La Ventana (29/11/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias Donald Trump cancela su encuentro con Putin previsto para este fin de semana en la cumbre del G20 por la crisis de Ucrania corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 00:17 buenas tardes el presidente de Estados Unidos acaba de cancelar vía Twitter la Reunión bilateral programada con Vladimir Putin durante el G20 la justificación la flotilla militar de Ucrania que Rusia ha preso hace unos días en el estrecho de Crimea como Moscú no ha devuelto a Ucrania los marineros y los barcos dice Trump es mejor para las dos partes que se cancele la reunión hasta que la crisis esté resuelta tran resta de camino a Buenos Aires donde tiene previstas otras bilaterales con el presidente de China el de Argentina y la canciller alemana

Voz 0313 00:46 más noticias hasta ahora Ester Bazán empezamos con una cifra que

Voz 1454 00:49 acabamos de conocer la de los rescatados en el mar de Alborán hoy han sido más de trescientos según Salvamento Marítimo ayer fueron quinientos recordamos que hace una hora les hemos contado que el barco que rescató hace una semana en aguas libias a doce personas ha puesto rumbo hacia la costa de Túnez donde está el Open Arms porque necesitan atención sanitaria para una de las personas que atendieron y ellos no tienen médico a bordo El ministro sólo se une a otros miembros del Gobierno y emplaza a la Generalitat atender los problemas de la vida real en alusión a las jornadas de protestas contra los recortes y secundadas por médicos bomberos profesores universitarios la ministra Montero aprovechaba además hoy para hablar de los presupuestos del año que viene dar este toque de atención

Voz 2 01:26 la gente yo creo que está expresando de una manera espontánea

Voz 3 01:29 que quieren hablar de las cosas que le afecta a todo el mundo te quieren hablar de cómo mejorar las pensiones de los catalanes y catalanas igual que del resto de españoles por tanto creo que hay que tomar nota que es un llamamiento a estos partidos para que se ocupen de otra cosa no sólo de de las cuestiones territoriales que tienen en su hoja de ruta y por tanto me parece que es un buen momento para que apoyen los presupuestos

Voz 1454 01:50 el Ministerio de Fomento ha pedido un informe a Eurocontrol la autoridad europea que gestiona el espacio aéreo para determinar los motivos de los constantes retrasos en el aeropuerto de El Prat nos lo cuenta Monica Peinado este verano la mitad de los vuelos

Voz 1600 02:02 de El Prat han sufrido retrasos Eurocontrol analizará porqué se registran tantas demoras se apuntará que hay que corregir para que no se repitan el secretario de Estado de Infraestructuras Pedro Saura explica que se ha buscado un auditor independiente para evitar que aeropuerto aerolíneas

Voz 4 02:16 gestores del tráfico se culpen los unos a los otros todos los actores le echan la culpa al otro bueno vamos a coger a quién la autoridad ante todas las administraciones que Eurocontrol y unos días

Voz 1454 02:28 las primeras medidas se tomarán antes del verano para

Voz 1600 02:30 a evitar estos retrasos que han preocupado a ciudadanos y empresas

Voz 1454 02:34 vamos con los deportes Toni López la Conmebol decía

Voz 0464 02:37 en las próximas horas la sede definitiva de la final de la Copa Libertadores entre River Plate Boca Juniors la Cadena SER cuenta hasta ahora que sólo falta su de la Conmebol para que ese partido sea en diez días en el Santiago Bernabéu para hoy tres españoles buscan la clasificación en Europa League a las siete menos cinco Betis Olympiacos ya las nueve estándar de deja Sevilla Rangers Villarreal

Voz 1454 02:55 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 5 02:59 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:01 enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Pozuelo y la Comunidad de Madrid por la acogida de menores extranjeros no acompañados la alcaldesa de esa localidad la popular Susana Pérez que island ha respondido al presidente de la comunidad Ángel Garrido que ayer advirtió de que llevaría a la Fiscalía de Menores a cualquier municipio que desvelará donde están alojados estos Mena aunque ese municipio fuera del PP es el caso de pozo de lo que se han negado a acoger a estos menores en una vivienda que considera ilegal

Voz 2 03:25 no se puede acusar a los ayuntamientos de señal Ari de marcar a los menores no acompañados en Pozuelo el problema que hay unos que haya menores no acompañados es que no se cumple la legalidad

Voz 0313 03:33 esta normativa la del ayuntamiento de Pozuelo

Voz 2 03:36 para que estos menores estén donde les han puesto nosotros lo único que decimos es que seguramente si la comunidad se hubiera dirigido antes al Ayuntamiento o hubiera hablado con esta alcaldesa hubieran buscado el mejor sitio para ellos que desde luego no es el que les ha dado

Voz 1454 03:48 la jueza considera violencia machista el crimen de César Román conocido como el Rey del chopo el caso pasa por tanto a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 03:57 la magistrada Rosa María Freire la juez que mandaba a prisión hace tan sólo una semana al autodenominado rey del chopo ha decidido inhibirse en favor de los Juzgados de Violencia contra la Mujer tras analizar el caso If fijar jurisdiccional mente que se trata de un delito de violencia de género esta decisión ha sido adoptada tras confirmar que existía una relación sentimental entre César Román Heidi Paz cuyo cadáver descuartizado era localizado en agosto pasado en una nave de Usera que había sido incendiada Román ha prestado declaración voluntaria ante esta magistrada sobre las dos y media de la tarde ya ha sostenido

Voz 1454 04:28 lo que es inocente y les recordamos esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha rechazado paralizar Madrid Central antes de su entrada en vigor la Sala de lo Contencioso ha desestimado el recurso de la Asociación de Automovilistas Europeos Madrid Central será por tanto en vigor esta medianoche y una mujer de cincuenta y cinco años ha resultado herida tras una explosión en su vivienda en Pozuelo la deflagración se ha producido cuando la víctima ha utilizado alcohol para limpiar una chimenea la mujer tiene quemaduras de primer y segundo grado en el treinta por ciento del cuerpo y ha sido trasladada de urgencia al hospital de La Paz pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 0313 10:12 son las seis y diez las cinco en Canarias hace ahora una semana bueno nueve días para ser exactos recordábamos un año más la muerte de Franco y lo hacíamos envueltos en ese debate que hay dura sobre la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos hoy recordamos

Voz 4 10:26 por haber ilustre muy de la época del mismo palo o no tanto

Voz 21 10:35 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 22 10:45 no

Voz 2 10:51 no es un pacto franco tanto Franco y el otro que o es que el otro no es el otro es que uno cuenta porque está en plan momia del el otro pasan porque además de estar desestructurado vete tú a saber quiénes tiremos el veintinueve de noviembre de mil novecientos treinta y nueve los restos de José Antonio Primo de Rivera y eso de los restos entre comillas entraron a hombros en Madrid después de diez días de Performance fúnebre con procesión a patita desde el cementerio de Alicante y camino de su penúltima tumba en El Escorial el ausente estaba de vuelta o no y a cada grito de José Antonio respondían presente pues lo mismo tampoco

Voz 23 11:31 es tan grande como una pole

Voz 2 11:46 aquel veintinueve de noviembre hacía un frío que pelaba pero los falangistas recibían a su presunto líder enfurecidos arrebatados de emoción y con Madrid paralizado porque esa era la orden todo cerrado ni un ruido prohibido tocar hasta el claxon la primavera anterior el golpista mayor del reino Franco había ordenado la exhumación de José Antonio en Alicante pero claro resulta que al ausente lo habían enterrado tres años antes cómo se enterraba a los fusilados fosa común con catorce más sin féretro cubierto de cal punto a buscarlo pero José Antonio tenía que aparecer si O'Shea así que sacaron de la fosa lo que decidieron que era él lo trasladaron a un nicho y meses después hicieron el paripé oficial de exhumación decorosa para el traslado desde Alicante hubo alguna investigación para identificar sus restos bueno Paqui Franco necesitaba un muerto en Alicante corre la leyenda urbana de que en realidad sacaron a otro al negro Yoma un marinero americano un indigente muy conocido en la ciudad que fue enterrado también en fosa común

Voz 23 12:51 no nombra a casa

Voz 2 12:59 pero fuera el negro Yoma José Antonio el caso es que desde Madrid los restos siguieron camino de eso el siguiente tumba en el monasterio del Escorial para ser enterrado entre Austrias y Borbones ante la indignación de los monárquicos y la euforia de los falangistas veinte años después Franco lo volvió a mover al Valle de los Caídos ante el cabreo de los falangistas y el alivio de los monárquicos allí sigue o no un ausente al que nadie echa muchas cuentas porque sólo es presunto un presunto afroamericano o tampoco

Voz 0313 13:32 vaya lío suerte que de este no salga tanto porque yo no sé si otro debate otra discusión parecida a la de los restos de Franco la vamos a soportar ella ya no sólo que ni media de Hansen en paz habrá que reclamar también que nos dejen en paz y ahora ahora vamos a hacer una cosa vamos a viajar a mil novecientos ochenta y nueve en ese año era número uno esta canción vamos a hablar de cine pero antes de contar exactamente llevar a permitir una pequeñita reflexionó hay películas que se pueden consumir sin mayor esfuerzo para bien o para mal pero pasa eh te las comes y no hay mucho problema hay otros que proponen un pacto con el espectador que es una historia que puede ser difícil compleja intrincada complicada pero tú no te des pistas de despista ni un minuto porque si no pierdes el hilo de una de estas vamos a hablar hoy en La Ventana por no seguir tampoco el camino ortodoxo el más trillado de presentación les propongo otro salto en el tiempo nueve de febrero de este año cinco menos cuarto de la tarde programa La ventana este contamos que el director de cine Oriol Paulo acaba de recibir el premio Shin Chan a la mejor representación cultural entre sin hay España por su película contratiempo que ya funcionó muy bien en nuestro país pero que en sí la arrasó con una recaudación de más de treinta millones de dólares muy bien le felicitamos enhorabuena después nos cuenta nos anuncia que está rodando

Voz 24 15:11 pues estoy en pleno rodaje de mi próxima peli lo único que puedo decirte que es una carga melodramática ante que transcurre en dos tiempos y que los protagonistas son Adriana Ugarte y sino daños

Voz 0313 15:22 a dieron rechina de está muy bien no tienes título

Voz 24 15:26 todavía tenemos multitud de trabajo tenemos pero lo que es lo que haremos lo queremos contar con la nota de prensa el estrés

Voz 0313 15:33 no será en Madrid en Pekín trataremos de Madrid

Voz 24 15:36 pero la película creo que ya tiene a treinta de noviembre pero la película parisinas

Voz 0313 15:41 las tardes hola buenas tardes lo primero confirmamos Estreno treinta de noviembre mañana estrena vamos sí señor título de la película durante la tormenta durante la tormenta el título de aquel momento cuando hablamos también era el que manejaba estábamos barajando varias opciones pero no bueno no estábamos estábamos en otro otro título pero que viendo la película montada en los pareció que durante la tormenta que además es una frase que dice el personaje de Belén Rueda que tiene una pequeña aparición si le da mucho sentido al elemento temporal de la película que es muy bueno durante la tormenta durante una tormenta pueden pasar muchas cosas por ejemplo está dando la brasa con la guitarra

Voz 25 16:26 hola mi madre

Voz 20 16:32 no

Voz 0313 16:49 dice esta canción de de Cindy Lauper que si estás perdido o perdida puedes mirar y me encontrarás Éstas fueron frase que encaja perfectamente con el personaje que interpreta Adriana Ugarte en este thriller en el que una tormenta provoca interferencias entre dos épocas entre dos tiempos no la clave una cámara de unas cintas de vídeo que su personaje Vera y su pareja David interpretado por Álvaro Morte descubren en el desván de la casa que se acaban de traslado

Voz 5 17:14 lleva hoy que estos militar pues será exactamente el día de hoy par mil novecientos ochenta considerablemente este curioso se acercaba a perder declaró ya no hay ninguna agenda

Voz 0313 17:53 los canales en abierto las tardes

Voz 27 17:58 buenas tardes que estás no exageraba no tildada vienen viene para la verdad lo puedes perder el hilo ni un minuto esto es verdad pero ni como espectador ni como actor también tiene algo de de aventura trabajar con Nuri porque tienes que intentará acercarse a su nivel de y que hago lo cual no debió jugar mi

Voz 0313 18:18 muchas veces al rompecabezas verdad sí bueno al rompecabezas a leer mucha Agatha Christie mucho con andó él me encantaba la literatura de misterio yo creo que es algo Villa buen el ADN lo de lo de viajar en el tiempo alguno de los dos lo soñó en algún momento lo pensó me gustaría

Voz 0022 18:33 sí sí sí sí sí sí sí sí sí de pequeña ahí adolescente incluso

Voz 0313 18:38 ahora yo creo que todo el mundo en algún momento se ha planteado qué hubiera pasado si en determinado momento de mi vida en lugar de acera hubiera hecho ve dónde estaría ahora estas un poco la pregunta que qué hace la película el espectador

Voz 1826 18:49 Il la que hacía Regreso al futuro que yo creo que ha marcado no algún algún guiño a verlo del campanario que yo me quedé un poquito lo del campanario eso es un homenaje directo no la a la pelota

Voz 0313 19:00 si la película tiene algunos guiños a otras películas que realmente me marcaron mucho y una de ellas es Regreso al futuro que obviamente tiene un pequeño guiño al reloj del campanario yo de todas formas buscando guiños a lo mejor es buscar muy muy el detalle pero encontré otro homenaje que no sé si es voluntario de una película que a mí me marcó de jovencito por las pesadillas que me provocó que es La matanza de Texas no quiero desvelar exactamente por qué pero hay un momento donde un personaje personaje actor muy conocido que cuando se pone a dar mal rollo da mal rollo

Voz 27 19:32 eres porque es muy bueno

Voz 0313 19:34 es decir agarra un utensilio queda mucho miedo poder que mucho miedo no si lo hemos hecho confín Tura confirmó que hemos hecho con mucha finura pero está ahí en el fondo ese recuerdo Tamayo si hay recuerdos obviamente yo nunca escondo mis referencias tengo muchas a me gusta hacer pequeños guiños al espectador hay hay más esta La ventana indiscreta el ratito de Bani le dice a tenemos Poltergeist tenemos pequeños guiños pequeñas cositas pero que creo que el espectador puede juguetear también sabéis que durante la tormenta es una propuesta Genal yo decía que que que reclama del espectador una cierta complicidad al meterse en la historia del el aceptar una serie de de códigos pero eso una propuesta arriesgada es una propuesta arriesgada no no no no es una película sencilla a mí me gustó mucho y a Roberto y a Pepe que estuvo viendo el otro día es una opinión absolutamente personal pero es una propuesta con riesgo si yo creo que sigue durante el C nada pero durante la tormenta sí que creo que sigo un poco la estela de mis otras dos películas el cuerpo y contratiempo a nivel peor desde el minuto uno yo sí que me gusta exigirle al espectador sentido de la palabra que sea parte activa del visionado a mí no me gusta que el espectador se siente en una butaca en una sala de cine a ver qué me iban a contar no pasivamente sino que me gusta que desde el minuto uno su cabeza se ponga a trabajar para resolver un poco el rompecabezas que plantea para la actriz para actor que retos plantea el saber que el que el mensaje que el discurso no no es unívoco no es decir de esto de uno dos tres y no que es más complejo

Voz 0022 21:01 bueno yo creo que al final por una parte si trabaja así igual a como trabajas en el resto de las películas que intentando ofrecer como intérprete la mayor

Voz 0313 21:12 la veracidad posible no en en tu manera Eva

Voz 0022 21:14 el personaje de ver su deber sus sus emociones y sus palabras no

Voz 0313 21:18 pero es que hace desde dos personajes en un vídeo

Voz 0022 21:21 en el caso de Uría además ya no sólo es trabajar desde desde desde desde esta veracidad no que exprime sino que además es consciente de que te mueves en una estructura muy sutil y muy delicada en la que cualquier desliz o cualquier cualquier fallo en los niveles de de de de emociono de cansancio cualquier pequeño anticipación destruiría todo el rompecabezas entonces te sientes yo creo que no sólo mi personaje todos los personajes son de alguna manera se sienten como actores responsables no de esta película pues que es una especie de de pieza de cristal

Voz 0313 21:54 Kuriles catalán yo creo que me entenderá perfectamente que tanta película tiene una estruendosa lo que voy a decir ahora tiene una estructura que recuerda los castells se es decir ahí Podemos falle una sola columna al de la piña un brazo una figura que flojea la esa meta se va bajo exacto y ocurren durante la tormenta en ningún momento además una las historias de así turbias negras los thrillers a veces es verdad que alguien dice que pueden pecar de no sé de frialdad que igual un relato muy descarnado pues no es el caso no es el caso porque esta película además tiene una carga emotiva sentimental muy grande en Pasajes en manifestaciones distintas por ejemplo Adriana Vera en su en su personaje de entrada ella ve descubren un vídeo que le ha ocurrido algo un niño y que quiere primero quiere salvarlo antes de que todo cambie

Voz 28 22:44 qué es lo último que recuerda chico escribir nuestra casa y vecino de hitos Medina de amigo nuestro esto nos contó que murió es otra pillaron cuando sería cogiendo de Castellet oficina un hombre que estemos siniestro todo un hombre que mató a su mujer el discurso

Voz 5 23:20 me aparecía su televisor antiguo hola antes de morir intentaba salvar hoy todo avisarle para salvarle recuerdas el nombre del chico

Voz 0313 23:40 eso por un lado pero por otro cuando esa interferencia temporal que comentábamos en fin digamos que le complica bastante su vida y le hace perder algo tan querido tan imprescindible como una hija pues hay que ponerse las pilas en otra dirección

Voz 29 23:52 partiendo de que bajo las mismas condiciones meteorológicas la conexión sería posible cómo podríamos se Mas para que quiere para para recuperar Mi vida unifamiliares pues no lo sé pero en casa de que fuera posible

Voz 28 24:09 eh

Voz 29 24:10 habría que reproducir las condiciones exactas en el momento en el que se produjo en Estambul en el mismo lugar con la misma con XL sube de televisor original la misma videocámara y por supuesto de la teatralmente bastaría son teniendo todos estos elementos la tormenta se acabara el puente se debería para sembrar la tormenta mejor cincuenta y tres horas simétrica a la de mil novecientos setenta y dos

Voz 4 24:47 este es quién porque mí

Voz 0313 24:50 les puedo asegurar que no me lo invento pero Adriana Ugarte se estaba angustiado la expresión cuando escuchaba esto sino no puede ser no es ya te lo digo porque estaba medio medio sí sí estaba recordando ese momento no puede haber nada más doloroso y más jodido en la vida que perder además perder es que te desaparezca un hijo o una hija como es el caso no

Voz 0022 25:12 ver yo afortunada o desafortunadamente todavía no tengo no tengo la experiencia de la maternidad la vida real y bueno pues tuve que hacer llegar no hasta hasta emocione a esté a esta percepción de algo desconocido para mí ya este sentir desconocido a través de seres que forman parte de mi vida que son que son vulnerables que dependen cien por cien de mí y que para mí son imprescindibles llamo de manera incondicional entonces sólo imaginarme que se pueden perder era era algo que no podía soportar entonces de esta sensación de de angustia de ahogo de falta de aire desde esa sensación empecé a construir no desde esa sensación también nació la fuerza para para buscar a Gloria

Voz 0313 25:55 que me ha hecho mucha gracia porque es que te estábamos mirando tú no te dabas cuenta al final ha sonreído al final de la al final sí pero pero estabas ahí estabas ahí metida

Voz 0022 26:05 es que estoy loca

Voz 0313 26:07 que es actriz y además la radio tiene un poder evocador y es que te veía ahí te veo como maestro entonces es una maravilla no sabes exactamente lo que estaba ocurriendo por cierto hablando de de poder evocador y de de recursos para crear un clima para crear un un contexto yo no sé si te pasó a ti Roberto hay dos elementos en durante la tormenta que me embarcaron de principio a fin de la película la cual es más allá de los personajes de los diálogos de los del de los momentos de o más tensión esos dos elementos son son dos sonidos el primero es este

Voz 4 26:56 truenos tormenta ruido y el segundos este otro

Voz 31 27:03 no

Voz 0313 27:08 al sólo le faltaba hablar no no no pero pero ocupa un lugar en todo relato en momentos clave momento los fundamentales que no puede ser casuales ella lo sabía todo realmente era una perra pero en la película Un perro se llamaba

Voz 0022 27:26 majísimo la perra si sí

Voz 0313 27:27 es un elemento de advertencia en la película juega como elemento que avisa no sólo a la a un personaje en concreto que bueno no vamos a desvelar soy yo intento no pero también está avisando al espectador en algunos momentos no hay jugamos un poco con ese pequeño mosqueo truenos también avisan eh si los truenos avisan ando de que algo va a pasar y luego funcionan o no nos gusta pensar que funcionan como un poco metáfora de la tormenta interior que cada personaje lleva dentro y que durante el metraje de la peli de la película va saliendo a flote me da miedo las tormentas olas disfruta país cuando las la vida reales a mí no me dan miedo a mí no me da miedo pero sí que es verdad que cuando hice mi primera película El cuerpo fui hasta unas a no me acuerdo estaba conduciendo hacia Francia hacia un festival me una tormenta eléctrica conduciendo y tuve que parar la tormenta que presentamos durante la tormenta tiene mucho de esa tormenta eléctrica del recuerdo que tengo dicho Adriana

Voz 0022 28:19 yo no lo paso bien

Voz 0313 28:22 a ver mucho no les gustan no lo pasó bien pero

Voz 0022 28:24 no no lo pasó bien porque tengo dos perras ellas entran eh

Voz 0313 28:27 claro casi casi día gusta

Voz 0022 28:30 entonces es cuando yo esto igual entonces cuando estoy son finde años horrible en mi casa

Voz 14 28:35 cine año viva yo no va a ser una noche terrible es

Voz 0022 28:39 entonces lo pasé un poco mal por ellas pero si estoy sola no soy un poco temeraria con estas cosas es como digo

Voz 1826 28:47 el intendente de la tormenta desde que has hecho ese personaje cuando te despiertas cada mañana lo después de la siesta miras el reloj miras el calendario negó Roberto además puesto voz mira mira saber dónde estás mira saber qué ha ocurrido si sigues estando en tu eje temporal

Voz 0022 29:03 pues fíjate parecido a esto si hay algo después de la peli creo que también le puede pasar al espectador que es algo muy terapéutico que es volver a sentar en tu vida los elementos de lo que es ese los elementos esenciales y los pilares esenciales de tu vida entonces y me despierto cada mañana Iveco amigo perras voy a verlas vaya a la habitación en la que duermen las toco que constato que está todo ahí intento tener una relación sana con mis padres tener alimentada la relación con mis amigos a de repente sí creo que esta peli te hace reflexionar sobre si cuidas o no cuidas lo que es importante en tu vida si te atreves de verdad a revelar lo verdadero de tu vida con lo que conlleva que es desechar lo falso ha dicho

Voz 0313 29:48 cosa muy interesante al comienzo de esta conversación el director Oriol Paulo que es que en el en el fondo anotara en el fondo de detrás de la tormenta existe una reflexión sobre lo que somos Moser en la vida si la vida es una suma de encrucijadas cada x tiempo estás tomando decisiones camino va camino y esto no sé si conduce a nada bueno lo de reflexionar mucho sobre ello pero es la verdad que esta película profundiza mucho en eso sí a ver la película nace de hecho de de mi propia reflexión personal hace cinco años Se me planteo la opción de ser padre en ese momento decidí no serlo en ese momento en ese momento cosa que no descartan vida no lo soy todavía pero en ese momento lo descarte yo empecé a apenas estar en la vida que tenía la que podría tener el hijo que no tenía pero que podría haber tenido y a partir de aquí surge un poco la idea del personaje de Vera la idea para construir durante la tormenta de todas formas yo fin una opinión muy personal que lo hemos comentado a veces aquí con Roberto y con Isaías cuando está yo lo de hacer planes en la vida y creo que al final es es un poco gratuito los hacemos todos eh pero luego la vida te descoloca cada cada cinco minutos es verdad pero es un poco lo que acaba pasando también en la película que puede hacer muchos planes que luego viene una tormenta ahí te lo cambia todo os habéis quedado contentos de durante la tormenta yo me siento muy afortunada yo también oye cuál es el secreto del éxito en China por un día no ha estado el presidente chino en la en el estreno de mañana ya has pillado pensaba que venía la película pero no en secreto a ver descubierto existe au que que pagar yo tengo dos Te1 has una creo que es bastante certera que es el espectador chinos muy activo por naturaleza les gusta mucho jugar a adivinar entonces mis películas proponen este juego y entra muy rápido y en segundo lugar en el caso de contratiempo había una conexión muy fuerte con la historia de los padres humildes que podían derrotar a ese personaje tan poderoso el porque no lo sé es que lo de China es brutal porque antes hemos dado el dato de contratiempo recaudación de más de treinta millones de dólares pero en breve copias ilegales era también brutal que han lo es en China desmesurado no era brutal era brutal sí sí cuánto va a estrenar ahí pues yo estuve en Beijing hace tres semanas les enseñó durante la tormenta eh ya han empezado ya todos los trámites para poder estrenar me han dicho que estamos entre enero y marzo has estado en alguna vez coreanas primeros todo nunca visto

Voz 0022 31:58 una vez en Sanjay para recuerdo para un festival de cine que que seleccionaron Cabeza de perro que fue la primera película que hice y puede tenerla la experiencia de aluciné aluciné aluciné me pareció muy interesante

Voz 0313 32:12 es una cultura muy muy distinta pues igual repite ahora durante la tormenta mañana en los cines Oriol Pablo Adriana Ugarte muchísima suerte y felicidades muchas gracias Viva significa inteligente

Voz 1322 32:53 pues en los hospitales visitas son viva y Dexeus y los HM Hospitales el seguro de salud con los mejores hospitales de sólo catorce con noventa euros al mes sincopado tenía que llamarse Viva llega viva porcino en seguro de salud inteligente Viva nueve cero dos cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco nueve cero dos cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco consulta condiciones en viva junto

Voz 5 33:17 con con seguro suscrito por Línea Directa Aseguradora S

Voz 33 33:24 la idea La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana La Ventana

Voz 34 33:37 tenemos a los comentarista está por ahí Kiko Narváez Álvaro Benito ahora a Gustavo López Santi Cañizares muy buena los especialistas

Voz 0313 33:45 a lo suyo Antoni Daimiel y qué tal hola

Voz 34 33:47 muy buena Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal Iturralde González muy buenas por supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 35 33:54 hola buenas noches Manu buenas noches

Voz 0313 33:56 hola qué tal estamos creo que estamos todos no qué tal Manu Gran Hermano qué tal hermano eran qué tal muy buenas Manu buenas noches

Voz 6 34:03 las tardes buenas tardes menos de registro que Pallàs hasta cuesta porque no sé dónde vive horas sí que estamos todos para escuchar el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 9 34:26 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dicen a las claras

Voz 10 34:29 la claridad es poder ETA bueno sin uno

Voz 5 34:33 más claro agua

Voz 11 34:36 en este viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER

Voz 12 34:47 nadie sabe

Voz 5 34:48 cada cultura campos la vida la luz los ciclos de la naturaleza pueden sobre todo con Suez

Voz 1155 34:58 es que superaba el título ya lo está diciendo problemas tú

Voz 6 35:03 por este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en Nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo como quiera lo que tenemos

Voz 36 35:23 es posible que sea un baile de Fornas consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha LOE nuestra entra en la sección a la carta selecciona últimos programas lo que quieras

Voz 5 35:40 cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 4 35:45 cómo se define usted

Voz 20 35:48 el ala como un oyente que Kutxa cada día PP la tabla anoche la asocie nada lo la fusión también llama cada

Voz 29 36:14 así se define nuestros oyentes

Voz 0313 36:18 así lo mejor es hoy antes que nadie me voy

Voz 37 36:28 con la canguro te descuenta un treinta por ciento porque se han dormido pronto nosotros sí entra en Verdi punto ese disfruta de un treinta por ciento de descuento en tu seguro de hogar Verdi el seguro más que perecen

Voz 5 36:41 en general óptica tenemos un plan para cada mirada cheques descuento para Navidad yo este año me he portado muy bien claro

Voz 6 36:49 tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas

Voz 5 36:56 esta Navidad estreno gafas Itu

Voz 6 36:58 dime cómo miras General Óptica tu mirada esto

Voz 5 37:02 ahora furioso purpurados tienes un tres cinco mil productos como en los aviones Grammys Carrefour te sale gratis Carrefour hacemos lo mejor de la corrida vosotros dais

Voz 6 37:19 Juan Cruz Alli a Kodama a Elvis vosotros habéis poco

Voz 38 37:24 Ellos y muchos más ya estén preparados para invadir la antigua Cartagonova en la SER presenta la nueva edición de foros ciudades situadas las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre

Voz 39 37:37 es una reflexión sobre los nuevos derechos colectivos como la paz y el desarrollo de los pueblos y la preservación de la naturaleza y el planeta adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos de la tribu milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra paseo en barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es pena vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com patrocinan Cartagena Puerto de Culturas y ayuno

Voz 5 38:11 también de Cartagena colaboran Renfe

Voz 4 38:13 E ir Repsol cariño tenemos que cambiar de alarma y eso vengo de casa de ahí se acaba de instalar la de Securitas Direct paga lo mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra

Voz 5 38:24 si cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 13 38:31 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 38:45 hola de nuevo un consejo del Puntos Sigre de la farmacia que nos trae dos en realidad los consejos para cuidar de nuestra salud desde el medio ambiente primero guarda siempre los medicamentos en su caja original con su prospecto así al volverlo a usar podremos comprobar su fecha de caducidad y la dosis que debemos tomar segundo no acumule medicamentos revisa el botiquín un par de veces al año lleva al punto Sigre los envases de medicamentos que retires entre tú

Voz 4 39:11 todos conseguiremos un mundo mucho más sostenible pues eso gracias por echar una mano

Voz 40 39:20 desde el otoño hasta el verano cuya primavera Juan Ángel Vela del Campo Dall

Voz 5 39:37 la nota con la de los plazos

Voz 0313 39:51 Juan Ángel buenas tardes amigo o la bienvenida a la venta la cómo estás estás contento muy contento hay motivos para que los tés contento y emocionado porque hay La Ventana de los clásicos va a tener un formato que lo sepan los oyentes muy especial pero mucho y una filosofía muy clara también que la música pasa dignamente de las fronteras y admite todo tipo de convivencia de mestizaje vamos a poner un ejemplo muy concreto Japón que no sugiere Japón a mí personalmente pues eh reflexión vida interior

Voz 41 40:25 algo así

Voz 0313 40:42 tranquilo verdad su mensaje como de sosiego de de de recogimiento carga esto lo podemos añadir lo podemos complementar que se

Voz 0417 40:51 otro ejemplo con Cuba

Voz 41 41:07 eh

Voz 0313 41:14 a estas alturas el marinero está ya mareado porque porque esto es otra cosa esto transmite pues fiesta

Voz 42 41:20 la alegría dejarse

Voz 0313 41:22 decir que une estas dos miradas de la vida pues la música y concretamente el piano resulta que estos dos pianos se van a mezclarse van a juntar el próximo sábado en el Teatro Real de Madrid es un honor hacer hoy el prólogo el anticipo Chucho Valdés Mine Counter Rami buenas tardes a los dos bienvenidos a La Ventana buenas tardes qué tal cómo estáis cómo va eso muchas gracias previsto entonces Madrid que sería a mitad de camino terreno neutral como decimos Madrid para este encuentro exactamente haber Chucho

Voz 0417 41:50 debía terreno donde se va a celebrar esto este encuentro musical este te diálogo diálogo diálogo

Voz 0313 41:58 es un diálogo diálogo competición

Voz 0417 42:01 en el momento que se cumplen ciento cincuenta años las relaciones con España yo cuando metió en medio

Voz 0313 42:11 cuánto tiempo hace que que se conocen a partir de qué momento esta historia me interesa mucho saberlo

Voz 43 42:18 catorce años no quince años si nos conocimos en La Habana Nos conocimos hace catorce años bueno yo personalmente a Chucho conocí hace veinticinco años como fan desde la admiración y si creadas y personalmente no conocimos hace quince años

Voz 0417 42:34 ha habido algún otro concierto ya conjunto ya compartido si en La Habana esto cuando mi me me invitó a a su concierto en el Teatro Amadeo Roldán en dos mil cuatro exactamente fue falta partido de vuelta en Japón no

Voz 0313 42:47 si en algún momento se jugará como si ustedes no

Voz 1155 42:55 bueno la verdad es que los encuentros entre Oriente Occidente musica son siempre como muy fascinantes no porque se une lo que Carlos decía al principio de esa serenidad absoluta japonesa con la fuerza naturaleza que los cubanos que es algo sorprendente entonces yo creo que

Voz 0313 43:14 nosotros mine que tiene algo de bueno también eh sí sí sí Japón no parece no sé por qué bueno sí

Voz 1155 43:23 pero yo efectivamente yo creo que hay una hay un algo algo diferente entre la fuerza de esa fuerza ahí eso sí hago entre esa mezcla de los dos que hace unos resultados sorprendentes un poquito antes de entrar en el programa les he comentado Carles que hace poco en en el mes de septiembre estuvo Paquito D'Rivera ahí en Soria hace un concierto Kitoko un Concierto para clarinete de Mozart como yo no había huido en la vida tocar Mozart así con esa fuerza cubana por encima esto no

Voz 0417 43:54 es un vamos al muy Paquito en Géminis de de su instrumento lo mismo en el clarinete tienen el saxo hoy como lo más grande artista que yo haya conocido en mi vida

Voz 0313 44:04 estoy tratando de buscar y es un poco absurdo porque la música ya ya une de por sí pero estoy tratando de buscar puntos de conexión puntos de unión entre entre Mine Chucho y ayuno de origen yo creo muy básico no que es la no no sólo la admiración sino la devoción

Voz 28 44:17 por la música clásica

Voz 41 44:30 ah sí

Voz 45 44:34 sí

Voz 0313 44:47 por ejemplo el Opel pero yo quería saber los oyentes de La Ventana con toda seguridad también cuando uno ya está consolidado ilusión a hurgar un poco los orígenes de las historias no mine por ejemplo en qué momento les pica el gusanillo de la música la afición por el piano lo recuerda en qué momento

Voz 43 45:07 en cómo han empiece toca el piano dice sí pero ya incluso de muy chica que momento dijo la música esto es lo que yo creo que desde muy pequeña no casi ni me acuerdo viviendo sin piano no porque porque mi mi familia esos recuerdos viviendo sin piano no quiero que mi familia son todo todo artistas entonces siempre estaba instrumentos que estábamos siempre con con arte no entonces para mí era cuando mis mis padres me me regalaban no yo lloraba iré contaba mi piano o cuando quería jugar con los animales no entonces hablaba con con el piano con lo cual quién era como parte de de Mi cuerpo no

Voz 0313 45:47 pero esta pianista el alma

Voz 43 45:51 sí sin gran honor que que que me llamen así no pero la verdad es que no es una cosa que yo no yo no puedo expresar sin piano tú lo que yo pienso

Voz 0313 45:59 el chucho Valdés también estaba entre comillas condenado a la música desde pequeño

Voz 0417 46:04 bueno yo realmente no recuerdo cuando yo me senté a piano porque desde que tengo uso de razón luego lo notó o pero bueno la historia la cuenta veo mi padre que dice que me encontró a los tres años tocando

Voz 0313 46:19 a los tres años dotado tocando piano poderoso unos precoz

Voz 0417 46:23 no directamente han movilizando pero que fue el iba a hacer un armas partituras dirigía ahí también quedó más regresó a la casa y entonces sintió alguien que tocaba Ed cuenta él es me cuentas a mí me lo cuenta mi madre también entonces qué hacen controles que estaba tocando desde Aragón Walter bueno dicen que yo siempre estaba mirando atendiendo a lo que la CIA

Voz 46 46:50 sí

Voz 47 46:52 eh

Voz 0313 47:08 hace unos minutos hemos tenido aquí en La Ventana a un director de cine y a una actriz a Oriol Paulo y Adriana Ugarte que por cierto Adriana al cruzarse con Chucho lo he dicho algo así como gracias por existir algo

Voz 6 47:20 sí ya sé que es una que es una frase muy bien

Voz 0313 47:23 y con ellos hemos estado comentando a partir de su película que lo de hacer planes en la vida es un poco absurdo porque luego la vida te allá por donde quiera no Chucho Valdés al recoger un Grammy dijo Bono yo no estoy momentos hace años pensaba que estarían casa dando de comer a minas finalmente no ha sido así

Voz 0417 47:39 no no somos designando a la persona de me da hoy cambio con ellos eso ahora pero cuando ya venga estaño te ibas empezar les da de comer a la gallina en de cuenta que es mentira esto va a pasar no gano yo lo creo de comer a las ahí una pero porque yo quiero sin dejar la música

Voz 0313 47:58 no impide que nos decía No me imagino no recuerdo diga sin piano sin poderme expresar es capaz de imaginarse con la edad de Chucho dentro de unos años que será con mucha música con poca música sin nada de música

Voz 43 48:12 nunca se sabe verdad es que yo vengo de una tierra con con muchas cosas que pasa con terremoto tsunami entonces estamos más acostumbrados de de un día a otro que pues se puede cambiar completamente no pero bueno de momento estoy

Voz 0313 48:24 estoy acordando además con lo del con lo de lo del tsunami usted recordando un concierto concretamente los dos mucha relación con España desde desde hace años una tarde de Córdoba esto fue una composición en un 11M además lo recuerdo hace unos años que mine lo dedicó por un lado a víctimas de una desgracia terrible como es un atentado terrorista en el caso de España pero también otra desgracia terrible en este caso de de origen en la naturaleza que fue el terremoto y el tsunami y compuso esto

Voz 48 48:55 no

Voz 49 49:03 luego

Voz 0313 49:17 es un concierto en la mezquita Evangelio fíjate hoy he leído cuando hablamos los de música hay sentimientos sólido una entrevista en El creo que en el país con Bob Wilson hecho el Turandot que el Reale ahora contaba cómo un año en París poco después de los atentados del 11S Estados Unidos Jessie Norman tenía que salir a cantar y dijo no puede pero la situó en el escenario yo no no llegó a cantar pero arrancó a llorar y el público con ella fue un momento de comunión extraordinaria había hay uno sobreentendidos sin tan siquiera sonar la música que Jessie Norman y el lloraron lloraban juntos por algo no fíjate

Voz 1155 49:59 creo que la mezquita de Córdoba turco que se muy emocionante tocar también envuelto con esa sonoridad que tiene la mezquita con esa historia que hay detrás no se fue increíble que el año

Voz 43 50:11 es curioso lo que lo que me has dicho no cuando pasó lo de de terremoto es que es que no nos dio un silencio casi durante un año en Japón o sea todos los músicos no solamente yo sino mi yo creo que casi casi todo el mundo se se quedaron sin sin decir nada sin expresar nada este concierto también esto fue después de de terremoto mucho mucho tiempo de silencio derepente muchos japoneses han

Voz 28 50:34 estado de cantar tocar expresar no

Voz 43 50:37 estos también fue de uno de los conciertos el silencio para ti

Voz 0313 50:39 sería una forma de duelo

Voz 43 50:42 puede ser sí o también puede ser muchas palabras no es que me silenció es para para nosotros es silencio es la música donde está la música para presentar la música necesitamos silencio yo creo que con lo cual es muy importante

Voz 46 51:12 eso

Voz 0313 51:17 estoy acordando estamos comentando así de pasada sobrevuelan toda la conversación la relación de Chucho y mire con España relación sólida de hace muchos años pasáis largas temporadas aquí que no se vive mal a pesar de todo eh tenemos problemas tenemos lío como aparte pero no se vive mal otro momento concreto de Mine en dos mil diez una serie de conciertos en Galicia con motivo del Xacobeo

Voz 0417 51:40 sí

Voz 53 51:51 eh

Voz 0313 52:06 estuvo yo tengo una curiosidad y un concierto compartido como el próximo sábado en el Teatro Real como se prepara como como se ensaya a distancia por gestos como en el fútbol cuando juega de memoria y cómo se hace eso

Voz 0417 52:21 no primero esto más Reunión de mesa para coger que vamos a tocar no el tema

Voz 0313 52:28 se decidió hace el tema domine

Voz 0417 52:32 algunos temas mio alguno estándar de de la música cubana eh composición aquella dedicado a algunas personas sobre la naturaleza de la caribeña la española o sea yo pienso que es un concierto de música descriptiva yo diría no pero también tabú ahí metida en medio iría España también por supuesto

Voz 0313 53:01 la música lo une todo al final verdad

Voz 0417 53:04 mi bisabuelo era español

Voz 28 53:06 no

Voz 0417 53:08 de música clásica no hacéis nada porque tú sí

Voz 1155 53:10 se han manifestado una una gran pasión

Voz 0417 53:13 por los Page Mozart Chopin incluso Beethoven no si mi primer concierto fue año te yo toqué una sonata de Monza y muy recital toqué un asomaba de Beethoven después obra de mi maestro que en mi profesor de Teoría Hyypia fue el mismo profesor de tebeo independientemente quedó también me enseñaba osario me presentéis piano clásico primero en la escuela mismo tiempo ya en la música cubana todos estuvimos junto no entonces el clase lo tengo en la sangre que igual mezclado con todo lo que hago

Voz 0313 53:55 hay muchos vamos atracar a ti Amine yo damos a impedir que cerremos esta conversación por favor con una interpretación a cuatro manos los oyentes que no lo saben hay un piano muy hermoso en los estudios centrales de la Cadena SER pero pasar gente muy buena Yoyes de esos días grandes

Voz 0417 54:11 bueno en esa cosa quedamos en que cubanas ha hoy también a Mozart y a Rachmaninov ganó

Voz 0313 54:18 vamos a escucharlo porque apuestas vamos a ver vamos a ver yo recordando que la última vez que había Chucho Valdés tienes estudié en ese piano de acompañado a Omara Portuondo que nos dieron un humilde concierto delicioso donde ella de vez en cuando se bueno perdían poquito con la letra pero a arrancar tampoco tenía mucho problema y lo disfrutamos es muchísimo Chucho Valdés

Voz 4 54:44 me cago a came en directo en La Ventana

