La Ventana (29/11/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:09 desembarco de dirigentes nacionales en Andalucía en el penúltimo día de la campaña electoral Ester Bazán

Voz 1454 00:14 fíjate están entre otros Carmen Calvo Pablo Casado Pablo Iglesias o Albert Rivera han tenido actos a los van a tener a lo largo de la tarde a esta hora está en marcha el de Susana Díaz en Sevilla

Voz 0134 00:23 buenas tardes buenas tardes Susana Díaz se dirige desde hace un par de minutos a los asistentes a este a este acto organizado por UGT Andalucía en un hotel del Aljarafe sevillano es un homenaje afiliados por el ciento treinta aniversario del sindicato al que la candidata socialista acude como invitada así terminará Díaz su penúltimo día de campaña en el que también ha celebrado un par de actos en Huelva capital donde ha vuelto a pedir una mayoría amplia para frenar a la que llama triple alianza de la derecha extrema derecha y cuya paternidad atribuido hoy Aznar el que decía ha querido recordar que el líder de Vox era un buen tipo y que les sonaba bien lo que decía esta formación Susana Díaz acaba de asegurar a los felinos que PSOE IU UGT son parte de la misma familia que ha luchado por la libertad en este país de la actualidad

Voz 1454 01:05 pero nacional el Kremlin no tiene confirmación oficial de que se haya cancelado la reunión prevista este sábado en Buenos Aires en el marco del G20 entre Putin y Trump el portavoz presidencial ha dicho a la agencia Interfax que sólo han visto el tuit de el presidente norteamericano en el que anunciaba que no habría encuentro por la crisis de Ucrania los gobiernos de la Unión Europea dan luz verde al nuevo acuerdo de pesca con Marruecos con la esperanza de que el Europarlamento lo ratifique Griselda Pastor adelante

Voz 0738 01:28 exactamente ciento diez barcos europeos de los no de que los que noventa y dos son españoles podrán volver a faenar en aguas del Sahara Occidental si el Europarlamento ratifica el acuerdo de los veintiocho gobiernos de la Unión autorizando la firma con Marruecos de un nuevo acuerdo de pesca el Tribunal Europeo de Luxemburgo dijo que no en su día pero los gobiernos entienden que los requisitos que se fijó para ser respetados porque el acuerdo dará dicen trabajo a muchos saharauis y además mantienen también que la firma del acuerdo con Marruecos no presupone que reconozcan su soberanía sobre la zona

Voz 1454 02:00 la luz verde del Consejo General del Poder Judicial a la reforma de la legislación civil y procesal que reconoce plena capacidad jurídica a las personas con discapacidad Se trata de adaptarnos a las exigencias de la Convención de Nueva York los detalles con Alberto

Voz 0055 02:12 Pozas la votación ha sido unánime en el Poder Judicial consideran que esta reforma por fin reconoce a las personas con discapacidad promueve la igualdad elimina la discriminación entre otras cosas desaparecerán del diccionario jurídico español palabras como incapaz o incapacitación se prioriza siempre la voluntad de la persona con discapacidad que ya no verá como otro decide porel aunque estén bajo la tutela de otra persona o de una institución pero eso sí en el Consejo General del Poder Judicial piden que el nuevo sistema no quede completamente fuera del control

Voz 0313 02:39 de los jueces españoles para que las personas con discapacidad

Voz 0055 02:42 que estén siempre protegidas por una justicia que dicen necesitará adaptarse a este nuevo escenario

Voz 0313 02:47 hoy Esther dejan un momentito porque Antón Meana Antón hasta hola qué tal muy buenas tardes de edades sobre el final de la Copa Libertadores

Voz 0231 02:53 pero al final si no es oficial pero casi falta que lo anuncie la Conmebol está redactando el comunicado en Paraguay Asunción pero fuentes de la Federación Española de Fútbol confirman a la Cadena Ser que el acuerdo está cerrada no sería el día nueve de diciembre domingo en el Santiago Bernabéu los blancos juegan ese día en Huesca Reunión de seguridad para saber cómo se organiza un partido Boca River en Madrid en mitad de un puente masivo en España el precio en el puente de la Constitución no hay precedentes ayer llamó el presidente de la Federación Luis Rubiales al presidente de la Conmebol le ofreció Madrid ha dicho que si Florentino Pérez como decimos redactando el comunicado en Paraguay para que puedan hacer oficial ese partido Boca River día nueve de diciembre en el Bernabéu final de la Copa Libertadores es la Hispanidad posmoderna

Voz 0313 03:37 deportiva Anders queda lo que va a pasar hoy Toni López buenas

Voz 0231 03:40 que Esther muy buenas en marcha la jornada cinco del

Voz 2 03:42 coparán el minuto siete del Betis cero Olympiacos cero si los blancos ganan se clasifican a la siguiente ronda al mismo condicionante el Villarreal en su partido a las nueve en Glasgow contra Rangers el empate les serviría al Sevilla también a nueve en su partido en Bélgica contra el estándar de Lieja en baloncesto España perdido en Turquía siete uno seis siete en la clasificación al Mundial y en la jornada de la Euroliga al descanso el Darussafaka cuarenta y cuatro Herbalife Gran Canaria treinta y cuatro ya a las nueve Real Madrid CSKA de Moscú sin Sergio en los blancos el Chacho Rodríguez en los rusos

pues es todo sigue Francino y La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com

Voz 8 06:09 puede ser el día que llegue

Voz 9 06:12 la Ventana de la SER tiene todas las orientaciones posibles este oeste sur y norte nunca hubo en la historia de la radio mejor mirado este viernes se asoman se sentirán rodeados de mar y obras de arte Carles Francino nos mirara nos hablará desde el Centro Botín de Santander

Voz 10 06:35 patrocinan Consejería de Innovación Industria Turismo y Comercio Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander colabora norte gas energía

Voz 11 06:47 tal

Voz 1981 07:29 son las siete y siete minutos de la tarde a las seis y siete en Canarias vamos a mirar al País Vasco a partir de una constatación muy importante yo creo la palabra cáncer continúa siendo bueno pues en parte un tabú en parte un mazazo originalmente una mala noticia siempre pero ni mucho menos es sinónimo de muerte pila

Voz 3 07:46 culpa entre comillas bendita culpa

Voz 1981 07:49 la tienen científicos como el que vamos a saludar a continuación

Voz 0313 07:52 el Katz Carracedo arratsalde on buenas tardes a rachas León buenas tardes hechos jefe de grupo del CIC bio y acaba de conseguir uno de los proyectos que ofrece el Consejo de investigación europeo dotado ni más ni menos que con con dos millones de euros que mucho dinero yo querría Arkaitz que unas contarás en que en que se va a invertir en que se va a dedicar exactamente

Voz 12 08:12 bueno este proyecto es para son dos millones de euros a cinco años creo que tanto el montante como el tiempo o dice dice mucho cinco años en investigación hoy en día marca una diferencia hilo vamos a invertir en responder a la pregunta de cómo funciona el cáncer desde un ángulo diferente que es entender no lo que el cáncer es hoy sino lo que el cáncer puede ser mañana a las herramientas que va a desarrollar para convertirse en una enfermedad que en muchos casos es mortal

Voz 0313 08:37 José a esto que planteas es lo que da como clave el el el Consejo de investigación europeo que es lo de premiar e incentivar ideas transformadoras en su empeño por conocer la vulnerabilidad del cáncer de próstata concretamente no

Voz 12 08:49 exacto que tenemos que ir un paso más allá en la investigación que hemos hecho en el pasado apoyados también en en la RC en fundaciones como la de CC en el Gobierno vasco hemos entendido que herramientas tiene el cáncer en un momento dado pero esto tiene un límite hasta donde entendemos y sabemos que las terapias funcionan cada vez porque era el mejor pero tienen un techo creemos que para romper ese techo necesitamos verán enfermedad desde otro ángulo Yeste puedes uno prometedor

Voz 0313 09:17 cuando decía yo antes que que afortunadamente cáncer ya no es siempre sinónimo de muerte esto siempre es duro preguntar Ropero de qué porcentajes estamos hablando

Voz 12 09:26 bueno hoy en día es es mucho mejor mirar hacia atrás hace treinta años eh tres de cada diez pacientes con cáncer sobrevivían hoy cinco décadas sobreviven muchos oí es es un es un gran avance de la expectativa y la la inversión sobre todo la inversión social e capitalizada en gran parte por la Fundación de la sociedad mayor contra el cáncer quiere plantearse como objetivo que en dos mil cincuenta es el mosén en que siete de cada diez pasen la enfermedad se curan siguen subida hay que tener en cuenta que cáncer no es una enfermedad son muchas

Voz 0313 10:01 claro hay algunos claros de cáncer

Voz 12 10:03 curan en casi todos los pacientes como el cáncer de testículo y otros en los que la mayoría a la mayoría no los conseguimos curar

Voz 0313 10:11 pues hoy conocemos eh ya con bastante precisión por lo que cuentas los tipos las distintas manifestaciones de esta de esta enfermedad lo que se trataría de investigar y de idea poder saber es de qué manera anticiparse no a todo eso

Voz 12 10:23 exacto sabemos que el el tumor un las células del cáncer viven en nuestro cuerpo pelean por sobrevivir están compitiendo como animales en la naturaleza y lo que intentamos entender a través de este proyecto es si un animal se va a echar al mar y tiene que ir hasta llegar a una isla lejana que herramientas va a tener nosotros podríamos pensar que nos podemos poner un buzo eh nos podemos disfrazar no podemos proteger y esa adaptación es la que queremos entender a las células del cáncer como se se disfrazan como se adaptan para seguir sobreviviendo las fases sucesivas si anticipamos eso lo bloqueados Le quitamos las herramientas para progresar

Voz 0313 11:03 Kate cuántos años hace que te dedicas a esto

Voz 12 11:06 diría toda mi vida siempre independiente pero llevó yo empecé a estudiar en el noventa y ocho mi defendí mi tesis en el dos mil seis estoy en en Bilbao desde dos mil diez con mi grupo independiente no nos tenido que salir fuera sí sí he salido fuera bueno hice mi tesis en Madrid y luego estuve en EEUU cuatro años fue una experiencia lo hice también no sólo por lo profesional sino también por la experiencia personal que para mi ha sido muy enriquecedora

Voz 13 11:35 y en todo este tiempo si te preguntaran por resumir tu tesis de lo que has aprendido desde que te dedicas a lo que te dedica

Voz 12 11:43 en una frase pues en una frase entendí que que las células del del cáncer son un reflejo de de la vida en la naturaleza nosotros no somos más y el cáncer los más que una consecuencia de la vida somos seres humanos porque hemos evolucionado hemos cambiado y nos hemos adaptado el cáncer hace lo mismo en pequeño dentro nuestro

Voz 0313 12:05 por que esa explicación que acabas de dar que que que semejanza lo de la lucha de animales en plena naturaleza eh

Voz 12 12:11 nunca había escuchado una aproximación así al

Voz 0313 12:14 al al cáncer

Voz 0231 12:16 no sé si ayuda a entenderlo o

Voz 0313 12:18 bueno se tiene algún efecto terapéutico paliativo pero que es una mirada distinta seguro y fíjate te iba a preguntar cuál es el secreto para que éste CIC bio une obtenga este tipo de ayudas tan potentes tan importantes y tal pero antes de que responda estuvo vamos a hacer una cosa nuestro compañero Jon Rojas de de Radio Bilbao ha estado publicando una vuelta y hablando con gente creo que compañeros tuyos en algún caso para saber exactamente en qué trabajan los casi casi doscientos científicos que están

Voz 0975 12:44 biología celular genómica funcional voló con estos nombres que aparecen en el cartel de entrada del ciclo une es normal que cuando preguntas que hacen te responda a la sí

Voz 14 12:53 siempre habla a estos luego también con las células en materiales que es lo que van a tener que está basada en trasvasar bueno no sé si ha oído hablar de los sexo más yo cuando sólo Solvay

Voz 0975 13:05 esa Diane y su equipo estudia cómo las células de un tumor se comunican su laboratorio está al lado del de Edurne ella quiere saber cómo se comportan las células ante la falta de oxígeno

Voz 15 13:14 las células cancerosas se benefician de saber sobrevivir en una falta de oxigeno sí sabemos cómo las células adaptan podremos inhibir esa adaptación en casa

Voz 0975 13:24 las mujeres jóvenes de cualquier parte del mundo son abrumadora mayoría en este centro muchas son estudiantes de doctorado contratadas a base de becas ligadas a proyectos que tras tres o cuatro años terminan

Voz 16 13:35 el problema al final de la investigación aquí tanto en el País Vasco como en el resto del Estado español es la la inestabilidad que tienes no lo pero su compañero llegamos

Voz 0975 13:45 el ciclo une desde Italia renunciando a muchas cosas en el camino

Voz 0268 13:48 conciliación familiar bastante complicado sobre todo en el caso de las mujeres para ser competitivo es ponerse aquí en este campo necesitas echar muchísimas horas y eso necesariamente compagina con el sacrificar otros aspectos de tu vida

Voz 0975 14:01 y aún así aseguran que las cosas han mejorado aunque Julio que estuvo veintidós años trabajando en Estados Unidos antes de regresar para seguir estudiando aquí enfermedades infecciosas pide una cosa los políticos

Voz 17 14:11 dice hablar más con científicos cuando se hacer

Voz 0827 14:13 políticas porque yo creo que

Voz 17 14:16 algo de esto sabemos que es lo importante

Voz 0975 14:18 para la ciencia una pregunta difícil pero teniendo en cuenta lo que he visto de estos investigadores doy por seguro que tarde o temprano encontrarán la respuesta

Voz 0313 14:26 te quiero preguntar una cosa que si tú ves que es fruto de la vas pura ignorancia me lo dices con toda tranquilidad el caso del CIC bio gunner es es un rara avis en España o hay muchos centros bastantes proyectos como éstos no hablamos casi nunca de los en los medios

Voz 12 14:41 yo creo que tenemos una una dualidad se ha habido un tiempo de de inversiones en ladrillo en construir centros une ha sido uno de ellos y luego la otra cara es que en muchos centros han dejado caer por la falta de mantenimiento estratégico de la inversión Itzik que aún no ha sido uno de ellos el Gobierno vasco a Marc

Voz 0231 15:00 dado una diferencia en una inversión estratégica

Voz 12 15:02 a largo plazo en investigación construyendo los tics construyendo otros centros de excelencia gesto con los años paga si hubieran evaluado al Zika los tres a los cuatro a los cinco años seguramente habrían dicho pues que no es suficiente hoy después de trece años los signos que da el CIC es de estar a un nivel muy importante de dar cabida investigadores jóvenes investigadores que retornan lo investigadores que vienen por primera vez a España creo que esto es lo que hace falta una apuesta de futuro para fomentar la investigación con los centros que ya tenemos ya

Voz 13 15:35 aquel centro había que aplicarle un tratamiento de largo recorrido no

Voz 12 15:38 al igual que la investigación los centros deben generar conocimiento es muy difícil evaluaron centro por por números y ahí tenemos muchos problemas cuando nos piden unos indicadores que se basan en el retorno económico en producción a corto plazo hay que mirar cómo ha crecido España en investigación como a pesar de los recortes en investigación y del del abandono de inversión pública en proyectos de de investigación la el hecho de que se construían centros trajera gente competitiva permitió que estos centros sobrevivan a base de inversión extranjera europea proyectos internacionales y esto es lo que hace que tengamos centros de excelencia por toda por toda España hoy en día

Voz 0313 16:18 es que es importantes todo que acabas de de apuntar que nosotros que somos de letras si nos dedicamos casi siempre a las palabras y tratamos de buscar diferencias entre unas y otras es que una cosa es el gasto y otro la inversión que son conceptos muy distintos y la inversión tiene retorno no recuerdo exactamente ahora la proporción pero es brutal y cada vez que tenemos oportunidad lo repetimos aquí en Antena es brutal el retorno que hay por cada euro que se invierte en ciencia en investigación era de tres a uno o más

Voz 0231 16:44 sí o de tres a uno o más

Voz 0313 16:46 no sólo una cuestión estructural es que es una cuestión de futuro de inversión de cara al futuro no es un gasto la ciencia es una inversión igual que la cultura pero bueno eso sería ése sería otro debate

Voz 12 16:55 pero creo que el el la energía con la cultura es muy importa

Voz 0313 16:58 el retorno económico

Voz 12 17:00 investigación ya es evidente a a medio plazo y imaginemos o miremos atrás y veamos el el retorno en salud el retorno en calidad de vida el retorno en en progreso esto es esto es lo que construye una una sociedad sí creo que aquí es donde donde pecamos de de ser simplistas entonces creo que tenemos que mirar que que un país con una inversión en investigación potentes un país mis rico no sólo económicamente sino a nivel de salud a nivel social a nivel intelectual

Voz 0313 17:29 el otro día tuvimos oportunidad de dialogar con la que está considerada mejor médico de familia del mundo que es una vallisoletana hablábamos con ella a propósito de de estas movilizaciones que hay en Cataluña y en Andalucía también por los médicos Atención Primaria que que piden tener algo más de minutos con sus pacientes es hacía exactamente la misma reflexión dice sí a la gente de Atención Primaria nos dedicaran más recursos más tiempo para los pacientes más dolencias detectaría hemos de manera precoz más gasto evitaríamos que tuviera que producirse en el futuro en enfermedades una lista soy incapaz de reproducir pero unas hacia Verónica Casado era los hacía exactamente la misma reflexión que tuvo Arkaitz

Voz 12 18:07 si es que esto nos pasa a la hora esta mañana hablábamos en en Radio Bilbao de la de de que buscamos los investigadores cuyo como investigador al reclutar a alguien es lo mismo que que esta médico decía buscamos al final el lado humano lo que queremos es donde ganamos valor desde cualquier ámbito es si estamos motivados y somos creativos y estamos dedicados al al trabajo si tenemos estas oportunidades y nuestros investigadores jóvenes están están motivados porque tiene una estabilidad personal y profesional la capaz la capacidad creativa y la capacidad de generación de conocimiento aumenta exponencialmente entonces a veces por poner números objetivar las las cosas perdemos la parte humana lo que nos da valor te puedo pregunta

Voz 0313 18:53 María para terminar en qué momento y por qué motivo le de que declarase la guerra el cáncer concretamente al cáncer

Voz 12 18:58 pues empecé en trabajando en cáncer con la idea de de aprender tuve un mentor tuve mucha suerte Guillermo Velasco me me dio practicas en la unidad

Voz 0231 19:07 yo creo que nuestra nuestra orienta

Voz 12 19:09 acción profesional se basa en gran parte en tener un profesor una profesora que nos motive él trabajaba en cáncer yo me he dado cuenta con los años que el cáncer no

Voz 3 19:17 Nos nos da la oportunidad de entender la vida no sólo la la muerte de pagarlas y no entender cómo funciona la vida

Voz 0313 19:24 Arkaitz Carracedo profesor de investigación del CIC bio Gone muchísimas gracias por estar en La Ventana amigo agur con casco agur agur son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 26 23:04 sí oficial juega River Boca partido suspendido

Voz 0268 23:10 el equipo sigue siendo el mayor fracaso de Victorio ya pasó dentro juntar a Macri nunca lo que pasó

Voz 0827 23:18 yo no puedo resignarme como presidente que partes

Voz 27 23:21 me un espectáculo deportivo hay que militarizar todas las zonas prácticamente toda la ciudad es una locura

Voz 0867 23:31 el pasado fin de semana los altercados entre aficionados de River obligaron a suspender el partido de vuelta de la Copa Libertadores sabido es cómo se las gastan allí ambas aficiones los barras bravas y aunque el encuentro intentó retomarse el día siguiente finalmente ahora se ha tenido que buscar una solución lejos muy lejos de Argentina Ana qué tal muy buenas qué tal

Voz 0231 24:00 buenas tardes bueno y ahora mismo todo apunta que esa final

Voz 0867 24:02 a celebrar aquí en Madrid en el Bernabéu y además en pleno puente de diciembre las negociaciones de hecho están a punto de cerrarse correcto recto a punto de cerrarse

Voz 0231 24:13 ya el domingo día nueve de diciembre ocho y media de la tarde en el estadio Santiago Bernabéu falta por saber el tema de la seguridad abre cómo se coordina el dispositivo pero la Real Federación Española de Fútbol y el Real Madrid han dado el OK también la FIFA también la UEFA así que está muy cerca de hacerse oficial que la gran final de la Copa Libertadores se juega en Europa

Voz 0827 24:32 se juega en España y lo que menos importa

Voz 0231 24:35 se juega en Madrid al partido en sí es un país

Voz 0867 24:37 tirazo pero claro alrededor de este encuentro están todas las dudas e inquietudes que genera en materia de seguridad porque supone claro que los aficionados argentinos algunos al menos si van a viajar a Madrid

Voz 0231 24:49 correcto pueden viajar hay socios de Pep que tienen derecho a estar en el partido es está organizando es en Argentina tiene que hablar la Conmebol con ambos clubes pero lo que sabe la Cadena SER es que el presidente de la Federación Española de Fútbol le ofreció a Alejandro Domínguez presidente de la Conmebol la ciudad de Madrid sino daba el OK el Madrid o Florentino Pérez me hubiera planteado la opción del Wanda Metropolitano pero era más difícil porque ese fin de semana el día ocho el Atlético de Madrid juega en su estadio el día nueve en Madrid juegan Huesca así que a Florentino Pérez cuando le llamó la Conmebol le pareció perfecto dio el ok y estamos a la espera de que ante históricamente de las nueve de la noche hora española debería anunciarlo en Asunción el presidente de la Conmebol

Voz 0867 25:30 de momento Delegación del Gobierno en Madrid analiza ya esta cita que insisto podría coincidir con ese puente de diciembre el puente previo a las Navidades siete de la tarde y veinticinco minutos en Madrid vamos a Buenos Aires allí está Santiago ruso periodista de Radio Continental de Argentina Santiago como ha caído y la noticia buenas tardes

Voz 28 25:49 qué tal buenas tardes compañeros de verdad que esto ya estratégico Udyco acta ahora seguimos esperando desde el pasado fin de semana que que Conmebol

Voz 29 25:59 expida y que finalmente salga el fallo cardiaco

Voz 28 26:01 los oficiales desde ya que la Real Federación Española hay muchos de vosotros los colegas encargados de información desde niña aportan muchísima más claridad y esas tienes que tenemos nosotros averiguando de lo que está ocurriendo en Asunción del Paraguay en estos momentos en la casa madre del fútbol sudamericano en la puerta de Dragon Ball

Voz 29 26:20 bueno se viene especulando que dice

Voz 28 26:23 sí que que iba a ser inminente lo que sí sabe ya cobra más pensamos la boca de puso actitud como poca como institución en su momento sabiendo que iba a ser desfavorable la idea de boca siempre era apelar apoyar apelar hasta la última instancia decir hasta altas para que en el partido ganado como leído en su momento ocho grados River el año y quince puede utilización de Dunga Mostaza una cinta que perjudica recuerdas de River de tiempo pero una vez que o por lo menos extraoficialmente que el fallo no va a hacer mejor hable al reclamo de Boca Luca no va a apelar a ninguna instancia iba terminar jugando el partido

Voz 0867 27:02 de Santiago una duda que tenemos aquí en Madrid y que nos preocupa especialmente un evidentemente es la violencia de de los aficionados hay algún mecanismo de control los clubes tienen algún mecanismo para impedir que sus aficionados más violentos viajen a Madrid

Voz 28 27:17 bueno eso creo que va a tener que ver muchísimo más con con la gente de Migraciones de la de la justicia argentina en en prohibirle la salida del país a los a los violentos sobre todo aquellos que tienen causas judiciales vinculadas con la violencia en el fútbol ahora toca estar en los dos partidos en realidad es una forma de decir los partido no

Voz 0231 27:34 pero porque

Voz 28 27:36 las jornadas en el Monumental para ver jugaba o no el partido lo que se vivió en la cancha River fue muy muy preocupante sobre todo con mucha gente que no tenía entradas en ninguna parte del mundo en no entradas será es un espectáculo deportivo para intentar regresar de todos modos bueno se hablaba en las tribunas de veinte mira fuera pujando por jugar en el estadio Monumental y eso desató también la reacción de la policía da respuesta por parte de muchos violentos que que transitoriamente desde el mundo del fútbol terminaron generando conflicto que quiso recorrer el mundo y que deja muy mal parado que tiene su fútbol

Voz 0867 28:13 bueno pues Santiago ruso periodista de Radio Continental gracias por estar con nosotros en La Ventana de Madrid un saludo

Voz 0231 28:19 sí y Antón Meana

Voz 0867 28:21 sí teníamos pocas emociones fuertes en esta ciudad para el puente ya tenemos otra esta sí que es fuerte la verdad que sí a ver quién paga esta fiesta gracias un saludo a vosotros mismos en SER Deportivos y en El Larguero

Voz 3 28:32 de González La Ventana de Mas

Voz 0827 28:34 frío

Voz 0867 28:37 no

Voz 3 28:44 basó tan ambos él Marte y de la luna

Voz 0867 28:54 siete veintinueve Madrid Central no se para de momento la justicia ha tumbado hoy el recurso urgente que había presentado Automovilistas Europeos Asociados así que a partir de esta medianoche Madrid pone en marcha en pruebas a título informativo el proyecto más ambicioso pero también el más comprometido de esta legislatura Alfonso Ojea el recurso se rechaza Se salva la foto de mañana con la inauguración de la nueva zona restringida a expensas eso sí de lo que pase todavía con los recursos que quedan pendientes y que recordemos presentaron en su día tanto Partido Popular como Comunidad de Madrid buenas tardes así es

Voz 0089 29:29 el resto de recursos presentados por la propia Comunidad de Madrid como tú decías por el grupo popular en el Ayuntamiento de la capital y también por la empresa quita multas de vuelta siguen su curso procesal no tienen nada que ver con lo que hoy la Sala segunda de lo contencioso administrativo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido en torno al recurso que presentó Automovilistas Europeos Asociados solicitando medidas cautelarísimas eso ha forzado Javier que este medio día terminar una reunión obligatoria de toda la Sala de lo Contencioso para ver qué sucedía que es lo que ha pasado no se a aplicar ningún tipo de suspensiones la solicitud de suspensión de suspensión no ha sido aceptada por qué no se aprecian circunstancias de especial urgencia para paralizar Madrid Central por eso mismo también indica que ahora es necesaria a partir de las semanas la semana que viene escuchar a la parte recurrida que es el Ayuntamiento de Madrid la medidas cautelarísimas e impiden que la parte por así decir demandada pueda expresarse por tanto Se deniega la aplicación de las medidas cautelarísimas solicitadas por Automovilistas Europeos Asociados es decir Madrid Central a partir de las cero horas de la próxima noche va a ser un ya una realidad

Voz 16 30:39 en las calles del centro de la capital lo contaremos en la Ser

Voz 0867 30:41 el gracias Alfonso a vosotros ojo que no se multa solos informa pero hay que cumplir desde esta próxima medianoche

de la tarde y treinta y tres minutos

Voz 0867 32:59 tú y mañana a las tres de la tarde también arranca una huelga la huelga indefinida de los médicos residentes del Hospital doce de Octubre ellos protestan por la falta de supervisión cuando trabajan en urgencias hay momentos nos cuentan por ejemplo en las guardias de noche que hay dos facultativos médicos adjuntos veintiún Mir que son los médicos en formación para atender todas las urgencias Mario eran Berry qué tal muy buenas tardes bienvenido hola buenas tardes bueno Mario es uno de los doscientos cuarenta residentes de ese Hospital Doce Octubre es la primera vez que Madrid vemos además una huelga de de este tipo y hemos visto unas cuantas movilizaciones sanitarias en la región en los últimos años Mario qué está pasando tan solos os dejan

Voz 29 33:41 claro el problema que tenemos master que nuestros a nos dejen solos que no lo hacen es que no son suficientes para poder acompañarnos todo el tiempo que deben tenemos unas guardias en donde lo que hay son veintidós residentes tan solo dos adjuntos juntos creemos que los números hablan por sí mismos los dos dos adjuntos son incapaces de supervisar de forma adecuada a veintidós personas formación

Voz 0867 34:02 no estáis pidiendo algo que parece súper lógico no es que haya más adjuntos para supervisarlos porque vosotros y este que recordarlo sois médicos pero esta información

Voz 29 34:12 exactamente así es ir de hecho un vamos hay una ley del dos mil ocho que especifica exactamente que nuestro contrato son contratos de formación Iker especialmente en los primeros años de la residencia en el primer año en concreto debemos de tener las la supervisión física de un adjunto de forma constante ahora mismo

Voz 0867 34:32 circunstancias trabajáis con miedo a cometer errores se han podido llegar a cometer errores

Voz 29 34:37 trabajamos con miedo a cometer errores desde desde muy pequeñitos decirlo desde que somos residentes de primer año tenemos que tomar en muchas ocasiones decisiones para las que no nos sentimos realmente capacitados así damos altas a pacientes con las que no podemos estar del todo convencidos eso no quita para que intentemos hacerlo

Voz 0827 34:58 lo mejor posible si entendemos

Voz 29 35:00 esforzarnos todo lo que podamos para intentar no llevarnos estas preocupaciones a casa e intentar hacerlo lo mejor por el paciente pero es cierto que sí que creemos que supone un riesgo para la seguridad el pacientes

Voz 0867 35:09 Mario este es un hecho que se produce solamente en el Doce de Octubre o tenéis conocimiento de que algo parecido se está produciendo en otros hospitales de la región

Voz 29 35:17 creemos que en el Doce de Octubre ocurre de forma más acusada pero el problema que nosotros estamos denunciando es algo bastante más generalizado de lo que es que insista en los servicios de urgencias de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 35:31 lo que habéis elevado en la queja la dirección que no se pone en huelga de la noche a la mañana es decir que ha habido una protesta un diálogo yo no sé que os han dicho desde el hospital

Voz 29 35:39 cada hayamos próximamente un año intentando establecer un diálogo con la dirección en donde en muchas de las ocasiones que hemos intentado hablar con ellos ni siquiera ha sancionado a responder eh no sólo no nos han respondido sino que les hemos incitado vamos hemos vuelto a insistir en que no respondan escritos previos todavía seguimos sin respuesta de ellos y luego hay otras instancias administrativas del hospital en la que sí que hemos intentado hablar pero siempre se encuentran al final atados de pies y manos por lo que edita la dirección

Voz 0867 36:07 bueno pues María Orán Berry quedamos pendientes de cualquier novedad lo remarcable mañanas inicia esa huelga indefinida de los MIR en el Hospital doce de Octubre de Madrid gracias por estar con nosotros esta tarde un saludo

Voz 1 36:18 venga muchas gracias un saludo Javier Casal

Voz 4 36:24 siete de la tarde y treinta y seis minutos el de

Voz 0867 36:25 censor del pueblo insta a la Comunidad de Madrid a que priorice a las familias desahuciadas con hijos menores en el acceso a viviendas sociales la petición llega después de las quejas de varias familias pendientes de desahucio a esta institución información de Santos

Voz 0159 36:39 esta institución que un desahucio es una emergencia social y por eso le pide a la Comunidad de Madrid que modifique los criterios por los que se decide adjudicar una vivienda cree el Defensor del Pueblo que la norma autonómica debería ampliar los supuestos en los que se produce una falta de pago porque dice no se está valorando la situación económica real de las familias con menores que se quedan sin casa además añade que las situaciones de emergencia social que refleja esta norma son limitadas como también lo son las interpretaciones que hace de la misma la comunidad Francisco Fernández Marugán

Voz 35 37:10 creemos que es conveniente modificar el decreto porque son muy pocas las familias que puede optar a este tipo de viviendas a veces sea supuestos que merece la pena ser contemplados

Voz 0159 37:21 el Defensor pide al Gobierno regional que le informe del número de viviendas que han sido adjudicadas por el procedimiento de emergencia social desde la creación de la Agencia de la Vivienda Social y antes el IBI

Voz 0867 37:32 el movimiento del Defensor del Pueblo que se produce justo después de que esta mañana la Justicia haya paralizado el desahucio de Sara que es la madre de dos niños de uno y ocho años que vive en Leganés la ONU había pedido un aplazamiento en dos ocasiones y finalmente un juzgado le da más tiempo a la mujer hasta final de julio

Voz 36 37:48 el juez tuvo bueno pues creo yo que cuando un mes iba a arreglar el tema el tema no se ha arreglado entonces le ha vuelto a reiterar otra vez la misma petición la ONU el escrito de que el desahucio estaba parado hasta el mes de julio

Voz 0867 38:03 en el Gobierno regional ha dado un paso más para que los menores extranjeros no acompañados que llegan a Madrid puedan vivir en un complejo educativo situado en el barrio de Las Tablas aquí la capital Educación ha cedido un edificio del complejo la Consejería de Política sociales Laura Gutiérrez

Voz 1275 38:17 se trata de un edificio que es propiedad de la Comunidad de Madrid y que estaba adscrita a la Consejería de Educación hasta ahora porque podía utilizarse para usos educativos aunque a petición de la Consejería de Política sociales se ha hecho un cambio de adscripción este departamento de algunos de los edificios de ese complejo educativo entre ellos una residencia una afición que ha sido firmada ya autorizada por la Consejería de Hacienda ahora será el departamento que dirige Lola Moreno quien decida si será allí donde se traslade a los menores extranjeros no acompañados de Hortaleza un centro sobre saturado tras el rechazo de Tres Cantos y Somosierra políticas sociales ni confirma ni desmiente que pueda ocurrir así finalmente es una de las opciones que se baraja es lo que nos dicen la comunidad educativa mira con recelo esa posibilidad las familias de los alumnos del instituto ubicado en este complejo han pedido a la Fiscalía que prohiba cualquier traslado de estos Mena

Voz 37 39:11 así nos marchamos mañana programación

Voz 0867 39:12 especial de la Cadena Ser en Madrid desde primera hora vamos a estar en todos los puntos en la inauguración de Madrid Central con Manuela Carmena además en Hoy por hoy a las nueve de la mañana con Pepa Bueno con Pere Navarro con el director general de Tráfico que va a ser nuestro invitado en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid recuerden mañana entra en vigor desde esta medianoche Madrid Central a título informativo no se multa pero hay que cumplir hasta mañana adiós

Voz 38 40:03 pero hay español no pega se equivoca Súper López no es nuestro único superhéroe también tenemos a super Javito dos veces campeón del mundo seis veces campeón europeo y medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de invierno el patinador Javier Fernández ofrece a la SER su primera entrevista radiofónica tras anunciar su retirada hola a todos bueno sé que os habéis enterado hoy de una noticia pero quiero que sepáis que Javier Fernández para rato de Jared

Voz 0827 40:29 competir pero no de patinar

Voz 38 40:31 este viernes en Hoy por hoy el patinador Javier Fernández no sabría

Voz 3 40:35 la de su nuevo espectáculo pide su decisión de abandonar el patinaje Hoy por hoy con Pepa Bueno Eaton Garrido síguenos también en Hoy punto es Cadena cadenaser

Voz 3 41:38 es el momento de adentrarnos era sólo cuestión de tiempo abrimos mesa de tertulias sin venidos al

Voz 0268 41:44 los dos grandes partidos de la temporada pero esos Carrusel deportivo y vamos con esa mujer

Voz 0231 41:48 una uno

Voz 41 41:51 los número uno Cadena Ser

claro que sí sería si esto vuelve a XXIX de noviembre

Voz 0827 44:32 noviembre llegaron las últimas notas del año para nosotros ya han estado muy bien oye los datos del EGM son para sentirnos satisfechos

Voz 0867 44:39 bueno hoy se han conocido los datos del EGM los datos de la audiencia de la radio yo se podido suponer positivos para hoy por hoy por qué a los entrevistados que llegan justos de tiempo a las entrevistas por la calle les van diciendo llegas tarde a Pepa Bueno le ha pasado a la candidata de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez

Voz 0827 44:56 lo de la carrera es literal bien porque le oigo la respiración de estar darse

Voz 0268 45:02 además en la estación de autobuses Pepa el te está esperando Pepa Bueno el de las taquillas del decir

Voz 0827 45:09 no se hablaba de otra cosa esta mañana en Andalucía hoy la tarde también ha ido muy bien en el EGM y lo hemos celebrado como una oyente muy especial compilar cruces que sumiller que el otro día se presentó en Radio Castilla con un regalo muy bonito con vinos personalizados con canciones específicas para los Cafeteros para el todo por la radio la Unidad de Vigilancia para ti Francino para Ci tu vino catalán no podía ser de otra manera el su Moll

Voz 43 45:37 que es muy directo es auténtico y tiene un punto rústico es muy mediterráneo sabes lo que más me gusta y por eso conecta muy bien con con Battiato también porque es que le da igual no me busca aceptación pero sí busca cordura buscada verdadera no busca esa parte sensata de la historia

Voz 3 45:54 en rústico y con esta canción

Voz 0827 46:05 que te regalen un vino personalizado está muy bien objetivamente siempre está mejor eso a que te maten pero bueno si te matan pues ahí también está en la Cadena SER para darte es Manu Carreño en El Larguero anoche

Voz 0089 46:18 hace unos días un equipo de una Liga

Voz 44 46:21 Amateur de Irlanda informaba de la

Voz 12 46:23 corte de Fernando Nuno la fuente

Voz 0231 46:26 a esta hora de la noche quería saludar a Fernando Nuno Lafuente que creo que está por ahí pues si es todo por ahí escuchamos al falso muerto

Voz 28 46:33 bueno pues parece ser que se tenían que librar de un partido de fútbol ir pues imagino que harían una lista excusas no oí la brillante idea de alguien puede decir cosas para Fernando que como ya no está aquí que dan modelos de ciudad

Voz 0867 46:47 no hay muchas ocasiones en las que nadie pueda conjugar el verbo morir en primera persona en pasado yo he muerto

Voz 28 46:58 pues yo me entero que muerto ayer alrededor de

Voz 0827 47:01 Lucho por lo demás y lo queréis saber la muerte fue vulgar

Voz 28 47:05 bueno que me tiene un accidente de tráfico que había muerto y que estaban mandando mi ataúd en España presentan certificado ni nada para presentar

Voz 3 47:15 afortunadamente no está muerte en fin ésta tiene miga pero no todas las noticias falsas las tienen las tenemos de todo tipo nos rodea a diario

Voz 0313 47:24 cada semana enviamos a la Unión Europea trescientos cincuenta millones de libras que se podrían destinar a la sanidad pública británica falso el hombre que apuñaló a Bolsonaro está afiliado al Partido de los Trabajadores ya parecen una foto con Lula falso Felipe González ha dicho que precede a Franco antes que a Podemos Fall eso Bildu afirma que matar sólo está mal

Voz 0827 47:47 noticias falsas hemos hablado con la periodista brasileña Cristina tarda águila que que hoy recibe el Premio de Periodismo el periódico precisamente por su trabajo en la agencia lupa dedicándose a descubrir eso noticias falsas ya educar también a enseñar a detectar los bulos en la red dice que reciben de todo

Voz 16 48:05 decidimos mucha muchas opiniones recibimos Orozco que la gente no cree en orujo

Voz 3 48:10 los respeto

Voz 16 48:12 pero ahí está la parte humana El fax el chequeo de datos jamás podrá ser eh sin humanos en mi opinión por más que se auto matice el proceso realmente es algo es fundamental que sea el cerebro humano que diga eso es un chiste

Voz 0827 48:25 nos han contado que han recibido especialmente falsas noticias durante la campaña electoral en Brasil que ha llevado a Bolsonaro a la presidencia

Voz 16 48:33 la agencia lupa pues somos quince personas hoy día en los tres meses de la de la campaña electoral de Brasil hicimos en la primera vuelta ochocientos cincuenta chequeos la gran mayoría falsos en el último fin de semana la secunde la segunda vuelta se Sao Domingos del votación hicimos en cuarenta y ocho horas cincuenta noticias falsas los datos y los hechos han perdido para los deseos las creencias y los gustos sal el trabajo de periodista en Brasil en los últimos meses ha sido traer a la cara del ciudadano pues hechos que van en contra de los que las cosas que ellos están creyendo deseando