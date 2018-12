La Ventana (03/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias esta marcha hasta ahora Bruselas al Eurogrupo y se habla de la reforma del euro de una reforma social de las normas que rigen la moneda única Ike parece tener bastantes problemas para prosperar corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 00:19 buenas tardes exactamente el presupuesto euro o la posibilidad de prestar dinero sin un programa de reformas concreto encuentra en las reticencias de los países nórdicos Holanda ya Austria facilitando Alemania una doble actitud que de momento ni tan siquiera permite garantizar hoy el pacto el pacto entre gobiernos para una tasa a los gigantes del Internet

Voz 2 00:41 como los de Milla al menos es lo que decide nuestros amigos alemanes en las próximas horas hemos trabajado mucho y hemos trabajado mucho hablamos el domingo incluso circulación su cubo

Voz 0738 00:53 explica algo el cedido por las

Voz 0313 00:56 cuentas de los periodistas el ministro fran

Voz 0738 00:58 en CES de Economía ministro que acaba de regresar a París para una reunión vinculada suponemos a la crisis de los chalecos amarillos dice que el resto estaban ya advertidos pero será difícil llegar a ningún acuerdo sin presencia de un ministro francés

Voz 0313 01:14 gracias Griselda y seguimos recogiendo también más reacciones tras el resultado electoral de ayer en Andalucía Ester Bazán

Voz 1454 01:19 desde el PP contraponen la radicalidad que se achaca a Vox con la de Podemos que va a decir la izquierda sobre la radicalidad se ha preguntado Pablo Casado que además se definía autocrítico triunfalismos los justos

Voz 3 01:30 ahora la satisfacción es que el cambio histórico entonces claro nadie daba vamos ni una sola apuesta a que esto podía suceder

Voz 1454 01:39 el primer ministro francés se reúne con representantes de los partidos políticos para intentar buscar una salida a la crisis de los llamados chalecos amarillos a la que aludía nuestra corresponsal desde Bruselas este pasado fin de semana volvieron a provocar disturbios en una nueva protesta por la subida del diésel

Voz 0390 01:54 París Carmen Vela el primer ministro sigue su ronda de consultas la ultraderechista Marine Le Pen pide la disolución de la Asamblea la dimisión del presidente acudiera esta tarde pero ya adelantado Inés y a su primer ministro que su nombre de paja dice un tapón para hacerlo saltar por los aires la derecha de los republicanos pide un referéndum nadie sabe para que lo importante es que más allá dice también el jefe del partido Boque el insumiso de Mélenchon ni siquiera acudirá a la cita el quede también la renuncia de disolver la Asamblea sólo el socialista ha tendido tímidamente la mano a los cronistas ofreciendo una tregua impositiva para comenzar a dialogar

Voz 4 02:34 el deporte Toni López buenas tardes toro está muy buenas esta noche se entrega el Balón de Oro en París tras una década de dominio de Leo Messi Cristiano Ronaldo el ganador será el croata del Real Madrid Luka Modric que se lleva el galardón por parte del propio el propio Cristiano del francés

Voz 0230 02:47 Antoine Griezmann en lo deportivo esta noche

Voz 4 02:50 misma jornada catorce con el Levante Athletic durar nueve mañana vuelve la Copa ya nueve también segundo partido del Europeo femenino de balonmano para España las guerreras jugaban contra Holanda

Voz 1454 02:58 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:05 el primer lunes de Madrid Central ha transcurrido con normalidad según el ayuntamiento la hora punta ha sido fluida en la zona restringida y no se ha registrado aseguran en el Consistorio un aumento del tráfico ni en el perímetro ni en la M30 todo después de un fin de semana también sin problemas aunque el Gobierno regional insiste en criticar la medida escuchamos al presidente Ángel Garrido le respondía la coordinadora de Medio Ambiente de la capital Paz Valiente

Voz 0177 03:26 no hay sanciones todavía esperemos que nunca las haya pero no las hay por lo tanto no se puede calibrar eh los resultados de este proyecto en cualquier caso sí que parece que lo que sí es un desplazamiento claro del tráfico los alrededores y sobre todo algo muy importante el objetivo para el que estaba pensado unos ha cumplido la contaminación se exactamente igual peor de hecho no ha dado ningún dato al ayuntamiento en relación con la contaminación seguramente

Voz 5 03:48 porque no le interesa en calidad del aire y en cambio climático no podemos hacer un análisis

Voz 1454 03:51 a corto plazo hay que ver grandes series y comparó

Voz 5 03:53 cuáles son las tendencias en un número de años que sea significativo de otra manera las condiciones meteorológicas por ejemplo pues os pueden desvirtuar los datos en cualquier momento

Voz 1915 04:02 la Plataforma de Afectados por Madrid central insiste también en las críticas en un comunicado emitido este lunes aseguran que este fin de semana el consumo ha caído más de un diez por ciento el próximo trece de diciembre se reunirán con la alcaldesa para trasladarle sus quejas irse lo venimos contando el barrio de rejas en la capital tendrá por fin su instituto público el Gobierno regional tiene previsto aprobar mañana la construcción de ese centro que las familias de la zona llevan años pidiendo denuncian el aislamiento del barrio que entre otras cosas obliga a sus hijos a hacer un recorrido de más de una hora para ir a clase

Voz 6 04:32 se nos prometió inaugurar el instituto en el año en septiembre del dos mil diecisiete entonces lo que estamos viendo a la Comunidad de Madrid les que de una vez por todas pagan una licitación de las obras que pasen a ejecutar estas obras

Voz 0433 04:43 queda a doce kilómetros de reja que son un metro dos metros un autobús a diez minutos andando para un niño con dificultad motora imposible

Voz 1454 04:53 tenemos diez grados en el centro de Madrid hay gente que hay

Voz 1454 05:21 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 1 05:30 servicios informativos

Voz 1 07:09 no recuerdo para dejarlo nunca ninguna pero que tampoco ha dejado

Voz 8 07:14 por parte de los recuerdos de la infancia de los y los viajes de quienes ya no están de los que no pueden recordar que tu mente vuelvan

Voz 0137 07:27 yo pude es dejarnos tus mensajes

Voz 7 07:29 fotos comentarios y lo que quieras en el whatsapp del programa

Voz 8 07:33 el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno esta noche llenamos el Faro de recuerdos

Voz 9 07:40 el Faro con Mara Torres a partir del Laura

Voz 10 07:44 en la SER

Voz 12 07:48 cariño esta tarde viene un técnico de Securitas directa instalarnos la

Voz 0230 07:51 no sabía que había si ahora que no

Voz 12 07:53 estamos a chalé con tantas puertas y ventanas me quedo más tranquila instalamos la mejor alarma que hoy además es la que tienen todos los vecinos

Voz 18 09:52 la patria una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles es blanco y entonces sí Balbino por eso es el más caro lo haré así querrán matar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema Iris tú

Voz 0313 10:31 pero que gira alrededor de las ocho ahí los mata bien muertos en todo por la radio en La Ventana Toni Martínez Especialistas secundario

Voz 18 10:48 el Mundo Today

Voz 0313 10:50 usted a José Antonio Páramo en vivo en un ratito entrevista como todos los lunes

Voz 0230 10:56 bueno pues mira cuánta gente murió ayer a las ocho es entre lo que murió ayer vamos a intentar ordenar porque desde anoche desde ayer las ocho toda España se ha puesto a hablar a la vez todo el mundo tiene opinión diagnóstico criterio valoración sobre las elecciones andaluzas antes de meternos en el lío comenzamos con lo urgente declaraciones de Susana Díaz la presidenta de la Junta esta mañana que sostiene Susana Díaz que es su responsabilidad ahora ser dique de contención pero

Voz 9 11:28 sí es una responsabilidad será el dique de contención de la extrema derecha en Andalucía para que eso no se reproduzca en el resto de procesos electorales a lo que nos vamos a enfrentar

Voz 0230 11:39 preguntada por cómo va a ser dique de contención de la extrema derecha en España sino ha podido ser dique de contención de la extrema derecha en Andalucía Susana Díaz ha respondido en todo el mundo ha hablado hoy menos el auténtico triunfador

Voz 19 11:56 el censo de de España José María

Voz 0230 11:59 narra el inspirador de la operación ciento hechas baña todo el mundo pensaba que era un chiste y ayer se hizo realidad centro hecha España ha triunfado enseguida vamos con ello

Voz 21 12:17 Paco

Voz 1610 12:18 pero antes las twiterías esto que nos comenta a Waka manda Nos ha pasado yo creo que a todos más de una vez

Voz 0414 12:26 la parte que menos me gusta del invierno es cuando llevas un suéter bonito pero de repente empieza a hacer calor debajo llevas una camiseta de Caja Canarias dos mil tres

Voz 1610 12:36 babas vamos ahora con Harper Speaker que nos da un ejemplo de cuando la lógica se impone

Voz 0414 12:40 antes de morir tienes que visitar Florencio sí porque ya después la cosa se complica no

Voz 1610 12:47 ABC es la ignorancia hace que afloren eufemismos preciosos como este que ha escuchado cabe

Voz 0414 12:51 es usted un visionario señor oftalmólogo como se diga

Voz 1610 12:56 una rectificación a tiempo es una victoria le ha pasado

Voz 0414 12:59 IQS muchos intentos de seducción frustrados hasta que me dijeron que para parecer sensual el labio que hay que morderse es el inferior

Voz 9 13:09 y acabamos con donde se hable claro

Voz 1610 13:15 vamos ahora con un tuit de Allegra M el día que atención no hace referencia al resultado de las elecciones de ayer otra vez

Voz 0414 13:21 si no entiendo que estén desarrollando inteligencia artificial para los robots habiendo tantas personas necesitadas

Voz 22 13:29 todo robo

Voz 9 13:33 venga ya tenemos las twiterías y ahora

Voz 0313 13:35 las noticias del Mundo Today

Voz 9 13:38 Susana Díaz mí

Voz 1454 13:40 que ahora que fue un error pedir el voto para la ultraderecha

Voz 9 13:43 Díaz no descarta pactar con Vox para que no gobierne el PP

Voz 1454 13:47 Boc se disuelve después de que alguien les explique que la reconquista ya se hizo en el siglo XV vale vale pues nada estábamos confundidos es que dejamos el colegio en tercero de Hebei no sabíamos todo eso han dicho los autores de chirigotas ya buscan desesperadamente palabras que arrimen con Vox admiten que con Hitler es más fácil de Pedro Sánchez celebró con Vox la derrota de Susana Díaz Susana Díaz podrán sentarse a Pedro Sánchez ahora que dejará la Junta la ultraderecha admite que llegara al Gobierno por las urnas es una victoria a medias el Parlamento andaluz tendrá que instalar en la puerta abrevaderos para los caballos de todos los diputados de Vox Dios Planell se plantea mover la tierra un sitio donde se vea menos admite que es una obra menor Carles Puigdemont recuerda subdirección de Bélgica para recibir la cesta de Navidad y el que no se vaya a comer porque está en huelga que me lo puede dar también ha añadido dos estudiantes de Filosofía empiezan a ir a la universidad con la mochila de globo es genial porque los libros y los pedidos también dice junto al Ayuntamiento de Nueva York inicia las obras para enterrar la Estatua de la Libertad en la playa trampa ha asegurado que las obras estarán listas antes de que acabe con el mundo Buenos Aires acogerá el espectáculo de Mongolia porque España no puede garantizar la seguridad ven cada vez el más españoles viajan al extranjero sonar los mocos en la bandera de España

Voz 23 15:18 eh eh eh hombre adelante el frío igual

Voz 0230 15:51 las noches electorales en las noches electorales impone lo que se conoce como la doctrina Parot es lo que es es lo que no es no es dicho de otra manera

Voz 24 16:01 algún fan del pabellón voleibol igual de de el doblete lo tilda humedad arpa Please Se acabaron las teorías

Voz 0230 16:11 hay resultados la mala noticia es que comienzan las teorías sobre los resultados hay chico nuevo en la oficina

Voz 25 16:17 nosotros somos los que vamos a propiciar el cambio la mejoría la reconquista

Voz 0230 16:29 o Reconquista reconquistar consiste en recuperar algo que se tuvo irse perdió que hay que reconquistar a qué situación hay que volver a quién hay que arrebatárselo no está claro pero diríase que diríase que al consenso de mil novecientos siete en ocho no es adónde quieren bola no escuchamos a Pablo Iglesias anoche toca defender la democracia

Voz 26 16:53 la España feminista la España republicana la España trabajadora la España democrática debe estar alerta para defender las libertades que nos dejaron nuestros padres y madres nuestras abuelas

Voz 0230 17:05 los las libertades que nos dejaron nuestros padres madres abuelas y abuelos esto dicho de otra manera es la Constitución de mil novecientos setenta y ocho les ya te lo digo todo lo digo todo el programa político de la izquierda no en España en toda Europa empieza a ser defender la democracia liberal que resulta más llamativo en el caso de Podemos porque hace sólo cuatro años que llegaron a la escena política española con la idea de asaltar los cielos

Voz 9 17:33 era cubren cuatro años

Voz 0230 17:37 después Vox es el partido que se presenta como el partido de los indignados nosotros somos el partido por tanto de los indignados de Andalucía escucharon jefe de voz y si oigo joe pero es que por eso porque escuchar a un jefe de Vox decir que ellos son los indignados para alguien de la izquierda que se que vivió el 15M

Voz 27 18:01 a y me

Voz 0230 18:10 no ojo eh las últimas horas claro no han sido muy buenas para la izquierda ya se veía el bajón gubernamental se veía anoche

Voz 9 18:20 cuando salió el ministro de Fomento José Luis debajo en estaba muy el bajón Iker dijo dijo que hay que defender la batalla por la democracia frente al miedo

Voz 0230 18:59 en como hasta ahora dicho Pedro Sánchez esta mañana en un tuit camino de Polonia porque todo lo que hay que defender la democracia la izquierda española está jugando ahora con un sistema que bueno no es el cuatro tres tres es más viene el diez cero cero todos a la defensiva vencedor el único que lleva quince días diciendo centro hechas vaya al centro Chas bañar centro hechas baña el censo es España la noche electoral se aparece el centro hechas baña todo el mundo lo da como algo natural a posteriori ahora todo el mundo lo dice pero aquí el único político que ha hecho un análisis certero antes de las elecciones ha sido su visión del centro centroderecha dividido en tres ya hemos advertido aquí que es de ciento hecho por qué porque lo dice

Voz 19 19:58 España está unido ahora está divido en tres

Voz 0230 20:02 os acordáis que lo decía la única persona que antes de la noche electoral tuvo la idea fue os Bernard es verdad que le llamaba lo que tal no Vox probablemente porque daba un poco de pudor pero la intención es lo que cuenta el centro derecha

Voz 19 20:17 en su versión actual Partido Popular Ciudadanos la que tenga

Voz 0230 20:22 que tenga algo que tal pero lo que tal no lo que tenga el partido popular sostiene que si Vox son radicales esto ya oye si Vox son radicales más radicales son Podemos dice Pablo Casado

Voz 3 20:33 la izquierda sobre la radicalidad si están con el partido más radical que ha habido en toda la democracia española

Voz 0230 20:39 claro dice Juanma Moreno Bonilla esta mañana en la Cope

Voz 30 20:43 lo que no puede pretender el Partido Socialista es que ellos sí pueden pactar con partidos político independentista como el del señor Torra incluso los batasuno yo no pueda pactar con el partido donde milita Ortega Lara

Voz 0230 20:56 ahora ahora es que los independentistas catalanes derogaron la Constitución eso es un poco inconstitucional también te pongas como te pongas esto es así Ciudadanos no niega la posibilidad de pactar con Vox pero tampoco la proclama ahora mismo lo que hay es un follón notable porque tomamos nota Susana día quiere ser presidenta con el apoyo de Ciudadanos

Voz 8 21:18 no yo creo que lo normal es que el tercer apoya al primero

Voz 0230 21:21 normalísimo Ciudadanos quiere gobernar con el apoyo de socialistas y de Partido Popular

Voz 31 21:26 me pueden decir cuál es el motivo por el que el cual

Voz 0313 21:29 sido popular y el partido seis al no pueden apoyar y permitir

Voz 31 21:31 el Gobierno Ciudadanos no hay ningún motivo

Voz 0230 21:34 descontando que son terceros pero bueno y Moreno Bonilla quiere el apoyo de Ciudadanos y de Vox

Voz 0313 21:39 creo que los andaluces hecha tiene muy claro

Voz 32 21:42 qué tiene que liderarlo el Partido Popular

Voz 0230 21:44 es decir la primera quiere que la apoye el tercero el segundo quiere que le apoye en el tercero y el quinto el tercero quiere que el apoyo en el primero y el segundo

Voz 9 21:53 lo tiene claro el voto útil ácido que es el que va a permitir ese cambio el que no

Voz 33 21:59 a hacer posible a acabar con el

Voz 1610 22:02 aquí el socialista en Andalucía

Voz 0230 22:08 no eso es un poco el no tomar porque esta mañana Andrea Levy portavoz del Partido Popular decían Hoy por hoy atención a esto que al Partido Popular le corresponde liderar las diferentes sensibilidades del centro hecha

Voz 34 22:22 que lidere las distintas sensibilidades

Voz 0433 22:24 dentro del centro derecha

Voz 0230 22:27 vox es una sensibilidad del centro hecha

Voz 35 22:43 claro que es donde ciento hecha son de extrema hecho no son de Echarri Ricard yo creo que esta será la que imponga boxes hecha rica

Voz 25 22:56 ellos dicen que son regenerador generadores un partido regenerador no lo que cuentan por ahí que somos nosotros

Voz 0230 23:04 en sus actos escrita mucho España gritar España pues no es de extrema derecha si los demás sólo anti España bueno ya derrotas un poquito pero gritar España por sí mismo pues no no la única manera de saber si de centro hecho no os y desde este hecho es hacer el test de Blas Piñar sí ah pues es de centro hecho también impone escorado escorado el brazo en alto pero sólidas convicciones dentro de entonces pero sí escuchas lo que decía Blas Piñar en mil novecientos setenta y nueve y piensas con qué partido encajaría hoy tienes más pues ya lo hemos hecho alguna vez este es el test de Blas Piñar hoy estoy piensas

Voz 9 23:47 esto con que me encaja

Voz 0230 23:51 vamos a terminar con la cobardía frente a aquellos que quieren acabar con la unidad de España

Voz 37 23:57 aquellos escape

Voz 0230 24:02 una sola bandera la bandera rojigualda fundamentalmente futuro

Voz 38 24:08 la cantera la bandera de España la bandera roja

Voz 0230 24:11 bueno vas viendo en qué partido encajaría hoy el discurso de Blas Piñar pues puede ayudar a ver la sensibilidad desde el centro de hecho hay que tener en cuenta otros datos en todo esto que hay un debate en España sobre las autonomías especialmente sobre la autonomía catalana a raíz de la crisis catalana se ha cuestionado el Estado autonómico qué porcentaje de españoles quiere suprimir las autonomías un veintiuno por ciento hay un veintiuno por ciento de españoles que querría suprimir las autonomías no hay ningún partido parlamentario que que solicite su box si estas su propuesta pues tiene un veintiuno por ciento de mercado por qué crecen los partidos de extrema derecha porque la gente se vuelve fascista de golpe o porque los partidos de extrema derecha proponen cosas que los demás partidos no proponen los hemos pasado cuatro años preguntando por qué crece el independentismo podemos poca creencia ciudadanos ahora tenemos cuatro años para preguntarnos por qué crece Vox por cierto el secretario general que es Francisco Serrano que venimos escuchando todo el rato se estrena en la UVI porque dice ahora vamos a enterarse España yo creo que con los nervios de la novedad

Voz 25 25:17 nosotros somos los que hemos llegado aquí para decir primero que existimos y ahora vamos a enterarse el resto de España no ya vosotros que lo sabéis

Voz 9 25:29 ahora vamos a enterarse el resto de España el gran Isaías

Voz 0230 25:41 SER ser pudiera ser un caso de mala pronunciación que la frase fuera y ahora dos puntos abrimos admiración va dos de Ramos admiración abrimos admiración a enterarse en el resto de España de quiénes somos cerramos admiración iría ser así podría ser así como son gente de carácter un poco polvorín ya tal vez sea una cuestión de signos de admiración no de mala

Voz 0414 26:02 jugar según

Voz 0230 26:03 la vicepresidenta Carmen Calvo Vox es un partido que pretende desmontar la democracia un partido

Voz 39 26:09 cuyo ideario en una medida

Voz 0433 26:11 por tantísima es desmontar

Voz 39 26:14 los cuarenta años de democracia de Constitución que hemos consolidado entre todos

Voz 0230 26:19 pero bueno según José María o no se también se le puede llamar óseas secas Vox no es antisistema defiende una cosa que he atención solicitamos colaboración para entender lo que según ose defiende Oaks bonos

Voz 1610 26:28 una fuerza antisistema

Voz 40 26:31 su parte un partido que defiende la reforma que defiende esencialmente que defiende la reforma de la Constitución pues era vaya de acuerdo con lo es lo que dice Bosch

Voz 0230 26:39 claro porque no está claro lo que defiende hoy según no sé si vamos aislar a os vamos aislar a dos en el momento que explica lo que defiende

Voz 40 26:48 vamos es un partido que defiende la reforma a conseguir

Voz 9 26:52 un partido que defiende la

Voz 0230 26:55 es claramente constitucional claro que estamos en vísperas del aniversario de la Constitución lo más curioso de todo esto lo más gracioso peculiares que sin cerráramos en una habitación a Puigdemont ha casado a Susana Díaz a Rivera a Sánchez Pablo Iglesias les decimos de aquí no salís hasta que os pongáis de acuerdo lo más probable es que saliera algo parecido la Constitución de mil novecientos setenta y ocho otra cosa es que dijeran no quiero ponerme de acuerdo porque es pero si no tuviera más remedio no pueden salir cosas muy distintas porque en material materiales son materiales y de lo que es ahora si prefieres llevar tema con los vecinos también hay posibilidades también hay casos te molesta que tu vecino tenga chimenea le tiras aguas erial Osterfestpiele Michavila

Voz 0313 27:39 quince el vereda de Pontevedra ha condenado a una viguesa que se encaramó en varias ocasiones a la chimenea de la casa de sus vecinos con una manguera y echó agua por el hueco de la salida de los hechos se remontan al veinticuatro veinticinco de noviembre del año pasado se repitieron el doce y el veintiocho de diciembre la cultura de los daños alega que era la emisión de un los eh que veía salir pues lo que le hizo echar agua además nos ha presentado los juicios del caso con lo cual ahora debe pagar mil ochocientos noventa euros por una multa e indemnizar a sus vecinos con mil cuatrocientos euros para los perjudicados pero te espérate porque aprovechando que estamos hablando de una sentencia de Vigo os comentaba otra curiosa que también se ha conocido Seattle sentencia una mujer ha sido multada por morder al taxista que había contratado volvía de fiesta llamo a un taxi y éste le acercó hasta su hotel a la llegada a la mujer no tenía dinero y tuvo que subir a la habitación a la tarjeta de crédito cuando bajó su enfado porque el importe era muy alto así que le mordió además tiene que pactar

Voz 0433 28:37 es una claro tiene que pagar una multa de noventa

Voz 0313 28:39 seis euros e indemnizar con setenta euros al taxista porque también le rompió las gafas cansa

Voz 9 28:46 esta mujer exista favor

Voz 41 28:54 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio queda estar de hombre lo sabe Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com y tu vehículo su herramienta de trabajo Línea directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería no de cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 7 29:19 llevamos ochenta años dibujando sonrisas regalando ilusión quitándole más vida muchas vidas y ahora queremos celebrarlo contigo

Voz 42 29:27 con preocupan especial ochenta aniversario de la ONCE entren cupón ochenta aniversario punto es y consigue una vuelta al mundo para dos personas y cientos de tarjetas regalo valoradas en cincuenta euros además recuerda que puedes ganar cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros cupón despreció el ochenta aniversario celebramos parte de tu vida

Voz 8 29:47 Bases depositadas Europa vi cruceros di escapar

Voz 15 29:51 las nacionales del Caribe nieve del Islas de diciembre este diciembre si quieres viajar no es más que decirlo así de fácil

Voz 16 30:01 porque con Viajes el Corte Inglés los mejores destinos del mundo están al alcance de tu mano puentes Navidad Fin de Año fines de semana cualquier momento es bueno para escaparse unos días y lo que es mejor con unos precios in

Voz 17 30:13 ideas a la hora de viajar siempre di Viajes El Corte Inglés

Voz 43 30:19 Securitas Direct en qué puedo ayudarle llamaba porque quería instalar una alarma ha sufrido algún robo nosotros no Pijuán robado al vecina de al lado y no tenía alarma in me asusté que les pueda pasar lo mismo

Voz 45 30:49 que sigue a La Ventana en las redes sociales roja la venta

Voz 0137 30:55 al Face Phi La Ventana

Voz 19 31:03 que apenas se presente el placer de escuchar

Voz 21 31:13 Nos gusta porque a partir de espacios de Antigua hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaban los recuerdos de nuestros bisabuelos el abuelo paterno por nuestros padres toda la infancia diosa lituanos Irene yo a persistir son sin ella

Voz 8 31:33 lo que era una locura pulsiones a casa podían vivir ocho

Voz 21 31:36 personas sin estorbar se hacíamos la limpieza por la mañana levantándose a las siete y a eso de las once yo les dejaba las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina almorzaba Musa mediodía siempre puntuales ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios no resultaba grato almorzar pensando en la casa profundo y silenciosa como estábamos para mantenerla limpia a veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo a mi se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos entramos en los cuarenta años con la idea expresada idea de que nuestro simple y silenció su matrimonio de hermanos era necesaria la clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa nos moriría algún día Davos y esquivos primos se quedarían con la casa la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos o mejor nosotros mismos la voltearía mus justiciera mente antes de que fuese

Voz 7 32:51 demasiados parte casa tomada

Voz 21 32:55 Julia Cortázar mil novecientos cincuenta y uno cadenas

Voz 46 33:00 es el placer de escuchar

Voz 47 33:05 en

Voz 8 33:10 de poner las cartas sobre la mesa harán ustedes lo mismo P alguna salida esté quiere que debería dimitir de decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir no lo son

Voz 1 33:20 tenía licencia guardar nos lo tiene respuesta a una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es seamos claros Cadena Ser

Voz 48 33:43 con las

Voz 0137 33:47 lo que pase

Voz 9 33:50 la Ventana con la encina el treinta y cuatro minutos

Voz 0313 34:06 de la tarde las cuatro y treinta y cuatro en Canarias aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio José Antonio Páramo buenas tardes aquí estoy para reclamar no hay que callarse

Voz 18 34:14 no hay que pelear por la campaña de teléfono se han cancelado el vuelo no

Voz 9 34:24 ya han cobrado de más en la factura del gas en fin me no me voy a callar

Voz 19 34:30 voy a reclamar cono claro como consumidor tienes derecho a reclamar os voy a dar el teléfono novecientos novecientos siete quinientos seis o Kuti ayuda OCU e no novecientos novecientos siete quinientos seis no tenéis no está claro sí sí sí se repite pero mayor lo repito otra vez Especialistas secundarios al ruedo

Voz 1610 34:55 bueno estamos aquí comentando con los compañeros que la entrada de la ultraderecha en el Parlamento andaluz es la clásica noticias

Voz 9 35:01 agridulce

Voz 1610 35:06 por digamos por la vida en general pero pero dulce por la industria caballar como han apuntado anteriormente los los compañeros de El Mundo Today los diputados de The Boss vamos a vamos a ampliar la noticia compañeros los imputados de Vox han exigido ir a caballo a las sesiones del Parlamento y una ganadería es la suministradora de los caballos a Vox me acompaña la propietaria esta ganadería Mari cruz gamada qué tal buenas tardes

Voz 0414 35:29 ellos rector del club

Voz 1610 35:32 es buenos tiempos para el caballo no sabe que puede caballo

Voz 0414 35:37 como mínimo la verdad es que si el caballo vuelve a ser el símbolo del poder de la conquista ver para nosotros ver a Santi Abascal galopando a lomos de un corcel nos recordó a todos yo pienso a Alejandro Magno entrando triunfal en Babilonia después de vencer a los persas no

Voz 1610 35:55 sí esto es justo lo que todo el mundo es verdad y es cierto que que los parlamentarios desde a caballo no es todo lo confirmaba

Voz 0414 36:01 no se someterá a votación no vale vale aunque no creo que haya ningún problema porque la izquierda son muy amiguito de animales es verdad además el caballo es un método detrás es ecológico no contamina no ahora mismo no progre listos les gusta bastante me parece además de las mal que mejor representa la belleza de Andalucía verdad vota contra eso vota contra la belleza contra Andalucía

Voz 1610 36:27 entrarán a caballo pero hasta donde está

Voz 0414 36:30 cámara misma hasta la Cámara nata yo no descabalgó harán se quedarán encima de la montura durante toda la sesión y eso qué significa eso que no les hará falta les

Voz 0230 36:38 escaño vale quedará un asiento libre

Voz 0414 36:41 podrá donar claro un español que estoy cansado y no tenga dónde sentarse bien español de verdad

Voz 1610 36:48 siento se puede utilizar a pensar qué qué tipo de caballos veremos ahí en el Parlamento andaluz nada del tipo equino

Voz 0414 36:54 básicamente son lo mejor de sí sí sí

Voz 1610 36:56 no son caballos no son ni caballos equinos equinos déjeme comentar una polémica que ido porque algunos caballos se han quejado no están de todos contentos con esta iniciativa ser cabalga dos por por por los miembros de Vox me gustaría que escuchará este caballo que tenemos grabado producido lo que

Voz 49 37:12 qué dices vamos con sus amigos les justo a montar a pelo sin montura pero ellos ellos tampoco le llevan nada y la verdad no yo no me gusta notar los testículos del desconocido frotándose control horror por higiene y por favor

Voz 1610 37:36 origen y por pudor están descontentos algunos caballo de Cruz

Voz 0414 37:39 no conocemos están ha llegado esta problemática vamos a tomar medidas poniendo pues no en el lomo del caballo a la gente el contacto animales su parte baja porque son un hombre y mujeres de verdad pero por higiene pondremos ese trapío entremedias

Voz 1610 37:55 entremedias pues el Marie cruz gamada suministradora de de caballo de Vox

Voz 0414 38:00 muchísimas gracias de caballos en plural de ahí deja déjame añadir que otra propuesta de Vox va a ser sustituir el moderno Whatsapp por la gloriosa mensajería con toma ya vamos a pensar son muy gay halcones y águilas que los mensajeras muy animalista a la izquierda le gustará no que le gusta

Voz 9 38:26 sí gracias madre que no nada

Voz 0313 38:33 ahora bien Mare cruz gamada nuestra invitada de hoy pero antes de saludar la casi que la presentemos como siempre con su banda sonora y con la ayuda de Olga Nebra

Voz 50 38:42 todos en pie se abre castrenses

Voz 0230 38:46 ya

Voz 50 38:47 preside la magistrada Constant mal

Voz 8 38:49 señoría esta tarde se sienta en el banquillo

Voz 51 38:52 acusados una mujer sospechosa de varios actos a lo largo de su vida escuchen y saquen sus propias conclusiones

Voz 1 39:03 pic

Voz 52 39:06 le acuse de ser en su juventud una bailó nunca empedernida de las canciones del Dúo Dinámico de él incluso las memorizarlas cantaba en Castilla

Voz 53 39:15 en un día en que todo

Voz 9 39:18 eh

Voz 53 39:20 eh

Voz 9 39:24 se le acusa de su gran compromiso político de sacar a colación otra vez la canción de Labordeta diciendo que tendremos que cantarla más fuerte y más alto en esta época que nos ha tocado vivir

Voz 54 39:40 en lo que Delibes antes

Voz 8 39:44 de dedicar su tiempo libre al amor a los demás a los sentimientos de sentirse feliz cada vez que María Dolores Pradera de dedicaba esta canción en sus conciertos

Voz 55 39:57 mi niña triste e medirá prudente uno

Voz 8 40:03 por defender a ultranza los derechos de la mujer por dar voz a las más oprimidas y estar siempre de su lado por todo esto señoría declaro a nuestra invitada culpable su condena someterse a nuestra rueda de prensa en Todo por la radio

Voz 0313 40:33 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Cristina Almeida que tal como es

Voz 32 40:40 más ya

Voz 0313 40:42 a mí ya me parecía a mí siempre

Voz 32 40:44 uno ha dicho que era agridulce pleno dado de que no lo Pablo pero bueno lo pobre que también técnica aguanta eso eso que saben quejarse porque no Vito como se quejaban de loca le importa

Voz 0313 41:07 final lo de lo de ayer en Andalucía los resultados son

Voz 32 41:11 para ti bien mucha sorpresa pocas sorpresas o hombre yo creo que fue mucha sorpresa pero tampoco me parece que con el tiempo que estamos viviendo no se haya provocado esto por una parte y por otra

Voz 0433 41:28 me parece que ni unos han sido diligente en amar la democracia en saber lo que es sin la han estudiarla en explicarla y otros que no tiene ningún interés pues están aprovechando las solas del mundo las peores olas cuando entramos en Europa entramos en una Europa social en una Europa que no nos dejaba entrar por reaccionario y ahora vamos a entrar en otra Europa que es la

Voz 32 41:53 Copa

Voz 0433 41:54 horrible por lo tanto esa selecciones parecido

Voz 32 41:57 yo un paso que lo está dando Europa para atrás y que nosotros queríamos dar p'alante pero que tampoco Rosenborg

Voz 0313 42:04 yo recordaba hace un ratito al abrir la ventana que Hope hace una ironía del destino no pero esto es común un regalo entre comillas regalo envenenado para la constitución esos cuarenta años feliz cumpleaños con la irrupción de un partido como Vox en el tablero parlamentario momento mal es que sobre todo

Voz 0433 42:19 yo creo que había entrado ya lo de la extrema derecha que estos son también de la extrema derecha del mismo pero es que como todos querían conseguir los votos la extrema derecha se han vuelto más de extrema derecha todos que depende San queda ya antiguo los que que en la democracia lo querían la Constitución lo que de verdad había luchado tanta gente que había luchado por ello la verdad ahora sólo antiguo y lo moderno son estos que son absolutamente impresentable pero

Voz 32 42:46 no ha votado el pueblo lo ha votado la España de lo de lo práctico que tiene lleno de inmigrantes mal tira abajo pues eso han arrasado hasta que como no venga

Voz 0433 43:01 lo emigrante no sé qué va a encontrar en los invernaderos no va ni ello agacha pero vamos ni que se les cae con tomate me ha parecido un tema terrible lo de lo de ayer pero me está pareciendo un tema terrible el espíritu que se está creando en esta Europa recuerdo ella

Voz 32 43:20 no no es un problema sólo nuestro eh no no que aunque no

Voz 0433 43:23 ahora la moda viene

Voz 32 43:25 en ir para atrás recordaba

Voz 0313 43:27 Tito recordaban los los trescientos ochenta mil votos que obtuvo Fuerza Nueva en su momento de máximo apogeo años setenta y nueve te acordarás

Voz 32 43:35 esfuerzo nueva y todo el la coalición

Voz 0313 43:37 pitos de ultra que había por ahí pero han sido un poquito menos eso fue en toda España un poquito menos que los conseguidos ayer por Vox sólo en Andalucía lo cual quiere decir que nos viene un movimiento que no se va a quedar ahí va a seguir creciendo en lógicamente hay que pensar eso no

Voz 32 43:53 bueno a lo mejor despierta mucha gente que se quedó durmiendo ayer en Andalucía y a lo mejor en el resto de España no queremos dormir tanto quizá nos tenemos que comprometer mucho más a lo mejor lo que ha sido un experimento con acogió sorpresa lo terrible es que no pueda coger de sorpresa a muchos más yo creo que tenemos la obligación de comprometernos y saber que no podemos dar paso a atraen a democracia tiempo tenemos que dar pasos adelante ni damos p'alante no hay otro Tampa atrás entonces creo que eso exige un compromiso mayor tienes más

Voz 0313 44:30 a responsable de uno de nueve dar pasos p'alante

Voz 32 44:32 hombre pues yo creo que de ese fíjate desde el año ochenta que el PSOE porque antes está

Voz 0433 44:40 vamos por el golpe militar tenía que haberse planteado que de verdad hay que hablar de democracia que no era una casualidad que había venido por la Constitución sino porque saber luchado durante muchos años porque me una memoria que hay que reivindicar porque hay que crear a la gente el valor de las cosas hoy no ha sido un lío cuando tuvimos las leyes más progresistas cincuenta años de podemos conseguir aplicar las mismas leyes de todo el franquismo todo eso hay que contárselo a la gente para que sepa de dónde venimos que no venimos de montar a caballo o en un corcel antes la reconquista aunque como reconquiste hola o echen a todos los que han dejado entrar me parece una situación para mí fundamentalmente triste porque me parece que ignorancia y le doy más responsabilidad a los que tenían la obligación de haber educado de haber recuperado estos valores que son los verdaderos valores de la democracia

Voz 0313 45:40 pero que nuestros resultados ayer podemos saber por decirlo así podemos saber todo

Voz 32 45:43 cuando fondo o todavía no no no yo creo que no hemos tocado fondo porque en el fondo

Voz 0433 45:50 no lo van a decir todos los demás vamos a ver qué pasa en Andalucía que bueno que es la primera tal no no es que es verdad que llevaban cuarenta año en Andalucía y haciendo algunas cosas que te crees pero es verdad que estaban ahí pero que ahora aunque sea que han votado más éxito eso la lista más votada ya no la va a decir nadie nunca más lo dirá la derecha para convencer a la ultraderecha pero esas cosas a mí me preocupa porque creo que las peleas todo lo que ha hecho el PSOE el espectáculo de haber tenido unos enfrentamientos internos de todo eso eso no va a ningún sitio y eso preocupa también decir que España como dice como decía entonces Mis tiempo Alfonso Guerra no la va a conocer ni la madre que la parió no sé quién era pero que le han parido luego

Voz 32 46:42 pues no han estado muy acertados en la educación de madre va

Voz 0313 46:46 dónde cuando le vienen a Cristina Almeida las ganas

Voz 32 46:49 eso pelear peleo en toda su vida

Voz 0433 46:51 bueno la verdad que

Voz 32 46:53 siempre me preocupa a los demás pero yo tampoco sabía

Voz 0433 46:56 que porque en el colegio me a Madrid a los doce años ya iba en Badajoz la catequesis a enseñar a leer y a escribir en primero de facultad una campaña de alfabetización porque me parecía qué era lo que podía hacer por los demás ayudarles yo tenía la oportunidad que me había Mi madre Universidad pues verano fui a Granada Alhama de Granada han señeras leer y a escribir corto ligero hija yo no sé lo que enseñe provoca aprendí no se olvidó nunca más

Voz 32 47:23 ya

Voz 0433 47:24 segundo de facultad me fui al pozo el peor Raimundo hacer otra campaña alfabetización ya eso fue inacabable

Voz 32 47:30 aprendes te Cristina aprendí que lo

Voz 0433 47:32 pobre y los ricos no vienen de dio que viene mucho de la hermandades y ganadero que los extremeños que venían aquí teníamos que hacer las casa por la noche para que tuvieran techo no serás tirar a la Policía Municipal que se iban estableciendo aquí huyendo de la miseria de otro lado yo me parecía que el hueco la lucha de todos eso vecinos consiguieron unos barrio como al pozo Raimundo que ahora pasaron cuando vino el atentado del 11M explotó en la estación de El Pozo Tío Raimundo me puse a llorar porque dice con lo trabajas esta gente en este barrio y Le podía haber cogido a todos sus hijos que los llevaban a la universidad por primera vez de puede haber tenido esa lucha pues para mí es lo que me ha impulsado hija además nueva obra ante cree que la obra de caridad ahora es que me parece un deber de verde democracia donde deber de lucha la igualdad pues esas cosas me han ido viniendo me descubro como mujer cuando descubro me diferencia Amir discriminaciones por tanto no hay ninguna obra ningún sacrificio es una realización de todos los sueños de todas las cosas yo sido tan feliz en todas estas luchas

Voz 32 48:42 no las veo como pobre como lucha no tuvo mucho porque quiero porque me parece que no me gustaba este mundo porque quiero cambiarlo quiero que haya otro mejor cuál es el

Voz 0313 48:53 me paso importante que tiene que dar el movimiento feminista pues mira

Voz 32 48:56 ahora estamos es que ahora cuando subí aquí al hacer me encontré con unos carteles que pone nosotras Paribas nosotras decidimos

Voz 0313 49:05 bueno eso resulta familiar no el eslovaco

Voz 32 49:08 resulta muy familiar pero si no lo hubiera cogido como eslogan

Voz 0433 49:12 la empresa que se dedica a la maternidad subrogada por no llamar directamente vientres de alquiler que nosotros y eso es lo que me voy a tener

Voz 0313 49:21 copyright de antes no está claro pero ese eslogan

Voz 0433 49:24 hay que decirle a nosotros primo vosotros no porque es en el mundo que tenemos entonces ese es un debate como es el debate de la prostitución como es el debate de la igualdad real o del debate de la confianza de otro tipo de parezca de otro tipo de sexualidad oye una sexualidad agresiva que sea está aprendiendo con la pornografía lo niño no tienen educación sexual y esos agresión a la mujer si tenemos que descubrir hombre y mujer con otra relación una relación afectiva de verdad y no con lo que se aprende que vayan con un vídeo porno debuta ahí digan oiga esto quiero que me haga eh que que no me lo hace mi mujer no no lo quiero que me lo haga por si acaso aprende Edith que es un una situación de cultura democrática y no

Voz 32 50:11 existe esa cultura democrática y mientras se pueda comprar el cuerpo de una mujer con dinero o el sexo de una mujer que no suceso lo que compra

Voz 0433 50:20 es

Voz 32 50:21 el sexo suyo y lo compran un cuerpo ajeno pues me parece que tenemos muchos debate pendiente

Voz 0313 50:26 no efectivamente bueno esto tiene un tiempo de rueda de prensa que va a preguntar aquí todo quisque pregunto a los compañeros de Barcelona los de aquí empiezo yo bueno yo digo proseguir no nos ya lo está haciendo

Voz 9 50:37 te ve todo el rato

Voz 0313 50:41 pero pero que ahora me rondaba una cosa por la cabeza cuando cuando cuando has bailado por última vez una canción de Elvis por última vez ahora cuando sonaba en tal

Voz 0433 50:51 como se lo debía porque ha sido una roquera enorme ahora es que tengo una prótesis en la rodilla

Voz 32 50:57 bueno no tengo la misma agilidad pero bueno

Voz 0433 50:59 la primera que tuvo en el Ayuntamiento me nombraron rockera mayor del reino y eso que era yo la que hacía el concurso de la Villa de Madrid pero es verdad que he sido van cantar bailar rocanrolero encantado tener marcha hay orgullo no

Voz 0313 51:14 no hay problema no rock'n'roll sino también aprieta

Voz 0433 51:17 no sabíamos arrimar

Voz 0313 51:20 venga preguntas rueda de prensa Arman empiezas

Voz 1610 51:23 hola Cristina y tú has sido parlamentaria durante muchos años yo creo que hay un gran desconocimiento con la vida parlamentaria por qué la gente a veces ve las sesiones en el hemiciclo medio vacío piensan que que los los parlamentarios están ahí pues se clases de salsa o jugando al rescate de Boris no me gustaría que que explicará a la que hace un parlamentario cuando no está en su escaño

Voz 0433 51:44 primero ellos ido doce años parlamentario ha sido diputada yo sé ahora estado en la Asamblea de Madrid y estaba en el Ayuntamiento que también han sido concejala gobernando con tiempo Galván es decir que tengo bastante experiencia muchas cosa no podido ser presenta el Gobierno desgraciadamente pero

Voz 32 52:03 ver si es que puedo pero

Voz 0433 52:06 el caso que hacen parlamentarios se creen el está vacío pero es que primero se tratan ochenta mil cosas que tú no sabes de nada es decir que Albouhair hablan de Agricultura pero duró Esteban muy especialista va la gente que sabe ya cultura qué tal hay temas que se tratan por todo y está allí todo el mundo pero si no está aprovechando de trabaja en su despacho un despacho que tenemos está conectado con él con el propio Parlamento y entonces la gente está trabajando en las cosas que puede o en las cosas que tienen que defenderé yo a lo mejor al otro día parece una sensación de que está vacío porque luego suena un timbre es que se va a votación a votación pero es verdad que dirá cómo votan si no lo saben porque no podemos saber de todo yo contener la Comisión de Justicia mira Comisión de igualdad de derechos de la mujer o especializado intervenía en todo lo que se refería a eso pero es verdad que a veces da una

Voz 0313 53:07 no se puede saber de todo sino lugar de diputados sería tercero

Voz 24 53:11 frente a esta también meter Frey en esta casa

Voz 0433 53:17 hombre claro

Voz 24 53:18 yo soy ICO que tú los orígenes de la Ventana Tamayo dijo que tú que bueno

Voz 1454 53:29 venga más preguntas e Íñigo Cristina y te has leído alguno de los libros que ha publicado José María Aznar

Voz 0433 53:43 a Jiménez Losantos yo creo que alguien que oiga Jimeno Santos todo el día de mal humor ya salen de casa yo bastante penas tengo por ahí y la verdad es que Aznar pide que Olea si me lo leo me puede

Voz 9 53:59 prefiero no lo haga

Voz 0313 54:03 va va va a preguntas Toni