La Ventana (03/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:06 análisis de los resultados electorales en los partidos políticos un día después de la cita con las urnas en Andalucía el secretario de Organización del PSOE y ministro José Luis Ábalos ha dejado la puerta abierta a la marcha de Susana Díaz sino consigue formar Gobierno ella recuerda que ha sido la más votada

Voz 2 00:19 eso forma parte de nuestra responsabilidad nosotros como dirigente sabemos lo que tenemos que hacer siempre nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de lo que diga la organización hombres

Voz 0313 00:31 qué hubiera perdió me habría ido eso es evidente pero

Voz 3 00:33 Ana buenas elección irme llama la atención que quiere pierde las elecciones señalen al que gana las elecciones Arruche me pregunta está contenta no

Voz 1454 00:43 el análisis de los expertos es sociólogo y presidente diga tres la empresa que más se acercó al resultado final Narciso Michavila lo ha explicado en el informativo Hora catorce

Voz 4 00:51 el elector no miente pero el lector evidentemente en España y en el resto de las democracias cada vez más decide su voto cada vez más tarde nosotros mismos Gap tres la encuesta de inicio de campaña electoral dos semanas Rosa primer domingo que dábamos un cuatro por ciento el gota a Vox que a mitad de de campaña le estamos dando ya cinco noche cerramos la horquilla ocho diez que fueron pues eso los doce que saco por lo tanto el voto de Vox no es un voto oculto era un botó muy claro

Voz 1454 01:26 el presidente del Gobierno ya ha intervenido en la cumbre del clima que se celebra en Katowice en Polonia Pedro Sánchez ha pedido a los líderes políticos actuar ante una causa global que tiene como fundamento dice la dignidad humana porque el mundo está lejos de cumplir con los acuerdos de París

Voz 0882 01:39 Javier Gregori buenas tardes buenas tardes España sigue sin aprobar la Ley de cambio climático algo que por cierto ya prometió Rajoy hace tres años en la famosa cumbre de París y que vuelto a repetir su sucesora socialista Pedro Sánchez en la cumbre esta vez de Katowice que ha inaugurado hoy en esta ciudad

Voz 5 01:53 con este compromiso señoras y señores es el de aprobar un paquete de medidas para luchar contra el cambio climático trabajar así en una senda viable de descolonización de nuestra economía

Voz 0882 02:05 ya hay un borrador pero en España las emisiones de CO2 han subido más de un quince por ciento desde mil novecientos noventa pero presidente del Gobierno ha vuelto a prometer que el objetivo reducirlas un treinta y siete por ciento en el dos mil treinta por cierto estos un siete por ciento menos

Voz 0313 02:18 de lo que ha pedido hoy la ONU a partir

Voz 1454 02:20 esta tarde un millón de personas pueden solicitar ya la devolución del IRPF retenido en sus prestaciones de maternidad paternidad el empezarán a cobrar de forma inmediata en dos fases primero para los padres de niños nacidos en dos mil catorce y dos mil quince En enero los que tuvieron hijos en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete María Jesús Montero es la ministra de Hacienda ha explicado cómo hace

Voz 1537 02:38 verlo un formulario online en el que sólo va a ser necesario indicar dos dato el año o los años en los que la persona han recibido esta prestación el número de cuenta bancaria que sean de su titularidad de manera que el resto de comprobaciones lo hace con la documentación que tiene la propia Agencia Tributaria

Voz 1454 03:07 nueva agresión machista en la capital la policía detenido en Puente de Vallecas a un hombre por maltratar supuestamente a su pareja una menor de sólo quince años después de escalar el edificio en el que vive la chica y entrar en su habitación Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 03:18 qué tal buenas tardes el aviso de un vecino de Puente de Vallecas a la Policía Municipal ponía en marcha los agentes este vecino había visto a un varón escalando la fachada de un edificio cercano utilizando incluso un rótulo luminoso de un local yp penetrando después en una vivienda después escucharon gritos golpes y los sollozos de una mujer los agentes se presentaban en esa casi recibían malas contestaciones desde el interior al abrir la puerta el presunto agresor era detenido una escena dantesca cristales rotos por el suelo muebles desplazados y un adolescente de tan sólo quince años en una esquina llorando es la pareja del varón que ya está en manos

Voz 1454 03:53 de la justicia gracias a Alfonso esta mañana precisamente la Delegación del Gobierno ha guardado un minuto de silencio por la última víctima mortal de la violencia machista en Madrid Heidi Paz la que la expareja de César Román el Rey del chopo acusado de su asesinato el cadáver de la mujer apareció el pasado mes de agosto en Usera el delegado José Manuel Rodríguez Uribes es importante

Voz 6 04:11 de que las instituciones y la sociedad civil los trabajadores que esta casa de la duración del Gobierno pues expresamos nuestro dolor y nuestra consternación y hagamos memoria por todas las mujeres que han sido asesinadas en este país eh en tantos lugares del mundo es una violencia terrible yo creo que todo lo que hagamos siempre poco para terminar con ella

Voz 0313 05:09 BNS

Voz 0313 05:35 hola buenas tardes esta mañana circulaba por Twitter una foto del Valle de los Caídos con el siguiente texto con la siguiente pregunta os acordáis de la maldición de Tutankamón esa leyenda según la cual todos los que profanar la tumba del faraón quedaron malditos y fueron cayendo uno tras otro yo no digo nada bueno celebro que en este país no perdamos es sentido del humor porque la verdad que nos hace muchísima falta acordarse de Franco del Antiguo Egipto para conectar los en un día como hoy la verdad es que tiene bastante mérito yo no sé si alguien ha caído en la coincidencia pero como regalo de cumpleaños a la Constitución por su cuarenta aniversario que se cumple el próximo jueves la irrupción de Vox en el tablero parlamentario pues no está nada mal puede parecer una ironía del destino pero igual puede funcionar también como aviso o como recordatorio yo que tengo memoria aunque sea de letras no puedo evitar los números los trescientos ochenta mil votos que alcanzó Fuerza Nueva en su momento de máximo esplendor trescientos ochenta mil votos en toda España eh en toda España año mil novecientos setenta y nueve y no puedo dejar de compararlos con los trescientos noventa y cinco mil que ayer obtuvo Vox sólo en Andalucía qué quiero decir con esto que significa esto pues que ese movimiento no se va a quedar ahí y que creo que hemos inaugurado ya un sistema Penta Partito de cinco con una diferencia importante hace cuarenta años Fuerza Nueva era una rareza una reza sobretodo para Europa que aplaudía el fin de la dictadura en España hoy Vox se incorpora a una corriente europea que pretende cargarse el proyecto común para volver a las fronteras ya los nacionalismos hace cuarenta años asistíamos a los últimos coletazos de una pesadilla hoy vivimos el arranque de algo que no sabíamos cómo puede terminar pero que a mí sinceramente me da mala espina como la tumba del faraón suerte que siempre nos quedará la música bienvenidos a La Ventana

Voz 7 07:25 a un juego de mi descubro nada

Voz 8 07:40 menuda faena en unos

Voz 9 07:42 sí

Voz 1 07:44 quisieran Márquez o ante pudo contigo jurando en la rompiéndole a golpe de calor expirar lo que bailara no nuestro eh no me suena eh eh tú no pasa el calendario expedidas Chris los días más felices no todo esto olvidar mística que es triste prometo que velos muda haremos pronto Subirachs con confiere todo alas Figo te prometo que vamos a volver no

Voz 0313 09:00 volverse eternos eso son palabras mayores Luz Sánchez Mellado buenas tardes hola qué tal pero muy mayor es verdad bueno eternos a Isaías Lafuente buenas tardes buenas tardes cómo estás un poco de miedo el no pero está muy bien que se conserva el sentido del humor bueno que al Valle de los Caídos ha habido mucha más gente que desaparecido sin hacer nada en el Valle de los Caídos efectivamente puede desaparecer en un futuro Calcuta acordadas ese dato de yo es que lo tenido que revisar esta mañana de los votos de de Forza Nueva en las primeras elecciones creo que obtuvo obras Piñar fueron del orden de treinta y pico mil pero ya en una coalición de todos los grupúsculos que votaban alrededor en el en el en el universo de la ultraderecha esta esa cifra años setenta y nueve trescientos ochenta mil votos de toda España reparto tenía implantación el partido en toda España ya ya hay oficina Si Higini delegaciones sino

Voz 11 09:53 estaba Alianza Popular también que era más de derechas que el Partido Popular que en el que devino después de expuesta UCD con su sector también de de centro derecha

Voz 1835 10:03 a la oferta también era era variada pero bueno en todo caso desde luego es una cifra nada desdeñable no sabemos si es solamente la novedad no sabemos cómo va a funcionar la propuesta de Vox en las otras comunidades autónomas y habrá que estar muy pendiente y sobre todo no sabemos cómo funcionará la magnitud de esos votos a la hora de tener escaños en el Congreso de los Diputados pero hay que estar atentos yo no creo que haya ha llegado la extrema derecha yo creo que la extrema derecha ya estaba en otro sitio se lo que ha hecho ha sido independizarse ha levantado la mano ya no es una referencia ahí y a mi me parece que de todo lo que pasó ayer en Andalucía es el aspecto más positivo ya sabemos quiénes son qué conoceremos cómo se llaman sabemos que es lo que proponen sabemos cuántos y a partir de ahí los otros partidos democráticos tendrán que decidir qué hacer

Voz 1653 10:50 con esta formación todas formas en fines han hecho mucho

Voz 0313 10:52 los análisis en las últimas horas y tampoco tengo ganas de profundizar más en el en el tema no pero pero no yo creo que sería un error identificar de una manera absolutamente mimética este voto de Vox con el voto de su día en su día de Fuerza Nueva aquí no hay no no no han amanecido cuatrocientas mil franquistas en en Andalucía de la noche la mañana nos eso aquí hay tema de Cataluña es el turbo de de Vox como lo ha sido de Ciudadanos también durante mucho tiempo pero hay un voto de de cabreo generado directamente por la desigualdad las bolsas de pobreza el insoportable paro juvenil que por ejemplo la Andalucía saben perfectamente de qué estamos hablando que ha generado durante diez años la crisis y la respuesta europeas apareció todo eso por algún sitio tiene que salir

Voz 1835 11:32 me pareció muy interesante en Haro la mirada tuya Alhambra es decir que la rareza de Fuerza Nueva digamos que era la inercia de una granada en cuarenta años

Voz 0313 11:40 vaya ya verá lo que pasa es que España que creíamos que está

Voz 1835 11:43 vamos a la salvaguarda de este asunto lo que se incorpora es una rareza que se está produciendo no solamente en Europa es decir es Estados Unidos sería un error

Voz 12 11:53 es un error minusvalorar lo infravalora a Satanás de simplemente simplemente cabrear no no no no no es una es una los una postura exótica hoy ni mucho menos eh

Voz 0313 12:03 para nada y luego hay una parte también normal define incomprensible de fatiga de materiales es decir una un territorio gobernado desde hace treinta y seis años porreado fuerza política pues es normal que en un momento dado por la gente una par de la gente Olearte no vaya a votar se quede en casa a la lectura

Voz 1835 12:19 muy poco científica y es que en España todavía nadie ha ganado las elecciones siempre las ha perdido que ha gobernado UCD se suicidó por eso llegó antes de tiempo seguramente el PSOE después claro el PSOE acabó dinamitado después el PP autosuicida también con el la famosa gestión del 11M ha pasado un poco el pasa un poco a Zapatero también cuando vino de Europa y dijo ahora cambiamos todo sin convocar elecciones Ilya pasaba Rajoy por empeñarse en seguir un camino que ya era

Voz 1362 12:49 entre me refiero a su potencial

Voz 1835 12:52 y atractivo me refiero

Voz 1362 12:54 es gente que está debajo del radar sí se ha detectado eso ha minimizado hablabas Isaí lo sabemos nosotros cuantos bueno decís es vamos directamente no sé es de dimisión inmediata no pero pero porque es un organismo público porque las empresas privadas evidentemente con no volver a contratar con eso se soluciona una crisis pero lo otro lo pagamos todos no pero eso decía sabemos cuántos somos no sabemos cuántos son no sabemos cuántos ni quiénes y esa es la la digamos la la novedad quiénes son

Voz 0313 13:26 pues me temo que más de tener tiempo y días para analizar este fenómeno Iber cómo termina todo el tema de la gobernabilidad Andalucía hay que pasa en el resto de España pero la radio tiene una cosa fantástica que te permite saltar de un tema a otro de forma casi automática te permite algo vas queden de descubrir un montón de personas interesantes algunas que son populares conocidas otras no lo son nada ir de vez en cuando tienes la enorme fortuna de poder asistir al proceso de transformación de uno cosa en otra en este caso de asistir al no cimiento de una estrella esta tarde va a ser lo estado contando la quinta entrevista que yo le haga Pablo Alborán en la radio y recuerdo la primera que fue a finales de dos mil diez serán los inicios del boom de las redes sociales una reunión de equipo a alguien dijo hay un tipo I en en en de Málaga que tiene un montón de visitas en Youtube y tienen miles de amigos en en Facebook y que va a dar un concierto Madrid agotadas las entradas voltió estaba pues es un tío que no tiene ni disco en el mercado cantan un sofá blanco en su casa con la guitarra yeso yp pinta bien bueno hubo tantas dudas que incluso a alguien de La Ventana alguien concretamente fijo bueno eso debe ser un rollo viral Alborán no existe existía contactamos con él vino aquí nos contaba entre otras cosas esto

Voz 1653 14:47 a cantar empecé a los once doce lo que pasa es que los sietes cuando yo empecé a tocar el piano

Voz 13 14:52 fue mi madre la que me a que me apoya

Voz 1653 14:55 toda la Ateneo de Málaga primero fue el piano la guitarra luego descubrí que con la guitarra Meira más fácil cantar y componer a la vez y bueno pues a partir de los doce cuando realmente me

Voz 1835 15:07 a cuenta de que a mí me apetecía pues eso ser cantante y compositor

Voz 1 15:11 ya

Voz 14 15:16 tu

Voz 0313 15:18 nuestra primera entrevista perdería poquito volverá ya con su primer disco bajo el brazo mediados de dos mil once

Voz 1835 15:24 les están abriendo puertas oportunidades y hay que disfrutarlo también por mucho que pasen las cosas de manera rápida sino se disfrutan pues al final pasa el tiempo esto no se sabe si va a funcionar en una funcionaria cuenta con porno

Voz 15 15:37 vivido lo que tenga que vivir que Teknon

Voz 0313 15:43 el primer disco más vendido del año su acústico el tercero más vendido dos mil doce nuevo disco de estudio tanto en dos mil trece tercera entrevista ya con veintidós discos de platino acuestas ochenta semanas en número uno nominaciones a los Grammy que haya uno pierde la cuenta premios cuarenta más de millón de seguidores en en las redes sólo habían pasado dos años desde aquella guitarrista de la acústico en el sofá

Voz 1653 16:07 es difícil no perder la cabeza Nino volverse loco porque no es para menos todo lo que ha sucedido en estos dos años no me sienta afortunado y creo que debo me pues al final acabó comportarme mantener mi sitio con con normalidad y naturalidad porque al fin y al cabo esto es un trabajo más no

Voz 0313 16:26 vamos tres entrevistas vamos con la cuarta poco emotivo de la gira de su tercer disco de estudio terral habían pasado los cuatro años de la primera le preguntábamos tú cómo te ves entre otros cuatro pero

Voz 16 16:37 yo poder seguir viviendo de esto espero eh

Voz 1497 16:43 a ver a ver cumplido varios de mi sueños como hacer una peli una banda sonora una película a producir el próximo disco me encantaría trabajar con gente de distintos países no sé tengo tanto sueño por delante de tanta meta va

Voz 1 16:58 ahora le los piezas Herrero que Eroski

Voz 1653 17:01 no exactamente seis meses para que se cumplan esos cuatro años Pablo Alborán buenas tardes amigo estás qué tal pues tenía muy tranquilo y árabe me he emocionado poquillo porque

Voz 16 17:12 mirar escuchan sobre todo en estos años

Voz 1653 17:16 es muy bonito muy bonito que siempre me

Voz 0313 17:18 has abierto la puerta de tu casa en estos últimos cuatro años desde nuestra última conversación de las metas objetivos y demás se ha cumplido todo una parte cincuenta profundidad

Voz 1653 17:27 pido sí sí de hecho este disco que la edición especial podido producir el el acústico que me hace mucha ilusión he podido hacer la gira que querido debían suena la música desnuda a mí lo que más me gusta si hay veces sobre todo porque hay silencios y los silencios le dan su sitio a otras cosas no aquí la verdad que muy muy contento por todo lo que ha pasado me puede tomar un descanso para para poner las cosas en orden y estoy disfrutando de cada paso de una manera

Voz 0313 17:55 especial Navidad sigue igual sí subrayo lo del igual en en la forma y en el día en el fondo bueno en fin en los contar luz está de acuerdo no no me lo invento luz también ha tenido varios contactos periodísticos contigo pero no hizo un documento un

Voz 1653 18:10 Taj entero con nosotros

Voz 1362 18:12 sí eso cuatro la verdad es que bueno pues como tú decías hay privilegios del oficio que te dan la oportunidad de ver nacer estrellas enanas marrones So Ho supernovas en fin no sé en qué categoría estaría Pablo pero es verdad que que bueno es un privilegio no porque ves a un talento no exactamente natural porque el tuyo está muy cultivado no no naces no me refiero a que a que tienes formación y que tienes que bueno pues tienes tu trayectoria peros pero ese Silvestre por así decirlo no esa esa naturalidad de los vídeos en el garaje de de tu casa Iberia lo perfeccionarse no verlo levantarse Rivers verlo caer lo que también es un privilegio es comprobar que que que esas estrellas que esos ídolo los tuyo Brown veamos colorido lo de masas pues pues evidentemente son personas humanas pero evidentemente también se pueden perder por el camino yo creo que la el parón que has hecho lo que ha dicho muchas veces que lo que lo necesitabas ha sido bien para para coger esas riendas están seguras ya está el timón bien cogido

Voz 1653 19:18 sí yo creo que bueno el mar siempre está en estable no siempre este hombre lo llevas si yo creo que no no lo puedes controlar pero dentro de lo que puedas controlar al menos

Voz 16 19:33 Nos yo he aprendido a

Voz 1653 19:36 a a disfrutar del viaje no porque es verdad que hay veces que en aquel momento estaba pendiente de intentar y estar pendiente de las cosas que uno no puede controlar y eso pues aprende con el tiempo claro se aprende todos los días porque incluso a día de hoy y si las cosas no te dejan de afectar de un día para otro eh pero sí que es verdad que uno yo quiero ser feliz quiero pasármelo bien quiero disfrutar de mi trabajo porque a medida que va pasando el tiempo me di cuenta de que no todo el mundo tiene esa suerte y a parte

Voz 0313 20:07 no sólo tener un trabajo ganar dinero para poder

Voz 1653 20:11 pagar tu casa pagar tu comida sino el disfrutar de lo que estás haciendo yo tengo la suerte no estaba encerrado entre cuatro paredes tengo la suerte

Voz 16 20:19 CD no estará en una oficina porque para mí estar creando ir poder

Voz 1653 20:24 exponer lo que estoy creando y poder disfrutar mientras toco el piano tocó la guitarra agota

Voz 16 20:29 gusta es un privilegio y hay que respirar todos los días y dar no dar gracias al aire sino gracias a la gente que ha hecho posible eso

Voz 0313 20:38 sí porque al final la vida sabes cómo va bueno tú como una nota ya

Voz 17 20:42 la vida gira

Voz 18 20:46 ninguna no Murcia pide perdón

Voz 19 20:52 el cielo ahí dominó la así SAS mi nueva emisión

Voz 1 21:06 sí que hay para Santes donde estoy

Voz 19 21:13 pues claro el bien no me volví

Voz 15 21:18 todo termina ahí eso de que la risa es tu nueva religión me me conecta con lo de la tumba del faraón que comentaba pero

Voz 0313 21:27 al abrir el programa digo que está bien que en momentos complejos la gente no pierde las ganas de reírse y de sentido del humor tú votas te ayer claro no yo estoy empadronada madridistas temporadas en Madrid ha sido no podía votar en las andaluz podría no pero ya sin la distancia en la distancia mi opinión pues mira a mi cómo lo ves vamos a mí veintinueve años

Voz 16 21:46 que soy joven eh

Voz 1497 21:48 yo dije hace poco que me hace ilusión que la política estuviera más en nuestras casas y en las conversaciones con mis amigos que en la televisión por qué quiere decir que ha aterrizado digamos no no quiere decir que no lo vi que no lo hubiera hecho antes pero es verdad que ahora tengo conversaciones con con amigos tengo conversaciones con con gente del trabajo que antes no tenían sobre política y la política es maravillosa en hoy se sin duda el problema es a veces quién maneja yo me he educado en la democracia ni se lo que ha costado encontrar tener la democracia por por mi familia por mis padres por la educación que he tenido me he educado en el respeto me he educado en en en

Voz 1653 22:25 respetar todas las ideas aunque no tengan que ver conmigo y aunque esté en contra de total de todo sectarismo y bueno yo no será lista político tampoco sabría decirte si estas elecciones ha sido muy claras unas segundas así vagos y sólo han sido estable pero desde luego lo que creo que no deberíamos permitir bajo

Voz 1497 22:43 mi opinión es ningún tipo de

Voz 16 22:46 de racismo y de rastros homofobia xenófobos machistas e incluso eh eh

Voz 1497 22:59 con respecto al maltrato animal incluso llegaría a decir entonces creo que

Voz 1653 23:03 bueno qué hay que votar que hay que votar y que ha habido mucha falta

Voz 1497 23:05 debutó en esta ocasión

Voz 1653 23:08 es una opinión poco es tu opinión y hasta estamos hablando de eso eh no no no no no tiene más ollas ha hablado con alguien la política no Hinault hoy no porque me tiempo ayer se ayer si ayer se bueno ayer estábamos mandando no fotos de la revisiones Jordi momento que me perdía entendía nada porque venía de de otras entrevistas y no entendía nada decían pero pavo es están rojo que no pero a ver si están verde también redes acaba de aparecer y mira pero no no se trata de colores ojalá ojalá pero no no hay mucho más allá sorprendido algo del resultado de ayer

Voz 0313 23:38 más allá de la poca participación de que a tanta gente en casa

Voz 16 23:40 a mí me me ha me asusta me asusta estabais hablando antes de que al menos es es

Voz 1653 23:46 importante que esté localizado no habéis dicho

Voz 16 23:49 lo que Esteve se que aparezca en que ese sepan quiénes son esas

Voz 0313 23:52 ya han estado siempre ahí en España eh yo han tenido más o menos presencia pero han estado siempre ahí el día a día te lo demuestro

Voz 1653 23:58 yo es que estoy me parece que cualquier extremo ya

Voz 20 24:02 da pie a a

Voz 1653 24:04 a a cosas que no que no van con mis valores entonces me asusta además esa es una constante de Pablo Alborán yo he estado

Voz 0313 24:11 hoy antes de venir aquí revisando entrevistas sí declaraciones suyas Easy este este esté Machado

Voz 1653 24:16 que con no racismo no homofobia

Voz 0313 24:19 nos xenofobia no sectarismo mayor lo repite

Voz 1653 24:22 como máximo lo repite como un mantra yo no puedo estar más de acuerdo sabe por qué porque

Voz 0313 24:27 yo creo que es porque hay que combatirlo

Voz 1653 24:29 pero creo que también en la democracia de la que hablábamos antes ya no sólo es una cuestión política creo que es una cuestión tremendamente

Voz 20 24:38 y de actitud

Voz 1653 24:41 que la política no es una cosa de la verdad y la democracia es una actitud también es una conducta personal en tu día a día y creo que eso debe estar presente y que cuando veas la televisión el el chico joven que no ha vivido la política que habéis vivido persona más adultas y que han vivido la transición la democracia la da pues no tengan la sensación de que sólo piensan en sus ombligo sino también en el ombligo del ciudadano no el ombligo en sí sino en la en la salud digamos mental y física de del que votar no

Voz 0313 25:09 yo recuerdo además que en alguna entrevista anterior te habías planteado no sé exactamente hablar de política o lo que fuere pero tú decías soy muy joven soy un compositor y músico que le van bien las cosas pero yo no puedo permanecer y en fin ignorante de lo que sucede a mi alrededor tengo amigos nos decías pero la última vez en la penúltima que no llegan a fin de mes joder y que y que las están pasando canutas en Andalucía por ejemplo no ya eso no puedes no no no no no no puede cerrar los ojos ante eso pero ni yo ni nadie y nadie me me gustaría contar una cosa los oyentes de La Ventana que me ha ocurrido Tito y que creo que conecta perfectamente con el con el ADN de este chico es un chico con Pablo Alborán un acompaña era suya del equipo le pregunto me dice hoy vamos a terminar la promoción ya con vosotros joe que llevamos ya mucha tralla y tal yo le he preguntado y luz también la pregunta digo pero pero tenéis que hacer tanta promoción José Pablo Alborán y ella me ha respondido cuando mucha gente te ha tratado bien tienes que se agradecido también con mucha gente y creo que eso es lo que es espíritu Alborán pues qué suerte porque mi espíritu digamos es el espíritu de equipo también saques aunque ese igual eh es gracias a ellos que yo pienso así

Voz 18 26:48 la segunda parte discos siquiera puedo

Voz 9 27:04 escucha frío

Voz 1 27:10 cada sustituye

Voz 18 27:16 según

Voz 9 27:21 Hervelle

Voz 18 27:24 sería

Voz 19 27:29 esto maquilla

Voz 9 27:35 no

Voz 0313 27:39 durante es decíamos de la música desnuda la harán que esta reedición de prometo es uno de los de los tres solitos que tengo de los regalitos que digno no abriguen como esta de lo nuestro no tiene mira como si además

Voz 1653 27:49 junto con Niño Josele a la guitarra cosa que no es poca cosa es poca cosa que yo era uno de mis sueños y sigue siendo de mi sueño es hacer flamenco o al menos acercarnos flamenco Yves el poder de desnudar las canciones si no pensar demasiado en qué es lo que vas a hacer

Voz 16 28:06 en esta parte de de del uno del delta

Voz 1653 28:09 el proyecto ha sido clave porque me llegaba al estudio y hay veces que tenía las ideas muy claras pero otras veces que que Lolo Álvarez guitarrista es decía ahora vamos a ver cabrón tú uno es el productor de esto cuéntanos qué quieres hacerle digo pues aquí lo que vamos a hacer es lo que no salga a la primera íbamos a tener ciento más distintas en una canción no porque hay veces

Voz 16 28:29 que la espontaneidad de las maquetas de la las cosas que salen sin querer pues hay veces que se pierden no hay había

Voz 1653 28:38 algunas canciones como esta por ejemplo en donde si quería tenía una idea clara pero por otro lado quería la libertad de por ejemplo Niño Josele de poder hacer lo que él quisiera idea sentí la canción como él las sentía pero creo que es necesario siempre

Voz 16 28:51 mostrarse esos silencios de las canciones porque hay veces que decíamos demasiado

Voz 1835 28:55 al revisar toda tu obra está satisfecho con todo hay algo que cambiaría esta letra Audi si me hubiera pillado y nueve años

Voz 1653 29:05 cambiaría muchas cosas camerín a alguna que otra canción aunque otro título cambiaría muchos arreglos

Voz 16 29:13 y a la vez no cambiaría nada porque creo que la haber tenido lo que he tenido y haber hecho lo que hemos hecho me ha llevado hasta donde estoy el poder

Voz 1653 29:24 tomar también las decisiones contrarias entonces creo que

Voz 16 29:27 que que sí

Voz 1362 29:30 desde el principio a mí siempre me ha llamado mucho la atención mi siempre te lo digo no a esa ese afán de trascendencia como que de las canciones permanezcan claro tú hablas mucho de parar el tiempo yo a mí siempre me ha llamado mucho la atención la joven ahora ya tienes más años ya todos empecemos

Voz 0313 29:47 es verdad que desde el principio

Voz 1362 29:50 incidió si es verdad que ha llamado la atención esa ese afán de trascendencia que no sé si es voluntario o bebés a hemos hablado antes de que los talentos no son siempre

Voz 1454 30:00 eh silvestres no en tu casa eh

Voz 1362 30:02 eh salido mucho se ha mamado mucho arte yo no sé si ese afán de trascendencia va de un niño intenso chaval letra herido o musica herido o realmente es algo comentario es algo que quieres que tu música permanezca

Voz 0313 30:19 ha dado luz pues yo creo que la al final no quiero nada no quiero nada yo lo único que quiero es que

Voz 1653 30:28 es algo que necesito pero si no hay ningún objetivo sabes yo me siento al piano y lo único que quiero es que a mí me pongo en la piel de gallina Easy luego consigo ponerme en la piel de gallina

Voz 0313 30:40 seguro que será más fácil intentar conectar con los demás pero cuál

Voz 1653 30:42 yo me siento al piano a componer y escribir no escribo con el afán de que me escuche nadie ni de trascender en San

Voz 0313 30:50 son es como cuando vas al psicólogo cuando hablas con un amigo cuando habla

Voz 1653 30:54 a un familiar para mí es una es el lugar donde respiro porque sé que tengo que respirar para cantar es el lugar donde me tengo que concentrar en una sola cosa y a la vez pensar en cien mil cosas y mis recuerdos y mi sentimiento día a día no estamos acostumbrados el día a día vamos a toda leche en en todo no todo recibimos información constante no respiramos tenemos ansiedad en bueno preguntamos porque tenemos ansia yo gracias a ellos tengo la música por eso que me pueda ser intenso yo en mi día a día no soy intenso fíjate soy muy práctico soy incluso frío en algunas circunstancias de mi día a día con mis amistades con a todo a la hora de tomar decisiones soy a veces un poco demasiado práctico sin que mi libertad afecte a la a otra persona

Voz 1835 31:42 los que te vas reservando después para claro claro

Voz 16 31:45 pero es verdad lo de cantar a la de escribir y digamos que no hay ahí

Voz 1653 31:49 la libertad de creación absoluta donde todo me da un poco igual no

Voz 1 31:55 ven cada niño caigo Ebay

Voz 19 32:32 eh eh

Voz 0313 33:03 oye estamos haciendo La Ventana con Pablo Alborán es un auténtico gustazo así que lo voy a pedir que se quede un ratito más

Voz 36 38:23 sí va

Voz 17 38:26 eh

Voz 37 38:33 sí

Voz 0313 40:38 aquí seguimos en La Ventana con Isaías con luz hoy tiene hemos invitado especial a Pablo Alborán que estaba tarareando la Casa del Rey León hombres que favoritas no te puedes imaginar porque traemos este tema a colación y sabes que León malos de la historia es Skaar Giscard en inglés

Voz 38 40:53 la cicatriz bueno pues haya

Voz 0313 40:56 grupo de gente al que esto no le acaba de

Voz 38 40:58 en general todo bien al que ya lo verás ya hay situamos nuestra ponen

Voz 0313 41:02 claro

Voz 37 41:05 la polémica de Inside

Voz 1835 41:09 por la cuestión es que el British Film Institut ha anunciado que a partir de ahora no va a financiar películas que tengan como protagonistas a villanos con algún tipo de cicatriz o deformidad facial es su forma de sumarse a una campaña en las redes que bajo la etiqueta yo no soy tu villano pretende combatir este tiro tipos que pueden estigmatizar a colectivos de personas por su apariencia física nunca nadie puede poner en duda la noble intención aunque la medida concreta nos hace preguntarnos una vez más si la cosa no se nos está yendo de las manos porque quizás pueda

Voz 0313 41:41 eliminarse algunos directores su escasa imaginar

Voz 1835 41:43 John a la hora de dibujar personajes malvados pero no creo que a ninguno de mueva la intención de estigmatizar a nadie en sentido contrario no dudamos que puede haber personas que después de ver en el cine en una película aún asesina en serie con la nariz torcida hay una cicatriz en su mejilla piense que todos los que tienen esa cara van por ahí asesinando como locos pero si eso sucede la culpa no será de la película ni de su director ni el Instituto Británico del Cine mejorará su patología produciendo películas cuyos asesinos tengan

Voz 0313 42:14 la piel tersa y una tierna mirada bueno pues yo no sé si es profeta pero hace unos días el escritor Juan Soto Ivars hablaba de esto en su columna del Confidencial un artículo titulado La sonrisa de el Joker porque los piratas están arruinando la Izquierda obreros ha ocurrido que podíamos en asomarse a la ventana Juan Soto Ivars buenas tardes

Voz 38 42:34 buenas tardes qué tal como está el día para hablar de canté

Voz 0313 42:39 pero a ver qué hacemos con qué hacemos contar con el propio Joker con Freddy Kruger se hasta el Rey León ahora tiene pegas no iba a decir estamos gilipollas y creo que sí pero igual tú tienes una aportación un poquito más suculenta la reflexión más matizada

Voz 17 42:55 bueno no te hace más matizada porque en este tema es más por la comedia que poner matiz pero a mí lo que me llama la atención siempre en todas estas iniciativas que son siempre digamos que intenta siempre controlan lo que hacen los demás es que un montón de gente sin el más mínimo talento creativo le dice a los que sí tienen talento creativo que es lo que pueden y lo que no pueden crear a mí lo que me lo que me revienta de estas polémicas es precisamente ese enfoque y que a la gente que por ejemplo quiere que la las personas con una cicatriz en la cara estén estigmatizados para bien pues no se le ocurra hacer un guión y hacer una película donde el bueno sea un poco la cara marcada de alguna manera yo creo que esto sería mucho más útil y de hecho creo que sí que hay directores que lo hacen por ejemplo la última película de Star Wars las buenos la última saga digamos está protagonizada por una mujer es que es acrobática fuerte valiente etc yo creo que es mucho mejor hacer una película donde una mujer rompo un estereotipo y genere la empatía de los espectadores y promueva digamos un modelo de de la mujer pues echa p'alante etcétera a decir a los que han hecho una película donde la mujer es una las flores y de flor ya que no tiene la banda financiar es es otro de los ejemplos de esta ola de corrección política que yo creo que como como persona deseos agotar la izquierda Hay partidos de izquierda a veces me echa un poco para atrás no ver en los partidos que yo debería votar una crítica a este tipo de medidas

Voz 0313 44:28 y a veces incluso un apoyo ya ya ya que estamos en el día en el que estamos Juan tú lo ha recordado es posible que este como tiene ya más paga fanatismo progresista venga también alguna vinculación con acabe contaminando la politica y los votantes por tanto

Voz 17 44:42 yo yo de hoy escribía sobre el gorros bueno las la la sonrisa el Joker en otro artículo creo que hoy es la sonrisa de Abascal que no tiene cicatrices aunque fíjense parece bastante a escala de al de El Rey León yo creo que sí que tienes relación porque desde hace unos años de estoy escribiendo sobre estas polémicas y me encuentro con muchos en Twitter las redes sociales con mucha gente de izquierda que dice yo por estas tonterías ya no pienso votar IU en Andalucía lo que más me ha sorprendido no ha sido lo a los once doce escaños de sino las grandísimas tensión claro que tenemos que pensar porque la gente no ha ido a votar tenemos que imaginar también que en esa ascensión debe haber mucha gente que está un poco harta de este tipo de de polémicas no de que Le de que le ataquen a pasar sus películas favoritas a sus canciones etcétera no yo yo creo que sí que tiene mucha relación aunque por supuesto no es no creo que es que que se va sería tenista no que no es la única causa pero creo que es una bella

Voz 0313 45:44 es que esto puede parecer alguien puede pensar que es una chorrada pero no deja de ser un tipo de censura más sutil si se quiere más y más preventiva pero es un tipo de censura es de no dejarte hacer lo que tú crees oportuno creador no sobre todo

Voz 1835 45:57 las es una censurada inacabable porque si dejan de tener cicatrices y la piel estropeada hay empiezan a ser rubios y con ojos azules pues dentro de dos años dejarán de financiar películas cuyo asesino te sea rubio y tan a los ojos azules no es que es un absurdo me parece que es un absurdo a lo mejor sí que había

Voz 1362 46:13 a lo mejor sí que habría que dejar de financiar al director

Voz 1835 46:15 que se ve en la primera escena que es el asesino o no eso sí pero lo otros me parece un poquito extravagante

Voz 1362 46:22 hombre yo creo que la peor censura la autocensura yo es verdad que probablemente mucha los creadores Einstein incurriendo en ella a la hora de presentar un proyecto a la hora incluso de de describir hablaba antes Pablo desde la libertad absoluta que ese reunirte con tu piano con tu guitarra con el folio en blanco

Voz 1653 46:40 cinco con el lienzo con lo que se empezará

Voz 1362 46:42 a a pensar en lo que no puedes hacer yo no soy aprovechando que está aquí Pablo situó alguna vez has pensado en la correción política de tus canciones

Voz 1653 46:49 mira yo un tema que es lenta y no es un tema muy largo por qué porque ante todo yo estoy en contra de cualquier en el mundo de la música por ejemplo las letras estoy en contra de cualquier letra que denigra

Voz 16 47:06 a cualquier persona estoy en contra e partimos de la base también que en la creación eh

Voz 1653 47:13 no existe creación sino de libertad sin libertad no existe la creación el concepto de nación no existe sino hay libertad Itu desde tu casa desde tu lugar donde compones Screen

Voz 16 47:24 les eh eh creas una un un personaje estás contando una historia está

Voz 1653 47:30 las contando una historia que a lo mejor

Voz 16 47:33 eh por contarla no quiere

Voz 1653 47:35 que tú ya sea claro por machista o y luego

Voz 16 47:43 el arte en general se puede leer Lee Se puede interpretar

Voz 1653 47:46 manera

Voz 16 47:47 poética o literal se puede leer de una manera contextual o generalizada de una manera en fin aislada o puntual no

Voz 1653 47:57 este es obviamente sí sí yo por ejemplo el otro día escribe una canción que se llama aprieta las manos y yo te digo aprieta si yo para mí aprieta me las manos o o te aprieto a las manos

Voz 16 48:08 para mí está ligado algo bonito

Voz 1653 48:11 hoy tengo que entender tengo que ser sensible porque obviamente vivimos en un mundo en donde existe la violencia de género existe obviamente tenemos que ser sensibles a que a lo mejor otra persona interprete que apretarme las manos Le puede llevar a un episodio traumático pero nacer de una libertad no tienen por qué achacar Miami una algo que yo no he dicho ni siento ni pienso ni ni defiendo pero hay una frase maravillosa de Stuart Mill que dice el pensamiento no delinque entonces desde el momento en el que tú estás escribiendo una obra

Voz 16 48:41 también estás contando en historia como decía al principio no y en el caso de El Rey León os creo que

Voz 1653 48:46 segundo Oscar claro claro ya pero

Voz 1835 48:49 claro es que con no con el ejemplo que has puesto es decir se llegaría al ridículo de que después de escribir todo esa canción interpretarla la Asociación de Bancos de España criticase en tu escasa sensibilidad

Voz 0313 49:00 ver lo que pasa es que no pero pero podría pasar sin poner cuidado

Voz 16 49:06 cosa es que todo esto sea todo esta sensibilización y esta yo creo que debe estar arropado protegido por la cultura en general

Voz 1653 49:16 Joseba por la cultura por una

Voz 16 49:19 en Isère todo

Voz 1653 49:21 ahora también hay que ser conscientes de que hay gente que a lo mejor ha tenido un episodio traumático y puede entender que tener una cicatriz en la

Voz 16 49:26 para que a lo mejor la tienen la cara Le pero pero hay que hay que la cultura nos tiene que arropar a todos para entender que es algo contextual no es algo individual

Voz 0313 49:37 que tú estés dando vueltas a esto no le descuento no no no como tú lo estás dando con con con la mejor intención es la prueba del nueve de que estamos asfixiados ya con este asunto yo lo que creo la corrección política estamos asfixiados pero perdón perdón dijo Andy

Voz 17 49:52 es que como nos veo las caras porque estoy por teléfono no quiso interrumpir pero hay una cuestión que es precisamente la la que resalta esta noticia plástica actrices es que es un instituto que financia películas el que ha decidido que no va a financiar películas que tengan está las características yo creo que ahí está lo que conecta Stoke abrieron en en Gran Bretaña pero aquí en España ya está pasando en el artículo citó el episodio de un amigo guionista al que la productora le hizo quitar primero una escena luego otra y luego otra porque pensaban que con esas escenas tal y como estaban escritas no iban a encontrar financiación y lo que el equipo Aaron era pues una un giro de guión que podía parecerse exista un giro del guión donde había unos extranjeros que les robaban una cámara de fotos al personaje protagonista en Barcelona etcétera le quitaron escenas que él no había es que el el el guionista en cuestión nivel mínimo machista ningún tipo racista ni mucho menos ni siquiera lo había pensado pero le quitaron escenas que lo había escrito pues con la máxima naturalidad no porque haya una ley que prohiba esto sino por miedo a que estas escenas no hubiera pasta os aquí Estonia está pasando y amigo que ocupa es esto no cómo se puede cortar una línea de financiación para un proyecto

Voz 0313 51:02 sí sí dime

Voz 17 51:04 esta es potencialmente ofensivos para que sea

Voz 1653 51:07 bueno pero sí en el mundo de las letras por ejemplo en el mundo del machismo en las letras no habla me han preguntado millones de veces solo o en todo hay hay letras de reggaeton que no son machistas hay canciones baladas que sí pueden llegar a ser denigrantes para la mujer al hombre para que ese ahora bien el otro día vi que canciones como sentí no soy nada de Amaral la una lista si ya lo comentamos entonces llega un momento también palabras con respecto a lo que hablaba de lo de la demanda la denuncia estamos en una sociedad saquemos de que moral de que sociedad hablamos Si de que moral hablamos si al final las canciones más exitosas son aquellas que también denunciamos no en que también demandamos y que también queremos también la vez entonces llegó un momento en el que esa paradoja Nos no va a hacer y no volvamos locos todo eso lo único que lo va a salvar es la cultura vuelve a repetir la educación en en en él desde desde el colegio en nuestras casas y obviamente desde la igualdad pero me con respecto al cine yo acabo de que lo que me pasa

Voz 38 52:06 Juan Soto Ivars amigo un abrazo muy grande gracias por estar eh venga hasta luego

Voz 39 52:12 ah sí

Voz 40 52:17 hablando de reggaeton

Voz 0313 52:20 un poquito reggaetón

Voz 1 52:24 no creo que llegó el momento vamos a leer a los cuarto un domingo yo tú

Voz 1497 53:03 es otro regalo de la redención de promete una versión reggaeton de la llave viene Meso XXI medio divertido mucho creo que era una canción que pedía a gritos darle más ritmo lo

Voz 1653 53:17 dice con un grupo que se llama que eso encantadores súper divertidos y además tenemos la misma edad y nos reímos muchísimo cuando nos juntamos

Voz 16 53:25 me lo pasa bomba haciéndolo creo que sí

Voz 0313 53:28 hablando un poco del no de las letras del reggaeton están se puede hacer reggaeton sin necesidad de migrar a hablar de sexo que hablarles explícitamente y bueno en la poesía hay ahí erotismo claro es que la pasión pero claro que no feminista una pasión que hable contigo de hecho una vez de los cincuenta las cincuenta sombras de contigo lo que hay que empezar a hay que empezar a cambiar alguna expresión hablar de corrección político hay que hablar de puritanismo volviendo sí hay un poema de de lava que es una polaca maravillosa que dice que todo es político que hasta lo apolítico es político y cuando ya entras en un terreno que crees que los políticos acaban siendo político no

Voz 1653 54:16 de los cincuenta sombras de Grey era que cuántas mujeres han visto cincuenta sombras de Grey yo estoy convencido que no que ellas no querían ser

Voz 16 54:23 todas las es que yo no me ni azotadas