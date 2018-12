La Ventana (30/11/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1454 00:00 a las cinco las cuatro en Canarias ha empezado el G20 con reuniones de momento a puerta cerrada hay debate entre los líderes que asisten al encuentro en Argentina España quiere liderar las conclusiones sobre migración enviada especial a Buenos Aires Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 00:18 buenas tardes España como ahora lo acaba de hacer el presidente Macri en la apertura del G20 defiende soluciones multilaterales para afrontar los retos globales de ahora como el futuro laboral la lucha contra el cambio climático la robótica hay que espantar la amenaza del proteccionismo la ministra Calviño está en esa misma línea que lo ha hecho el presidente argentino España lidera de cara a las conclusiones del G20 en la política migratoria debe haber una gestión integral dicen las fuentes de Moncloa basada en el respeto a los derechos humanos la soberanía nacional y la protección de las fronteras

Voz 1454 00:50 por cierto que en el G20 Francia y China han reafirmado su compromiso en la lucha contra el cambio climático y la defensa de la biodiversidad en vísperas de la vigésimo cuarta Conferencia de Cambio kit de Cambio Climático de la ONU que va a empezar el lunes en la ciudad polaca de Katowice el presidente de la Federación Española de Diabetes está muy satisfecho después de que el Gobierno haya acabado con la discriminación para acceder al empleo público de diabéticos portadores de VIH celíacos o personas que padecen psoriasis Andoni Lorenzo celebraba que sepultó pusiera fin a treinta años de injusticia

Voz 2 01:19 doblemente satisfechos primero pero desde el punto de vista médico porque entendíamos que no había ninguna razón médica para ese estar discriminados en el empleo público desde el punto de vista político porque estamos muy satisfechos al final se han conseguido las reclamaciones que nosotros hacíamos que era la de que las personas que accedan al empleo público su examen sea de forma individualizada

el Rey Juan Carlos y la reina Sofía estarán finalmente los actos en los que se va a conmemorar el aniversario número cuarenta de la Constitución si hacía oficial a mediodía María Manjavacas ya hasta publicado en la agenda de Zarzuela estarán en el Congreso los reyes Felipe Letizia y los eméritos en el caso del rey Juan Carlos era lo previsto después de que trascendiera su malestar cuando se quedó al margen de los cuarenta años de las primeras elecciones democráticas también estaba previsto que este fuera el año para reivindicar su figura pero los planes se torcieron con las grabaciones de Villarejo a Corina que hicieron desaparecer entre comillas de la escena pública ahora con este aniversario Zarzuela le devuelve el protagonismo en el hemiciclo tendrá lugar destacado todo apunta que estará junto a los expresidentes del Gobierno ponentes de la Constitución

dos partidos las nueve de la noche empieza la jornada catorce de Liga Santander con el Rayo en Vallecas y arranca la jornada dieciséis dos tres con el Zaragoza Cádiz en La Romareda de la final de la Copa Libertadores entre River Plate Boca Juniors que se jugará el domingo nueve en el Santiago Bernabéu Madrid ninguno de los clubes está conforme con esta decisión iban a presentar recurso a la Conmebol en en baloncesto termina hoy la jornada de Euroliga a las seis y media Baskonia visita al Anadolu Efes ya las nueve la noche el Barça recibe al Fenerbahce uno de favoritos

cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:02 el Gobierno va a aplicar de forma estricta el acuerdo de Schengen ante la llegada de miles de argentinos por la celebración de la final de la Copa Libertadores el próximo domingo en el Bernabéu Se trata de reforzar la seguridad en el aeropuerto de Barajas en las últimas horas se han producido varias reuniones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para preparar el dispositivo que contempla el despliegue de hasta cuatro mil agentes sólo mil estarán en el interior y en los alrededores del estadio Juan Carlos Gil ex inspector de la Policía Nacional especializado en eventos deportivos

Voz 0113 03:29 parte de ese elaboración de Eli positivo es la colaboración con los compañeros de la Policía argentina ya ya hemos contactado con ellos en el día de ayer estamos en permanente contacto con ellos para recibir de ellos toda la información de la cooperación que por supuesto se han volcado en ofrecer su colaboración plena

Voz 1915 03:45 desde las tres de la tarde están en huelga a los MIR los médicos residentes de las urgencias del Hospital doce de Octubre protestan por la falta de médicos facultativos que lo supervisen lo que les obliga a asumir más carga de trabajo irresponsabilidad de la que les corresponde una situación que dicen pone en peligro la atención a los pacientes en Hoy por hoy hemos hablado con una de esas residentes se llama Julián Moreno

Voz 4 04:04 yo creo que sí que el riesgo para las de unidad y hay otra cosa es que claro Enrique tal nosotros como te sientes también seguro que vive con tanta nieve al regalo que haces muchas veces es este Bertín poco pide pruebas de más vejar bytes más tiempo del que a lo mejor necesitarían porque la incertidumbre con la que te manejar peino canas y no te puedes ni que está capacitado a manejar

Voz 1915 04:30 el Ayuntamiento de El Escorial estudia recurrir la ilegalidad de la capilla de Prado Nuevo donde la vidente Amparo Cuevas decía que se le aparecía la Virgen el Supremo confirmó ayer su ilegalidad dando la razón a partido sea asociaciones de esa localidad que aseguran que el edificio de ochocientos metros cuadrados se construyó sobre terreno protegido Santiago Herranz de la organización Escorial Like

Voz 5 04:48 la construcción no tienen nada de provisional eso está claro ahora lo que tenía que hacer el dar marcha atrás directamente porque venimos diez grados en el centro de Madrid

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

son las ocho las siete en Canarias

Alfa

Voz 6 07:13 rápido pide un deseo Sri Lanka deseo concedido celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP llegar a miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos Miret punto com sopla las velas aún lo has visto la película del momento

Voz 12 07:38 no te pierdas el número que está arrasando en todo el mundo es una leyenda bien Rapsodia nadie nos va a escuchar en la radio fines

Voz 1 07:52 el viernes Paco Nadal y José Vicente Dorado nos dieron este paseo hay que visitar la casa de Murillo en el barrio de Santa Cruz su morada la casa donde vivió el pintor hasta el final de sus días es también el punto de partida del itinerario tras los pasos de Murillo que va a guiar a los visitantes en un recorrido a través de la Sevilla del siglo XVII adónde iremos esta semana que damos este viernes en La Ventana con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder

Voz 19 09:53 la Ventana desde el Centro Botín en Santander

Voz 0313 09:58 te gustaría decirles una cosa a las a las cinco minutos de la tarde cuatro y diez en Canarias que el nombre de este programa el nombre de La Ventana hoy adquiere todo

Voz 10 10:06 eso significado haberse capaz de escribirlo pero estamos Isaías y un servido la que sentados frente a un montón de amigos y amigas por cierto muchísimas gracias por venir a compartir una tarde de radio

Voz 20 10:17 ver muchísimas gracias estamos sentados en una mesa y aquí detrás voy a girar me para ver

Voz 0313 10:21 vivirlo hay una ventana no hay un hay un ventanuco con Seve todo el mar igual veremos dentro un ratito como aterriza un avión que está ahí el aeropuerto en la en la otra punta es en auténtica una auténtica maravilla desde aquí a esta hora como todos los viernes no metemos saben dónde en la Unidad de Vigilancia lingüística para compensar

Voz 21 10:43 no voy a hablar

Voz 1 10:49 son las

Voz 22 10:50 dos y veintiocho minutos son las dos y veintiocho minutos las ocho y veintiocho minutos y medio de la tarde

Voz 23 10:56 pero bueno es bueno civiles vestidos de Guardia Civil

Voz 24 10:59 el veintidós de Guardia civil

Voz 25 11:02 hablemos de sentencia Gürtells y acabó presiente que es

Voz 10 11:05 Falso más falso que la catedral

Voz 25 11:07 de Burgos más falso que la catedral de Burgos

Voz 10 11:10 la jornada de puertas abiertas que sí

Voz 26 11:13 existe en principio enteras abiertas todas las puertas abiertas

Voz 10 11:16 todos los es decir es un ciclo que comienza

Voz 27 11:19 principio y termina al final Fire su ciclo que comienza al principio

Voz 28 11:23 minas Final Four venido del Burgos en El Plantío penalti contra el Burgos contra el Burgos efectivamente un derecha para ir contra el Hércules del Burgos gol del equipo del Recreativo de Huelva por lo tanto Real Burgos el gol del burdos contra el Recreativo de Huelva por tanto Burgos uno Hércules cero podemos convencer

Voz 29 11:42 no iban rápido hay que emitir esta esta caramba esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 10 11:53 días de humildad de vigilancia el penalti de Burgos es imbatible es imbatible

Voz 0827 12:03 imbatibles batible en meses contra quién fuese contra el Hércules pues recreativa pero es imbatible bueno antes hablas de el público juegue que tenemos aquí en la sala de dos niñas que tenían nueve y siete años bueno ya sé cómo se llama Seaman Mar y sol y además son argentinas que les ha venido pero es más no han venido a verte a ti se son seguidoras de la Unidad de Vigilancia anda me llaman el correcto trabajan con ella trabaja con ella por lo menos la oyen y a partir de ahí no se harán con ella venga a tomar nota trabajen a sus padres que ponga eso que dice el corrector bueno Kevin lo pasamos la semana pasada en Burgos entre penaltis y no penaltis la verdad es que fue un programa que perdón Marisol fue un programa que fue la la por la bueno fue muy bien

Voz 1593 12:47 cuando tú te de Quiles a la acera

Voz 30 12:50 después inmediatamente después coges un apoyo coges un apoya una ampolla de Épila

Voz 0827 12:55 celebrando los ochenta y cinco años de la emisora Radio Castilla que es pura historia de la radio como lo fue también Encarna Sánchez bueno también ha hecho historia en la televisión oye pues ya por cierto en en Chile y en Argentina significa puesto

Voz 0313 13:08 así haya pero salgamos salgamos de la salgamos

Voz 0827 13:11 Nin ha hecho historia en la televisión La casa de papel al llevarse un premio Emmy aunque al parecer le duró poco se lo arrebató poco después una versión nueva que es la casa de Babel tal y como escuchó Carmen Espinosa

Voz 31 13:23 ya te digo una cosa Toni siguió pues el compañero de tumba de Franco estaría deseando que sólo se llevasen a El País tirad medio del caso AVE la caso se lleva un premio internacional la casa

Voz 0827 13:34 bueno dice Carmen que es verdad que los protagonistas de La casa de papel se llaman Tokio Berlín Denver pero todos hablaban español le aquello no era caza de Babel ya ha hecho historia también en la radio esta cadena a la Cadena ser pionera y líder bueno esta semana hemos recibido las notas del EGM que han sido buenas en todos los días todos los tramos horarios es algo que debe estimular Nos aunque Francino que hay algunos que parece que se les ha subido el éxito a la cabeza se han echado a dormir que son dos días escasos escucho Arturo Obregón

Voz 7 14:03 quien así llegamos a las nueve de la mañana invitándoles como siempre a dormir a dormir A vivir que son dos

Voz 0827 14:12 madruga mucho nuestra compañera bueno en este es quememos entre estrenado dos programas de buenas a primeras y el faro que está incorporando nuevos oyentes a la radio alguno de ellos hay que decir muy pero que muy finos eh esto lo escucho en el faro Oscar Echevarría que de Cádiz no tiene pinta de ser

Voz 32 14:30 María para suena a la vida o la María buenas noches qué tal estamos trabajando un poquito

Voz 1454 14:37 dónde trabajas María

Voz 24 14:39 han modernizado y ahora mismo

Voz 7 14:43 y lo ha qué tal la carretera cómo lo ves

Voz 0313 14:47 bueno pues nublado tenía que haber dicho camino de Bilbao pero lo veo todo nublado nublado

Voz 0827 14:52 la verdad es que no es la primera vez que nos pasa con la ciudad de Bilbao en León también nos pasó algo semejante te recuerdo recuerdo dos cuál es el camino olvidado para qué

Voz 27 15:00 nuestros oyentes pues el camino olvidado

Voz 33 15:03 ah pues sale desde Bilbao Bilbao aquí por lo menos arrima el camino olvidado sales de Bilbao ha dejado claro en fin hoy en la ser líder

Voz 0827 15:12 porque lo hacemos muy bien porque además transmitimos buen rollito Francino aquí tenemos por ejemplo a Pepa Bueno dando

Voz 34 15:18 el amor a todo el mundo hasta a los Bureau

Voz 0827 15:20 Matas fríos de Bruselas esto lo escuchó Mario Suárez

Voz 35 15:23 dada en los había pedido que los gobiernos en minoría aquí en España no sólo informen al Parlamento antes de las cumbres sino que recaben un mandato de la Cámara con hay que acudir a Bruselas con el amor con el amor el mayor

Voz 0827 15:37 muchos se puede acudir con el mayor también en Anselm con amor es bueno está la parte buena de Pepa Bueno porque tiene otra que es la que le lleva a despedir compañeros

Voz 10 15:48 esto en directo en directo al pobre Adrián

Voz 0827 15:51 Prado por ejemplo hora comienza

Voz 10 15:53 en el Congreso la sesión de control al Gobierno a Pedro Sánchez le van a preguntar por Andalucía por Bankia o por los planes para prohibir la circulación de coches contaminantes en la Cámara Baja está Adrian parado Adrián parado Adrián Pardo

Voz 0827 16:06 todo está Adrià es vencer así por las buenas de su despido no Adrián Prado que Adrián parado tampoco es lo mismo interrumpido que ininterrumpido nos dicen Álvaro Calvo Mario Suárez Mariam hizo el resto

Voz 36 16:27 la circulación ferroviaria en la línea Castellón Tarragona Se encuentra ininterrumpidas encuentra ininterrumpida su paso por la estación de Binaros

Voz 0827 16:34 bueno se encuentra interrumpida ningún problema el problema es que mal

Voz 10 16:37 había lo vio interrumpida tampoco es lo mismo

Voz 0827 16:40 nos dice Vicente Palomino contrastar que contrarrestar

Voz 7 16:44 sabes que has hecho algo malo de enfrentamiento buscas en abonar la situación con tus padres un truco es meter alguna noticia buena para contrastar para contrastar por ejemplo mamar recuerdas que el otro día sea no es exactamente

Voz 0827 16:58 esto pero yo creo que el espíritu del verbo sería con contrarrestar contrarrestar es un mal que se extiende lo de la conjugación del a ver impersonal como personal se extiende muchísimo le pasó por ejemplo al actor Mario Casas en la SER hablando del fotógrafo de más en su última película lo escuchó Mónica Fernández

Voz 37 17:18 bueno el se exilió a Francia que hay es cuando los cogieron los alemanes y los encerraron en Matthäus en Mauthausen vieron como unos siete mil españoles vieron como unos siete mil españoles

Voz 0827 17:29 dieron es que es horrible de verdad no lo podemos decir desde luego no lo podemos decir deberíamos decir que en Matthäus en hubo hubo eh no hubieron siete mil españoles del cine la televisión ejemplo entran también cae Pablo Motos

Voz 1668 17:43 nosotros en los contaba antes de la publicidad que en los doce años que llevamos de programas somos ciento cuarenta personas de equipo y aquí estamos viviendo en este momento algún cáncer hemos vivido eh cánceres que han habido conversaciones han habido conversaciones de las

Voz 0827 17:57 tienes no ha habido conversaciones pero en la tele secuela incluso hasta en las series que tienen su guión están grabadas etc tal tal tal por ejemplo en la serie también en Antena tres presunto culpable

Voz 0113 18:08 las tierras han ajustado un poco los análisis que sus vertidos

Voz 15 18:10 sí

Voz 29 18:11 el trocado en cuanto permítame que mentales tengo que han aportado tocado

Voz 15 18:15 la verdad es que han habido han habido

Voz 0827 18:19 varias denuncias varias denuncias no ha habido varias denuncias también en la radio caemos como no esto se lo escucharon Maryam Videla y Marta Álvaro arcano

Voz 38 18:29 pues bueno os voy a hablar de las marchas que tuvieron tuvieron el domingo para

Voz 0827 18:35 las marchas que hubieron no las marchas que hubo y Arturo Obregón pues también se lo pilló a Miquel del Pozo que le vamos a hacer

Voz 1593 18:41 es lo mismo que sucedió con la restauración de la Capilla Sixtina unieron artistas tuvieron artistas que hicieron Marcio tras un guardia hasta

Voz 0827 18:47 que es una cosa que se está extendiendo que viene del catalán en donde efectivamente van a ver es bueno sí podría ser una forma de forma correcta pero se está extendiendo por todo el país yo no sé no sé si será al final el error norma con el paso del tiempo o si al final la red lo terminar aceptando pues como ha terminado aceptando el iros por ejemplo de momento vamos documentando el campo yo

Voz 39 19:12 bueno hablábamos antes de fútbol por la paz

Voz 0827 19:15 polémica de la Copa Libertadores lo hacíamos con Mateo también hablamos al comienzo de la semana con Alberto Ammann que al hablar de esta polémica cambió el año en el que Argentina perdió la final del Mundial de fútbol lo escuchó un vigilante José García ha venido

Voz 40 19:31 de hecho me acuerdo de haber llorado abrazado a la bandera argentina cuando perdimos en el noventa y cuatro cuando perdimos en en no

Voz 0827 19:38 cuenta y cuatro cuando igualmente hay cuatro nos dice el vigilante que no en el noventa y cuatro el Mundial fue en Estados Unidos y la que perdió fue Italia frente a Brasil y Argentina no pasó en aquel Mundial de octavos el de la final perdida fue en el año noventa si efectivamente en Italia

Voz 0313 19:53 mundial de un Mundial horroroso horroroso ese dato no me lo daba muy malo

Voz 0827 19:59 en este cambio de fechas es muy interesante Expediente X pero también lo es este que no es enviar José Luis Martínez un extraño referéndum celebrado en Suiza en el que han votado los suecos

Voz 10 20:10 el animal es símbolo nacional de atracción turística

Voz 41 20:13 para el país pero tres cuartos de las vacas helvética son descarnadas

Voz 10 20:18 directamente nacen genéticamente sin cuernos hoy los suecos acuden a las urnas hoy los suecos acuden a las urnas con una curiosa cuestión

Voz 0827 20:26 nos dice José Luis que siempre viene bien una opinión externa pero si el referéndum se celebra en Suiza pues que voten los suizos bueno la verdad es que tenemos oyentes sensacionales que trabajan con decimales Manuel Carande por ejemplo nos envía estos primeros pinitos de Miguel Ángel Campos en la radio

Voz 42 20:42 pues bueno pues entré en Radio Venus empecé allí a colaborar de repente pues eh bueno empecé ya de prácticas de hacer mis primeros pinitos que hacer mis primeros pinitos

Voz 0827 20:52 Dennis primeros pinitos yo no lo hubiera corregido yo tampoco nos explica Manuel que los pinitos ya son los primeros pasos queda el niño aún convaleciente o cualquier persona en su profesión como es el caso de Miguel Ángel no así que los primeros pinitos pues sería una expresión redondo a Dante también cree que redunda ante Juan Bolaños esta otra expresión que usamos para describir cómo un individuo se suicidó

Voz 1593 21:16 una mujer resultó herida grave al ser agredida por su pareja que trató de cortarle el cuello el agresor se quitó posteriormente la vida

Voz 17 21:23 auto asestándole varias puñaladas auto asestándole varias puñaladas auto asestando se buenos y vamos

Voz 0827 21:28 el verbo asestar como pueblo nominal pues sobraría el auto eh uno no sea uso hace Nice autosuicidas por ejemplo en todo caso yo he visto el ver vas está y no tiene ninguna forma pro nominal que sería un segundo error pero en todo caso si lo utilizamos no utilizaríamos el auto como sufijo pero bueno estamos aquí siempre que visitamos una tierra nos gusta habló Mar de la tierra

Voz 15 21:55 que todas las

Voz 0827 22:03 los no a Cantabria en dos mil diecisiete ya ha pasado el tiempo escribimos en empate

Voz 10 22:07 otro sí sí bueno no son una tierra muy especial

Voz 0827 22:10 hombre no llega a ser los de Castilla y León allí tienes hemos huso horario propio aquí no tienen un huso horario propio pero tienen

Voz 7 22:19 son las dos y veintiocho minutos son las dos y veintiocho minutos las ocho y veintiocho minutos

Voz 10 22:26 seguido de la tarde sido cómoda amor Laura en Castilla y León

Voz 0827 22:29 así es como damos la hora en Castilla y León aquí tienen una forma peculiar también negarla

Voz 43 22:33 hay un hay seis minutos de Cantabria un hay seis minutos de Cantabria tiempo especial de Hoy por hoy Cantabria

Voz 0827 22:38 una seis minutos de Cantabria e para que quede claro aquí los minutos no son minutos serán minuticos o algo así que quede claro y claro como aquí la gente además maneja pasta Frantino porque se ve se ve es pasta eh pues incluso no los compañeros también manejan pasta a veces incluso al dar la hora se les va la olla en antena doce y veintiocho millones doce y veintiocho millones doce y veintiocho minutos de la mañana doce y veintiocho millones en qué estaría pensando en la siguiente nombró a bueno en fin cuando no piensan en el dinero pues oye piensan el otro claro

Voz 17 23:16 estamos durante las últimas semanas escuchando

Voz 44 23:18 la aportación de diez millones para esto dinero para el otro etc etcétera el milagro de los peores el milagro de los panes y los peces no existe el milagro de los penes

Voz 0827 23:28 así de los peces aquí en Cantabria puedo la cuestión es que aquí acumulan patrimonio cultural religioso como vemos porque hay guerras peces nada hija mi dinero porque empiezan a trabajar muy jóvenes muy jóvenes y además como el pueblo cántabro es un pueblo luchador pues los más jóvenes incluso los niños ya comienzan con las huelgas y todo

Voz 31 23:48 la jornada de huelga infantil en Cantabria hila jornada de huelga infantil en Cantabria de huelga estudiantil personas en Cantabria

Voz 0827 23:55 sí claro cuando se manifiestan los niños cántabros los pobres como aún no saben todavía a leer y escribir muy bien con esa media lengua pues en vez de llevar pancartas lo que aportan son compartidas a verlas

Voz 17 24:05 los manifestantes portaban campar portaban campar portaban pancartas ahora Ferrín

Voz 0827 24:16 E incluso cuando crecen les cuesta todavía asimilar el concierto bueno ha quedado bien dicho lo al final ya lo hizo que estamos aquí en una ventana extraordinaria estamos viendo la bahía estamos viendo un cielo que bueno parece un cielo extraordinario en realidad es un cielo muy normalito se cielo de aquí de Cantabria sí

Voz 43 24:41 lo que se encuentra en un alto desde donde se puede contemplar toda la belleza de ese municipio emblemático de Cantabria como es Santillana del Mar hace un día realmente precioso el cielo luce en el cero el cielo luce en el cero tenemos eh pues un cielo totalmente azul decíamos que el sol luce en el filme vale vale

Voz 0827 25:00 te porque el tiempo luzca en el y en casi todos los sitios suele ser así bueno es verdad que es una ciudad una comunidad con un tiempo hoy ante de repente el cielo está cubierto de cielos está demostrado y los compañeros oye a veces salían de unos segundos para las dos y media de la tarde sigue más informativos aquí en la Cadena Ser noticias de España hay noticias del mundo nosotros vamos con cielos prácticamente cubiertos prácticamente cubiertos despejados en Santander entre el Poble con los libros cubiertos en A pues suelen estar cubiertos todavía ese cielo cubierto despejado se pueden ver fenómenos extraños por ejemplo las paz abuelas cántabras sobrevolando los patios de juegos de sus nietos

Voz 46 25:43 dicen que las obras están poniendo en peligro la seguridad de sus hijos por ejemplo a la hora de entrada y salida del colegio cuando circulan camiones de gran tonelaje además una abuela sobrevuela una abuela sobrevuela constantemente el patio de juegos y la marquesina de la puerta principal

Voz 0827 25:58 ya tiene alguna mujer en mayo era ver cómo está hoy de La Ventana eh bueno no seamos malos era una grúa

Voz 0113 26:05 dicen que las obras están poniendo en peligro la seguridad

Voz 46 26:08 de sus hijos por ejemplo a la hora de entrada y salida del colegio cuando circulan camiones de gran tonelaje además una abuela una grúa sobrevuela con cobrarán al patio de su abuela

Voz 0827 26:18 estaban tranquilos tranquilas viendo cómo las brujas trabajaban pero bueno

Voz 47 26:26 era abuela sobrevolando

Voz 0827 26:27 patios de colegio tampoco sería extraño en Cantabria por qué es una tierra que hace cosas raras por ejemplo congela sus políticos a los concejales concretamente

Voz 44 26:36 entre las medidas puestas en funcionamiento para reducir el gasto del consistorio destaca la congelación de los concejales la congelación de los concejales y personal de confianza

Voz 0827 26:46 inversión hay personal del Mundial así se congela Devine los políticos aquí y además dice destaca la congelación habrá que ver otras cosas que no quiero ni imaginar desde luego podríamos porque aquí hacen cosas extrañas por ejemplo los espacios públicos pobres niños decantar los hacen trabajar pronto hacen huelgas después llegan y los plantan en los parques

Voz 10 27:11 pues se se va a instalar un parque en el que está plantar un niño que en el niño o un perdón por cara y efectivamente pobres niños pobres

Voz 0827 27:23 niños en el mar bueno una vez que crecen bien los niños después aquí es verdad claro los niños cuando los plantan alucina y los delincuentes aquí en Cantabria porque los niños hacen mayores algunos delincuentes pues los delincuentes también

Voz 48 27:36 bueno alucina un poco los alunizajes no han cometido un total de once alunizajes los menores robaban en centros comerciales la la banda criminal tenía predijo

Voz 1593 27:46 acción por los robos en autocaravanas además autocaravanas extranjeras alucinar Hesse en talleres mecánicos o el robo en empresas para la ciudad de cantidades talleres de cobre zinc

Voz 0827 27:56 Cani pues la verdad esté con el olor a Grass ya gasolina en un taller mecánico puedes llegar a alucinar un poquillo y la verdad es que aquí se dan a todo tipo de cosas no solamente alucinado en los talleres le dan a todo tipo de drogas

Voz 1593 28:08 se llega a la conclusión de que el principal consumo se refiere a las drogas de diseño L D L desde

Voz 0113 28:14 el speed o éxtasis

Voz 0827 28:16 leerse es la letra P y yo creo que sí o a lo mejor hay drogas que no hemos descubierto eso sí claro entre unas cosas tras alucina o a veces lo parece atentos a este saludo de un compañero que es maravilloso

Voz 10 28:31 una victoria convincente en Mieras en Mieres qué tal buenas tardes

Voz 0827 28:35 hola muy bien o como merecimiento estos días bueno y cuando es saludando hasta habían con cualquier cosa por ejemplo van a hablar de novilladas Illes sale esto no Vadillo con picadores

Voz 49 28:52 el día veintidós de julio comenzará la Feria de Santiago con la corrida de rejones a cargo de Sergio Galán Diego Ventura y Leonardo

Voz 10 28:57 al día siguiente Pablo Mora Francisco Manuel y Antonio

Voz 49 29:00 ande estarán al frente de la nueva día con picadores estarán al frente de la nueva día complicado

Voz 0827 29:04 no no Padilla con picadores desde luego a la feria taurina está acabando muy mal pero bueno oye son gente normal tienen las preocupaciones de todo el mundo el trabajo la educación de los hijos la hipoteca por ejemplo

Voz 1593 29:17 la Policía Municipal trata de aclarar lo ocurrido ayer en la calle General Dávila una de las hipotecas

Voz 0113 29:22 las una de las hipotecas o alguna de las IP

Voz 1593 29:25 la tesis que baraja la policía es que la gente se pudo

Voz 0827 29:28 Ello hipótesis despiste Illes salió hipotecas

Voz 50 29:34 eso es que son muy trabajador se toma las cosas con calma aquí en Cantabria la demolición de un edificio por ejemplo lo hacen en una semana pero después los escombros ya tres o cuatro años tardan en recogerlo

Voz 1593 29:47 el portavoz del equipo de gobierno municipal Eduardo Arasti ha explicado que hoy comienza la demolición exterior del antiguo edificio de bomberos encajó unos trabajos que durarán una semana y posteriormente durante tres o cuatro años durante tres o cuatro años se realizarán las tareas de recogida de

Voz 0827 30:02 escombros jode nosotros demostremos después ya tres o cuatro años ya recogeremos sin prisa lo que hemos de arriba pero bueno es gente generalmente amable cordial cariñosa educada salvo unos pocos eso sí por eso Francino qué recomiendan que cuando pises Cantabria Santander por primera vez preguntes por este tipo de gente dónde están los puntos conflictivos

Voz 10 30:24 cuáles son aquí en Cantabria los puntos conflictivos los puntos conflictivos

Voz 0827 30:36 y vayamos a profundizar en nuestra palabra semanal una oyente Paula lanzó yo nos envía este momento de A vivir que son dos días

Voz 48 30:43 cualquiera que tuviera que se pusiera contarlas había Cry pues

Voz 1 30:46 sino porque ni dormir y han y comería

Voz 10 30:50 nunca he tenido un negro que te dibujar no

Voz 0827 30:55 se lo preguntaban a Peridis nunca has tenido un negro que te dibujará bueno cree Paola que deberíamos evitar esos términos que identifican una raza la raza negra con todo tipo de males lo que sucede es que no todas las expresiones que lo parecen son racistas y es lo que nos quiere contar demostrar esta semana Ignacio Barrón

Voz 52 31:13 la Red Española de inmigración ha pedido que la red cambié algunas de las definiciones de negro por ser racista y mucha gente clama contra el Espanyol por discriminar a los afroamericanos

Voz 42 31:23 pero es realmente racista lidiador cuando lo ven la ciudad Venus

Voz 53 31:30 si Albiol se llama negro la persona que trabaja anónimamente para lucimiento provecho de otro especialmente en trabajos literarios el término viene del francés Negrín negrero hoy su origen se remonta al esclavismo en inglés por contra esta figura recibe el nombre de Coast Writers escritor fantasma está claro que hay que cambiar expresiones racistas como trabajar

Voz 10 31:49 como negro o merienda de negros pero no

Voz 53 31:52 todas las que contienen la palabra negro son racistas

Voz 29 31:54 al bajo fría guapo negro blanco quema dentro de cien años todos calvos bajo tierra

Voz 53 31:59 el negro es un color históricamente relacionadas con la oscuridad la muerte de ahí expresiones como magia negra jornada negra cuando alguien es diferente o poco respetable se llama La oveja negra debido a que antiguamente la lana negra era poco cotizada en los mercados así que las ovejas de ese color lo eran rentables para los

Voz 29 32:17 creador globales Dylan

Voz 53 32:22 vamos a tener la negra como sinónimo de mala suerte no nos llegó desde África sino desde la antigua Grecia cuando se sorteaba en las cosas mediante un saquito de habichuelas blancas perdía el que sacaba la negro de Grecia vienen también el humor negro que provoca hoy en día tantos debates que los griegos hablaban de cuatro humores entre ellos la bilis negra relacionada con las desgracias melancolía de hecho tiene su origen en el humor negro traducido como veranos Chloe por eso a reírse de las desgracias le llamamos humor negro

Voz 29 32:51 ya contemplan sin colgar avisos de parcial por parte de ETA

Voz 53 32:55 cierra así que muchas de las afecciones negativas lo negro no tienen nada que ver con las personas el idioma no es y bueno ni malo el problema está en la significación que le damos nosotros a las palabras al igual que sí que hay ciertas expresiones y definiciones que tenemos que cambiar también tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y plantearnos el idioma es racista nosotros como sociedad por asociar a los afroamericanos con las definiciones negativas del color

Voz 0827 33:19 pues así son las cosas desde luego bueno la Unidad de Vigilancia interesantes esto se va a negro

Voz 10 33:25 habla uno y a uno le parece bien otros lugares el otro hoy al que ha dicho usted que yo no he dicho

Voz 0827 33:30 yo espero que a Mari Sol les haya gustado esta unidad de vigilancia especial para ellos nosotros acabamos recordamos la dirección de correo que es su de V arroba Cadena Ser punto com muchísimas gracias y ya saben sin algo me equivocado mucho

Voz 10 33:45 no volverá a ocurrir me he equivocado efectivamente

Voz 10 39:25 faltan veintiún minutos para que sean las seis de la tarde a las cinco en Canarias hoy en Santander saludamos a la gran Nieves Concostrina

Voz 29 39:39 Nieves Concostrina que por cierto

Voz 10 39:42 acaba de publicar pretérito imperfecto historias del mundo desde el año de la pera hasta ahora mismo en Esfera de los libros que lo sepan porque es mucho lo muy interesante esta música que suena de fondo

Voz 29 39:53 el ser emperador no es casual

Voz 10 39:56 pésimo menos está música suena porque nos hemos traído a Santander al emperador Carlos Quinto porque no encaja por partida doble la geográfica y la financiera

Voz 0113 40:09 explica tenía vamos a pedirá alguien que pinta Carlos Quinto aquí en Santander bueno pues pinta todo pinta todo financieramente hablando porque el señor Rey Carlos I de España ni en broma habría llegado a ser el emperador Carlitos quinto del Sacro Imperio romano germánico si no llega ser por un bar y geográficamente tiene que ver con estas tierras cántabras porque esta Acosta hizo su último desembarco porque aquí vio en el mar por última vez porque desde aquí arrancó su último viaje tanto último último último último está claro que es que le quedaban dos telediarios no desembarco exactamente aquí en Santander sino cuarenta kilómetros más allá de Laredo pero bueno da igual porque las anchoas son la misma lo que vamos a seguir un un orden para no liar al personal íbamos a empezar por entender cómo este chaval opte llegó a emperador a los diecinueve años que es que a veces menos se Arda virtual mérito lo había visto muchos dirán bueno porque se murió llega emperador porque se murió su abuelo el emperador Maximiliano el austriaco le pasó la corona imperial bueno pues no los llegó a emperador por la pasta gracias al dinero y luego mantuvo el imperio gracias a más pasta ya más dinero

Voz 10 41:33 la contienda vamos por partes el dinero lo tenían bueno como ahora el dinero tenían los barrios

Voz 0113 41:37 no siempre eso como siempre no si no hubiera sido por el banco que financió la candidatura del Rey de España Carlos I ha imperado pues ahora estaríamos hablando de otro pero que se llamaría Francisco I y que hablaba francés poner el vamos a poner bien el contexto porque es importante entenderlo y vamos a hacer una previa del del partido en este caso son muy importantes las dos familias de de listo de Carlitos no es no me gusta además tampoco dar por hecho todo el mundo lo conoce bueno porque porque no porque no tenemos por qué colocara hemos tenido tantos reyes que una se pierde la tesis entonces mejor lo lo colocamos a ver Carlos por parte de mamá era hijo de Juana Anta mente y por tanto nieto de los Reyes Católicos Papa era Felipe el Hermoso y los abuelos el emperador Maximiliano de Austria y la señora María que era dueña de Borgoña los Países Bajos igual un montón de de parcelas de parcelas más digo esto para que se entienda que al niño le cayó todo encima absolutamente todo como su madre estaba tirada perdida hay encerrada padres había muerto a Carlitos le llega todo absolutamente todo directamente de de los abuelos

Voz 10 42:48 que encima medio mundo en territorios y encima la corona imperial con diecinueve años

Voz 0113 42:53 se aquello fue una fue una locura así ya han adolescentes tonto porque hay que serlo ya notorio en medio mundo encima pavo al cuadrado no bueno ahora bien el meollo de de la del asunto y cuando esto ya se complica Carlitos seriedad Reinos Ducados marquesado condado Marina d'Or

Voz 43 43:10 yo creo que todo ha sido todo lo heredó todo

Voz 0113 43:14 sólo con dieciocho años pero no la Corona no Eren Nahla no hereda la corona de la corona del Sacro Imperio Romano explicamos cómo y por qué te tocaba ser ser imperado la costumbre era que el emperador que se moría dejaba dicho que les sucedía puso su hijos-nietos su hermano en polvo gratamente siempre y cuando eran dos dos necesidades fundamentales siempre y cuando primero el sucesor hubiera sido coronado rey de los romanos en esto no me enredo que emulado segundo e imprescindible que ese emperador que estaba a punto de Cascais hubiera sido coronado por el Papa si el Papa no te había puesto la corona imperial sobre la cabeza tú eras emperador pero al emperador birria no no eran no era lo mismo reinaba sí sí reinado pero pero no podías trasladar la Corona Imperial a quién tu quisieras trasladarla este fue el caso del emperador Maximiliano I de Austria que a él no lo coronó el Papa porque no pudo ir a Roma a ser coronada

Voz 58 44:21 eh

Voz 10 44:28 y en esos casos concretos tan especiales como designaba la siguiente emperador cuál era el proceso guarda el método de lo hacían como podían ir como Podemos

Voz 0113 44:36 con primarias confirmar no lo hacían por elección si a los candidatos emperador los votaban unos Príncipes electores siete en concreto la diferencia respecto ahora es que antes una vez que las primarias se habían elegido el candidato el populacho ya no ya no vota Abate comidas al que habían elegido al que habían elegido ellos cuando murió el emperador Maximiliano I de Austria no le pudo pasar la Corona Imperial a nadie y por tanto había que votar sucesor entre los candidatos que se presentaron el Consejo elector los mandamases que que elegían eran siete grandes príncipes germánico siete tres de ellos arzobispos estos siete prendas fueron los que se reunieron cuando murió Maximiliano para elegir entre los candidatos al al nuevo empeño

Voz 10 45:23 se presentaron muchos candidatos

Voz 0113 45:25 vamos a ver se presentaron varios pero la mayoría de China hubo nada no valía potentes representan dos El Rey de Francia el disco primero por el niño el niño Carlitos para situar al al francés decir que Francisco I el otro día esté visteis hablando de La Ventana Francisco I fue el que cogió a Leonardo da Vinci en Francia e por el foro

Voz 7 45:45 lo aunque tiene el Depor por eso

Voz 0113 45:48 toros de la Gioconda está en Francia porque Leonardo da Vinci muere eh allí entonces la Gioconda así queda en en Francia que da como Patrimonio francés no bueno lo que tenía en contra Carlitos para ser elegido por ese comité lector es que era un pavo de dieciocho años que que eran dieciocho tacos y hasta no Francisco era un poco más tío tampoco mucho veinticinco ó veinticinco años pero también Francisco tenía algo en contra que le gustaba mandar mucho eso provocaba cierta desconfianza de todas formas daba igual porque aquí iba a ganar el que más pagara los dos candidatos empezaron a buscar pasta para para los príncipes electores y claro de dónde salía el dinero por de los créditos de los de los créditos de los bancos el francés no sé de dónde lo sacaba en no me he parado a buscarlo pero Carlitos lo sacó sobre todo de la famosa banca Foods famosa Sábana alemán en España se les conoció como el banco de los de los Fucka o los con los azúcares no en Madrid hay una calle que es la Ariel

Voz 10 46:44 estas desde su esquina con la que

Voz 0113 46:47 ella Atocha no bueno fue una saga de de de banqueros Carlos tuvo que comprar los votos de la mayoría de los Príncipes electores y alguno de ellos fue tan Chori que cobro de Francisco tantos miles de Florin es para votarlo pero luego llegó Carlitos y le dijo te sube a ciento treinta y nueve mil Florin es de oro si cambias el voto

Voz 10 47:06 sólo cambió y cobró por los dos el otro

Voz 0113 47:08 yo no no puedo ni sea hacer la equivalencia de Florin esa euros pero era una pasta

Voz 10 47:13 Francis toda esta historia lo que provocaría un agujero un pufo un endeudamiento enorme no