La Ventana (28/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

son las seis de la tarde a las cinco en Canarias

Voz 3 00:36 pero la delegada del Gobierno en las Islas a mantener

Voz 1462 00:38 pero este viernes una reunión de trabajo con todo el equipo especializado de la unidad de la Familia y Mujer de la Policía Nacional en Palma compuesta en la actualidad por veinte efectivos a cinco mujeres y quince hombres dedicados a la investigación y a la protección de las víctimas

Voz 2 00:54 el objetivo de encuentro era conocer su Afghani

Voz 1462 00:56 acción y compartir la tarea que se realiza desde esta unidad una unidad que se encuentra

Voz 2 01:02 está en permanente contacto con diferentes insectos

Voz 1462 01:04 turrones como la Fiscalía los juzgados el Instituto Balear de la Mujer el gobernó el corsé de Mallorca

los titulares del deporte con Toni López buenas tardes

Voz 1 03:06 el Real Madrid

Voz 1915 03:09 en Madrid un grupo de celadores del Hospital Ramón y Cajal ha llevado a los tribunales la falta de personal en el centro denuncian que el turno de tarde del hospital sólo tiene dieciséis celadores para quinientos pacientes

Voz 6 03:19 entendemos el riesgo que supone para la salud del paciente no poder ayudarle a levantarle movilizar le llevarla la tiempo a pruebas diagnósticas o incluso traslado traslados urgentes los posibles incidentes graves que pudieran ocurrir con estas condiciones laborales tan extremas en ningún caso pueden recaer en términos de responsabilidad en nuestra plantilla del turno de tarde animamos también a pacientes y familiares a poner reclamaciones cuando se vean afectados por la falta de celadores es que no tenemos otra manera de necesitamos vuestra colaboración también

Voz 1915 03:50 desde la Consejería de Sanidad desmienten la cifra dicen que hay hasta cincuenta y cinco celadores aunque en ese número incluyen también los que trabajan en todos los servicios del hospital y un auto la pata al de los vehículos de alquiler con conductor que agrupa a plataformas como Uber Octavi Fay asegura que el nuevo decreto ley aprobado este viernes por el Gobierno para regular el sector quiere de los hiere de muerte aquí en la Comunidad de Madrid la norma fijada un régimen transitorio de cuatro años para que el Gobierno regional adapte su legislación Eduardo Martínez su portavoz

Voz 4 04:17 es una puñalada por la espalda eh Nos deja pues heridos de muerte y agonizando durante tres años de luego esto no es solución para nadie lo que pretende hacer el Gobierno es quitarse la patata caliente tras sólo a las comunidades autónomas pero no quién no profundiza en el problema ni esto va a solucionar nada al contrario eso es lo que va a hacer va a ser encender los ánimos mucho más de taxistas y BTT con lo cual va a acrecentar el problema

Voz 1915 04:41 se lo venimos contando este viernes Podemos ha pedido por escrito a la Comunidad que declare nulos los contratos para la construcción de la M cuarenta y cinco devuelva todo lo que sea

Voz 2 04:49 pagado además a las concesionarias la formación sospecha

Voz 1915 04:51 que el reequilibrio económico que permitió las a las constructoras embolsarse Mir mi mil millones era ilegal porque no es el fiscal hizo el proyecto

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete de las seis en Canarias

Voz 1 05:11 servicios informativos

Voz 1 08:43 en La Ventana con Carles Francino

Voz 2 08:49 sólo seis y nueve minutos de la tarde a las cinco y nueve en Canarias aquí seguimos en La Ventana a punto de estrenar nuestra hora de música en directo como todos los viernes Iñaki de la Torre como un campeón está que nuestro lado Roberto como tiene que haber abrigo un placer guitarra hoy hoy no vamos a hacer la llevará a Móstoles el próximo viernes y la semana que viene destrozo con quien quiera esto

Voz 1061 09:09 salga te dejará a tocar a él no pero la guitarra

Voz 2 09:15 Prado no está pero si está porque nos habla yo desde Radio Coruña Benjamín hola qué tal Carlas Brando nuestras admiro que toda la semana que viene ver cómo toca a Shakira la tú a quién quieres tocar la semana que al final te tratan bien por ahí muy bien como en La Coruña no saben Valdano que estás haciendo en Coruña por pura curiosidad aproximada de venido está

Voz 3 09:38 por qué hacer una presentación de la novela les

Voz 19 09:41 Aibar del del hotel Plaza hay seguro que

Voz 2 09:44 sale muy bonito también muy viejos bueno vamos a centrarnos en la música amigos oyentes les propongo un ejercicio muy fácil muy básico muy sencillo eh

Voz 1915 09:53 yo les pongo

Voz 20 09:54 menciono sin más sólo tienen que escucharla disfrutar

Voz 21 10:04 eh

Voz 22 10:10 entonces usted

Voz 20 10:18 el ejercicio consiste en una batería de preguntas a dónde les lleva a esta melodía fiesta voz cuando ahora mismo que sienten a qué época aquel lugar

Voz 0313 10:31 a qué situación les conduce están ustedes dentro de la escena au sólo observan lo que ocurre desde la desde la distancia ese día o de noche en color o en blanco y negro les pregunto todo esto porque esta canción forma parte de un disco que no es la banda sonora de ninguna película pero tiene mucho muchísimo de cinematográfico de visual de poder evocador la película de esta tarde será más técnico olor está protagonizada por Leonor Watling y Alejandro Pelayo y el guión y dirección corre a cargo de ellos mismos a cargo de Marlango

Voz 2 11:22 Alejandro Leonor buenas tardes buenas tardes hola qué tal que bonita hacía números rojos ha salido una banda sonora esto no puede ser casual esto tiene que haber sido querido voluntario no os ha salido una película o varias películas no sé cómo lo habéis planteado esto

Voz 1915 11:38 bueno oral la premisa era hacer una banda sonora de una película ya que no nos lo encargan hacerla nosotros

Voz 2 11:43 no hay luego ya veremos la peli

Voz 1915 11:46 en esa tan bueno fue la premisa de trabajo también para ayudarnos a escribir luego han quedado diez canciones que no no pueden ser de una sola película son diez diez películas que que esperamos que ahora esto

Voz 0313 11:59 son aires contexto sí

Voz 2 12:02 situaciones que puedes imaginar muy distintas y el título es eso no técnico Lord Otín Agus significa en escapa

Voz 1915 12:08 no es eso es ese ese ese esa época dejando a ver qué

Voz 0313 12:13 mira también

Voz 0509 12:16 es algo de broma privada porque yo no veo los colores entonces ponerle a un disco hoy técnico Lord era una cosa como de

Voz 2 12:23 deja de ser es me gusta el día te dices que eres a Poli Denis apolítico quiere ser apolítico te decía Benjamín esa político no veo el rojo a bonito

Voz 3 12:35 además lo veo todo en blanco y negro pero veo el rojo el rojo ese Ferrari rojo Marlboro lo veo claramente el rojo cabrón ajenos a Hawk

Voz 1915 12:44 el color al príncipe era en blanco y negro también sea el técnico olores Galias era una cuestión de texturas y de profundidades y luego se convierte en un color tan tan bonito y tan falso que no existe la vida real y esos como técnico olor también el disco no ex no es los años cuarenta ni los años treinta es lo que se creía en los años sesenta que eran los años treinta es es una cosa que no existe

Voz 2 13:07 seis habéis consumido y más si es verdad

Voz 1061 13:13 pero es que no tengo otro remedio que estábamos amenazando que mañana

Voz 2 13:17 la especialmente bogavante ha sido ha sido determinante en las mezquitas de este disco haber lo más Ci de de lo habitual o algo algún cine en particular como como fuente de inspiración eso es una chorrada pregunto eh no no tengo ni idea pero por por el aire algunas canciones uno diría pues esto me recuerda a tal a tal Pelli o no sé qué

Voz 3 13:35 sí cáncer lo que pasa es que al igual pierde un poco el el es mejor lo que lo que se imagina que la realidad yo en el piano trabajo mucho con con el iPad sin volumen viendo por ejemplo secuencias de películas que me gustan donde el director no tiene prisa por contar lo que está pasando y eso genera como un ritmo visual propio que ayuda mucho al lenguaje musical Honda he mirado mucho esa secuencia donde el señor mayor que se va a ver a su hermano con el tractor en aquella película era conocido por muchos paisajes donde cereales si llueve IBI iba muy despacito con el tractor eso para o músicos un regalo porque cada día te te provoca algo no es es muy poético entonces

Voz 2 14:20 y claro eso son Transformers no lo puedes hacer eso es bueno o es si sale otra cosa eh

Voz 3 14:26 no claro no para las que trabajan haciendo otro tipo de de música transforme seguro que tiene un ritmo ideal pero para la nuestra va mejor algo más tranquilo

Voz 1061 14:37 tenía razón Leonor cuando decía que es una película sabes son como películas de mentira

Voz 2 14:42 ver una película de lo ha dicho él sí

Voz 1061 14:44 mentira hay verdad las cosas porque están realmente ensoñaciones y está bien porque están mezcladas las dos cosas en este disco porque tiene un sonido muy natural parece que uno está dentro como decía Francino al empezar por qué tiene uno El eco ese natural esa rever natural de los estudios buscado pero luego de repente está la mentira aprobado unas cuantas mentiras ahí de repente hay una distorsión luego lo vamos a ver hay una distorsión en la voz de repente el piano está muy lejos de repente está muy cerca me gusta que está estudiada mente hecho está estupendamente descuidado este disco es gracioso no sé si lo habéis ido encontrando o algo premeditado estéis

Voz 1915 15:16 hay que darle

Voz 3 15:17 el crédito a a Vicent Huma que es el productor del disco y que ha hecho un ejercicio de decisiones que eliminan todas las demás posibilidades que tienes en un estudio que es como una especie de quirófano del sonido aquí vamos en el piano en la habitación de al lado para ese como en esas pelis Checoslovaquia rusas no sé para que suene como mal y pero todo eso envuelto en que estamos haciendo un disco en el año dos mil dieciocho porque tampoco quería tener una cosa como retro porque si no sino que tú mira cómo ambiente Si Miró ha cuidado mucho un elemento fundamental en la música que nos encanta cuando lo vemos en otros y somos incapaces de hacerlo habitualmente porque a los músicos Nos cuesta mucho no tocar que es el silencio silencio dentro de la propia canción el silencio dentro de cada una de las que estamos tocando no sólo ha hecho una cosa

Voz 2 16:05 tanto que enlaza con el con el ADN cinematográfico de este disco que es que Leonor actúa diferente en cada canción

Voz 25 16:21 todavía no que debe desconocen es que cuando haya que nadie conocía el último al hilo sabio no desean oír del lunes cuando cae el último Otelo ah mira eh aunque ya lo que venga nada aunque ya lo que es

Voz 26 17:05 cuando ya no quede más claro

Voz 25 17:08 ahora nos podamos a todo esto queda trajín cuando

Voz 26 17:15 no haya nada que esa ya no queden huellas que

Voz 25 17:21 no sólo queda el tiempo

Voz 2 17:28 incluso hasta invitaciones descubrirá la verdad lo que decía decía escucha pocas invitaciones al baile tan no sé

Voz 0313 17:35 tan tan cantar en sentido antagónico al alegría a lo que te sugiere más a bailar no no esto es una cosa

Voz 2 17:42 oye lo que tiene y lo que tiene de juego de palabras así el muy gracioso gracias por venir pero porvenir junto a mí sí me acuerdo de aquel verso de Ángel González que es uno de los poetas favoritos de Leonor que si ya te llaman porvenir porque no vienes nunca exacto

Voz 1915 18:00 sí también el disco anterior que hicimos hace cuatro años que se llamaba el porvenir todo junto en homenaje a Ángel González también en esa canción en concreto la llamamos así por eso porque porque era como un muchas gracias por por todo por por habernos llevado los Angeles por haber hecho aquello tan

Voz 25 18:19 tan genial pero

Voz 27 18:21 pero nos vamos a volver a casa

Voz 7 18:25 oye Leonor el origen y apellido hoy

Voz 2 18:28 les que cantaba en inglés pasó al español ahora muchas de esas canciones toque quiere ser es francesa porque triples esquizofrenia ese precio

Voz 1915 18:38 el verdugo lo que decía que cuando está embarazada ella ahí la cama el verdugo le le pregunta que ella le dice que quieres que sea de mayor el bebé médico abogado dice a mi me encantaría que fuera francés que a mi me encantaría

Voz 2 18:51 ese francesa de mayor demanda no porque no quiera

Voz 1061 18:57 eso como le pasa muchas veces es ejercicio de la gente que cambia de idioma y de repente se cambia el género porque esta música que podría ser de como de piano bar americana algunas incluso rozando Tom Waits y de repente cantadas en español suena casi como a un cuplé modernizado

Voz 3 19:11 sí es muy curioso cuando cambiando el idioma cambia el género

Voz 1915 19:14 bueno y además yo creo que también ya que el tercer disco ya ya hemos ya hemos entrado en el Español ya lo entendemos ya no no nos reímos y disfrutamos de las dificultades que tienes que melodía

Voz 2 19:26 estado muchos todo lo de entrar en el español y entenderlo disfrutar conel marca para componer de que a Michael Robinson

Voz 1 19:35 eh

Voz 2 19:36 sí sí madre bueno están ahí

Voz 1915 19:40 es mucho más difícil es mucho más difícil pero a la vez es muy agradecido cuando que Sir el inglés y no no quiere decir que sea muy fácil escribir una buena canción en inglés pero son son palabras que son casi todo monosílabos que los acentos los pones donde quieras entonces básicamente si escribes una melodía

Voz 20 20:01 los tiras las palabras arriba

Voz 1915 20:03 sale siempre cuela

Voz 3 20:05 bien si luego te lo puedes currar

Voz 1915 20:07 mucho para que para que sean buenas pero en españoles no pasa

Voz 2 20:11 en el otro día leí por alguna parte una una frase de Alejandro cuando en fin cuando nos gusta tanto ponerle a los discos algún nombre alguna definición esto es al estilo tal cosa leí pero alguna parte que decías que algunas bastantes de las canciones de técnico olor es conveniente todo es necesario escucharlas para combatir esa falsa alegría que nos quieren que nos quieren inocular y pensé bueno falsa alegría tampoco muchos motivos alegres no sé exactamente qué hacer referida Alejandro no pero dijiste eso no lo sé que hay gente que dice no yo no he dicho eso

Voz 0509 20:44 a afrontar ahora porque lo he dicho porque cuando digo

Voz 3 20:49 en realidad es verdad que no hay nada que celebrar si te paras a pero en contraste con eso estás todo el rato viendo la gente haciéndose fotos mirando a cámara sonriendo y como en una especie de Sala agregó de Nochevieja constante que vivimos un martes a las cinco de la tarde que que incluso a la pregunta cotidiana de cómo estás yo siguiendo el ejemplo de nuestro batería Ricardo Moreno que es que es un sabio y que siempre contesta normal

Voz 0509 21:20 puedes responder pues habrá que esperar las batería de Los Ronaldos Haradinaj de la marabunta caldos

Voz 3 21:26 siempre responde que él está normal y eso es que se está perdido un poco porque todo el mundo está súper de puta madre e hija te hace sentir como pues pues yo yo yo yo no yo a veces estoy normal a veces estoy bien y a veces estoy mal y eso va cambiando pero no mucha gente lo lo hacía

Voz 2 21:45 se te ve en las fotos del libreto Alejandro porque en algunas de ellas Leonor sonríe pero vamos estoy normal ni aunque esté a la cabeza sonrisas que en realidad le encantaría sonreír pero de Jesús Cornejo que es el fotógrafo

Voz 1915 21:58 yo no nos repartido los papeles muy claramente no

Voz 28 22:01 luego que es muy difícil es muy difícil mirar a cámara de sonreír

Voz 3 22:06 así de la nada porque no hay no hay un motivo cuando un una sesión de fotos es un momento bastante incómodo para extraño entonces mira a cámara y sonríe

Voz 2 22:17 bueno antes era al revés porque él dijo Zapatero en lugar de viva Kafka la gente estaba seria cuando te pones delante de una cámara doce años de la gente estaba sería la que ver las fotos de época

Voz 3 22:29 me gusta mucho más buen rollo serio y si pasa algo gracioso pues cerril Clavero sino

Voz 2 22:36 que decías de Kafka Benjamín no que dio que puede que el tecno y color se podía llamar viva Kafka al siguiendo

Voz 1061 22:45 a lo mejor también es verdad este disco también es muy de poco de mirar a cámara muy de Ventura que estoy haciendo yo no tengo que exponer Mello sea porque tiene pinta de ser un disco de esos de yo estaba experimentando con esto lo grabé te va a gustar o no te va a gustar pero toma aquí lo tienes me ha parecido que otras dijo son más digamos de buscar el agrado no solamente los de Marlango sino los de otra mucha gente y que este es un poco más íntimo de

Voz 28 23:06 bueno medio apetecía hacer esto hay a ver qué te parece a ti no sé si tenía ese esa actitud

Voz 1915 23:11 si hay un poco de de de decir quién de mirarte al espejo ver quién eres ir no celebrar celebrarlo pero aceptarlo y con con alegría y con con la edad

Voz 2 23:23 tenemos con las cosas que sabemos con normal normal no he dicho es celebrarlo porque está dejarlo aquí también es muy difícil para mí estar al lado de Leonor el ratos está riendo dice lo está pasando bomba en medio del Leonor cuando pregunta y tú cómo estás eligen de súper puta madre dice no te habrás quedado cortado de Bilbao

Voz 1061 23:43 pero sobre todo porque es como le pasa hay un día a día una ligera división entre músicas que están hechas para que la gente las oiga que están premeditada para que la gente diga que están premeditada para que yo lo disfrute que estoy tocando ti te apetece la hoy

Voz 2 23:56 ya te pregunta si quieres un poco de pinta ahora disco pero a lo mejor

Voz 1061 23:58 bueno nosotros queremos que que que que los

Voz 3 24:01 quieran si queremos que les guste la música a los que les guste y a los que no tienen una la oferta es es infinita o a día de hoy ahí está bien cada uno que han esa tasa

Voz 1915 24:11 el jazz contemporáneo por ejemplo que que voy a verlo digo ojo que envidia qué bien se lo están pasando yo no

Voz 1061 24:17 eso es sí sí seguro pero espero que este disco

Voz 2 24:20 a eso no no poco a poco poco a poco a poco

Voz 29 24:32 eh

Voz 30 24:35 no corras aunque ella no

Voz 31 24:47 muerde

Voz 30 24:50 a lo que busca

Voz 32 25:14 poco vida

Voz 0313 25:46 ya sé que es en directo esta canción pero es que aquí está Coque Malla y como lo ha venido del rock echaba no aprovechaba qué tipo coqueto extinguida trabajito querer

Voz 1915 25:59 maravilloso

Voz 0313 26:00 pues fíjate dónde te regalamos Solbes el verso el tiempo van despacio cuando duele

Voz 1061 26:05 el tiempo bares yo debo decir que cuando empecé a oír esta canción ayer estaba viendo en el disco ya con más calma y digo rollo tan Coque Malla tiene esto del último disco de repente aparece

Voz 2 26:16 no podía haber llamado para otra dama pero fíjate la letra de esta canción ha sido casualidad enlaza con algo de lo que estábamos hablando si los Estados

Voz 0313 26:24 el ánimo de de la pena de la alegría que va que viene que sube que baja tengan te hablo del quirófano de sonido del apuntar a ver Sandro Mazzola apuntar porque me parece una frase extranjera

Voz 1061 26:35 la de veces que lo va a repetir dicho otra cosa Alejandra que además tienen tiene mayor significado siendo el pianista porque lo que dice de saber estarse quieto y no tocar no es habitual en los músicos concretamente los ciclistas siempre porque se les pide mucho no está nunca quietos y es una virtud que tiene este disco maravillosa

Voz 2 26:53 te han tenido que dar en la mano como niños a veces para que hay muchas canciones donde solo estoy tocando con la mano derecha de quitado la mano izquierda y luego hemos grabado después

Voz 1 27:03 pues sí hemos hecho como mucha eh

Voz 3 27:07 sí mucho mucho esfuerzo por por aguantar eso que parece que puede ser

Voz 0509 27:11 externo lo haga si decide dónde van a intervenir pero porque has decidido que ese es el momento bueno ahora en el escenario va a ser más difícil todavía porque la gente quiere demostrar clavijas la leche el desembarco

Voz 0313 27:25 oye aparece en un momento trámite al disco aparece otro hombre

Voz 33 27:29 no no tranquilo la vida era sólo es

Voz 34 27:36 volver a volver a hacer lo que menos due e debería temer verlo eh

Voz 22 27:49 ahora ahora ahora eh

Voz 35 27:58 queda de

Voz 0313 28:14 y es realmente un momento perfecto eh es realmente lo presenta estuvo presente yo

Voz 1915 28:19 pues este es en la vida Aguilar es maravilloso pésimo músico

Voz 0313 28:23 con Cano

Voz 27 28:26 hay tiene él tiene el

Voz 1915 28:28 es componen las canciones maravillosas y tiene un al tiene un algo muy antiguo el también cantando y componiendo con él y además hay una canción suya que es que es es un escritor maravilloso que es toda la letras un juego de palabras con palabras y sus terminaciones como un eco y cuando escribí la frase de no se olvida vida ir la estábamos cantando y pensamos Joaquín sería precioso que fuera una escena de dos personas que se encuentran que hice la banda hemos al al David Aguilar que lo digo así porque es el David Aguilar si no es y me llamó y me dijo me encanta porque es como autor de una película donde hay un tipo esperando arriba de un puente y una chica esperando de Bach

Voz 27 29:08 jo del mismo puente

Voz 1915 29:11 y además estaban muy orgullosos porque le han nominado a cinco Grammys e ir grabó con nosotros antes

Voz 1061 29:18 no nos extraña nada que le vayan a dar algunos Grammys porque él en este momento perfecto canta esta parte y lo hace de un modo muy sutil que de repente dices aún así como metida de lo oído yo me he puesto a buscar y me he dado cuenta de que es parte de ese como tú decías es un poco anticuado al al componer y es que les uno de los renovadores como tú sabes de la música mejicana que están buscando a hacer con el folclore o con la música más tradicional hacer cosas modernas como tantos otros él tiene como tú dices mucho ingenio y tiene por ejemplo una cosa preciosa que me recuerdan un poquito al sabor de Kevin Johansen que es una canción que se llama desordenada canción porque la letra también está desordenada

Voz 1 29:53 de ahí que encontrar no aquí es más

Voz 1061 30:06 voces ritmos caribeños tan bonitos Il los traslada al presente y hacer cosas así de bonitas y luego dentro de ese afán juguetón que tiene David Aguilar que que que si hay que buscarlo efectivamente de pone el David Aguilar en Spotify por ejemplo hay otro ritmo puramente caribeño que es la cumbia que él la dedica en vez de a los temas tradicionales a una bicicleta

Voz 36 30:25 cada giro de la estrella Bleda cuerda a pase bien sea en la resistencia ante el flujo vial tal vez lo más progresista

Voz 1061 30:37 pueda serlo más bonito porque una letra a una cosa tan prosaica como pedalear igual que haría Kiko Veneno en España y luego lo que decía antes el pop mexicanos que está lleno de gente muy interesante y la senda de peros renovar de Renovadores de la música americana empezó con la tarde de yo creo que es la que más se atrevió porque hizo hace no muchos años un disco si os acordáis con temas de del gran Agustín Lara

Voz 37 31:00 todo Lama en el que sí era antes al cómo

Voz 38 31:11 sí

Voz 2 31:18 incursiones de ella

Voz 0313 31:19 de la Torre Pero volvamos al origen a nuestros invitados Marlango que están aquí presentando técnico olor no regalan el primer tema en directo su veneno

Voz 39 31:27 pero si Teba

Voz 40 31:36 la Junta de donde no te pueda o le situaba batea a alguien que te puede decente

Voz 39 31:44 eh

Voz 40 31:49 el Teva gusta guarida donde no te puedo de yo herida Ino hallar ya más mortal

Voz 41 32:02 eh eh no que de ahí

Voz 40 32:08 la fue Tebas

Voz 42 32:11 ah que yo me muero

Voz 39 32:19 a mí

Voz 40 32:26 le despegó de cogerlo ya no le a ningún reproche sólo vamos Kahlo Lores ya no van abro a en como tus pasos llega

Voz 41 32:46 eh ven en no que de ahí de edad fuentes Teo dada bien John pero sí

Voz 42 33:01 yo no puedo yo no eh

Voz 40 33:27 era de Deba

Voz 41 33:29 eh de orden no que te di e edad fue de edad bien y John no puedo

Voz 42 33:43 un me quiero así como yo me muevo él sí

Voz 2 34:00 regresamos en cuatro minutos

Voz 0313 39:38 aquí seguimos en La Ventana hoy estamos presentando el nuevo disco de Marlango técnico Laure con Alejandro Pelayo Col el del ICOM Vicent Huma que ha salido antes fugazmente a la conversación yo querré contar eso un poquito más la historia porque sé que incluso quería que salía en la portada de la portada va por no está pero por favor el trabajo que ha hecho Vicen humano

Voz 2 39:57 bueno él es nuestro amigo el músico productor guitarrista de marzo

Voz 0509 40:02 Tango de de años hasta que vino Miguel Bosé le pagó el doble

Voz 2 40:05 tal con él todos los días todo lo que están

Voz 51 40:11 en la misma rivalidad que tenía

Voz 0313 40:13 Jagger y Stewart a raya Montero no

Voz 0509 40:19 Nos sentíamos del tema completamente no fue un robo de músico cuando les rogó a Ron Wood de los Faces claro no no esto fue no fue un robo esto fue nosotros no podíamos pagar vamos faltaban como dos ceros para empatar entonces las claro

Voz 2 40:33 pues él ya con niños se fue oye Francino pero ya que pones es la canción de Gracias por venir si déjame que señale lo que tiene técnico lord de incitación al baile porque está por todas partes gracias

Voz 7 40:46 no venir quiero borrar me voy a bailar en El beso robado os vi bailar Cosby mirar vi cómo ardía tan cerca tu cuerpo cerca de ti en poco a poco Baila baila caminar no es suficiente que es un verso maravilloso

Voz 2 41:03 hay una canción se llama baila si la mirando costes gana pero bueno ya no quede como el disco el momento Leonor Oscar esto es una invitación al baile en toda regla

Voz 1915 41:14 Luis Montoro yo yo para mí sí claro pero es lo que hablábamos que que para mí bailar es así usada

Voz 27 41:21 no no hace falta hacer reggaeton y también

Voz 1915 41:26 puedes bailar de otras manera si si está bien todo no tengo nada en contra el reo pero pero es lo que hablábamos de estar bien de otra manera no estar alegre Alegría tipo B

Voz 2 41:36 tipo tipo normal Alejandro recupera la historia es decir por favor muy bueno Vicent Huma es nuestro amigo nuestro Ferrol la de Miguel Bosé ya estaba digamos necesitamos a alguien que reforzara eh

Voz 3 41:52 eso que para nosotros es estar en casa no que son estas canciones y esa manera de entender la música y en los conoce nos puesto todo a trabajar por separado casi no nos hemos visto en la grabación lo cual ha sido muy de agradecer porque después de hacer ciento cuarenta conciertos piano y voz podríamos caer en el riesgo de los lugares comunes con las nuevas canciones y eso lo ha evitado y luego los arreglos del disco la la manera de hacernos sentir importantes y sin tocar lo que hablábamos antes del silencio vamos a vamos a esta tarde vamos a trabajar los silencios en esta canción sea todo ese trabajo y ese crédito del trabajo

Voz 1915 42:28 de los rítmico también que sin bajo y guitarra es es muy difícil encontrar una batería y que encaje ahí sin no sabe lo que ha hecho Uma con con los ritmos también es increíble

Voz 2 42:43 bueno pues no está en la portada no pasa nada pero en este disco sobretodo en este llamándose técnico Lawrie teniendo el fin de esos efluvios cinematográfico es tan tan potentes la gente salga no una peli ocurre algo que sale en los créditos bueno aquí estamos en la radio vamos a hacerlo sonar

Voz 20 42:59 estos son los créditos el color

Voz 22 43:08 Fuentes de esa entidad y me puedo ir a enreda árabe sobre tela no puedo más no quiero

Voz 52 43:24 andando lo haces Miguel Martorell Manuel Pena a Morgan gritos y Ana de las Heras Adán y Mejías a Gonzalo Serrano y a Marta Mulero Toni Molina Gonzalo Maestre Javi Peña Borja Barrufet el línea cava Carlas camping

Voz 27 43:44 dice Ian Pablo Pulido Luca Petric Fair porque Andrés lid huy Martí versa David Rincón

Voz 1 43:55 el Bagués y Álex Moreno Coque Malla Pita

Voz 20 44:00 dar Jesus Cornejo garras Montserrat Fernando Delgado bizarra

Voz 12 44:05 gracias muy especiales a todas las personas que vienen a los conciertos que escuchan nuestros canta

Voz 1 44:11 sobre todo gracias por todo lo que nos ha regalado en estos años free jazz seguido adelante

Voz 22 44:21 sí

Voz 1 44:24 David Harrington

Voz 0313 44:26 es una gran familia quedó ni racional además se porque tenemos gente de todas partes del no Marlango la ONU no poco si no escucharlo pero yo quiero también Leonor

Voz 7 44:36 a parte de los créditos hay otra cosa que a mí me gustaría que explicara por qué ha elegido que son los dos versos y a los dos poetas que ha elegido para poner también en sus créditos con unos de Jaime Gil de Biedma la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde otros de José Hierro después de todo todo ha sido nada a pesar de que un día lo fue todo

Voz 1915 44:57 porque esos eh

Voz 3 45:00 no conoce mucha más tampoco

Voz 0509 45:03 tirarse al raro porque tiene un poco el rollo después de Ángel González en el disco anterior ahora recurrido a los tiene tres libros de poesía en casa incluso pregunto por votos repetir Ángel no podía poner otro hombre coge estos

Voz 2 45:19 bueno pero estos acoge Hierro tienen otros poemas muy distintos yo quiero preguntar porqué estos versos porque son dos versos gracias Benjamin y productos no porque porque ayudaron mucho

Voz 1915 45:34 a escribir también la premisa de que fueran una película Oz o diez películas como letrista a mí me ayudó mucho porque me da mucha libertad me daba mucha libertad para escribir desde otros lugares pero pero sí que había habido algo en muchas letras muchas que no han quedado pero en algunas que han quedado de de ese poema de José Hierro de después de todo todo Granada y un y un poco también de esa cosa de Gil de Biedma de de que ya somos mayores y eso te da un humor también una distancia que está muy bien que dices bueno al final al final uno uno se da cuenta que la vida iba en serio tarde pero tampoco está mal no es es de ahí viene un poco la canción de poco a poco que es bueno sí hay heridas y sí sí sí es si va en serio

Voz 20 46:26 pero es bonito también está bien normal

Voz 2 46:29 qué bonito granito normal oye déjame recordar a los oyentes de La Ventana a los que están en Madrid escuchando la radio que a partir de las siete y media en el Corte Inglés de de Callao estaréis firmando discos cantando además ya actuando esto de las firmas de discos es es chulo y fatiga es siempre un baño de masas una cosa que uno tiene que ir ahí abriendo con el machete Carolina pagan estar firmando discos suyos hemos hemos adecuado

Voz 1061 46:55 perdón no estoy acordando de que corría porque semanas que ponía el el cómo era el rector del rector de la Universidad Rey Juan Carlos dará afirmando más

Voz 2 47:04 a tarde bueno yo esta Marlango no está el rector y que quepa es Alejandro que hemos tenido todo tipo de experiencias porque

Voz 3 47:11 hemos hecho firmas de discos en en el antiguo Madrid Rock aquí en la Gran Vía y estuvo casi tres horas firmando tenemos otro lado discos en en el en una tienda en Tokio y también hubo una como la suya que además se quedan todos

Voz 1915 47:26 y aplauden después de la firma de dijo sí

Voz 3 47:28 estuvimos dos horas firmando y estaban todos ahí quedaban ahí

Voz 2 47:31 la el aplauso pero muy bien al juego aquí después de bonito hemos ido a firmar discos al Corte Inglés

Voz 3 47:38 pues en Barcelona en la Diagonal El Corte Inglés que está hacerse oír Camps luego vinieron dos señoras despistadas que estaban por la planta

Voz 2 47:47 yo creo que comprando otra cosa sí sí sí hay volvimos a la Tierra rapidamente igual había manifestaciones sería o no fue hace años no todo el curso dista siete años inglés cierto que estáis preparando un disco japoneses entonces ostras que es bueno hay cantantes españoles que la adicción que tiene

Voz 1061 48:08 podrían fácilmente parece que cantan en japonés

Voz 2 48:11 pero nos vamos vamos vamos vamos al vamos a aquí somos todos del Team Amaya ahora ahora está buscando

Voz 22 48:20 no tengo duda

Voz 30 48:26 hasta Elena

Voz 22 48:38 de nuevo

Voz 30 49:00 sí sí

Voz 54 49:09 sí

Voz 30 49:14 nunca te despedida que a ella fuerte yo veo

Voz 0313 49:34 oye Leonor y Alejandro los dos bueno que disfrutéis mucho de la de las firmas de discos en el Corte Inglés de gente por favor insiste a ese escuchando la radio no no que hay que dar más gente vamos a hacer una cosa es cuando parece un disco como cuando se estrena una película por cierto la la tuya cuando se estrena

Voz 1915 49:53 en enero creo es es una actividad muy para televisión española que se llama asesinato en la universidad

Voz 2 49:59 no hay másteres es sólo eso lo primero

Voz 1915 50:03 exhibición a engrosa

Voz 0313 50:05 has cuidado cuidado cuando sale un discos dos una peli se publica un libro

Voz 2 50:11 o sea hay que hacer frente a la crítica no que su me imagino que lo espera

Voz 0313 50:15 dice impedirle nosotros hemos hecho un un anticipo vemos deja a escuchar el disco alguna gente no hombre hoy que sale Laura Piñero hablar con ellos y con ellas ahí va a ver

Voz 1 50:29 Germán con Pino el que fuera líder de Golpes Bajos recordaba en una entrevista lo mucho que le había ayudado a la hora de componer un ejercicio propuesto por un profesor en el colegio

Voz 30 50:42 tenían que escribir

Voz 1 50:43 sobre un papel aquello que una musicales les sugería la idea a dónde le llevará este poco a poco de Marlango a la escritora Elvira Lindo

Voz 34 50:51 me lleva musical al género del musical americano me imagino a la chica a la protagonista irónica victoriosa al final de una difícil batalla romántica el yo creo que la canción ya se la está cantando a sí misma

Voz 55 51:11 buscando una especie de el Smile de Chaplin es un resurgir después de de una gran pena yo veo a Leonor vestida de mucha chiquillo al final de la película

Voz 0313 51:24 en ambiente

Voz 55 51:26 el escenario puede ser el retiro pero que hace

Voz 34 51:30 los escribir la Fele con esta canción siquiera sin Leonor incluso en la puedo escribirlo

Voz 1 51:35 vi al director de cine Mariano Barroso este beso robado

Voz 21 51:39 la le rusa recuerdo

Voz 1484 51:44 la película clon besos robados destrozó desea mes sauditas la sitúa también en París la canción está llena de Onyia de juego hoy de un centro de humor que tiene muy sutil que tiene Leonor pero interpretando un papel porque ya no es así ella no es una ardua uno Vallés bien que no es Leonor sino alguien que interpreta Leonor pues se está fijándose en esta en este amor arrebatado el beso arrebatado no mira con mucha envidia de penumbra sin ser vista porque probablemente ella ese personaje que interpreta Leonor está enamorada de este hombre que a otra mujer

Voz 1 52:25 una película también muy concreta es lo que dibuja la pintora Paula Bonet con lo que no te digo

Voz 56 52:36 ha pensado en una relación que va construyéndose a base de silencios ahí donde parece que ella ha algo más más allá de esos silencios ir más allá de las palabras por lo tanto pienso en un lugar muy íntimo pero que está llena de ruido y eso me lleva directamente a pensar en La mujer de al lado de François Truffaut que nos cuenta esta historia de ella es dramática llena de pausas a decir

Voz 1 53:01 es sobre ese papel vacío sólo escribimos una frase un sentimiento una sensación les sucede a Juan Diego Botto con un momento perfecto

Voz 33 53:10 también otra de la vida era sólo eso

Voz 34 53:15 para mí me recuerdo me aproxima volver a la sabiduría del paso del tiempo no siempre vamos a encontrar siempre va a volver arriba retornar el desamor la angustia el amor que los dolores pero uno nunca los va a encajar igual después de haber vivido Illes suele haber recibido varios golpes varias caídas lo que nos hace falta las cosas es otro lugar

Voz 22 53:36 de aquí

Voz 1 53:41 o a Ray Loriga con los desertores de vez en cuando

Voz 1915 53:48 no viajamos hasta un sitio concreto al mar por ejemplo dice el cocinero Pepe Solla con baila

Voz 25 53:54 jugado ya no que debe desconoce bajo los que Floro

Voz 1061 53:59 todo empieza ocurrido como percusión

Voz 0509 54:02 como si fuese la profundidad del mar

Voz 2 54:05 y de pronto cuando Leonor empieza a cantar

Voz 34 54:07 las olas porque lo cuando de pronto canta parece como que quiere salir de esa profundidad como hace

Voz 0509 54:13 la ola de de la energía que el fondo del Madrid de pronto sale erguida presumida como enseñando

Voz 1 54:20 te mostrándose como pavor llegándose un poquito no se nos ocurre lo que diría uno de los presentes en la escena como cuenta el músico Carles Porta después de escuchar gracias

Voz 7 54:34 voy a salir esta noche a destrozar mi traje espero ver las calles ardiendo como en una buena película Sólo quiero quiero seguir contigo y que no mires atrás seguro que solucionaremos algo de lo que nos pasa

Voz 1 54:52 son los superpoderes que tienen a veces las canciones para hacernos alzar el vuelo

Voz 30 55:04 la casa

Voz 0313 55:07 pues esta ha sido la primera o una de las primeras críticas del nuevo disco de Marlango de técnico olor que hoy al negro David Leonor jurista representantes La Ventana ha sido de sus grandes amigos de beber

Voz 1915 55:19 hola a todos los que habéis hecho comentarios tan bonitos ya lo he apuntado todos Elvira Lindo todos vamos a hacer videoclips con ellos todo a vosotros ya al equipo por por haber hecho esto tan precioso gracias

Voz 2 55:32 la siempre amigos

Voz 40 55:39 gana vida ca va a que corras todo cambia tan libro abierto aunque ya no quede de

Voz 57 55:47 eh

Voz 50 55:50 no

Voz 40 55:53 herida muy verde lo que busca lo que tres de entonces suave el ves la cara

Voz 1915 55:59 ya ayer

Voz 40 56:12 poco la pena seda a apto Tebas olvida miente el tiempo miente va despacio cuando de frente y una colección herida

Voz 50 56:39 el eh

Voz 40 56:43 bailan vida baila Molina eh no

Voz 50 56:49 eh

Voz 40 57:01 las penas pese a todo

Voz 42 57:26 ahora tras la eh eh

Voz 34 59:01 la orientación la desorientación