La Ventana (29/11/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 sobre las cinco de la tarde las cuatro en Canarias el pesquero que recogió hace una semana doce personas en aguas libias insiste en que no irá a un puerto libio aunque así se lo ha pedido el Gobierno español de hecho acabamos de conocer que se dirigen al encuentro del Open Arms porque uno de los pasajeros patrios encuentra muy débil y ellos no tienen médico a bordo Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1620 00:25 qué tal buenas tardes pues si el segundo patrón del Nuestra Madre de Loreto confirmada de la Cadena Ser que han recibido ni May hoy del Gobierno español indicándoles un puerto de Libia el que dirige ser finalmente han decidido no ir a ese punto el mal estado de salud de uno de los migrantes ha llevado a la tripulación del pesquero de Santa Pola a decidir buscar ayuda médica ya han puesto rumbo hacia unas horas hacia la costa tunecina para encontrarse con el Open Arms el barco de la Iglesia española que se encuentra en la zona y que si lleva a bordo personal médico también indica están fuentes que a pesar del mal estado de la mar esperan encontrarse con el barco de la ONG española entorno a las ocho de la mañana

Voz 1454 01:00 qué más contamos hasta ahora Ester Bazán las cinco organizaciones ecologistas más importantes de España denuncian conjuntamente la presión de la industria del automóvil y el petróleo en nuestro país para evitar una ley ambiciosa de cambio climático Javier Gregori buenas tardes

Voz 0882 01:12 es denuncian que están frenando al menos retrasando la aprobación por parte del Gobierno de medidas contra el cambio climático como la prohibición de la venta de los coches más contaminantes como los de gasolina diésel Mario Rodríguez es el director de Greenpeace en España

Voz 2 01:24 con una presión que llega a límites inaceptables no por parte el sector de la automoción en general

Voz 0581 01:30 el sector del petróleo para intentar algún

Voz 2 01:32 la forma que el Gobierno se eche para atrás

Voz 0882 01:35 los ecologistas recuerdan que la industria del petróleo y el transporte son ahora el mayor emisor de gases contaminantes en nuestro país

Voz 1454 01:41 vamos a recuperar un momento de hace media hora en La Ventana lo ha protagonizado el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla que asiste el sábado a la toma de posesión de López Obrador como presidente de México y ha pasado esto cuando hablaba con Francino

Voz 3 01:53 oye eso me nos preguntarán

Voz 4 01:55 infiel preguntamos si está sí claro hombre

Voz 0470 01:58 igual llamarle presidente pero todavía no todavía no

Voz 4 02:02 no es que el presidente electo está aquí conmigo me llenan Henin que no quiso que tenía estamos desayunando sacar estén Palenque en una finca de la familia han un saludo a todo el pueblo español yo no yo

Voz 1439 02:24 pues con los titulares del deporte Toni López buenas tardes pero ahora estoy muy buena se juega la jornada cinco de Europa League hoy pueden cerrar el paso a la siguiente ronda los españoles a las siete menos cinco Betis Olympiacos y a las nueve estándar Arija Sevilla ir Rangers Villarreal recordamos lo contado en SER Deportivos coge fuerza la opción de Santiago Bernabéu como opción para jugar la final de la Copa Libertadores entre River Boca y en baloncesto haga empezar el Turquía España clasificatorio al Mundial ya una jornada de la Euroliga a las seis y cuarto Darussafaka Herbalife Gran Canaria ya las nueve Real Madrid CSKA de Moscú Sergio Llull sin estar Rodríguez cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:00 cadena SER Madrid

Voz 1439 03:02 el Defensor del Pueblo insta a la comunidad que priorice a las familias desahuciadas con hijos menores en el acceso a viviendas sociales la petición llega después de las quejas de varias familias pendientes de desahucio a esta institución Elena Jiménez buenas tardes las tardes dice esta institución que en la mayor parte de las quejas que recibe de familias desahuciadas la Comunidad de Madrid no ha iniciado un procedimiento para ofrecer un alojamiento temporal a esas familias con menores a su cargo porque considera que no reúne los requisitos necesarios el Defensor del Pueblo interpreta que el Gobierno regional tiene criterios muy restrictivos pide que se modifique el decreto que regula la adjudicación de viviendas sociales para que se valore la situación económica real de las familias y recuerda que el desahucio en sí mismo es una emergencia social además esta institución que dirige Francisco Fernández Marugán le pide a la Comunidad de Madrid que informe del número exacto de viviendas sociales que han sido adjudicadas por el procedimiento de emergencia social desde su creación gracias Elena precisamente esta mañana la justicia ha paralizado el desahucio de una mujer y sus dos hijos de uno y ocho años en Leganés la ONU había pedido un aplazamiento en dos ocasiones y finalmente un juzgado le da más tiempo hasta final de junio del año que viene para encontrar otra vivienda Feli Velázquez es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Voz 5 04:09 el juez tuvo bueno pues creo yo que cuando un mes iba a arreglar el tema el tema no se ha arreglado entonces le ha vuelto a reiterar otra vez la misma petición la ONU el escrito de que el desahucio estaba para hasta el mes de julio

Voz 1315 04:24 centenares de personas han participado estas

Voz 1439 04:26 a mediodía en el referendum simbólico sobre la monarquía que se celebra en la Universidad Autónoma de Madrid organizado por una Asamblea de Estudiantes la iniciativa se repetirá en otras veinticinco universidades españolas hasta el mes de febrero sigue el ejemplo de votaciones populares celebradas recientemente en barrios madrileños como Vallecas o Vicálvaro en

Voz 6 04:45 cuánto al tiempo las nubes van a ir aumentando durante la tarde y se esperan lluvias hacia el final del día sobre todo en la sierra las temperaturas siguen sin cambios a esta hora tenemos diez grados en el centro de Madrid

Voz 7 05:00 es verdad hay gente que lo está esquí martes entre el miércoles a la playa jueves Mapfre presenta el programa tu futuro

Voz 8 05:09 planes de pensiones Mapfre que se adaptan a su ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el tres por ciento por traslado necesitas un futuro de Teberga consulta condiciones en Mapfre punto es

Voz 1454 05:20 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 0470 05:27 en ese

Voz 1 05:30 vicios informativos

Voz 9 05:38 son las ocho las siete en Canarias es el momento de entornos era sólo cuestión de tiempo abrimos me está de de tertulias bienvenidos al

Voz 10 05:45 a uno de los grandes partidos de la temporada estos Carrusel deportivo íbamos con esa es entrenándose de estas hormonas uno a uno

Voz 11 05:53 los número uno Cadena SER líder

Voz 12 05:57 por de la radio española según el último Estudio General de Medios con cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes

Voz 13 06:04 Juan aquí porque esto lo tenemos oyentes adultos madurez hay un oyente de dos meses

Voz 14 06:09 Medio número uno en información número uno en deportes número uno en entretenimiento bueno lo celebraremos e I

Voz 11 06:18 uno los número uno Cadena SER

Voz 1203 06:24 si en El Corte Inglés seguros fuéramos expertos en artes ocultas te recomendaría hemos proteger tu salud así

Voz 7 06:33 y ahora cómo desaparecen

Voz 1203 06:35 por suerte somos expertos en seguros y siempre te recomendamos el que mejor se adapta obra con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 11 06:48 afortunadamente hay cosas que nunca cambian en hay llevamos quinientos años

Voz 7 07:00 haciendo el mejor tu

Voz 11 07:03 Jijona la cuna del turrón

Voz 18 07:07 quién es conseguir un cuarenta por ciento de descuento en tu seguro con la innovadora Berti Driver puedes demostrar tu capacidad al volante y superas el reto de damos un cuarenta por ciento de descuento en tu seguro de coche

Voz 7 07:20 descarga Pelat que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en vertical punto cariño tenemos que ponernos una alarma ya existe ya lo hablamos pero primero vamos a tres

Voz 0470 07:32 tarde mudarnos no ha pasado algo robado

Voz 7 07:35 de enfrente no tenía van serio nos podamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robo

Voz 19 07:41 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 07:55 llevamos ochenta años dibujando sonrisas regalando ilusión quitándole más vida muchas vidas y ahora queremos celebrarlo contigo

Voz 1322 08:02 con preocupan especial ochenta aniversario de la ONCE entren cupón ochenta aniversario punto es y consigue una vuelta al mundo para dos personas y cientos de tarjetas regalo valoradas en cincuenta euros además recuerda que puedes ganar cincuenta y cinco

Voz 0470 08:15 tenias de treinta y cinco mil euros

Voz 7 08:17 especial ochenta aniversario de la tele Brown a ser parte de tu vida

Voz 15 08:22 Bases depositadas ante notario C

Voz 20 08:24 crees que por no ser humana no sé que con línea directa tienes

Voz 0470 08:27 el mejor el mejor precio quejas más tarde

Voz 20 08:30 de octubre sus lo sabe libio directa

Voz 7 08:32 las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones Línea directa a punto com

Voz 21 08:40 por qué sabemos que eres muy de dulces de Navidad del duro y también del blando en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés de ofrecemos un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad en turrones y dulces navideños el corteinglés puedes combinar como quieras de Navidad muy Hipercor del supermercado El Corte Inglés

Voz 1981 09:01 abrir las facturas de la luz y no entender nada

Voz 7 09:04 mal

Voz 1981 09:05 sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 15 09:08 por eso Lucerna dejamos de hacer la normal para hacer algo mucho más han está ofrecer luz a precio de coste entra en lucir a punto es y que la factura de la luz no te quite el sueño luz

Voz 7 09:20 lo empezamos en Cataluña vivimos la moción de censura la primera que triunfaban cambio de gobierno

Voz 22 09:25 el guionista loco del que yo hablaba la temporada pasada el en el guionista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 7 09:33 tiene una temporada más pase lo que pase

Voz 1439 09:35 estaremos para contarlo de lunes a viernes

Voz 7 09:38 a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hora25 con Ángels Barceló síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil

Voz 23 09:51 la patria una marca yo no veo rojos y azules yo españoles es blanco y entonces y Balbino por eso es el más cálido lo haré así que más matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 24 10:30 luego aquí tengo también un acta del trabajo de fin de máster notas engañando Tamara lo diga la verdad

Voz 0470 10:38 no señor sí señor Toni Martínez Especialistas secundarios

Voz 0313 10:45 el Mundo Today mire Aróstegui Lucía hola hola Lucía Taboada José Antonio Páramo hola Pilar de Francisco habla señor seto e Iñaki de la Torre estarán un rato porque tenemos también clase de música segunda parte del concurso pero hoy es Iñaki el previsor porque mañana abrimos la Ventana en Santander ya se marchaban Santander pero no

Voz 0470 11:07 pero no predica Siro previsor pero parece un hombre bueno hoy se han conocido los datos del EGM los datos de la audiencia de la radio Josep se podía suponer que sería

Voz 0230 11:22 positivos para hoy por hoy por qué a los entrevistados que llegan justos de tiempo a las entrevistas por la calle les van diciendo llegas tarde a Pepa Bueno le ha pasado a la candidata de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez

Voz 9 11:34 lo de la carrera es literal y porque le oigo la respiración de Hacienda Pepa el chófer detecta

Voz 1322 11:43 Brando Pepa Bueno de la negociación

Voz 0230 11:48 y al final ha llegado otro programa que también tenía que tener resultados positivos por fuerza El Larguero como podía ser de otra manera con entrevistados de ultratumba tú

Voz 0200 11:56 puede certificar a los oyentes de Larguero que eres Fernando Nuno la fuente no

Voz 0581 12:01 sí bueno el uno es de no sé donde las dos pero lo de castillos al jugador que supuestamente

Voz 7 12:07 está muerto

Voz 25 12:12 en el caso del futbolista falsamente muy

Voz 0470 12:18 harto

Voz 7 12:19 luego lo estaremos atención porque es un caso

Voz 0230 12:22 Bono también aquí en La Ventana pues tenemos un nivel esto parece como el chiste del llevan un inglés un alemán y un francés y un español y esto va hoy por hoy el larguero y Francino que está en La Ventana haciendo La Ventana entrevista Miguel Ángel Revilla presidente de Cantabria L pasa el teléfono al presidente electo de México de donde era exacto

Voz 0313 12:41 lamente su abuelo

Voz 4 12:44 bueno oye eso menos preguntará en el preguntas vais a si estás sí claro hombre a ver hola buenas tardes qué tal iba llamarle Presidente pero todavía no

Voz 0470 13:02 no no era fácil para para para López Obrador

Voz 0230 13:07 aunque Miguel Ángel Revilla también el previsor como Iñaki de la Torre en el momento de pasarle el teléfono nos dice

Voz 0470 13:12 se llama Francino

Voz 0230 13:15 no tenemos una noticia buena y una mala la buena es que todos nuestros problemas pueden estará acabando la mala es que acabarían estos problemas por el estallido de una guerra mundial

Voz 0995 13:24 a vernos pájaros el verano pero se está acabando

Voz 0230 13:27 con la crisis de Ucrania a la crisis de Ucrania ver hasta dónde nos lleva la crisis de Ucrania y algo interesantísimo Jose María Aznar ha aprendido a decir centro derecha el estilo sabéis que José María Aznar había mostrado cierta tendencia a decir centro hecha y concretamente ciento hechas baña el censo eso de España pues fijaros aquí qué bien lo dice el centro derecha en cambio ha incorporado ciertas dificultades para pronunciar vos porque para referirse a este partido dice esto

Voz 26 14:01 pues las que tengan

Voz 27 14:04 así lo habéis oído bien parece algo inexplicable José María Aznar lo veréis que llena lógica porqué Aznar dice que tenga una es una lógica Ana pero lógica

Voz 0470 14:21 bueno

Voz 7 14:24 twiterías dividiría

Voz 29 14:28 empezó el repaso a Twitter con amarillo indio y su tuit sobre lo más lo mal repartido que está el mundo

Voz 30 14:33 es una lástima que la gente que mejor sabe de educar a los hijos no tenga hijos

Voz 29 14:38 el tuit de Penn total sobre un hombre ejemplar

Voz 30 14:41 siguente por favor si hola a verme da la clave del wifi que le pasa que Eto'o es sindicato y Twitter o no que porque está en urgencias eso mi mujer allí que dice que ha roto aguas algo así

Voz 0470 14:52 no

Voz 29 14:53 cuando alguien te gusta pero sin exagerar este señor grito

Voz 30 14:57 a ver yo a lo mejor no mataría dragones Sporting pero los miraría con bastante desprecio

Voz 29 15:03 vamos con el manjar de turno que idea algo sobre qué hacen los todos los conductores

Voz 30 15:08 tengo conduciendo busca su número de calle Nieves bien bajas la música sabes de lo que te hablo

Voz 29 15:15 en una entrevista de trabajo

Voz 30 15:18 jo en su currículum dice que es usted discreto exacto es lo único que ponen de exacto

Voz 25 15:27 pero

Voz 0470 15:30 después de las twiterías llegan a todo por la radio las noticias de El Mundo Today

Voz 1981 15:36 holograma gigante de Puigdemont aparece en el cielo para acallar las protestas por los recortes está mira ese enorme han exclamado los manifestantes catalanes dejando a un lado su propósito inicial para hacer fotos del holograma con sus móviles

Voz 7 15:49 compartirlas luego en las redes sociales

Voz 1981 15:53 Susana Díaz pide el voto para ella porque Puigdemont va segundo en los sondeos

Voz 25 15:57 hay que evitar que la independencia de Cataluña llegue también aquí insistía ayer Susana Díaz en un mitin según ella los andaluces deben evitar a toda costa ser gobernados desde Bélgica o yo o putts de Mona hay que elegir dijo la política

Voz 1981 16:11 los cerdos hucha huyen con todo el dinero

Voz 0230 16:13 los cerdos llenos de monedas han desaparecido esta mañana dejando un cupo de varios millones de euros la población infantil es la más afectada pero el Santander ha reconocido que guardaba todos los ahorros en un cerdo un que habría liderado el robo Se sospecha que los cerdos se encuentran en una piara fiscal

Voz 1981 16:32 a última hora Arman cuéntanos

Voz 29 16:36 sin those avisará cuando ya no haya espacio libre para más migas en el teclados hay demasiada mierda entre las teclas debe darle la vuelta a liberar espacio dirá el ordenador

Voz 1981 16:44 Gerard Figueras Arman ha dicho vamos ahora con algunos titulares breves renuncia al nazismo porque es incapaz de dibujar una esvástica se ha hecho de Podemos porque el círculo si te sale bien las obras de la Sagrada Familia están a ochenta mil piropos de acabar logran contactar con Fidel Castro a través de una hija se arrepienten a las ocho horas de discurso los españoles preguntan cuánto más hay que gastar para que cesen los putos anuncios de Black Friday la DGT obligará a llevar casco a todos los conductores que sean feos Manuela Carmena hará que Marte sea peatonal y habrá que quitar los dos únicos coches que hay en el planeta

Voz 0230 18:01 excusas justificaciones explicaciones cómo podemos distinguirlo lo que a cada uno de nosotros nos puede parecer una simple explicación a otro le parece una excusa o una justificación intolerable es el caso ministro Borrell multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por uso de información privilegiada el ministro niega haber hecho uso de información privilegiada pero dice que no ha recurrido la multa para no recurrir contra su propio Gobierno al no recurrir Se publica la multa y le piden que dimita de ministro como consecuencia de la multa es lo que se conoce como la paradoja Borrell a continuación lo explica el propio ministro Borrell pero con ese estilo suyo característico que sugiere que al final de la frase se contiene para no llamar imbécil a su interlocutor

Voz 31 18:48 si yo no he presentado recurso porque soy ministro cierren iniciados recurrir con mi condición de ministro no tendría mucha lógica que primero no recurriera porque soy ministro y luego dimitiera en este momento qué te parece

Voz 0230 19:03 no te parece no te parece puedes llegar tú solito a esta conclusión es necesario que haga yo todo el razonamiento quieres que te lo explique con títeres de calcetín voté Farré proteja rareza a veces a veces es difícil dar explicaciones ayer escuchamos esta noticia el albondiguillas señala al Moreno

Voz 0313 19:25 declaración ante el juez de la Audiencia Nacional de quien fuera alcalde de

Voz 0470 19:28 la localidad madrileña de Boadilla Arturo González Panero con

Voz 0313 19:30 sido cobra albondiguillas

Voz 0230 19:32 el albondiguillas así se llama este señor que dijo eh ante el juez que él había informado de las actuaciones del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas al candidato actual del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla El aludido el moreno el aludido por el aborto Villa dice esa es la típica cosa que te sacan en campaña electoral pero ciertamente es de las típicas cosas que destacar en campaña electoral los partidos rivales no compañero de partido esto rarísimo

Voz 32 20:05 evidentemente eso es falso rotundamente falso Éstas son las típicas cosas de campaña que suelen salir en campaña electoral y siempre curiosamente salen cuando quedan dos días para cerrar la campaña no

Voz 0230 20:16 que sacan los otros excusas ligación eso justificaciones Manu Carreño en El Larguero

Voz 0200 20:21 hace unos días un equipo de una liga amateur de Irlanda informaba de la muerte de Fernando Nuno la fuente en un accidente de tráfico un futbolista español ya esta hora de la se quería saludar a pesar de que lo dieron por muerto no es la magia de la radio ni la magia del Larguero ni de La Ser pero quería saludar a Fernando Nuno Lafuente que creo que está

Voz 0995 20:43 por ahí

Voz 0230 20:44 pues sí estaba por ahí que bestias esto no os Dios no los del Larguero sino los de también los del fútbol aficionado en Irlanda que para suspender el partido dicen no podemos no podemos jugar porque eso nos ha muerto un excompañero todos conmocionados naturalmente escuchamos al falso muerto

Voz 0581 21:05 eh bueno pues parece ser que se tenían que librar de un partido de fútbol ir pues imagino que harían una lista excusas no oí la brillante idea de alguien puede decir nada Fernando que como ya no está aquí que están modelos de ciudad haber no creo que pase nada no

Voz 0230 21:22 no hay muchas ocasiones en las que nadie pueda conjugar el verbo morir en primera persona en pasado yo he muerto

Voz 0581 21:33 pues yo me entero que muerto a sea yo era alrededor de las ocho

Voz 0230 21:38 alrededor de las ocho me entero de que muerto del disgusto casi me muero podría haber añadido le llamó su jefe por teléfono porque la noticia de su muerte T había tenido repercusión en muchos campos de fútbol

Voz 0581 21:50 es es el fin de semana que ocurre todos los capitanes de fútbol con brazalete negro partido no hubo minutos de silencio y claro yo eso no es que yo estoy asustado al margen de todo eso no sabía nada claro vídeos chasis que el santo más serio no

Voz 0470 22:07 desde que aumentó en qué te sabe mal no haber con todo lo que sea

Voz 0230 22:10 granizado por lo demás el Great saber la muerte fue búlgaro

Voz 0581 22:13 bueno que me tiene un accidente de tráfico que había muerto y que estaban mandando mi ataúd en España presunto han certificado ni nada para presentar

Voz 0230 22:22 al final se descubrió el pastel debido a que el muerto estaba vivo y el club ha pedido disculpas a todo esto un error el presidente de Ucrania Petro Poroshenko ha pedido a la OTAN que intervenga en Defensa de Ucrania ante las tropas de Rusia se ha planteado la posibilidad de resolverlo mediante un torneo de Caballería o a pecho descubierto sobre cabe todo el mundo que el presidente ruso Vladimir Putin es un atleta Poroshenko le planteó esto dirimir las diferencias en Ucrania e mediante un torneo Putin dijo no lo explicaba Poroshenko no hacemos torneo lo escucharéis triste

Voz 34 23:05 toro

Voz 0230 23:07 en esta entrevista tan triste Poroshenko se ha dirigido a la OTAN de dicho la situación es muy mala Mauro la situación es tan mala que Poroshenko ha llamado a su hombre de confianza el temible Kirguistán que ILE dijo mira el cardenal no darla cardenal nuestras entonces como el cardenal nombrarla tenemos que enviar a uno de los dos a Nacho o a Cardona su dos

Voz 0470 23:27 a su corto muy partidario

Voz 0230 23:29 que Nacho y Cardona son dos bestias pardas son como dos matones no muy listos

Voz 7 23:33 gilipollas y por eso Kiki

Voz 0230 23:36 aunque es poco partidario de cargarles ninguna labor diplomática Poroshenko en cambio se niega a mantener el statu quo dice no vamos a dejarlo como está no sólo cómo está la conclusión es que atacamos en diciembre el doce o el trece Richy vale pues el Tri cheques a jueves dímelo a jefe del Estado Mayor aprovecha así sacas lo que ya más dentro del despacho te lo único que pido es que no pongáis lechuga en las paredes deslocalizar ni sus paredes foco Éste es el panorama el trece de diciembre coronel Kiss que enviará a Nacho y Cardona al frente de las tropas de Poroshenko que se dirigirá a la mansión del ruso es lo coba con la misión de no poner lechuga en sus paredes

Voz 0470 24:16 soy juguetona y ahora otra persona con carácter de centro derecha centro de

Voz 0230 24:33 de hecho ha dicho con todas sus letras no ciento hechas baña centro derecha pero fijaros en la composición del centro derecha español de centro derecha España Partido Popular Ciudadanos y otro partido

Voz 0470 24:50 centro derecha

Voz 26 24:51 en su versión actual Partido Popular Ciudadanos la que tenga

Voz 0470 24:56 habéis oído

Voz 0230 24:59 un partido político en España de centro derecha que se llama hoy escuchamos

Voz 26 25:05 los la que tenga

Voz 0230 25:07 pero vamos vamos a escucharlo para tratar de descifrar lo vamos a escucharlo más despacito

Voz 26 25:14 entrega

Voz 0230 25:15 que aquí veréis que parece Eugenio Dios mío

Voz 26 25:19 entrega

Voz 0230 25:20 eh estos tres partidos según han del centro derecha Partido Popular Ciudadanos son tres partidos que defienden la Constitución el centro derecha

Voz 26 25:34 en su versión actual Partido Popular Ciudadanos la que tenga puede ser Yes una fuerza constitucional

Voz 0470 25:42 venga venga

Voz 0230 25:47 los demás incluido el PSOE son partidos a los que no se puede llamar constitucionalistas esto dice esto Aznar lo bonito de esta frase es que Aznar lo dice despacio con pausas Icon muchos énfasis en la entonación sería una música sigue va va

Voz 35 26:04 bueno veremos más

Voz 0230 26:10 esto sólo lo sabe hacer Aznar es una música muy personal yo hoy no puedo decir de él

Voz 26 26:17 actual dirigencia del Partido Socialista del actual diligencias que se haga una fuerza constitucional

Voz 0230 26:24 al final el mensaje es PSOE no vota logra cosas que no tiene explicación un periodista de la televisión mexicana está ofreciendo unas impactantes imágenes de un camión que explota misteriosamente las imágenes procedían de una película Nerea

Voz 1315 26:41 en México un programa de televisión llamado hechos Meridiano ha informado de una noticia impactante así la han llamado escuchemos con atención el audio donde su presentador Alejandro Villalba lo describe los hechos un camión ha explotado en mitad de la carretera nadie sabe

Voz 36 26:55 por qué

Voz 37 26:56 sabe bien Unió

Voz 38 27:02 cuando de ellos

Voz 37 27:05 terminó instalándose en la parte trasera

Voz 0470 27:17 nadie lo ha podido explicar hasta

Voz 1315 27:19 momento bueno pues la explicación tiene las imágenes que el programa estaba emitiendo como algo insólito e inexplicable eran imágenes de una película el accidente era parte de una escena de acción eliminada durante el rodaje de la película Capitán América Civil War ya ha llegado a oídos del presentador que ha agradecido a la audiencia que estén tan pendientes de lo que dice ha pedido disculpas está muy aliviado porque las imágenes no fuesen reales

Voz 0230 27:42 no lo más

Voz 0470 27:49 Especialistas secundarios muy bien

Voz 29 27:53 el concurso musical pero vamos vamos vamos a coger la cuota de de Susana de animales que no no está con nosotros que en paz descanse vamos a hacer un concurso

Voz 0470 28:01 el músico animal quieren

Voz 29 28:04 los oyentes nos identifiquen un sonido que se mira

Voz 0230 28:07 a gato o Mónica Naranjo

Voz 29 28:14 los oyentes se trata de un gato o de Mónica Naranjo el sonido que vamos a ponerle ya tenemos el primer participante verdad sí hola muy buenas tarde no Hall iba a decir nombre José Valencia bueno Jose desde dónde nos llamas

Voz 0581 28:30 ya es hora de Afellay obligatorio

Voz 29 28:33 hombre buenas una formalidad pero si no quieres decir no lo diga mira me da mucha vergüenza sí creo no será eh que venimos este sitio muy feo que llamas desde no está muy bien

Voz 0581 28:49 la yo era bastante sencilla de Pablo hijo ahora creamos que moverse

Voz 29 28:55 no no te amargue la vida que me mal no bueno José te voy a modelos oído debo decirme si es gato Mónica Naranjo gordo venga prensa sonido

Voz 0470 29:08 todo

Voz 29 29:09 a todos si no dudo eh vale de qué raza que pensabas que ibas es fácil te crees que la Cadena SER va regalando previos así al tuntún persa es decir algo erróneo no es persona gracias vamos con otro concursante que es Candelaria La Candelaria desde dónde llamas

Voz 0581 29:33 pues mira os vaya vaya REC porque también me parece Nueva York la nueva guerra de Castilla y Ciudad Real

Voz 29 29:41 no día Ciudad Real Castilla por muchos con mucho cariño qué leches no es nueva yo no tenga te pongo un corte gato Mónica Naranjo

Voz 25 29:55 esta Mónica Naranjo sin hora

Voz 0230 29:57 muy bien Rafa

Voz 29 30:00 de quién coño de gato el gato que invitan al comunicar largo estoy

Voz 0581 30:05 no no de Ciudad Real

Voz 29 30:09 no no no no no norma Mónica muy rigurosa con su grito de de una gata muy concreta no lo sabes

Voz 0581 30:15 me puedo ir

Voz 0470 30:18 fruta

Voz 29 30:20 venga vamos con otro concursante Fulano mire qué nombre hola Fulano desde Jaén Melilla Andalucía tome el último este el anterior

Voz 25 30:35 vale

Voz 29 30:35 es fácil arrancar

Voz 0581 30:38 gatos no

Voz 29 30:40 en y a ver si se Javi

Voz 0581 30:45 mi madre tenía doscientos treinta asesinatos en casa mira que viene promete es el corte del gato

Voz 29 30:52 primero tiene que te ponga a ver si se sí señor sí poquitas con las llaves después nos ganaron y bomberos que un palo para selfies de modelo de avellana no no no para que aparte estamos trazas a los que se hacen selfies en tu camino en La Ventana

Voz 0470 31:18 gracias bueno hasta aquí el concurso está bien luego habrá otra con Iñaki de la Torre pero más bueno

Voz 7 31:27 un motero siente la libertad el viento en su cara un Mutuel hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 41 31:33 trae tu moto la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenida

Voz 0470 31:44 dos condiciones en Mutua punto es

Voz 27 31:48 una noticia de

Voz 3 31:51 inmadura según nos informa nuestra enviada especial

Voz 7 31:53 asco Jimena Torres Bicing otro alguien

Voz 24 31:56 muere el fuego

Voz 12 32:00 mueren cientos miles si hoy Ernesto González hablamos es quejas empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 0470 32:10 a no es una cárcel

Voz 42 32:15 R3 la nueva ficción sonora de los creadores del gran apagón con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea y Anna Paquin

Voz 43 32:25 bueno ya disponible en Podium podcast

Voz 7 32:35 la de imponen en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 1 32:48 venga vamos estamos todos de nieve el contrabajo Relaño y su banjo los teclados la el yo bien el ritmo enmarcan la batería hay Pacojó el Banco Gallego visto

Voz 0470 33:00 los vientos

Voz 1 33:04 Kiko Iturralde cañería Axel donde está Axel mira detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 44 33:29 ya ve nacer

Voz 7 33:32 es el momento de poner las cartas sobre la mesa harán ustedes lo mismo piel una salida requiere que debería dimitir de decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir no lo suspender inmediatamente militancia apartarnos no tiene respuesta para eso muestra una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es seamos claros Cadena Ser

Voz 24 34:05 cada vida tiene al menos una historia

Voz 1 34:09 las crines otros las Len para unos y otros muchos libros

Voz 45 34:14 el programa de la literatura es el punto de partida

Voz 7 34:17 para conversar sobre las grandes preguntas de la vida

Voz 0470 34:20 en la madrugada del bienestar

Voz 1 34:22 una hora menos en Canarias con Macarena

Voz 7 34:25 Berlín quiere saber lo que hay en el interior de todos aprendemos a escribir y a leer entre líneas

Voz 1 34:33 los muchos libros Cadena SER

Voz 27 34:40 la Cadena SER líder en España la Cadena SER viene acompañan desde hace muchos años

Voz 25 34:50 gracias por estar con nosotros que es necesario este tono está voz impostada la cadenas bueno es este es lo que se hacen en la radio siempre no no no lo puedo decir más normal de su persona normal más normal en la Cadena SER es la emisora líder en España en la Cadena SER viene acompañando te desde hace muchos años muy bien gracias por seguir con nosotros

Voz 46 35:21 sin

Voz 25 35:22 las tendencia irá a decorar tonito no perdón

Voz 0470 35:24 no lo puedo evitar

Voz 21 35:38 porque sabemos que eres muy de dulces de Navidad ronde el duro y también del blando en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés que ofrecemos un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad en turrones y dulces navideños el corteinglés puedes combinar como quieras de Navidad e Hipercor del supermercado El Corte Inglés

Voz 7 35:59 cariño tenemos que cambiar de alarma y eso vengo de casa de ahí se acaba de instalar la de Securitas Direct paga lo mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra sí cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 19 36:15 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 18 36:26 eres un buen conductor demuestre lo descargando tela Berti Driver supera el reto y consigue un cuarenta por ciento de descuento el tu seguro de coche informa ten Berti punto es

Voz 48 36:37 en La Ventana con Carles Francino

Voz 7 36:39 no

Voz 23 36:45 eh

Voz 0470 36:50 ver aquí seguimos en todo por radio en La Ventana lo primero Iñaki de la Torre ha llegado a Santander aquí estoy aquí estoy ganando lo segundo Páramo que tienes que decir

Voz 50 37:01 ha llegado en la factura de la electricidad

Voz 22 37:04 Rabia han cobrado cobra más

Voz 50 37:08 el gas ya han cancelado ese vuelo no te da rabia que él teléfono que delito qué hacemos callarnos como un tonto no hay que engañarse hay que reclamar con OCU como consumidor tienes derecho a reclamar apunta el teléfono iré yo novecientos seis novecientos siete quinientos seis

Voz 43 37:29 ocu te ayuda OCU poco novecientos novecientos siete quinientos seis

Voz 23 37:38 no

Voz 0470 37:44 Lucía Taboada qué se cuece en la ver

Voz 1322 37:47 hola pues mira en Twitter esta semana casi no se ha hablado

Voz 0470 37:49 otra cosa

Voz 1322 37:53 es Juan Manuel Moreno Bonilla candidato creo que lo escuchas ayer candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía preguntándole a una vaca si va a votar por ellos en las elecciones de este domingo lo escuchó la vaca pone cara de haberse cortado la leche de ese momento poca broma ver como han hecho el censo de pedían Twitter en campañas electorales nuestros políticos se encomiendan hasta el votante vacuno porque un político en campaña hace cosas raras traído unas compilación de estos momentos a la par divertidos vergonzantes Moreno Bonilla no fue el primero en tirar de vacas ya lo hizo en el año dos mil nueve Alberto Núñez Feijóo durante la campaña en las campañas autonómicas

Voz 22 38:34 sí esto es nombrado por Helen

Voz 1322 38:37 es a las vacas siempre en nombre de mujer le preguntó Feijóo al dueño de la explotación ganadera que sorprendido le respondió pues vamos a ver Alberto porque son vacas a un político en campaña le gusta los animales es también le gustan las canciones aquí entra por ejemplo el considerado como peor mejor vídeo electoral de la historia es Rubén Garrido del PP alcalde de Oyón en Álava que se pasea por su municipio combata de enfermero Elviria tiene una calidad de Alcatel One Touch aunque fue grabado en el año dos mil quince vamos a escucharlo

Voz 0470 39:29 bueno yo creo que es suficiente recordemos también el run run de Ada colado hoy el run run

Voz 49 39:42 en en los pares

Voz 1322 39:51 y por supuesto en campañas electorales ha habido el bueno presupuestan campañas también ha habido lapsus tenemos por ejemplo a Clara San Damián candidata a la Alcaldía de Zamora por el PP

Voz 24 40:07 como tampoco el Partido Popular apoyado ha fallado a los españoles

Voz 0470 40:12 es posible en este pequeño resumen no podía faltar

Voz 1322 40:15 Rajoy en la campaña del año dos mil quince dijo esto

Voz 51 40:18 ahora de lo que se trata es de no volver a cometer los errores que sí

Voz 0470 40:21 cometieron el futuro supera no volver a cometer los errores que se cometieron en el futuro pero bueno lo buenas que más

Voz 1322 40:32 Ello del año que viene volvemos a tener más campañas electorales

Voz 0470 40:35 eso antes no es verdad

Voz 52 40:38 a la gente

Voz 0470 40:45 bueno más concretamente nuestra recorre y Pilar de Francisco hola aparece Rueda de corresponsales diez dormirse oscuros en Youtube nota también buenas noticias como Lucía a Jaime Altozano le quieren cerrar el cardenal eso dice él no

Voz 1315 41:00 acordáis el que hizo la crítica de El disco Guerra salía una casi tan ambiciosa como una cabezadita viendo Súper López de Boyero ayer que recomiendo también aquí Jaime dice que lo quieren cerrar el canal por el artículo trece que acaba de aprobar el Parlamento Europeo y está en fase de debate si se aprueba según él que hace crítica divulgación musical le cerrarían por el tema de los derechos de autor así explica

Voz 36 41:25 es una ley que puede que bloquee Mis vídeos en Europa pero la gente de fuera de México Argentina los podrá seguir consumiendo sin problema que esto va a afectar a todas las redes sociales y a muchos de los creadores de contenido que con

Voz 7 41:38 posiblemente cause algo de migración de talento

Voz 36 41:40 fuera de España y hacia Estados Unidos algunos creadores dentro de la Unión Europea dejarán de crear contenido y otros de fuera de la Unión serán bloqueados dentro de Europa no os podréis ver

Voz 1315 41:52 un éxodo masivo de youtuber saliendo a Estados Unidos eso dice Altozano también que se va a aplicar a otras redes sociales como por ejemplo no podrá usar memez según se interpreta esta ley de detrás que decir oye mira en negro de guasa ves colega mío más su permiso ponerlo como a situaciones surrealistas también son pronunciado esta semana hielo hoy otro You Tube Russell Smith que también está enfadada

Voz 34 42:13 Ximo donde ha quedado eso de que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario la somos todos culpables hasta que no demostremos que tenemos todos los derechos Isabel al pozo tan oscuro en el que nos mete eso en el pozo de la libertad de expresión donde todo tiene que ser cien por cien cien por cien revisado antes de que se publique anteponiendo la gestión de los derechos a nuestras libertades para expresarnos para comunicarnos para enseñar para transmitir para crear isla miedo

Voz 0470 42:42 cada día aquí

Voz 1315 42:47 pero lo importante lo que iba tú no puedes retransmitir hotel sea el segundo puedes poner un un Give de Aitana pues no puedes cosas importantes bueno está claro todavía no sabe mucho de esta ley a ver si sale adelante si no de momento acompañar a Internet para informarse pero está claro youtuber Si políticos tienen que ir de la mano un poco les pasaba como el presidente chino Winnie the Pooh son gente que tiene más lo que te una que lo que te separa realmente el reportero Youtube forfaits se lleva Ultimate muy bien sabido al Congreso el día de su millón de seguidores hace reportajes ya ha ido a ponerles tuits críticos a los políticos allí le contestaron por este orden Pablo Iglesias Gabriel Rufián Toni Cantó

Voz 53 43:24 cómo es posible que en el año dos mil dieciocho permitamos que se salte el fascismo y la figura del dictador por la calle

Voz 25 43:28 pues es una puta vergüenza absolutamente de acuerdo yo creo que un país normal no se puede permitir que haya un mausoleo del dictador

Voz 1981 43:36 de hecho aquí la orado eso tres dos por

Voz 53 43:40 da lástima todos cada uno de vuestro plan electorales donde sólo se promete para que una vez llegada al poder o Weis pillar cacho sin cumplir lo que va predicando

Voz 7 43:46 que no temo no estar de acuerdo con ese tipo de tuits con ese tipo de afirmaciones hola Rafael culpa

Voz 0470 43:52 bueno que sea Rafa Hernando que no le hizo ni caso pasó de largo bueno yo temo quién decía quién era la voz de yo temo es Toni Cantó de sí

Voz 1315 44:02 pero Rafa Hernando el lo intentó SB a Rafa pues tipo that voy un poco haciendo honor a su fama no el que cruzan ámbar el que come el pie

Voz 0470 44:12 viento Oliver Messi no indomable

Voz 1315 44:15 más recomendaciones por dos canales que que me han impresionado esta semana es ferrocarril ibérico tiene seis mil suscriptores Fest se merece muchísimos más este canal hace algo único recoge sonidos de medios de transporte trenes autobuses aviones metros vamos a escuchar cómo suena un Renfe Cercanías al cruzarse con un Civia cuatro seis cinco en doble composición en la estación de Vall de las fuentes

Voz 23 44:49 ahora Carlos Bravo

Voz 0470 45:00 a sonidos ir tienes en todas las categorías de trenes nuevos hay comentarios hay comentarios Arruga

Voz 1315 45:13 buenísima las críticas nota crítica reales dice que chulo Andrés son dice excelente vivió decir es que lo recomiendan así que ya sabéis todos los que los lunes os levanta a seis para pillar el tren a siete afortunados disfrutar de ese ensayo como quién disfruta de Maria Callas ensayando

Voz 0470 45:31 poca gente por último una canción La

Voz 1315 45:33 Pili noventa y dos mil suscriptores famosa por su tema como de Factor X

Voz 0470 45:39 ha vuelto a hacer lo ha vuelto a hacer nuevo

Voz 1315 45:41 te Mazo estoy ocupada que tiene sentido si era como Meldonium que continúa la historia pues habrá sido ocupada te quiero decir más de trescientas mil visualizaciones tiene este tema

Voz 55 45:54 todo esto para el baile hueco la agenda dice que no Olot una avería yo hace falta di ahora estoy Juba jugada ahora ahora hay ruidos haciéndola llama a cada jugada no me da la vida con Anaga pactada

Voz 0470 46:26 comunicarlo comunicando claro comunicando dominical ahí ahí bueno recomendó es que te Mazo la letra parece un poco el Parlamento Europeo contestando youtubers es como sigue llamando este comunicarle un vínculo entre el Donut y la ocupación esto sí sí hay indicios de lo sé la verdad ha dicho

Voz 3 46:44 pero todos los millennials el portavoz de los millennials señor chivato ahora mismo todas los Milene del mundo se está queriendo Review se en Amazon en todos lados porque que al final mi red social favorita solo

Voz 0470 46:55 comentario este Amazon sin duda

Voz 3 46:57 no sólo lo te Ali Express hilos de la tele también son mi favorito Trip Advisor la gente se lo toma en serio pero es que eso es un show y es que el otro día estaba hablando con un colega que está me tiene un grupo de Facebook que dentro de de ese grupo de facebook hay vendedores de Amazon que quieren que le hagan a sus productos y como premio le regalan el producto ahí ahí como una mafia de de Review increíble claro esto esto es peligroso porque claro esos productos de dudosa calidad iba Amazon tiene lo tiene claro armazón dice que esto no es legal ir tú puede reportar lo la Review falsas pero bueno dentro de toda esta falsa vio hay verdaderos eh profesionales del Review por así decirlo es que voy a leer porque bueno a mi me encanta pues mientras el primero una local que sucedió hace unos días ha hecho muy viral no porque no sea bueno simplemente escucha recibe un casco demo de bicicleta y la respuesta va a su cuarto de bicicleta es así

Voz 0230 48:02 chino te como los huevos por debajo del culo sólo seis días ha tardado desde China Sevilla treinta estrella pero sólo me deja Bonner cinco el casco viene perfectamente embalado impecable te quiero

Voz 3 48:16 profesional de las Review sale a vender un producto que vengan clientes hayan hay niños premios negativas a era una un producto que se hizo muy famosa en Facebook que era la mochila antirrobo anti claro porque era perfecta porque escondía la cremallera la primera noche ida entonces el metro no te podías meter la mano pero alguien comentó en la Review pues no es muy segura al que me ha robado la mochila

Voz 0470 48:43 a ver poco pero no tanto no mira

Voz 3 48:49 este este era ésta también buenísimo dice que era un esto trataba sobre un cortador de plátano ésa porque nadie nadie salir mal salió un plato no a todo el mundo necesita uno de esos en su cocina imaginaros como el típico cortador de huevo que lo se hace a veces lo que estoy diciendo las cosas enseña sin nosotros lo pues es que hoy se plantó nadie en típica del Quijote durante décadas tratando de hallar una forma ideal de cortaron plata no usen cuchillo decían bueno mi agente de la condicional no me permitiría estar cerca del cuchillo dispararle con una pistola verificación de antecedentes hola tendría que recurrir a intentar trocear esos plátanos con mis manos desnudas el noventa y nueve coma nueve por ciento de la peces frustrara tanto que terminó aplastando la fruta con mis manos las la furioso contra la pared entonces tras un ataque de rabia inducido por un plátano agente de la condicional me presentó a esta maravilla de la cocina y mi vida ha cambiado ya no consumido por el ambiente ida la animosidad hacia la fruta amarilla de piel dura estado ha citado para concentrarme en mi amor por el teatro estoy escribiendo una obra sobre dos amantes de bandas rivales que simplemente intentan encontrar su camino en este mundo creo que le llamaré South Side Story el verdadero poeta se refiere pero no a mi a mí es que la verdad que me gusta lo banal me gusta lo mira esto es una antigua sobre ella es muy entretenida yo a veces me lo voy a gastar y digo no me dejó juego al tenis así que por si la al estáis pensando en has cartera no mejor hacer incompatible

Voz 7 51:33 la segunda parte del concurso de identificación

Voz 0995 51:37 vamos para que se lo perdiese ayer lo que estuvimos haciendo fue distinguir falso y auténticos cantantes en grabaciones diferentes

Voz 0470 51:43 hoy abierto para picar más todavía

Voz 0995 51:46 que sepáis que puede ser que alguien haya hecho una grabación con no conocéis o que haya sacado yo la grabación de la televisión de algo que ya existe un poco los timbres por lo tanto no lo veáis tan claro desde el principio vamos a empezar con Bob Dylan aquí os voy a poner

Voz 0470 51:58 tres Bob Dylan uno de ellos

Voz 0995 52:00 es falso vamos con el primero venga

Voz 56 52:03 la la la eh

Voz 0995 52:16 vale vamos a intentar el segundo Bob Dylan venga

Voz 22 52:32 vale

Voz 0995 52:36 vamos a por un tercer Bob Dylan os recuerdo que tienes que decirme cuál es el que no era Bob Dylan sólo hay uno

Voz 56 52:41 hemos falso para eh eh eh eh

Voz 0470 52:55 cuál es el falso el primero el segundo o tercero y no dudas entre el dos y el tres y el uno y el tres tres trenes a su día el uno uno es es el falso yo tengo dudas entre el dos mil uno por uno unos bueno sí el uno era la grabación original de Bob Dylan de posible

Voz 0995 53:20 el que era falso era el segundo que es Jimmy Fallon imitando a Bob Dylan

Voz 22 53:25 era muy bueno

Voz 0470 53:29 ni Ximo

Voz 22 53:33 lo mejor de Bob Dylan

Voz 0995 53:37 desde luego ya me el presente bueno no no es que es maravilloso balear ahora voy con Springsteen aquí he puesto tres Springsteen os recuerdo que es decía antes que hay grabaciones de Tele grabaciones de cosas que a lo mejor no esperáis con lo cual atentos al sonido vamos con el primer Springsteen

Voz 0470 54:04 vale vamos con el segundo explica en el Glory days vale y ahora vamos a poner un tercer Springsteen venga a ver hay uno falso hay uno que es Manel Fuentes pues cuando uno si Roberto atinados Manel Fuentes imitando los vamos a ver lo vamos a y lo veréis Pedra vale ahora vamos a por el garaje es un poquito así pero un poco más nasal pero está muy bien hecho la verdad baile cara vamos con vamos con más

Voz 0995 54:54 Michael Jackson esto tampoco es tan fácil hay un poco más fácil pero no vamos a ver yo tengo aquí tres Michael Jackson a ver cuál es el bueno venga primero

Voz 0470 55:08 no no cantes para que nos fijemos vale vamos a por otro Michael Jackson venga

Voz 0995 55:28 y venga otro tercer Michael Jackson bueno pues ahora os digo que sólamente uno era auténtico

Voz 0470 55:45 de los segundo el dos no con dudas a vez entre el dos y el pero la verdad es que yo creo que no que es falso grabación

Voz 0995 56:00 no es falso Els Justin Timberlake además blanco pero bueno pues blanco no quiero más difícil imitarle la labor sí sí que es el segundo no era aunque lo parezca Michael Jackson era China que es un taxista al que descubrió un temible grabó un vídeo en Youtube cantando y haciendo incluso

Voz 57 56:19 la batería de Bailey James os lo ponga otra cosa es increíble

Voz 0470 56:30 es increíble vale pero no antes de ser famoso no es que el tío es alucinante

Voz 0995 56:37 vale vamos a por un último aquí tiene truco no tiene truco porque yo os voy a dar un poco

Voz 57 56:42 de idea hay que ver quién es Yo

Voz 0470 56:45 Lennon de todos estos

Voz 0995 56:48 entonces realmente lo puesto muy fácil puesto a dos porque apostó a John Lennon y a su hijo a vamos con el primero a ver cuál es cuál

Voz 0470 57:13 vale y ahora vamos a John Lennon al otro John Lennon que a lo mejor no lo es

Voz 55 57:29 uno El

Voz 0995 57:29 a su hijo

Voz 0470 57:30 perdonadme que lo ha puesto muy difícil porque lo trapera era difícil si hay otro era Lennon cual creéis que era John Lennon de verdad el segundo yo me perdí lo primero primero tercero y bueno no en grabaciones muy difícil el primero es una relación piratas lo ha puesto difícil pero era el propio desde el tentando cantar jazz because una versión que está poco pedo y luego la agravó

Voz 0995 57:54 viene pero la segunda su hijo Julian Lennon que lo ponga otra del porque le compusieron canciones muy parecidas a la en armonía las de Lennon porque como se le parecía la voz pues así triunfaba venga ultimaba

Voz 0470 58:04 esto es esto es Julian

Voz 23 58:19 delgado poquitos

Voz 0470 58:24 el otro día mañana en La Ventana con Iñaki en Santander el previsor

Voz 55 58:36 son las ocho las siete en Canarias

Voz 9 58:38 es decir momento adentrarnos era sólo cuestión de tiempo abrimos un mesa de tertulia sin venidos al Alfaro

Voz 10 58:44 lo de los grandes partidos de la temporada estos Carrusel deportivo íbamos con déjame que te cuente una acusaciones esta semana culo

Voz 11 58:51 los número uno Cadena SER Lira

Voz 12 58:55 por de la radio española según el último Estudio General de Medios con cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes

Voz 13 59:03 aquí porque esto lo tenemos oyentes adultos madurez hay un oyente de dos meses y medio