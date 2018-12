La Ventana (03/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 la corriente anticapitalista de Podemos a la que pertenece entre otros Teresa Rodríguez acaba de emitir un comunicado tras el resultado de las elecciones de ayer en Andalucía en ese texto muy duro piden a Pablo Iglesias que desconvoquen las primarias y que abra un proceso de reflexión crítica urgente Mariela Rubio

Voz 1450 00:25 si el plazo para presentar candidatos alternativos a las listas de Iglesias para las generales terminaba hoy para la corriente anticapitalista continuar con estas primarias sería un tremendo error

Voz 0313 00:34 una muestra de irresponsabilidad recalcan que

Voz 1450 00:37 frente al resultaba andaluz se hace necesario rearmar a todo el espacio del cambio y que eso debe hacerse dicen con paciencia y métodos participativos dicen que la situación es grave y que es necesario poner fin es textual a una inercia suicida no es el momento escriban para el enésimo proceso interno tedioso que siga ahondando en la dinámica de desafección desgarro interno más aún dicen cuando la urgencia de una posible convocatoria de elecciones parece alejarse la corriente anticapitalista que recordamos es el principal sector crítico del partido ha manifestado que de no desconvocar las primarias no participarán porque dicen es el momento de debatir no de mantener la misma dinámica que tiene la dirección de Podemos y que llevará escriben a peores resultados aún en el futuro

Voz 0028 01:19 de mantenerse que otras noticias contamos Ester Bazán pues he terminado después de cinco años la instrucción por el accidente del Alvia en Angrois y la Causa seguir adelante sólo contra dos personas Radio Galicia Ainhoa Apestegui buenas tardes buenas tardes se recortan de siete a cinco los investigados por el accidente el juez ha decidido que la causa se siga únicamente contra el maquinista Francisco José Garzón y el ex director de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte a ambos les imputa ochenta delitos de homicidio ciento cuarenta y cuatro de lesiones por imprudencia grave profesional el juez Andrés Lago Louro acuerda que en el auto emitido hoy el sobreseimiento y archivo de la causa respecto a otros cinco investigados entre ellos el director de Seguridad en la Circulación de Renfe Antonio Blanchard es sobre el papel el encargado de pedir la desconexión del sistema RTS que habría avisado el maquinista de la necesidad de reducir la velocidad antes de la curva han empezado en Malta los trámites para identificar a los doce captados en aguas libias por el pesquero Nuestra Madre Loreto en Malta van a permanecer unos días hasta su completa recuperación antes de ser trasladados a España si el resultado del protocolo de actuación así lo avala los migrantes se encuentran bien de salud según un comunicado de la Vicepresidencia del Gobierno vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 3 02:28 qué tal muy buenas ya está Luka Modric en París esta noche recibe al Balón de Oro por delante de Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann hace diez años que no lo gana a alguien que no es Messi

Voz 0313 02:36 Cristiano el último fue Kaká dos mil siete

Voz 3 02:38 hoy Modric además termina la jornada catorce de Liga Santander con el Levante Athletic Club que se juega a las nueve y a la misma hora segundo partido de España en el Europeo femenino de balonmano las guerreras Granados ganaron el primer encuentro acrobacia juegan ante Holanda

Voz 0028 02:52 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 02:57 cadena SER Madrid

Voz 0028 02:59 Ángel Garrido dispuesto a que el Partido Popular gobierne en Andalucía con el apoyo de Vox los resultados del PP han empeorado las elecciones en esa comunidad pero según el presidente madrileño los resultados son buen fruto del trabajo de Pablo Casado como nuevo líder del partido a mi me gusta

Voz 4 03:12 mire gobernase Juanma Moreno yo creo que Juan hombre

Voz 5 03:15 pero el que tiene que decidir si hablar con todos aquellos que crea que le pueden ayudar a configurar una alternativa de cambio

Voz 0281 03:20 es lo que con claridad han pedido los andaluces el

Voz 0177 03:23 localizado Pablo Casado el presidente nacional del partido en Andalucía ha sido clave para que estos resultados se produjeran y yo creo que eso confirma su liderato y confirma también la idea que yo Cruïlla todos teníamos de que Pablo está consiguiendo que el Partido Popular vaya mejor

Voz 0028 03:37 cuarto día de huelga de los MIR los médicos residentes de las urgencias del Hospital doce de Octubre para protestar por la falta de supervisión de su trabajo desde la Consejería de Sanidad aseguran que están buscando una solución para reforzar las tutorías de los residentes aunque lo que han hecho estos días es doblar turnos de médicos facultativos para suplir a los residentes que están en huelga el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero

Voz 6 03:57 vamos a hacer es pues tender la mano y tratar de llegar a una solución que sea adecuada para todos no hemos notado ninguna incidencia en estos tres días que va de huelga con más esfuerzo de los médicos adjuntos que ahí se encuentran pero desde luego que que nuestro objetivo es dar una solución

Voz 0313 04:13 un error administrativo en la convocatoria

Voz 0028 04:15 la de las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación puede acabar con la impugnación de todo el proceso Comisiones Obreras ha presentado un recurso contra la convocatoria después de que la Comunidad de Madrid haya tardado un mes en hacerla pública en todo el territorio nacional incumpliendo con la Ley María Eugenia Alcántara es inspectora de Educación y representante de Comisiones Obreras

Voz 7 04:32 que la razón de los consecuencias devastadoras es que las personas que llega senda superó a este procedimiento podría André anulada la convocatoria con lo cual he serían de supuesto además esas oposiciones son especialmente duras porque ya solía ser funcionario docente no sacrifican su vida personal e laboral

Voz 0028 04:53 tenemos ocho grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 8 05:08 ese servicio

Voz 2 05:11 ellos informativos

Voz 0959 05:17 hola qué tal lleva esta tarde y si te tomas un respiro y te pones a pensar en las vacaciones dónde quieres ir este año ahora con Pullmantur cruceros si te anticipa Si reservas ya sus próximas vacaciones te garantizan el mejor precio de la temporada escucha tu acompañante sólo paga el cincuenta por ciento las plazas son limitadas así que en miraló hoy mismo cómo disfrutar de un crucero Pullmantur significa vivir la auténtica sensación de navegar desde el Mediterráneo hasta el mismo mar Arábigo con el mejor todo incluido y con una tripulación que te va a cuidar como nunca Ike además a hablar tu idioma y sin olvidarnos de una experiencia gastronómica sobresaliente del desayuno a la cena con la mejor materia prima para más información visita tu agencia de viajes o entra en Pullman

Voz 2 05:57 a punto es Pullmantur cruceros cruceros cómo somos

Voz 9 06:04 el ocho de diciembre de dos mil cinco al sur de Ciudad de México la Policía Federal de tiene a Israel Vallarta ya Florence Cassez se les acusa de secuestro e integración en banda criminal a Melilla pájaro dirigen vista comienza una carrera contra el tiempo para sacar a la luz uno de los mayores montajes policiales de la historia de México que la hace la paga una novela criminal una serie original de Podium podcast basada en la novela homónima de Jorge Volpi premio Alfaguara dos mil dieciocho adaptación sonora y dirección de Mona León Siminiani

Voz 1 06:44 ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 2 06:50 a ver

Voz 1203 06:58 si en El Corte Inglés seguros fuéramos expertos en artes ocultas te recomendaría hemos proteger tu salud así

Voz 1 07:03 se centra toda tu atención quince y ahorran luz como desapareciese

Voz 1203 07:09 por suerte somos expertos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta ahora con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo El diario Sport se presenta el próximo año

Voz 10 07:21 diecisiete de diciembre en Madrid la primera gala de premios valores del deporte en la que premiará a deportistas y clubs entidades y aficiones para divulgar los valores del deporte y ser un ejemplo para la sociedad con el patrocinio de la Liga Santander Movistar Iberdrola Good bye y Fundación La Caixa

Voz 1 07:43 afortunadamente hay cursos que nunca cambia

Voz 12 07:50 qué

Voz 13 07:53 vamos quinientos años

Voz 1 07:55 haciendo el mejor tú

Voz 13 07:58 Jijona la cuna del Tour

Voz 14 08:02 los días preguntado quién se les pasa por la cabeza tu bebé mientras juega escucha en Podium podcast Dale al play de Fisher Price Ana Uslé e Imma Marín que hablarán sobre la importancia del juego iré como contribuye a potenciar el desarrollo de los bebés no te pierdas el pop

Voz 8 08:17 pocas Dale al play de Fisher Price la banda sonora ideal para ti y tu papel Fisher Price que los niños sean niños

Voz 0137 08:26 porque sabemos que eres muy de dulces de Navidad muy de donde el duro y también del blando en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad en turrones y dulces navideños el corteinglés puedes combinar como quieras de Navidad muy de Hipercor del supermercado el corteinglés

Voz 15 08:48 no recuerdo pero bueno tampoco dejada

Voz 1 08:54 bueno de los recuerdos de la infancia

Voz 0530 08:58 de los de los viajes de quienes ya no están de los que no

Voz 1490 09:02 pueden recordar a que tu mente vuelva a triunfar

Voz 1 09:06 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz fotos comentarios y lo que quieras en el whatsapp del programa

Voz 0530 09:11 el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno esta noche llenamos el Faro de recuerdos

Voz 1 09:19 el Faro con Mara Torres a partir de Laurent

Voz 16 09:23 en la SER

Voz 2 09:28 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:32 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias estamos a punto abrir la ventana de los libros como cada lunes y hoy tenemos un prólogo histórico que nos viene al pelo hoy lo hacen falta yo creo que Benjamín Prado prepare ninguna efeméride ni cosas de esta porque sale adelante Nieves Concostrina con con qué desde una pista cuando leyeron o cuántas veces leyeron La isla del tesoro

Voz 1 09:56 en la Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 10:12 no no yo acababa de cumplir cuarenta y cuatro años y aunque esperaba morir de la tuberculosis que lo tenía sentenciado al final se lo llevó por delante un derrame cerebral sentado en el porche de su casa en la aldea de Bay Lima allá en mitad del Pacífico fue a morir el tres de diciembre de mil ochocientos noventa y cuatro el gran Robert Louis Stevenson lo conocen seguro porque conocen al doctor Jekyll y a Mister Hyde también conocen la isla del tesoro detrás de esas historias y de muchas otras está Stevenson aquel que se alejó de su gris sin nublada a Escocia para instalarse al calorcito del Archipiélago desamor allí

Voz 1 10:50 ya hace como canta Aute en la cumbre prohibida del Bayern Stevenson pidió que lo enterró

Voz 1626 11:18 harán en la cima del monte BAE a los zamoranos ni dudaron en construir de la tumba que merecía hay donde la pidió era lo menos que podían hacer por ese nuevo amigo palidez mucho al que los nativos llamaban tu tala el contador de historias después de haberles amenizado tantos atardeceres con sus relatos que menos que atender su capricho ya había que hacerlo rapidito que aquellos el trópico cuarenta jefes amo anos movilizaron a doscientos nativos que con machetes picos y palas abrieron camino cortaron árboles y allanaron el terreno mientras unos se esmeran en despejar el sendero muchos más recogían en la playa fragmentos de coral blanco y trozos de lava negra para adornar la tumba otros se ocuparon de preparar el cuerpo con aceite de coco vistiendo lo con su mejor chaqueta de terciopelo envolviéndolo en la bandera

Voz 1 12:06 única no sé yo lo mismo hubiera pegado más Un pareo

Voz 1626 12:23 el empinado sendero que sube por el monte BAE a lleva hasta la tumba se llama ahora El camino de los corazones amados y en su cumbre en uno de los laterales del Blancos sepulcro que guarda el escritor el visitante puede leer el epitafio que Robert Louis Stevenson dejó dicho bajo el inmenso hoy estrellado cielo capaz mi fosa dejadme yace alegre vivido y alegre muero pero al caer quiero hacerle un ruego que pongáis sobre mi tumba este verso aquí yace donde quiso yacer de vuelta del mar está el marinero de vuelta del monte está el cazador el autor de La isla del tesoro ya ven es el tesoro de la isla

Voz 0313 13:05 un tesoro efectivamente para pararé islas y desde luego pero también y sobre todo para la historia de las letras y ahora

Voz 18 13:13 qué pasa Páramo pues vengan a hablarnos de sueños pero no los que tenemos cuando estamos ahí roncando no vamos a soñar despierto esos sueños

Voz 0353 13:21 mueven cada día nos llenan de ilusión sueños como el que tuvo Ramón Bilbao y que ahora el escritor Javier Reverte revela en un relato titulado El sueño de Ramón Bilbao una historia maravillosa que habla de la vida el sueño de un hombre que que que creó un vino único suena bien verdad de lo quieres descargar pues lo puedes hacer gratuitamente en la web Bodegas Ramón Bilbao

Voz 6 13:38 quién sabe si encuentran inspiración consenso para hacer realidad tus sueños

Voz 2 13:48 antes escribía para vivir ahora quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado hasta que no son ellas

Voz 0313 14:16 Benjamín Prado buenas tardes amigo qué bien lo pasemos que diría aquél en Santander digo esta mañana me preguntaba me preguntaba Toni Garrido le decía Let de intentaba transmitir la sensación de estar en ese lugar magnífico en el Centro Botín atar defiendo con esas no ventana como es el programa con esa suma la Ventana viendo toda la bahía comprar una cosa después que cuando reproducimos el fragmento de del Sócrates Josep Maria Pou cuando estaba terminando ese alegato sobre la libertad la dignidad la de la verdad y todo eso que bajaron las persianas de detrás de los cristales se que se cree un efecto como como magia estaba espalda en número no no me tiene en cuenta al bueno la verdad pero fue fue muy hermoso es muy era muy bonito el Centro Centro Botín Santander algo parecido a los Guggenheim Bilbao comprobase si de la misma forma que le costó a la gente pero al principio no sólo de comer comerse al Guggenheim pues igual está pasando con Linares con Santander que digo que comprobase una vez más el silencio que ese que se crea cuando alguien se pone a leer poesía sea tenemos ella a centenares de personas más o menos comprado con la música en directo y de repente plan como se queden ahí para escuchar las historias de Gerardo Diego queden ahí Javier San hola buenas tardes amigo la que hay que te demuestra fue mira hablando hace tiempo que venimos hablándoles de la nueva relación entre entre verso si lectores muy jóvenes porque es verdad que la pasión con la que veinteañeros no han acogido la poesía tiene tiene poquitos precedentes ninguno pero una vez conquistado como somos insaciables una vez conquistada esa generación ahora la poesía mira hacia lo más pequeño mira hacia los niños como hoy vamos a hablar hablarles de un libro ilustrado magnífico que ha reunido a más de una decena de de poetas los más representativos de este del actual boom para ofrecer Poesía dirigida posa de lo más pequeñitos se titula los versos de buenas noches lo edita Destino está coordinado por quién pues por una poeta Irene eje punto buenas tardes cómo estás bienvenida La Ventana

Voz 1431 16:14 muy bien encantada de estar aquí con vosotros bien así

Voz 0313 16:17 te tocaban niños ahora ya porqué un libro de poesía para niños saber porque yo creo no

Voz 1431 16:22 era inevitable nosotros que precisamente amamos la poesía y la respetamos creemos que era esencial eh bueno crear una poesía infantil de ahora de actual con temas habituales y empezar a crear esas pequeñas semillas probablemente ahora invisibles pero quedarán sus frutos en unos ciudadanos más libres más seguros más empate ricos porque es el poder que tiene la poesía que primeras es invisible prólogo da muy grandes

Voz 0313 16:50 pero ese matiz que ha comentado Irene de de entrada es muy importante porque hombre quién más quién menos si ahora te hablan de poesía para niños te viene a la cabeza aquella rima fácil de de de temas pues eso muy muy de pequeñín es muy de muy de chicos claro en este libro estado mirando uno titulado La importancia de un abrazo otro qué hacer cuando un amigo está triste claro son son temas que dirías hombre no son exactamente para niños

Voz 0281 17:16 pues si os también lo son son temas para niños

Voz 1431 17:19 son temas para trabaja papás y niños hay bueno y también una de las filosofías queríamos trabajar con con este libro es recuperar ese hábito de lectura antes de dormir y qué mejor que lo último que escucho un niño sea un verso desde países puede soñar lo que uno quiera me imagino un niño que que le seguramente será lector de adulto

Voz 0313 17:42 un niño que escucha poesía de pequeño sea aficionado a escuchar poesía después a leer poesía después

Voz 1431 17:47 yo soy un ejemplo totalmente si porque una niña que a la que se la ha leído poesía infantil no yo me relacionen mucho pues con los versos de Gloria Fuertes crecí desde ahí Hinault tuve miedo a dar el paso acoge una poesía de adultos los niños no tienen prejuicios como tenemos los mayores que de repente decimos no yo no entiendo la poesía la poesía los niños lo hacen desde el alma ahí lo que llega les nutre con lo cual la palabra poesía siete ya dentro de Ci nunca van a perder el miedo a coger un libro en su momento más adolescente o más de adulto

Voz 0313 18:18 no he comentado con los oyentes de La Ventana que uno de los poetas que participan en este proyecto es aquí el señor de todos los lunes de oye me encanta el título El Señor de todos los días

Voz 19 18:31 hay que decir que aquí el esta muchacha que tienes al al lado no no es una persona es un motor cito es capaz de poner a hacer cosas a la gente yo le tengo mucha mucho

Voz 0281 18:43 cariño como tú bien sabes simpatía no solamente a la gente que hace sino la gente que que obliga a hacer no yo creo que ya desde el precio tenía muy claro que lo mismo que para tener razón no hace falta gritar para escribirle pues más a los niños tampoco hace falta ponerse cursi se les pueda hablar normal se les puede hacer un poema que también disfrute un un adulto vi probablemente lo gana entender mucho mejor que si te intentas poner la poesía

Voz 0313 19:05 a un nivel ridículo no vosotros leísteis o leyeron poesía de niños Javier Benjamín pues a mí no mucha la verdad me puedo

Voz 4 19:13 es decir que examina las que más que de niño me leyeron cuentos me un tal sí pocas os he escrito poesía poquito poesía y creo que la que echa de menos de mayor

Voz 0281 19:21 era Luis García Montero su padre le leía a su padre que además tenía el mérito es ser coronel del Ejército lo cual aumenta la anécdota de ley a todas las noches una página de Las mil mejores poesías de la lengua castellana oye ya llegado a director del Cervantes no está mal

Voz 0313 19:34 no

Voz 4 19:37 lo que decirle de de de de poso invisible no pueden generar que se todo lo que es cultura igual que la filosofía igual que otras cosas son pequeñas cosas invisibles que están ahí llegaban floreciendo a poquito que uno las deje de adulto

Voz 0313 19:48 bueno es lo que escribir en el en el prólogo en el prefacio del libro no que la poesía le pasa lo que decía el Principito lo esencial es invisible a los ojos hoy unos Lérida salgo eliges tu Benjamín también no te vas a librar es así escrito tres poemas uno para sí

Voz 0281 20:02 no cada uno de mis hijos dice uno para cada uno de mis mellizos Ariel Paulino que acaba cuatro años pero también les un a mi hija de dieciocho mi hija Dylan porque creo que es una edad en la que ella se ve más mayor de lo que la veo yo que aun veo mucha niña

Voz 0313 20:16 ya pero debe ser la destinataria de más edad

Voz 1431 20:20 sí es la yo en realidad es un libro de poesía infantil benjamín que por supuesto sale iba permitir cualquier cosa que dijera pues se le permitió meter una poesía un poquito más elevada pero que en el fondo se puede llegar fácilmente también explicando la un niño sano puede quizás es la que va a más edad pero pero está clara tengo que decir que para todos los autores incluso Benjamin ha un reto muy fuerte estoy poesía infantil porque la sencillez por eso en la sencillez está la dificultad quitarse de las metáforas de nuestros giros de nuestras vueltas ha sido todo un reto que creo que todos hemos disfrutado pero que no no es nada fácil agacharse para escribí

Voz 0313 20:58 como un coche que es lo más complicado entonces sólo el reto principal eh hacerse entender garantizar que te van a entender

Voz 1431 21:05 hay y no caer en la cursilería no cae en algo obvio todos queríamos trabajar un poquito que queda un poso si es que a veces la sencillez es lo más difícil

Voz 0281 21:16 en el sentido de la responsabilidad de porque tú piensas igual este es el primer poema que el Elaine a un niño en su vida y es el que de alguna manera el banderazo de salida no así que yo me sentía muy responsable la verdad ya está muy asustado tú lo sabes que estuve a punto de tirarme del varias veces

Voz 1431 21:32 varios autores estuvieron a punto y tuve que hacer aparte de coordinadora de coach es decir venga chicos coges Podemos porque bueno así un reto para todos pero un reto bonito

Voz 4 21:41 realmente es más difícil porque yo creo que dice siempre la profesora de nuestros cursos de Infantil no a escribir para para chavales Price que no inscribir para la infancia que escribir desde la infancia que exhiben desde niño que todavía vive dentro de

Voz 0313 21:54 gran matiz no no no no escribí como un adulto

Voz 4 21:56 analista que le cuentan ahora sino desde el niño que todavía hoy vive nosotros no y eso no es tan fácil

Voz 1431 22:01 no ha sido todo un ejército de encontrar ese niño pues mira si quieres

Voz 0313 22:04 a ver venga que has nombrada él qué hacer cuando un amigo está triste a ver tienes

Voz 1431 22:09 prender una pregunta que toca el alma una pregunta sin más cómo estás a veces sólo con decir esta frase la otra persona ya se siente mejor al ver que hay alguien que se ha fijado en su dolor no hay mayor consuelo que el apoyo sincero de que el otro saque su pena escucharle muy atento muy atenta puedes dibujar en su cara una sonrisa por una pregunta una nada más nunca lo olvides si practica la es muy fácil va cierra tus ojos Cirilo en voz alta cómo estás

Voz 0313 22:42 este es genial este es fantástico estoy tengo que decirte que este yo ya se lo digo a mis hijos para dormir los horarios sí señor y la importancia de un abrazo que yo citaba antes por ahí lo encontraríamos también porque esto me parece ponnos que es un es una es una lección de vida es una lección de vida entre otras cosas es cierto que acaba de leernos y yo siempre digo que uno mejoró

Voz 0281 23:02 había mucho sólo conseguir los consejos que les da a los demás

Voz 0313 23:05 y muchas veces mejoría uno mucho solo

Voz 0281 23:07 conseguir los consejos que le da a veces a sus propios hijos o a los niños en general consejos de comportamiento que luego es que algunos adultos olvidan algún respeto por las normas y luego es que algunos alumnos establecida no no no está mal le pensarlo así también pues esto

Voz 1431 23:21 también es como un cable que hecho a todos los Papas a todas las Mames para para no

Voz 0028 23:26 perder ese contacto físico no que es muy importante

Voz 1431 23:29 se dice desde la niña que llevo dentro si los mayores supieran lo importante que es abrazar dejarían de un lado tanta pelea para poderse tocar Se puede abraza el alma dando una mano Se Puede besar los miedos para quitarlos cuando tú no abraza a ciento más energía que cuando duermo más de ocho horas al día transmitir tocando comunicara abrazando acariciarme entra sano para aprender a decir con el cuerpo te amo Si los mayores que no paran de discutir siquiera en la mano para acercarse un poco más podrían extender sus brazos para dejarse llevar sólo con ese gesto sentí la acariciar tocar podrían entender la importancia de abrazar

Voz 0313 24:09 qué maravilla eh bueno pues el equipo titular de este de este proyecto de este libro se encuentra también la puerta Patricia Benito que se encuentra por cierto en plena gira de presentación de su poemario titulado del sofá firma siete poemas en este proyecto de versos de buenas noches y lo hemos invitado a asomarse momentito La Ventana Patricia Benito buenas tardes hola buenas tardes qué tal pues muy contentos de de conocer detalles de esta de esta iniciativa yo te quería preguntar porque antes Irene estaba diciendo bueno bueno ha sido un reto ha habido gente que ha querido en fin que la pasa canutas portal tus sí al proyecto fue inmediato tardaste un poquito te lo pensaste

Voz 20 24:46 no no fue inmediato pero porque venía de Irene y entonces es como dices deja el motor cito no entonces ahí viene

Voz 0313 24:52 me hubiera pedido

Voz 20 24:54 momento dice a veces pasa a ser tajante atril Manero pero ha sido lo más divertido que eso vamos con diferencia

Voz 0281 25:02 cosa queda claro en esta conversación que Irene es buena chica pero pega

Voz 21 25:08 ah oye cómo

Voz 0313 25:15 cómo cómo te inspira este para para escribir estos estos poemas Patricia funciona lo de la memoria recuerdos propios de fin de época infantil italo o escenas conocidas por donde sale hay

Voz 20 25:27 yo mi caso lo que he intentado es volver a la niña pequeñita ideal lo que me divertir y amigo que me gustaría escuchar Is pero sobre todo que yo trabajo muy visual era elegir un personaje de ir una ilustración uno o algo así y entonces voy a meterme en la película Isi contarla contarle a los niños de las niñas lo que les gusta bien no o qué no sé qué supone una historia no que me parecía muy muy divertido y conseguir enganchar los que somos a mí me ha parecido la parte más difícil no no pierdan el interés

Voz 0313 25:57 en tu caso como entró como entró en tu vida Patricia que aquí nos han comentado experiencias de todo tipo

Voz 20 26:04 bueno la mi hace una cosa muy casual ideas

Voz 0313 26:06 es muy poquito tiempo

Voz 20 26:07 porque con un recital que tipo por por un encargo para acompañar hay hay que vivir allí enganchada descubriendo una manera distinta de contar las cosas a las que yo tenía antes ya no he podido para así que en una época Hunt Potito

Voz 0313 26:25 creo que te has convertido en una adicta directamente vamos

Voz 20 26:28 sí no no es que haya sido como una válvula de escape en contra un poco la luz

Voz 0313 26:33 esto de este libro de versos de buenas noches Patricia Benito escribe una cosa muy hermosa dice la vida necesita estar llena de puertas y ventanas para que puedan elegir nuestro trabajo es construir les el camino de baldosas amarillas empezar a bailar con la poesía se baila Patricia

Voz 20 26:51 sí por favor tenemos que bailar con todo pero si les damos la herramienta de poder bailar con la poesía eso que te llevan todo

Voz 0313 27:01 los músicos Ryder ni de Fritz efectivamente y con esos también se baila efectivamente comenzara también pues dada Patricia ha venido oye gracias podrás tomarte estén momentito La Ventana un beso muy grande

Voz 20 27:14 muchas gracias a vosotros un placer venga hasta luego

Voz 0313 27:17 Benjamín te va a tocar leer un poema pero antes tenemos sólo noticias de última hora que tiene que ver con los dirigentes independentistas presos en la cárcel desde Dones saben que había dos que bien ha iniciado ya una huelga de hambre pues parece que habrá más Pablo Tallón Radio Barcelona buenas tardes bona tarda hola qué tal bona tarda

Voz 1673 27:34 pues si se suman también Joaquim Forn Josep Rull a esta huelga de hambre lo van a hacer a partir de hoy a partir de las doce de la noche por lo tanto ya no van a desayunar mañana hice que quieren sumarse a la denuncia del bloqueo al acceso de los tribunales internacionales que está haciendo el Tribunal Constitucional aseguran que es una medida extrema de protesta que han reflexionado ellos hablan de una decisión tomada desde la serenidad y la coherencia una decisión meditada fruto de muchas horas dicen de introspección de reflexión que les ha llevado a la conclusión dicen en un comunicado al que hemos tenido acceso que no había otra opción que tomar esta esta medida es un comunicado largo relativamente largo en el que insiste mucho en esta actitud dicen ellos arbitraria e irregular del Tribunal Constitucional al agradecen las muestras de apoyo y solidaridad que reciben desde fuera y también piden a la gente a los soberanistas que se mantengan serenos firmes y convencidos de la legitimidad de su protesta muslo tanto ahora mismo Sánchez Turull Ford irrumpe a partir de esta noche los cuatro estarán en huelga de hambre todos ellos del D o del entorno de la de Cataluña

Voz 0313 28:34 a última hora muchísimas gracias compañeros adiós un abrazo adiós adiós

Voz 2 28:55 sí

Voz 23 29:24 eso me apetece mucho volver a la poesía a la verdad hay en fin Icon Bob Dylan

Voz 0313 29:30 como telonero puesta día más bueno

Voz 0281 29:32 te poemas llama deseos para Dylan pues Dylan más Dylan que tu vida sea tuya que al mirarte al espejo te parezca que no confunda es la cuerda que salva con la que ata note de tengas donde no vayas a crecer necesita unos pocos no depende de nadie ten siempre a mano todas las palabras que sirvan para decir que no aleja T de quién no te permita será su lado aquello que serías a solas del que pisen tus huellas para poder volver las suyas del que te haga decirte cuando pienso en nosotros no me acuerdo de mi huye del que imagina tormentas en un vaso del que abraza igual que si ya no estuviese es que vela montaña en el grano de arena del querría sólo por no llorar no cometas errores que no te enseñen nada no te hagas daño y creas que es en defensa propia logra que tu alegría no sea de cristal y hierro desconfía de aquellos que tratan de cambiar de que para estar contigo te piden que sea otra no dejes que te adornen porque tarde o temprano las coronas acaban volviéndose de espinas merece lo que es tuyo busca lo que te falta no hables con los que venden clavos ardiendo al borde de la mismo no afronte es cada día como si fuese el último ten tiempo que perder tenga algo que ocultar y equivoca te siempre que sea necesario sin miedo a tu manera cae ponte de pie ve con tus propios ojos por la mano en el fuego puedes estar segura de que hagas lo que hagas estaré algunas veces de acuerdo contigo y siempre de tu lado recuerda que estar vivos no es igual que vivir

Voz 24 31:46 has matado a tu mejor amiga has matado a tu mejor amiga has matado a tu mejor amiga has matado a tu mejor amiga Has matado a tu mejor amiga has matado a tu mejor amiga matanza tu mejor amiga ha espantado a tu mejor amiga has matado a tu mejor amigo

Voz 1626 32:04 si te humorista escucho eres tú durante veinte segundos imagínate escucharlo toda tu vida en un accidente de tráfico lo peor no es la muerte Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 25 32:17 pues nada toda la rabia comienzo me la cabeza cuando Catalunya dándome que sabes lo que me regaló mi amigo invisible una tarjeta

Voz 1628 32:27 hay ocurran no me lo como una tonta y él me viene con una tarjeta mira fue abrirla me entraron unas ganas de de de cogerle así por los mofletes ya tu charla entero resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan

Voz 26 32:42 entre lo hace un punto es

Voz 20 32:44 yo lo que reciben

Voz 1 32:51 dos puertos seguros si escuchando un coche moto hogar

Voz 27 32:55 vida vente a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 28 33:09 cariño G esta tarde viene un técnico de Securitas Direct instalarnos la la

Voz 1 33:13 no sabía que había llamado ahora que nosotros

Voz 28 33:15 hemos al chalé con tantas puertas y ventanas me quedo más tranquila instalamos la mejor alarma que además es la que tienen todos los vecinos

Voz 29 33:22 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo gana llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres Joe calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 30 33:38 la idea La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana quien friki La Ventana

Voz 1375 33:52 tenemos a los comentarista está por ahí Kiko Narváez Álvaro Benito ahora a Gustavo López Santi Cañizares muy buena no los especialistas en lo suyo Antoni Daimiel y qué tal muy buena Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal Iturralde González muy buenas por supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 31 34:08 hola buenas noches pues la mano buenas noches

Voz 0313 34:12 qué tal estamos creo que estamos todos no qué tal Manuela noches Manu qué tal muy buenas noches

Voz 32 34:18 las tardes bueno está resultando ser payaso

Voz 0313 34:20 cuesta porque no sé donde vives

Voz 32 34:23 el caso está dura sí que

Voz 8 34:25 estamos todos para escuchar el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño

Voz 1 34:37 es el momento de poner las cartas sobre la mesa harán ustedes lo mismo piel una salida esté quiere que debería dimitir de decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir no lo sé

Voz 0530 34:48 penden inmediatamente militancia no tiene respuesta para que suministra

Voz 8 34:54 ni una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es seamos claros Cadena SER

Voz 33 35:09 hola me llamo Ricardo sede nadie más en Benalmádena eso y mi problema es que habiendo nacido en velada amenaza Benalmádena eso no sé pronunciar bien no

Voz 1 35:19 de mi pueblo Kent a la gente esa burla mucho pero en el Carrusel deportivo encontrado esos amigos que en vela eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetado y sobre todo gracias a su director

Voz 34 35:36 por Dani regido Garrido no corrieron Kerry no barrido corrido

Voz 1 35:43 habrá acusó el Deportivo o todos los jefes de semana Carrusel deportivo rito cómo se define usted

Voz 35 35:59 así a la frase como un oye te que Kutxa cada día entre con la tala anoche la asocie nada yo en la radio o disolución también llama cada da así se define nuestros oyentes

Voz 36 36:22 así me hechos hago lo mejor oyentes que hay en el panorama

Voz 0281 36:31 cuenta con las más de sí

Voz 1 36:40 la Ventana con Carles Francino

Voz 0959 36:45 a todas las de juego y ahora vamos a hablar con Íñigo que nos va a contar las preocupaciones de los jóvenes a la hora de encontrar trabajo oye Páramo has escuchado alguna vez decir a los jóvenes eso de de lo mío no hay pues esto va a dejar de pasar conecta emblema de Fundación Telefónica forma y conecta a los jóvenes con las profesiones del futuro atrás

Voz 1 37:03 es de la inteligencia artificial

Voz 0959 37:05 este un mapa Geo localizador con las profesiones más demandadas todos los cursos que necesitas para trabajar

Voz 1 37:11 ellas bueno pues como dice Fundación Telefónica si lo tuyo es el futuro lo nuestro es conectar con él

Voz 0530 37:22 el relato Usted encadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 37:45 aquí seguimos en La Ventana de los libros como cada lunes estábamos en el tiempo de nuestro concurso Relatos en cadena vamos a incorporar a la conversación a nuestros finalistas esta semana venimos de la final mensual así que me imagino que el número de relatos que se apuntaron para construir historias a partir de la frase intuyo que los científicos Irán desapareció cuándo habrá sido notable ha sido notable notable nos quedamos ahí porque han sido novecientos noventa qué bueno y qué

Voz 21 38:11 la plantilla

Voz 0313 38:13 ha habido casi mil ochocientos nueve semanas doscientos hubo una tanto no no uniendo mil seiscientos yo ahí no se Salgado Arrúe arriba no hay quién lo baje cierto lo cierto es que si encima no muchísimo porque además la frase era francés ahí a la frase no tenía no tiene actividades por ninguna sencillamente está muy bien vamos a saludar a los finalistas que son Trinidad Noguera Rosa Pastor y Susana revuelta Trinidad tiene cuarenta y seis años una mina de la Concepción en Cádiz aunque vive desde hace cuatro años por motivos de trabajo Trinidad buenas tardes hola hola buenas tardes qué tal hoy además felicidades porque creo que es el primer relato que enviado a concurso y así llegar y besar el santo y pasa ya la final a la final semanal

Voz 1628 38:55 bueno pues eso es que para mí es una alegría y una y una gran sorpresa porque antes al primer microrrelato que envío pero sigo os escucho

Voz 21 39:06 qué bien llamada mucho la atención

Voz 1628 39:08 sí porque estoy encantada un saludo a todos sí

Voz 0313 39:13 no es nada habitual quiero expresar mucho dice mucho bueno todos oye escribes de desde siempre en breve dado tienes alguna cosa vas por ahí

Voz 1628 39:26 pues mira el microrrelato así cortito cortito como como el de hoy es prácticamente de las primeras veces que escribo tengo cosas más largas porque así que estribó desde pequeña incluso pues empecé escribiendo poemas de niñas y es la última cosa pues escribí una novela que se llama las cosas rotas estoy deseando publicarlas y que Benjamín Xavier

Voz 21 39:51 es verdad que lleva dos manda ciudadanas el premio Planeta con la

Voz 1628 40:00 pero bueno pues nada cual todos los en ese sentido son más que bienvenidos bueno en general me gusta

Voz 0313 40:07 muy bien Trinidad que tengas muchísima suerte

Voz 1628 40:10 gracias ruso Pastor Tiene setenta

Voz 0313 40:12 eso es de Godella en en Valencia es profesora de Psicología ya jubilada de la Universidad de Valencia ya es finalista por tercera vez Rosa buenas tardes hola hola

Voz 21 40:20 buenas tardes hola qué tal rusa lleva tía

Voz 0313 40:23 poema enviando relatos al concursos yo no sé

Voz 1628 40:26 sí sí porque es mi me gusta me gusta me divierte aprendo es jugar con las palabras encontrarlas bueno me encanta

Voz 0313 40:34 nos han dicho Trinidad que escribía poesía de pequeña hoy tenemos aquí un libro dedicado a los niños un libro de poesías y y tú eres lectora de poesía lo fuiste de pequeña

Voz 1628 40:45 de pequeña sí pero que donde yo iba al colegio no sabía leer mucha poesía clásica luego ya de mayor pues es menos pero bueno últimamente también he leído cosas pues me encanta Ángel González vaya Ida Vitale María Izquierdo ha muerto este bueno si Leo pero no es una cosa leo más novelas

Voz 21 41:09 que tiene ahora entre manos de lectura ocurrido apura

Voz 1628 41:12 de Fred Vargas

Voz 21 41:14 cuando sabes que me gusta mucho

Voz 0281 41:17 a mí Fred Vargas me gusta ratos eh

Voz 21 41:20 ya hay cosas que me gustan más de más que otras pero bueno eso es muy extraña sí sí sí no no no nos una lectura como la novela pero está muy bien

Voz 1628 41:31 me gusta porque tiene un punto ahí de surrealista

Voz 0313 41:34 total total bueno Rosa que tengas muchísima suerte vale

Voz 1628 41:37 vale gracias Susana Revuelto tiene el cincuenta

Voz 0313 41:39 S H Santander mira el viernes estábamos hay trabajo como administrativa la Administración central finalista por segunda vez Susana buenas tardes hola hola buenas tardes qué tal cómo estás cuánto cuánto tiempo llevas tu participando en el concurso por curiosidad

Voz 20 41:54 pues no

Voz 0313 41:56 ocho años

Voz 4 41:59 la semana se esto ya es más normal

Voz 6 42:01 pero que vinimos bueno digamos que las dos

Voz 38 42:04 extremos porque ocho años dos finales bueno si hay gente seguro que hay gente que lleva ocho años y diez no ha llegado al final pero no están no están tienes toda la razón bueno Susana pues que tengas muchísima suerte venga quedado las tres con nosotros que Benjamín va ahora con su lista de recomendaciones como cada semana va la primera

Voz 2 42:28 no feliz

Voz 0313 42:38 el exilio interior la vida de María Moliner de Inmaculada de la Fuente en editor

Voz 0281 42:43 el Turner bueno una historia verdaderamente impresionante

Voz 0313 42:46 de la de doña María Moliner la autora del Diario de

Voz 0281 42:49 uso del español que se hizo sola ficha ficha sin ayuda de casi nadie algún asistente que le organizaba un poco las cosas una tarea titánica ella una mujer nacida en Aragón que desde el principio tuvo claro que quería ser bibliotecaria por razones sede de dificultad porque las mujeres no tenían tan fácil el acceso a determinadas facultades diversidad te terminó estudiando para archivero pero yo quería seguir siendo bibliotecario mandaron a un archivo de aquí y otra allá fue cambiando de destino cuando por fin llega la República ella establece una línea de actuación muy parecía lo que en las Misiones Pedagógicas aquello que iba Luis Cernuda la sobre un burro a a hablar de literatura clásica española por los pueblos au o María Zambrano tanta gente ya se dedica a llevar bibliotecas a pueblos e intentar que se dote de de ejemplares yemas que llega lo de siempre llega la guerra llega la depuración la someten a un par de expedientes el libro de Inmaculada de la Fuente que es muy minucioso e los reproduce son verdaderamente tremendos las ruedas de las que la acusan de ser amiga de los rojos de no sé qué Berguedà María Moliner a una muy era una mujer republicana pero

Voz 0313 43:55 muy libre y la salva que hay innumerables

Voz 0281 43:57 los recoge todos Inmaculada de la Fuente innumerables testimonios de gente que dice cómo no permitió que se abusaba de ninguna persona bajo su mando porque fuera de derechas como protegía mucha gente una persona de una honradez de honradez extraordinaria bueno la dejan seguir trabajando no la mete en la cárcel como tantos otros en los mata y nada de eso pero la meten en un archivo en el que no tiene prácticamente nada de qué hacer hace una persona como María Moliner pues hace de la necesidad virtud o me sobra tiempo como no tengo libros como no tengo nada que hacer pues me pongo a escribir un diccionario escribe este extraordinario ya cree que lo va a hacer primeros seis meses luego en cuatro años tarda quince nacer este diccionario que cuando se publica tuvo un éxito fulminante porque bueno hay una serie de piropos que reproduce libro ejemplos de García Márquez que dice que es el libro más importante subida porque necesitaba cómo se usan las palabras que es lo que necesita un escritor saber que llega también bueno pues llega con el éxito llegan las envidias y con las envidias ya

Voz 1431 44:51 era la no entrada

Voz 0281 44:53 ya Moliner en la Real Academia Española hombre si alguien había luchado por el español y estaba estaba peleando por la dignidad de las palabras será María Moliner pero que algunos académicos como por ejemplo el de siempre es decir Camilo José Cela que dijo que de ninguna manera que por encima de su cadáver que él Si votaban sí se presentaba Emilio Alarcos Porta aparte otro extraordinaria académico lo apoyaba pero que a María Moliner de ninguna manera que ya llegue al tiempo de que una mujer entrase en la Academia no había entrado eh cuando lo intentó Gertrudis Gómez de Avellaneda

Voz 0313 45:22 lo describir la cara de Irene sí claro es que la cara que apueste de verdad escuchar esa frase

Voz 0281 45:26 es muy fácil todas las oyentes de La Ventana organismo tienen exactamente la misma cara no cuando dime

Voz 0313 45:31 eso eso fue ante ayer pero es que fíjate eso fue

Voz 0281 45:33 durante ayer fíjate en el siglo XIX quiso entrar en la Academia Gertrudis Gómez de Avellaneda

Voz 0313 45:39 no

Voz 0281 45:39 no había ninguna norma que prohibiera que entrasen mujeres en la en la RAE pero los académicos llegaron a un acuerdo tácito no escrito de que mujeres no por eso no entro por ejemplo ni más ni menos que doña Emilia Pardo Bazán que hay que ver que no entre doña Emilia Pardo Bazán y por eso no entró tampoco doña María Moliner que le pasó medio más o menos lo mismo sintió una frustración grande pero siguió adelante y hoy en día muchos de los académicos que la vetaron nadie sabe quién son el diccionario de María Moliner sigue publicándose publicándose cuando se

Voz 35 46:20 pueda pueda

Voz 0313 46:29 según de recomendación literaria de esta semana de Benjamín Prado en busca de Mary Shelley de Fiona Sampson en Galaxia Gutenberg bueno en todas partes cuecen habas nuevo Mary Shelley era hija ni más ni menos que de Mary Wilson Kraft que es un

Voz 36 46:41 de las grandes madres sino la mayor del del feminismo murió por cierto en el parto cuando tuvo a a Mary Jo

Voz 0281 46:51 al poco tiempo Ivo en una de las cosas que se cuentan del padre que se queda un poco pillado el hombre es que sabes como precio aprendió a leer la futura autora de Frankestein de pasando el dedo sobre las letras de la tumba de su madre claro como no vas a escribir una novela de monstruos de verdad con esa con esa formación no bueno cuando ella es casi el último eslabón la que hay gente tará ahí sí sí sí sí porque vivimos en España hay vivimos en este mundo vivimos en la época hasta de correcciones políticas de además que el tiempo de retroceder dicen que el tiempo no puede retroceder sí que puede decir cuando las costumbres retroceden los derechos retroceden el tiempo también retrocede bueno Mary es la última de una estirpe en la que la en la que las mujeres publicaban los nidos por ejemplo con su propio nombre no ocurrió por ejemplo con Yourself que no se llamaba George Eliot de ninguna manera se llamaba Mary Anne Evans no ocurrió lo mismo con las hermanas Brontë que tuvieron publicar ni más ni menos que ya Negre ni más que cumbres las cosas ni más ni menos que han Gray por ser noni seudónimos masculinos todo eso pasó después de que eh Mary Shelley tuviera esa vida tremenda que tuvo su padre se volvió a casar tuvo una madrastra mala de cuento se fugó con el poeta Shelley romántico cuando murió el poeta Shelley a quién quiso tanto que en un cuadro entonces se un luto seis meses ella a los quince años de morirse seguía recuperándose dándose de negro guardaba en una bolsita un trozo del corazón que consiguieron salvar de la pira funeraria de y con el que se enterró también a sí misma bueno público Frankenstein la famosa reunión de la de la había día todo el mundo lo sabe

Voz 0313 48:23 bueno es uno de los libros que han creado uno de los grandes

Voz 0281 48:25 mitos de la de la modernidad después como muchos otros libros habla de todo esto Fiona Sampson en su en su obra menos conocidos algunos son extraordinarios yo creo que además de releer Frankenstein que ha tenido tantas versiones tantas parodias y es un bueno como una especie de de Don Juan en monstruo pues realmente habría que publicar Israel leerse los libros de Mary Shelley que es una escritora maravillosa

Voz 1490 48:47 muy bien donantes falta eres vive bien voy aprendiendo cura herida

Voz 0313 49:09 esto de la media baraja me da siempre una rabia e viene muy bien para presentar el el tercer libro que los quiere recomendar ese semana benjamín que se titula pelea como una chica de Sandra Sabatés en Editorial Planeta yo que tienen otra que alguna gente sólo quiere tener una media naranja para obtener alguien aquí en el primer acto esa es la cuestión no bueno Sandra Sabatés

Voz 0281 49:29 eh ha publicado un libro en el que hace una una serie de biografías de mujeres admirables de todo tipo a escritoras Concepción Arenal Emilia Pardo Bazán Rosalía de Castro María de la ola Jarra y Zenobia Camprubí Carmen de Burgos están las sin sombrero Margarita manso Maruja Mallo Concha Méndez María Teresa León Rosa Chacel bueno estuvimos hablando el otro día te Elvira Lindo hay políticas Clara Campoamor visto

Voz 1431 49:54 ya que Margarita Anel que en esta la pasión

Voz 0281 49:57 en área también están escritoras de digamos de la parte falangista de la guerra

Voz 0313 50:02 hace SFOR miga en fin eh

Voz 0281 50:05 además e ilustrado por por Ana Juan que es una verdadera maravilla cómo pinta esta es fantástica coger los retratos de cada una de las autoras en estas

Voz 0313 50:14 breves pero pero punzantes biografías de Sandra Sabatés eh pues la verdad que lo hacen un libro muy digna

Voz 0281 50:21 lo de ser regalado a la gente joven y tú sabes que yo hasta que pasen las Navidades quiero todas las semanas recomendar dos libros uno especialmente dirigido la gente más joven de lo es bueno pues éste les de miedo una educación para las chicas

Voz 1 50:33 para los chicos

Voz 2 50:45 ah

Voz 0313 50:50 vamos ya con la final de Relatos propiamente dicha recuerdo los nombres de las finalistas de esta semana Trinidad Noguera Rosana Pastor Susana revuelta vamos a dar lecturas usted esto luego votamos hoy tenemos aquí invitada especial en el jurado a y deje punto que es la coordinadora de este libro que estamos comentando hoy de versos de buenas noches qué es poesía para niños y que es también muy muy recomendable el primer relato el de Trinidad se titula zoológico