hacía referencia a esa asesina esto sirvió a la última del asesinato de

Voz 0313 19:07 de de Javier Artiles del concejal de de Llanes oye desde que ocurrió hemos leído que la investigación apuntaba que si un crimen de no sé qué que si un crimen político se sabe algo a ciencia cierta a día de hoy o no o todos filtraciones

Voz 1904 19:21 son filtraciones como escuchábamos antes es también lo que ha pedido Izquierda Unida no que que se ponga coto a esas filtraciones porque lo que hacen sobretodo es daño a las familias porque sí que sea vinculado en algún momento con temas políticos incluso con temas personales pero lo cierto es que la Guardia Civil sigue investigando

Voz 0827 19:37 nosotros no sabemos más pues vaya panorama Silvia

Voz 0933 19:39 su compañera de Radio Asturias muchísimas gracias un saludo hasta luego son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0867 22:22 en una foto de la época aparecen Zapatero quiera presidente del Gobierno Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad Ruiz-Gallardón alcalde entonces de Madrid José Bono ministro de Defensa Sanz Roldán como jefe del Estado Mayor de la Defensa bueno todos junto a una excavadora que tiraba aquellos viejos cuarteles de la carretera de Extremadura mientras sean decía con los medios la operación que debía kosher en Madrid por el suroeste

Voz 4 22:47 la Operación Campamento este año dos mil seis para Madrid empieza campamento una nueva realidad integradora moderna medioambientalmente sostenible y socialmente ambicioso

Voz 0589 22:58 yo creo que el presidente se ha hecho esta foto que realmente no era imprescindible puesto que el convenio ya estaba firmado entre el ministro de Defensa la ministra

Voz 1904 23:08 vivienda el alcalde y la presidenta

Voz 0589 23:10 la Comunidad yo creo que el presidente tiene la necesidad de demostrar que hace algo más que pactar con Mas

Voz 4 23:16 eh

Voz 0867 23:17 Esperanza Aguirre metiendo el dedo a Zapatero hasta entre los cascotes de aquellos cuarteles militares que pasados doce años siguen allí hoy los solares crecen las hierbas silvestres pero no se ha levantado en todo este tiempo ni una sola vivienda de las proyectadas despejado el futuro de Chamartín ahora Manuela Carmena se fija como objetivo desbloquear el crecimiento de la ciudad por esa zona por el suroeste ir resolver de paso ojalá el grave problema de vivienda que tenemos en la capital la venta de las de Madrid José Manuel Calvo concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes viendo La ventana cómo está

Voz 3 23:54 muy buenas tardes Javier Pastor con vosotros

Voz 0867 23:57 el relanzamiento de la Operación Campamento fue quizá el anuncio estrella de la alcaldesa Carmena el pasado martes durante el debate sobre el estado de la ciudad y años de parón cuarteles reducido ahora mismo a escombros miles y miles de metros cuadrados de terreno sobre todo y los señalábamos al arrancar una necesidad italiano señala esa encuesta que ultima el Ayuntamiento pero que también es nuestra percepción diaria no el grave problema que tenemos con la vivienda aquí en Madrid pues sí

Voz 3 24:24 ha hecho gracia escuchar Esperanza Aguirre está diciendo lo mismo que dicen ahora sus sucesores en aquel momento de Zapatero y demás y ahora pues ojalá Pedro Sánchez de Podemos y de los separatistas no en fin poco ha cambiado en cuanto a la capacidad del Partido Popular de resolver este tipo de actuaciones año dos mil seis fíjate firman el convenio no se ha hecho nada no como en Chamartín veinticinco años a pesar de que ellos se venden como buenos gestores y como los que desarrollaban este tipo de actuaciones no lo hicieron nosotros y lo hemos hecho por demostrado en Chamartín y ahora tenemos que abordar campamento toca abordar campamento porque toca abordar el sur toca abordar el sureste toca resolver ese enorme problema de vivienda generando vivienda pública vivienda accesible Vivienda de calidad también es suelen

Voz 0867 25:11 no se van a levantar once mil viviendas sabemos ya o conocemos entiendo que el proyecto todavía se tiene que peinar pero sabemos ya qué porcentaje de esas viviendas que se van a levantar serán protegidas

Voz 3 25:23 pues lo que hemos planteado es que tengan algún tipo de protección en torno al sesenta por ciento cincuenta sesenta por ciento Queremos que como mínimo no dicho esto lo que nosotros hemos iniciado es un proceso de diálogo con el Ministerio de Defensa y también con Sepes Ministerio de Fomento que tiene una parte sí sí

Voz 0867 25:41 lo de los terrenos para

Voz 3 25:43 de pensar un plan casi desde cero un plan que situó el interés general por encima de cualquier otro interés un plan que además tenemos que pactar exclusivamente entre administraciones públicas con suelo público que lo que tiene que revertir es en el beneficio exclusivo de Madrid y de sus ciudadanos

Voz 0867 25:59 no entiendo entonces que si se ha producido ya algún primer intercambio de información que se han sentado ustedes que lo han hablado supongo que que la cosa pinta bien no que que el anuncio de Carmena no no no es un brindis al sol y que parte de la nada aunque sea evidentemente un proyecto a medio plazo

Voz 3 26:12 claro en sabes que nosotros no hacemos brindis al sol nosotros decimos que vamos a resolver la Operación Chamartín la Operación Chamartín está en marcha ya aprobada inicialmente

Voz 0867 26:21 con quiénes se han visto ya pues

Voz 3 26:24 si hace tres días con la secretaria general de Vivienda misterio de Fomento con Elena de onza estaba muy en la línea de de apoyar este proyecto también se pese está dentro el Ministerio de Fomento y ella actúa como interlocutora con con Sepes la alcaldesa se reúne el día diez de octubre con la ministra de Defensa y además sabemos que que hay una un objetivo compartido y hay una línea común que es relanzar este proyecto y además como digo que sea en beneficio de los madrileños y las madrileñas que sólo público se destine a mejorar esas carencias dotacionales sobre todo residencial es que tiene la ciudad de Madrid y en particular el sureste suelo

Voz 0867 27:02 te voy voy al proyecto en el caso de Madrid nuevo norte ustedes redujeron el número de pisos a construir pero a pesar de todo hubo acuerdo con los promotores de de ese proyecto y parece que la cosa va medianamente bien qué diferencias presenta este proyecto de campamento frente al que se pensó en su día no evidentemente el urbanismo está cambiando la ciudad el proyecto supongo que se quiere sacar adelante debería ser en principio no más sostenible que el original

Voz 3 27:28 sin ninguna duda más sostenible y más respetuoso con el medio nosotros pensamos que el plan de el plan que se aprobó en el año dos mil diez con el Gobierno de Zapatero no está mal no tenía nada que ver con el plan de Ana Botella de dos mil quince para Chamartín que anhelamos inmediatamente de llegar al Gobierno pero creemos que se puede mejorar sustancialmente en que se puede mejorar por fundamentalmente el respeto al medio su integración con el entorno hay una zona de valor medioambiental que que está en estos terrenos no con incluso pues de zonas acuíferas donde hay diversidad de especies etc que debemos proteger y que el anterior proyecto se llevaba por delante nosotros entendemos que ahora hay que garantizar la protección de elementos y también desde el punto de vista de la movilidad debemos aprovechar para resolver ese corredor verde que Nos están demandando colectivos ciclistas colectivos ecologistas que conecte el municipio de Getafe de Alcorcón con la ciudad de Madrid conectando con la Casa de Campo y que deben pasar por el estos terrenos no Un proyecto que nos parece muy interesante y que el anterior plan no contemplaba el BOE

Voz 0867 28:32 voy a eso precisamente las infraestructuras no como Se se colocan además de esas vías verdes los accesos las entradas no en una carretera que ya de por sí es muy complicada en Hoy cuyo tramo final al menos esa es la voluntad del Gobierno municipal se quiere convertir en una especie de calle regulada por semáforos yo sé que es pronto eh pero de todo esto estará previsto o al final lo que nos vamos a encontrar allí son once mil viviendas y un atasco de cuidado cada día

Voz 3 28:56 no hay ningún caso sabes que nosotros planificamos la ciudad de manera integral una visión de conjunto no creemos en una ciudad construida a trozos no como como había hecho el Partido Popular en el proyecto de campamento tiene que ver precisamente con eso Quique nosotros ahora retomamos campamento tiene que ver con que nosotros hemos tomado la de decisión previa de transformar la entrada a Madrid desde la A5 en una vía urbana el proyecto del campamento será coherente con ese nuevo modelo con un modelo en el que desde luego no podemos seguir cargando de tráfico las entradas a Madrid sino que tendremos que buscar modos de transporte sostenibles públicos colectivos que son mucho más eficientes y desde luego mucho menos agresivos para el medio ambiente para la calidad del aire de nuestra ciudad

Voz 0867 29:37 tengo en mente un montón de proyectos urbanísticos algunos fuera de la capital no en los que se construyan primero los pisos y luego las infraestructuras al final teníamos a gente viviendo en determinadas localidades sin un tranvía en Parla José subterránea en Torrelodones que ha sido noticia en los últimos en los últimos días en las últimas semanas esto no debe ocurrir en ningún caso pues proyectan las viviendas proyectan que la gente pueda llegar esas viviendas insisto mucho en esto esto

Voz 3 30:03 las viviendas proyectamos que la gente pueda llegar a la viviendas y proyectamos que los equipamientos y los y las dotaciones públicas lleguen en paralelo a las viviendas fíjate con una de nuestras grandes críticas al sureste en este caso el desarrollo de sureste es que no estaba prevista la construcción de equipamiento de infraestructuras de transporte del metro que sería necesario para no eh generar guetos residenciales ordenados pero que no dejan de ser guetos porque son lugares Si los equipamientos y los servicios necesarios no hemos dicho en el sureste es que hay que acompasar la llegada de esa vivienda escuela de los equipamientos ya hemos dicho además que esto debe figurar en los convenios de gestión idea de figurar como compromisos presupuestarios de las distintas administraciones que deben proveer esos equipamientos en Campamento haremos exactamente lo mismo porque como bien dice lo que queremos hacer barrios con vida con actividad no objetos

Voz 0867 30:49 así decirlo de leer un tuit es de Carlos Sánchez Mato compañero suyo de bancada a Madrid es que el otro día con enlace además en una entrevista con usted en el diario punto es hay quién piensa que lo que no es son esto es presentarse a las elecciones con un programa construido de forma colectiva y luego olvidarlo y echarse en manos de la derecha política y económica te bajo estaba su foto y la entrevista bueno yo creo que cuál

Voz 3 31:14 quiera que le a ese mensaje casi en frío tal y como te lo planteas tuvo y de la sensación de que es una pataleta pero yo creo que tiene más que ver con que Twitter es un formato dinámico

Voz 0827 31:27 en formato fresco que permite este tipo

Voz 3 31:29 es que este tipo de de alusiones de esto

Voz 0867 31:32 muy fresco no suena bueno lo que pasa en esta diciendo que que sea entregado y que se enterado usted en manos del empresariado y de la derecha

Voz 3 31:43 pero Javier mira creo que además compañero como Carlos que sabe que que forma parte de un proyecto colectivo

Voz 28 31:51 lo sabe también que el plan de Chamartín como el P

Voz 3 31:57 los presupuestos no son el proyecto de José Manuel Calvo o el presupuesto de Carlos Sánchez Mato es el proyecto del Ayuntamiento y el Gobierno de Ahora Madrid es el presupuesto el pez del gobierno en el Ayuntamiento de Madrid por tanto cuando se hacen alusiones particulares creo que están fuera de lugar porque yo no a un proyecto yo represento a un área concreta de un gobierno colectivo que desarrolla un proyecto pactado y acordado por este equipo

Voz 0867 32:25 me tiro de de ese no donde acaba la libertad de pensamiento donde comienza la deslealtad hacia un equipo de gobierno es decir usted que es de Podemos y además se ha convertido en una de las piezas clave del equipo de Manuela Carmena qué siente cuando vimos el otro día en el debate hay gente de los suyos que no aplaude que no llega la hora que sepas un asesino hablando por teléfono

Voz 29 32:44 y que se desahoga caso de Carlos Sánchez Mato en Twitter sin dejar eso sí el el proyecto en el acta naturalmente el sueldo

Voz 3 32:54 yo creo que esa reflexión le corresponde en cualquier caso los compañeros que hagan que adopten ese tipo de actitudes por mi parte siguen siendo compañeros incluso

Voz 0867 33:04 entre cómodo usted

Voz 3 33:05 me siento cómodo en cuanto a que pertenecemos

Voz 0867 33:08 estas reflexiones y con estos comportamientos

Voz 3 33:10 o sea yo creo que hay reflexiones y comportamientos como aquella de Granados te acuerdas no Si buscar venganza acabados fosas que uno debería reservarse para el ámbito de lo privado porque creo que no procede que quedan feas que son yo diría que anti estéticas que deben evitarse sobre todo por el ruido que generan porque no no ayudan en nada al Gobierno todo lo contrario yo creo que este tipo de declaraciones a lo único que contribuyen a hacer una pinza entre la derecha esta así mira a la derecha política de Ciudadanos y el Partido Popular que sea pues ya en este tipo de declaraciones para hacer oposición porque no tiene ningún otro argumento para hacer oposición a nuestro Gobierno entonces yo en este caso soy mucho más prudente innato de reserva de de reservaron de reserva Carme perdón misiva opiniones porque creo que lo único que hacen en cualquier caso una opinión negativa hacia un compañero que se puede hacer en privado lo único que sirven es para alimentar a la derecha política ya la derecha económica a darles argumentos para que nos hagan oposición

Voz 0867 34:10 siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 0867 36:16 con José Manuel Calvo varias cuestiones más y me quedan tres minutos así que voy rápido a estar usted en agrupación de electores de Manuela Carmena

Voz 3 36:24 ya lo he dicho cuando llegue el momento tomaremos las decisiones oportunas si Manuela cuenta conmigo y Manuela sigue confiando en mí pues yo estaré encantado

Voz 0867 36:32 seguir otras cuestiones que también le tocan en la Gran Vía veo que vamos en fecha no ya han empezado a colocar la nueva iluminación le hemos visto las nuevas farolas empezamos a ver esa luz al final del túnel

Voz 3 36:45 no que va a ninguna duda que vamos en fecha hay que llegaremos la fecha prevista para inaugurar no sobre la Gran Vía sino la iluminación de Navidad inauguraron un nuevo Madrid que es ese Madrid que se organiza en torno a esta nueva Gran Vía

Voz 0867 36:58 vamos a ganar espacio para el peatón es evidente pero a nadie caerá hice lo Se lo pregunto partido en una reflexión que nos hacíamos el pasado fin de semana paseando precisamente por la Gran Vía nadie va a caer en la tentación de utilizar ese nuevo espacio para plantar unos terrazas y terrazas los madrileños es decir que aquí tengamos el mismo espacio que teníamos no no

Voz 3 37:17 en caso Javier en las terrazas estarán perfectamente definidas y regulada a haber más para para nada lo que se gana espacio peatonal espacio de circulación y además cumpliendo estrictamente la ordenanza de una ordenanza garantiza las condiciones de accesibilidad en fin de lo que debe ser una calle como esta habrá un espacio para que hay ahora e incluso se podría reducir en algún punto y el resto será espacio para los peatones para circular y para moverse con mucha más libertad de la que tenía

Voz 0867 37:45 pues es otro elemento que estorba las motos hasta ahora no se podía aparcar existía una prohibición ahora la acera es un poquito más ancha Se va a mantener a pesar de ese nuevo ancho del ancho ganado al asfalto esa prohibición

Voz 3 37:58 si nosotros no vamos a ganar ancho para quitarse un vehículo y dárselo a otro otro ganamos Sancho para dárselo a la gente y a las personas para que podamos pasear disfrutar sentarnos estar debajo de un árbol leyendo la Gran Vía cosa que se puede hacer y por lo tanto desde ese espacio no se puede ocupar por ningún otro tipo de elemento

Voz 0867 38:17 y una última reflexión política Hinault vinculada necesariamente a Madrid al hilo de los últimos acontecimientos informativos como político hasta qué punto es tolerable no el el chantaje a un Gobierno que a su juicio que pesa más lo lo que dice una ministra Dolores Delgado graves afirmaciones por cierto o el cómo se están dando a conocer no respetando evidentemente la privacidad de las conversaciones

Voz 3 38:42 yo les un debate muy delicado y creo que hay que ser muy prudente con ese tipo de cuestiones y no me veo capacitado para hacer un juicio de valor sí que creo que hay un acoso un intento de acoso y derribo muy fuerte de la derecha de de arribar a este Gobierno que ha salido de un pacto muy diverso

Voz 28 39:02 no hay creo que es

Voz 3 39:05 que yo creo que eso hay que cuidarlo y creo que debemos ser muy cuidadosos de no seguir ese juego porque muy peligroso porque porque el horizonte que persigue ya sabemos cuál es que nos gobiernen dos clones un señor que se llama Pablo Casado y el señor obesidad avales Rivera y creo que eso sería desastroso para España para Madrid también

Voz 0867 39:23 José Manuel Calvo es un placer como siempre recibirle en este programa en La Ventana de Madrid

Voz 3 39:28 para mí también como siempre así que no

Voz 0867 39:30 haremos pronto yo le invito para el día que que arranque la Gran Vía

Voz 3 39:34 sabes que estoy encantado de venir siempre estaré

Voz 0867 39:36 así pasearemos por usted con la Gran Vía si usted lo permiten encanta hasta mañana

Voz 32 39:41 la mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte en las siete emisoras de la SER en la comunidad

Voz 0867 39:46 es del día adiós

Voz 4 42:48 lo que quiere el el día ni un día Isaías es sin duda

Voz 0827 42:51 días sin un temblor en el Palacio de la Moncloa

Voz 4 42:54 al ministro Pedro Duque Okdiario publicaba hoy que se compró un chalet en Jávea con su mujer a través de una sociedad sin otro objeto que se compra

Voz 0827 43:03 es el chalet el ministro ha dicho en rueda de prensa

Voz 4 43:05 que no existe ninguna irregularidad

Voz 34 43:08 exactamente legal estoy al corriente todas las obligaciones fiscales innovado dónde en este caso puede interponer ninguna cuestión de ética la Unión

Voz 0827 43:18 pues es que la acumulación de estos presuntos escándalos le tiene a Montserrat Domínguez no sólo a ella un poco mosca sacó

Voz 1603 43:27 las si tras es muy respetable es decir con falsos medios de comunicación bailando al son de de las grabaciones que además nos dan para para veinte años es decir o reservamos este país completamente no sé cómo se hace borrachos a todas las personas de la vida pública que tienen algo que ocultar diques agravada el ex comisario Villarejo o vamos a seguir danzando como si fuera el flautista de Hamelín y eso me me molesta profundamente hay algo ahí que me chirría

Voz 0827 44:00 esta mañana después de conocer la noticia Ignacio Ruiz Jarabo que es colaborador de Hoy por hoy y fue director de la Agencia Tributaria decía aquí en la Cadena Ser que no veía ninguna ilegalidad

Voz 35 44:10 bien encontró puede elegir qué quiere hacer con subir ese derecho lo que ha hecho Pedro Duque es lo que se publica que ha hecho es absolutamente legal es verdad que con una opción que he adoptado te evita unos ingresos impuestos la renta en zonas físicas es decir a todos los contribuyentes que que tienen una segunda vivienda se les imputa un ingreso relegan antes un ingreso en función del valor catastral del inmueble eso no ocurre en el caso de una sociedad por tanto accidentes se ha evitado una pequeña tributación en el IRPF pero actuando con una medida que es absolutamente legal

Voz 0827 44:43 los partidos de la oposición han cargado contra el ministro Pedro Duque Pablo Iglesias también aquí en Hoy por hoy sencillamente les recordó a Pedro Sánchez sus propias palabras cualquier información

Voz 36 44:53 habló hoy de cogerla con pinzas pero hay una declaración de Pedro Sánchez en la Cadena SER desde el nueve de febrero de dos mil quince que es muy clara Si tengo en dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos esta persona al día siguiente estará fuera de mi Ejecutiva Fin de la cita

Voz 0827 45:08 después han llegado regalos eh o apoyos envenenados el de su compañera de gobierno por ejemplo María Jesús Montero la ministra de Hacienda

Voz 37 45:16 pues es verdad que el presidente Sánchez en su momento trasladó que le parecía que se utilizaba con demasiada frecuencia la figura para ocultar renta y que por tanto no le parecía no aceptable ese tipo de planteamiento

Voz 0230 45:29 ya hace una consideración que incluye una duda sobre su compañero de gobierno

Voz 37 45:32 dependiendo de cómo se haya utilizado es legal o no y remató así pero en este caso concreto habrá que ver si efectivamente la sociedad se crea solamente para no declarar la renta Ozzie tiene una actividad como sociedad incorporada hacer declaraciones

Voz 0933 45:48 sobre mil os pido que no me apoye de manera no

Voz 0827 45:55 es más sí casi mejor no ayudar más la verdad es que la defendido mejorar el ministro el ex director de la Agencia Tributaria que su compañera de gobierno bueno en Hora Veinticinco tendrán amplia información sobre este asunto las otras noticias las del Mundo Today son estas

