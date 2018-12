La Ventana (29/11/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 las cuatro las tres en Canarias la Dirección General de Tráfico trabaja para regular el uso de los patinetes después de conocerse la muerte del pasado verano de una mujer atropellada por un vehículo de este tipo hemos hablado en La Ser en el informativo Hora catorce con el subdirector de movilidad de la DGT Jorge Ordás nos explicaba cómo se aplicarán las sanciones cuando se defina y se clasifique este utensilio

Voz 2 00:24 no se va a definir un vehículo de movilidad personal como

Voz 3 00:27 vehículo propulsado exclusivamente por motor eléctrico con una velocidad comprendida entre seis y veinticinco kilómetros hora a partir de de ese momento por ser vehículo que ya se aplican en ciertas normas en en materia sobre todo en materia

Voz 4 00:41 ya de drogas alcohol o

Voz 3 00:43 el no uso de auriculares por lo tanto estas serían conductas que podrían ser denunciadas ya por defecto y aparte las ordenanzas municipales regularán también en otro tipo de circunstancias que te quieran controlar

Voz 1454 00:56 un juzgado de Valencia ha citado a declarar al ex president de la Generalitat Francisco Camps y al ex conseller Juan Cotino por las presuntas irregularidades en los contratos de la fundación que organizó la visita del Papa en el año dos mil seis Se Radio Valencia Inma Pardo

Voz 1603 01:08 el ex presidente Francisco Camps tendrá que declarar

Voz 0808 01:10 para el siete de febrero el mismo día que el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y un día después que el ex conseller Juan Cotino mientras que el presidente de la Fundación quinto Encuentro Mundial de las Familias y obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero lo hará el dieciséis de enero el Juzgado de Instrucción número cinco de Valencia investiga irregularidades en contratos de la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia en dos mil seis por presuntos delitos de prevaricación administrativa malversación y fraude a la administración

Voz 1454 01:38 el otro caso en los tribunales la muerte de un joven aficionado del Athletic de Bilbao que falleció en dos mil doce por el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza ya hay decisión de la Audiencia Arantxa Alegría buenas tardes ahora

Voz 0244 01:49 hasta León dos años de cárcel para el oficial de la Ertzaintza implicado en el caso cava Cases el mando de mayor rango en el operativo policial tras un partido de fútbol en San Mamés

Voz 5 01:57 en dos mil doce cuando Íñigo K vacas

Voz 0244 01:59 yo mortalmente herido y uno de los seis ertzainas juzgados por la Audiencia de Vizcaya que lo condena por un delito de homicidio por imprudencia profesional el juicio concluyó el pasado día nueve más de seis años después de los hechos la acusación particular pedía cuatro años de cárcel para cada uno de los seis acusados seis años de inhabilitación la fiscalía defensas pedían la absolución por no ver delito en su actuación policial

Voz 1454 02:22 recordamos los datos del EGM que hemos conocido hoy la SER incrementa su audiencia hay cierra dos mil dieciocho como líder absoluto de la radio con cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes Carlos Cala

Voz 0325 02:32 Más líder con más oyentes cuatro millones ciento treinta y nueve mil diarios todos los días y en todos los programas Hoy por hoy sube y es el más escuchado de la radio con dos millones setecientos sesenta mil seguidores diarios también sube por encima del millón Hora Veinticinco hoy El Larguero que llega hasta los ochocientos cuarenta y nueve mil Hora catorce lidera la información a mediodía con casi medio millón de oyentes y La Ventana la tarde con más de ochocientos mil en el fin de semana A vivir que son dos días Se sitúa en cabeza sábados y domingos al igual que Carrusel por las tardes rondando el millón seiscientos mil seguidores la radio musical la lideran los cuarenta y Cadena Dial los cuarenta

Voz 1454 03:06 la segunda cadena más escuchada de España por detrás de Laser cuatro y tres trece tres en Canarias

Voz 1 03:12 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:15 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza paralizar Madrid Central antes de su entrada en vigor la Sala de lo Contencioso ha desestimado el recurso de la Asociación de Automovilistas Europeos ampliamos con Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 03:26 qué tal buenas tardes la Sala segunda de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha denegado la solicitud de suspensión porque no aprecia circunstancias de especial urgencia para

Voz 0313 03:36 analizar Madrid Central por eso por eso mismo

Voz 0089 03:39 lo indica que es necesario ahora escuchar a la parte recurrida es decir al Ayuntamiento de Madrid por tanto se deniega la aplicación de las medidas cautelarísimas solicitadas por AEA es decir Madrid Central y sus normas de tráfico y circulación serán un hecho a partir de las doce de esta noche el resto de recursos presentados por la Comunidad de Madrid por el grupo popular en el Ayuntamiento de la capital y por la empresa quita multas de vuelta siguen su curso procesal

Voz 1915 04:05 gracias Alfonso hoy se lo venimos contando Madrid tendrá tres nuevos aparcamientos disuasorios el año que viene lo anuncia el Ayuntamiento un día antes de que entre en vigor Madrid Central de los doce aparcamientos disuasorios que el gobierno municipal anunció en dos mil dieciséis sólo se ha construido uno en la zona del Wanda Metropolitano a los nuevos aparcamientos que sumó donan unas mil plazas van a destinar

Voz 0313 04:23 cinco millones de euros podemos Podemos

Voz 1915 04:26 pone una ley para regular la lista de espera en hospitales garantizando la transparencia a la formación morada presentado esta mañana en la Asamblea una proposición de ley que contempla que cada paciente tenga su huella digital para hacerle seguimiento durante todo el proceso de espera las consultas con el especialista en las pruebas diagnósticas la diputada Mónica

Voz 6 04:42 a García para que dentro de las gerencias de los hospitales se deje de hacer trampas se deje de hacer maquillaje y se deje de esconder los datos que son los que realmente regulan las listas de espera

Voz 1915 04:55 tenemos diez grados en el centro de Madrid

Voz 7 05:00 a eso hay gente que se jubila este esquí martes entre el miércoles a la playa jueves Mapfre presenta el programa Tu futuro los

Voz 8 05:09 planes de pensiones Mapfre que se adaptan a su ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el tres por ciento por traslado necesitas un futuro Teberga consulta condiciones en Mapfre punto es

Voz 1454 05:21 es todo empieza La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1 05:30 servicios informativos

Voz 10 05:47 en La Ventana con la encina no

Voz 9 05:54 hola buenas tardes

Voz 0313 05:56 cada semana invitamos a la Unión Europea trescientos cincuenta millones de libras que se podrían destinar a la sanidad pública británica falso el hombre que apuñaló a Bolsonaro está afiliado al Partido de los Trabajadores ya aparece en una foto con Lula falso Felipe González ha dicho que prefería Franco antes que a Podemos also Bildu afirma que matar sólo está mal dependiendo de las circunstancias falso están colocando botellas de plástico rellenas de sosa cáustica agua y papel de aluminio en las calles falso como falso es también el vídeo en el que supuestos musulmanes se manifestaban pidiendo sanidad vivienda gratuitas o que dos ancianos escaparan de su residencia para asistir a un festival de heavy metal este es un brevísimo resumen de una de las grandes epidemias de nuestro tiempo las noticias falsas o mejor dicho las falsas noticias porque algo que se apoya en la mentira ya no debería considerarse noticia dos preguntamos sabemos distinguirlas podemos digerir el torrente de datos que nos desborda a diario separando el grano de la paja pues yo creo sinceramente que la respuesta es no y que la única esperanza está en el periodismo riguroso el compromiso cívico también en no dejarse arrastrar por eso nos alegra por eso me alegra un montón que hoy está en Madrid para recibir un premio una periodista brasileña que se dedica precisamente a eso a destapar los bulos a desenmascarar a los embusteros ya los intoxicados que no es fácil porque las amenazas ya no lo contará después de ella le llueven por todas partes por eso tiene tanto mérito por eso la hemos invitado se llama Cristina Tardà águila enseguida hablaremos con ella de momento gracias a todos los oyentes en un día tan especial para nosotros en un día de GM de resultados de buenos resultados gracias como siempre bienvenidos a La Ventana

Voz 13 08:14 bueno eh

Voz 0313 10:00 muchas buenas tardes ya que se han hecho canción que hablan de de mentiras no de noticias pero deben tira sí pero de Famous todavía no no me suena de compuesto ningún tema espera pronto

Voz 1603 10:13 de entrarán porque fíjate al a la lista que así eso suma ahora suma ahora lo que supone el engaño visual eso esos vídeos que lo que no son ciertos y que tú atribuye ese tal pero luego técnicas que permiten ahora simular que un político por ejemplo he dicho una cosa que no ha dicho pero son realistas que parece que están hablando yo sé Obama lanzando improperios eso OTAN tú lo ves ir es incapaz de detectar que el vídeo está manipulado eso es una noticia obviamente no pero nos llega en formato noticia nosotros nos creemos que es una noticia porque tiene todo el aspecto de las noticias tal y como las conocemos

Voz 0313 10:52 el minero por eso estamos tenemos la suerte de trabajar con Isaías que y con el tema del lenguaje y las palabras dejémoslo de cierre noticias falsas son una mentira no es una noticia es otra cosa es otra cosa verdad empecemos por eso

Voz 0827 11:06 sí sí lo que pasa es que claro los tiempos que vivimos imponen una rapidez en una redacción donde los periodistas señor cada vez están desapareciendo más en donde nos encontramos con que los controles también están desapareciendo y por otro lado las maquinarias cada vez son más sofisticadas para intentar colarnos goles que siempre nos han intentado con largura está claro

Voz 6 11:30 la estabilidad siempre desde la cuando fijo lo que pasa es que ahora

Voz 1603 11:33 mientras mucho más sofisticada y si no estamos bien alerta no estamos

Voz 0827 11:37 citados como para detectar que ahí puede haber una mentira

Voz 1603 11:41 pues es mucho más pero también hagamos autocrítica hay medios que se autodenominan medios de comunicación que se dedican a difundir de manera deliberada noticias falseadas

Voz 0313 11:52 con titulares que llevan al engaño

Voz 1603 11:54 año que sí que son noticias pero la el titular o la forma de de venta es claramente una tergiversación de la realidad nacional mil vuelos en los que se encuentra izquierda

Voz 0313 12:07 cuando que dejen cuando secuela Cristina tarde aquí la buenas tardes felicidades que esa tarde el periódico que lo sepan los oyentes El Periódico de Cataluña que cumple cuarenta años de vida ha decidido instaurado convocarse la primera edición de su Premio de Periodismo y la primera premiada es Cristina con su trabajo en agencia lupa desde hace cuántos años cristiana ya

Voz 5 12:27 los tres años trabajando nombre ha traído no

Voz 0313 12:29 a partir el portugués en español funcionó no cantidad de joder de de de de de de de falsedades de bulos y de qué dimensión y tocáis

Voz 6 12:39 a diario bueno pues todo que que centenares de miles

Voz 0313 12:42 buenas hacéis trabajo selectivo claro

Voz 6 12:45 bueno la agencia lupa pues somos quince personas hoy día y trabajamos

Voz 5 12:50 las bastante pues los números que tengo más grandes para enseñar a los oyentes de del programa en los tres meses de la de la campaña electoral de Brasil hicimos en la primera vuelta pues ochocientos cincuenta facha jinetes no ochocientos cincuenta chequeos la gran mayoría falsos eso es basta ante en el último fin de semana la secunde la segunda vuelta se asado domingo votación hicimos en cuarenta y ocho horas cincuenta noticias falsas

Voz 0313 13:16 citado lo de los del hombre que apuñaló Bolsonaro quisiera del PT y tenía una foto con Lula esa es una

Voz 6 13:22 ese es un cuéntanos alguna otra de esas que aquí no ha llegado

Voz 0313 13:25 y que deben ser brutales después hay una de él mismo

Voz 5 13:27 como día el día que acuchillando a sonaron había otra foto igualmente falsa que era de Bolsonaro con la camiseta amarilla que llevaba el día que el de atacaron entrando sonriendo muy contento en el hospital y la gente compartía esa foto diciendo pues todo ha sido una falsedad

Voz 0313 13:42 montajes como no se veía no era el momento de

Voz 5 13:45 el del cuchillo pues da gente decía todo eso es todo es un gran teatro resulta que la gente no dio entonces yo el trabajo de ver que el mismo día por la mañana había visitado un hospital entonces repartiendo información para atacar a Bolsonaro entonces habían dos imágenes por lo menos dos imágenes eh pues recorriendo toda la Internet con información falsa una en favor de Bolsonaro y otro en contra

Voz 0827 14:07 el procedimiento cuales trabajéis de oficio digamos por una parte pero por otro lado trabajéis a partir de denuncias que uno hace

Voz 6 14:14 claro bueno

Voz 5 14:16 el el agencia lupa trabaja junto a Facebook tiene un producto un proyecto que y me imagino que llega a España muy breve que es eh recibimos denuncias hechas por usuarios de Facebook que eh dicen este post o esta foto este video lo este enlace pues suena falso y entonces tenemos un das por una plataforma en la que vemos esas denuncias a partir de ahí vemos pues si crece mucho si se comparte mucho claro

Voz 0313 14:44 profundizaron Brasilia que todavía no todavía no funcionan

Voz 5 14:46 no hay veinte países del mundo poco más de veinte países del mundo que tienen ya este programa activo se creó después de la elección de Trump hija pues en Brasil estreno en mayo de este año y me imagino que llegará a España

Voz 1603 14:58 claro es que eso no lo pueden hacer los algoritmos

Voz 9 15:00 no no iTunes bolsitas humanos que el ojo

Voz 1603 15:04 el medio con criterio para porque cualquiera puede denunciar un titular que no le gusta entonces tú necesitas que haya una curación humana de lo que está ocurriendo para separar polvo de paja falsas denuncias también es decir es un es un trabajo necesitas montar equipos porque eso los algoritmos todavía no son capaces de su vecino

Voz 5 15:27 recibimos muchas muchas opiniones recibimos horóscopo es que la gente no creen

Voz 0313 15:30 en el resto

Voz 5 15:33 de todos es pero ahí está la parte humana El facha aquí no sea el chequeo de datos jamás podrá ser eh sin humanos en mi opinión por más que se auto

Voz 6 15:41 matice el proceso realmente es algo

Voz 5 15:43 fundamental que sea el cerebro humano que diga eso es un chiste y eso no es

Voz 1826 15:47 hace hace falta la parte humana sobre todo porque tenemos como cierta tendencia hay por eso han ido creciendo a lo largo del tiempo las leyendas urbanas esas que van de Boca Boca porque tenemos como cierta tendencia natural y eso parece que es innato al ser humano en todo el mundo a adquirir a nosotros queremos creer más la lo falso que no lo ves

Voz 0313 16:05 a veces no parece reafirma porque os lo llamativo porque seguramente conecta con algo que pensamos o con algo que desearíamos que ocurriera conecta con nuestro burbuja

Voz 5 16:15 como diciendo que la esas elecciones en Brasil ha sido las elecciones en el que en el en las que los datos y los hechos han perdido para los deseos las creencias y los gustos no la gente realmente sal el trabajo de periodista en Brasil en los últimos meses ha sido pues que a traer a la cara del ciudadano pues muchos que van en contra de los que las cosas que ellos están creyendo deseando es que la gente desea que el cielo sea Rosa pero el cielo ensayos

Voz 0313 16:41 bueno pues vamos a hacerlo que no hacerlo Boyer Cristina ya antes decía así de pasada yo a lo mejor algún oyente pensará exagerado que es lo de las amenazas en todas partes no es ninguna exageración verdad

Voz 5 16:51 ninguna exageración en desgraciadamente no en Brasil la Asociación Brasileña de periodismo investigación habrá allí en en en portugués mantiene una lista de actualmente dio que que esos ciento cincuenta y tres periodistas que están viviendo bajo amenaza ir desgraciadamente es también hombre y otro cinco por cinco periodistas de mi equipo y desde mayo recibimos tuits abiertos de dirá que es también encerradas en cosas en plan Vamos vamos a pillar uno a uno no van a conocer el próximo presidente país esto viene de

Voz 6 17:25 todos los lados si quería preguntarte cuál es el origen de todos los lados Francino viene de la ultraderecha viene de la ultraizquierda pues viene de arriba abajo gordo delgados belenes absolutamente todo de la gente que no tiene mucho aprecio a hechos hechos y datos

Voz 0313 17:41 pero tú vives con protección o tienes que adoptar alguna medida en fin preventiva de mejor que no no no no nos permite que algunas cosas

Voz 5 17:49 claro que sí hemos adoptado algunas cosas pero realmente lo que hemos hecho es cerrar todos nuestro contenido personal en las redes sociales y abrir por otra parte a ser cada vez más transparente el trabajo de chequeos eh hemos hecho por ejemplo hemos adoptado una una un ombudsman como dices en español

Voz 0313 18:06 el defensor del lector tú

Voz 5 18:09 Sor eh a lo largo de la campaña hemos invitado a un a un grupo documental cuenta listas para que estuviesen en lo estará reacción en los días que hicimos el check in life se en directo no en los debates de televisión para que dieran grabaran ir luego hicieran un documental de cómo funciona este día tan fundamental hemos ha puesto al final de todos nuestros FAZ pues dos un par de preguntas pues si están de acuerdo con resultado sí o no integrado clasifican la información que reciben las personas puede realmente a evaluar nuestro trabajo instamos transparente dando al máximo pues el proceso

Voz 0827 18:47 se han fabricado noticias falsas sobre vosotros y excelente el desprestigio es un arma de destrucción masiva

Voz 5 18:56 efectos somos fondo estamos claramente

Voz 6 18:59 eh siendo criticados por

Voz 0313 19:02 de dos a uno veintidós

Voz 6 19:04 ya más que nada más yo soy digamos pues la sobrina de George Soros no bajarán un vino aquí también llega a esta conspiración de órganos

Voz 5 19:15 siempre nunca lupa no tienen ningún dinero de George Soros pero tengo hay dibujitos muy feos circulando por Internet como si yo fuera yo que la sobrina de George Soros

Voz 6 19:27 no oye Cristina cuántos años hace que te dedicas al periodista que yo bueno yo tengo treinta y ocho años

Voz 5 19:35 eh me quedado en el dos mil dos estuve aquí en España eh para un máster pues ya está desde entonces Bale que

Voz 0313 19:43 que que tiene que años quince dieciséis no te lo pregunto por si te imaginas dentro de pongamos cinco diez años trabajando específicamente en lo mismo o crees que habremos superado ya esta epidemia que no sabremos vacunado bueno hay una previsión hay que dice que en dos mil veintidós insisto no pico noticias todo lo que circule la mitad serán falsedades que XXII está a la vuelta de la esquina tú te imaginas trabajando mucho tiempo más en este apartado específico de la profesión o te gustaría trabajar digamos cosas más entre comillas normales

Voz 6 20:14 sabes

Voz 5 20:15 yo creo que no vamos a salir de las noticias falsas tan rápido pero igual piensos vuelve atrás en el tiempo y a lo mejor el oyente recordará al tiempo que nosotros recibimos del spam basura por ejemplo estábamos todos los muy locos porque teníamos nuestra bandeja de entrada llena de tontería

Voz 0313 20:31 no hace tanto eh no no hace tanto claro

Voz 5 20:34 sólo la prensa pues escribió bastante sobre que no se podían dar al enlace ese porque nos quitaba las fotos robaban de estas contraseñas de bancos todo no a la justicia por lo menos en Brasil pues pues ponían en la cárcel pues gente que usaba mal este este tipo de de email eh el el los diputados y senadores y en Brasil pues pasaran a obligar por ley que al final el email pues tuviera que haberlo la opción de decir escribirte de esto tal hoy día las empresas de tecnología pues crearon la bandeja de spam yo iría el spam ya no es un problema tardó un poco pero se solucionó el propio el spam quizá dentro de algunos años pues juntando la prensa a la justicia la educación

Voz 0313 21:17 permiso Cristina compromiso y voluntad política entendido política como decisión general

Voz 5 21:22 a Francino realmente lo que yo veo que los que estamos en el front son los periodistas punto

Voz 6 21:26 sí por lo menos en Latinoamérica sí sí son dijo fíjate Cristina eso que dices es es cierto

Voz 1603 21:31 la educación es muy importante porque tenemos todos como ciudadanos ya no como periodistas la responsabilidad de no convertirnos nosotros en difusores de falsas noticias porque ahora circulan a través de Whatsapp y en la en la campaña brasileña

Voz 0313 21:48 lo peor ha sido lo peor que fuera en los

Voz 1603 21:50 ellos pero al final como ciudadanos necesitamos información veraz y rigurosa irrelevante

Voz 0313 21:56 bueno tenía un apartado educativo la agencia precisamente trata de adiestrar al usuario para que descubran las cosas no habrá una serie de de desde señales de protocolo

Voz 5 22:06 si el año pasado en abril de dos mil diecisiete me di cuenta que pueden Brasil tiene doscientos millones de habitantes doscientos millones mentirosos porque estamos todos casi todos enchufados a aguas a ir repartiendo tonterías no eh entonces y quizá somos quince se creadores e incluso pues que no llegaríamos para combatir la desinformación repartidos por tanta gente entonces abrimos Lupe educación e empezamos a dar clases no talleres y nos dimos cuenta que el trabajo de chequear es algo que pueda hacer cualquiera no tiene que ser un periodista no tienen que ser siquiera graduado en Periodismo puede ser un médico puede ser un un niño de quince catorce años que puede ser era una foto llevamos casi cuatro mil personas entrenadas sin ese mini

Voz 6 22:48 sí a Doris está bastante bien

Voz 5 22:50 y eso que dice estuvo está perfecto porque realmente el ciudadano de calle los que nos están escuchando ahora pues chequear una foto antes de compartir

Voz 0313 22:57 o por lo menos no compartirla si no está según Tato

Voz 1603 23:00 pero si no tiene garantías en caso de Vigo

Voz 0313 23:03 no debería ser un un nuevo porque nos ha llegado ninguna

Voz 1826 23:06 la foto o ningún titular sospechoso de alguien que pensabas bueno cómo va a ser esa persona quién descendían

Voz 1603 23:12 que así funciona Roberto funciona porque los grupos de guasa de nuestro entorno

Voz 0313 23:16 son amigos sus amigos son los padres

Voz 1603 23:19 sí sí sí sí sí unos colegas de la redacción cualquier círculo de amistades tú recibes de alguien en quien confías más credibilidad que a una persona incluso que algunos medios no

Voz 0827 23:31 es verdad que a veces en Checker tardas menos que en compartir el whatsapp si es es exactamente un segundo no yo estoy hasta las narices de en grupos de whatsapp decir por favor emplea los dos segundos que que estas empleando en mandarme esta mierda emplea los sin confirmar que es una mentira porque es que es muy fácil identificar hay otras que no pero la mayoría que se difunden son muy sencillas de confirmar en este caso

Voz 0313 23:55 sino quédate con nosotros que te está ahorita de ventana porque además en un minuto vamos a viajar a México Geli algo muy especial muy singular ya verás ya verán los oyentes porque

Voz 15 24:07 convertí si eres un buen conductor tienes un cuarenta por ciento de descuento en tu seguro de coche descarga tela verde y Driver supera el reto y consigue lo informa Hatem Berti punto es

Voz 7 24:19 dolor donde en el cuello tengo radios a Lille crema anti inflamatoria con efecto calor Radio salir radios salir de laboratorios Viñas lea las instrucciones de este medicamento hay consulte a farmacéutico

Voz 9 24:32 siéntate un momento y para tenía pensar si eres buen conductor porque tienen súbito del precio del seguro del coche

Voz 6 24:38 ventila mutuos con tu seguro de coche

Voz 7 24:40 como su precio sea cual sea también en tu seguros de moto Gary viva llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 14 24:54 claro

Voz 16 24:58 qué día

Voz 14 25:09 eh

Voz 0313 25:40 voy a contarles una historia muy curiosa uno de esos episodios azaroso de la vida que que Hall que llama mucho la atención yo no tengo ni idea ni creo que nadie lo sepa porqué queremos más a unas personas que otras no lo sé o por qué no hacemos amigos mira esta canción este disco de Rebeca Jiménez por ejemplo nació de un viaje a México de un tiempo de viaje bastante largo de estar en ese país pero no está previsto surgió así nos lo contó en su día quién aquí en aventar bueno pues también el nombre de una cantante o de una música como Rebeca pongan el de un político Miguel Ángel Revilla presidente de de Cantabria un día entero de que el abuelo de Andrés Manuel López Obrador que el próximo fin de semana toma posesión como nuevo presidente de México el abuelo era oriundo de Cantabria qué hizo el bueno de Revilla bueno escribe una carta ahí hay hacérselo saber no invitaba a conocer sus orígenes niega que suele ocurrir en la mayoría de estos casos que el aludido como mucho hizo bueno muy bien gracias por avisar eso que puede a pasaré pero no López Obrador fue se conocieron se hicieron amigos hicieron tan amigos que donde está hoy Miguel Ángel Revilla Miguel Ángel Revilla buenas tardes o buenos días

Voz 2 26:55 bueno pues ahora mismo estamos desayunando aquí en Palenque esa con la que ya es una actuaba no como se mantenga

Voz 17 27:09 en Melilla que he leído

Voz 2 27:12 con picante tu los cuenta nada o prurito pues una maravilla pero desayuna

Voz 0313 27:20 pero desayunando dónde exactamente

Voz 2 27:23 pues en casa de que va a ser el presidente de Messi dos nada menos pues el paso mañana

Voz 0313 27:30 bueno pero eso no están no está mal no está normal que sean por eso lo pregunto

Voz 2 27:38 no es impresión todavía es mi amigo yo no estoy aquí como presidente de Cantabria también estoy como amigo llevando poblado amigos amigos porque no soy un fin yo no preveo en muchas similitudes que debían encontrar todos los políticos la sin duda a mí con balones el creer en País y mucha me he encontrado de todo el mundo en contra de todo el mundo porque es me lo seguí a favor prácticamente nadie

Voz 0838 28:07 no no partidos hemos tenido

Voz 2 28:09 pero nuestras elecciones con un cincuenta y cuatro amanecen todos los dos voy mis cosas transformaron Mexico que es algo necesario absolutamente necesario yo creo que Ashfaq providencial que este hombre esté ahora aquí porque son cosas originales

Voz 0313 28:24 de dónde era exactamente su abuelo

Voz 2 28:27 de antes no me acuerdo

Voz 0838 28:30 hoy

Voz 2 28:31 somos preguntará en el me vais a ver si estás

Voz 0313 28:34 sí claro hombre

Voz 18 28:35 a ver trabajaba concibe

Voz 0313 28:39 yo sabía hola buenas tardes qué tal iba llamarle Presidente pero todavía no

Voz 2 28:46 mandé iba llamarle Presidente pero todo

Voz 0313 28:48 ella no todavía no no bueno

Voz 2 28:50 no es que el presidente electo presidente constitucional nos Estado

Voz 0838 28:58 comentando Miguel Ángel Watson planificar contigo

Voz 2 29:01 oye que es que se está aquí conmigo Miguel Ángel que no quiso que tenía que siente micro estamos desayunando estén Palenque en una finca en la familia

Voz 19 29:18 nada más que un saludo a todo el pueblo español que de la y de todos los pueblos culturas de España de nacionalidades española y hacen ese esa gran nación es España salud no no no eso para los yo no voy hablar contigo ya más

Voz 20 29:51 sí sí

Voz 0313 29:59 un saludo

Voz 2 30:00 Cartabia un Cartabia un abrazo y mucha suerte sí sí un abrazo a los que mató a Miguel Ángel muy bien avisa por yo yo yo

Voz 0313 30:11 no sabía que esto iba a ocurrir en absoluto

Voz 6 30:14 a AMLO

Voz 0313 30:16 Miguel Ángel presidente y bueno yo sabía que me iba a poner a a López Obrador al teléfono tenía como una corazonada como una intuición eh

Voz 2 30:24 no no yo levantando mal más hubo muchísimo ya siempre andaba por aquí es también porque llega con su merle mucho que decir pagando todas las gentes me cuentan que a las seis ya se ha despachado el lleva ha pasado es un político ocasión yo le quiero mucho creo que lo adelantaba Méjico lo tiene complicadísimo pero no va a se pase en Cannes prosigue el que hemos quitado México en estos momentos para que nos Page algo grave porque es un país con tantos contraste yo tanta gente de tantos que no tienen nada que es una gente tan buena y tan trabajadora

Voz 0838 31:14 que tantos problemas maravilloso ya una última pregunta

Voz 0313 31:17 hola presidente Revilla Silvio Rodríguez ha llegado ya está por ahí o no

Voz 2 31:22 sí se dio si estaba ahora ha salido a dar un paseíto

Voz 0838 31:27 no no no no no lo pregunto para que no lo pase pero ya ya ha podido cantarle salgo ha tenido tiempo no

Voz 21 31:34 no yo creo que me lo digan lo no sé

Voz 2 31:37 no me quiero este hombre aún una marca que no

Voz 21 31:39 pocos han aguantado yo aguantaba pero él

Voz 2 31:42 gente que llegaba veo me costara a este hombre por todos los medios de que estaba muy mal que falleció ayer hemos bajado escaleras de pirámides hasta hasta debajo de tierra han acabado con estabas conmigo no te pegas el porque se o que no se ha metido ahí a una cobertura esto es un paraíso sobre Palin que lo barrocos de Palenque yo no conozco las demás pero es un aviso hizo una junto a la que llegó a reunir tanta gente tanta gente como la gente que que mía

Voz 0838 32:22 hola un poco eh pues eso sí eso sí

Voz 2 32:25 enorme que son palabras mayores

Voz 0838 32:28 son palabras mayores presidente Revilla le despedimos les pedimos sea como porque les pedimos como aperitivo con una canción con una canción de Silvio Rodríguez como aperitivo de lo que les va a regalar hoy seguro segurísimo un abrazo presidente

Voz 2 32:44 bienvenidos a Cantabria por ahí me mareo me pesó

Voz 0838 32:48 mañana estamos en Santander sí señor

Voz 22 32:52 bueno eso luego no hay aguantó unos luego luego lo pregunto quién hay soltarla eso es una dopada no

Voz 0313 33:04 o es que mañana estamos teniendo en La Ventana en Santander por eso nos preguntaba al tiempo que en fin verdad

Voz 1603 33:09 la yo quería saber en qué porcentaje el triunfo de López Obrador se debe

Voz 18 33:14 a la campaña de Revilla

Voz 1603 33:18 es es tiene que haber una clave hay cántabra lógicamente los halagos ojalá ya que hablábamos de Periodista Ojalá Revilla les les recuerda al presidente López Obrador que efectivamente tiene una tarea complicadísima por delante que no se olvide de los periodistas de tantos colegas Cristina no estaba contando la situación del solamente

Voz 0313 33:37 cazado sino hacer los amenazados en Ras

Voz 1603 33:40 desde México amenazados de asesinados es una es tremendo

Voz 9 33:44 ojalá ojalá desde el Gobierno pueda nacerán

Voz 23 33:47 hay que ser en K uno a lo suyo

Voz 24 34:08 sigue a La Ventana en la red

Voz 7 34:11 les a La Ventana

Voz 24 34:14 seis días La Ventana

Voz 25 34:19 con las horas

Voz 26 34:20 tío va acumulan hechos contradicción

Voz 7 34:23 la discrepancia si desafíos cuidado con la bici unos van y otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecho mover cuidado con el barco aquello que les parece bien a los cien provoca

Voz 27 34:44 profundo malestar a los de aquí poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando que te ha tocado

Voz 10 34:55 vaca

Voz 8 34:58 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación

Voz 7 35:02 escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada

Voz 18 35:07 análisis

Voz 28 35:11 hora veinticinco estamos esperando en la SER

Voz 29 35:15 cada noche a partir de las once y media tú Larguero con Manu Carreño

Voz 0838 35:20 cuando decimos con Manu Carreño hola Marc y muy buenas las buenas noches vaya carrera que te marcaba marcado en realidad queremos decir con Sergio Scariolo tal

Voz 7 35:29 bueno antes Jorge Garbajosa muy buena colada un Pau Gasol buenas noches buenas noches ella Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 0838 35:44 a la banda al completo hasta la banda al completo está toda la banda

Voz 7 35:46 no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias que también en el Larguero punto Cadena SER en el mundo existen súper héroes de carne y hueso

Voz 28 36:04 persones con una vida normal You de Historia historia increíble que contar

Voz 7 36:10 historias de una vida entregada al deporte al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tienes a pida clavaron a madre

Voz 0313 36:20 entrenadora evidentemente pero también soy como su hermana mayor decir que sea ella la que

Voz 7 36:25 por qué los superhéroes también tienen sueños que cumplir

Voz 30 36:29 los años que tiene cada uno que no los abandonen jamás hay que luchar en Navidad los vienen de verdad merece la pena te quieres cosas

Voz 7 36:38 veinte Robin ir la tu mano del deporte a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias con Michael Robinson síguenos también el acento Robinson punto es

Voz 10 36:59 cuenta con la SER

Voz 7 37:01 el pase lo que pase

Voz 31 37:04 el

Voz 18 37:12 sin línea directa

Voz 7 37:13 tienes un gran seguro a un gran precio hasta una tribu del Amazonas te dice llegas tarde pero su idioma aclara Doctor dos lo sabe Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 32 37:28 mucha pero dudo lo soporto mil viernes treinta sale a la venta el nuevo disco de Miguel Poveda el tiempo pasa volando o un nuevo trabajo discográfico de la artista para celebrar sus treinta años en la música el tiempo pasa volando el nuevo disco doble de Miguel Poveda a la venta el treinta de noviembre

Voz 33 37:51 deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido ni BP celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP gana miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos me ve punto com sopla las velas

Voz 9 38:11 Nuestros deportistas son vulnerables

Voz 7 38:13 gigante por eso en Iberdrola un trato vosotras estáis haciendo historia

Voz 13 38:23 un líder mundial en energías renovables impulsando la igualdad a través del deporte

Voz 7 38:28 entre empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 34 38:33 hermanos diez llegó a ser la estantería más grande del barrio tal vez fue por la corriente gana o por los malabares con compañías

Voz 7 38:39 que siempre han tenido claro es que la tranquilidad de tener soporte informático veinticuatro horas Vodafone One Profesional les ayudaría a crecer

Voz 34 38:47 informa en el catorce cuarenta y tres en tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital ready

Voz 8 38:55 afortunadamente usos

Voz 36 39:06 vamos quinientos años haciéndolo

Voz 7 39:08 mejor tu rumbo

Voz 36 39:10 Jijona la cuna del turrón

Voz 32 39:14 oiga perdone loca Obeso aportó mil viernes treinta sale a la venta el nuevo disco de Miguel Poveda el tiempo pasa volando un nuevo trabajo discográfico del artista para celebrar sus treinta años en la música el tiempo pasa volando el nuevo disco doble de Miguel Poveda a la venta el treinta de noviembre

Voz 10 39:33 en La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 40:25 tras veinte minutos para las cinco de la tarde los cuatro en Canarias aquí seguimos en La Ventana con Isaías como todas las tardes tomando café como Serrato Minguez hoy tenemos de invitada especial a Cristina tardó ahí la flamante Premio de Periodismo del periódico titular de la agencia lupa de Brasil detector de noticias falsas son falsas noticias hay otras noticias que se veían venir que estarían en el capítulo de las profecías au de las previsiones hace semanas hace meses incluso en nuestro apartado de polémica diaria ya alertaba vamos de lo podía ocurrir con los patinetes eléctricos en las grandes ciudades por desgracia ocurrido

Voz 38 41:05 la polémica Science

Voz 0827 41:09 pues sí hace tres meses planteábamos en la polémica que hacer con esos patinetes eléctricos que se estaban poniendo de moda a la velocidad de vértigo contamos que no existía una regulación general tan solo una instrucción imprecisa de la Dirección General de Tráfico que cedía después los trastos a los ayuntamientos para que fueran ellos los que regulase pedíamos que no se demorarse mucho porque junto a sus muchas virtudes aunque parezcan inocentes los patinetes generan situaciones de riesgo en los espacios urbanos tal y como reconocía la propia instrucción de tráfico pues bien tres meses después seguimos en relación pero ya tenemos una primera víctima mortal una anciana que falleció tras ser arrollada por un patinete hoy hemos escuchado a un responsable de la DGT en Hora catorce anunciando que están preparando el borrador de un decreto por parte de la Dirección de Tráfico dice que no de manera improvisada ha sido ha dicho que no es una reacción a esta muerte pero el tono de sus respuestas indicaba que la norma está tan inmadura como aquella instrucción de hace ya dos años así que insistimos porque entre todos los pues sí

Voz 39 42:14 les el limbo es el peor de los carriles por los que puede circular cualquier vehículo aunque sólo sea un patinete

Voz 0313 42:23 tenemos un problema de convivencia urbana sobretodo en las grandes ciudades un problema de convivencia en la movilidad y lo que antes parecía una cosa incluso con tintes románticos de la bicicleta que tal como medio al no no no no no están los sigue ahí están los los patinetes la velocidad a la que van los patinetes que filmaron a esos dos descerebrados quita de ahí que una buena opción la verdad es que sí

Voz 1603 42:48 estamos hola ahora ahora estamos mezclando cosas son un poco diferentes en Madrid yo no no conozco en todas las Quemadillas hay una normativa que prohibe circular

Voz 0313 42:57 la acera por la ceda solamente S

Voz 1603 42:59 dar en carril bici bueno hay una serie no pueden ir a más de una velocidad determinada los patines privados los que cada día setenta pueden ir a bueno igual que si tú maniobras las un coche lo puedes colocar a doscientos por por hora

Voz 5 43:16 es que me he vuelto muy fan del patinete

Voz 1603 43:19 claro pero eso está muy bien porque no es perfecta para grandes cosas

Voz 0313 43:22 problema no es el patinete permite solucionar el

Voz 1603 43:24 lo que llaman el problema de la última milla del último kilómetro y es cuando tú has llegado en transporte público en el metro y tal pero te queda todavía entonces hay normativa ya en las ciudades

Voz 0313 43:35 pues que en algunas eh Valencia fue la primera que lo reguló las verdad

Voz 1603 43:40 de acuerdo como sugieren los patinetes esto de uno

Voz 0313 43:42 pues para otro de un día para pero sí ha habido tiempo para que reúnan la ciudadanía

Voz 0827 43:46 sí tienen regularlo tampoco ha de tardarse mucho quiero decir que

Voz 1603 43:50 no sí pero si tú regulas una cosa en función de algo que acaba de aparecer que luego tiene clones es decir no es yo yo entiendo que todo eso necesita un tiempo para ver

Voz 0313 43:58 cómo funciona como se buscan solución

Voz 1603 44:01 y mientras tanto hay normas municipales que son de obligado cumplimiento

Voz 0827 44:05 lo cuando el cuando estamos ante un fenómeno aún chico Paco

Voz 1603 44:08 a setenta kilómetros por hora iba por la acera claro

Voz 0827 44:11 pero cuando estamos ante un fenómeno ante un fenómeno como este que es general y que segando solamente en Madrid sino en toda España y que además a ti que te gusta de irás y meterá el patinete en tu coche no lo vayas a Palencia o Valladolid tendría que haber una regulación general de oro para saber qué tipo de vehículo es en segundo lugar para saber la velocidad a la que puede circular

Voz 0313 44:30 la edad a la que puedes utilizar edad exacto cuarto

Voz 0827 44:32 casi tiene que llevar un seguro no porque si me atropella a mí quién va a pagar la Seguridad Social o tendrá que tener buena tiene las

Voz 1603 44:40 está bien tienen seguro aunque a ellas tendrían que tenerlo

Voz 0827 44:42 yo también quiero decir no es que quiere decir que no puedo

Voz 1603 44:47 hemos es que la santa indignación que razonable ante decir oye no pueden y chavales enloquecidos bueno pero es que había matado grabándose en él

Voz 0313 44:56 sí sí pero recuerdo que lo tiene

Voz 9 44:58 Nos todos los días con seguro con coche con matrícula

Voz 1603 45:02 sí desgraciadamente entonces seamos un poco no pero

Voz 0313 45:06 pero esto no es esto no es una crítica que suena implica al patinete eso es un fenómeno que ha es una exigencia de regular

Voz 1603 45:13 antes de ayer regula Bono sí varios

Voz 0313 45:15 pero sí sí vale

Voz 1603 45:18 a otro quieres quieres sale de vacaciones y cuando volví era algo que no no no existía en las ciudades más que los niños que los tenían de repente había millones

Voz 0313 45:27 Cristina tenéis patinetes de estos en Brasil también no todavía no han llegado no hay otros problemas más

Voz 6 45:31 pues gordo es que yo no puedo quitarle aquí tenemos el patinete y todos los cambios me quedo cuando patines patinetes llegó anteayer

Voz 0313 45:43 pasado mañana iré no es ninguna exageración vamos a tener sino lo tenemos ya el lío de los drones Isabel Ferrer buenas tardes

Voz 0838 45:50 hola buenas tardes el diario El País

Voz 0313 45:54 déjame preguntarte primero por el patinete luego voy con los drones está regulado el uso del patinete eléctrico es bueno eléctrico no eléctrico está regulado no

Voz 4 46:03 no todavía no habrá muchos

Voz 0838 46:05 hola de bicis que rondan por ahí no voy mucho menos

Voz 4 46:08 es como Amsterdam que son llanas pero muy irregulares lo que están pensando es que no se puedan llevar antes de los dieciséis años y además necesitarían una licencia de motocicleta si ello pero todavía no hay una norma acordada

Voz 0313 46:21 a ver vayamos a los a los drones que has estado ahí en una en una feria donde desde hacer unas previsiones de futuro de taxis voladores y cosas parecidas que a mí me dejan de verdad cuéntanos lo por favor

Voz 4 46:31 bueno era la ida la Semana Internacional de los drones que ha sido en Amsterdam está haciendo en Amsterdam y la verdad es que sí porque cuando no piensan un dron pues es un aparatito más o menos un pequeño que vuela hay que lleva una carta o paquete hace unas fotos pero es que estos drones de gran tamaño natural llegan prototipos de tamaño natural el que probaron no quiera a escala pero es según todos los expertos y según todas las empresas incluida la Comisión Europea la movilidad urbana en el futuro es decir en la calle está llena sobre todo en las grandes grandísimas capitales mundiales hay demasiado tráfico demasiados atascos bueno el cielo es la tercera frontera y allí es donde va a poner los taxis voladores los drones que voy que lleva a la gente este tipo de de producto

Voz 18 47:12 no van a llegar a descubrir helicóptero no pero sí que es verdad que de toda la

Voz 0313 47:18 Francia no es así que se han hecho de futuro por ejemplo en películas en el cine ciencia te lo único que nos falta es es si existe volador

Voz 4 47:25 es mirar por la ventana allí ver cómo vuelan los taxis

Voz 0838 47:29 y Le Point y Le ponen plazo eso alguien se ha atrevido a decir dentro

Voz 0313 47:33 cinco años tendremos una línea de

Voz 0838 47:36 de lo que se hizo veinte sí

Voz 4 47:38 ahí estaba Airbus estaba Audi había toda clase de de grandes empresas y la Comisión Europea de nuevo la en la comisaría de transporte diciendo dos cosas muy importantes no se pueden tener los mismos accidentes en el aire en el suelo porque para eso no vale la pena la seguridad es importantísima la ciencia no se puede parar esto innova hay un mercado enorme por supuesto multimillonario pero también está el consumidor en la prevención nuestra de ver el cielo lleno de cosas la polución visual y además pensar que si chocan no os incendio o pasar algo todo eso hay que regularlo

Voz 0827 48:12 qué me puede caer al ahora como regalamos esto Isaías dirá yo recuerdo que hace treinta años más o menos seguramente era una noticia falsa pero me acuerdo una información que decía que había un prototipo de helicóptero muy pequeñito muy manejable que sería el futuro además daban precio entonces eran como ochocientos mil pesetas que no era muy barato pero una cosa asequible y todo aquello bueno se disolvió porque efectivamente ponerse a regular eso es decir si ya nos cuesta vehículos que van por unos carriles muy concreta señalizados imagínate regulares Nombela

Voz 1603 48:45 es que a mí me pareció falso Isabel yo creo que fue hace tres o cuatro años cuando Amazon empezó a repartir condones paquetes en el interior profundo de Estados Unidos cuando no hay no llegan en granjas y tal lleva llegaba el dron soltaba el paquete la primera vez que lo leí me pareció que era una coña directamente

Voz 6 49:03 has lo que hace piscina aquí hasta el pelo no está tomando el pelo

Voz 4 49:09 imagínate el prototipo que me que mostraron aquí a escala aún

Voz 0838 49:12 estaba hecho también en exposiciones

Voz 4 49:15 era está eran tres partes era un chasis eléctrico autónomo que funciona sólo se acopla una cabina donde caben dos personas dos pasajeros esa cabinas enroscado se sujeta con el dron faldones mayúsculo por supuesto entonces bueno tú te sientas en la en el chasis y en la en la cápsula o cabina basado donde Calderón el don te viene a buscar P eleva el chasis se va sólo tu vuela que dejan en otro lugar otros ya si ese es tu taxi volador

Voz 0313 49:42 pero el otro día en Dubai la policía

Voz 0838 49:44 no ya una moto voladora además hay un vídeo por ejemplo Ripa

Voz 6 49:49 eso es lo que lo soñado todos los días que no sé si si pudiera

Voz 5 49:54 un botón y empezar a volar no

Voz 0827 49:57 Juan Cotino con los atascos arriba los belenes en los belenes de este año ya imagino GB Ángeles habrá hadrones volando anunciando la buena nueva ahora tendremos dos niveles de atasco del suelo el del cielo

Voz 0838 50:10 ambas partes panorama muy muy muy interesante Isabel Ferrer

Voz 0313 50:13 sistemas gracias compañera un abrazo

Voz 0838 50:15 con todo adiós

Voz 40 50:18 eh

Voz 0313 50:51 vamos a cerrar esta a primera hora de la Ventana hablando de de regalos esta canción es un regalo pero forma parte de un regalo más general y me explico la radio como ya saben establece un tipo de relación muy particular muy de muy de piel muy muy sensible con con los oyentes y en un día como hoy en que están publicados los datos del EGM en que no se ha ido tan bien en tan a toda la cadena SER damos las gracias por activa y por pasiva se nos ha ocurrido que la mejor manera de rendir homenaje a los oyentes quería contar una historia en concreto además muy reciente Isaías no me dejes mentir no por que nos ocurrió el pasado viernes en Burgos tuvimos haciendo el programa llegamos y los compañeros y compañeras de Radio Castilla Nos dijeron hoy tenemos una colaboradora en el Hoy por hoy local que sumiller y que es una fan de La Ventana escucha siempre el programa ha dado esto con vamos a mirar una caja abrimos La caja seis botellas de vino seis botellas primorosamente envueltas personalizadas personalizados con los nombres de secciones del programa

Voz 9 51:50 Todo Boyero todo por la radio

Voz 0313 51:53 acontece que no es poco unidad de vigilancia lingüística los Cafeteros disección sección que eso yo Yunnan pero Francia ha dicho esta historia tenemos que compartirla Pilar cruces buenas tardes muy buenas tardes cómo estás Pilar oye muchísimas gracias lo primero eh

Voz 1842 52:09 es gracioso por participar y por agradecer de esta manera tan estupenda Mi pequeño obsequio

Voz 0313 52:16 pero es que además eso qué haces tú yo creo que es bueno ya lo es es el embrión de un de un formato de radio es decir seleccionar un texto sea poético o lo que sea un texto escrito adjuntar una canción y completar el círculo con un vino el del tipo que sea no estos casi la felicidad completa para mí si tenemos

Voz 1842 52:36 el formato de cata que es poco

Voz 0313 52:39 libros seis de Burgos

Voz 1842 52:42 hicimos el sábado pasado uno ir algo que funcione conecta mucho con la gente y entonces qué hacer que la música la literatura yo no lleguen y se ha divertido pues a mi me encanta porque es como lo siento

Voz 0313 52:52 gracias por recordarme la canción de Franco Battiato más además de no me encantas que Franco Battiato lo saben lo compañeros es una de mis debilidades y siempre que puedo voy pinchando decir otra vez Battiato no lo la comer

Voz 6 53:05 esto porque

Voz 0313 53:06 esto es un regalo Granier también me gustó mucho

Voz 6 53:08 este inmigrante noche de Rafa exacto sí sí

Voz 0313 53:13 oye y qué criterios te han guiado para la selección de vinos los Cafeteros hay un vino aquí Maro camino real de la Ribeira Sacra en acontece que no es poco un vino de de Cádiz en Todo por la radio no sé qué vino has elegido en Todo Boyero un vino siete fuentes y una canción de Nacho Vega para Isaías Viña Antonio Blanco para mí un vino sumó los sumó hoy que no son lo que saber un poquito de datos por favor ya que estamos

Voz 1842 53:40 pues al final se trata de veinte a mí claro a vosotros no os pasa para mí las palabras apetece me quedan cortas no sé expresarme con propiedad entonces siempre la música y los vinos tienen experiencia qué sensaciones historias que pueden a correlacionar muchísimo más y son más directos yo me dedico al vino cuando intenta explicar a la gente que no es entendida como es un vino creo que tengo que leer un lenguaje que me puedan entender y al final creo que las canciones y las situaciones son universales