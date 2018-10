La Ventana (01/10/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tan

más noticias hasta ahora con Ester Bazán el presidente del Gobierno

Voz 1454 00:51 indicado a las víctimas del terrorismo en el acto que ha tenido lugar esta tarde en el Palacio de la Moncloa reivindicación frente a la tentación de la desmemoria ha dicho Pedro Sánchez quien ha subrayado la cooperación con Francia pero el acto tiene una parte polémica porque los invitados relacionados con el Partido Popular no han acudido Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 01:08 buenas tardes es un acto ciertamente deslucido porque en la primera fila de este salón de tapices de aquí del Palacio de la Moncloa no se han sentado los dos ex presidentes del PP del Gobierno del PP que también gestionaron una época destacada en la lucha contra ETA José María Aznar Mariano Rajoy tampoco han asistido los presidentes del Congreso Ana Pastor del Senado Pío García Escudero ambos también del Partido Popular todos decidieron la invitación en tiempo y forma y ninguno de los cuatro ha estado presente en este homenaje a las víctimas es un boicot le hemos preguntado a personas del entorno del presidente no han querido calificar estas ausencias no vamos a contribuir a perturbar el sentido a la emoción del acto de hoy dicen que todos estaban invitados no se ha cursado invitación tampoco a las direcciones de los partidos políticos por tanto tampoco al Partido Popular cuando Pablo Casado protesta por esto las fuentes repiten lo que ya ha dicho en alguna ocasión Pedro Sánchez estas actitudes no son más que ruido político José vamos a escuchar

Voz 1454 01:58 Sara al líder del Partido Popular porque no le ha sentado muy bien María Jesús Güemes buenas

Voz 1461 02:02 tardes buenas tardes los ex presidentes del PP no han ido a la Moncloa por problemas de agenda pero ha casado Letta igual el líder conservador se indignado porque a él no le han invitado

Voz 3 02:11 al que no asiste ni el presidente Rajoy ni presidente Aznar y al que no está invitado el líder de la oposición de España Partido Popular es el que tendió la mano en época de Zapatero hoy en época de Pedro Sánchez para los pactos antiterroristas

Voz 4 02:23 ellos pretenden escribir el relato del delfines

Voz 3 02:26 sin el partido

Voz 1461 02:28 que fue el que derrotó ETA casado dice que le han excluido porque su formación no va a tolerar el acercamiento de presos ni que la historia Escrivá de forma equivalente quiere que se deje bien claro que hay vencedores y vencidos

Voz 2 08:19 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 08:24 sólo seis y ocho minutos de la tarde a las cinco y ocho en Canarias hoy en nuestro paseo diario por la historia vamos a detenernos en el comienzo de lo que se acabó convirtiendo en la peor tragedia de la humanidad la Segunda Guerra Mundial hoy hace setenta años que Hitler empezó a invadir países vecinos el final de todo aquello ya lo conocen hoy recordamos el inicio

Voz 21 08:47 en La Ventana acontece que no es con uno

Voz 8 08:51 el dato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:03 no sitúan más o menos Chequia en el mapa está en el centro centro de Europa rodeado de Alemania Polonia Austria y Eslovaquia no se puede estar más en Betty antes Chequia se llamaba Checoslovaquia y estaba más o menos donde ahora pegadito a Alemania muy mal sitio para estar cuando Hitler ha echado el ojo el primero de octubre de mil novecientos XXXVIII los nazis invadieron los Sudetes una región al norte de Checoslovaquia porque el Fire ya tenía cuerpo de fiesta lo más grande es que lo hizo con el permiso de Reino Unido y Francia se creían ellos que si le dejaban morder el hueso checo les dejaría tranquilos a ellos pero que pavos

Voz 22 09:45 Biel pues Carlos apresó a RIM a Ci Cate con epidemia pero totales si hay que pisar tres que ceda de su corazón

Voz 1626 10:07 en esa zona de Chequia conocida como los Sudetes vivía un porcentaje de ciudadanos que conservaban tradiciones y usos de antiguos colonos alemanes pero eran checos vivían en Checoslovaquia aunque se creyeran más listos y más Rubio que el resto de los checos cuando este porcentaje de ciudadanos separatistas vio como empezaba a gastar las Hitler contactó a escondidas con él y le hicieron la propuesta oye qué tal sino sin va de esquí pasamos a ser alemanes que no nos gusta estar nada con los paletos estos de los checos Hitler hoy a la palabra invadir los ojos y evitas y se puso a ello pero disimulando comunicó sus intenciones a las potencias europeas para buscar una solución diplomática osea que le dieran permiso para entrar en los Sudetes Ike dárselos Gran Bretaña Francia y la Unión Soviética sedes encajaron Alemania ya lío una gran guerra Illa iba a liar otra vez a ver cómo lo entretenido

Voz 2 11:05 no

Voz 0191 11:08 se llama

Voz 22 11:10 Di Santo en el desmán nada para acá

Voz 2 11:20 su nada

Voz 0191 11:21 van usada

Voz 2 11:25 la exigencia de Hitler

Voz 1626 11:26 provocó una reunión de Francia e Inglaterra con el prenda de Mussolini como intermediario para solucionar el asunto sin llegar a las manos todos se concretó en los pactos de Múnich con los que Fielder obtuvo el permiso para quedarse sólo con los Sudetes siempre y cuando entrar a tranquilito el gen ya dijo que sí que ella que valen un día después del acuerdo el uno de octubre los nazis entraron a lo bestia cinco meses después habían borrado del mapa a Checoslovaquia el hueso checo

Voz 0191 11:55 no fue suficiente y un año después Hitler se fue a morder a los polacos comenzó la Segunda Guerra Mundial

Voz 23 12:10 no desde luego en el caso de Hitler lo que se conoce como política de apaciguamiento no no funcionó para nada

Voz 0313 12:17 bien es verdad que tras esas aparentes ganas de que las cosas no pasaran a mayores había intereses de todo tipo al fin

Voz 23 12:23 tal cual pues acabó acabó explotando

Voz 0313 12:26 por cierto yo creo que esta canción de tiene que sufra Benjamín Prado e para porque vamos de Sabina Sabina y tiro porque me toca

Voz 2 12:38 dientes escribiría para vivir ahora aquí para contar de los libros con Bale

Voz 24 12:52 T ella se

Voz 23 13:16 Benjamín Prado buenas tardes amigos buenas las dos muestras que te haces nada a un poquito poquito la canción de Sabina de Praga así pero tú no vienes de Praga ahora yo vengo de La Habana ahora mismo bueno de verdad

Voz 0313 13:27 ya veremos unos colaboraremos una panda de chulo sea el viernes Paco Nadal dice no acabo de llegar de Tanzania los Albiol verdad Roberto hace un ratito diez a suelo habano Javier donde vienes tú de Chamberí

Voz 0281 13:40 el tirón en La Habana que no te he echado el medio

Voz 0313 13:43 el escaló hasta todo en su sitio todo bien fíjate pues mira el viernes en La Ventana de los viajes un oyente nos preguntó por lugares de La Habana que no fueran los los habituales de la quita de medio el florista además que que Paco Le contar algún rinconcito o algún pueblo de las afueras que los hay que los hay le recomendó dos o tres que tenían

Voz 23 14:02 bueno desde la alternativa no arregla hablo de Garoña aparte

Voz 0281 14:05 desde que me he hecho todas esa ruta Hemingway Jean a ambos mundos en medio Florida y demás a mí me hace mucha ilusión volver a a un sitio porque yo hablamos mucho del en la novela está

Voz 0313 14:15 sí sí sí o al lugar donde estuvieron los alma

Voz 0281 14:17 quién es el encanto sí señor ahí el está la estatua de la revolucionaria comisaría política fe del Valle que es fue la única víctima del incendio esos almacenes porque para llegar a esos almacenes hay que recorrer una parte de La Habana que en su momento fue una avenida comercial impresionante llena de edificios modernistas preciosas además está en un estado de tristeza se derrumbe y falta de esperanza verdaderamente de voladora la decadencia de la Habana desolado hace yo hace años que no estoy pero empieza a ser realmente sí sí sí no no no puedes cargar con ella eh no puede no ser el agujero están están rehabilitando un poquito la parte de de Miramar ahí están metiendo algo de dinero hay muchas embajadas y las embajadas primero se realizan ellas y después rehabilita lo de alrededor para que no afecte mucho cuando lleguen las visitas algo algo bueno Javier yo te agradezco de Chamberí porque hace falta un poquito de verdad esa

Voz 0313 15:13 o esta realidad

Voz 25 15:17 cómo puede el cante inténtalo sirve eh mira te

Voz 2 15:47 hay fiera Halo que que no a lo que de viajes

Voz 26 16:12 habrá que hablar de libros me imagino eh si abren ustedes cualquier libro de texto de de su niños será bastante complicado que encuentre mujeres complicada verdad de porque yo creo que justo justo un diez por ciento si es que llega de los nombres que citan estos libros son de mujeres

Voz 23 16:28 a lo cual la pregunta que alguien podría plantearé murió había no pero hemos llegado en todo lo que está

Voz 26 16:33 vamos Siglo XXI gracias sólo a los hombres sobre lógicamente no pero la historia por razones en fin muy obvias también

Voz 0313 16:43 ha olvidado a muchas de ellas y por eso hay decenas de iniciativas cada vez más fuerte que buscan devolver a las mujeres su lugar el lugar que merece en el recuerdo colectivo

Voz 13 16:51 bueno

Voz 0313 16:52 de una de ellas queremos hablarles esta tarde la idea ese la escritora e historiadora del arte Ángeles Caso para sacar adelante un cuento infantil con veinticinco autorretratos de pinturas de todos los tiempos decimos sacar adelante porque de momento es un proyecto que busca financiación en cambio como sobran es una plataforma de de Andic en los estudios de Radio Asturias Ángeles Caso buenas tardes

Voz 0191 17:17 hola buenas tardes aquí yo estoy estoy pero recién bajado Andrea

Voz 0313 17:22 de la aldea que nos La Habana

Voz 0191 17:25 bueno que no es La Habana pero tampoco estamos Chamberí pero empresario pero fíjate

Voz 0313 17:31 Aire fíjate que aire Sedán el otro día

Voz 23 17:39 es que mi padre era de Navia Asturias cuidado eh en la tierra Ángeles

Voz 0313 17:44 cuéntanos un poquito detalles de Bono The Town poquito a la la la base de la razón no pero porque te lanzas son proyecto como como este

Voz 0191 17:52 pues mira porque es es la manera de completar lo que ya está siendo un proyecto más largo este ya es el tercer volumen que yo hago sobre pintora hice dos anteriores con dos crowdfunding si si si ganara muy bien ellas mismas autorretratos de Pinto horas grandes maestras yo empecé a darme cuenta de que había colegios y escuelas donde estaban usando sobre todo libro de los autorretratos con con los niños para que ellos empezar Sangrienta Ari se dieran cuenta de que no sólo ha habido pintores maravillosos a los que debemos tanto yo que soy historiadora las que voy a decir no soy de Bogotá de muchos de ellos pero es que también hubo pinturas que luego la historiografía tan céntrica Nos ha ocultado entonces cuando vi que trabajaban con el tema en en las escuelas dije uy tengo que hacer un libro para para la gente de esa edad que bueno son los que se están formando y son si lo seguimos formando con esta idea de que las mujeres no somos unas las mujeres en la ida todavía no somos una especie de masa amorfa de seres encerrados en las casas pariendo hijos revolviendo los pucheros que es una idea absolutamente errónea pues es mucho más difícil que la igualdad realmente prenda no en en en esas cabecita

Voz 0313 19:14 además fíjate Ángeles llegó al estoy equivocado de pero me da la impresión que en el que en el terreno del arte se es especialmente tacaño a la hora de hablar de mujeres no sé por qué pero pero hay

Voz 0191 19:24 ha sido algo habrá oído hablar referido a caro y poco más o poco más es como que sólo ha existido Frida haber Frida está muy bien pero ha habido otras muchas pinturas incluso muy anteriores a Frida bueno yo diría que incluso mejores que Frida esto ya es cuestión de gustos evidentemente contemporáneas de Frida hay muchísimas porque a finales del siglo XIX principios del siglo XX las mujeres lanza Aaron al mundo del arte con todo en contra pero estuvieron ahí batiéndose el cobre y luchando por tener un espacio y una mirada propia no

Voz 0313 20:01 yo qué pinto por conquistar este libro Ángeles darnos nombres venga

Voz 0191 20:05 pues mira hasta Frida por supuesto esta bueno la primera gran pintora reconocida en toda Europa que el año que viene se va a hacer una magnífica exposición sobre ella en el Prado precisamente que eso fue avisó la que fue la pintora de Felipe II no

Voz 0313 20:23 no tenían idea de verdad fíjate

Voz 0191 20:25 pues del Prado tiene varias obras de sus Onís va que han estado colgadas primero en las colecciones reales y luego en el museo desde que se inauguró hace doscientos años que los hace el año que viene han estado colgadas ahí hasta los años ochenta y tantos noventa atribuidas a hombres a los pintores de Felipe II no se nos había olvidado se les había olvidado a los historiadores en los conservadores el nombre de eso FON y SVA sólo hace un par de décadas que se empezó a recuperar y ahora el Prado entre los grandes actos de su segundo centenario que vio en prepara a esta exposición sobre ella y sobre una de sus continuadores que es Lavinia Fontana no bueno están pintores que fueron muy muy importantes Artemisa de esquí Elizabeth es he aunque fue la pintora la retratista oficial la retratista de cámara de la reina María Antonieta están las las impresionistas médica SAT vez hemos visto está

Voz 27 21:30 hay una una de las Vanguard

Voz 0191 21:32 vistas que se Autorretrato con Picasso con con Apollinaire por cierto Benjamín que era su novio ay bueno no se está en pie helénica está que hay una exposición que se inaugura este viernes en Madrid sobre el además en el Palacio Gaviria poco a poco las vamos sacando a la luz me incluyo porque ellos llevo muchos años también en este esfuerzo si no ya se va a recordar

Voz 0313 21:58 el libro está pensado para para chavales a partir de que Dámaso más o menos

Voz 0191 22:02 no yo creo que a partir de los siete ocho años sí sí yo lo que he hecho es seleccionar eso XXV autorretratos entonces yo cuento las historias de las pinturas un poco como si fueran cuentos no para aquellos se puedan divertir voy dejan lo pistas para que los profesores si quieren tiren por ellas tiren de ellas no y les cuente en otras cosas de la historia y luego hay una ilustradora real una ilustradora es un artista maravillosa muy joven que es Laura López Balza que yo le pedí que hiciera las ilustraciones no entonces ella se ha metido en la piel de las Pinto horas y ha hecho estos veinticinco autorretratos buena o con una energía yo le dije mira bueno no es que se lo dijera a escamas era lo que me gustaba de su obra precisamente dije aquí nada de victimismo sea todo lo contrario no vamos a dar esta imagen gris y triste no de las mujeres todo lo contrario colores alegres hasta donde es que estas mujeres fueron muy potentes no tuvieron las cosas fáciles evidentemente pero ahí estuvieron hicieron carreras muy importantes fueron horas de reyes algunas hicieron riquísima pintando sea realmente triunfaron esa es que después la historia no haya querido hablar de ellas el tú crees que la cosa

Voz 0281 23:21 cambiado mucho porque según estamos hablando estoy pensando Si ahora mismo entre los artistas que más suenan a los que más señalaba que es ponen en los sitios más grandes hay muchas mujeres y la verdad es que no se me están viniendo mucho más a la cabeza tampoco no irá a las

Voz 0191 23:36 las propias artistas que tienen asociaciones hay una fantástica que son las Guerrilla Girls pero bueno también España haya haya asociaciones de artistas mujeres plásticas suelen hacer todos los años después de Arco suele presentar una especie de informe no sobre la situación y la situación es como la de los nombres de mujeres en los libros de texto osea sólo entre un quince y un veinte como mucho por ciento de los años buenos de la obra que se vende en España es de mujeres es este año bueno la última edición de ARCO que sólo me parece que era alrededor de un diez por ciento de mujeres las que estaban representadas en las galerías españolas un poquito más en las galerías extranjeras pero no llegaba al quince por ciento

Voz 0313 24:25 no saque lo podemos atribuir a que a la hora de seleccionar y se siguen criterios digamos

Voz 0191 24:31 los monólogos para entendernos hay menos mujeres

Voz 0313 24:34 que se dedican lo pregunto dónde bonito

Voz 0191 24:36 hay muchísimas mujeres como nos pasa en en tantas otras actividades lo que pasa que bueno hay este relato que que es que es muy difícil de que nos lo quitemos todos de la cabeza no el relato que dice que lo valioso lo importante lo bueno lo hacen los hombres voy a centrarme exclusivamente en el arte o incluso la literatura Benjamín cuánto nos cuestan nosotras muchas veces y no que no publiquen que eso cada vez es más fácil pero si nos trate con respeto la crítica o mundo académico no siempre hay como una especie de desconfianza parece su menosprecio abierto hacia las mujeres que hemos nos hemos metido pisando fuerte en un territorio de mucho prestigio los territorios de mucho prestigio de mucho dinero son históricamente territorios dominados por los mirada

Voz 0281 25:32 en la cocina qué curioso caso

Voz 0313 25:34 pues es verdad fíjate que claro sin embargo

Voz 0281 25:37 esa es la razón que en el mundo de la literatura bueno pero en el mundo la literatura digamos es menos dramático allí

Voz 0191 25:43 por ello estará más grandes no no no

Voz 20 25:49 editoras de grandes colecciones

Voz 0281 25:51 es que son editoras mujeres director de editoriales y tal pero es verdad que en el mundo del arte especialmente cuesta más no

Voz 0191 26:01 porque hay una hay una diferencia yo creo esto lo están estudiando también las mujeres implicadas no al final los libros los compramos todo el mundo eh y los compramos por razones normalmente ajenas al al género afortunadamente y además bueno hay muchísimas mujeres que compran libros más que hombres que leen más que hombres por lo menos ficción por lo menos ficción pero en el mundo del arte los compradores y son gente con muchísimo dinero habitualmente son hombres porque suelen ser los hombres los que tienen más dinero que las mujeres aunque también hay muchas grandes y buenas coleccionistas de arte

Voz 0281 26:41 algunas banqueros se me están ocurriendo

Voz 0191 26:44 el centro de la final industriales de Mujeres Empresarias sí pero normalmente el inverso el coleccionista de arte es un inversor entonces compra algo que no va a perder valor o que es fundamentalmente se va a revalorizar si es posible entonces está reproducen un poco este modelo de lo establecido no es más fácil que se revaloriza la obra de un artista hombre que la obra de una artista mujer porque es lo que hay todavía no

Voz 0313 27:18 entonces sí claro que sigue pasando Goya Ángeles un libro para niños ya a partir de siete años y un cuento tiene que haber alguna parte lúdica algo de algo de jugar de de enredar es

Voz 0191 27:30 proyecto tuyo que hay venga bueno están las los los una especie de una especie no unas fichas recortables con los autorretratos de verdad para que los niños que les gusta mucho lo de coger la tijera Italia cortar puedan jugar con esas fichas con con la interpretación que ha hecho Laura López Balza de esos autorretratos y luego todo lo que ellos quieran es decir pintar para los niños siempre es algo fantástico yo sólo les gusta mucho pintar no entonces bueno la sugerencia es que a partir de este libro ellos puedan seguir creando todo lo que libros les inspire no

Voz 0313 28:10 bueno pues es una idea fantástica me parece que eso es una cosa magnífica idea es verdad ocaso

Voz 0281 28:15 que hay que hay que hacer empezando a hacerlo por donde hay que empezar

Voz 0191 28:19 claro es que esta es un poco mi reflexión de estos vimos tiempo yo como sea

Voz 0313 28:25 siento preguntarte oro Ángeles pero el crowdfunding es lo que es da la oportunidad magnífica colaborar colectivamente en algo con proyecto tal tal tal siempre ofrece una serie de pequeñas recompensas según el dinero que un aporte claro si en este caso que está previsto

Voz 0191 28:40 no está

Voz 0313 28:41 he visto que en nuestro un poco mezquino preguntando esto pero bueno perdiera curiosidad

Voz 0191 28:45 claro que sí además mucha gente no entiende lo que es en lo que son estas campañas de micro mecenazgo todavía son muy novedosas en España bueno no tan novedosas pero todavía hay mucha gente que no que no ha llegado no entonces bueno mentes comprar el libro por adelantado puedes comprar uno puedes comprar dos puedes comprar un pack y luego también vendemos láminas para colorear hechas también por la propia Laura que con los algunos de los dibujos de libro y después minas hechas por Laura específicas firmadas por ella y libros dedicados bueno hay mucha variedad pero déjame que te diga una cosa a mí este libro así como los dos anteriores los que hice para adultos no encontré editorial este quizá hubiera podido encontrar una editorial pero no la busque porque quise hacerlo así miro verás porque me parece que es una fantástica oportunidad para que quiénes somos yo soy tía abuela eh pero quiénes somos abuelas o madres au tía sólo que sea Agatha es que nuestros niños participen de un proyecto cultural no todos los niños a todos los niños cuyos nombres nos den los adultos que que que entren en ver Kamien Coming punto com y adquieran el libro todos esos niños van a aparecer en el libro como editor es de libro no entonces a mi me parece que eso es muy bonito y sonoro ya van a estar ahí es un regalo que yo creo que van a querer tenerlo toda la vida IS enseñarles también desde muy pequeños que la cultura no es algo que nos llueva del cielo Benjamín esa algo

Voz 4 30:31 qué jugáis a subir al se alzó al cielo si os

Voz 0191 30:37 ahora los infiernos muchas veces también eh que que todos todos toda la ciudadanía española somos corresponsables de la cultura de la creación que sea nuestro país entonces bueno me pareció que era una forma de también no sólo enseñarles la idea de la igualdad sino también empezara a movilizar en ellos estas gamas de participar de un proyecto cultural y que se ve ahí como editores de libro no

Voz 28 31:13 que no sé qué

Voz 0313 31:27 Ángeles Caso se queda con nosotros además la hemos atracado iba a formar parte del jurado que hoy decidirá la primera final mensual de la del

Voz 4 31:36 a pensar en nada pero Benjamin

Voz 0313 31:38 tiene una primera recomendación una segunda para esta Ventana de los libros que tiene pinta de ser absolutamente maravillosa pues SIP que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando voy a hablar de un libro

Voz 0281 31:49 o de medio libro por decirlo así de María Zambrano es de todas las mujeres de la Generación del veintisiete la única que de verdad a parte de tener estación de tren a su nombre del abre además es la única que de verdad ha sido reconocida por encima de todas las demás es a la hora de hablar de los olvidos está hablando de escritoras como María Teresa León esto Holanda escritoras como Rosa Chacel estoy hablando de pintores como Maruja Mallo hablando de de gente de primerísima fila que no han tenido esa el reconocimiento que se merece en María Zambrano además de estación que eso lo digo medio en broma medio en serio pero lo tienen pero la tiene

Voz 0313 32:28 algún bueno por ejemplo la editorial gala

Voz 0281 32:30 se está publicando unas obras completas suyas que es una recuperación de su legado María Teresa León proponer un ejemplo que me es cercano y querido y y yo siempre digo que no acabará su exilio hasta que no regresen una gran cantidad de sus libros que nunca se han llegado a publicar

Voz 0191 32:46 ante que que bueno pues ahora la vitoreaban

Voz 0281 32:48 nos ha sacado un libro que es una auténtica maravilla que es la correspondencia en gran medida inédita entre María Zambrano y Ramón Gaya otro intelectual que yo creo que debería tener más presencia de la que tiene es una preciosidad es una es una amistad mantenida desde antes de la guerra civil desde los años veinte y muchos treinta hasta poco antes de la muerte de María Zambrano que fue la primera de los dos desaparecer cuando se escribían cartas cuando se mandaban Prost postales cuando sacian tarjeta es que ahora han desaparecido porque los teléfonos móviles han han acabado con todo eso es una maravilla haber como María Zambrano recomienda por ejemplo Ramón Gaya oye tienes que ir a ver a un filósofo aquí en Roma que me gusta mucho que es Emil Cioran que es un chico que jurado pero yo creo que te va a va a interesar mucho es impresionante como cuentas Gaya el regreso a Madrid no cuando llega primero la ilusión de recuperar la ciudad perdida después la decepción es muy bonito como la broma que yo creo que se gastan cuando él en un su paso su libro más famoso que es Velázquez pájaro solitario que es una maravilla ese libro en el que dice que Velázquez le fue quitando veneno a los colores y cosas de ese estilo y entonces ella le dice que como se mete con Nietzsche cuando María zamarra cara al Cervantes el escribe un artículo en el que la compara con quién y lo último que ya demandas una es una carta que en la que dice así nos entendimos que es el título del libro cuando lo hace en su museo en Murcia

Voz 2 34:13 no

Voz 29 34:16 me estás

Voz 8 34:23 a La Ventana con Carles Francino

Voz 21 37:44 y ahora La Ventana llega el momento de hablar

Voz 0313 37:46 de crianza que alguien pensará para hablar de vinos no al menos ahora no me refiero a la crianza de los niños de los hijos del como la música juega un papel fundamental en todas las etapas es una idea que tenemos en Podium podcast que se llama el sonajero de la que no habla cada semana María Jesús Espinosa de los Monteros

Voz 0277 38:05 buenas tardes Carlas pues esta semana quiero presentar a los oyentes nuestra serie musical llamada placentera que tiene como conductora a Cristina Boscán nuestra compañera de los cuarenta y al musicoterapeuta Patxi del campo juntos hablan en cada episodio del oído

Voz 0281 38:21 en un sentido que no suben

Voz 0277 38:24 lealmente a las mamás embarazadas con el hijo que lleva

Voz 8 38:26 al entrar bueno te puedes imaginar que cuando me enteré de que estaba embarazada como Sabina una motivada empecé a buscar información y hay un mar de dudas de respuestas sobre la maternidad y tengo claro que todo lo que yo viva durante el embarazo pues lo vivir también Gabriel

Voz 37 38:40 pero todo lo que oigo lo compartir vemos también los dos sobre eso hay muchos tópicos se piensa que todo lo que estoy escuchando lo está escuchando el bebé pero no

Voz 0277 38:51 pues no os perdáis cada semana en Podium podcast punto com placentera la serie musical del sonajero de Fisher Price y que los niños sean niños

Voz 10 39:03 la Ventana con Carles Francino relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 39:34 hoy tenemos la primera final mensual de nuestro concurso Relatos en cadena ya a partir de este momento vamos a incorporar los finalistas a nuestra conversación de La Ventana de los libros son Alberto Muñoz Eva García hay Paula Palacios Alberto Muñoz tiene sesenta y cuatro años lleve en coche en Cantabria y es profesor de arte jubilado desde hace un tiempo ya imagino que habrá disfrutado muchísimo con lo que ha explicado esta tarde Ángeles Caso Alberto buenas tardes

Voz 38 39:58 buenas tardes estar alerta como eso muy bien muy bien que que que interesantes toque comenta Ángeles no y el trabajo por explicar a los niños ya desde desde pequeñitos que también en el arte la historia se hizo gracias a las mujeres aunque no aparezca mucho los libros de texto

Voz 39 40:13 el papel de la mujer fundamental en la literatura en este siglo XXI pues más que nunca

Voz 38 40:21 Alberto en que andamos ahora de lecturas

Voz 39 40:23 bueno pues estoy con con alto

Voz 38 40:26 no si quieres poco si bien

Voz 39 40:30 bueno había leído justo al disimulo que tiene una temática padre muy

Voz 38 40:35 si no cuenta

Voz 39 40:38 las cuentas de la vida más ordinaria pero que tiene una pero que mira que raro

Voz 38 40:43 a veces es una mayoría para sí

Voz 39 40:45 el pico los personajes encantados vota sí me quedé un parte cuento te Marco

Voz 38 40:54 yo estoy encantado con muy bien Alberto Bueno el que tenga mucha suerte amigo eh muchas gracias Eva García tiene cincuenta años es madrileña vivían Arzúa en A Coruña es veterinaria actualmente no trabaja y es finalista mensual por segunda vez yo creo deba buenas tardes hola qué tal bien amor con con nervios hoy con ilusión con que a ver exactamente con aunque siempre con la ilusión siempre con el desviando comer de tablas igual es que la ilusión sin nervios exista esa es verdad Eva que tengas mucha suerte Paula Palacios tenía cuarenta y dos años

Voz 0313 41:29 de Santiago de Compostela trabaja en el Departamento de Marketing y Comunicación de una empresa de automoción Paula buenas tardes buenas tardes

Voz 38 41:36 tal hola qué tal muy bueno si eres finalista

Voz 0313 41:39 mensual por primera vez verdad

Voz 38 41:42 gente pero turnos contraste el día que que pasaste que había ganado un premio literario de pequeñita osea que ya tienes una cierta aunque en diferido en diferido veteranía también verdad

Voz 40 41:51 es si ya recordó regular el momento de refrescar el sentimiento

Voz 0313 41:56 pero muy bien Paula oye que tengas mucha suerte

Voz 38 41:59 de a que antes se pasar a la final

Voz 0313 42:01 mensual del concurso Relatos en cadena tenemos una recomendación muy interesante otro

Voz 2 42:07 a e3

Voz 41 42:14 eh

Voz 2 42:17 el eh

Voz 23 42:24 es la novela del buscador de libros de Juan Bonilla en Planeta

Voz 0281 42:28 pues sí señor ya antes hablábamos de esta correspondencia de Ramón Gaya ahí María Zambrano porque la tenemos porque tenemos las fotos que sale en porque tenemos cartas de otros amigos de Bergamín que entran y salen en la Historia porque alguien las ha buscado porque hay gente que anda por ahí depuesto Eto'o de librería de viejo Iberia de viejo investigando archivos mirando por aquí por allá bueno los bibliófilo aunque dice Juan Bonilla el poeta y narrador estupendo por cierto un gran autor de relatos también Juan Bonilla dice que en realidad que él no es bibliófilo que les biblia o mano a dice que que los bibliófilo sólo una parte un los lluviosos un apartado cursis

Voz 0313 43:09 esa nada más que lo que valen los libros y las el contenido además y esto le parece intolerable los tienen ordenados grietas en su casa hay que sol sol el con lo bonito que es el caos Yeles Univisión Haro que es decir que es al que los libros van devorando le van comiendo habita

Voz 0281 43:24 mientras habitación llegan al cuarto de baño llegan a los cuartos de dormir llegan a los pasillos sin nada no sabe muy bien dónde está cada cosa no cuenta muchas historias bonitas como de como se hizo el bibliobús de cómo empezó a luchar primero por unos volúmenes más modestos luego por otros más caros de cómo a veces encontrar lo que estás buscando no tienes con qué pagarlo y sufres de de de una manera terrorífica cómo ha cambiado algunos libros muy importantes tú sabes que cambio por qué cambió la primera edición del Romancero gitano de Federico García Lorca

Voz 0313 43:54 los Port camino de monseñor Escrivá

Voz 0281 43:57 a Balaguer posguerra a la cambiado señor del Opus que quería la primera edición y los dos hicieron un buen negocio seguramente cada uno a su manera

Voz 0313 44:04 dicho así bueno es una historia

Voz 0281 44:06 se dice Juan Bonilla en este en este libro que es una ciudad civilizada para él es una ciudad con un número importante de habitantes con dos equipos en Primera División

Voz 0313 44:19 esconda al bolero muy del Barça por cierto in con una feria

Voz 0281 44:24 Ebro permanente que si no hay dos equipos de la División y Feria del veo permanentes a ciudadano alcanzan la la civilización del todo ya habla de muchos personajes también enfermos de bibliófilo biblia humaniza a Andrés Trapiello Juan Manuel Bonet gente que también pasa la vida con esa ley que tienen entre ellos que dice que es bueno y no comparte tu sus hallazgos a Phil las librerías de viejo de aquí de allá que vas a Descubriendo pero no la compartan mucho porque son los otros se te adelanta en España si tú hablas de de coleccionistas libros pues tienes que hablar de Abelardo Linares que es la parte del editor de la editorial Renacimiento soy poeta él mismo pues es el hombre que tiene seguramente la biblioteca más impresionante de primeras ediciones que existen en España ya la tenía además recuerda la hazaña le compró a un señor que tenía una librería en el Bronx una colección de más de un millón de ejemplares de libros para España que metió en unas nada es decir Ávila arriba hacia inmigrantes pesadilla donde yo creo que todavía deben de estar catalogando bueno pues desde luego uno de los personajes del libro de de Juan Bonilla no podía ser otro que su amigo Abelardo Linares

Voz 0313 45:36 pues es lo vamos a preguntar Abelardo Linares buenas tardes

Voz 42 45:39 buenas tardes adelanto Linares poeta editor

Voz 0313 45:41 bibliófilo pero poquito poquito todavía están catalogando libros en las naves como dice Benjamín órgano ya terminaron

Voz 42 45:52 no bueno más o menos sino que algo quedará de aquello que yo traje en realidad ochocientos mil libros porque una parte lo entendía allí en Nueva York y luego se siguen comprando bibliotecas es decir que decía que aquí claro es así que catalogando eso no no termina ahí ahora que interesa menos el libro que antes pues sale más casi más libros ahora incluso las bibliotecas públicas nos regalan libros

Voz 38 46:13 interesa menos el libro que antes seguro Abelardo

Voz 42 46:16 sí segurísimo alguno es decir antes había gente que eran alfabética sabía leer pero la gente que sabía leer leía ahora el problema es que la gente que sabe leer no le

Voz 7 46:25 oye tú has leído el libro de Bonilla

Voz 42 46:27 claro claro sí sí yo lo leí que nada más aparecer antes de que llegue librerías

Voz 0281 46:31 porque te tratan muy bien te quiere mucho pero pero también te te acusa de rapiña

Voz 0313 46:35 lo dice llegas a los sitios Abelardo Linares ya no queda nada Ana

Voz 42 46:40 sí pero bueno es son calumnias que no hay que defender porque eres un poco de leyenda y esas cosas no son yo para justificar de pero en la práctica no el libro hay listo para todos

Voz 0313 46:49 no cuenta desde cuándo hasta cuando tienes todas

Voz 0281 46:52 a la historia de la literatura española en primeras ediciones Abelardo para que se nos pongan las uñas largas a todos

Voz 42 46:57 si no bueno yo empecé a vender libros cuando estoy a

Voz 1 47:00 el día en Madrid

Voz 42 47:01 a principios de los setenta hacia el año setenta yo empecé vendiendo a gritos en el rastro en aquella época es cierto que los setenta era más fácil conseguir libros que ahora de todos modos el libro realmente raro de las primeras ediciones de poesía que hace dieciocho y realmente erradas moda o de Lorca o dentro digno de joder el Neruda o Borges nunca han sido fáciles porque es eran tiradas muy pequeñas oscilaciones bueno todo nunca Setién es decir que

Voz 0313 47:28 espero si por ejemplo yo tengo una primera edición de ser Borrego

Voz 42 47:30 los aires de Borges dedicada a una tía suya pero delante trescientos ejemplares nada más también tengo a lo mejor perfil de Leire de Cernuda que también son otros trescientos ejemplares que ese mi ejemplar se lo dedicó a Pérez Clotet que es un poeta gaditano de los años amigo suyo y si algún sí muchas cosas raras y que tengo pero por suerte bueno los libros son mucho más complicados de encontrar que de lo que parece siempre van a faltar los del millón de mí

Voz 0313 47:56 duros en Nueva Georgia tiene tela pero cuál es el lugar no se más raro más remoto al que has podido acudir a por en busca de un libro de los que sea

Voz 42 48:06 no bueno comprar libros a lo mejor recuerdo había comprado unidos a lo mejor yo que sé pues en tu One o en Santiago de Cuba o en decir asiente en ciudades más pequeñas en bueno en Valparaíso dos días después un terremoto tremendo que hubo en Chile Fira ido ve cosas pintorescas pero claro a mí yo me acuerdo más de los buenos libros que de los lugares pintorescos no

Voz 0281 48:29 déjame que cuente algo que que dice Bonilla no que precisamente dice son los lugares más raros donde ayuda a buscar primeras ediciones empieza contando que Juan Manuel Bonet y dice que el sitio más raro donde ha comprado libros en algún país latinoamericano es ahora mismo en cual no si en Panamá fue en una pajarerías pero de Bonilla ondeaba creo que es a San José de Costa Rica irle mandan a una a una librería de segunda mano y él llega allí y lo que ve es una peluquería de señoras hay hay una serie señoras metidas dentro de estos gigantes no en que quería usted dice no me han dicho que venía por unas primeras ediciones que me han dicho que tenían ustedes aquí de Cernuda de Chávez que pasa es que esto es un negocio que era de mi padre que tenía una biblioteca una librería de viejo cuando murió nos pusimos de acuerdo Mi hermana ello puso en la mitad del vocal una peluquería de señoras yo puse detrás la libertad librería lo vale

Voz 0313 49:22 los sitios raros típica tapadera Adelardo una pregunta no le molestando es más que se que tiene el tiempo un poquito ocupado hace cosa de un año de Jaén y Javier acordaran hablamos con un escritor que tenía que mudarse a un piso más pequeño porque en Barcelona en la Liga

Voz 0191 49:39 saber me acuerdo de él claro ahí quería deshacer

Voz 38 49:43 de de de de parte de de la biblioteca que era que era su vida y lo vivía como un drama no a ver ve usted sería capaz y Adelardo si tuvieran la necesidad de desprenderse de libros

Voz 42 49:54 sí sí sí yo creo que eso primero porque es una buena razón para seguir buscándolos es decir que en realmente es el que lo bueno es que las personas pueden sustituir pero los hitos y esa es la ventaja grande que tienen no

Voz 0281 50:06 bueno Juan Bonilla también cuenta cuando él lo despiden les del periódico en el que escribía entonces con los ajustes no podemos seguir pagando colaboraciones él tiene que empezar a vender su parte de su biblioteca para para sobrevivir pero Abelardo ha hecho una cosa mucho mejor que lo cuenta de que lo está callando Abelardo ha entregado o donado o vendido no se lo que has hecho su biblioteca personal es espectacular

Voz 42 50:30 a a una institución en Sevilla no siguen en tratos porque eso sería es decir hay una del del Ayuntamiento de Sevilla compró la casa en esta casa en la que vivió Luis Cernuda que en la calle a en la calle Mar bueno Cristalería ahí también tiene un centro muy amplio en un convento donde hay un espacio muy grande por la biblioteca ir yo la parte de poesía que es la parte más valiosa que son unos quince mil litros sólo de poesía

Voz 0313 50:59 todos criticó al todos dedicado

Voz 42 51:03 yo vendería entre otras cosas pues para poder seguir editando libros y eso para mí meter bibliotecas como un brazo pero la verdad es que no va a ser manco Cervantes era manco

Voz 0313 51:15 algo hizo una cosa para terminar con quién unos lea algo de lo que tenga a mano ya o haya querido elegir lo que le dé la gana le algo

Voz 42 51:25 vale pues vio no había terminar con un poema muy revés es una especie de buen oración laica pero es un poema de amor floración no la eternidad sino las horas arrancadas al tiempo contigo en ningún otro cielo que el que quiera llegar me de tu boca húmeda de muchos besos porque ya nada creo con mi alma y mi cuerpo sino en la certeza ardientes de tu piel contra la mía en la alegría siempre CSKA ayer quizá siempre de de tu mirada en el puñado de luz que es tu sonrisa tu sonrisa que limpia toda sombra y toda tristeza tu sonrisa que quita los pecados del mundo

Voz 38 52:02 Abelardo Linares

Voz 0313 52:03 por poeta bibliófilo muchísimas gracias por estar a este ratito

Voz 23 52:06 la Ventana de los libres eh vosotros paz habrá de Ángeles es algo porque cuando tú tienes saludo por ahí de tu de tu

Voz 20 52:22 bueno lo voy a resumir un poco como tenemos un concursante