La Ventana (28/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

el secretario general del PP habla de honestidad y trayectoria intachable del líder del partido después de que el Supremo haya decidido este mediodía recordemos no investigarle por su máster

Voz 1434 00:18 el Tribunal no aprecia indicios de delito aunque no descarta que hubiera trato de favor Teodoro García acaba de hablar en Alicante

Voz 3 00:24 ahora pues el Tribunal Supremo ratifica lo que toda España pensaba que el señor casado es una persona honesta

Voz 4 00:30 para un profesional como

Voz 3 00:33 la copa de un pino y una persona que está entregada a solucionar los graves problemas que tiene España

Voz 1434 00:38 Podemos pide al presidente del Gobierno que cumpla con su palabra después de las explicaciones ofrecidas por el ministro Pedro Duque sobre la sociedad creada para gestionar sus dos viviendas esto ha dicho esta tarde ello nueve Larra en Haro

Voz 0268 00:48 minuto convincentes me parece que quién lo dijo con mayor claridad fue precisamente Pedro Sánchez que dijo que si una persona de su ejecutiva en aquel momento ahora imagino un miembro del Gobierno utilizaba una sociedad pantalla para pagar menos impuestos esa persona al día siguiente iba a estar fuera la de su ejecutivo o de su gobierno así que creo que lo que tiene que hacer el presidente es cumplir con su palabra porque el Gobierno salido de la moción de censura no se puede permitir tener absolutamente ninguna sombra de duda en su compromiso con la regeneración democrática

Voz 0089 01:18 la Asociación de Antiguos diputados y senadores ha presentado en el Congreso un documento muy crítico con el Gobierno catalán en el que pide recuperar el diálogo entre las fuerzas constitucionalistas otro cuenta Adrián Prado

Voz 0019 01:28 son cerca de un millar de ex parlamentarios de varias fuerzas políticas que denuncian la persecución la humillación y la mar

Voz 0313 01:33 qué nación cívica y social que están sufriendo los demócratas

Voz 0019 01:36 catalanes por eso piden a las fuerzas constitucionalistas que defiendan el ordenamiento jurídico además instan a las instituciones públicas hay que activen los mecanismos necesarios para defenderse ordenamiento y la normalización de la vida democrática en Catalunya de esta manera creen que se podrán eliminar

Voz 0089 01:52 las practicas discriminatorias de la Generalitat

Voz 0019 01:54 establecer la cordura política la concordia y el desarrollo económico y social no solo en Catalunya sino en toda España su objetivo es llevar este documento el Parlamento Europeo y frenar así dicen la perversión de los mensajes difundidos fuera de España por los independentista

Voz 0089 02:08 estas vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 5 02:11 estar muy buenas a las nueve de la noche empieza la jornada siete de Liga Santander con el Rayo Espanyol mañana se juega al derbi entre

Voz 6 02:16 el Real Madrid Atlético de Madrid también a las nueve oyen

Voz 5 02:18 deja la misma jornada Liga Un dos tres con el Albacete Zaragoza en baloncesto a cuartos de final del Mundial femenino España y Canadá juegan a las nueve en semifinales ya espera Australia por eso lo del cuadro y por último en la Ryder Cup de golf Europa gana cinco tres América tras la primera jornada

el grupo PRISA editor de la Cadena SER ha obtenido la calificación crediticia de las agencias Fitch y Standard and Poor's estas agencias han tenido en cuenta para la calificación la posición de la compañía en el negocio educativo y de los medios de comunicación y la reducción de su endeudamiento

Voz 0313 03:10 bueno Roberto parecía que no iba a llegar nunca pero estamos así por los viernes hasta ahora a que nos toca altura moción provenga la agenda

Voz 0564 03:46 hoy en Barcelona y con series

Voz 8 03:57 y no con una serie cualquiera

Voz 13 04:40 yo creo que me había conseguido una cosa que es muy complicada que es crear un un personaje que es referente de la cultura pop televisiva de la cultura popular en general osea admitía conoce quiénes Walter White de Heidelberg lo conocen cosas conocen lo que invade entonces llegar a hacer una serie a público tan transversal y tener el apoyo de casi toda crítica a todo el público me parece que es es loable es decir es es muy es muy complicado llegar este a este nivel

Voz 0313 05:10 está pensando Islandia país invitado sea va haciendo memoria de alguna serie las hay las hay las hay en las Islas hay alguno atrapados por ejemplo hay es verdad es verdad

Voz 12 05:19 este proyecto en estrenos de serie percibe entre ellas la italiana la amiga estupenda una adaptación de la novela de Helena Ferrando

Voz 14 05:28 sí que es un y con Griñán anticrisis firmar

Voz 15 05:33 y que han hecho hizo allí sin Villa cansado

Voz 14 05:38 animas Book tutiplén la anunciado

Voz 16 05:41 has dicho la amiga estupenda no si pararé tu Martínez esta su favorita entre la decena de series que se estrena en y tiene sus motivos

Voz 17 05:47 en las series más importantes de de Venecia publica su hubo aplaudiendo al final durante diez minutos Leclerc y la serie Un poco trata de las disponía de dos niñas quieren un Nápoles absolutamente corrupto oí

Voz 13 06:02 absolutamente pobre y tienen que sobrevivir viendo el desastre de las familias en alrededor de su vecindario hoy son cómodos pequeñas héroes en medio del caos absoluto porque era en esa época la pobreza

Voz 0313 06:14 las recomendaciones música maestro

Voz 18 06:19 yo parto sin llanto quien escrita en la frente ahora brillante ni un pelo caer Parla plenos padres su era hable una huelo que haya hecho fortuna como casas en el campo que quienes

Voz 0313 06:47 canta Ginés es el cantautor Enrico antes buscó

Voz 0564 06:49 de los invitados de Cosmopoética el festival de poesía de Córdoba ha empezado hoy lo protagonizan poetas músicos exposiciones y actividades también para para niños porque músicos bueno al director literario del festival Antonio agredan a unos dijo que el Nobel literaria Bob Dylan facilitó mucho la tarea de explicar el porqué las canciones pueden ser poesía el festival cumple quince años los años dan experiencia y Cosmopoética en este tiempo y según agreda no aprendido cosas muy serias

Voz 13 07:13 ha aprendido a no perder el entusiasmo son muchas direcciones mucho autores mucha visión es mucho cambio de Gobierno de enfoque cultural Mi como poética siempre siempre se ha sabido adaptar a las circunstancias mi con un mínimo de calidad entonces yo creo que eso como poética aprendió a sobrevivir

Voz 0313 07:38 que no es poco y cuál es el país invitado este año

Voz 0564 07:40 Italia y el festival está dedicado a las pasiones Antonio Griñán a Nos ha justificado los motivos de la pasión

Voz 13 07:46 Córdoba esencialmente una ciudad apasionada arrebatadora muy sentida no que decimos aquí entonces creemos que la pasión de esa manera

Voz 19 07:55 el Isla la existencia de la foto

Voz 13 07:58 más muy intensa parte en la poesía entonces queríamos por una parte rendir un homenaje a esta ciudad a Córdoba queríamos dejar claro que muchas veces la poesía y el verso son producto

Voz 20 08:11 la pasión samba

Voz 21 08:16 de

Voz 1826 08:27 lo que sí que hemos Roberto cubren pues yo creo que ahora tocaría ir a Bilbao no que es donde se celebra acoge esa ciudad el festival ese festival de literatura

Voz 0564 08:36 debo humor sí nueve ediciones lleva reivindicando el humor en las artes como expresión de libertad de igualdad e inteligencia hay charlas exposiciones y monólogos en esta edición Soledad Puertolas dará su visión sobre el humor en la literatura Álex de la Iglesia y Carlos Areces conversará mañana sobre el humor en el cine de terror y también mañana pero a las siete de la tarde los filósofos Fernando Savater y Javier Gomá abordarán la relación entre el pensamiento y el humor hemos hablado con Javier Gomá que asegura que es una relación que viene de lejos

Voz 9 09:02 el primer filósofo de la historia de las historias tal e Irak estará todo dato observando el cielo porque el el filósofo también era sobre todo astrónomos mirar tanto al filo que se cayó uno entonces fíjate como ya el primer filósofo es objeto de risa que mala fama tienen

Voz 0313 09:25 la filosofía no de ser una disciplina seguiría estirada aplasta Bloomberg

Voz 0564 09:30 en monólogos no goma nos contó que el pensamiento a lo largo de la historia tenido muchos elementos comunes con la ironía el sarcasmo y la sátira algo mal hemos preguntado si vivimos mejores momentos para la filosofía o para el humor

Voz 9 09:41 para darlas hacía a mi juicio es el mejor momento uno de los mejores momentos de la historia porque estamos en el fin de un paradigma pero estamos en la está como latente la erección de un de un nuevo paradigma de la filosofía tendrá algo muy importante que decir ahora vive una época queda de renunciar a proponer un ideal pero no de manera eterna sino

Voz 13 10:00 de manera provisional porque era grandes

Voz 9 10:02 o uno nuevo pero he aquí este insisto hoy día no seremos propone un ideal sin que se dé soporte del humor el humor es lo que nos ayuda a distinguir el fanatismo del entusiasmo

Voz 1826 10:15 por cierto ahora aquí estamos hablando de esa cosa tan sería que es el humor que no se nos olvide que mañana estará en el Festival Javier del Pino y todo el equipo que son dos días hablando de amigos en el festival el domingo Luz Sánchez Mellado entrevista Javier

Voz 0313 10:28 cansado de pareja para no perdérselo vais saltarán chispas seguras u otra cosa ya veremos

Voz 22 10:33 beneficiadas

Voz 23 10:39 sí sí

Voz 0313 10:52 estamos abonados a Silvia Pérez Cruz porque tiene una voz dejas que se reconocen desde el segundo uno la escuchábamos la semana pasada por

Voz 0564 10:59 tierra Ravasi ahora la hacemos por grito pelado el espectáculo que puede verse hasta hoy será la última vez en los escenarios españoles en teatros del Canal en Madrid será la última función de esta historia sobre la maternidad en la que Silvia acompaña la bailaora Rocío Molina que baila con lo hace siempre dándolo todo en el escenario pero esta vez embarazada ya de veintiocho semanas de su primera hija Rocío baila Silvia canta pero no suben solas al escenario lo hace también Lola la madre de la

Voz 25 11:22 hay Laura como un regalo que no estamos haciendo una por comunidades de reencuentro vive entre la relación entre madre hija yo hijos siempre está compleja y títeres afloja ahí lo bonito es como habernos redescubierto hacia tiempo que no nos conocíamos os dejamos de conocer no hemos resuelto todas nuestras nuestras cosas

Voz 20 11:46 era bailando muy tímido hablar que

Voz 25 11:50 en el pongo ella bailar no quiso que tampoco no ha podido hacer no es muy especial muy potente no muy muy emotivo

Voz 8 12:00 bien

Voz 18 12:09 con esta otra qué te de mí

Voz 0313 12:38 seguimos obra con teatro el Cervantes de Málaga acoge mañana y el domingo la obra cronología de las bestias

Voz 0564 12:44 es una historia de una familia destrozada por la desaparición de un hijo hace más de una década un buen día el regreso del hijo perdido les pondrá todos en la cuerda floja y les obligará a enfrentarse a las mentiras ya los secretos en el reparto están Carmen Machi Pilar Castro el director es el argentino Lautaro Perotti nos ha hablado de la dificultad de esquivar el dolor como pretenden hacer todos los personajes de la obra

Voz 26 13:03 pero bueno naturalmente a que todos hacemos queremos evitar el apaciguar lo de achicar lo que naturalmente hacemos que obviamente está cuando liarse pero para eso luego Cardo de cloro que me hecho y no siempre fácil hay mil tipos de mentir sobre todo de razones por las cuales creo que en este caso muchas de las mentiras tienen que ver con no asumir quiénes son con no asumir que que es lo que han hecho no hacerse responsable de las cosas obstáculo en su vida

Voz 0313 13:36 teatro baile literatura series y ahora fotografía

Voz 27 13:44 de Messi voy

Voz 0313 14:01 el Museo del Prado propuso hace ya un par de años a una docena de de fotógrafos contemporáneos que retrataron e interpretaran el museo y el resultado

Voz 0564 14:09 se puede verse ahora en la exposición Doce fotógrafos en el Museo del Prado que recoge veinticuatro imágenes puede visitarse hasta mediados de enero entre los fotógrafos están Chema Madoz Alberto García Alix o Isabel Muñoz algunos decidieron poner su foco en las obras otras en el museo o en las reacciones de los que miran Francisco Calvo Serraller es el comisario de la muestra Yael le hemos preguntado cómo se relacionan la fotografía y el arte

Voz 28 14:30 a la perfección el el problema del arte como mira cómo lo materializó hay muchas risas que habrá pues no hacer una obra efímera porque ha sido una performance y ese es un momento que estar actuando frente latino punto entonces pues pues desde el recuerdo de una foto noble pero eso ya desaparecido es decir que el arte no es nunca es el el medio no es la mente la artista

Voz 1826 15:21 Gemma alguna lectura recomendada porque el fin de semana también es un buen momento muy buen momento para leer no

Voz 0564 15:26 sí entre libros está muy bien y esta semana le hemos pedido al librero Chema ni es de la librería La anónima de un referente cultural de la ciudad desde los años ochenta que nos recomiende pues eso Julio

Voz 25 15:35 no ya recomendó un libro que se titula pequeño país el autor es fallido es un es una teoría crudo antes su madre su padre francés sibaritas lo hace poco en España la editorial Salamandra es lo que hace es volver al swing funk ya en cuando tenía alrededor de diez años en los principios de los años noventa cuando no significa la guerra de de Ruanda el genocidio

Voz 1826 16:06 ya habíamos oído hablar de él así que anotamos de nuevo pequeño país de Gail fallé editado en Salamandra llega el plan para niños

Voz 8 16:13 sí sí

Voz 27 16:16 eh qué diría yo vea hacia le ha unas homogéneo e yo espero

Voz 29 16:35 yo sigo o no ha acabado

Voz 0313 16:47 hoy se celebra la noche Europea de los investigadores una cita anual que quiere acercar la ciencia a todo el mundo IS todo el mundo incluye también a los

Voz 0564 16:54 pero si hay actividades en muchas ciudades de España en Zaragoza lo celebran a lo grande de todas las actividades nos hemos quedado con una un taller de fósiles para niños de entre cinco y doce años en el Caixaforum en el que pueden participar hasta las nueve de esta noche hemos hablado con Sergio Raspall geólogo irresponsable del taller sobre la dificultad o no de hacer cercana a la ciencia a los niños

Voz 13 17:14 hay ciencia que ya de por sí es muy atractiva el tema de los fósiles es algo que a los chavales les atrae muchísimo no lo logras que te voy a contar a lo mejor otras partes de una ciencia que un caso más abstractas es más difícil pero yo creo que la gente ahora se está está dando un poco en la vuelta no para intentar enseñar a la gente puede mostrar que la ciencia no es de gente en una oratorio con los pelos revueltos es una bata ahí haciendo sus mezclas gente un poco extraña no

Voz 30 17:46 cuando cascando entiendes Juanma ahora zaherir con bar donde encuentras dónde entiendan donde ser ser pasan

Voz 0313 17:57 sí vamos errando ya nuestra agenda de cultura y ocio como cada viernes con con algunos conciertos este fin de semana el primero de Antonio Orozco

Voz 12 18:07 sí estará hoy y mañana en Reus y el domingo en castellano los Punset es tocan esta noche en la sala La Riviera de Madrid

Voz 0313 18:33 los pum sietes Segi algo más

Voz 0564 18:36 si el Sun Festival que se celebra mañana en Las Palmas en cartel roza inicial Sidoni novedades Carmina con los que acabamos hoy

Voz 21 18:52 lo hará buenas tardes

Voz 31 19:23 entonces

Voz 21 19:38 qué precio frito y el euro ida

Voz 0313 19:54 las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 21:08 en La Ventana de Madrid Javier Casal Pepi qué tal muy buenas tardes cómo estás buena bienestar

Voz 34 21:18 pues aquí muy contenta muy bien de momento estoy muy bien

Voz 0867 21:21 muchas emociones no ya todo un poquito más calmado que esta mañana

Voz 34 21:24 sí sí de muchos amargura de mucho mucho nervios pero ya muy contenta

Voz 0867 21:30 bueno la historia de Pepi la conocen bien los oyentes de la Cadena Ser en Madrid Pepi tiene sesenta y cinco años tiene dos hijos a su cargo el suyo se se ha convertido en el caso quizá más mediático no pero no el único el de personas que tienen que quiero dejar su casa tú en Lavapiés porque os echan porque porque han comprado vuestras viviendas para hacer apartamentos turísticos esta mañana lo tenías todo preparado para salir

Voz 34 21:53 pues casi casi todo me quedaban unas cuantas cosas pero casi que pasa que que lo tenía casi recogida pero siempre te queda esa cosa de de que hasta última hora no sabe las cosas y se ha producido pues pues una alegría muy grande

Voz 0867 22:10 como como las sentido como las vivido Booth

Voz 34 22:13 que como la comida de todas maneras esta mañana cuando estaba esto acordonado por la Policía puede temblorosa con muchos nervios muy mal con muy mal cuerpo porque esto te impone mucho es una cosa que lo que hay que vivirla eh hay que vivirla para saber lo que se siente se siente miedo se siente confusión mucho muy mal te ponen muy mal porque te pasan por la cabeza muchas cosas en un minuto pero he tenido mucha ropa a miento de todo mundo de los medio de la bloques de lucha de la de las viviendas Emma modelos alquileres muy bueno con ellos lo he pasado muy bien porque ellos me han arropado en todo en todo han estado aquí todo el mundo todo el mundo animando no muy bien pero que les esenciales pero luego al final al final pues ha sido una victoria muy grande

Voz 0867 23:11 qué les dirías a toda la gente que ha estado ahí no que que se ha pasado toda la noche

Voz 34 23:16 sí sí sí sí sí sí toda la noche no tengo palabras agradecerlo pero es una cosa que a mí no se me olvida en la vida esto se quedará en el recuerdo de mi corazón para toda la vida me acordaré toda mi vida de lo que hemos estado pasando esta noche y además y como ya te digo el cariño de todo de de la gente de la cercanía vamos que son muy buenos en una palabra muy bien muy bueno muy buena gente que todavía queda buena gente en en el mundo

Voz 0867 23:46 afortunadamente de momento te quedas ahí hasta que encuentren una solución verdad sí sí sí de momento

Voz 34 23:51 yo sí hay una fecha

Voz 0867 23:53 no no han dado fecha lo que tienes garantizado seguro es que de momento tu casa seguirá siendo tu casa o sea que más ha desembarcado todo a colocarlo todo de nuevo en su sitio

Voz 34 24:02 sí sí cuando ya está en un poquito más tranquila pues tendremos que volver a meter todo lo que sea sacado bueno estaré en mi casa de ha sido durante veinte años

Voz 0867 24:14 pero no te retires que está contigo hay Elena Jiménez Elena ha estado todo el día siguiendo el caso de Pepi el momento en el que se ha detenido ese desahucio Elena ha sido muy a largo pero de momento se logra no que PP y su familia duerman esta noche en su casa y que su casa siga siendo su casa

Voz 1434 24:33 es sumamente hola qué tal muy buenas la verdad ha sido un día largo pero vamos empezó ya en realidad ayer bueno y empezó mucho antes porque esta es la tercera vez que Pepe ha tenido que pasar por esos nervios esa angustia de verse con una situación de un desahucio ahí tan cerca empezaba noche estos días por el barrio empezaba a ver muchos carteles avisando de que es pedía a los vecinos que viniesen a pasar la noche número once a campar aquí Ia intentar parar ese desahucio que estaba previsto para las nueve y media de la mañana ayer por la noche empezó a venir un montón de gente aquí empezaron a poner sus tiendas de campaña algún bar dio comida para que la gente pudiera cenar por la noche y ahí aguantaron durante la noche muchos vecinos mucho

Voz 0089 25:16 dos vecinas y muchos activistas de la plata

Voz 1434 25:18 arma de Afectados por la Hipoteca esta mañana muy temprano la policía llegaba el desahucio para las nueve y media estaba previsto bueno pues pasadas las seis de la mañana la policía acordonada esta calle que es una calle muy conocida aquí en Lavapiés y seguramente que para muchos de los oyentes porque es una calle muy de bares se le conoce como el paseo marítimo

Voz 0564 25:36 Vettel así popularmente acordonar

Voz 1434 25:39 Vanessa zona ahí ya hay bueno dejaban pasaron anónimamente a la prensa pero ya no dejaban pasar a nadie con lo cual se generaban dos puntos dónde estaban esas personas apoyando a a Pepi que eran delante de su portal detrás del cordón policial ahí se pasó una buena parte de la mañana hasta que bueno pues alguna orden debido llegar que dijo que la policía pues podían marcharse se marcharon de aquí a partir de ahí bueno pues fue la espera esa espera larga de que llegará a las nueve y media que era cuando iba a venir la comisión judicial bajó la abogada que era vamos a conocer Alejandra Jacinto de la abogada de de PP estuvieron hablando con la comisión judicial les pidieron que tenía que bajar Pepi Pepi estaba muy nerviosa nadie ha salido de aquí de casa porque obviamente pueblo estaba pasando muy mal bajó y ahí yo creo que fue la esperan más larga los minutos más largos creo que fue algo más de media hora hasta que por fin Pepi bueno pues sale hoy delante de la puerta de la que sigue siendo su casa del portal número once de cosa pues anunció a todo el mundo a la gente que le había estado dando ya los medios de comunicación que su desahucio se paraba que la juez ha escuchado de Naciones Unidas que no hay fecha que las administraciones tienen que buscarle una casa a Pepi y mientras tanto pues vivir en su en su número once de argumentos en el cuarto piso donde lleva más de veinte años viviendo

Voz 0867 26:56 Alejandra Jacinto a la que citabas es abogada de de Pepi es la abogada también de la paz y he estado muchas veces en este programa Alejandra cómo estás buenas tardes hola qué tal buenas tardes bueno el desahucio sea paralizado se busca una solución yo entiendo que todos estamos satisfechos pero que estamos ante el mal menor no porque tarde o temprano va a tener que dejar la que ha sido su casa

Voz 21 27:17 ella

Voz 35 27:18 sí ese es uno de los problemas no que en esta yo

Voz 12 27:22 lo que está bien es correcto poner el el

Voz 35 27:24 el foco en la obligación de las administraciones públicas a la hora de garantizar y promover una otorgar una una vivienda a pública en este caso que es lo que deberían adjudicarle a Pepe y a sus dos hijas pero no obstante bueno que se siga permitiendo que que fondos buitre pues a ramplón absolutamente con todo compren edificios históricos no oí sin con total impunidad pueden expulsar a las vecinas pues no deja también de de dar cierta rabia es como cuando las entidades financieras se queda en los inmuebles

Voz 0867 27:57 sí no no pagan no pagan ningún tipo de factura por esa situación claro Alejandra es que hablamos de Pepi Pepi ha ocupado portadas en la prensa pero pero no podemos olvidar a las otras Pepis no las otras personas que han tenido que dejar ya previamente o que pueden tener que dejar sus viviendas en los próximos días por el mismo motivo éste que citamos no la turística acción salvaje que está acabando con la vida del barrio pero que sobre todo está acabado está acabando con la vida familiar de cientos de personas

Voz 35 28:26 claro efectivamente en España actualmente tenemos el dato de más de ciento sesenta y ocho desahucios al día creciera en más de ciento sesenta y ocho ocho Pepis todos los días en una situación bueno pues de de total desamparo y que bueno pues un gracias a a organizaciones sociales como la plataforma que los sindicatos inquilinas consiguen encontrar bueno pues un apoyo oí unas digamos herramientas para poder enfrentarse a a esos a esos problemas precisamente por eso porque hay muchas Pepa dice el día seis de octubre hemos convocado una manifestación que recorrerá todas las calles de Madrid para exigir que se tramite de forma acelerada la Ley de Vivienda que presentamos en el Congreso y que fue que fue admitida a trámite la semana pasada y conseguir bueno pues acabar con esta situación de forma de forma radical no paran de ganar entre estar poniendo parches y tienen que estar acudiendo a Naciones Unidas a todos los días no porque tampoco tampoco debería tener que utilizarse este tipo de mecanismos de lo que sí

Voz 0867 29:28 trece Alejandra o al menos hemos notado esta mañana y lo lo contaba mi compañera Elena que si se ha producido un cambio de posición las fuerzas de seguridad no la policía la retirada de las unidades policiales esta mañana entiendo que por un orden directa superior y expresa de la Delegación del Gobierno

Voz 35 29:45 sí a nosotros también nos ha sorprendido gratamente pensamos que bueno ayer cuando no nos llegó la resolución de Naciones Unidas inmediatamente lo comunicamos al juzgado pero también la Delegación de Gobierno porque esa exigencia de de Naciones Unidas y le digamos a todas las administraciones y a todos los organismos públicos pues intrigas también Delegación de Gobierno de la acción de gobierno pensamos que ha actuado actuado bien actuado conforme a derecho Isaías respetado el mandato de Naciones Unidas inmediatamente a mí ha retirado ese dispositivo policial yo creo que luego pues a a la jueza del Juzgado criminalización me lo XXXIII pues pues le han debido también indicar que que tenía que proceder de la misma manera y ha optado por suspender el desahucio hasta que

Voz 12 30:33 a la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid la concedan una una vivienda alternativa anoche uno estábamos no

Voz 0867 30:38 multa por allí vimos los carteles críticos con Manuela Carmena con Rita Maestre con algunos de los concejales de del equipo del del Ayuntamiento actual cuál ha sido el comportamiento de de las administraciones no tanto de de la regional como de de la municipal se está haciendo desde lo público todo lo suficiente para evitar todo lo que estamos viendo

Voz 35 30:57 desde luego no están a la altura en el caso de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 31:00 es vergonzoso

Voz 35 31:03 tanto es cierto tal inacción no han emitido ningún tipo de pronunciamiento ya no solamente con este caso de Pepi sino de forma sistemática en un cualquier desahucio no se pronuncian sabemos que tienen más de quinientos viviendas vacías en la Comunidad de Madrid como además dio esta cadena noticia cero mucho hicieran a la competencia directa en materia de vivienda con todo con eso se permitieron malvender vivienda pública en el año dos mil trece lejos de revertir la operación recurren todos todos las sentencias judiciales que que apuestan por devolver esas viviendas a manos de precisamente de la Agencia de la vivienda social y bueno pues eso una administración fantasma que está

Voz 0867 31:43 el incumpliendo de forma

Voz 35 31:46 David Cal su su mandato constitucional en el caso del Ayuntamiento de Madrid pues también dejó muchísimo que desear nosotros le pedíamos en en diferentes reuniones que lo que tiene que hacer es ser mucho más contundente con comportamientos y digamos de de osadía por parte de los fondos buitre ir por ejemplo hacer soluciones mucho más radicales como pueda ser iniciar procedimientos de expropiación de edificios como estos para proteger las inquilinas in Ike no tengan que ser al final y bueno los buitres los que los que esto hagan ustedes salgan con la suya no y en ese sentido bueno pues estaba bastante años luz de lo que de lo que entendemos que debería ser una una política municipal de vivienda además por otro lado no han ofrecido tampoco una alternativa de de vivienda municipal con lo cual tampoco han tampoco han estado a la altura pero no obstante ahora digamos que no les queda más remedio que Naciones Unidos lo tiene muy claro la Administración Públicas que tienen que que proveer de esa alternativa habitacional en este caso sabemos que la Comunidad de Madrid tiene decenas de viviendas en vacías el Ayuntamiento seguro que también entonces bueno pues nos da igual quién sea pero en todo caso y que hay que cumplir el mandato de de El Alto

Voz 0867 32:59 comisiones de Naciones once Morgan básicamente Alejandra Jacinto gracias gracias Elena Jiménez desde la calle orgullosa como está ahora mismo la la casa de Pepi

Voz 1434 33:10 bueno pues en la casa de Pepito había estado con algunas cosas guardadas en las cajas porque la verdad es que aunque por la mañana temprano ya sabía de esa noticia de esa paralización sin día de el desahucio pues lleva toda la mañana pues obviamente intentando pues digerir todo lo que ha pasado calmar todos esos nervios Ivonne ya además atendiendo claro a la prensa continuamente pues a todo el mundo que él está que le está dando la enhorabuena y que está felicitando

Voz 0867 33:38 bueno pues le da un beso de nuestra parte que se que esa escapado para tener otros compañeros

Voz 1434 33:41 eso es un saludo un beso venga gracias hasta luego

Voz 31 33:46 la Ventana de Madrid Javier Casal

Esperanza Aguirre reaparece en un acto en un campo de golf giro hacia hablando de Villarejo al que conoció admite cuando el incidente de la Gran Vía

Voz 0564 37:40 yo conocí al señor Villarejo sin saber quién era enorme cuenta le digo pero bueno pero oiga pero por qué transparencia justicia recurre contra mí paro porque es que me han dicho que hay que dar un susto a Esperanza Aguirre si usted me estaría agravando me supo aquello terminó en me da una tarjeta impone comisario José Manuel Villarejo

Voz 0867 38:01 Esperanza Aguirre giro en el caso máster el Supremo ha decidido hoy rechazar la investigación a Pablo Casado por su máster a pesar de los indicios por trato de favor eso puede abrir el camino hacia la esperanza a otros alumnos VIP o no porque la jueza del caso en el Juzgado cincuenta y uno nada conforme con la postura del alto tribunal lidera Fiscalía ha recibido hoy un espaldarazo importante el de la Audiencia Provincial Alfonso Ojea qué tal buenas tardes

Voz 0089 38:24 buenas tardes Javier los magistrados madrileño le contestara al catedrático Enrique Álvarez Conde autor del recurso que se investigan varios delitos que pueden derivar en otros ese es el espíritu dicen de cualquier investigación judicial determinar los ilícitos penales y ofrece un ejemplo hay claras evidencias de un delito continuado de falsedad documental que comenzó presuntamente en unas personas que tras unas diligencias se ha ido extendiendo a otras la propia labor investigadora de la jueza ha llevado a esto por eso le recuerdan al director del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos que no hay investigación prospectiva sino hechos concretos delictivos que afectan a un buen número de ciudadanos

Voz 8 39:03 la música de de Pedro

Voz 0867 39:05 que ha abierto esta nueva edición de ARCO

Voz 8 39:07 Cuba dos mil diecinueve que este año Radio Madrid organiza en la Puerta del Sol ya ha empezado al espectáculo y está Aurora Santos Aurora

Voz 0867 39:15 cómo va eso buenas tardes

Voz 45 39:17 buenas tardes Casal mucho ambiente muchas personas llevan ya desde este medio día en Sol donde por primera vez actúa ha traído su escenario terminado hace unos minutos la actuación del del Shaker que ahora estamos disfrutando de Papa Wanda récord que ya han actuado dos de los tres padrinos de esta edición actuado ya de Pedro que lo hizo esta mañana a la una y media de la tarde y club del río que la hacía las cinco de la tarde mañana lo hará el padrino Nacho Campillo y también entre las actuaciones de mañana va a destacar blanca de Lasheras una de las mejores para cuatro bailarinas de Europa recordad que hasta mañana a las diez de la noche cualquiera que lo desee podrá acercar a este actúa donde

Voz 1136 40:29 Cherie dorada buenas tardes hola Carlas os traigo hoy una iniciativa que nos interesa a muchos cómo conseguir calidad de vida cuando llegas a mayor sin renunciar a tu autonomía personal ACR Beich es un proyecto europeo basado en Internet de las cosas que pretende asegurar más calidad de vida a los mayores y mejores herramientas para sus cuidadores está dotado con veinticinco millones de euros superará los siete mil usuarios y en él participan cuarenta y nueve entidades y además está coordinado por el sector Sonic ibérica Germán Gutiérrez trabajan metro Nick es el coordinador de Active age en nuestro país

Voz 46 41:05 que trata de conjugar dos mundos por un lado por lo que son las estrategias de envejecimiento activo y saludable por otro lado pues todo lo que representa la innovación del Mundo Internet de las cosas

Voz 1136 41:16 en España se está desarrollando la experiencia en varias comunidades como Valencia Madrid Galicia dentro de una acción global que busca la creación de valor en salud

Voz 46 41:24 que vean pues desde lo que es la promoción de la vida más activa o la integración de datos sanitarios de una forma menos intrusiva que evite que los las personas tengan que desplazarse a los centros sanitarios o lo que es una mejora de llegadas de las estrategias de rehabilitación en el propio Don difícil

Voz 1136 41:41 siempre con el objetivo de asegurar la autonomía de las personas mayores el colectivo que más crece en Europa

Voz 46 41:47 la inmensa mayoría pues quieren seguir viviendo en su propio entorno el entorno hay que hacerlo pues más seguro y más mejor acondicionados

Voz 1136 41:54 más información en activar dicho project punto eu

Voz 0313 42:49 Paco Nadal nos ha regalado un comienzo de temporada totalmente africano llevándonos cuatro viernes consecutivos hablando con él en Uganda en Tanzania hablando de gorilas de leones de cráteres de volcanes de jirafas de no sé cuántas cosas pero hoy tenemos aquel Tito bueno lo tenemos que acaba de llegar Paco

Voz 6 43:07 buenas tardes muy buenas letras te traigo cara de no pero veces directamente si fue casita muchas me rizada acabo de aterrizar a duchar me porque calor africano de Madrid sí sí lo primero que os he dicho es decir que en África te lo juro es un mito en África hace calor bueno en algunos si pegara a Carolina de una época pero hace más calor en España suelen todo por favor si es que ahora el verano llega octubre es septiembre ya es verán los los por completo

Voz 1826 43:37 hombre si llegas desde el invierno del hemisferio sur

Voz 8 43:40 de África no no no no yo pensando

Voz 6 43:42 a mí chaquetilla

Voz 0313 43:45 de no cambiar de una manera ha disfrutado la gente del país viajes

Voz 6 43:49 mucho mucho mucho y desde aquí quiero mandarles un saludo a los de grupos al de de Tanzania porque son muy muy muy

Voz 1679 43:55 en la SER así como esta se que hoy estarán escuchando un saludo para todos los viajeros de de Tanzania ideal

Voz 0313 44:01 pues esta conexión con los viajeros que es lo que buscamos cada viernes aquí en La Ventana tenemos que activara reactivar la a través de nuestro consultorio buen viaje arroba Cadena Ser punto com porque es verdad que en estas últimas semanas Paco Aido respondiendo a alguna de las preguntas que planteaban los oyentes pero tenemos unas cuantas acumuladas vamos a darles es la primera llama

Voz 47 44:24 nada puede quedar este año

Voz 0313 44:31 esto no tiene secreto alguien que quiere viajar a La Habana desde Madrid David buenas tardes

Voz 48 44:35 hola buenas tardes hola David cómo estás hola muy bien Paco quiere decir que bien qué buen sitio habréis de te vamos a la Habana cuando vais cuando beben pues en diez días a muy bien íbamos estar allí cinco días queremos saber a vecinos da tiempo a visitar algo así un poco más especia lo adentrarnos un poquito en fuera de lo que es el centro turístico de La Habana si queríamos algo más por los alrededores muy grande

Voz 1679 45:02 por los alrededores tenéis las playas del este al este de La Habana unos dieciocho veinte kilómetros empiezan unos plazos muy interesante es el de aguas también que esas ya harina Blanca está la playa de tardará que es la más cercana el mega no y luego está la de Santamaría boca ciega en toda esa zona y ahí hay bastantes playas hacia el este yo creo que si un día o vais para allá para Gila hizo un coche obreros lleven es fácil moverse eche es un día de playa por ahí muy agradable un poquito más lejos estaban Madero pero yo no me iría hasta Varadero porque también es un poco un poco

Voz 6 45:39 el Barça no lavan entonces ahí

Voz 1679 45:42 volver ahí yo recomendaría un día tres días intensos tenéis en La Habana yo me iría por esas Playa del Este hasta boca a pasar por allí Santamaría tardará y eso y luego hay un par de pueblecito muy curioso es que aunque forman parte de de del municipio de La Habana están un poquito a las afueras que regaló hay sobre todo Wanna Ábaco a Juana Baco está como unos veinte kilómetros unos veinte minutos del centro de digo pertenecen a La Habana pero es como si te fueras a las afueras es también una zona lumbar edificios coloniales

Voz 0313 46:12 cuál es el primero que has dicho regla

Voz 1679 46:14 dieron otro es Wanna Baco a edificios decrépito

Voz 12 46:20 el propio nadie trabaja pero

Voz 1679 46:22 sí sobre todo también es mucha vida local muchas santería mucha tradición no van tantos turistas por allí

Voz 6 46:30 algo más auténtico es eso es regla hay buena

Voz 1679 46:32 Paco a os gustarán porque están muy cerquita

Voz 6 46:35 no es lo más indígenas no más que turístico

Voz 1679 46:38 y hay muchos rollo de santería

Voz 6 46:40 además es ese mundo en Cuba es muy

Voz 1679 46:43 interesante está ahí un medio oculto pero es que preguntes te gusta con eso pases un par de días y los otros tres dedicarlos intensamente a La Habana hacerlo todo a verlos los suelos grita islamismo

Voz 6 46:56 el de la voy y medio

Voz 1679 46:59 están súper sobrevaloradas eh vamos yo les hago mejor y más barato pero bueno hay que decir la Habana hay una serie de cosas que hay que hacer lo es sobre todo pasear por el malecón que es el verdadero escaparate mundano de una ciudad como te digo única en el mundo

Voz 48 47:14 efecto puedes hacerlo lo hemos a eso

Voz 50 47:25 eh

Voz 0313 47:37 buen viaje arroba Cadena Ser punto com consultas viajeras en La Ventana desde Madrid Gonzalo buenas tardes muy buena qué tal Gonzalo a dónde quieres ir a ver

Voz 20 47:46 tengo planeado para el verano que viene si soy inquieto

Voz 13 47:51 y previsor y eso también

Voz 6 47:53 sí luego pasa lo que pasa es cuestionable

Voz 20 47:55 me un viaje en Inter Rail quería hacer desde Milán hasta Belgrado pero no sea junto merece la pena hacer un Inter Rail tan largos porque para estar ahí

Voz 51 48:06 pues por Milán Venecia y Obiang

Voz 20 48:09 subiría Viena Bratislava Budapest y otro grado

Voz 0313 48:14 cuánto tiempo tienes Gonzalo unos veinte editado

Voz 6 48:16 ah bueno juega esta cumbre te da tiempo

Voz 1679 48:19 pero y entonces cuál es tu ruta tiene tienes previsto hacer algo porque en Belgrado creo que no sirven Serbia no te sirve el Inter Rail no

Voz 20 48:26 creo que sí lo está mirando sí creo que sí que se conexiones Inter Rail sabrán duda seria esa Si bueno Gemma más la pena ir a Serbia solo y conocer más terminadas pero es que no es hasta qué punto Serbia es un país que que sea para

Voz 1679 48:39 la dos es ciudad de digamos que es la menos turístico de toda esa zona que vas a hacer mira te voy a proponer un itinerario que yo hice una vez hice un reportaje para para el país de las tentaciones que pasaba por toda esa zona que tú decías yo empezaba día en Milán había Venecia Trieste club Liana que es una ciudad preciosa vaya muy desconocida en la capital de de Eslovenia y no lo urbana lo que había en vez de subir ya para Viena de Liubliana la lo lo natural lo lo lo

Voz 6 49:09 lógico es seguir Azagra que eso traería sabe el imperio no me llama tanto la verdad no no engaña

Voz 1679 49:15 sí pero si sigues por Zagreb ya de zaga puede seguir por la zona de Vojvodina la eslabón y a la cárcel norte de Croacia que es muy desconocida ahí está aussie ex está Vukovar la famosa ciudad

Voz 6 49:26 a sobre la guerra de los Balcanes te lo digo si Vásquez

Voz 1679 49:29 siendo también reproducir un poco la historia de todo aquello de de Belgrado ya subes arriba a Budapest puedes hacer Budapest Viena es decir si te vas hasta Budapest Belgrado porque dice que tiene quiere volver de de bueno

Voz 20 49:43 bueno yo no estoy porque son siete horas de bus desde Belgrado volar pues es un poco caro claro

Voz 1679 49:47 pero es que vas a hacer siete horas en el mismo recorrido de sur a norte y entonces vete de Liubliana Zagreb que merece la pena te va a gustar Zagreb hay un ambientazo joven en la ciudad

Voz 6 49:58 así osea sí sí muy bonito

Voz 1679 50:00 saben me encanta es una ciudad muy joven con mucho ambiente de ahí cruza por esa parte de Croacia tan desconocida pasa Isabelle grado de Belgrado subes a a Budapest no tiene

Voz 6 50:11 que desean el terrier terreno hombre yo antes

Voz 1679 50:14 me dejó Bratislava que que Zagreb Ny que me perdonen los Bratislava

Voz 20 50:18 ya así es gratis la verá más que nada por en a Bratislava en un barco eso pues bueno

Voz 6 50:26 luego Julian es muy bonita eh obligan a si merece la pena así que que también de la te lo eres eres muy

Voz 0313 50:32 viajero Gonzalo

Voz 20 50:33 pues sí un poco no te va a engañar bastante viajero que me opiniones veintitrés años bueno

Voz 1679 50:38 pues ese un recorrido muy joven ya te digo son ciudades con mucha gente joven con mucho ambiente que te vas a encontrar mucha gente como tú haciendo es Interreg

Voz 20 50:46 bueno te gusta la historia además Gonzalo creo no es si bicis sagrado en bueno soy profesor de Ciencias Sociales

Voz 1679 50:53 pues mira yo sólo podrida Vukovar que me quedó grabado esa ayuda Marta Miguel aquí el asedio medieval en plena Europa del siglo XX estuve allí que la gente de Vukovar y me impresiona todavía Seven la huella desde que la esencia

Voz 0313 51:06 eso es anula esas una forma muy bonita y muy interesante de viajar

Voz 6 51:09 luego te lo cuenta alumnado y bueno pues claro más bien Gozalo que disfrutes amigo hasta la gracias gracias hasta luego

Voz 21 51:19 el divino

Voz 0313 51:44 sin duda como a hablar en La Ventana de los viajes vamos a hablar de de enoturismo yo doy fe de que Paco Nadal hundía hace años en las Bodegas Muga en un programa de radio que hicimos en directo se sumergió y gran momento

Voz 6 51:59 momento dice Buffett con el de vino sí señora todavía no quería salir porque se acabó la botella de oxígeno la llenaran que me trajeron en una estampitas que yo me quiero

Voz 0313 52:11 es que estamos en época estamos en plena vendimia

Voz 6 52:14 Hay alrededor del vino se pueden hacer un montón de plano

Voz 0313 52:16 no vamos a empezar por uno en el que está nuestro compañero de de Radio Valladolid Diego Merayo que es la vendimia nocturna nuestro reloj marca las diestras

Voz 16 52:24 media de la noche el cielo está despejado estrellado poco más de quince grados marca el termómetro mientras unos se preparan para irse a dormir otro

Voz 38 52:32 comienzan su jornada laboral empieza la vendimia

Voz 16 52:35 Nos montamos en el cuatro por cuatro de Antonio de Íscar presidente de la Bodega Diez Siglos de la Denominación de Origen Rueda

Voz 8 52:41 vamos a una finca de nuestros socios por llevamos un poquito para poder llegar vamos a una una finca que estamos vendimiando ahora mismo

Voz 16 52:49 yo lo está muy oscuro y los faros de las máquinas vendimiadores parecen estrellas caídas del firmamento

Voz 1826 52:54 se ven muchas luces

Voz 16 52:57 Sandra Martín enóloga y directora técnica de esta bodega no resuelve a llegar a la finca La

Voz 0867 53:02 punta que todos los hacemos porque vendían de noche algo

Voz 16 53:04 qué hacen más del noventa por ciento de los viticultores de ruedas