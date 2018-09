La Ventana (28/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 su acción en el Partido Popular después de que el Supremo haya decidido no que no va a investigar a Pablo Casado después de que la Fiscalía se pronunciara en este sentido hace una semana el alto Tribunal no ve indicios de prevaricación y cohecho impropio aunque no descarta que el líder del PP pudo disfrutar de un trato privilegiado a la hora de obtener su máster Guillermo Mariscal es diputado del PP

Voz 3 00:25 nosotros estamos muy tranquilos porque estaba plenamente

Voz 4 00:29 convencidos de que esta iba a ser el resultado de esta

Voz 3 00:31 esta resolución judicial

Voz 1454 00:34 la patronal de un auto tiene encima de la mesa todas las opciones después del plan aprobado a mediodía por el Gobierno para regular la actividad de sus vehículos los vehículos de transporte con conductor el Real Decreto ley fija un régimen transitorio de cuatro años para que las comunidades autónomas adapten su legislación Eduardo Martín ha estado en el informativo Hora catorce

Voz 5 00:52 vamos a estudiar cuáles son las posibilidades por supuesto que barajamos cualquier tipo de posibilidades jurídicas movilizaciones lógicamente cualquier todo todo está ahora mismo el además el sector del taxi lo ha dejado claro como que se como se consiguen las cosas en este país se sale a la calle se bloquea las arterias principales y dando la impresión acusa al Gobierno pues se consigue que evite un Real decreto para eliminar a cualquier tipo de competidor lo nunca visto

Voz 1454 01:19 la Policía Nacional ha comunicado al portal Moncloa punto com que está difundiendo las grabaciones de Villarejo que entregue todo el material de audio sobre la comida con la ministra de Justicia el cualquier otra grabación Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 01:30 buenas tardes es la primera diligencia de la investigación se cree

Voz 0313 01:33 esta ordenada por el Juzgado al portal Moncloa punto com avanzada por

Voz 1552 01:37 la Cadena SER los agentes han entregado una providencia del juez De Gea en la que advierten a los responsables de la página web que tienen hasta el lunes para entregar

Voz 0313 01:45 todos los audios que tengan relación con la comida que Villa

Voz 1552 01:47 dejó otros policías mantuvieron en dos mil nueve con la entonces fiscal Dolores Delgado y el juez Baltasar Garzón en el escrito judicial también se reclama

Voz 0313 01:56 portal de internet que entregue cualquier otra grabación

Voz 1552 01:59 con en la que haya participado el ex comisario Villarejo que pueda afectar a la investigación

Voz 1454 02:03 cumbre en Berlín con el presidente de Turquía la canciller Angela Merkel anunciado los preparativos de una reunión sobre Siria para el mes que viene Turquía acogido por su frontera sureste a tres millones y medio de personas que han huido de la guerra corresponsal Carmen Viñas

Voz 0391 02:16 Merkel Macron Putin y Erdogan se reunirán en octubre en una cumbre sobre Siria esta ha sido la principal novedad de un tenso encuentro entre la prensa el presidente turco y la canciller durante el cual sea expulsado Un fotógrafo por su apoyo a los periodistas encarcelados en Turquía previamente Erdogan había amenazado con cancelar la comparecencia sacudía otro conocido periodista turco exiliado en Alepo Ania pero los colegas alemanes han recogido sus preguntas ingiriendo Erdogan sobre la independencia del sistema judicial y la libertad de prensa Erdogan por su parte ha pedido a Alemania que extradita a los partidarios del movimiento Julen a los que considera terroristas Merkel ha dejado claro que aún existen grandes diferencias entre ambos países en lo que respecta al Estado de Derecho y sobre la delicada situación económica turca tiende la mano pero sin promesas concretas

Voz 1915 02:59 cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 2 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:07 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene la paralización del plan del Ayuntamiento para los desarrollos del Sureste no acepta por tanto el recurso del Gobierno de Carmena que pretendía reducir a la mitad las viviendas Acosta

Voz 0089 03:16 mire la zona Alfonso Ojea el alto Tribunal madrileño cierra el paso así al recurso del Gobierno local para impedir que la zona de Valdecarros los cerros y los Berrocal es todas ellas áreas de desarrollo urbanístico en la zona sureste se construyeran el número de inmuebles fijados en convenios anteriores al Ejecutivo de Ahora Madrid por tanto los magistrados confirman así la suspensión cautelar que ya fijó un tribunal de lo Contencioso en julio pasado el Tribunal Superior de Justicia condena además a pagar las costas al ayuntamiento que va a tener que abonar cien euros los promotores inmobiliarios que recurrieron este cambio de la normativa venas y reforzada su posición de que ese Plan Director amenaza los derechos de los propietarios la comida

Voz 1915 03:55 Madrid aprobado ya a las veinte primeras plazas de primera acogida para menores extranjeros no acompañados estas son las primeras de las ciento veinte plazas que se van a poner en marcha para atender a estos chicos de entre trece y diecisiete años que ahora mismo viven hacinados en el centro de primera acogida de Hortaleza mientras comunidad ayuntamiento de Madrid siguen esperando a que el Gobierno de Tres Cantos de su permiso para utilizar la residencia Palacio Valdés de la localidad como centro de acogida el presidente de la comunidad Ángel Garrido

Voz 0177 04:19 esto requiere del concurso primero de Ayuntamiento Maurici de comunidad que que yo creo que estamos de acuerdo pero también tenemos que tener clara e lo relativo a la licencia urbanística ya como lo podemos aplicar también desde luego creo que es muy importante trabajar de la mano del Ayuntamiento Tres Cantos mostró el hemos llamado y lo que queremos es que este proyecto salga con el acuerdo de todos no creo que es mejor esperar una unas horas si vamos de la mano los tres las tres administraciones es lo que vamos a intentar

Voz 1915 04:43 el metro va a poner en marcha un proyecto de venta rápida de billetes para facilitar la compra a los usuarios no habituales las nuevas máquinas expendedoras Barac comenzará a funcionar el lunes en las estaciones de Pacífico Conde de Casal y Atocha Renfe tenemos veintisiete grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:00 es todo empieza la ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1804 05:07 capellanes eh

Voz 2 05:09 servicios informativos la Ventana con las encina

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes no sé si les pasa ustedes lo mismo pero yo tengo unas ganas enormes de que acabe esta semana a ver a ver si cambia el viento nos libramos de este ambiente tóxico ya casi irrespirable en el que algunos están convirtiendo la política Bono a la política y el periodismo también creo que hablar de cloacas se queda corto esto empieza a parecerse a un a un vertedero gigante pero bueno es lo que hay lo malo no sé si lo peor pero lo malo de todo esto es que mientras estamos entretenidos acarreando paleta de mierda no se habla de lo importante un ejemplo la última encuesta del CIS ha confirmado que el paro es con diferencia la primera preocupación de los españoles el paro y el subempleo deberíamos decir porque a la lista de personas que no tiene entró bajo deberíamos adjuntar le la de personas que que si tienen algo parecido a un trabajo pero que en ocasiones perfora directamente los límites de la dignidad hoy hemos descubierto en Twitter que existe un hilo llamado precisamente mierda Jobs donde se recogen las ofertas laborales más ofensivas más vergonzosas era sólo cuestión de tiempo de que surgiera algo así y me encanta que las cosas se la llame por su nombre porque estoy harto de eufemismos y de de palabras trampa esto todo esto es una mierda punto por cierto se nos ha ocurrido que hoy aquí esta tarde podríamos replicar algo parecido llámennos llamando si os apetece al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y contarnos casos de ofertas de empleo de esas que merece la pena comentar la producción sería esa de trabajos de mierda nueve cero dos catorce sesenta sesenta Roberto Sánchez buenas

Voz 1826 07:09 qué tal Carlos buenas tardes a través de las redes sociales la etiqueta es esa mierda Jobs donde bueno por ejemplo unos podemos hacer eco de algunas que van rebotando los seguidores de esa cuenta como por ejemplo una para maniquí jurista autónoma sesenta horas de lunes a sábado es decir diez horas al día por un total de quitando la cuota de autónomo seiscientos ochenta euros o camarero media jornada desde doscientos cincuenta euros al mes mierda Jobs es la etiqueta ofertas que hayáis visto alguna en la que hayáis trabajado que respondan a esos estándares de lo que se considera como decías técnicamente una oferta de mierda nueve cero dos catorce sesenta

Voz 0313 07:46 a ver la lista que no sale esta tarde gracias como siempre pero estar ahí por participar bienvenidos a La Ventana qué oportuno esta canción de Siniestro Total buenas tardes qué tal cómo estas muy bien de hoy tomamos café la Ventana con Rafa Vila San Juan que está en Radio Barcelona Rafa buenas tardes qué tal buenas tardes la Rafa qué tal amigo como aquí escuchándolos mil ciertas Giotto

Voz 1781 09:58 twitter que pierda yo que qué por qué porción

Voz 0313 10:01 a un día de estos podríamos hacer también lo del mierda House no sé si Ashley lo hoy en La Vanguardia un reportaje a doble página que publican de como el otro día que hablábamos de las viviendas colmena estas que querían hacer en Barcelona y que al final el Ayuntamiento parece que que va a prohibir bueno en París se alquilan no sé si llamarle piso Se alquila alquilan habitáculos de un metro cuadrado un metro cuadrado a doscientos cincuenta euros Se venden pisos de siete metros cuadrados por setenta y seis mil euros bueno en fin yo me he quedado absolutamente

Voz 0827 10:36 Messi estuviera aquí no existiera ITA diría que un pisito visitó que el lugar en donde sólo puedes hacer pis porque un piso de

Voz 0313 10:42 el metro cuadrado la verdad para no no hay baño de sino el vertical entonces en vertical nombre no aparece en el reportaje un un bibliotecario peruano que lleva veinte y pico de años viviendo en ese en ese mini piso hay dice que cada noche lo que hace es de es extender un fotón Ivonne y hay duerme no ha colocado una neverita pequeña un fin tiene sus libros y otro día haríamos lo de lo de la mierda House por cierto hablando de la política ID en fin y de este aire tan irrespirable en el que estamos durante los últimos días un fenómeno que que yo creo que merece la pena comentar estamos hablando de en fin aunque no lo parezca de alta política estamos hablando de los grandes partidos de ministros de ministras de secretarios generales estén en la oposición en el Govern no estamos hablando de sus tejemanejes de sus guerras y de de sus líos no que cada uno luego podrá distribuir como quiera en función de las responsabilidades luego está la política local la política pequeñita habla política de proximidad ayer lo comentamos aquí en La Ventana es la política dicen los que se dedican a ello más gratificante porque esa mira te permite obtener calibrar muy deprisa pues la la recompensa por tu trabajo y el estar en contacto poder escuchar reivindicaciones todo eso está muy bien pero tiene otra parte notan no tan gloriosa notan romántica que es que esa misma proximidad a veces se convierte en un problema ayer en Oviedo hubo una concentración de concejales militantes de simpatizantes en este caso de Izquierda Unida para pedir protección porque están pasando cosas un poquito raras en en en Asturias ayer lo comentábamos no hubo el pasado dieciséis de agosto un asesinato de un concejal de Izquierda Unida en Llanes Javier Hardy se llamaba no se sabe aún qué ocurrió pero lo que sí es cierto es que se están convirtiendo en algo frecuente las amenazas y amenazas serias además a alcaldes concejales de distintos concejos de distintos municipios bueno ya hemos invitado a asomarse a la ventana a una alcaldesa que está en la lista de personas amenazadas que ayer estuvo en esa concentración en Oviedo puso voz a un manifiesto pidiendo eso entre otras cosas protección a nadie buenas tardes hola muy buenas como está no me extraña desde cuando recibe amenazas

Voz 1840 13:02 bueno pues lo hace más dándonos un mes creo recordar que fuera los dos días de el funeral un compañero Javier Si bueno en aquel momento decimos lo público y lo puso en manos de las autoridades ni mano esperaba que aquello que es serio pero amenazas bastante seria

Voz 6 13:20 pues para hacerlo y no

Voz 1840 13:23 es encontrar al culpable o culpables y nada más pero bueno el sábado pasado un concejal también que está metido Riosa bueno encontró su coche por la mañana completamente rayado también como una amenaza velada por las letras de descanso

Voz 0313 13:40 descanse en paz bueno sí

Voz 1840 13:44 si en los dos sitios que me el capó un techo entonces bueno ahí decidimos siempre de la mano de las autoridades pues hacerlo público creemos que ya hay que pararlo y la mejor forma es paralelo entre todos desde la unidad

Voz 7 14:01 oiga alcaldesa y usted sabe o intuye que hay detrás de estas amenazas

Voz 0313 14:11 pero puede ser pero puede ser persecución política por sus ideas puede ser porque están desde el Ayuntamiento con sus decisiones a lo mejor chafado el negocio a alguien no se es lo primero que se me ocurre pero no tengo ni idea tampoco

Voz 1840 14:26 no no no la verdad que no tenemos tenemos y dónde viene yo creo que esos son las autoridades la competentes más que temen que que conocía investigaciones llegar a ello la verdad que esos hechos no no hay ninguna situación tan drástica como para que que por eso no por mala que sea la decisión si tienes no lo que aquí es un motivo pero es que es que el no no no no creo que sea por eso es un ayuntamiento muy tranquilo aquí va de grandes licencias ni grandes que cosas como para esto entonces estamos un poco desorientados porque no sabemos de dónde puede venir esto

Voz 0313 15:01 cuántos vinos tiene Riosa

Voz 1840 15:04 somos mil novecientos ochenta pero yo ahora mismo

Voz 0313 15:07 dos y dos mil y cuántos años lleva usted en el en política no bueno pues nos ven las mil ocho y alguna vez había aparecido algo remotamente parecido a esto lo había ocurrido algo así

Voz 1840 15:18 nunca nunca me amén creo que compraré como lo mío a a nadie que el Ayuntamiento dormidos

Voz 0313 15:24 está ocurriendo sólo ahí lo que Llanes Riosa o hay algún otro lugar donde también tengan noticias de de episodios parecidos

Voz 1840 15:32 bueno aún si sabemos tratando con compañeros de Izquierda Unida también alcaldes y concejales y que hubo episodios en otros ayuntamientos pero bueno no tan graves como las amenazas pero sí si eres trozos de algún coche en ese de Mieres bueno Angela Vallina la que ahora diputada cuando estuvo de alcaldesa Castrillón en él sufrió muchas Menard

Voz 0313 15:54 también incluso un perro

Voz 1840 15:56 bueno sí sí sí hay circunstancias

Voz 7 15:59 la alcaldesa en Huarte

Voz 1840 16:02 muy serio con mil novecientos hábito

Voz 1781 16:04 antes creo que he dicho me novecientos mil ochocientos las recuerdos miedo vamos

Voz 1840 16:07 vientos que casi se conocen secular

Voz 1781 16:10 en todos vamos no sea que los conoce usted conoce todo e intuye también intuyo aunque no lo sé porque es por lo que vemos también es la comarca pues que en teoría quién amenaza un alcalde debe ser alguien que tiene algún interés en en en amenazarle no si yo porque ha ido en en en su biografía que las elecciones usted reemplazó a un alcalde que lleva veinticuatro años habrá hablado con él es saber si estos nuevos viene de antes o no

Voz 1840 16:32 sí sí he hablado con él puerto Bono como te digo yo llevaba ya desde el dos mil dos todo hasta el quince de concejal eh entre estuve tres años niño pues

Voz 0313 16:42 Fernando con ellos se oye que dejen a tener una alcaldía

Voz 1840 16:45 el día de la mujer y la Igualdad relación con Don José Antonio Muñiz ex alcaldes buena era buena buena ya que se enteró me llamó bueno estuvimos hablando se que bueno sí siempre presionen siempre hay cosas no pero a estos extremos me dijo que que jamás Si bueno me mostró su apoyo total y absoluto

Voz 0827 17:07 la cuestión es una cosa y la amenazas otra drogo y supongo que claro aparte de digamos de la preocupación personal también está la preocupación por quién le rodea por su familia creo que usted está casada que tiene hijos supongo que también estará preocupada por ellos

Voz 1840 17:22 sí claro me preocupa más son incluso ahí porque bueno una amenaza hacen explica en que lo que pasó Mi amigo Mañanes no sea nada comparado con lo que me va a pasar a mí es decir ciprés si pretenden hacerme sufrir más que que la muerte no pues supongo que hacerle daño a los míos y es ahí donde entra bueno pues pues la preocupación en la rabia inmensa que que llevamos

Voz 0313 17:45 bueno no me extraña Ana ha pensado en dejarlo no nunca perdone perdone que se lo pregunté pero en fin me sale así

Voz 1840 17:54 no no no si tenía alguna duda algún bueno siempre estás esperando a ver si te vuelves a presentar o no si tenía alguna pequeña duda ahora ya no la tengo que que que me voy a presenta si mis compañeros de Fidel que así sea así será

Voz 0827 18:07 la alcaldesa solamente una cosa claro cuando uno pertenece a una a un pueblo pequeño incluso a una ciudad pequeña como es mi caso parece que en nuestras localidades solamente salen a los medios de comunicación por noticias malas como esta díganos por qué tendríamos que ir a Ríos porque

Voz 1781 18:22 Dios supongo que un pueblo maravilloso para hacer no

Voz 1840 18:26 a ver Rioseco un concejo precioso tenemos el mítico Angliru eh vamos a nuestro nuestro infierno eh no nuestro precioso infierno al que los ciclistas bueno pues la vuelta nos visita de vez en cuando esa es un buen motivo para venir a ver diosa eh pero bueno hay mucho más que el Angliru tenemos las minas de cobre más antiguas de Europa las minas de Teseo eh tenemos que te digo gente cercana yo de verdad que es lo único que encuentros son apoyos de vecinos que están encantados de que los turistas pasen por aquí son gente muy amable irrigados podría salir por ejemplo qué cosas las lleva Pueblo Ejemplar eh nos habíamos presentado por segunda vez y esperemos que a la tercera vaya la vencida

Voz 0827 19:07 muy bien a lo mejor no está escuchando alguien llamado Felipe

Voz 8 19:10 vamos que ojalá

Voz 0313 19:13 van Andrea Arias alcaldesa de Riosa un abrazo muy grande gracias por asomarse a la ventana para para contarlo ánimo eh

Voz 1840 19:20 muchísimas gracias un saludo que vaya muy bien

Voz 1781 19:23 pues vaya historia oye eso acordáis de Elena Biurrun la alcaldesa de Torrelodones claro claro si es que está muy reciente está muy reciente

Voz 0827 19:34 es fíjate yo creo que debe ser más doloroso es un pueblo pequeño porque como ha dicho la alcaldesa ayer dicho tú Rafa allí se conoce todo el mundo no porque si esta es una ciudad grande Wanda siempre puede haber un loco al que Le deportiva y te busque las cosquillas no pero es que allí supongo que la mayoría la gente se tendrá precio y no no tendrá ningún tipo de de problemas y supongo que ésa será una preocupación añadida a parte de la preocupación personal creo que es muy serio es decir eso de que te amenazan de muerte

Voz 1781 19:58 esto que desbordaban en tu coche descansa en paz

Voz 0827 20:01 verdad que acuerdo no así algún relato

Voz 1781 20:03 más bien opción de Lorenzo Silva algo más en la Comunidad Valenciana o en Crematorio no todo parece que todo la fianza que eso genera eh porque tenía un día a día quién es el que me está amenazando porqué me están haciendo eso es lo que qué es lo que pretenden porque es que la alcaldesa nos decía que ni siquiera los había no

Voz 1 20:21 bueno pues yo la historia ver cómo terminó con viernes bien

Voz 1804 20:30 el un viernes en tu nuevo vehículo comercial Renault desde ocho mil ochocientos euros Rae que también pende la Renault y aprovecha el momento pro cluster Renault oferte ERC Iván válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 1 20:47 en esta casta van a cambiar muchas cosas pero que le habéis hecho nosotros nada se va abrir

Voz 9 20:53 ahora en tu casa pueden cambiar muchas cosas a mejor porque te regalamos el veintiuno por ciento de tus compras pintura herramientas calefacción jardín

Voz 1804 21:01 IMIM todos los productos con esto que entienda un veinte

Voz 9 21:04 no por ciento de regalo para nuevas compras sólo hasta

Voz 1 21:06 este fin de semana en los ricos

Voz 10 21:10 hollín dijo no viene la final no puede ir me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva que mal pues he tenido la mayorías de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 11 21:23 se protege lo que más importa con Securitas Direct

Voz 12 21:26 la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1804 21:35 mira que hay instrumentos pues mi hijo ha tenido que elegir la tuba todo el día con el aparatoso Parri by Papa Jo Yoyes treinta euritos al mes que me estoy ahorrando Tejina

Voz 11 21:44 cuando sales de los progresos del bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso el bienestar y la música entre dos aguas en Punta Umbría Huelva del veintiséis al veintiocho de octubre con rozar el estrella hay Soleá Morente Pedro Guerra Javier Ojeda muchos más adquiere tu paz por ciento cincuenta euros y disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría mar asistencia al Congreso y a los lugares con vinos descubre el Monasterio de la Rábida alojamiento de Colón conoce cómo se gestó el descubrimiento súbete a las carabelas que lo hicieron posible más información en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto es colaboran Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía Diputación de Huelva Puerto de Huelva

Voz 13 22:33 pues para mí un faro es una ninguna orientación

Voz 2 22:38 desorientación

Voz 1 22:39 la luz que te ilumina para llegar a tierra firme como una señal que advierte de algo

Voz 1804 22:46 a mí

Voz 2 22:50 soy Mara Torres si descubrimos que es el faro a partir del lunes en las madrugadas de Lasarte seguridad quedan tres días de parón con Mara Torres Cadena Ser en La Ventana con Carles Francino

Voz 15 23:16 los niños

Voz 14 23:20 ungir eh sí

Voz 0313 24:16 tras esta historia realmente inquietante de las amenazas a a la alcaldesa de es de Riosa en Asturias les recuerdo que hoy hemos abierto la ventana vamos a retomar el tema enseguida con una creación muy talentosa en Twitter unir lo que se llama mierda Jobs y que va recogiendo todas esas ofertas laborales tan tan tan indignantes y tan vergonzosas que se han puesto de moda en en los últimos años les hemos invitado a que nos cuenten historias de estas experiencias propias a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta Se aquí algunos oyentes esperando pero antes hoy me gustaría aportar nuestra polémica del día

Voz 1804 24:53 la polémica sabías Lafuente

Voz 0827 24:58 una chica llamada EILAS se ha quejado agriamente en un tuit tras haber sido expulsada de clase por ir vestida con unas mallas y con un top buenos decimos que se ha quejado agriamente ha dicho que su colegio de Puerto Real es un retrógrado de mierda directamente la polémica recurrente hace tres días también levantó polvareda la decisión de un instituto de Torrevieja quinto pidió a unas alumnas entrar en clase con unos pantalones cortos tipos Sort son polémicas que se repiten y que además son muy difíciles de resolver porque entre la imposición de un uniforme y la libertad absoluta en el vestir sólo cabría una especificación tan porno analizada sobre tipos de prendas largura de faldas cortedad pantalones abertura de escotes ajuste de camisetas y mallas también grados de transparencia Consentidos que podría dar lugar y podría rozar a un anacrónico puritanismo pues claro estaría la mirada que puede convertir lo normal en obsceno según quién sea el que juzgue así que el camino ideal pues sería el sentido común que es aquel por ejemplo que señala que si sales de una piscina ibas a un funeral de pasar por casa para cambiar T

Voz 1 26:09 Ángeles Chamorro buenas tardes

Voz 0313 26:11 hola buenas tardes al Ángeles es profesora de Lengua del Instituto mira ya del mar en Torre del Mar en Málaga este año da clases a alumnos de tercero de la ESO y Primero de Bachillerato osea que me imagino que estos episodios los conoce bastante cercano

Voz 16 26:23 bueno sí aunque hay que decir que lo saludo suelen utilizar el sentido común mucho más en lo que parece

Voz 0313 26:30 usted ha visto la la fotografía de de de esta chica de Sheila

Voz 16 26:34 pues sí porque precisamente cuando me han llamado para ahí para decirme que iba a participar le he pedido a mi hijos de mes y ahora con su móvil y efectivamente de miradas la vista hace como diez todos

Voz 0313 26:47 muy bien qué le parece la describe usted ahora describo yo

Voz 16 26:51 bueno pues buenas buenas mallas largas y bueno las mallas ajustadas porque todas las mallas lo voy a una especie más con todo es como una especie de sujetador pasaba por grandes o pequeños dormido muy bien cuál sería enfermero

Voz 0313 27:05 social aparte un bikini no vamos a y a mí me suena eso no y y usted como profesor así te viene una una chica sea clase que así

Voz 7 27:16 cómo va como va Sheila que hace no sé pues yo no le hizo declaraciones la verdad

Voz 16 27:22 yo es que consideró que las prohibiciones tampoco gran cosa

Voz 7 27:25 yo sí que si a lo mejor interesante hacerle ver

Voz 16 27:28 que que los que tenemos que respetar un principio de decoro no igual que no vamos a una boda en pantuflas o lo venimos a lo vamos a trabajar con la bata de andar porque a esa fuese la los biquinis vamos para la playa no sé qué quizás haberle hacerla haber un poco qué es inadecuada sumó su indumentaria pero vaya de ahí es usarla pues que cual tengo claro

Voz 0313 27:51 tratarle de hacer entender que el decoro como concepto no es algo carca

Voz 7 27:55 no no no no es decir

Voz 16 27:58 es ajustarse a la realidad al al momento a la necesidad que nosotros podemos estar todo el día con chanclas cero cuando vamos a trabajar nos ponemos unos zapatos que los playas por la gestión de sentido común simplemente

Voz 0313 28:14 Ángeles en en su instituto hay algún tipo de de normas o de protocolo así como en fin no

Voz 16 28:22 estas registrado el el Real Jiménez en el Reglamento de Organización del centro sí que es cierto que hay centros en los que lo hay fomentando precisamente con otra persona está comiendo y me decía que en su instituto por ejemplo si los chicos hijo el Sepla

Voz 6 28:39 mire por ejemplo no

Voz 7 28:42 pistola lo estoy casi siempre donde sí pero a los chicos sólo las chanclas sólo las chicas también pues yo tenía que vuelve a sonreír

Voz 1781 28:51 no se lo pregunto porque

Voz 0827 28:53 al revisar de noticias sobre estos asuntos para hacer la polémica sí que me he encontrado con colegios por ejemplo que prohiben las camisetas de tirantes a los chicos pero no a las chicas con lo cual también sería digamos en este caso un grado de discriminación para los los chavales varones no

Voz 16 29:11 peligra de establecer claro es que es que en el momento en que te pones a y que prohibe por ejemplo a la que puede decir que los chicos uno hortera llevar una camiseta

Voz 7 29:21 claro tirantes pero es más indecoroso

Voz 16 29:23 los chicos y las chicas esto es que las prohibiciones en ese sentido como ustedes al comentar recibió son muy complicadas

Voz 0827 29:32 a mi me parece que usted ha dicho dos cosas que son fantásticas no en primer lugar que enseñara a vestir también forma parte de una educación no lo que te tengas que poner sino saber que según la circunstancia que se a que se presente en la vida tienes que ir de una manera de otra y en segundo lugar su actitud como profesora es decir que antes de la expulsión que ya digamos señala por segunda vez a la a la persona pues antes una conversación no y hacerle ver que hombre que a lo mejor ella ni se ha dado cuenta y hacerle ver que a lo mejor las cosas pueden ser de otra manera

Voz 1826 30:05 dicho lo cual si va a un chico a su clase con tirantes lo puedes

Voz 1781 30:10 Alcaraz

Voz 7 30:15 es lógico es la tercera la camiseta

Voz 0313 30:19 total a mí la camiseta Imperio me parece claro

Voz 1781 30:21 no pero bueno es una opinión es ha puesto muy de moda esa del basket americano que también se quejan sí pero en todo caso lo que decía no la final lo que hay que hacer entender también a los chicos en su edad de formación es el sentido común porque si no no se ha común el sentido excepcional y eso es parte del trabajo que deberán de hacer ustedes con los padres se obviamente porque claro también le puedo decir que los trabajos a veces también

Voz 16 30:49 claro imagino que este tipo de de Educación uno les debe recibir en casa es su madre su padre quien debe decirle al chico de pequeño como debe salir

Voz 7 31:03 al cole y como no debe salir no si lo que pasa que usted sabe muy bien que aunque los padres hagan eso después ya los chavales a partir una cierta pues hacen lo que da no

Voz 0313 31:13 bueno yo cuando iba a recoger a mis hijas

Voz 1781 31:16 le le puedo asegurar que el cambio que se producía de cómo salían de clase A cómo salían de la puerta del colegio empezaban a ella remangarse

Voz 7 31:23 eso existió

Voz 0313 31:26 por ahora lo que ha dicho la profesora de sentido común por encima de todo la tolerancia Hay diálogo y educación y al final lo resuelve casi todo Ángeles Chamorro muchísimas gracias por estar en La Ventana eh

Voz 7 31:40 a ustedes me encanta vaya adiós

Voz 10 31:45 allí dijo no viene las no puede me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le entrado a robar en su casa nueva que he tenido la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos protege lo que más importa Securitas Direct

Voz 12 32:01 la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1 32:14 cuénteme detalles de la isla

Voz 17 32:16 veinte mil metros cuadrados y aguas cristalinas vale un arrecife de coral inmensos con peces payaso genial muertos para varias embarcaciones pista desde rizar se me pone la isla para regalo mi chica va flipado porque los tengo

Voz 1 32:35 hoy veintiocho de septiembre botes de ciento cincuenta y un millones juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 1804 32:43 ahora con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés lo tienes fácil con un quince por ciento de descuento en todas las lavadoras y secadoras

Voz 18 32:50 ocho kilos de capacidad y clasificación energética A triple plus por sólo trescientos noventa y ocho euros con sesenta y cinco

Voz 4 32:57 además con financiación hasta en doce meses envío gratis y retirada del aparato antiguo

Voz 18 33:02 tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés

Voz 1804 33:05 este fin de semana queremos que que disfrute de sábado desde las tres una hora menos en Canarias y Fútbol Club Barcelona con las semifinales del Mundial femenino de basket plan mejor Scott Carrusel deportivo con Dani Garrido más grande que nunca Cadena Ser

Voz 20 33:54 sigue a La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 21 34:02 k de las eh

Voz 4 34:12 no Zune a todos nos une el fútbol busca el pase

Voz 2 34:19 los une

Voz 1804 34:23 no fue un el baloncesto

Voz 22 34:28 Nos une califica

Voz 4 34:36 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos el Larguero síguenos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 1 34:51 racistas Hipólito así como nos la gente que ahora mismo es con nosotros doctores BVA

Voz 4 34:56 los viernes My Ci veta la banda a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias con Antonio Castelo resume

Voz 1804 35:05 no es como el club de la comedia pero que el cómico puede te lo que le de la gana Abbado más cutre o siguen los también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com

Voz 1 35:16 a ver cine X lo más emocionante que he pasado estas

Voz 2 35:19 la van a verse aciertas mal que nuestro Megaupload cada este esté entre los cincuenta primeros de iTunes

Voz 23 35:28 en las que tenemos mega podcast que puedes escuchar en bucle cada vez que quieras en Cadena Ser punto com consulta que ver el cine evitan los spoiler las series o escúchanos cuando vayas a correr

Voz 2 35:40 viste cómo están las más a media en este país

Voz 4 35:46 escuchas la radio en tu móvil El tablet y en tu ordenador pero también puedes hacerlo en la TDT de tu televisor recinto Niza lo y tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España tira de mando escucha tu radio preferida la Cadena Ser en tu TDT escuchará disfruta

Voz 24 36:13 escucha sobre el milenio

Voz 19 36:16 ser el boca loca loca juventud estamos inmerso en las redes sociales como Facebook sobre el bienestar y la roca loca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes estaríamos

Voz 0313 36:34 el galo

Voz 19 36:37 el ascenso de las nuevas tecnologías no nos

Voz 1781 36:41 ha pillado de perfil o Piot

Voz 19 36:44 pero ahora mismo somos clásicos clásico

Voz 24 36:50 pero está promulgado Pétain

Voz 1 36:55 la Ventana con Carla

Voz 26 37:04 no hombre feos horchata usted y todo sí sí yo he Piet

Voz 0313 37:57 y aquí seguimos en La Ventana con Roberto hoy con Isaías como todas las tardes hoy tomamos café con Rafa Vila Sanjuán y cómo lo recordábamos hace un rato al abrir la ventana la última encuesta del CIS ha confirmado que la primera y principal preocupación de los españoles vuelve a ser os sigue siendo el paro el paro como concepto porque eso incluye también como es lógico

Voz 7 38:16 el subempleo el trabajo precario

Voz 0313 38:19 el trabajo vergonzoso tanto es así tan extendido está el fenómeno que en Twitter ha surgido una una cuenta con un hombre muy muy gráfico que es mierda Jobs hace poco que funciona pero lo que hace es recoger las peores ofertas de de trabajo su creadora son el periodista de veinticuatro años hay yo querría que no contara en fin el material que está acumulando porque es bastante bastante sabroso Alejandro buenas tardes hola hola buenas tardes cómo estás Alejandra qué tal por cierto que la primera pregunta es obligada a tú has tenido alguna vez mierda Llop

Voz 24 38:55 una vez detenido Anido

Voz 0313 38:57 y eso te inspiró para para esta iniciativa os que a tu alrededor hay tantos casos que has dicho bueno vamos a vamos a hacer lista

Voz 24 39:05 pues la verdad es que como tengo muchas amigas que están en situación yo en pues buscando empleo son gente joven que quiere empezar independizarse pues lavar la verdad que la mayoría se han encontrado con muchos mierda yo

Voz 0313 39:16 cuéntanos algún ejemplo Alejandra a ver

Voz 24 39:19 pues por ejemplo bueno puedo y de los que están en la cuenta o en general

Voz 0313 39:24 no no de los que están en la cuenta

Voz 24 39:25 pues por ejemplo ahora mismo hace un ratito hemos publicado he publicado uno que me parece muy curioso son cincuenta y dos horas a la semana a ochocientos cincuenta euros

Voz 0313 39:36 los cincuenta y dos horas a la semana

Voz 24 39:39 tres cero ocho La ahora somos

Voz 0313 39:41 qué más algún otro pues alguna tramar buenas

Voz 24 39:44 hay otro que también he visto que es gratuito sea por ejemplo muchas temas de prácticas para gente joven el cero euros ni siquiera te te dan ayuda

Voz 0313 39:54 para el estudio por ejemplo y el transporte siquiera

Voz 24 39:57 ni siquiera el transporte por ejemplo también tengo otro porque es una oferta de trabajo de teleoperador no que cobras uno con catorce euros la hora

Voz 0313 40:06 un euro la hora

Voz 24 40:07 se un euro Catorde Laura por ejemplo luego también tenemos otro de camarera de piso cuarenta y nueve horas a la semana por setecientos treinta y dos euros al mes Rosa tres con siete La hora todo esto bruto neto

Voz 0313 40:18 cuánto tiempo hace que tienes abierta esta cuenta de mierda

Voz 27 40:22 pues esta es la segunda semana tienes ya ahí uno en León

Voz 1826 40:26 el archivo nos lo que nos está contando con sus amigas lo hacemos Trending Topic

Voz 24 40:30 ya ya si la verdad que sí os ha a ya tenía estábamos hablando ya mucho ello cada vez que buscaba algo me daba un paseo por cualquier página de empleo pues alucinaba decía hay que hacer algo y entonces pues un día dije bueno pues porque no

Voz 0313 40:43 conoces a alguien de tu entorno a quién le hayan planteado una oferta seria de trabajo con un sueldo digno con condiciones aceptables en contrato indefinido conoces a alguien si conozco a dos bueno bueno osea existir existen eh

Voz 24 40:58 existen lo que pasa es que hay muy pocas como la lotería que te lo voy a Barcelona

Voz 0827 41:02 oye en realidad cada una de estas obras que publica is es una denuncia aclara habéis tenido algún tipo de respuesta es decir después de haber publicado alguna estas ofertas la empresa que las ha hecho ha corregido

Voz 24 41:14 no la empresa no pero sí que es cierto que por ejemplo a mí me gusta mucho buscar en York Today porque es como es muy gráfico todo yo obtuve sí que escribió a mierda Jos para decir que cualquier oferta de empleo que no fuese legal que es el la bandas hemos

Voz 0313 41:32 muy bien pues hoy Alejandra que te un poquito con nosotros si si si te apetece porque vamos a escuchar historias oyentes de La Ventana que nos están llamando a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta y a lo mejor los puedes incorporar a tu cuenta o al revés a ver qué hacemos venga desde Barcelona Pablo buenas tardes hola hola Pablo empiezas tu a ver

Voz 6 41:51 pues mira que yo os oscura

Voz 29 41:53 entonces yo trabajé en un club de fútbol que soy periodista

Voz 7 41:56 sí me acuerdo hoy empieza a ser práctica según nunca

Voz 29 41:59 de fútbol de cuyo nombre no acordarme Özil porque porque él Mi el club de mis amores el club de toda mi vida pero empezase practica Si bueno ya soy periodista ya sabes un poco cómo va este mundo

Voz 0313 42:11 a los cuatro

Voz 29 42:13 mi haciendo practicase me ofrecieron me dijeron si quieres crear Z seamos un contrato de acuerdo y me ofrecieron un contrato de diez horas a la semana a razón de aproximadamente doscientos haciéndose algo euros Se me queda más limpios pero claro ya sabéis como es un club de fútbol de trabaja el lunes a domingo y no tengo horario culo que podía hacer cincuenta horas frase participa

Voz 0313 42:37 pensaba mira si son diez horas si te pagan eso pues bueno mira es una manera de seguir aprendiendo de seguir y tal pero claro luego la vida real es otra cosa no

Voz 29 42:45 es lógico bueno luego también he tenido experiencias como hará un par de años hasta que en Barcelona menos menos fuerte pero pero parecido también un contrato a media jornada cobrando alrededor de seiscientos euros limpios

Voz 6 42:58 pero claro yo trabajaba la jornada

Voz 7 43:01 la cumplir es que se hiciera eso hay que esa es la trampa

Voz 29 43:04 está hecha la trampa ya está hecha la trampa y bueno en este último trabajo motivo hay una fue el Ministerio de Trabajo en el cual se pueden realizar denuncias anónimas predice una denuncia cuando cuando cambia de trabajo evidentemente muy por lo que me gusta a nadie nadie ha ido a buscarle las cosquillas a esto

Voz 7 43:23 yo a estos empresarios que bueno

Voz 29 43:25 juegan con el miedo de la gente bueno luego supe que después de los seis meses que estaba trabajando a media jornada me querían propone renovar el renovar de manera que Bono cobrará esa media jornada seguirá haciendo la jornada completa y me dieran un sobresalto estas San Pedro Sanz la que tanto gustan por ahí arriba

Voz 0313 43:45 sabiendo todo todo vaya a peor Pablo déjame que te pregunte una cosa antes de despedirte quién desea se gane la Liga este año

Voz 7 43:51 quién deseo que gane la Liga este año sí bueno abc punto es complicado

Voz 0827 43:59 oye Paul Giamatti F contrataban para dar buenas noticias quiero decir el club de tus amores en el que trabajaban iba bien

Voz 7 44:06 iba bien

Voz 27 44:08 nunca lo hará

Voz 30 44:10 ya hasta ya vamos a dejarlo ahí

Voz 0313 44:14 era era pregunta trampa hay pregunta broma un abrazo Pablo gracias por llamarnos amigo saltamos de Barcelona a Nook Fort Knox por creo que es en Inglaterra Silvia buenas tardes

Voz 6 44:25 hola cómo estás

Voz 0313 44:27 qué tal

Voz 6 44:28 bien aquí mira hoy con los críos

Voz 0313 44:32 creo saber puedes ampliar imponiendo de M

Voz 6 44:34 sí sí yo ya me vine de España porque teníamos trabajos de mierda muy cada vez trabajaba menos donde pagaban menos de hecho el último años estuve allí me contrataron y en cuatro años trabajé dos meses media jornada y decidí venirme a con cuarenta y ocho años y una hija universitaria que vejado allí y que depende de mí y me vine acá pues como una inmigrante en en reglas porque mi inglés es muy malo muy y bueno me vine la única opción que tenía era o fregar platos ningún pues eso jornadas de doce horas odio pero

Voz 0313 45:21 pero pero este estás de Oper no estas de estas ganar hoy cuán cuanto y Amarna

Voz 6 45:27 Verger

Voz 0313 45:29 tiene los niños por ahí lo veo oye Silvia están mejor las cosas ahí en cuanto a salarios

Voz 7 45:33 eh

Voz 6 45:39 el primer año lo pasamos muy mal pero incluso el segundo pero lo que sí tienen es que luego se te van reconociendo la labor que que hace lo que pasa es que por ejemplo yo no tengo contrato no paga ahora se eche abajo muchísimo ya ayer trabaje catorce horas hoy otra vez eh otras catorce ahí semanas que me puedo poner en cincuenta y cinco hora aquí

Voz 0313 46:09 bueno tampoco ninguna maravilla eh no es nada

Voz 6 46:12 ahora cuando

Voz 7 46:15 como digo que no es un buen horizonte

Voz 6 46:18 no no no lo que pasa que peor lo tengo cuando vuelvo la vista atrás es que no no no puedo volver a España porque yo no tengo nada fallido aquí una ilusión sabes cómo de conseguir algo pero allí nada y ahora bien pero él mis primeros seis meses puede con una familia india los doctores los dos muy no me ha dado la comida me dieron una sábana una toalla para todo el tiempo que estuviera allí no me pagaban las vacaciones esclavistas total para al ni fue muy duro así como está siendo duro

Voz 0313 47:02 Bono sirvió pues oye gracias por llamarnos hijo del oro verde universal ya lo sabemos pero

Voz 0827 47:07 pues como debía ser Sylvian estoy aquí para que sea llamar ahí ya la marcha de como hemos querido intuir porque da para vivir ahí allí para seguir manteniendo a sus jóvenes

Voz 0313 47:17 tras citar ya quiero oyentes de La Ventana historias de mierda Jobs nueve cero dos catorce sesenta sesenta osea trabajos de mierda desde Motril María buenas tardes hola

Voz 27 47:26 buenas tardes qué tal María cómo estás te apuntas a la lista de de de ofertas de esta saber cuéntanos un Toralín ahí con mucha pena

Voz 28 47:40 todo el trabajo con el que mucha gente sueñen el trajo consigo de cuidar a los mayores si descuidada esa minoración que ha pasado toda su vida trabajando te ves una vez se crean tila aquí no nos veja no nos dejan pues simple de una residencia privada que en la que llevarlo de mayores pero eso no era una enfermera junto con su compañera auxiliares de voy a veces me tienen que ascenderá a ciento veinte personas el trabajo ni nada no resulta que esperábamos soñado es una condición si tú vas corriendo no deja hablar con ellos no puedes transmitir cariño que yo te porque es imposible

Voz 0313 48:32 trece tres tres personas para ciento veinte has dicho

Voz 28 48:36 si juega solas no se deja fin yo no sé que cuanto desorienta cuando ellos tienen más miedo que son de muy más tu familia

Voz 0313 48:44 cuanto cuantos pagan María

Voz 28 48:47 fue a lo porque sumo me es universitario pues llegamos a los mil euros al mes lo que unos sicarios que estamos las que más Curran eso las quemas cambia pañales que son las que les voy pues bien setecientos euros es decir de Vigo de practica

Voz 0313 49:04 pero mejora que te estoy déjame que te pregunte a una cosa tú sabes por por casualidad que le cuesta a una persona ingresar en la residencia

Voz 28 49:14 claro que se lo que les cuesta mucho bien no pues en una residencia privada puede Costa si una persona dependiente total de Costa alrededor de los tres mil o cuatro mil euros una residencia que que tenga servicio

Voz 1781 49:31 sí era una persona que

Voz 28 49:33 dependiente de ingleses con un torero

Voz 31 49:39 un matrimonio mayor pues la mejor

Voz 28 49:41 pues un poco menos unos mil quinientos eso varía pero esos precios esos precios por por por no poder parar al contestar una pregunta sobre cómo te ha ido en la carretera de que tal vez esto de este tema de gobierno o ellos que insta a mi Furia

Voz 1781 49:59 sí Muti explica Moya viva Siglo multiplicados por los ciento veinte pacientes que dice que tienen

Voz 0313 50:05 habrá unos cuantos fue nosotros pues claro que sí

Voz 0827 50:08 es una vergüenza más bien hay que dividir es decir solamente que paga en de esas personas están pagando estos tres sueldos de mierda de los que no

Voz 1781 50:14 has estado hablando amarillo para el sueldo eh no hubiese estoy viajando de las falta verdad condiciones a la gente cómo no

Voz 28 50:22 ahí está porque estábamos puñado yo me estoy fondos ocasión es decir yo estudio aparece mi es que me alegra la vida vende ven Messi sí que su hijo English agradezco como lo cuida iré dejarte un pañuelo te gusta ponerse los domingos a misa jo cualquier historia pero me dan pavor pena era casi como

Voz 0313 50:49 ya verás como mercancía

Voz 28 50:51 perdona pero no me deja

Voz 0313 50:54 nada de perdón perdón María gracias por por llamarnos si esto de veces cuando cuando hay reuniones y contactos desde el Gobierno de los empresarios y los sindicatos han italo serán consignas de las patronales a sus afiliados y tal coño no estaría mal de vez en cuando ahora que en fino ahora o cuando sea que el tema de los sueldos se pudiera no revisar

Voz 1781 51:13 o como dice Andrea crisis que ya lo Kelly alucina

Voz 1826 51:16 y es que siendo estas ofertas que son de trabajo

Voz 0313 51:19 públicas pues que ni la Seguridad Social

Voz 1826 51:21 sección de trabajo actúan de oficio que siempre tendrá que ser claro denunciar el trabajador número mil que dice que algo de lo que ha escuchado por aquí le ha recordado muchísimo cuando a los esclavos se les ofrecía comida y cobijo

Voz 1781 51:32 es una cosa en el sistema público de salud en estos momentos hay una parte importante de lo que son las guardias y todo lo que es la noche que lo está cubriendo médicos residentes que Sancho por siete años de carrera que para Aída buenos hospitales tienen que haber opositado muy bien y que tienen que haber sacado una residencia muy buena no están llega todos los mil euros entonces si no revisamos los salarios por ahí todo lo que viene por abajo será salarios Gemma Nierga

Voz 0827 51:55 muy son algunas de las cosas que nos han contado no tiene que ver solamente con un salario precario sino tiene que ver con una estafa en el contrato y eso sí que lo tendría que mirar la inspección de Trabajo eso sí que es responsabilidad del Estado que si yo creo que la orden del día aquí en el trabajo pasa exactamente lo mismo que en la hacienda pública es decir que si se multiplicaron la plantilla de

Voz 1781 52:15 inspectores seguramente nos irían mucho mejor las cosas

Voz 0313 52:17 Alejandra en este rato te ha entrado alguna historia más en una en la cuenta de Twitter

Voz 24 52:22 bueno esa por ejemplo las la tengo aquí abierta que la tengo con el teléfono acabo de leer por aquí lo que pasa es que me ha entrado de repente ochocientas mil cosas como estamos aquí en bienes de todo pero sí que he leído así como un médico que el lo mismo que lo que no era o sea que no era residente que le llamaba Ny mira qué médico por suplencia de un mes en una residencia catorce horas semanales ocho con ocho la hora total del mes doscientos veinte euros

Voz 0313 52:48 ocho a ocho euros Alejandra y felicidades por la idea del del mierdas Jobs creo que te hemos dado trabajo pero bueno lo que tiene la radio que te vaya muy bien compañera muchas gracias venga

Voz 27 53:00 hola buenas tardes adiós adiós

Voz 26 53:11 me muero por dentro si dices que no casa me corta la alquiler me voy de derechito a salvar de las hora salían dos borrando darnos huella

Voz 1 53:31 toda su vida

Voz 26 53:36 con tu huesos pero mañana en fin de semana mirada contenta no con esta borrachera ahí está la vida insana Roberta tema viva

Voz 0313 54:13 tenemos cinco minutitos para intentar levantar un poquito la cabeza eh oye esta a primera hora de programa es viernes estamos a las puertas de un fin de semana fin de semana seguro que igual que las vacaciones muchas veces han pensado cortitos se queda no bueno pues resulta que vale algún sistema para para alargarlo aunque sea artificialmente hoy en Verne hemos leído que hay algunas tácticas estrategias mentales para hacer que el fin de semana por ejemplo cunda más tengamos sensación de que no ha sido tan breve eso nos interesa muchísimo Manuel Martín Loeches buenas tardes hola buenas Manuel qué tal como eso viene muy bien oye que se nos pasa el tiempo lento o rápido a ver