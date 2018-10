La Ventana (01/10/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en canario

Voz 0313 00:10 la llegada de menores extranjeros no acompañados a nuestro país ha experimentado un repunte en estos últimos meses Andalucía es la comunidad donde más se han contabilizado seguida de Cataluña Melilla El País

Voz 1646 00:20 las gozó más de once mil en lo que va de año según los datos

Voz 1981 00:23 los que ha ofrecido en su primera comparecencia en el Senado la nueva ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 0825 00:28 cierto que el decreto de reparto entre comunidades aún no está listo María Manjavacas buenas buenas tardes está a la fase final y confía en que esté listo y aprobado para la última semana de este mes cuando se proceda a dar la ayuda económica a las comunidades que acojan inmigrantes menores no acompañados en cinco meses han aumentado un ochenta por ciento la última cifra actualizada la daba hace unos minutos en el Senado la ministra Luisa Carcedo

Voz 3 00:50 Don fruto de la globalización de los movimientos migratorios internacionales en España hay once mil a día de hoy once mil ciento setenta y cuatro menores no acompañados

Voz 0825 01:01 pero es que no hace ni un mes Se tenía contabilizados diez mil en abril seis mil cuando se apruebe el decreto el Gobierno dará cuarenta millones de euros a repartir entre las comunidades que se hagan cargo de estos menores no ha habido representación Instituto final del PP en el acto de esta tarde en el Palacio de la Moncloa acto con participación del Gobierno francés para rendir homenaje a las víctimas y a la cooperación en la lucha antiterrorista con el país vecino el presidente del Gobierno recordaba los años de dolor el dolor de tanta gente

Voz 0827 01:25 la dignidad de una sociedad se mide tan

Voz 1722 01:28 ya por la dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido víctimas de las acciones del terrorismo Hoy quiero recordar frente a la tentación de la desmemoria y hacerlo desde el homenaje más profundo y sentido a las más de ochocientas personas asesinadas a los miles de heridos a todas las familias rotas y a tantos y tantas amenazados condenados a vivir bajo la dictadura del miedo

Voz 0825 01:56 Estados Unidos y Canadá han llegado a un acuerdo para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte un pacto al que se ha sumado también México el presidente Trump ha dicho que este es el acuerdo más importante de la historia del país ampliamos con nuestra corresponsal con Marta del Vado

Voz 1510 02:10 en un comunicado conjunto Canadá y Estados Unidos han asegurado que el nuevo Tratado de Libre Comercio reforzará la clase trabajadora y creará puestos de trabajo mejor remunerados que los actuales el nuevo tratado reemplaza al NAFTA que se firmó hace veinticuatro años éste se llama Joe sensible y las iniciales de Estados Unidos México y Canadá después de más de un año de negociaciones el nuevo tratado permitirá a los agricultores estadounidenses son mayor acceso al mercado lácteo canadiense será el punto más delicado y ofrece protección a Canada si Trump sigue adelante con su plan de imponer aranceles a los automóviles la deuda

Voz 0825 02:45 al bate un nuevo récord se sitúa en los ciento cincuenta y siete billones de euros según ha anunciado hoy la directora gerente del FBI Eva del F M y Eva Veiga cuéntanos

Voz 0605 02:54 listín Lagar advierte de que la deuda global La que alcanza nuevas cotas en esos ciento cincuenta y siete billones con b de euros habla la directora gerente del Fondo Monetario Internacional de la deuda pública de la privada ya avisa de que esa cantidad es un sesenta por ciento superior a la registrada en el año dos mil siete en un discurso en la sede del fondo en Washington Lagar ha explicado que la elevada deuda viene después de una década de condiciones financieras relativamente fáciles lo que aumenta la vulnerabilidad de los gobiernos y de las empresas si ahora se endurece en esas condiciones

Voz 5 03:27 MI el Fondo Monetario Internacional vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes que todas las dos horas empieza el último partido de la jornada siete de ellas Santander Celta Getafe en Balaídos su estadio en el que nunca ha ganado el conjunto azulón el Celta está a dos puntos de puestos europeos y el Getafe atrezzo además mañana vuelve la Champions a las nueve CSKA de Moscú Real Madrid sin Ramos Marcelo Isco nivel Manchester United Valencia duelo de urgencias por el mal inicio de temporada de los de Mourinho de los de Marcelino el miércoles sin y Atlético de Madrid brujas sin Vitolo

Voz 1646 04:17 empezó a oír el canto de las sirenas

Voz 8 04:19 en una melodía hechicera hay seductora que les removida al cuerpo por suerte Ulises había pedido a sus marineros que le han ácimo fuerte al mástil tan fuerte que no tenía ninguna opción de saltar del barco dejarse llevar por las emociones caer en manos de las sirenas y ser devorado

Voz 9 04:37 así fue como misses supo mantener su rumbo llegar a Itaca Cherie es capaz de hacer lo mismo con tus finanzas en el mar de las inversiones

Voz 6 04:45 sabemos mantener la calma no desviarlos de nuestro objetivo como Ulises el ahorrador es un capitán de barco que debe valorar las condiciones de la travesía el mar puede estar en calma pueden aparecer marejadas o directamente olas gigantes en medio de la tormenta sin embargo el buen inversor como el buen marinero debe dominar tan los momentos de pánico como los de euforia debe estar listo para superar los cantos de sirena estas noticias sobre los mercados que muchas veces influyen en nuestras emociones y en consecuencia en nuestras decisiones compañero de gimnasio preocupado por cómo los influir en las políticas de Estados Unidos vecino del cuarto que te ponen alerta sobre los últimos móvil vientos del Ibex treinta y cinco de las bolsas asiáticas un ahorrador sereno es como risas un capitán preparado para hacer frente a los vaivenes de la economía afortunadamente cliente de banco catalán el mástil al que agarrarse en su camino ese apoyo se llama Family Bunker alguien de confianza que te previene te aconseja de manera racional ejecutiva un asesor que te propone una planificación según tus necesidades te apoyan los momentos difíciles para que tomen las decisiones correctas alguien que te acompaña para evitar que tu soluciones naufraga por un momento de debilidad aunque todos cayeron en la tentación Ulises estaba advertido o yo canto de las sirenas pero lo superó llegó a su destino aunque escuches noticias alarmantes sobre los mercados en banco medio Alain tienes un compañero de viaje para trazar el rumbo que te lleve a tu propia Itaca ahora tú eliges puede ser un marinero sin rumbo un cliente que alcance sus las comedias acercándose Beatos Mena

Voz 1646 07:39 en el mundo del periodismo como la vida general tiene una lista de nombres cuyo solo enunciado

Voz 0313 07:47 boca y genera emociones y sentimientos nos seguro segurísimo Fuller esos nombres es el New Yorker una revista semanal que incluye reportajes críticas sátira poesía ficción Se publica cuarenta y siete veces al año desde mil novecientos veinticinco co imparte de su fama hay de su prestigio de una parte no pequeña diría yo está directamente relacionada con las magníficas portadas ilustradas que publica gracias a las nuevas tecnologías final ETA todo eso algunas esas portadas se convierten en éxito el casi inmediato Bono en medio mundo en todo el mundo no los pueden compartir miles

Voz 1646 08:25 miles de personas su última portada que muestra a una mujer silenciada con fondo negro como labios rojos en forma de mano ha revolucionado la red The New Yorker acumula más de cincuenta mil Aix en en en poquitas horas y lo firma la ilustradora valenciana Ana Juan a la que hemos invitado a asomarse a unos minutitos a La Ventana Ana buenas tardes hola

Voz 0313 08:46 hola qué tal bienvenida cómo estás ya días protagonizado transportadas The New Yorker se note vendrá de nuevo pero esta tiene una historia muy especial que que que me gustaría que comentaras con los oyentes de La Ventana

Voz 12 09:01 bueno cada una tiene la verdad es que cada una de ellas tiene una historia detrás porque todas son un tienen un proceso diferente no pero está pues bueno pues ha sido lo que ya he comentado treinta minutos es que pedí para volver a rehacer la portada o rehacer no o mejorar el boceto que había enviado y cuyo archivo pues me encontraba pero son cosas son cosas de de la prensa no es así había en la noticia ya había que que cubrirla y había que la editor había decidido quizá era la portada tenían que ser

Voz 0313 10:18 Nuestras pero sin presión ninguna gana claro bueno

Voz 12 10:25 lo que iba con él está dando esposa doble que hiciera es mi dinero es el de ellos

Voz 0313 10:35 cuál es el una ilustración en una obra de arte como es una ilustración cuál es el proceso creativo es decir a ti te encargan algo

Voz 0827 10:42 sobre una temática concreta donde tienes que va

Voz 0313 10:44 Caro imagino elementos de de de simbología de de comunicación que haces coges una idea pones varias ideas sobre la mesa con cómo es el proceso

Voz 12 10:55 pues eso no se enteró busca revivir buscas se piensas vas adelante atrás buscas información duros a buscar de estos a llorar te echas a reír cuando haces hasta que bueno pues tienes alguna idea que puede funcionar una idea te lleva a otra IS si no no hay no hay fórmula

Voz 0313 11:21 pero te sale algo la primera descartan mucho

Voz 12 11:24 a veces sí a veces no a veces es una idea necesita trabajarla mucho a veces es ella la trabajas mucho era fastidian no hay no hay un camino nacido el camino que días bueno esto es lo que hay que hacer cada uno hace lo que puede como gato panza arriba

Voz 0313 11:41 esta esta portada concreto que estamos comentando la de una mujer que está que está silenciada con unos labios rojos en forma de mano en con el fondo negro bueno ese ese no no no su mensaje cualquiera no y eso me imagino digo yo que que que la artista que lo hace cuando lo piensa cuando lo madura y cuando lo pare finalmente no sé si te sientes imbuida de algún tipo me imagino que sí de responsabilidad social lo algo no sea pesa pesa eso no no

Voz 12 12:07 cuántas mujeres pues no no han tenido la voz que que bueno que se y de poder hablar y poder denunciar poder hacerlo porque ahí no hay que ser valiente para hacerlo porque ahí mucho que perder también hay mucho que ganar pero que tiene un costo muy fuerte y hay gente que tiene es la de que valiente como para hacerlo es triste que muchas mujeres pues no podrá hacerlo por miedo a perder su puesto de trabajo a hijos son muchas otras cosas no

Voz 0313 12:45 claro las prisas vienen por esto es a los oyentes para que no se despiste en la la prisa por por por hacer la portada es poca la revista lo decide a partir de las declaraciones de la esta profesora de Silicon Valley que ha denunciado al a este aspirante a juez del Supremo que es el candidato de de Trump y en ese momento Papa se les ocurre eso es cuando te llaman no aparece el boceto monta todo este pollo no

Voz 12 13:05 sí ya estoy la portada hecha a mí el llevo tiempo pues ahí una portada alternativa el editor estaba mirando indirecto el que estaba pasando en el Senado de Estados Unidos cuando vio que depende debo decir que es ésta la que me que me como

Voz 0313 13:24 los acontecimientos fue eso es periodismo claro claro que siempre imagino que desde anoche que publicaron a Luis tracción debes estar de llamadas hasta el gorro ya no

Voz 12 13:33 bueno gracias a las redes sociales la el teléfono es cada vez menos

Voz 0313 13:40 un poquito más de tranquilidad ahora Juan muchísimas gracias por estar éstos minutitos en La Ventana de verdad

Voz 13 13:46 nada vosotros un abrazo muy grande

Voz 0313 13:49 adiós por cierto hablando de ilustración del del veinte al veintidós de este mes que hoy ha comenzado en el espacio recuperados de la antigua fábrica modernista del Plan Joven Barcelona utopía ciento veintiséis Se celebra la primera edición de la Feria utopía Markets ilustración que está apadrinada por la las profesional de ilustradores de de Cataluña por ilustradores como Javier Mariscal o Miguel Gallardo al que hemos invitado también a asomarse esta tarde La Ventana Miguel buenas tardes hola hola buenas tardes tú también tienes experiencia de colaboración con con New Yorker no sesión portadas también pero sí

Voz 13 14:23 ya me gustaría pero no no no ella era todavía todavía hay pero bueno está colaborando bastante tiempo en el interior

Voz 0313 14:30 hombre eso tener eso en el currículum no está mal no de Miguel

Voz 13 14:33 pues sí bueno la primera vez que que hizo una ilustración que era una ilustración pequeñita siempre lo digo mis charlas que la verdad es que me cae patas abajo o que la responsabilidad era bastante grande no pero una idiota cosa también que es que el hecho de cómo daba el llega o no al sitio más Yorker dentro de ese alguna vez enmarcó alguna cosa para colgar Mika en mi casa edad que te envían la revista temblando sabrá alto la revista casa ellos marca del sobre

Voz 0313 15:03 cuál era aquella primera Ilustración

Voz 13 15:04 perdona sólo quería recordaros que es el diecinueve veintiuno

Voz 0313 15:08 a del XXI perdona del diecinueve al veintiuno de octubre hoy esa primera Ilustración que reflejaba de que iba

Voz 13 15:14 era una ilustración de cómo de las cosas que pasaban en la ciudad y entonces era un festival creo que de música infantil algo así nada una viñeta muy pequeñita pero luego ocho páginas enteras estado en Sports en muchos sitios

Voz 0313 15:27 oye según datos de esta asociación profesional de ilustradores de Cataluña que yo citaba tuvo además en su día al presidente apenas el treinta por ciento tienen hijos debido a su compleja situación profesional el setenta por ciento compagina ese trabajo con otras actividades para en fin para subsistir el cuarenta y cuatro opina que su profesión no está suficientemente valorada el cincuenta por ciento sufre estrés laboral hostia parece un tan mal están las cosas

Voz 13 15:54 sí bueno la la opinión general por ejemplo que es oye mucha ahora es la ilustración no está de moda pero yo los bolsillos los ilustradores no porque han pasado como dos fenómenos uno que más gente ha accedido a la profesión porque cada año de las escuelas en trescientos cuatrocientos de ilustradores nuevos hipermercados ha estrechado por ejemplo en el ámbito de la prensa aquí en España apenas hay ilustración de prensa

Voz 0313 16:17 es verdad es muy poquito muy poquito

Voz 13 16:20 he estado muy conocido ese llama Getty Images que diese bastantes

Voz 1646 16:27 y en el otro lado de la

Voz 0313 16:29 queda está la cantidad de vamos dos ejemplos tenemos hoy no el de Ana y el tuyo por ejemplo en la cantidad talento que que aparece

Voz 13 16:36 bueno además de España sale iría en particular de Cataluña de las a salen con un unos niveles muy grandes muy muy altos y luego las nuevas tecnologías hace que todo el mundo

Voz 14 16:48 más o menos

Voz 13 16:52 de

Voz 0313 16:53 tú esta esta situación irreversible la situación profesional de los ilustradores quiero decir que crees que irá mejor que ir a peor

Voz 13 17:01 no reversible al lado de darnos tortas con el mismo con el mismo muro que es básicamente los medios tradicionales como la la prensa la es todo eso no buscar nuevos ámbitos que los hay yo creo que los hay prestar la ilustración como forma de comunicar a muchos ámbitos donde no lo hay no yo por ejemplo a través de la es a día de María de mi hija

Voz 0313 17:21 José María yo de tu libro en su momento hace hace años ya eso fue en dos mil ocho dos mil siete cuando fue el del dos mil siete no sé

Voz 13 17:28 pues a raíz de eso me metí muchos al mundo la discapacidad sí hay del claro ahí hay pocos ilustradores que además señala bagaje miedo soy padre ilustrador es un mundo que necesita comunicarse de una forma

Voz 0313 17:39 pero especial también no sé yo creo

Voz 13 17:42 hay muchos

Voz 0313 17:43 que sepan los oyentes de La Ventana que María yo es una novela gráfica que narra las aventuras y viajes del con su hija María de trece años que tiene autismo recibió el Premio Nacional de Catalunya de cómic por este libro que está traducido a ocho idiomas además al cabo de un par de años se hizo un documental que fue finalista en los premios Goya además sí sí sí hasta que esa historia tuvo extraordinario hoy una última pregunta Miguel el luto Pia Markets este festival del dieciocho al veintiuno de octubre qué supone para vosotros para el colectivo

Voz 13 18:16 bueno supone bastante visibilidad además el hecho de haber juntado Bill festival que es el festival

Voz 14 18:21 de de de la Asociación de ilustradores

Voz 13 18:25 hemos unido fuerzas con el utopía Márquez que es un Market privado y eso nos da mucha vida visibilidad hay un marquen muy interesante donde se vende es Tunde se venden originales de los ilustradores y luego tenemos cosas como la apertura del festival que es música ilustración a la vez no es es va a ser un centro interesante

Voz 0313 18:45 es esto ser más proactivo no no esperar a que te llamen sino Expo exponer de tu vamos

Voz 13 18:50 bueno ya además resaltar un poco la profesión de de ilustrador que aquí en Cataluña la verdad es que tenemos una tradición increíble osea a veces no llega a la calle eso no no no se percibía

Voz 0313 18:59 yo no un poco bueno Miguel Gallardo ilustrador dibujante de cómic muchísimas gracias por estar en La Ventana hay un abrazo muy grande vosotros adiós adiós

Voz 15 19:11 adónde de una entrada de Circe y relacionarse más Alce era amigo así los bancos que se cuestan de mantener procesos de dos a la que no me falles ahora que está dormido hoy horas las perdieron a ella el extremo venta de bostezar reprimido red

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 16 20:00 Matilda podía aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota ni quiere que sus amigos

Voz 17 20:09 lo sacan lo mismo échale una mano a Matilda cuidar el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda las

Voz 18 20:20 comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos amplía de doce a veinticuatro meses la tarifa plana de cincuenta euros de cotización a la Seguridad Social y además te ayuda con los gastos iniciales con hasta cuatro mil quinientos euros para que emprender te cuesta menos

Voz 1646 20:35 infracción sin comunicado

Voz 0861 20:38 como repetía en la Comunidad de Madrid le ofrece

Voz 0564 20:42 formación del tráfico a esta hora van a encontrar intensa la salida de Madrid por la A tres a la altura de Rivas Vaciamadrid la A cuatro en Pinto la A42 a la altura de Getafe y la A cinco en Alcorcón intensa además la entrada por la unos a Sebastián de los Reyes y hasta el nudo Manoteras lados en el cruce con la M treinta y la carretera de Colmenar la M607 en la zona de la Universidad Autónoma en ambas direcciones complicada la uno en Alcobendas la dos en Torrejón de Ardoz y Canillejas la A42 en Fuenlabrada

Voz 0825 21:11 a la A6 en Majadahonda y El Plantío Aravaca además intensa la M50 en Boadilla del Monte en sentido A cinco

Voz 19 21:18 matriz diferente en el que poder circular con libertad con menos contaminación y pueden aparcar es posible

Voz 8 21:25 gracias al que admiro un crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se recarga son hoy ahorra combustible verá tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un híbrido aquella

Voz 6 21:37 la Ventana de Madrid cursó el máster que nos ocupa me matriculé

Voz 20 21:43 por casi me explico Álvarez Conde pero realmente no lo sé usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificada que aclarase creen que que no hizo un buen trabajo nada usted cursó las asignaturas hizo algún trabajo ninguno

Voz 1646 22:01 usted sí recogió el título

Voz 0861 22:07 pues sí lo recogieron Ilbo enmarcaron qué tal buenas tardes a todos los alumnos VIP los compañeros de clase de Cifuentes admitieron sin tapujos bueno que les regalaron el máster el regalo la verdad les ha salido redondo no hicieron nada pero ni hubo cohecho ni hubo prevaricación la jueza del caso mato Ter ha dado carpetazo a esa parte de la investigación pero no porque la jueza esté convencida de que no hay delito lo archiva porque la jerarquía judicial le obliga es decir donde hay patrón no manda marinero marinero si el Supremo no ve delito contra Casado la magistrada Carmen Rodríguez Medel por mucho que quiere continuar con la investigación no pues

Voz 6 22:44 la Ventana de Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 22:52 el caso máster queda reducida a la nada la jueza sólo mantiene abierta la investigación por falsedad documental ése es de hecho el único delito por el que ahora mismo mantiene encausada a Cristina Cifuentes la expresidenta madrileña aunque no sería descabellado que esa investigación también quede archivada en muy poquito tiempo bueno la verdad hacía mucho muchísimo que no leíamos un auto judicial cargado con tanta ironía el enfado de la jueza del caso máster con los magistrados del Supremo es más que evidente hasta el punto de que en algunos párrafos de su auto a Carmen Rodríguez Medel llega a decir que si el Supremo hubiese considerado relevante

Voz 21 23:29 confesión de las alumnas que acabamos de escuchar hace unos minutos en nuestra portada a buen seguro

Voz 0861 23:33 pues esto es literal esta causa no habría sido Horche

Voz 22 23:37 para

Voz 0861 23:40 Jorge Álvarez de Facebook es portavoz de República la Asamblea de Estudiantes de la Rey Juan Carlos qué tal cómo estás bien a Madrid buenas tardes

Voz 23 23:47 hola buenas tardes bueno intuyo que esta noticia que Moscú no

Voz 0861 23:49 en hoy habrá caído no como jarro de agua fría entre los estudiantes de de la Rey Juan Carlos no sé cómo estáis ahora mismo sorprendidos cabreados o ciertamente perplejos

Voz 24 23:58 pues sí la verdad es que estamos bastante sorprendidos ante esta noticia el sentimiento que existe generalizado dentro de la universidad es un sentimiento de decepción ante esta archivo y sobre todo de una enorme frustración creemos que que las cosas no han hecho bien E incluso no haríamos a decir de legalmente no han hecho bien y creo que que este carpetazo pues es tremendamente injusto con todos los alumnos que nos lo ocurra vamos nos esforzamos estamos día tras día estudiando y preparando nuestros trabajos desarmados

Voz 0861 24:32 Jorge te pregunto cerrada esta parte de la investigación en no sé creéis que que la Rey Juan Carlos la Universidad debe reabrir su investigación interna al menos eso es lo que avanzó aquí en la SER la semana pasada el rector Javier Ramos

Voz 24 24:43 sí bueno nosotros lo lo esperamos nosotros esperamos que la investigación interna que pese vio paralizada a consecuencia de la judicialización de del caso pues como en el caso ya no se encuentra dentro de los tribunales únicamente se encuentra una parte te creemos que no que no forma parte de de el mundo académico sino que es una falsedad en documento público pues esperamos que se reabra además nosotros exigimos al rector que la investigación interna que ha realizado la Universidad la haga pública nos merecemos cómodo todos los estudiantes de de esa investigación y poder analizar la nosotros

Voz 0861 25:23 por cierto Jorge hablando del del rector en qué punto está esa misma está ahora mismo esa moción de censura que estéis gestando contra el actual rector Javier Ramos

Voz 24 25:31 sí pues bueno ahora mismo está en contacto una moción de censura lleva mucho tiempo nosotros somos estudiantes de una parte del claustro y necesitamos el apoyo de de una mayoría del claustro por lo que conté tendríamos que contar con el PDI con el paso y con eh con algunos de los profesores

Voz 23 25:51 pero estamos convencidos de que

Voz 24 25:54 que si las cosas siguen en este cauce y la Universidad sigue dando carpetazo internamente a estos casos la moción de censura puede salir adelante si la presenta presentaremos

Voz 0861 26:06 por cierto eh vosotros sois pedido ya la universidad el acceso a toda la documentación sobre el caso máster habéis conseguido algo

Voz 24 26:12 no hemos conseguido absolutamente nada ahora mismo la Universidad de salvaguarda en decir que todavía tigres judicializado que todavía hay una parte que está en los juzgados que es la falsedad de documento público de la señora Cifuentes

Voz 0861 26:27 bueno pues que termina termina

Voz 24 26:30 nada nada que creemos que que es aparte no forma no no forma parte de de el caso máster como tal sino que es un llamamiento que hizo el mismo día que salió el caso entonces por eso queremos que la investigación interna llegue a a exigir responsabilidades entre el mundo universitario

Voz 0861 26:49 pues Jorge Álvarez portó de República estudiante de la Rey Juan Carlos gracias por atender nuestra llamada usarlo a vosotros

Voz 6 26:54 Madrid

Voz 22 26:57 no

Voz 0861 26:59 cuántas veces no hemos escuchado en estos meses la palabra máster cuantas veces hemos pensado lo mal que suena esa palabra con un tanto fraude pero no la palabra másteres aquí en la SER les hemos dado todo un ejemplo de ello esta mañana hemos adelantado el nuevo posgrado que va a poner en hecha la Complutense un nuevo máster especializado en el eje te vi co Amanda Rodríguez ex vice coordinadora de Arco Polly qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 25 27:23 sabes cómo estáis muy bien bueno imagino que contenta con esto

Voz 0861 27:25 de curso con este nuevo máster que se va a aplicar en principio el próximo curso que si no me equivoco en buena parte Amanda ese va a poner en marcha gracias a a vosotras Arco Polly

Voz 25 27:35 efectivamente es verdad desde que cambió el nuevo rector nosotras lo exigimos una petición expresa a todos los candidatos en las que exigía más que por favor existieran estudios incluso pudieran crear una cátedra para hablar de el ámbito LGTB de forma específica

Voz 0861 27:52 en bonos un curso pionero en ninguna universidad de de España ni pública ni privada ofrece un máster como este te pregunta manda que salida laboral tiene este este curso

Voz 25 28:02 bueno es evidente que la investigación no sólo significa es tal en laboratorio osero un historiador muy específico creo que más para el tiempo que corre investigar sobre temas LGTB o querer incluso poder generar estudios específicos puede llevar a quién sabe quizá crear otra carrera

Voz 23 28:24 o hijo arrestado

Voz 25 28:26 discurriendo sobre qué significa y cómo ha cambiado la sociedad a lo largo del tiempo que hemos estado las personas activistas en la nieve

Voz 0861 28:33 bueno está claro que que que esa salida laboral tampoco es lo único importante no te preguntaban a eh lo que hoy he vendemos como una auténtica novedad en en el dos mil dieciocho en pleno siglo XXI es si estuviese si estuviese impartiendo por ejemplo no se desde los noventa osa Vries ahorrado años y años de lucha

Voz 25 28:49 no nos habríamos ahorrado por ejemplo el tener que estar luchando contra aquel recurso de inconstitucionalidad frente al matrimonio igualitario no o que unos pusiera en entredicho muchísimas cuestiones que tienen que ver con si la orientación sexual o la identidad de género con la que nos identificamos es una enfermedad o no o incluso tener que seguir soportando ya se habría solucionado que haya todavía profesores que consideren la la otra esas personas trans conversé así enfermas no creo que esto va a ser un avance y sobre todo qué va a esa mella en la sociedad y qué mejor que me por medio de la educación

Voz 0861 29:25 y una pregunta más Amanda eh que vayan a participar nueve falso nueve facultades en en este máster da cuenta no de enorme trabajo que implica este tipo de de formación queréis que otras uno

Voz 25 29:34 por ejemplo no sé si van a seguir el ejemplo ya lo que sí que queremos aplaudir cercó Polly es que la Complutense

Voz 12 29:41 vuelve a estar

Voz 25 29:42 en la picota vuelve a ser pionera como por ejemplo ya los pues unos meses con el protocolo de personas trans para su atención y cambio registral de nombre cremas que ojalá y va de efecto dominó y que sea interdisciplinar por supuesto implica que no

Voz 24 30:00 es un es especial por el tema aquí sí que nos atan

Voz 25 30:02 mi chino porque puede generar muchos cambios reales a este nivel

Voz 0861 30:08 pues Amanda Rodríguez portavoz de de Darko Polly gracias también por estar con nosotros esta tarde en La Ventana un abrazo

Voz 0313 30:13 nada viajará a uno y a la vuelta de la publicidad

Voz 0861 30:15 hemos en unos minutos una cosa más cuál es el robot más codiciada ahora mismo en todo el mundo y por qué está aquí en Madrid

Voz 26 30:24 Tigre a La Ventana

Voz 15 30:26 en las redes sociales

Voz 1646 30:29 la Ventana funky

Voz 27 30:32 k de las eh

Voz 15 32:25 a partir de ahora quienes más

Voz 29 32:28 ser más Madrid ciento cuatro punto tres FM aquí te ofrecemos toda la SER que ya con ACS y además contenidos locales exclusivos ser más Madrid ciento cuatro punto tres CCM siempre que haga falta

te enteras más las siete y treinta y tres

Voz 31 32:48 sí sí

Voz 0861 32:54 y bueno ninguno imaginábamos que la persona que murió yo anoche en su casa de Lavapiés asfixiado tras un incendio era Jerry González Bueno los expertos dicen que su trompeta le convirtió en uno de los pioneros del jazz latino Jerry González ha muerto a los sesenta y nueve años este neoyorquino con raíces puertorriqueña as dejó el Bronx para triunfar como grandes como Chano Domínguez

Voz 6 33:16 y escuchando esto pues lo consiguió

Voz 1646 33:23 con una trompeta de Jerry el pie

Voz 0861 33:25 los a ir ahora hasta la antigua estación de Delicias un espacio que va a ser reconvertido por completo en muy poquito allí mismo junto al Museo del Ferrocarril pues se va a instalar la nueva sede de la Compañía Nacional de Danza del Ballet Nacional de España es el acuerdo que han cerrado a tres bandas el Ayuntamiento de Carmena El Ministerio de Cultura y Adif que les cuenta Marta García

Voz 1513 33:46 la antigua estación de trenes de Delicias con casi setenta y tres mil metros cuadrados de los que cincuenta y siete mil están en desuso actualmente será un nuevo espacio educativo y cultural que albergará el Centro Nacional de Danza cuya creación adelantaba hace un mes en la SER Amaya de Miguel directora del INAEM que esta mañana firmaba un protocolo con Adif el Ayuntamiento de Madrid el centro será la sede de las dos compañías nacionales de danza

Voz 30 34:10 que haya escuela que haya talleres formación cantera que los bailarines cuando salen de nuestras compañías tengan donde seguir trabajando

Voz 0825 34:20 comienza ahora una fase de estudio urbanístico jurídico y de uso del suelo

Voz 1513 34:24 contemplará además la ampliación del Museo del Ferrocarril y que concluirá con la firma de un convenio las condiciones de cesión

Voz 23 34:36 sí

Voz 32 34:39 Madrid acoge esta semana uno de los congresos de robótica más importantes del mundo Se trata de la feria iros Un congreso impulsado por Estados Unidos por Japón esos

Voz 0861 34:50 significa bueno pues el próximo viernes en Madrid vamos a tener una selección de los robots más avanzados del mundo Carlos Balaguer venía a Madrid cómo estás

Voz 33 34:59 buenas tardes bueno Carlo

Voz 0861 35:01 pues no sólo organiza este congreso además seres catedrático de robótica en Robotics Lab en la Universidad Carlos III de Madrid te pregunto ahora mismo entre los robots más importantes del mundo hay alguno con la etiqueta Made in Madrid

Voz 23 35:15 bueno que vamos primero a explicar esta feria esta feria es airosos de robots inteligentes y más en las ferias más grande que en el mundo para darnos idea ahí cerca de cuatro mil personas ahora mismo aquí de dónde

Voz 0861 35:32 lo hemos dicho en el en el

Voz 23 35:35 el Pabellón Municipal de Congresos en el Ifema ha dicho el hay que cerca de cuatro mil personas acreditadas son los investigadores más punteros en todos los campos de la robótica quiere decir que a diferencia entre otras Arias que pueden ser serias que venden el producto o están los de a dos de empresas aquí están los científicos los desarrolladores

Voz 0861 36:06 bueno de Cher el libro y que en este congreso se va a reunir casi no al ochenta por ciento de los expertos mundiales en en robótica a corto plazo cuál crees que va a ser la la gran revolución en este sector

Voz 23 36:18 bueno la revolución en robótica está llegando poco a poco yo creo que hay campos muy claros como robots médicos asistenciales el robot para cuidar

Voz 34 36:34 y a personas de tercera edad

Voz 23 36:37 pero también he robots en otros campos que no nos imaginamos como de Agricultura mantenimiento de infraestructuras etcétera

Voz 0861 36:47 en creo que hubiese a debatir durante estos próximos cinco días y sobre cómo estamos avanzando hacia una sociedad hace robótica no sé quizás desde la ignorancia no pero ello que llegue ya estamos bastante inmersos no en esa sociedad hace robotizada

Voz 23 37:02 bueno el móvil a da un avance tremendo a la sociedad digital pero el robots es decir dispositivos que se mueva que puedan realizar operaciones de de manipulación de objetos ayudarte eh habéis cita desnudarte a hacer otro tipo de operaciones hay muy pocos y de hecho no hay empresas apenas que que estos robots entonces está que eso ciudad robótica es tener electrodomésticos para entendernos que que se que se muevan a nuestro alrededor que se adapten a nosotros que interaccionan con nosotros y de hecho hay muy muy pocos por eso el lema de esta Conferencia este año es hacia la robótica hacia la sociedad robótica que que va a cambiar nuestras nuestras vidas evidentemente

Voz 0861 37:56 Carlos me he quedado con ganas de de conocerlo al comienzo de entrevista te lo preguntaba hay algún robot por ejemplo que sella de diseñado aquí en Madrid lo decía antes no es catedrático de de la Carlos III hay aún robos por ejemplo que vaya a poder exponer allí con con importancia en este congreso

Voz 12 38:11 ah

Voz 23 38:11 sí sí vamos a exponer por ejemplo el el robot humanoide de tamaño natural Theo que desarrollado en mi en mi laboratorio en la Carlos III pues va a ser varias aplicaciones de camarero de seguimiento de personas es decir un aplicaciones diarias que parecen fáciles pero realmente para la robótica son muy muy complejas

Voz 0861 38:36 se me acaba el tiempo Carlos pero si te quería preguntar antes y cuál es ahora mismo si tuviésemos que elegir uno eh el robot más codiciado a nivel mundial

Voz 23 38:45 bueno he durante la feria mañana va va a haber una inicia en en Europa se va a presentar el nuevo robot cree que de Boston Dynamics eh spot mini quizás por por decide

Voz 33 39:00 al algo muy muy puntual este te desde lo más avanzado que hay en el mundo ahora mismo que hace por curiosidad por saberlo un poco

Voz 23 39:08 ese es una especie de perro robótico para entendernos es tamaño

Voz 24 39:14 perro grande

Voz 23 39:15 pues lo más importante es que que puedan dar ahí puede abrir puertas puede limpiar mesas es decir un puede hacer en todo tipo de operaciones no oficina ahí en casa

Voz 0861 39:28 bueno no sé si llegaremos a ver abejas en com reconvertidas entrenan es como en Black Mirror pero desde luego que que nos trae y no sé un producto una selección de de robots super interesantes Carlos Balaguer gracias por estar con nosotros un abrazo

Voz 33 39:40 muy bien gracias hasta luego buenas noches ustedes

Voz 0861 39:43 no es mañana volvemos con más Ventana de María saben mañana martes tertulia política mañana cara a cara

Voz 1646 39:49 entre Ciudadanos y PP que pasen

Voz 0861 39:51 como el lunes adiós

Voz 35 40:06 un faro para mí es el lugar en el que me voy a reencontrar con los oyentes

Voz 1646 40:11 en la SER un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que

Voz 35 40:17 éramos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar noches

Voz 6 40:22 en el faro con Mara Torres

Voz 1646 40:26 signos también en redes

Voz 6 40:28 el queramos esta noche la una y media en la SER La ventana con Carles Francino

Voz 0827 42:47 cambio de mes primer día de octubre hasta

Voz 0313 42:49 esta hora con qué nos quedamos pues la verdad es que

Voz 0827 42:52 estábamos este lunes que ahora cerramos en La Ventana pues oye descansados bien animados además por el optimismo de Pepe Navarro que desde su particular cueva Nos anunciaba en Hoy por hoy que la semana que se inicia

Voz 1728 43:04 tiene muy buena pinta la semana está muy bien va a hacer buen tiempo eh aquí del paro va a estar calmado y eso nos permitirá meditar

Voz 19 43:15 qué hice pensando que hay detrás del horizonte quince esconde detrás del horizonte y pudo haber detrás

Voz 0827 43:22 coño puede haber detrás del horizonte bueno pues nos hemos puesto a mirarlo desde la ventana allí hemos visto por ejemplo al presidente de la Generalitat catalana hablar en la televisión coreana

Voz 1646 43:31 comenzamos en Corea declaraciones de Quim Torra la televisión coreana un programa dirigido por el prestigioso periodista en escucha el presidente catalán quejarse amargamente preguntar padece chollo

Voz 0827 43:49 a ver qué es lo que ha hecho el presidente bueno pues

Voz 1646 43:53 has hecho Quim Torra hecho Quim Torra ha animado ha animado a quienes cortan calles trenes el tráfico ferroviario no que corten los cortan el tráfico en las autopistas les ha animado a seguir así debido al hecho debido al hecho insoslayable insoslayable de que Torra es autorizar cortar el tráfico ferroviario por ejemplo es ilegal sea porque la gente es tiquismiquis como se ha querido ver una cierta contradicción en esto de que una autoridad anime a incumplir la ley

Voz 0827 44:31 bueno pues eso mientras los Comités de Defensa de la República cortaban carreteras líneas de ferrocarril lo que he dicho concretamente el presidente de la Generalitat ha sido esto

Voz 37 44:40 los trabucaires os Castellito tan Zaida gracias a los trabucaires a los castellers a los bailarines a vosotros amigos de los CDR es apretar hacéis bien apretando

Voz 0827 44:50 lo ha dicho el uno de octubre un año después de aquel uno de octubre de triste memoria para muchos por muchas cosas para la ministra portavoz del Gobierno que esta mañana estaba en Hoy por hoy también

Voz 38 44:59 en el día uno de octubre fue es un día de triste memoria no hay nada que celebrar acerca del uno de octubre es un día de triste memoria para el Gobierno de Rajoy que desde luego no acertó en ninguna de sus previsiones no acertó en el tratamiento tratando de parar de las votaciones con una intervención policial que proyectó imágenes muy penosas muchas de ellas falsas que dañaron gravemente la reputación española

Voz 0827 45:26 este uno de octubre será de grato recuerdo en su historia personal para Mara Torres porque vuelve a la Cadena Ser esta noche iluminará su faro lo estaba preparando cuando las cuatro de la tarde tomaba café con nosotros Iturbe preguntaste por Cataluña

Voz 1646 45:40 yo creo que la luz así demasiado potente durante estos meses vamos ha dejado ver nada con claridad necesitamos perspectiva de nuevo veo que esa reflexión que has hecho al principio parece que no hemos aprendido nada ha sido que había demasiados focos nos han cerrado eso es lo que creo

Voz 0827 45:58 a veces la luz deslumbra y ABC talud se ve muy lejos al final del túnel que es lo que pasó con el túnel de la violencia de ETA a Addis llegó al final y hoy se ha celebrado en La Moncloa un acto en el que los gobiernos español y francés han puesto en valor un elemento fundamental para acabar con ETA la colabora son mutua que no siempre existió no ha habido representación del PP en los actos no ha ido ni Aznar ni Rajoy a pesar de que están invitados el periodista Luis Rodríguez Olea bueno cree que eso es lo anecdótico porque lo importante recordar cómo esa cooperación y sobre todo la inteligencia política lograron el objetivo

Voz 39 46:35 yo sí estoy convencido que sin inteligencia política estas seguiría hoy en día cuando lo de inteligencia política de los tiendo a la colaboración policial con Francia al aquí España demostró que era una democracia a que España supo dialogar con ETA e ir luego demostrar que caerá a la que no que

Voz 23 46:53 en realidad negociar yo

Voz 39 46:56 que sin eso sí estoy convencido que seguiría es si hubiera habido todo este tipo de ingredientes no en este sentido este simplismo pude verla a leche limpia pues no o si se hiciera esta reflexión a fondo Pablo Casado no día las tonterías que está diciendo sobre el tema trataban sobre otras

Voz 4 47:13 es una luz que se ha pagado hoy la de Charles Aznavour

Voz 40 47:19 todo

Voz 0827 47:24 es una pena la verdad pero bueno era muy mayor tenía noventa y cuatro años aunque es de esas personas que crees que nunca va a morir un poco más joven que él es el optimista Pepe Navarro que en el día internacional de las personas mayores que precisamente se celebrará hoy ha hablado lo que supone para él ser mayor

Voz 1728 47:39 no no tienen consciencia nunca de que el tiempo pasa buen día te das cuenta que tiene una edad y tienes esa edad y punto pero tú te sientes con la misma energía en las mismas ganas y la misma perspectiva de la vida estudiando recetas descuento e el transporte público generalmente te da ciertas facilidades si te acercas más la gente este señor mayor Moon siguen sin darme de trescientos metros y demás soy yo el que le cede la ventaja es simplemente pues no

Voz 0827 48:04 yo no tenía ni idea es bueno la jueza ha archivado el caso de las compañeras de Pablo Casado lógicamente solamente queda una pequeña pieza contra Cristina Cifuentes sobre procesos judiciales también han ido alguna de las noticias paralelas del futuro

Voz 1022 48:21 el Supremo dictamina que Casado es un campeón Un figura y que todos tendríamos que aprender de él el alto Tribunal asegura que lejos de imputarle lo que merece este muchacho es una estatua en el centro de Madrid Willy Toledo no se presenta ante el juez pero Dios tampoco juristas y teólogos están reunidos a estas horas para decidir si dejan el caso en tablas Madonna anuncia que su nuevo elepé será grabado por Villarejo la artista se ha puesto en manos del ex comisario para buscar lo que la crítica musical ya definido como el sonido cloaca

Voz 0827 48:59 Cristina Cifuentes a la que le han archivado también medio caso le dedicó en su día un rap Pedro

Voz 21 49:03 a cualquier día si sigue preguntando yo templario del partido de bueno y sólo ha dedicado a otro caído a él

Voz 0827 49:13 el hombre presidente de Tesla que nos quería llevar al espacio que mentó el Pay Pal bueno tres años le han apartado de la presidencia de su compañía le han obligado a pagar veinte millones por un tuit con el que confundió a los inversores

Voz 41 49:29 en día cinco eso ya que no es norma vende más con el vice es

Voz 2 49:50 día

Voz 42 49:54 de por sus una pues de un alucinado a otro mucho más peligroso

Voz 0827 50:14 hoy nos ha recordado Nieves Concostrina una fecha negra ese uno de octubre en el que Hitler invadió Checoslovaquia y además lo hizo con el permiso del Reino Unido de Francia que creían que al dejarle invadir un trocito de Europa apaciguó harían

Voz 1626 50:28 vestía la exigencia de Hitler provocó una Reunión de Francia e Inglaterra con el prenda de Mussolini como intermediario para solucionar el asunto sin llegar a las manos todo se concretó en los pactos de Múnich con los que Fielder obtuvo el permiso para quedarse sólo con los Sudetes siempre y cuando entrar a tranquilito gen ya dijo que sí que ella que vale un día después del acuerdo el uno de octubre los nazis entraron a lo bestia cinco meses después habían borrado del mapa a Checoslovaquia

Voz 1646 50:57 o eso checo no fue suficiente y un año después Hitler se fue a morder a los polacos comenzó la Segunda Guerra Mundial

Voz 0827 51:08 la que nunca aprendemos y otro uno de octubre que podía haber recordado Nieves el del XXXI en el que el Congreso de la Segunda República aprobó el sufragio universal osea el sufragio de las mujeres que eran las únicas que no podían votar entonces Franco volvió a convertir después a las mujeres en ciudadanas de segunda historias se oscureció pero no ha sido el único a lo largo de la historia cuando la Historia con las mujeres siempre ha sido así de injusta y mujeres como Ángeles Caso quiere corregir esta injusticia

Voz 43 51:35 cinco el sida que llega incluso a los libros de texto que apenas un diez por ciento de los personajes que aparecen en

Voz 0827 51:45 que en materia son mujeres Ángeles Caso está

Voz 43 51:47 ahora en plena campaña de crowdfunding paradita

Voz 0827 51:50 es un cuento infantil con veinticinco autorretratos de pinturas de todos los tiempos personajes muy potentes nos ha dicho a pesar de ser prácticamente desconocidas para muchos

Voz 0191 51:59 nada de victimismo sea todo lo contrario no vamos a dar esta imagen gris y triste de las mujeres todo lo contrario color

Voz 1646 52:07 esa alegría estas claro porque estas mujeres

Voz 0191 52:09 fueron muy potentes no tuvieron las cosas fáciles evidentemente pero ahí estuvieron y hicieron carreras muy importantes fueron píldoras de Reyes y algunas hicieron riquísima pintando sea realmente triunfaron otra cosa es que después la Historia no nos haya querido hablar de ellas

Voz 0827 52:27 ella ha reunido veinticinco autorretratos de mujeres pinturas entre ellos el de estamos

Voz 0191 52:32 bueno la primera gran pintora reconocida en toda Europa que eso fue camisola que fue la pintora de Felipe II Nadal no tenían idea fíjate de entrada tiene varias obras de su Onís va que han estado colgadas hasta los años ochenta y tantos noventa atribuidas a hombres a los pintores de Felipe II no se les había olvida no los historiadores en los conservadores el nombre de sofoco sólo hace un par de décadas que se empezó a recuperar