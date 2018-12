La Ventana (30/11/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1454 00:00 a siete las seis en Canarias Acnur exige una resolución urgente sobre las doce personas rescatadas por un pesquero con base en Santa Pola hace ya ocho días de la agencia de Naciones Unidas seamos tras lo muy preocupada ante la posibilidad de un retorno forzoso alivia acabamos de conocer que uno de los adultos que se encontraba muy débil y que estaba siendo atendido por el Open Arms va a ser evacuado a Malta a última hora que ampliamos con Cristina Medina

Voz 0427 00:25 buenas tardes desde Open Arms acaban de confirmarnos que Malta ha autorizado el traslado en helicóptero de uno de los náufragos recogidos en el barco de Santa Pola uno de los que está más grave sobre todo por el estado de debilidad en que llegaron al barco y después de unos días de mala mar hizo que estuvieran vomitando con lo cual en este caso hay una situación de emergencia por el grado de deshidratación en el que se encuentra esta persona los médicos de la ONG elevan a trasladar lo van a acompañar en el helicóptero y mientras tanto siguen atendiendo al resto de náufragos y también a los tripulantes del barco de Santa Pola

Voz 1454 00:59 el Gobierno de la Generalitat descarta de momento una reunión entre Torres Sánchez cuando el Ejecutivo lleve a Barcelona el próximo veintiuno de diciembre la reunión del Consejo de Ministros nos lo cuenta Pau rumbo

Voz 1 01:08 Fuentes del Govern confirman que no quieren reunirse con Pedro Sánchez como mero complemento dicen de su visita a Barcelona el mes que viene para el Consejo de Ministros estas fuentes reiteran que mantienen las puertas abiertas para Moncloa pero sólo para que el presidente Sánchez venga expresamente Un día tal como hizo Torra dicen cuando fue Madrid sigue así viva la reclamación del Govern catalán de un trato bilateral entre los dos Ejecutivos recordemos que esto llega horas después de que la vicepresidenta Carmen Calvo diera por hecho este encuentro preguntadas sobre este último gesto del Govern fuentes de Moncloa prefieren ahora

Voz 2 01:41 a ver si le la AP uno volverá a ser gratuita

Voz 1454 01:44 desde esta medianoche en el tramo Burgos Armiñán informa Pedro Sedano

Voz 3 01:48 en unas horas a las doce de la noche la AP uno se convertirá en la primera autopista de peaje en España que revierte el Estado hoy pasa a ser gratuita lo dicho la subdelegada del Gobierno Virginia balcones

Voz 4 01:57 para la AP uno en concreto una vez que pasa ya se ha decretado así a la Dirección General de Carreteras el debate está concluido a nivel nacional sobre estas vías de alta capacidad habrá una reflexión para todas

Voz 3 02:11 hoy se ha mantenido una reunión de última hora para diseñar un dispositivo especial para esta noche reconocen la incertidumbre porque se trata de la primera autopista de peaje española a la que no se prorrogó la concesión Se estima que el tráfico se incrementará un treinta y cinco por ciento en la autovía supone pasa de veinte mil vehículos diarios a unos veintisiete mil Il

Voz 5 02:27 borde con Toni López termino la jornada diez de la ahorro

Voz 6 02:29 baloncesto ayer perdió el Madrid ganó el de Gran Canaria hoy en juego el Anadolu Efes treinta y seis Baskonia XXXII a las nueve Barça Lassa Fenerbahce en fútbol a las nueve también Rayo Éibar en primera Zaragoza Cádiz en Segunda hay de la final de la Copa Libertadores que se disputa el próximo domingo Nobel Santiago Bernabéu contamos en la SER que se venderán diez mil entradas en Buenos Aires cinco mil Varga afición cincuenta mil cien por cien a la ingestión en Madrid veinticinco mil para cada equipo y por último veinticinco mil entradas que se queda a la organización y el control intermedio para ambas afección

Voz 11 04:01 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 04:09 es viernes enseguida vamos a hacer los planes para el fin de semana pero vamos a seguir viajando venimos de Santander donde vamos Íñigo Sastre

Voz 5 04:16 tal buenas tardes buenas tardes Roberto luego tenemos a Paco no un supuesto va a estar aquí hoy o estará en Japón en la Patagonia yo creo que le han negado la ciudadanía en Japón viene bueno

Voz 5 04:57 hasta luego Íñigo hasta luego

Voz 12 05:01 el en La Ventana de la cultura y el ocio

Voz 5 05:12 llega eh vaya Espinós qué tal buenas tardes a ver planes para el fin de semana de decíamos los hay que seguro no aspirarán a otra cosa que no sea la de descansar bajo la manta pero para los que quieran algo de actividad bueno este es el lugar adecuado vamos a empezar con las propuestas que nos llevan para arrancar donde

Voz 0564 05:31 esta semana empezamos con teatro en Barcelona

Voz 11 05:34 a mí de si va a pedir debido a Addis veréis del Flandes no

Voz 5 05:55 Teatro Barcelona con qué obra

Voz 0564 05:58 la Talave quita acoge hasta este domingo la bien Buda la bienvenida una obra protagonizada por Ana una mujer que vuelve de un voluntariado con Taibilla una refugiada sin papeles a la que decide albergar en su casa Xavi es la pareja de Ana aquí en la decisión le coge por sorpresa poco a poco la convivencia se complica querer ayudar es algo lleno de buenas intenciones pero no siempre sabemos hacerlo es lo que nos ha contado el autor de la obra Marc Guevara Vilardell cuál fue el origen de esta bienvenida

Voz 14 06:47 a ella trabajaba con Médicos sin Fronteras

Voz 13 06:49 que allí se encontró con una serie de casos donde gente que había ido a ser un voluntariado con todas las mejores intenciones estaba haciendo acciones que justamente lo contrario de ayudar

Voz 1826 07:00 muy interesante este punto de vista eh sobre los límites de las buenas intenciones

Voz 0564 07:06 sí es exactamente esto es un texto que formulan muchas preguntas incómodas al espectador para amar llevará ha sido brutal ver su texto convertido en obra teatral Le siguen fascinando las reacciones del público

Voz 13 07:17 a mí lo lo lo que más me gusta es que de alguna mareo u otra en algún momento la gente se vea reflejada en el comportamiento de los personajes que son los personajes que intenta hacer las cosas bien hechas pero pero en momentos se equivocan no pero el espectador cuando esta ley allí dentro se va preguntando yo qué hubiera hecho pues yo quizá también hubiera hecho lo mismo no hay esto a mí es eso

Voz 14 07:40 lo que me interesa un poco que la gente se pueda haber identificada en algún momento con con los personajes

Voz 15 07:52 veo pechos

Voz 5 08:00 del teatro saltamos a la magia pero no

Voz 0564 08:02 quedamos en Barcelona el Mag Lari estrena espectáculo en el Teatre Condal este mago cumple veinticinco años de oficio y lo celebra subiéndose al escenario con veinticinco ilusiones reúne sus XXV trucos de magia más emblemáticos sus grandes éxitos hemos hablado con él

Voz 13 08:18 es un espectáculo que antes de salir ya ha ganado la partida porque como ya sé que son que son numeradas al me hace mucha ilusión hacerlo porque ya ya sé que funciona mi hace que el público se lo va a pasar bien hay ya hacerlos todos juntos

Voz 16 08:31 después me pues mira yo qué sé como magos una satisfacción que típico de mago no saca

Voz 1826 08:38 sus greatest sus grandes éxitos cuando uno juega sus mejores cartas has entendido esto sí es es es un éxito asegurado

Voz 0564 08:46 el Mag Lari lo plantea como un regalo a sus espectadores que son los que le permite vivir de lo que más le gusta así que se porta bien con ellos

Voz 13 08:53 soy un poco a veces me soy un poco áspero con el público no me gusta jugar hacerlo sufrir a ver quién sale al escenario esta vez soy más bueno no sé si es que me estoy haciendo mayor pero no soy tan tan tan chico fatal como otras ocasiones menos quiero porque pienso tantos años que que si médico estos porque he tenido la suerte de que durante estos años me ha venido a ver mucha gente entonces hay que agradecerlo no hay estos temas me apetece hacer en este en este espectáculo dar las gracias al público que que que ha permitido que me dediqué a esto

Voz 5 09:30 bueno es que se van a ser buenos días para cualquiera de los planes que tenemos habrá de venimos de la magia ahora aquí

Voz 0564 09:43 ahora nos vamos a ir hasta Madrid donde la galería queréis leer expone hasta mediados de este mes una selección de esculturas de Aurora Cañero un artista cuya obra se centra en la figura humana en un mundo onírico y que trabaja siempre con un mismo material el bronce

Voz 18 09:56 sí una una representación de mi obra todas están realizadas en bronce y esto es una muestra pues diez de diez años de trabajo hacia hacia hacia cada hacia los últimos trabajos están hechos terminados ahora todo son un poco diferentes lo que hay es una variedad de temas ID hice personajes todas las culturas sí han colocado una forma que tenga su identidad mundo estén separadas muy bien iluminadas además entonces pues es es una es una muestra yo creo que muy atractiva

Voz 5 10:29 y nosotros también lo queremos saber Vallespín os todos los planes este decíamos todos los planes Nos gustan pero echamos de menos un poquito de movimiento

Voz 0564 10:38 esto lo vamos a arreglar pero ya mismo con nuestra siguiente propuesta el Maratón de Valencia que celebra este domingo nos lo cuenta Ana Durán que es runner y compañera de Radio Valencia

Voz 5 10:48 a ritmo de batucada de aplausos con

Voz 0131 10:53 animación y mucha música sobretodo con el subidón que en el kilómetro cuarenta Nos han preparado LOS40 todo lo que haga falta para motivar a los veintidós mil corredores de la Maratón Valencia Trinidad Alfonso elepé más los ocho mil quinientos que van a disfrutar de la

Voz 5 11:09 se va de diez kilómetros un circuito muy llano

Voz 0131 11:12 es muy rápido céntrico para recorrer la ciudad y con una llegada espectacular por la pasarela sobre un estanque de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que da esa sensación de estar corriendo sobre el agua el tiempo parece que nos va a respetar quizá tendremos un poquito de viento Valencia sigue buscando el récord ya es el maratón más rápido en suelo español y quiere situarse este domingo entre los diez más rápidos del mundo

Voz 19 11:35 eso lo sabe la élite también los corredores populares más de un tercio ocho mil vienen de fuera de nuestro país son sobre todo italianos alemanes y franceses seis mil vienen de otros punk

Voz 0131 11:46 dos de España y ninguno de ellos viene sólo por eso se esperan cincuenta mil visitantes este fin de semana en una ciudad que respira maratón por los cuatro costados y que ha convertido este evento en el segundo que más turismo atrae sólo por detrás de las vallas Valencia vive ya su fiesta del maratón aquí el que no corre anima

Voz 1826 12:07 o es mucho ánimo y muchas piernas para el domingo para Ana Durán y si para Ximo más mano que son los dos compinches de Radio Valencia que iban a correr esta maratón

Voz 5 12:22 quién no quiere la cosa nos hemos plantado ya aquí en el ecuador a mitad de nuestra agenda ahora qué

Voz 0564 12:27 hay pocas cosas que no suenen más estadounidenses que esos mercadillos que se montan en los garajes de sus casas con jardín pues en Bilbao todos los domingos la antigua fábrica de galletas y acoge un rastro de desván es el Open Your lámpara se puede encontrar todo tipo de objetos juguetes ropa y artesanía comenzó con comenzó como un proyecto de Herrero

Voz 5 12:46 voy

Voz 0564 12:48 de renovación social y ahora reúne a más de mil visitantes cada semana Ainhoa Ribeiro es una de las organizadoras

Voz 1973 12:54 al final bueno pues en Estados Unidos tienen como esta forma de vive el piano que igual pues el como más individualista y aquí pues cada uno se trae su garaje e hilo ahorre a la vez Pi es algo pues más colectivo en el que en el que se crean pues relaciones muy buenas entre vecinos que pueden ser diferentes barrios de Bilbao pero que se reunen en este barrio que durante la semana puesta como un poco más abandonado y que es un embargo pues domingos termina eso a estas dos estos trasteros bilbaínos de muy buen ambiente no

Voz 20 13:26 conclusión quién necesita Irán hizo a Cleveland teniendo Bilbao sigamos por favor seamos serios quemas proponemos

Voz 0564 13:34 ahora vamos con danza este fin de semana puede verse en el Salón Teatro de Santiago de Compostela el espectáculo toda la belleza del mundo un solo de danza contemporánea que codirige e interpreta la bailarina María móvil a ella le hemos preguntado si la danza es aptas y es comprensible por todo tipo de públicos

Voz 21 13:50 a veces la danza no acercarse tanto al espectador a lo mejor como otras disciplinas sin embargo yo creo que hoy hay mucho mucha búsqueda de comunicación en realidad es para mí la danza no hay que saber entenderla hay que permitirse viajar con ellos permitirse viajar con ese movimiento al alza porque al final un cuarto como bien sentencia estudia te lleva a Estados no ahora mejor que nunca que el cuerpo a esos lugares pero al verlo sentirlo realmente hay hay un viaje iba a Saviola

Voz 22 14:24 eh

Voz 5 14:29 el viernes es

Voz 1826 14:30 día de estrenos de cine en nuestra cartelera debuta Entre dos aguas de Isaki Lacuesta

Voz 0564 14:35 nueve mil niños

Voz 23 14:37 es verdad eso es una alegría Irla allí

Voz 5 14:41 yo estoy contento con tu familia ya de hecho una barbacoa ganar dinero yo lo conocí allí en casa dio

Voz 0564 14:55 llega doce años después de La leyenda del tiempo el director vuelve a San Fernando los ERE

Voz 0867 15:00 manos israelí chiquito han tomado caminos muy dice

Voz 0564 15:02 tintos llega la hora del reencuentro hemos hablado con el director con Isaki Lacuesta

Voz 13 15:06 es la salida que intenta recuperar una familia intenta no volverá a quebrantar la ley edito la final para levantar su familia ha tenido que se quisieron quitar pero a riesgo de perderla porque son mis sueños de muchos meses y el y el tema va a ser ese ese limbo una vida adulta para intentar llegar a a encontrar un cauce pasear son cuando el título entre dos aguas elegida os dos hermanos a los dos que están dados los estados de la ley no la así entre dos aguas que son limbo de la vida adulta ya no son los niños que eran fue tampoco anterior encontrar su lugar en la vida

Voz 5 15:41 además con una Concha de Oro bajo el brazo Concha de Oro a la mejor película

Voz 0564 15:46 si la peli tienen muy buenas críticas Isaki Lacuesta nos ha contado también los problemas del personaje y rap para adaptarse a la vida

Voz 13 15:53 el personaje el ese punto de buscavidas que estar buscándose la vida en cualquier trabajo yo de los trabajos que tiene a su disposición están al margen de la ley en un limbo legal el talco chatarrero como el marisqueo son en ese limbo que desde luego no pasa por seguridad social ni por autónomos de nada de eso yo siempre estás esa tentación de narcotráfico como una forma de extensión social

Voz 24 16:19 muy presente en todas las zonas del estrecho no

Voz 7 16:32 a que no deal

Voz 25 16:33 sí sí sí el al plan Paganini si ya está aquí y hoy nos lleva hasta Málaga al Teatro Echegaray

Voz 0564 16:38 donde el domingo puede verse el carruaje de los sueños de Andersen un teatro de títeres sobre ruedas que interpretan cuentos clásicos todo muy como de toda la vida hay música en directo y un carruaje a escala real sobre el escenario Julio Gallo es el director de la compañía Ángeles de Trapo y le hemos preguntado cómo reaccionan los niños

Voz 26 16:55 la increíblemente en lo que queda como titiritero lo que es la energía para seguir adelante si se fascinan se fascinan participan también porque es un espectáculo que participativo esto se bueno tú cuando sientes que que están diciendo te cosillas de lo que va ocurriendo y eso cantando a veces

Voz 16 17:14 yo sí sé lo que ocurre muy positivo muy positivo la reacción de Nico

Voz 27 17:18 no lo con muy solas en papeles y Guillot mi lo vas de viento para que no bien vamos

Voz 5 17:31 los conciertos para este fin de semana quién suena allí donde actúa es de Pedro que actúa esta noche en Murcia y mañana en Palma de Mallorca

Voz 27 17:39 para que el viento pues bien topó como bien

Voz 0564 17:51 Niños Mutantes cierran gira mañana en la sala La Riviera

Voz 7 17:56 a Madrid sí

Voz 5 18:17 y tenemos una última propuesta no

Voz 0564 18:19 el festival de Valladolid que se celebra mañana reúne a Ci de Cars Coque Malla echó el López y ha sido ni con los que terminamos

Voz 28 18:34 no vamos

Voz 0867 19:57 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0867 22:48 Javier Casal Madrid Central día uno el fin del mundo puede esperar lo importante es que damos un paso

Voz 32 22:55 que era necesario más vida

Voz 0564 22:57 sumo la aquí estamos ahí

Voz 32 23:00 hoy dos no ha supongo algunos pájaros

Voz 0867 23:02 el primer día de las restricciones en el centro de Madrid ha transcurrido sin el colapso y sin el caos que algunos augurar

Voz 1679 23:09 pero sólo podemos decir parece ser porque casi una entrada Feito

Voz 0867 23:12 en la calle aunque más de uno y de dos se han colado en las zonas restringidas bien por desconocimiento bien aprovechando que todavía no se multa si se ha notado y bastante un menor número de vehículos

Voz 33 23:22 desde la zona de de ventas ir por estrenarlo también he pasado muy agradable con una mascarilla que yo no había

Voz 5 23:31 correr ahora en Madrid ello no la quiero para mis Borbones yo sigo viendo un problema esto no está bien organizado

Voz 33 23:38 me parece bastante bien bueno hay que acostumbrarse

Voz 0867 23:41 en La Ventana de Madrid Pere Navarro director general de Tráfico qué tal buenas tardes bienvenido La Ventana en Madrid como esta

Voz 13 23:48 sí

Voz 0867 23:48 buenas tardes buenas tardes al margen de lo mucho poco que se haya notado este primer día en las calles en lo que hoy ha comenzado le pregunto es el inicio de un camino que no tiene marcha atrás

Voz 14 23:58 pues no yo unos un paso en la buena dirección dos eh al no sea arriesgó hay que hacer algo la movilidad lo que no puedo lo peor que puede hacer es no hacer nada en el ámbito de movilidad bueno es una medida que está Archie contrastada en otras ciudades europeas Valley supone calmar el tráfico en la zona centro yo creo supone un paso durante la convivencia en fin el pilar Pilar muchas cosas pero primero se toman decisiones que ya está bien segundo eh eso en la buena dirección en la dirección

Voz 0867 24:29 en entiendo al uso responsable y sostenible del vehículo privado

Voz 14 24:33 sí sí pues no supone un poco el calmar el tráfico es reducir la presencia de en centros que el centro está súper cubierto transporte público explico que ya hay ciudades donde ya cuando no aficiones está en el centro de la ciudad cubierta por transporte público no hacen cien plazas de aparcamiento de coches para no llamar a la gente a que entre con el coche ahí en fin el el tiempo lo consolidar a estos como tantas medidas recuerda cuando se hacía a la peatón

Voz 0795 25:00 la acción que al principio siempre había conflicto

Voz 14 25:02 y demás y que luego la gente estaba encantada es una cuestión de tiempo lo único que es verdad lo que sorprende que es las seis meses de las elecciones queda contaminado de alguna manera por todo el ruido e político

Voz 0867 25:16 porque hay mucho ruido político más que una reflexión seria sobre la movilidad o cómo debe ser la movilidad en una ciudad

Voz 14 25:22 sí vamos a ver uno el futuro de las ciudades se juega en el terreno de la movilidad o resuelve la movilidad o van a quedar atrapadas entre la congestión el ruido y la contaminación esto lo tiene claro de todas las ciudades Paricio

Voz 13 25:35 hay que tomar medidas el problema de la mujer

Voz 14 25:37 era el exceso o de de automóviles e en el centro de la ciudad hombre desplazar mil kilos para una persona que es un sistema ineficiente y bueno todas esas sea es poco a poco van haciendo su camino el Madrid tiene una oferta de transporte público que es un lujo comparada con cualquier capital europea la imagen que nos vamos de desplazamientos a pie en el centro es amor eso es inmenso el V ha hecho una apuesta por la bicicleta y bueno poco a poco al menos aquí en el centro está haciendo una apuesta por una movilidad como más que calmar el tráfico con una cosa algo más humano más habitable más razonable

Voz 0867 26:16 esto de calmar el tráfico me quedo con esto porque es una reflexión que yo a Pere Navarro le escuché hace muchísimos años pero claro hace tantos años no que que estaba está bien visto pasar de ciento veinte beber cuando uno se pone al volante usted tenía la sensación de que le miraban un poco como si fuera un loco

Voz 14 26:31 sí bueno él el manual dice que en una ciudad aproximadamente hay un veinte por ciento de longitud de las calles que es la que lleva el ochenta por ciento al tráfico Éstas son las grandes avenidas para entrar y salir de la ciudad o conectar todos los nudos pero el resto quieren esa como un ochenta por ciento de las calles son sólo de origen o destino y aquí es donde entra la la filosofía de calmar el tráfico es donde entre el treinta kilómetros por hora le avisó de que en la DGT ha igual que en otros países estamos planteando nos tenemos yo proyecto para que aquellas calles de uno

Voz 34 27:04 un carril que sean de treinta kilos

Voz 14 27:06 estos por hora es un disparate cincuenta kilómetros por hora una calle con un único carril que cualquier cosa que salga de lo vas a llevar por delante el yo creo que es insisto que ayuda a la convivencia mejora lo veremos todo y lo podremos comprobar la calidad e ya no hablo de calidad del aire hablo de la calidad de vida

Voz 0867 27:25 me la movilidad cambia es evidente hay un repunte ahora de de los coches eléctricos de los coches híbridos al margen de cuestiones económicas hasta qué punto Es necesario que además de ese uso racional que se pide en España impulse también una renovación progresiva del parque móvil

Voz 14 27:39 pues no yo creo que en ello estamos eh poco a poco probable que se cita a You Tube en la renovación del parque móvil aquí en hay que te donde nos preocupa especialmente en el ámbito de las furgonetas que son los grandes olvidados todos de debate porque esa actividad económica porque es gente en fin de ahí que que necesita ayudas para cambiar la furgoneta para cambiar el vehículo lo es porque son los que hacen entregas por la ciudad les recuerdo simplemente que en Madrid cada día cien doscientas cincuenta mil entregas de le recuerdo que tenemos el comercio electrónico está subiendo un veinte por ciento cada año todo esto hay que gestionar explico Ipar esto está en el avance hacia estos nuevos modelos de movilidad sobre el vehículo fue el a veces tenemos la impresión de que no hablan Dover pero bueno vamos a hacer un coche inteligente hoy sin conductor además de la impresión que tenemos es que en la ciudad del problema del coche no es que vaya con conductor sin conductor es el espacio que ocupa explicó que por ahí no lo vemos eh hay bueno el coche claro que es un gran paso adelante e para evitar la contaminación los autobuses e todo serán eléctricos o no serán eh mientras hablamos de coche eléctrico de aviso que está lleno ya de bicicletas Electric

Voz 5 28:55 ya avisó que el ciclomotor menos

Voz 14 28:57 Dido el año pasado en España ya no en ciclomotor eléctrico es decir ya están incorporados al paisaje de la ciudad los vehículos eléctricos

Voz 0795 29:06 esto es están ya incorporándose

Voz 14 29:08 no no es un tema que necesita su tiempo mucha pedagogía suponer algo de cambio de hábitos y comportamientos y en todo caso los jóvenes ya suben con la cultura incorporada e del compartir de Charing a tener coche propia en eh vamos a ver en la gran ciudad a vivir sin coche perfectamente porque luego tienes casarse iba para los fines de semana alquila eso coges pero esto es la gran ciudad no vemos España es muy grande y en el resto de España los coches siguen teniendo un protagonismo especial pero es verdad que si uno está en el centro de Madrid sospecho que puede ir perfectamente sin tener un automóvil con todo el coste eh que supone el tener el automóvil de proveer en el centro de Madrid están tomando

Voz 0867 29:55 las medidas oportunas para que éste no sé si crecimiento desmedido de Nuevos Medios de ti

Voz 23 30:00 has porte no termine siendo un caos

Voz 0867 30:02 es de las ciudades por ejemplo hay una ordenanza pero claro uno sale a la calle y no parece que se cumpla

Voz 14 30:08 bueno uno la administración siempre va por detrás de la realidad en los ayuntamientos no han pedido que coordine hemos Iker regulemos estamos en ello de la mano de los ayuntamientos e para que es una época que están apareciendo todo tipo de lo que llamamos vehículos de movilidad urbana bueno algunos tienen una punta de moda me pero luego quedarán hay que ver que el paso del tiempo en que Francia exactamente que eran y concretamente con los patinetes recuerdan otro día estuvimos aquí en una reunión de trabajo y al final llegamos a la conclusión de que el patinete lo que sustituir a desplazamientos a pie en nadie deja al coche para subir al patinete explicó pero sí que hay gente que de la parada de metro o de autobús al trabajo tiene una distancia que a lo mejor lo puede hacer en patinete bueno la verdad es que sí vamos a acabar e sustituyendo los desplazamientos a pie sanos saludables y económicos para subirnos al patinete no nos hace ilusión

Voz 0867 31:02 me voy a terminar con Madrid Central de nuevo visto lo visto ya ha entrado en vigor la medida después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas usted me decía que había mucha carga política pero pero también es responsabilidad de las administraciones informar debidamente no ha habido información suficiente a su juicio

Voz 14 31:17 pero estos locales dos estos cambios importantes e piden piden una campaña de comunicación de explicación eh y sobre todo mucha pedagogía e intentar convencer a los ciudadanos en la empecé yo creo que se ha hecho el esfuerzo que se ha podido hacer pero en todo caso eh Alzola no no le parecerá suficiente

Voz 0867 31:41 pues Pere Navarro ha sido un placer tenerle aquí en La Ventana de Madrid gracias y hasta la próxima

Voz 14 31:46 ante un abrazo

Voz 0795 35:09 se a falta de los datos definitivos se confirma la tendencia a la mañana también ahora en en la tarde en el que ha habido un descenso considerable depende de los momentos de hasta treinta cuarenta por cien en el interior es decir y sobre todo en la Gran Vía un ligero descenso en las zonas en el entorno en el contorno y a mí sin afectación en zonas mayores de influencia si ha habido un ligero aumento en M30

Voz 0867 35:44 Jean otra previsión como esto digamos ha roto hasta sus mejores augurios

Voz 0795 35:49 bueno en principio y desde los estudios que hicimos en origen siempre mantuvimos que de que se daría un fenómeno de estas características no es posible que no teníamos calculado eh eh fuera de este nivel en en el interior pero en cualquier caso lo que sí que avala es lo que nosotros habíamos planificado imprevisto

Voz 0867 36:18 en algún error algo que hayan detectado ya que que se tenga que solucionar de manera más o menos urgente

Voz 0795 36:24 bueno pues yo creo que hay que seguir insistiendo muchísimo la información escuchado hay en algunos información es bueno algunos comentarios cuestiones que hay que aclarar que bueno pues que como que se decía que estaba limitada la eso para el reparto carga y descarga transporte lo cual no es así también en que los vehículos tampoco se explicaba bien que los vehículos de transporte y carga y descarga tienen una adaptación y una mejora perdón yo yo una moratoria en cuanto a la tecnología de los vehículos y yo creo que tenemos que seguir si se quiere ver como área de mejora tenemos que seguir insistiendo mucho en en la información y en que de esta forma casi de cumplimiento que se ha producido y que también paso con los protocolos y lo recordáis el forma general sin necesidad de tener a a un policía detrás de cada ciudadano la gente de forma general asume cumple la normativa tenemos que insistir en esa

Voz 1679 37:40 le quiero preguntar por último por el transporte

Voz 0867 37:42 te público primero por la EMT yo no sé si podríamos intuir al margen del descenso que haya habido de vehículos en la calle si realmente la gente se ha decantado por el transporte público y también quiero preguntar por el metro porque durante toda la tarde nos han llegado muchas quejas de usuarios de Metro que se quejan de falta de servicio ya sé que eso depende de la comunidad pero que no está o no se están produciendo los refuerzos esperados no sé si tienen alguna noticia al respecto

Voz 0795 38:05 pues como no hemos podido tener las reuniones de coordinación un poco de la comisión de seguimiento para a ver exactamente los refuerzos que pone el metro y el cumplimiento de los mismos pues tenemos un poco la la única informaciones de que sí que ha subido los usuarios del metro todavía no tenemos los de EMT lo que sí tenemos es como que ha habido mayor fluidez aunque ya a estas horas un pues en los entornos más céntricos de la ciudad pues pues no o donde se acumula más obras hay mucha sí hay mucha afluencia pero bueno en principio no tenemos los datos de la MT ha habido una mayor fluidez menores e inmigrantes mejor circulación del transporte público una subida en el metro no me parece que han dado los datos lo que sí que se siguen necesitando y es muy importante y es que los refuerzos del metro que garanticen

Voz 39 39:14 eso no sólo por Madrid Central sino por la época en la que tampoco por las Navidades fines Sabanés muchas gracias por estar con nosotros un saludo más gracias un saludo

Voz 0867 39:25 en definitiva en unos sobrevivido al fin del mundo nos marchamos mañana aquí en la SER charlamos con alcaldes de municipios de la región que se pueden ver afectados por estos cambios en Madrid capital no son acompañar con Puri Beltrán en A Vivir Madrid tres alcaldesas Aranjuez Pozuelo y San Fernando de Henares desde mediodía nosotros solemos el lunes a las doce

Voz 5 44:00 Paco qué tal buenas tardes hola muy buenas tardes He vuelto has vuelto dando hace unos meses

Voz 1826 44:06 todos hace un ratito con Íñigo Sastre precisamente sobre si te habían aceptado ya como ciudadano de pleno derecho en Japón cuánto tiempo allí

Voz 1679 44:14 hombre es largo y bueno me hubiera quedado más porque la verdad es que es un sitio tan fantástico tan diferente canción que organización que agradable son los japoneses la verdad es que su sitio del que nadie vuelve decepcionada

Voz 5 44:29 tan marciano dentro de la tierra bueno hoy vamos a quedarnos por aquí o vamos a ir donde quieren llevarnos los oyentes vamos a aprovechar que tenemos a Paco cerca para responder a alguna de las consultas que van llegando a través del correo electrónico buen viaje arroba Cadena Ser punto com para dejar nuestro primer destino nos lleva a Turquía a Estambul destino por el que nos pregunta

Voz 2 44:56 harto hola Paco nuestra idea de viajar del siete al quince de diciembre a Estambul podamos desde Bilbao hasta Tour Si nosotros perderemos Corinne que está en las inmediaciones de la de la Torre Galatea tenemos tres cuestiones para ver si nos puede desorientar una la primera dentro de la ruta turística que estamos aquí planeando Uber eh visitó queremos ver las mezquitas de Santa Sofía la tertulia Suleimaniya externa más el Palacio toca Pima los bazares y acabar con un grupo por el Bósforo sino toda la vida dentro lo que es el tema turístico porque sino no nos puedes aconsejar aún otro destino que sea interesante porque veo por ahí alguna otra mezquita que no son tan conocidas que están cerca de las murallas y de la zona de You igual sí que merece la pena visitarlas el segundo punto sería haber qué recomiendas para mudarnos dentro de lo que es la capital qué tipo de transporte Si no la tarjeta de Estambul Car si merece la pena llevarla o que nos dice es muy algún restaurantes así típicos de allí ya bueno tengo ahí la dedicarme que mi compañera excedía para poner un poco más difícil

Voz 5 46:17 más difícil

Voz 2 46:19 toma básica para tener en cuenta dentro de lo que es la capital en el tema del Consejo de Seguridad evitar los temas tema religión política postes estaría agradecidos y nos puede orientar y aconsejar

Voz 5 46:37 Paco un saludo muchas gracias Roberto bueno Ana qué no te callas tú lo que quieres es una guía

Voz 1679 46:43 entera e pero bueno a ver a ver a ver te digo los sitios clave los acaba de decir eso hay que ver si es Santa Sofía es sorprendente maravilloso está siempre lleno de andamios yo estuve en Estambul hace ocho nueve meses seguía todavía el andamios pero aún así te va a sorprender es decir básicos los que me ha dicho toda esa zona del barrio histórico buenas vistas de de Estambul pues desde Puente Gata por supuesto más a pasar hay un sitio muy interesante quizá lo conozcas es bastante conocido es el café Pierre Lotina está en la zona de Joop es muy famoso es un café que tiene una terraza una de las mejores vistas se puede subir caminando a desde un cementerio o en un teleférico que suele haber muchas colas dos vistas maravillosas pero hay otra vista que no va tanta gente en el barrio de aborto COI ya que me preguntas por otras mezquitas allí honor tocó y una mesquita pegada al Bósforo preciosa y hay también un restaurante Café muy interesante que se llama cómo se llama el el café el house café House café Oporto COI es también conocido en ese barrio ya ibas a tener un sitio con una terracita muy buena una mezquita y un barrio no tan turístico donde te puedes pasear y ver gente la vida normal me preguntabas de higiene política pues nada una ciudad grande enorme religión musulmana con sus mezquitas Si subida de gran urbe no tienes que tener mayor

Voz 5 48:07 si te refieres a eso tolerante como una gran ya está claro claro

Voz 1679 48:10 en el mismo sentido común de una gran urbe no deje de ir a unos es una experiencia hay muchos baños ya para turistas son las dos la zona esa de Sultan Ahmet la zona central está el lóbulo Hamann famoso o el Aya Sofía que también son para están pensados para turistas y ahí la verdad es que te van a ser una una gran experiencia Yves a tomarte un café en el Pera Palace famoso hotel que se construyó para los viajeros del Orient Express sino no te vas a ella me han dicho que esta regata pero merece la pena ver el hotel se reformó exactamente igual que cuando Agatha Christie estaba por ahí Illa Istanbul Carme preguntaba así si merece la pena porque además de una tarjeta monedero sea tu la compra es lo que cuesta diez diez liras turcas ya cuatro de ellas son ya para usar siempre te la vas recargando y es mucho más cómodo para coger ferrys autobuses y cualquier transporte

Voz 43 49:02 lo disfrutaré

Voz 1118 49:06 también ha escrito para consultar teatrales de buen viaje arroba Cadena Ser punto com Lorena y nosotros la hemos llamado Lorea qué tal buenas tardes hola aquí hay te escucha Paco dónde quieres ir tú porque el lugar no

Voz 34 49:23 pues mi idea es irme al sudeste asiático durante dos meses más o menos bien si pudiera alargarlo tres pues la alargaría claro y mi duda es cómo organizar un poco el tiempo ya que países incapaces de visitar males del sí he estado en Vietnam en dos mil quince y y Lanka que no no creo que no engloba al sudeste asiático pero también en blanco

Voz 1679 49:52 a ver si ha dado en el corazoncito porque es una de las regiones

Voz 34 49:56 no se sabe si al tiempo

Voz 1679 49:59 sí volvería otra cien mil es el territorio perfecto para mochilero o sea que yo creo que está muy bien sabes que que a ver no hay un clásico a ver yo creo que Tailandia es su sitio fijo Tailandia es el Jaap de eso sí ático muchos vuelos a Bangkok yo empezaría por Tailandia Tailandia puede ser muy turística hay gente dice que eso es muy turístico ese bueno

Voz 5 50:22 sí eso es lo que me daba miedo este verano las tiene

Voz 1679 50:25 tiene regiones que no son la turísticas en mi página web puedes encontrar Seaman mil sitios que ver punto com ahí tengo rutas por Tailandia no tan turísticas pero incluso los sitios turísticos como Kravitz Illa hasta el mar de antemano cuando vas en qué fechas

Voz 34 50:41 pues tengo pensado el año que viene febrero o marzo ahora lo del tiempo es buena es muy buena

Voz 1679 50:50 porque a esa es la temporada alta la zona de la costa del mar de antemano es fabulosa luego pues subir al norte zona ahí yo cruzaría y siguiendo el río Mekong alados no dejes de la os es el país maravilloso del sudeste asiático la paz el budismo puede bajar por un lado siguiendo el río Mekong y entrar a Camboya y Camboya es mucho más que Angkor Ancona hay que verlo está lleno de turistas lleno de grupos de chinos pero Camboya es un país que no se ha desarrollado turísticamente y que tiene por ahí un viaje fabuloso ya te digo yo empezaría por Tailandia subiría de ahí cruzaría Laos iría bajando por el río Mekong hasta Camboya que te queda un viajado Hermes es fabuloso

Voz 34 51:26 sí mal teniendo en cuenta que me gusta bucear alguna enclave que no me pena

Voz 1679 51:29 mira mira a las islas y Milani sur y además es muy buena época es la que están enfrente de la costa de Kravitz en el mar de anda mal en cota que es el otro mar también es muy famoso porque hay mucho ambiente joven te saca muy barato El Paddy pero los fondos no vale nada mucho mejor similar Misuri que son parque nacional ahí va a ser alucina pues que lo disfrute seguro que lo disfrute

Voz 5 51:52 nos contaras Lorena muchas gracias

Voz 17 51:56 eh

Voz 5 51:59 queremos esta semana también una cita que no yo a Navarra y además vamos a comer bien como siempre allí por otra parte gracias a Fernando unido nuestro compañero de Radio Pamplona vamos a hacer un recorrido desde los pueblos de Tierra Estella donde se recolecta la trufa negra hasta la ribera del Ebro donde se cultiva las verduras de invierno Fernán qué tal buenas tardes muy buenas