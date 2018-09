La Ventana (28/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse finalmente sobre la decisión de la Mesa del Congreso reciente decisión de bloquear la ley de estabilidad y eso porqué Ester Bazán

Voz 1915 00:16 porque el Partido Socialista ha presentado un recurso ante el Constitucional después de que por segunda vez en esta semana PP y Ciudadanos hayan unido sus votos en la Mesa del Congreso para frenar a intentar frenar los planes del Gobierno de sacar adelante sus presupuestos desinformación de Mar Ruiz

Voz 1441 00:31 los socialistas acusan a PP y Ciudadanos de ejercer una minoría de bloqueo ilegítima desde la Mesa del Congreso por rechazar tramitar por la vía urgente y en lectura única la reforma de la Ley de Estabilidad contra el criterio de la mayoría de grupos representados en el pleno creen lesionados los derechos parlamentarios con una decisión política y no jurídica y que obligará ahora que la reforma se te por la vía ordinaria lo que deja en el aire que el Gobierno socialista pueda aprobar a tiempo una nueva senda de estabilidad con los seis mil millones adicionales permitidos por Bruselas para gasto público el recurso ante el Constitucional no suspende la decisión de hoy de PP y Ciudadanos lo que deja en manos de ambos partidos el control de los tiempos de una tramitación que pueden dilatar mediante la prórroga de enmiendas

Voz 1915 01:12 Salvamento Marítimo ha rescatado en lo que va de año a casi treinta y cuatro mil personas que intentaban llegar a las costas del sur de la península son datos que ha facilitado el director de este organismo que estaba hoy en Málaga ampliamos con Ignacio San Martín

Voz 2 01:24 cifras que ha dado a conocer en Málaga Ignacio López el director de Salvamento Marítimo quién ha mantenido que la sociedad debe

Voz 0900 01:29 valorar este fenómeno sin dudarlo como un dramón

Voz 2 01:32 mano en total en lo que va de año en la costa sur de España han sido rescatadas XXXIII mil cuatrocientas personas que viajaban a bordo de mil seiscientas noventa pateras un nivel alto de éxito en cuanto a salvar vidas ha asegurado Ignacio López el director de Salvamento Marítimo ha destacado que la labor de rescate en el mar es tan importante como la que se hace luego en tierra donde dice debe prevalecer la calidad humana en el trato Ignacio López ha recogido hoy en la capital malagueña un reconocimiento a la labor imprescindible de Salvamento Marítimo en la defensa de la vida en el mar

Voz 1915 02:00 la alcaldesa de Río saque ha denunciado amenazas después de la muerte en agosto de su compañero de Izquierda Unida en la localidad asturiana de Llanes ha estado en La Ventana ella hay otro concejal llevan protección en una localidad de apenas dos mil habitantes

Voz 3 02:11 el sábado pasado un concejal también también de Riosa bueno se encontró su coche por la mañana completamente rayado el también como una amenaza velada por las letras de descanso en sendos en dos sitios el que me el capó en el techo entonces bueno ahí decidimos siempre de la mano de las autoridades pues hacerlo público creemos que ya hay que pararlo la mejor forma es paralelo entre todos Ayuntamiento muy tranquilo aquí van grandes licencias ni grandes

Voz 0313 02:41 más cosas así

Voz 1509 02:43 poco desorientados porque no sabemos de dónde puede venir el titular del deporte con Toni López buenas tardes

Voz 0827 02:48 hola buenas tardes empiezo la jornada siete de Liga

Voz 4 02:50 a a las nueve Rayo Espanyol en el estadio Vallecas misma hora misma jornada abren ligando los tres era va Z Zaragoza y la cita polideportivo también a las nueve mundial femenino España Canadá cuartos de final

Voz 1915 03:00 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 5 03:05 el Real Madrid en Madrid ciudad

Voz 1915 03:08 Nos apremia al Partido Popular a que aclare ese aceptara sus condiciones para dar su apoyo a los Presupuestos de dos mil diecinueve ayer se produjo la primera reunión entre ambos partidos y la formación naranja exige que el PP les traslade cuanto antes su posición desde el Gobierno regional son optimistas y creen que las cuentas estarán listas a tiempo escuchamos al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Ignacio

Voz 1509 03:26 Salgado y el presidente madrileño Ángel Garrido

Voz 6 03:28 pero al presidente que no se ya una respuesta formal siquiera no quiere si aceptamos acepta estas condiciones para poder seguir seguir avanzando que no busque más excusas y no quiero hacerlo oye podrá buscará a otro socio para sacar

Voz 1621 03:41 bueno yo sinceramente creo que las cosas van bien los repito creo que es interés de de Ciudadanos y también del Gobierno que las cosas salgan que tengamos un presupuesto creo que eso es bueno para Madrid yo creo que daríamos un ejemplo también de de sentido común si mantenemos la estabilidad que tiene nuestra Comunidad muy por encima de de otras comunidades que está también basada en cosas como tener presupuestos todos los años

Voz 1915 03:59 uno el concejal de Ciudadanos en Collado Villalba abandonado la formación tras denunciar que la han quitado todas las competencias por romper la disciplina de partido esta edil fue expedientado hace dos años cuando votó en contra de ampliar la zona de la hora en la localidad una propuesta del Gobierno del PP respaldada por ciudadanos Raquel Fernández con tres de cuatro concejales se queda Ciudadanos en el Ayuntamiento de Villalba en donde la edil Mónica Díaz ha pasado a formar parte del grupo de no adscritos al estar esperando dos años y medio dice a retomar las funciones que le fueron retiradas al romper la disciplina de voto en un pleno dice además no estar de acuerdo con la línea que está tomando su partido

Voz 7 04:34 has vuelto con la nueva línea de Ciudadanos la que nos pero el entramos como liberales de idiomas a abandonar el grupo para poder trabajar para lo es lo que yo creo que tiene que ser

Voz 1915 04:43 en Ciudadanos Madrid sus responsables piden a Díaz que cumpla con la carta ética que firmó que devuelva su acta de concejal tenemos veintiocho grados en el centro de la capital es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 1 05:06 la SER servicios informativos

Voz 5 08:45 en La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 08:51 son las cinco y nueve minutos las cuatro y nueve en Canarias a esta hora tenemos los viernes unidad de vigilancia lingüística

Voz 16 09:01 no voy a hablar

Voz 5 09:08 os escucha los argumentos

Voz 17 09:09 ministro de Exteriores dada para vender definitivamente cuatrocientos bombas para vender definitivamente cuatrocientos bombas

Voz 18 09:15 Arabia Saudí la policía afloran floral la Policía Foral floral ha detenido a otro hombre y a sus dos hijos como presuntos autores de los crímenes todos los expertos

Voz 19 09:26 agoreros que prevé is creéis el de las relaciones

Voz 5 09:30 son al es el piel con piel y demás

Voz 20 09:32 hay quien celebra que entrenadoras tiene años de gobierno años de gobierno Zelaya cien días de gobierno se organizó con mucha prisa ese acto ayer para celebrar los cien años los cien años

Voz 21 09:45 son mucho tiempo en la radio a sus dos hablaremos de esas insólitas se han producido

Voz 0827 09:52 no podemos cometer

Voz 20 09:55 le iban los horrores

Voz 5 09:57 rápido hay que emitir estatinas esta esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias de V unidad de vigilancia

Voz 20 10:15 pero Isaías que estamos ya en el informe quinientos cincuenta y nueve

Voz 0827 10:18 que comenzamos con un par de matizaciones que nos han hecho llegar nuestros vigilantes sobre el anterior informe en nuestra unidad de vigilancia Carlos Tomás que añadía que es profesor de latín llama la atención sobre esta vigilancia cuando hablábamos de los currículums

Voz 0900 10:32 Pedro González Trevijano como él mismo recoge en su currículum vitae en su currículum vitae

Voz 0827 10:37 bueno pues si queremos respetar el latín pronuncia haremos currículum bytes no currículum vitae sin que se note bueno puede ser profesor Bustos me da una de cal y otra de arena la vigilancia del error es correcta él no se dice vital eso está clarísimo pero bytes no es la única alternativa también se puede decir Vita eh eh que es la que corresponde a la pronunciación de latín clásico así que muchísimas gracias por la corrección e invite o Vita eh pero nunca va como dijimos sobre otro Alonso Sanz nos envía esta vigilancia es Gerardo Camps de diputado hablando sobre pensiones

Voz 0313 11:15 todos queremos revalorizar sobre todo

Voz 22 11:18 pero para eso hemos de ser consciente que está en la sostenibilidad del sistema el quid de la cuestión el quid de la cuestión

Voz 0827 11:27 el kilo el quid del mismo duda eh bueno es el mismo caso que el anterior se pronuncia corriente mente Keith aunque también es válida la pronunciación culta latina que sería Kuyt eh ahí estaría el quid o el quid de la cuestión por cierto se usa únicamente en simular

Voz 23 11:44 tras los Helios

Voz 0827 11:50 también tuvimos la semana pasada una duda sobre el verbo a avalar así sobre la marcha vimos que en castellano no existe el verbo no está registrada en el diccionario pero que en catalán si iba a través de Twitter Folchi me dijo que en Aragón también se utiliza era así que supongo que quizás a lo mejor en Baleares en vale esta también pero bueno que quede constancia de que en Aragón también utilizan el verbo a talar y Arturo Obregón pues me recordó que Estopa Los Musa en esta canción que estamos escuchando en eso este momento preciso mi cabeza está muy mal hay a veces Seat avala hostiase agobia se bloquea pues muchísimas gracias por la corrección también por la ilustración musical también me llama la atención José Antonio García Granados cuando hablo de español cree que debería haber dicho castellano hablábamos en este caso de la palabra elite pero se podría decir en cualquier caso en las dos formas pero en ningún caso el y si queremos hablar en español si queremos hablar en español dije porque estábamos hablando de una palabra que llegaba del francés es verdad que cuando hacemos referencia alguna matización en castellano respecto a otras lenguas españolas sí que suele utilizar el término castellano pero en este caso Castellano español pues yo creo que ambos términos servirían y el español sería más exacto precisamente para referirnos al contraste con otro idioma Xosé Castro corrigió directamente a Toni Garrido el verbo o Ciscar hay que estar muy atentos ahí

Voz 1995 13:31 se encuentra sus semejantes ahí es donde me gusta mucho ese término ahí es donde o Zika ahí es donde hocico

Voz 20 13:39 entre la basura y la ojalá para

Voz 1995 13:42 encontrar la trufa del chascarrillo

Voz 0827 13:45 hablaban de buscar chascarrillos de la trufa del chascarrillo el jefe usa del verbo OCI Car Xosé Castro le corrige con el verbo gozar así que nos preguntamos si uno o Zika o uno Oza es muy interesante del asunto porque resulta que ambos verbos aparecieron ya en el primer diccionario de la Academia Consentidos diferentes en este caso tendría razón Castro o zar era rebuscar con los chicos en la tierra que es lo que hacen los cerdos mientras que Oscar se refería sólo a caerse de bruces darse de morros joder chicos contra el suelo eh pero ya desde mil ochocientos tres Xosé Castro que ya ha llovido pues dedicar a parte de caer los también es rebuscar en la tierra y en sentido metafórico pues rebuscar chascarrillos e que rebuscar

Voz 0900 14:29 bueno algo inverso sucede con esta otra vez

Voz 0827 14:31 sí Lancia que me envían los compañeros de Radio Valencia una diputada autonómica del Partido Popular Belén del Hoyo nos informa de que el Gobierno de Pedro Sánchez parece que ya no quiere desenterrar a Franco este es el momento están

Voz 24 14:43 los ante un Gobierno débil que no coinciden sus prioridades con las prioridades de todos los españoles las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez las estamos viendo que quieren subir impuestos quieren de éste

Voz 1509 14:56 rara Franco quieren cerrará Franco

Voz 0827 15:00 quieren desterrar a Franco es muy curiosa también está vigilancia porque es verdad que lo que pretende el Gobierno es desenterrar Hinault desterrar a Franco pero desterrar tiene una acepción en desuso que remite precisamente a desenterrar aunque ese desenterrar sería sacar lo que está debajo de la tierra Hinault quién está debajo de la tierra no sería preciso ni siquiera con ese significado en desuso aplicarlo pues a personas aunque bueno también habría otra discusión casi casi filosófica sobre si unos restos mortales pueden ser considerados persona o no o cosa no en fin es por divagar lo que pretende el Gobierno es desenterrar a Franco eh desenterrar los restos de Franco con los caladeros la verdad es que no olvidamos con frecuencia muchas veces por subrayarlo innecesario esto por ejemplo nos lo envía nuestro compañero Antonio Nuño algo que escucho en el programa Ana Rosa Quintana en Telecinco

Voz 25 15:50 durante un mes y medio en esta vivienda cosa hemos mostrado no entra absolutamente nadie hasta que la policía hace escasas horas ha descubierto el cadáver sin vida el cadáver sin vida de este joven de treinta y seis años

Voz 0827 16:02 Ana el cadáver sin vida series lo que tiene los cadáveres se Un cadáveres un cuerpo muerto un cadáver con vida pues sería otra cosa

Voz 5 16:18 esta abundan

Voz 0827 16:19 innecesaria de palabras o de sílabas en una misma palabra gruesa es algo que también se repite en esta unidad por ejemplo Ester Bazán esta misma mañana se ha asimismo por estas siniestrada dad de la que hasta ella misma duda él diré desde la DGT ha propuesto quitar más puntos y se utiliza

Voz 1915 16:35 el móvil al volante o no se lleva puesto el cinturón de seguridad una idea que ya expuso este verano en una entrevista en la SER y que hoy ha llevado a la Comisión de Seguridad del Congreso el objetivo es reducir los niveles de siniestralidad debilidad de siniestralidad civil

Voz 0827 16:45 Irán buena parte del tropezón con la pala porque es muy larga pues está después la palabra Britta que no es solamente cosa de Ester Bazán lo que me preocupa de este tema

Voz 26 16:56 habilidad evidentemente la siniestrabilidad me me preocupa el polvo a decir todavía las inestabilidad que habrá que trabajar para realmente tomar medidas en el asunto

Voz 0827 17:05 la siniestralidad siniestrabilidad bueno pues siniestrabilidad es una palabra registrada en el diccionario y además está calentita eh porque entró en la última edición del diccionario de la Real Academia aunque sea más complicada que siniestralidad pues aunque sea más complicado o el empuje de los hablantes la llevado al final al Diccionario ahora no es obligatorio usarla eh no es no es difícil es mucho más difícil complicada verdad y buscamos la eficacia pues a veces una palabra más corta es más eficaz veremos qué es lo que pasa con otras palabras como esta votación del señor

Voz 27 17:39 ahí es que hoy se ha votado o una primera vuelta de los artículos esto que empezaban la habitación de los artículos que empezaban la habitación de ir del tráfico del copyright todas las cosas pues la venta

Voz 0827 17:54 nació bueno sí devoto votación de veto votación no pero de momento la palabra no está ni se le espera en el diccionario en donde ya tenemos solamente Benedetto en todo caso si es que el señor se refería al veto o a lo mejor el repetir votación se equivocó dijo votación pero bueno por si acaso pues si acaso dejamos constancia de que vegetación no está tenemos veto es mucho más sencilla Hinault pues no tenemos que dejar de utilizarla y Félix Juan Martínez los envía esto que dijo Aimar Bretos

Voz 20 18:22 Estados Unidos el juez Kavanaugh que es el candidato de Trump para el Supremo comparece hoy ante el Senado tendrá que dar explicaciones después de que tres mujeres distintas después de que tres mujeres distintas le hayan acusado de haber abusado de ellas

Voz 0827 18:33 tres mujeres distintas no sólo en la palabra distinta hombre lo normal si son tres mujeres el distrito de mujeres distintas hacer otra cosa es que una misma mujer le hubiera acusado de tres violaciones e buena veces caemos en el mismo sencillamente para enfatizar y a veces para enfatizar pues subimos el grado de la metáfora hasta el infinito sucede con este momento que me envía un tal Francino me encantan estas vigilancias en la SER entre los jefes

Voz 28 18:59 imagínate el efecto que tiene esto con los niños pequeños o con chicos adolescentes

Voz 1995 19:04 cero dos catorce sesenta sesenta tenemos los teléfonos que echan fuego gravoso pero le fue grandioso pero

Voz 0827 19:10 a esto se detienen los teléfonos que echa fuego que humo ya que la verdad es que echen humor sencillamente que es un proceso eh por cierto algo que eche humo no es que esté muy activo sino que quienes llaman por teléfono está muy enfangado sus era muy furioso señor pero en todo caso es echar humo no echar fuego eh eso es lo que lo mejor pero bueno Francino Toni Garrido nos ha enviado una nota de voz de descargo porque ya se sabe

Voz 29 19:39 no sólo eso

Voz 30 19:42 no

Voz 29 19:45 así todo

Voz 0827 19:47 Caja ninguna semanas sin encargo del equipo de todo por la radio ya sabemos que la gente está muy acelerada y claro

Voz 0230 19:55 está todo el mundo tan acelerado que Isaías va como una moto ven todos son errores patadas la sintaxis o está oyendo la radio Isaías pensando

Voz 5 20:01 con unos palos

Voz 0827 20:04 pues más o menos tiene bueno el encargo concreto que hacia el equipo de todo por la radio es este

Voz 0230 20:09 lo dice la senadora del Partido Popular Ester Muñoz porque tú no forma parte de un plan

Voz 31 20:13 en un Biel planes ese plan es vender a España caramba el gran Isaías

Voz 5 20:29 pero entre ellos España se puede vender a España os sólo se puede vender España sigla

Voz 0827 20:37 pues esa es la duda España o vender a España es buenísima tiene mi hija la cosa florentino Roberto porque cuando la preposición a antecede a un complemento directo nos dice el Diccionario panhispánico de dudas hay casos en que su presencia es forzosa otros casos en que no debe utilizarse casos en que puede aparecer o no nosotros sí yo pensando más o menos bueno porque resulta que además hay casos en los que no debe utilizarse esa preposición pero descripciones ir resulta que justo ese es el caso que nos envía Toni Martínez bueno la norma general es que ante nombres propios a países o ciudades el uso de la preposición que fue habitual en épocas pasadas ahora ya prácticamente ha desaparecido de la lengua actual e decimos no conozco Francia no decimos no conozco a Francia pero ojo si estos nombres de notan no una realidad meramente geográfica sino el conjunto de los ciudadanos se admite la preposición por ejemplo podemos decir es capaz de engañar a media Italia que asiste a lo mejor se puede decir sería correcto es capaz de vender a España en catalán no

Voz 0900 21:48 hay ese problema porque nunca existe es más es muy frecuente que cuando se traduce literalmente entonces se la coma

Voz 0827 21:54 eso es lo que me dijo que seguramente desarrolla venía de ahí pero en este caso pues lo tenemos que salvar dirías tú dirías vender España o vender a España yo diría vender España España y duras yo también yo diría avisos saxo vender España claro me ha sorprendido que efectivamente cuando tiene ese uso no de un lugar geográfico sino en irte al conjunto de personas pues entonces el uso cambia sería aceptable la buena algunas cosas raras que han pasado esta semana Pablo Iglesias ni desde el Partido Popular lo tenemos que aclarar porque lo dimos a entender Mario Suárez Normandía la vigilancia

Voz 0313 22:33 las tardes el PSOE afianza su voto sube incluso un poco más hasta el treinta y cinco por ciento del voto estimado aunque en el voto

Voz 32 22:39 directo pierde cinco puntos el PP no rentabiliza

Voz 1509 22:42 el nuevo liderazgo de Pablo Iglesias el PP no renta

Voz 32 22:45 sí porque les solo

Voz 0313 22:47 asado pero más sedes

Voz 0827 22:50 debes corrige inmediatamente pero lo aclaramos por si alguien solamente escuchó la primera parte de la noticia Nieves Goicoechea hablaba del último barómetro del CIS muchos representantes políticos que se han quejado de los datos que ha ofrecido el Centro de Investigaciones Sociológicas en el último barómetro pero el más contundente fue Fernando Vallespín que además dirigió este centro que dijo Igor a veinticinco que no había visto nada anormal en la encuesta sino la verdad es que dime estreñido todo no

Voz 33 23:16 pero vamos a ver cuándo

Voz 34 23:19 salió el anterior Julio González anterior encuesta y yo lubina de anormal yo no vi nada anormal realmente viendo viendo la encuesta la anormal normal no lo que es la estimación

Voz 0827 23:32 bueno Ángels actual de vigilante de la unidad pero Fernando no corrige él cree que lo ha dicho bien así que este es un caso en el que necesitamos ayuda con el VAR muy muy importante Porta

Voz 31 23:43 así que jugamos hacer trampas no

Voz 0827 23:45 hemos hacer trampas aquí dijo Fernando Vallespín que no vio nada anormal o que no vio nada normal pues veremos qué dice el bar de la Unidad de Vigilancia

Voz 33 23:55 sí lo sea quiero

Voz 34 23:58 la encuesta yo al yo no parece que dice

Voz 0827 24:06 nada anormal parece otra cosa nada anormal bueno así como es un bar parece que habla borrachos pobres ganando dos mil disculpas era solamente para demostrar que no te equivocas te es un caso de aparente sin Alfa que es la que se produce cuando pronunció hemos la última vocal de una palabra junto a la primera vocal del accidente ya cuenta cuando coinciden cuando es la misma vocal pues claro a lo mejor parece que decimos nada normal cuando hemos dicho nada anormal bueno una construcción rara esta que no le extrañó mucho a Sara Álvarez a una de nuestras vigilantes

Voz 35 24:45 este núcleo gordiano nosotros se ha llegado a un acuerdo de consenso es volver otra vez a vincular las pensiones al IPC porque esa es el núcleo gordiano el núcleo gordiano

Voz 1509 24:59 el sistema de protección social ese es el menú

Voz 36 25:02 Leo gordiano gente aliándose el núcleo gordiano

Voz 0827 25:05 es el nudo el nudo gordiano en realidad yo creo que el nudo gordiano no se refiere tanto a que sea un asunto crucial principal sino a que haya sido un asunto difícil muy complicado son ganó que es lo que

Voz 36 25:17 tenía el nudo gordiano que era un nudo que era

Voz 0827 25:20 tan perfecto que no se sabía dónde estaban el primero y el último cabo bueno unos envío lo de vender a España ya lo hemos corregido ya hemos hablado de ello escapó otro de Dolors Montserrat de la ministra

Voz 0230 25:33 trillado pero atención a continuación Dolors Montserrat del Partido Popular tiene también una frase

Voz 37 25:39 eh llegaron en el Gobierno diciendo que dan el gobierno de la dignidad llegaron con el del Gobierno

Voz 0827 25:45 a lo mejor eso también no es fruto del catalán no no no no no puedes entrar ya te hablan raro el galardón rarísimo sería en todo caso en castellano los normales llegar al Gobierno porque uno solamente puede llegar en el Gobierno si el Gobierno fuera por ejemplo pues una marca de coches en el capítulo de frases hechas de ese hechas lo abre esta semana Pedro Sánchez que cree José Antonio Barrionuevo dijo una cosa extraña Ana Pastor en su entrevista hace dos o tres semanas en el objetivo

Voz 13 26:19 carta que en dos mil dieciocho vayamos a vivir una noche

Voz 1509 26:22 electoral yo estas cosas

Voz 20 26:24 prendido algún politica Ana es que ata

Voz 39 26:27 Nos los dedos lo justo que atar los los dedos lo justo sobre todo

Voz 20 26:31 estamos hablando de una convocatoria electoral

Voz 0827 26:33 las metáforas son muy libres no pero lo de atando los dedos lo justo lo que pasa cuando pasamos por la sur Meeks fue una frase y al final no sale gazpacho entre atando las manos y pillar los dedos que serían las dos frases que podría haber utilizado con el presidente pues queda queda este atar no los dedos que no sabemos hasta dónde llegará a lo mejor algún día se extiende también tras tocar en Radio Nacional de España en el programa No es un día cualquiera el dicho sobre el exceso de confianza de una persona a la que le das la mano y te coge qué es lo que te coge bueno pues tal como lo dijeron en Radio Nacional de España ironizó Mario Suárez la cosa quedó así

Voz 40 27:10 para aprovechar la coyuntura si me dan a pues hay un dicho español que dicen éste le das la mano y se toma al pie de las la mano y se toma al pie uno sé que no sé cómo es ese dicho no bueno es es algo Rowe

Voz 0827 27:21 hombre no ha dicho han sido ICO para corrigiera Francino eh es verdad que lo lógico sería esperar la mano de toma o te coge el brazo pero ojo

Voz 0313 27:30 lo que pasa es que la frase según leemos en el

Voz 0827 27:33 canario tiene otras variantes que llegan hasta el pie no se ese dice dar la mano a alguien y coger sido tomarse este el brazo el codo

Voz 0313 27:41 el codo o el pie nuestros ahí se queda la Academia

Voz 0827 27:44 no podríamos sí sí sí sí he dicho hace referencia a eso a un exceso de confianza de libertades que se toma alguien a quién le ha permitido algo hice bueno esto es jauja así que salvamos a esta compañera de Radio Nacional de España en este caso pero ojo nuestro vigilante el escuchó minutos después decir otra cosa que yo creo que tiene menos salvación

Voz 40 28:05 hombre cuando éramos más jóvenes todo lo gratis aunque tal pues sí me acuerdo que en la Feria del campo que me he llevado a mi abuelo ponía degustación gratuita de gaseosa hoy los o Ramos gaseosas hoy vamos a ver gaseoso algunos os volando

Voz 0827 28:19 comer pero bueno pues eso la gaseosa salvo que esté congelado lo normal es que se beba que no se coma bueno estas cosas no pasan oye cuando tenemos algo en la punta de la lengua no acaba de salirnos por cierto sobre la punta de la lengua esto que dijo Jordi Martí que nos corrige Alfonso Sanz

Voz 1995 28:38 te voy a dar la razón a Jordi Jordi yo lo que tú tienes que aguantar no está para ser fíjate que Antón ha dicho el Madrid pinchando el Atleti pintado el Barça casi pintando Fitz prosigue no

Voz 0827 28:51 que me lo quitas de la punta de la lengua todo lo quitas de la punta de la lengua no hoy a decir justamente esto pero bueno tienes toda la razón me lo quitas de la punta de la lengua normalmente solemos decir lo tengo en la punta de la lengua cuando algo está a punto de salir el vigilante Alfonso cree Alfonso Sanz cree que no es así pero sí puede ser que está bien no es efectivamente está construido podría decirse lo tengo en la punta de la lengua o como ha dicho Jordi me lo quitas de la punta de la lengua este también es bonito sobre títeres y cabezas lo escucharon Juanfran López Rafael Urturi

Voz 0456 29:21 vamos con una reflexión que nos ha mandado un joven de treinta y un años se llama José no puede emitir entera porque dura casi tres minutos no deja títere sin cabeza porque dura casi tres minutos no deja títere sin cabeza no era Onassis leeré de el cabeza

Voz 0827 29:33 hombre si no deja títere sin cabeza pues muy bien no produzca a todos los titulares intactos la expresión es la contraria no dejar títere con cabeza hay que significa desacreditar a un cierto número de personas sin excluir a ninguna otro dicho mal empleado este que nos envía José Enrique García

Voz 41 29:52 aquí digamos es cuando se evidenció que eso eh

Voz 42 29:55 ah como a dos esa era un grito a voces sea era un perito

Voz 1509 30:01 vamos a voces amamos era era evidente que eran gays

Voz 0827 30:04 hablábamos de la posible homosexualidad de Epi Blas bueno un grito a voces es una redundancia porque evitaría es levantar la voz más de lo acostumbrado porque la alocución a voces es decir algo en voz alta o a gritos e así que lo de Epi Blas en todo caso sería un secreto a voces que es un secreto que se confía a muchos hoy dirección inversa aquello a lo que se da carácter de misterio cuando en realidad ya es público ya todo el mundo

Voz 1 30:31 va

Voz 0827 30:39 ahí vamos acabando esta semana se ha celebrado el Día de las lenguas la verdad es que hablar varios idiomas no es fácil hablar bien el propio pues tampoco ya hablar uno como el nuestro tan extendido y con tantas variantes pues tampoco es fácil nos podemos meter en líos en cuanto cruzamos una frontera no lo documenta esta semana Ignacio Parro hay niños escuchando pues podrían aprovechar para mandarlos a merendar

Voz 43 31:03 mucha gente piensa que el español es un idioma fácil pero ello no estoy nada de acuerdo me parece complicadísimo cruza una frontera te puedes meter en un lío

Voz 44 31:11 es difícil es hablar el español porque todo lo que he visto otra definición que difícil entre el español ha sido aprendes No te muevas de la Legión

Voz 43 31:21 este es uno de los ejemplos más conocidos mientras que aquí en España se utiliza como caparazón caracola en Argentina se utiliza como vagina o coño no es lo mismo que una triste enseñe su Concha de Oro en Buenos Aires a que lo haga en San Sebastián y es que con tantos países e idioma crece evoluciona incorporando nuevas acepciones en Argelia

Voz 45 31:41 a acoger significa lo dio para los españoles es follar

Voz 46 31:45 es Chile el español le

Voz 0827 31:47 coño pero uno no tiene un uso

Voz 46 31:50 yo peyorativo en general en una forma de decir no

Voz 43 31:52 o sea que temores más turbo tu varados en el tiene a los vale qué maravilla si es que me ha tocado al apoya con este reportaje no me entendáis mal en Chile se llama apoya la lotería de hecho una de las empresas que era organiza Se llama la polla de la beneficencia en algunos países como Chile o Argentina es también una puesta especialmente las carreras de caballos

Voz 1 32:13 como el viento ha perdido no sería de extrañar que en China

Voz 43 32:16 léenos encontremos eslóganes como hoy se corre la apoya del presidente saques el apoya y hágase rico en Argentina se disputa la Copa precoces is anuncia las apuestas como la gran polla Cesc pero Fermí palabra favorita es tiene un sinfín de significados según el país en España es un perro a los Jesús les llama Chucho en Venezuela en Argentina es frío en Chile se llama así a la cárcel K y en muchos países latinoamericanos se refiere a la vagina y claro con tanta definición al final eso en Liga fijaos que el otro día un amigo me contó que la novia de Chucho Le huelen su el Chucho Chucho porque en el Chucho no se ducha porque hace Chucho pero qué me estás contando a ver si Carlas a Isaías porque yo no tengo ni idea de lo que me ha dicho

Voz 20 32:59 entre de sólo ha perdido uno y tú lo sabes y se refiere a perjudicar lo haré yo ahora

Voz 0827 33:08 lo que sí que me estaba pensando en vecinos si lo adivina pero bueno lo que sí que me ha aclarado de Ignacio es que a veces fallar es la apoya habrá verdadera lotería aquí acabamos

Voz 47 33:20 a uno y a uno le parecería tenían otro de parece mal entonces desde el otro de adaptar oiga que ha dicho usted que ya me ha dicho eh yo no soy eh Torquemada ya verás ya estamos especial son la servidumbre de intervenir en público nos escucha va relación vaciando

Voz 0827 33:38 iba la cosa más o menos en fin recordamos la dirección de correo que es pude V arroba en a ser punto com la próxima semana estaremos en Móstoles ya saben si en algo nos hemos equivocado que seguro que si hoy no volverá a ocurrir

Voz 0313 33:51 apoyo Isaías te voy a pedir que te quedes porque efectivamente el próximo viernes estaremos haciendo La Ventana Móstoles ahí haremos recuperaremos el quién dijo miedo los cuentos de terror de Mona León Siminiani pero hoy tenemos un tema relacionado con las palabras sobre todo con los acentos que te va a interesar mucho mucho a ti y a todos los

Voz 0827 34:08 pues me quedo

Voz 20 38:53 a falta de veinte minutos para que sean las seis de la tarde a las cinco en Canarias antes de seguir adelante con otros asuntos Íñigo Sastre buenas tardes buenas tardes Francino

Voz 1621 39:03 muy interesantes las correcciones de esta tarde si ya hemos reconocido los errores que propongo hacer algo diferente hoy que te parece vamos a ver eh unas los vamos a reconocer lo bueno sabías que sólo un veintidós por ciento de los españoles expresamos reconocimiento total por un trabajo bien hecho Ikea un noventa y uno coma nueve por ciento la alegra el día que un amigo le llame para agradecerle un favor entonces por qué no reconocemos la bueno ante la creado ante el Index una herramienta que se encarga de leer y analizar los comentarios que se generan en las redes sociales y clasificarlos dependiendo del reconocimiento positivo o negativo que tengan gracias a esta herramienta podrán crear contenido para animar al Rey

Voz 1 39:42 conocimiento de las cosas buenas en nuestro país donante Linda reconozcamos la bueno

Voz 30 40:25 sepa

Voz 5 41:01 querían que canta este tipo verdad

Voz 20 41:03 hay una cosa Robbie Williams cuando se busca listas de cantantes para para aprender mejor el inglés para pronunciar correctamente siempre aparece el pero claro ustedes saben exactamente porque se dice que canta bien Rove pero yo no tengo ni idea de quién decide que un acento es el correcto Hinault otro todos sabemos lo que es el el racismo y el clasismo el sexismo y otras que acaban en el mismo pero alguien sabe lo que es el abismo con hache kart para que no lo sepa es un tipo de discriminación muy presente por cierto pero poco denunciada es la discriminación por el acento puede encontrar en todas partes empecemos por esta casa por la Cadena Ser con un programa titulado por el centro de subdirector acento Robinson bueno

Voz 5 41:50 viajamos hasta racios Las Palmas que

Voz 58 41:53 está bien tocáis Ismael Ismael Álvaro tenéis que más bien conocida al mundo la lucha como eh oye de Moya qué cero de

Voz 0313 42:03 no no sé lo que excluye de Moya pero pero da igual que te van a que todo el mundo entiende que que el que mucha gente aplaude pero alguien se imagina Michael Robbie

Voz 20 42:10 son presentando un informativo de la Ser y pues no

Voz 0827 42:14 puramente alguien dirá es un caso extremo son paso extremo muy bien

Voz 20 42:16 pero cuántas alarmas faltarían en despachos y esas cosas si no en esta casa sino en otros medios audiovisuales alguien arrancara un informativo con estos agentes

Voz 59 42:32 son las ocho las siete en Canarias

Voz 41 42:34 con la siete canario son las ocho las siete en Canarias son las ocho las siete en Canarias

Voz 20 42:50 bueno hay acentos que no sé por qué razón se consideran la palabras inferiores no es como la polémica del Niño de Elche y el y el flamenco es distinto pero bueno por eso hay que relegar lo

Voz 5 43:01 pues seguramente otro ejemplo recuerdan la serie la peste

Voz 1 43:13 pero ya lo subieron un como muy acostumbrado los término medio

Voz 20 43:18 hubo quejas por el acento dice no entendemos entonces se entiende perfectamente ninguna en el cine español

Voz 0313 43:24 ha habido tantos casos

Voz 5 43:28 enviar orillo eso eso

Voz 0313 43:34 bueno el fenómeno está tan extendido que empieza a detectarse ya lo que podría parecerse a una a una rebelión a gente que protesta que reivindica que se manifiesta un caso muy concreto el humorista y actor canario Aaron Gómez que lo expresa así de claro en un monólogo en defensa de todos los acentos que por cierto tiene mucho éxito unas redes Seacrest

Voz 60 43:56 no habla mal por mi condición de canarios que piensa que tú por tu condición de lo que sea es decir que parten de la base de que tu castellano el correcto el mío no dejando de lado un montón de matices importantes como que nuestra lengua es que la derivación de otra y como en todo el dibujo forma ha mutado en cada rincón donde éste se habla para adaptarse a la forma de ser a la necesidad de comunicación a su arte a su gracia dialectos acentos expresiones todas pálidas todas preciosa persona que dan forma a los distintos pueblo le ponen un sello auténtico no sea la mejor española un lugar u otro no existe un área español es una cuestión de gusto habrá quién le parezca gracioso andaluz y madrileño ininteligible el colombiano inmerso el argentino era que las cosas seis en como le dijo su madre que se decían llegando la discusión incluso sobre si hasta ni playera Bamba Botín o zapatilla hilando muy aparte lo hermoso que es tener varias palabras para definir un simple objeto aquí seamos porque hasta mezclado adopta más anglicismo portugués y de españolismo al echamos un poquito de la palabra que se inventa nuestras madre y construimos un lenguaje vivo porque la palabra es tan viva si sopla el viento en nuestro idioma hay que protegerlo con un muro y quién construirá vela para aprovechar ese viento y moverse en entre ellos hoy apasionante más de la comunicaciones

Voz 5 45:05 grande como habla

Voz 20 45:09 bueno y Plantemos extrema La Ventana porque nos llamó mucho la atención días atrás un reportaje en el diario punto Es de Noemí López Trujillo titulado Aprende a pronunciar si quieres trabajar aquí la discriminación por el acento lo curioso es que ese reportaje está basado en casos británicos con especialistas británicos se queremos que el problema es universales global Noemí buenas tardes

Voz 1509 45:30 me hasta cómo estás muy bien que está excelente

Voz 20 45:32 lo de ese de ese trabajo porque esa discriminación no sólo una cuestión estética como de como de como de clases sociales hay más allí discriminación en el ámbito laboral y en otros verdad sí lo

Voz 1509 45:45 que saquen claro es que la que cuando hablamos eso proporciona información sobre cómo somos eh bueno pues es como una especie de eh atajo mental para el receptor muchas veces por el acento por la forma hablarse asocian determinados prejuicios o estereotipos de clase social de origen procedencia además y eso perjudica a la persona que quiere acceder a un puesto de trabajo o una vivienda

Voz 0313 46:11 hay un psicólogo español que estaba que estudia o que ha estudiado además este fenómeno título citas verdad

Voz 1509 46:15 efectivamente Carlos Romero está en la Universidad de Liverpool el centra su línea de investigación en en esto bueno pues le interesaba mucho como emigrante también cómo se percibe a los a los extranjeros en no sólo poco por por la discriminación que pueden sufrir por raza por ejemplo o por origen sino también por su forma de hablar por lo que decíamos que transmite información y que muchas veces eso penaliza a la hora de de acceder a ciertos tipos de de trabajo de o de de viviendas y demás Jorge Díez buenas tardes hola

Voz 0313 46:47 a Borges lingüistas y una de las primeras personas en acuñar esta palabra para mí hasta hace muy poco desconocida no seis haya Roberto si vosotros tenías noticias ella del abismo de la un invento

Voz 0827 46:58 lo que sí que es que ha Agustín noticia desde hace tres cuartos de

Voz 0313 47:03 quién decide que el que el el castellano correcto es el de Valladolid por decir algo o no

Voz 0900 47:09 al final solo accidente casi socio polivalencia

Voz 0313 47:12 el barre para casa

Voz 0900 47:14 buscarlas históricamente donde haya situadas cortes los nobles la la clase alta fuese determina que la forma de hablar de esas clases son las positivas por todo el mundo quiere parecerse a ellas y por tanto las que no se parecen pasan a ser denostadas pasan a ser visto casi como una falta de educación no de cortesía al final

Voz 0313 47:30 eso como podía combatirse cómo podría revertirse porque si en todos los medios no foto los primeros está implantada esta moda esta costumbre este uso este año debate tú te acuerdas este año Isaías la temporada anterior tuvimos un debate aquí en la SER

Voz 0827 47:44 en la hacer un debate sobre el nuevo libro de esto

Voz 0313 47:46 exacto sí en la elaboración del libro de estilo por eso no que no no me acordaba hubo debate hubo en fin confrontación eh habría definiciones distintas de decir mira Nico Castellano no puedo hacer un informativo Nico Castellano lo digo porque lo conocen todos los oyentes de la Cadena SER bueno sí o sí lo puede hacer lo que no lo puede hacer porque tiene ese deje tan canario el bono y que o no y que no lo sé yo

Voz 0827 48:09 la habría prescindido la SER Si Iñaki Gabilondo hubiera sido andaluz pues habría sido un grandes perdiz y que te contestaron no

Voz 1 48:17 es claro pasaje

Voz 0900 48:21 es una paradoja histórica y ciencia ficción que no se sabe igual hubo algún Iñaki Gabilondo que por el hecho de ser andaluz pero no lo hemos conocido como

Voz 0313 48:29 cómo se puede revertir esto Jorge pues salta que rompe

Voz 0900 48:31 el culo de forma drástica el problema es que como no tenemos modelos de comunicadores que se te puedo acentos cuando llega uno nuevo se crea un gran contraste y entonces se tiende a echar para atrás entonces tenía que haber un movimiento consciente de compensar esa tendencia poner muchos ejemplos diversos de acentos en antena para que así cuando llegue uno nuevo ya no sea tan chocante y continuó con total normalidad porque en la vida real tenemos diversos acentos sin ningún problema porque no es así en los medios

Voz 43 48:56 el esfuerzo consciente contrarrestarlo sí

Voz 0313 48:58 no perdona en tu trabajo en el en con los británicos el el el acento digamos correcto es un acento modo de algún territorio

Voz 1509 49:07 concretó o es hablar correctamente el inglés no es el el acento de que de que se está en la zona de Londres es el acento normativo de hecho en el abismo que comenta que es regional de entre ciertas zonas de España allí también se da el acento por ejemplo el norte de Inglaterra está muy denostado sales caos que se habla en el Liverpool por ejemplo siempre aseado ese como una especie de de chanza de burla de hecho se les suele llamar los andaluces de Inglaterra

Voz 0900 49:32 pero no hicimos tanto como ocurre por ejemplo en en Cataluña quiero decir que allí es el acento de la BBC que el acento de la BBC se ha convertido en el rey en realidad en el no motivo Carlas tú sabes bueno habrá en los últimos tiempos ha ido cambiando pero sobretodo de los programas formales informativos en en Cataluña el acento que se llevaba era un acento de TV tres que incluso la población admite como de TV3 que tampoco es que sea un acento muy habitual en la en la calle no en catalán tienen también

Voz 0313 50:00 antes muchísimas leída el Girona aparte de Tortosa son agentes muy distintos el veros como yo diría que es el de Barcelona pero en cambio es el si es verdad

Voz 0900 50:10 qué ocurre exactamente lo mismo no de hecho la televisón a Galicia o hace un par de años que ejemplo muy similar