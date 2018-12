La Ventana (30/11/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1444 00:06 un ataque informático ha dejado al descubierto los datos de millones de clientes de la cadena hotelera Marriot María Manjavacas buenos días buenas tardes son quinientos millones de huéspedes los afectados en todo el mundo cuyos datos han sido hackeadas y entre esta información

Voz 0313 00:19 robada están los nombres las direcciones el pasaporte

Voz 1444 00:21 Ello ojo los números de tarjeta de crédito relacionados con las reservas

Voz 1917 00:26 echas en esta cadena de hoteles desde

Voz 1444 00:28 dos mil catorce hasta el pasado diez de septiembre la compañía hotelera la más grande del mundo ha sido la que ha comunicado el hackeo está contactando ya con todos los afectados y ha habilitado una página web para que los clientes dispongan de toda la información

Voz 1454 00:41 la líder de Ciudadanos en Cataluña considera un baño de realidad para el Gobierno de Torra las movilizaciones de los últimos días de médicos bomberos profesores universitarios Inés Arrimadas ha estado en el informativo Hora catorce

Voz 3 00:52 pues y su gobierno llevan pujas Hazas de Celada desde hace años y antes que él estuvo último igual ahí al final la realidad les ha estallado en la cara de ellos llevan años diciendo con problemas España que España nos roba yo este problema es que aquí esas penado muy mal dice a priorizar algo muy mal

Voz 1454 01:10 seguimos conociendo planes después de oficializar la propuesta del Bernabéu como estadio para jugar la final de la Copa Libertadores por ejemplo el reparto de entradas cinco mil para cada equipo Ana Terradillos

Voz 1444 01:21 sí buenas tardes es lo que ha propuesto el Real Madrid y ahora la Delegación del Gobierno lo tiene que estudiar junto con la Policía Nacional también el Ministerio del Interior en total diez mil entradas a la venta para los hinchas argentinos residentes allí en Argentina según fuentes policiales se limitan las entradas por dos motivos

Voz 0313 01:39 pero por razones de seguridad dos para esto

Voz 1444 01:41 Deferr otro cupo para el resto de argentinos residentes en Europa

Voz 1454 01:46 la diabetes la psoriasis la Celia aquí o el VIH dejarán de estar entre los motivos para no poder acceder a empleos públicos lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Sonia Ballesteros buenas tardes

Voz 1913 01:59 hola buenas tardes estos pacientes llevaban años reclamando el fin de la norma que les impedía el acceso a determinados empleos públicos hoy la vicepresidenta anunciaba

Voz 0376 02:07 para el caso del VIH para el caso de la diabetes para el caso también de la psoriasis Yruela Feli aquí son millones y millones de mujeres y de hombres que por el simple

Voz 1917 02:18 cinco ven reducidas sus posibilidades a obtener

Voz 0376 02:20 un trato de igualdad unos siete millones

Voz 1913 02:23 miles de ciudadanos no podían ser funcionarios de prisiones de aduanas o entrar en las Fuerzas de Seguridad del Estado no se tenía en cuenta ni el grado en y la evolución de la enfermedad sólo el diagnóstico era suficiente para ser excluido

Voz 1454 02:35 está a punto de empezar la cumbre del G20 que se celebra en Buenos Aires entre hoy y mañana asisten entre otros Trump Xi Jinping Merkel Macron May o Pedro Sánchez el presidente del Consejo Europeo ha pedido a los líderes mundiales que aprovechen esta reunión para abordar temas serios y entre ellos ha citado los conflictos comerciales y la situación que se vive en Yemen Siria y Ucrania cuatro y tres minutos tres de tres en Canarias

Voz 1915 03:05 Madrid Central el tráfico Se reducción toda la zona delimitada según los primeros datos oficiales del Ayuntamiento los autobuses de la EMT han tardado hoy en recorrer la zona la mitad que otros días Manuela Carmena ha vuelto a recordar durante la presentación del proyecto que el principal objetivo reducir la contaminación

Voz 4 03:19 lo importante es que damos un paso que era necesario que nos lo pedía la Comisión Europea que nos lo pedía naturalmente nuestra sociedad que nos lo pedía sobre todo algo clarísimo oye es que no podemos hacer que Madrid perdiera la batalla de dejar de ser una ciudad saludable

Voz 1915 03:40 en la oposición insisten habla en hablar de desastre PP y Ciudadanos que siempre se han opuesto a la medida dicen ahora que se queda corta en el PSOE piden un refuerzo del transporte público escuchamos a José Luis Martínez Almeida del PP Begoña Villacís de Ciudadanos y Purificación Causapié del Partido Socialista

Voz 1 03:54 los han podido ir circulando por el distrito Centro en Madrid porque no había un solo policía ni un agente de movilidad que les impidiera la entrada a la circulación en el distrito Centro lo único que está ocurriendo hoy en Madrid

Voz 5 04:05 son ampliar simplemente una PER es una medida que es electoralista

Voz 6 04:09 hasta que la verdad yo encuentro muy pocas

Voz 5 04:12 dice muy poco ambiciosa para combatir realmente la contaminación

Voz 7 04:15 el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid en el contexto del Consorci tienen que mejorar el metro también los autores la policía

Voz 1915 04:24 el está investigando el apuñalamiento de una mujer a manos de su cuñada con la ayuda del marido de la víctima el hombre ha sido detenido Alfonso Ojea ha sido de la Policía Municipal detenía a este individuo mientras

Voz 1454 04:34 es que su hermana la presunta agresora se ha dado a la fuga los hechos han tenido lugar esta misma mañana sobre las once en un domicilio de la calle de Sierra del Cadí se investigan las causas de que se haya producido esta riña familiar en la que presuntamente el marido la hermana del marido han atacado con

Voz 1444 04:49 un cuchillo a la víctima sóleo aumento de las temperaturas en toda la Comunidad tenemos diez grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:01 pues es todo empieza La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0313 05:08 S

Voz 2 05:10 servicios informativos

Voz 0313 05:36 hola buenas tardes si hoy nos preguntaran a cualquiera de nosotros que cuadro serviría para simbolizar lo que ocurre ya no sólo en España sino en buena parte del mundo creo que el duelo a garrotazos de Goya sería seguramente uno de los más votados dos hombres hundidos en el barro hasta las rodillas arreglando se como si no hubiera un mañana y que se siguen hundiendo pero que se continúa narrando llegando y después nos preguntaran cuál podría ser el antídoto o el remedio ante esa epidemia general de de gritos de de conflictos de odio de mal rollo a muchos niveles cuál sería la respuesta yo creo que la respuesta al menos sobre el papel es bastante sencilla el antídoto todo eso es más educación y más cultura porque eso te da empatía que ayudó a ponerte en el lugar del otro te da resiliencia te transmite respeto tolerancia te abre la mente con la creatividad devuelve vuelve una persona sensible amante de los detalles de los de los matices todo eso que hoy echamos en falta en el gran circo de nuestra vida pública bueno de nuestra vida privada también a veces todo eso está en la cultura en el arte por ejemplo hoy les hablamos desde Santander estamos en el Centro Botín al borde del mar el invitado un paisaje urbano y natural de esos que que te cae la baba uno de esos escenarios que los cursos suelen definir como marco incomparable pero tienen razón porque es verdad que lo ese y estamos aquí en busca de esa huella tan íntima y tan profunda que no puede dejar la cultura y hemos venido aquí para que la gente con busca en Cantabria ya lo sabéis es obra conozca la existencia de este equipamiento tan singular por qué en España en España tenemos proyectos brillantes como este ya lo creo que tenemos en cultura en ciencia en investigación en deporte en un montón de cosas pero demasiado a menudo nos empeñamos en darles cancha a los que justamente van en dirección contraria a los gritó pones a los radicales de todo tipo a los Follonero a los que construyen poco destruyen mucho bueno pues hoy no esta tarde desde el Centro Botín de Santander de verdad viva Alarte viva la cultura Iribar a Radio bienvenidos a la venta

Voz 9 07:31 no

Voz 6 07:47 tras eh qué eh

Voz 10 09:30 Isaías Lafuente buenas tardes compañeros bienvenido a Santander bienvenido lamenta muchas gracias

Voz 11 09:36 así que estoy muy feliz de volver a aquí a esta ciudad tienen

Voz 0827 09:39 canta soy vecino sólo te quiere decir que está acabando el año en el último año me ha llevado a León a Valladolid a Burgos Santander Palencia es justo lo que queda en medio a verse algún día

Voz 10 09:53 habrá que hacerlo habrá que hacer habrá que hacerlo

Voz 0313 09:55 bueno este mundo raro de narices se lo canta muy bien lo canta muy bien los secretos indicaron el equilibrio o o la suerte o la decisión de cada uno está en poder elegir porque camino transita yo creo que esta tarde voy a poner el acento otra vez y una de nuestras invitadas no me dejará mentir estamos aquí para que se conozcan el resto del país que hay historias que merecen mucho la pena ser contadas Llesta y está en una desgastada sitio aquí

Voz 0827 10:18 ah si se vamos encontramos historias que son dignas de ser contadas que a veces la agenda lo que llamamos cursi mente la agenda informativa pues eh nos arrastra no por cierto en la semana el EGM me estoy encontrando aquí con un montón de oyentes algunas muy jóvenes hay relevo

Voz 0313 10:35 hay hay relevo generacional si cuántos años tenéis

Voz 6 10:39 nueve nueve años

Voz 0827 10:42 nueve eso es el futuro lo demás son contrarias están mirando con cara de decir a ver este señor que hace así que luz PT Frantino que nos estamos jugando el futuro aquí

Voz 0313 10:50 bueno nosotros para para que nos ayuden a lucir unos tenemos en esta a primera hora de programa a un tridente de lujo para hablar de lo que se hace en este centro Botín que no solo un centro de exposiciones que ya está muy bien que no sólo una gran galería de arte que es mucho más que es la prueba del nueve de que el arte puede servir también como elemento transformador de urbanismo de las ciudades como es este caso para llevar adelante proyectos que tienen que ver con eso de los valores y la inteligencia emocional que al final es que nos define el futuro como como personas Fátima Sánchez buenas tardes

Voz 1917 11:21 habían venido a Fátima es directora ejecutiva del Centro

Voz 0313 11:23 Botín Begoña Guerricaechevarría buenas tardes

Voz 1917 11:26 buenas tardes Begoña las directora de operaciones

Voz 0313 11:29 de operaciones de Artes Plásticas ID no me dejará mentir Nos conocimos hace unos meses eso no pasa nada porque lo conozcan los los oyentes de La Ventana después de una visita que nos hizo muy pormenorizada por este centro de dije oye deberíamos venir aquí hacer un programa de radio para contarle a la gente lo que se cuece hombre de palabra soy eh hombre de palabras hoy te lo debemos en parte a ti

Voz 1917 11:50 además yo en principio sólo hable desde el Centro Botín de las exposiciones pero parece que que algo te transmití porque empezar con los secretos es tener ya rendida absuelve

Voz 0313 12:02 veinte y hoy nos acompaña también nuestro prescriptor de La Ventana del Arte y arquitecto también Miquel del Pozo buenas tardes amigo bona tarda Miquel qué tal

Voz 1590 12:10 muy bien empecemos por el continente y luego vamos con

Voz 0313 12:13 el con el contenido porque tú no conocidas este edificio de Renzo Piano a guías no sabías cómo sabía integrado en el en el en el paisaje de de la ciudad tu primera impresión así a bote pronto cuáles

Voz 1590 12:22 impresionan Si no te gusta lo pues decir que

Voz 0313 12:25 además hay gente había gente en Santander al que al principio no le gustaba como el Guggenheim Bilbao porque todos los cambios y transformaciones de citan su tiempo su su digestión para ser aceptados

Voz 1590 12:34 hace mucho esto en Santander no no recuerdo cómo era esto antes

Voz 0313 12:37 eso sí cuando había una gasolinera una gasolinera porque abajo en una carretera que cruzaba por aquí el parque estaba un pelín más deteriorado de lo que está ahora verdad los jardines Pereda y todo eso era era distinto mundo y yo no diré más pero era dice

Voz 1590 12:50 la verdad que era diferente a la llegada hoy ha sido realmente maravillosa porque más que un edificio la primera impresión es que es una plaza es una plaza abierta al mar

Voz 0313 12:58 el edificio está suspendido el edificio estaba como algo así como

Voz 1590 13:01 es copas de un árbol estar sobre unos pilares Itu cuando es desde la ciudad ves como la plaza pasa por debajo del edificio tienes el mar la visión en un espacio público o maravilloso pero es que el propio edificio Mirador pero hemos estado visitando esta mañana y está lleno de terrazas de pasarelas que miran que ofrecen vistas hacia el mar pero también hacia la ciudad es un edificio extraordinario y luego el interior bueno aquí donde estamos una auténtica ventana hacia hacia el paisaje es difícil son casi dos ojos que miran hacia hacia el país

Voz 0827 13:30 está bien del todo ya con esta gente ni te cuento

Voz 0313 13:37 esto es puro arte Fátima doscientos veintitantos mil visitantes en el primer año y medio de existencia de este centro ya sé que no se mide todo por la cantidad pero entra dentro de lo de lo previsto de los cálculos se queda corto o ha sobrepasado

Voz 1917 13:50 no la verdad es que siempre pensamos en en la calidad no la calidad de lo que ofrecíamos y en y en que la gente que viniera disfrutar al máximo de esto no teníamos previsiones cerradas pero es verdad que que estamos contentísimos con el resultado y sobre todo por el compromiso de la gente con el espacio es decir porque han venido verdaderamente a a ser valientes y a participar en nuestras actividades en otras exposiciones en bueno pues a pone a jugársela en el Centro Botín

Voz 0313 14:12 también me gustaría que contara sólo a los oyentes de de La Ventana los de toda España cuál sería el el el valor añadido o el elemento diferencial que le da valor a este centro Botín como cómo lo llevamos esto como laboratorio de creatividad entre otras cosas

Voz 1917 14:25 pues sí el el centro o tienes un centro de arte en un centro de arte que lo que quieres a ofrecer una mirada innovadora original al mundo del arte pero tiene también una misión social como corresponde a un centro que es el proyecto más importante de una fundación la Fundación Botín y por tanto esa misión social es desarrollar la creatividad de todas las personas de todos los públicos a través de Lasarte

Voz 0313 14:46 el centro marca una diferencia no un punto de inflexión en la filosofía de la de la fundación que lleva un montón de años de de existencia no realmente la Fundación llegaban

Voz 1917 14:53 los últimos quince años los últimos treinta trabajando en arte y cultura los últimos quince en un programa de educación que llevaba los colegios la inteligencia emocional y la creatividad y el centro Botines la unión de las áreas de arte cultura y educación es la idea decir que empezaba su al principio hablando de la importancia que tiene la cultura en nuestra vida cotidiana en el desarrollo de nuestra vida

Voz 0313 15:14 vamos a enlazar a esta reflexión de de Fátima con un trabajo de nuestro compañero el CERMI Mir de Radio Santander porque es verdad que este centro es efectivamente un espacio de referencia en la de educación del arte eso por encima de todo no alumnos de tercero de la ESO del Colegio Puente del astillero aquí en en Cantabria han recorrido la exposición entre espacios de la escultora Cristina Iglesias son una veintena de chavales chicos de chicas que participar en un proyecto llamado reflejara un proyecto con el que la Fundación Botín está demostrando y eso es muy importante que el estímulo de la de la inteligencia emocional lo que hace es incrementar la creatividad y favorecer por ejemplo la empatía algo que en los tiempos que corren sinceramente me parece muy muy necesario

Voz 12 15:56 bueno vamos a ir entrando en esta obra pero es una obra delicada y tenemos que ir entrando EPO

Voz 6 16:02 entre esos veinte chicos y chicas

Voz 13 16:04 las están a punto de meterse en el espacio creado por la escultora Cristina Iglesias se sitúan ante un cubo de color verde forrado de un cristal en el que se refleja la imagen de estos adolescentes de catorce y quince años

Voz 14 16:19 jo

Voz 1 16:24 desde el inicio del curso han trabajado el desarrollo de la inteligencia emocional han tomado como punto de partida

Voz 13 16:31 dar especial para ellos para que cada chico cada chica abra la puerta que le permita ser menos retraído que le permita tolerar la crítica o que le permita ser más permeable al que di

Voz 1 16:41 tan conseguir que ellos hagan un espacio

Voz 15 16:44 dio especial para todos os aunque sea eso sobre todo agradable intentemos pero para todos que sea como como un refugio por así decirlo

Voz 13 16:53 a Tiziano hay Paula ponen palabras a sus miedos cada minuto que pasa ese miedo es más pasado que presente

Voz 6 17:00 yo les expreso pero cuando tengo mucho

Voz 16 17:02 mucha confianza porque tengo miedo a que me hagan daño

Voz 9 17:05 o expresar mi sentimiento y son para hacer

Voz 6 17:11 estamos para expresar lo que siento cuando cuando me encierro en un sitio aislada y decir lo que me gusta

Voz 0628 17:27 el proceso creativo para expresar emociones y sentimientos empieza en su cuarto o en una playa de Brasil en el caso de Tiziano porque su madre

Voz 0313 17:34 nació en aquel país Ángel se siente sí

Voz 0628 17:37 seguro en el parque al que iba de niño con sus abuelos

Voz 17 17:40 era un lugar que a mí me gusta mucho recordaba mucho en mi familia y todo pues lo hecho sinvergüenza mi suena era como un parque que vaya de pequeño siempre ya hace mucho que no iba sentado con nostalgia cono Homs cuando iba con mis abuelos y todo

Voz 0628 17:53 una pista de pádel le permitió a Diego conocer gente ampliar su grupo de amigos no tenía tanta tantas amistades y me abrió una puerta para conocer a más gente en ese lugar regalo imaginario cada chico han modelado plastilina para crear objetos que siempre están ahí los buenos y los malos momentos objetos que después han tenido que compartir con sus compañeros en clase Paula por ejemplo ha creado un móvil y un alto

Voz 6 18:18 me siento segura si el móvil es con lo que por así decirlo me me pasó como a otro mundo con la música también porque empieza a escucharlo es como si no estuviera aquí

Voz 0628 18:29 los primeros sorprendidos con el resultado de la experiencia son ellos

Voz 1444 18:33 te das cuenta de que cree que sepan los demás lo que siente sólo lo que te pasa veces una

Voz 17 18:37 tan malo que por ejemplo yo nadie nadie lo había dicho antes y pues con esto sólo podía decir

Voz 0628 18:42 los resultados del proyecto de inteligencia emocional y social ponen de relieve que aumentan los alumnos que logran identificar sus emociones la creatividad del alumnado mejora también lo hace más de un quince por ciento y aprenden a conocerse y a convivir con la opinión que los demás tienen de ellos

Voz 17 18:59 imagínate que haces algo Portillo que más no les gusta si te gusta tu tienes que sentir como con lo has hecho tú lo con lo que piensen los demás me gusta hacer una obra saber qué piensa la gente es que sus vidas diferentes y tal me gustaría saber eso

Voz 18 19:13 pero los comentarios llamaste pueden pues como dañar pero en este caso me daría igual porque María gracias a él porque si me gusta tendría que haber una vista también es todavía saber lo que opinan los temas pero hoy los buenos plasmando tampoco mi infinita días con las críticas aprendemos de los fallos pero sí sí

Voz 0628 19:36 chicos y chicas que crecen desde el punto de vista emocional y que gracias a este proyecto que combina arte y emociones en el aula

Voz 6 19:42 a activar su imaginación y su

Voz 0628 19:44 la ciudad creativa esa que todos

Voz 6 19:47 todos tenemos desde bien pequeñitos porque la imaginación no está no está filtrada no no no se cierran tanto los mayores a medida que vamos creciendo poseemos tenemos como más parapetos no para a la hora de de expresar nuestra imaginación no de tenerlas no es pensar

Voz 0313 20:14 yo acabo de escucharon este reportaje que es fantástico conceptos que aparecen casi mágicos vinculamos Alarte no imaginación abierta eso más o menos puede sonar pero escuchado e aprender a tolerar la crítica

Voz 6 20:28 ser permeable

Voz 0313 20:31 a lo que dicen los demás por lo tanto receptivo a va cambios de opinión de o de lo que sea eh esto parece magia níquel relacionado con el arte pero no es así de hecho en Canadá el sólo sabes tú empieza a haber doctores que recetan cuando alguien está enfermo pero enfermo de verdad es por un lado visitas a museos por otro lo sea esta medida está metido el efecto no el efecto positivo en efecto positivo desde esa mirada

Voz 1590 20:55 los admiradores a través de Alarte nosotros también podemos ver el mundo a través de otros ojos de los ojos de la artista que es lo que comentaba anillos ver otra visión cuando estamos dando una obra de arte estamos viendo aquello que se había imaginado el artista eso de alguna forma nos conforta con con cosas de nosotros mismos pero también con nuestro pasado el arte es portador de un conjunto de preocupaciones la de toda la historia que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia Derek poder hacer uso de eso o no hacer uso de eso sería absurdo sería como no quiere utilizar que alguien inventó la rueda Shakespeare reflexionó sobre las pasiones humanas vamos a leer a ver qué nos dice la música de Bach los puede ayudar en el momento que de duelo que han muerto un ser querido por qué no vamos a aprovechar a Bach porque no vamos a utilizar el arte sin Miguel Ángel dibujo en sus dibujos y habló de la pulsión erótica vamos a ver qué tiene que decirnos Miguel Ángel para también ver nosotros mismos esos sentimientos que tenemos a través del arte vemos como otros vivieron sensaciones muy similares a las que nosotros vivimos y por eso una visita a un museo puede ser una visita transformadora

Voz 0827 21:54 lo que pasa es que durante mucho tiempo hemos estudiado más arte que visto

Voz 0313 21:57 sí es verdad y más los datos a veces como la filosofía igual todo vivido

Voz 1917 22:02 el al vídeo el arte en el el arte nace de un artista una emoción provoca una emoción en el espectador con lo cual esa conexión emocional es la que puede hacerte impulsar después coacción moverte hacer hacer más creativos a solución

Voz 0313 22:14 con probando de emociones Begoña fíjate en estos cuatro minutos que nos ha resumido Fermín que ha sido una píldora como un chute fantástico tenemos ya una idea bastante aproximada pero una persona adulta que ve a diario muy a menudo el trasiego de esos chavales que están ahí con su mirada con su sorpresa con sus salidas y tal como se le queda al cuerpo a una

Voz 1917 22:33 bueno pues para mí que os voy a decir yo lo sabes porque porque comentamos cuando cuando Ministerio llevó la Fundación muchísimos años llegar al Centro Botín que el Centro Botín sea una realidad ha sido un crecimiento progresivo y todo esto ha estado hoy hemos tenido además una reunión sobre y o sea no es algo que surge y vamos a hacer un edificio hoy vamos a hacer exposiciones que veníamos haciendo

Voz 0313 22:57 que está muy bien que está bien sino que

Voz 1917 22:59 que se hacen exposiciones porque hay algo más detrás ya no sólo son exposiciones es por supuesto en las artes visuales son muy importantes en el centro Botín pero alrededor hay mucho más si alrededor hay todo eso que queremos decir y todo eso que queremos que queremos transmitir ya es una satisfacción grandísima cuando está Nos en esas oficinas quedan que dan a los jardines y vemos por esas escaleras llegar a los grupos llegar sobre todo llegar sobre todo a los grupos que decimos es molares bueno aunque ya ya no son tan centrados en escolares sino que ese aprendizaje ya sea abierto que es lo que nos ha permitido el Centro Botín a distintos ámbitos de en todos las tanto de edades como como de profesiones en pues todavía después de un año y pico decimos mira mira mira venía un grupo de niños muy pequeños mira qué bien vienen acompañados vienen dentro de reflejar que viene pues para nosotros todo sigue siendo todavía una emoción

Voz 0313 23:54 un espectador educado puede llegar a ser un buen creador ayuda eso

Voz 1917 23:58 bueno pero puede ser un buen creador en su día a día quizá no sea un artista porque no necesita ser artista nosotros un poco en todo el tema de de los talleres y de las actividades de todo lo que proponemos para para estar más vinculados no solo con las exposiciones sino al disfrute de esas exposiciones al aprendizaje de lo que nos puede ofrecer lo que no queremos es formar ni músico ni pintores ni

Voz 0313 24:25 luego si surgen bienvenidos sean pero no

Voz 1917 24:27 nosotros lo que queremos es esa chispa ese ese acercarte a una exposición ese disfrutar de la música cuestión arte qué qué bien me lo he pasado bien me lo he pasado en este taller de profundización

Voz 0827 24:40 si a la vez ya mañana puya ir a otra cosa no solamente voy a ir sino voy a llevar a mis padres a lo que el gran salto que se produce en estos momentos es que durante una etapa de la historia han sido los maestro los padres las madres los que han llevado de la mano a los niños no yo creo que es un niño ve un espacio como éste de una exposición ahora pensando en las palabras digo

Voz 1590 24:58 es que hemos tenido más imposiciones que es

Voz 0827 25:01 acciones en nuestra vida y seguramente eso nuestra trastorna un poco no que sean los propios niños los que digan a sus padres vamos a ver esto de interés ahí ese es el salto no

Voz 1917 25:10 en la programación que hacemos muchas veces es para niños acompañados de adultos raro decirlo lo expresamos así explícitamente es decir es un sitio que nos ha dado la oportunidad de programar muchos más públicos con muchas más Artes muchos más formatos de tal forma que todos los que vienen puedan encontrar su camino dentro de Centro Botín eligiendo a qué vienen cómo van profundizando y además desde luego creo que lo que ayuda decía así puede ser un espectador educado mejor creador sin duda es decir con una creatividad cotidiana que es la que nos ayuda a solucionar problemas el el arte lo que hace es verdaderamente darte una nueva mirada la creatividad empieza por mirar a las cosas que tienes a tu alrededor de forma diferente en un sitio como Méndez Díaz Mikel que es esta psicológicamente protegido es seguro aquí no arriesgas y sin embargo te da lo que decían los chavales una apertura a arriesgar de como decía a ser valiente iba a poder después en tu vida diaria asumir otros cambios

Voz 0313 26:05 yo les ha hablado de continente antes loco creo que abriese el contenido de lo que has visto pero se centra en una entrevista al proceso

Voz 1590 26:11 Beach es uno de los mejores divulgadores de la Historia del Arte le preguntaron directamente los cuadros nos enseñan a ver el contexto sí dice Si usted pasa una hora dos en un museo al salir El Mundo se ha transformado el mundo evidentemente no ha transformado al mundo le da igual si tú vas a un museo un centro comercial pero sitúa su museo lo que está transformado es tu mirada tu mirada cambiado cuando sales del museo ves el mundo distinto y esto es lo que hay que reivindicar y aquí en la Fundación lo están haciendo muy bien

Voz 0313 26:37 has visto yo aquí he visto

Voz 1590 26:39 todo a todas las exposiciones que tienen está que hemos ido ahora la grabación de Cristina Iglesias que es maravillosa que hay unos espacios recomiendo hay que verla con calma porque hay que entrar puedes entrar en las en las distintas piezas cada una de crea una atmósfera hay una sensación maravillosa pero yo quería destacar porque me ha gustado mucho una exposición que tienen de retratos que no es una exposición porque es una habitación es pequeñita hay cual ocho pinturas creo lo digo bien ocho pinturas sobre retratos con uno que es un creador de máscaras que es de José Gutiérrez Solana que han me gusta mucho la idea porque son retratos pero tiene si el creador de máscaras al final todos llevamos una máscara decir un retrato buenos hacemos un retrato también posa Amos queremos dar una imagen entonces como son distintos pintores ves como los distintos a artistas han tratado este tema ya hay algunas obras realmente maravillosas hay un autorretrato de Francis Bacon de un momento muy difícil de su vida cuando su pareja se había suicidado Yves que allí no te intenta transmitir su apariencia física sino su estado interior emocional ves el el la turbación que tiene él en ese momento pero te lo transmite a través del aspecto de la carne de cómo la carne si se transforma quiero que vale vale la pena hacer esa pequeña visita además es que es es una habitación es verdad pero me quedé allí entusiasmado hemos estado con Begoña que además no ha comentado todos los retratos que era un retrato de su madre de Francisco Rodríguez

Voz 1917 27:59 qué canciones Goss y Cossío

Voz 1590 28:02 que decía que sólo sólo se puede retratar a alguien que conoces mucho y es verdad porque es cuando realmente consigues a ir más allá de la apariencia de de del aspecto

Voz 0827 28:11 sí hay que explicar a las nuevas generaciones que hubo selfies antes de que los autorretratos eso es Las Meninas sería un gran selfie exacto exacto gigantes

Voz 0313 28:23 esto de la capacidad de sorpresa y el cambio he mirado del arte yo recuerdo hace unos meses cuando estaba aquí en el centro Botín con con Begoña me gustaron muchas cosas me interesaron otras tantas Juan Muñoz el bueno pero una obra de un artista libanesa Mona Khatun creo recordar que se llamaba dices mira unas piezas de cerámica en una mesa que que que colorido qué qué fuerza tiene joder qué fuerza eran vaciados de granadas de mano lo cuando miradas cuando cuando profundizar más en el en el significado real de la obra te quedabas hubo la sorpresa también forma parte de ese cambio mirada no

Voz 1917 28:56 por supuesto in bueno en nosotros y que que percibimos y además en eso también hacemos mucho hincapié en la necesidad por una parte tienes la sorpresa pero por otra parte tienes la necesidad de de dar algunas pinceladas un poco

Voz 0313 29:12 la habladas que que antes igual en cuanto el las

Voz 1917 29:14 visitas era dar datos el artista el el año en lo quiero la fichando eso para nosotros no es lo importante lo importante es que dar unas pinceladas que que te acerquen a Caixa a esa obra te acerquen a ese momento lo que la artista quiere expresar pero también tú estés abierto cómo lo interpretas como lo puedes ver un poco en esa línea también no sólo son las exposiciones osea no sólo está esa parte que es que es la obra que está sino también todo lo que alrededor real alrededor hacemos las visitas comentadas lo está en las la a la carta

Voz 0313 29:52 cómo planteamos ese acercamiento del público y que era hijo vivos y que no hay que pensar tan arte les sugiere a lo que lo que debió leer para entender otea

Voz 1917 30:01 potentes que te encanta algo

Voz 0313 30:04 no hay una hoja de ruta decir esto te tiene que sugerir tal sentido no no no pero esto hemos subido ya hemos crecido muchos muchos años porfió hasta pintura no lo entiendo es que no es que no es que el arte abstracto EFE no no no no no me dice nada no era precisamente por este pudor por este por este prejuicio por cierto hablando de bueno hablando de prejuicios y que no estamos en un centro de arte que hace más cosas yo he estado repasando esta mañana dices a museos España museos más visitados los obvio sobre todo mundo Sofía tal entre los seis más visitados esto tan el del campo del Barça y el de Santiago Bernabéu lo digo porque está bien porque eso también forma parte de nuestro dibujo como país como sociedad y con la que tenemos con la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu hoy también en La Ventana dentro de unos minutos junto a Alarte hablaremos también de este asunto

Voz 19 31:09 la Ventana en las redes sociales La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 33 36:49 sí

Voz 0313 37:42 en veintitrés minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana hoy desde el Centro Botín en Santander estamos frente al mar estamos en primera línea de costa a lo dicho a la obligue programa un paisaje fantástico magnífico pero hay amigos y amigas en primera línea de mar en la costa Se por hacer muchas cosas y no todas hermosas precisamente ese es el centro de nuestra polémica

Voz 0827 38:11 pues sí una polémica nos lleva al borde del mar pero a unos kilómetros porque el Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno valenciano derribar dos grandes rascacielos de veintidós plantas en la ciudad de Benidorm cuyos umbrales precisamente están lamiendo el mar no hay que ser especialista en urbanismo ni en costas para intuir viendo las imágenes que vemos en la prensa que esas torres gemelas son un verdadero despropósito ahora el Supremo dice que el despropósito es además ilegal la noticia evidencia un puñado cosas Francino y cada una daría para alimentar una polémica la primera que en España tardamos más en dictar sentencias que en construir rascacielos la segunda que en todos los niveles hemos tenido en España responsables públicos que o eran unos ineptos o eran directamente unos corruptos y la tercera la más preocupante que poco importa quién sea ahora el responsable del desaguisado porque al final siempre pagan los mismos en este caso a los ciudadanos valencianos les espera una factura de cien millones de euros en indemnizaciones más lo que les cueste la demolición de lo que nunca debió construirse que además tienen que ser una de munición de precisión precisamente por estar al lado del marzo bueno como dijo el presidente Francisco Camps presidente del Gobierno valenciano que autorizó esta ilegalidad lo suyo no fueron sólo tres trajes

Voz 0313 39:28 hoy tenemos un arquitecto aquí en en La Ventana voy a apelar a esos conocimientos para hablar de esto pero antes de entrar estado revisando haberse existía algún algún dato alguna cifra global sobre edificios que estén en España en primera línea de costa de forma ilegal y que por lo tanto sean susceptibles de ser demolidos no existe Oyón encontrado una cifra concreta porque como las competencias están repartidas entre ayuntamientos comunidades y demás pero sólo en la provincia de Alicante que es donde se radica esta sentencia del del Supremo habría cinco mil familias afectadas sólo en viviendas particulares que se construyeron en lugar de forma absolutamente ilegal osea tenemos un pufo urbanístico secular en España que yo creo que tiene señor arquitecto dificilísima resolución en la práctica porque además es muy curioso la denuncia contra estas dos torres la presentaron los dueños de otras torres porque entonces la mano eh

Voz 1590 40:22 eso implica descontrol es complicado o no tiene solución

Voz 0313 40:24 directamente

Voz 1590 40:25 no claro ver al final el problema estas torres que tuvieron licencia yo vino licencia son del siglo XXI eh porque aquí sí mucho las cosas antes y algunas han prescrito a la costa es de todos pero caro si le diera la licencia en dos mil cinco en dos mil cinco fíjate es eso es lo complejo caros

Voz 0313 40:45 nosotros como sociedad podemos decidir incluso

Voz 1590 40:48 si queremos construir dentro del mar no es que necesitamos estamos una ciudad en Tokio en construido a en Japón encontré un aeropuerto en el mar por falta de espacio decidimos que construimos en el mar lo hicimos como sociedad Se regula la ley luego arquitecto lo hace el propio es algo que beneficia a todos el problema aquí es que vemos que seguro que a los beneficios económicos de unos pocos él hacer esas torres y dar permiso y en cambio era un perjuicio para para todos porque estábamos perdiendo una parte de Costa son la es la arquitectura entre veinte siempre está lucha de intereses

Voz 0313 41:19 pero tiene algo de cultural arquitectura también obtiene mucho

Voz 1590 41:22 algo de cultura debería tenerla la buena arquitectura sin duda lo que pasa es que claro la llamamos a todos le llamamos arquitectura cualquier cosa construida la llamamos arquitectura y quizá no todo lo construido es es arquitectura

Voz 0313 41:33 habéis hecho o tenéis previsto en el Centro Botín algún tipo de taller exposición seminario Congreso conferencia que tenga que ver con esta colisión entre arquitectura urbanismo cosas hermosas se cosas nefastas o todavía no está en la agenda eso

Voz 1917 41:47 bueno sí tenemos una parte de una de las Artes que trabajamos obviamente es el espacio que en el que está nuestro contenido es el es la arquitectura es el propio edificio de momento lo que vamos haciendo trabajando los espacios del Centro Botín a través de taller

Voz 36 41:59 tres de de reuniones de eh

Voz 1917 42:02 ciclos etc donde donde hablamos de este espacio de este continente que por otra parte es absolutamente culturas es decir todo lo que hacemos se hace de la forma Axencia gracias a esas conversaciones entre Renzo Piano el arquitecto Emilio Botín anterior presidente de la Fundación Botín donde deciden cuál es el mejor continente para el proyecto que la fundación quiere impulsar y desarrollar y consolidar

Voz 1590 42:24 es que la arquitectura siempre nos propone una forma de vivir una forma de relacionarnos entre nosotros dijo en el paisaje este edificio propone una forma de la ciudad de vivir su relación con el mar con el paisaje con el espacio público las torres de Benidorm es otra forma de vivir de sentir la ciudad y el paisaje hay que decidir cuál de las dos queremos por cuál de las dos no

Voz 0313 42:42 pero esas torres de Benidorm ya que estamos hablando de arte no sería encontrar en la categoría de arte pobre arte feo directamente a la categoría de años no

Voz 1590 42:51 pero yo creo que más que nada por su ubicación

Voz 0827 42:53 en ocasión si son los que pueden se da la paradoja quiero decir

Voz 0313 42:57 de algún vecino que está ya empezando a

Voz 0827 42:59 provocar para que no derriben las torres lo que dicen es hombre si seguimos las normas urbanísticas a lo mejor después de la demolición construimos estas mismas torres diez metros más para allá con lo cual cumplíamos la ley no pero yo es que creo que a veces las leyes en no son excesivamente estrictas no se hacen efectivamente como tú has dicho desde el pacto ciudadano es decir qué es lo que queremos hacer con con este espacio pero sobre todo lo que no se puede hacer es vulnerar la ley es decir si la ley existe pues la ley hay que cumplirla yo creo que la arquitectura que efectivamente es un arte cuando es arte bueno es que toca lo más sagrado que es la naturaleza es decir está claro es que queda deberán modificar la naturaleza y este es un asunto muy serio

Voz 0313 43:36 me estoy acordando y salida me estoy acordando del Algarrobico si Algarrobico que yo sepa en el Cabo de Gata que tiene sentencias contra sentencias para ser demolido para no en parte totalmente hay sigue que yo sepa no ha tocado una teja del del del macro edificios

Voz 1590 43:50 Nos ha faltado mucha sensibilidad con el paisaje pero este país a lo largo de la historia

Voz 0313 43:54 bueno siempre nos queda al fútbol

Voz 33 43:59 prende Atwood te ya que siempre tuyo esto nada apretando los de Ferrando

Voz 2 44:35 lo cual

Voz 6 44:41 bien

Voz 33 44:44 me que que aplastó el gigante de M

Voz 0313 44:57 qué grande Calamaro el otro día recuerda que con todo el follón del partido de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River escuchamos la un fragmento de la canción que compuso en honor de de Maradona tiene esta otra hermosísima de del estadio Azteca hay un follón desde ayer

Voz 6 45:14 tráfico de llamadas de de de

Voz 0313 45:17 de todo con esta decisión realmente insólita de que el próximo día nueve la final las el partido de vuelta de la de la Copa Libertadores entre Boca y Rivero ya jugarse finalmente en el Santiago Bernabéu odies aquí de Santander o en cualquier punto de España creo que es noticia y es muy interesante hablar con algún argentino no sé si

Voz 35 45:34 llegó Hague River o de otro equipo da igual eh preguntarle cómo lo ve en cómo contempla

Voz 0313 45:39 qué sucede desde la distancia en su país si el domingo al campo nosotros hemos invitado a Mateo monasterio Mateo buenas tardes bienvenida La ventana cómo estás Mateo lleva dieciocho años en en España de hecho actualmente trabaja en la comunicación de la Mancomunidad de los valles pasó ciegos ex compañeros colegas es es periodista de San Lorenzo de Almagro no eco de cómo seguido hará pensarse bueno

Voz 35 46:05 agrupación local de vallas paseo así soy desalojo estos algo que con lo que se nace no se puede elegir eh lamentablemente no es que tú dices un día un tío te convence vas a ser revoca la vas a ser River vas a ser de Rácing incluso que hay gente muy desgraciado en la vida eh pero a mí me tocó Jonas y de San Lorenzo y bueno hasta hasta ahora

Voz 0313 46:26 que me vayan aquí vamos hoy en qué momento tú llevas mucho

Voz 35 46:28 los años aquí en en España en qué momento como como como la novela a Vargas Llosa en qué momento se jodió el Perú

Voz 0313 46:34 en qué momento el fútbol en Argentina dejó de ser una misión imposible para ir al

Voz 35 46:38 adiós para llevar a los chavales para para ir

Voz 0313 46:40 disfrutar de una tarde de fútbol convirtió

Voz 35 46:43 en lo que es hoy muchas veces bueno yo iba en la época del de los noventa cuando estoy en en Buenos Aires a ver algún partido eh yo nací en La Pampa en la promesa de La Pampa en en el centro del país yo estudio en Buenos Aires vocal noventa sí que íbamos con algunos amigos algún domingo en la cancha y todavía bueno se podía ir a la cancha se podía compartir un un un rato en Fahmi la con amistad de llamas pero como habló por teléfono con Manu vuestro productor también es un reflejo de cómo ha ido evolucionando la la sociedad argentina suelen este sobre todo en este apartado de de la violencia no cómo iba creciendo la violencia en la calle como secuestrado con la crisis económica que azota o las últimas décadas El País y también eso se traslada pues no solamente al fútbol sino también a otros ámbitos no el fútbol como es el gran reflejo de Argentina el gran un escaparate por donde hay que mirarse pues no ha sido ajeno a esta a esta evolución no ir poco a poco ha ido evolucionando hasta lo que hemos visto recientemente que que la verdad que da vergüenza tú cómo lo vives te quería preguntar qué es vergüenza desasosiego Cabré son son sentimientos encontrados no porque tú dices que no puedas ir a ver un partido de fútbol que estamos hablando de deportes que no estamos habla

Voz 6 47:49 ando de de nada extraordinario

Voz 0313 47:53 es un deporte hay unos valores detrás del deporte cuando somos un deporte se transmiten unos valores no intentamos inculcar unos Juan

Voz 35 47:59 por a las a las nuevas sociedad a los nuevos niños que viene el nuevo generaciones no todo eso

Voz 0313 48:05 pues un poco fuera de contexto cuando pasan estas cosas no estos estos hechos violentos hace unos

Voz 35 48:12 años vino mi mi padre visitarme con mis dos hermanos el pequeño que es portero quiso ir a ver al Racing de Santander

Voz 0313 48:20 Air

Voz 35 48:21 Duran ha salido bueno qué tal qué tal te fue alucinados con alambrada lo primero la después como mi padre les había comprado a pie de campo

Voz 0313 48:29 labrada

Voz 35 48:30 y claro no había alambrada que separa a la a la grada a la hinchada del jugador no eso fue la primera sorpresa que tuvieron y lo segundo de estar a una distancia de tres metros de del jugador casi tocarle y que no hubiera nada que se interpusiera de por medio entonces me acuerdo que aquella noche la cena fue un poco entorno eso no

Voz 0313 48:51 como la distancia que había cultural en cuanto vas presenciaron de un dieron un eventual en 3D no tenerlos

Voz 35 48:58 sí que no lo ves entre cuadra adictos oye Mateo declaraba

Voz 0827 49:01 claro con con esta solución aparte de tener que jugar fuera una final entre dos equipos argentinos

Voz 0628 49:08 piso y sudamericana

Voz 0827 49:10 final de la Copa Libertadores en España esto ya supone

Voz 35 49:17 veníamos hablando ha ido hasta Bilbao a buscar un amigo que viene argentino está dando vueltas por el que dirá Pablo

Voz 0313 49:23 la de la Hispanidad con esto

Voz 35 49:26 perdón perdón si errores a la que se culpa de no nos vayamos pero también hay terreno para abonar volvamos volvamos si veníamos hablando justo de eso no del significado que tiene la palabra el Libertadores para los que están para los que hemos nacido en Sudamérica no es una palabra que que asociamos inevitablemente a San Martino los libertadores a O'Higgins a Bolívar que ha dado nombre a esta copa esta Copa Sudamericana no la Copa Libertadores y claro que al menos es una paradoja no que se termine jugando en España la final de

Voz 0313 49:59 de la Copa yo lo yo el otro día creo que era el lunes con con Michael Robinson verdad Isaías yo el otro día proponía proponía no pensaba que igual lo más lo más sensato y lo que enviaría un mensaje más contundente es que esta edición del Campeonato de la Copa Libertadora quedará desierta que no hubiera ganador y que en el futuro dentro de quince años diga este año nuevo campeón que pasó y que alguien explique por qué no se pudo disputar la final no porque es como marcar un punto de inflexión a por aquí no podemos y otros deportes ya pasado es el caso del ciclismo con el tema de dopaje respaldó